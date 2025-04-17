2025'te Daha Sorunsuz Etkinlik Yönetimi için En İyi 9 AI Aracı

İşletmeniz için yılın en büyük partisini mi planlıyorsunuz? Sosyal medya gönderilerini planlamaktan bilet satışına ve mekan seçimine kadar, harika bir katılımcı deneyimi yaratmak için çok meşgulsünüz.

Ancak etkinlik planlaması birçok hareketli parçadan oluşur ve siz de bir insansınız. Neden yapay zeka (AI) sizin için ağır işlerin bir kısmını yapmasın?

En deneyimli etkinlik organizatörleri bile otomasyondan yararlanır. Check-in ve etkinlik kaydı, etkinlik yönetim platformunuzda mesajlaşma veya etkinlik programlarının yönetimi gibi işlemlerde zaman kazanmanızı sağlayacak bir AI aracı mutlaka vardır.

Bu kılavuzda, etkinlik yönetiminin etkisini planlamak, organize etmek ve analiz etmek için en iyi AI aracını nasıl seçeceğinizi göstereceğiz ve favorilerimizden dokuzunu size tanıtacağız. ?️

Uluslararası bir konferans planlamak, satış ekibiniz için büyük bir B2B iş toplantısı planlamaktan çok farklıdır. Etkinliklerin kendine özgü nüansları vardır, bu nedenle bir AI etkinlik yönetimi aracı arıyorsanız, aşağıdaki gibi yararlı işlevlere bakın:

Ş Akışı otomasyonu: Planlama sürecini olabildiğince basitleştiren bir etkinlik yönetimi aracı mı arıyorsunuz? Sanal etkinlikler için mekan seçimini, etkinlik programlarını veya etkinlik platformu ayarlarını kolaylaştırmak için makine öğrenimi algoritmaları kullanan AI teknolojisini arayın Katılımcı yönetimi: Katılımcı kaydı ve check-in işlemlerini yapay zekaya bırakın. Doğru yapay zeka aracını kullanırsanız, etkinlikte ağ oluşturma fırsatları için eşleştirme bile yapabilirsiniz Pazarlama yardımı: Sosyal medya gönderileri yazmak veya mükemmel bir tanıtım e-postası hazırlamak için yardıma mı ihtiyacınız var? Etkinlik yönetimi AI size destek olur. Metin oluşturmadan grafiklere ve videolara kadar Sosyal medya gönderileri yazmak veya mükemmel bir tanıtım e-postası hazırlamak için yardıma mı ihtiyacınız var? Etkinlik yönetimi AI size destek olur. Metin oluşturmadan grafiklere ve videolara kadar her türlü pazarlama çabasını yönetir Veri analizi: Gelecekteki etkinliklerinizi bir üst seviyeye taşıyın. AI, etkinlik yönetim aracınızdan verileri alır ve katılımcıların ilgisi, takip işlemleri ve daha fazlası ile ilgili ilginç eğilimleri hızla belirler. Demografik verilere bakmaya çalıştığınızda gözleriniz karışmaya başlarsa, en iyi Gelecekteki etkinliklerinizi bir üst seviyeye taşıyın. AI, etkinlik yönetim aracınızdan verileri alır ve katılımcıların ilgisi, takip işlemleri ve daha fazlası ile ilgili ilginç eğilimleri hızla belirler. Demografik verilere bakmaya çalıştığınızda gözleriniz karışmaya başlarsa, en iyi AI araçları sadece birkaç dakika içinde değerli içgörüler ortaya çıkarır

Etkinlik planlayıcıları, menü seçimleri, misafir konuşmacıların rezervasyonları ve mekan sözleşmelerinin müzakereleri gibi işlerle uğraşmaya alışkındır. Ancak neden gereğinden fazla iş yapasınız?

Etkinlik profesyonelleri artık yapay zekayı işlerine dahil etme fırsatına sahip. Bu araçlar, iş akışlarını otomatikleştirmek, değerli içgörüler toplamak ve etkinlik lojistiğinin zorlu kısımlarını ortadan kaldırmak için tasarlandı. Sonuç mu? Daha başarılı etkinlikler, daha fazla etkinlik verisi ve çok daha fazla zaman tasarrufu.

Kendi AI yardımcınızı bulmaya hazırsanız, doğru yere geldiniz. Sayfayı aşağı kaydırın ve 2024 için en favori dokuz AI etkinlik yönetimi aracımızı deneyin.

Etkinlikler için ClickUp'ı Kullanmaya Başlayın ClickUp AI, satış takımlarının e-posta metinlerini düzeltme, kısaltma veya taslak oluşturma yoluyla iletişimlerinde daha güvenli olmalarını sağlar

Her şeyi yapacak bir etkinlik planlama uygulaması mı istiyorsunuz? ClickUp, bir proje yönetimi platformu olarak bilinir, ancak AI aracımız kesinlikle bahsetmeye değer. ?

