[Yıl]'da Denemeniz Gereken En İyi 11 Attio Alternatifi

Bir iş kurmanın ilk günleri, CRM'inizin kaosa katkıda bulunması olmadan da yeterince karmaşıktır. Potansiyel müşterilerinizi yükler, birkaç alan ayarlar, takımınızı devreye sokarsınız... ve sonra bir şeyler ters gider. Bir sütunun senkronizasyonu gerçekleşmez, bir alanın adı değiştirilemez veya verilerinizin yarısı, yaratmadığınıza yemin ettiğiniz bir klasörde kaybolur.

Bu aşamada Attio'yu denediyseniz, bu size tanıdık gelebilir.

Müşteri verilerinizi CRM'nizde yönetmek, elektronik tablonuzda yönetmekten daha zor hale geldiğinde, Attio alternatiflerini aramaya başlamanın zamanı gelmiştir.

Bu blog yazısında, Attio alternatiflerinin güçlü ve zayıf yönlerini, fiyatlarını ve en uygun oldukları kullanıcıları içeren bir liste hazırladık. Arayışa başlayalım! 🔭

Neden Attio Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Birçok Attio kullanıcısı , CRM uygulamasında yavaş onboarding, kesintiye uğrayan ş Akışları ve özelleştirme sınırlamaları gibi engellerle karşılaştığını bildiriyor .

Takımların Attio alternatiflerini aramasının bazı yaygın nedenlerine bakalım:

Güvenilmez veri yükleme ve işleme: Potansiyel müşteri verilerini güvenilir bir şekilde yükleyip işleyemiyor (hesap sınırları içinde olsa bile), bu da kayıtların kaybolmasına, özniteliklerin göz ardı edilmesine ve yüksek baskı altındaki ş akışlarında zaman kaybına neden oluyor.

Sistem nesnesi özniteliklerinde sınırlı esneklik: Şirketler, Kişiler ve diğerleri gibi temel özniteliklerin adı değiştirilemez, bu da niş veya geleneksel olmayan ş Akışlarına sahip takımlar için Şirketler, Kişiler ve diğerleri gibi temel özniteliklerin adı değiştirilemez, bu da niş veya geleneksel olmayan ş Akışlarına sahip takımlar için satış sürecinin iyileştirilmesini kısıtlar.

Önemli AI özellikleri için eksik dil desteği: Çağrı transkripsiyonu, zenginleştirme ve diğer AI destekli özellikler şu anda Fransızca'yı desteklemiyor, bu da çok dilli takımların bu görevleri manuel olarak yapmak zorunda kalmasına neden oluyor.

Arayüzün altında derinlik eksikliği: Bazı kullanıcılar, Attio'nun kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmasına rağmen, AI, veri modelleme veya gelişmiş analitik ve otomasyon gibi temel CRM özelliklerinden yoksun olduğunu düşünüyor.

Önemli entegrasyonlardaki eksiklikler: Amplitude gibi birden fazla araca bağlantı eksikliği, kesintisiz analiz ş Akışlarına güvenen ürün odaklı veya veri odaklı takımlar için engel oluşturabilir.

🧠 İlginç Bilgi: Modern CRM'nin iki öncüsü vardır: 1980'lerde "veritabanı pazarlamasını" tanıtan Robert ve Kate Kestnbaum.

11 Attio Alternatifine Genel Bakış

İşte bu CRM yazılımlarının birbirleriyle karşılaştırması:

Araç En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Birleşik proje yönetimi, özelleştirilebilir iş akışları ve projeler arasında bağlantı içeren işbirliği ihtiyaç duyan her boyutlardaki takımlar Özelleştirilebilir boru hatları, Özel Alanlar, Hedefler, ClickUp Brain ile AI destekli içgörüler, aşama güncellemeleri ve hatırlatıcılar için Otomasyonlar, gerçek zamanlı Sohbet, Doküman işbirliği, Kurumsal Arama ve görsel Gösterge Panelleri ile yerleşik CRM. Sonsuza Kadar Ücretsiz; kurumsal işletmeler için özelleştirme imkanı mevcuttur. HubSpot CRM Paylaşım gerektiren verilere, gelen otomasyona ve müşteri yaşam döngüsü izlemesine ihtiyaç duyan satış ve pazarlama takımları Canlı Sohbet ve sohbet robotları ile çok kanallı iletişim, AI potansiyel müşteri puanlama, otomatik e-posta/arama/günlük senkronizasyonu ile Etkinlik Zaman Çizelgesi, e-posta şablonları, diziler, CMS ve eklenti Hub'ları aracılığıyla pazarlama otomasyonu, AI İçerik Yazarı Ücretsiz; ücretli planlar 50 $/kullanıcı/ay'dan başlar Folk İnsan boru hatlarını, sıcak iletişim ve hafif CRM ş Akışlarını yöneten ilişki odaklı takımlar Kişiselleştirilmiş etkileşim, otomasyonlu kampanyalar ve diziler, paylaşılan kişi listeleri ve notlar, LinkedIn/Gmail/tarayıcıdan tek tıklamayla yakalama için Akıllı ve Sihirli Alanlar Ücretli planlar 25 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Pipedrive Görsel boru hatları, anlaşma yönetimi ve faaliyet odaklı ş akışları kullanan satış takımları AI Satış Asistanı, özelleştirilebilir iş akışları, web formları ve sohbet robotları, takvim planlama, mobil uygulama, etkinlik izleme, e-posta ve takvim senkronizasyonu Ücretli planlar 19 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Affinity Tanıtımlara ve ilişki zekasına dayanan VC'ler ve yatırım şirketleri gibi ağ odaklı takımlar AI Notetaker, ilişki haritalama, Çıkarımlı Bağlantılar, zenginleştirilmiş kişi/şirket verileri, özel hesaplamalar için Formül Alanları, İşbirliği Koltukları Ücretli planlar 2.000 $/kullanıcı/yıl'dan başlıyor. Bigin by Zoho CRM Basit, modern boru hatlarına ihtiyaç duyan küçük işler ve serbest çalışanlar Yerleşik telefon, WhatsApp/SMS/sosyal kanallar, özelleştirilebilir boru hatları, mobil uygulamalar, aşama tabanlı otomasyonlar, görsel gösterge panelleri, rol tabanlı erişim kontrolleri ve denetim günlükleri Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlar. Capsule CRM Basit bir iletişim ve satış yöneticisi isteyen tek kullanıcılar ve küçük takımlar Kişi ve Organizasyon profilleri, otomasyonla gerçekleştirilen görev dizileri için İzler, Kanban boru hattı, satış ve etkinlik raporlaması, Magical uzantısı aracılığıyla iletişim organizasyonu Ücretsiz; Ücretli planlar 21 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Salesflare Otomasyonlu veri yakalama ve minimum manuel girdi isteyen takımlar E-posta/takvimler/sosyal profillerden otomatik veri zenginleştirme, sürükle ve bırak boru hattı, etkileşim izleme, E-posta Dizileri, AI potansiyel müşteri puanlama ve Hotness uyarıları Ücretli planlar 39 $/kullanıcı/ay'dan başlar. EngageBay Tek bir sistemde CRM + pazarlama otomasyonu + hizmet araçları isteyen bütçeye duyarlı takımlar Randevu planlama, açılış sayfaları ve pop-up'lar, segmentasyon ve puanlama, Power Dialer ve çağrı kaydı, sürükle ve bırak boru hatları, çoklu modül raporlama, biletleme ve canlı sohbet Ücretsiz; Ücretli planlar 14,99 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Keap Otomasyon ağırlıklı takip ve müşteri ş Akışlarına dayanan hizmet tabanlı işletmeler Etiket tabanlı segmentasyon, otomasyonlu yolculuklar, yerleşik faturalama ve ödemeler, ödeme formları, etkinlik zaman çizelgeleri ve AI İçerik Asistanı Özel fiyatlandırma monday. com Esnek bir iş işletim sisteminde özelleştirilebilir ş akışlarına ihtiyaç duyan bireyler ve takımlar Görsel panolar, boru hattı izleme, paylaşılan gelen kutuları, Google Çalışma Alanı ve Outlook ile sorunsuz entegrasyonlar, AI zaman çizelgesi özetleri, otomasyon tetikleyicileri, tahmin gösterge panelleri Ücretsiz; Ücretli planlar 12 $/kullanıcı/ay'dan başlar.

