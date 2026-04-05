Dağınık Takımlar için 10 Asenkron Karar Kaydı Şablonu

Çoğu takım, kararları makbuzlar gibi ele alır: o anda önemlidir, ancak daha sonra bulmak imkansızdır. Ve bu alışkanlık, kurumsal bilgiyi sessizce gömer, her yeni çalışanı bir dedektife dönüştürür.

Bu yaygın bir sorundur: Stack Overflow'un anketine göre, katılımcıların %45'i fikirlerin kuruluş içinde akışını engelleyen şeyin bilgi siloları olduğunu düşünüyor.

Bu makale, sekiz asenkron karar kaydı şablonunu ele alarak bunların ne olduğunu ve dağıtım takımlarının bunları atlamaması gerektiğini açıklıyor. Ve elbette, takımınızın yaptığı her tür seçim için doğru biçimi nasıl seçeceğinizi de anlatıyor.

Asenkron Karar Kaydı Şablonlarına Genel Bakış

Asenkron Karar Kaydı Nedir?

Asenkron karar kaydı (bazen ADR veya karar belgesi olarak da adlandırılır), belirli bir kararı içeren kısa, yapılandırılmış bir belgedir. Asenkron kısmı, herkesin aynı anda çevrimiçi olması gerekmeden yazıldığı ve gözden geçirildiği anlamına gelir.

Başlık: Karar için kısa ve açıklayıcı bir isim

Durum: Kararın önerilmiş, kabul edilmiş, geçersiz kılınmış veya yerine başka bir kararın geçmiş olup olmadığı

Bağlam: Kararı tetikleyen durum veya sorun

Değerlendirilen seçenekler: Değerlendirilen alternatifler, kısa artıları ve eksileriyle birlikte

Karar: Seçilen yol ve bunun ardındaki gerekçe

Sonuçlar: Beklenen sonuçlar, ödünler ve herhangi bir takip eylemi

📝 Mimari karar kayıtları (ADR'ler), bu biçimin en bilinen sürümüdür. Bunlar, genellikle GitHub'ın Karar Kaydı (DR) Şablonu gibi kaynaklar kullanılarak teknik mimari kararlarını belgelemek için bir yol olarak yazılım mühendisliğinde ortaya çıkmıştır. Asenkron karar kayıtları aynı biçimi kullanır, ancak bunu mühendisliğin ötesinde ürün stratejisi, tasarım yönü, tedarikçi seçimleri ve süreç değişikliklerine de uygular. Yapılandırılmış düzen, farklı bir zaman diliminde bulunan bir ekip üyesinin kaydı okuyabilmesini, genel durumu anlayabilmesini ve canlı bir sunuma ihtiyaç duymadan görüşlerini bırakabilmesini sağlar.

👀 Biliyor muydunuz? MADR (Markdown Architectural Decision Records), Git ile o kadar uyumlu ki, resmi şablonu takımlara karar kayıtlarını docs/decisions klasöründe saklamalarını, nnnn-başlık.md gibi adlandırmalarını ve kodla birlikte sürümlerini oluşturmalarını söylüyor. Daha da iyisi, MADR'nin kendisi GitHub'da bir açık kaynak proje olarak yer alıyor ve sürüm dalları ile Git Flow kurallarına sahip.

Dağıtımla ilgili ekipler için Asenkron Karar Kayıtları neden önemlidir?

Uzaktan çalışan takımlar, güne başladıklarında bağlamı kaçırmanın getirdiği hayal kırıklığıyla sürekli mücadele ederler. Bu bağlam kaybı, işlerin tıkanmasına, güncellemeler için bitmek bilmeyen mesajlaşmalara ve genel verimlilikte büyük bir düşüşe yol açar.

