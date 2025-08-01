2025'te Emlakçılar için En İyi 15 AI Aracı

Gayrimenkul sektörü ilişkiler üzerine kuruludur, ancak evrak işleriyle boğuşur. Anlaşmaları kapatabileceğiniz zamanlarda, mülk açıklamaları yazmak, potansiyel müşterileri takip etmek ve listeleri yönetmek için saatler harcıyorsunuz.

Emlakçılar için AI araçlarıyla, eskiden saatler süren görevleri artık hızlıca halledebilirsiniz. Siz gösterimlere ve pazarlıklara odaklanırken, bu araçlar rapor oluşturmaktan CRM'nizi güncel tutmaya ve rutin müşteri sorgularını yanıtlamaya kadar her şeyi halleder.

Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. 💪🏼

Gayrimenkul sektöründe AI kullanımını destekleyen en iyi araçlara hızlıca göz atın.

Araç En iyisi En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Her boyuttaki emlak takımları için AI otomasyonlu uçtan uca müşteri iş akışları AI destekli formlar, CRM şablonları, akıllı belgeler, bağlamsal yanıtlar için yerleşik AI asistanı, hızlı takım güncellemeleri için sohbet Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma mevcuttur REimagineHome. ai Gayrimenkul fotoğrafçıları ve bağımsız emlakçılar için AI iç tasarımlı sanal sahneleme AI mobilya yerleştirme, oda dönüşümleri, MLS uyumlu dışa aktarımlar İlk beş makyaj ücretsiz; aylık 14 $'dan başlayan fiyatlarla Zillow Birden fazla yerel listeyi yöneten acenteler için kapsamlı pazar ve emlak verileri Fiyat eğilimi analizi, demografik dağılımlar, mülk geçmişi FSBO ve listelemeler için ücretsiz; ücretli reklamlar aylık 300 $'dan başlar Restb. ai Listeleme acenteleri ve denetçiler için otomatik emlak fotoğraf analizi Özellik algılama, güvenlik işaretleme, meta veri çıkarma Özel fiyatlandırma HouseCanary Yatırımcı odaklı acenteler için tahmine dayalı pazar analitiği Risk puanları, fiyat tahminleri, piyasa uyarıları Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar OpusClip Video odaklı emlak takımları için adım adım kılavuzlardan sosyal medya video oluşturma Otomatik altyazılar, viralite puanı, çoklu en boy oranları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar Collov AI Yenileme odaklı emlakçılar için eski evlerin yenileme görselleştirmesi Tema tasarımı, düzen değişiklikleri, yenileme maketleri Ücretsiz deneme; Ücretli planlar aylık 21 $'dan başlar Canva Şirket içi emlak pazarlama takımları için pazarlama materyalleri ve sosyal medya gönderileri Yaratıcı şablonlar, AI içerik oluşturma, marka varlık kitaplıkları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar Reonomy Ticari emlak sahiplik ve ticari emlakçılar için potansiyel müşteri araştırması Sahip arama, kira verileri, izin izleme Ücretsiz deneme; özel fiyatlandırma Cotality Veri odaklı emlak komisyoncuları için yapay zeka destekli emlak ve pazar istihbaratı Otomatik değerleme modelleri, tehlike raporları, tahmine dayalı analitik Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar aylık 189 $'dan başlıyor ChatGPT Tek başına çalışan emlakçılar veya küçük takımlar için listeler, takip notları ve senaryolar yazın AI metin yazımı, şablonlar, içerik planlama Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar Getfloorplan uzaktan gösterimler ve sanal turlar düzenleyen emlakçılar için fotoğraflardan 2D/3D kat planı oluşturma Oda tarama, metrekare hesaplama, 3D panoramalar Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar 25 $'dan başlar Tableau AI Emlakçılar ve analistler için trendleri ve analizleri görselleştirme Özel gösterge panelleri, müşteriye yönelik içgörüler, entegrasyon desteği Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar Ylopo Büyük hacimli alıcı/satıcı boru hatları için yapay zeka destekli potansiyel müşteri oluşturma ve reklam kampanyaları Sosyal reklamlar, AI ile takip, potansiyel müşteri puanlama Özel fiyatlandırma LocalizeOS Gayrimenkul danışmanları ve takımları için otomatik müşteri adayı değerlendirme, besleme ve takip AI sohbet ve potansiyel müşteri geliştirme, özel liste önerileri, potansiyel müşteri puanlama Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar aylık 249 $'dan başlıyor

Emlakçılar için bir AI aracı seçmeden önce kendinize şu soruyu sormanız gerekir: Bu araç işimi kolaylaştıracak mı? İndir düğmesine basmadan veya kartınızı kaydırmadan önce dikkat etmeniz gerekenler. 💳

Potansiyel müşteri puanlama hassasiyeti: AI ile davranış kalıplarını analiz ederek en iyi potansiyel müşterileri belirleyin ve daha akıllı takip işlemleri gerçekleştirin

Pazar trendi öngörüsü: AI içgörülerini kullanarak fiyat değişikliklerini ve talebi tahmin edin ve listeleri rekabetçi bir şekilde konumlandırın

CRM senkronizasyon kolaylığı: Mülk yönetimi CRM araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre ederek müşteri verilerini merkezileştirin ve iş akışlarını kolaylaştırın Mülk yönetimi CRM araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre ederek müşteri verilerini merkezileştirin ve iş akışlarını kolaylaştırın

Sanal sahneleme sihrini keşfedin: Mülklerinizi ağır işler yapmadan parlatmak için çarpıcı 3D turlar veya sahnelenmiş görseller oluşturun

Müşteri verilerinin korunması: GDPR veya SOC 2 protokolleri gibi üst düzey şifreleme ve uyumluluk ile hassas bilgileri güvence altına alın

Mobil cihazlardan öncelikli erişim: Hızlı ve sezgisel bir mobil uygulama ile potansiyel müşterileri, listeleri ve görevleri her yerden yönetin

Otomatik erişim: Manuel çaba harcamadan Manuel çaba harcamadan müşteri iletişimi ve etkileşimi için kişiselleştirilmiş e-postalar veya çevrimiçi reklamlar gönderin

7/24 chatbot desteği: AI destekli chatbotlarla soruları yanıtlayın ve gösterimleri anında ayarlayın

Kapsamlı analitik: Stratejileri optimize etmek için özel raporlarla anlaşma ilerlemesi ve performansını izleyin

🧠 İlginç Bilgi: 2021 yılında, metaverse platformu Decentraland'da sanal bir mülk 2,4 milyon dolara satıldı. Arazi tamamen dijitaldi, ancak yine de gerçek dünyadaki fiyatlandırma mantığını takip ediyordu: konum, kıtlık ve sanal yaya trafiğine görünürlük.

Emlakçılar için En İyi AI Yazılımları

İşte emlakçılar için AI iş akışı otomasyonu, müşteri adayı yönetimi ve aradaki her şeyde yardımcı olacak en iyi AI araçları. 🗂️

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

1. ClickUp (Uçtan uca müşteri iş akışlarını yöneten emlak takımları için en iyisi)

ClickUp Brain'den müşteriler için özenle hazırlanmış e-postalar yazmasını isteyin

ClickUp'ın Gayrimenkul Proje Yönetimi Yazılımı, listeleri yönetmek, anlaşmaları izlemek, evrak işlerini halletmek ve müşteri iletişiminin üstünde kalmak için merkezi bir alan sunar.

Ve tüm bunların merkezinde, görevler, belgeler ve konuşmalar arasında çalışan yerleşik AI ortağınız ClickUp Brain yer alıyor.

ClickUp Brain, daha hızlı yazmanıza ve düşüncelerinizi düzenlemenize yardımcı olur. Bu aracı, mülk açıklamaları taslağı hazırlamak, müşteri toplantılarını özetlemek, güncellemeleri yeniden yazmak veya çalışma alanınızla ilgili sorular sormak için kullanabilirsiniz.

1,2 milyon dolarlık bir liste için gösterimi tamamladığınızı varsayalım. Notlarınızla, AI'dan müşterinin en çok beğendiklerini vurgulayan, açık sorular içeren ve bir sonraki tur için randevu almayı öneren bir takip e-postası yazmasını isteyin. Ya da ClickUp Brain'e Pacific Heights'ın kapanışı için neyin yapılması gerektiğini sorun, saniyeler içinde çalışma alanınızdan içgörüler elde edecektir.

