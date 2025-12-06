AI Etkinlik Kişiselleştirme: Kişiye Özel Deneyimler Sunma

AI etkinlik kişiselleştirme hakkında bilmeniz gereken her şeyi inceleyelim.

Etkinlikler her zaman bağlantı kurmakla ilgili olmuştur. İnsanlar, yararlı şeyler öğrenmek, doğru insanlarla toplantı yapmak veya büyümelerine yardımcı olacak fikirler keşfetmek için etkinliklere katılırlar. Zorluk, çoğu etkinlikte, hedefleri ve motivasyonları çok farklı olsa da, herkesin aynı deneyimi yaşadığı hissinin devam etmesidir.

Sonuç, bazı katılımcılar için işe yarayan, ancak diğerleri için alakasız gelen bir deneyimdir.

AI etkinlik kişiselleştirme, bu durumu değiştiriyor. Organizatörler, katılımcıların kendileri için önemli olan oturumları, stantları veya kişileri bulmalarını ummak yerine, onları daha anlamlı deneyimlere yönlendirebilirler. Bu değişim, sanal konferanslar, ticaret fuarları, şirket içi etkinlikler ve sanal toplantılarda yaşanıyor. Takımlar, iş yüklerini artırmadan, kasıtlı ve yararlı hissettiren deneyimler sunmak istiyorlar.

Bu makale, AI etkinlik kişiselleştirmesinin ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve takımların etkinlik döngüsü boyunca bunu nasıl kullanabileceğini açıklamaktadır. Ayrıca, ClickUp'ın bu ş akışlarına nasıl entegre edildiğini ve her boyutlardaki etkinlik için uygun kişiselleştirilmiş bir sistemin nasıl oluşturulacağını öğreneceksiniz.

AI Etkinlik Kişiselleştirme Nedir?

AI etkinlik kişiselleştirme, katılımcıların ilgi alanları, davranışları ve hedefleri hakkındaki verilere dayalı olarak katılımcıların deneyimlerini özelleştirme uygulamasıdır. Herkese aynı programı veya önerileri sunmak yerine, AI her bir kişinin ilgisini çekebilecek konuları belirlemeye yardımcı olur ve onlara daha alakalı seçenekler sunar.

Bu, herkesin aynı gündemi ve tanıtım e-postalarını aldığı tipik etkinlik deneyiminden farklıdır.

Geleneksel programlama, etkinliği binlerce kişinin aynı hızda ilerlediği tek bir yol olarak ele alır. Kişiselleştirme ise birden fazla yol oluşturur. İlk kez katılan bir katılımcı, yeni başlayanlara uygun bir dizi öneri alabilir. Bir teknik uzman, ileri düzey oturumlara yönlendirilebilir. Öte yandan, üst düzey bir karar verici, kendi rolüne uygun, özenle seçilmiş ağ oluşturma fırsatları görebilir.

Katılımcılar, bu sayede zaman ve çaba tasarrufu yaptıkları için bu özelliğe önem veriyorlar. Ayrıca, bu tür rehberli deneyimler, bir sonraki adımda nereye gitmeleri gerektiğini düşünme stresini azaltıyor. Katılımcılar, hedefleriyle alakalı içerikleri tüketip, hedefleriyle alakalı kişilerle yaptıkları toplantılar sayesinde memnuniyet de duyuyorlar.

Dikkatin sınırlı ve programların yoğun olduğu bir dünyada, ilgi çekicilik güçlü bir motivasyon faktörüdür.

Etkinlik Kişiselleştirmesinin Organizatörler ve Katılımcılar için Faydaları

Kişiselleştirmenin etkisi, kolaylık sağlamanın ötesine geçer. Organizatörler için, etkinlik boyunca katılımı dönüştürebilir.

Daha özel programlar genellikle oturum katılımının artmasına yol açar. İnsanlar ihtiyaçlarına uygun öneriler aldıklarında, etkinliğe katılma olasılıkları artar. Bu, boş ve aşırı kalabalık salonların sayısını azaltarak etkinliğin akışını iyileştirir. Ayrıca, organizatörlerin hangi konuların ilgi gördüğünü anlamalarını sağlayarak gerçek zamanlı olarak ayarlamalar yapabilmelerini sağlar.

Kişiselleştirme, ağ oluşturma kalitesini de etkiler. Katılımcılar, benzer rollere veya ilgi alanlarına sahip kişilerle eşleştirildiğinde, konuşmalar daha verimli hale gelir. Doğru kişiyi bulmak umuduyla dolaşmak yerine, zamanlarını daha iyi değerlendirmelerine yardımcı olacak bilinçli öneriler alırlar.

İçerik tüketimi de odaklanılan bir başka alandır. Artık birçok büyük konferans, oturum kayıtları veya kaynak kitaplıkları sunmaktadır. Bu materyaller etkinlikten sonra her katılımcıya özel olarak uyarlanırsa, içerik aynı genel besleme yerine özenle seçilmiş gibi hissedildiği için katılım artar.

Sonuç olarak, tüm bunlar daha güçlü bir yatırım getirisi sağlar. Bu, pazarlama israfını azaltmak, katılımcı memnuniyetini artırmak ve neyin işe yaradığına dair çok daha net içgörüler elde etmek anlamına gelir.

AI, Etkinlik Döngüsü Boyunca Kişiselleştirmeyi Nasıl Güçlendirir?

AI, bir etkinliğin ritmini ince bir şekilde değiştirebilir.

Erken sinyallere dikkat eder, insanların deneyimi nasıl yönlendirdiğinden ders çıkarır ve organizatörlerin hedef kitlesinin gerçekten neye önem verdiğini anlamasına yardımcı olur. AI, bir etkinliği birbirinden bağımsız anlar dizisi olarak ele almak yerine, süreklilik yaratır. Nasıl olduğunu görelim:

AI arka planda sessizce iş yapar

AI, katılımcıların bıraktığı sinyalleri yorumlayarak etkinliklerin fonksiyonunu değiştirir. Küçük eylemleri dinler, onlardan öğrenir ve deneyimi doğal hissedilecek şekilde ayarlar. Kendini duyurmaz. Sadece insanların daha az çabayla etkinlikten daha fazla değer elde etmesine yardımcı olur.

Paris Olimpiyatları , oyunlar öncesinde büyük konserlerde AI video analizini test ederek kalabalık artışları ve terk edilmiş nesneler gibi sorunları tespit etti. Bu analiz, ön planda değil kontrol odasında çalışır, bu nedenle çoğu kişi arka planda çalıştığını fark etmez.