İşte yapılandırılmış belgelemenin çözdüğü uzaktan işbirliği engelleri:

Kararlar sohbet konularında kaybolur: Sohbet mesajları hızla kaybolur, ancak bir karar kaydı, sonuca herkesin daha sonra bulabileceği kalıcı ve bağlantı verilebilir bir adres sağlar

Zaman dilimleri arasında bağlamın kaybolması: Bir tartışma sırasında takımın yarısı uyurken, uyandıklarında net bir sonuca varılmamış bir mesaj yığınıyla karşılaşırlar; oysa yapılandırılmış bir kayıt, önemli bilgileri gereksiz bilgiden ayırır

Yeniden tartışma, ivmeyi azaltır: Bir kararın neden alındığına dair yazılı bir kayıt olmadan, takımlar her çeyrekte aynı tartışmaları tekrar ederler

İşe alım süreci arkeolojiye dönüşüyor: Yeni işe alınanlar, takımın neden bir aracı diğerine tercih ettiğini anlamak için beş kişiyle görüşmek zorunda kalmamalıdır, çünkü karar kayıtları Yeni işe alınanlar, takımın neden bir aracı diğerine tercih ettiğini anlamak için beş kişiyle görüşmek zorunda kalmamalıdır, çünkü karar kayıtları kurumsal bilgiyi herkesin erişimine açar

Görünürlük ihtiyacı, mikro yönetime yol açar: Kararın sahibi , katılımcılar ve gerekçeler belgelendiğinde, kararı kimin verdiği veya o anda hangi bilgilere sahip oldukları konusunda hiçbir belirsizlik kalmaz

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Kararları kaydetmek ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda asla endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklamayla sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları kaydetmek ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda asla endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

Sorunsuz İşbirliği için 10 Asenkron Karar Kaydı Şablonu

Bu şablonlarla departmanlar arasında tutarsız belgelemeyi önleyin.

1. ClickUp Karar ve Değişiklik Günlüğü Şablonu

ClickUp Karar ve Değişiklik Günlüğü Şablonu ile zaman içinde karar değişikliklerini ve değişen bağlamı takip edin

Birçok karar uzun süre sabit kalmaz. Öncelikler değişir, yeni bilgiler gelir ve başlangıçta doğru görünen şeylerin daha sonra ayarlanması gerekebilir. Sorun, takımların genellikle kararın en son sürümünü hatırlamaları, ancak kararın nasıl ve neden değiştiğinin arkasındaki bağlamı unutmalarıdır.

ClickUp Karar ve Değişiklik Günlüğü Şablonu, takımların hem orijinal kararı hem de sonraki güncellemeleri belgelemelerine yardımcı olur. Zaman içinde düşünce sürecinin nasıl geliştiğine dair daha net bir kayıt oluşturur, böylece paydaşlar sohbetleri veya toplantı notlarını tek tek incelemek zorunda kalmadan tüm süreci eşzamansız olarak gözden geçirebilir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yerleşik değişiklik izleme: ClickUp Özel Alanlarını kullanarak karar durumu, etki düzeyi ve değişiklik nedeni için etiketler ekleyin; böylece görevlerinizi biçimlendirin, düzenleyin ve bağlam ekleyin

AI destekli özetler: ClickUp Brain'i kullanarak değişiklik geçmişini otomatik olarak özetleyin, böylece paydaşların her bir güncellemeyi tek tek okuması gerekmesin

Asenkron dostu güncellemeler: Ekip üyeleri Ekip üyeleri değişiklikleri asenkron olarak kaydedebilir ve herkesin soru sormadan takip edebileceği kronolojik bir iz bırakabilir

✅ En uygun kullanım alanı: Sık sık revizyon gerektiren, sürekli değişen gereksinimleri yöneten ürün ve operasyon takımları.

🧠 İlginç Bilgi: “Agenda” kelimesi başlangıçta bir toplantı terimi değildi. Etymonline'a göre, bu kelime 1650'lerde teolojik anlamda “yapılacak işler” anlamına geliyordu ve ancak 1882'de modern “toplantı gündemi ögeleri” anlamını kazandı.

💡 Takımınız farklı coğrafi bölgelere ve zaman dilimlerine dağıtılmışsa, takım iletişimini net tutmak bir öncelik olmalıdır. Bu takım iletişim araçlarının, takımınızın uyumlu kalmasına, daha hızlı hareket etmesine ve net bir şekilde iletişim kurmasına nasıl yardımcı olduğunu görün.

