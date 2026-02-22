Monday, Asana ve ClickUp: Küçük işletmeler için en fazla tasarruf sağlayan hangisi?

Fatura sayfanızı açarsınız ve bir saniye duraksarsınız. Sayı beklediğinizden daha yüksek. Önemli bir değişiklik olmamasına rağmen, proje yönetimi aracınız birkaç ay öncesine göre daha pahalı hale gelmiştir. Birkaç yeni kullanıcı eklenmiş, ihtiyacınız olan bir özellik daha yüksek bir plana dahil edilmiş ve süreci yeniden düzenlemektense başka bir yükseltme yapmak daha kolay gelmiştir.

Çoğu küçük işletme, bu şekilde araçlar için fazla ödeme yapmaktadır. "Sadece görevleri düzenlemek" olarak başlayan süreç, birden fazla abonelik, özellik kısıtlamaları ve ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz şeyler için ödeme yapmaya dönüşür.

Bu blog yazısı, en az parayla en fazla değeri elde etmenize yardımcı olmak için Monday, Asana ve ClickUp'ı karşılaştırıyor. 🤩

Monday, Asana ve ClickUp fiyatlandırmasına genel bakış

Her platformun farklı bir fiyat etiketi ve farklı bir özellik seti vardır. Biri koltuk başına fiyatlandırma kullanır, diğeri minimum koltuk sayısı gerektirir ve üçüncüsü ise pahalı paketlerin arkasında kritik özellikleri saklar.

İşte bunların karşılaştırmasına hızlı bir bakış. 👇

Kategori ClickUp Monday.com Asana Ücretsiz Seviye Sınırsız görev ve üye ile 60 MB depolama alanına sahip, Sonsuza Kadar Ücretsiz plan Sınırlı özelliklerle 2 koltuk için ücretsiz Kişisel plan, 2 kullanıcıya kadar ücretsizdir. Girdi Ücretli Plan Sınırsız depolama alanı, entegrasyonlar ve sohbet mesajları içeren Sınırsız Plan Kullanıcı koltuk sınırı olmayan başlangıç planı Zaman çizelgesi görünümü ve ş Akışı oluşturucu içeren başlangıç planı AI Fiyatlandırması ClickUp Brain, ücretli planlarda eklenti olarak mevcuttur. Asana AI, daha yüksek seviyelere dahildir. AI özellikleri kredileri ücretli planlara dahildir. Takım Boyutu Kişisel kullanımdan kurumsal kullanıma kadar ölçeklenebilir, minimum kullanıcı sayısı sınırı yoktur. Bireylerden kurumsal işletmelere kadar ölçeklenebilir Bireylerden kurumsal işletmelere kadar ölçeklenebilir Fiyatlandırma Modeli Kullanıcı başına aylık/yıllık; Sonsuza Kadar Ücretsiz seçenek mevcuttur Aylık/yıllık paket fiyatlandırması Kullanıcı başına aylık/yıllık paket fiyatlandırması

ClickUp Genel Bakış

Takımınızın çalışmaları her yerde. Proje planları bir araçta, belgeler başka bir araçta ve konuşmalar üçüncü bir uygulamada kayboluyor. Bu, işin yayılmasıdır ve sadece bilgi bulmak için sürekli bağlam değiştirmek zorunda kalarak verimliliği öldürür.

Bu parçalanma, birbiriyle iletişim kurmayan araçlar için birden fazla abonelik satın almanıza neden olarak size maliyet getirir.

Dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp, projelerinizin, belgelerinizin, konuşmalarınızın ve analizlerinizin bir arada bulunduğu güvenli bir platformdur. Bağlamsal AI, işinizi anlayan ve ilerlemesine yardımcı olan bir zeka katmanı olarak entegre edilmiştir.

İşte bazı avantajları:

ClickUp güçlü bir araç olsa da, geniş özellik aralığı, yalnızca en temel görev yönetimini arayan takımlar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir.

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha yüksektir, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliğini korur. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki'lerinizi, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli ş Akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işin görünürlüğünü artırır ve AI geri kalanı hallederken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

ClickUp ile paranızın karşılığında ne elde edersiniz?

