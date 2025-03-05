2025'te Stratejinizi Optimize Etmek İçin En İyi 10 Fiyatlandırma Aracı

Fiyatlandırma, çok değişken bir hedef olabilir.

Rakipler bir gecede fiyatları düşürüyor, maliyetler beklenmedik şekilde artıyor ve müşteriler her zamankinden daha fazla fiyata duyarlı.

İşletme sahipleri ve fiyatlandırma yöneticileri, hala fiyatları belirlemek için hesap tablolarıyla uğraşıyor veya içgüdülerinize güveniyorsanız, masada para bırakıyorsunuz demektir.

Fiyatlandırma araçlarına girin. 💸

Dinamik fiyatlandırma yazılımı pazarının 2025 yılında 3,53 milyar dolara ulaşması bekleniyor ve bunun nedeni açık: İşletmeler, değişen pazar koşullarına hızla uyum sağlayabilen çözümlere ihtiyaç duyuyor.

B2B veya B2C olsun, bu kılavuzu (fiyatlandırma) konusunda bir adım önde olmanıza yardımcı olmak için hazırladık.

⏰ 60 Saniyelik Özet 2025 yılında stratejinizi optimize etmek için en iyi 10 fiyatlandırma aracını derledik: 1. ClickUp : Merkezi fiyat yönetimi ve iş akışı otomasyonu için en iyisi 2. Pricefx: AI destekli, ölçeklenebilir ve esnek fiyatlandırma çözümleri için en iyisi 3. Competera: Kapsamlı fiyat optimizasyonu ve rakip analizi için en iyisi 4. Prisync: E-ticaret işleri için özel olarak tasarlanmış dinamik fiyatlandırma için en iyisi 5. Omnia Retail: Piyasa koşullarına göre gerçek zamanlı fiyat ayarlamaları için en iyisi 6. Price2Spy®: Rakip fiyat izleme ve raporlama araçları için en iyisi 7. BlackCurve: Fiyatlandırma stratejilerini optimize etmek için veriye dayalı içgörüler için en iyisi 8. Quicklizard: Pazar değişikliklerine uyum sağlayan AI destekli dinamik fiyatlandırma için en iyisi 9. tgndata®: Fiyatlandırma için derinlemesine analizler ve pazar trendleri hakkında içgörüler için en iyisi 10. PriceLabs: Konaklama sektöründe dinamik gelir yönetimi için en iyisi

Fiyatlandırma aracınızı seçerken, gelir stratejinizi keskinleştirecek bir çözüme yatırım yaptığınızdan emin olmak için şu anahtar faktörlere odaklanın:

Entegrasyon kolaylığı: Mevcut sistemlerinize sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan bir araç seçin; büyük çaplı değişikliklere gerek yok

Gerçek zamanlı veriler: Pazar değişikliklerinden bir adım önde olmanızı sağlayan gerçek zamanlı içgörüler sunan bir çözüm seçin

Ölçeklenebilirlik: Ürün yelpazenizi genişletiyor veya yeni pazarlara giriyor olsanız da, işinizle birlikte büyüyen bir fiyatlandırma yazılımı seçin

Otomasyon: Fiyatlandırma ayarlamalarını otomatikleştirerek zamandan tasarruf etmenizi ve gerektiğinde manuel düzenlemeler yapmanızı sağlayan bir çözüm bulun

Analitik ve raporlama: Fiyat değişikliklerinin, müşteri davranışlarının ve marj etkisinin ardındaki nedenleri anlamak için sağlam raporlama özellikleri arayın

AI destekli içgörüler: AI kullanarak trendleri tahmin eden ve geçmiş ve gerçek zamanlı verilere dayalı en uygun fiyatlandırma stratejilerini öneren bir araca yatırım yapın

Çok sayıda seçenek mevcut olduğundan, doğru fiyatlandırma aracını seçmek zor olabilir. Yazılım ve ürün karşılaştırma şablonları, araçları yan yana değerlendirmenize olanak tanıyarak bu süreci basitleştirir.

Daha da fazla zaman kazanmanız için, öne çıkan özellikleri, esnekliği ve değeri ile bilinen en iyi 10 fiyatlandırma aracını aşağıda listeledik.

Hadi bir göz atalım.

