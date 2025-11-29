Bir sonraki projenize ilham verecek 55'ten fazla Meta AI komutu

Çoğu insan yapay zeka araçlarını bir arama çubuğu gibi kullanır. Üç kelime yazar, enter tuşuna basar ve sonuçların neden sabahın 3'ünde yorgun bir kişi tarafından yazılmış gibi göründüğünü merak eder.

Mesele şu: Meta AI, yarım kalmış bir fikri tam bir pazarlama kampanyasına dönüştürebilir, kaba taslakları rafine görsellere dönüştürebilir ve gerçekten çalışan kodlar yazabilir. Ancak bunun için sizden çok önemli bir şey gerekiyor: spesifik bir komut.

"Blog yazısı yazmak" ile etkili bir komut arasındaki fark, yaklaşık 30 saniyelik ekstra düşünme süresidir. Ve bu 30 saniye, sıradan AI çıktılarını gerçekten yararlı olanlardan ayırır.

Meta AI nedir?

Meta AI, Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi Meta'nın tüm ürünlerine entegre edilmiş Meta'nın yapay zeka asistanıdır. Basitçe söylemek gerekirse, Meta'nın büyük dil modeli (LLaMA) ile çalışan AI sohbet robotunun Meta sürümüdür.

Meta'nın uygulamalarına ve cihazlarına entegre edilmiştir, böylece kullanıcılar zaten kullandıkları platformların içinde doğrudan arama yapabilir, içerik oluşturabilir, sorular sorabilir, görseller oluşturabilir ve görevleri otomatikleştirebilir. Başlamak için AI aracıyla doğrudan sohbet edin veya grup mesajlarında etiketleyin.

Meta AI komutları nedir?

Meta AI komutları, Meta AI'ya neye ihtiyacınız olduğunu söylemek için yazdığınız talimatlar veya sorulardır. Bunları, AI'dan yardım isteme şekliniz olarak düşünün.

Örneğin, "plaj fotoğrafım için komik bir başlık yaz", "sağlıklı akşam yemeği tarifleri öner" veya "güneş panellerinin nasıl çalıştığını basit terimlerle açıkla" diyebilirsiniz.

Komutunuz ne kadar net olursa, alacağınız cevap da o kadar iyi olur. Komutları yeni şeyler öğrenmek, yaratıcı fikirler elde etmek, görüntüler oluşturmak, içerik üzerinde beyin fırtınası yapmak veya sadece yararlı bir konuşma yapmak için kullanabilirsiniz.

Meta AI için İyi Komutlar Nasıl Yazılır?

Meta AI'dan en iyi yanıtları almak, açık ve etkili AI komut şablonları yazmakla başlar. Sonuçlarınızı iyileştirmek için bu basit adımları izleyin.

Adım #1: Ne istediğinizi net bir şekilde belirtin

Belirsiz istekler, zamanınızı boşa harcatan genel cevaplara yol açar. "Bana yemek pişirmeyi anlat" demek yerine, "herhangi bir marketten bulabileceğim basit malzemelerle 30 dakikada yapabileceğim tavuklu makarna tarifi ver" deyin.

İkinci sürümde Meta AI'ya tam olarak istediğiniz yemeği, zaman sınırınızı ve malzeme tercihlerinizi belirtmesini söylediğinizi fark edin. Bu ayrıntı düzeyi, AI'nın tam ihtiyaçlarınızı anlamasını ve hemen kullanabileceğiniz bir yanıt vermesini sağlar.

Adım #2: Bağlamı ayarlayın

Meta AI, durumunuzu anladığında çok daha iyi iş yapar.

"Bazı oyunlar öner" ile "Arka bahçede 10 çocuklu 7 yaşındaki bir çocuk için doğum günü partisi planlıyorum. Minimum kurulum gerektiren beş eğlenceli açık hava oyunu önerin" ifadesini karşılaştırın.

İkinci komut, Meta AI'ya hedef kitlenizi, konumunuzu ve kısıtlamalarınızı bildirerek, rastgele oyun fikirleri sunmak yerine, sizin özel senaryonuza gerçekten uyan öneriler sunmasını sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Önce önceki yanıtları özetleyerek bunlara atıfta bulunun: "Bana az önce verdiğiniz sarımsak ve domatesli tariften yola çıkarak, şimdi şarap önerileri yapın." Bu, bağlamı güçlendirir ve çok turlu konuşmalarda sapmaları önler.

Adım #3: İhtiyacınız olan biçimi belirtin

Bilgileri nasıl aldığınız, ne aldığınız kadar önemlidir.

Meta AI'ya "numaralı adımlar liste", "iki cümlelik kısa özet", "örneklerle ayrıntılı açıklama" veya "karşılaştırma tablosu" istediğinizi belirtin.

Örneğin, yeni bir şey öğreniyorsanız, "basit açıklamalar içeren adım adım kılavuz" isteyin. Hızlı bilgiye ihtiyacınız varsa, "madde madde beş anahtar nokta" isteyin. Doğru biçim, bilginin anlaşılmasını ve kullanılmasını kolaylaştırır.

Adım #4: Tercihlerinizi veya kısıtlamalarınızı ekleyin

Sınırlamalarınız, sizin için hangi çözümlerin işe yarayacağını belirler.

Önemli kısıtlamaları her zaman önceden bahsedin: "sadece vejetaryen tarifler", "ekipman gerektirmeyen egzersizler", "30 doların altındaki hediye fikirleri" veya "uçmaktan korkanlar için seyahat ipuçları".

Bu özel ayrıntılar, Meta AI'nın sizin durumunuza uygun olmayan önerileri filtrelemesine yardımcı olur. Örneğin, "bel ağrısı için yeni başlayanlara uygun yoga pozları" istemek, sadece "yoga pozları" istemekten çok daha yararlıdır.

