Amazon Q ve Copilot: 2026'da Hangi Kurumsal Yapay Zeka Daha İyi?

Sprint planları, ilk üretim sorusu ortaya çıkana kadar genellikle net görünür.

Birisi kafa karıştırıcı bir hatayı açıklamalı, birden fazla dosyada iş mantığını izlemeli ve tüm takımın hızını düşürmeden düzeltmeyi gözden geçirmeli. İşte bu noktada AI kodlama asistanları yardımcı olabilir.

Kontrollü bir Microsoft Research çalışmasında, GitHub Copilot kullanan geliştiriciler kodlama görevini kontrol takımına göre %55,8 daha hızlı tamamladı. AI asistanları takımlara bu kadar fark yaratabilir.

Ancak piyasada çok sayıda AI aracı bulunduğundan, seçim genellikle takımlarınızın halihazırda iş yaptığı yer ve kullanım durumlarınıza bağlıdır.

Bu makalede, Amazon Q ve Microsoft Copilot'u bağlam kaynakları, yönetici kontrolleri ve fiyatlandırma gibi kriterler kullanarak karşılaştıracağız. Ayrıca, görevler ve teslimatlarla bağlantılı AI yardımı istediğinizde ClickUp'ın pratik bir alternatif olabileceği durumları da göreceksiniz.

Amazon Q ve Microsoft Copilot Bir Bakışta

Özelliklere dalmadan önce hızlı bir sürüm istiyorsanız, buradan başlayın. Bu sürüm, her bir aracın en uygun olduğu alanları ve desteklemek üzere tasarlandığı alanları göstermektedir.

Karşılaştırma alanı Amazon Q Microsoft Copilot İdeal AWS ekosisteminde yer alan ve AWS üzerinde yazılım geliştirmek ve işletmek için AI desteği isteyen takımlar Microsoft Copilot, özetler, sürüm iletişimleri ve durum güncellemeleri gibi "kodla ilgili işler" için Microsoft 365 uygulamalarında en güçlüdür; IDE yerel kodlama genellikle ayrı olarak lisanslanan GitHub Copilot'tan gelir. IDE yerel kodlama destek ve geliştirici ş akışı desteği IDE'ye özgü kodlama için daha güçlü Amazon Q Developer, yaygın IDE'lerin yanı sıra sohbet ve satır içi düzenlemelerle birlikte gelir. Microsoft 365 uygulamaları içindeki "kod etrafında çalışma" için daha güçlü (özetler, özetler, durum güncellemeleri). IDE yerel kodlama için çoğu takım GitHub Copilot'u ayrı olarak ekler. Şirket bilgisi ve kurumsal arama Amazon Q İş, bilgi bağlı sistemlere yayılmışsa ve izinlere duyarlı yanıtlar istiyorsanız iyi sonuç verir. Bilgi SharePoint, OneDrive, takım, Outlook ve diğer Microsoft 365 kaynaklarında zaten mevcut olduğunda en güçlüdür. Ş Akışı otomasyonu ve özel asistanlar Ş akışları zaten AWS hizmetleri içindeyse ve hizmete özel yardım varsa güçlüdür. Tekrar kullanılabilir ş akışları ve standardizasyon için Copilot Agents ile takımlar arasında yeniden kullanılabilir ajanlar için daha güçlü Güvenlik, kimlik ve veri kontrolleri AWS yönetişim modelleri ve AWS IAM tabanlı erişim modelleriyle uyumludur Microsoft 365 yönetişim ve izin modelleriyle uyumludur (Microsoft Entra + Microsoft 365 denetimleri) Analitik ve operasyonel içgörüler BI yığınınız QuickSight ise, özellikle AWS verilerinde "soru sorma ve cevap verme" için en uygun seçenek budur. Özellikle Microsoft ş akışları içindeki özetler ve analizler için, takımlar Excel ve Power BI ile analiz yapıyorsa en uygun seçenek.

Amazon Q nedir?

Amazon Q aracılığıyla

Takımınız AWS hizmetleri içinde geliştirme ve operasyon faaliyetleri yürütüyor ise, Amazon Q, bulut çalışmaları, geliştirici görevleri ve iş akışları genelinde güvenlikli destek için AWS'nin AI asistanıdır.

Sade bir dilde sorular sorabilir, AWS ile ilgili geliştirme görevlerinde yardım alabilir ve iş yüklerinizin zaten bağlı olduğu aynı AWS ortamlarından yanıtlar alabilirsiniz. Hedef, özellikle en iyi yanıtın AWS hizmet entegrasyonlarına ve AWS kurulumunuza bağlı olduğu durumlarda, bağlam değiştirmeyi azaltmaktır.

Amazon Q genellikle iki şekilde kullanılır:

Amazon Q İş şirket bilgisi ve ş akışları için şirket bilgisi ve ş akışları için

Kodlama ve günlük AWS işleri için Amazon Q Developer (Q Developer olarak da bilinir)

Bu ayrım, yönetişim, izinler ve en çok kimlerin kullanacağı gibi konulara etki ettiği için kurumsal uygulamada önemlidir.

