Fiyatlandırma Deneyleri Kılavuzu Oluşturma: Stratejiler ve Örnekler

Talep ve kayıtların sabit olduğu bir SaaS ürünü sunduğunuzu düşünün. Büyüme durmamış olsa da, müşteri başına gelir son çeyrekte değişmemiştir.

Mevcut fiyatınız iş görüyor, ancak bunun doğru fiyat olup olmadığından emin değilsiniz.

Fiyatlandırma optimizasyonunu test etmek için iki açık yol vardır.

Fiyatları artırıp müşterilerin istekli olup olmadığını test edebilirsiniz. Ya da fiyatları düşürerek, daha yüksek hacim ve daha hızlı benimsenmenin kullanıcı başına gelirdeki düşüşü telafi edip etmediğini görebilirsiniz.

Böylece tahminde bulunmak yerine, bir fiyatlandırma deneyi gerçekleştirirsiniz.

Belirli bir segment için daha yüksek bir fiyatı test eder, yeni kullanıcılar için daha düşük bir giriş seviyesi sunar ve her bir değişikliğin dönüşümleri, müşteri kaybını ve genişleme gelirini nasıl etkilediğini izlersiniz.

Aşağıda, tekrarlanabilir bir fiyatlandırma deneyi kılavuzu oluşturmayı gösteriyoruz. Bu kılavuz, farklı fiyatlandırma stratejilerini test etmenize ve zaman içinde hem gelirinizi hem de müşteri yaşam boyu değerini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.

⭐ Öne Çıkan Şablon ClickUp Ürün Fiyatlandırma Şablonu, değişiklikleri, hesap verebilirliği ve canlı yayını izlemeyerek tüm ürün kataloğunuzun fiyatlandırmasını tek bir yerden yönetmenize yardımcı olur. Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ürün Fiyatlandırma Şablonu ile ürün kataloğu fiyatlandırmasını, SKU'ları ve değişiklikleri tek bir organize ş Akışında yönetin. Bunu kullanarak her ürünü bir görev olarak depolayın ve SKU, marka, ürün türü ve boyut veya tür gibi varyasyonlar gibi ayrıntıları izleyin. Kategoriler arasında geçiş yaparken ve katalogda şu anda neler olduğunu hızlıca görmek istediğinizde özellikle kullanışlıdır.

Fiyatlandırma Deneyleri Nedir?

Fiyatlandırma deneyleri, bazı müşteriler için fiyatları (veya indirimleri, paketleri vb.) kasıtlı olarak değiştirip davranışların ve iş sonuçlarının nasıl değiştiğini ölçerek daha iyi fiyatlandırma bulmaya yönelik testlerdir.

Diğer bir deyişle, "bu yerine şunu ücretlendirirsek gelir, kâr ve müşteri davranışları ne olur?" sorusunu sorar.

🎯 Örnek: Kodlama kursu sattığınızı varsayalım. Mevcut fiyat (Kontrol – Grup A): 100 $

Test fiyatı (Tedavi – Grup B): 120 $ Ziyaretçilerin yarısı 100 dolar olan mevcut fiyatı görürken, diğer yarısı 120 dolar olan test fiyatını görür. 1 hafta sonra: Grup Fiyat Ziyaretçiler Satın alımlar Dönüşüm Gelir A 100 $ 1.000 60 %6 6.000 $ B 120 $ 1.000 50 %5 6.000 $ 100 $ fiyatla daha fazla kişi satın alıyor (daha yüksek dönüşüm).

120 dolarlık fiyatla daha az kişi satın alıyor, ancak her satışın değeri daha yüksek. Bu durumda gelir aynıdır. Maliyetleriniz sabitse, 120 $'ı tercih edebilirsiniz (aynı parayla daha az öğrenciye destek verirsiniz).

⚡ Şablon Arşivi: İşinizi Büyütmek İçin Ücretsiz Büyüme Deney Şablonları

Fiyatlandırma Deneyleri Kılavuzunun Anahtar Bileşenleri

Fiyatlandırma deneyi kılavuzunuz, daha geniş fiyatlandırma stratejinizle uyumlu olmakla birlikte aşağıdaki unsurları içermelidir:

Fiyatlandırma hedefi: Dönüşüm oranını iyileştirmek, ARPU'yu artırmak, müşteri kaybını azaltmak veya genişleme fiyatlandırmasını doğrulamak gibi deney için açıkça tanımlanmış bir hedef.

Fiyatlandırma hipotezi: Belirli bir fiyat değişikliğini beklenen iş sonucuyla ilişkilendiren ve kabul edilebilir olumsuzlukları tanımlayan, test edilebilir bir ifade.

Hedef müşteri segmenti: Deneyin uygulandığı kesin hedef kitle, örneğin yeni kullanıcılar, KOBİ'ler, ileri düzey kullanıcılar, belirli coğrafi bölgeler veya satış odaklı hesaplar.

Test edilen değer metrikleri: Müşterilerin ödediği veya değer gördüğü birimler, örneğin koltuklar, kullanım, özellikler, işlemler veya API çağrıları.

Test edilen fiyatlandırma kaldıracı: Fiyat noktası, paketleme, kullanım sınırları, faturalandırma sıklığı, indirimler veya plan yapısı dahil olmak üzere değiştirilen belirli değişken.

Deney tasarımı ve metodolojisi: A/B fiyatlandırma sayfaları, kohort tabanlı lansmanlar, coğrafi testler veya kontrollü özellik geçişleri gibi kullanılan test yaklaşımı.

Birincil başarı metrikleri: Ziyaretçi başına gelir, dönüşüm oranı, ortalama işlem boyutu veya müşteri tutma oranı gibi başarıyı değerlendirmek için kullanılan tek metrik.

Koruyucu metrikler: Müşteri kaybı, aktivasyon düşüşü, destek talepleri veya satış döngüsü süresi gibi olumsuz etkileri erken tespit etmek için izlenen ikincil metrikler.

Müşteri güveni ve maruz kalma kuralları: Deneyi kimlerin göreceğini, deneyin ne kadar süreceğini ve iletişim veya eski hakların korunması yoluyla müşteri güveninin nasıl korunacağını tanımlayan kılavuzlar.

Karar ve uygulama kriterleri: Stratejik fiyatlandırma değişikliğinin uygulanıp uygulanmayacağını, tekrarlanıp tekrarlanmayacağını veya geri alınmayacağını belirleyen önceden tanımlanmış kurallar. Bu, önyargıları ortadan kaldırır ve verilere dayalı güvenilir fiyatlandırma kararları alınmasını sağlar.

