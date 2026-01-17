Katılımı Artıran Sanal Etkinlik Platformlarını Seçme

Sanal etkinlikler, küresel kitlelere ulaşmak için ön tanımlı bir biçim haline gelmiştir.

İşletmeler, ürün lansmanları, web seminerleri, şirket içi toplantılar ve büyük ölçekli konferanslar için bu platformlara güveniyor. Sanal etkinlikler giderek daha önemli hale geldikçe, platform seçimi birkaç yıl öncesine göre çok daha önemli hale geldi.

Görünüşte, çoğu araç aynı şeyi vaat ediyor: hızlı kurulum, düşük maliyet ve kolay bir şekilde yayına geçme imkanı.

Ancak gerçekte, DIY sanal etkinlik yazılımı yayını yönetebilir, ancak bunun dışındaki her şeyle başa çıkmakta zorlanabilir. Teknik sorunlar, düşük katılım ve sınırlı raporlama, etkinlik bittikten uzun süre sonra bile etkinliğin etkisini azaltabilir.

Aşağıda, teknik destek sağlamanın ötesine geçen bir sanal etkinlik platformunu nasıl seçeceğinizi gösteriyoruz. Bu platform, sanal etkinliği ilgi çekici, güvenli ve ölçülebilir bir deneyime dönüştürür.

Sanal Etkinlik Platformu Nedir?

Sanal etkinlik platformu, kuruluşların çevrimiçi etkinlikleri düzenlemesine, yönetmesine ve ölçmesine olanak tanıyan bir yazılımdır.

Temel düzeyde, sanal etkinlik platformu sanal bir mekan görevi görür. Katılımcıların kayıt olmalarını, canlı veya önceden kaydedilmiş oturumlara katılmalarını, sohbet, anketler veya soru-cevap yoluyla etkileşim kurmalarını ve tıpkı yüz yüze bir etkinlikte olduğu gibi oturumlar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmalarını sağlar.

Daha gelişmiş platformlar, akışın ötesine geçer. İzleyici katılımı, etkinlik moderasyonu, analitik, pazarlama veya CRM araçlarıyla entegrasyonlar ve etkinlik sonrası raporlama gibi özellikler sunarak takımların neyin işe yaradığını ve nerede iyileştirme yapılması gerektiğini anlamalarına yardımcı olur.

📌 Sanal etkinlik platformunun kullanım örneği Yeni bir ürünü piyasaya sürmek için küresel bir sanal konferans düzenleyen bir pazarlama takımını düşünün. Modern bir sanal etkinlik platformu, onlara şunları sağlar: Performans sorunları yaşamadan, farklı zaman dilimlerinde birden fazla canlı ve isteğe bağlı oturum düzenleyin.

Canlı sohbet, anketler, soru-cevap ve küçük grup odaları kullanarak katılımcıların ilgisini çekin.

Moderasyon araçları, konuşmacı yönetimi ve markalı sanal mekanlarla deneyimi kontrol edin.

Katılım verileri, oturum katılımı ve bırakma noktaları aracılığıyla etkinlik performansını takip edin.

Pazarlama ve CRM araçlarıyla entegre ederek potansiyel müşterileri yakalayın ve etkinlik sonrası takip tetikleyicilerini başlatın. Sonuç: Katılımcılar ilgilerini kaybetmez, oturumlar sorunsuz geçer ve gelecekteki sanal ve yüz yüze etkinlikleri nasıl iyileştirebileceğinize dair fikir edinebilirsiniz.

Doğru Sanal Etkinlik Platformunu Seçmek Neden Önemlidir?

Sanal etkinlik platformunu değerlendirirken sorulması gereken anahtar soru çok basit: Hem katılımcılar hem de organizatörler için deneyimi iyileştiriyor mu?

Doğru sanal etkinlik platformunu seçmenin önemi şudur.

İzleyici katılımını ve sadakatini etkiler

Güçlü bir sanal etkinlik platformu, video akışı yapmaktan daha fazlasını yapar. Katılımcıları aktif olarak sürece dahil eder.

📌 Örnek: Ürün lansmanı web semineri sırasında, platform pasif izleme yerine katılımı teşvik eden canlı anketler, moderatörlü soru-cevap oturumları ve sohbet istemleri sunar.

Katılımcılar oturumlar arasında geçiş yapabilir, konuşmacılarla etkileşim kurabilir ve etkinlik boyunca katılımlarını sürdürebilirler.

Etkinliğin ölçeklenebilirliğini ve deneyim kalitesini belirler

Katılımcı sayısı arttıkça, küçük teknik sınırlamalar büyük sorunlara dönüşür.

Doğru sanal etkinlik platformu, gecikme, ses sorunları veya oturum çökmeleri olmadan hem az sayıda katılımcıyı hem de yüzlerce katılımcıyı yönetebilir. Deneyimi bozmadan birden fazla eşzamanlı oturumu, konuşmacı geçişlerini ve gerçek zamanlı moderasyonu destekler.

🌍 Daha Geniş Bir Bakış: Maliyet ve erişimin ötesinde, sanal etkinlikler aynı zamanda çevresel etkiyi de azaltır. Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, sanal konferansların yüz yüze etkinliklere göre %66 daha az CO2 salımı yaptığını ortaya koymuştur. Kaynak: Michigan Üniversitesi

✅ Gerçek Kontrolü: Web semineri katılımcılarının neredeyse üçte biri, canlı yayına katıldıktan sonra bile isteğe bağlı içeriği izlemek için geri dönüyor. İzleyicileriniz, isteğe bağlı tekrarları kullanarak anahtar noktaları tekrar gözden geçirebilir, kaçırdıkları bölümleri izleyebilir ve değerli anları başkalarıyla paylaşabilir; böylece sanal etkinliklerin etkisini canlı oturumun ötesine taşıyabilir.

ROI ve etkinlik sonrası içgörüler üzerinde etkisi vardır

Sanal etkinlikler, oturum kapandığında sona ermez. Değeri, etkinlikten sonra öğrendiklerinizden gelir.

Gelişmiş platformlar, etkinliğiniz boyunca katılımcı sayısını, oturum katılımını, ayrılma noktalarını ve etkileşim düzeylerini izler. Küçük grup oturumlarının, ana konuşmalardan daha uzun süre katılımcıları tuttuğunu veya soru-cevap ağırlıklı oturumların daha fazla takip talebine yol açtığını keşfedebilirsiniz.