Her şey küçük sinyallerle başlar

Etkinlik başlamadan önce, katılımcılar ilgilendikleri konular hakkında ipuçları paylaşır. Kayıt sırasında birkaç soruya cevap verir, web sitesini inceler veya ilgilerini çeken konuşmacıları tıklarlar. Bu küçük eylemler, sistemin erken tahminler oluşturmasına yardımcı olur. Bu süreç, akış platformlarının sadece birkaç seçimden sonra zevklerinizi anlamaya başlamasına benzer.

ClickUp Brain'deki AI destekli derin arama özelliği ile çalışma alanınızdan doğrudan önemli sinyalleri ve içgörüleri toplayın.

Etkinlik başlamadan önce kalıpları birbirine bağlantı kurmaya başlar

Etkinlik yaklaşırken, AI binlerce katılımcıdan gelen erken sinyalleri karşılaştırır. Organizatörlerin gözden kaçırabileceği bağlantıları ortaya çıkarır. AI destekli pazarlama kişiselleştirme araçları , belirli bir ana konuşmayı sık sık inceleyen ve uzun dersler yerine kısa atölye çalışmalarını tercih eden katılımcılar gibi eğilimleri belirleyebilir. Bu modeller, organizatörlerin genel değil, düşünceli öneriler göndermelerine yardımcı olur.

Fransız yetkililer, Paris Olimpiyatları sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini tahmin etmek için Depeche Mode konseri dahil olmak üzere önceki denemelerden elde edilen verileri analiz etti. Etkinlik öncesinde elde edilen bu bilgiler, kalabalıklar gelmeden önce personel dağılımı, kamera yerleştirme ve uyarı kuralları konusunda bilgi sağladı.

Etkinlik sırasında gerçek zamanlı değişikliklere tepki verir.

Etkinlik başladıktan sonra AI daha aktif hale gelir. Kayıt sırasında söylenenlere değil, insanların gerçekte yaptıklarına dikkat eder. Dolu salonlara, değişen ilgi alanlarına ve son dakika program değişikliklerine uyum sağlar. Bir oturum kalabalıklaşırsa, sistem alternatifler önerebilir. Bir grup belirli bir temaya ilgi duyarsa, ilgili oturumları veya stantları öne çıkarabilir.

The Sphere'in sürükleyici gösterileri, AI'nın nasıl bir moda sözcükten işlevsel bir üretim aracına dönüştüğünü gösteriyor. U2 ve Phish, mekanın 16K ekranını, dokunsal koltuklarını ve uzamsal ses sistemini kullanarak performansa gerçek zamanlı olarak yanıt veren görseller ve sesler sundu. AI ise Elvis kolajı ve Oz Büyücüsü'nün yeni bir yorumu gibi büyük biçimdeki medyaların oluşturulmasına ve restore edilmesine yardımcı oldu. Sonuç, bu ölçekte manuel olarak sunmak imkansız olan içeriklerle, saniye saniye koordine edilmiş bir konser oldu.

Etkinlik bittikten sonra da iş yapmaya devam eder.

Etkinlik sona erdiğinde, AI bir değerlendirme aşamasına girer. Katılımcıların deneyimlerini inceler ve onlar için en önemli olan unsurları belirler. Bu, tek tip özetler yerine kişiselleştirilmiş özetler ve öğrenme yolları oluşturulmasına yardımcı olur. Ayrıca organizatörlere hangi temaların ilgi gördüğü, hangi biçimlerin etkili olduğu ve bir dahaki sefere nelerin iyileştirilebileceği konusunda net bilgiler sağlar.

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda IBM'in sistemi, resmi uygulamadaki izleme verilerini ve etkileşimleri kullanarak özel 3D tekrarlar ve AI sohbet deneyimi oluşturdu. Birkaç erken dokunma ve maç görünümü bile sistemin bir sonraki klip ve içgörüleri belirlemesine yardımcı oluyor. Geri dönüp topun nereye düştüğünü ve topun yörüngesini görmek istiyorsanız, bu araç bunun için harika bir araçtır. ” Geri dönüp topun nereye düştüğünü ve topun yörüngesini görmek istiyorsanız, bu araç bunun için harika bir araçtır. ”

Yaşam döngüsü boyunca AI, katılımcıların doğru oturumları, kişileri ve içeriği bulmalarına yardımcı olan sessiz bir rehber görevi görür. Organizatörler için AI, trendleri belirleyen, tahminleri azaltan ve takımın katılımcıların ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermesini sağlayan bir arka plan ortağı haline gelir.

📖 Daha fazla bilgi: Excel ve ClickUp'ta ücretsiz etkinlik planlama şablonları ve kontrol listeleri

Kullanım Örnekleri ve Taktikler

AI etkinlik kişiselleştirme, açık ve uygulanabilir adımlarla birleştirildiğinde çok güçlü bir araç haline gelir.

Kişiselleştirmeyi devasa bir sistem olarak düşünmek yerine, AI araçları bunu katılımcıların yolculuğunun her aşamasını destekleyen pratik adımlara bölmeye yardımcı olur.

Etkinlik öncesi

Teknik değil, insani hissettiren ilgi grupları oluşturun

Organizatörler genellikle katılımcıların temel bilgilerini toplarlar, ancak bu bilgileri nadiren yararlı ve eyleme geçirilebilir bir şeye dönüştürürler.

AI ile takımlar bu ayrıntıları net ilgi gruplarına dönüştürebilir. Örneğin, büyük bir kurumsal etkinlikte ilk kez yönetici olanlar, lider olmak isteyenler, ürün geliştiriciler veya müşteri deneyimi uzmanları gibi kümeler olduğu ortaya çıkabilir. Bu gruplar oluşturulduktan sonra geri kalan her şey daha kolay hale gelir. Her grup kendi iletişim kanallarına, içerik önerilerine ve ağ oluşturma yollarına sahip olur.

Etkinlik içeriğini kişiselleştirilmiş öğrenme yollarına dönüştürün

Etkinlikten sonra, organizatörler AI'yı kullanarak her katılımcının ilgi alanlarına uygun küçük kayıt veya makale koleksiyonları oluşturabilirler.

Katılımcılar, devasa bir bağlantı listesi yerine, "İşte keşfettiklerinize dayalı kısa bir kütüphane" gibi basit bir mesaj alırlar. Bu, özetin özenli olduğunu hissettirir ve daha fazla kişinin içeriği tekrar ziyaret etmesini teşvik eder.

📖 Daha fazla bilgi: Etkinlik Planlama Kontrol Listesi Nasıl Oluşturulur?

