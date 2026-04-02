2026 için En İyi 10 Kuse AI Alternatifi

Kuse AI alternatiflerini araştırıyorsanız, muhtemelen AI proje yönetiminizde ekstra bir şeyler arıyorsunuzdur.

Muhtemelen daha güçlü tahminler, daha net maliyet görünürlüğü veya birden fazla proje arasında yapılandırılmış işbirliği, ya da belki de bunların hepsi?

Çünkü büyük projeler nadiren tek bir dramatik başarısızlık yüzünden çöker. Zamanla biriken küçük finansal kör noktalar yüzünden çözülürler.

Standish Group CHAOS Raporu'na göre, projelerin yalnızca %31'i zamanında ve bütçe dahilinde tamamlandı. Finans liderleri, proje yöneticileri ve operasyon ekipleri için bu, geleneksel denetim ve yüzeysel AI desteğinin yeterli olmadığına dair bir işarettir.

Bu blog yazısında, AI destekli içgörülerle bütçe aşımlarını erken tahmin etmenize, maliyetleri proaktif olarak kontrol etmenize ve finansal karar alma süreçlerinizi güçlendirmenize yardımcı olacak platformları inceleyeceğiz.

Neden Kuse AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Kuse AI, yapay zeka destekli fikir yapılandırma ve bilgi düzenleme yeteneklerinin sunduğu sınırsız çalışma alanı ile ilginç bir paradigma değişikliği getiriyor.

Ancak birden fazla projeyi yöneten takımlar için beyin fırtınası tek başına yeterli değildir. Daha derinlemesine tahminlere, öngörülebilir maliyetlere ve ölçülebilir etkiye ihtiyacınız vardır.

🚩 Büyük platformlarda kamuya açık kullanıcı yorumu yok: Güvenilir kaynaklardan gelen şeffaf kullanıcı geri bildirimleri olmadan, iş açısından kritik ş akışları için gerçek dünya performansını, sınırlarını ve uzun vadeli ölçeklenebilirliği değerlendirmek zordur

🚩 Yoğun AI kullanımı için kredi tabanlı fiyatlandırma: Takımlarınız sık sık AI tarafından üretilen içgörülere veya büyük ölçekli veri işlemeye güveniyorsa, kullanım kredilerini yönetmek bütçeleme ve maliyet kontrolünü zorlaştırabilir

🚩 Gelişmiş AI özellikleri daha yüksek paketlerde sunuluyor: Bazı temel özellikler yalnızca premium planlarda mevcut olabilir; bu durum, büyümekte olan kuruluşlar için maliyet öngörülebilirliğini etkileyebilir

🚩 Entegrasyonlar ve uzun biçimli işleme için doğrulama gereklidir: Karmaşık görevleri yerine getiren takımlar için, derin entegrasyonlar ve video analiz yetenekleri, kurumsal çapta benimsenmeden önce ek testlere tabi tutulmalıdır.

Kuse AI Alternatiflerine Genel Bakış

İşte araçları bir bakışta anlamanıza yardımcı olacak bir karşılaştırma tablosu. Aşağıda bunları ayrıntılı olarak ele alacağız.

Araç En uygun olduğu alanlar Önemli özellikler Fiyatlandırma* ClickUp AI entegre proje yönetimi AI Super Agents , Converged AI Çalışma Alanı, ClickUp Brain, Bilgi Yönetimi, AI Notetaker Sonsuza Kadar Ücretsiz; kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Notion AI Dağınık araştırmaları yapılandırılmış içerik merkezlerine dönüştürün AI Toplantı Notları, Çalışma Alanı Soru-Cevap, veritabanı otomatik doldurma, ton ayarlama, içerik taslağı oluşturma Ücretsiz; Plus 12 $/kullanıcı/ay; İş 24 $/kullanıcı/ay; Enterprise özel Mem Sezgisel keşif özelliğine sahip bilgi çalışma alanı AI modeli seçimı, sınırsız derin arama (Pro), bağlantılı e-postalar, koleksiyonlar, API erişimi Ücretsiz; Pro 12 $/ay; Teams özel Obsidian Gizlilik ve yerel öncelikli bilgi yönetimi Yerel depolama, Canvas, Senkronizasyon (uçtan uca şifreleme), Yayınlama, eklenti ekosistemi Ücretsiz; Senkronizasyon 5 $/ay; Yayınlama 10 $/ay; Katalizör 25 $ (tek seferlik); Ticari 50 $/yıl Glean Kurumsal aramayı AI asistanıyla birleştirme Kurumsal AI asistanı, 100'den fazla entegrasyon, yönetişim kontrolleri, temsilci yönetimi Özel fiyatlandırma Tana Dağınık notları yapılandırılmış bilgiye dönüştürün Süper etiketler, yapılandırılmış görünümler, sesli ş Akışları, AI kredileri, grafik tarzı bağlantı Ücretsiz; Plus 10 $/ay; Pro 18 $/ay Gamma Fikirleri özenle hazırlanmış belgeler, sunumlar ve mini sitelere dönüştürün AI destekli belge/sunum oluşturma, işbirliği, analiz, erişim kontrolleri Ücretsiz; Plus 12 $/ay; Pro 25 $/ay; Ultra 100 $/ay Converse AI Çok kanallı konuşma tabanlı AI asistanları Bot oluşturucu, kampanya otomasyonu, gösterge paneli, mobil yönetim Özel fiyatlandırma Düşünün Yapılandırılmış AI akıl yürütme ve çok adımlı araştırma akışları AI akıl yürütme ş akışları, yapılandırılmış problem ayrıştırma, bağlamsal araştırma analizi, çok adımlı düşünme çerçevesi, işbirliğine dayalı bilgi keşfi Ücretsiz; Casual: Aylık 10 $; Plus: Aylık 30 $; Pro: Aylık 60 $ Scholarcy Uzun belgeleri alıntı yapmaya uygun özetlere dönüştürme AI flashcard özetleri, araştırma özetleme, literatür matrisi, kaynakça oluşturma Ücretsiz; Scholarcy Plus 4,99 $/ay