💡 Profesyonel İpucu: En önemli kısıtlamanızı veya sorunuzu komutun en sonuna koyun. Son cümle, yanıtın odak noktasını ve tonunu şekillendirmede genellikle orantısız bir ağırlığa sahiptir. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Adım #5: Takip soruları sorun

İlk komutunuz, konuşmanın sadece başlangıç noktasıdır.

Meta AI'nın yanıtı tam olarak ihtiyacınız olan şey değilse, üzerine eklemeler yapın. "Bunu daha basit hale getir", "bana üç seçenek daha sun", "ikinci noktayı daha ayrıntılı olarak açıkla" veya "şimdi bunu sosyal medya pazarlamasına uygula" diyebilirsiniz.

Her takip, Meta AI'nın ihtiyaçlarınızı daha iyi anlamasına ve yanıtlarını iyileştirmesine yardımcı olur. Bunu tek bir soru yerine karşılıklı bir tartışma olarak düşünün.

Adım #6: Mümkün olduğunda örnekler kullanın

Göstermek, anlatmaktan genellikle daha açıktır. Meta AI'nın belirli bir stil veya üsluba uymasını istiyorsanız, bir örnek sağlayın.

"Bu tarzda bir Instagram başlığı yazın: En iyi hayatımı yaşayan sıradan bir gün daha ☀️ Hafta sonu için hazır olan başka kim var?" Meta AI'ya ton, uzunluk, emoji kullanımı ve kişilik konusunda somut bir referans noktası sağlar. Örnekler, yazma, tasarım açıklamaları veya içerik fikirleri gibi yaratıcı görevler için çok işe yarar.

💡 Profesyonel İpucu: Komutları "Bu cevaba olan güven düzeyinizi açıklayın" veya "Hangi varsayımlarda bulundunuz?" ile bitirin. Bu, sınırları ortaya çıkarır ve alan uzmanlığına ihtiyaç duymadan güvenilirliği ölçmenize yardımcı olur.

Farklı Kullanım Durumları için En İyi Meta AI Komutları

İşte çeşitli görevler için deneyebileceğiniz bazı etkili Meta AI komutları.

Sosyal medya pazarlaması için komut istemleri

Instagram pazarlaması için Meta AI komutlarını deneyin

Yaz koleksiyonunu piyasaya süren sürdürülebilir bir moda markası için beş ilgi çekici Instagram başlığı oluşturun. Emojiler kullanın ve harekete geçirici mesajlar ekleyin. Bir fırının Facebook sayfası için yerel müşterilerin yorum ve paylaşımlarını teşvik edecek 10 içerik fikri önerin. Şirketimizin yeni uzaktan çalışma politikasını duyuran bir LinkedIn gönderisinin üç farklı sürümünü yazın. Biri profesyonel, biri rahat ve biri ilham verici olsun. Yoğun çalışan profesyonellere yönelik fitness koçu için bir haftalık Twitter konu fikirleri oluşturun. Her konu için ilgi çekici ifadeler ekleyin. Gradyan arka plan üzerinde girişimcilikle ilgili cesur bir alıntı içeren kare şeklinde bir Instagram gönderisi tasarımı yapın. Modern bir sans-serif yazı tipi ve ilham verici renkler kullanın. Bir aylık evcil hayvan bakım işi için içerik takvimi taslağı hazırlayın. Gönderi türlerini, temaları ve en uygun gönderim zamanlarını dahil edin. Kişisel finans konusunda ücretsiz bir web semineri için ilgi çekici bir Facebook reklam metni yazın. Hedef kitle, öğrenci borçlarıyla mücadele eden Y kuşağıdır. 100 kelimeyi geçmeyin. Verimlilik ipuçları hakkında LinkedIn karusel gönderisi için bir görsel oluşturun. Birinci slaytı temiz bir düzen, profesyonel renkler ve metin eklemek için alan ile tasarlayın. Güneydoğu Asya'da bütçeye uygun sırt çantalı seyahat hakkında yazan bir seyahat blogcusu için trend olan hashtag'ler önerin. Popüler ve niş etiketleri karıştırarak ekleyin.

🔍 Biliyor muydunuz? Nasıl sorduğunuz önemlidir (ses tonu bile önemlidir). Kültürlerarası bir araştırma, chatbotlara kibar bir şekilde sorulan soruların (evet, "lütfen" ve "teşekkür ederim" gibi ifadeler) ölçülebilir şekilde daha iyi yanıtlar aldığını ortaya koydu. Bu da, LLM'lerin insan etkileşimi ipuçlarını düşündüğümüzden daha fazla yansıttığını gösteriyor.