Yüzlerce araştırma destekli komutla ClickUp AI, etkinlik planlayıcısı olarak rolünüze özel olarak tasarlanmış tek AI destekli asistandır. Satıcı, mekan, konuşmacı veya oturum konuları bulmak için yardıma ihtiyacınız olsun, ClickUp AI, başarılı bir etkinlik planlama süreci için en zor görevleri bile halledecek kadar güçlüdür. ClickUp AI'yı ayrıca şu amaçlarla da kullanabilirsiniz:

ClickUp içinde etkinlik yönetimi görevleri oluşturun

Etkinlik planları yazın ve etkinlik planlama şablonlarını kullanın

Etkinlik katılımcılarının seveceği, hazır kurumsal etkinlik fikirleri üretin

Etkinlikler için içerik oluşturun

ClickUp AI, ClickUp projeleri ve görevleriyle entegre olduğundan, tüm etkinliklerinizi tek bir yerden izlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Takımınızı sorumlu tutun ve özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Paneli'nde ilerlemenizi görüntüleyin.

Ayrıca, ClickUp, tüm işi sizin için yapmak üzere tasarlanmış yüzlerce şablona sahiptir, böylece neredeyse hiç parmağınızı kıpırdatmanıza gerek kalmaz. Görevleri ve son teslim tarihlerini kaydetmek, planlama takımınızla işbirliği yapmak ve bütçenizi izlemek için ClickUp Etkinlik Yönetimi Şablonuna göz atın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda kullanılabilir

Bazı ClickUp kullanıcıları, deneyecek çok fazla araç olduğu için ilk katıldıklarında kendilerini tedirgin hissederler

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. ChatGPT

ChatGPT aracılığıyla

OpenAI'nin ChatGPT'si, 2022'de piyasaya çıktığında interneti neredeyse çökertti. Etkinlik planlayıcıları için en gelişmiş AI aracı değildir, ancak metin tabanlı medyada yardıma ihtiyacınız varsa, bu harika ücretsiz aracı elinizin altında bulundurmalısınız.

ChatGPT, fikir ve ilham bulmak için idealdir. Hedef kitlenizin bilgilerini, etkinliğin konusunu ve istediğiniz sonuçları paylaşın. İlk denemede mükemmel olmayabilir, ancak biraz yönlendirme ile AI size tam olarak ihtiyacınız olanı verecektir.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Beyin fırtınası oturumları için konular veya mekan fikirleri bulmak için chatbot'u kullanın

Daha fazla potansiyel katılımcıyı çeken etkinlik planları oluşturun

Etkinlik web siteniz için etkinlik tanıtım metinleri, dijital check-in akışları ve daha fazlasını oluşturun

ChatGPT sınırlamaları

ChatGPT sık sık çöküyor

ChatGPT, multimedya içeriği oluşturamaz veya gerçek etkinlik planlama sürecini yönetemez

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 20 $

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (340+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

3. Soundraw

Via Soundraw

ChatGPT yalnızca metin içeriği oluştururken, Soundraw yalnızca AI müzik oluşturur. Etkinlik planlayıcılarınız yaklaşan bir DJ dans partisi için coşkulu ritimler arıyorsa, Soundraw tam size göre. ??

İşletmeniz veya etkinliğiniz için tamamen benzersiz parçalar oluşturarak müzik lisanslama sorunlarını ortadan kaldırır. Sadece birkaç metin girişi yapın, AI etkinlik aracı gerisini halletsin.

Bu araç tüm etkinliğinizi planlamaz, ancak bütçesi sınırlı olan ve özel müzik ihtiyacı olan etkinlik yöneticileri için yine de iyi bir seçenektir.

Soundraw'ın en iyi özellikleri

Eşsiz etkinlikler için kendi benzersiz parçalarınızı oluşturun

Ruh haline, türe ve uzunluğa göre girdilerden sınırsız müzik oluşturun

Soundraw müzik mikseri ile şarkıları özelleştirin

Soundraw sınırlamaları

Soundraw, etkinlik planlama veya lojistik araçları ile birlikte gelmez

Soundraw'da sınırlı sayıda ruh hali ve tür seçeneği vardır

Soundraw fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturucu: 16,99 $/ay, yıllık faturalandırılır

Artist: 29,99 $/ay, yıllık olarak faturalandırılır

Soundraw puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: N/A

4. Jasper

Jasper aracılığıyla

Jasper, markalı AI içeriğinde uzmanlaşmıştır. ChatGPT gibi, çoğunlukla metin tabanlı içeriklerle çalışır, ancak etkinliğinizin duyurulması için pazarlama özellikleri de sunar. Jasper'ın AI'sını kullanarak blog yazıları yazın, içerik takvimi oluşturun, sosyal medya kampanyaları planlayın, içeriği SEO için optimize edin ve entegre pazarlama kampanyaları yürütün.