Kullanabileceğiniz En İyi Kuse AI Alternatifleri

İşte dikkate alınması gereken en iyi AI araçları; en uygun kullanım alanları, örnekler, özelleştirme derinliği, işbirliği akışı, AI özellikleri, entegrasyonlar, fiyatlandırma ve anahtar artı-eksileri kapsayan bir liste.

1. ClickUp (En iyi AI entegre proje yönetimi yazılımı)

Projelerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi ve iletişiminizi ClickUp'ın birleştirilmiş AI çalışma alanında bir araya getirin

ClickUp, AI'yı ayrı bir katman olarak ele almak yerine, görevleri, tartışmaları ve teslimat izlemesini tek bir yerde bir araya getiren birleşik bir AI Çalışma Alanı olarak işlev görür.

En büyük kazanç nedir? İş dağınıklığını (çok fazla uygulamaya yayılmış işler) ve AI dağınıklığını (kısmi bağlam içeren çok sayıda izole AI aracı) azaltır, böylece takımınız en son kararı takip etmek için daha az zaman harcar ve teslimata daha fazla zaman ayırır.

ClickUp Brain ile dağınık geliştirme bağlamını net bir sonraki adımlara dönüştürün

Gereksinimler bir yerde, uygulama notları başka bir yerde ve kararlar ise sohbette olduğunda, niyeti tam olarak yansıtmayan "doğru" bilgileri paylaşmak yaygın bir durumdur. ClickUp Brain, tam da bu anlar için tasarlanmıştır.

Bağlam farkındalıklı bir AI olarak, çalışma alanınızda yer alır ve ayrıntıları araçlar arasında kopyalamadan ClickUp Görevleriniz, Belgeleriniz ve Sohbetinizdeki bilgileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmenize yardımcı olur.

ClickUp Brain'i kullanabileceğiniz bazı pratik yöntemler şunlardır:

Uzun görev konuları , standup toplantıları ve asenkron güncellemeler için "ne değişti, neden değişti, ne bloklandı" şeklinde kısa bir özet haline getirin

Dağınık kabul kriterlerini ve sınır durumlarını, çekme talebi incelemeleri sırasında doğrulayabileceğiniz net bir kontrol listesine dönüştürün

Mevcut görev bağlamından teknik notlar hazırlayın, böylece dokümantasyon oluşturma süreci ürünün piyasaya sürülme hızına ayak uydursun

ClickUp'ın güvenlik ve gizlilik denetimleri ile takım dağıtımlarında AI kullanımını güvenli tutun. SOC 2 uyumluluğu, verileriniz üzerinde üçüncü taraf eğitimi yapılmaması ve üçüncü taraf veri saklama olmaması dahil olmak üzere.

Tek bir izin ve kontrol seti altında çoklu model desteğini kullanın, böylece takımlar hassas içeriği ayrı AI araçlarına yaymak zorunda kalmazlar

İşlerinizi ilerletmek için kod yazmaya gerek olmayan ajanlar oluşturun

ClickUp'taki Süper Ajanlar ile ş akışlarınızı hızlandırın

ClickUp Super Agents'ı kullanarak görevlerin tutarlı bir şekilde takip edilmesini sağlayın.

Bunlar, Çalışma Alanı bağlamınızı kullanarak çok adımlı ş akışlarını yürütmek üzere tasarlanmış, ClickUp'ın AI destekli takım arkadaşlarıdır. Ortam odaklıdırlar, yani Çalışma Alanınızın ve projenizin bağlamını derinlemesine kavrarlar ve erişim kontrolünü sürdürürken kesintisiz çalışabilirler.

