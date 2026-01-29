Müşteri Başarısı Takımları İçin Doğru AI Yığını Hangisidir?

Geçmişte, AI satın almak her araca bir yardımcı eklemek anlamına geliyordu. Artık liderler, müşteri başarı yöneticileriyle birlikte çalışarak müşteri ihtiyaçlarını anlayan, sonraki adımları öneren ve farklı sistemleri birbirine bağlayan AI temsilcilerini tercih ediyor.

Yöneticiler bu değişimi 2024 yılında fark etti. Asıl değişiklik, gösterişli demolar değil, veri kalitesine ve müşteri başarısı teknoloji yığını genelinde bağlantı dokusuna yeniden odaklanılmasıydı.

C-suite yöneticilerinin %93,7'si, müşteri kazanımı, müşteri memnuniyeti ve gelir artışı gibi ölçülebilir sonuçlar aracılığıyla AI yatırımlarından iş değeri elde ettiklerini bildirdi.

Çeviri: CS AI'nız, ulaşabildiği müşteri verileri ve ş akışları kadar güçlüdür.

Bu kılavuzda, AI'yı sadece bir özellik olarak değil, stratejik bir ortak olarak ele alan bir yığın oluşturmayı göstereceğiz. Her katmanın boyutunu belirlemek için pratik bir planın yanı sıra, müşteri tutma, işe alım hızı ve müşteri sağlığı üzerinde etkili olan faktörleri değerlendirmek için net karar kriterleri elde edeceksiniz.

Müşteri Başarı Takımları için AI Yığını'nın Temel Bileşenleri

Müşteri başarısı liderleri AI yığınından bahsederken, aslında müşteri başarısı stratejilerinin arkasındaki motoru, yani hesaplardan gelen sinyallerin zamanında insan eylemlerine nasıl dönüştüğünü kastederler.

İyi bir müşteri başarı yığını, yapay zeka kullanarak kullanım verilerini, duyguları ve hedefleri tek bir resimde bağlantı kurarak, reaktif sorun çözme yaklaşımından proaktif değer sunma yaklaşımına geçmenize yardımcı olur.

Katmanları inceleyelim.

Birleştirilmiş veri ve telemetri katmanı

Burada CRM kayıtlarını, ürün kullanım modellerini, destek biletlerini ve faturaları tek bir doğru kaynakta birleştirirsiniz. Her hesap ve kullanıcı sabit bir ID alır, böylece zaman içinde özelliklerin benimsenmesini, oturum açma işlemlerini ve önemli müşteri etkileşimlerini takip edebilirsiniz. Bu katman temiz ve güvenilir olduğunda, diğer tüm AI kullanım örnekleri daha kolay hale gelir.

✅ Veri kalitesi kontrol listesi (temsilcileri eklemeden önce yapılacaklar) Sahiplik: Her veri kaynağının, doğruluk ve tanımlardan sorumlu, adı belirtilmiş bir sahibi vardır.

Sabit ID'ler: Her hesap ve kullanıcı, CRM, ürün, faturalandırma ve destek genelinde tek bir tutarlı ID'ye eşlenir.

Etkinlik sınıflandırması: Ürün etkinlikleriniz tutarlı bir şekilde tanımlanır (aynı adlandırma, aynı özellikler, aynı anlam).

Güncellik SLA'sı: Her kaynağın ne sıklıkla güncellendiğini ve "eski"nin ne anlama geldiğini (saatlik, günlük, haftalık) bilirsiniz.

Yinelenenleri kaldırma kuralları: Yinelenenler ve birleştirmeler öngörülebilir şekilde işlenir (özellikle kişiler ve hesaplar).

Canlı bilgi tabanı

Playbooklar, oryantasyon kılavuzları, politikalar ve "nasıl yapılır" belgeleri burada bulunur. Modern bir CS bilgi tabanı, sürümlenir, izin verilir ve hem insanlar hem de temsilciler tarafından aranabilir. CSM'ler kimin ne yazdığını ve en son ne zaman güncellendiğini görebilirken, AI hayali cevaplar vermek yerine bağlam içinde doğru makaleyi alıntı yapabilir.

Akıl yürütme motoru ve AI temsilcileri

Veriler ve bilgilerin yanı sıra, sinyalleri yorumlayan ve sonraki adımları öneren modeller ve temsilciler ekleyin. Bu modeller ve temsilciler, müşteri kaybı riskini işaretler, yenileme e-postaları hazırlar ve müşteri sonuçlarını iyileştirme olasılığı en yüksek oyun kitaplarını önerir. Bu katmanı, insan yargısının yerini alan bir unsur olarak değil, müşteri etkileşimini iyileştiren bir "beyin" olarak düşünün.

Ş Akışı düzenleme

Burada öneriler iş haline gelir. Otomasyonlar görevler oluşturur, sahipler atar ve CS, satış ve ürün genelinde SLA'lar belirler. İstisna yolları, yönetici sponsorun değişmesi veya önemli bir hesabın kullanımında düşüş olması gibi zorlu durumları ele alır, böylece proaktif hesap yönetimi tek seferlik bir kahramanlık değil, norm haline gelir.

Çok kanallı etkileşim

Bu katman, e-posta, sohbet, uygulama içi kılavuzlar, QBR sunumları ve canlı aramalar gibi günlük iletişim faaliyetlerini destekler. Temsilciler brifingler hazırlayabilir, arama özetleri oluşturabilir ve kişiselleştirilmiş hatırlatmalar yapabilirken, CSM'ler ilişkiyi samimi tutar. Tamamlandıysa, farklı araçlardan gelen dağınık mesajlar yerine tek ve tutarlı bir konuşma gibi hissedilir.

💡 Profesyonel İpucu: Çalışma alanınızı arayabileceğiniz, birden fazla AI modeliyle etkileşim kurabileceğiniz ve hatta tek bir arayüzden sesli komutlarla bağlam bilgilerini alabileceğiniz AI süper uygulaması ClickUp Brain MAX'ı inceleyin. ClickUp Brain MAX, yapılacak görevleri yapmak için basit konuşma-metin yöntemini kullanmanıza yardımcı olur.

Raporlama ve sağlık analitiği

Burada, öncü ve gecikmeli göstergeleri savunulabilir bir sağlık puanı haline getirirsiniz: oturum açma, özellik benimseme, NPS, bilet hacmi, genişleme sinyalleri ve daha fazlası. AI, kalıpları (örneğin, hangi ş Akışlarının zamanında yenilemeyi öngördüğünü) tespit etmenize yardımcı olur, böylece takımınız en çok etki yaratan hesaplara odaklanabilir.