1. ClickUp (Merkezi fiyat yönetimi ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)

ClickUp ile fiyatlandırma iş akışlarınızı kontrol altında tutun

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, proje yönetiminin esnekliğini fiyatlandırma iş akışlarına özel araçlarla birleştirerek işinizin fiyatlandırma yönetimine yaklaşımını yeniden tanımlıyor.

ClickUp Ürün Fiyatlandırma Şablonu gibi özelleştirilebilir şablonlarla platform, fiyatları marka veya kategoriye göre sınıflandırmayı ve veri doğruluğunu sağlamak için tek bir kaynaku korumayı basitleştirir

Ücretsiz şablon alın ClickUp Ürün Fiyatlandırma Şablonu ile marka, ürün türü, SKU ve daha fazlası için renk kodlu alanlar kullanarak fiyatları tek bir listede izleyin

Bu şablonla, ClickUp'ın Tablo Görünümü'nü kullanarak rakip ürünlerin özelliklerini ve fiyatlarını karşılaştırabilir, rekabeti analiz edebilir ve etkili bir fiyatlandırma stratejisi geliştirebilirsiniz. Ürün geliştirme, lojistik, işçilik, malzeme maliyetleri vb. ile ilgili giderleri belirlemek, maliyet yapısını ve başabaş noktasını belirlemek için kullanın.

Ayrıca, ClickUp'ın Yinelenen Görevler gibi özelliklerinden yararlanarak fiyatlandırma stratejilerinin performansını düzenli olarak analiz edebilir ve gerektiğinde ayarlamalar yapabilirsiniz

Dahası, ClickUp Belgeleri gerçek zamanlı işbirliği sağlar, takımınızın fiyatlandırma stratejilerini taslak haline getirmesine, düzenlemesine ve paylaşmasına yardımcı olur ve kullanışlı Wiki sayfalarında anında geri bildirim toplar. Yorum ve etiketleme özellikleri, paydaşlar arasında uyumu teşvik eder.

Ve ClickUp Sohbet bu işbirliğini daha da ileriye taşıyor. Siz ve ekibiniz çalışma alanından çıkmadan rekabetçi fiyatlandırma, proje güncellemeleri veya ilgili görevler hakkında doğrudan sohbet edebilirsiniz. Bu entegrasyon, konuşmaların belirli projelere veya belgelere bağlanmasını sağlar.

Ardından, platformun görev otomasyonu özellikleri devreye girerek güncellemeleri, onayları ve fiyatlandırma incelemeleri veya denetimler gibi yinelenen görevleri merkezileştirir. Ayrıca, sezgisel gösterge panelleri satış performansı ve indirim etkinliği gibi anahtar metrikleri görselleştirmeye yardımcı olur.

ClickUp'ın görev otomasyon fonksiyonunu kullanarak fiyatlandırma incelemeleri veya güncellemeleriyle ilgili tekrarlayan görevleri (örneğin, aylık fiyat denetimleri) otomatikleştirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Fiyat değişiklikleri veya yaklaşan son tarihler gibi belirli koşullara göre iş akışı tetikleyici bildirimlerini otomatikleştirir ve ClickUp Otomasyonları ile manuel müdahaleye gerek kalmadan ilgili paydaşların bilgilendirilmesini sağlar ClickUp Otomasyonları ile manuel müdahaleye gerek kalmadan ilgili paydaşların bilgilendirilmesini sağlar

Gantt Grafik Görünümü ve Zaman Çizelgesi Görünümü sunarak, fiyatlandırma kararlarında departmanlar arası uyumu ve bunların daha geniş proje zaman çizelgelerine entegrasyonunu sağlar sunarak, fiyatlandırma kararlarında departmanlar arası uyumu ve bunların daha geniş proje zaman çizelgelerine entegrasyonunu sağlar

, eğilimleri belirler, fiyatlandırma güncellemeleri için alt görev oluşturmayı otomatikleştirir ve fiyatlandırma stratejileri tasarlarken bağlamsal yardım sağlar ClickUp Brain , ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ile AI destekli içgörüler sunarak geçmiş fiyatlandırma verilerini analiz ederfiyatlandırma güncellemeleri için alt görev oluşturmayı otomatikleştirirbağlamsal yardım sağlar

ClickUp sınırlamaları

Zaman ayırıp özellikleri ve size en iyi şekilde nasıl hizmet edebileceklerini öğrenmelisiniz

ClickUp fiyatlandırma

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

ClickUp gösterge panelleri bizim için gerçek bir oyun değiştirici çünkü artık neler olup bittiğine gerçek zamanlı olarak bakabiliyoruz. Hangi işleri tamamladığımızı ve hangi işlerin ilerleme aşamasında olduğunu kolayca görebiliyoruz.