Erişim kontrolü için birçok kuruluş, AWS IAM ve IAM Identity Center aracılığıyla bağlantı kurar. Hızlı bir şekilde denemek istiyorsanız, AWS Builder ID, tam bir kurumsal AWS hesabı yolu oluşturmadan oturum açmanıza yardımcı olabilir, ancak üretimde kullanacağınız aynı yönetici kontrollerini yansıtmayacaktır.

Amazon Q Özellikleri

Amazon Q'nun özellikleri, onu nasıl kullandığınıza bağlıdır. Amazon Q Business, şirket bilgisi ve ş Akışlarına odaklanırken, Amazon Q Developer, geliştirme ortamlarınızda kodlama ve AWS ile ilgili geliştirme görevlerine odaklanır.

Özellik #1: IDE içinde kodlama için Amazon Q Developer

Amazon Q aracılığıyla

Amazon Q Developer, çoğu geliştiricinin günlük olarak kullandığı bir araçtır. Visual Studio Code, Visual Studio ve JetBrains IDE'leri gibi yaygın geliştirme ortamlarında çalışır, böylece iş yaparken düzenleyicide kalabilirsiniz.

Sorularınız için sohbet arayüzünü veya doğrudan düzenleyicide satır içi sohbeti kullanabilirsiniz. Kodu vurgulayın, talimat verin ve ardından sonucu bir fark olarak inceleyin, böylece değişiklikleri kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Ayrıca, yazarken kod önerileri de göreceksiniz. Bunlar küçük düzenlemeler olabilir ve bağlam açık olduğunda tüm fonksiyonların oluşturulmasını da destekleyebilir.

Birden fazla programlama dilini destekler, bu da takımınızın birden fazla yığın üzerinde çalışıyorsa önemlidir.

Özellik #2: İzin farkında cevaplar için Amazon Q İş

Amazon Q aracılığıyla

Bir mühendisin 30 dakikasını bir runbook veya bir belgenin "güncel" sürümünü aramakla geçirdiğini gördüyseniz, Amazon Q İş tam da bu sorunu çözmek için geliştirilmiştir.

Bu aracı takımlarınızın halihazırda kullandığı sistemlere bağlayın, böylece takımlarınız doğal dil sorguları yapabilir ve onaylanmış kaynaklardan yanıtlar alabilir. Bu araç, sohbetlerdeki gidip gelmeleri ve geliştirme sürecinizi yavaşlatan sekme atlamalarını azaltmak için tasarlanmıştır.

Kurumsal kullanım için uygun olan kısmı erişimdir. Amazon Q İş, izin ve bağlam farkındalığına sahip yanıtlar verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede kullanıcılar, kimliklerinin izin verdiği bilgileri görebilirler.

Özellik #3: QuickSight'ta üretken BI için Amazon Q

Amazon Q aracılığıyla

BI takımınız soruları yanıtlamaktan çok gösterge panelleri oluşturmaya daha fazla zaman ayırıyorsa, QuickSight'taki Amazon Q bu yükün bir kısmını üstlenebilir. Anlamak istediğiniz konular hakkında sorular sorarsınız ve bu sorular, paydaşlarla paylaşım için kullanılabilecek görseller ve açıklamalara dönüştürülür.

Bu özellik, bir geliştirici veya operasyon sorumlusunun değişiklikleri hızlı bir şekilde incelemesi gerektiğinde kullanışlıdır. Özel bir rapor beklemek yerine, verileri inceleyebilir, anahtar noktaları çıkarabilir ve karar vermeyi destekleyen basit bir anlatım oluşturabilirsiniz.

Arka planda Amazon Bedrock tarafından desteklenmektedir, bu nedenle AWS onu yönetişimin önemli olduğu kurumsal düzeydeki iş yükleri için pozisyonlandırmaktadır.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, dijital gürültü kritik iş içgörülerini gölgeleyebilir. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleri sayesinde, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun.

Özellik #4: Amazon Connect'te gerçek zamanlı temsilci yardımı için Amazon Q

Amazon Q aracılığıyla

Operasyon ekipleriniz Amazon Connect aracılığıyla müşterilere destek veriyorsa, Connect'teki Amazon Q sizin için önemli olan sürümdür. Bu sürüm, arama, sohbet veya e-postaда neler olup bittiğini dinler ve ardından temsilciye bir sonraki adım için öneride bulunur. Bu öneri, bir yanıt, bir sonraki adım veya açılması gereken doğru makale olabilir.

Bu tür yazılımlar, "bilgi tabanınız" iç belgeler ve web sayfalarına yayılmışsa kullanışlıdır. Birisi arama yaparken müşterileri beklemeye almak yerine, temsilci anında bağlam bilgisini alır.

Bu, öneriler aynı onaylanmış kaynaklara dayandığından, vardiyalar arasında işlemlerin standartlaştırılmasını da kolaylaştırır.

Özellik #5: Operasyonel cevaplar ve planlama desteği için AWS Tedarik Zincirinde Amazon Q

Amazon Q aracılığıyla

Tedarik zinciri takımları başka bir gösterge paneline ihtiyaç duymaz. Sevkiyat gecikmesi veya ani talep artışı gibi bir değişiklik olduğunda hızlı yanıtlara ihtiyaç duyarlar. AWS Tedarik Zinciri'ndeki Amazon Q, bu tür durumlar için tasarlanmıştır, böylece takımlar doğal dil sorguları yapabilir ve tedarik zinciri verilerine dayalı bağlam farkında yanıtlar alabilir.