Yaratıcı yazma için komutlar

Meta AI komutlarıyla kısa bir hikaye yazın

İnsanların düşüncelerini duyabilen, ancak sadece yalan söylediklerinde duyabilen bir dedektif hakkında kısa bir hikaye başlangıcı yazın. 150 kelime olsun ve heyecan verici bir sonla bitirin. Bir fantastik roman için beş benzersiz karakter arka planı oluşturun. Her karakterin kendine özgü bir kişilik özelliği ve gizli bir sırrı olmalıdır. Ana karakterleri Teksas, Austin'de rakip yemek kamyonu sahipleri olan bir romantik roman için olay örgüsü değişiklikleri bulmama yardım edin. 20 yıl sonra yapılan bir toplantıda bir araya gelen iki eski arkadaşın diyaloglarını yazın. Biri zengin olmuş, diğeri ise sade bir hayatı tercih etmiş. Gerginliği açıkça belli etmeden gösterin. Gün batımında terk edilmiş bir eğlence parkı için ayrıntılı bir ayar açıklaması oluşturun. Ürkütücü bir atmosfer yaratan duyusal ayrıntılara odaklanın. Sisli bir sahil kasabasında geçen gizemli bir gerilim romanı için atmosferik bir kitap kapağı konsepti oluşturun. Bir deniz feneri, karanlık sular ve uğursuz bir gökyüzü ekleyin. İkinci şanslar temasına dayalı 10 yaratıcı yazma komutu önerin. Anında fikirler uyandırmak için yeterince spesifik olmalarını sağlayın. Bu paragrafı üç farklı tarzda yeniden yazın: noir dedektif, tuhaf masal ve modern gerilim [paragrafınızı yapıştırın] Dağınık atölyesindeki bir steampunk mucidin karakter portresini tasarlayın. Pirinç gözlükler, mekanik aletler ve Viktorya dönemi kıyafetleri ekleyin.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Tembel komutlar giderek popüler hale geliyor. AI öncüsü Andrew Ng, bazen minimal komutların en iyi sonucu verdiğini söyledi: model zaten yetenekliyse, uzun bir bağlam vermek yerine "hata mesajlarını kopyalayıp yapıştırıp düzeltme isteğinde bulunabilirsiniz".

Video oluşturma için komut istemleri

Meta AI komutlarıyla YouTube küçük görselleri oluşturun

TikTok için, yeni başlayanlar için yemek hazırlamayı açıklayan 60 saniyelik bir video senaryosu yazın. Bir ilgi çekici unsur, üç ana ipucu ve bir kapanış çağrısı ekleyin. Bağımsız oyunlara odaklanan bir oyun kanalı için 15 YouTube video fikri önerin. Her biri için dikkat çekici başlıklar ve kısa açıklamalar ekleyin. Ev düzenlemesinin öncesi ve sonrasını gösteren 30 saniyelik bir Instagram Reel için bir storyboard taslağı oluşturun. Beş saniyelik bölümlere ayırın. Uygun fiyatlı akıllı telefonlar hakkında bir teknoloji inceleme video için YouTube küçük görseli tasarlayın. Kalın metin, kontrast renkler ve dikkat çekici bir düzen kullanın. Teknoloji inceleme kanalı için ilgi çekici bir video tanıtım metni yazın. Video, 50 doların altındaki uygun fiyatlı kablosuz kulaklıklar hakkında. İzleyicileri ilk beş saniyede çekin. Zihinsel sağlık ipuçları hakkında 10 eğitici YouTube Shorts videosu için fikirler üretin. Her biri 60 saniyeden kısa olmalı ve görsel bir öneri içermelidir. Bir yemek kanalı için animasyonlu bir başlık kartı tasarımı oluşturun. Mutfak gereçleri, taze malzemeler ve eğlenceli yazı tipleri özelliklerini vurgulayın. Stil: modern ve renkli Otantik Tayland yeşil köri yapımıyla ilgili bir yemek pişirme öğreticisi için video açıklaması yazın ve etiket önerileri ekleyin. YouTube araması için optimize edin. Bir ürünün kutudan çıkarılma video listesi oluşturun. Ürün, birinci sınıf deri bir laptop çantasıdır. Sekiz farklı kamera açısı ve vurgulanacak noktaları ekleyin.

Görüntü oluşturma komutları

Meta AI komutlarına dayalı yaratıcı illüstrasyonlar elde edin

Sıcak aydınlatma, vintage mobilyalar, tavandan sarkan bitkiler ve tezgahın arkasında bir barista bulunan rahat bir kahve dükkanının iç mekanının görüntüsünü oluşturun. Stil: suluboya illüstrasyon Dağ zirvesi ve doğan güneşi içeren minimalist bir logo tasarımı oluşturun. Sadece üç renk kullanın: lacivert, turuncu ve beyaz. Modern ve temiz bir estetik özellik Uçan arabalar, neon tabelalar ve yüksek gökdelenlerle gece vakti fütüristik bir şehir manzarası tasarlayın. Stil, mor ve mavi renk paletiyle cyberpunk olmalı. Koi göleti üzerinde ahşap bir köprü, kiraz çiçekleri ve taş fenerlerin bulunduğu huzurlu bir zen bahçesi görüntüsü oluşturun. Stil: gerçekçi fotoğrafçılık Kitaplarla dolu, rahat okuma köşeleri, peri ışıkları ve spiral merdiveni olan bir ağaç ev kütüphanesinin tuhaf bir illüstrasyonunu oluşturun. Stil: çocuk kitabı illüstrasyonu Eyfel Kulesi, 1950'lerin klasik renk paleti, cesur tipografi ve Art Deco stili ile Paris için vintage bir seyahat posteri tasarlayın. Eyfel Kulesi, 1950'lerin klasik renk paleti, cesur tipografi ve Geometrik şekiller, devre desenleri ve maviden mora geçişli bir gradyan kullanarak yapay zekanın soyut bir temsilini oluşturun. Modern teknoloji estetiği Yüzen adalar, bulutlara dökülen şelaleler, büyülü parlayan kristaller ve uzaktan uçan bir ejderha ile fantastik bir manzara oluşturun. Sabah ışığı altında ahşap bir masanın üzerinde bir kahve fincanı, arka planda bir dizüstü bilgisayar ve minimalist bir Çalışma Alanı estetiği gösteren bir ürün maketi tasarlayın.

🔍 Biliyor muydunuz? Komut mühendisliği teknikleri en az üç ana türe ayrılabilir: manuel doğal dil komutları, öğrenilmiş vektör komutları (gömme) ve hibrit "komut + ince ayar" yöntemleri. Bu da bu alanın ne kadar geniş olduğunu gösteriyor.

