Dönüşüm Sağlayan Etkili Bir Ürün Tanıtım Videosu Nasıl Oluşturulur?

Wyzowl anketine katılanların %84'ünden fazlası, bir markanın videosunu izleyerek bir ürün veya hizmeti satın almaya ikna olduklarını söyledi.

İster ürün demosu, ister açıklayıcı video, ister ürün tanıtım videosu olsun, sonuçta video, alıcının "belki"den "evet"e geçmesine yardımcı olur. Video pazarlamanın inanılmaz gücü budur.

Ancak ürün tanıtım videoları hedefinden sapıyor. Çok uzun sürüyor, doğrudan teknik ayrıntılara giriyor veya izleyicilerin ilgisini çekemiyor.

Bu kılavuz, müşterileri kazandıran ürün tanıtım videoları oluşturmak için gerekli adımları, en iyi uygulamaları, araçları ve örnekleri anlatıyor.

Ürün Tanıtım Videosu Nedir?

Ürün tanıtım videosu, ürün veya hizmetinizin nasıl çalıştığını açıklayan kısa bir video olarak tanımlanır. Ürünün özelliklerini gerçek hayattaki senaryolarda gösterir ve neden buna ihtiyacınız olduğunu açıklar.

Bu videolar, izleyiciler satış konuşmanızı dinlerken, uygulamanızı denerken veya web sitenizi gezerken dikkatlerini çeker. Ürün yaşam döngüsü boyunca satış ve ürün pazarlama takımı tarafından kullanılırlar.

En başarılı demo videoları, ürünün avantajlarını ilgi çekici bir şekilde sunar. Videolarda açıklayıcı bilgiler ve kolay anlaşılır görseller bulunur. İyi tamamlanan demo videoları, marka bilinirliğini ve satışları artırır.

Şimdi, demo videosu, açıklayıcı video ve eğitim videosu arasındaki farkın ne olduğunu merak ediyor olmalısınız. Video pazarlamasında hepsi aynı amaca hizmet etmiyor mu?

Aşağıdaki tablo, aralarındaki farkları göstermektedir 👇

Video Türü Birincil Hedef Nerede Kullanılır Odak Alanı Demo video Ürünün belirli bir sorunu nasıl çözdüğünü gösterin Satış sayfaları, ürün sayfaları, erken değerlendirme Gerçek iş akışları, sonuçlarla bağlantılı anahtar özellikler Açıklayıcı video Ürünün ne olduğunu ve neden var olduğunu açıklayın Ana sayfa, reklamlar, dönüşüm hunisinin en üst kısmı Sorun, fikir ve değer önerisi Eğitim video Kullanıcılara bir görevin nasıl tamamlanacağını öğretin Oryantasyon, yardım belgeleri, destek Belirli bir eylem için adım adım talimatlar

14'ten fazla Özel Görünüm ile video üretim sürecinizi görselleştirin

Video üretim sürecindeki her adımın ilerlemesini izlemek için 9 farklı Özel Durum oluşturun.

Ürün Demo Videoları Dönüşümler İçin Neden Önemlidir?

Ürün tanıtım videolarının müşteri katılımını artırmak ve dönüşüm oranlarını yükseltmek için etkili olmasının anahtar nedenleri şunlardır.

Alıcı odaklı deneyim

B2B alıcılarının %75'inden fazlası, temsilci olmadan satış deneyimini tercih ediyor. Bu, takımınızın potansiyel müşterilerle bire bir etkileşim kurmak için sınırlı bir süreye sahip olduğu anlamına gelir.

Ürün tanıtım videoları, müşteri eğitimi için çok önemli bir kanal haline gelmiştir. Potansiyel müşterileriniz satış temsilcisinin aramasını beklemek zorunda kalmazlar. Ürünün nasıl çalıştığını görebilir ve özelliklerini kendi hızlarında keşfedebilirler.

Müşterilere satış süreci üzerinde daha fazla kontrol sağladığınızda, ürününüzü satın almayı kendileri seçtiklerini hissetme olasılıkları artar.

Psikolojik sahiplik

İyi hazırlanmış bir ürün videoı, müşterinin ürünü kullanırken kendini hayal etmesine yardımcı olur. Müşterinin ideal ürününü, sorunlarını çözen veya hedeflerine ulaşmasını sağlayan ürünü resmeder.

Bu video, ürünün hayatlarını nasıl etkilediğini ve işlerinde daha iyi performans göstermelerini nasıl sağladığını gösterir. Potansiyel müşteri ürünün etkinliğine zaten inanıyorsa, satış takımınızın anlaşmayı kapatması daha kolay olacaktır.

👀 Biliyor muydunuz? Araştırmalar, insanların bir ürünle etkileşim halinde olduklarını hayal edebildiklerinde o ürüne daha güçlü bir sahiplik kurduklarını gösteriyor. Buna psikolojik sahiplik denir. Demo videoları, potansiyel müşterilere ş Akışını en ön sıradan izleme fırsatı sunarak, henüz kaydolmadan önce kendilerini kullanıcı gibi hissetmelerini sağlayarak bu etkiyi tetikler.

Birden fazla paydaşı dahil edin

B2B satışları karmaşık bir süreçtir. Satın alma kararına katkıda bulunan ortalama paydaş sayısı %11,4'tür. Bu, 2016'ya kıyasla %68'lik bir artış anlamına gelir .

