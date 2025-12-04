Kissflow ve ClickUp: Ş Akışı otomasyonu için hangisi daha iyi?

Muhasebe departmanından Dave, Tesisler departmanından Dave'e gitmesi gereken bir satın alma siparişini onayladı. "Beklemede" adlı bir kişi 17 göreve atandı. Stajyer bir elektronik tabloda geçici bir çözüm oluşturdu ve şimdi tüm 3. çeyrek bütçesi orada tutuluyor.

İş akışlarınız şu anda e-posta zincirleri ve belgelenmemiş bilgilerle yürütülüyorsa, muhtemelen her şeyi düzelteceğini vaat eden platformlara göz dikmişsinizdir.

Araştırmanızı tamamladıysanız, Kissflow ve ClickUp en az bir kez tarayıcınızın sekmelerinde karşınıza çıkmış olmalıdır.

Bu iki platform, ş akışı otomasyonuna tamamen farklı başlangıç noktaları, özellikler ve felsefelerle yaklaşır. Hangisinin size uygun olduğunu birlikte belirleyelim. 📝

ClickUp ve Kissflow'a Genel Bakış

Her bir aracı ayrıntılı olarak incelemeden önce, takımınızın operasyonel ihtiyaçlarına hangisinin uygun olduğunu hızlıca görebilmeniz için yan yana bir karşılaştırma tablosu sunuyoruz. 🧩

Kriterler ClickUp Kissflow Temel fonksiyonlar Birleşik proje yönetimi, ş akışları, görev yürütme, belgeler, gösterge panelleri ve yapay zeka Kod gerektirmeyen ş akışı oluşturucu ve hafif iş uygulamaları Ş Akışı otomasyonu Gelişmiş otomasyonlar ve bağlamı analiz eden ve akıllı eylemler gerçekleştiren AI Ajanları Yönlendirme kuralları, onaylar ve koşullar için sürükle ve bırak işlem oluşturucu Görev ve proje yönetimi Derin görev hiyerarşisi, bağımlılıklar, gösterge panelleri, iş yükü, zaman çizelgeleri, hedefler Operasyonel işler için temel projeler, panolar, vakalar ve matris görünümleri AI yetenekleri Yerleşik ClickUp Brain, Çalışma Alanı arama, bağlamsal yanıtlar, Brain MAX aracılığıyla çoklu model AI Sınırlı; kapsamlı özelliklere veya AI için eklentilere sahip sağlam entegrasyonlara bağlıdır. Özelleştirme Yüksek düzeyde özelleştirilebilir alanlar, gösterge panelleri, durumlar, görünümler, izinler, önceden oluşturulmuş şablonlar Süreç akışları ve uygulamalar içinde güçlü özelleştirme; sınırlı PM özelleştirme İşbirliği Sohbet, yorumlar, Beyaz Tahtalar, belgeler, Çalışma Alanı içinde gerçek zamanlı ortak düzenleme Akışlar içinde temel yorumlar; yerel çok katmanlı işbirliği araçları yok Kullanım örnekleri Operasyonlar, PMO'lar, ürün, mühendislik, İK, BT, uçtan uca yürütme desteği Onaylar, süreç yönetimi, satın alma talepleri, işe alım akışları, düşük kodlu dahili uygulamalar Entegrasyonlar Geniş ekosistem + API'ler + yerel AI Google Drive ve Slack gibi birçok yazılımla entegrasyonlar; daha derin iş akışı mantığı oluşturucu içinde gerçekleşir.

ClickUp nedir?

ClickUp ile işin her parçasını birbirine bağlayın ClickUp ile iş akışı verimliliğinizi artırın

Günümüzün iş dünyası bozuk.

Projelerimiz, bilgilerimiz ve iletişimimiz, bizi yavaşlatan birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda.