Fotoğraf düzenleme için komutlar

Meta AI'daki optimize edilmiş komutlarla fotoğraflarınızı ve illüstrasyonlarınızı daha da geliştirin

Bu fotoğrafın renklerini iyileştirerek gün batımını daha canlı hale getirin. Cilt tonlarını doğal tutarken turuncu ve pembe tonları artırın. Bu ürün fotoğrafındaki arka planı kaldırın ve temiz beyaz bir arka planla değiştirin. Derinlik için gölgeleri koruyun. Bu portreyi sıcak, altın saat ışık efekti verecek şekilde ayarlayın. Gölgeleri yumuşatın ve konuya hafif bir parlaklık ekleyin. Renkleri güçlendirerek, netliği artırarak ve kontrastı ayarlayarak bu yemek fotoğrafını daha iştah açıcı hale getirin. Aşırı doygunluktan kaçınarak doğal görünmesini sağlayın. Bu gündüz fotoğrafını karanlık bir akşam manzarasına dönüştürün. Gökyüzünü karartın, sıcak sokak lambası ışıkları ekleyin ve sinematik bir atmosfer yaratın. Bu iç mekan fotoğrafındaki ışığı düzeltin. Fotoğraf çok karanlık ve lambadan gelen turuncu bir renk tonu var. Daha parlak ve daha nötr hale getirin. Bu portreye vintage film görünümü uygulayın. Hafif gren, yeşil-sarı tonlu soluk renkler ve kenarlarda yumuşak vinyet ekleyin. Bu portrenin dağınık arka planını bulanıklaştırırken, konuyu net bir şekilde odakta tutun. Profesyonel bir alan derinliği efekti oluşturun. Bu doğa fotoğrafına rüya gibi, ruhani bir kalite katın. Yumuşaklığı artırın, hafif bir sis ekleyin ve pastel tonları güçlendirin.

Instagram için komutlar

Meta AI kullanarak Instagram karusel kapak görselleri oluşturun

Butik bir giyim mağazası için 10 Instagram Hikayesi fikri oluşturun. Anketler, testler ve soru çıkartmaları gibi etkileşimli öğeler ekleyin. Sabah rutini ipuçları hakkında bir gönderi için Instagram karusel kapak resmi tasarlayın. Sakinleştirici renkler ve temiz bir düzen kullanın ve başlık metni için alan bırakın. Seyahat Instagram hesabım için bir biyografi yazın. Ben, bütçeye uygun maceralara odaklanan, tek başına seyahat eden bir kadınım. 150 karakterden kısa tutun ve bir eylem çağrısı ekleyin. Grafik tasarımcının portföyü için karusel gönderi fikirleri oluşturun. İşleri sergilemek ve müşterileri çekmek için her slayta nelerin eklenmesi gerektiğini önerin. Bir sağlık koçu için markalı Instagram hikaye şablonu tasarımı oluşturun. Günlük ipuçları, motivasyonel alıntılar ve kişisel markalama öğeleri için alan ekleyin.

WhatsApp için komut istemleri

Meta AI ile OOO mesajları yazın

Geçen hafta gönderdiğim proje teklifi hakkında bir müşteriyle iletişime geçmek için profesyonel bir WhatsApp mesajı yazın. Kibar ve fazla ısrarcı olmayın. Yarınki toplantımız hakkında çalışma grubum için dostça bir hatırlatıcı mesajı oluşturun. Saat, konu ve herkesin hazırlaması gerekenleri ekleyin. Parti davetini kibarca reddetmek için bir WhatsApp mesajı yazın. Önceden bir randevum var, ancak davet edildiğim için minnettar olduğumu göstermek istiyorum. Ev fırını için basit ve profesyonel bir WhatsApp Business profil resmi tasarlayın. Temiz ve samimi bir tarzda bir cupcake simgesi ve iş adını ekleyin. Aile grup sohbetime göndermek için güzel bir sabah mesajı önerin. Çok yapmacık olmadan sıcak ve olumlu olsun. WhatsApp İş için profesyonel bir ofis dışı otomatik yanıt yazın. Önümüzdeki Pazartesi gününe kadar tatildeyim. Acil durum iletişim bilgilerini ekleyin. Müşterilerle randevu rezervasyonlarını onaylamak için bir mesaj şablonu oluşturun. Tarih, saat, konum ve getirmeleri gerekenleri ekleyin. Şükranla ilgili ilham verici bir alıntı içeren bir WhatsApp durum resmi oluşturun. Doğal bir arka plan ve zarif bir tipografi kullanın. İşime bir müşteri yönlendiren kişiye göndermek için bir teşekkür mesajı yazın. Mesajın samimi ve desteklerine ne kadar minnettar olduğumu açıkça belirten bir içerik olmasını sağlayın. WhatsApp İş için sınırlı süreli bir indirimi duyuran bir promosyon mesajı oluşturun. Mesaja aciliyet, net teklif detayları ve harekete geçirici mesaj ekleyin.

🧠 Eğlenceli Bilgi: İlk "komut istemi" 1960'larda ELIZA ile ortaya çıktı. Kullanıcılar duygularını yazdıklarında, sistem bunları geri yansıtıyordu. Bazı insanlar buna o kadar bağlandılar ki, Joseph Weizenbaum'un (icatçısı) sekreteri, ELIZA'nın onları anladığını düşünerek, onunla gizli olarak konuşmak için zaman istedi.