📚 Daha fazla bilgi: Daha iyi iş kararları için A/B testi örneklerini keşfedin

👀 Biliyor muydunuz? " 9,99 $" gibi fiyatlar psikolojik bir hiledir. Beyniniz ilk rakama odaklanır, bu nedenle 9,99 dolar, 10 dolardan sadece 1 sent farkla, neredeyse aynı değilmiş gibi hissettirir.

Adım Adım Fiyatlandırma Deneyi Süreci

Aşağıda, müşteri beklentilerinize uygun etkili bir fiyatlandırma deneyi uygulamak için gerekli adımlar yer almaktadır:

Adım 1: Araştırma ve hipotez oluşturma

Öncelikle, mevcut fiyatlandırmanızın nasıl işlediğine dair temel bir görünümüne ihtiyacınız var. Belirli bir veri setini (şirketin tam denetimini değil) çekerek başlayın. Bu, şunları içerir:

Son birkaç döngüdeki plana ve fiyat noktalarına göre dönüşüm

Seviyeler ve anahtar müşteri segmentleri arasında yükseltme ve düşürme modelleri

Fiyat veya değeri bahseden müşteri kaybı nedenleri

Fiyatlandırma veya rakiplerle ilgili satışlardan elde edilen kazanç-kayıp notları

Rakip fiyat sayfaları, fiyatlandırma modeli yapısı ve karşılaştırılabilir kademeler için paketler (kullanıma dayalı fiyatlandırma kullanıp kullanmadıkları dahil)

Ardından, ana fiyatlandırma gerilimine odaklanın. Gerilimi bir veya iki cümleyle ifade edemiyorsanız, bunu test etmeye hazır değilsiniz demektir.

Bu aşamada size yardımcı olacak bazı sorular şunlardır: Müşteriler, diğer planlara veya belirli fiyat noktalarına kıyasla bir planı açıkça fazla tercih ediyor mu?

Hangi fiyat noktalarında dönüşüm veya müşteri kaybında keskin değişiklikler görüyoruz?

Hangi müşteri segmentleri fiyatlardan şikayet eder, hangileri ise hiç bahsetmez?

Benzer değer ve fiyatlandırma modeli (örneğin, koltuk sayısı yerine kullanım bazlı fiyatlandırma) açısından ana rakiplerimizden açıkça daha ucuz mu yoksa daha pahalı mıyız?

ClickUp nasıl yardımcı olur?

Bu araştırmayı saklamak için tek bir doğru kaynak gerekir. Bunun için, en iyi yapay zeka destekli ve işbirliğine dayalı belge merkezi olan ClickUp Docs'u kullanın.

ClickUp belgesi ile fiyatlandırma hipotezlerini belgelendirin ve destekleyici araştırmaları işbirliği içinde merkezileştirin.

Belgeyi, rakiplerin taranması ve deneylerin yazılması için alt sayfalar içeren bir fiyatlandırma araştırma merkezi haline getirin. Deney sonuçlarının yanı sıra kullanım metriklerini, müşteri edinme maliyetini vb. de ekleyebilirsiniz.

Docs içinde, ek bağlam sağlamak için YouTube videoları, Google E-Tablolar, tablolar, PDF'ler ve daha fazlasını gömebilirsiniz.

ClickUp Belge ile rakip araştırmalarını, deneyleri ve fiyatlandırma metriklerini merkezi bir merkezde düzenleyin.

En iyi kısmı ise: Belge, ClickUp Brain ile yapay zeka destekli olduğu için avantajları katlanarak artar.

Geçmiş deneyleri özetleyebilir, gelecekteki fiyatlandırma stratejilerine yön verecek kalıpları ortaya çıkarabilir ve hatta değişken fiyatlandırmayı test etmek için fikirler tasarlayabilirsiniz.

Fiyatlandırma deneylerini özetleyin, kalıpları ortaya çıkarın ve ClickUp Brain ile belgelerden yeni test fikirleri taslağı oluşturun.

👀 Biliyor muydunuz? İki kişi aynı mağazadan aynı Instacart sepetini oluşturabilir, ancak yine de farklı toplam tutarlar görebilir. Dört şehirde 437 alışverişçiyi kapsayan yakın tarihli bir araştırma, öğelerin yaklaşık %75'inin farklı fiyatlar gösterdiğini, ortalama farkın %13 civarında olduğunu ve bazı farkların %23'e ulaştığını ortaya koydu.

2. Adım: Deneyi tasarlayın

Şimdi, fiyatın etkisini diğer her şeyden ayırın!

Diğer bir deyişle, teklif, mesajlaşma, huni ve deneyim aynı kalırken, yalnızca sayıyı ve bunu gören kişileri değiştirirsiniz.

Bunu birkaç şekilde yapılandırabilirsiniz:

A/B test yaklaşımları

Segment tabanlı testler: Farklı müşteri segmentlerine farklı fiyat noktaları gösterin, örneğin küçük ve orta ölçekli hesaplar veya self servis ve satış destekli hesaplar. Ürününüzü zaten segmentlere ayırdıysanız ve gruplara göre fiyat duyarlılığını ayarlamak istiyorsanız bu yöntem idealdir.

Kohort tabanlı test: Belirli bir zamanda başlayan, iyi tanımlanmış bir kohort için yeni bir fiyat başlatın, ardından haftalar veya aylar boyunca bu kohortun davranışını eski fiyattaki önceki kohortla karşılaştırın (uzun vadeli modellerin önemli olduğu abonelik veya kullanım tabanlı ürünler için yararlıdır).

Coğrafi fiyat testi: Bir bölgede daha yüksek veya daha düşük bir fiyat uygularken, başka bir bölgede mevcut fiyatı koruyun. Coğrafi bölünmelerin net olduğu ve riski sınırlamak, ancak yine de canlı pazar geri bildirimi almak istediğiniz durumlarda etkili bir yöntemdir.

Yeni ve mevcut müşteri testi: Yeni fiyatlandırmayı yalnızca yeni müşterilere uygulayın ve mevcut müşterileri eski yapıda tutun. Bu, tepkiyi önler ve yeni fiyatın, mevcut müşteri tabanınızı etkilemeden önce yeni müşteri kazanımını nasıl etkilediğini ölçmenizi sağlar.

Deneysel kontroller

Fiyat dışında her şeyi sabit tutun (aynı özellikler, mesajlar, ödeme akışı, promosyonlar).

