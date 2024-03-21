Github Copilot ve ChatGPT: Geliştiriciler için en iyi araç hangisi?

AI devrimi, yazılım geliştirme dünyasını sarsıyor ve geliştiricilerin en iyi arkadaşı olduğunu iddia eden birçok aracı beraberinde getiriyor. Kod oluşturmadan en üst düzey kaliteye kadar, bu AI araçları her şeyi vaat ediyor.

Ancak Highlander'da da söylendiği gibi, "Sadece bir tane olabilir." Geliştiriciler dünyasında, bu genellikle GitHub Copilot ve ChatGPT arasındaki bir hesaplaşmaya, bir kazananın belirleneceği bir savaşa dönüşür.

Peki, hangisi kodlama sürecinde daha fazla yardımcı oluyor? Hangisi daha iyi kod üretiyor ve kodlama stilinizi daha iyi ayarlıyor? Hangisi daha karmaşık görevlerde daha iyi işbirliği sağlıyor ve hangisinin kullanıcı arayüzü daha iyi?

Ama durun, bu yarışta bir sürpriz aday olabilir mi? Yazılım geliştirme alanında dikkatleri üzerine çekmeye hazır üçüncü bir oyuncu var mı?

Hazır olun, çünkü AI destekli kodlama ve geliştirmeye derinlemesine dalarken GitHub Copilot ve ChatGPT'nin ayrıntılarına gireceğiz.

GitHub Copilot nedir?

GitHub aracılığıyla

GitHub Copilot, yazılım geliştirme için en iyi verimlilik araçları arasında yer almaktadır. Nispeten minimum çabayla kod yazabilen güçlü bir araçtır. Sonuç olarak, temel geliştirme süreçlerini iyileştirmeye yardımcı olan harika bir araçtır.

GitHub gibi bir sağlayıcıdan bekleneceği gibi, bu, birçok gelişmiş özelliğe sahip gelişmiş bir yazılım ve uygulama geliştirme aracıdır. Bu özelliklerin en önemlilerini inceleyelim.

GitHub Copilot özellikleri

GitHub, Copilot'u 2021'in sonlarında piyasaya sürdü ve kısa sürede onu şu anda en yaygın kullanılan AI yazılım geliştirme aracı haline getirdi. Doğru komutlarla, basit komutlara dayalı olarak tüm fonksiyonları ve sınıfları oluşturabilme özelliği sayesinde en karmaşık kodları bile yazabilir.

1. Kod oluşturma

GitHub aracılığıyla

Doğal olarak, kodlama için tasarlanmış herhangi bir AI teknolojisi, öncelikle geliştiricilere kod oluşturmada yardımcı olma yeteneği açısından değerlendirilmelidir. GitHub Copilot'un bu konuda öne çıkması iyi bir şey.

Çok yönlülükle başlayalım. Copilot, Python, C#, C+ ve JavaScript gibi en önemli programlama dilleri de dahil olmak üzere birçok programlama diline doğal destek sunar. Web sitesinde, "halka açık depolarda bulunan tüm dillerde eğitilmiştir" iddiasında bulunulmaktadır

Kod üretme yeteneğindeki uzmanlığı, bir başka önemli avantajıdır. Aracın her şeyi bir sonraki kodlama projesi için tasarlanmıştır, böylece geliştiriciler mevcut kod parçacıkları için kod tamamlama ve hatta geliştirici yorumlarından kod oluşturma gibi gelişmiş özellikleri bulabilirler.

Aynı zamanda, hala doğal dil işlemeye dayalıdır, yani insan diline dayalı yanıtlar ve örnek kodlar oluşturabilir. Bu, tüm geliştiriciler için sorunsuz bir kodlama deneyimi ve geliştirme süreci ile sonuçlanır.

2. İşbirliği

Birçok yazılım geliştirme aracı, izole bir geliştirme projesi için tasarlanmıştır. Kod yazmanıza yardımcı olmanın yanı sıra, daha büyük takımların daha önemli projelerle ilgili çeşitli görevlerinde de yardımcı olacak seçenekler bulmak daha zordur.

Bu özellikler, Visual Studio, JetBrains ve Azure Data Studio gibi çeşitli entegre geliştirme ortamlarıyla (IDE) doğrudan entegrasyon yoluyla oluşturulur. Böylece, izole bir kodlama ortamından tüm takımın yararlanabileceği güçlü bir işbirliği sistemine geçerek her zaman birlikte çalışabilirsiniz.

3. Kullanıcı arayüzü

GitHub aracılığıyla

Copilot'un kod snippet'leri oluşturma eğilimi iyi bilinir, ancak bunu nasıl başardığı da en az bunun kadar önemlidir. Kodlamada verimliliği artırmak, her düzeyde yönetimi kolaylaştıran bir araç gerektirir.