Bu bilgiler, takımların gelecekteki etkinlikleri iyileştirmelerine, içerik biçimlerini geliştirmelerine ve verilerle desteklenen etkinlik harcamalarını haklı göstermelerine yardımcı olur.

Marka algısını ve profesyonelliği etkiler

Sanal etkinlik ortamı markanızı yansıtır. Sorunsuz bir kayıt akışı, markalı sanal mekan, güvenilir yayın ve iyi yönetilen oturumlar profesyonelliği ve detaylara gösterilen özeni gösterir.

Öte yandan, oturum açma sorunları, yetersiz moderasyon veya teknik aksaklıklar güveni hızla zedeleyebilir.

Dış etkinlikler için bu algı, potansiyel müşterilerin ürününüzü veya şirketinizi nasıl gördüklerini doğrudan etkiler. İç etkinlikler için ise çalışanların güvenini ve katılımını etkiler.

Sanal Etkinlik Platformlarını Değerlendirmek İçin Anahtar Kriterler

G2'ye hızlıca baktığınızda, 210 sanal etkinlik platformu olduğunu görebilirsiniz! Çok fazla, değil mi?

Doğru platformu bulmak için aramanızı nasıl daraltacaksınız? 👇

İzleyici katılımı özellikleri: Platformun canlı sohbet, anketler, moderatörlü soru-cevap, küçük grup odaları ve oturum düzeyinde etkileşimi desteklediğini kontrol edin.

Ölçeklenebilirlik ve performans güvenilirliği: Katılımcı sayısı arttıkça platformun performansını test edin. Ayrıca, platformun arızaları nasıl ele aldığını değerlendirin. Canlı yayında bir sorun olduğunda otomatik yeniden bağlanma, oturum kurtarma ve yedekleme akışları önemlidir.

Çoklu oturum ve gündem esnekliği: Katılımcıların deneyimini bozmadan eşzamanlı oturumlar, konuşmacı değişimleri ve gündem değişiklikleri için destek arayın. Bu, sanal konferanslar ve hibrit etkinlikler için çok önemlidir.

Analitik ve raporlama derinliği: Platformun, etkinlik etkinliğini ölçmeye yardımcı olmak için oturum katılımını, bırakma noktalarını, anket yanıtlarını, soru-cevap katılımını ve isteğe bağlı görünümleri izlediğini değerlendirin.

Etkinlik sonrası içgörüler ve veri erişimi: Etkileşim verilerini CRM veya pazarlama araçlarınıza aktarabileceğinizden veya entegre edebileceğinizden emin olun. Bu içgörüler, takip işlemlerini, içeriğin yeniden kullanımını ve ROI raporlamasını destekler.

Ev sahipleri ve katılımcılar için kullanıcı deneyimi: Katılımcıların oturumlara katılmasının ve organizatörlerin konuşmacıları, moderasyonu ve canlı değişiklikleri teknik sorunlar yaşamadan yönetmesinin ne kadar kolay olduğunu değerlendirin.

Canlı etkinlikler sırasında destek ve güvenilirlik: Etkinlikler sırasında gerçek zamanlı destek hakkında bilgi alın. Oturumun ortasında bir sorun çıktığında, hızlı tepki süresi özellik listesinden daha önemlidir.

Yatırımınız, etkinliğin boyutu, sıklığı, katılım ihtiyaçları ve raporlama derinliğine göre belirlenecektir.

Temel planlar: Ücretsiz – Aylık 100 dolar

Ara sıra web seminerleri veya şirket içi etkinlikler düzenleyen küçük takımlar için kullanışlıdır.

Bu seviye genellikle şunları içerir:

Canlı video akışı

Temel sohbet ve Soru-Cevap

Sınırlı katılımcı sayısı

Minimum markalaşma

Temel katılım raporlaması

✅ En uygun kullanım alanları: Dahili toplantılar, küçük web seminerleri veya erken aşamadaki etkinlik programları. Gelişmiş etkileşim ve etkinlik sonrası içgörülerden yoksundurlar.

Profesyonel planlar: Aylık 100 – 500 dolar

Düzenli olarak sanal etkinlikler düzenleyen büyüyen kuruluşlar için tasarlanmıştır.

Bu seviye genellikle şunları ekler:

Daha yüksek katılımcı sınırı

Anketler ve moderatörlü soru-cevap gibi etkileşimli özellikler

Oturum kaydı ve isteğe bağlı erişim

Özel markalama ve kayıt sayfaları

Daha derinlemesine analizler ve pazarlama araçlarıyla entegrasyonlar

✅ En uygun olduğu durumlar: Ürün lansmanları, müşteri web seminerleri veya eğitim programları bu fiyat aralığına girer.

Kurumsal platformlar: Aylık 1.000 $+ veya özel fiyatlandırma

Büyük ölçekli konferanslar, çok kanallı etkinlikler ve kurumsal pazarlama programları için tasarlanmıştır.

Kurumsal fiyatlandırma şunları içerir:

Sınırsız veya çok yüksek katılımcı sınırı

Çok oturumlu ve çok günlük etkinlikler

Gelişmiş etkileşim ve moderasyon araçları

Ayrıntılı katılımcı ve etkileşim analizi

CRM entegrasyonları ve atıf raporlaması

Özel destek ve SLA'lar

✅ En uygun olduğu durumlar: Küresel sanal konferanslar, etkinlik odaklı büyüme programları ve sanal kurumsal etkinliklerin satış kanalı, marka veya çalışan bağlılığı için temel bir kanal olduğu kuruluşlar.

💡 Profesyonel İpucu: Sanal etkinlik platformlarını karşılaştırırken, AI Fields'ı kullanarak ClickUp'ta bir değerlendirme puan kartı oluşturun ve içgörüleri otomatik olarak ortaya çıkarın. AI Alanları, özetler oluşturabilir, gereksinimleri kategorilere ayırabilir veya kriterlerinize göre platformun güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilir (ör. etkileşim özellikleri, analiz derinliği, entegrasyonlar).

Doğru Sanal Etkinlik Platformunu Seçme

Nereden başlamalıyım diye mi düşünüyorsunuz? Buradan başlayın. 👇

1. Adım: Etkinliğinizin hedeflerini ve hedef kitlesini belirleyin

Araçları karşılaştırmadan önce, etkinliği neden düzenlediğinizi ve kimler için düzenlediğinizi belirleyin. Şu gibi sorular sorun:

Etkinlik, potansiyel müşteri oluşturma, müşteri eğitimi, eğitim veya iç iletişim üzerine mi odaklanıyor?

