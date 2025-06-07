Cursor ve GitHub Copilot: Hangi AI Kodlama Aracı Daha İyi?

AI kodlama asistanları, haklı olarak herkesin dilinde. Geliştirme sürecini hızlandırır, hataları azaltır ve her sözdizimi kuralını ezberlemenize gerek kalmaz. Cursor ve GitHub Copilot, AI destekli kod önerileri, otomatik tamamlama ve hata ayıklama özellikleriyle donatılmış iki önemli oyuncudur.

Cursor, derin büyük dil modelleri (LLM) entegrasyonu ile AI öncelikli geliştirmeye yönelirken, Copilot GitHub ile eğitilmiş gücünü sergiliyor. Her ikisi de geliştiricilerin verimliliğini artırmayı vaat ediyor, ancak hangisi sizin tarzınıza daha uygun?

Cursor ve Copilot'u özellikleri, farklılıkları ve neden birinin sizin bir sonraki AI çift programcınız olabileceği açısından karşılaştırıyoruz. Ve ikisi de size uymazsa, ClickUp ' ın AI yetenekleri sizi şaşırtabilir.

Cursor ve GitHub Copilot'a Genel Bakış

Cursor ve Copilot'u başa baş karşılaştırarak en iyi özelliklerine hızlıca göz atalım (ayrıca ClickUp'ın karşılaştırmada nasıl bir performans gösterdiğini de görelim):

Özellik Cursor AI GitHub Copilot Bonus: ClickUp Kullanıcı arayüzü Yerleşik LLM desteğine sahip AI öncelikli kod düzenleyici VS Code gibi mevcut IDE'lere entegre edilmiştir Özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano, Gantt vb.) ile Alanlar, Klasörler ve Listelerden oluşan merkezi çalışma alanı Kod oluşturma Tüm fonksiyonları oluşturur ve mevcut kodu değiştirir Kod parçacıklarını gerçek zamanlı olarak tahmin eder ve oluşturur ClickUp Brain AI asistanı aracılığıyla kod parçacığı oluşturma Görev otomasyonu Cursor Agent, karmaşık iş akışlarını otomatikleştirir Tekrarlayan kodlama görevlerinde yardımcı olur Tetikleyiciler ve eylemler kullanarak kod gerektirmeyen bir oluşturucu ile iş akışlarını otomatikleştirir; GitHub ve GitLab ile entegre olur AI yetenekleri Gelişmiş akıl yürütme, arama ve kod yeniden düzenleme AI destekli otomatik tamamlama ve kod önerileri AI destekli sohbet, bağlamsal Soru-Cevap ve yazımdan görüntü oluşturmaya, kod oluşturma ve hata ayıklamaya kadar genel verimlilik yardımı; Önceden oluşturulmuş ve özel Otopilot Ajanları İşbirliği Paylaşılan referanslar ve yeniden kullanılabilir şablonlar için not defterleri Takım kodlama stillerine uyum sağlayan kod önerileri Yorumlar, @bahsetmeler, paylaşılan belgeler, beyaz tahtalar ve not defteri ile gerçek zamanlı işbirliği Entegrasyonlar Visual Studio Code içinde çalışır GitHub ve Microsoft araçlarıyla derin entegrasyon GitHub, GitLab, Slack, Microsoft Teams ve daha fazlası dahil 1000'den fazla platformla entegre olur

🧠 İlginç Bilgi: 1950'lerde oluşturulan Fortran (Formül Çevirisi), ilk yüksek seviye programlama dillerinden biriydi. Bilimsel ve mühendislik uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştı.

Cursor AI nedir?

cursor AI aracılığıyla

Anysphere Inc. tarafından geliştirilen Cursor AI, gelişmiş bir yapay zeka destekli geliştirme ortamıdır. Akıllı kodlama yardımı sağlamak için Visual Studio Code (VSC) ile doğrudan entegre olur.

Geleneksel metin düzenleyiciler ve otomatik tamamlama özelliklerinden farklı olarak, Cursor AI bağlamı anlar, tüm fonksiyonları önerir ve hata ayıklamaya yardımcı olur. Aşağıdakiler gibi güçlü AI modellerinde çalışır:

GPT-4 (yüksek kaliteli metin üretimi için)

Claude (iyi yapılandırılmış, ayrıntılı yanıtlar oluşturmak için) ve

Cursor-small (hızlı düzenlemeler için)

Cursor AI, hata ayıklamayı hızlandırarak ve sürekli dokümantasyon kontrollerine olan ihtiyacı azaltarak kodlamayı daha az tekrarlayıcı hale getirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, doğal dil komutları kullanarak kod tamamlama özelliği sunarak verimliliği artırır.

📚 Ayrıca Okuyun: Hata İzleme için Ücretsiz Hata Raporu Şablonları ve Formları

Cursor AI özellikleri

Cursor, AI destekli kodlamayı en iyi kod düzenleyicilerden birine doğrudan getirerek geliştirmeyi daha hızlı, daha akıllı ve daha verimli hale getirir.

Aradaki farklar şunlardır:

Özellik #1: İmleç Sekmesi

Akıllı bir kod düzenleyici, siz yazmadan önce neye ihtiyacınız olduğunu bilmelidir. Cursor Tab sadece otomatik tamamlama değildir; iş akışınıza göre kod parçacıkları oluşturmak için değişiklikleri iyileştirir, düzenler ve tahmin eder.

Temel kod önerilerinden farklı olarak, tam farkları gösterir (sadece metin eklemek yerine değişiklikleri gösterir). Tuş vuruşlarınızı ve imleç hareketlerinizi gerçek zamanlı olarak izler ve gerektiğinde akıllı düzenlemeler sunar.