Yapılacak şey, ClickUp'taki doğal dil oluşturucuyu kullanmak, tetikleyicileri ve eylemleri tanımlamak ve bunları doğru bilgi tabanlarına eşleştirmek!

Manuel güncellemeleri AI destekli otomasyonla değiştirin

ClickUp'ın AI Assign, AI Prioritize ve AI Cards özelliklerini kullanarak görev yönetimini otomasyonla gerçekleştirin ve gerçek zamanlı içgörülerden anında yararlanın

AI, içgörüler ve özetleri yönetse bile, takımlar hala "bağlayıcı işler"e, durumları güncellemeye, sahipleri atamaya, görevleri önceliklendirmeye ve ş akışlarını uyumlu tutmaya zaman harcıyor.

ClickUp, otomasyonu AI destekli karar verme ile birleştirerek bu sorunu çözer; böylece çalışma alanınız gerçek zamanlı olarak kendini aktif bir şekilde düzenler ve optimize eder. Görevler, bağlam ve iş yüküne göre AI Assign kullanılarak otomatik olarak atanabilirken, AI Prioritize son tarihler, bağımlılıklar ve aciliyet sinyallerini kullanarak en önemli olanları sürekli olarak ortaya çıkarır.

AI Fields, konuşmalardan ve belgelerden önemli ayrıntıları otomatik olarak doldurarak görevleri zenginleştirir; AI Cards ise ham görev verilerini riskleri, durumu ve sonraki adımları vurgulayan net, yapılandırılmış içgörülere dönüştürür. Aynı zamanda, otomasyon kuralları iş ilerledikçe yürütme, durum güncellemeleri, ş akışları arasında görev hareketleri ve paydaş bildirimlerini yönetir.

Bunların birleşimi, Çalışma Alanınızın doğru, öncelikli ve dinamik kalmasını sağlar; burada AI sadece ne yapılması gerektiğini önermekle kalmaz, otomasyon sayesinde işlerin gerçekten yapılmasını da garanti eder.

ClickUp belgeleri ile teknik özellikleri ve önemli alıntıları kolayca bulun

ClickUp belgeleri ile teknik özellikleri aranabilir tutun ve takımınızın bulabileceği yerlere snippet'leri kaydedin

ClickUp Docs, belgeleri doğrudan uygulamayla bağlantılı tutacak şekilde tasarlanmıştır; böylece gözden geçirenler, uygulamayı tartışmadan önce amacını anlayabilir.

ClickUp Belge ile takımlar şunları yapabilir:

Yorumlar ve satır içi geri bildirimlerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, ardından belge bölümlerini takip edilebilir görevlere dönüştürün

Docs Hub'ı tüm ş akışı belgeleri için merkezi bir kütüphane olarak kullanın; böylece inceleme sırasında doğru teknik özellikleri, kararları veya referansları kolayca bulabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın sınırlamaları

Özelliklerin ve özel özelleştirme seçeneklerinin çokluğu nedeniyle ilk başta kullanımı biraz zor gelebilir.

ClickUp fiyatlandırması:

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (11.030'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.530'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu Reddit yorumu her şeyi özetliyor:

“Başlangıçta ClickUp Brain konusunda kararsızdım, bana sadece başka bir AI hilesi gibi gelmişti. Ancak bu araç, özellikle uzun müşteri e-postalarını özetlemem veya bir taslak hazırlamam gerektiğinde, beni bazı sıkıcı yazma görevlerinden kurtardı. ”

2. Notion AI (Dağınık araştırmaları yapılandırılmış içerik merkezlerine dönüştürmek için en iyisi)

Takımınızın en büyük sorunu "AI notlarımız var, ancak kimse daha sonra bulamıyor" ise, Notion AI pratik bir seçimdir.

AI Meeting Notes ş akışı otomasyonu, toplantıları kaydeder ve görüşme biter bitmez bir özet oluşturur. Ayrıca, transkriptleri, kararları ve eylem ögelerini Çalışma Alanınıza kaydeder; böylece bunlar dağınık notlar yerine aranabilir notlar olarak kalır.