Testin tüm süresi boyunca mevcut fiyatlandırmayı koruyan net bir kontrol grubu oluşturun.

Anlamlı bir sonuç elde etmek için gereken minimum örnek boyutunu ve test süresini belirleyin (kimse erken aşamadaki gürültüye aşırı tepki vermek istemez 😮‍💨).

🚀 ClickUp Avantajı: Tablo Görünümü'nü kullanarak her departmanın yürüttüğü tüm deneyleri listeye alın. Hiçbir şeyi kaçırmamak için atanan kişileri, durumları, son teslim tarihlerini ve öncelikleri ekleyin. ClickUp Tablo Görünümü'nü kullanarak merkezi bir tablo içinde fiyatlandırma deneylerini izleyin ve yönetin. Esnek bir elektronik tablo gibi çalışır, ancak her satır, açabileceğiniz, yorum yapabileceğiniz ve bağlam içinde güncelleyebileceğiniz gerçek bir görev olarak kalır. Tablo Görünümü'nü kullanarak her departmanın yürüttüğü tüm deneyleri listeye alın. Hiçbir şeyi kaçırmamak için atanan kişiler, durumlar, son teslim tarihleri ve öncelikler ekleyin.

3. Adım: Testi uygulayın

Bu aşamada, kurulum şu soruyu yanıtlamalıdır: "Bu kullanıcı için bu fiyatla ne olur?"

Özetle:

Alan Kurulumunuz Sorulacak sorular Fiyat yapılandırması Deneme ID'sine göre bayraklar veya yapılandırmada kontrol ve varyant fiyatlarını tanımlayın. Yeni bir sürüm yayınlamadan doğru kohort için her bir varyantı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir miyim? Özel müşteri yüzeyleri Fiyatlandırma sayfasını, uygulama içi ek satışları, ödeme işlemlerini, e-postaları ve faturaları güncelleyin. Aynı kullanıcı, aynı teklif için iki farklı fiyat görür mü? Faturalandırma ve ödemeler Varyant bilgilerini faturalandırma ve ödeme sistemlerine aktarın Vergiler, para birimi, yuvarlama, kuponlar ve orantılı dağıtım hala varyant başına doğru şekilde çalışıyor mu? Analitik ve günlük kaydı Deney ID'sini ve varyantını önemli etkinliklere ve hunilere ekleyin. Testteki herhangi bir kullanıcı için "X fiyatını gördü"den "X ücretlendirildi"ye kadar tüm yolu izleyebilir miyim? Koruma önlemleri ve geri alma Özellik bayrağı kill switch'leri ve kısa bir geri alma çalıştırma kılavuzu oluşturun. Bir sorun olduğunda, ilk, ikinci ve üçüncü olarak neyi yapmamız gerektiğini tam olarak biliyor muyuz?

Küçük bir pilot uygulama gerçekleştirin. Her bir varyant üzerinden gerçek işlemler gerçekleştirin, makbuzları okuyun ve günlükleri inceleyin.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

Takımlar arasında manuel olarak kurulumu koordinasyon sağlamak yerine, testin operasyonel altyapısını otomatikleştirebilirsiniz. ClickUp Otomasyonları size şu konularda yardımcı olur:

Deney durumu "Onaylandı" olarak değiştiğinde uygulama görevlerini otomatik olarak tetikleyici olarak kullanın.

Fiyatlandırma sayfası güncellemeleri, faturalandırma yapılandırması, analitik etiketleme ve kalite güvencesi için sorumlular atayın.

Deney başlamadan önce faturalandırma ve analitik işlemlerinin ayarlanması için sıralamayı uygulayın.

Göreve Rollback etiketi eklendiğinde paydaşları anında bilgilendirin. Rollback adlı bir etiket, paydaşlara bir bildirim tetikleyebilir.

ClickUp Otomasyonlarını kurarak, her fiyatlandırma deneyinin aynı kontrollü yürütme yolundan geçmesini ve net bir sahiplik yapısı olmasını sağlayın.

Ayrıca, güvenlik önlemlerini doğrudan ş akışına kodlayabilirsiniz.

Bu video, günlük iş akışlarınızı nasıl otomasyonla otomatikleştirebileceğinizi gösterir:

⚡ Şablon Arşivi: Ücretsiz ClickUp ve Google Analytics Rapor Şablonları

4. Adım: Sonuçları analiz edin

Bu adım, fiyatlandırma deneyinin tamamlandığını yanıtlar. Bu, gelecekte fiyatlandırmayı nasıl yapmanız gerektiği konusunda ne anlama gelir?

Burada dürüst kalmanın en kolay yolu, sonuçları birkaç katman halinde incelemektir.

Bunu adım adım kılavuz olarak kullanın:

Katman Kontrol etmeniz gerekenler Kullanışlı araçlar Veri sağlamlığı Trafik bölünmesi, kohort dengesi, etkinlik tetiklemeleri, garip örnek oranları yok Amplitude, Mixpanel, GA4 Temel iş sonucu Ziyaretçi başına gelir veya kâr, artış ve kontrol, temel güven kontrolü BigQuery, Snowflake, Looker, Tableau, Excel Segmentlere göre davranış Plan, bölge, kanal, yeni ve mevcut müşteriler arasındaki farklar Amplitude veya Mixpanel'deki segmentler, SQL Kısa vadeli risk sinyalleri Para iadeleri, düşürme işlemleri, erken ayrılma, "çok pahalı" biletler Zendesk, Intercom, Help Scout Zaman içinde şekillendirin Erken artış veya düşüş, hafta içi ve hafta sonu modelleri BI veya ürün analizlerinde zaman serisi grafikleri

📚 Ayrıca okuyun: Başarı için Doğru Ürün Fiyatlandırma Stratejilerini Seçme

Adım 5: Öğrenilenleri raporlayın ve paylaşım yapın

Bir ay sonra odada bulunmayan biri deney özetinizi okursa, sizin yapacağınızla aynı kararı verebilir mi? Cevap hayırsa, test henüz tam olarak tamamlanmamıştır.

Raporlama, zamana ve bağlama dayanabilecek bir kararı yakalamaya daha yatkındır.