ClickUp'ın Proje Yönetimi Yazılımı, projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştiren iş için her şeyi içeren uygulamayla bu sorunu çözer. Tüm bunlar, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Kullanıcı dostu bir arayüzle, işin karmaşık ve sürekli değişen yönlerini yönetme özgürlüğü sunar. Karmaşık süreçleri harita edebilir, her bir parçayı izleyebilir, belgeleri merkezileştirebilir ve konuşmaları ait oldukları işlerle bağlantılı tutabilirsiniz.

🔍 Biliyor muydunuz? Otomasyonlar, Charles Duhigg'in The Power of Habit kitabında anlattığı gibi, işaret → rutin → ödül şeklinde ilerler . Operasyon terimleriyle: tetikleyici → ş Akışı → sonuç . Otomasyonlar bu yüzden çok sezgisel gelir; beyinimizin zaten nasıl çalıştığını yansıtırlar.

ClickUp özellikleri

ClickUp, takımlarınızın mevcut düşünce ve çalışma şekline uyum sağlar. Özelliklerine daha yakından bakalım. 💁

Özellik #1: Otomasyonlar ve AI ajanları

Operasyonları kolaylaştırmak, araç çeşitliliğini azaltmak ve süreçleri ölçeklendirmek isteyen takımlar için ClickUp, ş akışı otomasyonunu AI destekli görev yürütme ile birleştirir.

Ş Akışında tutarlılık sağlamak için basit "eğer bu olursa, o zaman şunu yap" komutlarını kullanarak özel ClickUp Otomasyonları kurun

ClickUp Otomasyonları rutin işlerinizi üstlenir. Siz bir tetikleyici belirleyin, gerisini onlar halletsin: görevleri taşıma, sahipleri atama, öğeleri etiketleme, bildirimler gönderme, alanları güncelleme veya işleri doğru listeye aktarma gibi. Hacim arttıkça bile süreci tutarlı tutmanın en kolay yolu budur.

PMO takımının yeni proje taleplerini incelediğini varsayalım. Birisi proje başvuru formunu her doldurduğunda, bir ş Akışı otomasyon sistemi kurarak şunları yapabilirsiniz:

Seçilen proje türüne bakın

ClickUp görevi kullanılabilir bir program yöneticisine atayın

İşletme üzerindeki etkisine göre öncelik belirleyin

Doğrudan "Giriş İnceleme" boru hattına bırakın.

Akıllı ClickUp AI Ajanları ile karar verme sürecini hızlandırın

Karmaşık ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirmeniz gerektiğinde ClickUp AI Agents'ı deneyin. Tetikleyiciye sadece tepki vermek yerine, görevin içeriğini okur, ne hakkında olduğunu anlar ve ardından doğru eylemi gerçekleştirir.

Bir operasyon müdürünün iç süreç sorunlarını değerlendirdiğini varsayalım. Yeni bir geri bildirim görevı geldiğinde, AI Aracısı:

Açıklamayı okur ve bunun bir ş akışı boşluğu, erişim sorunu veya sistem hata olup olmadığını algılar.

Sorunu açık ve standart bir özet haline getirir.

Görevi doğru departmana etiketleyin

Bu tür sorunları ele alan sahibine atar.

Takımın hemen harekete geçebilmesi için kısa bir önerilen sonraki adım ekler.

Kendi platformunuzu nasıl oluşturacağınızı öğrenin:

Özellik #2: Bağlamsal Yapay Zeka

ClickUp Brain ile çalışma alanınızda proje faaliyetlerini sentezleyin

Platformun yapay zeka destekli asistanı ClickUp Brain, görevlerinizin, belgelerinizin ve proje yapılarınızın içinde yer alır. Ş Akışlarınızı, süreç notlarınızı, değişiklik günlüklerinizi ve operasyonel kararlarınızı anlar.

Onboarding, tedarik ve erişim kontrolünü kapsayan üç aylık bir süreç yenilemesini yönettiğinizi varsayalım. Ana proje görevini açın ve ClickUp Brain'den bu ş akışlarındaki en son etkinlikleri almasını isteyin.