Etkinlik sırasında

Amaç odaklı eşleştirmelerle ağ oluşturmayı geliştirin

İnsanları iş başlıklarına göre eşleştirmek yerine davranışlarını kullanın. Birisi sürdürülebilirlik veya tedarik zinciri verimliliği ile ilgili içerikleri keşfetmek için zaman harcıyorsa, AI aynı konulara ilgi duyan kişileri önerebilir.

Bu eşleşmeler, katılımcıların rozetlerinde yazanlardan ziyade gerçekte yapacaklarını yansıttığı için doğal hissettiriyor.

Dikkatı saygı duyan davranışsal teşvikler kullanın

Katılımcılar etkinlikler sırasında çok sayıda uyarı ile bombardımana tutulur. AI, uzun bir hatırlatıcı liste planlamak yerine, müdahale etmek için en uygun anları belirleyebilir.

Doğru zamanda yapılan bir hatırlatma, "Az önce katıldığınız oturumu beğenen kişiler yakınlarda bir tartışma için toplanıyor" gibi bir mesaj olabilir. Bu, katılımcıları bunaltmadan ilgilerini canlı tutar.

Nitelikli önerilerle katılımcıları destekleyin

Sponsorlar, doğru kitleye ulaşmak için biraz ekstra desteğe ihtiyaç duyabilir.

AI, kapı taramasına güvenmek yerine, katılımcıların ilgi alanlarına göre onlara katılımcıları önererek yardımcı olabilir. Birkaç ürün sunumunu gören bir katılımcı, ilgili demoların bulunduğu stantlara yönlendirilebilir. Bu, her iki taraf için de konuşmaların verimliliğini artırır.

📖 Daha fazla bilgi: Excel ve ClickUp'ta ücretsiz etkinlik programı şablonları

Etkinlikten sonra

Katılımcıların deneyimlerini yansıtan geri bildirimler toplayın

Genel anketler genellikle yüzeysel cevaplarla sonuçlanır. Kişiselleştirme sayesinde, katılımcılar gerçek deneyimleriyle bağlantılı sorular alabilirler. Örneğin, birçok atölyeye katılmış bir kişi, tempo ve zorluk seviyesi hakkında sorular alırken, ağ oluşturma alanlarında zaman geçirmiş bir kişi, toplantılarının kalitesi hakkında sorular alabilir. Bu hedefli etkinlik geri bildirim anketleri, daha zengin içgörüler sağlar.

Daha akıllı oturum özetleri oluşturun

Çoğu etkinlik, katılımcıların bunları kendileri sıralamalarını umarak uzun oturum listeleri gönderir. Daha etkili bir taktik, bir kişinin hedefleriyle gerçekten uyumlu üç veya dört oturumu öne çıkarmaktır.

Örneğin, kariyer gelişimine odaklanan bir katılımcı, liderlik atölyeleri, mentorluk grupları ve konuşmacıların öne çıktığı etkinliklerin yer aldığı bir kısa liste alabilir. Bu, katılımcıları bunaltmaz. Aksine, gereksiz bilgileri ortadan kaldırarak hızlı kararlar almalarını sağlar.

Bu taktikler, organizatörlerin kişiselleştirmeyi gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olur. Karışıklığı azaltan, zaman kazandıran ve genel deneyimi güçlendiren küçük, anlamlı iyileştirmelere odaklanırlar.

🌼 Dostça Hatırlatıcı: AI araçları, etkinlik profesyonellerinin katılımcı verilerini, müşteri davranışlarını ve geçmiş verileri analiz etmelerine yardımcı olarak mesajları özelleştirmelerine, tercihleri tahmin etmelerine ve hatta sosyal medya gönderileri oluşturmalarına yardımcı olabilir, ancak dikkatli olun. AI teknolojisi güçlendikçe, veri gizliliği endişeleri de artmaktadır. Makine öğrenimi, doğal dil işleme veya tahmine dayalı analitik kullanmaya başlamadan önce, açık bir onay aldığınızdan, tüm müşteri verilerinin güvenli bir şekilde işlendiğinden ve AI tarafından oluşturulan içerik üzerinde sıkı kontroller uygulandığından emin olun. Akıllı kişiselleştirme değerlidir, ancak yalnızca müşteri güveni korunuyorsa.

📖 Daha fazla bilgi: Daha sorunsuz etkinlik yönetimi için en iyi AI araçları

1. ClickUp (Hepsi bir arada AI destekli etkinlik planlama ve kişiselleştirme için en iyisi)

AI desteği, ClickUp'ta etkinlik ş akışlarınızın her bir yönüne entegre edilmiştir.

Kişiselleştirilmiş etkinlik verilerini planlama ve uygulama ile senkronizasyon sağlamak, bir cambazlık gösterisi gibi hissettirmemelidir. Katılımcı listeleri, özel programlar, segmentlere ayrılmış e-postalar ve sayısız ayrıntı arasında işler hızla karmaşık hale gelebilir.

ClickUp oyunun kurallarını değiştiriyor. Dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp, etkinlik takımınızın komuta merkezi haline gelir ve her ayrıntıyı, her takımı ve her ş Akışını tek bir yerde birleştirir.

Şunu hayal edin: ClickUp'ın Etkinlikler özelliği ile etkinlik çalışma alanınızı kuruyorsunuz. Anında, katılımcıları VIP'ler, konuşmacılar, genel katılımcılar gibi segmentlere ayırabilir ve her birine kendi özel görevlerini ve ş akışlarını atayabilirsiniz.

Şimdi kişiselleştirilmiş iletişimi otomasyonla gerçekleştirme zamanı. Çalışma alanındaki yerleşik AI asistanı ClickUp Brain, ClickUp Agents ile birlikte size özel e-postalar hazırlamanıza ve göndermenize, takip mesajları oluşturmanıza ve hatta geri bildirimleri özetlemenize yardımcı olabilir, böylece her katılımcı otomatik olarak kişisel bir dokunuş alır.

ClickUp Brain'den, ş akışlarını baştan sona yönetmek için özel bir ajan oluşturmanıza yardımcı olmasını isteyin.

Pazarlama ekibinin de sürece dahil olması mı gerekiyor? ClickUp'ın pazarlama ekibini, işbirliği için tek bir alan sağlayan ClickUp'ın Pazarlama özelliği ile bir araya getirin: ClickUp'tan ayrılmadan görevler atayın, paylaşım yapın ve kampanyaları işbirliği içinde sürdürün.

İlk davetten etkinlik sonrası takibe kadar, katılımcıların yolculuğunun her aşaması tek bir Çalışma Alanı’nda yönetilir, izlenir ve kişiselleştirilir. Unutulmaz, kişiselleştirilmiş etkinlik deneyimlerini büyük ölçekte sunmak için ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir platformdur.