Gri metin mi? Bu bir uzantıdır. Farklılık penceresi mi? Bu bir düzenlemedir. Kabul etmek için Tab tuşuna, kapatmak için Esc tuşuna basın veya Ctrl/⌘ → ile ince ayar yapın.

Özellik #2: Cursor Agent

Cursor Agent, yapay zeka destekli bir kodlama yardımcısıdır. Minimum girdi ile, yerleşik akıl yürütme özelliğine sahip Composer aracılığıyla karmaşık kodlama görevlerini yerine getirir.

İşte size nasıl yardımcı olabilir:

Mevcut kodu okuyun ve değiştirin

Tüm kod tabanında ilgili fonksiyonları veya birden fazla dosyayı arayın

Gerçek zamanlı yardım için MCP sunucularını arayın

Terminal komutlarını doğrudan VS Code içinde çalıştırın

Cursor Agent, terminal komutlarını yürütürken VS Code'un profillerinden uyumlu bir kabuk otomatik olarak seçer.

Belirli bir tanesine mi ihtiyacınız var? Komut Paleti'ne (Cmd/Ctrl+Shift+P) > Terminal: Ön Tanımlı Profili Seç'e gidin ve tercihinizi ayarlayın.

📚 Ayrıca okuyun: İş Verimliliğini Artıran AI Ajan Türleri

Özellik #3: ⌘ K (Cmd K)

Cursor AI ile kod düzenleme ve oluşturma sezgisel bir deneyim sunar. Cmd K (veya Windows/Linux'ta Ctrl K) tuşlarına basarak komut çubuğunu çağırabilirsiniz. Bu adım, yeni kod parçacıkları talep etmenizi veya mevcut kod parçacıklarını hızlıca değiştirmenizi sağlar.

Herhangi bir kod seçilmezse, Cursor AI komut satırına göre yeni bir kod oluşturur. Bir bölümü vurguladığınızda, o bölümü iyileştirir.

Komut çubuğunu, kodunuz için bir AI sohbeti olarak düşünün; daha iyi sonuçlar elde etmek için takip talimatlarını girebilirsiniz. İster sıfırdan kod oluşturuyor ister mevcut kod parçacıklarını ince ayarlıyor olun, Cursor AI ile hızlı, hassas ve zahmetsiz bir şekilde çalışabilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? İlk bilgisayar hatası, aslında gerçek bir hata idi. 1947'de mühendisler, Harvard Mark II bilgisayar rölesinde sıkışmış bir güve buldular. Onu kayıt defterine bantladılar. GitHub sorunları daha ortaya çıkmadan önce hata ayıklama doğmuştu.

Özellik #4: Not Defterleri

Bazı fikirler kod yorumları veya sohbet konuları için çok büyüktür. Bu nedenle Cursor AI, Not Defterleri içerir. Bunları kişisel geliştirme wiki'niz olarak düşünün; referansları, şablonları ve yönergeleri saklamak için mükemmeldir.

Not Defterleri ile şunları yapabilirsiniz:

Notları geliştirme ortamınızın farklı bölümlerine bağlayın

Sohbetlerde veya kodlarda @syntax ile referans verin

Dosyaları ekleyin ve projeyle ilgili verileri tek bir yerde saklayın

Sık kullanılan kod kalıpları için şablonları kullanın

Oluşturmak çok kolaydır: Not Defterleri'nde "+" işaretine tıklayın, adını verin ve bağlam veya dosyalar ekleyin. Okunabilirlik için markdown kullanın ve düzenleme için başlıkları net bir şekilde yazın.

Cursor AI fiyatlandırması

Hobi: Ücretsiz

Pro: Aylık 20 $

İş: Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları

💡 Profesyonel İpucu: ChatGPT'yi kullanarak Cursor'da kod parçacıkları yazın ve projenizi derinlemesine entegre edin veya Copilot'u kullanarak hızlı düzeltmeler yapın. Ardından, özel kodlama ihtiyaçlarınıza göre kodları iyileştirin, test edin ve optimize edin.

GitHub Copilot nedir?

gitHub Copilot aracılığıyla

GitHub Copilot, yazılım takımları için düzenleyicinize doğrudan kodlama yardımı sağlayan bir AI aracıdır. GitHub ve OpenAI tarafından geliştirilen Copilot, yazılım takımlarının kod parçacıklarını anında tahmin edip oluşturarak daha hızlı kodlama yapmasına yardımcı olmak için 2021 yılında piyasaya sürüldü.

OpenAI Codex tarafından desteklenen bu araç, doğal dil yorumlarını işlevsel koda dönüştürür ve kodlama kalıplarınızdan öğrenir. İster birkaç satır ister tam fonksiyonlara ihtiyacınız olsun, Copilot iş akışınıza uyum sağlar.

Visual Studio Code ve GitHub için en uygun olan bu araç, işbirliği ve sürüm kontrolü için GitHub'ı zaten kullanan geliştiriciler için doğal bir eklentidir. Copilot, tekrarlayan görevleri azaltarak ve kod önerilerinde bulunarak yazılım düzenleyicisinin günlük iş akışını kolaylaştırır ve odak noktanızı olması gereken yerde, yani harika yazılımlar oluşturmada tutar.

🧠 İlginç Bilgi: Python, yılanlardan esinlenerek adlandırılmamıştır. Oluşturucusu Guido van Rossum, Monty Python's Flying Circus'tan esinlenmiştir. Bu nedenle, belgelerde "spam" ve "eggs" gibi referanslar bulabilirsiniz, ancak bunların sürüngenlerle bir ilgisi yoktur.

GitHub Copilot özellikleri

GitHub Copilot hakkında sağlam bir bilgiye sahip olduğumuza göre, onu öne çıkaran özelliklere bakalım.

Özellik #1: Akıllı kod önerileri ve oluşturma

GitHub Copilot sadece otomatik tamamlama değildir; tüm satırları, fonksiyonları ve hatta sınıf yapılarını tahmin eden bir AI kodlama asistanıdır.