👀 Dostça bir ipucu: Tüm satış boru hatları aynı değildir. Boru hattı aşamalarını satış sürecinize uyacak şekilde özelleştirin. Örneğin, örnek aşamalar Potansiyel Müşteri Değerlendirmesi → Keşif Görüşmesi → Teklif Gönderimi → Müzakere → Kapalı/Kaybedilen şeklindedir. Kendi boru hattınızı hızlı bir şekilde oluşturmaya başlamak için bu ücretsiz satış boru hattı şablonlarına göz atın.

Kullanılacak En İyi Attio Alternatifleri

Bu listedeki araçların her biri, müşteri verilerini yönetme, müşterileri sisteme dahil etme, boru hatlarını izleme ve satış veya müşteri hizmetleri takımlarını destekleme konusunda kendi yaklaşımını sunar:

1. ClickUp (CRM, projeler ve işbirliği için en iyi birleşik platform)

Modern müşteri ilişkileri yönetimi, karmaşık satış boru hatları aracılığıyla anlaşmaları izleme ve takip ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirme anlamına gelir. Pazarlama ve satış takımları arasında koordinasyon, müşteri etkileşimlerinin belgelenmesi ve her ilişki hakkında tek bir doğru kaynak tutma gerektirir.

CRM'niz, takımınızın projeleri yönettiği, müşteri belgelerini sakladığı ve işleri koordine ettiği yerden ayrı olduğunda, tam bir resim elde etmek için sürekli olarak araçlar arasında geçiş yaparsınız.

ClickUp'a girin!

ClickUp, tüm iş uygulamalarını, verileri ve ş akışlarını bir araya getiren dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanıdır.

ClickUp CRM ile kişileri, müşterileri ve anlaşmaları depolamak ve analiz etmek için ideal sisteminizi oluşturun.

Hem güçlü bir satış CRM'si hem de eksiksiz bir iş yönetimi platformu olarak fonksiyon görür. Satış boru hattınız, müşteri verileriniz, pazarlama otomasyonunuz ve satış operasyonlarınız, takımınızın bu müşterilere hizmet etmek için yapacakları gerçek işlerle birlikte yaşar.

ClickUp, nerede olursanız olun %100 bağlam sağlamak için tüm Work Sprawl biçimlerini ortadan kaldırır. Boru hattı yönetimi, proje teslimatıyla doğrudan bağlantılıdır. Müşteri konuşmaları, destek biletleri ve ürün talepleriyle bağlantılıdır. Satış otomasyonu, yalnızca bağımsız bir CRM aracında değil, tüm kuruluşunuzda ş Akışlarını tetikler.

ClickUp'taki CRM, çok daha fazlasını sunuyor, o yüzden daha derinlemesine inceleyelim:

İşleri zahmetsizce düzenleyin ve önceliklendirin

ClickUp Görevi, çalışma alanınızın merkezinde yer alır ve bağlamı merkezileştirmek için esnek bir yapı sunar. Her görev bir potansiyel müşteri, anlaşma, etkinlik, takip veya destek talebini temsil edebilir ve size dikkat edilmesi gereken hususlar ve sorumlular hakkında görünürlük sağlar.

CRM verilerinizi sıralamak ve filtrelemek için ClickUp Görevlerinize ClickUp Özel Alanları ekleyin

ClickUp Özel Durumları, atanan kişiler, son teslim tarihleri, kontrol listeleri ve satış otomasyonları ile takımınız her etkileşimi net bir sonraki adıma dönüştürebilir.

ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak Görevleri zengin, dinamik CRM kayıtlarına dönüştürün. Örneğin, şunları oluşturabilirsiniz:

Anlaşma değeri (Para birimi) her bir fırsat için beklenen geliri izlemek için

Potansiyel müşteri kaynağı (Açılır menü) her bir potansiyel müşterinin nereden geldiğini (web formu, yönlendirme, etkinlik vb.) kategorize etmek için kullanılır.

Kapanma olasılığı (Yüzde) güven puanlamasıyla boru hattının durumunu tahmin etmek için

💡 Profesyonel İpucu: Gmail, HubSpot veya MailChimp gibi platformları ClickUp ile entegre ederek potansiyel müşteri yetiştirme ve kampanya izlemesini otomatikleştirin. Bir potansiyel müşteri belirli bir aşamaya girdiğinde otomatik e-posta dizilerini tetikleyin (örneğin, bir potansiyel müşteri "İlgilenen" aşamasına geçtiğinde bir vaka çalışması gönderin). Kolayca başvurabilmek için e-posta etkileşimlerini ClickUp görevlerinde saklayın. 1000'den fazla ClickUp entegrasyonu ile tüm Çalışma Alanınızı tek bir platformda bir araya getirin.

Pipeline'larınızı anında optimize edin

Platformun yapay zeka destekli asistanı ClickUp Brain, iş yükünüzü aktif olarak hafifletir. Tamamen bağlamsal çalışır, yani görevlerinizi, belgelerinizi, geçmiş konuşmalarınızı ve takım faaliyetlerinizi anlayarak size cevaplar verir.

ClickUp Brain'e, çalışma alanınızın bağlamına göre müşteri iletişimi için mesaj taslakları hazırlamasını söyleyin

Proje yönetimi yetenekleri, boru hattınızı gözden geçirebilir, darboğazları ortaya çıkarabilir, güncellemeleri yazabilir ve hatta anlaşmalar veya kampanyalar için sonraki adımları önerebilir.

Örneğin, bir anlaşma bir hafta içinde ilerleme kaydetmezse, ClickUp Brain bunu işaretler, bir takip notu hazırlar ve boru hattı özetinizi günceller. Ayrıca, bir sonraki satış toplantısından önce hızlı bir özet hazırlamasını da isteyebilirsiniz.