ClickUp gösterge panelleri bizim için gerçek bir oyun değiştirici çünkü artık neler olup bittiğine gerçek zamanlı olarak bakabiliyoruz. Hangi işleri tamamladığımızı ve hangi işlerin ilerleme aşamasında olduğunu kolayca görebiliyoruz.

2. Pricefx (AI odaklı, ölçeklenebilir ve esnek fiyatlandırma çözümleri için en iyisi)

via Pricefx

Pricefx, gelişmiş analitik ve yapay zeka'yı bir araya getiren bulut tabanlı bir fiyatlandırma yazılımı çözümüdür ve işletmelerin fiyatlandırma süreçlerini optimize etmelerine ve pazar değişikliklerine göre ölçeklendirmelerine yardımcı olur.

Özel, kullanıcı dostu arayüzü ve büyük verileri işleme yeteneği, karmaşık fiyatlandırma yapılarını kolaylıkla yönetmenize yardımcı olur.

Üretimden perakendeye kadar çok çeşitli sektörleri destekleyen Pricefx, SAP S/4HANA ve Salesforce gibi mevcut ERP ve CRM sistemleriyle de entegre olarak fiyatlandırma stratejilerinin bütünsel bir görünümünü sunar.

Pricefx'in en iyi özellikleri

Kullanımlar AI ve makine öğrenimi (ML) kullanarak pazar koşullarına ve rakiplerin eylemlerine göre gerçek zamanlı fiyat ayarlamaları sağlar

Fiyat hesaplamalarını otomatikleştirerek teklif sürecini basitleştiren yapılandırma, fiyatlandırma, teklif (CPQ) fonksiyonunu sunar

Değer tabanlı fiyatlandırma, promosyon indirimleri ve kademeli fiyatlandırma gibi esnek fiyatlandırma modelleri sunarak yaklaşımınızı özelleştirmenize yardımcı olur

Pricefx sınırlamaları

Yeni özelliklerin yapılandırılması zaman alıcı olabilir

Kullanıcı arayüzü karmaşık ve bazen çok sezgisel olmayabilir

Pricefx fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Pricefx puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Fiyatlandırma stratejinizin bir parçası olarak komisyonları da yönetiyorsanız, etkili izleme için komisyon sayfası şablonlarını kullanmayı düşünün. Bu, finansmanınızı düzenli tutmanıza ve fiyatlandırma kararlarınızla entegre etmenize yardımcı olabilir.

3. Competera (Kapsamlı fiyat optimizasyonu ve rakip analizi için en iyisi)

via Competera

Competera, fiyat optimizasyonu ve rakip analizi konusunda uzmanlaşmıştır ve çok çeşitli SKU'lar için kategori düzeyinde fiyatlandırmayı yöneten işletmeler için idealdir.

Platform, dinamik fiyatlandırma algoritmaları kullanarak müşteri davranışları ve iş hedefleri dahil olmak üzere gerçek zamanlı verilere dayalı farklı fiyatlandırma stratejileri önerir.

Yerleşik raporlama araçları, fiyatlandırma eğilimlerini görselleştirmenize ve değişikliklerin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmenize yardımcı olur.

Competera'nın en iyi özellikleri

Gelişmiş bağlamsal yapay zeka kullanarak 20'den fazla fiyatlandırma ve fiyatlandırma dışı faktörü aynı anda analiz eder

Gerçek zamanlı talep verilerine göre en uygun fiyat noktalarını belirleyen benzersiz bir talep tabanlı arama motoru özelliği

Özel görevlere göre uyarlanmış özel fiyatlandırma modülleri sunarak, tek bir gösterge panelinden çeşitli stratejileri esnek bir şekilde uygulayabilirsiniz

Competera sınırlamaları

Platform, belirli ihtiyaçlara daha iyi uyum sağlamak için daha özelleştirilebilir raporlama seçeneklerinden yararlanabilir

Competera fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Competera derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Pazar trendlerini izlerken, konumunuzu güçlendirmek için eşitlik noktalarınızı ve farklılık noktalarınızı da değerlendirmeyi düşünün . Rakiplerinizle nerede aynı olduğunuzu (eşitlik) ve nerede öne çıktığınızı (farklılık) bilmek, uzun vadeli marka başarısının anahtarıdır.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bunun için endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

4. Prisync (E-ticaret işleri için özel olarak tasarlanmış dinamik fiyatlandırma için en iyisi)

prisync aracılığıyla

Prisync, B2B ve B2C e-ticaret işleri için dinamik fiyat karşılaştırma yazılımı olup, otomatik fiyat ayarlamaları uygulamalarına yardımcı olur.