Değişiklik günlüklerini, bağımlılıkları ve sahip güncellemelerini inceler, ardından liderlik ekibiyle paylaşım yapabileceğiniz kesin bir durum özeti oluşturur. Bu çıktıyı, devir noktalarını onaylamak, son tarihleri ayarlamak ve riskleri erken ortaya çıkarmak için kullanabilirsiniz.

ClickUp Brain kullanan takımlar, düşünme ve uygulama süreçlerinin tek bir proje yönetimi yazılımında bir araya geldiği için her hafta 1,1 gün zaman kazandıklarını bildiriyor.

📌 Örnek Komut: Onboarding, tedarik ve erişim kontrolü ş akışlarımızdaki faaliyetleri inceleyin. Mevcut durumu özetleyin, gecikmeleri belirtin ve her takım için sonraki adımları önerin.

ClickUp Brain MAX ile AI yayılmasını ortadan kaldırın.

Proje bağlamınıza bağlı kalarak ClickUp Brain MAX'ta ChatGPT, Claude ve Gemini arasında geçiş yapın

Ayrıca, ChatGPT, Claude ve Gemini gibi premium AI modellerini tek bir alanda bir araya getiren AI masaüstü yardımcısı ClickUp Brain MAX'ı da kullanabilirsiniz. Bu, AI'nın yayılmasını önler ve tüm ş akışınız boyunca size birleşik bir AI katmanı sunar.

IT, ürün ve destek departmanlarının katkılarıyla bir sistem yükseltme uygulama planı hazırlamanız gerektiğini varsayalım. Claude'dan taslağınızı temiz ve aşamalı bir şekilde yeniden yapılandırmasını isteyebilirsiniz. Ardından, Brain MAX'ta ChatGPT'ye geçerek paydaşlara yönelik mesajları şekillendirebilirsiniz. Son olarak, Gemini'yi kullanarak planı biletleme takımınız için kısa bir sürüme sıkıştırabilirsiniz.

📌 Örnek Komut: Bu uygulama planını üç net aşamaya yeniden yapılandırın. Ardından, paydaşlarla iletişim için kısa bir sürüm hazırlayın.

🚀 ClickUp Avantajı: Brain MAX içindeki ClickUp Talk-to-Text, ses öncelikli verimliliği destekler, böylece operasyonel bilginiz gecikme olmadan görevlere aktarılır. Bir kez konuşursunuz ve düşünceniz yapılandırılmış bir işe dönüştürülür. ClickUp Brain MAX'taki Talk to Text özelliği ile 4 kat daha hızlı iş yapın Örneğin, bir operasyon müdürü denetim sırasında sunucu odasına girer ve bir teknisyenin tekrarlanan arıza modelini açıkladığını duyar. Müdür, yüzen Brain MAX çubuğunu açar (veya kısayol anahtarına basar) ve özeti sesli olarak okur. Talk to Text bunu transkribe eder, denetim projesinde bir alt görev oluşturur, teknisyeni otomatik olarak bahsetir ve ilgili sensör günlüğü belgesini ek dosya olarak ekler. Her şey aynı Çalışma Alanı'nda gerçekleştiği için, takip ertesi gün yapıldığı için daha hızlı iş yapabilirsiniz.

Özellik #3: Görev ve proje yönetimi

Ş akışının merkezinde ClickUp görevleri yer alır — yapılacaklar, sorumlular ve daha büyük süreç içindeki yeri hakkında tek ve doğru bilgi kaynağıdır.

ClickUp görevleri ile işlerinizi net bir şekilde düzenleyin

Görevler, takımınızın işi ilerletmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi barındırabilen esnek kaplar gibi çalışır: açıklamalar, ek dosyalar, alt görevler, kontrol listeleri, Özel Alanlar, bağımlılıklar, yorumlar ve hatta tam tartışma konuları.

Bir talebi yakalayabilir, ClickUp Özel Alanları ile kategorize edebilir, doğru sahibi atayabilir, geçmiş bağlamı kaydedebilir, daha büyük bir girişime bağlantı kurabilir ve araçlar arasında geçiş yapmadan her güncellemeyi izlemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

Ancak iş hacmi arttığında, tek tek görevlerde neler olup bittiğini bilmek yeterli olmaz. Deseni görmeniz gerekir ve işte bu noktada ClickUp gösterge panelleri kullanışlı hale gelir.