AI Ajanlarını kullanarak kişiselleştirilmiş davetiyelerin gönderilmesini, RSVP izlemesini ve etkinlik aşamaları için otomasyonla yapılan görev atamalarını gerçekleştirin.

ClickUp entegrasyonları aracılığıyla form gönderileri veya katılımcı segmentlerine göre e-posta gönderimleri veya Slack bildirimleri gibi kişiselleştirilmiş iletişimi otomatikleştirin.

Özel Alanlar ve AI Alanları kullanarak gelen verileri (ör. beslenme veya oturum tercihleri) otomatik olarak etiketleyin, sıralayın ve yönlendirin.

ClickUp AI (Brain) kullanarak çeşitli katılımcı profilleri veya pazarlama kanalları için özel özetler, ana hatlar ve tanıtım metinleri hazırlayın.

Çok sayıda özellik ve özelleştirme seçeneği, yeni kullanıcılar için başlangıçta bir öğrenme eğrisi oluşturabilir.

G2: 4,7/5 (10.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

ClickUp, sadece bir yapılacaklar listesi olarak bile çok kullanışlı! Başlangıçta, yazılı notları tercih edeceğime emindim, ancak her şeyi istediğiniz gibi düzenleyebilmek, son teslim tarihlerini değiştirebilmek ve görevlere ek dosya ekleyebilmek çok güzel. Her şey tek bir yerde olduğu için hiçbir şeyin unutulmamasını sağlıyor. Tüm sistem çok kullanıcı dostu ve görev paylaşımı için çok iyi çalışıyor.

ClickUp, sadece bir yapılacaklar listesi olarak bile çok kullanışlı! Başlangıçta, yazılı notları tercih edeceğime emindim, ancak her şeyi istediğiniz gibi düzenleyebilmek, son teslim tarihlerini değiştirebilmek ve görevlere ek dosya ekleyebilmek çok güzel. Her şey tek bir yerde olduğu için hiçbir şeyin unutulmamasını sağlıyor. Tüm sistem çok kullanıcı dostu ve görev paylaşımı için çok iyi çalışıyor.

2. Bizzabo (AI destekli katılımcı ağ oluşturma ve gerçek zamanlı etkileşim için en iyisi)

Bizzabo aracılığıyla

Bizzabo, etkinliği kişisel ve değerli hissettirmeye odaklanan, hepsi bir arada bir Etkinlik Deneyimi İşletim Sistemi olarak pozisyonlanmaktadır. AI ve giyilebilir teknolojileri (Klik SmartBadges™ gibi) birlikte çalışarak içgörüler oluşturur ve akıllı bağlantıları kolaylaştırır.

Bu, katılımcılarınızın sadece etkinliğe katılmakla kalmayıp, doğru kişilerle ve doğru oturumlarla akıllıca eşleştirilerek memnuniyetlerini artırdıkları ve sponsorlara net bir yatırım getirisi sağladıkları anlamına gelir.

AI destekli eşleştirme ve 1:1 sohbet özelliklerini kullanarak katılımcılar ve sponsorlar arasında anlamlı, kişiselleştirilmiş bağlantılar kurun.

Klik SmartBadges™ giyilebilir teknolojisini kullanarak gerçek zamanlı etkileşim verilerini toplayın ve organizatörlerin gelecekteki takip işlemlerini kişiselleştirmelerine olanak tanıyın.

Gelişmiş e-posta segmentasyonu ve akıllı e-posta alanları sunarak açılma oranlarını artırın ve farklı katılımcı grupları için iletişimi özelleştirin.

Etkinliklerle ilgili sık sorulan sorulara anında, kişiselleştirilmiş yanıtlar sağlamak için yapay zeka destekli bilgi botu Copilot'un özelliklerini kullanın.

Bazı kullanıcılar, etkinlik mikro siteleri için sınırlı tasarım özelleştirme seçenekleri olduğunu ve bunun son derece benzersiz bir marka estetiğini engellediğini bildiriyor.

Daha basit, self servis etkinlik araçlarına kıyasla önemli ölçüde uygulama ve alıştırma süresi gerektirebilir.

Özel fiyatlandırma

G2: 4,3/5 (370'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (180'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Bizzabo hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Bizzabo'nun en iyi özelliklerinden biri, kullanıcı deneyimi açısından çok iyi tasarlanmış olmasıdır. Büyük ölçekli konferanslarımızdan daha küçük ölçekli halka açık program kurslarımıza kadar farklı türde etkinlikler oluşturabilir ve yayınlayabiliriz. Etkinliklerimizle etkileşimde bulunanlar, mikro siteleri ve platformu da etkileşimde bulunmak için kolay buluyorlar – etkinliklerimiz hakkında bilgi edinmekten ödeme sürecine kadar. CRM sistemimizle entegrasyonları da çok zor değil, bu da istersek satın alımları izleme imkanı sağlıyor!

Bizzabo'nun en iyi özelliklerinden biri, kullanıcı deneyimi açısından çok iyi tasarlanmış olmasıdır. Büyük ölçekli konferanslarımızdan daha küçük ölçekli halka açık program kurslarımıza kadar farklı türde etkinlikler oluşturabilir ve yayınlayabiliriz. Etkinliklerimizle etkileşimde bulunanlar, mikro siteleri ve platformu da etkileşimde bulunmak için kolay buluyorlar – etkinliklerimiz hakkında bilgi edinmekten ödeme sürecine kadar. CRM sistemimizle entegrasyonları da çok zor değil, bu da istersek satın alımları izleme imkanı sağlıyor!

3. HubSpot Marketing Hub (CRM entegre kişiselleştirme ve otomasyon için en iyisi)

HubSpot Marketing Hub aracılığıyla

Etkinlik stratejiniz genel müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve pazarlama hunilerinizle yakından bağlantılıysa, HubSpot Marketing Hub ideal seçimdir.

HubSpot CRM üzerinde doğrudan çalıştığı için, mevcut iletişim verilerinizi kullanarak inanılmaz bir kişiselleştirme sunar. Bu sayede, katılımcıların gördüğü her e-posta, sayfa ve reklamın, markanız veya etkinliğinizle olan benzersiz davranışlarına ve geçmişlerine mükemmel şekilde uyarlanmasını sağlayan otomasyon ş akışlarını zahmetsizce oluşturabilirsiniz.

Bilinen katılımcı verilerine dayalı olarak etkinlik sayfalarında ve e-postalarda alakalı içeriği görüntülemek için Dinamik Kişiselleştirme alanları oluşturun.