Başarı neye benziyor: kayıtlar, canlı katılım, etkileşim, boru hattı etkisi veya bilgi paylaşımı?

Etkinliğin ne kadar etkileşimli olması gerekiyor?

Bu tek seferlik bir etkinlik mi yoksa tekrarlanabilir bir program mı olacak?

Web semineri, sanal konferans, atölye çalışması veya hibrit etkinlik mi düzenliyorsunuz?

💡 Profesyonel İpucu: Bu aşamada 3-5 adet ölçülebilir başarı kriteri yazın. Etkinlik hedeflerine örnekler: Katılımcıların %25'i anketlere veya soru-cevap bölümlerine katılıyor

14 gün içinde canlı katılımcı sayısını aşan isteğe bağlı görünüm sayısı

Satış ekibi, 48 saat içinde tüm katılımcılarla iletişime geçer.

Adım 2: Platformun anahtar özelliklerini değerlendirin

Sanal etkinlik platformlarını, düzenlediğiniz etkinliğin türüne göre değerlendirin. Platformları, olmazsa olmaz ve olması iyi olan özelliklere göre daha da ayrıntılı bir şekilde değerlendirin.

📌 Örnek: Ana hedefiniz, markanız için daha nitelikli potansiyel müşteriler oluşturmaktır. Platformunuz, katılımcı verilerini kolayca yakalamanızı, zenginleştirmenizi ve bunlara göre hareket etmenizi sağlamalıdır.

Olmazsa olmaz özellikler:

Entegre kayıt formları veya yerel CRM entegrasyonları

Katılımcı düzeyinde katılım ve etkileşim izleme

Takip akışları için otomatik veri aktarımı veya senkronizasyon

Olması iyi özellikler:

Özelleştirilebilir açılış sayfaları veya temalar

Oturumlar sırasında veya sonrasında markalı CTA'lar

Katılımı artırmak için hafif oyunlaştırma

📌 Örnek: Etkinliğiniz ağ oluşturma ve topluluk oluşturmaya odaklanmıştır. Burada, etkileşim kalitesi yayın kalitesinden daha önemlidir.

Olmazsa olmaz özellikler:

1'e 1 veya küçük gruplar halinde video ağ oluşturma

Kolay katılımcı eşleştirme veya tablo tabanlı ağ oluşturma

Net moderasyon ve zaman kontrolleri

Olması iyi özellikler:

Katılımcı profilleri ve ilgi alanları

Etkinlik sonrası mesajlaşma veya takip araçları

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların yarısından fazlası her gün üç veya daha fazla araca giriş yapıyor ve " uygulama yayılması " ve dağınık ş Akışlarıyla mücadele ediyor. Verimli ve yoğun hissedilse de, bağlamınız uygulamalar arasında kayboluyor, yazmaktan kaynaklanan enerji kaybından bahsetmeye bile gerek yok. BrainGPT her şeyi bir araya getirir: bir kez konuşun, güncellemeleriniz, görevleriniz ve notlarınız ClickUp'ta tam olarak ait oldukları yere gelsin. Artık geçiş yapmak yok, kaos yok — sadece sorunsuz, merkezi bir verimlilik var. ClickUp BrainGPT ile tüm işlerinizi entegre ederek daha hızlı sonuçlar elde edin.

3. Adım: Entegrasyon ve otomasyon yeteneklerini değerlendirin

Sanal etkinlikler tek başına var olmazlar. Etkinlik öncesinde ve sonrasında pazarlama, satış, İK ve operasyon ş Akışlarıyla bağlantılıdırlar.

Değerlendirin:

Kayıt ve katılım verileri CRM veya pazarlama araçlarınızla senkronizasyonunu gerçekleştiriyor musunuz?

Katılım sinyalleri (anketler, soru-cevap, izleme süresi) takip işlemlerinin tetikleyicisi olabilir mi?

Katılımcıları davranışlarına göre segmentlere ayırabilir misiniz?

Entegrasyonlar yerel mi, yoksa manuel dışa aktarmalara mı dayanıyor?

Özel özelleştirme ihtiyacınız varsa API veya webhook erişimi mevcut mu?

Entegrasyonlar, etkinlik yönetimi yazılımı özelliklerinin neden kritik bir parçasıdır? Etkinlik verilerinin takip, raporlama ve gelecek planlamasına akışını sağlar.

🚀 ClickUp'ın Avantajı: Sanal etkinlik platformunuz canlı deneyimi yönetirken, ClickUp for Marketing Takımları bu deneyimin operasyonel omurgasını oluşturur. Takımlar ClickUp'ı şu amaçlarla kullanır: Etkinlik planlamasını, onayları ve zaman çizelgelerini koordine edin

Konuşmacıların hazırlıklarını, içerik oluşturmayı ve provaları yönetin

Etkinlik sonrası eylemleri (takip, içerik yeniden kullanımı ve raporlama gibi) izlemeyin.

Pazarlama, satış ve operasyonlar arasındaki geçişleri otomasyonla otomatikleştirin, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın. Pazarlama takımları için ClickUp ile pazarlama programlarınızı beyin fırtınası yapın, planlayın ve uygulayın. ClickUp, elektronik tablolar, e-posta dizileri ve görev araçlarını bir araya getirmek yerine, tüm etkinlik işlerini ve etkinlik verileriyle yürütülen eylemleri tek bir bağlantılı Çalışma Alanı'nda tutar.

Adım 4: Kullanıcı deneyimini ve desteği inceleyin

Özellikler ve fonksiyonların ötesinde, kullanıcı dostu olmasını da istersiniz.

Bir pilot uygulama gerçekleştirin ve katılımcıların sorunsuz bir şekilde katılabildiğini kontrol edin. Platform, hem ev sahipleri hem de moderatörler için sezgisel bir arayüze sahip olmalıdır.

📌 Önerilen Test: Karar vermeden önce, gerçek konuşmacılar ve küçük bir izleyici kitlesi ile canlı bir pilot uygulama gerçekleştirin. Katılım akışını, moderatör kontrollerini ve platformun oturum sırasında beklenmedik sorunları nasıl ele aldığını test edin.

Adım 5: Bütçe, ölçeklenebilirlik ve yatırım getirisini göz önünde bulundurun

Son olarak, maliyeti uzun vadeli değerle karşılaştırın.

Aylık fiyatlandırmanın ötesine bakın ve şu soruları sorun:

Platform, katılımcı sayısı arttıkça ölçeklenebilir mi?