İşte hızlı bir değer dökümü:

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Sınırsız görev, sınırsız üye, 60 MB depolama alanı ve gerekli tüm uygulamalara erişim ile başlayın. Sınırsız Plan: Sınırsız depolama, entegrasyonlar ve gösterge panellerinin kilidini açın, ayrıca izinlerle misafir ekleyin ve Sınırsız depolama, entegrasyonlar ve gösterge panellerinin kilidini açın, ayrıca izinlerle misafir ekleyin ve ClickUp Formları oluşturun. İş planı: Gelişmiş otomasyonlara, iş yükü yönetimine ve özel dışa aktarma özelliklerine erişin. Kurumsal: Gelişmiş izinler, beyaz etiketleme, özel başarı yöneticisi ve büyük ölçekli güvenlik ve destek için SSO/SAML elde edin.

🚀 ClickUp Avantajı: AI'yı en yüksek seviyelere kilitleyen veya tamamen ayrı bir ürün olarak ele alan bazı araçların aksine, ClickUp Brain herhangi bir ücretli plana eklenebilir. Bu, küçük işletmelerin AI'yı en çok yardımcı olacağı yerlerde kullanmak için kurumsal fiyatlandırmaya geçmek zorunda kalmayacağı anlamına gelir.

ClickUp Brain ile çalışma alanının bağlamını anında anlayın

Örneğin, beş kişilik bir takımla çalışan butik bir pazarlama ajansı, AI aracını kullanarak Brain'e aşağıdakileri yaptırarak rutin işleri azaltabilir:

Kaba notlar, sohbetler veya fikirler görevlere, kontrol listelerine, zaman çizelgelerine ve özetlere dönüştürün.

Proje özetleri, SOP'ler ve müşteri güncellemeleri gibi iş belgelerini yazın ve güncelleyin.

Çalışma alanınızda ve bağlı araçlarda cevapları bulun

Tekrarlayan yazma ve özetleme işlemlerini halledin

Monday Genel Bakış

Bir araç kullanımı zor olduğunda, takımlar genellikle pes eder ve elektronik tablolara geri döner. Monday.com, sezgisel, sürükle ve bırak panolarıyla kullanım kolaylığını ön plana çıkaran görsel "Work OS" ile bu sorunu çözüyor.

Renkli, elektronik tablo benzeri arayüzü, teknik bilgiye sahip olmayan takımların ş akışlarını görsel olarak oluşturmasına ve uyarlamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İşte bazı avantajları:

Sezgisel görsel arayüz: Renk kodlu durumlara sahip sürükle ve bırak panoları sunarak proje ilerlemesini bir bakışta kolayca görebilmenizi sağlar.

Çoklu ürün ekosistemi: CRM, geliştirme ve hizmet gibi farklı iş fonksiyonları için ayrı ürünler sunarak özel ş akışlarına olanak tanır.

Güçlü şablon kitaplığı: Yaygın projeler ve kullanım durumları için kurulum sürecini hızlandırmak üzere çok çeşitli önceden oluşturulmuş şablonları kullanmanıza olanak tanır.

Basit otomasyon oluşturucu: Tekrarlayan görevleri yönetmek için basit bir "eğer bu, o zaman şu" otomasyon oluşturucu içerir.

❗Not: Monday.com'un fiyatlandırma modeli, tüm ücretli planlarda en az üç koltuk gerektirir ve paket fiyatlandırma kullanır, bu da sizi beş, on veya 15'lik paketler halinde koltuk satın almaya zorlar. Bu, altı kişilik bir takımın on koltuk için ödeme yapması gerektiği anlamına gelir. Zaman çizelgesi görünümü ve gelişmiş otomasyonlar gibi ana özellikler de daha pahalı paketlerde kilitlidir.

Monday.com ile paranızın karşılığında ne elde edersiniz?

