2025'te AI Destekli Kodlama için En İyi 10 Windsurf Alternatifi

Geliştirici, mühendislik lideri veya CTO iseniz, yazımdan kod dağıtımına kadar her şeyi halletmeyi vaat eden yapay zeka tabanlı bir IDE olan Windsurf (eski adıyla Codeium) ile muhtemelen karşılaşmışsınızdır.

Bir an için kendimi geleceğin içinde hissettim: akıllı otomatik tamamlama, bağlamsal öneriler ve düzenleyici içinde önizleme.

Ancak çatlaklar çabuk ortaya çıkıyor:

Hızın önemli olduğu durumlarda gerçek zamanlı AI önerileri gecikir

Görev izleme veya belgelerle zayıf entegrasyonlar, işbirliğini yavaşlatır

Aşırı AI, gerektiğinden fazla değişiklik yaparak çözdüğünden daha fazla sorun yaratır

Tek başına çalışan geliştiriciler için bu durum sinir bozucu, takımlar için ise yıkıcıdır. Liderler için ise risklidir.

Bu nedenle artık soru "En iyi hepsi bir arada IDE hangisi?" değil, "İşimize en uygun yığın hangisi?"

👉 Gerçek iş akışları için oluşturulmuş Windsurf alternatiflerini keşfetmeye hazırsanız, okumaya devam edin.

Neden Windsurf Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Windsurf, akıllı özellikleri doğrudan kodlama ortamına entegre ederek geliştiricilerin verimliliğini artırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir kod düzenleyicidir. Kodunuzu anlar, akıllı tamamlama önerileri sunar ve basit komutlarla kodu yeniden düzenlemenize veya oluşturmanıza olanak tanır.

Tüm yenilikçi özelliklerine rağmen, yazılım geliştirici olarak günlük hayatınızı kolaylaştırmak için başka AI kodlama araçları arayabilirsiniz.

Yerel geliştirme ortamları: Konteynerleri ayarlayamaz, arka plan hizmetlerini çalıştıramaz veya masaüstü tabanlı ortamlardaki gibi yerel sistem araçlarıyla entegre edemezsiniz

Desteklenen dil sayısı sınırlıdır: JavaScript, TypeScript ve Python ile en iyi performansı gösterir, ancak daha az yaygın dillerde sorun yaşar, bu da bağlamın zayıf ve tamamlamaların yanlış olmasına neden olur

Gelişmiş Git iş akışları: Ayrıntılı geçmiş görünümleri, karmaşık birleştirme işlemleri veya büyük takımlar için gerekli olan yeniden temel alma akışları gibi gelişmiş özellikleri desteklemez

Kurumsal düzeyde yönetişim: Düzenlemelere tabi ortamlarda gerekli olan şirket içi dağıtım, denetim izleri veya ayrıntılı erişim denetimleri dahil değildir

Sınırlı eklenti veya uzantı desteği: Özel linter'lar, test yardımcı programları veya geliştirici aracı entegrasyonlarına izin vermez, iş akışı esnekliğini kısıtlar

Arka uç ağırlıklı iş akışları için minimum destek: Sunucu tarafı mantığı, veritabanı geçişleri veya altyapı kodu için sağlam işleme yetenekleri yoktur

İnce ayarlı AI kontrolü yok: Modeller seçme, yaratıcılığı ayarlama veya AI'yı projeye özel stiller üzerinde eğitme seçenekleri yoktur

Entegrasyon Eksiklikleri: Görev izleme araçları ve dokümantasyon platformlarıyla sınırlı uyumluluk, sorunsuz işbirliğini engeller.

Windsurf, modern, bulut öncelikli iş akışları için uygundur. Ancak, kurulumunuz daha ağır, daha özel veya daha katı uyumluluk kurallarına tabi ise, önde gelen AI modellerine ihtiyacınız olabilir.

👀 Biliyor muydunuz? Programlamada "hata" terimi, 1947 yılında Grace Hopper ve ekibi bir bilgisayarda sıkışmış ve arızaya neden olan bir güve keşfettiklerinde ortaya çıktı. Sorunu belgelemek için güveyi kayıt defterine yapıştırdılar ve "hata" terimi böylece programlama tarihine girdi!

Windsurf Alternatiflerine Genel Bakış

Karmaşık projeleriniz için en uygun çözümü bulmanıza yardımcı olmak için, Windsurf ve önde gelen alternatiflerini anahtar özellikler ve fiyatlandırma açısından yan yana karşılaştırdık:

Araç En uygun Anahtar özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Hepsi bir arada işbirliği ve proje yönetimiTakım boyutu: Ekran kaydetme ve iş akışı entegrasyonuna ihtiyaç duyan takımlar için ideal AI destekli görev yönetimi, ClickUp Clips ile ekran kaydetme, kod bloğu belgeleri, gerçek zamanlı işbirliği Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur İmleç VS Code'a benzer AI destekli kodlama Takım boyutu: Bağlam farkındalığına sahip AI'ya ihtiyaç duyan tek başına çalışan geliştiriciler ve küçük takımlar için ideal AI sohbet entegrasyonu, tam kod tabanı bağlamı, yerel kod arama, Ajan Modu Sonsuza kadar ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla TabNine Düzenlemelere tabi sektörler için güvenli çevrimdışı AI kodlama Takım boyutu: Veri güvenliği gerektiren orta ölçekli ve kurumsal takımlar için idealdir Yerel AI çıkarım, şirket içinde dağıtım, güvenli otomatik tamamlama Ücretsiz olarak kullanılabilir; 9 $/kullanıcı/aydan başlayan fiyatlarla GitHub Copilot Bağlam farkında AI kodlama asistanı Takım boyutu: Akıllı kod önerilerine ihtiyaç duyan serbest çalışanlardan kurumsal takımlara kadar ideal Çoklu model desteği, bağlam duyarlı kod önerileri, çekme talebi özetleri Ücretsiz olarak kullanılabilir; 10 $/kullanıcı/aydan başlayan fiyatlarla Codium (Qodo) AI ile geliştirilmiş çekme talepleri ve kod yönetimiTakım boyutu: Kod kalitesine odaklanan orta ve kurumsal takımlar için idealdir Özel kod indeksleme, çekme talebi otomasyonu, Jira ile uyumluluk kontrolleri Ücretsiz katman; Kullanıcı başına aylık 38 $'dan başlayan fiyatlarla IntelliCode Microsoft ekosisteminde akıllı kod tamamlama Takım boyutu: Microsoft araçlarını kullanan kurumsal geliştirme takımları için ideal Tüm satırların tamamlanması, tekrarlanan düzenlemelerin algılanması, Visual Studio entegrasyonu Ücretsiz plan yok; 45 $/kullanıcı/ay'dan başlayan fiyatlarla Replit Bulutta hızlı prototip oluşturma ve tek başına geliştirmeTakım boyutu: Hızlı kurulum gerektiren tek başına geliştiriciler ve yeni kurulan şirketler için ideal Anlık IDE, yerleşik dağıtım, kod oluşturma için AI ajanı, gerçek zamanlı işbirliği Ücretsiz olarak kullanılabilir; Aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla Cody Akıllı kod arama ve AI çift programlama Takım boyutu: Büyük kod tabanlarıyla çalışan küçük ve orta ölçekli takımlar için ideal Özel asistanlar, kodu algılayan sohbet robotları, dosya düzeyinde bağlam, komut istem yöneticisi Ücretsiz plan yok; 29 $/kullanıcı/ay'dan başlayan fiyatlarla Amazon CodeWhisperer AWS entegrasyonlu AI kodlama Takım boyutu: AWS hizmetlerini kullanan orta ve kurumsal takımlar için idealdir Gerçek zamanlı öneriler, AWS hizmet optimizasyonu, risk uyarıları ile güvenli kodlama Ücretsiz olarak kullanılabilir; Ücretli sürüm aylık 19 $'dan başlar Visual Studio Code Esnek, eklenti açısından zengin IDETakım boyutu: Derin dil desteğine ihtiyaç duyan arka uç ve tam yığın takımları için idealdir IntelliSense, terminal entegrasyonu, hata ayıklama, Git uzantıları Ücretsiz olarak kullanılabilir; Pro sürümün fiyatı kullanıcı başına aylık 45 $'dan başlar

✅ İlginç Bilgi: Google, programlama verimliliğini artırmak için Go (veya Golang) adlı kendi programlama diline sahiptir. Ölçeklenebilirliği, performansı ve minimum ek yükü nedeniyle arka uç hizmetlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kullanabileceğiniz En İyi Windsurf Alternatifleri

En iyi Windsurf alternatiflerini ayrıntılı olarak inceleyelim. 🔍

1. ClickUp (Geliştirme sprintlerini, görevleri ve belgeleri tek bir yerde düzenlemek için en iyisi)

Windsurf, geliştirme yığınınız için çok dar geliyorsa, ClickUp iş, kodlama, planlama ve işbirliği için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm geliştirme iş akışınızı tek bir yere getirir. Bu platform, birden fazla araç arasında geçiş yapma karmaşası olmadan sprintleri düzenlemenizi, kodlama görevlerini yönetmenizi ve kod için belgeler yazmanızı sağlar.

🧠 ClickUp Brain ile geliştirme sürecinizi kolaylaştırın

Her adımda geliştirme sürecinizi desteklemek için tasarlanmış, rol farkındalığına sahip bir AI asistanı olan ClickUp Brain ile başlar. Genel kod oluşturuculardan farklı olarak, yazılım geliştirmede kullanılan bu AI, gerçek çalışma alanınızda çalışır, böylece görevlerinizi, son teslim tarihlerinizi, belgelerinizi ve birikmiş işlerinizi bilir.

Bir konuşmadan hata raporu veya özellik raporu taslağı oluşturduğunuzda, ClickUp Brain bir sohbet konusunu veya yorumu yapılandırılmış bir belgeye dönüştürebilir. Bu sadece bir kod oluşturucu değildir; bağlamı algılayan ve geliştirme görevlerinize derinlemesine entegre olan AI yardımı sunarak daha az manuel adımla daha hızlı ilerlemenize yardımcı olur. Belirsiz bir özellik talebini netleştirmeye mi çalışıyorsunuz? Sprint yapınıza göre alt görevler oluşturabilir, kabul kriterleri yazabilir ve çabayı tahmin edebilir — hepsi görevinizin içinde.

Kod oluşturma sırasında Brain'i kullanarak API'leri belgeleyebilir, örnek kod parçacıkları oluşturabilir, test senaryoları yazabilir veya mühendislik tartışmalarını paylaşılabilir güncellemeler halinde özetleyebilirsiniz.

ClickUp Brain ile doğal dil komutlarını kullanın ve kullanıma hazır kod parçacıkları oluşturun

⚡Zaman Kazanma: Araçlar arasında geçiş yapmadan kod parçacıkları oluşturmanız mı gerekiyor? ClickUp Brain'in Kod Parçacığı Oluşturucu ile bu çok kolay. Hangi dili kullandığınızı, kodun ne yapması gerektiğini ve sahip olduğunuz ek ayrıntıları belirtmeniz yeterlidir. Görevinizin veya belgenizin içinden, ihtiyaçlarınıza uygun, kullanıma hazır bir kod parçacığı hızla oluşturulur. Şu komutu deneyin: 'Her adımı açıklayan satır içi yorumlar da dahil olmak üzere, regex kullanarak e-posta adreslerini doğrulayan bir Python fonksiyonu oluşturun. ' ClickUp Brain, kodlama görevlerinize veya belgelerinize doğrudan ekleyebileceğiniz temiz, yorumlu kod parçacıkları üretir.