ClickUp Gösterge Panelleri ile kalıpları anında görselleştirin

Gösterge panelleri, görevlerinizin arka planda yaptıkları her şeyi yukarıdan aşağıya doğru bir görünümle gösterir. İlerlemeyi tek tek kontrol etmek yerine, çalışma alanınızın her yerinden canlı verileri alırlar: durumlar, iş yükü, darboğazlar, döngü süreleri, tamamlanma oranları, takım kapasitesi, sonuçlar ve diğer proje yönetimi KPI'ları.

🔍 Biliyor muydunuz? 1800'lü yıllarda, son tarih hapishanelerin etrafındaki fiziksel bir çizgiyi ifade ediyordu. Bu çizgiyi geçerseniz, vurulurdunuz.

ClickUp Chat ile konuşmalarınızı Çalışma Alanınızın bağlamıyla bağlantılı tutun

ClickUp Chat, konuşmaları işinizin yapıldığı yere geri getirir. Kanallar ve Doğrudan Mesajlar ile görevleri tartışabilir, sorular sorabilir, dosya gönderebilir, hızlı güncellemeleri paylaşabilir ve takımlar arası konuşmaları, şekillendirdikleri projeyle doğrudan bağlantılı tutabilirsiniz.

Hızlı bir sesli veya video görüşme ile ClickUp SyncUps ile stand-up'ları tartışın, @mentions ile işleri atayın ve tek bir tıklama ile herhangi bir mesajı göreve dönüştürün. Ayrıca, ClickUp AI (Brain) sohbet konuları hakkında özetler oluşturmanıza, görevler oluşturmanıza, ilgili görevleri bulmanıza ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile fikirlerinizi eyleme dönüştürün

ClickUp Beyaz Tahtaları, ş akışlarını haritalandırmanıza, süreçleri taslak olarak çizmenize, proje aşamalarını özetlemenize, fikirleri gruplandırmanıza veya takımlar arası çözümler tasarlamanıza olanak tanıyan görsel bir tuvaldir. Momentumunuzu kaybetmeden "konuşmaktan" "inşa etmeye" geçersiniz.

Örneğin, ürün takımınızın yeni bir onboarding deneyiminin lansmanını planladığını varsayalım. Beyaz Tahtaya üst düzey kullanıcı akışını çiziyorlar, açık sorular içeren yapışkan notlar bırakıyorlar ve geri bildirim görevlerinden elde edilen müşteri sorunlarını gruplandırıyorlar.

Buradan, her yapışkan notu bir göreve dönüştürür, sahiplerini atar ve proje yönetimi aracı içinde son teslim tarihleri eklerler.

Fikirler haritalandırıldıktan ve yön belirlendikten sonra, bu kavramları daha rafine bir hale getirin.

ClickUp Docs, Beyaz Tahtalardaki ham düşünceleri takımınızın kullanabileceği düzenli, uzun biçimli içeriğe dönüştürmenize yardımcı olur: SOP'lar, proje özetleri, süreç belgeleri, bilgi tabanları, teklifler, karar günlükleri veya işlevler arası planlar.

Kararlarınızı ClickUp Docs içinde net bir şekilde belgelendirin

Her belge, görevleriniz ve Beyaz Tahtalarınızla aynı Çalışma Alanı'nda bulunur, böylece iş öğelerine doğrudan bağlantı verebilir, görünümleri gömebilir, ekip arkadaşlarınızı etiketleyebilir ve belgeleri yürütmeyle bağlantılı tutabilirsiniz.

🧠 İlginç Bilgi: 1968 yılında, bir 3M bilim adamı, iyi yapışmayan, başarısız bir zayıf yapıştırıcı icat etti. Daha sonra başka bir çalışan, bu yapıştırıcıyı koro ilahi sayfalarını işaretlemek için kullandı ve Post-it Notu doğdu.