Özetle:

Bölüm Yazdıklarınız Örnek snippet Başlık Test, hedef kitle ve karar hakkında bir veya iki cümle "Yeni self servis kayıtları için Pro'nun fiyatını 39 dolardan 45 dolara çıkarmayı denedik. Bu uygulamayı ABD ve AB'de hayata geçiriyoruz." Önemli sayılar Birincil metrik artı bir veya iki destekleyici metrik, yönlendirme ile birlikte "Yeni müşteri başına kâr %6 arttı. Dönüşüm 0,3 puan düştü (önemli değil). İade oranı sabit kaldı." Kimler nasıl tepki verdi? Segmentlere göre kısa bir görünüm "5 koltuktan az olan takımlar biraz daha duyarlıydı. 10 koltuktan fazla olan takımlar yeni fiyata neredeyse hiç tepki göstermedi." Riskler Dikkat etmeniz gereken uyarı işaretleri "Çok küçük takımların "çok pahalı" biletlerinde hafif bir artış var, ancak hacimler şu ana kadar düşük." Sonraki adım Net eylemler ve bunun sonucunda ortaya çıkan takip deneyleri "ABD ve AB'deki tüm yeni self servis kayıtlarına uygulayın. Sonraki test: küçük takımları Starter seviyesine yönlendirin."

Bitmiş özet, düz yazıda şöyle görünebilir:

"ABD ve AB'deki yeni self servis kayıtları için Pro'nun fiyatını 39 dolardan 45 dolara yükselttik. Yeni müşteri başına kâr, erken müşteri kaybında anlamlı bir değişiklik olmadan yaklaşık yüzde 6 arttı, bu nedenle bu uygulamayı bu bölgelerdeki tüm yeni self servis müşterilerine yaygınlaştırıyoruz. Çok küçük takımlar fiyatlara biraz daha duyarlı davrandı ve birkaç tane daha "çok pahalı" bilet oluşturdu, ancak daha büyük takımlar neredeyse hiç tepki göstermedi. Desteki dört hafta daha izleyeceğiz ve çok küçük takımlara Pro indirimleri yerine daha ucuz Starter seviyesini öneren bir takip testi tasarlayacağız.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

Fiyatlandırma deneyleri yürütürken, dağınık notlar ve statik raporlar hızla işe yaramaz hale gelir. Fiyatlandırma sonuçları incelikli ve zamana bağlıdır.

Bir elektronik tablo sayılar gösterebilir, ancak bir kararın neden alındığını, farklı segmentlerin nasıl tepki verdiğini veya hangi risklerin bilinçli olarak kabul edildiğini kaydetmez.

Metrikleri, bağlamı ve kararları zaman içinde birbirine bağlı tutan tek bir görünüm gerekir.

ClickUp gösterge panelleri, fiyatlandırma deneyleri için merkezi raporlama ve karar günlüğü görevi görür. Size şu konularda yardımcı olur:

Kohortlar arasında test öncesi ve sonrası performansları karşılaştırın.

Birincil ve koruyucu metrikleri gerçek zamanlı olarak izleyin

Müşteri kaybı, geri ödemeler veya destek talepleri gibi segment düzeyindeki tepkileri izleyin.

Yaygınlaştırma ölçeği genişlemeden önce erken uyarı sinyallerini tespit edin

ClickUp gösterge panelleri ile fiyatlandırma deneyinin performansını görselleştirin.

⭐ Bonus: Gösterge panellerini AI Kartları ile eşleştirerek ham verileri karar almaya hazır özetlere dönüştürün. Bu kombinasyonu nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır 👇

📮 ClickUp Insight: AI olgunluk anketimiz, bilgi çalışanlarının %38'inin AI'yı hiç kullanmadığını ve sadece %12'sinin AI'yı ş akışlarına tam olarak entegre ettiğini gösteriyor. Bu boşluk genellikle birbirinden kopuk araçlar ve sadece yüzeysel bir katman olarak fonksiyonu olan bir AI asistanı nedeniyle oluşur. AI, görevlerin, belgelerin ve tartışmaların gerçekleştiği yere entegre edilmediğinde, benimsenmesi yavaş ve tutarsız hale gelir. Çözüm nedir? Derin bağlam! ClickUp Brain, çalışma alanınızda yer alarak bağlam engelini ortadan kaldırır. Her görev, belge, mesaj ve ş akışından erişilebilir ve sizin ve takımınızın üzerinde çalıştığı konuları tam olarak bilir.

6. Adım: Deneyi ölçeklendirin veya sonlandırın

Her fiyatlandırma deneyi net bir sonuçla sona ermelidir. Sonuç, piyasaya sürülme, yineleme veya kapatma ile sonuçlanmazsa, deney yapılacak işi yapamamış demektir.

Deney birincil başarı ölçütünü karşılayıp sınırlar içinde kalırsa, kasıtlı olarak ölçeklendirin.

Sonuçlar nötr veya karışık ise, karar vermeyi zorlamayın. Deneyi sonlandırın, öğrendiklerinizi belgelendirin ve hipotezi iyileştirin.

Deneyin performansı açıkça düşükse veya güvenlik sınırlarını tetikliyorsa, deneyi hemen sonlandırın. Etkilenen müşterileri geri döndürün, gerektiğinde şeffaf bir şekilde iletişim kurun ve testin neden başarısız olduğunu kaydedin. Bu olumsuz sonuçlar, gelecekteki fiyatlandırma seçeneklerini daraltarak aynı hataların tekrarlanmasını önlediği için aynı derecede değerlidir.

Ölçeklendirme geliri artırır. Sunsetting güveni korur. Her ikisi de sağlıklı bir fiyatlandırma deneyi uygulamasının işaretleridir.

⚡ Şablon Arşivi: İşlemleri Kolaylaştırmak için Ücretsiz İş Kılavuzu Şablonları

Takip Edilecek Fiyatlandırma Deney Çerçeveleri

İşte deneyebileceğiniz bazı fiyatlandırma deneyi çerçeveleri:

1. Fiyat Duyarlılığı Testi (WTP Bantları)

👀 Ne test ediyor: Talep düşmeden önce müşterilerin ne kadar ödemeye hazır oldukları.

🛠️ Nasıl çalışır: Kohortlar arasında birden fazla fiyat noktasını test edin ve dönüşüm, ziyaretçi başına gelir ve müşteri kaybını ölçün.

🎯 En iyi kullanım alanları:

Fiyatlandırmanın çok düşük mü yoksa çok yüksek mi olduğundan emin değilsiniz.

Fiyat tavanları ve tabanları belirlemek istiyorsunuz

2. Ücretsizden Ücretliye Geçiş Sınırı Testi

👀 Neyi test eder: Ücretsiz değer ile ücretli değer arasındaki sınırı nerede çizmek gerekir.