📝 ClickUp Docs ile akıllı belgeler oluşturun

Brain ile kodlamayı kolaylaştırdıktan sonra, ClickUp Docs ile belgelerinize yapı kazandırın. 30'dan fazla dil için sözdizimi vurgulu kod bloklarıyla belgeler oluşturun, düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın. /co slash komutunu kullanın veya kod bloğu aracını seçin ve dilinizi seçin.

ClickUp Docs ile kodlama belgeleri oluşturun, düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın

💡Pro İpucu: Satır içi kodlar için ters tırnak işaretleri (`) kullanın. Kısa komutlar veya referanslar için idealdir.

Belgeleri şablon olarak kaydederek özellik özellikleri, API referansları veya hata raporlarında yeniden kullanabilirsiniz. Ayrıca, Docs görevleri, resimleri ve canlı içeriği gömme özelliğini desteklediğinden, geliştirme iş akışınız tamamen bağlantılı kalır.

ClickUp Docs, işbirliğine dayalı satır içi düzenlemeyi de destekler, böylece geliştiriciler sekmeler arasında geçiş yapmadan özellik özelliklerine açıklama ekleyebilir, kod parçacıklarını güncelleyebilir veya kararları gözden geçirebilir.

⚡ Zaman Kazanma: /figma kullanarak canlı dosyaları gömün ve @@ kullanarak görevleri veya epiklere bağlayarak bağlam açısından zengin belgeler oluşturun.

🧰 Yazılım takımları için ClickUp ile hepsini bir araya getirin

Ardından, Yazılım Takımları için ClickUp, Liste, Kanban, Zaman Çizelgesi veya Gantt gibi 15'ten fazla görünüm kullanarak sprintler, birikmiş işler, hatalar ve sürümler gibi her şeyi bir araya getirir. Özel iş akışlarıyla sprint döngülerini otomatikleştirin.

Sprint planlamasından birikmiş işlerin yönetimine, hata izlemeden sürüm yayınlamaya kadar, ClickUp hızlı hareket etmenizi ve uyumlu çalışmanızı sağlayan araçları sunar.

Yazılım Takımları için ClickUp ile yazılım geliştirme iş akışlarınızı yönetin ve teslim tarihlerine uyun

Görevler, yapay zeka destekli Özel Alanlar ile önceliklendirilebilir, hatalar özel formlar aracılığıyla anında yakalanabilir ve mühendislik iş yükleri, araçlar arasında geçiş yapmadan entegre panolar üzerinden yönetilebilir. Yerel GitHub, GitLab ve Bitbucket entegrasyonları ve kolay Jira geçişi ile, takımınızla birlikte ölçeklenebilen bir yazılım geliştirme proje yönetimi ortamı elde edersiniz.

🧩 ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu ile daha hızlı kurulum

Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız veya kurulumu daha hızlı bir şekilde tamamlamak istiyorsanız, ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu harika bir başlangıç noktasıdır. Geliştirme yaşam döngüsünü yönetmek için ihtiyacınız olan her şey önceden hazırlanmıştır: kullanıma hazır görev durumları, sprintler için klasörler, biriktirme listeleri, hata izleme ve hatta çevik iş akışları için özel olarak tasarlanmış görünümler.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu ile tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsünü yönetin

Bu ücretsiz yazılım geliştirme şablonu, hikaye puanları atamanıza, özellik özellikleri veya QA kontrol listeleri gibi yinelenen görevler için şablonlar kullanmanıza ve çalışma alanınızı sıfırdan oluşturmadan gerçek zamanlı ilerlemeyi izlemenize olanak tanır.

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platforma sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı, araçlar ve takımlar arasında sorunsuz entegrasyon ile tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Kod tartışmalarını düzenli tutun: Platformdan ayrılmadan takım arkadaşlarınızla iletişim kurun ve Platformdan ayrılmadan takım arkadaşlarınızla iletişim kurun ve ClickUp Sohbeti'ni kullanarak çekme talebi geri bildirimlerini, engelleyicileri ve geliştirme güncellemelerini merkezileştirin

Teknik planları görsel olarak haritalayın: ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak mimari veya sprint akış şemalarını özetleyin ve bunları bağlantılı geliştirme görevlerine dönüştürün

Rutin eylemleri otomatikleştirin: ClickUp Otomasyonları ile görev durum güncellemelerini tetikleyin veya commit veya PR etkinliğine göre geliştiricileri otomatik olarak atayın

Geliştirme çabalarını doğru bir şekilde takip edin: ClickUp Zaman Takibi ile kodlama, hata ayıklama veya test için harcadığınız saatleri doğrudan iş akışınız içinde kaydedin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, kullanıma hazır birçok özellik sunar, ancak platforma yeniyseniz ilk başta bunlardan bunalmış hissedebilirsiniz

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir Reddit yorumu şöyle diyor:

Clickup'ı en az dört yıldır kullanıyoruz ve en iyi proje yönetimi araçlarından biri. Clickup'a geçmeden önce Asana, Monday.com ve Trello'yu denedik. Şimdiye kadarki en iyi seçimimiz oldu! Hiç önemli bir sorun yaşamadım ve müşteri hizmetleri çok yardımcı oldu.

Clickup'ı en az dört yıldır kullanıyoruz ve en iyi proje yönetimi araçlarından biri. Clickup'a geçmeden önce Asana, Monday.com ve Trello'yu denedik. Şimdiye kadarki en iyi seçimimizdi! Hiç önemli bir sorun yaşamadım ve müşteri hizmetleri çok yardımcı oldu.

💡 Profesyonel İpucu: Birden fazla AI aracını aynı anda test edin. Daha küçük projelerde yan yana karşılaştırmalar kullanarak yanıt hızını, kod kalitesini ve bağlam farkındalığını değerlendirin. İş akışınıza en uygun aracı hızlı bir şekilde göreceksiniz.