Bu, paydaşlarla yapılan görüşmeler, müşteri görüşmeleri ve şirket içi senkronizasyonlar arasında bağlantı kurarken çok yararlıdır. Araştırma notlarını, konuşma konularını ve taslakları kaynak materyalin yanında tutabilir ve brifinglerde yeniden kullanabilirsiniz.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Uzun sayfaları özetleyin ve kaba AI notlarını net çıkarımlara dönüştürün

Pazarlama içeriklerini doğrudan belgeler ve wikiler içinde taslak olarak hazırlayın ve yeniden yazın

Veritabanlarını otomatik olarak doldurun ve yapılandırılmamış metinlerden yapılandırılmış alanları ayıklayın

Notion Çalışma Alanınızızdaki bağlamı kullanarak soruları yanıtlayın

Gerektiğinde küresel takımlar için çeviri yapın ve üslubu uyarlayın

Notion AI'nın sınırlamaları

Yüksek düzeyde özelleştirme, takımların işlerini yavaşlatabileceğinden kurulum ve yönetişim için zaman harcar

Daha büyük çalışma alanlarında ve yoğun veritabanlarında performans düşüşleri yaşanıyor

Ücretsiz planındaki kısıtlamalarla karşılaşırsınız, örneğin daha düşük dosya yükleme sınırları gibi

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.600'den fazla yorum)

Kullanıcılar Notion AI hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı bahsetme yapıyor:

“Bence Notion’un AI aracını bir süre denemeye ve gerçekten benimsemeye değer; size yardımcı olup olmayacağını görmek için.”

3. Mem (Sezgisel keşif özelliğine sahip bir bilgi çalışma alanı arayan takımlar için en iyisi)

En büyük sorununuz "AI notlarımız var, ancak kimse daha sonra bulamıyor" ise, Mem tam da bu boşluğu doldurmak için tasarlanmıştır; dağınık toplantı notlarını ve belgeleri, ihtiyaç duyduğunuzda gerçekten bulabileceğiniz bir şeye dönüştürür.

Mem, bireyler için işleri basit tutar, ancak yine de model seçimi, derin arama ve genel bağlantılı AI gibi "gelişmiş" özellikler sunar; böylece bilgi yönetiminiz beş farklı yerde dağınık kalmaz.

Projeler, paydaşlar ve takipler arasında birden fazla konuyu aynı anda idare ederken ve not almayı ikinci bir işe dönüştürmeden daha hızlı geri çağırma istiyorsanız, bu araç tam size göre.

En iyi özellikler

Farklı AI araçlarında iş yapmak için AI modeli seçimı

İçeriğinizde daha hızlı arama yapabilmek için Pro planında sınırsız derin arama

Pro planında sınırsız sayıda e-posta bağlantısı ile işinizle ilgili bilgileri daha elinizin altında tutun

Tekrarlanan işleri takımlar ve konular arasında düzenli tutmak için koleksiyonlar ve şablonlar

Daha kapsamlı özelleştirme ve kontrollü erişim için Pro sürümünde sınırsız API anahtarı

Bellek sınırlamaları

Mem şu anda Google ile oturum açmayı gerektiriyor; bu, kuruluşunuzun Google hesapları kullanmıyorsa bir engel oluşturabilir.

Dil desteği şu anda yalnızca İngilizce ile sınırlıdır, bu nedenle küresel lansmanlar için bir geçici çözüm gerekebilir

Şu anda Android uygulaması bulunmamaktadır, bu da bazı operasyon takımlarının mobil erişimini sınırlamaktadır

Mem fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 12 $

Takımlar: Özel fiyatlandırma

Mem puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %10'u AI uygulamaları için sesli asistanları (%4) veya otomasyon ajanlarını (%6) kullanırken, %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarını tercih ediyor. Asistan ve ajanların daha az benimsenmesinin nedeni, bu araçların genellikle eller serbest kullanım veya belirli ş Akışları gibi belirli görevler için optimize edilmiş olması olabilir. ClickUp Brain MAX, ş akışlarını orijinal bağlamla ve ses öncelikli ş akışlarıyla bağlantılı tutmanıza yardımcı olur, böylece güncellemeler araçlar arasında kaybolmaz. ClickUp Brain MAX ile görev güncellemelerini incelemeye hazır özetlere dönüştürün İşiniz için doğru AI modelini seçin: Çıktı ihtiyaçlarınıza göre modeller arasında geçiş yapın ve ChatGPT, Gemini veya Claude arasından seçim yapın. Birini net durum özetleri için, birini daha derin analizler için, birini de gözden geçirenlerin notlarını yeniden yazmak için kullanın Talk to Text ile ilerlemenizi daha hızlı kaydedin: "durum, engel, sonraki adım, sorumlu, son teslim tarihi" gibi net bir güncelleme dikte edin. Talk to Text bunu yapılandırılmış bir görev güncellemesine dönüştürür, böylece uzun notları manuel olarak yazmak zorunda kalmadan ivmenizi koruyabilirsiniz. İş akışınızda netlik kazanın: ClickUp Brain MAX'e "Hangi görevler risk altında ve neden?" gibi sorular sorun. Her listeyi tek tek taramadan net bir görünüm elde edersiniz ClickUp Kurumsal Search ile kararın kaynağını bulun: Birisi "Bunu neden değiştiriyoruz?" diye sorduğunda, Kurumsal Search'ü kullanarak bu işe yol açan orijinal spesifikasyonu, konu dizisini veya belgeyi bulun. Böylece tahmin yürütmekten kaçınır ve incelemeleri daha hızlı tamamlarsınız.

