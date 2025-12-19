Ölçeklenebilir Pazarlama için AI ile İçerik Yeniden Kullanımını Otomasyon ile Gerçekleştirme

Bir satış yapmak, yani bir potansiyel müşteriyi veya aktif olmayan bir kullanıcıyı aktif bir müşteriye dönüştürmek için 8 ila 50 arasında temas noktası gerekir.

İçerik takımının bir üyesi olarak, herkesin her zamankinden daha yoğun olduğunu biliyorum. Daha fazla içerik oluşturmak çözüm değildir.

İçerik yeniden kullanımı imdadınıza yetişir. AI, bunu herkes için kolaylaştırır.

Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyor mu? Aşağıda, kaynaklarınızı veya zamanınızı boşa harcamadan AI kullanarak içerik yeniden kullanımında otomasyonu göstereceğim.

İçerik Yeniden Kullanımı Nedir (ve Neden Her Zamankinden Daha Önemlidir)

İçeriğin yeniden kullanımı, bir içeriği çeşitli platformlar için farklı biçimlere stratejik olarak uyarlama sürecidir. Örneğin, yüksek performanslı bir blogu, hedef kitlenizin ilgi alanlarına göre bir dizi haber bültenine, sosyal medya gönderisine veya etkileşimli bir videoya dönüştürebilirsiniz.

Akıllı pazarlamacılar, yüksek değerde olan içerik varlıklarının genel ömrünü uzatmak için bunu kullanır.

AI ile içerik yeniden kullanmanın en iyi yanı, yeni başlayan pazarlamacılardan orta düzey ve üst düzey yöneticilere kadar herkesin kullanabilmesidir.

Siz ve takımınızın içeriği yeniden kullanmanızın nedenleri şunlardır:

Farklı kitleleri yakalayın : Mevcut içeriği birden fazla biçimde dönüştürerek, araştırma ve strateji işlerini tekrarlamadan hedef kitlenize tercih ettikleri tüketim yöntemleri (video, sosyal medya, kısa okumalar, uzun okumalar) üzerinden ulaşın.

Oluşturma maliyetlerini azaltın : Takımlarınız, yeni materyal geliştirmek için harcadıkları maliyetin çok daha azıyla mevcut içeriği çeşitli biçimlere dönüştürebilir.

Tutarlı mesajlar oluşturun : Yeniden kullanılan içerik, her yerde aynı şekilde duyulmadan tüm temas noktalarında temel değer önerilerinizi güçlendirir.

İçerik ROI'sini en üst düzeye çıkarın : Yeniden kullanım, her zaman güncel olan bir içeriği birden fazla gelir getirici varlığa dönüştürerek içerik yatırımınızdan maksimum değer elde etmenize yardımcı olur.

SEO performansını iyileştirin: Yeniden kullanılan içerik, genel dijital varlığınızı artırabilecek birden fazla girdi ve iç bağlantı fırsatı yaratır.

Pazarlama Takımları için Yaygın Yeniden Kullanım Engelleri

İçerik yeniden kullanımı teoride kolay görünebilir. Anlıyorum. Ancak bu süreç ilk kez yapılacaksa, biraz zorlayıcı olabilir.

Çoğu pazarlama takımının zorlandığını gördüğüm noktalar şunlardır:

Yeniden kullanılacak içerik adayını belirleme : Zorluk, hangi içeriğin hangi biçimlerde yeniden kullanılacağını belirlemekle başlar, yani bir içerik türünü diğerine göre önceliklendirmekle başlar.

Manuel biçim uyarlama : Her platformun kendi gereksinimleri ve hedef kitlesinin beklentileri vardır. Her kanal için içeriği manuel olarak uyarlamak son derece zaman alıcıdır (bazen yeni bir içerik oluşturmaktan daha fazla zaman alır).

Marka sesinin tutarsızlığı : Marka sesinden ödün vermeden veya temel mesajı sulandırmadan farklı platformlarda içeriği uyarlamak zor bir iştir.

Kalite kontrol eksiklikleri : Dönüşüm sürecinde, yeniden kullanılan içerik genellikle olması gereken etkiyi, bağlamı veya doğruluğu sağlayamaz.

Koordinasyon kabusu: Yeniden kullanılan içeriği birden fazla platformda yayınlamak, birkaç departmanla (tasarım, ürün vb.) işbirliği yaparken koordinasyon gerektirir.

👀 Biliyor muydunuz? Tam uzunlukta bir blog yazısı oluşturmak ortalama 3 saat 48 dakika sürer. 🤯 Bu içeriği oluşturmak için 12 saatten fazla zaman harcadım ve bunu yaparken yapay zeka kullandım. Aynı ankete göre, bir blog yazısı oluşturmak için 6 saatten fazla zaman harcayan blog yazarları daha iyi sonuçlar elde etme olasılığı daha yüksektir. Yani, AI olsa bile, bu asla bir komut, kopyala-yapıştır ve zamanlama değildir. Bunu kendinize göre işleyebilirsiniz.

AI, Yeniden Kullanım Sorununu Nasıl Çözüyor?