Sırada: iş akışları.

AI ile satış sürecinizin herhangi bir kısmı için özel ClickUp Otomasyonları oluşturun

ClickUp Otomasyonları, iş akışınızın sorunsuz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur ve artık istediğinizi yazarak kendi otomasyonunuzu oluşturabilirsiniz.

Örneğin, şunu yazabilirsiniz: Bir liste durumu Sözleşme Aşamasında olarak değişirse, hukuk departmanını bilgilendirin ve kapanış belgelerini yüklemek için bir görev atayın.

ClickUp Brain, yazdıklarınızı okur ve sizin için otomasyon adımlarını oluşturur. Bu, açık ev takipleri, sahneleme zaman çizelgeleri, potansiyel müşteri devri ve bunların arasındaki her şey için işe yarar.

ClickUp Brain in Docs kullanarak taşınma rehberinizi iyileştirin

ClickUp ayrıca belgelerin yönetimini çok daha basit hale getirir. ClickUp Belgeler, pazarlama içeriği, takım şablonları ve müşteri kaynakları için paylaşılan çalışma alanınızdır. Entegre AI ile taslaklarınızı yazın, düzenleyin ve iyileştirin ve sekmeler arasında geçiş yapmadan görevler atayın.

Austin'e taşınan alıcılar için bir taşınma rehberi üzerinde çalıştığınızı varsayalım. AI'ya temel bir taslak verin, o da bölümleri tamamlasın. Ayrıca, yayınlamadan önce broşürler için içeriği kısaltabilir, girişleri yeniden yazabilir veya grameri düzeltebilirsiniz.

Pazarlama takımları, Dokümanlar'da e-posta dizileri veya blog gönderileri oluşturabilir, ardından AI yazma aracından başlıkları düzenlemesini, üslubu düzeltmesini veya önceki kampanyalara göre yeni metinler önermesini isteyebilir.

Ancak takımlar için en iyi özellik ClickUp Sohbet'tir. Takımınızın bağlantıda kalmasını sağlar ve konuşmalar, ilgili işlerin hemen yanında canlı olarak görüntülenir.

Önemli konuları, anahtar kararları ve kaçırmış olabileceğiniz eylem öğelerini özetleyen AI CatchUp ile güncel kalın

AI Görev Oluşturma ile bağlamı kaybetmeden daha hızlı çalışın. Brain, görevleri otomatik olarak oluşturur, ayrıntıları ekler ve bunları orijinal sohbete geri bağlar

Doğrudan mesajlar veya sesli ve görüntülü aramalarla sekme değiştirmeden iletişim kurun

İhtiyacınız olduğunda ClickUp'ın Önceden Oluşturulmuş Otomatik Pilot Ajanları ile yardım alın. Bu hazır asistanlar, günlük özetler yayınlayabilir, basit iş akışlarını yönetebilir veya doğrudan Sohbet içinden proje güncellemelerini yönetebilir

ClickUp Sohbet'teki önceden oluşturulmuş Otomatik Pilot Ajanları ile projelerinizi ilerletin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Aramaları eyleme dönüştürün: ClickUp AI Notetaker'ın müşteri toplantılarını otomatik olarak kaydetmesini ve özetlemesini sağlayın, böylece tekrar dinlemeden takip edebilirsiniz

Anlaşmaları ilerletin: Gayrimenkul CRM'si içinde satış boru hattınızı oluşturun ve potansiyel müşterileri, gösterimleri, teklifleri ve kapanışları tek bir yerden izleyin Gayrimenkul CRM'si içinde satış boru hattınızı oluşturun ve potansiyel müşterileri, gösterimleri, teklifleri ve kapanışları tek bir yerden izleyin

Zahmetsizce düzenli kalın: ClickUp Emlak Hesap Tablosu Şablonu ile listeleri, komisyonları, kişileri veya satıcı bütçelerini doğrudan ClickUp içinde yönetin ClickUp Emlak Hesap Tablosu Şablonu ile listeleri, komisyonları, kişileri veya satıcı bütçelerini doğrudan ClickUp içinde yönetin

Profesyonel görünümlü güncellemeler gönderin: ClickUp Emlak Bülten Şablonunu ClickUp Brain ile eşleştirerek, yarısı kadar sürede mükemmel müşteri e-postaları veya aylık piyasa güncellemeleri yazın

Belgeleri ve bağlantıları merkezileştirin: Kolay Kolay emlak proje yönetimi için denetim raporlarını, liste anlaşmalarını veya sahneleme maketlerini doğrudan ilgili görevlere ekleyin

Küçük ayrıntıları takip edin: ClickUp Hatırlatıcıları'nı ayarlayarak gösterimleri takip edin, evrakları hazırlayın veya başka bir yapılacaklar uygulamasına ihtiyaç duymadan belgeleri gönderin ClickUp Hatırlatıcıları'nı ayarlayarak gösterimleri takip edin, evrakları hazırlayın veya başka bir yapılacaklar uygulamasına ihtiyaç duymadan belgeleri gönderin

Merkezi araçlarla kampanyalar yürütün: ClickUp'ın Emlak Pazarlama Şablonunu kullanarak liste promosyonlarını planlayın ve yürütün, ardından AI'yı kullanarak başlıklar yazın, metinleri düzenleyin veya fikirler üretin ClickUp'ın Emlak Pazarlama Şablonunu kullanarak liste promosyonlarını planlayın ve yürütün, ardından AI'yı kullanarak başlıklar yazın, metinleri düzenleyin veya fikirler üretin

En iyi AI modellerine erişin: ChatGPT, Gemini, Claude ve daha fazlasından yardım alın — hepsi ClickUp Brain içinde — daha hızlı yazın, özetleyin ve otomatikleştirin

Daha akıllı planlar yapın: ClickUp Takvim ile gösterimleri, potansiyel müşteri arama saatlerini veya takipleri zamanlayın ve gününüzü hareket halindeyken ayarlayın ClickUp Takvim ile gösterimleri, potansiyel müşteri arama saatlerini veya takipleri zamanlayın ve gününüzü hareket halindeyken ayarlayın

Görseller ekleyin: ClickUp Beyaz Tahtalarında AI ile görüntüler oluşturarak düzenleri modelleyin, markanızı görselleştirin veya sahneleme planları oluşturun ClickUp Beyaz Tahtalarında AI ile görüntüler oluşturarak düzenleri modelleyin, markanızı görselleştirin veya sahneleme planları oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Tek başına çalışan emlakçılar veya küçük takımlar, başlangıçta araçların aralığı karşısında kendilerini bunalmış hissedebilirler

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.400+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.440+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Reddit incelemesinden alıntı:

ClickUp Brain, bana gerçekten çok zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde çalışırken yapmak isteyeceğim son şey bu. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenliyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir başka şey de Belgeler. Biçimlendirme seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!

ClickUp Brain, bana gerçekten çok zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde çalışırken yapmak isteyeceğim son şey bu. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenliyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir başka şey de Belgeler. Biçimlendirme seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!

🔍 Biliyor muydunuz? Eski Roma'da insulae adı verilen apartmanlar yedi kata kadar çıkabiliyordu. Bu yüksek binalar ahşap ve taştan yapılmıştı ve çoğunda akan su yoktu, ancak şehrin işçi sınıfının çoğunu barındırıyorlardı ve birinci sınıf kentsel gayrimenkuller olarak kabul ediliyorlardı.

2. REimagineHome. ai (Yapay zeka sanal sahneleme çözümleri için en iyisi)

rEimagineHome.ai aracılığıyla

Boş odalar anlaşmaları mahveder.

REimagineHome. ai bunu biliyor ve yapay zeka kullanarak sıkıcı alanları dergiye layık odalara dönüştürerek bu sorunu çözüyor. Temel özellikleri arasında boş odaların sanal sahneleme, mobilyalı alanların modern iç mekanlarla yeniden tasarlanması ve hatta dış çekimler için peyzaj düzenlemesi yer alıyor.

Boş mülklerin fotoğraflarını yükleyin, farklı tasarım stilleri arasından seçim yapın ve geleneksel sahnelemenin gerektireceği zaman ve çabanın çok daha azıyla profesyonelce sahnelenmiş görüntüler elde edin.

Reimagine Home, fotogerçekçi görüntüler oluşturma özelliği ile her listenin en iyi şekilde görünmesini sağlayarak potansiyel müşteriler üzerinde güçlü bir ilk izlenim bırakır. Emlakçılar için AI araçları arasında, bu araç görsel çekicilik katarken orijinal fotoğraf kalitesini koruma özelliği ile öne çıkıyor.