Güvenlik, gizlilik ve yönetişim

Son olarak, otomasyonun sonucu olan eylemlerin açıklanabilir ve geri alınabilir olması için rol tabanlı erişim, denetim izleri, PII redaksiyonu ve değerlendirme döngüleri gibi koruyucu önlemler almanız gerekir.

Asgari yönetişim gereksinimleri (bunları atlamayın):

Onay gerektiren eylemler: Hangi AI çıktılarının otomatik olarak iş oluşturabileceğini ve hangilerinin insan onayı gerektirdiğini tanımlayın.

Denetim günlükleri: Neyin değiştiğini, bunu kimin onayladığını ve temsilcinin kanıt olarak neyi kullandığını kaydedin.

Yükseltme yolları: Yüksek riskli hesapların ve yenilemelerin otomatik olarak nereye yönlendirileceğini tanımlayın.

Geri alma politikaları: Otomasyonla yapılan değişiklikler ve erişim için net bir "geri alma" yolu gerekir.

Değerlendirme sıklığı: Her ay yanlış pozitif ve yanlış negatif sonuçları inceleyin, ardından uyarıları ve kuralları ayarlayın.

— Abhay Parasnis (Typeface)

— Abhay Parasnis (Typeface)

Müşteri Başarısı için AI Yığınınızı Nasıl Oluşturur veya Seçersiniz?

Sağlam bir müşteri başarı yığını, bir volan gibi çalışmalıdır: ham sinyalleri, sadece gösterge panellerini değil, müşteri sonuçlarını etkileyen en iyi eylemler haline dönüştürür. Araçları kısa listeye alırken veya ş akışınızı tasarlarken bunu pratik bir yol olarak kullanın.

🤝 Dostça Hatırlatıcı: Müşteri ş akışlarına yapay zeka eklediğinizde, her yeni otomasyonu veri kaynakları, onaylar ve eskalasyon yolları konusunda net bir yönetişimle eşleştirin, böylece hızı güvenle takas etmemiş olursunuz.

1. Adım: Sonuçlar üzerinde anlaşın, ardından kullanım örneklerini seçin

Yenilemeyi teşvik eden müşteri deneyimi KPI'ları, benimseme dönüm noktaları, risk artışı ve genişleme sinyalleri ile birlikte izlenmesi gereken yoldur. "6-12 ay içinde iyi müşteri başarısı nasıl olur?" sorusuyla başlayın.

Yenilemeyi teşvik eden KPI'lara öncelik verin: benimseme dönüm noktaları, ürün kullanım verileri, genişleme sinyalleri ve risk artışı.

Yapay zekanın yardımcı olabileceği, ancak ilişkilerin hala insanlara ait olduğu 2-3 somut kullanım örneği (işe alım teşvikleri, risk değerlendirmesi, genişleme stratejileri) seçin.

2. Adım: Yalnızca verileri değil, devralmaları da birbirine bağlayın

Kimse harekete geçmezse harika gösterge panelleri bir anlam ifade etmez:

Her bir içgörüyü bir sorumlu, son teslim tarihi ve bir sonraki eylem haline getirin.

İşleri e-posta konuları yerine ClickUp görevleri, ClickUp CRM veya biletlere yönlendirin.

Müşteri başarı liderlerinin kimin neyi ne zaman yaptığını denetleyebilmesi için oyun kitaplarını belgelendirin.

"Sinyal algılandı"dan "müşteriye ulaşıldı"ya kadar olan döngüyü izle.

3. Adım: Kararların alındığı yerlere yapay zeka ekleyin

AI'yı kararları hızlandırmak için kullanın, CSM'lerinizi değiştirmek için değil:

Temsilcilerin müşteri etkileşimlerini özetlemesini ve Çalışma Alanınızda sonraki adımları önermesini sağlayın.

E-postaları, sağlık kontrol notlarını veya QBR sunumlarını otomatik olarak taslak haline getirin, ardından onay sürecini insanlara bırakın.

Kullanım verilerini ve duyguları birlikte kullanarak, erişim için hesaplara öncelik verin.

Farklı otomasyonları geniş çapta uygulamaya koymadan önce küçük segmentlerde test edin.

4. Adım: Öğrenme ile döngüyü tamamlayın

"Ayarla ve unut" ş akışı otomasyonları yanlıştır. Her çeyrekte istemleri, yönlendirme kurallarını ve zamanlamayı iyileştiren değerlendirmeler, sistemi zamanla daha akıllı hale getirir.

Ajan önerilerini, yenileme ve genişletme konusunda elde edilen gerçek sonuçlarla karşılaştırın.

Müşteri etkileşimini gerçekten iyileştiren unsurlara göre istemleri, yönlendirme kurallarını ve oyun kitaplarını düzenli olarak iyileştirin.

CSM'leri retrospektiflere dahil edin, böylece yapay zekanın karar verme sürecine güven duysunlar.

Yığınınızı yılda iki kez yeniden değerlendirin: Hala değer katan unsurlar ve sadece gürültü yaratan unsurlar nelerdir?

🔎 Biliyor muydunuz? IBM, kurumsal ölçekli şirketlerin yaklaşık %42'sinin aktif olarak AI kullandığını ve %40'ının da AI'yı araştırdığını veya denediğini, yani yaklaşık %82'sinin AI kullandığını veya araştırdığını bildiriyor.

İş dağınıklığını ortadan kaldırmak için AI yığınınızı oluşturmalı veya seçmelisiniz. Görevler bir yerde, belgeler başka bir yerde ve güncellemeler sohbetlerdeyse, bu durum ivmeyi öldürür.

ClickUp, bu noktada doğal olarak geçişleri azaltan ve kararların alınmasını sağlayan bir katman haline gelir. ClickUp, proje yönetimi, bilgi paylaşımı ve sohbeti entegre eden, daha hızlı ve akıllı işi mümkün kılan yapay zeka ile geliştirilmiş her şeyi içeren bir uygulamadır.

AI araçları arasında geçiş yapmak yerine, CSM'ler aynı planı, aynı oyun kitaplarını ve aynı SLA'ları görürler. Bu planlar, işin yapıldığı yerde en uygun eylemleri ortaya çıkaran asistanlar tarafından desteklenir.

En önemlisi, bu, takımların halihazırda kullandıkları araçları terk etmelerini gerektirmeden, işleri ve kararları tek bir yürütme katmanı üzerinden yönlendirmekle ilgilidir. ClickUp, Slack, GitHub, Jira, HubSpot, Clockify ve daha fazlası dahil olmak üzere 1.000'den fazla uygulamayla entegre olur.

