İş Akışınızı Dönüştürecek En İyi 11 Claude Kod Alternatifi

Claude Code gibi terminal tabanlı araçlar, otonom geliştirme konusunda çıtayı oldukça yükseğe çıkarmıştır. Ancak birçok mühendislik takımı için tek modelden oluşan bir ekosistem veya yalnızca terminale dayalı bir arayüz, bir darboğaz gibi algılanabilir.

İster tedarikçiye bağımlılıktan kaçınmak, ister ölçeklendirme API maliyetlerini yönetmek, ister IDE'nizde yerel olarak çalışan bir AI bulmak istiyor olun, geliştiriciler için doğru AI araçları işinizi kolaylaştırabilir.

Bu kılavuzda, yığınınız için mükemmel ortağı bulabilmeniz amacıyla en iyi Claude Kod alternatiflerini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

En İyi Claude Kod Alternatiflerine Genel Bakış

Aşağıdaki tablo, terminal öncelikli kontrol ile IDE'ye özgü akış arasında doğru dengeyi bulmanıza yardımcı olmak için önde gelen Claude Code alternatiflerini karşılaştırmaktadır.

Araç En uygun olduğu durumlar En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Geliştirme yaşam döngüsünün tamamını yönetmek için hepsi bir arada bir Çalışma Alanına ihtiyaç duyan her boyutlardaki takımlar Kodlama + görevden PR'ye otomasyon için Codegen Agent ve uygulamalar arası teknik arama, kod oluşturma ve daha fazlası için Brain ile birleştirilmiş, AI destekli Çalışma Alanı Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal kullanıcılar için özelleştirme seçeneği mevcuttur Cursor Kodlama ş akışına doğrudan entegre edilmiş otonom ajanlara sahip, AI tabanlı bir IDE isteyen geliştirici liderliğindeki takımlar Çoklu dosya düzenlemeleri için Composer 2.0 ve yüksek hızlı otomatik tamamlama için Predictive Tab Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar GitHub Copilot GitHub ekosisteminde halihazırda çalışan ve AI'nın çekme taleplerine ve sürüm kontrolüne entegre edilmesini isteyen mühendislik takımları Otonom sorun çözme ve kurumsal düzeyde güvenlik günlükleri için Copilot kodlama ajanı Ücretsiz deneme; Ücretli planlar aylık 4 $'dan başlar Windsurf Gerçek zamanlı UI önizlemelerine sahip, görsel ve AI destekli bir IDE isteyen frontend ve full-stack takımları Gerçek zamanlı düzenleme farkındalığı ve işaretle ve tıkla kullanıcı arayüzü ayarlamaları için Cascade motoru Ücretsiz; Pro sürümü aylık 15 $'dan başlar Amazon Q Eski sistemleri modernize eden veya büyük bulut ortamlarını yöneten AWS odaklı mühendislik takımları Teknoloji yığınlarını yükseltmek ve entegre ağ sorunlarını gidermek için AWS Transform Özel fiyatlandırma OpenCode CLI Derinlemesine özelleştirme imkanı sunan terminal tabanlı araçları tercih eden açık kaynak ve altyapı takımları "IDE düzeyinde" kod zekası ve çoklu oturum paralelliği için LSP entegrasyonu Özel fiyatlandırma Gemini CLI Devasa depolar ve karmaşık sistem mimarileriyle çalışan büyük mühendislik takımları 1 milyon belirteçlik devasa bağlam penceresi ve gerçek zamanlı Google Arama temeli Özel fiyatlandırma Cline IDE'leri içinde gizli AI kodlama ş akışlarına ihtiyaç duyan, güvenlik odaklı kurumsal mühendislik takımları "Kendi çıkarımınızı getirin" modeli ve düzenlemeden önce planlama şeffaflığı Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar Aider AI kod değişikliklerine tam görünürlük isteyen, terminal odaklı geliştiriciler ve Git'i yoğun olarak kullanan mühendislik takımları Anlamlı mesajlar ve depo eşlemesi ile otomatik Git commit'leri Özel fiyatlandırma Devam et Platform ve DevOps takımları, Çekme Taleblerinde kodlama standartlarını ve politikalarını uygulamak zorunda Markdown ile tanımlanan AI kontrolleri ve sürekli PR durumu otomasyonu Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla Replit Tek başına çalışan kurucular, startup takımları ve tam yığın uygulamaları hızla geliştiren hızlı prototipleme takımları Sıfır yapılandırma gerektiren uygulama geliştirme ve kendi kendini onaran test döngüsü için Replit Agent Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar

Neden Claude Kod Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Claude AI, terminal tabanlı bir ajan olarak uygun olsa da, her mühendislik akışı için her şeyi kapsayan bir çözüm değildir. Öncelikleriniz arasında esneklik, öngörülebilir maliyetler, IDE tabanlı akışlar veya daha sıkı veri kontrolü varsa, yazılım takımları için diğer AI çözümlerini değerlendirmeye değer:

Tedarikçi esnekliğini koruyun: Anthropic ekosistemine bağlı kalmak yerine, karmaşık mantık için GPT-4o veya yerel gizlilik için DeepSeek-R1 gibi modeller arasında geçiş yapın

Ölçeklendirme maliyetlerini kontrol edin: Sabit ücretli abonelikleri tercih ederek veya kendi API anahtarlarınızı kullanarak öngörülemeyen tüketim bazlı faturaları önleyin