İşte Monday.com'un fiyatlandırmasının ayrıntıları

Ücretsiz: Temel özelliklerle en fazla iki koltuk ve üç pano ile sınırlıdır. Temel: Sınırsız pano ve AI özelliklerine sahip olun, ancak Zaman Çizelgesi görünümü veya otomasyonlara erişiminiz olmayacaktır. Standart: Zaman Çizelgesi ve Takvim görünümleri, misafir erişimi ve aylık 250 otomasyon eylemi sınırı Pro: Gizli panolara, yerel zaman takibi özelliğine, formül sütununa ve ayda 25.000'e kadar otomasyon eylemine erişin. Enterprise: Gelişmiş güvenlik özellikleri, denetim günlüğü ve premium entegrasyonlar içerir.

🧠 İlginç Bilgi: ABD eyaletler arası otoyol sistemi, büyük ölçekte yönetilen ilk mega projelerden biriydi. Dwight D. Eisenhower liderliğinde yürütülen bu proje, standartlaştırılmış zaman çizelgeleri, maliyet izleme ve eyaletler arası koordinasyon gerektiriyordu.

📘 Ayrıca okuyun: ClickUp ve Monday karşılaştırması

Asana Genel Bakış

Asana, kurumsal düzeyde bir iş yönetimi platformu olarak konumlanıyor ve görevler, projeler ve kişiler arasındaki ilişkileri haritalayan, daha derin içgörüler sağlayan tescilli bir "Work Graph" veri modeli sunuyor.

Platformun sunduğu özellikler şunlardır:

Work Graph veri modeli: Bu tescilli teknoloji, daha iyi stratejik içgörüler elde etmek için işlerin kuruluşunuzda nasıl birbirine bağlantı kurduğunu anlamanıza yardımcı olur.

Ücretli planlara dahil AI: Akıllı alanlar ve AI tarafından oluşturulan durum güncellemelerini içeren Asana AI, ücretli planlara ek ücret ödemeden dahil edilmiştir.

Gelişmiş planlama özellikleri: Gelişmiş Gelişmiş kaynak planlaması için daha yüksek seviyelerde portföy ve iş yükü yönetimi özelliklerine erişim elde edersiniz.

Güçlü kurumsal tanınırlık: Önde gelen analist firmalarının lideri olarak durumu, büyük kuruluşlar için güvenilirlik sinyali verir ve satın alma sürecini basitleştirir.

❗Not: Olumsuz tarafı ise, Asana'nın ücretli planlarında en az iki koltuk gereklidir ve bu, tek başına kullanan kullanıcılar için maliyetli olabilir. Yerel zaman takibi ve portföyler gibi önemli özellikler, daha pahalı planlarda (Advanced ve Kurumsal) sunulmaktadır.

Asana ile paranızın karşılığında ne elde edersiniz?

Fiyatlandırma seçeneklerini keşfedin:

Kişisel (Ücretsiz): Liste ve Pano görünümlerinde temel görev yönetimi ile en fazla iki takım arkadaşı için

Başlangıç: Zaman çizelgesi görünümü, iş akışı oluşturucu, formlar ve sınırsız otomasyonlar ekler.

Gelişmiş: Portföyler, iş yükü yönetimi ve gelişmiş raporlama özelliklerini açar.

Kurumsal/Kurumsal+: Gelişmiş yönetici kontrolleri, veri dışa aktarma seçenekleri, SAML ve özel markalama sağlar.

🔍 Biliyor muydunuz? 1967'de astronotların hayatını kaybettiği Apollo 1 yangını sonrasında NASA, yönetim ve güvenlik süreçlerinin yetersiz olduğunu fark etti. Apollo 204 İnceleme Pano'sunun araştırması, "go-fever" (güvenlikten çok programa öncelik verme), yetersiz belgeleme ve alt yükleniciler üzerinde kontrol eksikliği gibi ciddi sorunları ortaya çıkardı. Sonuç olarak, risk günlüklerini, bağımlılık izlemesini ve belgelenmiş ş akışlarını resmileştirdiler.

ClickUp, Monday ve Asana Fiyatlarının Karşılaştırması

Ücretsiz plan sınırları, minimum kullanıcı sayısı ve AI erişimi, zaman içinde gerçekte ne kadar harcayacağınızı belirler.