Gelecekteki etkinlikleri iyileştirmeye yardımcı olacak içgörüler sağlıyor mu?

Manuel çabaı azaltacak mı yoksa yeni operasyonel masraflar yaratacak mı?

💰 Sanal etkinlikler düzenlerken liderlerinizin önem verdiği yatırım getirisi:

Kayıt başına maliyet değil, katılımcı başına maliyet

Dışa dönük etkinlikler için boru hattı veya dönüşüm etkisi

Kayıtlar, tekrarlar ve kliplerden içerik yeniden kullanım değeri

Kurulum, moderasyon, raporlama ve takip işlemlerinde zaman tasarrufu

Keşfedilmeye değer en iyi sanal etkinlik platformları

İşte popüler sanal etkinlik platformlarının listesi. 👇

1. ClickUp

Bu listede yer alan ve sanal etkinliği gerçekleştirmenize yardımcı olan diğer araçlarla karşılaştırıldığında, ClickUp operasyonların bel kemiği niteliğindedir. Dünyanın ilk birleşik AI Çalışma Alanı, bu canlı deneyimlerin başarısını sağlayan işleri planladığınız, koordine ettiğiniz, izlediğiniz, otomasyon kullanarak otomatikleştirdiğiniz ve ölçtüğünüz yerdir.

ClickUp'ın Etkinlik Yönetimi Yazılımını nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek için 👇

ClickUp ile tüm belgelerinizi, projelerinizi, konuşmalarınızı ve daha fazlasını tek bir kapsamlı platformda yönetin.

Özel bir Çalışma Alanı'nda etkinlikleri planlayın ve yapılandırın

Öncelikle, sanal etkinlikler veya etkinlik kampanyaları için özel bir ClickUp Alanı oluşturun. Bu Alan, planlama ve yürütmeyle ilgili her şeyin komuta merkezi haline gelir.

Her etkinlik, Alan içinde bir Liste olarak yönetilir. Konuşmacılarla iletişim, gündemin kesinleştirilmesi, tanıtım içerikleri, provalar ve takip gibi faaliyetleri kapsayan bireysel görevler ekleyin.

ClickUp'ın Proje Hiyerarşisi içinde zaman çizelgelerinizi, konuşmacı koordinasyonunuzu, onaylarınızı, varlıklarınızı ve etkinlik sonrası takiplerinizi düzenleyin.

Özel Alanlar, etkinlik türü, hedef kitle, sahibi, bölge ve etkinlik tarihi gibi önemli ayrıntıları takip eder. Özel Durumlar, Kabul, Planlama, Tanıtım, Etkinlik Günü ve Etkinlik Sonrası gibi aşamaları temsil eder.

Bu hiyerarşi, tek seferlik etkinlikleri veya tekrarlanabilir programları büyük ölçekte yönetmeyi kolaylaştırır.

Formları kullanarak talepleri ve girdileri yakalayın

ClickUp Formları'nı kullanarak etkinliklerin sisteme girme şeklini standartlaştırın. Pazarlama, İK veya iç takımlar, net hedefler, hedef kitle ayrıntıları, zaman çizelgeleri ve başarı ölçütleri içeren talepler gönderir.

Her form gönderisi, önceden tanımlanmış alanlar, sahipler ve durumlar içeren yapılandırılmış bir etkinlik görevi oluşturur. Bu, her etkinliğin net bir şekilde başlamasını sağlar ve iş başlamadan önce gidip gelmelerin önüne geçer.

Formlar, etkinlik sonrasında katılımcıların geri bildirimlerini, iç retrospektifleri veya konuşmacı değerlendirmelerini toplamak için de kullanılır ve elde edilen bilgiler doğrudan Çalışma Alanına aktarılır.

Planlama ve analiz için AI Ajanları ve BrainGPT'yi kullanın

ClickUp'ın Super Agents ve BrainGPT, etkinlik döngüsü boyunca bağlamsal zeka ekler.

Planlama sırasında takımlar, Brain'i kullanarak gereksinimleri özetler, etkinlik akışı belgelerini hazırlar veya görev bağımlılıklarına dayalı riskleri ortaya çıkarır.

Süper Ajanlar, tanıtım metinleri oluşturmaktan geri bildirimleri özetlemeye ve etkinlik sonrası performans verilerini doğrudan görevler ve Belgeler içinde analiz etmeye kadar ş akışlarını uçtan uca yönetebilir.

Kullanım amacınıza uygun önceden oluşturulmuş veya özel Süper Ajanları kullanın.

Brain, bağlam farkındalığına sahip olduğu için, gerçek Çalışma Alanı verilerini kullanarak "Bu ay hangi etkinlikler risk altında?" veya "Son web seminerimizde en çok ilgi çeken unsurlar nelerdi?" gibi soruları yanıtlar.

ClickUp Brain'i kullanarak Çalışma Alanınızdan ve bağlı uygulamalardan bağlamsal verileri ortaya çıkarın.

ClickUp AI ve Otomasyonlar ile etkinlik yürütmeyi otomatikleştirme

ClickUp'ın etkinlik yönetim sisteminin merkezinde, kod gerektirmeyen Otomasyonlar yer alır. Bu otomasyonlar, tekrarlayan koordinasyon işlerini birlikte hallederek takımınızın yüksek etkili planlama ve uygulamaya odaklanmasını sağlar.

Etkinlik huniniz tanımlandıktan sonra, ClickUp otomasyonları, manuel güncellemeler yerine gerçek tetikleyicilere dayalı olarak işi otomatik olarak ilerletir.

📌 Örnek: Bir etkinlik fikri formu gönderildiğinde, ClickUp otomatik olarak yeni bir etkinlik görevi oluşturur ve durumunu "Intake" olarak ayarlar.

Etkinlik öncesi tüm alt görevler tamamlandı olarak işaretlendiğinde, üst görev kimse müdahale etmeden "Tanıtım Devam Ediyor" durumuna geçer.

Etkinlik tarihi geçtikten sonra, ClickUp durumu Etkinlik Sonrası Takip olarak günceller ve geri bildirim toplama ve iç raporlama görevlerini atar.

ClickUp'ın yapay zekası, akıllı görev atama ve planlama konusunda da yardımcı olur.

Takımınız farklı bölgelerde etkinlikler yönetiyorsa, ABD'deki etkinliklerle ilgili görevler bir sorumluya, İngiltere'deki etkinliklerle ilgili görevler ise başka bir sorumluya yönlendirilebilir. AI, görevler ve alt görevler için son teslim tarihlerini otomatik olarak ayarlayabilir, böylece tüm son teslim tarihleri etkinlik zaman çizelgesine uygun hale gelir.