🛠️ Nasıl çalışır: Özellikleri, kullanım sınırlarını veya destek erişimini ücretsiz ve ücretli katmanlar arasında taşıyın ve dönüşümü izleyin.

🎯 En iyi kullanım alanları:

Ücretsiz kullanıcılar yoğun olarak etkileşimde bulunur ancak dönüşüm sağlamaz

Ücretsiz katman geliri baltalıyor

3. Sabitleme ve Yem Fiyatlandırma Çerçevesi

👀 Ne test ediyor: Bağlamın plan seçimini ve algılanan uygunluğu nasıl etkilediği.

🛠️ Nasıl çalışır: Kullanıcıları hedef seviyeye yönlendirmek için bağlantı veya yem planları sunun.

🎯 En iyi kullanım alanları:

Çoğu kullanıcı tek bir plan etrafında toplanır

Orta düzey benimsenme zayıf

🧠 İlginç bilgi: 1999 yılında Coca-Cola'nın, hava ısındığında daha fazla ücret talep edebilen otomatlar üzerinde çalıştığı bildirildi. Bu, temelde "fiyat artışına" benziyordu... ancak uygulamaların bunu normal hale getirmesinden yıllar önce, gazlı içecekler için.

4. Değer Metrik Deneyleri

👀 Ne test ediyor: Müşterilerin en rahat ödemeyi yaptığı değer birimi.

🛠️ Nasıl çalışır: Sabit ücret yerine koltuk sayısı, kullanım, sonuçlar veya hacme dayalı fiyatlandırma denemeleri yapın.

🎯 En iyi kullanım alanları:

Kullanım, müşteriler arasında büyük farklılıklar gösterir.

İleri düzey kullanıcılar, ücretlerin düşük veya yüksek olduğunu düşünüyor

ClickUp, kademeli paketleme ve sabitleme stratejisi kullanır. Fiyatlandırma sayfasında birden fazla kademeli plan (Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan, Sınırsız Plan, İşletme Planı, Business Plus Planı, Kurumsal Plan) gösterilir. Her kademe, fiyatla birlikte artan tanımlanmış özellik setleri ve kullanım sınırlarına sahiptir. Bu, değerin sadece etiket fiyatı yerine plan tasarımıyla aktarıldığı klasik bir paket ve plan yapısı çerçevesidir. ClickUp'ın fiyatlandırma stratejisi ClickUp, ücretli seviyelere ek olarak önemli özelliklere sahip Sonsuza Kadar Ücretsiz planı sunarak, sabitleme yöntemini de kullanır. Ücretsiz seçenek ve daha düşük seviyeler, yan yana karşılaştırıldığında daha yüksek değerli planları daha cazip hissettirir.

Başarılı Fiyatlandırma Deneylerinin Örnekleri

Farklı şirketlerin fiyatlandırma kılavuzu deneylerini nasıl uyguladığını görelim: 🌸

1. Uber'in dalgalı fiyatlandırması (Arz ve talebi gerçek zamanlı olarak eşleştirme)

Uber'in dalgalı fiyatlandırması (yüksek talep sırasında uygulanan dinamik bir çarpan), fiyat sinyallerinin sürücüleri ve yolcuları yeniden dengeleyip dengeleyemeyeceğini görmek için bir deney olarak başlatıldı.

Uber aracılığıyla

Dahili analizler, yoğun dönemlerde fiyatların yükselmesi nedeniyle bazı yolcuların beklemek zorunda kaldığını, ancak aynı zamanda daha fazla sürücünün yoğun bölgelere çekildiğini gösterdi. Bu da yoğun etkinlikler sırasında bekleme sürelerini kısalttı ve tamamlanan yolculuk sayısını artırdı.

2. Netflix'in yeni fiyatlandırma segmenti (Düşük seviyeli, sadece mobil cihazlar için plan)

Netflix, Hindistan ve diğer Asya pazarlarında daha düşük fiyatlı bir abonelik planını test etmeye başladı. Yalnızca mobil cihazlar için geçerli olan bu planın fiyatı aylık 2,80 dolardan başlıyor.

Netflix aracılığıyla

Buradaki püf noktası, yalnızca bir cihazda yayın izleyebilmenizdi. Buradaki hedef, fiyat duyarlı bir pazarda erişilebilirliği artırmaktı. Ve bu oldukça iyi sonuç vermiş görünüyor! Netflix, sonuçların yeterince güçlü olduğunu ve benzer düşük maliyetli planları diğer ülkelere de getirebileceklerini söyledi.

3. The Economist'in üç aşamalı teklifi (Premium seviyeyi teşvik etmek için aldatıcı fiyatlandırma)

The Economist, üç aşamalı bir abonelik teklifi ile ünlüdür:

Yalnızca web: 59 $

Yalnızca baskı: 125 $ (yem)

Web ve baskı: 125 $

The Strategy Story aracılığıyla

Dan Ariely bu yapıyı öğrencilerle test ettiğinde, "sadece 125 dolara baskı" tuzağını eklemek, insanları premium pakete yönlendirdi. 125 dolarlık web ve baskı teklifini seçenlerin oranı %68'den %84'e sıçradı.

100 müşteri başına gelir arttı çünkü çok daha fazla kişi, gerçek üst fiyatı değiştirmeden daha yüksek fiyatlı seçeneği tercih etti.

Fiyatlandırma Deneylerinde Sık Yapılan Hatalar

Dikkat etmeniz gereken bazı yaygın tuzaklar şunlardır:

❌ Yetersiz örnek boyutu

Çok az sayıda müşteri ile deneyler yapmak, güvenilir olmayan sonuçlara yol açar. Sonuç sadece rastgele bir değişiklikken, fiyat değişikliğinin başarılı veya başarısız olduğu sonucuna varabilirsiniz.

✅ Düzeltme: Bir fiyatlandırma aracında, istatistiksel güç analizi kullanarak başlatmadan önce gerekli örnek boyutunu hesaplayın. En az %80 istatistiksel güç hedefleyin ve temel dönüşüm oranınızı, beklenen etki büyüklüğünü ve istenen güven düzeyini (genellikle %95) hesaba katın. Çevrimiçi örneklem büyüklüğü hesaplayıcılarını kullanın veya bir veri analistine danışarak her grupta gereken minimum müşteri sayısını belirleyin.

❌ Kannibalizasyonu hesaba katmamak

Yeni bir fiyatlandırma kademesi güçlü bir benimsenme gösterebilir, ancak daha yüksek kademelerden daha düşük kademelere geçen veya daha pahalı seçenekleri tercih edecek olan müşteri sayısını ölçmüyorsunuz.