Gelişmiş dinamik fiyatlandırma algoritmaları kullanarak, platform rakip fiyatlarını, pazar talebini ve satış eğilimlerini analiz eder ve optimum fiyatlandırma ayarlamaları önerir.

Ayrıca, Shopify, WooCommerce ve Magento gibi popüler e-ticaret platformlarıyla entegre olarak, mevcut sistemler içinde fiyatlandırma stratejilerinin kolay senkronizasyonunu sağlar.

Prisync'in en iyi özellikleri

Rakiplerin stok seviyelerini gerçek zamanlı olarak izler , stok durumuna veya stok tükenmesine göre fiyatları ayarlamanıza yardımcı olur

Rakip fiyatlandırma ve mevsimsel trendler gibi faktörlere dayalı özel fiyatlandırma kuralları sunar

Fiyat değişikliği bildirimlerini otomatikleştirir, böylece rakipleriniz fiyatlarını veya stok seviyelerini değiştirdiğinde uyarılar alırsınız

Prisync sınırlamaları

Anlık fiyat değişikliği bildirimi yalnızca Platinum fiyat planında mevcuttur

Bazen, yoğun zamanlarda raporların dışa aktarılması yavaş olabilir

Prisync fiyatlandırma

14 günlük Ücretsiz Deneme

Profesyonel: 100 ürüne kadar aylık 99 $

Premium: 1000 ürüne kadar aylık 199 $

Platinum: 5000 ürüne kadar aylık 399 $

Prisync puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (130 yorum)

💡Profesyonel İpucu: Pazar araştırması şablonlarını rakip analizinizle birleştirerek pazar trendlerini ve müşteri davranışlarını daha derinlemesine inceleyin.

5. Omnia Retail (Piyasa koşullarına göre gerçek zamanlı fiyat ayarlamaları için en iyisi)

omniaRetail aracılığıyla

Omnia Retail, fiyatlandırma takımlarının değişiklikleri uygulamasına, fiyatlandırma güncellemelerinin satışlar üzerindeki etkisini izlemesine ve kar marjlarını değerlendirmesine yardımcı olur

Platform, veri toplama, fiyat hesaplamaları ve güncellemeleri gerçekleştirirken pazar trendleri, rakip davranışları ve müşteri tercihleri hakkında içgörüler sağlar.

Ayrıca, Shopify, Microtech, Magento vb. gibi e-ticaret platformları ve ERP sistemleriyle entegrasyon, birden fazla satış kanalında fiyatlandırma stratejilerini yönetmenize yardımcı olur.

Omnia Retail'in en iyi özellikleri

Pazar koşulları ve rakiplerin eylemleri hakkında gerçek zamanlı içgörüler sağlayarak, anında fiyat ayarlamaları yapmanızı sağlar

Zaman içinde fiyatlandırma stratejileriyle ilgili KPI'ları görselleştiren kapsamlı bir gösterge paneli sunar

Temel fiyatları değil, promosyon stratejilerinizi de optimize etmenize yardımcı olan gelişmiş promosyon yönetimi özellikleri içerir

Omnia Retail sınırlamaları

Platformdaki özellikler oldukça sabittir, bu da Omnia'nın yeni talepleri yerine getirmesini zorlaştırır

Her web sitesinin raporları ayrıdır; tüm web siteleri için tek bir hesap olması işinizi kolaylaştırır

Omnia Perakende fiyatlandırma

KOBİ Fiyatlandırma Çözümleri: 417 $ (399 €) 'dan başlayan fiyatlarla

Kurumsal Fiyatlandırma Çözümleri: Özel fiyatlandırma

Omnia Retail puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

💡Pro İpucu: Distribütörler için, toptan satışı yönetmek üzere bir CRM aracını entegre etmek, sipariş yönetimini ve müşteri iletişimini merkezileştirmeye yardımcı olabilir ve fiyat değişikliklerinin müşteri etkileşimlerine doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlar.