REimagineHome. ai en iyi özellikler

Birden fazla odayı aynı anda dönüştürerek tüm mülklerde uyumlu tasarım temaları oluşturun

Farklı alıcı demografik özelliklerine ve pazar tercihlerine hitap etmek için çağdaş, geleneksel ve modern tasarım estetiği arasında geçiş yapın

Kullanılmakta olan evlerde mevcut mobilyaları değiştirerek alternatif düzen seçenekleri gösterin

Ek işlem gerektirmeden MLS yüklemeleri ve pazarlama materyalleri için hemen kullanıma hazır yüksek çözünürlüklü görselleri indirin

Liste sunumları sırasında dönüşümün etkisini göstermek için orijinal boş odaları sahnelenmiş sürümlerle karşılaştırın

REimagineHome. ai sınırlamaları

AI tarafından oluşturulan sahneleme, bazı durumlarda gerçek oda boyutlarını doğru şekilde yansıtmayabilir

Belirli mobilya parçaları veya benzersiz tasarım talepleri için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Aylık olarak çok sayıda mülkü sahneye koyan yüksek hacimli acenteler için abonelik maliyetleri artabilir

Bazı oluşturulan görüntüler, dikkatli izleyiciler tarafından biraz yapay görünebilir

REimagineHome. ai fiyatlandırma

İlk beş makyaj ücretsiz

Temel: 14 $/ay (30 kredi)

Optimum: 29 $/ay (200 kredi)

Gelişmiş: Aylık 49 $ (500 kredi)

Premium: 99 $/ay (1200 kredi)

REimagineHome. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

REimagineHome.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir Redditor şöyle diyor:

Kısa bir süre emlakçı olarak çalıştım, bu yüzden denedim ve oldukça yararlı buldum. İyi özelleştirme seçenekleri ve çok güzel tasarım özellikleri var. Emlak sektöründeyseniz, sahip olmak güzel ama zorunlu değil.

Kısa bir süre emlakçı olarak çalıştım, bu yüzden denedim ve oldukça yararlı buldum. İyi özelleştirme seçenekleri ve çok güzel tasarım özellikleri var. Emlak sektöründeyseniz, sahip olmak güzel ama zorunlu bir araç değil.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının yalnızca %12'si verimlilik paketlerinde yerleşik AI özelliklerini kullanıyor . Bu düşük benimseme oranı, mevcut uygulamaların kullanıcıları tercih ettikleri bağımsız konuşma platformlarından geçiş yapmaya zorlayacak sorunsuz, bağlamsal entegrasyondan yoksun olabileceğini gösteriyor. Örneğin, AI, kullanıcıdan gelen düz metin komutuna göre bir otomasyon iş akışı gerçekleştirebilir mi? ClickUp Brain yapabilir ! AI, sohbet konularını özetlemek, metin taslağı oluşturmak veya düzeltmek, çalışma alanından bilgi almak, görüntüler oluşturmak ve daha fazlasını içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan ClickUp'ın her yönüne derinlemesine entegre edilmiştir! 3'ten fazla uygulamayı iş için her şeyi içeren uygulamamızla değiştiren %40'lık ClickUp müşterileri arasına katılın!

3. Zillow (Kapsamlı pazar verileri için en iyisi)

zillow aracılığıyla

Herkes Zillow'u bilir, ancak çoğu emlakçı bu platformun yapabileceklerinin sadece yüzeyini görebilir. Elbette, müşteriler Zestimates'i takıntılı bir şekilde kontrol eder, ancak platform daha derinlemesine araştırma yapan profesyoneller için çok daha değerli veriler barındırır.

Kapsamlı emlak geçmişlerini görüntüleyebilir, mahalle fiyat hareketlerini izleyebilir ve müşterileri doğru bölgelerle eşleştirmeye yardımcı olan demografik bilgilere erişebilirsiniz. Mobil uygulama sayesinde, gösterimler sırasında müşterilerin sorularını anında yanıtlayabilirsiniz.

Anahtar özelliklerden biri, kullanıcıların ideal evlerini işe gidip gelme süresi, okullara yakınlık ve hatta belirli ev özellikleri gibi günlük terimlerle tanımlayarak mülkleri bulmalarını sağlayan AI destekli doğal dil arama özelliğidir. Bu, acentelerin müşterilerinin benzersiz ihtiyaçlarına uygun listeleri hızlı bir şekilde belirleyip paylaşmalarına yardımcı olur.

Zillow'un en iyi özellikleri

Potansiyel tasarruf fırsatlarını belirlemek ve müşterilerin uzun vadeli sahiplik maliyetlerini anlamalarına yardımcı olmak için emlak vergisi geçmişini ve değerlendirme değişikliklerini araştırın

Müşterileri uygun topluluklarla eşleştirmek için yaş aralıkları, gelir düzeyleri ve bölgeye göre aile yapısı gibi demografik verileri çıkarın

Gösteri planlamadan önce mahallenin koşullarını uzaktan değerlendirmek için uydu görüntülerini ve sokak görünüm fotoğraflarını görüntüleyin

Müşterilere yıl boyunca en uygun liste zamanlaması konusunda tavsiyelerde bulunmak için mevsimsel fiyatlandırma modellerini ve pazar hızını izleyin

Zillow'un emlakçı hizmetleriyle emlak alıcıları arasında görünürlüğünüzü artırın ve potansiyel müşteriler oluşturun

Zillow sınırlamaları

Zestimate'in doğruluğu, farklı pazarlar ve emlak türleri arasında önemli ölçüde değişiklik gösterir

Profesyonel araçlar, temel tüketici erişiminin ötesinde ayrı abonelikler gerektirir

Hızlı değişen pazarlarda veri güncellemeleri gerçek piyasa değişikliklerinin gerisinde kalabilir

Yer değiştiren müşterilerle çalışan acenteler için sınırlı uluslararası emlak verileri

Zillow fiyatlandırması

FSBO listesi: Ücretsiz

MLS aracılığıyla acente tarafından listelenmiştir: Ücretsiz

Temel kiralık liste: Ücretsiz

Premium kiralık liste: 39,99 $ (tek seferlik)

Premier Agent reklamcılık: 300-1.000+ ABD doları/ay (posta kodu ve pazara göre değişir)

Potansiyel müşteri başına maliyet: 20-500+ dolar (bölgenin rekabet gücüne bağlı olarak değişir)

Zillow puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (295+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (85+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zillow hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şu not yer almaktadır:

Zillow'da en çok sevdiğim şey, kiralık mülklerim için müşterilerimi tarayabilme ve satılık mülklerimi listeye ekleyebilme özelliği. Zillow, çok geniş bir alıcı, satıcı ve emlak profesyonelleri ağına sahiptir. Ev sahibi ve kiracı kiralama portalı, sektördeki en iyi ve rakipsiz portaldır! Sınırsız ücretsiz potansiyel müşteri bolluğundan bahsetmiş miydim? Zillow, günlük emlak işlerinizde size yardımcı olacak birçok özellik ile doludur. Zillow'dan daha iyisi yok.

Zillow'da en çok sevdiğim şey, kiralık mülklerim için müşterilerimi tarayabilme ve satılık mülklerimi listeye ekleyebilme imkanı. Zillow, çok geniş bir alıcı, satıcı ve emlak profesyonelleri ağına sahiptir. Ev sahibi ve kiracı kiralama portalı, sektördeki en iyi ve rakipsiz portaldır! Sınırsız ücretsiz potansiyel müşteri bolluğundan bahsetmiş miydim? Zillow, günlük emlak işlerinizde size yardımcı olacak birçok özellik ile doludur. Zillow'dan daha iyisi yok.

💡 Profesyonel İpucu: Haftalık olarak yerel pazar trendlerini analiz edin. Emlakçılar için AI araçları (ClickUp Brain gibi!), pazar değişikliklerini, fiyatlandırma trendlerini ve pazarda kalma sürelerini saniyeler içinde özetleyebilir. Beş rapor okumak zorunda kalmazsınız; sadece önemli bilgileri alırsınız. ClickUp Brain'in yardımıyla raporları özetleyin

4. Restb. ai (Otomatik emlak belgelendirme için en iyisi)

restb.ai aracılığıyla

Mülkleri gezip not almak artık eskidi. Restb. ai, bilgisayar görüşünü kullanarak fotoğraflarınızı analiz eder ve gözden kaçırabileceğiniz veya belgelemeyi unutabileceğiniz ayrıntıları ortaya çıkarır.