Omni-channel Pazarlama Otomasyonunu kullanarak, katılımcıların davranışlarına göre kişiselleştirilmiş e-postalar, sosyal medya gönderileri ve reklam yeniden hedeflemesi tetikleyici olarak kullanın.

Tahmine Dayalı Potansiyel Müşteri Puanlamasını kullanarak, katılımcının etkinlikteki katılım düzeyine göre takip önceliğini kişiselleştirin.

AI destekli Breeze sistemini kullanarak içerik oluşturmayı hızlandırın ve müşteri sorgularını 7/24 yanıtlayın.

Fiyatlandırma büyük ölçüde pazarlama bağlantılarının sayısına bağlıdır, bu da etkinlik potansiyel müşteri listeleri büyüdükçe maliyetleri artırır.

Bazı gelişmiş AI özellikleri ve özel raporlama, üçüncü taraf araçlara veya eklentilere bağlı olabilir.

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 20 $

Profesyonel: 890 $/ay

Enterprise: Aylık 3.600 $

G2: 4,5/5 (14.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (5.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar HubSpot Marketing Hub hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

HubSpot Marketing Hub'ın sunduğu kolaylığı seviyorum, çünkü tüm pazarlama çabalarımı tek bir platformda sorunsuz bir şekilde yönetmemi sağlıyor. Sunulan araçlar, kaynaklar ve makaleler, deneyimimi optimize etmek, e-posta performansını optimize etmek ve genel pazarlama stratejimi geliştirmek gibi özel pazarlama ihtiyaçlarıma uygun içgörüler ve yardım sağlamak açısından çok değerli. Özellikle web seminerleri, HubSpot'u daha iyi kullanmayı öğrenmek ve yeni özellikleri anlamak için çok faydalı buluyorum. Yerleşik ş Akışları, açılış sayfaları ve blog özellikleri, web sitemin platforma entegrasyonu ile birlikte, pazarlamanın tüm yönlerini tek bir yerden etkili bir şekilde yönetmemi sağlıyor. Ayrıca, HubSpot Marketing Hub'da yıllar içinde kaydedilen önemli gelişmeler, kullanılabilirliğini ve fonksiyonelliğini sürekli olarak iyileştirmiştir. İç ekibimizin ve HubSpot temsilcilerinin desteğiyle kolaylaştırılan ilk kurulum, bu platforma geçişi sorunsuz ve sorunsuz hale getirerek genel deneyimimizi geliştirdi.

HubSpot Marketing Hub'ın sunduğu kolaylığı seviyorum, çünkü tüm pazarlama çabalarımı tek bir platformda sorunsuz bir şekilde yönetmemi sağlıyor. Sunulan araçlar, kaynaklar ve makaleler, deneyimimi optimize etmek, e-posta performansını optimize etmek ve genel pazarlama stratejimi geliştirmek gibi özel pazarlama ihtiyaçlarıma uygun içgörüler ve yardım sağlamak açısından çok değerli. Özellikle web seminerleri, HubSpot'u daha iyi kullanmayı öğrenmek ve yeni özellikleri anlamak için çok faydalı buluyorum. Yerleşik ş Akışları, açılış sayfaları ve blog özellikleri, web sitemin platforma entegrasyonu ile birlikte, pazarlamanın tüm yönlerini tek bir yerden etkili bir şekilde yönetmemi sağlıyor. Ayrıca, HubSpot Marketing Hub'da yıllar içinde kaydedilen önemli gelişmeler, kullanılabilirliğini ve fonksiyonelliğini sürekli olarak iyileştirmiştir. İç takımımızın ve HubSpot temsilcilerinin desteğiyle kolaylaştırılan ilk kurulum, bu platforma geçişi sorunsuz ve sorunsuz hale getirerek genel deneyimimizi geliştirdi.

💟 Bonus: Brain MAX, etkinlik kişiselleştirmeyi zahmetsiz ve etkili hale getiren, yapay zeka destekli masaüstü yardımcınızdır. Katılımcı listeleriniz, e-postalarınız, geri bildirim formlarınız ve pazarlama araçlarınız arasında derin entegrasyon sağlayan Brain MAX, tüm etkinlik verilerinizi tek bir yerde toplar. Konuşma-metin dönüştürme özelliğini kullanarak katılımcıların tercihlerini, özel isteklerini veya notlarını hızlı bir şekilde kaydedebilirsiniz. Brain MAX, birden fazla önde gelen AI modelini kullanarak bu bilgileri analiz eder, hedef kitlenizi segmentlere ayırır ve her katılımcı için özel deneyimler önerir. Ayrıca, kişiselleştirilmiş iletişimleri otomasyon yoluyla otomatikleştirmenize, oturum izleme önerilerinde bulunmanıza ve hatta VIP'leri veya özel ilgi alanlarını işaretlemenize yardımcı olarak her katılımcının kendini değerli ve dahil hissetmesini sağlar.

4. Dynamic Yield (Saf algoritmik oturum ve içerik önerileri için en iyisi)

Dynamic Yield aracılığıyla

Dynamic Yield, her dijital temas noktasını tahmin etmek ve kişiselleştirmek için güçlü derin öğrenme algoritmaları kullanan, deneyim optimizasyonunda gerçek bir uzmandır.

Etkinlik düzenleyicileri için bu, katılımcılara bir sonraki oturum, yapmaları gereken toplantı veya indirmeleri gereken içerik için algoritmik öneriler sunabileceğiniz anlamına gelir. Tüm bunlar, katılımcıların gerçek zamanlı etkileşimlerine dayalı olarak yapılır. Bu sayede etkinlik platformunuz sürekli optimize edilen, kişiselleştirilmiş bir öneri motoruna dönüşür.

Dynamic Yield'ın en iyi özellikleri

Derin öğrenmeyi kullanarak katılımcıların ilgi alanlarını algoritmik olarak tahmin edin ve bir sonraki ilgili oturumu, konuşmacıyı veya ürünü önerin.

Psikografik faktörler, gerçek zamanlı davranışlar ve satın alma geçmişine dayalı gelişmiş ziyaretçi segmentasyonu sağlayıcı tarafından sağlanır.

Tüm dijital temas noktalarında çok değişkenli A/B testlerini kullanarak içeriği sürekli olarak optimize edin ve kişiselleştirme sunun.

Omnichannel dağıtımını destekleyerek, aynı kişiselleştirme kurallarının web, mobil uygulama ve e-posta üzerinde uygulanmasını sağlayın.

Dinamik Verim sınırlamaları

Platform, kurumsal ölçekte kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve yüksek yıllık taahhütler gerektirdiğinden, daha küçük kuruluşlar için erişilemez durumdadır.