Akış halinde kalın: Terminal ile gidip gelmek yerine, görsel farkları ve satır içi tamamlamaları sunan yerel IDE entegrasyonlarını kullanın

Hız sınırlamalarını aşın: İstekleri birden fazla model sağlayıcısına yönlendirerek, kritik sprint dönemlerinde takımınızın verimliliğini koruyun

Veri egemenliğini sağlayın: Özel kaynak kodunu kendi güvenli altyapınız içinde tutmak için modelleri yerel olarak veya hava boşluklu ortamlarda çalıştırın

Ajans akışlarını özelleştirin: AI ortağınızın planlama, dosya düzenlemeleri ve Git commit'lerini, özel CI/CD standartlarınıza uyacak şekilde nasıl yöneteceğini ince ayarlayın

🧠 İlginç Bilgi: Programmer’s Apprentice adlı ilk AI kodlama sistemlerinden biri, 1970'lerin sonlarında geliştirildi. Bu sistem, kısmen yazılmış kodları okuyabilir, sonraki adımları önerebilir ve mantıksal sorunları işaretleyebilirdi. Günümüzün AI kodlama araçlarının ardındaki birçok fikir, bu projeye dayanmaktadır.

Kullanılacak En İyi Claude Kod Alternatifleri

En iyi özellikleri karşılaştırmaya hazır mısınız? Hadi şimdi ayrıntılara geçelim!

1. ClickUp (Tüm geliştirme yaşam döngüsünü yönetmek için hepsi bir arada bir Çalışma Alanına ihtiyaç duyan takımlar için en iyisi)

ClickUp Brain ile kodlama ş akışlarınızı hızlandırın

Claude Code, geliştirme ortamı içinde kod oluşturmaya ve düzenlemeye odaklanır. Görevleri planlama, kararları belgeleme, hataları izleme ve ilerlemeyi gözden geçirme gibi ilgili işler genellikle başka bir yerde yapılır.

Buna karşılık, ClickUp, AI yazılım geliştirme desteğine, yalnızca kod yazmak veya değiştirmek için geliştirilmiş araçlardan farklı bir açıdan yaklaşır.

Bu Converged AI Çalışma Alanı, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, otomasyonlarınızı ve yapay zekanızı tek bir sistemde bir arada tutar; böylece takımınız iş yükünün dağınıklığını önler ve planlama ile uygulamayı tek bir akış içinde gerçekleştirir. Nasıl olduğunu görelim!

Geliştirme bağlamını kullanışlı cevaplara dönüştürün

Mühendislik takımları çok sayıda belge hazırlar: özellik özellikleri, API notları, hata raporları, işe alım kılavuzları ve mimari açıklamaları. Çoğu araçta, bu belgeler tanımladıkları işten ayrı durur. Birinin yine de planı biletlere dönüştürmesi ve işi manuel olarak ataması gerekir.

Teknik belgeleri ClickUp Docs içinde saklayın

ClickUp Docs, belgeleri geliştirme görevlerinizle aynı çalışma alanına yerleştirerek bu adımı ortadan kaldırır. Bu sayede teknik özellikler, yol haritaları ve yeniden kullanılabilir yazılım geliştirme şablonları oluşturmak daha kolay hale gelir.

Bir ürün yöneticisinin bir özellik spesifikasyonu hazırladığını varsayalım. Belge, gereksinimleri, ekran görüntülerini ve sözdizimi vurgulamalı kod blokları içeren kod örneklerini içerir. Uygulama planı netleştikçe, belgenin bölümleri doğrudan Docs'tan ClickUp görevlerine dönüştürülebilir.

Görevler orijinal spesifikasyona bağlı kalır, böylece işi inceleyen herkes bunları oluşturan gereksinime kadar geriye doğru izleyebilir.

ClickUp Brain, takımların dokümantasyondan uygulamaya daha hızlı geçmelerine yardımcı olarak bu ş akışını geliştirir. Spesifikasyonu okuyabilir, ana çıktıları belirleyebilir ve belgenin içeriğinden görevler oluşturabilir.

Örneğin, bir sürüm planı yazdıktan sonra, bir ürün lideri ClickUp Brain'den belgeyi gözden geçirmesini ve uygulama görevleri oluşturmasını ister. AI, her görevi orijinal spesifikasyona bağlı tutarken, açıklamalar ve önerilen sahiplerle birlikte yapılandırılmış bir liste oluşturur.

Geliştiriciler ayrıca, anahtar gereksinimleri özetlemek veya uzun bir teknik taslaktan eylem ögelerini çıkarmak gibi, belgenin kendisiyle ilgili sorular da sorabilirler.

Backlog öğelerini çalışan koda dönüştürün

ClickUp Codegen Agent ile birikmiş işleri temizleyin, mühendislik sürecindeki engelleri ortadan kaldırın ve daha hızlı ilerleyin

ClickUp Codegen Agent, takımınızın halihazırda izlediği görevlerden doğrudan kod üretir.

ClickUp'ta bir özellik talebi veya hata raporu göründüğünde, Codegen görev bağlamını okur: açıklama, bağlantılı belgeler, ürün veya QA takımlarından gelen yorumlar ve ClickUp Docs'ta depolanan ilgili tüm gereksinimler. Bu bilgilere dayanarak kod değişikliklerini oluşturur ve inceleme için bir Çekme Talebi açar.