Araç, bireyin kodlama stiline uyum sağlar ve mevcut kodla sorunsuz bir şekilde bütünleşen çözümler sunar. Birden fazla dil ve çerçeveyi destekleyerek, geliştiricilerin minimum çabayla verimli kod yazmasını sağlar.

Copilot, sıkıcı işleri azaltarak ve sizin daha büyük resme odaklanmanıza olanak tanıyarak daha büyük projelerde işlerin ilerlemesini sağlar ve daha temiz, daha verimli kod yazmanıza olanak tanır.

Özellik #2: Copilot Sohbet

Copilot'un sohbet özelliği, isteğe bağlı bir AI kodlama mentoru gibi çalışır. Geliştiriciler hatalar hakkında soru sorabilir, açıklamalar isteyebilir veya en iyi uygulamalar hakkında rehberlik alabilir. Sadece hızlı çözümler sunmakla kalmaz, karmaşık sorunları verimliliği ve anlayışı artıran açık ve uygulanabilir çözümlere ayırır.

Hata ayıklamanın ötesinde, geliştiricilerin bilmedikleri kavramları öğrenmelerine ve karmaşık kod yapıları içinde gezinmelerine yardımcı olur. Geniş bir programlama bilgi tabanına erişim sağlayarak, hem yeni başlayanlara hem de deneyimli profesyonellere fayda sağlayan içgörüler sunar.

🧠 İlginç Bilgi: Geliştirici topluluklarında Copilot, hızlı problem çözme ve işbirliği için değerli bir kaynak görevi görür, zorlukların üstesinden gelmeyi ve odaklanmayı kaybetmeden projeleri iyileştirmeyi kolaylaştırır.

Özellik #3: Özetlenmiş çekme talepleri

Copilot'un çekme talebi özetleri ile kod incelemeleri daha hızlı ilerler. Bu özetler, değişiklikler ve bunların etkileri hakkında üst düzey bir genel bakış sunar. Anahtar güncellemeleri vurgular ve kritik iyileştirmelere odaklanmayı kolaylaştırır.

Copilot, değişiklikleri özetleyerek ve olası sorunları işaretleyerek işbirliği sürecini kolaylaştırır. Takımlar, her satırı manuel olarak incelemek zorunda kalmadan bilinçli kararlar alabilir. Kodları incelemek için harcanan zaman azalır ve projeler planlandığı gibi ilerler.

Özellik #4: Entegre bilgi tabanları

Copilot, dahili bir bilgi tabanı oluşturarak kod için dokümantasyon yazmaya yardımcı olur. Geliştiriciler, bunu birden fazla depodan markdown dokümantasyonunu derlemek için kullanır ve projeleri düzenli tutmak için merkezi bir bilgi merkezi oluşturur.

Sorular ortaya çıktığında, Copilot bu bilgi tabanından yararlanarak ilgili cevapları verir ve takım genelinde tutarlılığı sağlar. Değerli içgörülerin korunması ve tekrarlayan soruların azaltılması, geliştiricilerin kodlamaya odaklanmasına yardımcı olur.

GitHub Copilot fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 10 $

İş : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları

📚 Ayrıca okuyun: Dikkat edilmesi gereken yazılım mühendisliği trendleri

Cursor ve Copilot: Özelliklerin Karşılaştırması

Copilot ve Cursor, geliştiricilere yardımcı olmak için yapay zeka destekli yazılım geliştirme kullanır, ancak farklı yaklaşımlar benimser.

Copilot, GitHub ile derinlemesine entegre olur ve satır içi kod önerilerine odaklanır. Cursor AI, daha geniş bağlamlara uyum sağlayan, projeye duyarlı bir asistan gibi çalışır.

Doğru seçim, tüm projeleri anlayan bir AI'ya mı yoksa gerçek zamanlı kod önerileri konusunda uzmanlaşmış bir AI'ya mı ihtiyacınız olduğuna bağlıdır.

Anahtar geliştirme görevlerini nasıl yerine getirdiklerini karşılaştıralım.

Özellik #1: Sekme tamamlama

İyi kod akışı. Harika bir AI asistanı size ayak uydurur, böylece siz sorunları çözersiniz, sözdizimi ile uğraşmazsınız.

Cursor'un sekme tamamlama özelliği, çok satırlı düzenlemeler önerir, tüm projeye uyum sağlar ve hatta TypeScript ve Python'da sembolleri otomatik olarak içe aktarır. İş yapma şeklinizi öğrenir ve bir sonraki adımınızı tahmin eder.

Copilot'un satır içi tamamlama özelliği, ortamı (veya en azından kodu) okur ve bir sonraki mantıklı adımı önerir. Önerileri hızlı bir tuş vuruşuyla kabul edin ve kısayolları kullanarak seçenekler arasında geçiş yapın ve tekrarlı kodlamanın nasıl çok daha hızlı hale geldiğini görün. Ancak hız açısından harika olsa da, Cursor kadar tüm projeleri derinlemesine analiz etmez.

🏆 Kazanan: Cursor. Proje genelindeki tahminleri ve daha akıllı uyarlamaları, büyük ve karmaşık kod tabanlarıyla uğraşan geliştiriciler için ideal seçimdir. Daha fazla sezgi, daha az yoğun iş.

Özellik #2: Kod oluşturma

cursor AI aracılığıyla

AI tarafından oluşturulan kod blokları işleri hızlandırır, ancak bunu en iyi hangi araç yapar?

Cursor'un Composer'ı, basit bir açıklamadan tüm uygulamaları oluşturur, proje yapınıza ve kodlama stilinize uyum sağlar. Aynı proje içinde birden fazla dili destekler ve kısayol ile yeni oturumlar başlatır. Proje genelindeki zekası, kod oluşturmayı yapılandırılmış ve sorunsuz hale getirir.