Uygulama süreci oldukça teknik olabilir ve önemli mühendislik kaynakları gerektirir.

Dinamik Verim Fiyatlandırma

Başlangıç seviyesi: ~2.917 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Dynamic Yield puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Dynamic Yield hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Dynamic Yield, birçok markada kişiselleştirme çabalarımızı önemli ölçüde artıran, sınıfının en iyisi bir kişiselleştirme platformudur. Güçlü segmentasyon ve hedefleme araçları, web, mobil ve e-posta üzerinden etkili, veriye dayalı kampanyalar sunmamızı ve sorunsuz bir çok kanallı deneyim yaratmamızı sağlar. A/B ve çok değişkenli testler dahil olmak üzere test ve optimizasyon yetenekleri, sürekli iyileştirme için çok önemliyken, teknoloji yığınımızla sorunsuz entegrasyon ş Akışlarını basitleştiriyor. Dynamic Yield'ın destek ekibi olağanüstü ve ekiplerimizin güvenle yenilik yapmalarını sağlayan proaktif rehberlik sunuyor. Genel olarak, kişiselleştirmeyi ölçeklendirmek ve ölçülebilir sonuçlar elde etmek için paha biçilmez bir araç.

Dynamic Yield, birçok markada kişiselleştirme çabalarımızı önemli ölçüde artıran, sınıfının en iyisi bir kişiselleştirme platformudur. Güçlü segmentasyon ve hedefleme araçları, web, mobil ve e-posta üzerinden etkili, veriye dayalı kampanyalar sunmamızı ve sorunsuz bir çok kanallı deneyim yaratmamızı sağlar. A/B ve çok değişkenli testler dahil olmak üzere test ve optimizasyon yetenekleri, sürekli iyileştirme için çok önemliyken, teknoloji yığınımızla sorunsuz entegrasyon ş akışlarını basitleştiriyor. Dynamic Yield'ın destek ekibi olağanüstü ve ekiplerimizin güvenle yenilik yapmalarını sağlayan proaktif rehberlik sunuyor. Genel olarak, kişiselleştirmeyi ölçeklendirmek ve ölçülebilir sonuçlar elde etmek için paha biçilmez bir araç.

📖 Daha fazla bilgi: Etkinliğinizi öne çıkaracak etkinlik pazarlama örnekleri

Kişiselleştirilmiş Etkinlik Akışlarını Uygulama

İş yükünün artması, kişiselleştirmenin başarısız olmasının en büyük nedenlerinden biridir.

Katılımcı bilgileri kayıt aracında bulunur. İçerik paylaşılan sürücülerde bulunur. E-posta varyasyonları pazarlama platformunda bulunur. Konuşmacı güncellemeleri Slack'e gelir. Notlar elektronik tablolarda kaybolur. Bilgiler araçlar ve kanallar arasında dağınık olduğunda, takımlar planlama yapmak yerine tepki vermek zorunda kalır ve kişiselleştirme son dakika görevlerinin bir yaması haline gelir.

Etkinlik organizatörleri, katılımcı verilerini, içerik üretimini, kampanya varlıklarını, görev atamalarını ve performans izlemesini tek bir organize sistemde birleştiren güvenilir bir sisteme ihtiyaç duyar. Sonuç, öngörülebilir, tekrarlanabilir ve ölçeklendirilmesi çok daha kolay bir kişiselleştirme ş akışıdır.

Aşağıda, etkinlik takımlarının bunu nasıl ayarlayabileceği ve bunun neden gerçek operasyonel değer yarattığı açıklanmaktadır.

Tüm kişiselleştirme görevlerini tek bir Çalışma Alanı'nda merkezileştirin

Kişiselleştirme işleri parçalı olduğunda, takımlar bilgi bulmak veya ayrıntıları yeniden doğrulamak için saatler harcarlar.

Yapılandırılmış bir katılımcı çalışma alanı şunları içerebilir:

• İlgi alanlarını, hedefleri, tercihleri ve davranışları izleyen bir profil veritabanı • Etkinlik temalarınızı veya segmentasyon ihtiyaçlarınızı yansıtan özel alanlar • Etkinlik öncesi, etkinlik sırası ve etkinlik sonrası etkinlikler için listeler • İçerik, kampanyalar ve oturum varlıkları için klasörler

ClickUp Proje Hiyerarşisi ile her dosyayı zahmetsizce düzenleyin ve ihtiyaç duyduğunuzda kolay erişim sağlayın.

ClickUp, takımlara tek bir doğru kaynak sunarak herkesin aynı temelden hareket etmesini sağlar. Takım, elektronik tablolar, Slack konu dizileri ve kayıt dışa aktarımları arasında geçiş yapmak yerine, tüm kişiselleştirme planını tek bir yerden görebilir. Bu, yinelenen işleri azaltır ve güncel olmayan veya uyumsuz bilgilerden kaynaklanan hataları azaltır.

Değer: Daha az iletişim hatası, daha hızlı planlama ve daha tutarlı bir katılımcı deneyimi.

Kişiselleştirilmiş mesajlaşmaya ayak uyduran içerik kanalları oluşturun

Kişiselleştirme, içerik takımlarında dalga etkisi yaratır.

Genel bir gündem için yalnızca bir dizi e-posta gerekebilir, ancak kişiselleştirilmiş bir gündem için düzinelerce varyasyon gerekebilir. Yapılandırılmış bir iş akışı olmadan, içerik gecikmeleri tüm kişiselleştirme stratejisini yavaşlatır.

İçerik boru hattına sahip olmak, takımların bu hacmi yorulmadan üretmelerine yardımcı olur. ClickUp görevleri gibi araçlar, aşağıdakileri sağlamak için devreye girebilir:

• Her varlığın taslak, inceleme, onaylanmış veya planlanmış gibi net bir durumu vardır• Yazarlar, tasarımcılar ve inceleyiciler aynı görev üzerinde işbirliği yapar• Konuşmacı bilgileri, araştırma notları ve özetler içeriğe ek dosya olarak eklenir• Bağımlılıklar, hazır olmadan işlerin ilerlemesini engeller

Böylelikle, bir segmentin kendi oturumuna odaklanılması veya belirli bir ilgi grubu için yeni bir mesaj gönderilmesi gerektiğinde, boru hattı bu talebi sorunsuz bir şekilde yerine getirir.

Değer: İçerik takımları düzenli çalışır ve kişiselleştirme, darboğazlar nedeniyle asla aksaklığa uğramaz.