QA testleri sırasında bildirilen bir hatayı düşünün. Test uzmanı, göreve günlükler ve hatanın yeniden oluşturma adımlarını ek dosya olarak ekler. Codegen bu ayrıntıları analiz eder, önerilen bir düzeltme oluşturur ve orijinal bilete bağlı bir Çekme Talebi hazırlar. Mühendisler, düzeltmeyi sıfırdan başlatmak yerine değişikliği inceler.

Codegen, görevler, belgeler ve tartışmalarla aynı Çalışma Alanı'nda çalıştığı için kod oluştururken çevredeki proje bağlamından yararlanabilir. Takımlar, aynı bilgileri birden fazla araçta yeniden oluşturmaya gerek kalmadan görev → kod → Çekme Talebi arasında geçiş yapabilir. İş akışlarını koordine etmek için daha fazla desteğe ihtiyacınız varsa, ş Akışına başka bir Süper Ajan eklemeniz yeterlidir.

ClickUp'taki Süper Ajanlarla ş akışlarını hızlandırın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Otomasyonları : İstediğiniz ş akışını sade bir dille açıklayın ve herhangi bir Alan veya Klasörde karmaşık tetikleyicileri ve eylemleri anında yapılandırın İstediğiniz ş akışını sade bir dille açıklayın ve herhangi bir Alan veya Klasörde karmaşık tetikleyicileri ve eylemleri anında yapılandırın

ClickUp Brain MAX : Her cevabı gerçek iş verilerinize dayandıran birleşik bir AI arayüzü kullanarak GitHub, Google Drive ve Slack dahil olmak üzere tüm teknoloji yığınınızda arama yapın Her cevabı gerçek iş verilerinize dayandıran birleşik bir AI arayüzü kullanarak GitHub, Google Drive ve Slack dahil olmak üzere tüm teknoloji yığınınızda arama yapın

ClickUp Talk to Text : Sesinizi ellerinizi kullanmadan eyleme geçirilebilir metne dönüştürün; klavyeye dokunmadan teknik belgeler hazırlayın veya web'de arama yapın Sesinizi ellerinizi kullanmadan eyleme geçirilebilir metne dönüştürün; klavyeye dokunmadan teknik belgeler hazırlayın veya web'de arama yapın

ClickUp Sohbet : Tek bir tıklamayla mesajları takip edilebilir görevlere dönüştürün ve konuşmaları ilgili kod parçacıkları, belgeler ve proje konularıyla otomatik olarak bağlantılı tutun Tek bir tıklamayla mesajları takip edilebilir görevlere dönüştürün ve konuşmaları ilgili kod parçacıkları, belgeler ve proje konularıyla otomatik olarak bağlantılı tutun

ClickUp sınırlamaları

Platformun kapsamlı özellik seti, takımın platforma alışması için başlangıçta biraz zaman ayırmasını gerektirebilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı ClickUp hakkında şunları söyledi:

Düzenini, özelleştirme seçeneklerini, kullanıcı arayüzünü, organizasyonunu, görünümlerini ve şablonlarını gerçekten çok beğendim. Derinlik ve özelleştirme açısından piyasadaki en iyi proje yönetimi aracı. Görünüm ve kullanım hissi de en iyisi. 5'ten fazla farklı yazılım kullandım.

💡 Profesyonel İpucu: İlk komutunuzda asla kod istemeyin. Bunun yerine, 3 adımlı bir el sıkışma süreci kullanın: Adım 1: ClickUp Brain'e bağlamı verin. "FastAPI arka ucuna bir Stripe abonelik mantığı ekliyorum. @models.py ve @schemas.py dosyalarını okuyun. Henüz kod yazmayın; sadece veri akışını anladığınızı teyit edin."

2. Adım: Bir markdown planı isteyin. "Dosya değişikliklerini ve istisnai durumları (ör. webhook hataları) içeren bir teknik uygulama planı hazırlayın."

3. Adım: Planı onayladıktan sonra şunu söyleyin: "Yalnızca 1. Adımı uygulayın"

2. Cursor (Güçlü otomatik tamamlama özelliğini tamamen otonom arka plan ajanlarıyla dengeleyen AI tabanlı bir IDE için en iyisi)

Cursor aracılığıyla

Çok dosyalı bir ajan motoru olan Composer'ı doğrudan düzenleyicinin çekirdeğine yerleştirerek, Cursor ile tüm VS Code deneyimini yeniden tasarlayabilirsiniz. Siz ayrı bir sekmede iş yapmaya devam ederken, sıfırdan etkileşimli bir araştırma gösterge paneli oluşturmak veya kesintiye uğramadan dağıtım yapmak gibi uzun süren arka plan görevlerini yönetebilir.

Bu, IDE'yi etkili bir şekilde bir görev kontrol merkezine dönüştürür; burada daha çok bir mimar gibi davranırsınız, bir daktilograf gibi değil. Terminalde okuyabildikleriyle sınırlı olan Claude Code'un aksine, Cursor'un ajanları kendi bulut tabanlı sanal ortamlarını oluşturarak özellikleri baştan sona geliştirebilir, test edebilir ve hatta demo sunabilir.