Copilot, Copilot Sohbet aracılığıyla sunulan daha büyük bloklarla birlikte satır içi önerilere dayanır. Visual Studio, JetBrains IDE'leri ve Neovim ile iyi entegre olur ve hatta düz İngilizce komutlarla CLI aracılığıyla kod üretir. Ancak yaklaşımı daha reaktif olup, tam projeler oluşturmak yerine mevcut kalıpları iyileştirir.

🏆 Kazanan: Cursor. Proaktif, yapılandırılmış kod üretimi, proje ölçeklenebilirliğini artırır ve birden çok dilde tutarlılığı korur.

Özellik #3: Sohbet yardımı

cursor AI aracılığıyla

Kodlama sorunları hakkında bir AI'ya danışmak, belgelere kafanızı yormak yerine bir takım arkadaşınızla konuşmak gibi olmalı.

Cursor'un sohbet özelliği, mevcut proje bağlamını derinlemesine anlar. Geliştiriciler, ek referanslar için klasörleri sohbete sürükleyebilir ve böylece önerilerin daha alakalı olmasını sağlayabilir. Hatta görüntüleri de destekleyerek hata ayıklama ve sorun gidermeye görsel bir katman ekler. Kod tabanını daha geniş bir şekilde kavrayan Cursor, gerçek bir AI geliştirme asistanı gibi çalışır.

VS Code'da yerleşik olarak bulunan Copilot Chat, kod, en iyi uygulamalar ve hata ayıklama ile ilgili soruları yanıtlar. Son güncellemelerle sohbet geçmişi, klasör desteği ve bağlam farkındalığı iyileştirilmiş olsa da, Cursor'un proje genelindeki zekası hala geride kalmaktadır.

🏆 Kazanan: Cursor, proje genelinde sağladığı zeka ve görsel destek ile. Daha etkileşimli ve kapsamlı bir AI sohbet deneyimi sunar.

AI'dan daha iyi yanıtlar almak mı istiyorsunuz? Anahtar, daha iyi sorular sormaktır. 3 dakikalık kılavuzumuzda nasıl yapacağınızı öğrenin! 🎥

Özellik #4: Terminal komutları

Terminalde çalışmak genellikle komutları aramak ve sözdizimi hatalarını düzeltmek anlamına gelir. AI, bunu daha hızlı ve kolay hale getirebilir.

Cursor, düz talimatları komutlara çevirir ve kod tabanınızla derinlemesine entegre olarak daha akıllı öneriler sunar. Ancak, bazı kullanıcılar tarafından rahatsız edici bulunabilecek terminal silme kısayolunu geçersiz kılar.

Copilot'un terminal entegrasyonu, doğal dilden komutlar oluşturarak ve bunları anında çalıştırarak komut satırı işlerini kolaylaştırır.

Hızlı ve verimli olmasına rağmen, Cursor'un daha geniş proje farkındalığına sahip değildir.

🏆Kazanan: Beraberlik. Hem Cursor hem de Copilot terminal iş akışlarını geliştirir. Cursor'un derin kod tabanı entegrasyonu onu daha akıllı hale getirirken, Copilot'un sezgisel kısayolları hız ve kullanım kolaylığını ön plana çıkarır. En iyi seçim, bağlamsal farkındalığa mı yoksa hızlı yürütmeye mi değer verdiğinize bağlıdır.

Özellik #5: Performans

Hem Cursor hem de Copilot güçlü performans sunar, ancak verimlilikleri iş akışınıza ve proje boyutunuza bağlıdır.

Cursor'un bağımsız tasarımı ve derin AI entegrasyonu, özellikle karmaşık, çok katmanlı kod tabanları için yüksek düzeyde yanıt verebilirlik sağlar. Tüm kod bloklarını iyileştirme ve tutarlılığı sağlama konusunda mükemmeldir.

Ancak performans, donanım ve proje kapsamına göre değişebilir.

Copilot, gerçek zamanlı, satır içi öneriler ve hızlı düzeltmeler için optimize edilmiş bir uzantıdır. Yaygın kodlama görevlerini yerine getirmek için harikadır, ancak daha derin bağlam farkındalığı gerektiren daha büyük projelerde zorlanabilir.

Cursor yapıya öncelik verirken, Copilot hıza odaklanır, bu da her ikisini farklı senaryolar için ideal hale getirir.

🏆Kazanan: Beraberlik. Cursor, kod tabanının daha derinlemesine anlaşılmasını gerektiren karmaşık projeler için daha uygundur. Öte yandan, Copilot gerçek zamanlı, satır içi öneriler ve küçük görevler için hızlı düzeltmeler konusunda öne çıkar. Seçim, projenizin özel ihtiyaçlarına ve iş akışına bağlıdır.

Özellik #6: Dil desteği

AI kodlama aracı seçerken dil desteği, özellikle birden fazla dilde çalışan geliştiriciler için anahtar öneme sahiptir. Hem Cursor hem de Copilot popüler seçenekleri kapsar, ancak niş dilleri işleme biçimleri farklıdır.

Cursor, Go, Python, JavaScript, Java ve C#'ı destekler ve bu dillere özel bağlam duyarlı öneriler sunar. Niş dil desteği sınırlı olsa da, zamanla uyum sağlayarak kullanıma göre doğruluğunu artırır.

GitHub'ın geniş kod tabanında eğitilmiş Copilot, Python, JavaScript ve Go gibi yaygın dilleri ve Rust, Haskell ve Lua gibi niş seçenekleri kapsar. Bu geniş destek, çeşitli teknolojilerle çalışan geliştiriciler için güçlü bir seçimdir.

🏆Kazanan: Copilot. Ana akım ve niş dilleri de dahil olmak üzere kapsamlı dil desteği, çeşitli teknolojilerle çalışan geliştiriciler için daha iyi bir seçimdir.