Bu, takımınızın favori sistemlerini doğrudan ClickUp'a bağlayarak, kimseyi kanıtlanmış araçları terk etmeye zorlamadan uygulamayı merkezileştireceği anlamına gelir.

📮ClickUp Insight: %31'i, yazma hızını %40 azaltmanın daha hızlı iletişim ve daha iyi dokümantasyon sağlayacağına inanıyor. Bu zamanı geri kazanarak neler yapabilecekseniz hayal edin. BrainGPT'nin Talk-to-Text özelliği, her ayrıntıyı, her fikri ve her eylem öğesini yazma hızının 4 katı hızında yakalamanızı sağlar. Artık anahtar ayrıntıları veya netliği feda etmek zorunda kalmayacaksınız.

Müşteri Başarısı Takımları için Örnek AI Yığını

Bunu, sinyallerden gelire dönüşen bir yığın olarak düşünün. Aşağıdaki her araç, tek bir soruyu yanıtlamak için seçilmiştir:

Kullanım, duygu ve sözleşme bağlamını, yenilemeleri veya genişlemeleri teşvik eden bir eyleme dönüştürebilir miyiz?

Her katman için pragmatik bir ön tanımlı değer ve güvenilir alternatifler sunacağız, böylece CS liderleri hız, hassasiyet ve maliyet arasında denge kurabilir ve ana hedeflerinden sapmazlar: daha az eskalasyon, daha sağlıklı hesaplar ve öngörülebilir gelir.

Araçları listeye eklemeden önce, ClickUp'ın yığına nasıl uyduğunu açıklığa kavuşturmak faydalı olacaktır. Çoğu takım, araç satın almakta zorluk çekmez. Zorluk, sinyalleri yığını haftadan haftaya kullanılabilir hale getirecek kadar hızlı bir şekilde kendi işlerine dönüştürmektir.

Veri kaynaklarınızı, sağlık araçlarınızı ve etkileşim kanallarınızı seçtikten sonra, bir sonraki başarısızlık noktası tahmin edilebilir. Sinyaller görünür, ancak yeterince hızlı bir şekilde sahiplenilen işlere dönüşmez. İşte bu noktada iş dağınıklığı devreye girer. Bilgiler bir araçta, kararlar başka bir araçta bulunur ve takip işlemleri manuel hatırlatıcılarla gerçekleştirilir.

ClickUp, AI yığınınızı günlük olarak kullanılabilir tutan yürütme ve koordinasyon katmanı olarak uygundur. Müşteri başarı takımlarına sinyalleri eyleme dönüştürmek, playbook'ları insanların gerçekten başvurduğu yerde saklamak ve risk yönetimini denetlenebilir tutmak için tek bir yer sağlar.

Aşağıda, müşteri başarısı AI yığınının temel katmanlarına doğrudan karşılık gelen üç ClickUp bileşeni bulunmaktadır.

Dağınık hesap sinyallerini ClickUp Brain ile bir sonraki adımlara dönüştürün.

Müşteri başarısı liderleri, bilgi eksikliğinden dolayı nadiren zorluk yaşarlar. Zorluk yaşadıkları neden, bağlamın görevler, notlar, belgeler ve konuşmalar arasında dağıtılmış olması ve her karar verilmesi gerektiğinde hikayenin yeniden oluşturulması gerektiğidir.

ClickUp Brain, potansiyel müşterilere ürünlerinizi tanıtan e-postaları şu şekilde oluşturur

ClickUp Brain, Çalışma Alanı'nda halihazırda bulunanları özetleyip sentezleyerek CSM'nin şu tür soruları yanıtlamasına yardımcı olur:

Son kontrolünden bu yana bu hesapta neler değişti?

Şu anda en büyük riskler ve en güçlü benimseme sinyalleri nelerdir?

Bir sonraki en iyi adım nedir ve bu adımın sorumluluğu kimdedir?

Beş farklı yerden durum güncellemesi almak yerine, Brain son etkinliklere dayalı kısa ve okunabilir bir hesap özeti sunabilir.

Örnek: Yenileme hazırlığı özeti Bir CSM, hesap etkinliği, anahtar riskler ve önerilen eylemlerin 14 günlük özetini ister. ClickUp Brain ve Enterprise Search, işe alım görevlerinden, çalışma alanına kaydedilen bilet geçmişinden, iç tartışmalardan ve bağlantılı oyun kitaplarından bilgi alarak takımın hemen harekete geçebileceği hızlı bir plan oluşturabilir.

Kurumsal Arama ile çalışma alanınızda her şeyi bulun

ClickUp Super Agents ile oyun kitaplarını operasyonel hale getirin.

Çoğu müşteri başarısı takımı zaten doğru oyun kitaplarına sahiptir. Sorun, uygulamada ortaya çıkar.

Bir risk sinyali belirir. Doğru yanıt bir yerlerde vardır. Ancak kimse görev oluşturmadığı, sahibi atamadığı, SLA'yı ayarlamadığı veya gerektiğinde üst düzeye taşımadığı için devralma süreci yavaşlar. Süper Temsilciler, takımınızın hesabı yönetmek için kullandığı sistem içinde tekrarlanabilir ş Akışları çalıştırarak bu koordinasyon yükünü azaltmaya yardımcı olur.

Müşteri desteği süper temsilcisi

ClickUp Süper Ajanlar, dar bir iş, net tetikleyiciler ve net onay kuralları olduğunda en değerli hale gelirler. Müşteri başarısında bu, genellikle bilinen bir sinyali alıp onu görünürlük sağlayan bir işe dönüştürmek anlamına gelir.

Örnek: Geciken oryantasyon kurtarmaOryantasyon dönüm noktası geciktiğinde veya ürün kullanımı belirli bir eşiğin altına düştüğünde, Süper Temsilci şunları yapabilir:

Kurtarma görevi oluşturun ve CSM'yi atayın.

Onboarding playbook'unuza dayalı bir özel müşteri takip planı hazırlayın.

Engel destek, faturalandırma veya uygulama ise iç eskalasyon yönlendirin.

Eylemleri ve kanıtları kaydedin, böylece takım daha sonra olanları denetleyebilir.

Bu sayede proaktif müşteri başarısı kahramanca bir şey değil, normal bir şey haline gelir.