Ürün tanıtım videoları, takımlar arasında kolayca paylaşılabilir. Karar vericiler, etkileyiciler ve son kullanıcılar, aynı canlı tanıtımı tekrarlamak zorunda kalmadan ürünün değerini görebilirler.

Dönüşüm oranlarını artırın ve satın alma döngülerini kısaltın

Satış görüşmesinden önce bile, alıcılarınız ürününüzün ş Akışlarına nasıl uyduğunu anlar.

Artık temel adımları açıklamaya gerek yok. Bunun yerine, alıcının kendine özgü zorluklarına odaklanabilirsiniz.

Potansiyel müşteriler satış sürecine girdiğinde, ürünü ihtiyaçları için güçlü bir çözüm olarak görürler. Bu da daha hızlı kararlar ve daha yüksek satış oranları sağlar.

Ürün Tanıtım Videosu Oluşturma Adımları

Dönüşüm sağlayan bir ürün tanıtım videoı nasıl oluşturulur? 👇

Adım 1. Hedefinizi ve hedef kitlenizi belirleyin

Ürün tanıtım video oluşturma süreciniz, aşağıdaki soruları yanıtlayarak başlayacaktır:

Bu video kimler için ve izleyenlere yapılacaklar konusunda yardımcı olmalı?

Bu videolar üç kategoriye ayrılır: potansiyel müşteriler, deneme kullanıcıları ve yeni müşteriler için hazırlanan demolar. Her grup farklı bir niyet aşamasındadır ve farklı türde netlik gerektirir. İyi bir demo, izleyicinin zaten sahip olduğu bir soruyu yanıtlar. Bu soru şunlar olabilir:

İzleyici Ana Soruları Demo Şu Soruları Yanıtlamalıdır Potansiyel müşteri Bu, zaman ve paramı harcamaya değer mi? Bu ürün, alternatiflerine göre sorunumu daha iyi çözüyor mu? Deneme kullanıcısı Bundan hızlı bir şekilde değer sağlayabilir miyim? Sürtüşme olmadan anlamlı bir görevı tamamlayabilir miyim? Müşteri kazanımı Bunu nasıl doğru şekilde kullanabilirim? Bu ürünü günlük olarak işleyerek nasıl verimli olabiliriz?

📌 En iyi uygulama: Kullanıcı yolculuğunun belirli bir aşamasına uygun, birden fazla kısa demo oluşturun.

2. Adım: Videounuzun senaryosunu yazın

Güçlü bir demo senaryosu, ürününüzün en benzersiz ve kullanışlı yönlerini vurgular ve ilgi çekici bir hikaye anlatır.

İlk kez bir demo videoı oluşturuyorsanız, üç şeyi aklınızda bulundurun: basit, konuşma tarzında ve fayda odaklı olmalıdır.

Video oluşturma sürecinde kullanabileceğiniz tekrarlanabilir bir çerçeve aşağıda verilmiştir:

İlgi Çekici Unsur → Sorun Noktası → Çözüm → Ürün Tanıtımı → Eylem Çağrısı

💥 Örnek: Satış destek videoı için bir senaryo yazalım. Bu senaryo, bir pazarlama otomasyon aracı içindir.

Hook: Kampanyalar başlatmak, beş araç, sonsuz sayıdaki elektronik tablolar ve manuel takiplerle uğraşmak anlamına gelmemelidir.

Sorun: Takımlar, kanallar arasında potansiyel müşterileri izlemekte, kampanyaları büyük ölçekte kişiselleştirmekte ve ROI'yi kanıtlamakta zorlanıyor. Satışa aktarımlar başarısız oluyor ve fırsatlar kaçıyor.

Çözüm: Pazarlama otomasyon platformumuz kampanyalar, potansiyel müşteri verileri ve performans bilgilerini bir araya getirir.

Ürün tanıtımı: Video, etkili bir ş akışını adım adım gösterir. Örneğin:

Çok kanallı bir kampanya oluşturma

Davranışlara göre potansiyel müşterileri otomatik olarak segmentlere ayırma

Kişiselleştirilmiş takip işlemlerini tetikleyici

Tek bir gösterge panelinde etkileşimi ve dönüşümleri izleme

Eylem çağrısı: Bir sonraki kampanyanızı dakikalar içinde nasıl otomasyonla otomatikleştirebileceğinizi görün. Ücretsiz deneme sürümünü başlatın veya demo randevusu alın.

Ürün tanıtım videolarının senaryosunu yazmak için ClickUp Brain'i kullanabilirsiniz. Yönlendirme: "Pazarlama otomasyonu ürünü demosu için bir demo senaryosu ve sorunlu noktaları yazın." Brain, bağlamı anlar ve hızlı bir şekilde net, fayda odaklı metinler üretebilir. İlk taslağı hazırladıktan sonra, Brain'den senaryoyu markanızın tonuna göre uyarlamasını isteyin. ClickUp Brain'i kullanarak bağlamı dikkate alan ürün tanıtım senaryoları yazın. ClickUp belgeleri veya görevlerinde ürün özellikleri veya geri bildirimleriniz varsa, BrainGPT bu kaynaklardan yararlanabilir. Komut: "En son ürün yol haritamız ve müşteri geri bildirim belgemizi kullanarak bu demo senaryosunun adım adım açıklamasını yazın." 📌 En iyi uygulama: Son halini alan senaryoyu ClickUp Belgelerinde saklayın. Gözden geçirenler yorum yapabilir, düzenlemeler önerebilir veya görevleri belirli senaryo bölümlerine bağlayabilir.