İşte bazı örnek komutlar: Son yedi gün içinde ilerleme kaydetmemiş tüm anlaşmaları özetleyin ve sonraki adımları önerin.

Bu hafta yanıt vermeyen "Müzakere" aşamasındaki potansiyel müşteriler için bir takip mesajı hazırlayın.

Takımın son faaliyetlerine dayanarak, 1. çeyrek tanıtım kampanyası için bir durum güncellemesi yazın.

Satışta yapay zeka konusunda yeniyseniz veya çoğu yapay zeka tavsiyesinin abartılı olduğunu düşünüyorsanız, bu video tam size göre. Satış için yapay zekayı nasıl kullanacağınızı net bir şekilde inceleyelim: sizin gibi satış takımları için işe yarayan belirli araçlar, komutlar ve şablonlar.

Otomasyonlarla tekrarlayan işleri otomatikleştirin

ClickUp otomasyonları, ş akışınızın öngörülebilir, tekrarlayan kısımlarını, sizin belirlediğiniz basit özel tetikleyicilerle yönetir. Örneğin, yeni bir potansiyel müşteri "Nitelikli" olarak işaretlendiğinde, görev otomatik olarak bir temsilciye atar, "Yüksek Öncelikli" etiketi ekler ve bir sonraki aşamaya taşır.

Basit "eğer bu olursa, o zaman şunu yap" komutlarına dayalı özel ClickUp Otomasyonları oluşturun

Aşağıda, ayarlayabileceğiniz bazı otomasyon örnekleri verilmiştir: Yeni potansiyel müşterileri doğru aşamaya taşıyın

Bir anlaşmanın değeri belirli bir eşiği aştığında takımınıza otomatik olarak bildirim gönderin.

Eski anlaşmaların görünürlüğünü koruyun (bir görev beş gün boyunca güncellenmemişse)

AI Ajanları satış temsilcilerini nasıl güçlendirir?

Satış için AI Ajanları, araç setinizdeki gizli silah gibidir, böylece takımınız ilişki ve strateji oluşturmaya odaklanabilir.

ClickUp Autopilot Agents ile zaman alan tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirmek için özel tetikleyiciler ayarlayın.

Aşağıda, kurabilceğiniz ajan türleri bulunmaktadır:

Lead Scoring Agents : Veriye dayalı içgörülerle potansiyel müşterileri hızlı bir şekilde değerlendirin ve önceliklendirin.

İletişim Botları : İlk müşteri etkileşimlerini veya takiplerini yönetin

Veri Analizi Aracıları : Eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için sayıları derleyin ve analiz edin.

Rakip İstihbarat ve Analiz Aracıları : Pazar eğilimlerini ve rakip performansını izleyin.

Planlama Aracıları: Toplantıları koordine edin ve takviminizi zahmetsizce yönetin

Performansı ve KPI'ları bir bakışta izleyin

Gerçek zamanlı gösterge panelleri, satış performansı, anlaşma ilerlemesi ve müşteri etkileşimi hakkında net bir görünüm sağlar. Raporlama bileşenlerini kullanarak anahtar metrikleri izleyin ve iş sonuçlarını etkilemeden önce darboğazları belirleyin.

ClickUp Gösterge Panelleri, satış boru hattınızın performansının gerçek zamanlı bir özetini sunar.

Veriye dayalı kararlar için belirli KPI'lara göre özelleştirilmiş kartlarla kişiselleştirilmiş bir CRM gösterge paneli oluşturun

Bu kartlarla takımınızın canlı, nefes alan komuta merkezi haline gelen özel bir gösterge paneli oluşturabilirsiniz:

Aşamaya göre anlaşma değeri için Çubuk veya Huni Grafiği

Pasta Grafik potansiyel müşteri durumunun dağılımı için

Tahmini gelir için Hesaplanan Kart

Yaklaşan yenilemeler için Liste Kartı

E-posta yanıt süreleri için Zaman Takibi Kartı .

Ayrıca satış döngüsü süresini, müşteri duyarlılığını, kaynak tahsisini, risk altındaki anlaşmaları ve pazarlama katkı payını da izleyebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Liste, Pano, Tablo ve Beyaz Tahta görünümlerinden yararlanarak CRM verilerinizi takımınız için en uygun şekilde görselleştirin. İlişki sütunlarını kullanarak kişileri hesaplara ve anlaşmalara bağlayın, böylece gezinme ve güncelleme işlemlerini sorunsuz hale getirin.

Şablonları kullanarak ilk CRM'inizi hızlı bir şekilde kurun

Satış boru hattınızda kişileri, anlaşmaları ve görevleri yönetmek için bir başlangıç noktası olarak ClickUp CRM Şablonuna başvurun. Onay Gerekli, Nitelikli ve Planlanmış gibi 22 Özel Durum sunarak, anlaşma ve müşteri ilerlemesini ayrıntılı olarak izlemenizi sağlar.

Ayrıca, CRM Öğe Türü, Kişi Adı ve İş Başlığı gibi sekiz Özel Alan, ayrıntılı kişi ve anlaşma verilerini yakalamanıza yardımcı olur.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın CRM Şablonu ile sistematik bir boru hattı içinde potansiyel müşterileri ve fırsatları izleyin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Anında işbirliği yapın: ClickUp Chat ile anlaşma konuşmalarını merkezileştirin, paylaşımları gerçekleştirin ve her mesajı desteklediği işle doğrudan bağlantılı tutun.

Belgeleri merkezileştirin: ClickUp Docs içindeki görevler ve ş akışlarıyla bağlantılı, canlı oyun kitapları, müşteri brifingleri ve iç bilgi tabanları oluşturun.

Hızlı cevaplar bulun: ClickUp Enterprise Search'ü kullanarak tüm görevler, belgeler, yorumlar ve bağlı uygulamalar arasında arama yapın ve ihtiyacınız olan bilgileri saniyeler içinde bulun. ClickUp Enterprise Search'ü kullanarak tüm görevler, belgeler, yorumlar ve bağlı uygulamalar arasında arama yapın ve ihtiyacınız olan bilgileri saniyeler içinde bulun.

Takibi otomasyonla gerçekleştirin: Otonom Otonom ClickUp AI Ajanlarının boru hatlarını izlemesine, eylemleri gerçekleştirmesine ve manuel müdahale olmadan işlerin devam etmesini sağlayın.

Şık içerikler oluşturun: ClickUp Brain'in AI Writer for Work özelliğini kullanarak, rolünüze ve proje bağlamınıza uygun ClickUp Brain'inözelliğini kullanarak, rolünüze ve proje bağlamınıza uygun notlar , taslak e-postalar, teklifler, raporlar ve özetler için yapay zekayı kullanın

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özel özelleştirme seçenekleri, kullanıcıların alışması zor olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi her şeyi açıklıyor:

En çok sevdiğim şey, farklı projeler ve takımlar için görevleri, belgeleri, tartışmaları, son teslim tarihlerini ve gösterge panellerini tek bir yerde merkezileştirebilmem. Hiyerarşi (Çalışma Alanları → Alanlar → Klasörler → Listeler → Görevler), özel alanlar ve görünümler (Liste, Pano, Gantt vb.) sayesinde ClickUp'ı ayrı araçlara ihtiyaç duymadan çok farklı ş Akışlarına uyarlayabiliyorum. İşbirliğine dayalı iş için de harika: yorumlar, atanan yorumlar, kontrol listeleri ve otomasyonlar, kimin ne yaptığını takip etmeyi ve karmaşık projeleri kontrol altında tutmayı çok daha kolay hale getiriyor.