✅ Düzeltme: Yeni seçeneğin benimsenmesi değil, tüm kademelerde net gelir etkisini ölçün. Yeni fiyatlandırma yapısının toplam geliri artırıp artırmadığını veya sadece müşterileri başka yerlere kaydırıp kaydırmadığını hesaplayın. Doğal yükseltme/düşürme modellerini görmek için kohort analizini değerlendirin.

❌ Doğru segmentasyon yapılmaması

Tüm müşterilere aynı şekilde davranmak, çeşitli grupların fiyatlandırmaya nasıl tepki verdikleri konusunda önemli farklılıkları gözden kaçırmak anlamına gelir. Yeni müşteriler, ileri düzey kullanıcılar, farklı sektörler veya coğrafi pazarlar çok farklı tepkiler verebilir.

✅ Düzeltme: Önemli müşteri segmentlerini önceden tanımlayın (yeni müşteriler ve geri dönen müşteriler, KOBİ'ler ve kurumsal işletmeler, coğrafi konum, kullanım düzeyi) ve her segmentin yeterli örnek boyutuna sahip olduğundan emin olun. Sonuçları hem genel olarak hem de segmentlere göre analiz edin. Bu, fiyat değişikliğinin herkes için mi yoksa sadece belirli gruplar için mi işe yaradığını gösterir.

❌ Test gruplarında seçim önyargısı

Rastgele olmayan gruplar, fiyatlandırma değişikliğinin etkisinden ziyade müşteri türleri arasındaki farkları ölçtüğünüz anlamına gelir.

✅ Düzeltme: Müşterileri kontrol ve tedavi gruplarına atamak için uygun rastgele leştirme kullanın. A/B testlerinizdeki grupların anahtar özellikler (demografik bilgiler, geçmiş satın alma davranışları, edinim kanalı) açısından dengeli olduğunu doğrulayın. Mevcut müşteriler için, benzer müşterilerin gruplara ayrıldığı eşleştirilmiş çift tasarımları değerlendirin.

Fiyatlandırma deneylerini güvenilir bir şekilde yürütmek için, maruz kalma düzeyini kontrol edebilen, her kullanıcının gördüklerini kaydedebilen ve bunları nihai olarak ödedikleri tutarla bağlantı kurabilen araçlara ihtiyacınız vardır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

1. ClickUp (Tek bir birleşik AI destekli Çalışma Alanı'nda uçtan uca fiyatlandırma deneyleri yürütmek için en iyisi)

Bir ekip arkadaşınızdan size son fiyatlandırma deneyini anlatmasını isteyin ve bir dizi belge, BI gösterge paneli ve e-posta konuları getirip getirmediğini kontrol edin. Tanrı korusun, eğer getirirlerse, sistemin ne kadar bozuk olduğunu anlarsınız!

ClickUp, tüm bu döngüyü tek bir sisteme çekerek iş dağınıklığını sonsuza kadar ortadan kaldırmak için birleşik bir AI Çalışma Alanı olarak devreye girer. Araştırma ve hipotezler sürüm kontrollü Belgelerde yer alır, uygulama Görevler aracılığıyla yürütülür ve performans Gösterge Panellerinde gösterilir. Ve tüm bunları birbirine bağlamak için, dünyanın en bağlamsal ve ortam odaklı iş AI'sı üstte yer alır ve bağlam değiştirme süresini kalıcı olarak ortadan kaldırır.

Şimdi buna bir göz atalım:

Her fiyatlandırma deneyine bir sorumlu ve bir yol belirleyin

ClickUp görevleri, fiyatlandırma fikrinizi somut ve uygulamaya hazır bir konsepte dönüştürmenize yardımcı olur. Basitçe söylemek gerekirse, her deney, kimin ve ne zaman ilerleteceği konusunda herhangi bir karışıklığı önlemek için atanan kişiler, durum, öncelik ve tarihler içeren bir görev haline gelir.

ClickUp görevlerini kullanarak fiyatlandırma deneylerini, atanan kişiler, öncelikler ve zaman çizelgeleri ile takip edilebilir bir iş haline getirin.

Her görevin altına, "fatura sisteminde fiyatlandırmayı ayarla" veya "sonuçları analiz et" gibi alt görevler de ekleyebilirsiniz. Daha iyi kişiselleştirme istiyorsanız, deney kimliği, fiyat varyantı veya hedef segment gibi hesaba katmak istediğiniz tüm ilgili faktörler için ClickUp Özel Alanları'nı kullanın.

Deneyleri alt görevlere ayırın ve ClickUp Özel Alanları ile varyantları ve segmentleri izleyin.

İlerlemeyi takip etmek için Görevler yorum bölümünü kullanarak atanan ekip arkadaşlarını bilgilendirin ve ilgili deney konularını açık bir şekilde konuşun.

Yerleşik yapay zeka özelliğini kullanarak her fiyatlandırma deneyini tasarlayın, yürütün ve bunlardan dersler çıkarın.

ClickUp Brain, karışık verileri test edilebilir fikirlere dönüştüren bir fiyatlandırma "yardımcısı" gibi davranabilir. Mevcut belgelerinizi, görevlerinizi, notlarınızı ve hatta toplantı özetlerinizi tarayarak tekrarlayan fiyatlandırma sorunlarını (örneğin, "küçük takımlar için çok pahalı" veya "karışık kademeler") ortaya çıkarır ve bunları hipotezlere dönüştürür.

ClickUp Brain ile çalışma alanınızın bağlamını analiz ederek fiyatlandırma geri bildirimlerini test edilebilir hipotezlere dönüştürün.

Buradan yola çıkarak, Çalışma Alanınızdan aldığı bağlama göre deney yapılarını (hedef alınacak segmentler, test edilecek varyantlar ve izlenecek metrikler) taslak olarak çizmek için kullanın.

Deneyler sona erdikten sonra, seçilen fiyatlandırmaya göre müşteriye yönelik SSS'ler, fiyatlandırma sayfa metinleri veya iç satış destek materyalleri hazırlayabilir, hepsi markanızın sesiyle.

ClickUp Brain ile fiyatlandırma deneyleri tasarlayın ve markanızın sesiyle lansman mesajları hazırlayın.

Zamanla, her şey ClickUp'ta depolandığı için Brain, geçmiş fiyatlandırma testlerinin aranabilir bir kaydı haline gelir. Bu, "X'i en son denediğimizde ne oldu?" diye sorabileceğiniz ve her seferinde tekerleği yeniden icat etmekten kaçınabileceğiniz anlamına gelir.