ClickUp'ın akıllı görev atamasına nasıl yardımcı olduğunu öğrenmek için bu videoyu izleyin 👇

Planlamayı merkezileştirmek için ClickUp'ın Sanal Etkinlik Proje Planı Şablonunu kullanın.

En iyi sanal etkinlik platformunu seçtikten sonra, bir sonraki zorluk planlarınızı kaos yaşamadan hayata geçirmektir. İşte size ClickUp'ın Sanal Etkinlik Proje Planı Şablonu.

Bu şablon, tüm etkinlik yaşam döngüsü için yapılandırılmış bir kılavuz görevi görür ve tüm görevleri, zaman çizelgelerini, sahipleri ve teslim edilecekleri tek bir Çalışma Alanı'nda birleştirir.

Ücretsiz şablonu edinin Web semineri, podcast veya çevrimiçi konferans düzenliyor olsanız da, başarıyla sanal etkinlikler planlamak ve gerçekleştirmek için ClickUp'ın Sanal Etkinlik Proje Şablonunu kullanın.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Konuşmacı onayları, provalar ve lansman tarihleri gibi önemli dönüm noktalarını belirleyin.

Lojistik, içerik oluşturma, pazarlama ve teknik kurulum için görevleri organize edin .

Bağımlılıkları ayarlayın , böylece ön koşullar tamamlanmadan hiçbir şey başlamaz.

Sahiplik ve son tarihleri tek bir merkezi görünümde izleyin

Üretim, pazarlama ve operasyonlar arasında fonksiyonlar arası işi koordine edin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Konuşmacıların hazırlığı, provalar, iç denemeler ve etkinlik sonrası değerlendirme toplantıları için ClickUp SyncUps'ı kullanın. Notları otomatik olarak kaydedin ve araçlar arasında geçiş yapmadan kararları görevlere dönüştürün.

ClickUp gösterge panelleri ile birden fazla etkinlikteki görevlerin tamamlanma durumunu, yaklaşan son tarihleri, takipleri ve iş yükünü tek bir görünümde takip edin.

Erken planlama aşamasında, ClickUp Beyaz Tahtalar etkinlik gündemlerini, oturum akışlarını, izleyici yolculuklarını ve acil durum planlarını görsel olarak haritalandırmanıza yardımcı olur.

ClickUp Chat , etkinlik sohbetlerini bağlamsal tutar. Mesajlar görevlerin, belgelerin ve zaman çizelgelerinin yanında yer alır, böylece kararlar Slack konu dizilerinde veya e-posta zincirlerinde kaybolmaz.

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı bir özellik seti, yeni bir kullanıcı için çok karmaşık olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp müşterisinin görüşlerini dinleyin:

ClickUp, hepimizin tek bir programda iş yapmamızı ve ön prodüksiyon aşamasında etkinliği birlikte hazırlamamızı sağlar. Ayrıca etkinlik günü, tüm detayların tek bir yerde olduğunu bilerek iş yapabiliriz.

ClickUp, hepimizin tek bir programda çalışmamızı ve ön prodüksiyon aşamasında etkinliği birlikte hazırlamamızı sağlar. Ayrıca etkinlik günü, tüm detayların tek bir yerde olduğunu bilerek çalışabiliriz.

2. Zoom Etkinlikleri

Zoom Etkinlikleri aracılığıyla

Zoom Events, hepsi bir arada bir sanal etkinlik platformudur. Küçük oturumlardan, birkaç gün süren konferanslar ve kurumsal zirveler gibi büyük ölçekli sanal etkinliklere kadar, sürükleyici çevrimiçi etkinlikler düzenlemenize yardımcı olur.

Kayıt, biletleme, ağ oluşturma ve oturum yönetimini tek bir sanal etkinlik ortamında birleştirir.

Zoom'un araçları, katılımcıların etkinliğe katılmasını ve etkileşim kurmasını kolaylaştırır. Gelişmiş özellikler ise, organizatörlerin izleyici davranışlarını ve sonuçları anlamasına yardımcı olan etkileşim ve analizleri destekler.

Zoom Events'ın en iyi özellikleri

Kayıt, biletleme ve lobide ağ oluşturma özelliklerine sahip etkinlik merkezleri, katılımcıların sorunsuz bir şekilde akışını sağlar.

Büyük sanal konferanslar için çok oturumlu ve markalı etkinlik yönetimi

AI destekli özetler ve otomasyon araçları ile etkileşim izleme ve içgörülerini kolaylaştırın

Zoom Etkinlik sınırlamaları

Katılımcılar Zoom hesabı olmadan Zoom Etkinlikleri'ne katılabilirken, organizatör veya ev sahibi genellikle Zoom Etkinlikleri özelliklerini satın almadan veya etkinleştirmeden önce (Workplace aracılığıyla) Toplantı lisansı içeren ücretli bir Zoom planına ihtiyaç duyar.

Zoom Events fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : 16,99 $/ay

İş: 21,99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Not: Bu, Zoom Workplace fiyatlandırmasıdır.

Zoom Events puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (350'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (6.000'den fazla yorum)

Zoom etkinlikleri hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 kullanıcısından dinleyin:

Zoom'un en iyi yanı, toplantıları transkribe etmek için diğer platformlarla entegrasyonlarıdır. Şirket görüşmelerimizi kaydetmek için Fellow kullanıyoruz ve bu kurulumu yaparken hiçbir sorun yaşamadık. Ayrıca tüm filtre seçeneklerini ve ayar seçeneklerini de çok beğeniyorum, diğer platformlar bununla kıyaslanamaz.

Zoom'un en iyi yanı, toplantıları transkribe etmek için diğer platformlarla entegrasyonlarıdır. Şirket görüşmelerimizi kaydetmek için Fellow kullanıyoruz ve bu kurulumu yaparken hiçbir sorun yaşamadık. Ayrıca tüm filtre seçeneklerini ve ayar seçeneklerini de çok beğeniyorum, diğer platformlar bununla kıyaslanamaz.

