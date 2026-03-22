Asana ve ClickUp: Küçük İşletmelerin Şu Anda İhtiyacı Olan Şey

Bir müşteri projesinin yarısına gelmişken işler kontrolden çıkmaya başlıyor. Geçen hafta "neredeyse tamamlandı" olan bir görev hâlâ bitmemiş ve geri bildirimler kimsenin bulamadığı bir konu dizisinin içinde kaybolmuş durumda.

Yani çoğu küçük takımın yaptığı şeyi yaparsınız. Başka bir araç, bir kontrol listesi veya geçici bir çözüm ekleriz. Bir veya iki hafta boyunca her şey yeniden kontrol altında gibi görünür. Ama sonra öyle olmaz.

Asana ile ClickUp'ı karşılaştırdığımızda, her iki araç da kaosa düzen getirmeyi vaat ediyor. Ancak küçük bir işletme için bu seçim, teslim tarihleri sıkışık olduğunda, roller çakıştığında ve arka planda işleri düzene sokacak bir operasyon departmanı olmadığında takımınızın gerçekte nasıl çalıştığına bağlıdır. En iyi seçimi yapmanıza yardımcı olmak için ikisini karşılaştıralım! 🌟

Asana ve ClickUp'a Genel Bakış

Konuyu derinlemesine incelemeden önce, Asana ve ClickUp'ın nasıl karşılaştırıldığına hızlıca bir göz atalım.

Bu tablo, iki platformun yaklaşımlarındaki temel farklılıkları ortaya koyarak, hangi felsefenin takımınızın ihtiyaçlarına daha uygun olduğunu baştan görmenize yardımcı olur. 👇

Kategori Asana ClickUp En uygun olduğu durumlar Odaklanmış görev yönetimi isteyen takımlar Tüm işleri tek bir platformda yürütmek isteyen takımlar Temel güç Temiz arayüz, basit ş Akışları Birleştirilmiş yapay zeka çalışma alanı, özelleştirme, yerleşik belgeler, Beyaz Tahtalar, sohbet ve diğer özellikler Yapay zeka yaklaşımı Ek yapay zeka özellikleri Tüm özelliklerde yerel yapay zeka (ClickUp Brain) Öğrenme eğrisi Daha düşük başlangıç öğrenme eğrisi Başlangıçta daha zor, ancak uzun vadede daha fazla esneklik Görünümler ve yapı Güçlü listeler, panolar, takvimler; Gantt/iş yükü için daha yüksek seviyeler gerekir Daha düşük seviyelerde zengin ClickUp görünümleri (liste, pano, Gantt, takvim, zihin haritaları, iş yükü) İşbirliği Görev yorumları, @bahsetmeler, temel mesajlaşma Yerleşik belgeler, sohbet, Beyaz Tahta ve ekran kaydetme özellikleri, araç sayısının artmasını önler Otomasyon Basit kurallar ve şablonlar Koşullar/tetikleyiciler içeren ayrıntılı otomasyonlar daha iyi ölçeklenir Destek İyi bir yardım merkezi; 7/24, ağırlıklı olarak kurumsal Daha düşük seviyelerde bile 7/24 destek, hızlı özellik güncellemeleri

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırmaya dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler; bu sayede önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. İşte ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

ClickUp nedir?

ClickUp, projelerinizin, belgelerinizin, konuşmalarınızın ve analizlerinizin bir arada bulunduğu, işinizi anlayan ve ilerlemenize yardımcı olan bir zeka katmanı olarak bağlamsal yapay zeka içeren dünyanın ilk Birleşik Yapay Zeka Çalışma Alanıdır.

Küçük bir iş için bu ayrım çok önemlidir, çünkü bir dizi ayrı araç için ödeme yapıp bunları yönetmeniz mi gerekeceğini, yoksa tüm operasyonunuzu tek bir yerden yürütmenizi mi gerekeceğini belirler.