Price2Spy®, perakendecilerin e-ticaret siteleri, fiziksel mağazalar ve pazar yerleri'nde rakiplerinin fiyatlarını izlemelerine yardımcı olan özel bir rakip fiyat izleme aracıdır.

Platform, stratejik fiyatlandırma için bilgi sağlayan eyleme geçirilebilir içgörüler ve rakip fiyat değişikliklerinin satış performansı ve pazar payı üzerindeki etkisini analiz etmek için raporlama araçları sunar.

Kullanıcı dostu arayüzü ve özelleştirilebilir özellikleri, her boyuttaki işletme için uygun hale getirir.

Price2Spy®'ın en iyi özellikleri

Gelişmiş veri toplama teknolojilerini kullanarak birden fazla çevrimiçi ve çevrimdışı satış kanalında fiyatları izler

Fiyat ayarlamaları için ürünleri belirlemenize ve değişiklikleri çevrimiçi mağazanızla senkronize etmenize yardımcı olan bir yeniden fiyatlandırma modülü içerir

Tableau ve Power BI gibi popüler iş zekası (BI) araçlarıyla entegrasyonu destekleyerek, daha geniş analitik çerçevelerinize rakip fiyatlandırma verilerini eklemenize yardımcı olur

Price2Spy® sınırlamaları

Kullanıcılar, platformun URL'leri manuel olarak girmeye gerek kalmadan rakiplerin aynı ürünlerini otomatik olarak bulmasını istiyor

Tam otomatik yeniden fiyatlandırma ve büyük ürün setleri için daha fazla filtreleme gibi birkaç özellik ile daha da iyi hale getirilebilir

Price2Spy® fiyatlandırma

30 günlük ücretsiz deneme

Temel: Aylık 78,95 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium: Aylık 156,95 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Price2Spy® derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)

💡Profesyonel İpucu: Sektör analizi şablonlarını entegre ederek rakip stratejilerini daha geniş sektör değişiklikleriyle karşılaştırın. Bu, kendi fiyatlandırma stratejilerinizi geliştirmek için daha fazla veri sağlar.

7. BlackCurve (Fiyatlandırma stratejilerini optimize etmek için veriye dayalı içgörüler için en iyisi)

blackCurve aracılığıyla

BlackCurve, yerel pazar değişikliklerini dikkate alarak ve promosyon kampanyaları ile indirimlerin etkinliğini izleyerek fiyatlandırma uygulamalarınızı standartlaştırmanıza yardımcı olan gelişmiş bir fiyatlandırma optimizasyon platformudur.

Platform, rakip fiyatları, geçmiş satış performansı ve stok seviyeleri gibi kaynaklardan gelen verileri entegre eder ve fiyat değişikliklerinin karlılık üzerindeki potansiyel etkisini tahmin eder.

Ayrıca, fiyat ayarlama kriterlerini tanımlamanıza ve farklı markalar, kategoriler ve ürün grupları için özel fiyatlandırma stratejileri oluşturmanıza yardımcı olan özelleştirilebilir fiyatlandırma kuralları motoru sunar.

BlackCurve'ün en iyi özellikleri

Fiyat değişikliklerinin ürünlerinizin talebini nasıl etkilediğini anlamanıza yardımcı olan gelişmiş fiyat esnekliği analizi araçları sunar

Uygulamadan önce çeşitli fiyatlandırma senaryolarını test etmenizi sağlayan dinamik fiyatlandırma simülasyonu özelliği dahildir

Çoklu mağaza yönetimini destekler, böylece birden fazla konuma veya çevrimiçi mağazaya sahip perakendeciler tek bir arayüzden fiyatlandırma stratejilerini yönetebilir

BlackCurve sınırlamaları

Yönetici paneli zaman zaman biraz sorunlu olabilir

Program portalının kullanıcı arayüzü, başlangıçta gezinmek için biraz kafa karıştırıcı olabilir

BlackCurve fiyatlandırma

Ücretsiz katman

Başlangıç: Aylık yaklaşık 126 $'dan (99 £) başlayan fiyatlarla

Premium: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

BlackCurve puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz: " BlackCurve " adı, pozitif nakit bakiyesini ifade eden bankacılık terimi "in the black"ten türetilmiştir. "Curve" ise, yazılımın gelişmiş fiyatlandırma stratejileriyle işletmelerin karlılığını artırmaya yardımcı olmayı hedeflediğini simgelemektedir.