Yeniden kullanım faaliyetini yürütürken, süreçteki zaman alıcı ve tekrarlayan görevleri yapay zekaya bırakıyorum. Örneğin,

Biçim uyarlama

Yeniden kullanmanın amacı, içeriği her kanala uygun hale getirmektir. LinkedIn karuseli, ilgilenen bir alıcı için daha fazla bilgi sunmama yardımcı olabilir. Ya da kısa özetler Twitter'da daha fazla ilgi görür (hala ona X diyemiyorum).

Ancak, daha önce de söylediğim gibi, bu işi manuel olarak yapmak genellikle çok fazla iş gerektirir.

Platforma özgü içerik uyarlamasını AI içerik oluşturma araçlarına dış kaynak olarak yaptırıyorum.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı yapay zeka araçlarını kullanıyor. Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapabilen çok yönlü yetenekleri, bu araçların çeşitli roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmasının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili anahtar geçiş maliyeti ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile bu sorun ortadan kalkar. Çalışma Alanınızda yer alır, üzerinde çalıştığınız şeyi bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir! ClickUp ile verimliliğinizi 2 kat artırın!

Marka sesini korumak

Birden fazla takım üyesi içerik oluşturma ve yeniden kullanma sürecine dahil olduğunda, markanın tonunu ve sesini korumak en büyük zorluktur.

Kıdemli metin yazarınız tarafından yazılan bir blog yazısı, yeni sosyal medya çalışanınız tarafından yazılan bir tweet'ten tamamen farklı olmamalıdır.

AI, beceri eksikliklerini gidermek için eşitleyici bir rol oynar.

Marka tonu, kelime dağarcığı vb. içeren bir AI komut kütüphanesi oluşturarak bu sorunu çözdüm. Herkes bunu kopyalayabilir veya tutarlı sonuçlar elde etmek için bu yöntemi takip edebilir.

İşte pratikte nasıl olduğu: Marka kılavuzu örnekleriyle başlayın : Onaylanmış ton referanslarından oluşan kısa bir kütüphane oluşturun. Bu referanslar, başlıklar, blog girişleri, sosyal medya başlıkları veya sesinizi yansıtan reklam metinleri gibi olabilir. Bunlar, mevcut yüksek performanslı içeriklerinizden alınabilir.

Komutlar değil, bağlam ekleyin : AI'dan "samimi bir başlık yaz" demek yerine, markanızın tonunu referans alarak talimat verin, örneğin "Ürün duyuru gönderilerimizle aynı ses tonu ve ritimde bir başlık yaz".

Çalışma Alanı'ndaki örnekleri kullanın: Belge, içerik özeti veya yaratıcı pano olsun, AI'nın çıktı oluşturmadan önce istenen enerjiyi, yapıyı ve ifadeyi anlaması için en iyi 2-3 ton örneğini yapıştırın.

İçerik önceliklendirme

İçerik elektronik tablolarda yer alıyorsa, yeniden kullanım için en uygun adayları bulmak zorlu bir mücadeledir.

Neden mi? Çünkü içgörüler ortaya çıkarmazlar.

AI destekli etiketleme, kümeleme veya puanlama olmadan, en iyi yeniden kullanım fırsatlarını belirlemek manuel bir dedektiflik işi haline gelir.

İçerik kitaplığı büyük olduğunda, farkında olmadan konuların tekrarlanması da mümkündür. AI, benzer parçaları kümeleyerek, sıfırdan başlamak yerine bunları birleştirmenize veya yenilemenize yardımcı olabilir.

İçerik pazarlamasında yapay zeka bu açıdan bir nimettir. Tüm içerik kitaplığınızı analiz ederek şunları vurgulayabilir:

Hangi içerikler her zaman güncelliğini korur (aylar sonra bile hala geçerli)?

Hangileri yeterince kullanılmıyor (yeterince erişilemeyen iyi içerikler)?

Ve hangilerinin yenilenmesi veya yeniden düzenlenmesi gerektiğini (yüksek gösterim sayısı, düşük dönüşüm oranı)

Bu notta, AI tarafından oluşturulan içeriği nasıl insancıllaştıracağınızı da bilmelisiniz. Bu olmadan, ruhsuz ve düz bir ses çıkar. Metne benzetmeler ve kişisel deneyimlerinizi dahil edin. Bu, mizah, zeka veya kişisel bir dokunuş katan herhangi bir şey olabilir. Ayrıca, AI halüsinasyon görür. Yayınlamadan önce her şeyi doğrulayın. Buna AI'nın getirdiği bilinen veriler, raporlar, alıntılar ve önyargılar da dahildir.

AI ile İçerik Yeniden Kullanımını Otomasyonla Gerçekleştirme (ve ClickUp'ın Bu Konudaki Yardımı)

AI, sihirli bir çözüm olmaktan uzak, yapılandırılmış bir yeniden kullanım sisteminin parçası olduğunda en iyi şekilde iş yapar.

AI kullanarak içerik yeniden kullanımının otomasyonunu gerçekleştirmeye yeni başlıyorsanız bu çerçeveyi kullanın.

1. İçerik denetimi gerçekleştirin

Her zaman geçerli olan temel konulara odaklanın. Birden fazla biçim ve platformda kullanılabilen kullanım kılavuzları veya problem çözme içerikleri düşünün. Bu içerikler, ne zaman keşfedilirse keşfedilsin tutarlı bir değer sunacaktır.