AI teknolojisi, parke zeminlerden granit tezgahlara, potansiyel güvenlik sorunlarından bakım sorunlarına kadar her şeyi tanımlar. Gezinti sırasında fotoğraflar çekin, bunları yükleyin ve profesyonel bir inceleme özeti gibi ayrıntılı bir rapor alın.

Hatta, daha sonra anlaşmanın bozulmasına neden olabilecek eksik duman dedektörleri veya eski elektrik tesisatı gibi unsurları bile tespit eder.

Restb. ai'nin AI destekli görüntü analizi, veri girişinin ötesinde, tüm pazarlama ve arama deneyimini geliştirir. Görüntüler için açıklayıcı, SEO için optimize edilmiş alternatif metinler oluşturabilir, böylece listeler arama motorlarında daha görünür hale gelir ve görme engelli kullanıcılar için erişilebilir olur.

Restb. ai en iyi özellikler

Standart akıllı telefon fotoğraflarından yaklaşık metrekare ölçümlerini hesaplayarak, mülk ziyaretleri sırasında manuel ölçüm araçlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırın

Özellikli cihaz marka ve modellerini tespit ederek, emlak açıklamalarına ve pazarlama materyallerine ayrıntılı teknik özellikleri ekleyin

Alıcıların kararlarını veya denetim sonuçlarını etkileyebilecek eksik korkuluklar, hasarlı merdivenler veya elektrik sorunları gibi potansiyel güvenlik tehlikelerini işaretleyin

Oda türlerini otomatik olarak kategorize ederek MLS veri girişini kolaylaştırın ve idari görevlere harcanan zamanı azaltın

Fotoğrafların ne zaman ve nerede çekildiğini kanıtlayan kapsamlı belgeler için zaman damgaları ve GPS koordinatları gibi fotoğraf meta verilerini çıkarın

AI tarafından oluşturulan açıklayıcı alternatif metinlerle listeleri geliştirin

Restb. ai sınırlamaları

Analiz doğruluğu, fotoğraf kalitesine ve aydınlatma koşullarına büyük ölçüde bağlıdır

İnsan denetçilerin fiziksel incelemeler sırasında fark edebileceği ince ayrıntıları gözden kaçırabilir

Standart emlak fotoğraflarında görünmeyen yapısal sorunları değerlendirme yeteneği sınırlıdır

Optimum analiz sonuçları için tutarlı fotoğraf açıları ve kapsama alanı gerekir

Restb. ai fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Restb. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Açık ev kavramı 1910'lara kadar uzanır. İlk emlakçılar, zengin alıcıları çekmek için çay, metin dizisi dörtlüsü ve el yazısı davetiyelerle donatılmış özenle hazırlanmış temalı partiler düzenlerdi.

5. HouseCanary (Pazar tahmini analizi için en iyisi)

houseCanary aracılığıyla

HouseCanary, acentelere iş kararlarını bilgilendirmek için kesin ve kapsamlı veriler sağlayan AI destekli bir emlak analizi platformudur.

Ekonomik göstergeler, iş büyüme, nüfus değişiklikleri ve faiz oranları gibi milyonlarca veri noktasını işleyerek emlak değerlerinin nereye doğru gittiğini tahmin eder. Müşterilerinize, gerçek verilerle desteklenen, evlerinin değerinin altı ay veya iki yıl sonra ne olacağını tahmin eden grafikler gösterebilirsiniz.

"Listeye Ekleme Eğilimi" puanları sayesinde, acenteler satış olasılığı yüksek olan piyasa dışı potansiyel müşterileri belirleyebilir

Gayrimenkul acenteleri için tasarlanmış bu AI aracı, okul derecelendirmeleri ve suç istatistikleri gibi veriler aracılığıyla mülkleri ve mahalleleri değerlendirir ve müşterilerin satın almak istedikleri yeri seçmelerine yardımcı olur. Ayrıca, yeni veriler geldikçe tahminlerini sürekli olarak günceller.

HouseCanary'nin en iyi özellikleri

Yatırımcıların portföy planlamasına yardımcı olmak için yatırım amaçlı gayrimenkullerin kira getirisi potansiyelini ve nakit akışı tahminlerini değerlendirin

Güvenilir Karşılaştırmalı Pazar Analizi (CMA) raporlarını hızlı bir şekilde oluşturun ve saatlerce süren manuel araştırmalardan tasarruf edin

Canary AI'yı kullanarak mülkleri hızlı bir şekilde değerlendirin ve geniş veritabanından pazar bilgileri alın

Müşterilerin pazar istikrar faktörlerini anlamalarına yardımcı olmak için farklı mahallelerdeki benzer mülklerin risk profillerini karşılaştırın

Hedef bölgelerdeki pazar koşulları önemli ölçüde değiştiğinde uyarılar alın ve müşterilerle proaktif olarak iletişime geçin

Uzun vadeli emlak değerlerini etkileyen istihdam eğilimleri ve nüfus artış modelleri gibi ayrıntılı ekonomik verilere erişin

HouseCanary sınırlamaları

Aracın karmaşık arayüzü, gelişmiş analitik özellikleri etkili bir şekilde kullanmak için eğitim gerektirebilir

Yeni gelişmeler veya kırsal mülkler için sınırlı tarihsel veri mevcuttur

HouseCanary fiyatlandırması

Temel: 19 $/ay

Pro: 79 $/ay

Takımlar: 199 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

HouseCanary puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar HouseCanary hakkında ne diyor?

Bu yorumcunun görüşlerini okuyun:

HouseCanary tüm araştırmayı sizin için yapar! En iyi özelliği, karşılaştırılabilir mülkleri 1 ila 100 arasında bir ölçekte sıralamasıdır. Artık kötü karşılaştırmalar arasında zaman kaybetmenize gerek yok! HouseCanary, CMA'larda saatlerce süren işlerden beni kurtardı. Eskiden 30-45 dakika süren işler artık en fazla 5-10 dakika sürüyor! HouseCanary hakkında sevmediğim tek bir şey bile aklıma gelmiyor. Gerçekten.

HouseCanary tüm araştırmayı sizin için yapar! En iyi özelliği, karşılaştırılabilir mülkleri 1 ila 100 arasında bir ölçekte sıralamasıdır. Artık kötü karşılaştırmalar arasında gezinmenize gerek yok! HouseCanary, CMA'larda saatlerce süren işimden beni kurtardı. Eskiden 30-45 dakika süren işlerim artık en fazla 5-10 dakika sürüyor! HouseCanary hakkında sevmediğim tek bir şey bile aklıma gelmiyor. Gerçekten.

📖 Ayrıca okuyun: Daha İyi Müşteri Yönetimi için En İyi Emlak CRM Şablonları

6. OpusClip (Gayrimenkul turlarını sosyal medya kliplerine dönüştürmek için en iyisi)

opusClip aracılığıyla

OpusClip'i, saatlerce süren emlak turlarınızı izleyen ve en ilgi çekici anları seçen kişisel video asistanınız olarak düşünün. Bu yapay zeka destekli araç, uzun videolarınızı yüksek kaliteli viral kliplere dönüştürür ve listelerinizden, müşteri referanslarından veya pazar güncellemelerinden en iyi bölümleri otomatik olarak belirler.

Ham çekimlerinizi yükleyin, OpusClip'in AI'sı içeriği analiz ederek Instagram Reels, TikTok ve YouTube Shorts için mükemmel ilgi çekici kısa videolar oluşturur.

Dahası, yerleşik sosyal medya planlayıcısını kullanarak videolarınızı YouTube, TikTok, Instagram ve LinkedIn'e otomatik olarak yayınlayabilirsiniz.