📮 ClickUp Insight: İnsanların %24'ü her şeyi tek seferde halleden bir "ana sekme" hayal ediyor. Mantık basit: Beynimiz düzinelerce açık sekmeyi aynı anda idare edecek şekilde tasarlanmamıştır ve her yeni pencere, farkında olmasanız bile hafif bir stres ve bilişsel yük yaratır. 🧠 ClickUp Brain MAX ile bilgileri merkezileştirebilir, birden fazla yapay zeka modelinde arama yapabilir ve ihtiyacınız olanı anında bulabilirsiniz. Bu yapay zeka masaüstü yardımcısı, her şeyi açık tutma endişesi olmadan size tek bir erişim noktası sunar. Daha az dağınıklık, daha az stres, daha fazla kontrol. ✨

ClickUp fiyatlandırması

Asana nedir?

Asana, takımların görevleri düzenlemesine, projeleri izlemesine ve verimli bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir iş yönetimi platformudur. İşleri projeler, görevler, alt görevler ve zaman çizelgeleri şeklinde yapılandırır.

Listeler, panolar, takvimler ve Gantt grafikleri gibi sezgisel görünümler aracılığıyla sorumlulukları atayabilir, son teslim tarihlerini belirleyebilir ve ilerlemeyi takip edebilirsiniz. Doğrusal projeleri yönetmek için net ve öngörülebilir bir yol sunar.

Asana fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13,49 $

Avantaj: Kullanıcı başına aylık 30,49 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Küçük Takımlar için Özellik Karşılaştırması

Bağlam olmadan uzun bir özellik listesi hiçbir işe yaramaz. Asıl önemli olan, bu özelliklerin küçük takımınızın her gün karşılaştığı gerçek sorunları nasıl çözdüğüdür, özellikle de karmaşık sistemleri yapılandırmak için özel bir proje yönetimi yetkisi olan bir yöneticiniz yoksa.

Hadi başlayalım! 💪

Özellik #1: Kullanım kolaylığı ve öğrenme eğrisi

Herhangi bir yeni yazılımın önündeki en büyük engel, takımınızın onu gerçekten kullanmasını sağlamaktır. Kurulum çok karmaşıksa, kullanıcılar e-posta ve elektronik tabloları kullanma gibi eski alışkanlıklarına geri dönerler ve bu da yatırımın amacını boşa çıkarır. Bir aracın öğrenme eğrisi kritik bir faktör haline gelir:

Asana

Asana, ilk bakışta sunduğu basitlikle tanınır. Temiz kullanıcı arayüzü ve anlaşılır tasarımı sayesinde çoğu takım üyesi, dakikalar içinde görev oluşturmaya ve yönetmeye başlayabilir. Hızlı bir şekilde organize olmak için sadece temel bir yapılacaklar listesine ihtiyaç duyan küçük işletmeler için bu, önemli bir avantajdır.

ClickUp

ClickUp farklı bir yaklaşım benimsiyor. İş yükünün dağınıklığını ortadan kaldırmanızı sağlamak için durumlar, görünümler, görev yapıları ve otomasyonlar dahil olmak üzere Çalışma Alanınızın nasıl kurulacağı konusunda size daha fazla kontrol sağlar. Ancak bu esneklik, herkese uyan tek bir başlangıç noktası olmadığı anlamına gelir. Başlangıçta biraz daha fazla düşünmeniz gerekir.

Bununla birlikte, ClickUp'ın farkını ortaya koyduğu nokta da budur. Takımınızı sabit bir çalışma şekline zorlamak yerine, aracı mevcut çalışma şeklinize göre şekillendirebilirsiniz.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Takımınızın minimum kurulumla anında kullanmaya başlayabileceği bir şeye ihtiyacınız varsa, Asana bir adım önde. Ancak işiniz büyüdükçe uyum sağlayabilecek bir sistem istiyorsanız, ClickUp güçlü bir seçenek.

💡 Profesyonel İpucu: Pazarlama kampanyalarından müşteri onboarding'ine kadar yüzlerce kullanım senaryosu için hazır yapılar sunan ClickUp Şablonlarını kullanarak ilk kurulum sürecindeki zorlukları ortadan kaldırın. Bu sayede hızlı bir şekilde başlayabilir ve işiniz büyüdükçe platformu özel hale getirebilirsiniz.