Bu karşılaştırmanın yararlı olması için, bu bölümde fiyatlandırma, küçük işletmelerin bütçelerini doğrudan etkileyen üç somut alana ayrılmıştır. 📊

Kademesi #1: Ücretsiz plan

Kullanıcı sınırları, eksik özellikler veya ani ödeme duvarları, ücretsiz planla bir aracı kullanmaya başladığınızda erken bir yükseltme veya tam bir geçiş yapmanızı gerektirebilir. Karşılaştıralım:

ClickUp

Sonsuza Kadar Ücretsiz Planıyla sınırsız görev alabilir ve sınırsız üye ekleyebilirsiniz, böylece koltuk sınırı konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Toplam 60 MB depolama alanı, Liste, Pano ve Gantt gibi tüm temel görünümler, uygulama içi video kaydı ve temel işbirliği için ClickUp Docs erişimi dahildir.

Monday.com Ücretsiz planı, en fazla iki koltuk, üç pano ve 200'den fazla şablon ile sınırlıdır, bu da takımlar için kullanımı zorlaştırır. Zaman Çizelgesi veya Takvim içermeyen temel görünümler sunar ve otomasyonlar veya entegrasyonlar içermez.

Asana

Asana'nın Kişisel planı, iki takım arkadaşına kadar ücretsizdir ve sınırsız görev ve proje içerir. Ancak, yalnızca Liste ve Pano görünümleri sunar; Zaman Çizelgesi, Özel Alanlar veya portföylere erişim sağlamaz.

🏆 Kazanan: ClickUp! Ücretsiz planı, yapay sınırlamalar olmadan büyüyen takımları destekleyen kapsamlı fonksiyonlar sunar.

🚀 ClickUp Avantajı: Ekstra ücret ödemeden, AI destekli takım arkadaşlarınız olan ClickUp Super Agents'a erişin. Çalışma alanınızda, görevler, belgeler, sohbetler ve ş akışları genelinde onlara sorumluluklar atayabilirsiniz.

Tekrarlayan görevleri otomasyon için kendi özel ClickUp Süper Aracınızı oluşturun

Asana ve Monday size yalnızca kural tabanlı otomasyonlar sunarken, ClickUp arka planda sürekli olarak eylemde bulunan, kuralları takip eden ve çalışan AI ajanları sunar. Bir Süper Ajan şunları yapabilir:

Müşteri alanlarında görevlerin son teslim tarihlerini izleyin

Gecikmiş işleri müşteri sorunu haline gelmeden önce işaretleyin.

Gerçek görev etkinliklerinden haftalık durum güncellemelerini otomatik olarak oluşturun.

Görevler takıldığında takip soruları sorun .

Riskleri ortaya çıkarın ve iş sahipleri değiştiğinde devir özetleri hazırlayın.

Seviye #2: Ölçeklenebilirlik için ücretli seviye yapısı

Ücretsiz planı bıraktığınızda, fiyatlandırma kararları çok daha önemli hale gelir. Minimum kullanıcı sayısı, paket fiyatlandırma ve özellik sınırlamaları, maliyetlerinizi beklenenden daha yüksek bir seviyeye çıkarabilir. İşte bu üç araç, ücretli hale geldiğinde birbirleriyle nasıl karşılaştırılır:

ClickUp

ClickUp'ın planları kullanıcı başına ölçeklenir, böylece tam olarak ihtiyacınız olan koltuk sayısı kadar ödeme yaparsınız. Ayrıca, İş Planı büyüyen takımlar için gelişmiş özellikler sunar.

Tüm ücretli planlar için en az üç koltuk gereklidir. Bundan sonra, beş, on ve 15 koltukluk artışlarla kutu fiyatlandırmasına zorlanırsınız. Bu genellikle, gerçekte kullandığınızdan daha fazla koltuk için ödeme yaptığınız anlamına gelir.