2. ClickUp Karar Günlüğü Şablonu

ClickUp Karar Günlüğü Şablonunu kullanarak kararları, sahipleri ve tarihleri ile görsel olarak izleyin.

Asenkron takımlar, özellikle farklı fonksiyonlar, programlar veya zaman dilimlerinde çalışan takım arkadaşları için, her kararın daha sonra kolayca incelenebilmesini sağlayan bir kayıt sistemine ihtiyaç duyar.

ClickUp Karar Günlüğü Şablonu, bir girişimdeki kararları kaydetmek için ortak bir alan sağlar. ClickUp Beyaz Tahtalar üzerine inşa edilen bu şablon, kararları kategori, karar ayrıntıları, sahip, tarih ve yorumlar için alanlar içeren görsel bir günlüğe yerleştirir. Bu sayede herkes neyin değiştiğini, kararı kimin verdiğini ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini daha kolay inceleyebilir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kararları kolayca incelenebilir hale getirin: Takım arkadaşlarınızın istedikleri zaman gözden geçirebilecekleri tek bir görsel kayıtta birden fazla kararı bir araya getirin

Asenkron bağlamı koruyun: Her görüşmenin arkasındaki kategoriyi, sorumluyu, zamanlamayı ve yorumları kaydedin, böylece insanlar ek toplantılara gerek kalmadan kararı anlayabilsinler

İşin genelindeki kalıpları tespit edin: Karar alma faaliyetlerini tek bir yerden inceleyerek onayların, teknik görüşmelerin veya süreç değişikliklerinin nerede biriktiğini görün

✅ En uygun olduğu kişiler: Karar hacmini ve kalıplarını genel bir bakış açısıyla izlemek isteyen proje yöneticileri ve program liderleri.

💡 Profesyonel İpucu: Bir kararın ek açıklamaya ihtiyacı olduğunda, günlüğe bir ClickUp Clip ekleyin. Bu, ekip arkadaşlarınıza kendi programlarına göre izleyebilecekleri bir ekran ve sesli kılavuz sunar; ayrıca videonun içinde takip için zaman damgalı yorumlar da bulunur. ClickUp Clips ile karar akışlarını kaydedin

3. ClickUp Proje Yönetimi Karar Günlüğü Şablonu

ClickUp Proje Yönetimi Karar Günlüğü Şablonu ile proje kararlarını onay, öncelik ve duruma göre takip edin

Proje kararları, zaman çizelgelerini, bütçeleri, personel dağılımını, onayları ve işin bir sonraki aşamasını etkiler. Asenkron takımlarda bu durum daha büyük bir zorluk yaratır: çalışanların sadece neyin kararlaştırıldığını değil, bu kararın proje içinde nerede yer aldığını ve sonraki aşamalarda neleri değiştirdiğini de anlamaları gerekir.

ClickUp Proje Yönetimi Karar Günlüğü Şablonu, takımların aktif proje çalışmaları bağlamında kararları belgelemelerine yardımcı olur. Kararları proje unsurlarına göre gruplandırabilir, kimlerin onayladığını izlemeyi sağlayabilir, son teslim tarihlerini ve öncelikleri izleyebilir ve durumlarını yansıtan statüler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Bu, dağınık takımlara toplantı özetini beklemeden gözden geçirebilecekleri daha net bir kayıt sağlar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Aşama bağlantılı durumlar: ClickUp Özel Durumlarını kullanarak kararları planlama, uygulama veya inceleme aşamalarına bağlayın ve ş Akışınıza tam olarak uyarlayın

Otomatik bildirimler: Durum değiştiğinde uyarıları tetik Durum değiştiğinde uyarıları tetik leyici olarak kullanarak, asenkron katılımcıları manuel olarak hatırlatmaya gerek kalmadan bilgilendirin

Sonraki aşamalara ilişkin görünürlük: Asenkron kararları inceleyen bir ekip üyesi, bir kararın hangi aşamaya ait olduğunu ve sonraki aşamaları nasıl etkilediğini anında görebilir

✅ En uygun kullanım alanı: Kararların zaman çizelgelerine ve bağımlılıklara göre planlanması gereken karmaşık, çok aşamalı projeleri yürüten proje yöneticileri.