2. Cursor (VS Code aşinalığı ve tam kod tabanı bağlamıyla AI destekli kodlama için en iyisi)

cursor aracılığıyla

Cursor, bireysel geliştiricilerin daha verimli çalışmasına yardımcı olmak için Visual Studio Code temelinde oluşturulmuş, yapay zeka destekli bir kod düzenleyicidir. Ajan Modu ile yapay zekaya dosyalar arasında değişiklikler yapmasını veya rutin düzenlemeleri otomatikleştirmesini isteyebilir ve sürecin kontrolünü elinizde tutabilirsiniz. Cursor, yazarken gerçek zamanlı yapay zeka önerileri sunar. Kabul etmek için Tab tuşuna basmanız veya çıktıyı iyileştirmek için yazmaya devam etmeniz yeterlidir.

AI Sohbet Entegrasyonu, dosya ve imleç pozisyonuna kadar mevcut bağlamınıza göre AI ile etkileşim kurmanızı sağlar. Pencereler arasında geçiş yapmadan veya bulunduğunuz yeri kaybetmeden sorular sorabilir, iyileştirmeler talep edebilir veya açıklamalar alabilirsiniz.

Ayrıca tüm kod tabanınızı sorgulayabilirsiniz. Fonksiyonları veya bağımlılıkları manuel olarak aramak yerine, "Bu yöntem nerede tanımlanmıştır?" veya "Bu bileşeni hangi dosyalar kullanıyor?" gibi doğrudan sorular sorabilir ve kod odaklı net yanıtlar alabilirsiniz.

Cursor'un en iyi özellikleri

Ekran görüntülerini veya kullanıcı arayüzü tasarımlarını düzenleyiciye bırakın, böylece AI bunları arayüz öğelerini oluşturmak veya sorun gidermek için görsel bağlam olarak kullanabilir

AI sohbetleri sırasında README dosyaları, satır içi yorumlar veya diğer belgeleri ekleyerek kod önerilerinin projenizin yapısına ve standartlarına uygun olmasını sağlayın.

Kod tabanınızdan dosya, fonksiyon veya değişkenleri hızlı bir şekilde komut istemine eklemek için @ yazın

İmleç sınırlamaları

Hassas değildir — bazen kodunuzun istenenden daha fazlasını ayarlayabilir

Güçlü işbirliği veya proje yönetimi özellikleri yoktur

Cursor fiyatlandırması

Hobi : Ücretsiz

Pro : Aylık 20 $

İş: 40 $/kullanıcı/ay

Cursor derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Cursor hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Gerçekten, oyunun kurallarını değiştirebilecek uygulamalardan biri. Acemi bir kodlayıcı olarak, başarabileceğim şeyler hakkındaki bakış açımı değiştirdi. Sihir gibi görünüyor, ama henüz sihir değil. Projenizi yapılandırmanız ve iyi bir şekilde yönlendirmeniz gerekiyor.

Gerçekten, oyunun kurallarını değiştirebilecek uygulamalardan biri. Acemi bir kodlayıcı olarak, başarabileceğim şeyler hakkındaki bakış açımı değiştirdi. Sihir gibi görünüyor, ama henüz sihir değil. Projenizi yapılandırmanız ve iyi bir şekilde yönlendirmeniz gerekiyor.

📚 Daha fazla bilgi: Yazılım Takımları için ClickUp AI'nın Gücünü Keşfedin

3. Tabnine (Düzenlemelere tabi sektörlerde güvenli, çevrimdışı AI kodlama için en iyisi)

tabnine aracılığıyla

AI destekli kod asistanı TabNine, GPT-2 ve TabNine'ın tescilli ince ayarlı varyantları üzerine kurulmuştur. Finans, sağlık, kamu veya herhangi bir düzenlemeye tabi sektörde çalışıyorsanız, tüm modeli yerel olarak çalıştırabilir ve hassas verileri kontrolünüz altında tutabilirsiniz.

Tabnine'i dahili kod tabanınızda eğitebilir, böylece kodlarınızı ifşa etmeden kalıplarınızı öğrenebilir. TabNine, tercih ettiğiniz kodlama stiline uyum sağlayarak kendi projelerinizdeki kalıpları yansıtan öneriler sunar ve manuel temizleme ihtiyacını azaltır.

Çevrimdışı AI çıkarımını ve sıfır veri tutmayı destekler ve modelin geliştirici makinelerinde veya güvenli sunucularda nasıl ve nerede çalışacağı üzerinde tam yönetici kontrolü sağlar. Birden fazla dilde ve kod uzantısında düşük gecikmeli öneriler sunan TabNine, yüksek güvenlik gerektiren sektörler için uygundur.

Tabnine'nin en iyi özellikleri

Kuruluşunuzun uyumluluk gereksinimlerine uygun olarak şirket içi, sanal özel bulut (VPC) veya güvenli SaaS dağıtım seçeneklerinden birini seçin

Oluşturulan kodun herkese açık depolarla eşleşip eşleşmediğini otomatik olarak kontrol ederek lisanssız veya kopyalanmış kodların kullanılması riskini azaltın

TabNine'u VS Code uzantısı, IntelliJ, PyCharm vb. gibi popüler düzenleyicilerle entegre edin

Tabnine sınırlamaları

Vue.js gibi modern JavaScript UI çerçeveleriyle uğraşmak, genellikle yanlış desenler önermek veya çerçeveye özgü bağlamı eksik bırakmak

Sınırlı işbirliği özellikleri ve bağlamsal sohbet yok

Tabnine fiyatlandırması

Geliştirici Önizlemesi: Uygun kullanıcılar için ücretsiz

Geliştirici: 9 $/ay

Enterprise: 39 $/kullanıcı/ay (1 yıllık taahhüt ile)

Tabnine puanları ve yorumları

G2: 4/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar TabNine hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Beklenen kodu ne kadar iyi sağladığına gerçekten hayran kaldım. Bazen, özellikle DSA uygulaması sırasında beni şaşırtıyor, zaman ve alan karmaşıklığı sınırları dahil olmak üzere sorunu belirliyor ve buna göre kod veriyor.