En çok sevdiğim şey, farklı projeler ve takımlar için görevleri, belgeleri, tartışmaları, son teslim tarihlerini ve gösterge panellerini tek bir yerde merkezileştirebilmem. Hiyerarşi (Çalışma Alanları → Alanlar → Klasörler → Listeler → Görevler), özel alanlar ve görünümler (Liste, Pano, Gantt vb.) sayesinde ClickUp'ı ayrı araçlara ihtiyaç duymadan çok farklı ş Akışlarına uyarlayabiliyorum. İşbirliğine dayalı iş için de harika: yorumlar, atanan yorumlar, kontrol listeleri ve otomasyonlar, kimin ne yaptığını takip etmeyi ve karmaşık projeleri kontrol altında tutmayı çok daha kolay hale getiriyor.

💡 Profesyonel İpucu: Satış yöneticileri, anlaşmaların durumunu veya takım performansını anlamak için raporları manuel olarak derlemek veya CRM kayıtlarını incelemek zorunda kalmamalıdır. ClickUp BrainGPT, tüm CRM verilerinize dayalı olarak satış kanalı durumu, müşteri etkileşimleri ve satış eğilimleri hakkında anında yanıtlar sağlar. Sesinizi kullanarak notlar dikte edin, hatırlatıcılar ayarlayın ve Çalışma Alanınızda arama yapın. İşte nasıl yapacağınız: Tüm müşteri temas noktalarında arama yapın : Anlaşmalar, görevler, e-postalar, toplantı notları ve belgeler arasında arama yaparak belirli müşteri konuşmalarını, sözleşme şartlarını veya geçmiş taahhütleri anında bulun.

Manuel raporlama gerektirmeyen anlık boru hattı bilgileri : BrainGPT'ye "Bu çeyrekte hangi anlaşmaların kaybedilme riski var?" diye sorun ve Çalışma Alanınızda bulunan gerçek anlaşma aşamaları, etkinlik günlükleri ve kapanış tarihlerine dayalı anında yanıtlar alın.

Sesle çalışan CRM güncellemeleri : Talk to Text özelliğini kullanarak müşteri aramalarını kaydedin, anlaşma aşamalarını güncelleyin veya müşteri toplantıları sonrasında, araba sürerken veya randevular arasında notlar ekleyin.

Farklı görevler için doğru AI modelini seçin: BrainGPT, birden fazla LLM sunar, böylece kişiselleştirilmiş tanıtım e-postaları hazırlamak için Claude'u, anlaşma modellerini analiz etmek için ChatGPT'yi veya belirli satış görevleri için diğer modelleri kullanabilirsiniz.

2. HubSpot CRM (Büyük ölçekli satış ve pazarlama uyumu için en iyisi)

HubSpot aracılığıyla

HubSpot, pazarlama, satış ve hizmet işlerini yapmak isteyen takımlar için idealdir. Temel özellikleri (kişiler, anlaşmalar, e-postalar ve formlar) içeren ücretsiz bir CRM ile başlayın ve yalnızca ihtiyacınız olduğunda daha fazla özellik ekleyin. Ayrıca, herkesin aynı müşteri bilgileriyle çalışmasını sağlayan paylaşılan bir CRM veritabanı oluşturabilirsiniz.

Platform, gelen yaklaşım üzerine kuruludur, bu nedenle içerik odaklı müşteri adayı yetiştirme, basit otomasyon ve organize takip işlemlerini doğal olarak destekler. İhtiyaçlarınız değişirse, pazarlama otomasyonu, satış dizileri, biletleme, bilgi tabanları, senkronizasyon ve hatta CMS özellikleri için Hub'lar ekleyebilirsiniz.

HubSpot CRM'nin en iyi özellikleri

Canlı Sohbet ve potansiyel müşteri bilgilerini toplayan sohbet robotları ile web sitesi ziyaretçilerinin ilgisini çekin.

AI destekli potansiyel müşteri puanlama ve akıllı içgörülerden yararlanarak, potansiyel müşterileri etkileşimlerine göre önceliklendirin.

Müşteri veritabanı yazılımı içindeki e-postaları, aramaları, toplantıları ve notları otomatik olarak kaydeden Etkinlik Zaman Çizelgeleri ile düzenli iletişim günlüğü tutun.

Pazarlama materyalleri için hızlı içerik oluşturma amacıyla bir AI İçerik Yazarı'na erişin.

HubSpot CRM sınırlamaları

Bazı fonksiyonlar yeterince esnek ve özelleştirilebilir değildir; örneğin, teknik uzmanlığınız varsa yazı tiplerini ekleyebilirsiniz.

Platform içinde e-posta tasarlamak, HubSpot alternatiflerinin aksine kullanıcı dostu değildir.

HubSpot CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 50 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 75 $

HubSpot CRM puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (14.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar HubSpot CRM hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşleri şöyle:

HubSpot Marketing Hub'ın, CRM ve pazarlama platformumuz olarak sorunsuz bir şekilde entegre olarak tek bilgi kaynağımız olarak hizmet vermesini çok seviyorum. Pazarlama kampanyalarını, segmentleri, raporları ve e-postaları verimli bir şekilde yönetmemi sağlıyor ve günlük operasyonlarda vazgeçilmez hale getiriyor... Bazı sınırlamalar, ancak büyüdükçe netleşiyor. Örneğin, dinamik içeriği ölçeklendirmek veya çok dallı ş akışları oluşturmak hızla zorlaşabilir...

HubSpot Marketing Hub'ın, CRM ve pazarlama platformumuz olarak sorunsuz bir şekilde entegre olarak tek bilgi kaynağımız olarak hizmet vermesini çok seviyorum. Pazarlama kampanyalarını, segmentleri, raporları ve e-postaları verimli bir şekilde yönetmemi sağlıyor ve günlük operasyonlarda vazgeçilmez hale getiriyor... Bazı sınırlamalar, ancak büyüdükçe netleşiyor. Örneğin, dinamik içeriği ölçeklendirmek veya çok dallı ş akışları oluşturmak hızla zorlaşabilir...

3. Folk (Sıcak ilişkiler kuran, ilişki odaklı takımlar için en iyisi)

via Folk

Folk, insanları yönetmek için kolay ve esnek bir yol arayan bireyler ve küçük takımlar için geliştirilmiş, hafif, ilişki odaklı bir işbirliği CRM'sidir. Airtable veya Notion gibi araçlardan tanıdık gelen bir elektronik tablo tarzı yaklaşım benimser ve kişiler, boru hatları ve projeleri düzenlemeyi kolaylaştırır.