Aşağıdaki tabloyu kullanarak, en iyi yeniden kullanım adayının ilgili metriklerle nasıl uyumlu olduğunu izliyorum:

İçerik türü Izlemeniz gereken anahtar metrikler Blog Yazıları Sayfa görünümleri, sayfada geçirilen süre, geri bağlantılar, sosyal paylaşımlar, dönüşüm oranları Sosyal medya gönderileri Beğeniler, paylaşımlar, yorumlar, kaydetmeler, tıklama oranı E-posta bültenleri Açılma oranı, tıklama oranı ve iletme oranı Teknik raporlar ve e-kitaplar İndir sayısı, potansiyel müşteri oluşturma, etkileşim süresi

Bu aşamada, stratejik uygunluğu da göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin, içerik mevcut pozisyon ile uyumlu mu? Aktif bir kampanyayı destekliyor mu? Yaklaşan bir lansman veya etkinlikle ilişkilendirebilir miyim?

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp Docs, tüm içerik varlıklarınızı, analiz notlarınızı ve denetim bulgularınızı paylaşılan bir alanda merkezileştirir. Tasarımcılardan yazarlara ve stratejistlere kadar herkes tek bir doğru kaynağa başvurur.

Düzenlenebilir ve paylaşılabilir ClickUp belgelerini kullanarak, içerik yeniden kullanım stratejinizi başlatmadan önce bir içerik denetimi gerçekleştirin.

Her bir içerik parçası kampanya, huni aşaması veya persona ile etiketlenebilir, böylece takımınız her bir varlığın daha geniş pazarlama ekosistemine nasıl uyduğunu görebilir.

Gerçek zamanlı düzenleme ve satır içi yorumlama, içerik, tasarım ve SEO takımlarının belge içinde fikirlerin yeniden kullanımı konusunda kolayca işbirliği yapmasını sağlar. Sürüm karmaşasına veda edin.

💡 ClickUp Avantajı: İçerik denetimini, tek başına, üç ayda bir yapılan bir işlemden, sürekli olarak yeni yeniden kullanım fırsatlarını belirleyen fonksiyonlar arası bir sürece dönüştürebiliyorum.

2. İçerik yeniden kullanım stratejisi ve hedeflerini tanımlayın

Yeniden kullanım hedeflerinizi belirleyin, yani yeniden kullanılan içerikle neyi başarmak istiyorsunuz?

Belirli açılış sayfalarına daha fazla trafik çekmek ister misiniz?

Yeni kanallardan nitelikli potansiyel müşteriler oluşturmaya mı çalışıyorsunuz?

Aktif olmadığınız platformlarda otorite kurmanız mı yapılacak?

İçeriği farklı şekilde tüketen belirli bir hedef kitle segmentini mi hedefliyorsunuz?

Yüksek performanslı içeriğin ömrünü uzatmak ister misiniz?

Bu sorulara vereceğiniz yanıtlar, yeniden kullanım akışınızızdaki her kararı şekillendirir. Esas olarak, bu iki önemli husus:

Dönüşüm öncelikleri: Bir teknik rapor, blog serisi, video serisi, infografik serisi veya sosyal medya gönderileri olarak yeniden kullanılabilir. Önceliklerinize göre hangisinden başlamalısınız?

Kaynak tahsisi: Bir teknik raporu haber bültenine dönüştürmek, etkileşimli bir infografik oluşturmaktan daha az iş gerektirebilir. Belirli bir içerikle ilgili hedeflerinize bağlı olarak ne kadar zaman ayırmalısınız?

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp Beyaz Tahtaları, stratejiyi statik belgelerden çıkararak işbirliğine dayalı, görsel bir alana taşır. Takımınız gerçek zamanlı dijital bir tuval üzerinde beyin fırtınası yapabilir, planlama yapabilir ve fikirleri bir araya getirebilir.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile vizyonunuzu zahmetsizce eskizleyin, çizin ve oluşturun.

Stratejiyi Beyaz Tahtalar üzerinden uygulamaya bağlayın. Yapışkan notları veya fikirleri tek bir tıklama ile eyleme geçirilebilir ClickUp görevlerine dönüştürün ve yeniden kullanım planınızı içerik takviminize bağlı tutun.

💡 ClickUp Avantajı: İçerik yeniden kullanım stratejim etkileşimli ve şeffaf hale geliyor. Herkes, içeriğin iş hedefleriyle nasıl bağlantı kurduğunu bir bakışta görebiliyor, böylece çakışmalar, kaçırılan fikirler ve onay sürecindeki gecikmeler azalıyor.

3. Otomasyon aracını seçin ve ayarlarını yapın

Artık, içerik yeniden kullanım ihtiyaçlarınıza ve teknik rahatlık düzeyinize uygun AI araçlarına ihtiyacınız var.

İdeal olarak, aşağıdakileri yapabilen bir araç aramalısınız:

Mevcut içerik yönetim sistemleriniz ve sosyal platformlarınızla entegre edin

Hızlı takım adaptasyonu için minimum öğrenme eğrisi vardır.

Başlamak için minimum kurulum ve eğitim gerektirir.