Uygulamada, "ne oldu?" sorusundan "şimdi ne yapılacak?" sorusuna daha hızlı geçmenize yardımcı olur. Bu, kararların aşağı akış maliyetleri olan kurumsal düzeydeki iş yükleri için önemlidir.

Bu araç, herkes aynı verilerle ve önerilen eylemlerle iş yaptığı için, operasyonlar, tedarik ve liderlik arasında manuel olarak gidip gelmeyi de azaltabilir.

🤔 Biliyor muydunuz: Amazon Q İş, bağlı kaynağa kadar izin tabanlı yanıtları uygulayabilir. AWS belgelerinde Amazon, Amazon Q aracılığıyla ilgili içeriği almanın "güvenlik ve erişim kontrollerini sürdürebileceğini" belirtiyor, böylece kullanıcılar yalnızca erişim izni olan içeriği görebilir.

Amazon Q Fiyatlandırma

Amazon Q İş Lite: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Amazon Q İş Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $

Amazon Q iş tüketim fiyatı: 30.000 birim/ay için 200 $

Amazon Q Geliştirici Ücretsiz Katmanı : Kullanıcı başına aylık 0 $

Amazon Q Developer Pro Tier: Kullanıcı başına aylık 19 $

Microsoft Copilot nedir?

Microsoft aracılığıyla

Microsoft Copilot, Microsoft'un ürün ve hizmetlerinde kullanılan yapay zeka asistanları için kullandığı genel markadır. Uygulamada, kurumsal takımlar genellikle önce Copilot Chat ile tanışır, ardından asistanın Microsoft 365 uygulamaları içinde kurumsal bağlamı kullanarak çalışmasını istedikleri zaman Microsoft 365 Copilot'a geçerler.

Microsoft Copilot Chat : Genel web tabanlı kurumsal AI sohbeti, uygun Microsoft 365 aboneliği olan Microsoft Entra hesabı kullanıcıları tarafından kullanılabilir.

Microsoft 365 Copilot: Microsoft Graph aracılığıyla e-postalar, sohbetler, toplantılar ve belgeler gibi kurumsal içeriği kullanabilen ve her kullanıcının erişim iznine uygun şekilde çalışan ücretli eklenti.

Kurumsal BT için bu ayrım önemlidir. Copilot Chat, sorunsuz bir başlangıç noktası olabilir. Ancak Microsoft 365 Copilot, Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Teams içinde daha derin bir iş akışı entegrasyonu sağlar. Onaylanmış yollarla iş verilerine ve bağlı sistemlere erişebildiği için yönetişim konuşmalarınızı da değiştirir.

Not: IDE tabanlı kodlama yardımı için çoğu takım, GitHub'ın planları kapsamında lisanslanan ve Microsoft 365 Copilot fiyatlandırmasının dışında kalan GitHub Copilot'u değerlendirir.

Microsoft Copilot Özellikleri

Microsoft 365 Copilot, sohbet, arama, ajanlar ve not defterleri gibi temel deneyimleri tek bir giriş noktasında bir araya getirir. Yazılım takımları için asıl soru, geliştirme ş akışında hangi aşamalarda yardımcı olduğu ve kodlama görevleri için hala GitHub Copilot'a güvenmeniz gereken yerlerin hangileri olduğudur.

Özellik #1: Teams, Outlook, Word, Excel ve PowerPoint içinde Microsoft 365 Copilot

Microsoft aracılığıyla

Bu, "akış içinde" bir deneyimdir. Copilot, Teams, Outlook, Word, Excel, PowerPoint ve OneNote gibi uygulamaların içinde doğrudan çalışabilir ve açtığınız içeriği ve halihazırda çalıştığınız iş bağlamını kullanabilir.

Geliştiriciler ve operasyon ekipleri genellikle bu tür fonksiyonları sadece yazma için değil, koordinasyon görevleri için de kullanır. Buna örnek olarak Teams konularından olay özetleri, paydaşlar için değişiklik özetleri ve sprintte gerçekte olanlarla uyumlu durum güncellemeleri verilebilir.

Özellik #2: İş yerinde güvenlikli AI sohbeti için Copilot Chat

Copilot Chat, tanıdık ve erişimi kolay olduğu için genellikle takımlar tarafından ilk olarak benimsenen araçtır. Microsoft, bu aracı iş için güvenli bir AI sohbeti olarak pozisyonlandırıyor ve uygun bir Microsoft 365 aboneliği olan Microsoft Entra hesabı kullanıcıları için dahil edilebileceğini not ediyor.

Önemli bir değerlendirme detayı da temel oluşturmaktır. Ön tanımlı olarak, Copilot Chat web üzerinde temel oluşturur, kuruluşunuzun dosyaları veya sohbetleri üzerinde değil.