Platform, müşteriler, adaylar, ortaklar, yatırımcılar ve işbirlikçileri gibi tüm ilişki türlerini merkezileştirir. Bu sayede, satışlar için olduğu kadar işe alım ve fon yaratma için de aynı derecede etkilidir. LinkedIn, Gmail ve tarayıcıdan tek tıklamayla kişi bilgilerini yakalayan Folk, ağınızı oluşturma ve zenginleştirme sürecindeki sürtünmeleri azaltır.

En iyi özellikler

Potansiyel müşterileri sıralayan Akıllı Alanlar ve yapay zeka destekli Sihirli Alanlar ile potansiyel müşterilere öncelik verin.

Otomasyonlu Sequences ve Campaigns özelliklerini kullanarak, AI tarafından oluşturulan içerik önerileriyle kişiselleştirilmiş, toplu iletişim gönderin.

İletişim listelerini, notları ve etkileşim zaman çizelgelerini paylaşarak takımınıza konuşmalar hakkında görünürlük sağlayın ve yinelenen iletişimleri önleyin.

Kullanıcı sınırlamaları

Diğer Folk CRM alternatiflerinin sunduğu raporlama ve otomasyon için gelişmiş özellikler eksiktir.

LinkedIn DM'leri platforma entegre edilemez.

Halk fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 25 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 50 $

Özel: Kullanıcı başına aylık 100 $'dan başlayan fiyatlarla

Kullanıcı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Folk hakkında ne diyor?

Bir incelemeden alıntı:

Folk CRM'nin karmaşık olmaması hoşuma gidiyor. Sorunsuz çalışıyor, günlük işlemleri kolaylaştıran entegrasyonlar ve özel özellikler sunuyor... LinkedIn ile entegrasyon bazen sorunlu olabiliyor, ancak LinkedIn'in üçüncü taraf oyuncuları, özellikle Folk gibi daha küçük olanları engellemeye çalıştığı düşünülürse bu beklenen bir durum...

Folk CRM'nin karmaşık olmaması hoşuma gidiyor. Sorunsuz çalışıyor, günlük işlemleri kolaylaştıran entegrasyonlar ve özel özellikler sunuyor... LinkedIn ile entegrasyon bazen sorunlu olabiliyor, ancak LinkedIn'in üçüncü taraf oyuncuları, özellikle Folk gibi daha küçük olanları engellemeye çalıştığı düşünülürse bu beklenen bir durum...

🔍 Biliyor muydunuz? CRM'nin ilginç bir öncüsü (en azından tarih meraklıları için), ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'in kampanya yöneticisi James Farley tarafından tutulan Farley Dosyası idi.

💡 Profesyonel İpucu: Yeni bir CRM'de aşamaları özel hale getirmeden önce, BANT çerçevesi (Bütçe, Yetki, İhtiyaç, zaman çizelgesi) ile potansiyel müşteri yeterlilik mantığınızı doğrulayın. Bu, aşırı kalabalık boru hatlarını önler ve CRM'nizin gerçekten önemli olan şeyleri izlemesini sağlar.

4. Pipedrive (Görsel boru hatları ve anlaşma izlemesine dayanan satış takımları için en iyisi)

Pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, satış temsilcilerinin anlaşmaları ivmeyle ilerletmelerine yardımcı olan görsel boru hatları etrafında oluşturulmuş, satış odaklı bir CRM'dir. Her şeyi bir arada sunan bir platform olmaya çalışmaz; bunun yerine, temiz anlaşma panoları, net sonraki adımlar ve yöneticilerin işlerini ortadan kaldıran hafif otomasyon dahil olmak üzere satış temsilcilerinin ihtiyaçlarına odaklanır.

Kanban tarzı boru hattı, anlaşmaları aşamalar arasında kolayca sürüklemeyi, darboğazları tespit etmeyi ve sağlıklı bir huni yapısını bir bakışta korumayı kolaylaştırır. Bu yaklaşım, "satış elemanları tarafından oluşturulmuş" felsefesinden şekillenmiştir. Platform, özelleştirilebilir boru hatları, kişi yönetimi, etkinlik izleme, e-posta ve takvim senkronizasyonu ve hareket halindeyken satış yapmak için sağlam bir mobil uygulama gibi temel özellikleri içerir.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

AI Satış Asistanı'nı kullanarak durmuş anlaşmaları işaretleyin, önerilen eylemleri alın ve tekrarlayan görevleri halledin.

Özel web formları ve sohbet robotları ile potansiyel müşterileri yakalayın

Takvim entegrasyonu ile toplantılar planlayın, round robin planlama dahil

Pipedrive sınırlamaları

Görev tahsisi sırasında atanan kişileri uyarmak için otomasyon eksikliği

Pipedrive alternatiflerinden farklı olarak, çok adımlı, koşullu ş akışları oluşturmak zordur.

Pipedrive fiyatlandırması

Lite: Kullanıcı başına aylık 19 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 34 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 64 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 89 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (2700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Pipedrive hakkında ne diyor?

Bir yorumcu şöyle dedi:

Pipedrive'ın mükemmel kullanıcı arayüzünü, kullanılabilirliği büyük ölçüde artıran ve etkileşimi sorunsuz ve sezgisel hale getiren özelliklerini takdir ediyorum. Telefonlar ve bilgisayarlar gibi çeşitli cihazlardan erişim kolaylığı, bulut tabanlı yapısı ile birleştiğinde, konumdan bağımsız olarak sorunsuz işlemleri kolaylaştırıyor. Pipedrive'ın aynı proje için birden fazla anlaşmayı işleme şeklini sevmiyorum. Bu anlaşmaları kolayca ayırarak yinelemeleri önlemek zor

Pipedrive'ın mükemmel kullanıcı arayüzünü, kullanılabilirliği büyük ölçüde artıran ve etkileşimi sorunsuz ve sezgisel hale getiren özelliklerini takdir ediyorum. Telefonlar ve bilgisayarlar gibi çeşitli cihazlardan erişim kolaylığı, bulut tabanlı yapısı ile birleştiğinde, konumdan bağımsız olarak sorunsuz işlemleri kolaylaştırıyor. Pipedrive'ın aynı proje için birden fazla anlaşmayı işleme şeklini sevmiyorum. Bu anlaşmaları kolayca ayırarak yinelemeleri önlemek zor

📖 Ayrıca okuyun: Çalışan Oryantasyon Şablonları

5. Affinity (Ağ odaklı anlaşmaları ve ilişki zekasını yönetmek için en iyisi)

Affinity aracılığıyla

Affinity, risk sermayesi şirketleri, yatırım ekipleri ve işlem masaları gibi ağlara ve sıcak tanıtımlara büyük ölçüde güvenen takımlar için özel olarak tasarlanmıştır. Her e-posta ve takvim etkinliğini otomatik olarak yakalayarak kimin kimi tanıdığını gösteren canlı bir harita oluşturur ve takımınıza en güçlü bağlantıları görme görünürlüğü sağlar.

Platform, iş değişiklikleri, organizasyon bilgileri ve daha fazlasını içeren güncel verilerle iletişim ve şirket kayıtlarınızı zenginleştirir. Önemli olarak, Affinity sıcak tanıtım yolları ortaya çıkararak, anahtar paydaşlarla olan iç bağlantıları otomatik olarak vurgular ve bu da takımların anlaşmaları hızlandırmasına yardımcı olabilir.