Ancak, görsellere ihtiyacınız varsa Jasper bunun için de bir çözümü var. Jasper'ın AI sanat oluşturucusu, etkinlikler için yüksek çözünürlüklü, telifsiz görseller oluşturur. Elbette, tam olarak ihtiyacınız olanı elde etmek için biraz uğraşmanız gerekebilir, ancak yine de stok fotoğraf sitelerinde gezinmekten daha hızlıdır.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Ses tonunuzu girin, Jasper markanızın kişiliğine en uygun sonucu elde etmek için elinden geleni yapacaktır

Sadece birkaç metin komutuyla AI sanatı oluşturun

Metin oluşturmak için Jasper'ın 50'den fazla şablonunu kullanın

Jasper sınırlamaları

Jasper'ın AI sanat oluşturucusu her zaman kaliteli görüntüler üretmez

Bazı kullanıcılar, Jasper'ın ton eşleştirme teknolojisinin her zaman iyi çalışmadığını söylüyor

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu: Bir kullanıcı için aylık 39 $

Takımlar: Üç kullanıcı için aylık 99 ABD doları

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800+ yorum)

5. Lumen5

Lumen5 aracılığıyla

Lumen5, sezgisel bir sürükle ve bırak video platformudur. PowerPoint gibi çözümlere çok benzer, bu nedenle sunum slayt gösterisi yapabiliyorsanız, Lumen5'te video oluşturabilirsiniz. ?️

Lumen5, çoğunlukla bir DIY video platformudur, ancak etkinlik planlayıcıları için bir AI aracı da vardır. AI özelliği, blogları otomatik olarak videolara dönüştürür, bu da etkinlik sonrası önemli anları sosyal medyada tanıtmak için harcayacağınız zamanı önemli ölçüde azaltır.

Lumen5'in en iyi özellikleri

Yazılı metinleri videolara dönüştürün

Lumen5'in yüzlerce şablonuna göz atın

Unsplash ve Shutterstock'tan lisanslı görsellere ve videolara erişin

Lumen5 sınırlamaları

Bazı kullanıcılar şablonların sınırlı olduğunu söylüyor

Diğer kullanıcılar, seslendirme gibi ses özelliklerinin biraz daha geliştirilmesi gerektiğini söylüyor

Lumen5 fiyatlandırması

Temel: 19 $/ay, yıllık faturalandırılır

Başlangıç: 59 $/ay, yıllık faturalandırılır

Profesyonel: 149 $/ay, yıllık faturalandırılır

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Lumen5 puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (130+ yorum)

6. Pazarlama CoPilot

Via Marketing CoPilot

Etkinlik pazarlama aracı mı arıyorsunuz? Marketing CoPilot tam size göre. Bu pazarlama takvimi ve satış hunisi aracı, etkinlik tanıtımını destekler, bu nedenle etkinlik katılımını artırmak istiyorsanız, bu araç tam size göre olabilir.

Marketing CoPilot'un AI aracı ChatGPT üzerine kuruludur, ancak cevapların üzerine pazarlama odaklı bir bilgi katmanı ekleyerek size daha alakalı bilgiler sunar. Bu araç B2B için tasarlanmıştır, bu nedenle iş liderlerine yönelik büyük bir sektör konferansı planlıyorsanız, Marketing CoPilot sizin için huni oluşturma, tanıtım ve katılımcı verilerinin işlenmesini halleder.

Marketing CoPilot'un en iyi özellikleri

Marketing CoPilot'un ChatGPT tabanlı AI aracıyla AI içerik oluşturun

AI etkinlik yönetimi yazılımıyla benzersiz bir içerik stratejisi oluşturun ve metinler üretin

Marketing CoPilot, Microsoft çözümleriyle uyumludur, bu nedenle Microsoft şirketiyseniz, bu araç sizin için biçilmiş kaftan

Marketing CoPilot sınırlamaları

Marketing CoPilot hakkında çok fazla yorum yok

Bu AI aracı, gerçek etkinlik planlamasından çok huniler, gelir ve pazarlamaya odaklanır

Marketing CoPilot fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Marketing CoPilot puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: N/A

7. Murf

Via Murf

Katılımcıları profesyonel sesli bir spikerle konferansa davet etmek mi istiyorsunuz? Seslendirme sanatçısı tutmanıza gerek yok: Murf'u kullanarak AI seslendirmeler oluşturun. ?