Komik Meta AI komutları

Eğlenceli Meta AI komutlarını deneyin

Her gün aynı soruları yanıtlamaktan bıkmış bir AI hakkında bir şiir yazın. Diğer AI'lar için bir AI terapisti olduğunuzu varsayın. Varoluşsal bir kriz yaşayan bir chatbot'a ne tavsiye edersiniz? Sadece bir ekmek kızartma makinesi olmak isteyen bir AI'nın hayatındaki bir günü anlatın. İnsanların kahve molalarını kıskanan bir AI'nın bakış açısından bir stand-up komedi rutini oluşturun.

Meta AI'da komut istemlerini kullanırken sık yapılan hatalar nelerdir?

Meta AI'ya komut vermek kolay görünebilir, ancak tutarlı ve yüksek kaliteli yanıtlar almak pratik gerektirir. Aşağıda, komutları daha az etkili hale getiren bazı yaygın hatalar ve bunların nasıl düzeltileceği anlatılmaktadır.

Hata Ne olur Nasıl düzeltilir Eksik bağlam AI, neye ihtiyaç olduğunu anlamakta zorlanıyor Netlik için arka plan veya örnekler ekleyin Çok fazla talimat Model odak noktasını kaybediyor Her komutu tek bir net hedefe odaklayın. Zayıf soru formülasyonu Sonuçlar eksik veya kafa karıştırıcı geliyor Doğrudan ve spesifik sorular sorun Geri bildirim döngülerini atlama Komutlar zamanla gelişmez Çıktıları gözden geçirin ve ifadeleri düzenli olarak iyileştirin.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Düşünce Zinciri (CoT) komutları, bir komuta "Adım adım düşünelim" ifadesini eklemenin, LLM'lerde mantık görevlerinin performansını büyük ölçüde artırdığını göstermektedir.

Meta AI Kullanımının Sınırlamaları

Meta AI, hızlı içerik oluşturma ve fikir destekleri için yararlıdır, ancak kusursuz değildir. Birçok kullanıcı, bu sınırlamaların kendilerini Meta AI alternatiflerini keşfetmeye yönlendirdiğini fark etmiştir:

Karmaşık konularda yüzeysel akıl yürütme: Teknik veya stratejik tartışmalarda bağlamı veya nüansları gözden kaçırabilir.

Net ve iyi komutlara bağımlılık: Kötü yapılandırılmış girdiler, alakasız veya tekrarlayan sonuçlara yol açabilir.

Veri ve gizlilik endişeleri: Hassas bilgileri işleyen kullanıcılar, veri kullanım politikalarını kısıtlayıcı bulabilirler.

Sınırlı yaratıcı tutarlılık: AI yazma komutları arasında ton ve stil değişebilir, bu da marka uyumunu etkileyebilir. AI yazma komutları arasında ton ve stil değişebilir, bu da marka uyumunu etkileyebilir.

Entegrasyon eksiklikleri: Bazı kurumsal veya ş Akışı araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kuramaz, bu da gerçek zamanlı işbirliği sınırlarını belirler.

Keşfedilebilecek Meta AI Alternatifleri

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

İşte işinizi ilerletmek için bazı Meta AI alternatifleri. 👇

1. ClickUp

Çoğu oluşturucu ve pazarlamacı, AI'nın daha hızlı yaratmanıza yardımcı olduğu, ancak daha iyi uygulamaya geçmenize yardımcı olmadığı bu ş akışı boşluğuyla karşılaşır. Komutlarınız, taslaklarınız ve fikirleriniz belgeler, sohbet uygulamaları ve proje araçları arasında dağınık hale gelir.

ClickUp, dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olarak bu boşluğu doldurur. AI tarafından oluşturulan içeriğinizin gerçek proje yönetimi ile buluştuğu yerdir; beyin fırtınalarını görevlere, taslakları ş akışlarına ve fikirleri teslim edilen işlere dönüştürür.

ClickUp, tüm Work Sprawl formlarını ortadan kaldırarak %100 bağlam ve insanlar ile temsilcilerin birlikte çalışabileceği tek bir yer sağlar .

AI işlerinin gerçekten bir yere varmasını isteyen içerik oluşturucular ve pazarlamacılar için, ClickUp'ın nasıl ayak uydurduğunu burada bulabilirsiniz.

Kişisel asistanınız gibi çalışan AI

Hedeflerinizi, yorumlarınızı, referans belgelerinizi ve halihazırda açık olan konuşmalarınızı anlayan bir AI asistanı mı istiyorsunuz? ClickUp Brain, işinizin yapıldığı alanların içinde yer alır. Siz sadece sorarsınız, o da çalışma alanınızda olanlardan anlam çıkarır.

Diyelim ki bir ürün lansmanı için bir özellik hikayesi hazırlıyorsunuz. İlgili görevi açın ve ClickUp Brain'den keşif notlarını, müşteri aramalarını ve iç geri bildirimleri incelemesini isteyin. Kullanıcının karşılaştığı zorlukları ve yeni deneyimi açıkça vurgulayan bir anlatı oluşturur.

Ardından, ifadeleri iyileştirebilir, yayın görevine ek dosya olarak ekleyebilir ve aynı alanda inceleme için paylaşım yapabilirsiniz.

📌 Şu komutları da deneyebilirsiniz: Feature Delta için keşif ve geri bildirim görevlerini inceleyin. Kullanıcıların yaşadığı sıkıntıları ve bu özelliğin sağladığı sonuçları açıklayan kısa bir metin taslağı hazırlayın.

Bu kararın ardındaki mantığı bir cümleyle özetleyin ve görev açıklamasına ek dosya olarak ekleyin.

Bu kullanıcı röportajından en önemli üç bilgiyi vurgulayın ve takip edilecek eylemlerin bir kontrol listesini ekleyin.