Marka sesinizi korurken farklı içerik uyarlamaları oluşturun.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

Bu aşamada birden fazla aracı kullanmak yerine, içeriğin tüm yaşam döngüsü boyunca yönetimi için merkezi bir merkez görevi gören ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımını tercih edebilirsiniz.

ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımı ile tüm pazarlama çabalarınızı tek bir yerden yönetin.

Çalışma alanınız kurulduktan sonra, ClickUp görevleri zor işleri üstlenir. Yeniden kullanım stratejinizi, atama, izleme ve otomasyon işlemleri kolay, uygulanabilir adımlara dönüştürür.

Fikirlerden veya Beyaz Tahta notlarından doğrudan görevler oluşturun ve bunları son tarihler, alt görevler ve bağımlılıklar ile doğru takım üyelerine atayın.

Özel Alanları kullanarak her yeniden kullanım görevini içerik biçimine, hedef kanala veya kampanya hedefi doğrultusunda kategorize edin. İlerleme ve sonraki adımların görünürlüğünü anında sağlayın.

Bu kapsamlı Çalışma Alanı ile birlikte ClickUp Brain, ClickUp'ın yerel yapay zekası da çalışır. Brain'i kullanarak içeriğinizi çeşitli biçimlere dönüştürürken marka yönergeleriniz ve sesinizle tutarlılığı koruyun.

ClickUp Brain ile yüksek değerli içeriğinizi birden fazla yeniden kullanılabilir varlığa dönüştürün.

ClickUp Brain, tüm projeleriniz ve önceki kampanyalarınız hakkında tam bir bağlamsal anlayışa sahiptir. Bu, işini yapması için (her seferinde) bağlam bilgisi girmenize gerek olmadığı anlamına gelir.

AI kullanarak içerik oluşturma sürecini otomasyonla gerçekleştiriyorsanız, bu video bundan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır.

Yeniden kullanımın yanı sıra Brain şunları da yapabilir:

Uzun içeriklerden yeniden kullanım için en değerli bölümleri belirleyin.

Yeniden kullanılan her bir parçanın ne zaman ve nerede yayınlanacağını gösteren içerik takvimleri oluşturun.

Birden fazla içerik parçası ve biçiminde yeniden kullanım ilerlemesini aynı anda takip edin.

4. Yeniden kullanım ş akışları oluşturun

Yeniden kullanım, tekrarlanabilir bir sistem olduğunda en iyi sonuçları verir.

Yeniden kullanım ş akışları, oyun kitabınız gibi işlev görür. Her blog, video veya kampanyanın aynı yapılandırılmış yolu izlemesini sağlar. Örnek: seçim → uyarlama → inceleme → yayınlama.

Bunu nasıl yapılandırabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

Net aşamalar belirleyin: Örneğin, Fikir üretme → varlık seçimi → metin ve tasarım uyarlaması → inceleme → onay → yayınlama → performans ölçümü

Sahipliki belirleyin : Genç yazar metni uyarlama sorumluluğunu üstlenir. Tasarımcı görseller üzerinde iş yapar. Kıdemli düzenleyici son onayı verir.

Tekrarlayan adımları otomatikleştirin: Öngörülebilir kısımları AI ve otomasyon ile halledin. Böylece takımınız yaratıcı düzenleme ve hikaye anlatımına odaklanabilir.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp Otomasyonları, basit ama güçlü bir akış izleyerek yeniden kullanım ş akışınızı arka planda çalışır durumda tutar: Tetikleyici → Koşul → Eylem.

ClickUp otomasyonları ile yeniden kullanım akışlarınızda zaman alıcı ve tekrarlanabilir görevleri otomatik pilotta çalıştırın.

Tetikleyici: Otomasyonlar, bir görev durumu İncelemeye Hazır olarak güncellendiğinde veya son teslim tarihi geldiğinde olduğu gibi, bir değişiklik olduğu anda devreye girer.

Koşul: Kurallar, otomasyonların yalnızca ilgili olduğu durumlarda uygulanmasını sağlar. Örneğin, bu kuralı yalnızca içerik türü "Blog" ise veya kampanya etiketi "Q4 Lansmanı" ise çalıştırın. Bu, ş akışlarının kesin ve bağlam farkında olmasını sağlar.

Eylem: Otomasyonlar tetiklendiğinde, bir sonraki adımı gerçekleştirir: doğru takım üyesini atar, durumu günceller veya anında bildirim gönderir.

ClickUp'ın İçerik Planı Şablonu, içerik projelerini net sahiplik ve son tarihler içeren uygulanabilir görevlere dönüştürmenize yardımcı olur. Bu şablon, içerik stratejisini uygulamaya bağlayan önceden tanımlanmış proje yapıları sunar.

Ücretsiz şablon alın ClickUp İçerik Planı Şablonu ile içerik görevlerinizi planlayın.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

İçerik türleri, varlıklar, anahtar kelimeler ve amaçlar için Özel Alanlar ekleyerek içerik verilerini kolayca görselleştirin.

İlgili yeniden kullanılan parçaları birbirine bağlayarak, takımların bir blog gönderisinin nasıl birden fazla sosyal medya gönderisine dönüştüğünü görebilmesini sağlayın.

Tek bir merkezi gösterge panelinde birden fazla içerik parçasının yeniden kullanım ilerlemesini aynı anda izleyin.