ClickUp fiyatlandırması

Kissflow nedir?

Kissflow aracılığıyla

Kissflow, iç onay akışları, talep süreçleri ve hafif iş uygulamaları oluşturmak ve otomasyonunu gerçekleştirmek için kullanılan kod gerektirmeyen bir platformdur.

Takımlar genellikle satın alma talebi sistemleri, çalışanların işe alım akışları, tedarikçi yönetimi süreçleri, seyahat onayları, BT biletleme kurulumları ve hizmet talebi portalları gibi şeyler oluşturmak için kullanır.

Bir süreçteki her adımı tanımlayabilir, kimin harekete geçmesi gerektiğine karar verebilir, yönlendirme kuralları belirleyebilir, formlar ekleyebilir ve ş Akışı boyunca ilerleyen her öğenin durumunu izleyebilirsiniz.

🔍 Biliyor muydunuz? IBM, 1979 yılında sadece beş çalışanıyla uzaktan çalışma pilot programını başlatarak bu alanda öncü oldu. Program o kadar başarılı oldu ki, 1983 yılına kadar 2.000'den fazla IBM çalışanı uzaktan çalışmaya başladı ve şirket, dağıtık işin en erken savunucularından biri haline geldi.

Kissflow özellikleri

İşte ş akışlarını standartlaştırmanıza yardımcı olan Kissflow özellikleri.

Özellik #1: Görsel süreç oluşturucu ve otomasyon

Kissflow ile karmaşık projelerde verimliliği artıran net iş süreçleri oluşturun

Kissflow, sezgisel görsel Process Builder aracılığıyla takımların ş akışlarını standartlaştırmasına ve ölçeklendirmesine yardımcı olur. Takımlar, sürükle ve bırak öğelerini kullanarak her adımı eşleyebilir, koşulları tanımlayabilir, görev düzeyinde kurallar yapılandırabilir ve paralel dallar ekleyebilir.

Örneğin, bir gider talebi otomatik olarak bir yöneticiye yönlendirilebilir, sınırı aşarsa finans departmanına atlanabilir ve çok uzun süre beklemede kalırsa hatırlatıcılar tetiklenebilir. Bu akışlar, takımların kod yazmaya zorlanmadan daha derin iş süreci otomasyonlarını destekler.

Özellik #2: Düşük kodlu ve kodsuz uygulama oluşturucu

Kissflow ile zorlu bir öğrenme süreci olmadan sorunsuz bir uygulama geliştirme süreci sağlayın

Kissflow ayrıca, takımların görsel formlar, veri tabloları, ş akışları ve kural tabanlı otomasyonlar kullanarak özel iç çözümler oluşturmasına olanak tanıyan düşük ve kod gerektirmeyen bir uygulama oluşturucu sunar.

Böylece, bir takım tamamen kod gerektirmeyen bir uygulama olarak küçük bir iç envanter takipçisi veya işe alım talebi aracı oluşturabilir. BT, erişim denetimlerini ayarlayabilir ve değişiklikleri izleyebilirken, iş kullanıcıları hızlı bir şekilde oluşturma ve yineleme işlemlerini gerçekleştirebilir.

🧠 İlginç Bilgi: Cyril Northcote Parkinson, "iş, mevcut zamanı doldurmak için genişler" keşfini yaptı. Bu, daha sıkı ş akışları ve otomasyonlu SLA'lar tasarlayan takımların neden 2-3 kat daha hızlı çalıştığını açıklıyor.

Özellik #3: Proje, pano ve vaka yönetimi

Kissflow ile takımlarınızdaki metrikleri görselleştirerek verimliliği en üst düzeye çıkarın

Geleneksel CRM akışlarının yanı sıra, Kissflow, işleri nasıl görselleştirmek istediklerini bağlı olarak Kanban panoları, liste görünümleri, matris düzenleri ve ayrıntılı proje alanları arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Bu, takımların aynı platformda yapılandırılmış süreçleri ve devam eden operasyonel görevleri yönetmesini sağlar.