Bu AI etkinlik yönetimi aracı, gerçek insanların sesleri gibi stüdyo kalitesinde seslendirmeler oluşturur. Bir sonraki etkinliğinizde konferans duyuruları, videolar ve sunumlar için Murf'u kullanın. Murf'u istediğiniz gibi özgürce değiştirebilirsiniz, bu nedenle dakikalar içinde özel seslendirmeler oluşturması gereken tüm işler için bir hayalin gerçeğe dönüşmesidir.

Murf'un en iyi özellikleri

Murf metin okuma teknolojisiyle benzersiz, profesyonel seslendirmeler oluşturun

Ses klonlama özelliğini kullanarak mevcut sesleri taklit edin

Videolara ve Google Slaytlar'a seslendirme ekleyin

Murf sınırlamaları

Bazı kullanıcılar Murf'un seslendirmelerinin bazen robotik geldiğini söylüyor

Ses filtreleri bazı kullanıcıların istediği kadar gelişmiş değildir

Murf fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 19 $, yıllık olarak faturalandırılır

Pro: Kullanıcı başına aylık 26 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 75 $, yıllık faturalandırılır

Murf puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (4 yorum)

8. Taskade

Taskade aracılığıyla

Taskade, kendisini hepsi bir arada bir AI aracı olarak tanıtıyor. Etkinlik planlamasına özel bir araç değildir, ancak beş AI destekli aracı, işlerinizi birleştirerek zaman kazanmanızı sağlar.

ChatGPT benzeri bir deneyim istiyorsanız, Taskade'in AI'sı ile sohbet ederek yaygın etkinlik planlama görevlerine özel içerik oluşturabilirsiniz. AI, diğer Taskade özellikleriyle de entegre olarak daha kısa sürede daha fazla iş yapmanıza yardımcı olur.

Taskade'in en iyi özellikleri

700'den fazla yerleşik otomatik görev arasından seçim yapın

Gerçek zamanlı senkronizasyon ile notları görselleştirin

Saniyeler içinde AI zihin haritaları ve ş Akışları oluşturun

Taskade sınırlamaları

Taskade bir etkinlik uygulaması değildir, bu nedenle etkinlik planlamasına özgü bazı özellikleri yoktur

Taskade fiyatlandırması

Pro: 10 kullanıcıya kadar aylık 19 $, yıllık faturalandırılır

İş: 25 kullanıcıya kadar aylık 49 $, yıllık faturalandırılır

Ultimate: 50 kullanıcıya kadar aylık 99 $, yıllık faturalandırılır

Taskade puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

9. Namelix

Namelix aracılığıyla

Namelix, etkinlik yönetimi için saf bir AI aracı değildir, ancak etkinlik planlamasının belirli yönlerini hızlandırır. Kısa ama akılda kalıcı isimler ve ifadeler üreten ücretsiz bir işletme adı oluşturma aracıdır. ✨

Akıllı etkinlik isimleri veya sloganlar arıyorsanız, Namelix tam size göre bir araçtır. Makine öğrenimi algoritması, kullandıkça öğrenme yeteneğine sahiptir, bu sayede ne kadar çok kullanırsanız, araç size o kadar alakalı seçenekler önerir.

Namelix'in en iyi özellikleri

Akılda kalıcı etkinlik isimleri veya sloganlar oluşturun

Sonuçları anahtar kelime, uzunluk ve daha fazlasına göre filtreleyin

Namelix'i daha sık kullanarak platformu eğitin

Namelix sınırlamaları

Namelix, etkinlik planlamasına özgü özelliklerden yoksundur

Çok fazla yorum yok

Namelix fiyatlandırması

Ücretsiz

Namelix puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: N/A

Etkinlik Teknolojisini Proje Yönetimi ve Daha Fazlasıyla Birleştirin

Etkinlik yönetimi, lojistik açısından hassas bir dans gibidir. Neyse ki, hayatınızı kolaylaştırmak ve daha iyi etkinlik deneyimleri planlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmış birçok AI etkinlik yönetimi aracı bulunmaktadır.

Bu listede yer alan AI araçlarını çok seviyoruz, ancak çoğu, bir etkinliği gerçekten gerçekleştirmek için birkaç başka araca daha ihtiyacınız olmasını gerektiriyor.

Farklı platformlar arasında geçiş yapmaktan bıktıysanız (sizi suçlamıyoruz), ClickUp'ı deneyin. ClickUp, AI aracınızı, görevlerinizi, şablonlarınızı, otomasyonlarınızı, beyaz tahtalarınızı ve takım işbirliğinizi tek bir platformda bir araya getirir.

Ama sadece bizim sözümüze güvenmeyin. ClickUp'ı bugün deneyin — Sonsuza Kadar Ücretsiz.