Asana

Asana, ücretli planlarında en az iki koltuk gerektirir. Bundan sonra fiyatlandırma kullanıcı başına yapılır, ancak portföyler ve iş yükü yönetimi gibi gelişmiş özellikler yalnızca Gelişmiş seviyede mevcuttur.

🏆 Kazanan: ClickUp kazanıyor! Minimum koltuk sayısı gerektirmeyen doğrusal fiyatlandırması, takımların büyüdükçe öngörülebilir bir şekilde ölçeklenmelerini sağlar.

🧠 İlginç Bilgi: Frederick Winslow Taylor, 1800'lerin sonlarında zaman ve hareket çalışmalarını tanıtarak işi ölçülebilir, optimize edilmiş ve zamanlanmış bileşenlere ayırdı.

Kademesi #3: AI eklentileri

Her araç AI'ya sahip olduğunu söylüyor, ancak bunun gerçekte ne kadara mal olacağını merak ediyorsunuz. Bu belirsizlikle, ihtiyacınız olan AI'ya sahip olmayan veya sürpriz bir faturayla gelen bir araçla karşılaşabilir ve AI'nın yaygınlaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. İşte hızlı bir genel bakış:

ClickUp

ClickUp Brain ile AI özellikleri, ücretli planlara ek olarak sunulur. Bu sayede AI destekli yazma yardımı, doğal dilden görev oluşturma ve tüm Çalışma Alanınızda bilgi erişimine erişebilirsiniz. Daha gelişmiş ihtiyaçlar için ClickUp Brain MAX, çoklu LLM erişimi ve konuşma-metin dönüştürme gibi özellikler sunar.

Monday'in AI asistanı yalnızca Pro ve Enterprise seviyelerinde bulunur, Basic veya Standard planlarında bulunmaz. Görev açıklamaları oluşturmaya ve içeriği özetlemeye yardımcı olabilir.

Asana

Asana AI, Starter'dan Enterprise'a kadar tüm ücretli planlara dahildir. Bu, akıllı alanlar ve AI tarafından oluşturulan durum güncellemeleri gibi özelliklerin ayrı bir eklenti ödemesi yapmadan kullanılabileceği anlamına gelir.

🏆 Kazanan: Asana ve ClickUp arasında berabere! Asana, AI özelliklerini doğrudan ücretli planlara dahil ederken, ClickUp ek bir eklenti olarak iş akışınızda derin AI entegrasyonu sunar.

🚀 ClickUp Avantajı: AI'ya büyük ölçüde güvenen küçük bir işletmeyseniz, ClickUp Brain MAX tam size göre. AI'nın çalışma alanınıza nasıl uyum sağlayacağı konusunda daha fazla güç, esneklik ve kontrol isteyen takımlar için tasarlanmıştır.

ClickUp Brain MAX kullanarak birden fazla AI aracına para harcamaktan kaçının

Şunları elde edersiniz:

Tek bir yerden çoklu LLM erişimi: Göreve bağlı olarak GPT, Claude ve Gemini gibi farklı AI modelleri arasında geçiş yapın

Gelişmiş akıl yürütme: Planlama, analiz ve karar verme ağırlıklı görevler için verilerinizi daha iyi anlayın

Sesli metin: ClickUp Talk-to-Text ile sesli notları anında metin, not ve görevlere dönüştürün

Gizli Maliyetler ve Fiyatlandırma Hususları

Kullanıcı başına maliyeti hesapladınız, peki ya fiyatlandırma sayfasında yer almayan giderler ne olacak? Misafir erişimi, depolama sınırları ve eğitim gibi unsurlar toplam sahiplik maliyetinizi hızla artırabilir.

Aşağıdaki gizli maliyetlere dikkat edin:

Misafir ve harici işbirlikçi maliyetleri: Harici işbirlikçiler için nasıl ücretlendirileceğiniz değişir. ClickUp ile, belirli izinlere sahip misafirler ücretli planlarda kullanılabilir. Harici işbirlikçiler için nasıl ücretlendirileceğiniz değişir. ClickUp ile, belirli izinlere sahip misafirler ücretli planlarda kullanılabilir. Monday.com ise dört misafiri bir ücretli koltuk olarak sayar ve bu sınırı aştığınızda sizi otomatik olarak yükseltir.