Takımlar kurumsal içeriği kullanmak isterse, Microsoft açık içeriğe sahip belirli Microsoft 365 uygulamaları içinde kullanma veya iş verilerine erişimi olan aracılar kullanma gibi seçenekleri özetler.

Özellik #3: Microsoft 365 ve bağlantılı kaynaklarda bilgi bulmak için Copilot Arama ve bağlayıcılar

Microsoft'un Copilot Search, yapılandırılmış bağlantılar aracılığıyla Microsoft 365 ve üçüncü taraf kaynaklarda evrensel bir arama deneyimi sunar. Bu, bilgileriniz SharePoint, Teams, Outlook ve bağlı sistemlere yayılmışsa daha da kullanışlı hale gelir.

Copilot konektörleri de bu noktada fark yaratabilir. Harici içeriği Microsoft Graph ve semantik indeksine aktararak, arama özelliğini kullanan Microsoft 365 deneyimlerinde bulunabilir hale getirir.

Özellik #4: Tekrarlanabilir ş Akışları için Copilot Studio ile oluşturulan Copilot Ajanları

Copilot Ajanları, genel sohbet istemleri için çok spesifik olan işler için tasarlanmıştır. Aynı soruları tekrar tekrar sormak yerine, insan kaynakları politikası sorularını yanıtlamak, BT destek adımlarını yönlendirmek veya satış takımlarının hesap özetlerini hazırlamasına yardımcı olmak gibi tekrarlayan ş akışlarını yönetmek için bir ajan kurarsınız.

Copilot Studio ile özel ajanlar oluşturabilir, bunları Microsoft 365 Copilot'ta yayınlayabilir ve onaylanmış veri kaynaklarına dayandırabilirsiniz.

Yönetici açısından, fiyatlandırma ve etkinleştirme, kullanıma sunmayı etkileyebilir. Microsoft, ajanları kullanmak için Azure aboneliğinin gerekli olduğunu ve Copilot Studio kapasite paketlerinin geçerli olabileceğini not eder.

Özellik #5: Copilot çıktılarını düzenli ve yeniden kullanılabilir tutmak için Not Defterleri ve Sayfalar

Copilot şu anda kullanımı kolay bir araçtır. Zor olan kısım, AI'dan elde edilen çıktıyı daha sonra kullanmak üzere bulmak veya takımınızın yeniden kullanabileceği bir şeye dönüştürmektir. Notebook'lar, Microsoft'un Copilot işlerini tek bir yerde tutma yöntemidir, böylece sohbetleriniz, notlarınız ve destekleyici dosyalarınız birbiriyle bağlantı içinde kalır.

Yazılım takımları için bu özellik, sürekli iyileştirilen rollout notları veya dahili runbook taslakları gibi şeyler için istikrarlı bir yer istediğinizde kullanışlıdır.

🤔 Biliyor muydunuz: Microsoft'un Copilot erişim katmanı, kuruluşunuzun mevcut erişim ve yönetişim kontrollerine uygun olarak tasarlanmıştır. Microsoft, Copilot erişiminin kuruluşunuzun izin modeli içinde çalıştığını ve böylece kullanıcıların yalnızca görmelerine izin verilen içeriğe erişebildiğini açıklamaktadır. Bu, "akıllı AI yanıtları" yerine "güvenli AI yardımı"nı değerlendiren kurumsal BT takımları için önemlidir.

Microsoft 365 Copilot Fiyatlandırma

Microsoft 365 Copilot İş: Kullanıcı başına aylık 18,00 $ (yıllık ödeme)

Microsoft 365 Copilot (Kurumsal): Kullanıcı başına aylık 30,00 $ (yıllık ödeme)

Amazon Q ve Microsoft Copilot: Özelliklerin Karşılaştırması

Her bir aracın odaklandığı noktaları gördünüz. Amazon Q, AWS ve AWS kullanıcıları üzerine kurulurken, Microsoft Copilot ise Microsoft 365 ş Akışları üzerine kurulmuştur. Şimdi, M365 Copilot ile Amazon Q'yu özellik özellik karşılaştırarak anahtar farkları görebilirsiniz.

Özellik #1: IDE (Entegre Geliştirme Ortamı) yerel kodlama yardımı ve geliştirici ş akışı desteği

Amazon Q Geliştirici

Ekipleriniz AWS bulut altyapısı üzerinde çalışıyorsa, Amazon Q Developer AWS ile ilgili geliştirme görevlerine yakın kalacak şekilde tasarlanmıştır. Yaygın geliştirme ortamlarında çalışır ve hem sohbet arayüzünü hem de satır içi sohbeti destekler. Satır içi sohbet, değişiklikleri kabul veya reddedebileceğiniz bir fark olarak gösterdiği için özellikle gözden geçirilebilir düzenlemeler için kullanışlıdır.

Hızlı test yapmak isteyen takımlar için Q Developer, AWS hesabı gerektirmeden AWS Builder ID ile ücretsiz oturum açma özelliğini de destekler.

AWS tarafında, araçlar ve belgeler aracılığıyla daha geniş AWS ekosistemiyle de entegre olduğundan, mühendisler kod yazarken veya sorun giderirken bağlamı tek bir yerde tutabilirler.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot, Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Teams gibi Microsoft 365 uygulamaları içinde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Taslak oluşturma, özetleme, analiz etme ve iletişim kurma konusunda yardımcı olur, ancak Amazon Q Developer gibi IDE tabanlı bir kodlama asistanı olarak pozisyonlandırılmamıştır.