Özellik #2: Görev ve proje yönetimi

İşletmeniz muhtemelen müşteri projeleri, iç operasyonlar, pazarlama kampanyaları ve ürün geliştirme gibi farklı türde işleri aynı anda yürütmektedir. Tüm işleri aynı şekilde ele alan katı bir sistem kaosa yol açar:

Asana

Asana, netlik üzerine kurulmuştur. Görevler, alt görevler, zaman çizelgeleri ve bağımlılıklar kolayca ayarlanabilir ve takip edilebilir. İşleri atayabilir, son teslim tarihleri ekleyebilir, ek dosya ekleyebilir ve ilerlemeyi sorunsuz bir şekilde izleyebilirsiniz. Zaman çizelgeleri, dönüm noktaları ve bağımlılıklar gibi özellikler, ayrıntılarda kaybolmadan işleri planlamayı kolaylaştırır.

ClickUp

ClickUp, hem görev hem de proje yönetimi üzerine daha derinlemesine odaklanır. Her şeyi düzenlemek için Çalışma Alanı, Alan, Klasör, Liste ve ClickUp Görevi gibi iç içe geçmiş bir yapı kullanır. Bu, "Pazarlama" veya "Müşteri Çalışmaları" gibi her departman için özel bir Alan oluşturabileceğiniz ve ardından Klasörler ve Listeler'i kullanarak o departman içindeki bireysel projeleri ve girişimleri yönetebileceğiniz anlamına gelir.

🏆 Kazanan: ClickUp galip geldi! Karmaşıklığı daha iyi yönetiyor ve büyümekte olan küçük işler için bu esneklik gerçek bir fark yaratıyor.

🚀 ClickUp Avantajı: 15'ten fazla ClickUp Görünümü ile işinizi her açıdan inceleyin. Tek bir biçime bağlı kalmazsınız ve her takım üyesi, kendi düşünme ve planlama tarzına uygun görünümü seçebilir.

ClickUp Görünümleri ile görevleri birden fazla atanan kişiye atayın, işi alt görevlere bölün ve zaman takibi yapın

Şunlara erişim elde edersiniz:

Liste Görünümü: Görevleri düzenlemek, sıralamak ve filtrelemek için güçlü bir yapılacaklar listesi

Tahta Görünümü: Ş akışlarını görselleştirmek için mükemmel bir Kanban panosu

Gantt grafiği: Projeleri planlamak ve bağımlılıkları yönetmek için bir zaman çizelgesi

Takvim Görünümü: İçerik veya kampanyaları planlamak ve programlamak için klasik bir takvim

Zaman Çizelgesi Görünümü: Yol haritası oluşturma ve Yol haritası oluşturma ve kaynak yönetimi için doğrusal bir görünüm

Takımınızın konuşmaları bir uygulamada, proje planlarınız başka bir uygulamada ve belgeleriniz üçüncü bir uygulamada gerçekleşiyorsa, bağlam dağınıklığı yaratmış olursunuz. Bu da takımların ihtiyaç duydukları bilgileri bulmak için birden fazla platformda saatler harcayacağı anlamına gelir.

Asana

Asana, iş işbirliğini görevlerle yakından bağlantılı tutar. Görevlere doğrudan yorum yapabilir, ekip arkadaşlarınızı etiketleyebilir, ek dosya ekleyebilir ve konuşmaları bağlam içinde tutabilirsiniz. Ayrıca, projelerdeki güncellemeleri, bahsetmeleri ve etkinlikleri gösteren bir gelen kutusu da vardır; bu da bireylerin işlerini takip etmelerine yardımcı olur. Her şeyi tek bir yere toplamak yerine, Slack veya e-posta gibi araçlarla birlikte iyi çalışır.

ClickUp

ClickUp, işbirliğini aracın kendi içinde merkezileştirmeye daha da ileri gidiyor. Görev düzeyinde, zincirleme yorumlar, bahsetmeler, dosya paylaşımı ve yorumları eyleme geçirilebilir öğeler olarak atama olanağına sahip olursunuz. Bu sayede geri bildirimler işe dönüşür.

ClickUp'a doğrudan entegre edilmiş işbirliği araçlarıyla iş yükünü azaltın.