Bu paragrafı, amacını bozmadan doğrudan ve kendinden emin bir üslupla yeniden yazın.

Birden fazla AI modeli arasında akıcı bir şekilde geçiş yapın

Hem Brain hem de ClickUp Brain MAX, ChatGPT, Claude ve Gemini'yi tek bir çatı altında kullanmanıza olanak tanır. Her model kendi güçlü yönlerinde uzmanlaştığı için, ayrı AI araçları arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

ClickUp Brain içinde LLM'leri değiştirerek AI deneyiminizi kişiselleştirin.

Bu, her modelin aynı proje verileri ve bağlamından çalıştığı için AI Sprawl'ı azaltır.

Örnek: Bir özellik duyurusu için mesaj hazırladığınızı varsayalım. ClickUp görevinizde araştırmalarınız, görüşme notlarınız ve iç gerekçeleriniz zaten belgelenmiş durumda. ClickUp'ın bağımsız masaüstü uygulaması Brain MAX'ı açın ve Claude'dan bu bilgileri basit bir anlatı yapısına dönüştürmesini isteyin. Stratejinizi desteklemek için ClickUp Brain MAX içindeki Gemini'yi kullanın Yapı sağlam hale geldiğinde, ChatGPT'ye geçerek müşteriye yönelik duyurunun tonunu ayarlayın. Ardından Gemini'ye geçerek mesajı iki cümlelik net bir ürün güncellemesine sıkıştırın.

📌 Bu komutu deneyin: Bu anlatımı netleştirmek ve kullanıcı sonucunu vurgulamak için iyileştirin. Ardından 2-3 cümlelik bir ürün güncellemesine sıkıştırın.

Fikirler aklınıza geldiği anda yakalayın

ClickUp'ta Konuşma-Metin Dönüşümü Brain MAX, ses öncelikli verimliliği destekler, böylece düşünceleriniz ve içgörüleriniz ortaya çıktıkları anda bozulmadan kalır. Siz bir kez konuşursunuz, Brain MAX düşüncenizi kullanışlı bir işe dönüştürür.

ClickUp Talk to Text ile sözlü bilgileri yakalayın ve anında yapılandırılmış adımlara dönüştürün

Örneğin, bir müşteri görüşmesini bitirdiğinizde, kullanıcının hayal kırıklığını mükemmel bir şekilde yansıtan bir cümle duyduğunuzu varsayalım. Görev hala açıkken bu cümleyi yüksek sesle söyleyin. Talk to Text, bu düşünceyi göreve ekleyebileceğiniz net bir içgörü cümlesine dönüştürür.

İhtiyacınız olduğu anda bilgiyi ön plana çıkarın

ClickUp'taki Kurumsal Arama, karar geçmişinizi, araştırma izlerinizi, kullanıcı notlarınızı ve destekleyici belgeleri araştırmaya gerek kalmadan bir araya getirir.

ClickUp Enterprise Search'ü kullanarak bağlantılı bilgileri ve karar bağlamını anında alın

Hatırladığınız cümleyi yazın, ClickUp Brain o bağlamla ilgili her bağlantıyı bulsun.

Diyelim ki, geçen çeyrekteki onboarding akışındaki değişikliğin gerekçesini yeniden gözden geçirmeniz gerekiyor. Özellik adını aratıyorsunuz ve Enterprise Search, kullanıcı araştırma görevini, toplantı özetini ve nihai karar notunu gösteriyor. Birkaç saniye içinde netlik kazanıyor ve işe devam ediyorsunuz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Tekrarlayan işleri otomasyonla otomatikleştirin: ClickUp otomasyonu ile ş akışlarının kendiliğinden devam etmesi için görev güncellemelerini tetikleyin, atamaları yönlendirin ve takip mesajları gönderin. ClickUp otomasyonu ile ş akışlarının kendiliğinden devam etmesi için görev güncellemelerini tetikleyin, atamaları yönlendirin ve takip mesajları gönderin.

Süreçlerin kendi kendini düzeltmesine izin verin: ClickUp Agents'ı, durmuş görevleri veya gecikmiş işleri izlemek ve doğru zamanda doğru kişilere hatırlatma yapmak için ayarlayın. ClickUp Agents'ı, durmuş görevleri veya gecikmiş işleri izlemek ve doğru zamanda doğru kişilere hatırlatma yapmak için ayarlayın.

Programınızı esnek tutun: ClickUp Takvim ile yeni öncelikler, son tarihler veya iş yüküne göre gününüzü yeniden düzenleyin, böylece programınız gerçek zamanlı olarak ayarlanır. ClickUp Takvim ile yeni öncelikler, son tarihler veya iş yüküne göre gününüzü yeniden düzenleyin, böylece programınız gerçek zamanlı olarak ayarlanır.

Konuşmaları eyleme dönüştürün: ClickUp AI Notetaker'ın aramalara katılmasına, kararları kaydetmesine ve eylem öğelerini doğrudan ihtiyaç duyulan göreve ek dosya olarak eklemesine izin verin. ClickUp AI Notetaker'ın aramalara katılmasına, kararları kaydetmesine ve eylem öğelerini doğrudan ihtiyaç duyulan göreve ek dosya olarak eklemesine izin verin.

Tekrarlamak istediğiniz düşünceleri kaydedin: ClickUp Brain'de komut istemlerini kaydedin, böylece tüm ekip üyeleri araştırma, analiz veya tanıtım için aynı mantık kalıplarını kullanabilir.

Fikirden ş Akışına sorunsuz bir şekilde geçin: ClickUp Beyaz Tahtalarında deneyleri, ş Akışlarını, müşteri yolculuklarını veya sistem mantığını harita haline getirin. ClickUp Beyaz Tahtalarında deneyleri, ş Akışlarını, müşteri yolculuklarını veya sistem mantığını harita haline getirin.