🚀 ClickUp Avantajı: Kararı kaydetmek ilk adımdır. Bunun dalga etkisi yaratacağını anlamak ise bir sonraki adımdır. ClickUp’ın Risk Değerlendirme Analiz Aracı, zaman çizelgesi, bağımlılık ve kaynak risklerini erken aşamada ortaya çıkarır; böylece takımlar, proje bu darbeyi almadan önce harekete geçebilir. ClickUp'ın Risk Assessment Analyzer Agent'ı ile proje risklerini erken aşamada analiz edin

4. ClickUp Karar Verme Çerçevesi Belge Şablonu

Puanlama kriterleri ve seçenekleri değerlendirmek için ClickUp Karar Verme Çerçevesi Belge Şablonunu kullanın

Her karar, takımın seçenek eksikliğinden dolayı başarısız olmaz. Bazen asıl sorun, herkesin bu seçenekleri farklı şekilde değerlendirmesidir. Bir takım maliyete odaklanırken, diğeri riske odaklanır ve bir başkası ise hızı optimize etmeye çalışır.

ClickUp Karar Verme Çerçevesi Belge Şablonu, insanlar görüşlerini belirtmeden önce kararın nasıl değerlendirileceğini tanımlamanız için yapılandırılmış bir yol sunar. ClickUp Docs'ta oluşturulmuş olan bu şablon, kararın etkisi, paydaşlar, bağlam, seçenekler, eylem ögeleri ve nihai karar bölümlerini içerir.

Böylece, katılımcılar aynı kararı farklı zamanlarda gözden geçirseler bile aynı bakış açısıyla değerlendirebilirler.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yapılandırılmış değerlendirme tabloları: Gömülü tabloları kullanarak doğrudan ClickUp belge içinde kriter ağırlıklandırması ve puanlama oluşturun

AI tarafından hazırlanan kriterler: ClickUp Brain'den karar türüne göre değerlendirme kriterleri hazırlamasını isteyin, böylece boş bir sayfadan başlamak zorunda kalmazsınız

Bağımsız puanlama: Async katılımcıları, önceden bir uyum toplantısı yapmaya gerek kalmadan, belgelenmiş kriterleri kullanarak seçenekleri bağımsız olarak puanlayabilir

✅ En uygun kullanım alanı: Farklı departmanların farklı değerlendirme kriterleri getirdiği ve standart bir yaklaşıma ihtiyaç duyulan fonksiyonlar arası gruplar.

💡 Profesyonel İpucu: Her karar girdisi çerçeveye yazılmaz. ClickUp AI Notetaker, kararın arkasındaki canlı tartışmayı kaydetmeye yardımcı olur, böylece anahtar ödünleşmeler, itirazlar ve eylem ögeleri toplantı bittikten sonra kaybolmaz.

🧠 İlginç Bilgi: E-posta, @ sembolünü ünlü hale getirdi çünkü Ray Tomlinson bir ayırıcıya ihtiyaç duyuyordu. İnternet Onur Listesi, ağ e-postasını icat ettiği ve kullanıcı adını hedef adresle bağlantı kurmak için @ sembolünü seçtiği için ona kredi veriyor. Ray, bu sembolü seçmesinin nedeninin, kullanıcı adlarında veya TENEX programlamasında henüz kullanılmamış olması olduğunu not etti.

5. ClickUp DACI Modeli Şablonu

ClickUp DACI Model Şablonu ile asenkron iş için karar rollerini ve onayları netleştirin

Çok fazla kişinin dahil olması ve kimin neye sahip olduğu konusunda kimsenin net bir fikri olmaması nedeniyle birçok karar askıya alınır. Bir kişi görüş bildirdiğini düşünürken, diğeri kararı verdiğini düşünür. Asenkron takımlarda bu karışıklık her şeyi yavaşlatır.