🔍 Biliyor muydunuz? Çoğu süreç gecikmesi işin kendisi sırasında değil, işlerin arasında meydana gelir. Araştırmalar, en büyük yavaşlamaların takımlar, araçlar veya onaylar arasındaki "alanlarda" meydana geldiğini, bu alanlarda bilgilerin takılıp kaldığını, iletişimin kesildiğini ve görevlerin beklemede kaldığını göstermektedir.

Kissflow fiyatlandırması

Temel: Aylık 2.500 $'dan başlayan fiyatlarla

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

🔍 Biliyor muydunuz? Kontrol listesi, 1935 yılında Boeing Model 299 uçağının uçuş öncesi bir adımın atlanması nedeniyle trajik bir şekilde düşmesinden sonra ortaya çıktı. Uçağın karmaşıklığı, sadece hafızaya güvenmeyi imkansız hale getirdi, bu nedenle Boeing, şu anda havacılık, sağlık hizmetleri ve modern ş Akışı tasarımında standart bir güvenlik uygulaması olan dünyanın ilk resmi kontrol listesini oluşturdu.

ClickUp ve Kissflow: Özelliklerin Karşılaştırması

Süreç otomasyonu ve yapılandırılmış iş akışı yönetimini araştıran takımlar, işleri düzenlemeye ve operasyonları kolaylaştırmaya yardımcı oldukları için genellikle ClickUp ile Kissflow'u karşılaştırır.

ClickUp, AI destekli proje yürütme, görev yönetimi derinliği ve görevler, belgeler ve gösterge panelleri arasında işbirliğine odaklanır. Kissflow, görsel kodsuz oluşturucular kullanarak yapılandırılmış onay akışları ve hafif iç uygulamalar oluşturmaya odaklanır.

İşte iki platformun özellikleri açısından karşılaştırması:

Özellik #1: Ş Akışı özelleştirme ve esneklik

Öncelikle, ClickUp ve Kissflow'un, takımınızın benzersiz çalışma tarzına uyacak şekilde süreçleri şekillendirme konusunda nasıl karşılaştırıldığını inceleyelim.

ClickUp

ClickUp, takımlara günlük işlerine uygun ş akışları tasarlama özgürlüğü sunar. Durumları, alanları, görünümleri, görev türlerini, gösterge panellerini ve izinleri özelleştirebilirsiniz. Hızlı ilerleyen projeler geliştiren takımlar, işlerin nasıl organize edildiği, izlendiği ve görüntülendiği üzerinde tam kontrol sahibi olurlar, bu da önceliklerin değişmesi durumunda uyum sağlamayı kolaylaştırır.

Kissflow

Kissflow, yapılandırılmış, form tabanlı iş akışlarına odaklanır. Bir süreç veya onay zincirindeki adımları özelleştirebilirsiniz, ancak özelleştirme esas olarak doğrusal iş akışlarını destekler. Düşük kodlu araçları, satın alma siparişleri veya İK talepleri gibi sabit iş süreçleri için iyi sonuç verir.

🏆 Kazanan: Beraberlik! ClickUp, esnek proje yönetimi özellikleri sağlamada üstündür, Kissflow ise takımların yapılandırılmış, süreç odaklı ş akışlarına ihtiyaç duyduğunda öne çıkar.

Özellik #2: İşbirliği ve bilgi paylaşımı

Bu araçlar, takımınızın çalışma günü boyunca uyumlu ve bağlantılı kalmasına nasıl yardımcı olur? Hadi öğrenelim:

ClickUp

ClickUp, işin kendisi içinde işyeri işbirliğini merkezileştirir. Takımlar, görevler içinde gerçek zamanlı olarak sohbet edebilir, zincirleme yorumlar ekleyebilir, ek dosya ekleyebilir ve belgeler veya Beyaz Tahtalar ekleyebilir. Her tartışma belirli bir proje veya teslim edilebilir ürünle bağlantılı kalır, böylece takımlar bağlamı asla kaybetmez.