Verilerinizi otomatik olarak güncelleyin: ClickUp AI alanlarını ekleyerek duygu, aciliyet, karmaşıklık, sağlık puanları veya anlaşma riskini otomatik olarak hesaplayın. ClickUp AI alanlarını ekleyerek duygu, aciliyet, karmaşıklık, sağlık puanları veya anlaşma riskini otomatik olarak hesaplayın.

ClickUp sınırlamaları

Aracın kapsamlı özellikleri ve özelleştirme seçenekleri yeni kullanıcıları zorlayabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.585+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Bir Reddit kullanıcısı ClickUp ile ilgili deneyimlerini paylaşıyor:

Evet. ClickUp Brain, dürüst olmak gerekirse, bana çok fazla zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde iş yaparken yapılacak son şey bu. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenliyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey de Docs. Biçim seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok şirinler!

Evet. ClickUp Brain, dürüst olmak gerekirse, bana çok fazla zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde iş yaparken yapılacak son şey bu.

İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenliyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey de Docs. Biçim seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok şirinler!

2. ChatGPT

ChatGPT aracılığıyla

ChatGPT, basit bir sohbet arayüzü aracılığıyla e-posta taslaklarından kod hata ayıklamaya kadar her şeyi halleder. OpenAI'nin konuşma modeli, oturumunuz sırasında önceki iletişimlerinizi hatırlar, böylece bağlamı tekrarlamadan önceki yanıtları temel alabilirsiniz.

Yazma asistanı aracı, daha sofistike bir mantık mı yoksa daha hızlı sonuçlar mı istediğinize bağlı olarak çeşitli model seçenekleri sunar. Sesli konuşmalar, ellerinizi kullanmadan etkileşim kurmak için şaşırtıcı derecede iyi çalışır ve mobil uygulama, tüm fonksiyonları telefonunuza getirir.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Yineleyen görevler için belirli talimatları ve tercihleri saklayan özel GPT'ler oluşturun, böylece her yeni konuşmada gereksinimleri yeniden açıklamaya gerek kalmaz.

Konuşma sırasında model sürümleri arasında geçiş yaparak, mevcut ihtiyacınıza göre işlem hızı ile karmaşıklık arasında denge sağlayın.

PDF'leri, elektronik tabloları veya görüntüleri yükleyin ve bilgileri manuel olarak çıkarmadan veya yazıya dökmeden içerikleri hakkında ayrıntılı sorular sorun.

AI görüntü komutlarıyla görseller oluşturun ve kompozisyon, renk veya stil gibi öğelerde belirli ayarlamalar talep ederek bunları iyileştirin.

ChatGPT sınırlamaları

Ücretsiz kullanıcılar, yoğun kullanım saatlerinde daha yavaş yanıt süreleri yaşar ve görüntü oluşturma ve veri analizi gibi gelişmiş özelliklere erişimlerini kaybederler.

Topluluk tarafından oluşturulan özel GPT'lerin çıktı kalitesi, herkesin bunları oluşturabilmesi ve paylaşabilmesi nedeniyle önemli ölçüde farklılık gösterir.

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 20 $

Pro: 200 $/ay

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.045+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (260'tan fazla yorum)

3. Claude

Claude aracılığıyla

Claude, uzun belgeleri işler ve uzun konuşmalar boyunca bağlamı korur. Anthropic, birden fazla iletişim üzerinden gelişen karmaşık projeleri yönetmek için bu aracı geliştirdi, bu da zaman içinde tutarlı bir anlayış gerektiren işler için kullanışlı olmasını sağladı.

Görsel özellikler, yorumlama ve analiz için grafikler, diyagramlar veya görüntüler yüklemenizi sağlar. Arayüz minimal ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermez, böylece konuşma odak noktası olur.

Claude'un en iyi özellikleri

Aynı anda birden fazla belge yükleyin ve farklı kaynaklardaki bilgileri sentezleyerek kalıpları veya çelişkileri belirlemek için sorular sorun.

Belirli ton ve stillerde yazım talep edin, ardından ses, yapı veya resmiyetin nasıl ayarlanmasını istediğinizi tam olarak açıklayarak çıktıyı iyileştirin.

Asistan, önceki mesajlardan mimari seçimlerinizi, adlandırma kurallarınızı ve proje gereksinimlerinizi hatırlarken, birden fazla borsada kod geliştirin.

Claude sınırlamaları

Asistan, makul talepleri zaman zaman reddederek, meşru ş Akışlarını kesintiye uğratabilecek aşırı ihtiyatlı içerik politikaları uyguluyor.

Yüksek talep dönemlerinde ücretsiz erişim kısıtlanır ve kullanıcıların konuşmalarına devam etmeden önce beş saat beklemeleri gerekir.

Temel bilgilerde son tarih olduğu için güncel bilgiler, web arama özelliklerinin açıkça etkinleştirilmesini gerektirir.

Claude fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 20 $

Max: Kullanıcı başına aylık 100 $'dan başlayan fiyatlarla

Claude puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (65+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

4. Google Gemini

Gemini aracılığıyla

Google Gemini, mevcut Google ekosistemine doğrudan bağlantı kurar. Platform, Gmail, Drive, Dokümanlar ve Google Takvim ile entegre olarak, konuşmadan ayrılmadan kişisel dosyalarınızı ve bilgilerinizi arayabilmenizi sağlar.

