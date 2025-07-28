Sadece Birkaç Adımda Google Formunu Anonim Hale Getirme

Google Form'unuz gerçekten anonim değilse, gizliliğe önem veren yanıt verenler formu sansürleyebilir veya tamamen atlayabilir.

Bu, eyleme geçirilebilir geri bildirim ve içgörülerden mahrum kalmak anlamına gelir. Aşırı durumlarda, bu, talebi göndermenin amacını tamamen ortadan kaldırır.

Anonimlik olmadan güven azalır, samimiyet kaybolur ve sonunda yanlış bir rahatlık ve hatalı kararlarla karşı karşıya kalırsınız.

Bu yazıda, bu tuzaklardan kaçınmak için Google Formlarını nasıl anonim hale getirebileceğiniz ve ClickUp Formlarının ne zaman daha güvenli ve akıllı bir Google Formları alternatifi olabileceği ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

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Google Formlarında "Anonim" Ne Anlama Gelir?

Google Formlar'da "anonim" terimi, yanıtların yanıt verenlerin kimlik bilgileriyle (e-posta, ad, IP kaydı veya meta veriler) bağlantılı olmadığı anlamına gelir.

Ancak, ön tanımlı olarak, özellikle Google Çalışma Alanı'nda, Formlar e-posta adreslerini, zaman damgası bilgilerini ve hatta IP parçalarını toplayabilir. Gerçek anonim yanıtlar sağlamak için, e-posta ve zaman damgası toplama özelliğini devre dışı bırakmalı ve sorularda herhangi bir Kişisel Tanımlayıcı Bilgi (PII) kullanmaktan kaçınmalısınız.

🧠 İlginç Bilgi: 19. yüzyılda, İngiliz sosyal araştırmacı Henry Mayhew, Londra'da sosyal araştırma için ilk sistematik röportaj ve anket kullanımının öncülüğünü yaptı. "London Labour and the London Poor" (1851) adlı çalışmasında, işçi sınıfının yaşamlarını belgelemek için yapılandırılmış anketler ve kişisel hikayeler kullandı. Bu yaklaşım, nicel ve nitel veri toplama yöntemlerini birleştirerek modern anket formlarının temelini attı.

Adım Adım: Google Formunu Anonim Hale Getirme

Google Form'u anonim hale getirmek zor değildir, ancak dikkatli olmazsanız bazı önemli ayarları gözden kaçırabilirsiniz. İşte bunu doğru şekilde yapmanın yolu:

Adım 1: Yeni bir Google Formu oluşturun

Google Form'unuzun gerçekten anonim olmasını sağlamak için yeni bir boş form oluşturmanızı ve aşağıdaki ayarları yeniden uygulamanızı öneririz.

Mevcut bir Google Formunu anonim hale getiremez misiniz?

Evet, yapabilirsiniz. Ancak formu anonim hale getirmek, daha önce toplanan kimlik bilgilerini silmez. E-posta toplama özelliğini daha önce etkinleştirmişseniz, bu yanıtlara hala meta veriler eklenmiş olacaktır. İleride tamamen anonim bir veri kümesi elde etmek istiyorsanız, bunları manuel olarak kaldırmanız veya filtrelemeniz gerekir.

Bu nedenle, baştan başlamak daha güvenli bir seçenektir.

Yeni bir Google Formu oluşturmak için:

Forms.google.com adresine gidin

"Boş" formuna tıklayın (veya uygun bir formuna tıklayın (veya uygun bir Google Form şablonu seçin)

Başlık ve açıklama ekleyin ve formun görünümünü ve hissini özelleştirin.

google Formlar aracılığıyla

📚 Ayrıca Okuyun: Google Formlar Hileleri, İpuçları ve Püf Noktaları

Adım 2: Google Form'unuzun Ayarlar sekmesine gidin

Yapılacak bir sonraki şey, form ayarlarına gidip "E-posta adreslerini topla" seçeneğini kapatmaktır. Açılır menüden "Toplama" seçeneğini seçin.

Bu, anonim olmayan formların en yaygın nedenidir.

Ayrıca, "Form ön tanımlıları" bölümünde de aynısını yapmayı unutmayın.