Sizin için en iyi AI senaryo yazarlarının listesini derledik. 👇

👀 Biliyor muydunuz? Sosyal platformlarda, izleyiciler bir içeriği izlemeye devam edip etmeyeceklerine 1-2 saniye gibi kısa bir sürede karar verirler. Dijital dikkat ve ilk izlenim işleme üzerine yapılan araştırmalar, insanların neredeyse anında bilinçaltında yargılarda bulunduklarını göstermektedir. Bu nedenle, bir videosun başlangıç kısmı her zamankinden daha önemlidir.

3. Adım: Doğru biçimi seçin

Doğru biçimdeki bir demo video, ürününüzü en kısa sürede en kolay şekilde anlaşılır hale getirir. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? 👇

Ürün Türü En İyi Demo Biçimi Neden İşe Yarar? SaaS veya yazılım ürünü Ekran kaydı Gerçek iş akışlarını gösterir ve ürünün gerçekten çalıştığını kanıtlayarak güven oluşturur. Fiziksel ürün Canlı çekim video İzleyicilere kurulum, kullanım ve gerçek dünya bağlamını gösterin Soyut veya karmaşık sistem Animasyon Ekranda gösterilmesi zor olan mantığı, akışları veya kavramları açıklar. Ürünün bağlamı ve kanıtı Hibrit (animasyon + ekran veya canlı çekim) Önce bağlamı belirleyin, ardından ürünü çalışırken gösterin.

Bu kararın gerçek dünyadaki demo videolarında genellikle nasıl göründüğünü aşağıda görebilirsiniz.

💥 Örnek: SaaS ekran demosu ile fiziksel ürün tanıtımı.

SaaS ekran demosu: Pazarlama otomasyon platformunun demosunu yapıyorsanız, ekran kaydı demosu en iyi sonuç verir.

İzleyiciler, kampanyaların nasıl oluşturulduğunu, tetikleyicilerin nasıl çalıştığını ve sonuçların nasıl izlendiğini gerçek arayüzde görmek ister.

Fiziksel ürün tanıtımı: Bir cihaz veya donanım gibi fiziksel bir ürünü tanıtıyorsanız, canlı çekim video daha etkilidir.

İzleyiciler, ürünün gerçek bir ortamda nasıl kullanıldığını, ayarlandığını ve çalıştığını görmek ister. Bu, güven oluşturur ve ekran kaydıyla cevaplanamayacak pratik soruları yanıtlar.

⭐ Bonus: YouTube İçerik Takvimi Oluşturma Kılavuzu

4. Adım: Demonuzu kaydedin

Tüm arka plan işleri tamamlandı, şimdi demoyu kaydetme zamanı.

Bunun için bağımsız bir ürün video demo oluşturucu seçebilir veya ClickUp Clips'i kullanabilirsiniz.

Bu özellik, adım adım açıklamalar ve anlatımlar için ekranı ve sesinizi birlikte kaydetmenizi sağlar. Tam ekranı, belirli bir pencereyi veya sadece mevcut tarayıcı sekmesini yakalamak arasında seçim yapabilirsiniz. (Bununla ilgili daha fazla bilgiyi ileride vereceğiz!)

Clips'i nasıl kullanacağınızı öğrenmek için bu videoyu izleyin. 👇

⭐ Ürün tanıtım videosu kaydederken hatırlamanız gereken bonus ipuçları: Net ve sabit bir hızda konuşun

Sessiz bir ortam kullanın ve arka plan gürültüsünden kaçının

İmlecinizi yavaşça ve dikkatlice hareket ettirin.

İzleyicilerin olan biteni sindirebilmesi için adımlar arasında kısa aralar verin.

Adım 5: Etkileşim için düzenleme yapın

Kayıt, içeriği yakalar. Düzenleme ise insanların onu gerçekten izleyip izlemeyeceğini belirler.

Hedefiniz, izleyicinin bilişsel yükünü azaltmaktır. Temel unsurlara odaklanın. Başlangıç olarak, sesi kapatarak izleyen izleyiciler için altyazı ekleyin. İzleyicinin dikkatini çekmek için anahtar eylemleri vurgulayın. Anahtar anlara dikkat çekmek için hafif Zoom kullanın.

Düzenleme, hızı kontrol ettiğiniz yerdir. Duraklamaları kısaltın, gereksiz adımları kaldırın ve hikayeyi ilerletmeyen her şeyi ortadan kaldırın.

Video düzenleme araçları bu süreci daha hızlı ve tekrarlanabilir hale getirir. Altyazı, açıklama ve odak efektleri eklemenize yardımcı olurlar.

👀 Biliyor muydunuz? Ses olmadan video izlemek bilişsel yükü artırabilir. Bunun nedeni, izleyicilerin içeriği takip etmek için altyazılara ve görsel dikkatlerine daha fazla güvenmek zorunda olmalarıdır. Bu, zamanlaması iyi olan altyazılar ve görsel vurguların (vurgular ve Zoom gibi) demoyu takip etmeyi neden kolaylaştırdığını vurgulamaktadır.

6. Adım: Markalaşma ve CTA ekleyin

Çoğu modern video düzenleme aracı, markalaşmayı kolaylaştırır.

Logolar, yazı tipleri ve renk paletleri dahil olmak üzere marka varlıklarınızı yükleyin. Bu varlıklar, sıfırdan tamamen yeniden tasarlanmasına gerek kalmadan altyazılara, alt üçte birlik bölümlere, vurgulamalara ve son ekranlara uygulanabilir.