ClickUp DACI Modeli Şablonu, takımınıza başından itibaren net bir yapı sunar. Karar sahipliğini, onay yetkisini, aktif katılımcıları ve görünürlüğü birbirinden ayırarak asenkron geri bildirimin odaklanmasını sağlar. DACI çerçevesine dayanan bu şablon, tartışma başlamadan önce bir kararda kimin hangi rolü üstlendiğini net bir şekilde ortaya koyar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Rollerleri tek bir görünümde haritalandırın: ClickUp Tablo Görünümü'nü kullanarak, her karar için Sürücüleri, Onaylayıcıları, Katkıda Bulunanları ve Bilgilendirilen paydaşları kolayca taranabilir bir biçimde düzenleyin

Geri bildirimi net bir şekilde iletin: ClickUp'ın Atanmış Yorumlar özelliğini kullanarak, karar konusunun geri kalanını karmaşıklaştırmadan doğru kişiden görüş isteyin

Görünümü karara uyarlayın: 15'ten fazla özelleştirilebilir 15'ten fazla özelleştirilebilir ClickUp Görünümü arasında iş yaparak kararları öncelik, durum, sahip, bağlam, alternatifler veya sonuca göre sıralayın

✅ En uygun kullanım alanı: Sahiplik ve onay süreçlerinin net olması gereken asenkron kararları yöneten takım liderleri ve bölüm başkanları.

6. ClickUp Satın Al vs. Oluştur Analizi Şablonu

ClickUp'ın Satın Al vs. Oluştur Analizi Şablonu ile satın alma ve oluşturma seçeneklerini etki ve karmaşıklık açısından karşılaştırın.

Oluşturmak için şirket içi zaman ve kaynak mı yatırıyorsunuz, yoksa dışarıdan bir çözümle daha hızlı mı ilerliyorsunuz? Ürün, mühendislik ve finans departmanlarının hepsi farklı ödünleşmeleri eşzamansız olarak değerlendirirken bu soru daha da zorlaşıyor.

ClickUp Satın Al vs. Oluştur Analizi Şablonu, etki, karmaşıklık ve karar sonuçları gibi kriterlere göre seçenekleri karşılaştırmanıza olanak tanır. Tek bir paylaşılan çalışma alanında olmazsa olmaz fonksiyonları, teknik gereksinimleri ve inovasyon hedeflerini belirtebilirsiniz. Bu, nihai öneri yapılmadan önce katılımcıların görüşlerini eklemelerine yardımcı olur.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Seçenekleri net bir şekilde karşılaştırın: Tek bir düzenli görünümde, proje etkisi, karmaşıklık ve stratejik önem gibi ortak kriterlere göre geliştirme ve satın alma yollarını değerlendirin

Takımlar arası görüşleri toplayın: ClickUp'ın Birden Fazla Atanan Kişi özelliğini kullanarak, tartışmayı farklı araçlara bölmeden ürün, mühendislik, finans veya operasyon takımlarını aynı karara dahil edin

Çakışma olmadan işbirliği yapın: ClickUp İşbirliği Algılama özelliğini kullanarak başkalarının ne zaman düzenleme yaptığını görün; bu, asenkron katkıda bulunanların analizi güncellerken birbirlerinin işine karışmasını önlemeye yardımcı olur

✅ En uygun kullanım alanı: Araç veya altyapı seçimleriyle karşı karşıya olan mühendislik ve ürün takımları veya tedarikçileri değerlendiren operasyon takımları.

7. ClickUp Karar Ağacı Şablonu

Koşullu karar verme için dallanma yolları oluşturmak üzere ClickUp Karar Ağacı Şablonunu kullanın

Bazı kararlar, tek bir net cevap vermedikleri için belgelenmesi zordur. Bu kararlar dalar. Bir koşul doğruysa, takım bir yöne ilerler. Değilse, bir sonraki soru yolu değiştirir. Asenkron işte, bu mantık uzun belgeler veya birbiriyle bağlantısız yorumlar arasında dağınık hale gelebilir.