Cursor'un en iyi özellikleri

Kendi işini planlayan, yürüten ve doğrulayan bir arka plan ajanı ile tüm deponuzda karmaşık, çoklu dosya değişikliklerini koordine edin

Uzun süren görevleri, özellikleri oluşturmak ve tanıtmak için kendi bulut barındırmalı ortamlarını kullanan otonom ajanlara devredin

Özel yüksek hızlı modellerle sadece bir sonraki kelimeyi değil, bir sonraki birkaç mantıksal eyleminizi de tahmin eden, neredeyse anında otomatik tamamlama özelliğini deneyimleyin

İlgili kod tabanı bağlamını otomatik olarak çeken ve manuel @bahsetme ihtiyacını azaltan özel bir gömme modeline güvenin

İmleç sınırlamaları

Yüksek düzeyde özerklik, bulut ajanlarını uygun bir denetim olmadan karmaşık görevlerde çalışır durumda bırakırsanız, gizli belirteç maliyetlerine yol açabilir.

VS Code'un bir çatalı olduğu için, kullanıcılar en son VS Code çekirdek özellik güncellemelerini veya uzantı uyumluluğunu almada zaman zaman hafif bir gecikme yaşayabilir.

Cursor fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 20 $

Pro+: Aylık 60 $

Ultra: Aylık 200 $

Cursor puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Cursor hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumcusunun görüşü:

Cursor'da en çok takdir ettiğim şey, sağlam bir kod düzenleyicisini akıllı AI yardımıyla kusursuz bir şekilde birleştirme şekli. Bağlamı anlama konusunda etkileyici bir yeteneği var, bu da kod yazmamı ve yeniden düzenlememi daha verimli hale getiriyor. Ayrıca, karmaşık mantığı net bir şekilde açıklıyor ve geliştirme ş akışımı kesintiye uğratmadan genel verimliliğimi artırıyor.

3. GitHub Copilot (Sürüm kontrol platformuna entegre, merkezi bir AI ekosistemi için en iyisi)

GitHub Copilot aracılığıyla

GitHub Copilot, AI kodlama alanında köklü bir isimdir ve yerel IDE'den uzaktan Çekme Talebine kadar uzanan çok sayıda özellik sunar. En büyük gücü, GitHub bağlamından yararlanmasında yatmaktadır. Basitçe ifade etmek gerekirse, kuruluşunuzun belgelerini, önceki PR tartışmalarını ve proje sorunlarını anlar.

Bu, AI'nın projeye duyarlı bir aracı olarak hareket etmesini sağlar; siz bir sonraki sprinte odaklanırken, AI arka planda tüm çekme taleplerini özerk bir şekilde hazırlar ve gözden geçirenlerin geri bildirimlerine yanıt verir.

GitHub Copilot'un en iyi özellikleri

Ajan GitHub sorunlarını hallederken, kodu yazarken ve çekme taleplerini hazırlarken siz tasarım ve incelemeye odaklanarak daha iyi bir programcı olun

Merkezi bir kontrol düzleminden ayrıntılı denetim günlükleri aracılığıyla ajan kullanımını yönetin, güvenlik ilkelerini uygulayın ve etkinlikleri izleyin

VS Code, JetBrains, Xcode ve hatta SQL Server Management Studio dahil olmak üzere neredeyse tüm büyük düzenleyicilerde tutarlı bir AI deneyimi sağlayın

Claude 3.5, GPT-4o veya Gemini 1.5 Pro gibi önde gelen LLM'ler arasından seçim yaparak, özel göreviniz için en uygun akıl yürütme motorunu bulun.

GitHub Copilot sınırlamaları

Model belirli proje belgelerine erişemediğinde öneriler genel nitelikte kalabilir

Ajan modu, bazen güvenlik önlemleri nedeniyle daha kısıtlı hissettirebilir

GitHub Copilot fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Takım: Aylık 4 $

Enterprise: Aylık 21 $

GitHub Copilot puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

GitHub Copilot hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 yorumcus unun Outlook:

Copilot, tekrarlayan kod bloklarını ve hatta daha karmaşık mantığı gerçek zamanlı olarak önererek verimliliğimi önemli ölçüde artırıyor. Sanki Jheytech.Ai 'deki projeleri programlarken sürekli bir ortağım varmış gibi.

🔍 Biliyor muydunuz? Google CEO'su Sundar Pichai, Google'daki tüm yeni kodların %25'inden fazlasının artık insan mühendisler tarafından incelenmeden önce yapay zeka tarafından oluşturulduğunu açıkladı.

4. Windsurf (Yüksek düzeyde senkronize, yapay zeka tabanlı bir IDE deneyimi için en iyisi)

Windsurf aracılığıyla

Windsurf, AI'yı bir eklenti değil, birinci sınıf bir bileşen olarak ele alan tam ölçekli, AI tabanlı bir IDE'dir (VS Code'dan çatallanmıştır). Cascade motoru, her tuş vuruşunuzu gerçek zamanlı olarak algılayarak düzenleyicinizin içinde çalışır.

Etkin dosyalarınızı, terminal hatalarını ve hatta görsel önizlemelerinizi izlemenin yanı sıra, bir sonraki mantıklı adımı da önerir.

Claude Code metin ağırlıklı ve terminale bağlıyken, Windsurf web uygulamanızı IDE içinde canlı olarak görmenizi sağlar. Önizlemede bir UI öğesine tıkladığınızda, Cascade anında ilgili kodu konumlandırır ve bir düzenleme önerir.