🧠 İlginç Bilgi: Robot kelimesi ilk kez 1921 yılında Çek oyun yazarı Karel Čapek'in bilim kurgu oyunu Rossum'un Evrensel Robotları 'nda kullanıldı. Čapek, "robot"* kelimesini yapay işçileri tanımlamak için kullandı. Bu, bir asır sonra güvenilir AI kodlama asistanlarınızı hatırlatabilecek otomasyonun erken bir vizyonuydu!

Reddit'te Cursor ve Copilot karşılaştırması

Reddit'te kullanıcıların Cursor AI ve GitHub Copilot'u nasıl karşılaştırdığını inceledik. R/cursor alt forumunda birçok ileri düzey kullanıcı, Copilot yerine Cursor AI'yı tercih etme nedenlerini açıkladı.

Vibevector diyor ki:

Cursor'un "sekme" özelliğini en çok beğeniyorum ve anekdot olarak copilot'unkinden daha iyi çalıştığını düşünüyorum. LLM'lerle sohbet etmek ve düzenlemeler istemek de kullanıcı arayüzüne daha iyi entegre edilmiş, ancak bu benim için çok önemli değil. Cursor, dosyalarınızdaki tüm bilgileri emip kullanma konusunda daha iyi görünüyor.

Cursor'un "sekme" özelliğini en çok beğendim ve anekdot olarak copilot'unkinden daha iyi çalıştığını düşünüyorum. LLM'lerle sohbet etmek ve düzenlemeler istemek de kullanıcı arayüzüne daha iyi entegre edilmiş, ancak bu benim için çok önemli değil. Cursor, dosyalarınızdaki tüm bilgileri emip kullanma konusunda daha iyi görünüyor.

R/ChatGPTCoding'de, kullanıcı bree_dev şöyle diyor:

Cursor'a talimat verirken çok daha spesifik ve kesin olmalısınız, aksi takdirde görevi yanlış anlar. Copilot, kısa bir açıklamadan anlamınızı daha iyi çıkarabiliyor gibi görünüyor. Cursor'un üslubu, aşırı ayrıntılı ve kısa ve öz bir üslup arasında garip bir şekilde gidip geliyor... GitHub Copilot'un yaptığı gibi doğal bir konuşma gibi gelmiyor. Cursor'un otomatik tamamlama özelliği tam bir felaket, o kadar sık yanlış önerilerde bulunuyor ki, iş yapmayı engelliyor. Otomatik tamamlama yaptığı çağrıların bulunduğu dosyanın içindeki fonksiyonların imzalarını kontrol etme zahmetine bile girmiyor. TL;DR: Cursor'un yanıtlarının başarı oranı Github Copilot'unkinden çok daha düşüktü, kullanımı daha sinir bozucu ve maliyeti tam anlamıyla iki kat daha fazla.

Cursor'a talimat verirken çok daha spesifik ve kesin olmalısınız, aksi takdirde görevi yanlış anlar. Copilot, kısa bir açıklamadan anlamınızı daha iyi çıkarabiliyor gibi görünüyor.

Cursor'un üslubu, aşırı ayrıntılı ve kısa ve öz bir üslup arasında garip bir şekilde gidip geliyor... GitHub Copilot'un yaptığı gibi doğal bir konuşma gibi gelmiyor.

Cursor'un otomatik tamamlama özelliği tam bir felaket, o kadar sık yanlış önerilerde bulunuyor ki, iş yapmayı engelliyor. Otomatik tamamlama yaptığı çağrıların bulunduğu dosyanın içindeki fonksiyonların imzalarını kontrol etme zahmetine bile girmiyor.

TL;DR: Cursor'un yanıtlarının başarı oranı Github Copilot'unkinden çok daha düşüktü, kullanımı daha sinir bozucu ve maliyeti tam anlamıyla iki kat daha fazla.

Kullanıcı rumm25 dengeli bir görünüm sunuyor:

Evet, GitHub Copilot gerçekten çok iyi, sürekli gelişiyor ve Cursor'dan çok daha güvenilir. Eskiden günlük kodlama işlerim için GitHub Copilot kullanıyordum ve daha karmaşık işler (örneğin yeniden düzenleme) yapacağım zaman Cursor'a geçiyordum.

Evet, GitHub Copilot gerçekten çok iyi, sürekli gelişiyor ve Cursor'dan çok daha güvenilir. Eskiden günlük kodlama işlerim için GitHub Copilot kullanıyordum ve daha karmaşık işler (örneğin yeniden düzenleme) yapacağım zaman Cursor'a geçiyordum.

Genel olarak, Cursor daha derin proje bağlamı ve gelişmiş özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir. Aynı zamanda, GitHub Copilot, daha küçük görevler için hızlı, satır içi öneriler isteyen geliştiriciler için sağlam bir seçim olmaya devam etmektedir.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının yalnızca %12'si verimlilik paketlerinde yerleşik AI özelliklerini kullanıyor. Bu düşük benimseme oranı, mevcut uygulamaların kullanıcıları tercih ettikleri bağımsız konuşma platformlarından geçiş yapmaya zorlayacak sorunsuz, bağlamsal entegrasyondan yoksun olabileceğini gösteriyor. Örneğin, AI, kullanıcıdan gelen düz metin istemine dayalı bir otomasyon iş akışını gerçekleştirebilir mi? ClickUp Brain yapabilir! AI, sohbet konularını özetlemek, metin taslağı oluşturmak veya düzeltmek, çalışma alanından bilgi almak, görüntüler oluşturmak ve daha fazlasını yapmak dahil olmak üzere ClickUp'ın her yönüne derinlemesine entegre edilmiştir! 3'ten fazla uygulamayı iş için her şeyi içeren uygulamamızla değiştiren ClickUp müşterilerinin %40'ına katılın!