Katılımcı segmentasyonunu otomasyonla otomatikleştirin, böylece takımlar manuel olarak sıralama yapmasın

Manuel segmentasyon, iş yükünün artmasının en büyük nedenlerinden biridir. Birisi bir listeyi dışa aktarır, filtreler, pazarlama departmanına gönderir, tekrar düzenler, başka bir araca yükler ve ardından yeni kayıtlar geldiğinde her şeyi güncel tutmaya çalışır.

Segmentasyon, ClickUp'taki Otomasyonlar ve AI Ajanları aracılığıyla arka planda çalıştırılabilir:

Bir katılımcı bir tema veya hedef seçtiğinde, ClickUp Agent bunları otomatik olarak etiketleyebilir.

Bir kişi birden fazla oturuma ilgi gösterdiğinde, bir temsilci onu bir segmente atayabilir.

Yeni kayıtlar geldiğinde, AI Assign ve AI Prioritize gibi özellikler bunları doğru listelere yönlendirebilir.

Bu, takımların artık isimleri sıralamak veya uyumsuz listeleri düzeltmek için saatler harcamasına gerek olmadığı anlamına gelir. Bunun yerine, segmentasyonun kendini güncellediği ve doğru görevleri veya içeriği otomatik olarak tetikleyici olarak kullandığı ş akışları oluşturabilirler.

Değer: Daha hızlı kişiselleştirme, daha az hata ve anlamlı işler için daha fazla zaman.

ClickUp AI'yı kullanarak hızlı içgörüler ve özel yardımlarla kişiselleştirilmiş ş akışlarını hızlandırın

Kişiselleştirme ş akışları birçok hareketli parçadan oluşur. Davetiyeler, hatırlatıcı mesajlar, takip mesajları, oturum hatırlatmaları ve etkinlik sonrası özetler, her biri farklı kitlelere göre uyarlanmış birden fazla sürüme ihtiyaç duyar.

ClickUp AI, takımların bu parçaları hızlı bir şekilde taslak haline getirmelerine yardımcı olur:

• İlgi alanlarına veya davranışlarına göre katılımcılar için özetler• Oturumların öne çıkan noktaları• Her segment için e-posta taslakları• Katılımcının etkinlikte yaptıklarına göre uyarlanmış takip mesajları

Ne kadar çok segmenti desteklerseniz, o kadar fazla zaman kazanırsınız. Nasıl çalıştığını görün!

Değer: Kaliteden ödün vermeden daha hızlı içerik üretimi.

Özel gösterge panelleriyle gerçek zamanlı kişiselleştirme performansını takip edin

Kişiselleştirme çabaları başladıktan sonra, takımlar neyin işe yaradığını ve neyin ayarlanması gerektiğini bilmelidir. Takımlarınızın aşağıdakileri net bir görünümle görmesi gerekir:

• En çok ilgi çeken segmentler hangileri• Hangi içerik varlıkları kullanılıyor• Hangi oturum önerileri tıklamaları çekiyor• Katılımcılar nerede ayrılıyor• Hangi temalar ilgi görüyor

ClickUp Gösterge Panelleri, bu bilgileri daha hızlı yakalamanıza ve takımların hızlı bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olur. Bir segment ağ oluşturma etkinliklerini görmezden geliyorsa, organizatörler mesajları ayarlayabilir. Ya da başka bir şey trend oluyorsa, takımlar ilgili oturumları öne çıkarabilir.

ClickUp Gösterge Panelleri ile anında AI özetleri ve güncellemeler alın.

Değer: Takımlar, etkinlik sonrası anketleri beklemek yerine canlı verilere göre hareket edebildikleri için kişiselleştirme her geçen gün daha akıllı hale geliyor.

Etkinlik takımları için hazırlanmış hazır ClickUp şablonlarıyla başlayın

Kişiselleştirme çerçevesini sıfırdan oluşturmak zorlu bir görevdir. Ş akışlarınızı daha hızlı hale getirmek için kullanabileceğiniz araç seti:

ClickUp Etkinlik Pazarlama Şablonu

ClickUp Etkinlik Pazarlama Şablonu ile etkinlik tanıtımlarınızı tek bir organize merkezden planlayın. Sosyal medya gönderilerini, e-posta kampanyalarını, konuşmacı kaynaklarını ve son teslim tarihlerini planlayın, ardından takımınız her bir içeriği oluştururken, incelerken ve yayınlarken ilerlemeyi takip edin.

📖 Daha fazla bilgi: Her şeyi basitleştiren etkinlik planlama yazılımı

ClickUp Kampanya İzleme Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Kampanya İzleme ve Analiz Şablonu ile birleşik kampanya içgörülerinizle uyum sağlayın.

ClickUp Kampanya İzleme Şablonu ile tüm kampanyalarınızı bir bakışta görün. Performansı karşılaştırın, kanallar arasında ilerlemeyi izleyin ve birden fazla elektronik tabloyu karıştırmadan sahipleri, son tarihleri ve sonuçları senkronizasyon halinde tutun.

ClickUp Etkinlik Pazarlama Planı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Etkinlik Pazarlama Şablonu ile her pazarlama etkinliğini zahmetsizce planlayın.

ClickUp'ın Etkinlik Pazarlama Planı Şablonu ile dakikalar içinde eksiksiz bir etkinlik pazarlama stratejisi oluşturun. Hedefler belirleyin, hedef kitleleri tanımlayın, anahtar mesajları özetleyin ve tanıtım zaman çizelgenizi yapılandırın, böylece tüm takımınız aynı oyun kitabına göre çalışsın.