Geliştirici ekipleri için bu, genellikle Microsoft Copilot'un bir olayla ilgili uzun Teams konu dizisini özetlemek, sürüm notlarını temizlemek veya paydaş güncellemelerini taslak haline getirmek gibi "geçici çözüm kodlarını" desteklediği anlamına gelir. Gerçek düzenleyici içi kod önerileri hala ayrı bir araçtan gelmektedir.

🏆 Kazanan: Amazon Q Developer. Gereksinim doğruysa, IDE yerel kod yardımı, Amazon Q Developer daha doğrudan uygun bir seçimdir. Microsoft IDE asistanı isteyen okuyucular için kısa not: Microsoft'un IDE odaklı kodlama asistanı GitHub Copilot'tur ve Microsoft 365 Copilot'tan ayrı olarak lisanslanmıştır.

Özellik #2: Şirket bilgisi ve kurumsal arama

Amazon Q İşletme

Amazon Q İş, bağlı bilgi kaynakları arasında izinlere duyarlı kurumsal arama için tasarlanmıştır. Hassas veriler için anahtar nokta, kaynak sistemlerden gelen erişim kontrollerinin hala geçerli olmasıdır, böylece yanıtlar kullanıcının görmesine izin verilen bilgileri içerir.

Bunu birçok AWS kullanıcısına yaygınlaştırıyorsanız, "ön tanımlı olarak izin farkında" modeli, asistanı kullanışlı hale getirmek için ayrı bir AI'ya özel bilgi tabanı oluşturma baskısını azaltır.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot, iç bilgilerinizi SharePoint, OneDrive, Teams, Outlook ve diğer Microsoft ekosistemlerinde zaten yoğunlaştırmışsanız en güçlü performansını gösterir. Copilot, mevcut izin modelinizle de uyumludur, böylece kullanıcılar yalnızca erişim izni olan içeriği görebilir.

Birçok kuruluş için Copilot Chat, Microsoft 365 bağlamıyla bağlantılı, tanıdık bir "sor ve takip et" konu sağladığı için ön kapı haline geliyor.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Mevcut bilginizin bulunduğu yere bağlıdır: Kuruluşunuz Microsoft 365 içinde halihazırda bilgi işleri yürütüyor ise, Microsoft Copilot genellikle daha hızlı benimsenir. Bilgi sisteminiz AWS merkezliyse veya farklı araçlara yayılmışsa ve Q'ya bağlantı kurmayı planlıyorsanız, Amazon Q Business daha uygun bir seçimdir.

Özellik #3: Ş Akışı otomasyonu ve özel asistanlar

Amazon Q

Amazon Q'nun "uzman" değeri, iş zaten AWS hizmetleri içindeyken ortaya çıkar. IDE'de Q Developer, kod oluşturma ve yeniden yapılandırma gibi geliştirme ş akışlarını destekler ve değişiklikleri farklar olarak sunar, bu da inceleme ve kontrolü kolaylaştırır.

AWS altyapısı üzerinde çalışan takımlar için, bu tür bir asistan AWS ortamlarına ve AWS hizmet entegrasyonu sorularına yakın olduğu için doğal gelebilir.

Ajanlı Microsoft Copilot

Microsoft'un yaklaşımı, ajanlar aracılığıyla tekrarlanabilir asistanlara yöneliktir, böylece takımlar iş mantığını standart hale getirebilir ve hızlı mühendislik yayılmasını azaltabilir. Pratik açıdan, Microsoft, ajanların Azure ölçümünü içerebileceğini ve oluşturduğunuz şeye bağlı olarak Azure aboneliği gerektirebileceğini belirtir. Bu, kurumsal dağıtım planlaması için önemlidir.

Microsoft ayrıca, Copilot deneyiminin bazı bölümlerinde "çoklu temel model" seçeneklerini öne çıkarıyor. Bu seçenekler, farklı görevler için farklı güçler gerektiğinde yararlı olabilir.

🏆 Kazanan: Microsoft 365 Copilot. Copilot Ajanları, takımlar arasında ş akışlarını standartlaştırmayı kolaylaştırır. Ancak otomasyon ihtiyaçlarınız AWS hizmetleriyle sıkı bir şekilde bağlantılıysa, Amazon Q yine de belirgin avantajlara sahip olabilir.

Özellik #4: Güvenlik, kimlik ve veri kontrolleri

Amazon Q (AWS öncelikli yönetişim)

Amazon Q, AWS kimlik ve erişim modellerine dayalı olarak geliştirilmiştir. Amazon Q İş için AWS, Amazon Q kaynaklarının kimlik doğrulama ve yetkilendirmesini kontrol etmek için IAM'nin kullanıldığını belgelemektedir. Bu, halihazırda AWS ortamlarını yöneten birçok takımın çalışma şeklini net bir şekilde yansıtmaktadır.