Windsurf'ün en iyi özellikleri

Derin kod tabanı anlayışı ile manuel düzenlemelerinizin gerçek zamanlı farkındalığını birleştiren sorunsuz bir ajan motoru kullanın

Web sitenizi düzenleyici içinde canlı olarak görüntüleyin ve işaretle ve tıkla etkileşimlerini kullanarak AI destekli UI ayarlamalarını tetikleyici olarak kullanın

Mevcut niyetinize göre çok satırlı blokları tahmin eden üretken bir otomatik tamamlama özelliği olan Windsurf Tab ile kodları daha hızlı yayınlayın

Entegre, ajan tabanlı bir iş akışı aracılığıyla terminal komutlarını çalıştırın, dosyaları yönetin ve linter hatalarını bağımsız olarak giderin

Windsurf'ün sınırlamaları

Kullandığınız plana bağlı olarak günlük dağıtım sınırları vardır

Kullanıcılar, uzun AI ş akışları sırasında IDE'nin çöktüğünü bildiriyor

Windsurf fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 15 $

Takımlar: Aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Windsurf puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (25'ten fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Windsurf hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu şöyle diyor:

Bu araç, sorunsuz performansı ve sezgisel kullanıcı deneyimi ile öne çıkıyor. Karmaşık ş Akışlarını basitleştiriyor, akıllı otomasyon özellikleri sunuyor ve geliştiricilerin daha az manuel çabayla daha verimli çalışmasına yardımcı oluyor. Araç, mevcut geliştirme kurulumlarına kolayca entegre oluyor ve verimliliği ile kod kalitesini gözle görülür şekilde artırıyor.

5. Amazon Q Developer (AWS ağırlıklı mühendislik takımları ve otomatikleştirilmiş eski sistem modernizasyonuna ihtiyaç duyan kurumsal işletmeler için en iyisi)

AWS aracılığıyla

IDE ile AWS Konsolu arasında sürekli geçiş yapan geliştiriciler genellikle parçalanmış bir bağlamla karşılaşır. Amazon Q, AWS bilgilerini doğrudan kod ş Akışına dahil ederek bu boşluğu kapatmaya çalışır.

Örnek olarak, AWS Transform'u ele alalım. Amazon Q, yalnızca yeni kod yazımına yardımcı olmakla kalmaz, mevcut sistemleri de modernize edebilir. Eski uygulamaları analiz eder, mimariyi anlar ve bunların modern bulut modellerine taşınmasına yardımcı olur.

Amazon Q Developer'ın en iyi özellikleri

Mainframe ve VMware iş yükleri dahil olmak üzere eski teknoloji yığınlarının modern bulut tabanlı mimarilere modernizasyonunu otomasyonla gerçekleştirin

AWS ortamınızdaki bağlantı sorunlarını ve erişilebilirlik hatalarını doğrudan sohbet arayüzünden giderin

Uygulamanızın fonksiyonel gereksinimlerine göre en düşük ayrıcalıklı IAM ilkeleri ve güvenlik grubu kuralları taslağı hazırlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda gerçekleştirilen eylemleri, Terraform veya CDK gibi yeniden kullanılabilir altyapı-kod (IaC) şablonlarına dönüştürün

Amazon Q Developer sınırlamaları

Bu araç, çoklu bulut veya AWS dışı projeler için daha az caziptir.

Amazon Q, bir seferde yalnızca sınırlı miktarda metin işleyebilir (yaklaşık 200.000 belirteç)

Amazon Q Developer fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Amazon Q Developer puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (17.600'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Amazon Q Developer hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu şöyle diyor:

Maliyet verimliliği ve büyük yükleri işleyebilme özelliği nedeniyle AWS Lambda'yı kullanmayı seviyorum; bu, görüntü dönüştürme gibi toplu, eşzamansız görevlerle uğraşırken maliyet tasarrufu sağlıyor ve performansı artırıyor. Fiyatlandırması harika ve çok sayıda sunucu sunuyor; bu da birçok görevi paralel olarak çalıştırırken çok yararlı oluyor.

6. OpenCode CLI (Topluluk odaklı, son derece genişletilebilir bir terminal arayüzü isteyen açık kaynak puristleri ve ileri düzey kullanıcılar için en iyisi)

OpenCode CLI aracılığıyla

OpenCode CLI, kendisini AI kodlama araçlarının Linux'u olarak pozisyona yerleştiriyor. Tam şeffaflık ilkesine dayanan ve 100.000'den fazla GitHub yıldızına sahip devasa bir ortak çaba projesidir.

Ayrıca Language Server Protocols'a doğrudan bağlantı kurarak kendisini LSP tabanlı olarak sınıflandırır. Bu, AI'nın IDE'nizin kullandığı aynı kod zekasına erişebileceği anlamına gelir: tanıma atlama, tür bilgisi, sembol arama ve bağımlılık eşlemesi.

Aracı, projenizi okuduğunda kod tabanının nasıl bir araya geldiğini anlar. Bu, büyük depolarda gezinmesine ve hassas düzenlemeler yapmasına yardımcı olur.