Beklenen kodu ne kadar iyi sağladığına gerçekten hayran kaldım. Bazen, özellikle DSA uygulaması sırasında beni şaşırtıyor, zaman ve alan karmaşıklığı sınırları dahil olmak üzere sorunu belirliyor ve buna göre kod veriyor.

⚡ Şablon Arşivi: Kod belgelerinizi iyileştirmeniz veya standartlaştırmanız mı gerekiyor? İş akışınızı kolaylaştırmanıza, gerçek zamanlı işbirliğini geliştirmenize ve kod tabanınızın bakımını kolaylaştırmanıza yardımcı olabilecek kullanıma hazır biçimlere sahip bu kod belgeleme şablonlarını kullanın.

4. GitHub Copilot (Popüler IDE'lerde hızlı, AI destekli kodlama için en iyisi)

gitHub Copilot aracılığıyla

GitHub'un OpenAI ile işbirliği içinde geliştirdiği GitHub Copilot, kodu daha hızlı ve daha sorunsuz yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir AI kodlama asistanıdır. GitHub Copilot'un Visual Studio Code ile sıkı AI entegrasyonu, onu geliştirme ortamınızın doğal bir uzantısı gibi hissettirir.

OpenAI'nin Codex'i (programlama için özel olarak ince ayarlanmış bir GPT-3 sürümü) dahil olmak üzere gelişmiş AI modelleriyle desteklenir. Artık kurumsal düzeydeki kullanıcılar GPT-4. 1, Claude ve Gemini gibi farklı modellere erişebilir.

Copilot, düzenleyicinizde doğrudan çalışır ve yazarken gerçek zamanlı, bağlam duyarlı kod önerileri sunar. Doğal dil yorumlarını işleyen koda çevirebilir, böylece akışı kesintiye uğratmadan niyetten uygulamaya geçmenize yardımcı olur.

Copilot ayrıca kodunuzu yönetmenize de yardımcı olur. Çekme talebi özetleri oluşturur, anahtar değişiklikleri vurgular ve önerileri doğrulayabileceğiniz ve katkıları iyileştirebileceğiniz işbirliğine dayalı bir çalışma alanı sunar.

GitHub Copilot'un en iyi özellikleri

Yeni kullanıcılar ekleyerek ve kesin izinler atayarak takımınız büyüdükçe erişimi güncelleyin

GitHub Copilot ile yorum bırakarak, önerileri iyileştirerek veya GitHub Copilot Sohbeti'ni (Pro sürümü) kullanarak IDE'nizde doğrudan düzenlemeye geçerek işbirliği yapın

Kod tabanınızda yapılan düzenlemelerin proje genelindeki etkisini önizleyerek gerilemeleri önleyin

GitHub Copilot sınırlamaları

Bazen aynı kodu tekrarlamakta takılır veya yorumlardan gerçek koda geçmeye hazır olduğunuzu algılamaz

Kurumsal katmanda olmadığı sürece uzun dosyalarda sınırlı bağlam farkındalığı

GitHub Copilot fiyatlandırması

Bireyler için

Ücretsiz

Pro : Aylık 10 $

Pro+: Aylık 39 $

İşletmeler için

İş : 19 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 39 $/kullanıcı/ay

GitHub Copilot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

GitHub Copilot hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Copilot'un yazmak üzere olduğunuz şeyi tahmin edebilmesi harika bir özellik. Bunu çok seviyorum. Laravel Geliştiricisi olarak da çalıştığım için Copilot'un programlama hayatınızı daha kolay ve hızlı hale getirdiğini doğrulayabilirim. Gerçekten akıllı ve saniyeler içinde doğru kod satırlarını veriyor.

Copilot'un yazmak üzere olduğunuz şeyi tahmin edebilmesi harika bir özellik. Bunu çok seviyorum. Laravel Geliştiricisi olarak da çalıştığım için Copilot'un programlama hayatınızı daha kolay ve hızlı hale getirdiğini doğrulayabilirim. Gerçekten akıllı ve saniyeler içinde doğru kod satırlarını veriyor.

⚒️Hızlı Hack: ClickUp GitHub entegrasyonu ile görev durumlarını GitHub commit mesajlarından doğrudan ClickUp'ta otomatik olarak güncelleyebilirsiniz. ClickUp görev kimliğini ve ardından yeni durumu köşeli parantez içinde ekleyin. Örneğin, Fix bug in login flow #DEV-102[In Review] gibi bir commit mesajı, commit'i DEV-102 görevine bağlayacak ve ClickUp'ta durumunu "In Review" olarak güncelleyecektir. Bu, görevlerinizi kod tabanınızla senkronize halde tutan ve iş akışının sürekliliğini sağlarken araçlar arasında geçiş yapmanızı önleyen basit bir püf noktasıdır.

5. Codium (Kurumsal iş akışlarında AI ile geliştirilmiş çekme talepleri ve kod yönetimi için en iyisi)

codium aracılığıyla

Kendi LLM modellerine dayanan Qodo (eski adıyla Codium), derinlemesine özelleştirilebilir bir AI geliştirme ortamı sunar. Yerel ve uzaktan indeksleme ile sağlanan bağlam açısından zengin kod yardımı, AI'ya depolarınızın kapsamlı bir görünümünü sunar. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca geliştiricilere yardımcı olan AI odaklı bir kod bütünlüğü platformudur.

Güçlü bağlamsal kod anlayışı ve hafif inceleme özellikleri sunan Windsurf ile karşılaştırıldığında, Qodo tam yaşam döngüsü kod kalitesi ve yönetişimine öncelik verir. CodiumAI, otomatik test oluşturma ve bağlam indeksleme ile inceleme süresini önemli ölçüde azaltan karmaşık kod tabanlarının işlenmesinde de mükemmeldir.