👀 Biliyor muydunuz? İçerik pazarlamacılarının %41,9'u projelerine uygun iyi yazarlar bulmakta zorlanıyor. Akıllı içerik yeniden kullanımı, bu yetenek açığını gidermenize yardımcı olabilir. Yazarlarınız yüksek kaliteli kaynak materyal oluşturmaya odaklanırken, yapay zeka birden fazla kanal ve biçimde uyarlama işini halletsin.

5. İnceleme sistemleri kurun

AI, uyarlama işinin çoğunu üstlense de, insan gözden geçirmesi vazgeçilmezdir.

AI, içerik oluşturmayı hızlandırabilir, ancak yeterince iyi olanı mükemmel hale getirmek için marka bağlamı, duygusal nüanslar ve editoryal yargı hala gereklidir.

İnceleme döngüsünü şu şekilde yapılandırabilirsiniz:

Onay aşamaları belirleyin : İçerik yayınlanmadan önce düzenleme, tasarım ve marka uyumu için kontrol noktaları tanımlayın.

Kriterleri standartlaştırın : Yeniden kullanım biçimlerinde tutarlı kaliteyi sağlamak için ton, biçim doğruluğu ve gerçeklerin doğrulanması için kontrol listeleri kullanın.

Geri bildirim döngülerini entegre edin: Yorumlar ve revizyonlar aynı sistem içinde yer almalıdır.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp'ın İçerik Yönetimi Şablonu, yeniden kullanılan tüm içeriğinizi tek bir gösterge paneli üzerinden yönetmenize yardımcı olur. Bu ücretsiz şablonu kullanarak içeriği planlayın, düzenleyin ve izleyin ve kuruluşunuza ortak görünürlük sağlayın.

Ücretsiz şablon alın ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu ile tüm içeriğinizi düzenleyin ve yönetin.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Sürükle ve bırak özel özelleştirme özelliğine sahip önceden oluşturulmuş formları kullanarak paydaşların içerik yeniden kullanımı taleplerini kolaylaştırın.

Tamamlanması gereken veya zaten tamamlanmış tüm içerik pazarlama görevlerini ve projelerini tek bir merkezi gösterge panelinde görün.

8 etkili ClickUp Görünümü (Pano, Liste, Zaman Çizelgesi ve Gantt) ile içerik ş akışlarını görselleştirin.

ClickUp'ın İçerik Yönetimi Şablonunu nasıl kullanabileceğinize dair daha ayrıntılı bilgiyi burada bulabilirsiniz.

⭐ Bonus: ClickUp BrainGPT'nin Talk-to-Text özelliğini kullanarak içerik yeniden kullanım fikirlerinizi anında yakalayın. Yeniden kullanım özetlerini, içerik talimatlarını veya kampanya notlarını doğrudan Görevler ve Belgeler'e dikte edin ve düşünce akışınızı kaybetmeden düzgün, yapılandırılmış notlar elde edin.

6. Kanallar arasında planlama ve yayınlama

İdeal olarak, yeniden kullanılmış olsalar bile aynı türdeki gönderileri tüm kanallarda paylaşımını gerçekleştirmek istersiniz.

Programınız şöyle görünebilir:

Aynı gün: X konu başlığı

Ertesi gün: 20 saniyelik video

İki gün sonra: Blog yazısı

Beş gün sonra: Haber bülteni

Yedi gün sonra: İnfografik veya daha uzun bir video

7. AI ile yeniden kullanılan içeriğin performansını izleyin ve analiz edin

Hangi içeriklerin en iyi performansı gösterdiğini anlamanız gerekir. Ardından, bu tür içeriklerden daha fazlasını oluşturun.

Başlangıçta, hedef kitlenizin en iyi tepki verdiği içerik türünü bulmak deneme yanılma sürecidir. Bu nedenle katı davranmamak daha iyi olabilir.

Bir raporu blog yazısı serisine dönüştürmeye karar verdiğinizi, ancak web sitesi trafiğinin düşük olması nedeniyle hedef kitlenizin ilgisini çekmediğini fark ettiğinizi varsayalım.

Bunun yerine, sosyal medyada parçalara ayrılabilen bir video serisi oluşturmak isteyebilirsiniz.

Çabalarınızı izlemek, hedef kitlenizle en iyi şekilde rezonans oluşturan içerik türünü planlamanıza yardımcı olacaktır. İçeriğin yeniden kullanım stratejinizi iyileştirerek değerini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp gösterge panellerini kullanarak yeniden kullanılan tüm parçaların performans metriklerini karşılaştırın.

Her kanalda etkileşimi, dönüşümleri veya varlık performansını takip edin. Görevlerden, hedeflerden veya entegrasyonlardan (Google Analytics veya HubSpot gibi) veri çeken özel bileşenler ekleyebilirsiniz.

ClickUp gösterge panelleri ile yeniden kullanılan içeriklerin etkisini görselleştirin.

Statik raporların aksine, Gösterge Panelleri etkileşimlidir. Bir bileşeni inceleyerek metrikleri gerçek içeriğe veya göreve kadar izleyebilir ve her sayının gerçek dünyadaki kaynağıyla bağlantısını koruyabilirsiniz.

