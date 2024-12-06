Emlak Yöneticileri için En İyi Emlak Yönetimi CRM Yazılımları

Kiracılarla iletişim kurmak, bakım taleplerini izlemek ve kira sözleşmelerini takip etmek arasında koşturmak, emlak yönetimi işini kısa sürede çok zor hale getirebilir.

Peki, tüm bu görevleri tek bir verimli sistemde birleştirebilseydiniz ne olurdu? İşte burada Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımı devreye girer.

İster tek bir mülkten sorumlu olun, ister kapsamlı bir gayrimenkul portföyünü yönetin, doğru emlak yönetimi CRM'si iş akışlarını kolaylaştırır ve karlılığı en üst düzeye çıkarmak için gerçekten önemli olan şeye, yani güçlü kiracı ilişkileri kurmaya odaklanmanızı sağlar. 📈

Bu makalede, emlak yönetimi için en iyi 11 CRM yazılım çözümünü özenle seçtik. İster birkaç birimi ister geniş bir portföyü yönetin, bu araçlar düzenli kalmanıza, zaman kazanmanıza ve işinizi büyütmenize yardımcı olacaktır. En iyi seçenekleri keşfedelim!

⏰ 60 saniyelik özet ClickUp : Gayrimenkul proje yönetimi ve müşteri ilişkileri için en iyisi

HubSpot: Pazarlama ve satış özellikleri yerleşik olarak bulunan en iyi CRM

Pipedrive: Süreç görselleştirme için en iyi emlak yönetimi CRM'si

Lone Wolf Front Office: Entegre müşteri adayı geliştirme ve MLS için en iyi CRM yazılımı

Zoho CRM: Özelleştirmeler için en iyi emlak yönetimi CRM yazılımı

Entrata: Emlak yönetimi pazarlaması için en iyi CRM sağlayıcı

Monday: CRM Özel iş akışları için en iyi CRM yazılımı

Knock: Lead-to-lease optimizasyonu için en iyi CRM

Wise Agent: Gayrimenkul yönetimi operasyonları için en iyi CRM yazılımı

Buildium: Uçtan uca emlak yönetimi için en iyi yazılım sistemi

Gayrimenkul Yönetimi CRM'sinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru CRM, emlak yönetimi operasyonlarınızın bel kemiği olabilir, verimliliği artırabilir ve kiracı memnuniyetini yükseltebilir. Dahası, kiracıları, mülk sahiplerini veya yöneticileri aynı sayfaya getirerek beklentiler ile gerçeklik arasındaki uçurumu kapatır.

Çeşitli CRM yazılım seçenekleri mevcut olduğundan, bir emlak yöneticisi olarak bu tür hedeflere ulaşmanıza yardımcı olacak anahtar özelliklere odaklanmak çok önemlidir. Bir emlak yönetimi CRM'sinde aramanız gereken özellikler şunlardır:

✅ Uçtan uca müşteri adayı yönetimi: Talep aşamasından kira sözleşmesinin imzalanmasına kadar, müşteri adayının tüm yaşam döngüsünü kapsayan bir emlak yönetimi CRM'si seçin. Bu yazılım, iletişim araçları, talep izleme özellikleri ve kayıt tutma gibi birçok özelliğe sahip olmalıdır

✅ Ş Akışı özelleştirme: Farklı emlak yönetim şirketlerinin farklı iş akışlarına uygun bir emlak yönetimi CRM'si seçin. Yazılım, kullanıcıların belirli gereksinimlere uyacak şekilde boru hatlarını, görev akışlarını ve raporlamayı özelleştirmesine olanak sağlamalıdır

✅ Görev otomasyonu: Kira hatırlatıcıları gönderme, bakım planlama ve potansiyel müşterileri takip etme gibi rutin görevleri otomatikleştiren bir CRM arayın. Bu, zaman tasarrufu sağlayarak ve manuel hataları azaltarak verimliliği artırır ve işinizin daha stratejik yönlerine odaklanmanızı sağlar

✅ Finansal izleme: Finansal yönetimi basitleştirmek ve mülk performansını net bir şekilde gözden geçirmek için kira tahsilatı, faturalandırma ve gider izleme için yerleşik araçlarla donatılmış mülk yönetimi CRM'sini tercih edin

✅ Analitik ve raporlama: Gelir, doluluk oranları, kira geliri ve kiracı geri bildirimleri hakkında veriye dayalı içgörüler elde etmenize yardımcı olacak kapsamlı raporlama ve analitik özelliklerine sahip bir CRM seçin. Sonuç olarak, bu özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporlar sayesinde operasyonlarınızı optimize edebilirsiniz