OpusClip'in en iyi özellikleri

Gayrimenkul videolarınıza otomatik olarak doğru altyazılar ekleyin, ses olmadan izleyenler için videoları erişilebilir ve ilgi çekici hale getirin

Farklı sosyal medya platformları için içeriğinizi optimize edin

AI destekli viralite puanlamasını kullanarak, emlak videolarınızın hangi bölümlerinin potansiyel müşterilerin ilgisini en çok çekeceğini belirleyin

Tüm sosyal medya içeriklerinde tutarlı ve profesyonel bir sunum sağlamak için markalı şablonlar ve kaplamalar uygulayın

OpusClip sınırlamaları

Geleneksel video düzenleme yazılımlarına kıyasla gelişmiş düzenleme özellikleri için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Virallik puanı etkinliği, içerik türünüze göre değişebilir

Ücretsiz sürüm, videolarınıza filigran ekler ve aylık işlem süresini 60 dakika ile sınırlar

OpusClip fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 15 $/ay

Pro: 29 $/ay

İş: Özel fiyatlandırma

OpusClip puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (110+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar OpusClip hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

OpusClip'in ana avantajı, sosyal platformlarda paylaşmak için kısa markalı videoları hızlı bir şekilde oluşturabilmenizdir. Altyazı işlevi harikadır. Çok doğru altyazılar oluşturur ve bunları çok kolay bir şekilde düzenleyebilir (ancak bu nadiren gereklidir) ve yazı tipini, rengini ve konumunu değiştirebilirsiniz. Beş adede kadar markalı şablon kaydedebilmeniz de harika.

OpusClip'in ana avantajı, sosyal platformlarda paylaşmak için kısa markalı videoları hızlı bir şekilde oluşturabilmenizdir. Altyazı işlevi harika. Çok doğru altyazılar oluşturur ve bunları çok kolay bir şekilde düzenleyebilir (ancak bu nadiren gereklidir) ve yazı tipini, rengini ve konumunu değiştirebilirsiniz. Beş adede kadar markalı şablon kaydedebilmeniz de harika.

7. Collov AI (Yenileme görselleştirme için en iyisi)

via Collov AI

Alıcılar, eski veya bakımsız mülklerin potansiyelini görmekte zorlanır. Collov AI, yenileme sonrası alanların nasıl görüneceğini tam olarak göstererek bu hayal gücü boşluğunu doldurur.

Platform, oda fotoğraflarını veya kat planlarını analiz eder ve farklı boya renkleri, döşeme seçenekleri ve mobilya düzenlemeleri gibi birçok tasarım varyasyonu oluşturur. Bu sanal sahneleme çözümüyle, bir duvarın yıkılmasıyla alanın nasıl açılacağını veya modern kaplamaların eski bir mutfağı nasıl dönüştüreceğini gösterebilirsiniz.

AI, profesyonel iç tasarım sunumlarına benzeyen fotogerçekçi renderlar oluşturarak mülklerin satışını kolaylaştırır. Ayrıca, entegre araçlarını kullanarak sanal turlar oluşturarak listeleri daha çekici hale getirebilirsiniz.

Collov AI'nın en iyi özellikleri

Farklı boya renkleri ve yüzeyleri deneyin veya yapısal değişiklikleri görselleştirerek müşterilere dönüşüm ve yenileme olanaklarını gösterin

Aynı alan için farklı alıcı zevklerine ve yaşam tarzı tercihlerine hitap etmek için birden fazla tasarım teması sunun

Müşterilere ilham veren ve müteahhitler ile tasarımcılara net bir yönlendirme sağlayan ayrıntılı yenileme panoları oluşturun

Farklı aydınlatma armatürleri ve pencere dekorasyonlarının odanın ambiyansını ve genel estetik görünümünü nasıl değiştireceğini gösterin

Collov AI sınırlamaları

Oluşturulan tasarımlar yapısal sınırlamaları veya bina kodlarını hesaba katmayabilir

Belirli mobilya parçalarını veya özel tasarım öğelerini dahil etme yeteneği sınırlıdır

Render kalitesi, orijinal fotoğraf kalitesine ve odanın karmaşıklığına göre değişebilir

Önerilen yenileme çalışmalarının maliyetlerini veya uygulanabilirliğini tam olarak yansıtmayabilir

Collov AI fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Standart: 21 $/ay

Gelişmiş: 49 $/ay

Premium: 79 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Collov AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? ABD Kongre Binası, eskiden gizli bir tarım arazisi üzerinde yer almaktadır. George Washington ve Pierre L'Enfant, bugünkü Washington, D.C.'yi oluşturmak için çiftçilerle arazi haklarını bizzat kendileri müzakere etmişlerdir.

8. Canva (Pazarlama içeriği oluşturma için en iyisi)

canva aracılığıyla

Canva, emlak broşürleri ve sosyal medya gönderilerinden açık ev ilanlarına ve sunum slaytlarına kadar her şey için profesyonel görünümlü emlak yönetimi şablonları sunar.

Sürükle ve bırak arayüzü, karmaşık tasarım yazılımlarını öğrenmenize gerek kalmadan renkleri, yazı tiplerini ve düzenleri özelleştirmenize olanak tanır. Bu, tüm materyallerinizde marka tutarlılığını korumanıza yardımcı olurken, aynı zamanda bireysel listeler için yaratıcı özgürlüğe sahip olmanızı sağlar.

Canva'nın AI araçları, Magic Write gibi özellikleriyle pazarlama asistanı görevi görür ve ilgi çekici emlak açıklamaları veya etkileyici sosyal medya başlıkları oluşturmanıza yardımcı olur. Magic Eraser ve Magic Edit gibi AI destekli fotoğraf düzenleme araçları, istenmeyen nesneleri kaldırarak veya ayrıntıları değiştirerek liste fotoğraflarını hızla temizlemenizi sağlar.

Platform ayrıca sosyal medya planlamasını da yönetir, böylece bir haftalık gönderileri oluşturabilir ve Canva'nın bunları otomatik olarak yayınlamasını sağlayabilirsiniz.

Canva'nın en iyi özellikleri

AI ve şablonların yardımıyla dakikalar içinde yüksek kaliteli pazarlama materyalleri üretin

Statik görüntülerden daha yüksek etkileşim oranları sağlayan animasyonlu sosyal medya gönderileri ve kısa video içerikler oluşturun

Tüm pazarlama materyallerinde marka tutarlılığını korurken tasarım projelerinde takım üyeleriyle işbirliği yapın

Logolar, renk şemaları ve yazı tipleri gibi marka varlıklarını paylaşılan kitaplıklarda saklayarak tüm materyallerde kolay erişim ve tutarlı kullanım sağlayın

Canva sınırlamaları

Şablon tabanlı yaklaşım, farklı acenteler arasında benzer görünümlü materyallerin ortaya çıkmasına neden olabilir

Gelişmiş tasarım özellikleri, tam işlevsellik için premium abonelik gerektirir

Son derece özel veya benzersiz tasarım gereksinimleri için sınırlı özelleştirme seçenekleri vardır

Yazı tipi ve grafik seçimleri belirli aracılık marka yönergelerine uymayabilir

Canva fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.870+ yorum)

Canva hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Reddit'te paylaşıldığı gibi:

Canva, profesyoneller ve profesyonel olmayanlar için harika bir araçtır. Birisi "Hey, on dakika içinde animasyonlu bir reklam lazım" derse ona başvurabilirim ve birisi bana kartvizit veya düğün daveti gibi zamanımı harcamaya değmeyecek kadar küçük veya basit bir iş için gelirse, onu Canva'ya yönlendirip yoluma devam edebilirim. Tasarım için self servis kasası gibi.

Canva, profesyoneller ve profesyonel olmayanlar için harika bir araçtır. Birisi "Hey, on dakika içinde animasyonlu bir reklam lazım" derse ona başvurabilirim ve birisi bana kartvizit veya düğün daveti gibi zamanımı harcamaya değmeyecek kadar küçük veya basit bir iş için gelirse, onu Canva'ya yönlendirip yoluma devam edebilirim. Tasarım için self servis kasası gibi.

💡 Profesyonel İpucu: Emlakçılar için bazı AI araçları, gösterimlere hazırlanmaya yardımcı olur. Emlak bilgilerini bir AI aracına yapıştırın ve alıcının öne sürebileceği itirazları sorun. Düzen, konum veya fiyatlandırma ile ilgili endişeleri daha iyi hazırlıklı bir şekilde ele alabilirsiniz.

9. Reonomy (Ticari gayrimenkul araştırması için en iyisi)

reonomy aracılığıyla

Ticari gayrimenkuller konutlardan farklı bir şekilde hareket eder ve Reonomy bunu çok iyi anlar. Platform, ticari mülk sahipliklerini, kira sözleşmelerinin sona erme tarihlerini ve fırsatları işaret eden geliştirme faaliyetlerini izleme konusunda uzmanlaşmıştır.