8. Quicklizard (Pazar değişikliklerine uyum sağlayan AI destekli dinamik fiyatlandırma için en iyisi)

quicklizard aracılığıyla

Quicklizard, e-ticaret ve omnichannel perakendeciler için kural tabanlı fiyatlandırma stratejilerini AI destekli önerilerle birleştirir

Platform, satış performansı, rakip fiyatları ve müşteri içgörüleri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen verileri sürekli olarak analiz ederek pazar koşullarının kapsamlı bir görünümünü sunar

Çevik algoritmalarla dinamik fiyat ayarlamaları sağlayarak tüm ürün kataloğunuzda gelir artış oranını iyileştirmenize yardımcı olur.

Quicklizard'ın en iyi özellikleri

Tüm satış kanallarında fiyat güncellemelerini otomatikleştirir , hem çevrimiçi hem de çevrimdışı kanallar için tutarlı stratejiler sağlar

Tüketici tepkilerine göre en etkili fiyatlandırma stratejilerini belirlemek için gerçek zamanlı A/B testleri gerçekleştirir

Coğrafi fiyatlandırma ayarlamalarını destekleyerek, fiyatları bölgesel pazar koşullarına ve tüketici davranışlarına göre özelleştirmenize yardımcı olur

Quicklizard sınırlamaları

Platformda kapsamlı bir genel bakış bulunmadığından, kullanıcılar aynı anda yalnızca bir kanalı görüntüleyebilmektedir

Tüm fiyatlarınızı normal programınızın dışında bir döngüye sokmak istiyorsanız destek ekibiyle iletişime geçmeniz gerekir

Quicklizard fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Quicklizard puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (20+ yorum)

💡Pro İpucu: Fiyatlandırma stratejilerinizi tamamlamak için fiyat listesi ve fiyat sayfası şablonlarını kullanarak fiyat güncellemelerini yönetin . Bu düzenler, tüm ürünler ve kanallar arasında fiyat tutarlılığını korumayı kolaylaştırır.

9. tgndata® (Fiyatlandırma için derinlemesine analizler ve pazar trendleri hakkında içgörüler için en iyisi)

tgndata ® aracılığıyla

tgndata®, kesin pazar trendi analizi ve fiyatlandırma zekası ile rekabet avantajı arayan işletmeler için tasarlanmıştır.

Platformun sezgisel arayüzü ve veri görselleştirme araçları , hem analistlerin hem de karar vericilerin erişimine açıktır.

Ayrıca, bir rakibin fiyatlarını düşürmesi veya ani bir talep artışı gibi durumlarda size gerçek zamanlı bildirimler gönderen özelleştirilebilir bir uyarı sistemi özelliği de bulunmaktadır.

tgndata® en iyi özellikler

Satın alma alışkanlıklarını ortaya çıkarmak için pazar sepeti analizi gerçekleştirerek stratejik paketleme veya promosyon fiyatlandırma taktikleri uygulamanıza yardımcı olur

AI kullanarak büyük pazar verilerini işler , talep esnekliği, rakip eylemleri ve geçmiş satış eğilimlerine göre en uygun fiyat noktalarını belirler

Coğrafi segmentasyonu destekler, fiyatlandırma stratejilerini bölgesel pazar koşullarına göre uyarlar

tgndata® sınırlamaları

Kullanıcılar, bir ürünün güncel fiyatının alınmasında ara sıra gecikmeler olduğunu bildirmiştir

Platformda mobil uygulama bulunmadığından, hareket halindeyken temel fonksiyonlara erişim sınırlıdır

tgndata® fiyatlandırma

Ücretsiz

İş: Yaklaşık 317 $/ay (299 €/ay)

Enterprise: Yaklaşık 10.000 $/yıl (10.000 €/yıl)

tgndata® derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Pazar bilgilerini topladıktan sonra, yapılandırılmış veri analizi ve proje yönetimi için Excel ve ClickUp'taki rekabet analizi şablonlarını kullanın. Ya da takımlar arasında paylaşımı basitleştirmek için Google E-Tablolar için rekabet analizi şablonlarını deneyin.