Tek başına bu, aracın güçlü bir özelliği değildir. Ancak entegrasyonlar düşünüldüğünde daha anlamlı hale gelir. Örneğin, Copilot uzantısıyla Visual Studio kodu oluşturmak, Copilot'ta kod yazarken elde ettiğiniz güçlü özelliklerden ödün vermeden bu aracın kullanıcı dostu özelliklerinden yararlanmanızı sağlar.

Ayrıca, alıntı oluşturmayı daha da kolaylaştıran, yakın zamanda kullanıma sunulan GitHub Copilot sohbet özelliği de bulunmaktadır. İnsan dilini anlama konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe dayanan sohbet fonksiyonu, sorguları yanıtlamak ve insan benzeri yanıtlar oluşturmak için daha doğal bir konuşma sağlar. Hatta örnek kod parçacıkları sağlayabilir ve oluşturmaya çalıştığınız kodun değerlendirilmesini veya gerçek dünya örneklerini isteyebilirsiniz.

4. Ş Akışı entegrasyonları

Copilot, kod oluşturmanın ötesinde daha geniş bir özellik aralığına entegre olmaya çalışır. IDE entegrasyonlarına ek olarak, piyasadaki en iyi kod düzenleyicilerden biri olan GitHub Codespace dahil olmak üzere daha kapsamlı GitHub araçları paketine doğal bir şekilde akış sağlar.

Açık olalım: Copilot, tüm yazılım geliştirme sürecine yardımcı olmayı amaçlayan araçlardan biri değildir. Hassas verileri korumak için görev yönetimi veya güvenli veritabanları gibi özellikler içermez. Ancak en azından, sürecinizi erken aşamalardan itibaren optimize etmek için bir kodlama araçları ekosistemi oluşturmaya çalışır.

GitHub Copilot fiyatlandırması

Copilot Individual: Aylık 10 ABD doları

Copilot Business: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

ChatGPT nedir?

ChatGPT aracılığıyla

ChatGPT'yi AI'yı ana akım haline getiren araç olarak biliyor olabilirsiniz. Ancak ChatGPT, neredeyse her sorguya şaşırtıcı derecede insani yanıtlar verme yeteneğinin ötesinde, en iyi AI kod araçları listesinde yer almayı hak edecek kadar iyi yanıtlar da veriyor.

Adından da tahmin edebileceğiniz gibi, bu tamamen sohbet tabanlı bir arayüzdür. ChatGPT'nin performansı tamamen sorabileceğiniz sorgulara, komut istemlerine ve takip sorularına bağlıdır. Bu kasıtlı olarak geniş yaklaşım, ChatGPT yanıtlarını makale yazmaktan kaynak koduna kadar her şey için mükemmel bir araç haline getirir.

ChatGPT özellikleri

Geniş potansiyel uygulama listesi sayesinde ve Copilot'tan farklı olarak, ChatGPT'nin özellikleri kodlamanın çok ötesine geçer. Bu, diğer, daha kod odaklı araçlara göre bazı avantajlar ve dezavantajlar sağlar. Bu kılavuzda, Copilot ve ChatGPT'yi karşılaştırmak için özellikle ilgili özelliklere odaklanacağız.

1. Kod oluşturma

ChatGPT aracılığıyla

Kod oluşturma veya kod tamamlama için özel olarak tasarlanmamış bir araç olmasına rağmen, ChatGPT her iki alanda da şaşırtıcı derecede güçlüdür. Python, Java ve JavaScript dahil olmak üzere çeşitli programlama dillerinde yanıtlar sağlar.

En önemlisi, doğal dil anlayışı sayesinde ChatGPT, kodun arkasındaki açıklamaları derinlemesine anlamaya da yardımcı olur. Diğer birçok kodlama aracının aksine, herhangi bir kod parçasının ne anlama geldiğini sorabilirsiniz ve anında arka plan bilgisini alırsınız. Kod parçacıkları sağlıyorsanız, bu araç, kodun doğru şekilde çalışmasını engelleyebilecek hataları veya verimsizlikleri de göstermeye yardımcı olabilir.

Kod her zaman güvenilir değildir. ChatGPT'nin yanlış yanıtları, özellikle aracın yanıtlarını kalite kontrolünden geçirmemesi nedeniyle, programcılar arasında bir tür meme haline gelmiştir. Herhangi bir kod oluşturma işleminden sonra, başka bir kişinin gözden geçirmesi her zaman gereklidir.