OpenCode CLI'nin en iyi özellikleri

Language Server Protocol'leri otomatik olarak tetikleyerek LLM'ye türler, semboller ve tanımlar konusunda "IDE düzeyinde" farkındalık kazandırın

Tutarlı çıktı kalitesini sağlamak için, özellikle ajans kodlama görevleri için optimize edilmiş, özenle seçilmiş ve doğrulanmış modellere erişin

Aynı projede birden fazla bağımsız ajanı başlatarak eşzamanlı yeniden yapılandırma veya hata ayıklama görevlerini yönetin

Takım arkadaşlarınızla işbirliği yapmak veya karmaşık hata ayıklama sürecini belgelemek için herhangi bir terminal oturumuna güvenlikli bağlantılar oluşturun

OpenCode CLI sınırlamaları

Çok sayıda yapılandırma bayrağı ve deneysel ortam değişkeni, yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilir

API anahtarlarının veya sağlayıcı giriş bilgilerinin (Models.dev gibi) manuel olarak kurulumunun yapılması, başlangıçta bazı zorluklara neden olabilir

OpenCode CLI fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

OpenCode CLI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar OpenCode CLI hakkında ne diyor?

İşte OpenCode CLI ile ilgili bir Reddit yorumu:

OpenCode açık kaynaklıdır ve yerel modeller dahil 75'ten fazla modeli destekler; bu, gizliliğe önem veriyorsanız veya kendi API anahtarlarınızı kullanmak istiyorsanız çok önemlidir. Çoklu oturum desteği de oldukça kullanışlıdır; aynı projenin farklı bölümlerinde çalışan paralel ajanlara sahip olabilirsiniz. Kullanıma hazır LSP entegrasyonu da hoş bir ayrıntıdır.

🔍 Biliyor muydunuz? Geliştiriciler, AI ajanlarının verimliliği artırdığını açıkça hissediyor, ancak bu etki çoğunlukla bireysel düzeyde kalıyor. %52'si, AI araçlarının veya ajanlarının genel olarak verimliliklerini artırdığını söylüyor. Ajanları aktif olarak kullanan geliştiriciler arasında bu etki daha da güçlü görünüyor: %70'e yakını, ajanların belirli geliştirme görevlerine harcanan zamanı azalttığını, %69'u ise verimliliklerinin arttığını belirtiyor.

7. Gemini CLI (1 milyondan fazla belirteçlik bağlam penceresine ihtiyaç duyan, devasa kod tabanlarıyla çalışan geliştiriciler için en iyisi)

Gemini CLI aracılığıyla

Gemini CLI, Google'ın terminal ajanı yarışına verdiği yüksek performanslı cevaptır ve bağlam işleme özelliği ile öne çıkar. Orta büyüklükteki bir projenin tamamını, 1 milyon belirteçe kadar, aktif çalışma belleğine alabilir. Bu, modelin anahtar deliğinden bakmak yerine, her dosya arası bağımlılık ve mimari nüansı aynı anda görmesini sağlar.

Google ekosistemiyle, özellikle Google Arama ve web veri toplama gibi yerleşik araçlar aracılığıyla sağladığı yerel entegrasyon da onu cazip bir seçenek haline getiriyor.

Gemini CLI'nin en iyi özellikleri

Projenizin mimarisi ve mantığına ilişkin kusursuz bir zihinsel model oluşturmak için tüm depoları tek bir oturuma aktarın

Entegre Google Arama araçlarını kullanarak kodlama en iyi uygulamalarını doğrulayın ve canlı belgeleri kontrol edin, böylece güncel olmayan kütüphane sözdiziminden kaçının

AI oturumundan hiç çıkmadan Vim, Htop veya etkileşimli Git rebase gibi karmaşık terminal araçlarını çalıştırın ve bunlarla etkileşim kurun

UI eskizleri, mimari diyagramları veya teknik PDF spesifikasyonları gibi metin dışı varlıklardan işlevsel kod iskeletleri oluşturun

Gemini CLI sınırlamaları

En büyük değer Google Bulut ekosisteminde ortaya çıkıyor; bu da GCP veya Google AI Studio dışındaki takımlar için kurulumu daha karmaşık hale getirebilir.

Box içindeki kullanıcı arayüzü çıktısı, uzun süreli etkileşimler sırasında okunması daha zor gelebilir

Gemini CLI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Gemini CLI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Gemini CLI hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısının yorumu şöyle:

Gemini CLI'yi ne kadar çok kullanırsam, terminalde işimdeki değişikliklerin gerçek bir yükseltme olduğunu o kadar çok hissediyorum. Dosyaları özetleyebilmek, günlükleri temizleyebilmek, SQL taslakları oluşturabilmek, kod yorumları üretebilmek veya kabuktan doğrudan yapılandırılmış JSON çıktısı alabilmek, beklediğimden çok daha kullanışlı. Temelde günlük geliştirme görevlerinizin üzerine eklenmiş bir AI katmanı; pencere değiştirme yok, kopyala-yapıştır döngüleri yok.

8. Cline (Güvenlik bilincine sahip kurumsal işletmeler ve VS Code ileri düzey kullanıcıları için en iyisi)

Cline aracılığıyla

Diğer yönetilen aracılar genellikle verilerinizin kendi özel aracı sunucularından geçmesini gerektirir. Ancak Cline, IDE'niz ile seçtiğiniz çıkarım sağlayıcısı arasında doğrudan bir köprü görevi görür.

Bu "kendi çıkarımınızı getirin" modeli, kuruluşunuz Amazon Bedrock, GCP Vertex veya gizli bir yerel sunucu kullanıyorsa, kodunuzun ve komut istemlerinizin Cline'ın altyapısına asla dokunmayacağı anlamına gelir. Terminal ajanın üst düzey özerkliğini isteyen ancak bunun VS Code veya JetBrains'in tanıdık ergonomisine doğrudan entegre edilmesini isteyen mühendisler için tasarlanmıştır.