IDE kullanımından paylaşılan bilgiler konusunda endişeleriniz varsa, AWS ayrıca IDE ve komut satırı ortamlarında veri paylaşımı için devre dışı bırakma kontrolleri sağlar ve hizmet iyileştirme için devre dışı bırakmanın nasıl çalıştığını belgeler.

Microsoft Copilot (Microsoft 365 sınır ve izin modeli)

Microsoft, Copilot'u mevcut Microsoft 365 izin modeliniz içinde çalışacak şekilde pozisyonlandırır, böylece kullanıcılar yalnızca erişim hakları olan içeriği görebilir.

Microsoft ayrıca, Microsoft 365 Copilot'un işleme için OpenAI'nin genel hizmetlerini değil Azure OpenAI hizmetlerini kullandığını ve müşteri içeriğinin Microsoft 365 Copilot tarafından kullanılan temel modelleri eğitmek için kullanılmadığını da belirtiyor.

🏆 Kazanan: Beraberlik (yönetim merkezinize bağlıdır) Yönetişim ve erişim modeliniz zaten Microsoft 365 ve Microsoft Entra üzerinden çalışıyorsa Microsoft Copilot'u seçin. Kimliğiniz ve kontrolleriniz AWS ortamları ve AWS IAM üzerinde yoğunlaşıyorsa Amazon Q'yu seçin.

Özellik #5: Analitik ve operasyonel içgörüler

Amazon Q (QuickSight'ta Üretken BI)

Raporlamanız zaten AWS analiz araçları ile yapılıyorsa, QuickSight'taki Amazon Q "sor ve cevapla" ş akışları için tasarlanmıştır. AWS, QuickSight sohbetinin üretken BI yazımı, yönetici özetleri, verilerinizle ilgili soru-cevaplar ve veri hikayelerini desteklediğini belgelemektedir.

AWS ayrıca, bu deneyimin Amazon Bedrock tarafından desteklendiğini not ediyor. Bu, kuruluşunuzun AI hizmetleri ile ilgili model yönetimi ve kurumsal özelliklere önem veriyorsa önemlidir.

Microsoft Copilot (Excel ve Power BI)

Microsoft tarafında, Excel'deki Copilot günlük analiz işleri için pozisyonlandırılmıştır ve formüllerin oluşturulmasına ve anlaşılmasına, verilerin analiz edilerek içgörüler elde edilmesine ve daha fazlasına yardımcı olabilir.

Power BI veya Fabric kullanan kuruluşlar için Microsoft belgeleri, Power BI'daki Copilot'u, kullanıcıların erişebildikleri raporları ve Fabric verilerini bulup analiz etmelerine yardımcı olan bağımsız bir deneyim olarak tanımlamaktadır. Ayrıca raporlar için özet açıklamaları da desteklemektedir.

🏆 Kazanan: Beraberlik (BI yığınınıza ve takımların halihazırda iş yaptığı yere göre seçim yapın) Takımlar zaten Excel ve Power BI içinde verileri analiz ediyorsa, Microsoft 365 Copilot, Microsoft ekosistemindeki mevcut modellere daha doğal bir şekilde entegre olma eğilimindedir. Analitik verileriniz AWS ve QuickSight'ta bulunuyorsa, AWS ekosisteminden ayrılmadan operasyonel içgörüler elde etmek için Amazon Q daha uygun bir seçimdir.

Reddit'te Amazon Q ve Microsoft Copilot karşılaştırması

Reddit kullanıcıları bunları birbirinin yerine kullanılabilir araçlar olarak görmüyor.

Bu model oldukça tutarlıdır: Amazon Q, gerçek AWS ortamlarında AWS işlerini ne kadar iyi yürüttüğüyle değerlendirilirken, Copilot ise Microsoft ekosistemine ne kadar uyumlu olduğu (ve yenilik etkisi geçtikten sonra ne kadar kullanışlı olduğu) ile değerlendirilir.

Amazon Q'da bazı kullanıcılar kodlama özelliklerini ve anında cevapları beğeniyor:

✅ "Amazon Q Developer'dan çok etkilendim, terraform ve cdk kodunu yazmama çok yardımcı oldu..."

✅ "Amazon Q Developer'dan çok etkilendim, terraform ve cdk kodunu yazmama çok yardımcı oldu..."

✅ “ Sadece nasıl yapılacak olduğunu anlatmak yerine, hemen cevaplar verir. ”

✅ “ Sadece nasıl yapılacak olduğunu anlatmak yerine, hemen cevaplar verir. ”

Ancak bir kullanıcı, Amazon Q'nun karmaşık görevleri yerine getirme yeteneğinden yoksun olduğunu da belirtti:

🚩 "Daha fazlasını bekliyordum AWS ortamınıza erişimi olan ve karmaşık görevlerde yardımcı olabilen gerçek bir yardımcı pilot gibi. Böyle bir araç harika olurdu, ama Amazon Q öyle değil."

🚩 "Daha fazlasını bekliyordum AWS ortamınıza erişimi olan ve karmaşık görevlerde yardımcı olabilen gerçek bir yardımcı pilot gibi. Böyle bir araç harika olurdu, ama Amazon Q öyle değil."