Fiyatlandırma:

CRM ve veri katmanı

AI'nız temiz bir çekirdek olmadan mantıklı kararlar veremez. CRM/veri katmanı, hesapların, kişilerin, ürün etkinliklerinin, sözleşmelerin ve müşteri geri bildirimlerinin sabit ID'lerle birbirine bağlandığı çekirdektir. Temsilcilerinizin (ve çalışanlarınızın) güvenebileceği bir CRM sistemi seçin, ardından bu sistemin eyleme geçirilebilir sinyalleri yığınınızın geri kalanına ilettiğinden emin olun.

1. Salesforce

Salesforce'a entegre edilmiş AI analitiği ve tahmine dayalı içgörüler, müşteri davranış kalıplarını ve önerileri ortaya çıkarır.

Müşteri başarısında bu neden önemlidir? Veriler sistemlerde bulunur, ancak içgörüler nadiren CSM'lere ulaşır. Einstein, müşteri etkileşimlerini, kullanımlarını ve finansal sinyalleri, takımınızın harekete geçebileceği tahminlere dönüştürür. Örneğin, etkileşim düştüğünde ve faturalandırma garip göründüğünde, yenileme öncesinde risk altındaki bir hesabı işaretleyebilir.

Ana özellikler

Bulut veya şirket içi sistemlerden gelen verileri birleştiren yerleşik bağlayıcılar

Yenilemeler ve müşteri kaybı için öngörücü öneriler ve puanlama

Örüntüleri sonraki adımlara dönüştüren görsel gösterge panelleri

Önerilen eylemlerle otomatik uyarılar

Fiyatlandırma:

Başlangıç Paketi: 25 $/kullanıcı/ay

Pro Suite: 100 $/kullanıcı/ay

2. HubSpot

CRM ile sıkı bir şekilde entegre edilmiş, biletleme, anketler, bilgi tabanı ve AI asistanı özelliklerine sahip çok kanallı bir hizmet platformu.

Müşteri başarısında bu neden önemlidir? Küçük ve orta boyutlu takımlar, biletleri yönetmek, geri bildirimleri toplamak ve kayıtları düzenli tutmak için tek bir yerden yararlanabilir. AI, yanıt süresini kısaltır ve içgörüler sunar, böylece CSM, tek bir pencerede memnuniyet eğilimlerini ve bilet geçmişini görebilir.

Anahtar özellikler

E-posta, sohbet ve sosyal medya için biletleme ve birleşik gelen kutusu

Müşteri geri bildirim anketleri ve CSAT izleme

Bilgi tabanı oluşturucu ve yardım merkezi yönetimi

1.500'den fazla entegrasyon ve yerleşik CRM

Fiyatlandırma:

Service Hub: Ücretsiz

Service Hub Starter: 20 $/kullanıcı/ay

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp CRM'yi kullanarak anlaşmaları, hesap notlarını, e-postaları ve görevleri tek bir yerde toplayabilirsiniz. Bu, sağlık puanlarını, oyun kitaplarını ve proaktif erişimi çok daha güvenilir hale getirir. ClickUp CRM

3. Gainsight

ML tabanlı sağlık puanları ve oyun kitaplarıyla müşteri yaşam döngüsünü yönetmek için bir tahmine dayalı analiz platformu.

Müşteri başarısında bu neden önemlidir? Kurumsal işletmelerin koordineli ve geniş ölçekli bir erişim ağına ihtiyacı vardır. Gainsight, durumu hesaplar, riskli kalıpları izler ve eylemi tetikler. Slack/Teams uyarılarının, CSM'yi yenileme süresi öncesinde aramaya teşvik ettiğini düşünün.

Ana özellikler

Kişiselleştirilmiş erişim için çoklu sistem tetikleyicileri

Gerçek zamanlı davranış izleme ve müşteri yolculuğu ayarlamaları

Durum uyarıları ile önemli hesaplar için sponsor izleme

AI destekli sağlık puanlaması ve otomasyonla oluşturulan risk oyun kitapları

Fiyatlandırma: Özel fiyatlandırma

İletişim katmanı

CRM'niz kiminle konuşmanız gerektiğini söyler; iletişim katmanı nasıl ve ne zaman konuşacağınızı belirler, böylece rehberlik, kullanıcının ihtiyaç duyduğu anda tam olarak ulaşır. Hedef, "daha fazla mesaj" değil, aktivasyonu hızlandıran ve CSM'lerinizin iş yükünü azaltan daha az sayıda, daha akıllı temaslardır.

1. Intercom

Zamanında, ürün içi rehberlik, ayrıca onboarding akışları ve kişiselleştirilmiş kampanyalar için oluşturulmuş bir müşteri etkileşim platformu.

Müşteri başarısında bu neden önemlidir? Etkinleştirme, kullanıcıların iş yaptığı yerde gerçekleşir. Intercom, CSM'lerin doğru zamanda doğru kullanıcılara bağlamsal uyarılar, duyurular ve yardım sunmasını sağlar. Yeni bir özelliği piyasaya sürün ve yalnızca fayda sağlayacak segmentleri hedefleyin, böylece benimsenme oranı artarken gelen kutusu yorgunluğu yaşanmaz.

Anahtar özellikler

Onboarding ş akışları ve hedefli ürün içi kampanyalar

Kişiselleştirme ve uygunluk kuralları için birinci taraf verilerini kullanır.

E-posta, sohbet ve mobil cihazlar üzerinden çok kanallı kampanyalar

Kullanıcı davranışlarıyla tetiklenen otomatik ş akışları

Fiyatlandırma:

Essential: 39 $/kullanıcı/ay

Gelişmiş: 99 $/kullanıcı/ay

Uzman: 139 $/kullanıcı/ay

2. Zendesk

AI destekli yönlendirme ve kod gerektirmeyen ş akışı oluşturucular içeren birleşik bir destek ve başarı platformu.

Müşteri başarısında bu neden önemlidir? Müşteri konuşmaları farklı kanallara yayılır. Zendesk, konuları merkezileştirir ve AI kullanarak önceliklendirme yapar, böylece basit sorunlar hızlı bir şekilde çözülür. Aynı zamanda, karmaşık vakalar doğrudan doğru uzmana yönlendirilir ve böylece kıdemli CSM'ler müşteri ilişkileri yönetimine odaklanabilir.