🧩 ClickUp Avantajı: ClickUp'ın entegrasyonlar ekosistemi, temel iş yığınınızı birbirine bağlayarak planlama, uygulama ve takip işlemlerinin sorunsuz bir akışta ilerlemesini sağlar. Takvim etkinliklerini, CRM verilerini, pazarlama otomasyonu tetikleyicilerini, dosya kitaplıklarını, iletişim uygulamalarını ve analiz sistemlerini doğrudan ClickUp ile senkronize edin. ClickUp'ın Zoom entegrasyonu ile Zoom toplantılarını doğrudan ClickUp görevlerinden, Belgelerden veya Sohbetten başlatabilir veya bunlara katılabilirsiniz . Toplantı bağlantıları, kayıtlar ve ayrıntılar ilgili işe ekli kalır. Konuşmacı provalarını, iç provaları ve etkinlik sonrası değerlendirme toplantılarını bağlam içinde yönetmenize yardımcı olur. Takımlar, farklı araçlarda bağlantı veya not aramak yerine, Zoom ile ilgili etkinlikleri doğrudan etkinlik görevleri ve zaman çizelgeleriyle ilişkilendirerek etkinlik öncesi ve sonrası koordinasyon eksikliklerini azaltır.

3. Goldcast

Goldcast aracılığıyla

Goldcast.io'yu web seminerleri, çok oturumlu sanal zirveler, hibrit etkinlikler ve devam eden seriler düzenlemek için kullanabilirsiniz. Platform, takımların etkinlik içeriğini yeniden kullanmasına ve izleyici kitlesini genişletmesine yardımcı olarak canlı oturumların ötesine geçer.

Davranışsal niyeti yakalamanızı ve teknoloji yığınınızla entegrasyonlar sağlayarak etkinlik katılımını ölçülebilir bir etki haline getirmenize yardımcı olan araçlarla Goldcast, etkinlik katılımını ölçülebilir bir etki haline getirmenize yardımcı olur.

Goldcast, anketler, video soru-cevaplar, GIF'ler ve daha fazlasıyla katılımı artırmanıza olanak tanır.

Etkinlik planlayıcısı olarak, Goldcast gösterge paneli kullanarak etkinliğin performansı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Katılımcı dağılımı ve şirket dağılımı gibi gelişmiş analizlere erişim sağlayabilirsiniz.

Goldcast'in en iyi özellikleri

Content Lab ile etkinlik içeriğini büyük ölçekte yeniden kullanın. AI kullanarak oturumları kısa kliplere, bloglara ve etkinlik ROI'sini artıran sosyal medyaya uygun varlıklara dönüştürün.

Podcast'ler, demolar ve önceden kaydedilmiş konuşmalar için yerleşik Kayıt Stüdyosu ile yüksek kaliteli oturumlar kaydedin ve üretin.

AI Ajanları ile içerik analizi ve optimizasyonunu otomasyonla gerçekleştirin. En önemli anları ortaya çıkaran AI Ajanları, içgörüler üreterek içerik analizi ve optimizasyonunu kolaylaştırır.

Goldcast sınırlamaları

Ana kullanım amacınız sık sık düzenlenen küçük web seminerleri veya şirket içi toplantılarsa, Goldcast aşırı bir çözüm gibi gelebilir.

Goldcast fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Goldcast puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Goldcast hakkında ne diyor?

G2 kullanıcısından dinleyin:

Çok sayıda eşzamanlı etkinliğe ev sahipliği yapabilir. Etkinliklerin zamanlaması, üretim maliyetlerinde zamanlama ş akışını basitleştirir.

Çok sayıda eşzamanlı etkinliğe ev sahipliği yapabilir. Etkinliklerin zamanlaması, üretim maliyetinde ş akışını basitleştirir.

4. Livestorm

Livestorm aracılığıyla

Livestorm, web seminerleri, çevrimiçi toplantılar ve büyük ölçekli sanal etkinliklerin sorunsuz bir şekilde düzenlenmesi için tasarlanmış, tarayıcı tabanlı bir sanal etkinlik platformudur. Katılımcılar ve etkinlik organizatörleri, ek indirimler veya karmaşık kurulumlar yapmaya gerek duymazlar.

Esnek etkileşim araçları, net analizler ve sağlam entegrasyonlar sunarak takımların kusursuz etkinlikler düzenlemelerine ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmelerine yardımcı olur.

Livestorm, etkileşimli özellikleri güçlü pazarlama ve CRM bağlantılarıyla birleştirerek, tekrarlanan web seminerleri, ürün demoları ve müşteri eğitim programları için uygun hale getirir.

Yapay zeka ve canlı yayın özellikleri, verimli içerik oluşturma ve dağıtımını destekleyerek takımların her etkinliğin değerini artırmasına yardımcı olur.

Livestorm'un en iyi özellikleri

Livestorm AI ile otomasyon aracılığıyla özetler, transkripsiyonlar ve içerik önerileri alın.

Yerleşik yeniden yayınlama özelliği ile erişiminizi genişletin, organizatörlerin canlı oturumları aynı anda birden fazla hedefe yayınlamasına ve daha geniş kitlelere ulaşmasına olanak tanıyın.

Her etkinlik odasına özel markalama (renkler, logo ve arka plan görüntüsü) ekleyin.

Livestorm sınırlamaları

Gelişmiş özel özelleştirme ve markalama seçenekleri, üst düzey planlarda mevcuttur.

Livestorm fiyatlandırması

Pro: 105 €/ay (yıllık faturalandırılır)

İş: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Livestorm puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Livestorm hakkında ne diyor?

G2 kullanıcısından dinleyin:

Çevrimiçi toplantılar, web seminerleri ve sanal etkinlikler düzenlemek için Livestorm'u kullanıyorum, çünkü canlı sunumlar ve etkileşimli eğitim oturumları için tercih ettiğimiz platform bu. En iyi sanal etkinlik platformunun basitlik ile doğru düzeyde fonksiyonelliği dengelemesini seviyorum. Livestorm'un ilk kurulumu oldukça sorunsuz ve basitti. Ayrıca, Livestorm'u diğer araçlarla birlikte kullanarak, entegrasyonlar ş akışımızı kolaylaştırıyor.

Çevrimiçi toplantılar, web seminerleri ve sanal etkinlikler düzenlemek için Livestorm'u kullanıyorum, çünkü canlı sunumlar ve etkileşimli eğitim oturumları için tercih ettiğimiz platform bu. En iyi sanal etkinlik platformunun basitlik ile doğru düzeyde fonksiyonelliği dengeleme şeklini beğeniyorum. Livestorm'un ilk kurulumu oldukça sorunsuz ve kolaydı. Ayrıca, Livestorm'u diğer araçlarla birlikte kullanarak, entegrasyonlar ş Akışımızı kolaylaştırıyor.