4. Obsidian (Gizlilik ve yerel öncelikli bilgi yönetimi için en iyisi)

via Obsidian

Obsidian, yerel dosyalar üzerine kuruludur; böylece bilgi yönetimi için yapay zeka , bir platformda hapsolmak yerine sizin kontrolünüzde kalır.

Bu yerel öncelikli yaklaşım, Obsidian'ı her ş akışını tek bir "herkese uyan" sisteme zorlamadan, birden fazla projeye yayılan kalıcı dokümantasyon isteyen takımlar için de pratik hale getiriyor.

Fikirleri birbirine bağlamak için daha görsel bir yol arıyorsanız, Obsidian’ın grafik tabanlı gezinme ve yayınlama eklentileri, belgelerinizi karmaşık bir işlem katmanına dönüştürmeden içgörülerinizi paylaşımınıza yardımcı olur.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Obsidian'ın temel özelliklerinden biri, tüm notlarınızı, araştırmalarınızı, diyagramlarınızı ve fikirlerinizi tek bir yerde toplamanıza olanak tanıyan Obsidian Canvas'tır

Verilerinizi yerel olarak depolar ve telemetri verisi toplamaz, böylece kontrolü kullanıcıda tutar

Daha güvenli cihazlar arası iş için uçtan uca şifreleme ve sürüm geçmişi özelliğine sahip isteğe bağlı Obsidian senkronizasyonu

Obsidian senkronizasyonu aracılığıyla paylaşılan kasa işbirliği; bu, platformlar arasında geçiş yapmadan takım dokümantasyonunu destekleyen bir AI 'dır

Obsidian Publish, hafif bir "belge sitesi"ne ihtiyacınız olduğunda tam metin arama ve grafik tarama özellikleriyle notlarınızı web'e yayınlayın

Obsidian'ın sınırlamaları

İşbirliği ve yayınlama eklentiler olduğundan, takımlarınız büyüdükçe maliyetler de artabilir

Yayınlama ücretleri site başına belirlenir; bu, çok sayıda müşteri veya ürün bilgi merkezine ihtiyacınız varsa sınırlayıcı olabilir.

Ticari lisanslama isteğe bağlıdır ancak kurumsal kullanım için tavsiye edilir; bu, daha büyük kuruluşlar için bir öğe haline gelebilir.

Obsidian fiyatlandırması

Ücretsiz

Senkronizasyon : Aylık 5 $

Yayınla: Aylık 10 $

Obsidian puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,8/5 (40'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Obsidian hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı bahsediyor:

“Notları ve görevleri yönetmek için en hafif ve özelleştirilebilir program olduğunu gördüm. ”

Glean, harici veri kaynaklarınızı tarayacak ve takımınızın günlük işlerinde gerçekten kullanabileceği şekilde yanıtlar sunacak şekilde tasarlanmıştır.

Temel olarak, şirketinizin bağlamına dayalı bir AI asistanından, siz uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan özetleme, açıklama ve doğru konu bulmasını istiyorsunuz.

Gerçek takımlar gerçek teknoloji yığınlarında çalıştığı için, Glean 100'den fazla uygulama entegrasyonu dahil olmak üzere geniş bağlantı olanaklarına önem verir; böylece bilgi yönetiminiz "bunu daha sonra ekleriz" aşamasında kalmaz.

Glean en iyi özellikleri

Soru-cevap ve özetler için kurumsal bağlamı kullanan şirket çapında asistan

İş uygulamaları arasında konektörler aracılığıyla 100'den fazla sorunsuz entegrasyon seçeneği

AI + ajanlar için politika ve koruma katmanlarına sahip yerleşik yönetişim yapısı

Aşırı paylaşım riskini azaltmak için hassas veri kontrolleri ve izin odaklı erişim

Daha geniş bir "İş AI Platformu" yaklaşımı kapsamında ajan oluşturma ve yönetme desteği

Sınırlamaları öğrenin

Fiyatlandırma, basit bir self-servis kademelendirme liste olarak yayınlanmadığından, muhtemelen satış odaklı bir değerlendirme sürecine gireceksiniz.

Kurum genelinde kullanıma yönelik olarak tasarlanmış bu araçlar, tek bir takım için hafif bir AI aracına ihtiyacınız varsa size fazladan yük gibi gelebilir.