O alışveriş merkezinin sahibinin kim olduğunu, kiracılarının kira sözleşmelerinin ne zaman sona ereceğini ve sahibinin satışa ilgi duyup duymadığını araştırabilirsiniz. Bu bilgiler, potansiyel müşteriler aktif olarak alan veya temsilci aramaya başlamadan önce onları belirlemenize yardımcı olur.

Reonomy'nin AI teknolojisi, satılma olasılığı yüksek ancak şu anda listelenmemiş mülkleri belirlemek için çok sayıda kamuya açık ve özel veriyi tarar. Ayrıca, yaklaşan geliştirme projelerini gösteren inşaat izinlerini ve imar değişikliklerini de izler.

200'den fazla filtre ile acenteler, müşterilerinin kriterlerine mükemmel şekilde uyan mülkleri bulmak için son derece hedefli aramalar yapabilir.

Reonomy'nin en iyi özellikleri

Kira sözleşmelerinin son tarihlerini izleyerek yeni alana ihtiyaç duyabilecek kiracıları belirleyin ve taşınma planları yapan işletmelerle bağlantı kurun

Genişleme veya yenileme projelerini gösteren inşaat ruhsatı faaliyetlerini izleyerek, kiralama veya satış için potansiyel fırsatları ortaya çıkarın

Ticari mülklerin işlem geçmişini ve karşılaştırılabilir satışları analiz ederek doğru pazar analizi ve fiyatlandırma önerileri sunun

Belirli mülk türleri veya ilgi alanınıza giren coğrafi bölgeler için uyarılar ile piyasa değişiklikleri ve fırsatlar hakkında bilgi sahibi olun

Reonomy sınırlamaları

Konut amaçlı gayrimenkullerden ziyade ticari gayrimenkullere odaklanır

Veri doğruluğu, farklı coğrafi pazarlar ve emlak türleri arasında değişiklik gösterir

Gelişmiş araştırma ve analiz araçlarını etkili bir şekilde kullanmak için gereken öğrenme eğrisi

Reonomy fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Özel fiyatlandırma

Reonomy puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,2/5 (30+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Reonomy hakkında ne diyor?

Gerçek bir kullanıcıdan kısa bir alıntı:

Kullanımı kolaydır – herhangi bir adresi girebilir ve tüm ilçe bilgilerini ve iletişim bilgilerini alabilirsiniz. Analitik özellikleri harika. Reonomy, bir mülkün satılma olasılığının yüksek olduğunu size bildirir. Ayrıca, hangi mülklerin sıkıntılı olduğunu gösteren bir rapor da yapabilirsiniz. Sahipler ve işledikleri işler arasındaki tüm ilişkileri görebileceğiniz bir proje üzerinde çalışıyorlar. Sahibi ile ilişkili tüm mülkleri gösterir.

Kullanımı kolaydır – herhangi bir adresi girerek tüm ilçe bilgilerini ve iletişim bilgilerini alabilirsiniz. Analizler harika. Reonomy, bir mülkün satılma olasılığının yüksek olduğunu size bildirir. Ayrıca, hangi mülklerin sıkıntılı olduğunu gösteren bir rapor da hazırlayabilirsiniz. Sahipler ve işledikleri işler arasındaki tüm ilişkileri görebileceğiniz bir proje üzerinde çalışıyorlar. Sahibiyle ilişkili tüm mülkleri gösterir.

💡 Profesyonel İpucu: AI emlak araçlarını kullanarak sözleşmeleri veya yasal belgeleri sade bir İngilizceye özetleyin. Avukatınızın yerini almaz, ancak gergin alıcılara anahtar noktaları zorlayıcı olmayan bir şekilde açıklamanıza yardımcı olur.

10. Cotality (Kapsamlı pazar ve risk analizi için en iyisi)

cotality aracılığıyla

Cotality, eski adıyla CoreLogic, emlakçılara müşterilerine mahallelerin ve mülklerin geçmiş eğilimleri ve gelecekteki pazar potansiyeli hakkında sofistike bir anlayış sunmalarına yardımcı olan yapay zeka odaklı bir emlak istihbarat platformudur.

Platformun yapay zekası CoreAI, milyarlarca veri noktasını analiz ederek son derece doğru otomatik değerleme modelleri (AVM) ve derinlemesine pazar analizi sunar.

*profesyonel düzeyde emlak istihbarat araçları olan Realist ve Araya, emlakçılara emlaklar ve piyasalar hakkında kapsamlı veriler sağlar. Vergi geçmişi, emlak özellikleri, MLS dışı karşılaştırmalar, satış kayıtları ve mülk sahibi transfer geçmişi gibi bilgilere erişebilirsiniz.

"Satılma olasılığı" puanı, yakın gelecekte satışa listelenmesi muhtemel mülkleri belirlemek için tahmine dayalı analitik kullanır. Bu, acentelerin pazarlama ve potansiyel müşteri oluşturma çabalarını proaktif olarak hedeflemelerine olanak tanır.

Platform ayrıca, müşterilerin bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak için çok önemli olan sel ve orman yangını riskleri hakkında bilgiler de dahil olmak üzere ayrıntılı tehlike raporları sağlar.

Cotality'nin en iyi özellikleri

Müşteri güvenini artırmak için derinlemesine pazar analizi ve istihbarat elde edin

ABD'deki gayrimenkullerin %99,9'unu kapsayan 22.000'den fazla kaynaktan güvenilir verilere erişin

Potansiyel müşteri oluşturma çabalarınızı hedeflemek için en iyi potansiyel müşterileri bulun

Farklı mahalleler için suç istatistiklerine ve güvenlik derecelendirmelerine, çok yıllı trend analizleri de dahil olmak üzere erişin

Emlak değerlerini ve aile kararlarını etkileyen okul bölgesi performans değişikliklerini ve demografik değişimleri izleyin

İstihdam eğilimleri, iş geliştirme ve nüfus artışı gibi ekonomik göstergeleri izleyin

Cotality sınırlamaları

Kapsamlı veriler, analitik deneyimi olmayan acenteler için çok zorlayıcı olabilir

Abonelik maliyetleri, yeni emlakçılar veya küçük emlak komisyoncuları için çok yüksek olabilir

Risk değerlendirmeleri, son altyapı iyileştirmelerini veya politika değişikliklerini hesaba katmayabilir

Cotality fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Cotality puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Cotality hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

İşte ilk elden bir bakış:

CoreLogic, ihtiyacımız olan bilgileri hızlı bir şekilde almamızı sağlıyor ve müşteri hizmetleri beklentilerimizin çok ötesinde. Henüz herhangi bir sorun yaşamadık ve bilgiler her zaman doğru.

CoreLogic, ihtiyacımız olan bilgileri hızlı bir şekilde almamızı sağlıyor ve müşteri hizmetleri beklentilerimizin çok ötesinde. Henüz herhangi bir sorun yaşamadık ve bilgiler her zaman doğru.

11. ChatGPT (İçerik oluşturma yardımı için en iyisi)

chatGPT aracılığıyla

Çekici emlak açıklamaları ve profesyonel e-postalar yazmak, sahip olmadığınız zamanınızı alır. ChatGPT, her seferinde sıfırdan başlamadan, şık ve ilgi çekici iletişim metinleri oluşturmanıza yardımcı olur.

Temel mülk bilgilerini girebilir ve benzersiz özellikleri vurgulayan ve potansiyel alıcıları hedefleyen liste açıklamaları alabilirsiniz.

Gayrimenkul pazarlama aracı, tutarlı ve profesyonel bir üslup ile takip e-postaları, sosyal medya gönderileri ve müşteri sunumları hazırlamaya da yardımcı olur. Acenteler ayrıca bu aracı rol yapma müzakere senaryoları oluşturmak, kişiselleştirilmiş takip e-posta dizileri geliştirmek ve hatta senaryolar yazmak için kullanır.