2. İşbirliği

ChatGPT, açık API'si sayesinde herhangi bir harici yazılım platformuna sorunsuz bir şekilde entegre olur. Ayrıca, diğer kişilerle daha kolay iş birliği yapmaya yardımcı olacak Slack gibi iş birliği araçlarıyla özel entegrasyonlar da planlıyoruz.

Ancak özünde, bu hala güçlü bir AI motorunun önündeki basit bir sohbet robotudur.

Tek başına, herhangi bir işbirliği özelliği bulamazsınız. Bu, entegrasyonlarda da sorun oluşturabilir, çünkü ChatGPT zamanla sorgularınıza uyum sağlama eğilimindedir; kodlama stilinize alışır ve çıktılarını buna göre değiştirir. Birden fazla kullanıcıdan gelen girdiler veya kodlama stilindeki sık değişiklikler, aracı karıştırabilir.

3. Kullanıcı arayüzü

Tek bir kullanım türü için özel olarak tasarlanmış birçok araçta olduğu gibi (bu durumda sohbet fonksiyonu), ChatGPT'nin kullanıcı arayüzü de oldukça basittir. Kodlama komutunu girerken hata yapabileceğiniz çok fazla yer yoktur.

Ön tanımlı koyu mod, göze hoş gelir ve kodlayıcılar için anında tanıdık gelir. Ayrıca, mobil cihazlarda kullanımı kolaydır ve kod yazarken, değiştirirken, iki kez kontrol ederken veya tamamlarken doğal bir deneyim sunar.

4. Ş Akışı entegrasyonları

ChatGPT'nin daha büyük iş akışlarıyla entegre olmasının tek yolu API'sıdır, ancak bu da oldukça güçlü bir seçenektir. Microsoft'tan Salesforce'a kadar dünyanın en büyük markalarından bazıları, kendi araçlarının işlevselliğini iyileştirmek için bu entegrasyondan yararlanmaktadır.

Ancak ChatGPT tek başına, daha büyük iş akışınıza doğal olarak entegre olmaz. Herhangi bir bağlantı manuel olarak oluşturulmalıdır, bu da bu güçlü kodlama aracının daha büyük yazılım geliştirme sürecine entegre edilmesini biraz daha zorlaştırır.

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

GitHub Copilot ve ChatGPT: Özellik Karşılaştırması

Her ikisi de birden fazla programlama dilini destekleyebilen güçlü araçlardır. Öyleyse, kod oluşturma, işbirliği, kullanıcı arayüzü ve iş akışı entegrasyonları gibi belirli özellikler açısından GitHub Copilot ve ChatGPT'nin nasıl karşılaştırıldığını inceleyelim.

1. Kod üretimi

GitHub aracılığıyla

Bu listedeki en önemli kategori olarak nitelendirilebilecek bu kategoride, bir kazanan belirlemek zor. Her iki potansiyel çözümün de avantajları var: Copilot'un daha geniş dil desteği ve ChatGPT'nin daha fazla bağlam ve açık dil stili gibi.

Copilot'un öne çıktığı alanlardan biri özelleştirmedir. Araç, kodlama için mükemmel özelleştirme seçenekleri sunarak karmaşık projeleri destekleme yeteneğini ChatGPT'den daha güvenilir hale getirir.

Sonuç olarak, ChatGPT ve Copilot temel kodlama yetenekleri açısından aynı seviyededir.

2. İşbirliği

Copilot, en popüler IDE'lerle kapsamlı entegrasyonları sayesinde bu alanda öne çıkıyor. İstemleri ve yanıtları özelleştirme özelliği de daha karmaşık, işbirliğine dayalı projelerde yardımcı oluyor. Copilot'un aksine, ChatGPT, birden fazla kaynaktan girdi gerektirmeyen izole kodlama alıştırmaları için daha özel olarak tasarlanmıştır.

3. Kullanıcı arayüzü

ChatGPT aracılığıyla

Bu alanda ChatGPT'nin kullanıcı dostu olduğunu inkar etmek zor. Copilot, özelliklerini basit tutmayı amaçlamaktadır, ancak yeni kod parçacıklarından birim testlerine ve hatta mevcut koddaki hataları bulma yeteneğine kadar her şeyi halledebilen basit ChatCPT kullanıcı arayüzü ile karşılaştırıldığında yetersiz kalmaktadır.

4. Ş Akışı entegrasyonları

Daha büyük GitHub ekosisteminde kalmaktan memnunsanız, Copilot'un iş akışı entegrasyonundan memnun kalacaksınız. Diğer her şey için, ChatGPT'nin açık ve anlaşılır API'si, GitHub'daki kapalı sisteme kıyasla muhtemelen daha iyi bir seçim ve daha güvenilirdir.