ClickUp ile tanışın: Cursor ve Copilot'a en iyi alternatif

Hem Cursor AI hem de GitHub Copilot değerli yazılım geliştirme araçlarıdır, ancak hiçbiri yazılım projelerini de yönetmeye yardımcı olan uçtan uca bir çözüm değildir.

Akıllı kodlamayı yazılım proje yönetimi ile entegre etmeniz gerektiğinde, ClickUp'a güvenebilirsiniz.

Günümüzün iş dünyası bozuk. Zamanımızın %60'ını farklı araçlar arasında bilgi paylaşımı, arama ve güncelleme ile geçiriyoruz. Projelerimiz, belgelerimiz ve iletişimimiz birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda ve bu da verimliliği düşürüyor. ClickUp, proje, bilgi ve sohbeti tek bir yerde birleştiren iş için her şey uygulaması ile bu sorunu çözer — hepsi dünyanın en uyumlu iş AI'sı tarafından desteklenir.

ClickUp, kodlama iş akışınızı şu şekilde tamamlayabilir:

ClickUp'ın Birinci Avantajı: Bağlamsal kod oluşturma, tamamlama ve hata ayıklama için gelişmiş AI kullanın

ClickUp Brain'i ücretsiz deneyin ClickUp Brain ile kod planlama, test ve dağıtım için hızlı bir şekilde dokümantasyon oluşturun

ClickUp, basit görev otomasyonunun ötesine geçen, ClickUp'ın yerel, bağlam duyarlı AI'sı olan ClickUp Brain içinde güçlü bir AI sinir ağına sahiptir. Geliştiriciler bunu kod oluşturma, hata ayıklama ve iş akışı veya sprint planlaması için kullanabilir.

Henüz tam IDE düzeyinde entegrasyona sahip olmasa da, işbirliğine dayalı bir çalışma alanı bağlamında benzersiz avantajlar sunar. Tekrarlayan görevleri otomatikleştirir, özetler oluşturur ve şablonlar veya mühendislik belgeleri zahmetsizce oluşturur.

ClickUp Brain ile kodunuz için anında hata ayıklama önerileri alın

📌 Örneğin, bir geliştirici *"Bileşik faizi hesaplamak için bir Python fonksiyonu yaz" başlıklı bir görev eklediğinde, ClickUp Brain bu fonksiyonu doğrudan görev içinde veya bağlantılı belge içinde oluşturabilir ve kodu proje özelliklerine ve sprint planlamasına sıkı bir şekilde bağlı tutar.

Bu bağlamsal oluşturma, kod parçacıklarının tam olarak ihtiyaç duyulan yerde bulunmasını sağlar ve ClickUp'ı özellik yapılarını ve çevik iş akışlarını yönetmek için ideal bir merkez haline getirir.

Geçmiş projeleri analiz ederek, ClickUp Brain geçmiş verilere dayalı kod iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri önerir. Ayrıca, düz İngilizce açıklamaları koda çevirerek, programlama konusunda akıcı olmayan takım üyeleri için işbirliğini kolaylaştırır.

ClickUp Brain, kod üretmenin ötesinde, takımların kodu daha etkili bir şekilde anlamasına ve iletişim kurmasına yardımcı olur. Bir kod parçasını belgeye veya yoruma yapıştırın, kodun ne yapacağını açıklayın, son değişiklikleri özetleyin veya Python'dan JavaScript'e gibi programlama dilleri arasında çeviri yapın.

Kodunuzu yapıştırın ve ClickUp Brain'den basit bir İngilizceyle açıklamasını veya başka bir dile çevirmesini isteyin

Bu, yeni geliştiricilerin işe alımında veya kodlama konusunda çok bilgili olmayan ürün yöneticileriyle senkronizasyon sağlama, yanlış anlaşılmaları azaltma ve işbirliğini geliştirme açısından yararlıdır.

ClickUp Brain, genellikle sıkıcı olan kod belgeleme görevini de otomatikleştirir. Yapıştırılan kodlardan fonksiyon düzeyinde belgeler, API kullanım örnekleri veya test durumu özetleri otomatik olarak oluşturabilir, böylece mühendislik belgelerinin kapsamlı, merkezi ve kolay aranabilir olmasını sağlar.

ClickUp Brain ile ayrıntılı API belgeleri veya test senaryosu özetleri anında oluşturun

ClickUp Docs ile birlikte kullanıldığında, bu araç bilgi paylaşımını kolaylaştırır ve manuel ek yük olmadan kritik bilgileri korur. Bu erişilebilirlik, yanlış iletişimi azaltır ve geliştirmeyi kolaylaştırarak takımların daha hızlı ve verimli çalışmasına yardımcı olur.

Houdini ve Unreal gibi 3D uygulamalar için tonlarca python komut dosyası yazmak için kullandım, hatta bağımsız uygulamalar yazmak için bile kullandım. Tüm AI'ları kullandım ve ClickUp brain beni şaşırttı. ChatGPT web sitesinden bile daha iyi fonksiyonel kod üretme işini yapıyor. Ve ClickUp brain, openAi'nin özel bir varyasyonu gibi görünüyor. Belge sistemi ile birlikte ClickUp brain benim için bir oyun değiştirici oldu.

Houdini ve Unreal gibi 3D uygulamalar için tonlarca python komut dosyası yazmak için kullandım, hatta bağımsız uygulamalar yazmak için bile kullandım. Tüm AI'ları kullandım ve ClickUp brain beni şaşırttı. ChatGPT web sitesinden bile daha iyi işlevsel kodlar üretiyor. Ve ClickUp brain, openAi'nin özel bir varyasyonu gibi görünüyor. Belge sistemi ile birlikte ClickUp brain benim için bir dönüm noktası oldu.