ClickUp Karar Ağacı Şablonu, bu mantığı takımınızın takip edebileceği görsel bir akışa dönüştürür. ClickUp Beyaz Tahtaları üzerine inşa edilen bu şablon, karar noktalarını, sonuçları ve sonuçları tek bir paylaşılan alanda haritalandırmanıza yardımcı olur, böylece kullanıcılar mantığı adım adım inceleyebilir ve canlı bir sunuma ihtiyaç duymadan görüşlerini ekleyebilir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

İşbirliğine dayalı görsel tuval: Dağıtımlı takımların fikir üretip dalları eşzamansız olarak ekleyebildiği ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak ağacı işbirliği içinde oluşturun

Belirli düğümlere yorum yapma: Takım üyeleri, sayfalarca metni okumadan belirli düğümlere yorum bırakabilir ve yollar üzerinde oy verebilir

AI tarafından önerilen dallar: ClickUp Brain'e, belirttiğiniz hedefe göre her dal için karar kriterleri önermesini isteyin

✅ En uygun kullanım alanı: Operasyon takımları, ürün takımları ve destek liderleri, kullanıma sunma yolları, eskalasyon akışları ve risk temelli senaryolar için asenkron kararları planlarken.

🕰️ Zaman tasarrufu: Her dalı sıfırdan oluşturmayın. ClickUp Brain'i kullanarak komutunuzdan bir başlangıç karar ağacı oluşturun, ardından ClickUp Beyaz Tahtalarında yolları ve sonuçları birlikte şekillendirin. ClickUp Brain ile karar ağaçları oluşturun

8. ClickUp Konuşma Günlüğü Şablonu

ClickUp Konuşma Günlüğü Şablonu ile karar tartışmalarını ve gerekçelendirme süreçlerini kaydedin

Bazı kararlar o anda kolayca belgelenebilir, ancak daha sonra anlaşılması zor olabilir. Nihai kararı kaydedebilirsiniz, ancak bu kararı şekillendiren tartışmayı kaybedebilirsiniz. Bu durum, takım arkadaşlarının gerekçeleri eşzamansız olarak gözden geçirmeleri gerektiğinde veya takımın konsensüsün nasıl oluştuğuna dair daha net bir kayda ihtiyaç duyduğunda sorun haline gelir.

ClickUp Konuşma Günlüğü Şablonu, kararın yanı sıra konuşmayı da kaydetmenize yardımcı olur. Önemli görüş alışverişlerini günlüğe kaydedebilir, takip edilecek eylemleri kaydedebilir ve gerekçelendirme sürecini tek bir yerde saklayabilirsiniz. Bu, insanların dağınık sohbetlerden ve yan notlardan hikayeyi bir araya getirmeye çalışmadan durumu takip etmelerine yardımcı olur.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yapılandırılmış asenkron tartışma: ClickUp belgelerinde İziçli Yorumlar özelliğini kullanarak yanıtları belirli konular altında düzenleyin

Sohbeti kayda ekleyin: ClickUp Sohbet'i kullanarak ilgili tartışmaları işin yakınında tutun, ardından önemli çıkarımları uzun vadeli görünürlük için günlüğe aktarın

Tam müzakere süreci: Günler süren Günler süren asenkron iletişim sırasında ortaya çıkan tüm görüş alışverişini koruyun

✅ En uygun kullanım alanı: Sık sık revizyon gerektiren, sürekli değişen gereksinimleri yöneten ürün ve operasyon takımları.

9. Notion'dan Mimari Karar Kaydı Şablonu

Notion aracılığıyla

Notion'un Mimari Karar Kaydı Şablonu, mühendislik takımlarına hemen kullanıma hazır, net bir ADR yapısı sunar. Biçimi sıfırdan oluşturmak yerine, tek bir düzenli sayfada bağlam, karar, alternatifler, gerekçe, sonuçlar ve referanslar için özel bölümler elde edersiniz.