ClickUp Sohbet : Özel kanallarda veya görevlerinizin hemen yanında konuşmalar yapın, böylece tartışmalar işinizle bağlantılı kalır Özel kanallarda veya görevlerinizin hemen yanında konuşmalar yapın, böylece tartışmalar işinizle bağlantılı kalır

ClickUp Belgeleri : Görevlerinize doğrudan bağlantı veren proje özetleri, toplantı gündemleri ve şirket wiki sayfaları oluşturun; böylece herkesin en güncel bilgilere erişebilmesini sağlayın Görevlerinize doğrudan bağlantı veren proje özetleri, toplantı gündemleri ve şirket wiki sayfaları oluşturun; böylece herkesin en güncel bilgilere erişebilmesini sağlayın

ClickUp Beyaz Tahtaları : Takımınızla gerçek zamanlı olarak fikir üretin, ş akışlarını haritalandırın ve projeleri görsel olarak planlayın Takımınızla gerçek zamanlı olarak fikir üretin, ş akışlarını haritalandırın ve projeleri görsel olarak planlayın

🏆 Kazanan: ClickUp kazanıyor! Konuşmaları, belgeleri ve planlamayı tek bir sistemde bir araya getirerek araç değiştirme ihtiyacını azaltıyor.

Özellik #3: İşbirliği ve iletişim

Özellik #4: Otomasyon yetenekleri

Küçük bir işletme olarak, takımınız birden fazla görev üstlenir. Proje durumunu güncellemek veya birine son teslim tarihini hatırlatmak gibi manuel süreçlere harcanan her dakika, stratejik ve gelir getirici faaliyetlere harcanamayan bir dakikadır.

Her iki platform da otomasyon sunar, ancak erişilebilirlik ve güç açısından farklılıklar vardır:

Asana

Asana, otomasyona basitlik odaklı bir yaklaşım sergiliyor. "Kurallar" özelliği, son teslim tarihlerini güncelleme ve bildirim gönderme gibi yaygın eylemleri otomatikleştirmenize olanak tanır. Ancak Asana'daki otomasyon, genellikle tanımlanmış sınırlar içinde kalır. Doğrusal ş Akışlarını gayet iyi yönetir. Ancak süreçlerinizde koşullar, projeler arası eylemler veya katmanlı mantık varsa, sınırlara ulaşmaya başlayabilirsiniz.

ClickUp

ClickUp Otomasyonları, ş akışlarınızı sizin için çalıştırmak ve kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır. Geniş bir tetikleyici, koşul ve eylem kütüphanesi sayesinde, tek bir satır kod yazmadan neredeyse tüm tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilirsiniz.

Hazır otomasyon tariflerinden oluşan geniş bir kütüphaneden seçim yapabilir veya kendi tariflerinizi oluşturabilirsiniz. Tetikleyiciler (otomasyonu başlatan etkinlik), Koşullar (otomasyonun çalışması için karşılanması gereken kriterler) ve Eylemler (otomasyonun gerçekleştirdiği görev) kullanabilirsiniz.

🏆 Kazanan: ClickUp kazanan olarak öne çıkıyor! Daha fazla esneklik, kontrol ve ölçeklenebilirlik sunarak takımlar için daha uygun bir seçenek oluyor.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Super Agents ile kararları ve uygulamaları otomatikleştirin. Kural tabanlı otomasyonun ötesine geçerek, bağlama göre gerçekten uyum sağlayan ve yanıt veren ş akışlarına geçebilirsiniz. İş akışınızın bazı kısımlarını, çalışma alanınızda neler olup bittiğini anlayan yapay zekaya devredebilirsiniz.

ClickUp Super Agents ile manuel koordinasyon ihtiyacını tamamen ortadan kaldırın

Örneğin, bir Görevi "Müşteri İncelemesi"ne taşıdınız. Sonraki adımları manuel olarak koordine etmek yerine, aşağıdakileri yapmak üzere özel bir ajans oluşturabilirsiniz:

Tüm alt görevlerin tamamlandığını kontrol edin

Çıktıyı müşteri dostu bir güncelleme halinde özetleyin

Hesap yöneticisini etiketleyin ve bir takip görevi atayın

Müşteri iki gün içinde yanıt vermezse bir hatırlatıcı ayarlayın

Özellik #5: Entegrasyonlar

Tek bir araç her şeyi yapamaz ve küçük işletmeniz muhtemelen dosyalar için Google Drive veya hızlı sohbetler için Teams gibi birkaç temel uygulamaya güveniyor. Sorun, bunun bilgi siloları yaratmasıdır. Hem Asana hem de ClickUp, popüler iş araçlarıyla geniş bir entegrasyonlar alalı var:

Asana

Asana, küçük işletmelerin halihazırda kullandığı araçların çoğuyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Buna iletişim (Slack gibi), dosya paylaşımı (Google Drive, Dropbox) ve takvim uygulamaları dahildir. Buradaki güçlü yönü, güvenilirliği ve kurulum kolaylığıdır. Çoğu entegrasyon tak-çalıştır türündedir: aracı bağlar, birkaç tercihi ayarlarsınız ve hemen çalışır.

ClickUp

ClickUp daha geniş bir yaklaşım benimsiyor. ClickUp entegrasyonları, iletişim, geliştirme, depolama, zaman takibi ve daha fazlasını içeren kategorilerdeki 1.000'den fazla farklı araca bağlantı kurmanıza olanak tanır. Bununla birlikte, araç sayısının aşırı artmasını önlemeye çalışarak, başlangıçta ihtiyaç duyduğunuz araç sayısını azaltır.

Örneğin, ClickUp, harici araçlara aşırı bağımlı olmak yerine, belgeler, sohbet, Beyaz Tahtalar ve zaman takibi gibi özellikleri tek bir platformda bir araya getirir.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Daha kapsamlı kontrol ve zaman içinde araçları birleştirme seçeneği istiyorsanız, ClickUp size daha fazla esneklik sunarken, Asana sorunsuz entegrasyonlar sağlar.

Küçük İşletme Takımları için Yapay Zeka Özellikleri

Küçük işletmeler için yapay zeka, işe almaya gücünüzün yetmediği ekstra bir takım üyesi gibidir. Pazarlama e-postalarını hazırlamanıza yardımcı olan metin yazarı, toplantı notlarını özetleyen yönetici ve darboğazları belirleyen proje koordinatörüdür.

Birbirinden bağımsız birden fazla yapay zeka aracını kullanmak, yapay zeka dağınıklığına yol açar. Bu, denetim veya strateji olmaksızın yapay zeka araçlarının ve platformlarının plansız bir şekilde yaygınlaşmasıdır. Bu durum, abonelik ücretlerinin boşa harcanmasına, çaba israfına, güvenlik risklerine ve kuruluşunuzun yapay zeka ayak izi üzerinde kontrolün tamamen kaybedilmesine yol açar.

İkisini karşılaştıralım:

Asana

Asana Intelligence, aracın temel çalışma şeklini değiştirmeden görevlere yardımcı olmaya ve projeleri yolunda tutmaya odaklanır.

AI asistanı şu konularda yardımcı olur:

Görev özetleri: Uzun yorum konuları veya güncellemeleri hızla anlayın

Akıllı öneriler: Son teslim tarihleri, öncelikler veya sonraki adımlar için önerilerde bulunur

Hedef ve durum güncellemeleri: Raporlama için proje özetleri oluşturun

Temel içerik yardımı: Mesajların üslubunu yeniden yazın veya düzenleyin

Bu, görünürlüğü ve netliği artırır, ancak çoğunlukla görev düzeyinde yardım sınırları içinde kalır.

ClickUp

ClickUp'ın yapay zekası, işlerin gerçekte nasıl yapıldığına daha fazla entegre edilmiştir ve Çalışma Alanınız, verileriniz ve ş Akışlarınızla etkileşim halindedir.

Şunları elde edersiniz:

Bağlamsal yapay zeka desteği

ClickUp Brain, çalışma alanını algılayan bir asistan gibi çalışır. Gerçek görevlerinizden, belgelerinizden, yorumlarınızdan ve hatta bağlı araçlardan bağlam bilgisi alır.

ClickUp Brain'den Çalışma Alanınızdaki bilgileri almasını ve size eyleme geçirilebilir içgörüler sunmasını isteyin

Neler yapılacak:

İşinizle ilgili soruları yanıtlayın ("Bu projeyi engelleyen nedir?")