Bazı araçlar, renklerinizi ve tipografinizi sabitlemek için şablonlar da sunar. Bu, farklı takım üyeleri video düzenlemeleri yaparken veya video oluştururken bile her ürün tanıtım videosunun marka kimliğine uygun olmasını sağlar.

Harekete geçirici mesajlar için özel son ekranlar veya slaytlar elde edersiniz. Markalı bir arka plan, kısa bir metin ve açık bir CTA düğmesi veya metni ekleyebilir, ardından bu sonunu birden fazla demo video da yeniden kullanabilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? Araştırmalar, ilk izlenimlerin %55'inin görsellerden, %38'inin duyulardan ve sadece %7'sinin kullanılan kelimelerden kaynaklandığını göstermektedir. Bu nedenle, videolarda güçlü ve marka kimliğini yansıtan görseller, videoların etkisini önemli ölçüde artırabilir.

7. Adım: Demo videosunu dağıtın

Demolarınız, kararların alındığı yerlerde gösterilmelidir.

Ürün tanıtım videosunu Instagram, YouTube, Facebook veya TikTok gibi sosyal medya platformlarında yayınlayabilirsiniz.

Ayrıca bunları web sitenizin ana sayfasında, e-posta kampanyalarında ve uygulama içi onboarding'de de kullanın. Dağıtım, videonun etkisini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur.

Örneğin, şunları yapabilirsiniz:

Ana sayfanızın üst kısmına kısa bir demo ekleyin

Kısa sürümleri sosyal medyada paylaşarak izleyicileri tam demo videosuna çekin.

Sık sorulan soruları önceden yanıtlamak için deneme sürümünün ardından gönderilen e-postalara demoyu ekleyin.

Kullanıcıların daha hızlı değer elde etmelerine yardımcı olmak için onu onboarding akışlarına yerleştirin.

Etkili Ürün Tanıtım Videosu Örnekleri

Öğrendiklerinizi uygulamaya koyarak, harika bir iş yapan ürün tanıtım videosu örneklerini inceleyelim. Ayrıca bunların neden öne çıktığını da paylaşım yaparak paylaşacağız.

1. ClickUp 4. 0

🥇 Neden işe yarıyor: Demo, planlama, işbirliği, uygulama ve inceleme gibi işin doğal akışını takip ediyor. Bu, izleyicilerin ürünü nasıl kullanacaklarını kolayca görselleştirmelerini sağlıyor.

ClickUp 4.0 ürün demosu, 4.0'ı işin her parçasını bir araya getirmek için oluşturulmuş birleşik bir AI Çalışma Alanı olarak pozisyona yerleştiriyor. Herkesin farkında olduğu bir sorunla başlıyor: işin çok fazla araca dağılmış olması.

Bundan sonra video basit bir akış izliyor. Bağlantısız uygulamaların yarattığı kaosu gösteriyor. Ardından, 4.0'ı birleştirilmiş bir Çalışma Alanı olarak tanıtıyor.

Ambient Agents, Planner ve Teams Hub gibi gelişmiş özelliklerin ş akışlarındaki sürtünmeyi nasıl azalttığını görebilirsiniz.

2. Duolingo

Eylemler sözlerden daha etkilidir. Bu, demo videolar için de geçerlidir.

Duolingo'nun bu örnek videoında seslendirme yoktur. Ancak görseller sizi ekrana kilitler ve kolayca anlaşılır. Üstelik sadece 30 saniye uzunluğundadır.

🥇 Neden işe yarıyor: Demo video, uygulamanın fonksiyonlarını gösterir. Ayrıca, birden fazla dilde sunulması sayesinde geniş bir kitleye hitap eder.

3. Grammarly'nin AI Grade

Grammarly'nin ürün tanıtım videosu, yeni yapay zeka destekli akademik yazma özelliklerini sergiliyor. Öğrencilere yönelik olduğu için, hikayenin konusu, öğrencinin bir yol gezisi öncesinde sanat tarihi makalesini bitirmeye çalışmasıdır.

AI notlandırıcı, alıntı bulucu, intihal kontrolü ve düzeltme desteği gibi anahtar özellikler, öğrencinin ş akışı içinde gösterilmektedir.

🥇 Neden işe yarıyor: Demo video senaryosu, bağlam aracılığıyla hikaye anlatımının harika bir örneğidir. Video, her şeyi gerçek hayattaki bir senaryoya dayandırır. Bu sayede araç, bir yazılımdan çok öğrencilerin başarısı için bir yardımcı gibi hissedilir.

Ürün Tanıtım Videolarında Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Gönder düğmesine basmadan önce, ürün tanıtım videoları oluştururken kaçınmanız gereken yaygın hataları bilmeniz gerekir.

1. Yazılımın her özelliğini ayrıntılı olarak anlatın

Ürün demosunu bir eğitim oturumu olarak görmeyin. Bu, potansiyel müşteri ücretli bir müşteri haline geldiğinde daha sonra yapılabilir.

O zamana kadar, ürün demosunun izleyicilerin karşılaştığı en önemli sorunları ele aldığından emin olun. Bu sorunlara değinin ve üzerinde durun.

Ancak ne kadar cazip olsa da, nasıl ayarladığınızı veya nasıl entegrasyonlar yaptığınızı vb. her adımı ayrıntılı olarak anlatmanıza gerek yoktur.