Ayrıca, ClickUp Docs, takımların çalışma alanı içinde el kitapları, SOP'lar, planlar ve iç bilgi tabanları oluşturmasına olanak tanır. Belgeler, görevler, projeler ve hedeflerle doğrudan bağlantılıdır, böylece kararlar, planlar ve eylemler bir arada tutulur. Ekipler, belge depolama için ek araçlara ihtiyaç duymaz.

Kissflow

Kissflow, ş akışları içinde yorumlar içerir, ancak işbirliği süreç akışına göre ikincil öneme sahiptir. İletişimin çoğu platform dışında gerçekleşir, bu da takımları tartışmalar, geri bildirimler veya beyin fırtınası için harici araçlar kullanmaya zorlar. Onaylar için iyi çalışır, ancak proje ağırlıklı takım çalışması için uygun değildir.

Ayrıca, Kissflow ş akışı açıklamaları içinde temel belgeler sağlar, ancak derin, birbiriyle bağlantılı belgeler veya uzun biçimli içerikleri desteklemez.

🏆 Kazanan: ClickUp, entegre işbirliği özellikleri ve tam entegre dokümantasyonuyla liderliği ele geçiriyor.

Özellik #3: Otomasyon gücü

Şimdi otomasyon ve her bir aracın tekrarlayan işleri nasıl ele aldığı hakkında konuşalım.

ClickUp

ClickUp Otomasyonları ve AI Ajanları, takımların görev atamaları ve durum değişikliklerinden hatırlatıcı programlar ve devir adımlarına kadar her şeyi hızlandırmasına yardımcı olur. Otomasyonları listeler, alanlar ve ş akışları arasında bağlantı kurarak hem yapılandırılmış hem de dinamik çalışmaları destekleyebilirsiniz.

Birden fazla departmanda otomasyona ihtiyaç duyan takımlar için tasarlanmıştır.

Kissflow

Kissflow, finans onayları veya tedarik ş Akışları gibi yapılandırılmış süreçlerin otomasyonunda öne çıkıyor. Ancak otomasyon, formlara ve önceden tanımlanmış yollara bağlı olduğundan, yaratıcı veya doğrusal olmayan proje çalışmaları için ideal değildir.

🏆 Kazanan: ClickUp, hem karmaşık ş akışlarına hem de günlük proje ihtiyaçlarına uyum sağlayan esnek otomasyon sistemi ile bu kategoride galip geliyor.

Özellik #4: Raporlama ve görünürlük

Son olarak, takımınıza ilerleme hakkında bilgi veren gerçek zamanlı raporlama özelliklerini karşılaştıralım.

ClickUp

ClickUp, liderlerin ilerlemeyi izlemek için ihtiyaç duydukları her şeyi sunar: gösterge panelleri, kartlar, iş yükü grafikleri, sprint metrikleri, zaman takibi ve daha fazlası. Görünürlük departmanlar, projeler ve takımlar arasında yayılır, bu da operasyonel netlik açısından idealdir.

Kissflow

Kissflow raporlama, süreç denetimleri ve onay darboğazlarının belirlenmesi için güçlüdür, ancak ayrıntılı proje görünürlüğü veya takımlar arası raporlama sağlamaz. Devam eden proje işlerinden çok iş operasyonları için daha uygundur.

🏆 Kazanan: ClickUp, kapsamlı raporlama ve takım genelinde görünürlük sağlayan gerçek zamanlı gösterge panelleriyle bu turu kazanır.

📖 Ayrıca okuyun: En iyi Kissflow alternatifleri ve rakipleri

Reddit'te ClickUp ve Kissflow karşılaştırması

Kullanıcıların ClickUp ve Kissflow hakkında ne düşündüğünü anlamak için Reddit'i araştırdık. İki araç arasında doğrudan karşılaştırma yapan çok fazla konu başlığı olmasa da, her bir araçla ilgili konuşmalar, insanların bu araçları nasıl algıladıklarına dair net bir fikir veriyor.