Bu ayar, özellikle kurumsal hesaplarda (Google Çalışma Alanı) kimin neyi doldurduğunu izlemek için genellikle ön tanımlı olarak açıktır. Ancak dürüst ve filtrelenmemiş yanıtlar almak istiyorsanız, bu ayarı kapatmalısınız.

Adım 2: Google Form'unuzdan oturum açma gereksinimlerini devre dışı bırakın

Ardından, formunuzun oturum açma gerektirmediğinden emin olun.

"Kuruluşunuzdaki kullanıcılarla sınırla" veya "1 yanıtla sınırla" yazan bir onay kutusu arayın

Bu seçenekler, yanıt verenlerin bir Google hesabına giriş yapmasını gerektirir ve bu da e-postalar toplanmasa bile kimliklerinin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu seçenekleri devre dışı bırakmak, bağlantıya sahip herkesin özgürce ve anonim olarak yanıt verebilmesini sağlar.

3. Adım: Sorularda kişisel bilgilerinizi istemekten kaçının

Şimdi, sorularınızı yakından inceleyin.

Ad, e-posta adresi, departman veya konum gibi kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri (PII) sormaktan kaçının, bunlar zararsız görünse bile.

🤝 Hatırlatıcı: Özellikle küçük takımlarda veya sıkı bağları olan gruplarda, görünüşte önemsiz bir soru bile yanıtlayanın kim olduğunu ortaya çıkarabilir. İyi bir kural mı? Bilgi, formunuzun amacına kritik öneme sahip değilse, formdan çıkarın.

Birçok kişinin unuttuğu bir ayar, zaman damgalarıdır. Google Formlar her yanıta otomatik olarak zaman damgası ekler, ancak bunlar kapalı ortamlarda daha çok gizlilik endişesi yaratır. Örneğin, on kişilik bir takımda anket yaparken, birisi yanıtını bilinen bir zamanda gönderirse bu durum sorun olabilir.

Bu konuda endişeleriniz varsa, yanıtları her zaman bir Google E-Tabloya aktarabilir ve verileri analiz etmeden önce zaman damgası sütununu kaldırabilirsiniz.

Adım 5: Test çalıştırması yapın

Formunuzu geniş bir kitleyle paylaşmadan önce hızlı bir test yapın. Formu gizli tarayıcıda açın veya kişisel e-postanıza gönderin. Bir yanıt gönderin ve hangi verilerin kaydedildiğini kontrol edin.

Ekli e-posta adresleri, oturum açma bilgileri veya gizli meta veriler var mı? Bu hızlı kontrol, sorun haline gelmeden önce kazara sızan bilgileri yakalayabilir.

Adım 6: Formun gerçekten anonim olduğunu açıklayın

Son olarak, formun anonim olduğunu hedef kitlenize açıkça belirtin. Formun üst kısmına şu satırı ekleyin: "İsim, e-posta veya diğer kimlik bilgileri toplanmaz. Yanıtlarınız tamamen anonimdir."

Yanıtlayanlar gizliliklerinin saygı gördüğünü bildiklerinde, doğru yanıt verme olasılıkları çok daha yüksektir.

🧠 İlginç Bilgi: Araştırmalar, anonimliğin sosyal kabul edilebilirlik önyargısını azaltarak dürüstlüğü teşvik ettiğini göstermektedir — yanıt verenler "doğru" cevabı vermek veya yargılanmaktan kaçınmak için çaba göstermezler.

📚 Ayrıca okuyun: İK Takımları için En İyi Çalışan Anket Yazılımı

Bonus: Anonim form ipuçları

Teknik ayarları doğru yapmış olsanız bile, dürüst yanıtlar almayı teşvik etmek için formunuzu nasıl tasarladığınız da aynı derecede önemlidir.

İşte bazı profesyonel ipuçları:

Sorularınızın tonunu tarafsız tutun

Yönlendirici veya yargılayıcı olan her şeyden kaçının. Bu, insanları savunmaya geçmeye veya köşeye sıkışmış hissetmeden samimi geri bildirimler almanızı sağlar.