✅ Çözüm: Ürününüzün neler yapabileceğine, çözdüğü sorunlara, sonuçlara ve kullanıcıların üründen elde edeceklerine odaklanın.

2. Monolog haline getirme

Sanki biri belgeleri yüksek sesle okuyor gibi gelen bir demo video gördünüz mü? Muhtemelen sizi uykuya daldırır.

Demo videoları monologlara dönüştüğünde, izleyiciler ilgilerini korumakta zorlanırlar. Neden? Çünkü bağlam, tempo ve ilerleme hissi yoktur.

✅ Çözüm: Demo'nuzu bir konuşma gibi yapılandırın. Kısa bölümler, görsel ipuçları ve senaryo tabanlı anlatım kullanın. İzleyicilere sadece ne olduğunu değil, neden önemli olduğunu da anlatın.

3. Sorun yerine arayüzden başlamak

Menüleri tıklayarak bir demoyu açmak, izleyicinin zaten ilgilendiğini varsayar. Çoğu kişi henüz ilgilenmiyor.

Demo'yu önce gerçek bir soruna dayandırmazsanız, kullanıcı arayüzü soyut ve unutulabilir hissettirir.

✅ Çözüm: Sorunlu noktadan başlayın. Ekran kaydı başlamadan önce bağlamı belirleyin, ardından ürünü çözüm olarak tanıtın. İzleyicilere, takip eden her etkileşime dikkat etmeleri için bir neden verin.

4. Net bir sonraki adım olmadan bitirmek

Çoğu demo, son özellik gösterildikten sonra basitçe sona erer. Bu, kaçırılmış bir fırsattır. İzleyicilere bir sonraki adımda yapılacak şeyleri göstermezseniz, genellikle hiçbir şey yapmazlar.

✅ Çözüm: Net ve tek bir eylem çağrısıyla bitirin. Deneme sürümü başlatmak, bir özelliği keşfetmek veya satış görüşmesi ayarlamak gibi, bir sonraki adımı açık ve sorunsuz hale getirin.

Geleneksel demo videoları veya etkileşimli videolar oluşturmak istiyorsanız, başlangıç yapmanıza yardımcı olacak araçlar burada.

1. ClickUp

ClickUp, araçları ve ş akışlarını tek bir platformda bir araya getiren dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanıdır.

Bunun, ürün demoları için geleneksel bir video oluşturma aracı olmadığını bilmeniz gerekir. ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi Platformu, video pazarlama işlerini organize etmek, koordine etmek ve ölçeklendirmek için geliştirilmiştir. İşte nasıl:

Ürün demo videolarınızı kaydetmek için ClickUp Clips

Clip'e zaman damgası içeren yorumlar bırakın, böylece geri bildirimler video'nun tam olarak o anıyla bağlantılı kalır.

Clips'i kullanarak ekran ve web kamerası videolarınızı doğrudan ClickUp Çalışma Alanı'nda kaydedebilirsiniz.

Ürün tanıtım videoları çekiyor, karmaşık bir süreci açıklıyor veya yeni fikirler üzerinde beyin fırtınası yapıyor olsanız da, bunları takımınızla paylaşmak için Clips'i kullanın.

Tüm klipleriniz (ekran kayıtları veya ses parçaları) tek bir merkezi Klip Merkezi'nde saklanır.

Klipleri doğrudan Görevler, Belgeler veya yorumlara ekleyebilirsiniz. Böylece demo videolar, senaryolar, geri bildirimler ve onaylar gibi video içeriğinizin diğer öğelerine yakın kalır.

AI'yı etkinleştirdiğinizde, her klip otomatik olarak transkripsiyonlanır. Bu, bir video transkripti elde ettiğiniz anlamına gelir. Bu, materyali incelerken ve transkripti tıklayarak belirli bölümlere atlamanız gerektiğinde büyük bir zaman tasarrufu sağlar. Videoyu yeniden izlemenize gerek kalmaz.

İşinizi anlayan bir yapay zeka ile çalışın

ClickUp BrainGPT , yalnızca komutlarınızı değil, Çalışma Alanınızı da anlayan bağlamsal bir yapay zeka görevi görür. Görevler, belgeler, yorumlar, durumlar ve bağımlılıklardan bilgi alarak, gerçekte neler olup bittiğini yansıtan yanıtlar verir.

Güncellemeleri manuel olarak kontrol etmek yerine, ClickUp BrainGPT'ye doğrudan sorular sorun ve engelleyiciler otomatik olarak ortaya çıkarılan net özetler alın.

Örneğin, bir büyüme yöneticisi şu soruyu sorabilir: "Q3 kampanya Çalışma Alanı'nda ilerlemeyi yavaşlatan nedir?"

ClickUp Brain çalışma alanını tarar ve net bir dökümle yanıt verir:

Atanmamış görevler

Onayların eksikliği

İçerik incelemesinde gecikmeler

Bekleyen varlık talepleri nedeniyle engellenen işler

En iyi kısmı da burada. Kurumsal Arama, basit ve doğal bir dil kullanarak Çalışma Alanı ve bağlı araçlar genelinde bilgi bulmanızı sağlar. Belgeler, görevler, yorumlar, dosyalar ve entegrasyonlar arasında geçiş yapmak yerine, tek bir arama yaparak işinizin yapıldığı her yerden yanıtları alabilirsiniz.