Bazı gelişmiş yönetişim/ajan denetimleri, daha küçük araçlara kıyasla BT/güvenlik ile önceden daha fazla uyum gerektirebilir

Glean fiyatlarını inceleyin

Özel fiyatlandırma

Puanları ve yorumları Glean

G2 : 4,7/5 (140'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Glean hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle bahsediyor:

“Glean'in belirli kaynakları toplayıp kapsamlı bir özet sağlayma yeteneği inanılmaz derecede kullanışlı; çünkü işyerindeki kritik bilgilere erişirken zaman kazanmamı sağlıyor. ”

6. Tana (Dağınık notları yapılandırılmış bilgiye dönüştürmek için en iyisi)

Takımınız toplantılar, araştırmalar ve hızla ilerleyen projelerle meşgulse, Tana düşüncelerinizi bir angarya haline getirmeden düzenli tutmak için tasarlanmıştır. Notları, belgeler, planlar ve takipler arasında yeniden kullanabileceğiniz bloklar gibi ele alan modern bir bilgi yönetimi uygulamasıdır.

Tana'nın öne çıktığı nokta, "serbest biçimli yazma" ile yapıyı harmanlamasıdır. Ham düşüncelerinizi yakalayabilir, ardından Tana'nın bloklarını (Süper Etiketler ve görünümler gibi) kullanarak bunları zaman içinde sorgulayabileceğiniz ve sürdürebileceğiniz bir şeye dönüştürebilirsiniz.

Her zaman kullanılabilir bir AI asistanı arıyorsanız, Tana, konuşmaları daha net sonuçlara dönüştürmenize ve bağlamı işinize yakın tutmanıza yardımcı olan AI özelliklerine odaklanıyor.

Tana'nın en iyi özellikleri

Notları, ş akışlarında yeniden kullanabileceğiniz yapılandırılmış nesnelere dönüştürmenizi sağlayan Supertags

Birden fazla projeyi aynı anda yürütürken aynı bilgileri farklı şekillerde analiz etmenize yardımcı olan görünümler

Toplantı notlarını kaydetmeye ve bunları daha hızlı bir şekilde kullanışlı çıktılara dönüştürmeye yardımcı olan sesli ş akışları

Ücretsiz planda AI özellikleri (aylık AI kredi limiti dahil) mevcuttur, böylece önceden taahhütte bulunmadan AI araçlarını test edebilirsiniz

Fikirleri birbirine bağlamak için esnek, grafik benzeri bir yaklaşım; böylece verileriniz arttıkça bağlam kaybolmaz

Tana'nın sınırlamaları

Takımınız yapılandırılmış düğümler ve etiketler yerine sabit klasörleri tercih ediyorsa, bu gerçek bir öğrenme eğrisi olacaktır.

İşbirliği, ürün hikayesinin ana "merkezinde" yer almadığından, gerçek zamanlı işbirliğinin derinliği, sizin özel ş Akışınız için doğrulanmaya ihtiyaç duyabilir.

AI kullanımı krediye dayalıdır, bu nedenle yoğun özetleme veya sık içerik üretimi, kullanım sınırları konusunda planlama gerektirebilir

Tana fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca : Aylık 10 $

Pro: Aylık 18 $

Tana puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Tana hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı bahsediyor:

“‘Günlük notlar’ın, her şeyi kaybetmeyeceğime ve ertesi gün unutmayacağıma güvenebileceğim kadar iyi iş yaptığını ilk kez görüyorum.”

7. Gamma (Fikirleri özenle hazırlanmış belgeler, sunumlar ve mini sitelere dönüştürmek için en iyisi)

Gamma'ya bir göz atmaya değer. Belge, slayt sunumu veya hafif web sayfaları olarak işlev gören "kartlar" oluşturmak ve paylaşım yapmak için tasarlanmıştır.

Ayrıca takımlarla da uyumlu çalışır: bağlantı yoluyla paylaşım yapabilir, görünüm/yorum yapma/düzenleme erişimini kontrol edebilir ve sürüm kontrolünü kaybetmeden bir Çalışma Alanı içinde işbirliği yapabilirsiniz.

Sonuçlara önem veriyorsanız, Gamma'da görünüm, etkileşim ve harcanan süreyi izlemeyi sağlayan analiz özellikleri bulunur. Bu özellikler, teslim edilen çıktının kanıtını görmek isteyen proje yöneticileri ve operasyon takımları için oldukça yararlıdır.