Reddit'te GitHub Copilot ve ChatGPT karşılaştırması

Bu iki AI kodlama aracını karşılaştırmak için gerçek kullanıcılara danışmanın zamanı geldi. Reddit'te ChatGPT ve GitHub Copilot'u arayın, kazananın ihtiyaçlarınıza bağlı olduğu, nüanslı bir yaklaşım sergileyen kullanıcılar bulacaksınız:

"Github Copilot, projenin başından itibaren kullanıldığında çok iyi işler. Fonksiyonları hızlı bir şekilde doldurur, değişken isimleri atar, sıralama ve seçim için algoritmalar seçer ve kodlama stiliniz hakkında genel bir fikir verir… ChatGPT ise daha çok bir AI asistanı gibidir; ona bir kod parçası verip optimize etmesini isteyebilirsiniz."

Bir kullanıcı, ikisini kullanmanın mutlaka gereksiz olmadığını belirtti:

"Bence ChatGPT ve Copilot birbirini tamamlıyor. Kod yazarken IDE ve ChatGPT arasında gidip gelmek istemezsiniz. Ancak fikir üretirken ve farklı uygulama veya mimarileri keşfederken, ChatGPT, bir iş arkadaşınızla yapacağınız konuşmaları taklit eden çok daha iyi bir arayüzdür ve ayrıca, gerçek geliştirme için başlangıç noktası olarak kullanabileceğiniz örnek kod blokları da sağlar. "

Diğer kullanıcılar da kod oluşturma yeteneği konusunda aynı fikirde:

"Bunlar birbirini tamamlayan araçlardır, birbirinin yerine kullanılamazlar. Biri IDE'nizde mevcut kodunuzu bağlam olarak kullanarak çalışır, diğeri ise İngilizce sorular sormanıza ve takip soruları yöneltmenize olanak tanır. Tamamen farklıdırlar."

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GitHub Copilot, görevleri, belgeleri, kişileri ve şirket bilgilerini birbirine bağlayan bir AI özelliği olan ClickUp Brain etrafında döner. Daha da iyisi, bu özellik yeni kod yazmaktan takımınızda işbirliğini sağlamaya ve projeyi yolunda tutmaya kadar yazılım geliştirmenin her aşamasında yardımcı olabilir. En karmaşık projeleri ve süreçleri basitleştirmek için otomatik olarak şablonlar oluşturabilirsiniz.

Kod yazmaktan iş akışı entegrasyonuna kadar

ClickUp Belgeleri, belge, liste, takvim ve kod belgeleri oluşturmak için dinamik özellikler sunar

Bu platformla, kodlamada kalmak zorunda değilsiniz. Bunun yerine, ClickUp Belgeleri, bu kodu daha büyük iş akışınıza entegre etmek için mükemmel bir başlangıçtır ve takımınızın süreç boyunca aynı sayfada kalmasına yardımcı olan SOP'lardan wiki'lere kadar her şeyi oluşturur.

Ve bu, zaman içinde bu iş akışını kolaylaştırmak için tasarlanmış BT şablonlarından bahsetmeye bile başlamadan önce. Hepsini bir araya getirdiğinizde, sürecin her aşamasında yardımcı olan kapsamlı bir geliştirme platformu elde edersiniz.

GitHub dahil olmak üzere gelişmiş entegrasyonlar

Daha özel bir kodlama platformu mu arıyorsunuz? Bunun için ClickUp'tan ayrılmanıza gerek yok. ClickUp Entegrasyonlarının geniş aralığı GitHub'ı da içerir, böylece Copilot'un favori verimlilik yazılımınızda kod oluşturma yeteneğinden yararlanabilirsiniz.

Sonuçta GitHub, geliştiriciler ve programcılar arasında bir nedenden dolayı son derece popülerdir. Her iki dünyanın en iyisini bir araya getirmek, geliştirme süreciniz için ClickUp'a geçmeniz için bir başka nedendir.

Çevik takımlar için gelişmiş proje yönetimi

Son olarak, ClickUp'tan bahsederken, güçlü proje yönetimi yeteneklerinden en azından bahsetmeden geçemeyiz. ClickUp'ın Çevik Proje Yönetimi yaklaşımı, süreçlerini ve iş akışlarını iyileştirmek isteyen geliştirme takımları için özel olarak tasarlanmıştır.

Sprint raporlamadan Kanban panolarına, otomatikleştirilmiş iş akışından entegre iç sohbete kadar, ClickUp'ın her şeyi verimlilik için tasarlanmıştır. Standart teklifin bir parçası olarak yazılım geliştirme şablonları ve mühendislik şablonları ekleyin ve süreçlerinizi optimize etmeye daha da hızlı başlayın.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda çalışma alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp ile Yazılım Geliştirmenizi Geliştirin

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