5. Airmeet

Airmeet aracılığıyla

Airmeet, etkileşim ve operasyonel kontrol gerektiren interaktif web seminerleri, konferanslar ve hibrit etkinlikler düzenleyen takımlar için tasarlanmış bir sanal etkinlik platformudur.

AirIntel, katılımcıların etkileşim eğilimlerini, davranışlarını ve performans ölçütlerini ortaya koyarak organizatörlerin neyin işe yaradığını anlamalarına yardımcı olur. Bu veriler, gelecekteki planlama ve takip çalışmalarında kullanılır.

Canlı oturumlar, sunuculara düzen, medya ve akış öğeleri üzerinde hassas kontrol sağlayan, prodüksiyon kalitesinde bir arayüz olan AirStudio aracılığıyla üretilir.

AirControl, arka planda etkinlik yapılandırmasını, erişim yönetimini, zamanlamayı ve gerçek zamanlı moderasyonu merkezileştirir.

Airmeet'in en iyi özellikleri

Yerleşik erişilebilirlik desteği ile kapsayıcılığı artırın, altyazılar, klavye navigasyonu ve yardımcı özelliklerin herkes tarafından kullanılabilir olmasını sağlayın.

Planlama, uygulama ve analitiği tek bir yerde bir araya getiren Airmeet'in birleşik deneyim platformu AX360'ı kullanarak etkinlik operasyonlarını kolaylaştırın.

Beyaz etiketleme özellikleriyle tamamen markalı sanal ortamlar sunun

Airmeet sınırlamaları

Airmeet'teki kayıt süreci, yeni kullanıcılar, özellikle de teknik konulara pek aşina olmayan konuşmacılar veya katılımcılar için zor olabilir.

Airmeet fiyatlandırması

Premium Web Seminerleri: Aylık 199 $'dan başlayan fiyatlarla

Etkinlikler: Özel fiyatlandırma

Yönetilen Etkinlikler: Özel fiyatlandırma

Airmeet puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (150'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Airmeet hakkında ne diyor?

G2 kullanıcısından dinleyin:

En çok sevdiğim özellik, ağ oluşturma özelliği. Sanal tablolar arasında geçiş yapabilme ve gerçek zamanlı video sohbetler yapabilme özelliği, bu platforma benzersiz, konferans benzeri bir his katıyor. Diğer çoğu platformdan daha iyi bir şekilde yüz yüze deneyimi taklit ediyor.

En çok beğendiğim özellik, ağ oluşturma özelliği. Sanal tablolar arasında geçiş yapabilmek ve gerçek zamanlı video sohbetler yapabilmek, bu platforma benzersiz, konferans benzeri bir his katıyor. Diğer çoğu platformdan daha iyi bir şekilde yüz yüze deneyimi taklit ediyor.

Sanal Etkinlik Platformu Seçerken Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Dikkat etmeniz gereken bazı yaygın tuzaklar şunlardır:

❌ 1. Aslında kullanmayacağınız özellikleri fazla değer biçmek

Birçok platform, tüm olası özellikleri sergiledikleri için demolarında etkileyici görünür. Pratikte ise, etkinlik hedeflerinizi doğrudan destekleyen küçük bir alt kümeye güvenirsiniz.

Her şeyi yaptığı için bir platform satın almak, genellikle karmaşıklığa, düşük benimseme oranına ve canlı etkinlikler sırasında kafa karışıklığına yol açar. 1. adımdaki başarı ölçütlerinize uymayan özellikler, kararınızı etkilememelidir.

❌ 2. Etkinlik sonrası ş akışlarını göz ardı etmek

Takımlar genellikle canlı deneyime yoğunlaşır ve sanal etkinliklerin gerçek değerinin genellikle oturumun ötesinde yattığını unutur.

Bir platform, katılım verilerine erişmeyi, katılımcıları segmentlere ayırmayı, tetikleyici takip işlemlerini başlatmayı veya kayıtları yeniden kullanmayı zorlaştırıyorsa, yatırım getirinizi sınırlıyorsunuz demektir.

❌ 3. Entegrasyon eksikliklerini hafife almak

Bazı platformlar entegrasyonlar sağladığını iddia etse de, büyük ölçüde manuel dışa aktarımlara veya kısmi veri senkronizasyonlarına dayanmaktadır.

Bu boşluklar, takipleri yavaşlatır, raporlamayı bozar ve pazarlama, satış veya İK takımları için ekstra iş yaratır. Zamanla, bu parçalanma etkinlik verilerine olan güveni azaltır ve karar verme sürecini zayıflatır.

❌ Mobil deneyimi göz ardı etmek

Katılımcıların önemli bir kısmı sanal etkinliklere mobil cihazlardan katılır. Platformun mobil deneyimi hantal veya gezinmesi zorsa, katılım hızla düşer.

🧠 İlginç Bilgi: Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısı, kişi başına standart bilet fiyatının yaklaşık 40.000 dolar olduğu, dünyanın en pahalı etkinliklerinden biridir. Bu etkinlik, dünya liderlerini, milyarderleri ve üst düzey yöneticileri çekerek en seçkin iş toplantılarından biri haline gelmiştir.

Aracınızı Seçerken Yararlı İpuçları

Deneyimlerimize dayanarak, kullanabileceğiniz bazı ek ipuçları:

1. Katılımcıların baştan sona tüm deneyimini test edin

Katılımcıların sorunsuz bir deneyim yaşaması, etkinliğinizin başarısını veya başarısızlığını belirleyebilir. Kontrol etmeniz gerekenler şunlardır:

Kayıt > Onay > Etkinliğe Erişim (Bu akışı hem masaüstü hem de mobil cihazlarda test edin)

Giriş gereksinimleri, uygulama indirmeleri ve kafa karıştırıcı gezinme gibi herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edin.

"Etkinliğe Katıl" düğmesine tıkladıktan sonra giriş hızını değerlendirin.

Farklı tarayıcı türleri için deneyime katılın

Unutmayın, yolculuk 2-3 tıklamadan fazla sürerse, bırakma oranları önemli ölçüde artar.

📊 Stratejik İçgörü: Sanal stantlar, alıcıların satıcıları değerlendirme şeklini değiştiriyor. Fiziksel etkinliklerde stant ziyaretleri konum, yaya trafiği ve sosyal dinamikler tarafından belirlenir. Sanal etkinliklerde ise stant ziyaretleri niyet tarafından belirlenir. Katılımcılar, izledikleri oturumla, araştırdıkları bir sorunla veya keşfetmek istedikleri bir konuyla ilgili bir şey gördüklerinde stantlara tıklamaktadır. Bu, sanal stant etkileşimlerinin sayısını azaltır, ancak bunların kalitesini önemli ölçüde artırır.