📌 Örnekler: ⚠️ Şunun yerine: "Mevcut onboarding sürecinde ne sorun var?"✅ Şunu deneyin: "Mevcut onboarding süreciyle ilgili deneyiminizi nasıl tanımlarsınız?" ⚠️ Bunun yerine: "Neden şirket içi araçlarımızı daha sık kullanmıyorsunuz?"✅ Şunu deneyin: "Şirket içi araçlarımızı ne sıklıkla kullandığınızı etkileyen faktörler nelerdir?" ⚠️ Bunun yerine: "İş arkadaşlarınızla ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz?"✅ Şunu deneyin: "Takımınız içindeki işbirliğini nasıl tanımlarsınız?"

Açık uçlu soruları az kullanın

Değerli içgörüler sağlayabilen açık uçlu sorular, özellikle yazım stili veya belirli kelime seçimlerinin bir kişinin kimliğini ortaya çıkarabileceği küçük gruplarda, anonimliği kaldırmak daha kolaydır. Bu tür sorular ekleyecekseniz, kullanıcılara yanıtlarında kişisel tanımlayıcı bilgiler eklememelerini hatırlatın.

Reddit'te işyeri anketleri bağlamında ilginç bir görüş şöyle:

Eski Üst Düzey Yönetici (200 doğrudan/dolaylı rapor) Burada. Genellikle anonimdirler. Ancak insanlar genellikle kendilerini kolayca tanınabilir bir şekilde ifade ederler, bu nedenle kimin ne dediğini anlamak zor değildir. Doğrudan geri bildirim sağlıyorsanız, kullandığınız kelimelere ve gramerinize dikkat edin.

Eski Üst Düzey Yönetici (200 doğrudan/dolaylı rapor) Burada. Genellikle anonimdirler. Ancak insanlar genellikle kendilerini kolayca tanınabilir hale getiren konuşma tarzlarına sahiptir, bu nedenle kimin ne dediğini anlamak zor değildir. Doğrudan geri bildirim sağlıyorsanız, kullandığınız kelimelere ve gramerinize dikkat edin.

Başka bir kullanıcı da aynı fikirde:

...yazım stilleri son derece farklıdır. Ben tüm gün bilet sisteminde çalışıyorum. Tüm biletlerden isimleri silseler bile, iş arkadaşlarımın hangisinin ne yazdığını %90 doğrulukla tahmin edebilirim. *Yani, bir ankete birkaç paragraflık geri bildirim yazarsanız ve yöneticiniz yazım tarzınızı biraz olsun tanıyorsa, izleme yazılımına gerek kalmadan sizin yazdığınızı anlar

...yazım stilleri son derece farklıdır. Ben bütün gün bilet sisteminde çalışıyorum. Tüm biletlerden isimleri silseler bile, iş arkadaşlarımın hangisinin ne yazdığını %90 doğrulukla tahmin edebilirim. *Yani, bir ankete birkaç paragraflık geri bildirim yazarsanız ve yöneticiniz yazım tarzınızı biraz olsun tanıyorsa, izleme yazılımına gerek kalmadan sizin yazdığınızı anlar

Formunuzu test edin

Son olarak, formunuzu önce küçük bir grupla test edin. Bu, tam uygulamaya geçmeden önce teknik sorunları veya gizlilik endişelerini tespit etmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, anonimliklerini ciddiye aldığınızı da göstermiş olursunuz.

👀 Biliyor muydunuz? Anonim anketlerde, çok fazla demografik bilgi toplamak dolaylı olarak yanıtlayıcıların kimliklerinin tespit edilmesine yol açarak gizlilik sorunlarına neden olabilir. Verilerin güvenliğini sağlamak için bazen istatistiksel protokoller gerekir.

Google Formları Kullanmanın Sınırlamaları

Google Formlar ücretsiz ve erişilebilir olsa da, özellikle anonim, profesyonel düzeyde çevrimiçi anketler yürütmek istiyorsanız, bazı sınırlamaları vardır.

İlk olarak, kişisel verileri yanlışlıkla toplamak şaşırtıcı derecede kolaydır.

"E-posta adreslerini topla" veya "1 yanıtla sınırla" gibi özellikler, Google Çalışma Alanı yönetici ayarlarına bağlı olarak bazen otomatik olarak etkinleştirilir. Bu, bunları devre dışı bıraktığınızı düşündüğünüz durumlarda bile, belirli kuruluş bağlamlarında hala geçerli olabileceği anlamına gelir.