Affinity'nin en iyi özellikleri

AI destekli Affinity Notetaker ile toplantı tartışmalarını notlara dönüştürün.

Akıllı İlişki Haritalama ve Çıkarımlı Bağlantılar ile ağınızı nicelendirin.

Collaborator Seats kullanarak takımınız ve dış ortaklarınızla işbirliği yapın.

Formül Alanları kullanarak Affinity Listeleri içindeki veri kümeleri üzerinde özel hesaplamalar gerçekleştirin.

Afinite sınırlamaları

Doğrudan LinkedIn entegrasyonu yok

Teknoloji yığınınızdaki mevcut araçlara bağlantı kuramayan yetersiz belge yönetimi özellikleri

Affinity fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına yıllık 2.000 $

Ölçek: Kullanıcı başına yıllık 2.300 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına yıllık 2.700 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Benzerlik derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (yeterli sayıda yorum yok)

Gerçek kullanıcılar Affinity hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Özellikle girişim yatırımcılarının kullanım ihtiyaçları için geliştirilmiştir. E-posta ve takviminizle çok iyi entegre olur. Not alma ve erken AI özellikleri çok iyi çalışır. Mobil uygulama çok kullanışlı değildir. Arama fonksiyonu daha fazla geliştirilmeye ihtiyaç duyar.

Özellikle girişim yatırımcılarının kullanım ihtiyaçları için geliştirilmiştir. E-posta ve takviminizle çok iyi entegre olur. Not alma ve erken AI özellikleri çok iyi çalışır. Mobil uygulama çok kullanışlı değildir. Arama fonksiyonu daha fazla geliştirilmeye ihtiyaç duyar.

🧠 İlginç Bilgi: Yıllar önce, Web 2.0 ve sosyal medyanın yükselişiyle birlikte, Sosyal CRM (veya CRM 2.0) adlı yeni bir paradigma ortaya çıktı.

6. Bigin by Zoho CRM (Kolaylaştırılmış iş akışlarına ihtiyaç duyan küçük işletmeler için en iyisi)

Bigin aracılığıyla

Bigin, aşırı karmaşıklık içermeyen sezgisel bir CRM isteyen küçük işletmeler, serbest çalışanlar ve mikro takımlar için tasarlanmıştır. Birden fazla özelleştirilebilir iş akışını destekler, böylece farklı türdeki müşteri yolculuklarını (satış, işe alım, destek vb.) izleyebilirsiniz.

Ayrıca, platform aşama tabanlı otomasyonları tetikleyici olarak kullanmanızı sağlar. Bu sayede, bir anlaşma belirli bir aşamaya geldiğinde otomatik olarak e-posta gönderebilir, görevler oluşturabilir veya alanları yeniden değerlendirebilirsiniz. Zoho'nun PhoneBridge'i aracılığıyla desteklenen sağlayıcıları kullanarak doğrudan CRM'den arama yapabilir ve bunları izlemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

Bigin'in en iyi özellikleri

Yerleşik telefon, WhatsApp, SMS ve sosyal medya kanallarını kullanarak özel müşterilerle etkileşim kurun.

iOS ve Android uygulamalarıyla mobil öncelikli yaklaşımını kullanarak takımınızın her yerden zaman çizelgesini takip etmesini sağlayın.

Satış performansı, boru hattı aşamaları ve takım faaliyetleri hakkında görsel gösterge panelleri ve ayrıntılı raporlar oluşturun.

Rol tabanlı erişim kontrolleri, denetim günlükleri ve güvenlikli veri işleme (GDPR, SSO ve çok faktörlü kimlik doğrulamayı destekler) ile hassas bilgileri koruyun.

Bigin sınırlamaları

Zoho paketinin bir parçası olmayan üçüncü taraf uygulamalarla sınırlı entegrasyonlar

Otomasyon tetikleyicileri ve gösterge panellerinde esneklik eksikliği

Bigin fiyatlandırması

Ücretsiz

Express: Kullanıcı başına aylık 9 $

Premier: Kullanıcı başına aylık 15 $

Bigin 360: Kullanıcı başına aylık 21 $

Bigin puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (650'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (650+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Bigin hakkında ne diyor?

Bir kullanıcının görüşleri:

Bigin by Zoho CRM, küçük ve büyüyen takımlar için mükemmel olan temiz, sezgisel ve hafif bir CRM deneyimi sunar. İş akışı görünümü, anlaşmaları kolayca izlemenizi sağlar ve mobil uygulama, her şeye hareket halindeyken erişmenizi sağlar. Bigin, sadeliği ile harika olsa da, birkaç gelişmiş raporlama ve ş Akışı özelleştirme seçeneği daha eklenebilir. Zoho paketi dışındaki üçüncü taraf araçlarla entegrasyonlar biraz sınırlıdır.

Bigin by Zoho CRM, küçük ve büyüyen takımlar için mükemmel olan temiz, sezgisel ve hafif bir CRM deneyimi sunar. İş akışı görünümü, anlaşmaları kolayca izlemenizi sağlar ve mobil uygulama, her şeye hareket halindeyken erişmenizi sağlar. Bigin, sadeliği ile harika olsa da, birkaç gelişmiş raporlama ve ş Akışı özelleştirme seçeneği daha eklenebilir. Zoho paketi dışındaki üçüncü taraf araçlarla entegrasyonlar biraz sınırlıdır.

7. Capsule CRM (Tek başına çalışan kullanıcılar ve küçük takımlar için en iyisi)

Capsule CRM aracılığıyla

Capsule CRM, kişiler, görevler ve satış fırsatlarını yönetmek için güvenilir, kullanıcı dostu bir sisteme ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmıştır. Kişiler tarafında, isimler, şirket bilgileri, notlar ve hatta sosyal bağlantılar gibi zengin profilleri depolamanıza olanak tanır ve profilleri ek bilgilerle otomatik olarak zenginleştirir.

Pipeline yönetimi görsel ve esnektir. Kanban panosunda anlaşmaları aşamalar arasında sürükleyebilir, farklı satış süreçlerini (ör. yeni işler ve ek satışlar) yansıtacak şekilde birden fazla pipeline kurabilir ve anlaşma değerlerini ve müşteri etkileşimini izlemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca, raporlama özellikleri de sağlamdır ve tarih, kullanıcı veya takım bazında filtreleyebileceğiniz çeşitli satış ve etkinlik raporları (kazanç/kayıp, boru hattı büyümesi, ortalama anlaşma boyutu) sunar.

Capsule CRM'nin en iyi özellikleri

Kolay içe aktarma, etiketleme ve etkinlik günlüğü ile Kişiler ve Kuruluşlar sekmelerinde satış fırsatlarını yönetin.

Tracks ile rutin satış ve proje görevlerini otomasyonla otomatikleştirin, sıralı görev etkinleştirmesine olanak tanıyın.

Capsule 'Magical' tarayıcı uzantısını kullanarak LinkedIn, WhatsApp, Gmail ve Outlook'tan otomatik olarak kişileri yakalayın.