📌 Örnek: En son onaylanan senaryoya, nihai CTA metnine veya önceki bir incelemeden gelen geri bildirime mi ihtiyacınız var? Kurumsal Arama, doğru içeriği anında ortaya çıkarır. Arama için daha az zaman harcayarak, teslimata daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

BrainGPT ayrıca farklı AI modelleri arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Daha derinlemesine araştırma için BrainGPT'yi deneyin.

Örneğin:

Demo senaryolarını sıkılaştırmak, açıklamaları basitleştirmek veya CTA metinlerini iyileştirmek için ChatGPT

Pazar bağlamını özetlemek veya uzun belgelerden içgörüler elde etmek gibi araştırma ağırlıklı görevler için Gemini

Claude, yapılandırılmış anlatımlar ve daha uzun formlu akıl yürütmeler için, örneğin onboarding akışlarını veya demo hikaye akışlarını özetlemek için kullanılır.

Zaten çok fazla AI uygulamasıyla uğraşıyorsanız (AI yayılması olarak adlandırılır), bu video durumun kontrolden çıkmadan önce bununla başa çıkmanıza yardımcı olacaktır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Dağınık konuşmaları ClickUp Chat ile eyleme dönüştürün: Kararların harici araçlarda kaybolmaması için senaryoları, geri bildirimleri ve onayları doğrudan görevlerle birlikte tartışın. Kararların harici araçlarda kaybolmaması için senaryoları, geri bildirimleri ve onayları doğrudan görevlerle birlikte tartışın.

Talk to Text ile fikirlerinizi anında metne dönüştürün: Demo senaryolarını, notları veya geri bildirimleri dikte edin ve yaratıcı akışınızı kesintiye uğratmadan konuşmayı yazılı içeriğe dönüştürün.

ClickUp Gösterge Panelleri ile gerçek zamanlı görünürlük elde edin: Demo ilerlemesini, son teslim tarihlerini, inceleme durumunu ve darboğazları tek bir yerden takip edin, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın.

AI Tasks ile yoğun işleri otomatikleştirin: ClickUp AI'nın görev açıklamaları oluşturmasına, işleri önceliklendirmesine ve çalışma alanınızda bulunan bağlama göre sonraki adımları belirlemesine izin verin.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile görsel olarak plan yapın: Üretim başlamadan önce storyboard'ları, demo akışlarını ve kampanya fikirlerini işbirliği içinde haritalandırın.

ClickUp Otomasyonları ile işlerinizi aksatmayın: İnceleme görevlilerini otomatik olarak atayın, durumları güncelleyin ve takip tetikleyicilerini başlatın, böylece video iş akışınız manuel aktarımlara gerek kalmadan çalışsın.

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikler, yeni kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.600'den fazla yorum)

Capterra: 4. 6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp AI hakkında ne diyor?

Bir ClickUp kullanıcısı da G2'de deneyimlerini paylaşıyor:

ClickUp Brain MAX, iş akışıma inanılmaz bir katkı sağladı. Birden fazla LLM'yi tek bir platformda birleştirme şekli, yanıtları daha hızlı ve daha güvenilir hale getiriyor ve platform genelinde konuşmayı metne dönüştürme özelliği büyük zaman tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, hassas bilgileri işlerken içimi rahatlatan kurumsal düzeyde güvenliği de çok takdir ediyorum. […] En çok öne çıkan özelliği, toplantıları özetlerken, içerik taslağı hazırlarken veya yeni fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparken gürültüyü ortadan kaldırıp daha net düşünmeme yardımcı olması. İhtiyacım olan her şeye uyum sağlayan hepsi bir arada bir AI asistanına sahip olmak gibi bir his veriyor.

ClickUp Brain MAX, ş akışıma inanılmaz bir katkı sağladı. Birden fazla LLM'yi tek bir platformda birleştirme şekli, yanıtları daha hızlı ve daha güvenilir hale getiriyor ve platform genelinde konuşmayı metne dönüştürme özelliği büyük zaman tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, hassas bilgileri işlerken içimi rahatlatan kurumsal düzeyde güvenliği de çok takdir ediyorum. […] En çok öne çıkan özelliği, toplantıları özetlerken, içerik taslağı hazırlarken veya yeni fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparken gürültüyü ortadan kaldırıp daha net düşünmeme yardımcı olması. İhtiyacım olan her şeye uyum sağlayan hepsi bir arada bir AI asistanına sahip olmak gibi bir his veriyor.

🚀 Hızlı İpucu: Otomasyonlar öngörülebilir, kural tabanlı eylemleri gerçekleştirirken, ClickUp Super Agents ş akışınıza uyarlanabilir zeka getirir. Her olası kuralı önceden tanımlamanıza gerek kalmadan, bağlamı anlar, kalıpları tespit eder ve dinamik olarak yanıt verir. Örneğin, bir düzenleyici ürün tanıtım videosunun teslim tarihini kaçırırsa, Ambient Answers Agent bağımlı görevlerin önceliklerini otomatik olarak yeniden belirleyebilir, proje yöneticisini bilgilendirebilir ve henüz tamamlanmamış işleri özetleyebilir. ClickUp'taki Süper Ajanlar ile ş akışlarınızı hızlandırın AI Ajanlarını şu amaçlarla kullanabilirsiniz: Görev bağımlılıklarını, gecikmiş işleri ve durmuş incelemeleri izleyerek potansiyel engelleri erken tespit edin .