Ayrıca, ClickUp Brain, kısa ve doğal dil girdilerinden kabul kriterleri, kenar durumu listeleri ve önerilen test durumları gibi görev ayrıntılarını otomatik olarak doldurabilir. Örneğin, "Kullanıcı CSV yükleyebilir, doğrulayabilir ve veritabanına kaydedebilir" gibi bir özelliği tanımlayın. Bu, geliştiricilerin tekrarlayan manuel yazımdan kaçınmasını sağlar ve sprintlerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayan tutarlı ve kapsamlı görev açıklamaları sağlar.

SOP'lerden tam teşekküllü kodlara kadar her şeyi oluşturmak için ClickUp Brain'i edinin

Sprintlerinizi yolunda tutmak için basit bir özellik açıklamasından ayrıntılı kabul kriterlerini, kenar durumlarını ve test durumlarını otomatik olarak doldurun

Son olarak, GitHub Copilot IDE'nizde üstünlük sağlarken, ClickUp Brain AI destekli zekayı doğrudan daha geniş geliştirme iş akışlarınıza getirir. Görevleri ilgili kod parçacıklarıyla ilişkilendirir, AI kullanarak teknik tartışmaları özetler ve yinelenen mantığı veya sorguları otomatikleştirerek kodlama ve proje yönetimi arasındaki boşluğu etkili bir şekilde doldurur.

💡 Profesyonel İpucu: Çift programlama için ChatGPT veya Claude'a mı ihtiyacınız var? ClickUp içinden erişin. ClickUp içinde tek bir tıklama ile LLM'leri değiştirin ve elinizdeki göreve en uygun olanla çalışın! LLM'ler arasında doğrudan ClickUp Brain içinde geçiş yapın ve harici araçlara atlamayla ilişkili bağlam değiştirmeyi önleyin

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Zengin biçimlendirilmiş belgelerle kodlama uygulamalarında tutarlılığı koruyun

Takımınızla işbirliği yaparak kodu düzenleyin, zamandan tasarruf edin ve hata riskini en aza indirin

Kodlama uygulamalarında tutarlılık anahtardır ve ClickUp, sağlam belge yönetimi araçlarıyla bunu sağlamaya yardımcı olur.

ClickUp Belgeleri, satır içi yorumlar, canlı düzenleme ve @bahsetmeler ile gerçek zamanlı işbirliğini mümkün kılarak takımların uyumlu çalışmasını sağlar. Sürüm kontrolü hataları ve veri kaybını önlerken, hiyerarşik klasör yapısı düzenli ve gezinmesi kolay belgeler sağlar.

Özelleştirilebilir zengin metin biçimlendirme özelliği ile geliştiriciler, başlıklar, listeler ve afişler kullanarak anahtar bölümleri vurgulamak suretiyle okunabilirliği artırabilir. Bu yapılandırılmış yaklaşım, belgeleri basitleştirerek kodlama yönergelerini tüm takım için açık ve erişilebilir hale getirir.

🧠 Eğlenceli Bilgi: ClickUp Belgeleri, Python, JavaScript, Java, C++ ve daha fazlası dahil olmak üzere 30'dan fazla programlama dilini destekler. /co Slash Komutu veya ters tırnak işaretleri ( “` ) kullanarak, geliştiriciler uygun sözdizimi vurgulamasıyla kod blokları ekleyebilir ve kod parçacıklarının hem okunabilir hem de bağlamsal olarak doğru olmasını sağlayabilir.

Tek satırlık kod referansları için, geliştiriciler backticks ( kod ) kullanarak metni satır içi kod olarak biçimlendirebilir ve paragrafların netliğini koruyabilirler. ClickUp Docs ayrıca kalın, italik, üstü çizili, madde işaretleri, numaralı listeler ve daha fazlası için Markdown kısayollarını destekler, böylece geliştiriciler klavyeden ayrılmadan metni hızlı bir şekilde biçimlendirebilir.

Kodunuzun parçacıklarını görevlerinizde veya ClickUp Belgeleri'nde kolayca paylaşın

Geliştiriciler, başlıklar için /h, kod blokları için /co ve Figma tasarımlarını doğrudan Belgelere gömmek için /figma gibi Slash Komutlarını kullanarak belgeleme sürecini kolaylaştırabilir. ClickUp Belgelerindeki her değişiklik izlenir ve düzenleme geçmişi sağlanır. Bu özellik, takımların belgeleme değişikliklerinin doğru bir kaydını tutmasını sağlayarak hesap verebilirliği ve izlenebilirliği kolaylaştırır.

Bu özelliklerden yararlanarak, ClickUp Belgeleri yalnızca zengin biçimlendirmeyi desteklemekle kalmaz, aynı zamanda geliştiricilerin ihtiyaçlarına özel olarak hitap eder ve kodlama uygulamalarının tutarlı bir şekilde belgelenmesini ve kolayca erişilebilir olmasını sağlar.

📚 Ayrıca Okuyun: Yüksek performanslı takımlar için ücretsiz kod belgeleme şablonları

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Hızlı hareket eden geliştirme takımları için çevik proje yönetimi

Agile Takımlar için ClickUp ile birikmiş işlerinizi hızlıca değerlendirin ve ş Akışınızı sorunsuz bir şekilde yönetin

Hızlı gelişen döngülerde, Agile proje yönetimi çok önemlidir. Agile Takımlar için ClickUp, görevleri yöneterek, sprint ilerlemesini izleyerek ve kod incelemelerini kolaylaştırarak tek bir yerden düzenli kalmanıza yardımcı olur.

Özellikleri arasında görevleri önceliklendirme ve ilerlemeyi izleme için Kanban Görünümü, sprint hedeflerini ayarlama ve izleme için burndown grafikleri, kod değişikliklerine hızlı erişim için GitHub veya GitLab commit'lerine doğrudan bağlantılar ve proje zaman çizelgelerini görselleştirme için özel Gantt grafikleri bulunur.