Temel özellikler

Anlık otomasyon yanıtları için Answer Bot

Sürekli geçmiş için kanallar arası konu birleştirme

Kod gerektirmeyen iş akışı otomasyonu ve akıllı yönlendirme

Performansı izleme ve darboğazları bulma için analitik

Fiyatlandırma:

Zendesk fiyatlandırması

Suite + Copilot Professional: 155 $/temsilci/ay

Suite + Copilot Enterprise: 209 $/temsilci/ay

💡Profesyonel İpucu: AI yığınınızda etkileşim katmanı olarak ClickUp Chat'i kullanın. Müşteri şikayetlerini, iç tartışmaları ve takipleri tek bir konu altında toplayın, ardından anahtar mesajları görevlere dönüştürün veya @bahsetme ile özetleyin ve sonraki adımları önerin. ClickUp Sohbet

AI analitiği ve sağlık puanlaması

Sinyalleri yenileme matematiğine dönüştürmek için iki şeye ihtiyaç vardır: zamanında veri ve güvenilir görünümler. Bu araçların bu döngüye nasıl uyum sağladığına bakalım: riskleri erken tespit edebilir ve oyun kitaplarını sonuçlara atayabilirler.

1. ChurnZero

Bu, ürün kullanımına ilişkin içgörüler, müşteri sağlığı puanları ve proaktif etkileşim araçları sağlayan bir müşteri başarı platformudur.

Müşteri başarısında bu neden önemlidir? Kimlerin ayrılma olasılığı yüksek olduğunu bilmek, size harekete geçmek için zaman kazandırır. ChurnZero, kullanımı ve etkileşimi izleyerek müdahale edilmesi gereken hesapları ortaya çıkarır. Böylece, yenileme haftasında öncelik vermeniz gereken risk altındaki hesapların sıralı bir listesine sahip olursunuz.

Ana özellikler

Onboarding ve benimseme sorunları için gerçek zamanlı uyarılar

Kullanım analizi için ayrıntılı etkinlik izleme

Sağlık puanı ve öngörülebilir müşteri kaybı göstergeleri

Kullanıma dayalı çapraz satış ve üst satış önerileri

Fiyatlandırma:

Başlangıç fiyatı: 12.000 $/yıl

2. ClickUp Gösterge Panelleri

ClickUp gösterge panellerini kullanarak görev başına durum gibi anlamlı metrikleri takip edin

ClickUp Gösterge Panelleri, Çalışma Alanı verilerinizi (görevler, zaman, sprintler, hedefler) görselleştirir, böylece liderler ve CSM'ler tek bir yerde aynı bilgilere ulaşabilirler — tablo düzenleme zahmeti olmadan. Benimseme KPI'larından işe alım SLA'larına ve CSAT takibine kadar her şey için özel raporlar oluşturun.

Müşteri başarısında bu neden önemlidir? Sağlık tek bir sayı ile ölçülemez. ClickUp kartları, önde gelen ve geride kalan göstergeleri (tamamlanan kullanım görevleri, oyun kitabı tamamlama, bilet döngü süresi, yenileme boru hattı) yöneticilerle veya müşterilerle paylaşabileceğiniz görünümlerde birleştirmenize olanak tanır. Rol ve plana duyarlı kontroller, doğru kitlenin doğru rollup’ları görmesini sağlar.

Ana özellikler

Zaman, iş yükü, sprintler, hedefler ve daha fazlası için özelleştirilebilir kartlar kullanarak takımınızın gerçekten kullandığı "CS Health", "Onboarding" veya "Renewal" panoları oluşturun.

Çalışma Alanı verilerini görsel, paylaşılabilir raporlara (liderler için portföy tarzı genel bakışlar) dönüştüren üst düzey rolluplar .

Plan/rol kontrolleri, kuruluş genelinde kimlerin gösterge panellerini oluşturabileceğini, düzenleyebileceğini ve kullanabileceğini belirler.

Fiyatlandırma: ClickUp, bireyler ve küçük takımlar için de geçerli olan Sonsuza Kadar Ücretsiz planı ve kurumsal işletmeler için özel özelleştirme seçenekleri sunar.

3. Retain. ai (şimdi Dagster)

Dagster, veri ve AI boru hatları için birleşik bir kontrol düzlemi sağlar, böylece ürün etkinlikleri, faturalandırma sinyalleri ve bilet verileri analiz ve sağlık modelleri için güncel ve güvenilir bir şekilde ulaşır. Varlık sağlığı/güncelliği izleme ve soy ağacı, gösterge panellerinizin neye dayandığını ve harekete geçmenin güvenli olup olmadığını netleştirir.

Müşteri başarısında bu neden önemlidir? Bağımlılık olmadan müşteri sağlık puanları bozulur. Dagster'ın orkestrasyon, gözlemlenebilirlik ve veri kataloğu, CS yığınının izlenebilirliği ile zamanında etkinlikleri almasını sağlar, böylece QBR'de risk bayrağını soy ve tazelik makbuzlarıyla savunabilirsiniz.

Ana özellikler

Entegre gözlemlenebilirlik ve soy ağacı ile veri/AI için birleşik boru hattı kontrolü

Varlık sağlığı ve güncellik izleme ile özelleştirilebilir gösterge panelleri ve maliyet bilgileri (Dagster+ UI)

Varlıkları, sahipleri ve bağımlılıkları taramak için kuruluş genelinde veri kataloğu ; gönderdiğiniz her metrik için girdi/çıktıları izleyin.

Esnek dağıtım (Dagster OSS veya Dagster+) ile takımın olgunluk ve yönetişim gereksinimlerini karşılayın.

Fiyatlandırma:

Solo: Aylık 120 $

Başlangıç: 1.200 $/ay

Kurumsal: Özel

ClickUp Brain MAX ile dağınık verileri tek bir görünümde toplayın.

ClickUp Autopilot Ajanları, sorunlar büyümeden önce müdahale etmek için kullanın. Bu, ClickUp'ta modern AI destek sisteminin nasıl olabileceğine dair hızlı ve pratik bir kılavuzdur — sadece sohbet robotlarının ötesinde.

Bilgi yönetimi

AI'nız, bulabildiği, güvenebileceği ve alıntı yapabileceği kadar iyidir. AI ile bilgi yönetimi, oyun kitaplarını güncel tutar ve anında cevaplar sağlar. Böylece CSM'ler (ve temsilciler) hiçbir şeyi tahmin etmek zorunda kalmaz.

1. ClickUp Docs

Daha sorunsuz bilgi paylaşımı için ClickUp Belgeleri ile İş Akışları arasında bağlantı kurun

ClickUp Docs, ClickUp platformu içinde belgelerin oluşturulması, düzenlenmesi ve yönetilmesine yardımcı olmak için yapay zeka kullanan entegre bir verimlilik ortamı sağlar.