Hızlı özetler oluşturun şu anda ilerleme gösteren tüm demo veya eğitim videolarının durum ve sonraki adımlar dahil olmak üzere

İş yükü, uygunluk veya beceri setine göre görevleri dinamik olarak yönlendirin, böylece işler doğru zamanda doğru kişiye ulaşsın.

2. Synthesia

Synthesia aracılığıyla

Synthesia, kamera, stüdyo veya karmaşık düzenleme gerektirmeden profesyonel videolar oluşturmanıza olanak tanıyan bir yapay zeka video platformudur.

AI avatarları, seslendirmeler ve şablonlar kullanarak metni videoya dönüştüren AI video asistanı. Ürün demoları, eğitim materyalleri ve iç iletişim oluştururken çok yararlıdır.

Senaryolu içerikler için AI video oluşturucuyu, adım adım açıklamalar için AI ekran kaydediciyi kullanın. Bunları avatarlı açıklamalarla da birleştirebilirsiniz.

Synthesia'nın ana özellikleri

Paylaşılan marka kitleri, sürüm kontrolü ve canlı işbirliği ile marka tutarlılığını yönetin

AI dublaj, çeviri, çok dilli oynatma ve altyazılar kullanarak videoları büyük ölçekte yerelleştirin.

Yerleşik analiz özellikli, herkese açık veya SSO korumalı video sayfaları aracılığıyla yayınlayın ve performansı izleyin.

Synthesia sınırlamaları

Kısaltmalar, isimler veya özel jargon kullanıldığında dudak senkronizasyonu ve telaffuz bozulur ve manuel müdahale gerekir.

Synthesia fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Aylık 29 $

Oluşturucu : Aylık 89 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Synthesia puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.400'den fazla yorum)

Capterra: 4. 6/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Synthesia hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısının yorumuna göre:

Platformun kullanıcı dostu olmasını seviyorum – Çok fazla çaba harcamadan yüksek kaliteli sonuçlar sunan birçok özellik sunuyor. Eğitim videosu izlemeden de kolayca öğrenilebiliyor. Canva gibi diğer sitelerden sadece birkaç tıklama ile videoları özel olarak içe aktarabilmeyi seviyorum.

Platformun kullanıcı dostu olmasını seviyorum – Çok fazla çaba harcamadan yüksek kaliteli sonuçlar sunan birçok özellik sunuyor. Eğitim videosu izlemeden de kolayca öğrenilebiliyor. Canva gibi diğer sitelerden sadece birkaç tıklamayla videoları özel olarak içe aktarabilmeyi çok seviyorum.

👀 Biliyor muydunuz? Çoğu kişi videoları sesi kapalı olarak izler. Altyazılar da erişilebilirliğe yardımcı olur. İzleyici, sesli anlatımı dinlemek yerine okuyabilir.

3. Loom

via Loom

Loom, karmaşık bir prodüksiyon kurulumuna gerek kalmadan hızlı ve net ürün tanıtım videoları oluşturmayı kolaylaştırır. Ekranınızı ve web kameranızı aynı anda kaydederek, kullanıcılara ürününüzü tanıtmayı kolaylaştırırken insani bir dokunuş da ekleyebilirsiniz.

Tek tıklamayla kayıt ve anında paylaşım özelliği ile Loom, satış demoları, özellik tanıtımları ve kişiselleştirilmiş videolar için idealdir.

Loom'un yapay zeka özellikleri, videolarınız için otomatik olarak başlıklar, özetler ve bölümler oluşturarak kayıt işleminden sonra daha hızlı ilerlemenize yardımcı olur. Manuel düzenleme veya dokümantasyon için zaman harcamadan ürün demo videolarınızı tarayın, paylaşın ve yeniden kullanın.

Loom'un ana özellikleri

Yüksek kaliteli demolar için 4K çözünürlüğe kadar demolar kaydedin

Chrome, masaüstü uygulama veya mobil uygulamalar aracılığıyla tek tıklamayla kayıt yapın

Video sayfasında geri bildirim ve işbirliği için zaman damgalı yorumlar ekleyin.

Loom sınırlamaları

Ücretsiz Başlangıç planı, kullanıcıları kısa kliplerle sınırlar (genellikle video başına ~5 dakikaya kadar ve sınırlı sayıda kaydedilmiş video).

Loom fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

İş: 15 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

İş + AI: 20 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Loom puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.200'den fazla yorum)

Capterra: 4. 7/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Loom hakkında ne diyor?

G2 yorumcusuna göre:

Loom, mobil ekranımızı kaydetmemize yardımcı olan bir yazılımdır ve ekranı kaydettikten sonra, tüm çalışanlarımıza e-posta veya WhatsApp aracılığıyla yapılabilen otomatik bir paylaşım oluşturur, böylece çalışanlar videoyi indirmeden bile erişebilirler. Bu yazılım, video detaylandırma sürecini bizim için çok daha kolay hale getirir.

Loom, mobil ekranımızı kaydetmemize yardımcı olan bir yazılımdır ve ekranı kaydettikten sonra, tüm çalışanlarımıza e-posta veya WhatsApp aracılığıyla yapılabilen otomatik bir paylaşım oluşturur, böylece çalışanlar videoyi indirmeden bile erişebilirler. Bu yazılım, video detaylandırma sürecini bizim için çok daha kolay hale getirir.