İkincisi, yerleşik IP adresi maskeleme özelliği yoktur.

Google, form yanıtlarında IP adreslerini saklamadığını iddia ediyor, ancak bu verilerin arka planda nasıl işlendiğini doğrulayan veya kontrol eden resmi bir belge bulamazsınız. Sağlık, insan kaynakları veya eğitim gibi uyumluluk veya veri hassasiyetinin önemli olduğu sektörlerde bu şeffaflık eksikliği bir risk oluşturur.

Üçüncüsü, raporlama ve otomasyon sınırlıdır.

Google Formlar, bir form otomasyon aracı değildir. Sonuçları görselleştirmek, hatırlatıcılar ayarlamak veya sonraki adımları tetiklemek için E-Tablolar'a veya üçüncü taraf araçlara güvenmeniz gerekir ve bunların hiçbiri gizlilik öncelikli iş akışları için optimize edilmemiştir.

Daha iyi bir yol var mı? Elbette var!

ClickUp Formlarının tüm bu sınırlamaları ve daha fazlasını nasıl aştığını size gösterelim!

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %34'ü otomasyonun önündeki en büyük engelin hangi araçları kullanacaklarına dair belirsizlik olduğunu söylüyor. Birçoğu daha akıllı çalışmak isterken, seçeneklerin çokluğu karşısında bunalıyor ve ilk adımı atacak özgüvene sahip değil. 😓 ClickUp, işinizi tek bir platformda otomatikleştirebilen sezgisel, kullanıcı dostu AI Ajanları sunarak bu karışıklığı ortadan kaldırır; birden fazla araç arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz. AI asistanımız ClickUp Brain ve özel AI ajanları gibi özelliklerle takımlar, ileri düzey teknik uzmanlık veya aşırı araç yükü olmadan süreçleri otomatikleştirebilir, planlayabilir, önceliklendirebilir ve görevleri yerine getirebilir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve bu da genel iş verimliliğinde %12 artış sağlıyor.

Google Formlar ve ClickUp Formlar: Anonim Geri Bildirim için Hangisi Daha İyi?

Özellik Google Formlar ClickUp Formları Ön tanımlı olarak tamamen anonim ❌ Her zaman değil (ön tanımlı olarak e-posta veya kuruluş verilerini toplayabilir) ✅ Yanıtlara göre görevleri otomatik olarak atama, etiketleme, bildirme ve durumunu güncelleme için yerel otomasyonlar Veri toplama üzerinde kontrol ⚠️ Sınırlı; e-posta toplama ve oturum açma özelliğini manuel olarak devre dışı bırakmanız gerekir ✅ Tam kontrol; alan eklemediğiniz sürece hiçbir veri toplanmaz Form → görev dönüştürme ❌ Hayır; Sheets'e manuel olarak dışa aktarılması gerekir ✅ Yerleşik; her yanıt bir görev haline gelir Otomasyon ve iş akışı entegrasyonları ⚠️ Sınırlı. Üçüncü taraf araçlar gerektirir ✅ Yanıtlara göre görevleri otomatik olarak atama, etiketleme, bildirme ve durumunu güncelleme için yerel otomasyonlar İzinler ve paylaşım ⚠️ Ön tanımlı olarak Google hesabı/kuruluşuyla bağlantılı ✅ Ayrıntılı izinlere sahip genel veya gizli formlar UI özelleştirme ❌ Minimum markalama veya düzen kontrolü ✅ Özel başlıklar, renkler, alan etiketleri ve yönlendirmeler Raporlama ve gösterge panelleri ⚠️ Eklentiler veya Eklentiler gerekir ✅ Analiz için ClickUp Gösterge Panelleri ve ClickUp AI En uygun Basit, tek seferlik veri toplama Ş Akışı, görev yönlendirme ve gizlilik kontrolü ile anonim geri bildirim

📚 Ayrıca Okuyun: En İyi Form Oluşturma Yazılımı

ClickUp Formlarını Gizlilik Ödünleri Vermeden Kullanma

Google Formlar, kullanılabilirlik ve gizlilik arasında bir denge kurmaya çalışıyormuş gibi hissettiriyorsa, ClickUp Formlar daha temiz ve daha güvenli bir alternatif sunar. Bu, özellikle hassas geri bildirimler toplarken veya iş akışlarınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istediğinizde geçerlidir.