Qodo'nun en iyi özellikleri

Kod tabanınızı örnekleyerek tutarlı kodlama kalıplarını belirleyin ve takımınızın paylaşılan standartlara uyum sağlamasına yardımcı olarak en iyi uygulamaları oluşturun

Yüksek öncelikli incelemeler sırasında gürültüyü azaltmak için AI önerilerini yalnızca hatalar veya bozuk mantık gibi en kritik sorunlarla sınırlayın

Jira referanslarını otomatik olarak algılayın, bilet ayrıntılarını ve ek dosyaları alın

Codium sınırlamaları

Kalıcı sohbet geçmişi yoktur — konuşmalar IntelliJ'deki oturumlar arasında aktarılmaz

Mesaj kotası kısıtlamaları, ücretsiz ve daha düşük seviyeli planlar için geçerlidir

Codium fiyatlandırması

Geliştirici: Aylık 0 $/250 mesaj ve araç kullanımı

Takımlar: 38 $/kullanıcı/ay, 5000 mesaj

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Codium puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (60+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Codium hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Qodo'yu kodlama rutinimin vazgeçilmez bir parçası olarak neredeyse her gün kullanıyorum. Güvenilirliği ve tutarlı değeri, IDE'mde vazgeçilmez olmasını sağlıyor.

Qodo'yu kodlama rutinimin vazgeçilmez bir parçası olarak neredeyse her gün kullanıyorum. Güvenilirliği ve tutarlı değeri, IDE'mde vazgeçilmez olmasını sağlıyor.

6. IntelliCode (Microsoft ekosisteminde akıllı kod tamamlama için en iyisi)

intelliCode aracılığıyla

Microsoft ekosisteminde daha iyi bir programcı olmak istiyorsanız, Visual Studio IntelliCode, kodunuzu temiz ve tutarlı tutarken daha hızlı ilerlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Visual Studio ve Visual Studio Code'a doğrudan entegre olan bu ürün, yazdığınız koda, projenizin yapısına ve takımınızın kalıplarına göre akıllı, bağlamı algılayan öneriler sunar.

En iyi uygulamalara uyacak şekilde kodu otomatik olarak biçimlendirir ve yeniden düzenler, böylece sürekli manuel düzeltmeler yapmanıza gerek kalmadan çıktınız temiz kalır. API'lerle çalışırken, kullanmanız muhtemel argümanları tahmin eder ve belgeleri araştırmanıza gerek kalmaz.

IntelliCode'un en iyi özellikleri

Mevcut bağlamınıza göre tam satırları öneren tam satır otomatik tamamlama özelliğini kullanın

IntelliCode, tekrarlanan düzenleme kalıplarını tanıdığında, benzer kod değişikliklerini projenizin tamamına otomatik olarak uygulayın

API'lerin, bilinmeyen fonksiyonları doğru bir şekilde uygulamak için genel depolarda nasıl kullanıldığına dair gerçek dünya örneklerini görünüm

IntelliCode sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme sunar—AI davranışını ayarlama, model seçme veya önerileri kod tabanınıza veya takım standartlarınıza göre uyarlama seçeneği yoktur

Öncelikle Windows ve kurumsal kullanım için optimize edilmiştir; yüksek fiyat

IntelliCode fiyatlandırması

*IntelliCode'un kendisi ücretsiz olmakla birlikte, çeşitli abonelik planları sunan daha geniş Visual Studio ekosisteminin bir parçasıdır:

Visual Studio Enterprise 2022 : 250 $/kullanıcı/ay

Visual Studio Professional 2022: 45 $/kullanıcı/ay

IntelliCode derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar IntelliCode hakkında ne diyor?

Bir Reddit yorumu şöyle diyor:

Intellicode ise, siz kullanırken sizden öğrenir. Bu nedenle, kötü alışkanlıkları pekiştirebilir ve aslında sadece zaman kazandıran bir araçtır.

Intellicode ise, siz kullanırken sizden öğrenir. Bu nedenle, kötü alışkanlıkları pekiştirebilir ve aslında sadece zaman kazandıran bir araçtır.

✅ Eğlenceli Bilgi: Yüksek performanslı geliştirme takımları daha az araç kullanır. 9'dan az platform kullanan takımlar, 15'ten fazla uygulama kullanan takımlara göre proje hedeflerine ulaşma olasılığı 4 kat daha yüksektir.

7. Replit (Bulutta hızlı prototip oluşturma ve tek başına geliştirme için en iyisi)

replit aracılığıyla

Replit, tek bir çalışma alanından kod yazmanıza, çalıştırmanıza ve dağıtmanıza olanak tanıyan tarayıcı tabanlı bir yazılım geliştirme platformudur. Anında IDE, yerleşik barındırma, veritabanları ve AI destekli kodlama asistanı (Replit AI) özelliklerini bir araya getirerek fikirden uygulamaya hızlı bir şekilde geçmenize yardımcı olur.

Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, şablonları kullanarak 50'den fazla dilde projelere başlayabilir ve tarayıcınızdan hiç çıkmadan tam yığın uygulamalar oluşturabilirsiniz.

Bağımsız hackerlar ve tek başına çalışan geliştiriciler için Replit, fikirleri doğrulamak ve ürünleri hızlı bir şekilde piyasaya sürmek için hepsi bir arada bir araç seti sunar. AI destekli özellikleri, hataları düzeltmenize, kod oluşturmanıza veya yeni özellikleri hızlı bir şekilde geliştirmenize yardımcı olur. Replit'in AI ajanı, makine öğrenimini kullanarak kodlama önerilerini iyileştirir ve zaman içinde doğruluğu artırır.

✅ Eğlenceli Bilgi: Replit, lise öğrencileri tarafından kuruldu. Replit'in oluşturucuları, henüz lisedeyken bulut IDE'lerini oluşturmaya başladı ve şimdi hızlı kod öğrenme ve prototip oluşturma için en iyi araçlardan biri haline geldi.