İleri düzey emlakçılar, içerik oluşturmanın ötesinde ChatGPT'yi analiz ve müşteri iletişimi için stratejik bir araç olarak kullanıyor. ChatGPT, uzun pazar raporlarını veya yerel haber makalelerini özetleyerek müşteri toplantıları için anahtar konuşma noktalarını sağlar.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

İlk temastan kapanış tebriklerine kadar farklı işlem aşamaları için müşteri yönetimi şablonları hazırlayın

Müşteri konuşmalarını ve sunumlarını desteklemek için yerel pazar trendlerini ve mahalle bilgilerini hızlı bir şekilde araştırın

Tutarlı bir çevrimiçi varlık sürdürmenize yardımcı olacak sosyal medya içerik takvimleri ve blog yazısı taslakları oluşturun

Önemli konuların kapsamlı bir şekilde ele alınmasını sağlayan sunum konuşma noktaları ve müşteri toplantı gündemleri geliştirin

ChatGPT sınırlamaları

Yanıtlar, müşteri tarafından kullanılmadan önce doğrulama gerektiren yanlışlıklar içerebilir

Gerçek zamanlı piyasa verilerine veya güncel emlak listelerine erişemezsiniz

AI tarafından oluşturulan emlak açıklamaları yerel pazar bilgisi ve bölgesel özelliklerden yoksun olabilir

Gayrimenkul düzenlemelerine ve standartlarına uygunluğu sağlamak için dikkatli düzenleme gerektirir

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 20 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (825+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (220+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

Bir yorumcuya göre:

ChatGPT'nin en sevdiğim yanı, günlük yazma görevlerime kolaylık ve netlikle başlamama yardımcı olmasıdır. Mektuplar, e-postalar ve politikalar gibi genellikle doğru bir şekilde yazılması zaman alan şeyleri düzenlemek için düzenli olarak kullanıyorum. ChatGPT, paylaştığım düşünce ve noktalara dayalı sağlam bir başlangıç noktası sunarak fikirlerimi yapılandırılmış ve tutarlı bir hale getirmeye yardımcı oluyor. Sıfırdan bir şey yazarken en büyük engellerden biri olan boş sayfanın yarattığı baskıyı ortadan kaldırıyor.

ChatGPT'nin en sevdiğim yanı, günlük yazma görevlerime kolaylık ve netlikle başlamama yardımcı olması. Mektuplar, e-postalar ve politikalar gibi genellikle doğru bir şekilde yazılması zaman alan şeyleri düzenlemek için düzenli olarak kullanıyorum. ChatGPT, paylaştığım düşünce ve noktalara dayalı sağlam bir başlangıç noktası sunarak fikirlerimi yapılandırılmış ve tutarlı bir hale getirmeye yardımcı oluyor. Sıfırdan bir şey yazarken en büyük engellerden biri olan boş sayfanın yarattığı baskıyı ortadan kaldırıyor.

12. Getfloorplan (Dijital kat planı oluşturma için en iyisi)

via Getfloorplan

Odaları ölçmek ve kat planlarını manuel olarak oluşturmak zaman alıcı ve hataya açıktır. Getfloorplan, emlak fotoğraflarınızı otomatik olarak doğru mimari çizimlere ve 3D modellere dönüştürür.

Turunuzdan fotoğrafları yükleyin, AI oda düzenlerini analiz etsin, boyutları ölçsün ve normalde bir çizimci gerektiren profesyonel kat planları oluştursun.

Bu teknoloji ayrıca, uzaktaki alıcıların odalar arasındaki mekansal ilişkileri ve akışı anlamalarına yardımcı olan 3D sanal turlar oluşturur.

İş kullanıcıları için yazılım, tercih ettiğiniz arayüz stilini ve dilini, pencere görünümlerini, iç mekan stillerini vb. seçme seçenekleri de sunar. Profesyonel bir görünüm için çıktıya kendi marka öğelerinizi de ekleyebilirsiniz.

Getfloorplan'ın en iyi özellikleri

Akıllı telefon fotoğraflarını, doğruluk ve sunum açısından endüstri standartlarını karşılayan profesyonel mimari çizimlere dönüştürün

Metrekare ve oda boyutlarını otomatik olarak hesaplayarak ölçüm hatalarını ortadan kaldırın ve mülk değerlendirmeleri sırasında zaman kazanın

Alıcıların alanların nasıl kullanılabileceğini görselleştirmelerine yardımcı olan mobilya yerleştirme seçenekleri dahil olmak üzere birden fazla kat planı görünümü oluşturun

MLS listeleri, pazarlama materyalleri ve profesyonel sunumlar için uygun çeşitli biçimlerde planları dışa aktarın

Getfloorplan sınırlamaları

Doğruluk, fotoğraf kalitesine ve mülk kapsamının eksiksizliğine bağlıdır

Karmaşık düzenler veya alışılmadık mimari özelliklerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz

İşlem süresi, mülkün boyutuna ve karmaşıklığına göre değişebilir

Dış mekan alanlarını veya peyzaj detaylarını dahil etme yeteneği sınırlıdır

Getfloorplan fiyatlandırması

Temel Set: 25 $

Plus Set: 45 $

Render Seti: 49 $

Pro Set: 49 $

Maksimum Set: 69

Getfloorplan puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Getfloorplan hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı şu geri bildirimi paylaştı:

Size bir dizi 2D, 3D ve sanal tur sunar. 2D kat planını yükleyin ve tam bir 2D seti (farklı açılardan) ve ayrıca 3D panorama ve harika bir sanal tur elde edin. Şu anda bir dezavantajı yok, ancak stilleri birbiriyle karıştıramazsınız.

Size bir dizi 2D, 3D ve sanal tur sunar. 2D kat planını yükleyin ve tam bir 2D seti (farklı açılardan) ve ayrıca 3D panorama ve harika bir sanal tur elde edin. Şu anda bir dezavantajı yok, ancak stilleri birbiriyle karıştıramazsınız.

13. Tableau AI (Veri görselleştirme ve analitik için en iyisi)

tableau aracılığıyla

Gayrimenkul verileri her yerde bulunur, ancak bunların anlamını çıkarmak ciddi analitik beceriler gerektirir. Tableau AI, karmaşık pazar bilgilerini gerçek bir hikaye anlatan görsel gösterge panelleri haline dönüştürür.

MLS verilerini, demografik istatistikleri ve ekonomik göstergeleri birleştirerek, basit fiyat karşılaştırmalarının çok ötesine geçen kapsamlı bir pazar analizi oluşturabilirsiniz. AI satış aracı, yeni fırsatları veya potansiyel pazar değişikliklerini gösterebilecek kalıpları ve eğilimleri belirlemenize yardımcı olur.

Tableau Pulse, potansiyel müşteri kaynakları, pazarda kalma süresi veya fiyatlandırma eğilimleri gibi anahtar metrikleri otomatik olarak izleyen ve doğal dilde kişiselleştirilmiş, kolay anlaşılır içgörüler sunan anahtar bir özelliktir.

Bir diğer önemli AI özelliği ise Tableau Agent, acentelerin soruları hızlı bir şekilde yanıtlamasına, müşteriler için özel pazar analizleri oluşturmasına ve belirli mahallelerde mikro trendleri belirlemesine olanak tanıyan bir konuşma asistanıdır.

Tableau AI'nın en iyi özellikleri

Birden fazla değişken ve zaman diliminde pazar eğilimlerini ve mülk performansını görselleştiren etkileşimli gösterge panelleri oluşturun

Raporları yeni bilgilerle anında güncelleyin ve düzenli müşteri dağıtımı için planlayın

İlgili trendleri ve fırsatları vurgulayan, belirli pazar segmentleri veya emlak türleri için özel görselleştirmeler tasarlayın

Müşterilerinizle etkileşimli raporlar paylaşarak, danışma toplantıları sırasında verileri inceleyip sorular sorabilmelerini sağlayın

Tableau AI sınırlamaları

Gelişmiş analitik özellikleri kullanmak için önemli bir öğrenme yatırımı gerektirir

Abonelik maliyetleri, bireysel acenteler veya küçük takımlar için yüksek olabilir

Veri kalitesi, kaynak bilgilerin doğruluğuna ve eksiksizliğine bağlıdır

Karmaşık arayüzü, veri analizi deneyimi olmayan kullanıcıları zorlayabilir

Tableau AI fiyatlandırması

Tableau Viewer: Aylık 15 $

Tableau Explorer: 42 $/ay

Tableau Creator: Aylık 75 $

Enterprise Viewer: Aylık 35 $

Enterprise Explorer: 70 $/ay

Enterprise Creator: 115 $/ay

Tableau+: Özel fiyatlandırma

Tableau AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (2.770+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.345+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Tableau AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Tableau'nun en iyi özelliği, araca alıştıktan sonra güzel ve etkileşimli gösterge panelleri oluşturmanın ne kadar kolay olmasıdır. Büyük veri kümelerini iyi işler ve görsel özelleştirme seçenekleri harika. Verileri hayata geçirmenize olanak tanımasını seviyorum. Teknik bilgisi olmayan kişilere içgörüleri açıklamayı kolaylaştırıyor. Sürükle ve bırak arayüzü de hızlı analizler için çok yararlı.