ClickUp'ın AI masaüstü yardımcısıyla konuşmaları fiyatlandırma bilgisine dönüştürün

En güvenilir AI masaüstü yardımcısı olan ClickUp Brain MAX, hipotezlerinizden, deney görevlerinizden, gösterge panellerinizden ve hatta harici kaynaklardan bağlam bilgisi alabilir. Elinizdeki göreve bağlı olarak ChatGPT, Claude ve Gemini gibi harici AI modelleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

ClickUp Brain MAX ile birden fazla LLM kullanarak hipotezler, deneyler, gösterge panelleri ve harici kaynaklar arasında bağlam oluşturun.

"Son altı ayda Pro planında hangi fiyatlandırma deneylerini gerçekleştirdik?" diye sorun ve BrainGPT, tüm fiyatlandırma deneyi çerçevesini, anahtar sonuçları ve kararları tek bir özet halinde sunabilir.

Connected Search ile, her bir uygulamayı ClickUp'a bağladığınızda, harici uygulamalarda bilgi bulmanızı sağlar.

Örnek: Müşteri başarısı ekibinin küçük takımların fiyat konusunda direnç gösterdiğini bahsettiği tüm belgeleri bulun. Connected Search özelliği kullanılarak ClickUp ve bağlı cihazlarda arama yapılır. Fiyatlandırma deneyleri yapmak için kesin kanıtlara sahip olursunuz.

ClickUp ve bağlı uygulamalarda arama yaparak ClickUp Brain MAX ile müşterilerin fiyatlandırma kanıtlarını tam olarak ortaya çıkarın.

BrainMAX'ın Talk to Text özelliği bunu daha da kolaylaştırır! Bu, satış veya müşteri hizmetleri ekibinin görüşmeden hemen sonra notlarını dikte edebileceği ve Brain MAX'ın bu bilgileri doğru deneye bağlayabileceği veya test edilecek yeni bir hipoteze dönüştürebileceği anlamına gelir.

Fiyatlandırma deneyleri için yapay zeka iş arkadaşlarınız olarak Süper Ajanları kullanın.

ClickUp Süper Ajanları, çalışma alanınızın içine doğrudan yerleştirilmiş otonom AI takım arkadaşları gibi davranır. Çalışma alanınızdaki verilere ve onlara verdiğiniz bağlı uygulamalara erişebilirler.

Bunu yalnızca, bireysel Ajan profilinde etkinleştirirseniz bellek oluştururlar.

ClickUp Super Agents ile görevleri, belgeleri, sohbetleri ve hedefleri anlayan otonom AI ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışın.

📌 Süper Ajanların fiyatlandırma deneylerini nasıl desteklediğine dair örnek. Süper Ajanları şu şekilde yapılandırabilirsiniz: Canlı deneyleri izleyin ve müşteri kaybı veya geri ödemeler gibi koruma ölçütleri eşikleri aştığında uyarı verin.

Deney zaman çizelgelerini izleyin ve analiz veya kararlar geciktiğinde sahiplerini bilgilendirin.

Mevcut sonuçları geçmiş fiyatlandırma testleriyle karşılaştırın ve geçmiş bağlamı otomatik olarak ortaya çıkarın.

Önceden tanımlanmış kurallara göre ölçeklendirme, yineleme veya sonlandırma gibi sonraki adımları önerin. ClickUp ile ilk Süper Ajanınızı oluşturun 👇

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Deney çabasını tahmin edin: ClickUp Zaman Tahminlerini kullanarak her bir fiyatlandırma testinin boyutunu belirleyin, böylece etki ile çaba arasında denge kurabilir ve takımı çeyreğin kaldırabileceğinden daha fazla deney ile aşırı yüklemekten kaçınabilirsiniz. ClickUp Zaman Tahminlerini kullanarak her bir fiyatlandırma testinin boyutunu belirleyin, böylece etki ile çaba arasında denge kurabilir ve takımı çeyreğin kaldırabileceğinden daha fazla deney ile aşırı yüklemekten kaçınabilirsiniz.

Fikirleri ve geri bildirimleri toplayın: ClickUp Formları aracılığıyla yeni fiyatlandırma fikirleri veya müşteri tepkileri toplayın, her gönderiyi hedef segment, önerilen fiyat noktaları ve beklenen etki gibi alanları içeren bir görevle dönüştürün.

Fiyatlandırma modellerini görsel olarak tasarlayın: ClickUp Beyaz Tahtalarını kullanarak fiyatlandırma merdivenlerini, müşteri segmentlerini ve yükseltme yollarını çizimleyin, ardından yapışkan notları ve şekilleri görevlere dönüştürün, böylece beyin fırtınası doğrudan uygulamaya akışını sürdürsün.

Deneyleri her açıdan görüntüleyin: Liste görünümü, Pano, Takvim ve Tablo gibi Liste görünümü, Pano, Takvim ve Tablo gibi ClickUp Görünümleri arasında geçiş yaparak deneyleri aşama, sahibi, lansman tarihi veya bölgeye göre düzenleyin, altta yatan verileri veya bağlamı kaybetmeden.

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın özelliklerinin derinliği, ilk kez kullanan kullanıcıları zorlayabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4. 7/5 (10.800'den fazla yorum)

Capterra: 4. 6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

ClickUp tamamen özelleştirilebilir, bu da işimizin her yönü için anlamlı ş akışları oluşturmamızı sağlar. İster finans takımı, ister pazarlama takımı, ister hukuk takımı, ister operasyonların ön saflarında çalışanlar olsun, ClickUp her türlü bilgiyi ve her süreci sorunsuz, entegre, zahmetsiz ve sorunsuz bir şekilde yönetebilir.

ClickUp tamamen özelleştirilebilir, bu da işimizin her yönü için anlamlı ş akışları oluşturmamızı sağlar. İster finans takımı, ister pazarlama takımı, ister hukuk takımı, ister operasyonların ön saflarında çalışanlar olsun, ClickUp her türlü bilgiyi ve her türlü süreci sorunsuz, entegre, zahmetsiz ve sorunsuz bir şekilde yönetebilir.

2. Chargebee (Faturalandırma katmanında doğrudan abonelik fiyatlandırmasını test etmek ve uygulamaya koymak için en iyisi)

Chargebee aracılığıyla

Chargebee, tekrarlayan gelir elde eden işletmeler için geliştirilmiş bir abonelik faturalandırma ve gelir yönetimi platformudur. Birden fazla fiyatlandırma modelini (sabit, kademeli, hacim, kullanıma dayalı ve hibrit) destekler ve yeni planlar, kuponlar, deneme sürümleri ve bölgesel fiyat varyantları oluşturmanıza olanak tanır.