İçerik stratejisti, tasarımcı veya CMO olsanız da, üst düzey performans özetlerinden ayrıntılı kampanya bilgilerine kadar, rolünüzle ilgili bileşenlerle Gösterge Panellerini özel hale getirebilirsiniz.

⭐ Bonus: AI kartlarını kullanarak gösterge paneli performansını yorumlayın. ClickUp AI Kartları ile kampanya sonuçlarını otomatik olarak özetleyebilir, trendleri vurgulayabilir ve bir sonraki adım için önerileri doğrudan Gösterge Paneli'nde görüntüleyebilirsiniz. Yönetici raporlarına dönüştürülebilen özetler oluşturabilir. AI Kartları ile ClickUp gösterge panellerinizde hızlı ve özetlenmiş içgörüler elde edin. Anahtar verileri, eğilimleri veya önerileri bir bakışta gösterir.

👀 Biliyor muydunuz? AI ile içerik yeniden kullanmanın etkili olup olmadığını hala merak ediyorsanız, önde gelen şirketlerin pazarlamacılarının yaklaşık %38'inin yüksek performanslı içeriklerini yeniden kullanmak için AI'ya güvendiğini bilin.

8. Bonus: Teknoloji yığınınızı (yeniden) değerlendirin

Yeniden kullanım için kullandığınız teknoloji yığınını ve tüm araçların veri aktarımı için birbirleriyle iletişim kurup kurmadığını da göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz. İçerik yeniden kullanım araç setiniz şöyle görünebilir:

Kategori Araçlar Kullanım örneği AI avantajı AI içerik zekası ClickUp, BuzzSumo, Google Analytics Yüksek performanslı veya her zaman güncel olan içeriği belirleyin Öngörüleri ortaya çıkarır ve yeniden kullanım adaylarını otomatik olarak önerir. AI Yazma ve uyarlama Jasper ClickUp Brain, ChatGPT İçeriyi farklı biçimlerde yeniden yazın, özetleyin veya uyarlayın Ton ve netliği korurken özelleştirilmiş varyasyonlar oluşturur Multimedya yeniden kullanımı Canva, Figma Yazılı veya uzun içerikleri görsellere veya videolara dönüştürün Erişimi genişletmek için görseller veya kısa klipler otomatik olarak oluşturulur Ş Akışı ve proje yönetimi Asana ClickUp, Notion Görevleri atayın, ilerlemeyi izleyin ve işbirliği yapın Devirleri kolaylaştırır ve tekrarlayan adımları otomasyonla otomatikleştirir Planlama ve dağıtım Buffer, Later Platformlar arasında planlama ve yayınlama Her kanal için en uygun zamanları ve biçimleri önerir Performansı izleme Sprout Social ClickUp Gösterge Panelleri, Ahrefs Yeniden kullanılan içeriğin etkileşimini ve ROI'sını izleyin Ham metrikleri gelecek planlaması için eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür

📚 Daha fazla bilgi: Pazarlama takımları için içerik ş Akışı yazılımı

Yeniden Kullanımı Hızlandırmak için Akıllı İstem Örnekleri

İster metin yazımı ister içerik uyarlaması için yapay zeka kullanıyor olun, pazarlama hedeflerinize gerçekten hizmet eden içeriği yeniden kullanmak için bağlam açısından zengin komutlara ihtiyacınız vardır.

Zamanınız kısıtlı olduğunda, bu ipuçları içerik varlıklarınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır. Pazarlama takımınızın herkesin yararlanabilmesi için bunları ipucu kitaplığınızda saklayın.

Blogu sosyal medya gönderileri olarak yeniden kullanmak için uyarı

Bir blog yazısı mevcut kitlenizi bilgilendirebilir, ancak farkındalık aşamasındaki potansiyel müşteriler sosyal medyada gezinirken kolay anlaşılır bilgiler arıyor olabilir.

AI destekli içerik yeniden kullanımıyla ilgili en iyi yanı, AI araçlarını kullanarak uzun içerikleri özetleyebilmeniz ve bunları farklı kanallarda kullanabilmenizdir.

🤖 Komut: Bu blog gönderisini, her birinin blogdan alınacak bir ana mesajı ele aldığı 5 LinkedIn gönderisine dönüştürün. İlgi çekici bir soru veya şaşırtıcı bir istatistikle başlayın, 2-3 madde halinde uygulanabilir tavsiyeler ekleyin, ilgi çekici bir soruyla bitirin, 150 kelimeyi geçmeyin ve profesyonel, konuşma tarzı bir üslup kullanın.

Beyaz kağıdı haber bülteni içeriğine dönüştürmek için komut verin

Beyaz sayfanız özel bilgilerin kaynağı olabilir, ancak herkes 20 sayfalık bir PDF dosyasını indirip verilerinizi okumak istemeyebilir.

Anahtar bilgileri bir haber bülteninde yeniden kullanabilirsiniz. Daha da iyisi, hedef kitleyi segmentlere ayırıp haber bülteninden bağlamsal çıkarımlar gönderebilirsiniz.

Tabii ki, ilgileniyorlarsa daha ayrıntılı bilgi almak için her zaman raporu tıklayabilirler.