Müşteri başarısında bu neden önemlidir? Eski makrolar ve gömülü SOP'lar çözümleri geciktirir. ClickUp ile oyun kitaplarınız işin yapıldığı yerde bulunur, AI ilgili bilgileri ortaya çıkarır ve her cevap takımınızın doğrulayabileceği bir kaynağa kadar izlenebilir.

Ana özellikler

AI önerileri ve bakımı: ClickUp Brain , ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, eski belgeleri işaretler ve gerçek ş Akışlarına dayalı güncellemeler önerir.

Bağlantılı Arama : İzinlere uygun sonuçlarla belgeler, wiki'ler, görevler ve yorumlar arasında anında yanıtlar. İzinlere uygun sonuçlarla belgeler, wiki'ler, görevler ve yorumlar arasında anında yanıtlar.

Belgelerden uygulamaya: ClickUp Belgeleri görevlere/sahiplere bağlayın ve değişiklikleri tek bir yerde görünür tutun.

2. Notion AI

Notion, AI'yı yazma, arama ve ş akışı için hepsi bir arada bir katman olarak pozisyonlandırır. Takımlar AI ile sohbet edebilir ve "kendi stilinizde yazın" özelliğini uygulayarak marka sesinin tutarlılığını koruyabilir. AI Toplantı Notları, tartışmaları sahipleri ve son teslim tarihleri ile birlikte eylem ögelerine dönüştürür.

Müşteri başarısında bu neden önemlidir? Müşteriler "nasıl" veya "neden" diye sorduğunda, CSM'ler hızlı ve marka ile uyumlu yanıtlar vermelidir. Notion AI, taslak oluşturmaya, üslubu normalleştirmeye ve ilgili sayfaları ortaya çıkarmaya yardımcı olurken, toplantı notları konuşmaları izlenen takip işlemlerine dönüştürür.

Ana özellikler

Kurumsal Arama ve Sohbet: Basit bir dil kullanarak sorularınızı sorun; yanıtları alın ve konu başlığından sayfalar oluşturun.

Marka uyumlu yazım: Stil kılavuzları oluşturun; ses tonunu kaybetmeden üslubu ayarlayın.

Toplantılardan ivme kazanmaya: AI, sahipleri, öncelikleri ve son teslim tarihlerini içeren eylemleri çıkarır.

Fiyatlandırma:

Notion İş: 20 $/üye/ay

🔎 Biliyor muydunuz? NIB Health Insurance, yapay zeka destekli dijital asistanlar sayesinde 22 milyon dolar tasarruf etti ve müşteri hizmetleri maliyetlerini %60 oranında azalttı.

Ş Akışı otomasyonu

Otomasyon, başka bir müşteri başarısı aracı eklemeden devralma ve idari işleri ortadan kaldırmalıdır. İşte "benim için yap" katmanını nasıl kuracağınız — işletim merkezinizden başlayarak.

1. ClickUp Otomasyonları

ClickUp Automations ile takımınıza özel otomasyonları birbirine bağlayın

ClickUp Otomasyonları, tekrarlayan işlemleri üstlenir, böylece insanlar müşterilere odaklanabilir. 100'den fazla hazır otomasyon arasından seçim yapın (veya kendi otomasyonunuzu oluşturun) ve görevlerin ve SLA'ların bulunduğu yerde alanları güncelleyin, sahipleri atayın, durumları değiştirin, e-postalar gönderin ve daha fazlasını yapın.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp Chat'i CS takımınız için gerçek zamanlı etkileşim katmanı olarak kullanın, ardından ClickUp AI Agents ile eşleştirin. Anahtar kanalları takip etmelerini, uzun konu dizilerini özetlemelerini ve otomatik olarak takip görevleri oluşturmalarını sağlayın. Böylece müşteri konuşmalarından önemli hiçbir şey gözden kaçmaz.

Müşteri başarısında bu neden önemlidir? Müşteri kazanımı, yenileme hazırlığı, risk değerlendirmesi gibi akışlar zamanında ve tutarlı adımlara bağlıdır. Otomasyonlar, bu adımları güvenilir (ve denetlenebilir) hale getirir. Plan odaklı kontroller ve kullanım uyarıları, takımların sınırlar içinde kalmasını sağlar.

Ana özellikler

Proje devralmalarını ve rutin güncellemeleri kolaylaştırmak için 100'den fazla otomasyon reçetesi

Görevleri atamak, taşımak, güncellemek ve e-posta ile göndermek için tetikleyiciyi kullanın.

Plan bazında yönetici kontrolleri ve kullanım sınırları, %90/100'de uyarı

2. Zapier

Zapier, en bağlantılı kodsuz düzenleme katmanıdır ve temel yığınınızın dışındaki uygulamalara hızlı bir şekilde ulaşmanız gerektiğinde kullanışlıdır. Birkaç dakika içinde çok adımlı ş akışları ve AI destekli otomasyonlar oluşturun.

Müşteri başarısında bu neden önemlidir? Bir CS oyun kitabı niş araçları (web semineri platformları, faturalandırma eklentileri, anketler) kapsadığında, Zapier bunları mühendislik zamanı harcamadan bir araya getirebilir, böylece sinyaller kenarda kaybolmaz.

Ana özellikler

8.000'den fazla uygulama bağlantısı; hızlı tetikleyici/eylem kurulumu

Uygulamalarınızın üzerine AI ş akışı ve temsilci oluşturma

Fiyatlandırma:

Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 19,99 $ (yıllık faturalandırılır)

3. Tepsi. ai

Tray, IT kontrolü altında süreçleri ve temsilcileri koordine etmek için oluşturulmuş, yapay zeka uyumlu bir entegrasyon ve otomasyon platformudur. Böylece otomasyonlar, yönetişimle birlikte ölçeklenebilir.

Müşteri başarısında bu neden önemlidir? CS operasyonları kurumsal düzeyde koordinasyon (karmaşık dallanma, yönetişim, veri yönetimi) gerektirdiğinde, Tray'in iPaaS modeli entegrasyonları merkezileştirir ve AI eylemlerinin uyumlu olmasını sağlar.

Ana özellikler

Tek bir platformdan tüm yığınınızda temsilciler oluşturun ve ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin.

Güvenlik, ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirlik için kurumsal kontroller (AI uyumlu iPaaS)

Fiyatlandırma: Özel fiyat

Raporlama ve içgörüler

Müşteri içgörüleri tek bir grafik değildir; işi kararlara dönüştüren, paylaşılan, güvenilir bir görünümdür. CS takımınızın her gün açacağı görünümle başlayın, ardından tek bir tıklama ile paylaşabileceğiniz, yöneticiye sunmaya hazır rollupları ekleyin.