Uzantılar, YouTube, Haritalar ve Uçuşlar'dan veri çekerek tek bir arayüzde yapabileceklerinizi genişletir. Google Çalışma Alanı uygulamalarına doğrudan aktarılan içerik taslakları oluşturabilir ve böylece olağan kopyala-yapıştır ş Akışını ortadan kaldırabilirsiniz.

Google Gemini'nin en iyi özellikleri

Biçimlendirme korunarak doğrudan Google Çalışma Alanı uygulamalarına akışla aktarılan belge, hesap tablosu veya sunum taslakları oluşturun.

Mevcut durumunuza göre aynı konuşma konusu içinde metin girişi, sesli sorgular ve resim yüklemeleri arasında geçiş yapın.

Konuşmalar sırasında güncel etkinlikler, gerçekler veya güncellenmiş veriler için Google Arama'dan otomatik olarak gerçek zamanlı bilgileri alın.

Google Gemini sınırlamaları

Google hizmetlerine yapılan bağlantılar, farklı hesap türlerinde tutarsız bir şekilde çalışır ve Çalışma Alanı hesapları belirli bölgelerde daha fazla kısıtlamaya tabidir.

Yanıtlar bazen, alternatifler belirli sorunuzu veya ihtiyacınızı daha iyi karşılasa bile, Google ürün ve hizmetlerini tercih edebilir.

Google Gemini fiyatlandırması

Ücretsiz

Google AI Pro: Aylık 19,99 $

Google AI Ultra: 249,99 $/ay

Google Gemini puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (275+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

5. Perplexity AI

Perplexity AI aracılığıyla

Perplexity AI, kaynaklarını gösteren bir araştırma aracı olarak fonksiyon görür. Her yanıt, orijinal materyale bağlantı veren tıklanabilir alıntılar içerir, böylece bilgileri doğrulayabilir ve konuları daha ayrıntılı olarak keşfedebilirsiniz.

Odak modu, aramaları akademik makaleler, Reddit tartışmaları veya YouTube videoları gibi belirli kaynak türleriyle sınırlar. Koleksiyonlar, ilgili aramaları konuya göre düzenlemenizi ve birden fazla oturuma yayılan devam eden projeler için bilgi tabanları oluşturmanızı sağlar.

Perplexity AI'nın en iyi özellikleri

Kaynak materyale doğrudan bağlantı veren satır içi alıntılara tıklayarak iddiaları doğrulayın, böylece orijinal içeriği okuyabilir ve güvenilirliğini kendiniz değerlendirebilirsiniz.

Her cevabın ardından görünen ilgili sorular için AI tarafından oluşturulan önerileri takip edin, gözden kaçırmış olabileceğiniz bağlantıları ve bakış açılarını keşfedin.

Her sorguda çalışan otomatik web aramalarıyla güncel bilgilere erişin ve yanıtların son gelişmeleri ve güncellemeleri yansıtmasını sağlayın.

Perplexity AI sınırlamaları

Ücretsiz hesaplar, gelişmiş aramalarda günlük sınırlamalara tabidir ve daha derin araştırma yapmanız gerektiğinde daha yetenekli modellere erişimi kısıtlar.

Yanıtlar derinliğe göre kısalığı önceliklendirir, bazen nüans ve ayrıntılar eksik olabilir.

Alıntı kalitesi tamamen mevcut kaynaklara bağlıdır ve bazen belirtilen iddiaları tam olarak desteklemeyen, daha az güvenilir web sitelerine bağımlıdır.

Perplexity AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 20 $

Maksimum: 200 $/ay

Kurumsal Pro: Kullanıcı başına aylık 40 $

Enterprise Max: Kullanıcı başına aylık 325 $

Perplexity AI puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

ClickUp ile AI çıktılarınızı hayata geçirin

İyi Meta AI komutları her şeyi değiştirir. Netlik sağlar, fikirleri keskinleştirir ve daha hızlı sonuca ulaşmanıza yardımcı olur.

Ancak komutlar tek başına döngüyü tamamlamaz. Hala fikrin plana, planın eyleme ve eylemin gerçek bir sonuca dönüşeceği bir yere ihtiyacınız var.

İşte bu noktada işler ya ilerler ya da durur ve genellikle sekme değiştirme karmaşası başlar.

ClickUp, tüm akışı tek bir yerde tutar. ClickUp Brain'i kullanarak beyin fırtınası yapın, içgörülerinizi doğrudan Görevler'e ekleyin ve her beş dakikada bir bağlamı sıfırlamadan işinizi ilerletin.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Meta AI, gizlilik ayarlarınıza ve platform kullanımınıza bağlı olarak modellerini iyileştirmek için komut istemlerini ve çıktıları kullanabilir. Meta'nın gizlilik politikasını gözden geçirip hassas veya gizli bilgileri paylaşmaktan kaçınmanız en iyisidir.

Meta AI komutları, doğal ve açıklayıcı ifadelerle iyi iş yapar ve Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi Meta platformlarında hızlı yanıtlar vermek üzere tasarlanmıştır. ChatGPT komutları, daha uzun veya daha karmaşık yanıtlar gerektiren ayrıntılı, yapılandırılmış istekler için daha uygundur.

En iyi Meta AI görüntü komutları açık ve belirgindir, genellikle bir ila üç cümle uzunluğundadır. Çok kısa olanlar belirsiz olabilir, çok uzun olanlar ise AI'yı karıştırabilir. Ayrıntılarla aşırı yükleme yapmadan yeterli bağlam sağlamaya odaklanın.

Evet, Meta AI tek bir komutla hem metin hem de görsel üretebilir. İstediğinizi ayrıntılı olarak açıklayabilirsiniz, AI ise isteğinize bağlı olarak yazılı içerik, görsel veya her ikisini birden üretecektir.