Görevler, alt görevler ve proje planları oluşturun

Tüm projeleri veya etkinlik akışlarını özetleyin

Görev atanan kişileri veya öncelikler gibi görev özelliklerini otomatik olarak doldurun

Bağlamı bulmak için araçlarda (Google Drive, GitHub vb.) arama yapın

Örneğin, bir projenin ortasında devreye giriyorsanız, ClickUp Brain'e "Şu anda web sitesi yeniden tasarım projesini engelleyen nedir?" diye sorabilirsiniz. Görevleri, yorumları ve durumları tarayacak ve ardından gecikmiş görevleri, takılan bağımlılıkları ve kimin neyden sorumlu olduğunu size söyleyecektir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp AI Notetaker'ı sanal toplantılarınıza dahil edin. Konuşmayı otomatik olarak yazıya dökecek, bir özet oluşturacak ve hatta sizin için eylem ögeleri hazırlayacaktır.

Bir masaüstü yapay zeka aracı

ClickUp Brain çalışma alanınızın içinde yer alıyorsa, ClickUp Brain MAX bu gücü dışına taşır. Bunu, tüm araçlarınızın üzerinde yer alan bir masaüstü yapay zeka katmanı olarak düşünün.

ClickUp Brain MAX ile yapay zeka yeteneklerinizi tüm araçlarınıza ve ş akışlarına genişletin

İşte onu farklı kılan özellikler:

Uygulamalar arasında (e-posta, belgeler, Slack vb.) sürekli çalışan bir yapay zeka asistanı olarak çalışır

GPT, Claude ve Gemini dahil olmak üzere birden fazla yapay zeka modeli arasında tek bir yerden geçiş yapmanızı sağlar

Yerinde düzenleme imkanı (herhangi bir uygulamanın içinde metni doğrudan yeniden yazın)

Sesli komut ( ClickUp Talk to Text ) özelliği sayesinde görevleri veya içeriği daha hızlı oluşturun

Gerçek zamanlı işlemler için ClickUp Çalışma Alanınıza bağlantı kurulur

Takımınız için Doğru Aracı Seçme

Pratik bir çerçeve izleyerek karar verme sürecinizi basitleştirin.

Her özelliği karşılaştırmak yerine, takımınızın gerçek ihtiyaçlarını anlamaya odaklanın.

Mevcut araçlarınızı gözden geçirin: Takımınızın proje yönetimi, dokümantasyon ve iletişim için kullandığı tüm uygulamaların bir listesini yapın. Uygulamalar arasında geçiş yaparken bilgilerin nerede kaybolduğunu veya işlerin nerede aksadığını belirleyin Ş Akışı kalıplarınızı belirleyin: Projeleriniz genel olarak benzer ve tekrarlanabilir mi, yoksa büyük farklılıklar mı gösteriyor? Farklı takımlar (ör. pazarlama ve operasyon takımları) işlerini farklı şekillerde görmeye mi ihtiyaç duyuyor? Büyüme hedeflerinizi göz önünde bulundurun: Bir yıl sonra işinizi nerede görüyorsunuz? Takımınızı ikiye katlamayı veya daha karmaşık projeler üstlenmeyi planlıyorsanız, sadece şu anki durumunuza değil, gelecekteki durumunuza da uygun bir araç seçin. Gerçek işlerle test edin: Sadece bir "test projesi" oluşturmayın. Her iki platformun ücretsiz sürümünü kullanarak küçük, gerçek bir projeyi baştan sona yürütün. Nerede tıkanıklık hissettiğinize ve nerede ivme kazandığınıza çok dikkat edin Yapay zeka (AI) işlevselliğini değerlendirin: Küçük bir takım için yapay zeka, işlerin gidişatını tamamen değiştirebilir. Her platformun yapay zeka özelliklerini günlük görevlerinizde test edin. Yazma, bilgileri özetleme veya eylem ögeleri oluşturma konusunda hangisinin size daha fazla zaman kazandırdığını görün.

Küçük İşletmenize Hangi Araç Uygun?

Doğru seçim tamamen takımınızın ihtiyaçlarına ve ş Akışı felsefesine bağlıdır. Tek bir "en iyi" araç yoktur, sadece size en uygun olanı vardır.