Bu sayede teknik kararları tutarlı bir şekilde kaydetmek ve daha sonra dağınık tartışmalardan mantığı yeniden bir araya getirmeye gerek kalmadan gözden geçirmek daha kolay hale gelir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kanıtlanmış bir ADR biçimini kullanın: Başlığı, durumu, bağlamı, kararı, alternatifleri, gerekçeyi ve sonuçları tutarlı bir yapı içinde belgelendirin

Teknik gerekçeleri koruyun: Mimari seçimlerinin ardındaki düşünce sürecinin görünürlüğünü, sadece nihai sonucu değil, sağlayın

Kararları aranabilir tutun: Kayıtları paylaşılan bir Notion Çalışma Alanı'nda saklayın, böylece zaman içinde bulmak ve tekrar gözden geçirmek daha kolay olur

✅ En uygun kullanım alanı: Gelecekte başvurmak üzere mimari kararları belgeleyen mühendislik takımları ve teknik liderler.

10. Miro'dan Karar Matrisi Şablonu

Miro aracılığıyla

Miro'nun Karar Matrisi Şablonu, görsel bir pano üzerine kuruludur ve bu sayede seçeneklerin karşılaştırılması grup olarak daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Hedefi belirleyebilir, çeşitli seçenekleri yan yana karşılaştırabilir ve her biriyle ilişkili faaliyetleri veya çıktıları değerlendirebilirsiniz.

Bu biçim, özellikle asenkron kararlar için çok işe yarar. İnsanlar aynı panoyu inceleyebilir, aynı kriterlere göre görüşlerini ekleyebilir ve nihai karar verilmeden önce artıları ve eksileri daha net görebilir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Seçenekleri yan yana karşılaştırın: Aynı hedef ve kriterlere göre birden fazla seçeneği tek bir görsel matriste inceleyin

Avantaj ve dezavantajları daha net görün: Her seçeneğin yanına faaliyetleri ve çıktıları yazın, böylece eksiklikleri ve güçlü yanları daha kolay tespit edebilirsiniz

Değerlendirmeyi daha tutarlı hale getirin: Geri bildirimlerin ayrı yorumlara veya belgelere dağılmasını önlemek için tek bir ortak puanlama yapısı kullanın

✅ En uygun kullanım alanı: Yapılandırılmış bir asenkron karar vermeden önce birden fazla seçeneği değerlendiren ürün takımları ve operasyon liderleri.

Doğru Asenkron Karar Kaydı Şablonunu Seçme

En uygun şablon, ne tür kararlar aldığınıza, kaç kişinin dahil olduğuna ve takımınızın halihazırda nerede çalıştığına bağlıdır.

İşte bunu nasıl daraltacağınız.

Tüm proje kararlarının güncel kaydı Karar Günlüğü veya Proje Yönetimi Karar Günlüğü Şablonu Filtreler ve proje aşaması bağlamıyla merkezi izleme Karar vermeden önce seçenekleri değerlendirmek için bir çerçeve Karar Verme Çerçevesi Belge şablonu Kriterleri standartlaştırarak, eşzamansız katılımcıların tutarlı bir şekilde puan almasını sağlayın Net rol ataması DACI Modeli Şablonu Kimin son sözü söyleyeceğini merak etme sıkıntısını ortadan kaldırır Koşullu kararların görsel haritası Karar Ağacı Şablonu Uzun metinlere göre asenkron verileri analiz etmek daha kolaydır Tartışmanın kaydı Konuşma Günlüğü Şablonu Şeffaflık ve yeni çalışanların işe alımı için müzakereleri saklayın Yapmak mı, satın almak mı? Değerlendirme Satın Alma ve Yapma Analizi Şablonu Fonksiyonlar arası asenkron girdiler için yapılandırılmıştır

Takımınızın kararları birden fazla türü kapsıyorsa, muhtemelen birden fazla şablon kullanacaksınız. Bunları tek bir Çalışma Alanı'nda tutmanın avantajı, ClickUp Brain'in tüm karar kayıtlarınızı aynı anda arayabilmesi ve bağlamın dağınık hale gelmesini önlemek için şu anda verdiğiniz kararla ilgili geçmiş seçimleri ortaya çıkarabilmesidir.

İşte basit bir kayıt ile gerçek bir karar sistemi arasındaki fark budur.