Takımlar, faturalandırma katmanında Chargebee'yi kullanarak fiyatlandırma ve paketlemeyi A/B testine tabi tutar, kohort düzeyinde gelir etkisini karşılaştırır ve başarıyla uygulanan değişiklikleri genellikle bir saatten kısa bir sürede hızlı bir şekilde uygulamaya koyarken, faturalandırma, vergiler ve gelir tanıma tutarlılığını korur.

Chargebee'nin en iyi özellikleri

Chargebee'nin ürün kataloğunda planlar, eklentiler ve para birimleri oluşturun, kopyalayın ve değiştirin, yeni fiyat noktaları veya tüm fiyatlandırma modellerini uygulamaya koyun.

Aynı plan için farklı sürümler oluşturun (örneğin, 49 $'lık Pro ve 59 $'lık Pro) ve geçerlilik tarihleri ve bölgesel geçersiz kılma seçenekleri ile mevcut SKU'ları bozmadan yeni seviyeler ekleyin.

Mevcut aboneleri mevcut fiyatlandırmalarıyla muaf tutarken, MRR bandı, coğrafi konum veya sözleşme süresi gibi filtreler kullanarak seçilen grupları seçici bir şekilde taşıyın.

Chargebee sınırlamaları

Mobil cihazlarda ödeme ve abonelik yönetimi, cihazlar arasında kesintiye uğrayan veya tutarsız davranan akışlarla kopuk hissedilebilir.

Raporlama genellikle güvenilir değildir, bu da ekstra doğrulama olmadan abonelik ve gelir analizlerine güvenmeyi zorlaştırır.

Chargebee fiyatlandırma

Başlangıç: Ücretsiz (ilk 250.000 $'lık kümülatif fatura tutarında, ardından fatura tutarının %0,75'i)

Performans: Aylık 100.000 $'a kadar faturalandırma için 7.188 $/yıl

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Chargebee derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (900+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (90+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Chargebee hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir yorumcusu şöyle diyor:

Chargebee, müşterilerimiz için otomatik faturalandırma, abonelik oluşturma ve promosyon kodları ayarlamayı çok kolaylaştırıyor. Arayüzü oldukça basit ve ş akışlarını kolaylaştırmaya yardımcı olan teknoloji yığınımızın çoğuyla bağlantı kuruyor.

Chargebee, müşterilerimiz için otomatik faturalandırma, abonelik oluşturma ve promosyon kodları ayarlarını çok kolaylaştırır. Arayüzü oldukça basit ve ş akışlarını kolaylaştırmaya yardımcı olan teknoloji yığınımızın çoğuyla bağlantılıdır.

3. Recurly (Yaşam döngüsü ve müşteri tutma kontrolleriyle abonelik planı sürümlerini yinelemek için en iyisi)

Recurly aracılığıyla

Recurly, farklı dolar tutarlarında veya faturalandırma aralıklarında yeni plan sürümleri oluşturabileceğiniz, mevcut müşteriler için eski planları canlı tutabileceğiniz ve yalnızca belirli segmentleri yeni fiyatlandırmaya yönlendirebileceğiniz bir abonelik yönetim platformudur.

Gelir ve müşteri kaybı analizleri, plan sürümüne göre MRR, yükseltmeler, düşürmeler ve iptalleri karşılaştırmanıza olanak tanır, böylece her fiyatlandırma deneyi abonelik ve müşteri tutma üzerindeki gerçek etkisine göre değerlendirilebilir.

Recurly'nin en iyi özellikleri

Recurly Subscriptions ile abonelik yaşam döngüsünü yönetin, yeni planları, fiyatları ve fatura koşullarını test ederken, arka planda orantılı dağıtım, yenileme ve ödeme hatırlatmaları tutarlı bir şekilde yönetilir.

Recurly Commerce ile Shopify'da satış yapın ve deneyler gerçekleştirin, abonelik ürünlerini piyasaya sürün, teklifleri düzenleyin ve farklı fiyat noktalarının veya paketlerin ödeme aşamasında nasıl performans gösterdiğini karşılaştırın.

Recurly Engage ile satışları ve müşteri sadakatini artırın, her fiyatlandırma kademesindeki abone davranışlarına göre hedefli yükseltme, geri kazanım ve indirim kampanyaları tetikleyin.

Recurly sınırlamaları

Yeni fiyatlandırmaya hızlı bir şekilde geçmeye çalışırken, fiyat yerelleştirme ve vergi dahil/vergi hariç seçeneklerini yönetmek zahmetli olabilir.

Yapılandırılmış fiyatlandırma A/B testleri ayarlamak kolay değildir, bu nedenle birçok deney mantığı hala araç dışında kalmak zorundadır.

Recurly fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Recurly derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4. 6/5 (60+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Recurly hakkında ne diyor?

Trustradius'tan bir yorumcu şöyle diyor:

Ücretli üyelik programlarımızı yönetmek için Recurly kullanıyoruz. İki üyelik programımızdaki çeşitli fatura döngülerini (aylık, üç aylık veya yıllık) çok iyi bir şekilde yönetiyor.

Ücretli üyelik programlarımızı yönetmek için Recurly kullanıyoruz. İki üyelik programımızdaki çeşitli fatura döngülerini (aylık, üç aylık veya yıllık) çok iyi bir şekilde yönetiyor.

ClickUp ile Fiyatlandırma Deneylerinizi Bir Üst Düzeye Taşıyın

Fiyatlandırma deneyi kılavuzu tek başına sadece teoridir.

Araştırma ve hipotezlerden metriklere ve nihai karara kadar her adımın bir arada bulunduğu bir yeriniz olduğunda gerçek değişim ortaya çıkar.

ClickUp işte bunu vaat ediyor (ve sunuyor). Size, fiyatlandırma fikirlerinin belgelerde başladığı, Tasks'ta sahip olduğunuz işlere dönüştüğü, Gösterge Panellerinde etkilerini gösterdiği ve ClickUp Brain ve Brain MAX tarafından denediğiniz her şeyin canlı bir hafızasına dönüştürüldüğü tek bir Converged AI Çalışma Alanı sunar.

Rastgele sunumları aramaya gerek yok, fiyatı son değiştirdiğinizde ne olduğunu tahmin etmeye gerek yok.

ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!