Capsule CRM sınırlamaları

Mobil uygulama yavaş, özellik açısından zayıf ve hantal.

Teknoloji yığınınızdaki diğer araçlara bağlantı kurmak için Zapier gibi bir üçüncü taraf yazılımı kullanmanız gerekecektir; APTEM, Survey Monkey ve Force 24 gibi sistemlerle entegrasyonlar yoktur.

Capsule CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 21 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 38 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 60 $

Capsule CRM puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Capsule CRM hakkında ne diyor?

Capsule CRM hakkında bir bakış açısı:

Capsule CRM'nin müşteriler ve potansiyel müşterilerle yapılan konuşmaların ve fırsatların ayrıntılı kaydını tutmada ne kadar etkili olduğunu takdir ediyorum. Capsule CRM'nin en öne çıkan özelliği sadeliği; gereksiz karmaşıklıklar olmadan çalışıyor. Capsule CRM'de muhtemelen kullanmadığım birçok fonksiyon olduğunu fark ettim. Bu ek özellikleri etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek için eğitim videoları olması yararlı olurdu.

Capsule CRM'nin müşteriler ve potansiyel müşterilerle yapılan konuşmaların ve fırsatların ayrıntılı kaydını tutmada ne kadar etkili olduğunu takdir ediyorum. Capsule CRM'nin en öne çıkan özelliği sadeliği; gereksiz karmaşıklıklar olmadan çalışıyor. Capsule CRM'de muhtemelen kullanmadığım birçok fonksiyon olduğunu fark ettim. Bu ek fonksiyonları etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek için eğitim videoları olması yararlı olurdu.

Salesflare aracılığıyla

Salesflare, manuel veri girişinden nefret eden takımlar için geliştirilmiştir (ve bunu açıkça gösteriyor!). Platform, e-postalardan, takvim toplantılarından, imzalarından, sosyal profillerden ve hatta web sitesi ziyaretlerinden iletişim bilgilerini otomatik olarak alır. Bu, bağlam ve ilişki geçmişinin çok önemli olduğu B2B şirketleri için özellikle cazip hale getirir.

Görsel boru hattı, anlaşmaları yönetmeyi kolaylaştırırken, otomasyon tekrarlayan işleri halleder: takip hatırlatıcıları, aşama hareketleri ve e-posta dizileri. Salesflare'in etkileşim izlemesi, e-postalarınızı kimlerin açtığını, bağlantılara kimlerin tıkladığını ve web sitenizi kimlerin ziyaret ettiğini gösterir. Böylece, kampanyalarınızı başarıya ulaştırmanıza yardımcı olur.

Salesflare'in en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak özelliğine sahip Satış Boru Hattı ile satış sürecinizi görselleştirin.

Davranışlara göre tetikleyici etkiyle çalışan, kişiselleştirilmiş, çok adımlı kampanyalar gönderen E-posta Dizileri ile takip ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin.

AI destekli Lead Scoring ve Hotness uyarılarını kullanarak potansiyel müşterilere öncelik verin.

Salesflare sınırlamaları

Belgeleri doğrudan CRM'ye göndermek için otomasyonlar eksiktir ve raporlama ve gösterge paneli için özellikler sunmaz.

Sınırlı yerel entegrasyonlar, yani Zapier'e bağımlı olmanız gerekir.

Salesflare fiyatlandırması

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 39 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 64 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 124 $

Salesflare puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (290'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (130'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Salesflare hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısının yorumu:

Salesflare'in e-postalardan, takvimlerden, sosyal medyadan ve telefon kayıtlarından veri alabilme özelliğini çok beğeniyorum. Bu özellik, manuel güncelleme ihtiyacını ortadan kaldırarak bana çok zaman kazandırıyor... Salesflare, çok büyük kurumsal işletmeler veya takımlar için biraz sınırlı kalabilir. Öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygundur ve büyük kurumsal işletmelerde de kullanılabilir olmasını isterim.

Salesflare'in e-postalardan, takvimlerden, sosyal medyadan ve telefon kayıtlarından veri alabilme özelliğini çok beğeniyorum. Bu özellik, manuel güncelleme ihtiyacını ortadan kaldırarak bana çok zaman kazandırıyor... Salesflare, çok büyük kurumsal işletmeler veya takımlar için biraz sınırlı kalabilir. Öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygundur ve büyük kurumsal işletmelerde de kullanılabilir olmasını isterim.

🔍 Biliyor muydunuz? "CRM"nin en eski formu, kelimenin tam anlamıyla bir Rolodex idi.

EngageBay aracılığıyla

EngageBay, CRM, pazarlama otomasyonu, satış boru hatları ve müşteri desteği için bir dizi araç sunar. Pazarlama tarafında, potansiyel müşteri yetiştirme, segmentasyon, puanlama ve çok kanallı kampanyalar için görsel ş Akışları içerir. Müşteri davranışına tepki veren hedefli diziler oluşturabilir, böylece küçük takımlar bile sofistike otomasyonları çalıştırabilir.

Öte yandan, satış CRM'si sürükle ve bırak boru hatları, ayrıntılı kişi profilleri, randevu planlama ve yerleşik telefon özelliği sunar. Platform ayrıca canlı sohbet, web formları ve destek biletleri aracılığıyla gerçek zamanlı müşteri etkileşimlerini destekler ve bunların tümü tek bir müşteri kaydına aktarılır.

EngageBay'in en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş toplantı bağlantıları ve takım genelinde takvim paylaşımı ile randevuları planlayın ve takvim yönetimini otomasyonla gerçekleştirin.

Özelleştirilebilir açılış sayfaları, web formları ve akıllı açılır pencereler aracılığıyla potansiyel müşterileri yakalayın ve besleyin.

Telefonu Power Dialer , çağrı kaydı ve gerçek zamanlı çağrı bilgileri ile entegre edin.

Çok modüllü raporlama özelliği ile hangi kanalların dönüşüm sağladığını, potansiyel müşterilerin ilerlemesini ve darboğazların nerede oluştuğunu ölçün.

EngageBay sınırlamaları

Kullanıcılar, mobil uygulamanın masaüstü özelliklerinden yoksun olduğundan şikayet ediyor.

İşe alım için özel entegrasyonlar ve raporlama özellikleri eksik

EngageBay fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 64,99 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 119,99 $

EngageBay puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (550'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (900 yorum)

Gerçek kullanıcılar EngageBay hakkında ne diyor?

G2 yorumcusundan:

Her gün çok sayıda öğrenci sorusu geliyor ve bunların hepsini yönetmek eskiden oldukça kaotik bir işti. EngageBay ile her şey düzenli tutuluyor; potansiyel müşteriler, e-postalar, formlar ve hatırlatıcılar tek bir yerde toplanıyor. Otomasyonlar bizim için özellikle yararlı... Raporlar, hangi grupların daha yüksek dönüşüm oranlarına sahip olduğunu izlemek veya öğrencilerin kabul döngüsünde nasıl ilerlediklerini izlemek gibi eğitim ihtiyaçlarını daha iyi desteklemek için daha fazla ayrıntı sunarsa çok sevinirim.