Şu durumlarda Asana'yı seçin:

Takımınızın görev izleme süreci için basit ve sade bir araca ihtiyacı var ve bu araç kapsamlı özel ayar gerektirmiyor

Belgeler, sohbet ve şirket içi wiki'ler için mevcut araç setinizden zaten memnunsunuz

Karmaşık ve sürekli gelişen ş akışlarını yönetebilecek ölçeklenebilir bir platforma sahip olmaktan daha önemli olan, dakikalar içinde kullanıma başlayabilmektir.

Projeleriniz genellikle basittir ve tutarlı bir şablonu izler

Şu durumlarda ClickUp'ı seçin:

İşlerinizi bir araya getirmek ve ödediğiniz abonelik sayısını azaltmak istiyorsunuz

Takımınız, farklı görünümler ve özel süreçler gerektiren çeşitli proje türlerini yönetiyor

Yazma, özetleme ve işlerin otomasyonunda yardımcı olabilecek bir yapay zeka asistanının değerini görüyorsunuz

İşletmenizin büyümesini öngörüyorsunuz ve ileride bir geçiş yapmaya zorlanmadan sizinle birlikte ölçeklenebilecek bir platforma ihtiyacınız var

BankGloucester Pazarlama Müdürü Derek Clements, ClickUp hakkında şunları söyledi:

ClickUp, diğerlerine göre daha fazla özellik ve daha iyi bir deneyim sunar. Asana en eski rakipti ve görev yönetimi için harika, ancak bunun ötesinde pek fazla özelliği yok… Ben, en çok yönlü oldukları için ClickUp'ın alanlar/klasörler/listeler ve Takvim görünümü gibi temel özelliklerini en çok kullanıyorum. Ancak, belirli bir biçime veya görselleştirmeye ihtiyacınız varsa, ClickUp'ta zaman takibi, görev otomasyonu, gösterge panelleri ve daha fazlası gibi çok daha kapsamlı özellikler var.

Küçük İşletmeler İçin Sonuç

Asana ve ClickUp, işin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair iki farklı felsefeyi temsil eder. Asana, diğer özel araçların oluşturduğu ekosisteme mükemmel bir şekilde uyan, sınıfının en iyisi görev yönetimi sunar. ClickUp ise, araçların çok fazla olması verimliliğin düşmanı olduğu inancına dayanır ve tüm bu ekosistemin yerini alacak tek bir birleşik Çalışma Alanı sunar.

Günümüzün küçük işleri için seçim çok net.

ClickUp'ın bütünleştirilmiş yaklaşımı, modern iş sorunlarını doğrudan çözer. Görevlerinizin, belgelerinizin, sohbetinizin ve yapay zekanın bir arada bulunduğu ölçeklenebilir bir platform sunarak, küçük takımınıza daha verimli çalışmak için gerekli araçları sağlar.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅

Sıkça Sorulan Sorular

Küçük işletmeler, ClickUp'ın ücretsiz planını gerçek işler için kullanabilir mi?

Evet, ClickUp sınırsız görev ve çoklu proje görünümü sunar; böylece küçük takımlar, ilk günden itibaren müşteri projelerini ve şirket içi görevlerini yönetmek için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olur.

Büyüyen takımlar için ClickUp, Asana ile karşılaştırıldığında nasıl bir performans sergiliyor?

ClickUp'ın kapsamlı özelleştirme seçenekleri ve Docs ve Sohbet gibi yerel özellikleri sayesinde takımınızın karmaşıklığına göre ölçeklendirin; büyüdükçe başka araçlar eklemenize gerek kalmaz.

Asana'dan ClickUp'a geçiş yapmanın en hızlı yolu nedir?

ClickUp'ın doğrudan Asana içe aktarma aracını kullanarak projelerinizi, görevlerinizi ve atanan kişileri dakikalar içinde aktarın ve takımınızın hızlı bir şekilde işlere alışması için onboarding kaynaklarımızdan yararlanın.

Meta başlık: Asana ve ClickUp: Küçük İşletmelerin Şu Anda İhtiyacı Olan Şey

Meta açıklaması: Küçük işletmeniz için doğru proje yönetimi aracını bulmak üzere Asana ile ClickUp'ı özellikler, otomasyon, yapay zeka ve kullanım kolaylığı açısından karşılaştırın.