Depolama ve ek dosya sınırları: Ücretsiz planlar genellikle sıkı depolama sınırları ile gelir. ClickUp, ücretsiz planında 60 MB ve tüm ücretli planlarında sınırsız depolama alanı sunar.

Eğitim ve Benimseme: Üç platformun da bir öğrenme eğrisi vardır, bu da onboarding için harcanan zaman anlamına gelir. Bu gizli maliyeti azaltmak için, ekibinizin hız kazanmasına yardımcı olacak kurslar ve sertifikalar sunan ClickUp University, Asana ve Monday'in destek sayfası gibi ücretsiz kaynakları kullanabilirsiniz.

🧠 İlginç Bilgi: 1971 yılında BBN'de çalışırken Ray Tomlinson, ARPANET üzerinden bilgisayarlar arasında mesajlaşmayı mümkün kılmak için iki mevcut programı değiştirdi: SNDMSG (yerel mesajlaşma için) ve CPYNET (dosya aktarımı için). Kullanıcı adını ana bilgisayardan ayırmak için "@" işaretini seçti ve halen dünya çapında kullanılan standart "kullanıcı@ana bilgisayar" biçimini oluşturdu. Yan yana duran iki makine arasında gönderilen ilk test mesajı, ağ e-postasının doğuşunu işaret etti.

Takım Boyutuna Göre En İyi Değer

500 kişilik bir şirket için en iyi araç, beş kişilik bir startup için uygun olmayabilir. Takım boyutunuz için yanlış aracı seçmek, ya karmaşık bir sistemi gereğinden fazla satın almak ya da birkaç ay içinde yetersiz kalacak basit bir araç seçmek anlamına gelir.

Bunu önlemek için, takımınızın boyutuna ve ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlanmış önerilerimizi inceleyin. ⚓

Tek kullanıcılar ve serbest çalışanlar (tek kişi): Bireysel kullanıcılar için tüm fonksiyonları kullanmak üzere ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz planını kullanın.

Küçük takımlar (2 ila 10 kişi): Büyüyen takımlar için güçlü özellikler sunan ClickUp'ın Sınırsız Planını veya temel özellikler ve kolay başlangıç için Asana'nın Başlangıç seviyesini tercih edin.

Orta ölçekli takımlar (11-50 kişi): Verimli bir şekilde ölçeklendirme ve gelişmiş özelliklere erişim için ClickUp'ın İş Planı'na erişin. Ayrıca Monday'in Pro planını ve Asana'nın Advanced Planlarını da buradan kullanabilirsiniz.

Kurumsal (50+ kişi): Üç platform da özel fiyatlandırmalı kurumsal seviyeler sunar. ClickUp Enterprise gelişmiş izinler ve SSO içerir, Üç platform da özel fiyatlandırmalı kurumsal seviyeler sunar. ClickUp Enterprise gelişmiş izinler ve SSO içerir, Monday.com 'un Enterprise planı güvenlik özellikleri ekler ve Asana Enterprise+ premium yönetici kontrolleri sağlar.

3A Composites'in BT Direktörü Brian McGary, ClickUp hakkında şunları söyledi:

Asana, onu kullanmayı bilenler için iyi çalışsa da, ilk uygulamada eğitim eksikliği vardı ve sonuçta kullanıcıların benimsemesi zayıf oldu... ClickUp'ın fiyatları çok rekabetçi ve genel olarak her özellik seviyesinde rakiplerinden daha uygun maliyetli.

Asana, onu kullanmayı bilenler için iyi çalışsa da, ilk uygulamada eğitim eksikliği vardı ve sonuçta kullanıcıların benimsemesi zayıf oldu... ClickUp'ın fiyatları çok rekabetçi ve genel olarak her özellik kademesinde rakiplerinden daha uygun maliyetli.

Takımınız için en uygun fiyatlı proje yönetimi aracı hangisi?