ClickUp tarafında, bir kullanıcı bu aracın ajansının günlük işlerini ne kadar derinden değiştirdiğini paylaştı:

Yaklaşık yarım yıldır ajansımızı ClickUp ile yönetiyoruz ve dürüst olmak gerekirse, çalışma şeklimizi hiç beklemediğim şekilde değiştirdi... Docs sistemi, Google Dokümanlar ile yaptığımız işlerin çoğunu sessizce yerini aldı. Belgelerimiz projelerimizle aynı yerde olduğunda her şeyin akışı daha iyi oluyor.

Yaklaşık yarım yıldır ajansımızı ClickUp ile yönetiyoruz ve dürüst olmak gerekirse, çalışma şeklimizi hiç beklemediğim şekilde değiştirdi... Docs sistemi, Google Dokümanlar ile yaptığımız işlerin çoğunu sessizce yerini aldı. Belgelerimiz projelerimizle aynı yerde olduğunda her şeyin akışı daha iyi oluyor.

Ayrıca, ClickUp Brain'in şüphecilerin endişelerinden pratik bir zaman tasarrufu aracına nasıl dönüştüğünü de vurguladılar:

Başlangıçta ClickUp Brain konusunda kararsızdım... ama özellikle uzun müşteri e-postalarını özetlemem veya bir taslak hazırlamam gerektiğinde, beni bazı sıkıcı yazma görevlerinden kurtardı.

Başlangıçta ClickUp Brain konusunda kararsızdım... ama özellikle uzun müşteri e-postalarını özetlemem veya bir taslak hazırlamam gerektiğinde, beni bazı sıkıcı yazma görevlerinden kurtardı.

Başka bir Redditor, Kissflow'un cazibesini açıkça özetledi:

Kissflow, kullanım kolaylığı, esneklik ve güçlü özellikleri bir arada sunan bir araç arıyorsanız, olasılık olarak aradığınız araçtır. Kissflow, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların kendi başlarına uygulamalar geliştirebilmeleri için özel olarak geliştirilmiştir. Bu da Kissflow'u, kapsamlı bir ölçekte operasyonları kolaylaştırma ihtiyaçları için güçlü bir araç haline getirir.

Kissflow, kullanım kolaylığı, esneklik ve güçlü özellikleri bir arada sunan bir araç arıyorsanız, olasılık olarak aradığınız araçtır. Kissflow, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların kendi başlarına uygulamalar geliştirebilmeleri için özel olarak geliştirilmiştir. Bu da Kissflow'u, kapsamlı bir ölçekte operasyonları kolaylaştırma ihtiyaçları için güçlü bir araç haline getirir.

Reddit'te bu eğilim tutarlıdır. Yapılandırılmış süreç uygulamaları, form ağırlıklı ş akışları ve basit vatandaş geliştirme isteyen takımlar Kissflow'u tercih eder. Tek bir çalışma alanında proje yönetimi, dokümantasyon ve AI destekli yürütme isteyen takımlar ise ClickUp'ı uzun vadede daha uygun bulur.

Hangi İş Akışı Otomasyon Aracı En Üstün?

ClickUp! 🤩

ClickUp! 🤩

Kissflow, yapılandırılmış onay akışları, form tabanlı süreçler ve temel kodsuz uygulamalar için idealdir. Yalnızca yönlendirme, formlar ve basit süreç adımlarına ihtiyaç duyan operasyon takımları için işleri halleder.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, çok daha fazlasını sunar. Görevleri, belgeleri, gösterge panellerini, otomasyonu, yapay zekayı ve işbirliğini tek bir Çalışma Alanı'nda bir araya getirir. Günlük işleri yönetebilir, karmaşık ş akışları oluşturabilir, performansı izleyebilir, süreçleri belgeleyebilir ve yapay zekayı kullanarak bağlamı yorumlayabilir ve görevleri ilerletebilirsiniz.

ClickUp'a bugün kaydolun! ✅