Tableau'nun en iyi özelliği, araca alıştıktan sonra güzel ve etkileşimli gösterge panelleri oluşturmanın ne kadar kolay olmasıdır. Büyük veri kümelerini iyi işler ve görsel özelleştirme seçenekleri harika. Verileri hayata geçirmenize olanak tanımasını seviyorum. Teknik bilgisi olmayan kişilere içgörüleri açıklamayı kolaylaştırıyor. Sürükle ve bırak arayüzü de hızlı analizler için çok yararlı.

💡 Profesyonel İpucu: Gösterimden sonra, ClickUp Clips ile sesli notlar kaydedin ve ClickUp AI'nın bunları yazıya dökmesini sağlayın. Ardından, CRM girdisi oluşturma, e-posta taslağı hazırlama veya sonraki adımları kaydetme gibi eylemler önerir. Siz işinize devam edin, yönetici işleri AI yapsın.

14. Ylopo (Potansiyel müşteri oluşturma ve geliştirme için en iyisi)

ylopo aracılığıyla

Mevcut müşterileri yönetirken tutarlı potansiyel müşteriler oluşturmak sürekli bir zorluktur. Ylopo, Facebook, Google ve diğer platformlarda hedefli reklam kampanyaları oluşturarak potansiyel müşteri oluşturmak için yapay zeka kullanır.

Gayrimenkul acenteleri için AI destekli bu dijital pazarlama platformu, gelen potansiyel müşterileri davranışlarına ve dönüşüm olasılıklarına göre puanlar, böylece siz satın alma veya satma olasılığı en yüksek potansiyel müşterilere odaklanabilirsiniz. Ayrıca, her potansiyel müşterinin özel ilgi alanlarına ve faaliyetlerine göre konuşma başlatıcılar ve takip önerileri de sunar.

Ylopo AI, metin ve ses yoluyla potansiyel müşterilerle etkileşim kuran 7/24 sanal asistan görevi görür. Konuşmaları başlatabilir, zaman çizelgesi, bütçe ve ihtiyaçları hakkında sorular sorarak potansiyel müşterileri değerlendirebilir ve hatta randevular planlayabilir.

Bu, pazarlama hunisini otomatikleştirmek isteyen emlakçılar için en pratik AI araçlarından biri olmasını sağlar.

Ylopo'nun en iyi özellikleri

Birden fazla dijital platformda eşzamanlı hedefli reklam kampanyaları başlatarak, tutarlı mesajlaşma sağlarken erişimi en üst düzeye çıkarın

İlk takip dizilerini otomatikleştirin ve uzun dönemlerde potansiyel müşterilerle etkileşim kurmak için kampanyalar düzenleyin

Potansiyel müşteri davranış modellerini izleyerek farklı potansiyel müşteri segmentleri için mesajlaşma zamanlamasını ve içeriğini optimize edin

Her bir potansiyel müşteriye, özel ilgi alanlarına ve çevrimiçi etkinliklerine göre özelleştirilmiş konuşma başlatıcılar ve konuşma konuları alın

Ylopo sınırlamaları

Platform abonelik ücretlerine ek olarak sürekli reklam bütçesi gerektirir

Potansiyel müşteri kalitesi, pazar koşullarına ve kampanya optimizasyonuna göre değişebilir

Ajanın tercih ettiği coğrafi alan veya fiyat aralığı dışında potansiyel müşteriler oluşturabilir

Otomatik iletişimler, bazı müşterilerin tercih ettiği kişisel dokunuştan yoksun olabilir

Ylopo fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Ylopo puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Ylopo hakkında ne diyor?

Bu yorumcunun görüşlerini okuyun:

Müşteri temsilcimizin bize tek müşterileriymişiz gibi davranmasını seviyorum. Ayrıca tüm AI entegrasyonlarını da çok beğeniyorum

Hizmet temsilcimin bize tek müşterileriymişiz gibi davranmasını seviyorum. Ayrıca tüm AI entegrasyonlarını da çok beğeniyorum

15. LocalizeOS (Mahalle bilgileri için en iyisi)

via LocalizeOS

LocalizeOS, emlakçilerin potansiyel müşterileri yönetme ve dönüştürme becerilerini büyük ölçekte artırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir işletim sistemidir.

Temel AI motoru Hunter, veritabanınızdaki her potansiyel müşteriyle proaktif olarak etkileşime girerek onları besleyen ve nitelendiren bir sanal asistan görevi görür. Bu sayede zaman kazanırsınız ve enerjinizi işlemlere hazır müşterilere odaklayabilirsiniz.

AI, potansiyel müşterilerin tarama geçmişi, tıklamaları ve mesajlara verdikleri yanıtlar gibi dijital etkileşimlerini analiz ederek işlem yapma olasılıklarını belirleyebilir. Bu, acentelerin ve takımların pipeline'larına öncelik vermelerine ve en umut verici fırsatlara odaklanmalarına olanak tanır.

Platform, mevcut CRM'ler ve potansiyel müşteri kaynaklarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve emlakçılara işlerini yönetmek ve daha fazla potansiyel müşteriyi kapalı anlaşmalara dönüştürmek için güçlü, merkezi bir sistem sağlar.

LocalizeOS'un en iyi özellikleri

Müşterilerin geçmiş etkileşimlerine ve tercihlerine göre kişiselleştirilmiş liste önerileri sunarak üstün bir deneyim yaratın

Yapay zeka ile potansiyel müşterilerinizi değerlendirin ve besleyin, böylece anlaşmaları kapatmaya odaklanabilirsiniz

Kişiselleştirilmiş ve otomatik mesajlarla pasif potansiyel müşterileri yeniden etkileşime geçirin

İşlem eğilimleri hakkında içgörüler elde edin, böylece karar verme aşamasına en yakın potansiyel müşterilere odaklanabilirsiniz

Mevcut CRM ve pazarlama araçları yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre edin

LocalizeOS sınırlamaları

Derin işlem yönetimi veya kapanış sonrası özelliklere sahip hepsi bir arada bir çözüm arayan acenteler ve takımlar, bunu diğer araçlarla entegre etmek zorunda kalabilir

Abonelik maliyetleri, yeni emlakçılar veya küçük emlak komisyoncuları için zorlayıcı olabilir

LocalizeOS fiyatlandırması

Acenteler: Acenteler için aylık 249 $ + %15 tavsiye ücreti

Takımlar: 749 $/ay (en fazla 5 acente) + %12 tavsiye ücreti

Aracılık: Özel fiyatlandırma

LocalizeOS puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (25+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (45+ yorum)

LocalizeOS hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir kullanıcı deneyimini şöyle anlatıyor:

LocalizeOS, eski potansiyel müşterilerimizi acentelerimizle yeniden buluşturmada son derece faydalı olduğunu kanıtladı. Hareketsiz potansiyel müşterileri başarıyla canlandırdık ve emlak listelerine olan faizlerini yeniden ateşledik. Ayrıca, bu yazılım ve insan desteği fonksiyonları, bir iç satış takımı gibi çalışarak acentelerimiz için randevuları verimli bir şekilde planlıyor ve devam eden emlak aramalarını kolaylaştırmak için potansiyel müşterilerle iletişimi sürdürüyor.

LocalizeOS, eski potansiyel müşterilerimizi acentelerimizle yeniden buluşturmada son derece faydalı olduğunu kanıtladı. Hareketsiz potansiyel müşterileri başarıyla canlandırdık ve emlak listelerine olan faizlerini yeniden ateşledik. Ayrıca, bu yazılım ve insan desteği fonksiyonları, bir iç satış takımı gibi çalışarak acentelerimiz için randevuları verimli bir şekilde planlıyor ve devam eden emlak aramalarını kolaylaştırmak için potansiyel müşterilerle iletişimi sürdürüyor.

💡 Profesyonel İpucu: İş akışlarınız için yeniden kullanılabilir AI komutları oluşturun. Örneğin: "Gösteriden sonra mutfağın düzeninden bahseden ve soruları davet eden samimi bir takip mesajı yazın. " Bunun gibi 3-5 komut kaydedin ve küçük düzenlemelerle her gün yeniden kullanın.

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