ClickUp Formları ile, kasıtlı olarak seçmediğiniz sürece, e-posta adreslerini yanlışlıkla toplamak veya yanıtları kullanıcı kimliklerine bağlamak gibi bir risk yoktur. Hangi verileri isteyeceğinize ve hangilerinin kayıt dışı kalacağına siz karar verirsiniz. Gizli izleme ayarları yoktur. Ayrıca, yanıtlar doğrudan ClickUp Çalışma Alanınıza Görevler olarak aktarıldığından, birden fazla araç arasında geçiş yapmadan geri bildirimleri yönetebilirsiniz.

İşte ClickUp'ta iş akışınıza tam olarak uyan, güvenli ve amaca yönelik bir anonim form oluşturmanın yolu:

1. Form Görünümü Ekle

ClickUp içinde yanıtları toplamak istediğiniz ilgili Alan, Klasör veya Listeye gidin.

➕ Görünüm veya “+” simgesine tıklayın ve Form seçeneğini seçin. Alan veya Klasör düzeyinde başlıyorsanız, form yanıtlarının ClickUp Görevleri olarak hangi Listeye gönderileceğini seçmeniz istenir.

ClickUp'a Form Görünümü ekleyerek yanıtları toplayın ve bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Form Görünümü oluşturmanın başka bir yolu da Kenar Çubuğu'ndan.

Kenar çubuğunda, bir Alanın üzerine gelin ve artı simgesine tıklayın. Veya bir Liste üzerine gelin, üç nokta menüsüne tıklayın, ardından Yeni oluştur

Formu seçin

Form Oluştur modal penceresinden bir şablon seçin veya Sıfırdan başla'yı seçerek boş bir Form açın

ClickUp Kenar Çubuğunuzdan Form Görünümü Oluşturun

2. Hedefi seçin Listeyi dikkatlice hazırlayın

Her form gönderimi, seçtiğiniz Liste içinde yeni bir görev haline gelir.

Stratejik düşünün: Takımdan geri bildirim topluyorsanız, her şeyi özel bir "Geri Bildirim Alımı" listesine yönlendirin. Böylece, ekstra sürtüşme olmadan işleri yönetebilir, önceliklendirebilir ve atayabilirsiniz.

3. Formunuzu Oluşturma Modunda tasarlayın

Her ClickUp Formu üç mod ile birlikte gelir:

Oluşturma: Soru eklemek için

Ayarlar: Gönderi ayarlarını ve düzen tasarımını özelleştirmek için

Önizleme: Paylaşmadan önce Formunuzu önizlemek için

ClickUp'ın sürükle ve bırak Oluşturma modu, özelleştirmeyi parmaklarınızın ucuna getirir. Yanıtları kaydetmek için metin, açılır menüler, onay kutuları, tarihler ve daha fazlası gibi Özel Alanlar ekleyin.

Sürükle ve bırak form oluşturucu ile ClickUp Formlarına Özel Alanlar ekleyin

Alanları önizleme düzenine sürükleyip bırakabilirsiniz. Tıklama ve sürüklemeyle kolayca yeniden adlandırın veya sırasını değiştirin.

Birinin bir şeyi imzalamasını mı istiyorsunuz? Dosya yükleme özelliğini ekleyin. Derecelendirme mi istiyorsunuz? Sayısal veya açılır menü ölçeklerini kullanın.

💡 Profesyonel İpucu: Çalışan önerileri, takım geri bildirimleri veya ürün geri bildirimleri gibi sürekli girdi topluyorsanız, ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu sağlam bir temel sunar. Niteliksel geri bildirimleri yakalamak ve bunları otomatik olarak eyleme geçirilebilir görevler halinde düzenlemek için tasarlanmıştır, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz. Takımınızın diline uyacak şekilde özelleştirin ve önceliklendirme için otomasyonlar ayarlayın. Ekstra yönetici işi olmadan geri bildirim döngüsünün akışını sürdürmenin kolay bir yoludur.

4. Ayarları ve otomasyonları yapılandırın

Ayarlar sekmesi altında, form gönderme görevlerini takım üyelerine otomatik olarak atayabilir, görev şablonları uygulayabilir, öncelikler ve son teslim tarihleri belirleyebilir veya yönlendirme için etiketleyebilirsiniz.