Gamma'nın en iyi özellikleri

Paylaşılabilir bağlantılar ve izinlerle tek bir Çalışma Alanı'nda belgeler, sunumlar ve siteler oluşturun

Çalışma Alanı düzeyinde erişim denetimleriyle gerçek zamanlı işbirliği

Tekil görüntüleyenler, kart görünümleri ve kart başına harcanan süre gibi yerleşik analizler

Marka tutarlılığı, merkezi faturalandırma ve koltuk yönetimi için takım ve iş seçenekleri

Yayınlanan işler için şifre koruması ve web'de bulunabilirlik gibi plana dayalı denetimler

Gamma sınırlamaları

Tam analizler Pro planına özeldir (daha düşük seviyelerde erişim sınırlıdır veya yoktur)

Analitik verilerinin dışa aktarımı desteklenmemektedir (ekran görüntüleri/manuel raporlama gerekecektir)

Bazı paylaşım/güvenlik seçenekleri (şifre koruması gibi) yalnızca üst düzey planlarda görünür

Gamma fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca : Aylık 12 $

Pro : Aylık 25 $

Ultra: Aylık 100 $

Gamma puanları ve yorumları

G2 : 4,1/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Gamma hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle bahsediyor:

“Gamma AI, fikirleri eksiksiz ve iyi organize edilmiş sunumlara sorunsuz bir şekilde dönüştürür.”

8. Converse AI (Omnichannel konuşma tabanlı AI asistanları için en iyisi)

Birçok işletme, farklı platformlardaki müşteri konuşmalarını birleştirip bunları anlamlı etkileşimlere dönüştürmekte zorlanıyor. Converse AI, takımların sohbetleri yönetebileceği, yanıtları otomasyonla otomatikleştirebileceği ve etkileşimi gerçek zamanlı olarak derinleştirebileceği tek bir arayüz sunarak bu boşluğu doldurmak üzere tasarlanmıştır.

İster WhatsApp üzerinden destek hizmeti, ister web sitenizde canlı sohbet veya proaktif mesajlaşma kampanyaları yürütüyor olun, Converse AI müşterilerinizle nerede olurlarsa olsunlar iletişim kurmanıza yardımcı olur. İletişim ve etkileşim için AI araçlarına odaklanması, otomasyon ve konuşma akışları stratejinizin temelini oluşturuyorsa, bu platformu sağlam bir seçim haline getirir.

Ayrıca, platform basit kurulum ve net raporlamaya önem verir; böylece takımınız sistemleri birbirine entegre etmek için daha az zaman harcayarak, her etkileşimden değer yaratmaya daha fazla zaman ayırabilir.

Converse AI'nın en iyi özellikleri

WhatsApp , web sohbeti ve diğer kanalları destekleyen çok kanallı konuşma botu oluşturucu

Kullanıcı davranışına göre tetikleyici olan otomatik etkileşim kampanyaları

Konuşmalar ve temsilci performansı hakkında raporlar içeren gösterge paneli

Özelleştirilebilir yanıt kuralları ve kampanya otomasyonu

Hareket halindeyken izleme ve müdahale için mobil yönetim

Converse AI'nın sınırlamaları

Fiyatlandırma şeffaf bir şekilde listeye alınmamıştır, bu da kesin kurumsal fiyatlandırma için muhtemelen satış ekibiyle iletişime geçmeniz gerekeceği anlamına gelir.

Diğer ajan çerçeveleriyle karşılaştırıldığında, arka planda hangi AI modellerinin çalıştığı her zaman net değildir

Özelliklerin derinliği ( gelişmiş RAG veya bilgi yönetimi gibi) özel AI ajan platformlarının gerisinde kalabilir

Converse AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Converse AI puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

9. Ponder (Yapılandırılmış AI akıl yürütme ş akışları ve araştırma odaklı karar sistemleri oluşturmak için en iyisi)

Geleneksel komut tabanlı araçların ötesine geçen alternatifler arıyorsanız, Ponder, takımların yapılandırılmış AI akışları ve mantık odaklı uygulamalar oluşturmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir platform olarak pozisyonunu belirliyor.

Bu araç, AI çıktılarını izole edilmiş yanıtlar olarak ele almak yerine, modellerin bilgileri nasıl işlediğini, sorunları nasıl çözdüğünü ve daha geniş bir sistem içinde nasıl kararlar ürettiğini düzenlemeye odaklanır.

Bu yaklaşım, Ponder'ı AI destekli araştırma, analiz ve yapılandırılmış akıl yürütme ş akışlarını deneyen takımlar için özellikle kullanışlı hale getirir. Platform, AI modellerinin sorunları parçalara ayırdığı, bağlamı analiz ettiği ve yanıtları yinelemeli olarak iyileştirdiği ş akışları tasarlamanıza olanak tanır; böylece basit komut etkileşimlerinden daha bilinçli, adım adım düşünme sürecine geçmenize yardımcı olur.