Copilot için Reddit kullanıcıları şu avantajları öne çıkardı:

✅ "Office uygulamalarıyla iyi entegre olan genel kullanıcılar için değerli bir GenAI aracıdır. "

✅ " Kaçırdığım veya unuttuğum bir şeyi birine tekrar sormama neredeyse hiç gerek kalmıyor, sadece Copilot'a soruyorum."

✅ " Kaçırdığım veya unuttuğum bir şeyi birine tekrar sormama neredeyse hiç gerek kalmıyor, sadece Copilot'a soruyorum."

Ancak kullanıcılar Copilot ile ilgili şu sorunu da dile getirdiler:

🚩 "En azından yarısı zaman talimatları takip etmiyor..."

🚩 "En azından yarısı zaman talimatları takip etmiyor..."

ClickUp ile tanışın: Amazon Q ve Copilot'a en iyi alternatif

Bir olay sırasında düzeltme göndermeyi denediyseniz, asıl darboğazın "AI yanıtı almak" olmadığını zaten biliyorsunuzdur. Asıl darboğaz, işlerin yayılmasıdır. Gereksinimler bir belgededir, kararlar sohbetlerde yer alır, en son durum bilet yorumlarında yer alır ve inceleme için devretme ise başka bir araçta yer alır.

Sonra AI'nın yayılması durumu daha da karmaşık hale getirir. Bir takım AWS'de Amazon Q kullanır. Bir diğeri Microsoft 365 içinde Copilot kullanır. Komutlar yeniden yazılır, çıktılar görevlere kopyalanır ve değişikliğin ardındaki mantığı izlemek zorlaşır.

ClickUp, her ikisini de azaltmak için tasarlanmış birleşik bir AI çalışma alanıdır. Görevler, belgeler ve konuşmalar tek bir yerde birbirine bağlı kalır ve AI bu paylaşılan bağlamın üzerinde yer alır. Böylece AI bir cevap ürettiğinde, bunu izlenebilir bir işe dönüştürmek ve incelemeler için temiz bir iz bırakmak daha kolay hale gelir.

ClickUp'ın Birinci Sıradaki Avantajı: ClickUp Brain

Kurumsal yapay zekayı değerlendiriyorsanız, anahtar soru basittir: Asistan doğru bağlamda yanıt verebilir ve takımların buna göre hareket etmesine yardımcı olabilir mi? ClickUp Brain, yapay zeka desteğini yazılım takımlarının planlama, belgeleme ve yürütme işlemlerini gerçekleştirdiği Çalışma Alanına doğrudan getirir.

Takım üyeleri, birden fazla konu ve sekmeyi aramak yerine, ClickUp'ta zaten mevcut olan bilgilere ilişkin sorular sorabilir ve ardından doğrudan sonraki adımlara geçebilir. Bu, kapsam değişiklikleri, sahiplik veya bloklar gibi gerçek proje bağlamıyla ilgili bir cevaba ihtiyaç duyduğunuzda özellikle yararlıdır.

ClickUp Brain'in yazılım takımlarına en çok yardımcı olduğu alanlar:

"API değişikliği için neye karar verdik?" veya "Bu bağımlılık hangi görevleri engelliyor?" gibi sorular sorarak, yeni bir araçta bağlamı yeniden oluşturmaya gerek kalmadan işleri hızlı bir şekilde netleştirin.

Çıktıları, takımın çalıştığı yerde gerçekten kullanılan takip işlemlerine dönüştürerek yürütmeyi bağlantılı tutun.

Hassas işler için tasarlanmış güvenlik ve gizlilik kontrolleriyle kurumsal ihtiyaçları destekleyin.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Belge ve Docs Hub ile AI çıktısını denetlenebilir bir doğruluk kaynağına dönüştürün. Tüm belgelerinizi ve kararlarınızı ClickUp Docs'ta yazın ve saklayın ClickUp Docs'u kullanarak gereksinimleri, kararları, çalışma kitaplarını ve AI tarafından oluşturulan özetleri tek bir yerde toplayın. Ardından bu belgeleri etkilediği görevlerle ilişkilendirin, böylece gözden geçirenler "ne"nin yanında "neden"ini de görebilir. Daha sonra bu bağlamı bulmanız gerektiğinde, Docs Hub tek bir merkezi konumdan belgeleri ve wiki'leri düzenlemenizi ve aranmasını kolaylaştırır. Bu, olaylara müdahaleyi ve kod incelemelerini yavaşlatan "bir yerlerde var" sorununa pratik bir çözümdür.

ClickUp'ın Bir Adım Önde Olmasının Nedeni #2: ClickUp Süper Ajanları ve ClickUp Codegen

ClickUp Codegen ile gerçek görev bağlamından kod oluşturun ve güncelleyin

Amazon Q veya Copilot'u kullandığınızda, genellikle iyi bir cevap alırsınız. Zor olan kısım ise bundan sonra gelir. Birinin bu cevabı görevlere, takip işlemlerine ve temiz devirlere dönüştürmesi gerekir.

ClickUp Super Agents, takımların aynı Çalışma Alanı'nda takip işlemlerini standartlaştırmasına yardımcı olur. İş değişiklikleri olduğunda ajanların harekete geçmesini sağlayabilirsiniz, böylece işlemlerin yürütülmesi, birisinin AI yanıtını doğru yere kopyalamayı hatırlamasına bağlı olmaz.