1. ClickUp Gösterge Panelleri

Pasta grafiklerini güncellemek ve yönetmek için ClickUp Gösterge Paneli.

ClickUp Gösterge Panelleri, çalışma alanı verilerinizi (görevler, zaman, sprintler, hedefler) özel raporlara dönüştürür, böylece liderler, CSM'ler ve Ops, elektronik tabloları dışa aktarmadan aynı gerçekleri görebilir. SLA'ları, yenileme sürecini, oyun kitabı atıflarını ve CSAT takibini içeren panolar oluşturun. Bu panolarda, paydaşların güncellemeleriyle birlikte düzenleyebileceğiniz, boyutunu değiştirebileceğiniz ve zamanlayabileceğiniz kartlar bulunur.

Müşteri başarısında bu neden önemlidir? Sağlık, benimseme, bilet döngü süresi, risk işaretleri ve yaklaşan yenilemelerdeki eğilimler ile ilgilidir. ClickUp kartları, öncü ve gecikmeli göstergeleri QBR'lerde savunabileceğiniz ve geniş çapta paylaşabileceğiniz görünümlerde birleştirmenize olanak tanır; erişim ve sınırlar, rollere ve planlara göre uyarlanır.

Ana özellikler

Özel, kart tabanlı raporlama: Sürükleyip bırakabileceğiniz, boyutunu değiştirebileceğiniz ve hedef kitleye göre uyarlayabileceğiniz dinamik kartlar (zaman, iş yükü, sprintler, hedefler) ile "CS Health", "Onboarding" veya "Renewals" için panolar oluşturun.

Yerleşik sprint analitiği: CS ile ilgili takımlarda (işe alım, uygulamalar) hassas ve çevik raporlama için hız, burnup, burndown sprint kartları.

Planlanmış gösterge paneli raporları: Herkesin aynı bilgilere sahip olması için yöneticilere veya müşterilere otomatik olarak anlık görüntüler gönderin, manuel olarak dışa aktarma yapmanıza gerek kalmaz.

Rol/plan farkındalıklı kontroller: Üye/misafir rollerine ve plan düzeyine uygun kullanılabilirlik ve sınırlar ile temiz yönetişim

2. Looker Studio

Looker Studio, sürükle ve bırak düzenleyici ve şablon kitaplığı ile verilerinizi etkileşimli, özelleştirilebilir raporlara ve gösterge panellerine dönüştürür. Kaynakları (BigQuery dahil) bağlayın ve içgörüleri geniş bir şekilde paylaşın; Looker Studio Pro, ölçeklendirme için takım çalışma alanları ve proje bağlantıları ekler.

Müşteri başarısında bu neden önemlidir? CS, harici verileri (pazarlama, web analizi, reklamlar) ürün ve destek sinyalleriyle birleştirmek gerektiğinde, Looker Studio hızlı görselleştirme ve kolay dağıtım sağlar; bu da yönetici veya yönetim kurulu raporlaması için kullanışlıdır.

Temel özellikler

Oluşturmayı hızlandırmak için şablonlara sahip özelleştirilebilir raporlar ve gösterge panelleri

Takımlar arasında analiz ve paylaşım için veri bağlayıcıları (BigQuery dahil)

Ücretsiz giriş; ölçeklendirilmiş erişim yönetimi için Pro seçeneği (takım çalışma alanları, proje bağlantıları)

Fiyatlandırma:

Ücretsiz

Looker Studio Pro: 9 $/kullanıcı/proje/ay

Müşteri Başarısı için Entegre AI Yığını Avantajları

Yığınınız kendi içinde iletişim kurduğunda, müşteri başarısı bir bayrak yarışı olmaktan çıkar ve iyi prova edilmiş bir oyun gibi görünmeye başlar. Sinyaller akıştadır, sahipler bellidir ve her bir sonraki adım izlenebilir. Aşağıda, haftalık standup toplantılarında hissedebileceğiniz beş sonuç yer almaktadır.

1. Daha erken müşteri kaybı tahmini ve önleme

Bağlantılı bir yığın, zayıf sinyalleri zamanında eyleme dönüştürür. Kullanım düşüşleri, olumsuz bilet duyguları ve sözleşme bağlamı, günler veya haftalar öncesinden açıklayabileceğiniz ve ele alabileceğiniz risklere dönüşür. Temsilciler sonraki adımları önerir; CSM'ler karar verir ve harekete geçer.

📌 Örnek: Bir segmentin iki sürüm için onboarding tamamlama oranı düşer. Sistem riski işaretler, etkinleştirme görevleri içeren bir müşteri başarısı planı açar ve yenileme süresi dolmadan bir takip kontrolü planlar.

📖 Ayrıca okuyun: Müşteri hizmetlerinde sık karşılaşılan zorlukları çözme yolları

2. Müşteri sağlığı ve etkileşiminin birleşik görünümü

Sağlık, bir sayı değil, bir hikaye haline gelir: dönüm noktaları aşılır, değerli anlar gerçekleştirilir, destek kazanılır, faturalandırma temizlenir. CSM'ler tek bir kokpit elde eder; liderler, QBR'lerde savunacakları rollup'lar alır.

3. Kolaylaştırılmış işe alım ve yenilemeler

Playbooklar işin yanında yer alır. Devir teslimler, SLA'lar ve onaylar raylar üzerinde çalışır; istisna yolları hızlı bir şekilde ortaya çıkar. Yenilemeler, geçmişi yeniden inşa etmekten ziyade değeri teyit etmek gibi hissettirir.

💡 Profesyonel İpucu: Ücretsiz ClickUp Müşteri Onboarding Şablonunu kullanarak dönüm noktalarını, sahipleri ve SLA'ları standartlaştırın. Otomasyonlarla birleştirerek, bir adım eşiği aştığında uyarılar tetikleyin ve manuel kontroller yapmadan ivmeyi koruyun.

4. Kapsamlı kişiselleştirilmiş iletişim

Yığın ne zaman ve kim kararını verir; insanlar nasıl kararını verir. Mesajlar, politika açısından güvenli rehberlik ve ürün bağlamı içerir, böylece uyarılar spam gibi değil, yardımcı olarak algılanır. Takımlar daha az ve daha akıllı temaslar gerçekleştirir ve benimseme oranının arttığını görür.