Her gün çok sayıda öğrenci sorusu geliyor ve bunların hepsini yönetmek eskiden oldukça kaotik bir işti. EngageBay ile her şey düzenli tutuluyor; potansiyel müşteriler, e-postalar, formlar ve hatırlatıcılar tek bir yerde toplanıyor. Otomasyonlar bizim için özellikle yararlı... Raporlar, hangi grupların daha yüksek dönüşüm oranlarına sahip olduğunu izlemek veya öğrencilerin kabul döngüsünde nasıl ilerlediklerini izlemek gibi eğitim ihtiyaçlarını daha iyi desteklemek için daha fazla ayrıntı sunarsa çok sevinirim.

🔍 Biliyor muydunuz? 1993 yılında Tom Siebel, Oracle'dan ayrılıp Siebel Systems'ı kurdu.

10. Keap (Otomasyon ağırlıklı takip süreçleri kullanan hizmet tabanlı işler için en iyisi)

Keap aracılığıyla

Keap (eski adıyla Infusionsoft), küçük işletmeler, bireysel girişimciler ve hizmet sağlayıcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Platform, kişileri, e-posta pazarlamasını, faturaları, randevuları ve ödemeleri bir araya getirir. Ayrıca, entegre e-posta senkronizasyonu, arama günlükleri ve etkinlik zaman çizelgeleri aracılığıyla müşteri yönetimini sağlayabilirsiniz.

Otomasyon oluşturucusu öne çıkan bir özelliktir. Tetikleyiciler ve eylemler kullanarak, takip mesajları gönderen, görevler atayan, alanları güncelleyen ve kullanıcı davranışına göre e-posta dizileri başlatan kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları oluşturun.

Keap'in en iyi özellikleri

Etiketleme, ayrıntılı profiller, etkileşim izleme ve notlar ile iletişim ve potansiyel müşteri yönetimini sağlayın.

Yerleşik Ödeme ve Faturalandırma özelliklerini kullanarak ödeme formları oluşturun, faturalar gönderin, ödemeleri izleyin ve faturalandırmayı otomasyonla gerçekleştirin.

Esnek etiket tabanlı filtreleme ve otomasyon tetikleyicileriyle kişileri segmentlere ayırarak kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin.

Yapay zeka destekli İçerik Asistanını kullanarak özel pazarlama metinleri oluşturun.

Keap sınırlamaları

Kullanıcılar, özellikle e-ticaret ve yapay zeka entegrasyonu gibi alanlarda eksik özellikler olduğunu bildiriyor ve bu da onları Keap alternatiflerine yönlendiriyor.

Şablonlar güncel değildir ve esnek değildir

Keap fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Keap puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4. 1/5 (1250+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Keap hakkında ne diyor?

Bir yorumcu şöyle dedi:

Keap'in ş akışlarını gerçekten çok beğeniyorum; bence sektördeki en iyileri. Yeni SMS pazarlama özelliklerini kullanmaktan da keyif alıyorum. Ayrıca, e-posta teslimatı da mükemmel. Keap oldukça pahalı, bu da yazılımla ilgili en büyük sorunum. Ayrıca, yeni kullanıcılar için karmaşık olabilir. Sağlam bir platform olmasına rağmen, bu bazen kullanımını zorlaştırıyor.

Keap'in ş akışlarını gerçekten çok beğeniyorum; bence sektördeki en iyileri. Yeni SMS pazarlama özelliklerini kullanmaktan da keyif alıyorum. Ayrıca, e-posta teslimatı da mükemmel. Keap oldukça pahalı, bu da yazılımla ilgili en büyük sorunum. Ayrıca, yeni kullanıcılar için karmaşık olabilir. Sağlam bir platform olmasına rağmen, bu bazen kullanımını zorlaştırıyor.

💡 Profesyonel İpucu: Takımınız B2B veya kurumsal anlaşmalarla uğraşıyorsa, CRM aşamalarınızı MEDDIC (Metrikler, Ekonomik Alıcı, Karar Kriterleri, Karar Süreci, Sorunların Belirlenmesi, Şampiyon) etrafında oluşturun. Bu, tahmin doğruluğunu artırır ve daha net, içgörü odaklı fırsatlar yaratır.

11. monday. com (İş işletim sisteminde özelleştirilebilir ş akışları isteyen kişiler için en iyisi)

Monday.com, boru hatları, ş akışları ve işbirliği konusunda esnek özelleştirme imkanı sunar. Gruplar, sütunlar ve görünümler (tablo, Kanban panosu, zaman çizelgesi) kullanarak görsel panolar oluşturun ve takımınıza uygun herhangi bir yapıda potansiyel müşterileri, anlaşmaları ve kişileri izleyin.

E-posta dizileri, toplu e-posta gönderimleri, arama ve toplantı kaydı ve görevler ile anlaşma hareketleri için otomasyon özellikleri bulacaksınız. Gösterge panelleri ve tahmin araçları, huni grafikleri, liderlik tabloları ve filtreler aracılığıyla boru hattının durumunu, takım performansını ve anlaşma sonuçlarını izlemenizi sağlar.

monday. com en iyi özellikleri

Paylaşılan gelen kutuları ve işbirliği araçlarıyla iletişimi merkezileştirin

Yerleşik Gmail ve Outlook entegrasyonları ile e-posta iletişimlerini takip edin, gönderme, alma ve gerçek zamanlı izleme özelliklerinden yararlanın.

Duyguları çıkarın, eyleme geçirilebilir adımlar hakkında size özel öneriler alın ve AI destekli zaman çizelgesi özetleriyle anlaşmanın başarısını veya başarısızlığını tahmin edin.

monday. com sınırlamaları

Formülleri kullanarak sayıları görüntüleyemezsiniz ve yansıtılmış bilgiler için AI ş Akışı otomasyonu yoktur.

Outlook entegrasyonu, bir kişiyle birden fazla sözleşmeyi yönetirken yardımcı olmaz, bu nedenle monday.com alternatiflerini arayın.

monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (17.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar monday.com hakkında ne diyor?

Bir monday.com kullanıcısı şöyle dedi:

monday CRM'nin sezgisel ve kullanımı kolay olmasını gerçekten çok seviyorum – çok görsel ve anlaşılır, bu sayede tüm takımımız fazla eğitim almadan kullanmaya başlayabiliyor... Benim için tek dezavantajı, CRM'nin şu anda kullandığımızdan çok daha fazla potansiyele sahip olduğunu hissetmem ve temel özelliklerle sadece yüzeyi kazıyormuşuz gibi hissetmem

monday CRM'nin sezgisel ve kullanımı kolay olmasını gerçekten çok seviyorum – çok görsel ve anlaşılır, bu sayede tüm takımımız fazla eğitim almadan kullanmaya başlayabiliyor... Benim için tek dezavantajı, CRM'nin şu anda kullandığımızdan çok daha fazla potansiyele sahip olduğunu hissetmem ve temel özelliklerle sadece yüzeyi kazıyormuşuz gibi hissetmem