10. PriceLabs (Konaklama sektörü için dinamik gelir yönetimi için en iyisi)

via PriceLabs

PriceLabs, konaklama sektörü için bir gelir yönetimi aracıdır. Rakip fiyatlandırma, yerel etkinlikler ve geçmiş doluluk eğilimleri gibi veri kaynaklarını entegre ederek, otel ve tatil kiralama sahiplerine gerçek zamanlı pazar bilgileri sağlar.

Ayrıca, platformun "Hyper Local Pulse" özelliği, gelişmiş algoritmalar kullanarak hiper yerelleştirilmiş fiyatlandırma önerileri sunar. Otelciler, doluluk, rezervasyon pencereleri veya haftanın günlerine göre stratejiler temelinde özel fiyatlandırma kuralları bile oluşturabilir.

PriceLabs'ın en iyi özellikleri

Dinamik konaklama süresi (LOS) fiyatlandırması sunarak, tesislerin rezervasyon sayısına göre fiyatları ayarlayarak gelirlerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur

Dolgunluk oranları, ortalama günlük fiyat (ADR), mevcut oda başına gelir (RevPAR) ve rezervasyon hızı gibi anahtar metrikleri içeren sezgisel bir analiz gösterge paneli içerir

Özellikler Talep modellerine göre en uygun minimum konaklama sürelerini öneren minimum konaklama öneri motoru

PriceLabs sınırlamaları

Birden fazla mülk yönetiyorsanız, her biri için fiyatlandırma kuralları belirlemek ve yönetmek karmaşık hale gelebilir

Platform, öneriler için Airbnb ve VRBO'yu kullanır. Rezervasyonlarınızın çoğu Booking.com üzerinden geliyorsa, bu platformlar çok fazla doğruluk sağlamaz

PriceLabs fiyatlandırma

Dinamik Fiyatlandırma ve Portföy Analizi Portföy Analizi: Ücretsiz Dinamik Fiyatlandırma: Aylık 19,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Portföy Analizi: Ücretsiz

Dinamik Fiyatlandırma: Aylık 19,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Pazar Gösterge Paneli 1.000 Liste: 9,99 $/ay 5.000 Liste: 19,99 $/ay 10.000 Liste: 39,99 $/ay

1.000 Liste: 9,99 $/ay

5.000 Liste: 19,99 $/ay

10.000 Liste: 39,99 $/ay

Revenue Estimator Pro 2 Tahmin/ay: 10 $ 15 Tahmin/ay: 45 $ 50 Tahmin/ay: 125 $

Ayda 2 tahmin: 10 $

Ayda 15 tahmin: 45 $

Ayda 50 tahmin: 125 $

Portföy Analizi: Ücretsiz

Dinamik Fiyatlandırma: Aylık 19,99 $'dan başlayan fiyatlarla

1.000 Liste: 9,99 $/ay

5.000 Liste: 19,99 $/ay

10.000 Liste: 39,99 $/ay

Ayda 2 tahmin: 10 $

15 Tahmin/ay: 45 $

50 Tahmin/ay: 125 $

PriceLabs puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,9/5 (220+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz: PriceLabs, dünya çapında 350.000'den fazla mülke hizmet vererek tatil kiralama pazarında önemli bir oyuncu haline gelmiştir.

ClickUp ile Fiyatlandırmanızı Mükemmelleştirin

Fiyatlandırma araçları genellikle sorunu çözmekten çok işleri karmaşıklaştırır. Dağınık verilerden kopuk iletişime kadar, işlerin içinden çıkmak çok kolaydır. Sonuç? Kaçırılan fırsatlar, yavaş kararlar ve takımlar arasında karışıklık.

ClickUp size bu konuda yardımcı olabilir. ✨

ClickUp ile merkezi fiyatlandırma, gerçek zamanlı işbirliği, sezgisel raporlar ve herkesi aynı sayfada tutan otomatikleştirilmiş iş akışlarına sahip olursunuz.

Ayrıca, yapay zeka destekli yerel içgörüler ve çok sayıda üçüncü taraf entegrasyonları, tek bir platformdan trendleri analiz etmenize, stratejileri ayarlamanıza ve hızlıca harekete geçmenize yardımcı olur.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve piyasa değişikliklerine hiç olmadığı kadar hızlı yanıt vermeye başlayın.