5. Yönetici ve raporlama görevlerinde zaman tasarrufu

Güncellemeler ve raporlama artık "ekstra iş" olmaktan çıkar. Otomasyonlar makbuzları yazar; gösterge panelleri, yöneticiler veya müşteriler için sonuçları tek bir tıklama ile paketler.

📌 Örnek: Her cuma, yenileme hazırlığı gösterge paneli genişleme sinyallerini, risk işaretlerini ve oyun kitabının liderliğe atfedilen kısmını anlık olarak gösterir, böylece Monday günü önceliklendirme kendiliğinden başlar.

Müşteri Başarısı AI Yığını Oluştururken Sık Yapılan Hatalar

Gizlilik değişiklikleri ve hızla gelişen müşteri başarısı yazılım yığınıyla birlikte, bazı tuzaklar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bunları erken tespit edin ve güveni veya yenilemeleri kaybetmeden önce düzeltin.

🚩 Sahipleri, SLA'ları ve devralmaları eşleştirmeden yazarları ve sohbet robotlarını devreye sokmak

✅ İki uçtan uca kullanım senaryosuyla başlayın ve bayrak devrini şematik olarak gösterin. Her geçiş için sahibi, SLA ve doğrulama adımı belirtin, böylece AI çıktıları hesap verebilir işlere dönüşsün.

🚩 Kullanım, biletler ve faturalandırma uyumlu değildir, bu nedenle "sağlık" savunulamaz

✅ Önce hesap/kullanıcı ID'lerini normalleştirin, ardından kaynağa göre güncellik SLA'ları ayarlayın. Soy ağacı netleştikten sonra risk puanlaması yapmalı veya tetikleyici iletişim kurmalısınız; aksi takdirde, gürültüyü optimize etmiş olursunuz.

🚩 Güzel grafikler, sonraki adımlar yok

✅ Her görünümü bir eylem listeye dönüştürün: kim neyi ne zaman taşıyor, ayrıca haftalık olarak gözden geçireceğiniz bir durum sütunu. Raporlar, kararları süslemek yerine, hızlı kararlar alınmasını sağlamalıdır.

🚩 Gürültüyü artıran veya sonsuza kadar döngüye giren "ayarla ve unut" kuralları

✅ Aylık değerlendirme döngüsü ekleyin. Yanlış pozitif/negatif sonuçları izleyin, yeniden deneme sayısını sınırlayın ve bir çeyrek içinde davranış veya sonuçları değiştirmeyen kuralları kaldırın.

🚩 Çakışan nokta çözümleri satın alıp buna yığın demek

✅ İşlerin zaten yapıldığı yerleri birleştirin; yalnızca etkinliği kanıtlanmış yerleri entegre edin. Bir araç, iş devrini veya eyleme geçme süresini azaltmıyorsa, rafta bekleyen bir yazılımdır.

🚩 Belirsiz öneriler, müşteriler ve finans departmanı ile olan güveni zedeler.

✅ AI odaklı her türlü değişiklik için açıklanabilirlik, denetim izleri ve geri alma yolları gerektirin. Bir CSM "neden bu sonraki adım?" sorusuna cevap veremiyorsa, otomatik olarak gönderilmemelidir.

Doğru Yığınla Daha Az Dağınıklık ve Daha Fazla Sonuç Elde Edelim

Proaktif müşteri başarısı satın aldığınız bir özellik değildir; takımınızla birlikte düşünen ve hareket eden bir yığının sonucudur. Küçük adımlarla başlayın: iki kullanım örneği, temiz ID’ler, canlı oyun kitapları ve kararların alındığı yerlere yerleştirilmiş temsilciler.

Ardından, devralmaları birbirine bağlayın ve gösterge panelleriyle artışın kanıtlanmasını sağlayın.

ClickUp, bunu gereksiz yükler eklemeden yapmanıza yardımcı olur: İşlerinize yakın yerde bulunan ClickUp belgeleri, ivmeyi koruyan ClickUp otomasyonları, yöneticilerinizin güveneceği ClickUp gösterge panelleri ve insanların karar verdiği yerde bir sonraki en iyi adımı ortaya çıkaran ClickUp Brain.

Sonuç basit: daha az acil durum tatbikatı, daha net sahiplik dağılımı, daha sağlıklı hesaplar ve kaçınılmaz hissi veren yenilemeler.

Bu, iş yapmak istediğiniz şekilde geliyorsa, hızlı bir başarı elde etmeye hazırsınız demektir. Bugün ClickUp'ta çalışma alanınızı başlatın ve biriken CS yığını oluşturun.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Sinyalleri eyleme dönüştüren katmanlı bir araç seti: birleştirilmiş veriler, canlı bilgi, muhakeme/ajanlar, koordinasyon, etkileşim ve raporlama. ClickUp gibi platformlar, devri otomasyonla gerçekleştiren, sonraki adımları ortaya çıkaran ve takımların ortak sonuçlar etrafında uyumlu çalışmasını sağlayan bağlantı katmanı görevi görür.

Riskleri daha erken tespit ederek ve zamanında müdahale edilmesini sağlayarak. AI, kullanımı, duyarlılığı ve sözleşme bağlamını analiz ederek en uygun eylemleri önerir ve CSM'lerin sorunlar daha da büyümeden onboarding eksikliklerini gidermelerine, değer anlarını güçlendirmelerine ve yenilemeleri proaktif olarak ilerletmelerine yardımcı olur.

Güvenilir bir CRM/veri çekirdeği, bilgi çalışma alanı, akıl yürütme/temsilciler, iş akışı otomasyonu, iletişim ve yöneticiye hazır raporlama. ClickUp, belgeleri, görevleri, otomasyonları ve gösterge panellerini merkezileştirerek, araç dağınıklığına yol açmadan içgörülerin hesap verebilir hale gelmesini sağlar.

ClickUp Brain, bağlamı özetler, soruları yanıtlar ve görevler ve belgeler içindeki eylemleri önerir. Otomasyonlar işi ilerletirken, gösterge panelleri sağlık ve sonuçları toplar, böylece CSM'ler manuel güncellemeler veya hesap tablolarıyla uğraşmadan daha hızlı hareket edebilir ve etkilerini gösterebilir.

Ş Akışları olmadan bot öncelikli yaklaşım, dağınık verilerle puanlama, sahibi olmayan gösterge panelleri, "ayarla ve unut" kuralları, araç yayılması ve şeffaf olmayan öneriler. İki uçtan uca kullanım senaryosu, temiz ID'ler, insan faktörünü içeren koruma önlemleri ve eylemle bağlantılı raporlama ile başlayın.