En iyi özellikleri değerlendirin

Tek adımlı yanıtlar yerine, çok adımlı düşünme süreçleri boyunca AI modellerine rehberlik eden yapılandırılmış akıl yürütme ş akışları

Yinelemeli akıl yürütme ve bağlamsal değerlendirme ile karmaşık araştırma ve analiz görevlerini düzenlemeye yarayan araçlar

Karmaşık soruları daha küçük akıl yürütme adımlarına ayıran AI sistemleri tasarlamaya yönelik destek

Takımların AI odaklı karar çerçevelerini denemelerine yardımcı olan ş Akışı odaklı bir arayüz

Model mantığı ve izlenebilirliğin önemli olduğu, araştırma ağırlıklı veya analitik kullanım senaryoları için tasarlanmıştır

Sınırlamaları değerlendirin

Hafif AI sohbet araçlarına kıyasla basit komut oluşturma görevleri için daha az uygundur

Etkili bir şekilde kullanmak için AI ş akışları veya akıl yürütme çerçeveleri hakkında daha derin bir anlayış gerektirir

Platform olarak hala gelişme aşamasında olduğundan, ekosistem entegrasyonları daha büyük AI ş Akışı platformlarına kıyasla daha sınırlı olabilir.

Fiyatları değerlendirin

Ücretsiz

Casual : Aylık 10 $

Ayrıca : Aylık 30 $

Pro: Aylık 60 $

Ponder puanlarını ve yorumlarını inceleyin

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

10. Scholarcy (Uzun belgeleri alıntı yapmaya uygun özetlere dönüştürmek için en iyisi)

Takımınız PDF'ler, dergi makaleleri ve raporların arasında boğulmaya devam ediyorsa, Scholarcy, konunun akışını kaybetmeden AI tarafından üretilen içgörülere ihtiyaç duyduğunuz anlar için tasarlanmıştır.

Uzun metinleri, kaydedebileceğiniz, arayabileceğiniz ve daha sonra tekrar inceleyebileceğiniz yapılandırılmış, gözden geçirilebilir "flashcard" tarzı özetlere sıkıştırmaya odaklanır; böylece verileriniz on farklı sekmede dağınık kalmaz.

Araştırma ağırlıklı işler için tasarlandığından, kaynak alıntıları, tekrarlanan notlar ve projeler arasında başvurabileceğiniz hafif bir kişisel kütüphane oluşturmak sizin için önemliyse özellikle kullanışlıdır.

Scholarcy'nin en iyi özellikleri

İçeriği özetleyin ve anahtar bilgileri çıkarın; okuma ve inceleme sürecini hızlandırın

Vurgulama, not alma ve düzenleme akışlarıyla araştırmaları analiz edin

Kaydedilen özetleri, arama yapılabilen bir flash kart ve koleksiyon kütüphanesinde düzenleyin

Araştırmaları gerektiğinde diğer uygulamalara aktarın ve sentezleyin

Bir Literatür Matrisi oluşturun ve tek tıklamayla kaynakçalar oluşturun (yapılandırılmış incelemeler için kullanışlıdır)

Scholarcy'nin sınırlamaları

Ücretsiz Makale Özetleyici'nin kullanımı sınırlıdır (özetler ve flashcard dışa aktarımları dahil).

Sınırsız özetleme ve "gelişmiş özetler" için ücretli abonelik gereklidir

Site, aylık/yıllık ücretli planın tam USD tutarını sayfa metninde belirtmemektedir; ödeme sayfasında nihai fiyatı göreceksiniz.

Scholarcy fiyatlandırması

Ücretsiz

Scholarcy Plus: Aylık 4,99 $

Scholarcy puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Scholarcy hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı bahsetme yapıyor:

“Kullanıcı arayüzü kolay ve gezinmesi rahat. Kullanıcıya birkaç saniye içinde grafik verilerinin özetlenmesi, tablo özetlenmesi vb. işlemleri özel olarak gerçekleştirme ve özelleştirme imkanı sunuyor.”

ClickUp: Sizinle Birlikte Gerçekten Büyüyen Bilgi Platformu

Artık Kuse AI alternatiflerini gerçekten önemli olan unsurlar temelinde daha net bir şekilde değerlendirebilirsiniz: Derinlemesine tahmin, yapılandırılmış bilgi yönetimi, ölçülebilir AI kaynaklı içgörüler ve kaos yaratmadan birden fazla projeye destek.

Doğru platform, takımınızın dağınık notlar, birbirinden kopuk dosyalar ve yüzeysel otomasyonun ötesine geçmesine yardımcı olmalıdır. Önceliğiniz ister tahmine dayalı analitik, ister daha sıkı maliyet kontrolü, ister daha güçlü işbirliği veya daha gelişmiş AI özellikleri olsun, hedef aynıdır: kendinden emin kararlar almanızı sağlayan netlik.

Belirli bir projeyle başlayın. Aracın gerçek verileri, gerçek tartışmaları ve gerçek iş kısıtlamalarını ne kadar iyi işlediğini test edin. Ardından, sadece yenilik olsun diye değil, verimliliği artırdığı alanlarda ölçeklendirin.

Ancak işinizi, bağlamınızı ve uygulamalarınızı tek bir yerde tutmak istiyorsanız, ClickUp ile başlayın. Hemen kaydolun!