AI Etkinlik Kişiselleştirmede Zorluklar ve Etik

Zorluk Gerçek etkinliklerde nasıl göründüğü Etik hususlar Etkinlik takımları bu sorunu nasıl çözebilir? Doğru katılımcı verilerini toplama Takımlar çok fazla veya çok az veri toplar ya da bilgiler kayıt araçları, uygulamalar ve elektronik tablolara dağılır. Katılımcılar, hangi verilerin neden toplandığını bilmelidir. Veri kullanımını açıkça belirtin, yalnızca gerekli olan verileri toplayın ve bunları tek bir güvenli sistemde saklayın. Katılımcıların gizliliğini koruma Konum izleme, davranışsal veriler veya ağ oluşturma tercihleri yeterli şeffaflık olmadan toplanır. Katılımcılar, veri görünürlüğü ve katılım seçenekleri üzerinde kontrol sahibi olmalıdır. Net seçenekler sunun, katılımcıların görünürlüğü yönetmesine izin verin ve gizli veri toplama işlemlerinden kaçının. Önerilerdeki önyargı Bazı gruplar, eksik kalıplara dayalı olarak daha öne çıkan oturum önerileri veya ağ oluşturma eşleşmeleri alır. AI sistemleri insanları haksız bir şekilde yönlendirmemeli veya seçeneklerini daraltmamalıdır. Segment tanımlarını inceleyin, çeşitli profillerde çıktıları test edin ve insanların denetime dahil olmasını sağlayın. Aşırı hedefleme ve katılımcı yorgunluğu Katılımcılar çok fazla bildirim veya aşırı spesifik öneriler alıyor ve bu durum rahatsız edici oluyor. Katılımcılar izlendiğini veya baskı altında olduğunu hissetmemelidir. Bildirimleri sınırlayın, alaka düzeyini önceliklendirin ve katılımcıların kişiselleştirme ayarlarını değiştirmesine izin verin. Davranış sinyallerini yanlış yorumlama Bir katılımcı yanlışlıkla bir konuya tıklar, kolaylık olması için bir oturuma katılır veya program çakışması nedeniyle erken ayrılır. Katılımcılar yanlış profillere hapsolmamalıdır. Davranış sinyallerini katılımcıların beyan ettiği ilgi alanlarıyla birleştirin ve katılımcıların tercihlerini istedikleri zaman güncellemesine izin verin. Sponsorların ihtiyaçları ile katılımcıların konforu arasında denge kurmak Katılımcıların önerileri çok ticari geliyor veya katılımcıları istemediği satış konuşmalarına yönlendiriyor. Katılımcılar, sponsorlarla etkileşimleri üzerinde kontrol sahibi olmalıdır. Sponsorlu önerileri açıkça etiketleyin ve etkileşimleri zorlamaktan kaçının. Kişiselleştirme konusunda şeffaflık sağlamak Katılımcılar neden belirli öneriler aldıklarını bilmiyorlar. İnsanlar kişiselleştirmenin nasıl işlediğini anlama hakkına sahiptir. "Şuna ilgi gösterdiğiniz için önerildi..." gibi basit açıklamalar sağlayın. Erişilebilirlik ve adaletin korunması Kişiselleştirme, dijital öncelikli katılımcıları kayırırken, diğerleri önerileri kaçırıyor. AI, erişimi artırmalı, uçurumları genişletmemeli Basılı özetler, yerinde yardım masaları ve öneriler almak için alternatif yollar sunun. Otomasyon kararları bağımlılığından kaçınmak Takımlar, segmentasyon, içerik tanıtımı veya eşleştirme için tamamen algoritmalara güveniyor. Kritik kararlar için sorumluluk insanlarda kalmalıdır Özellikle VIP'ler, farklı gruplar veya hassas konular için insanları bilgilendirin. Etkinlik sonrası verileri sorumlu bir şekilde yönetme Takımlar, net saklama kuralları olmadan etkinlikten uzun süre sonra katılımcıların davranışlarını saklar. Katılımcılar, verilerin ne kadar süreyle saklanacağı konusunda kontrol sahibi olmalıdır. Saklama zaman çizelgeleri belirleyin, eski verileri anonimleştirin ve katılımcıların silme talebinde bulunmasına izin verin.

ClickUp AI ile Etkinliklerinizi Kişiselleştirin

Kişiselleştirilmiş etkinlikler artık hoş bir sürpriz olmaktan çıktı. Katılımcılar, hedefleriyle alakalı, gezinmesi kolay ve harcadıkları zamana değecek deneyimler bekliyor. AI, etkinlik takımlarına bunu büyük ölçekte sunma olanağı sağlıyor, ancak bu, arka plandaki işlerin organize, tutarlı ve bağlantılı olması durumunda mümkün oluyor.

ClickUp, bu noktada anlamlı bir fark yaratır. Kişiselleştirme, temiz verilere, hızlı içerik üretimine, koordineli takımlara ve katılımcıların davranışlarındaki değişikliklere göre uyum sağlama becerisine bağlıdır. ClickUp, tüm bunları tek bir yerde bir araya getirir. Ekipler, profil veritabanları oluşturabilir, segmentlere ayrılmış kampanyalar planlayabilir, içerik akışlarını yönetebilir, tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirebilir ve performansı gerçek zamanlı olarak izleyebilir. Her şey tek bir sistemde yer alır, bu da daha az boşluk, daha az hata ve daha sorunsuz, daha bilinçli bir katılımcı deneyimi anlamına gelir.

Sonuç, işlem odaklı olmaktan ziyade özenli bir etkinliktir. Katılımcılar ilgi alanlarına uygun içerikler keşfeder. Katılımcılar daha verimli konuşmalar yapar. Organizatörler daha net içgörüler elde eder. Ve tüm deneyim, daha az manuel çaba ile akıcı bir şekilde ilerler.

Sık Sorulan Sorular

Katılımcıların deneyimini özelleştirmenize yardımcı olacak bilgileri toplayın. Bu bilgiler genellikle ilgi alanları, iş rolü, oturum tercihleri, erişilebilirlik ihtiyaçları ve görünen konular veya kaydedilen oturumlar gibi davranış sinyallerini içerir. Gereksiz ayrıntıları toplamaktan kaçının ve verilerin nasıl kullanılacağını açıkça açıklayın.

Evet. Katılımcılar hedeflerine uygun içerik ve öneriler aldıklarında, daha fazla oturuma katılırlar, daha fazla etkileşim kurarlar ve daha yüksek memnuniyet bildirirler. Öneriler, katılımcıları çözümlerine gerçekten ilgi duyan katılımcılarla eşleştirmeye yardımcı olduğu için, katılımcılar da bundan faydalanır.

Kendi beyan ettikleri ilgi alanlarını davranış sinyalleriyle birleştirin, farklı katılımcı grupları için önerileri inceleyin ve anahtar kararların alınmasında insanları sürece dahil edin. Takımlar, önerileri düzenli olarak test ederek belirli roller, sektörler veya demografik gruplara haksız bir şekilde öncelik vermediklerinden emin olmalıdır.

Kesinlikle. Daha küçük etkinliklerde, katılımcılar sınırlı oturumlardan veya daha kısa programlardan en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olacak rehberlik aldıkları için genellikle daha büyük iyileşmeler görülür. Kişiye özel gündemler veya segmentlere ayrılmış e-postalar gibi basit taktikler, karmaşık sistemler olmadan da anlamlı bir etki yaratabilir.

Katılımcıların davranışları değiştiğinde önerileri güncelleyin. Bu, oturum check-in'inden, yer imi eklenen bir öğeden veya etkinlik uygulamasındaki bir etkinlikten sonra olabilir. Gerçek zamanlı güncellemeler, katılımcıların etkinlik boyunca değişen ilgi alanlarına uygun oturumları ve deneyimleri keşfetmelerine yardımcı olur.