ClickUp Formlarınızda atanan kişileri, son teslim tarihlerini, öncelik düzeylerini ve daha fazlasını ayarlayarak, sonuçta ortaya çıkan görevlerin gereken ilgiyi almasını sağlayın

Business Plus ve Enterprise planlarının kullanıcıları ayrıca ClickUp markasını gizleyebilir, yanıt verenleri gönderi sonrası yeniden yönlendirebilir ve daha fazlasını yapabilir.

5. Koşullu mantık uygulayın (gerekirse)

Formlarınıza koşullu mantık da ekleyebilirsiniz. Bu, Formun önceki yanıtlara göre alanları dinamik olarak gösterip gizleyeceği anlamına gelir.

ClickUp Formlarında koşullu mantığı uygulayarak ilgili ve eyleme geçirilebilir içgörüler toplayın

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Formunuza koşullu mantık eklemek, formları kısa, açık ve öz tutarak form terklerini ve eksik gönderileri azaltmanın basit bir yoludur.

📌 Örneğin, şirket içi bir ürün geri bildirim formu oluşturduğunuzu varsayalım. Açılır menüden bir soru ile başlayabilirsiniz: "Ne tür bir geri bildirim gönderiyorsunuz?"

Seçenekler: Hata, Özellik İsteği

Artık, yanıtlayanın seçimine bağlı olarak, koşullu mantığı kullanarak yalnızca seçimleriyle ilgili alanları gösterebilirsiniz:

"Hata" seçeneğini seçerlerse , şu alanları görüntüleyin: Sorun oluştuğunda hangi özelliği kullanıyordunuz? (Açılır menü) Hatayı yeniden oluşturmak için adımlar (Paragraf metni) Ekran görüntüsü veya ekran kaydı yükleyin (Dosya yükleme)

Sorun oluştuğunda hangi özelliği kullanıyordunuz? (Açılır menü)

Hatayı yeniden oluşturmak için adımlar (Paragraf metni)

Ekran görüntüsü veya ekran kaydı yükleyin (Dosya yükleme)

"Özellik İsteği"ni seçerlerse , şunu gösterin: Görmek istediğiniz özelliği açıklayın (Paragraf metni) Bu özellik sizin için hangi sorunu çözer? (Kısa cevap) Bu özellik iş akışınız için ne kadar önemlidir? (Açılır menü veya derecelendirme ölçeği)

Görmek istediğiniz özelliği açıklayın (Paragraf metni)

Bu, sizin için hangi sorunu çözer? (Kısa cevap)

Bu özellik iş akışınız için ne kadar önemli? (Açılır menü veya derecelendirme ölçeği)

Sorun oluştuğunda hangi özelliği kullanıyordunuz? (Açılır menü)

Hatanın yeniden oluşturulması için adımlar (Paragraf metni)

Ekran görüntüsü veya ekran kaydı yükleyin (Dosya yükleme)

Görmek istediğiniz özelliği açıklayın (Paragraf metni)

Bu, sizin için hangi sorunu çözer? (Kısa cevap)

Bu özellik iş akışınız için ne kadar önemli? (Açılır menü veya derecelendirme ölçeği)

📚 Ayrıca Okuyun: Yazılım Takımları için ClickUp Formlarının Gücü

6. Stil, önizleme ve yayınlama

ClickUp Form'unuzun görünümünü kapak resmi kullanarak özelleştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Ayrıca markanızın renklerini ekleyebilir ve düzen seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

ClickUp Formlarını açık veya koyu temalar ve markanızın renkleriyle özelleştirerek kişisel bir dokunuş katın

Bunu yaptıktan sonra, son kontrol için Önizleme moduna geçin.

Formunuzu yayınlamak için:

Formu açın

Sağ üst köşede, Yayınlandı'yı tıklayın

Formunuz yayınlandıktan sonra paylaşıma hazırdır.

7. Yanıtları paylaşın ve toplayın

Formu paylaşılabilir URL'si aracılığıyla gönderin veya sitenize yerleştirin. Gizlilik ihtiyaçlarınıza bağlı olarak, formu herkese açık hale getirebilir veya kimliği doğrulanmış çalışma alanı kullanıcılarının erişimini kısıtlayabilirsiniz.