Tüm ayrıntıları gördünüz, ancak hala analiz felci yaşıyorsunuz. Takımınızın en çok değer verdiği şeylere göre bir proje yönetimi aracı seçmenize yardımcı olacak basit bir çerçeveye ihtiyacınız var.

Bu çerçeve, en önemli önceliklerinizi doğru araçla eşleştirmenize yardımcı olacaktır.

Aşağıdaki durumlarda ClickUp'ı tercih edin:

Tüm plan seviyelerinde kapsamlı özellikler istiyorsunuz

Takım boyutu, düzenli koltuk paketlerine uymuyor

Belgeler, sohbet ve proje yönetimiyi tek bir platformda toplayarak araç dağınıklığını ortadan kaldırmanız gerekir.

İşinizle doğrudan bağlantı kuran AI önceliklidir

Aşağıdaki durumlarda Monday.com'u tercih edin:

Görsel basitlik ve kullanım kolaylığı en önemli önceliklerinizdir.

CRM, geliştirme veya hizmet için ayrı ürünler gereklidir.

Takımınızın boyutu, koltuk paketleriyle uyumludur.

Aşağıdaki durumlarda Asana'yı tercih edin:

Kurumsal tanınma ve analist onayı, satın alma süreciniz için önemlidir.

AI özellikleri doğrudan planınıza dahil edilmelidir.

Ş Akışları Work Graph veri modelinden yararlanabilir.

Üç aracı da karşılaştırarak size en uygun olanı bulun:

Hangi Proje Yönetimi Aracı En Üstün?

Fiyatlandırma sayfaları, özellik listeleri ve plan isimlerini bir kenara bırakırsanız, bu araçlar arasındaki gerçek fark öngörülebilirliktir.

Monday ve Asana, belirli kullanım durumları için iyi çalışır, ancak fiyatlandırma modelleri beklenenden daha erken yükseltme yapmaya zorlayabilir. Bu, koltuk paketleri, özellik kilitleri veya daha yüksek seviye gereksinimleri şeklinde olabilir.

ClickUp, sorun haline gelmeden önce size daha fazla çalışma alanı sağladığı için öne çıkıyor. Kullanıcı sınırları konusunda endişelenmeden ücretsiz olarak başlayabilir, kullanılmayan koltuklar için ödeme yapmadan ölçeklendirebilir ve seviye atlamadan temel özelliklere erişebilirsiniz.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular

ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz planı, Monday ve Asana'nın ücretsiz paketleriyle karşılaştırıldığında nasıl?

ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz planı, sınırsız görev ve sınırsız üye ile 60 MB depolama alanı içerir. İki koltuk ve üç pano içeren Monday'in ücretsiz planından ve liste ve pano görünümleriyle en fazla iki takım arkadaşını destekleyen Asana'nın Personal ücretsiz seviyesinden daha üstün bir performansa sahiptir.

10'dan fazla kullanıcısı olan takımlar için ClickUp ve Asana nasıl karşılaştırılır?

ClickUp, minimum kullanıcı sayısı sınırlaması olmadığı ve tüm seviyelerde güçlü özellikler içerdiği için on veya daha fazla kişiden oluşan takımlar için idealdir. Böylece takımlar, zorunlu yükseltmeler yapmadan ihtiyaç duydukları özelliklere erişebilirler.

Ücretsiz planlardan ücretli planlara geçiş yapan girişimler için en uygun araç hangisidir?

ClickUp, yeni kurulan şirketler için sorunsuz bir ölçeklendirme yolu sunar. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planında koltuk sınırı yoktur ve Sınırsız Plan tam işlevsellik sunarak takımların beklenmedik sınırlamalarla karşılaşmadan büyümesine olanak tanır.

ClickUp Brain, Asana'nın AI özellikleriyle karşılaştırıldığında nasıl?

ClickUp Brain, derin çalışma alanı entegrasyonu sunarak AI'yı tüm platformdaki görevlerinize, belgelerinize ve bilgi aramalarınıza bağlar. Asana AI ise daha çok akıllı alanlara ve durum güncellemelerine odaklanır.