2. Cihazlar arasında akış kalitesini kontrol etmek için bir stres testi gerçekleştirin

Kendi takımınızla bir stres testi yapın. Yoğun saatlerde, düşük bant genişliği senaryolarında, mobil erişim noktalarında, tarayıcı değişikliklerinde vb. akış performansını kontrol edin. Dikkatlice değerlendirin:

Ses gecikmesi var mı?

Video ne kadar hızlı stabilize olur?

Zayıf internet bağlantıları için yedek mekanizmalar mevcut mu?

💡 Profesyonel İpucu: Platformun CDN dağıtım haritasını isteyin. Platform, CDN düğümlerini küresel olarak kullanmıyorsa, uluslararası katılımcılar arabellek sorunlarıyla karşılaşabilir.

3. Gerçek entegrasyon derinliğini değerlendirin

Seçtiğiniz platform 50 entegrasyon listesi sunabilir, ancak bunların %80'i tek yönlüdür. Örneğin, şunları kontrol etmelisiniz:

CRM verileri iki yönlü olarak senkronizasyonunu gerçekleştiriyor mu?

Veritabanınıza hangi post-analitik alanlarını ekleyebilirsiniz?

Platform gerçek zamanlı senkronizasyonu destekliyor mu?

Etkileşim metrikleri iletişim kayıtlarına eşleştirilmiş mi?

Kontrol listesi: Platform Değerlendirmesinde Yapılacak ve Yapılmaması Gerekenler

✅ Bunu yapın ❌ Bunu yapmayın Araçları kısa listeye almadan önce net etkinlik hedefleri belirleyin Başarıyı bilmeden demolara başlayın Sanal platformları etkinlik türünüze (web semineri, konferans, hibrit) uygun hale getirin. Bir platformun tüm etkinlik biçimleri için eşit derecede iyi çalıştığını varsayalım. Hedeflerinizle bağlantılı etkileşim özelliklerine öncelik verin Kullanmayacağınız gösterişli özelliklere göre araçlar seçmeyin Gerçek konuşmacılar ve ş akışlarıyla gerçekçi bir pilot uygulama gerçekleştirin. Sadece mükemmel satış demolarını dikkate alın Katılımcıların katılım akışını ve moderatör kontrollerini test edin Canlı baskı altındaki etkinlik organizatörünün deneyimini göz ardı edin Katılımcı sayısının ötesinde analitik verileri değerlendirin Kayıt ve katılımı yeterli ölçütler olarak değerlendirin Deneme sürümleri sırasında CRM ve pazarlama entegrasyonlarını doğrulayın "Entegre" kelimesinin anlamının kesintisiz veri akışı olduğunu varsayalım. Sadece bugünün değil, gelecekteki etkinlikler için de ölçeklenebilirliği değerlendirin. Yalnızca mevcut izleyici kitlesinin boyutu için optimize edin Operasyonel çabayı ve gizli maliyetleri hesaba katın Platformları sadece fiyat açısından karşılaştırın Etkinlik sonrası ş akışları ve takip işlemleri için plan yapın Etkinlikleri tek seferlik uygulamalar olarak değerlendirin

ClickUp ile Etkileyici Sanal Etkinlikler Düzenleyin

Sanal etkinlik platformlarını nasıl seçeceğinizi belirlemek, nihayetinde tek bir şeye bağlıdır: takımınızın işini kolaylaştıracak bir araç bulmak.

Etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleşen tüm işleri destekleyen bir platforma ihtiyacınız var.

ClickUp bunu en iyi şekilde yapar.

Sanal etkinlik yazılımınız canlı deneyimi yönetirken, ClickUp planlama, koordinasyon, otomasyon ve ölçümlemeyi tek bir yerde bir araya getirir.

Tek bir çalışma alanına entegre edilmiş yapay zeka, otomasyonlar ve ajanlar ile ClickUp, her boyutlardaki sanal etkinliğin operasyonel omurgası haline gelir. ClickUp'a ücretsiz kaydolun.

Sıkça Sorulan Sorular

Sanal etkinlik platformunda bulunması gereken özellikler şunlardır: güvenilir canlı yayın, sohbet, anketler ve soru-cevap gibi yerleşik izleyici etkileşimi, esnek kayıt ve erişim kontrolleri, isteğe bağlı izleme ile oturum kaydı ve gelişmiş analitik.

Sanal etkinlik platformları, pazarlama ve CRM araçlarıyla entegre olur. Bu entegrasyonlar, yerel entegrasyonlar, API'ler veya webhook'lar aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu entegrasyonlar, kayıt, katılım ve etkileşim verilerinin otomatik olarak senkronizasyonunu sağlar. Bu, katılımcıları segmentlere ayırmanın, tetikleyici işlemler başlatmanın ve manuel dışa aktarım yapmadan sonuçları izlemenin daha kolay olması nedeniyle önemlidir.

Takip etmeniz gereken bazı önemli ölçütler arasında katılım düzeyleri, oturum tutma oranı, demo talepleri veya içerik indirmeleri gibi izleme eylemleri ve isteğe bağlı görüntüleme yer alır. Ayrıca, katılımcı başına maliyeti hesaplayabilir ve etkinlik içgörülerinin gelecekteki biçimleri, mesajları ve genel performansı nasıl iyileştirdiğini değerlendirebilirsiniz.

Webinar platformları, daha basit, tek oturumlu ağ oluşturma etkinlikleri için tasarlanmıştır. Temel etkileşimle içerik yayınlarlar. Sanal konferans platformları, birden fazla oturumu, karmaşık gündemleri, konuşmacı yönetimini ve oturumlar arasında daha zengin etkileşimi destekler. Etkinliğiniz paralel oturumlar içeriyorsa veya birkaç gün sürüyorsa, genellikle konferans platformu daha uygun olur.

ClickUp, takımların sanal etkinlikle ilgili her şeyi yönetmesine yardımcı olur. Etkinlik platformu barındırma ve katılımı yönetirken, ClickUp tek bir çalışma alanında zaman çizelgelerinin planlanması, konuşmacıların koordinasyonu, onaylar, işbirliği ve etkinlik sonrası takipleri destekleyerek etkinliklerin daha tutarlı ve ölçeklendirilmesi daha kolay bir şekilde yürütülmesini sağlar.