Kopyala bağlantısını tıklayıp paylaşarak ClickUp Formlarını paylaşın

🎯 Önemli: Yanıtlayanlar, e-posta alanı açıkça belirtilmedikçe oturum açmadan yanıtlarını gönderir.

8. Gönderileri görevler olarak yönetin

Her gönderi, tamamen denetlenebilir ve eyleme geçirilebilir şekilde, belirlediğiniz Listeye otomatik olarak bir ClickUp Görevi olarak eklenir.

Google Formlar'dan farklı olarak, bu yanıtlara ClickUp Otomasyonlarını uygulayabilirsiniz, örneğin bir yöneticiye atama, bir takıma etiketleme veya durumları güncelleme gibi. Bu, verileri manuel olarak dışa aktarma veya takipleri takip etme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Yeni form yanıtları aldığınızda sizi bilgilendirmek veya bunları sorumlu takım üyelerine otomatik olarak yönlendirmek için özel ClickUp Otomasyonları oluşturun

9. Görselleştirin ve analiz edin

ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak gelen gönderileri görselleştirin, yanıt hacmini izleyin, Özel Alanlara göre kategorilere ayırın ve ilerlemeyi takip edin. Daha derinlemesine içgörüler elde etmek için, ClickUp'ın bağlam duyarlı AI asistanı ClickUp Brain'den form yanıtlarını Çalışma Alanınızda doğrudan tema veya duygu açısından analiz etmesini isteyebilirsiniz.

ClickUp Brain ile form gönderileri verilerini gerçek zamanlı olarak analiz edin ve AI içgörülerine ulaşın

Evet, form verilerini Google Formlar'dan Google E-Tablolar'a aktarmanın zahmetine girmenize gerek yok!

Bu, Google Formları yerine ClickUp Formlarını kullanmanın en büyük avantajıdır: form iş akışınızın merkezileştirilmesi. Girişleri güvenli ve gizli bir şekilde toplar, takip işlerini otomatik olarak atar ve süreç üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlarsınız — hepsi ClickUp platformunda.

Takımlarımız, bazı iş akışlarını standartlaştırmak için formlar ve şablonlar kullandı. Ayrıca, özellikle özel alanların bir göreve kimin atanması gerektiğini belirlemeye yardımcı olabilecek bilgileri topladığı durumlarda, bazı iş akışlarını kolaylaştırmak için yerleşik otomasyonu da kullandık. Son olarak, bazı platformlar olası performans sorunları hakkında uyarı verdiğinde veya bunları gösterdiğinde görevleri otomatik olarak oluşturmak için e-posta entegrasyonu ve API özelliklerini de kullandık.

Takımlarımız, bazı iş akışlarını standartlaştırmak için formlar ve şablonlar kullandı. Ayrıca, özellikle özel alanların bir göreve kimin atanması gerektiğini belirlemeye yardımcı olacak bilgileri topladığı durumlarda, bazı iş akışlarını kolaylaştırmak için yerleşik otomasyonu kullandık. Son olarak, bazı platformlar olası performans sorunları hakkında uyarı verdiğinde veya bunları gösterdiğinde görevleri otomatik olarak oluşturmak için e-posta entegrasyonu ve API özelliklerini de kullandık.

📚 Ayrıca Okuyun: ClickUp Formları için Eğitimci Kılavuzu

🔮 Bonus ipucu: ClickUp Form Şablonu ile başlayın

Formunuzu sıfırdan oluşturmak yerine, ClickUp Form Şablonu size hızlı ve esnek bir başlangıç noktası sunarak girdileri güvenli bir şekilde toplamanızı sağlar. İster anonim çalışan geri bildirimleri topluyor, ister iç takım kontrolü yapıyor veya müşteri önerilerini yönetiyor olun, formunuzu anında otomatikleştirmek için ayarlayabilirsiniz.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Form Şablonunu kullanarak anonim formunuzu saniyeler içinde oluşturun, özelleştirin ve paylaşın

İşte neden beğeneceksiniz:

Sorularınızı önceden biçimlendirilmiş form düzenine eklemeniz yeterlidir

Sürükle ve bırak esnekliği ile hazır düzeni ayarlayın

Gönderileri otomatik olarak inceleyicilere yönlendirin, geri bildirimleri kategorilere ayırın veya sorunları gerçek zamanlı olarak önceliklendirin. Her form gönderimi, ClickUp çalışma alanınızda izlenebilir bir görev haline gelir

Yanıtları duygu, konu, aciliyet veya departmana göre etiketleyerek zaman içindeki temaları daha kolay izleyin

Her alanı kontrol ettiğiniz için, tam olarak neyi toplayacağınızı (ve neyi dışarıda bırakacağınızı) seçersiniz. Google Formlar'ın aksine, kazara veri yakalama ve gizlilik riski yoktur

💡 Profesyonel İpucu: Bu şablonu ClickUp Otomasyonları ile eşleştirerek anında geri bildirim atayın, takip işlemlerini tetikleyin veya görevleri inceleme sürecine taşıyın.

Sonuç olarak? Bu şablon, her seferinde formları yeniden oluşturmanıza gerek kalmadan geri bildirimleri tutarlı bir şekilde toplamanızı kolaylaştırır.

ClickUp ile Güvenli Alanınızı Oluşturun

Anonim geri bildirimler, hem sizin hem de formunuzu dolduran kişiler için güvenli olmalıdır. Çalışanlardan, öğrencilerden veya paydaşlardan fikir toplarken, hedefiniz kimsenin gizliliğini tehlikeye atmadan dürüstlük için bir alan yaratmaktır. Google Formlar bunu sağlayabilir, ancak dikkatli olmanız gerekir. Birkaç ayarı atlarsanız, istemediğinizden daha fazla veri toplayabilirsiniz.

ClickUp bu süreci daha basit hale getirir.

Ne soracağınızı ve neyi yok sayacağınızı siz belirlersiniz. Gizli e-posta alanları yoktur. Araçlar arasında veri aktarımı yoktur. İş akışınıza entegre edilebilen, temiz ve güvenli formlar, her gönderiyi bir göreve dönüştürür ve topladığınız geri bildirimlerle gerçekten bir şeyler yapabilmeniz için size bir yapı sunar.

ClickUp'a kaydolun ve gerçek eyleme dönüşen yanıtları almaya başlayın. Kimsenin gizliliğinden ödün vermeden.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Google Formlar gerçekten anonim mi?

Google Formlar, yalnızca doğru şekilde yapılandırıldığında anonim olabilir. Ön tanımlı olarak, özellikle Google Çalışma Alanı hesaplarında, Formlar e-posta adreslerini toplayabilir veya oturum açmış kullanıcılara erişimi kısıtlayabilir, bu da yanıtları kimliklere bağlar. Bir formu tamamen anonim hale getirmek için "E-posta adreslerini topla" seçeneğini devre dışı bırakmanız, sınırsız erişime izin vermeniz ve kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler (PII) istememeniz gerekir. Tanımlayıcı verilerin alınmadığından emin olmak için formunuzu her zaman gizli modda test edin.

Anonim Google Formları için en iyi uygulamalar nelerdir?

Anonimliği sağlamak için, önce "E-posta adreslerini topla" ve "1 yanıtla sınırla" seçeneklerini kapatın. İsim, departman veya bir kişinin kimliğini ortaya çıkarabilecek sorular sormaktan kaçının. Dilinizi tarafsız tutun, yönlendirici veya yargılayıcı ifadelerden kaçının ve formun üst kısmında yanıtların anonim olduğunu açıkça belirtin. Son olarak, formu kendiniz (veya bir meslektaşınızla) test ederek gizli izleme veya hesap girişi gerekmediğinden emin olun.

Gizli ve anonim Google Formları nedir?

Anonim formlar, kimlik bilgilerini toplamaz; yanıt verenler tamamen izlenemez kalır. Öte yandan, gizli formlar kimlik bilgilerini veya meta verileri toplayabilir, ancak bu bilgilere erişimi kısıtlar. Gizli bir formda, bir kişi (örneğin İK veya bir yönetici) yanıtı kimin gönderdiğini görebilir, ancak veriler herkese açık olarak paylaşılmaz. Anonim = tasarım gereği gizlilik. Gizli = politika gereği gizlilik. Takip gerekip gerekmediğine göre seçim yapın.