4. Trupeer

via Trupeer

Trupeer, kaba ekran kayıtlarını rafine ürün videolarına ve adım adım dokümantasyona dönüştüren yapay zeka destekli bir platformdur.

Basit bir ekran yakalama ile başlayın. Ardından AI'yı kullanarak profesyonel senaryolar, seslendirmeler, altyazılar ve görsel efektler oluşturun. Karmaşık araçlar veya düzenleme becerileri olmadan eğitimler, demolar, oryantasyon kılavuzları ve bilgi tabanı içeriği üretebilirsiniz.

Trupeer'ın yapay zekası, aynı kayıtlardan yapılandırılmış belgeler de oluşturur. Video ve metinleri ürün SOP kılavuzlarına dönüştürerek bilgi paylaşımını hızlandırır.

Trupeer'ın ana özellikleri

Videolarınızda tutarlı logolar, renkler ve görsel stil için Özel Marka Kitleri

Video içindeki anlatımı ve sunumu kişiselleştirmek için AI avatarları ekleyin

30'dan fazla dilde çok dilli çeviri ve altyazılarla içeriği yerelleştirin

Trupeer sınırlamaları

Yerleşik video düzenleyici, kullanıcıların tanıtım videosuna arka plan müziği eklemesine izin vermez.

Trupeer fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 49 $

Ölçek: Aylık 249 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Trupeer derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 8/5 (43 yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Trupeer hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Trupeer, kısa sürede yüksek kaliteli demo videoları oluşturmak için hayat kurtarıcı bir araç olmuştur. Doğal bir kaydı alıp, onu temizleyerek, sorunsuz bir şekilde düzenleyerek ve hatta videoun yanında belgeler oluşturarak gerçekten profesyonel bir şeye dönüştürmesini çok seviyorum.

Trupeer, kısa sürede yüksek kaliteli demo videoları oluşturmak için hayat kurtarıcı bir araç oldu. Doğal bir kaydı alıp, onu temizleyerek, sorunsuz bir şekilde düzenleyerek ve hatta videonun yanında belgeler oluşturarak gerçekten profesyonel bir hale getirmesini çok seviyorum.

Ürün Tanıtım Videolarını Dönüşüm Motoruna Dönüştürün

En etkili ürün tanıtım videoları, izleyicilerin doğru anda ürünün benzersiz satış noktalarını görmelerine yardımcı olur.

Video demoları net bir hedef, sıkı bir senaryo, doğru biçim ve dağıtım planı ile oluşturulduğunda, sizin için yapılacak çalışmaları yaparlar.

Potansiyel müşterileri bilgilendirir, deneme kullanıcılarını harekete geçirir ve satış döngüsünü kısaltır.

Ancak uygulama, strateji kadar önemlidir.

ClickUp ile Docs'ta demo senaryolarını planlayabilir, Tasks'ta üretim aşamalarını yönetebilir, Clips ile adım adım kılavuzları kaydedebilir, bağlam içinde işbirliği yapabilir ve AI'yı kullanarak ilerlemeyi özetleyebilir, engelleri ortaya çıkarabilir ve işlerin ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

Ürün tanıtım videolarınızı kaydetmeye başlamak için ClickUp'a ücretsiz olarak kaydolun.

Sık Sorulan Sorular

İyi bir ürün tanıtım videosu şunları içerir:– Hedef kitlenizin ilgisini çeken açık bir sorun veya sıkıntı noktası– Ürününüzün bu sorunu nasıl çözdüğüne dair kısa bir açıklama– Ürün içinde gösterilen gerçek bir ş Akışı– Kullanıcıların bekleyebileceği sonuç veya sonuç– Açık bir eylem çağrısı

Video demosunun ideal uzunluğu, amacına bağlıdır. Örneğin, satış veya farkındalık demoları 1-3 dakika arasında değişir. Özellik demo videoları 2-5 dakika sürer. Oryantasyon veya eğitim demoları daha uzundur, 5-10 dakika sürer. Daha kısa videolar, dönüşüm hunisinin başlarında daha iyi sonuç verir. Daha uzun demolar, kullanıcılar ürünü zaten önemsedikten sonra etkilidir.

Açıklayıcı bir video, ürünün ne olduğu ve neden var olduğu üzerine odaklanır. Genellikle animasyon veya hikaye anlatımı kullanarak sorunu ve çözümün arkasındaki fikri tanıtır. İlgi çekici bir ürün tanıtım videosu, gerçek bir senaryoda ürünün nasıl çalıştığını gösterir. Ürünün içindeki gerçek ş akışlarına, özelliklere ve sonuçlara odaklanır.

Bu, neyi başarmak istediğinize bağlıdır. Sadece ekranınızı kaydetmek istiyorsanız, Look gibi bir ürün tanıtım videosu oluşturucu işinizi görür. Ancak AI destekli proje yönetimi ve bağlamsal AI istiyorsanız, ClickUp daha iyi bir seçimdir. ClickUp Brain'i kullanarak demoların senaryosunu yazabilir ve ClickUp Clips ile adım adım kılavuzları kaydedebilirsiniz. ClickUp ayrıca tek bir Çalışma Alanı'nda inceleme, yorum yapma ve işbirliği yapma olanağı da sunar.

İzlenmesi gereken anahtar metrikler şunlardır:– İzlenme süresi ve tamamlanma oranı– Eylem çağrısında tıklama oranı– İzleme sonrası deneme başlangıçları veya demo talepleri– Video'daki bırakma noktaları– Satış veya destek sorularındaki azalma