Replit'in en iyi özellikleri

Basit İngilizce kullanarak tam yığın uygulamaları başlatın. Replit Agent, kodu otomatik olarak oluşturur, bağımlılıkları yükler ve ortamı dakikalar içinde yapılandırır

API anahtarlarını ve kimlik bilgilerini şifrelenmiş ortam değişkenleri olarak yönetin, böylece kodunuzdan ve sürüm kontrolünden gizli kalmalarını sağlayın

Ş Akışınıza uyacak şekilde panelleri, sekmeleri ve önizleme pencerelerini yan yana düzenleyin ve kodlama sırasında odaklanmanızı artırın

Replit sınırlamaları

Bazı kullanıcılar AI Agent'ı çok pasif buluyor ve ne yaptığı veya neden yaptığı konusunda sınırlı görünürlük sunuyor

Büyük projeler için masaüstü IDE'ler kadar zengin özelliklere sahip değildir

Replit fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Replit Core: Aylık 25 $

Takımlar : 40 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Replit puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Replit hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Yeni Replit Agent aracını birkaç aydır kullanıyorum ve kod yazma bilgisi olmayan biri olarak yapabildiklerim inanılmaz. Hem iş hem de kişisel kullanım için her türlü uygulamayı geliştirdim. Bir veya iki yıl önce bana kodlama bilgisi olmadan bu araçları geliştirebileceğimi söyleseydiniz, size deli olduğunuzu söylerdim.

Yeni Replit Agent aracını birkaç aydır kullanıyorum ve kod yazmayı bilmeyen biri olarak yapabildiklerim inanılmaz. Hem iş hem de kişisel kullanım için her türlü uygulamayı geliştirdim. Bir veya iki yıl önce bana kodlama bilgisi olmadan bu araçları geliştirebileceğimi söyleseydiniz, deli olduğunuzu söylerdim.

💡Pro İpucu: Yazılım geliştirmede bir adım önde olmak ister misiniz? Bu yazılım mühendisliği trendleri, sektörün başlıklarını ortaya koyuyor.

8. Cody (Büyük repo'larda akıllı kod arama ve AI çift programlama için en iyisi)

cody aracılığıyla

Cody, Sourcegraph tarafından geliştirilen, kod yazmanıza, anlamanıza ve yeniden düzenlemenize yardımcı olan yapay zeka destekli bir kodlama asistanıdır. Cody ile, pazarlama asistanı, oryantasyon botu veya dahili araç gibi belirli bir kullanım durumuna göre uyarlanmış birden fazla chatbot asistanı oluşturabilir ve yönetebilirsiniz.

Sourcegraph Cody ile kurumsal müşteriler, iç belgeleri birbirine bağlayabilir ve hatta gizli depolara dayalı özel AI çıktısı için kendi modellerini kullanabilir.

Sourcegraph Cody ile kurumsal müşteriler, iç belgeleri birbirine bağlayabilir ve hatta gizli depolara dayalı özel AI çıktısı için kendi modellerini kullanabilir.

Cody'nin en iyi özellikleri

İş sorularına anında yanıt alın. Cody, iç bilgilerinizi okuyup anlayarak saniyeler içinde net, uzman düzeyinde yanıtlar sunar

Bilgi tabanınızı oluşturmak için herhangi bir veriyi yükleyin, Cody akıllı bir şekilde arama yapıp yanıt verebilir

AWS düzeyinde şifreleme ve SOC II uyumlu vektör veritabanları gibi gelişmiş koruma özellikleriyle verilerinizi güvence altına alın

Cody sınırlamaları

Bazen IDE önerileriyle çakışarak otomatik tamamlama özelliğini karmaşık hale getirir

Kullanıcı arayüzü ve ilk kullanım bazı rakiplere göre daha az sezgiseldir

Cody fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 9 $/kullanıcı/ay

Enterprise Starter: 19 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 59 $/kullanıcı/ay

Cody puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Cody hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Open AI ve Google'ın en son LLM'lerini kullandığı için kod inceleme yanıtları çok yararlı ve ayrıntılıdır.

Open AI ve Google'ın en son LLM'lerini kullandığı için, kod inceleme yanıtları çok yararlı ve ayrıntılıdır.

9. Amazon Code Whisperer (Yerleşik güvenlik kontrolleri ile AWS ortamlarında AI kodlama için en iyisi)

amazon Web Services aracılığıyla

Amazon CodeWhisperer, artık Amazon Q Developer olarak adlandırılan, yazılım geliştirmeyi hızlandırmak ve kod kalitesini iyileştirmek için AWS tarafından geliştirilen bir AI kodlama asistanıdır. Visual Studio Code, JetBrains ve AWS Cloud9 gibi IDE'lere sorunsuz bir şekilde entegre olur ve yazarken gerçek zamanlı kod önerileri sunar. Açık kaynak depoları ve Amazon'un dahili kodu dahil olmak üzere milyarlarca kod satırı üzerinde eğitilmiş CodeWhisperer, Python, Java ve JavaScript gibi kapsamlı dil desteği sunar.

Amazon CodeWhisperer'ın en iyi özellikleri

Lambda, S3 ve DynamoDB gibi AWS hizmetleri için optimize edilmiş kod önerileri alın

CodeWhisperer'ın önerilerini, kuruluşunuzun gizli API'lerini ve kitaplıklarını içerecek şekilde özelleştirin ve belirli kodlama standartlarınız ve uygulamalarınızla uyumlu hale getirin

Telemetri ve içerik paylaşımı için devre dışı bırakma seçenekleriyle veri gizliliğini koruyun

Amazon CodeWhisperer sınırlamaları

Tekrarlanan girişler veya takipler sırasında tutarsız veya konuyla ilgisiz öneriler sunabilir.