🤖 Komut: Bu teknik raporu 3 bölümlük bir e-posta bülten serisine dönüştürün. E-posta 1'de sorun ve anahtar istatistikler tanıtılır, E-posta 2'de uygulanabilir adımlarla birlikte ana çözümler sunulur ve E-posta 3'te vaka çalışmaları ve sonraki adımlar her biri 300 kelimeyle ele alınır. Önemli noktalar, verilerin kolayca anlaşılmasını sağlamak için madde işaretleri şeklinde sunulacaktır. Ayrıca, her e-postaya ilgili bir CTA ekleyin. VEYA 🤖 Komut: Bu PDF'yi kişilik tabanlı haber bülteni özetlerine dönüştürün. Raporda bahsedilen veya ima edilen her bir alıcı kişiliğini tanımlayın (örneğin, Ürün Yöneticileri, CIO'lar ve Satın Alma Yöneticileri). Her kişilik için: En alakalı 3 içgörü, sorunlu nokta veya veri özetini çıkarın

Kişinin kendi dili ve öncelikleri ile yeniden ifade edin.

Bu konunun onların rolü için neden önemli olduğunu açıklayan 2 cümlelik bir özet yazın.

O kişiliğin odak noktasına uygun bir haber bülteni başlığı veya bölüm başlığı önerin.

Net, kişiye özel bir CTA ile bitirin (ör. "CIO'lar için tam teknik analizi indirin" veya "Satın alma maliyet tasarrufu modelini görün").

Özellikleri video içeriğine dönüştürmek için komut verin

Ürün özellikleri, açıklanmaktan ziyade gösterildiğinde daha ilgi çekicidir. Ürün sayfalarını veya sürüm notlarını, kullanıcılar için neler içerdiğini gösteren kısa videolara dönüştürün.

🤖 Komut: Bu ürün özellikleri listesini 3 kısa video senaryosuna (her biri 45 saniyeden kısa) dönüştürün. Her video şunları içermelidir: Sorun tanımlaması veya kullanım örneği ile başlayın

Çözüm olarak bir özelliği tanıtın

Net bir eylem çağrısı veya fayda açıklamasıyla bitirin.

Tonu basit, görsel ve fayda odaklı tutun

Vaka çalışmalarını infografiklere dönüştürmek için komut verin

Ayrıntılı vaka çalışmaları, ciddi potansiyel müşterilere yeteneklerinizi kanıtlar, ancak sosyal medya kitlesi hızlı güvenilirlik sinyallerine ihtiyaç duyar. AI ile yeniden kullanılan içerik, kısa başarı hikayeleri ve müşteri sonuçları şeklinde, sosyal medya platformlarında markanızı keşfeden kişiler için güçlü bir güven oluşturucu olarak işlev görür.

Bu verileri platforma ve hedef kitle tercihlerine göre dilimleyip parçalayabilir ve içerik yeniden kullanım çabalarınızdan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

🤖 Komut: Bu vaka çalışmasından belirli sayılarla 3 anahtar sonuç çıkarın ve her birini ayrı bir sosyal medya gönderisine veya infografik özetine dönüştürün. Her görsel için ölçülebilir bir sonuca odaklanın (ör. "%45 daha hızlı onboarding") ve bağlam ve güvenilirlik için müşterinin sektöründen bahsetmeyin.

💡 Profesyonel İpucu: Zaten ClickUp Çalışma Alanını kullanıyorsanız, Brain içinde görseller oluşturabilirsiniz. Aşağıda, Brain'i kullanarak bir ClickUp vaka çalışmasını, daha sonra düzenleyebileceğim veya olduğu gibi kullanabileceğim bir infografiğe dönüştürdüm. Görsel içerik oluşturma özelliği sayesinde, her küçük değişiklik için tasarım takımına bağımlı kalmam gerekmiyor. Ya da tasarımcının daha sonra iyileştirebileceği ilham kaynağı olarak Brain'i kullanıyorum.

Podcast'i haber bülteni içeriğine dönüştürmek için uyarı

Podcast bölümleri, konuşma yoluyla dinleyiciyle bağlantı kurar, ancak herkesin 45 dakikalık bölümleri dinleyecek zamanı yoktur. Haber bülteni sürümleri, hızlı bilgiler veya belki de tam bir podcast'e dalmak için biraz teşvik ihtiyacı olan abonelerinize ulaşmanızı sağlar.

Kısmi notlarınız veya zaman damgalarınız varsa, bunları içerik yeniden kullanım aracına yapıştırabilirsiniz; araç, anahtar noktaları çıkaracaktır. Önemli anları belirledikten sonra, bunları kısa bir video klibe sıkıştırın veya SEO'ya da yardımcı olacak yeni bir blog yazısı oluşturun.

🤖 Komut: Bu podcast bölümünü, ilgi çekici bir konu başlığı, ayrı bölümler halinde 3 ana tartışma noktası ve abonelerin hemen uygulayabileceği eyleme geçirilebilir içgörüler içeren bir haber bülteni biçimine dönüştürün.

Teknik raporu video parçacıklarına dönüştürmek için komut verin

Meşgul okuyucular raporun tamamını okumayabilir. Kısa, yüksek değerli video parçacıkları formunda AI içerik yeniden kullanımı, yazılı içeriğe kıyasla onlara daha hızlı ulaşabilir. Alternatif olarak, bloglarda veya YouTube videolarında uzun formatlı video içeriği kullanabilirsiniz.