Cline'ın en iyi özellikleri

Kodu yerel olarak işleyen ve tercih ettiğiniz çıkarım sunucusuna doğrudan bağlantı kuran bir sistemle tam veri egemenliğini sağlayın

Ajanın planladığı değişikliklerin ayrıntılı dökümünü inceleyin ve herhangi bir dosya değişikliğine izin vermeden önce açıklayıcı sorular sorun

Güvenlik, test ve dokümantasyon için geniş bir araç ekosistemine bağlanarak ajanın yeteneklerini genişletin

Aynı güçlü ajan ş akışlarını VS Code ve IntelliJ ile PyCharm dahil olmak üzere tüm JetBrains paketinde kullanın

Cline sınırlamaları

Model seçimı ve yapılandırması, daha pratik bir kurulum gerektirir

IDE arayüzünün getirdiği ek yük, terminal tabanlı aracılara kıyasla yüksek hacimli, tekrarlayan dosya işlemlerini yavaşlatabilir

Cline fiyatlandırması

Ücretsiz (Açık kaynak)

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Cline puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Cline hakkında ne diyor?

Cline'ı incelerken, bir Reddit kullanıcısı şu ipucunu verdi:

M Serisi'nden iyi bir Macbook'unuz varsa yerel modeller + Cline.

9. Aider (Terminal konusunda uzman kullanıcılar ve modelden bağımsız bir ortak arayan mühendisler için en iyisi)

Aider aracılığıyla

Aider'ın Claude Code'a göre belirleyici avantajı, Git ile derin ve yerel entegrasyonudur. Aider, sessiz düzenlemeler yapmak yerine her görevin sürüm kontrolü altındaki bir değişiklik olduğunu kabul eder. Dosyaları güncellediğinde, değişiklikleri hazırlar ve neyin değiştiğini açıklayan bir commit mesajı oluşturur.

Geliştiriciler, zaten güvendikleri aynı Git ş Akışını kullanarak farklılıkları inceleyebilir, ayarlamalar yapabilir veya değişiklikleri geri alabilir. Bu yapı, görünürlükten ödün vermeden geliştirici verimliliğini artırır. AI, işleri ilerletirken Git, her değişikliği şeffaf ve geri alınabilir tutar.

Aider'ın en iyi özellikleri

Belirli bir görev için en iyi mantığı kullanmak üzere Claude, OpenAI, Gemini veya yerel modeller arasında anında geçiş yapın

Token belirteç bütçenizi aşmadan LLM'ye tam mimari bağlamı sağlamak için tüm proje yapınızın sıkıştırılmış bir haritasını oluşturun

Kolay denetim ve geri alma işlemleri için, kod değişikliklerini insan tarafından okunabilir mesajlar içeren mantıklı, otomasyonlu Git commit'lerine dönüştürün

Entegre sesli komutları kullanarak özellikleri veya hata düzeltmelerini tanımlayın ve karmaşık yeniden yapılandırmalar sırasında ellerinizi kullanmadan uygulama yapın

Aider sınırlamaları

Sadece terminal tabanlı ş Akışı'na göre grafik arayüzleri tercih eden geliştiriciler için, gelişmiş bir GUI'nin olmaması zorluk yaratabilir.

Kurulum, tam olarak yönetilen çözümlere kıyasla manuel yapılandırma ve API anahtarı yönetimini gerektirir

Aider fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Aider puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Aider hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şunları paylaşıyor:

Aider, git'e aşina ve rahat kullanıyorsanız en iyi şekilde çalışır. İşte aider'ın git entegrasyonu hakkında daha fazla bilgi. Aider'da ayrıca yerleşik bir /git komutu bulunur; böylece /git diff main komutuyla dalınızdaki tüm değişiklikleri karşılaştırabilir veya /git diff origin/main komutuyla gönderilmemiş tüm değişikliklerinizi karşılaştırabilirsiniz.

10. Continue (Özel kodlama standartlarını otomasyonla otomatikleştirmek isteyen mühendislik takımları için en uygun seçenek)

Devam et

Continue, kod yazıldıktan sonra neler olacağına odaklanır. Takımların her Çekme Talebinde mimari kurallarını, güvenlik gereksinimlerini ve dahili kodlama uygulamalarını uygulamasına yardımcı olur. Ekibiniz bu kuralları markdown tabanlı Kontroller olarak tanımlayabilir.

Kontroller, otomasyon denetleyiciler görevi görür. Yeni çekme taleplerini tarar ve değişikliklerin projenin mühendislik standartlarına uygun olup olmadığını değerlendirir. Bu kontroller ayrıca güvenli olmayan kalıplar, gereksiz tür açıklamaları, gereksiz dokümantasyon blokları veya mimari yönergeleri ihlal eden kod gibi sorunları da işaretleyebilir.

Bu kurallar depo içinde bulunduğundan, kod tabanıyla birlikte gelişirler.