📮 ClickUp Insight: Her hafta sadece kararların alınmasını bekleyerek 3 saate kadar zaman kaybettiğinizi hayal edin. Bu, çalışanların %38'i için bir gerçektir. 👀 ClickUp ile işlerin ilerlemesini sağlayan ş akışları tasarlayabilirsiniz: otomatik onaylar, rol dayalı görev yönlendirme ve gerçek zamanlı ilerleme izleme. Artık bir sonraki adımın ne olacağını merak ederek saatlerinizi boşa harcamayacaksınız, her adımda istikrarlı bir ilerleme kaydedeceksiniz.

Asenkron karar kaydı şablonları, güçlü bir başlangıç noktasıdır. Takımınıza kararları, bağlamı ve gerekçeleri tutarlı bir şekilde kaydetme imkanı sunarak anlamın kaybolmamasını sağlar. Asıl zorluk, kayıtların güncellenmesidir. Kararlar gelişir, kısıtlamalar değişir ve takip süreçleri yeni bir bağlam yaratır. Kayıtları güncellemek ekstra iş gibi gelirse, bu işlem yapılmaz hale gelir. İşte ClickUp, şablonların yanı sıra bu konuda da size yardımcı olabilir. Karar kayıtlarınızı Belgelerde tutun, Beyaz Tahtada ödünleşimleri çizin ve takip işlemlerini sahipleriyle birlikte Görevler olarak ek dosya olarak ekleyin. ClickUp AI'yı kullanarak uzun konu dizilerini net bir gerekçeye özetleyin ve AI Agents'ı kullanarak günlükleri güncel tutun ve eylem öğelerini ilerletin. Şablonları kullanarak biçiminizi standartlaştırın, ardından ClickUp'ı kullanarak kayıtları güncel tutun. ClickUp'ı kullanmaya başlayın. ✅

ClickUp ile Asenkron Karar Kayıtlarını Daha Kolay Bir Şekilde Tutun

Asenkron karar kaydı şablonları, güçlü bir başlangıç noktasıdır. Bu şablonlar, takımınıza kararları, bağlamı ve gerekçeleri tutarlı bir şekilde kaydetme imkanı sunarak anlamın kaybolmamasını sağlar.

Asıl zorluk, kayıtların sürdürülmesidir. Kararlar gelişir, kısıtlamalar değişir ve takip süreçleri yeni bir bağlam yaratır. Kaydı güncellemek ekstra iş gibi gelirse, bu işlem yapılmaz hale gelir.

İşte ClickUp, şablonların yanı sıra bu konuda da size yardımcı olabilir. Karar kayıtlarınızı Belgelerde tutun, Beyaz Tahtada ödünleşimleri çizin ve takip işlemlerini sahipleriyle birlikte Görevler olarak ek dosya olarak ekleyin. ClickUp AI'yı kullanarak uzun konu dizilerini net bir gerekçeye özetleyin ve AI Agents'ı kullanarak günlükleri güncel tutun ve eylem öğelerini ilerletin.

Şablonları kullanarak biçiminizi standartlaştırın, ardından ClickUp'ı kullanarak kayıtları güncel tutun.

ClickUp'ı kullanmaya başlayın. ✅

Sık Sorulan Sorular

ADR biçimi, başlangıçta yazılım mimarisi seçimlerini kaydetmek için oluşturulmuş hafif bir belge yapısıdır. Asenkron karar kayıtları da tam olarak bu biçimi kullanır, ancak bunu sadece teknik mimariye değil, herhangi bir asenkron seçime uygular.

RFC (Yorum İsteği), bir karar verilmeden önce geri bildirim toplamak için tasarlanmış bir teklif belgesidir. Asenkron karar kaydı, müzakere tamamlandıktan sonra nihai sonucu kaydeder.

Evet, bu şablonlar mühendislik departmanlarıyla sınırlı değildir. Ürün takımları bunları özellik önceliklendirme için, tasarım takımları yön değişiklikleri için ve operasyon takımları ise tedarikçi değerlendirmeleri için kullanır.

Diğer takımları veya gelecekteki işleri etkilemeyen, kolayca geri alınabilir ve etkisi az olan seçimler için belgelemeyi atlayın. Sonuç bir ay sonra önemsiz hale gelecekse, resmi bir kayıt gereksiz bir yük oluşturur.