Çevik geliştirme, takımların işleri kapsamını belirleyebildiği, çabayı tahmin edebildiği, sprint puanları atayabildiği ve girişimleri eyleme geçirilebilir ClickUp Görevlerine bölebildiği ClickUp Sprintleri ile başlar.

Ayrıca sprint tarihlerini ayarlayabilir, görev önceliklerini işaretleyebilir ve herkesin ne yapacağını ve ne zaman yapacağını bilmesini sağlayabilirsiniz. Tamamlanmamış işler otomatik olarak bir sonraki sprint'e aktarılır ve geliştirme GitHub, GitLab veya Bitbucket ile senkronize halde kalır.

Yazılım Takımları için ClickUp, tüm geliştirme yaşam döngüsü için merkezi bir hub görevi görür. Takımların kodu daha hızlı yazmasını sağlamanın ötesinde, sorunsuz işbirliği, ilerleme izleme ve verimli proje planlaması ile takımların programa uymasını sağlar.

Yazılım Takımları için ClickUp'ı kullanarak takımınızı net yol haritalarıyla uyumlu tutun

Şunları yapmanızı sağlar:

Projeleri sezgisel olarak planlayın: Sprint planlaması ve Agile iş akışlarını kullanarak karmaşık projeleri yönetilebilir görevlere bölün

Engelsiz işbirliği yapın: GitHub veya GitLab entegrasyonlarıyla fikirlerinizi paylaşın, kodları inceleyin ve iletişim kurun

İlerlemeyi görsel olarak izleyin: ClickUp Gösterge Panelleri ile proje zaman çizelgelerini, bağımlılıkları ve dönüm noktalarını izleyin ClickUp Gösterge Panelleri ile proje zaman çizelgelerini, bağımlılıkları ve dönüm noktalarını izleyin

Her şeyi merkezileştirin: Bitbucket ve Jenkins gibi Bitbucket ve Jenkins gibi ClickUp entegrasyonlarıyla kodları, belgeleri ve güncellemeleri tek bir yerde saklayın

Geliştirme sürecinizi optimize etmek mi istiyorsunuz? Zengin yazılım geliştirme şablonları kitaplığinden seçim yapın.

Örneğin, ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu, tasarım, ürün, mühendislik ve QA takımlarının ürün geliştirmeyi yönetmesi için mükemmeldir. ClickUp'ta tüm yazılım geliştirme sürecinizi yönetmenin temel bileşenlerini adım adım gösterir.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu ile tüm yazılım geliştirme sürecinizi kolaylaştırın

Strateji, planlama ve yol haritası oluşturmadan kullanıcı araştırması, sprint yönetimi ve sürüm izlemeye kadar iş akışlarını kolaylaştırmak için kapsamlı bir çerçeve sağlar.

Şunları sunar:

Ürün yol haritası

AI ile kod oluşturmak, hataları düzeltmek veya takım kapasitesini değerlendirmek için haftalık görev listesi

Tamamlanmamış görevlerin ana birikimi

Hataları, güvenlik olaylarını ve sorunları yönetmek için ana hata listesi

Kullanıcı araştırması için şablon görevler

Sprint ve Kanban geliştirme için önceden oluşturulmuş görev listeleri

Kalite güvencesi için senaryolar ve vakalar test edin

Hataları bildirme, bilinen olayları inceleme ve geçici çözümleri listeleme için teknik destek görevleri

Cedcoss Technologies Private Limited'de İş Analisti olan Shikha Chaturvedi, ClickUp ile ilgili deneyimlerini şöyle anlatıyor:

Çevik metodolojiyle iyi çalışıyor ve müşteri yönetimi için de mükemmel bir şekilde işliyor. Günlük görevleri ve TO_DO'ları verimli bir şekilde yönetmek için. Sorunlar/geliştirmeler, geliştirme vb. gibi farklı senaryolar üzerinde çalışmak için farklı alanlar oluşturabilir. Gösterge paneli o kadar çekici ve zaman kazandıran ki, çok fazla zaman ve verimli analiz sağlıyor.

Çevik metodolojiyle iyi çalışıyor ve müşteri yönetimi için de mükemmel bir şekilde işliyor. Günlük görevleri ve TO_DO'ları verimli bir şekilde yönetmek için. Sorunlar/geliştirmeler, geliştirme vb. gibi farklı senaryolar üzerinde çalışmak için farklı alanlar oluşturabilir. Gösterge paneli o kadar çekici ve zaman kazandıran ki, çok fazla zaman ve verimli analiz sağlıyor.

ClickUp ile Daha Hızlı ve Daha Temiz Kodlar Sunun

Copilot ve Cursor, her ikisi de güçlü AI kodlama asistanlarıdır, ancak farklı ihtiyaçları karşılarlar. Copilot, derinlemesine özelleştirme özelliği olmasa da, hızlı ve basit kodlama yardımı arayan GitHub kullanıcıları için mükemmeldir. Cursor, kullanıcı arayüzü ayarlarından AI davranışına kadar daha fazla kişiselleştirme sunar, ancak gelişmiş özellikleri öğrenmesi biraz zaman alır.

Kodlamadan daha fazlasına mı ihtiyacınız var? ClickUp, test, dağıtım ve takım koordinasyonu için hepsi bir arada çözümdür.

ClickUp Brain, proje belgelerini analiz eder, eylem öğeleri oluşturur ve geliştirmeyi kolaylaştırır. Gantt ve burndown grafikleri gibi görsel araçlar projeleri yolunda tutarken, gerçek zamanlı işbirliği ve entegrasyonlar iş akışlarını basitleştirir.

Kodlama ve proje hedefleri arasındaki boşluğu doldurun — bugün bir ClickUp hesabı açın ve farkı görün!