En iyi özelliklere devam edin

Basit markdown dosyalarını kullanarak özel AI kuralları oluşturun ve depo genelinde belirli mimari kalıpları veya güvenlik protokollerini uygulayın

Her çekme talebinde tetiklenen GitHub durum kontrollerini otomatikleştirerek tutarsızlıkları işaretleyin ve anında kod düzeltmeleri önerin

Daha doğru ve projeye uygun kod üretimi için ajana çerçevelerinizi ve dosya yapılarınızı öğreten özel kodlama becerilerini edinin

Geliştirme sırasında CLI aracılığıyla yerel olarak veya tutarlı uygulama için CI/CD boru hattınızda büyük ölçekte aynı kalite kontrollerini çalıştırın

Sınırlamalar devam ediyor

Etkili markdown denetimleri oluşturmak, yanlış pozitif sonuçları önlemek için başlangıçta hızlı bir tasarım ve iyileştirme gerektirir

Tüm fonksiyonlar, GitHub veya GitLab entegrasyonlarına bağlıdır; bu durum, tamamen yerel veya izole geliştirme ortamları için uygun olmayabilir.

Fiyatlandırmaya devam et

Başlangıç: Milyon belirteç başına 3 dolar

Takım: Kullanıcı başına aylık 20 $

Şirket: Özel fiyatlandırma

Değerlendirmelere ve yorumlara devam edin

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Continue hakkında ne diyor?

İşte bir Reddit kullanıcısının yorumu:

continue. dev, birden fazla dosyanın taranması ve analiz edilmesi için iyi iş yapar.

11. Replit (Hızlı tam yığın prototipleme ve fikirden dağıtıma ş akışları için en iyisi)

Replit aracılığıyla

Claude Code, kendi yerel ortamınızı, bağımlılıklarınızı ve dağıtım boru hatlarınızı yönetmenizi gerektirir. Ancak Replit, AI'nın kod yazdığı, sunucuyu yapılandırdığı, veritabanına bağlantı kurduğu ve nihai ürünü barındırdığı, yönetilen, bulut tabanlı bir sanal ortam sunar.

Bu kurulum, olağan ortam işlerini ortadan kaldırır. Bir projeye başlamadan önce yerel çalışma zamanlarını yapılandırmanıza, bağımlılıkları yüklemenize veya bir barındırma boru hattı hazırlamanıza gerek yoktur.

Örnek olarak, küçük bir dahili araç geliştiren bir kurucu, arayüzü, arka uç mantığını ve veritabanı yapısını tanımlayabilir. Replit, projeyi oluşturur, çalışma zamanı ortamını kurar ve gerekli hizmetleri bağlar, böylece uygulama hemen çalışır.

Replit'in en iyi özellikleri

Bir uygulamayı doğal dilde tanımlayın ve ajanın tüm yığını özerk bir şekilde tasarlamasını, kodlamasını ve dağıtmasını izleyin

Harici bulut sağlayıcılarını veya API anahtarlarını yönetmeye gerek kalmadan yerleşik veritabanlarını, kullanıcı kimlik doğrulamasını ve barındırma hizmetini anında sağlayın

Kod fonksiyonelliğini doğrulamak ve hataları gerçek zamanlı olarak otomatik olarak düzeltmek için tarayıcıyı açan tescilli test sistemini kullanın

Takım üyelerini canlı bulut ortamına davet ederek, tek bir paylaşımlı Çalışma Alanı'nda yapay zeka ile birlikte kodu düzenlemelerini veya uygulamayı incelemelerini sağlayın

Replit sınırlamaları

Projeler Replit'in ekosistemi ve yönetilen hizmetleri içinde yürütüldüğü için mimari esnekliği sınırlıdır

Karmaşık altyapı görevleri veya yerel dosya işlemleri için terminal tabanlı araçlara kıyasla sınırlı düşük seviyeli sistem erişimi

Replit fiyatlandırması

Ücretsiz

Replit Core: Aylık 20 $

Replit Pro: Aylık 100 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Replit puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (120'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Replit hakkında ne diyor?

İşte bir G2 kullanıcısının yorumu:

Replit, yetkin bir uygulamayı başarıyla oluşturmak ve dağıtmak için gereken beceri düzeyini düşürüyor. Benim geçmişim BT proje yönetimi alanında olduğu için, tehlikeli olacak kadar bilgim var ama bir programlama dilinin tüm sözdizimini veya tam yığın geliştirmeyi öğrenecek kadar bilgim yok. Replit ajanıyla işyerindeki bir geliştiriciyle konuşur gibi konuşabilir, çıktıyı iyileştirebilir ve fiziksel bir geliştiriciye ihtiyaç duymadan uygulamalar oluşturabilirim.

ClickUp ile Kod, Planlama ve Teslimatı Bir Araya Getirin

AI kodlama aracıları, kodu her zamankinden daha hızlı yazabilir ve yeniden düzenleyebilir. Asıl zorluk, geliştirme işini görevler, belgeler ve takım güncellemeleriyle uyumlu tutmaktır. Birçok Claude Code alternatifi arasında, ClickUp bunu mümkün kılar.

Kod tartışmalarını, proje izlemesini ve teknik belgeleri birden fazla araca yaymak yerine, ClickUp bunları tek bir Çalışma Alanı'nda bir arada tutar.

Codegen Agent, bu görevleri doğrudan çalışan koda ve Çekme Taleblerine dönüştürmeye yardımcı olarak manuel çabayı azaltır ve teslimatı hızlandırır. Öte yandan, ClickUp Docs teknik belgeleri görevlerle ilişkilendirir ve ClickUp Otomasyonları, tüm geliştirme yaşam döngüsü boyunca tekrarlayan ş akışlarını kolaylaştırır.

Sonuç? Takımınız, bağlamı kaybetmeden özellikleri planlayabilir, gereksinimleri belgeleyebilir, görevleri takip edebilir ve ilerlemeyi izleyebilir.