🤖 Komut: Bu teknik raporu 3-4 adet kısa video parçacığına (her biri 60 saniyeden kısa) özetleyin. Her parçacık şunları içermelidir: Tek bir önemli içgörü veya veri noktasına odaklanın

Önemli noktaları açıklamak için sade bir dil kullanın.

Güvenilirlik için istatistik, grafik veya alıntı ekleyin

Her snippet'i, tam rapora yönlendiren ince bir CTA ile bitirin.

⭐ Bonus: Yeniden kullanım için önceden oluşturulmuş veya özel ajanlar. Pazarlama takımınız mevcut içeriği sık sık yeniden kullanıyorsa, ClickUp'ın Önceden Oluşturulmuş ve Özel AI Ajanları bu ş akışını otomasyonla otomatikleştirebilir. Önceden oluşturulmuş Ajanlar , blog gönderilerini özetleme, belirli sosyal medya platformları için içeriği yeniden ifade etme veya PDF'lerden istatistikleri çıkarma gibi kullanıma hazır eylemlerle birlikte gelir. "Blogu sosyal medya gönderilerine dönüştürme" veya "haber bülteni için raporu özetleme" gibi standart yeniden kullanım görevleri için mükemmeldir.

Öte yandan, Özel Agents , AI asistanını markanızın üslubu, şablonları ve kişilik çerçeveleri konusunda eğitmenize olanak tanır. Örneğin, tercih ettiğiniz kelime sayısı, biçim, üslup ve eylem çağrısı stilini bilen bir "Sosyal Medya Yeniden Kullanım Aracısı" oluşturabilirsiniz.

AI Destekli Yeniden Kullanımdan En İyi Şekilde Yararlanma

Şimdi, yapay zeka ile içerik yeniden kullanımı ş akışınızı kurmadan önce, size bazı değerli ipuçları verelim:

AI veya LLM'nizi eğitin : En iyi performans gösteren içeriğinizi ve marka/biçim özel yönergelerinizi besleyerek AI'ya hedef kitleniz ve marka sesiniz için neyin işe yaradığını somut bir şekilde anlamasını sağlayın. Aksi takdirde, AI tarafından oluşturulan içerikteki sorun, "çöp girerse çöp çıkar" olur.

Platforma özel komut şablonları oluşturun : Her platform için standart komutlar oluşturarak her seferinde talimatlar vermekten kurtulun.

İçerik onay kontrol noktaları oluşturun : İnceleme aşamaları oluşturun ve bir takım üyesini sürece dahil edin, böylece yeniden kullanılan her içerik tam olarak marka standartlarınıza göre düzenlenir.

Performansı izle : Yeniden kullanılan içeriklerinizi izle ve bunlardan başarıyla kullanılan örnekleri kullanarak gelecekteki içerikleriniz için komutlarınızı ve eğitim verilerinizi iyileştirin.

Benzer yeniden kullanım görevlerini toplu olarak gerçekleştirin : Aynı içerik türündeki birden fazla parçayı birlikte işleyin, örneğin en iyi performans gösteren blog gönderilerini bir kerede sosyal medya snippet'lerine dönüştürün. Bu, tek tek yeniden kullanmaktan daha verimlidir.

Doğru AI platformunu seçin: İçerik pazarlama yönetim planını oluştururken, mevcut pazarlama sistemleriniz ve ş akışlarınızla kolayca entegre olabilen bir AI platformu seçin.

⚠️ "Ortada Kaybolma" Etkisi: Büyük dil modelleri (LLM'ler), uzun metin dizilerinin ortasında yer alan bilgileri gözden kaçırma eğilimindedir. MIT araştırmacıları bu fenomeni "ortada kaybolma" etkisi olarak adlandırmaktadır. Uzun içerikleri yeniden kullanırken, metni daha küçük parçalara ayırmadığınız sürece, ortada gömülü olan anahtar bilgiler gözden kaçabilir.

ClickUp ile İçerik Yeniden Kullanımını Kolaylaştırın

Mevcut içeriği yeniden kullanmak, yatırımınızdan maksimum verim almanızı sağlar. Büyük ölçekte yapılacak bu işlem için AI teknoloji yığınının desteğine ihtiyacınız vardır.

AI destekli içerik yeniden kullanımı, doğru aracı seçmek ve süreci otomasyonla otomatikleştirmekle özetlenebilir.

ClickUp ile, sürekli destek veya tekrarlanan talimatlara ihtiyaç duymadan tüm pazarlama faaliyetlerinizle birlikte çalışan yerleşik bir AI elde edersiniz. İçerik parçalarınız, marka kılavuzlarınız, görevleriniz, takım tartışmalarınız ve verileriniz ClickUp'ın birleştirilmiş AI Çalışma Alanı'nda olduğunda, tüm süreç sorunsuz hale gelir.

ClickUp'ı kullanarak içerik yeniden kullanım sürecinizi büyük ölçekte otomasyonla otomatikleştirin. ClickUp'a ücretsiz kaydolarak içerik stratejinizi bir üst seviyeye taşıyın.