AWS dışındaki bulut platformları için sınırlı destek

Amazon CodeWhisperer fiyatlandırması

Amazon Q Geliştirici Ücretsiz Katmanı

Amazon Q Developer Pro Tier: Aylık 19 $/kullanıcı

Amazon CodeWhisperer puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Amazon CodeWhisperer hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Amazon CodeWhisperer'ın en iyi yanı, kodlama sırasında gerçek zamanlı öneriler sunabilmesidir. Ayrıca kullanımı ve uygulaması kolaydır, düzenli olarak kullanıldığında kodlama becerilerini önemli ölçüde geliştirir. Sağlanan yardım da kod ve mantık oluşturma verimliliğimi artırmada önemli bir rol oynamaktadır.

Amazon CodeWhisperer'ın en iyi yanı, kodlama sırasında gerçek zamanlı öneriler sunabilmesidir. Ayrıca kullanımı ve uygulaması kolaydır, düzenli olarak kullanıldığında kodlama becerilerini önemli ölçüde geliştirir. Sağlanan yardım da kod ve mantık oluşturma verimliliğimi artırmada önemli bir rol oynamaktadır.

10. Visual Studio Code (Geniş dil desteği ile esnek, eklenti açısından zengin yerel geliştirme için en iyisi)

visual Studio Code aracılığıyla

Visual Studio Code, arka uç veya tam yığın geliştirme iş akışınıza uyan hafif bir kod düzenleyicidir. Arka uç veya tam yığın geliştiricisi olarak, IntelliSense'i kullanarak projenizin türlerine ve içe aktarmalarına göre akıllı tamamlamalar elde edebilirsiniz. Ardından, yerleşik hata ayıklayıcı, sunucu tarafı mantığını adım adım izlemeyi kolaylaştırır.

VS Code ayrıca entegre terminalleri, REST istemcilerini ve Docker araçlarını destekler, böylece pencereler arasında geçiş yapmadan komut dosyalarını çalıştırabilir, uç noktalara ulaşabilir ve uygulamalarınızı kapsayıcılara yerleştirebilirsiniz. Git ile çalışıyorsanız, sürüm kontrol paneli yerleşiktir ve kullanımı kolaydır. Bulut ortamlarına dağıtım yaparken veya uzak sunucularda kodlama yaparken, Remote SSH ve Dev Containers gibi özellikler tutarlı bir iş akışı sağlamanıza yardımcı olur.

✅ Eğlenceli Bilgi: VS Code, dünyanın en popüler IDE'sidir. Stack Overflow'un 2024 Geliştirici Anketi'ne göre, geliştiricilerin %73'ünden fazlası VS Code'u birincil düzenleyici olarak kullanıyor.

Visual Studio Code'un en iyi özellikleri

VS Code'un entegre terminaller ve REST müşterileri için desteği ile komut dosyalarını çalıştırın, uç noktalara ulaşın ve uygulamalarınızı konteynerize edin

GitHub kullanıcıları için yerleşik ve kullanımı kolay sürüm kontrol paneli

Remote SSH ve Dev Containers ile bulut ortamlarına dağıtım yaparken veya uzak sunucularda kodlama yaparken tutarlı bir ş Akışı sağlayın

Visual Studio Code sınırlamaları

Denetim izleri ve ayrıntılı erişim kontrolü yoktur

Yerleşik AI özelliği yoktur — uzantılara güvenmek gerekir

Visual Studio Code fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

Visual Studio Code derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (2300+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1600+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Visual Code Studio hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Vscode, kod yazmak için kullanabileceğiniz en iyi arayüzlerden birini sunar; farklı temalardan, işimde daha verimli olmamı sağlayacak daha fazla araç bulabileceğim pazara kadar. Diğer bir avantajı ise birden fazla programlama dilini desteklemesi ve pazardaki araçların kullanımıyla deneyimi 10 kat daha iyi hale getirmesidir.

Vscode, kod yazmak için kullanabileceğiniz en iyi arayüzlerden birini sunar. Farklı temalardan, işimde daha verimli olmamı sağlayacak daha fazla araç bulabileceğim pazara kadar her şeyi bulabilirsiniz. Diğer bir avantajı ise birden fazla programlama dilini desteklemesi ve pazardaki araçların kullanımıyla deneyimi 10 kat daha iyi hale getirmesidir.

✨ Özel bahsetmeler: 1. JetBrains AI Assistant : JetBrains IDE'lerinde derin IDE entegrasyonu ve dile özgü AI kodlama desteği için en iyisi2. CodeGeeX: Açık kaynak şeffaflığı ile 20'den fazla dilde çok dilli AI kod üretimi için en iyisi3. Pieces for Developers: Bağlamsal AI desteği ile kod parçacıklarını kaydetmek, yeniden kullanmak ve düzenlemek için en iyisi

En İyi Windsurf Alternatifi ile Tüm Geliştirme Ş Akışınızı Kolaylaştırın: ClickUp

Windsurf ve birçok alternatifi akıllı AI kodlama özellikleri sunar. Cursor, Copilot ve TabNine gibi araçlar kodu daha hızlı yazmanıza yardımcı olur, ancak sprintlerinizi yönetmenize, belgelerinizi yapılandırmanıza veya geliştirme yaşam döngüsü boyunca işlerinizi birbirine bağlamanıza yardımcı olmaz.

ClickUp, ihtiyacınız olan her şeyi tek bir çalışma alanına taşıdığı için cazip bir alternatiftir. ClickUp Brain ile görevlerinizi, birikmiş işlerinizi ve belgelerinizi anlayan bir araca sahip olursunuz.

Belirsiz özellik taleplerini ayrıntılı olarak inceleyebilir, temiz kod parçacıkları oluşturabilir, API'leri belgeleyebilir ve hatta iş akışınız içindeki geliştirme çabalarını tahmin etmenize yardımcı olabilir. ClickUp Belgelerinden Beyaz Tahtalara ve yerel Git entegrasyonlarına kadar, sürecinizin her parçası bağlantılı, net ve özelleştirilebilir kalır.

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