Mühendislik takımları için öne çıkan kullanım örneği ClickUp'ın Codegen Agent'ıdır. Codegen, görev bağlamını okumak ve kabul kriterlerine uygun kod üretmek için tasarlanmıştır. Doğru entegrasyonlar ve ş akışları ile takımlar bunu kullanarak PR oluşturmayı hızlandırabilir ve yürütme güncellemelerini görevle bağlantılı tutabilir.

Bu, gerçek ş akışlarında nerede değer kazanır:

Görev içinde bağlam korunarak temiz sonraki adımlara dönüşen hata sınıflandırması

Çalışma alanınızda yakalanan kabul kriterlerini ve iş mantığını takip eden kod üretimi

Destek, kalite güvencesi ve ürün departmanlarının, devralma sırasında bağlamı kaybetmeden kod çalışmasını tetikleyebildiği işlevler arası yürütme

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain MAX'ı kullanarak önceliklendirmeyi hızlandırın ve kararları aranabilir tutun. ClickUp Brain MAX'ın Talk to Text özelliği ile sesinizi kullanarak notlar alın ve dosyaları arayın ClickUp Brain MAX, geliştirme ve operasyon takımlarına bağlamı hızlı bir şekilde yakalama, doğru kaynağı bulma ve araçlar arasında aynı komutları yeniden yazmadan işi ilerletme olanağı sunar. İşte nasıl yapacağınız: Talk to Text ile olay notlarını ve sonraki adımları kaydedin, böylece özeti sesli olarak aktarın ve ClickUp Brain MAX veya herhangi bir metin kutusunda ellerinizi kullanmadan metne dönüştürün.

Enterprise Search'ü kullanarak hızlı bir şekilde bağlam isteyin, böylece ClickUp Brain, ClickUp içeriğinizden ve bağlı uygulamalardan cevapları alıp sizi ihtiyacınız olan kaynağa yönlendirebilir.

Farklı bir yardım stiline ihtiyacınız olduğunda modelleri değiştirin, çünkü ClickUp Brain MAX, sohbet deneyimi için ChatGPT, Claude veya Gemini'yi seçmenize olanak tanır.

ClickUp'ın Bir Üstünlüğü #3: ClickUp Otomasyonları

ClickUp Otomasyonları, sorunları yönlendirmeye ve son dakika düzeltmelerini önlemeye yardımcı olur

AI, takımların daha hızlı karar vermesine yardımcı olur. ClickUp Otomasyonları, takımların daha hızlı çalışmasına yardımcı olur.

Otomasyonlar, süreciniz tutarlı ancak takip süreci tutarlı değilse kullanışlıdır. Bir görevin durumu değiştiğinde, alanlar güncellendiğinde veya öncelik değiştiğinde tetikleyici kurallar oluşturabilirsiniz. Bundan sonra ClickUp, sahipleri atayabilir, durumları güncelleyebilir, izleyiciler ekleyebilir, yorumlar yayınlayabilir veya şablonlar uygulayabilir.

Yazılım teslimatına uygun örnekler:

Bir görev "İncelemeye Hazır" durumuna geçtiğinde, bir inceleme görevlisi atayın ve bir QA kontrol listesi ekleyin.

Bir olay oluşturulduğunda, bir yanıt şablonu uygulayın ve iletişim, hafifletme ve sonradan inceleme için alt görevler oluşturun.

Müşteri tarafından bildirilen bir hata kaydedildiğinde, öncelik kuralları belirleyin ve doğru kanala bildirimde bulunun.

📽️ İzleyin: ClickUp, işlerinizi otomasyonla otomatikleştirmekten çok daha fazlasını yapabilir. Proje yönetimi sırasında yapay zekayı etkili bir şekilde kullanmak istiyorsanız, iş akışınızı güçlendirmek için iç stratejileri ve gözden kaçan püf noktaları anlamak için bu videoyu izleyin:

ClickUp AI: Cevapları Alın, İşlerinizi Tamamlayın

Geliştiricileriniz zamanlarının çoğunu AWS hizmetlerinde geçiriyorsa, Amazon Q daha uygun bir seçenek olacaktır. AWS ortamları ve AWS ile ilgili geliştirme görevleri etrafında oluşturulmuştur, bu nedenle yardım işinize yakın kalır.

Gününüz Microsoft 365 içinde geçiyorsa, Microsoft Copilot daha doğal gelecektir. Microsoft ekosistemine uyum sağlar ve takımların halihazırda yazma, arama ve işbirliği yapma şeklini destekler.

En büyük sorununuz takip etmekse, cevaptan sonra ne olacağına odaklanın. AI çıktısının tek bir yerde atanan işlere, bağlantılı bağlama ve tekrarlanabilir ş akışlarına dönüşmesini istiyorsanız ClickUp pratik bir alternatif olabilir.

ClickUp'a kaydolun ve geliştirme çalışmalarınızı, belgelerinizi ve AI takibinizi tek bir Çalışma Alanından yürütün.