✅ Mobil erişilebilirlik: Mobil uygulaması olan veya mobil uyumlu bir CRM seçin. Emlak yöneticileri veya emlakçılar sürekli hareket halindedir, bu da onların hareket halindeyken kiracı yönetimi görevlerini yerine getirmelerini gerektirir. Tam özellikli bir mobil uygulamaya sahip güçlü bir CRM çözümü, bu görevleri her zaman ve her yerde takip etmelerini sağlar

✅ Entegrasyon yetenekleri: Muhasebe yazılımı, pazarlama platformları ve emlak listeleme web siteleri gibi günlük kullandığınız diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir CRM tercih edin. Bu, sorunsuz bir iş akışı sağlar ve manuel veri girişi ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan tasarruf etmenizi ve hataları azaltmanızı sağlar

🧠 İlginç Bilgi: Küresel emlak CRM yazılımı pazarının 2032 yılına kadar 10,6 milyar dolara ulaşacağı ve %12,2'lik etkileyici bir YBBO ile büyüyeceği öngörülüyor!

En İyi 11 Emlak Yönetimi CRM Yazılımı

İşte tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak en iyi 11 emlak yönetimi CRM yazılımı çözümünün özeti:

1. ClickUp (Gayrimenkul proje yönetimi ve müşteri ilişkileri için en iyisi)

ClickUp'ın müşteri ilişkileri yönetimi yazılımını kullanarak müşteri ilişkilerinizi geliştirirken ve potansiyel müşterileri yönetirken mülklerinizi denetleyin

ClickUp'ın Gayrimenkul proje yönetimi çözümünü ayıran özellik, benzersiz iş akışlarınıza uyum sağlama yeteneğidir. Yapılandırılabilir gösterge panelleri, gelişmiş görev yönetimi özellikleri ve entegre sohbet gibi kapsamlı işbirliği araçları ile ClickUp, en karmaşık işlemleri bile basitleştirir.

Ayrıca, platform, ClickUp Otomasyonu aracılığıyla güncellemeleri paylaşma ve bildirimler gönderme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek, emlak yönetiminde değerli zaman ve çabadan tasarruf etmenizi sağlar.

Ayrıca, ClickUp'ın CRM iş akışları , iş akışlarına yapay zeka destekli karar verme ve güçlü veri analizi içerir . Bu, operasyonları kolaylaştırmanıza ve işinizi ileriye taşıyacak daha akıllı, bilinçli kararlar almanıza olanak tanır.

İster tek başına bir emlak yöneticisi olun, ister büyük bir emlak takımının parçası olun, ClickUp ihtiyaçlarınızı karşılamak için zahmetsizce ölçeklenebilir ve her seviyede verimlilik ve üretkenlik sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir ClickUp Görünümlerini kullanarak satış boru hattınızda potansiyel müşterileri görsel olarak takip edin ve işbirliğini ve verimliliği artırın

Kiracılarla etkileşimleri kişiselleştirmek ve potansiyel müşterileri etkili bir şekilde yönetmek için ayrıntılı iletişim geçmişini saklayın

ClickUp Sohbet'i kullanarak gerçek zamanlı iletişim yoluyla takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın ve satış ve pazarlama takımları arasında kaynakları kolayca paylaşın.

ClickUp Gösterge Panellerinden analitik ve kapsamlı raporlamaları kullanarak veriye dayalı kararlar alın ve emlak performansını optimize edin

Emlak yönetimi şablonları içeren bir kütüphaneye erişim ile iş akışlarını basitleştirin

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri nedeniyle ilk kurulum biraz zor gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5,0 (9900+ yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (4300+ yorum)

➡️ Daha Fazla Bilgi: ClickUp'ı bir CRM platformu olarak denemek ister misiniz? ClickUp'taki CRM Şablonuna göz atın!

2. HubSpot (Yerleşik pazarlama ve satış özelliklerine sahip en iyi CRM)

hubSpot aracılığıyla

Satış ve pazarlamada üstün bir emlak yönetimi CRM arıyorsanız, iş akışlarını kolaylaştırıp müşteri ilişkilerini sorunsuz bir şekilde yöneten HubSpot CRM'den başka bir yere bakmayın.

Gayrimenkul pazarlama araçlarıyla entegrasyon sayesinde HubSpot, takımınızın potansiyel kiracıları çekmekten uzun vadeli ilişkiler kurmaya kadar kiralama sürecinin her aşamasında ilgi çekici kampanyalar yürütmesini sağlar. Ayrıca, kullanıcı dostu arayüzü ve otomatik e-posta kampanyaları ve pazarlama analitiği gibi güçlü özellikleri, güçlü bağlantılar kurmaya ve işinizi büyütmeye odaklanmanıza yardımcı olur.

HubSpot, araçlarınızı ve verilerinizi birleştirerek mülkünüzün cazibesini artırır ve doluluk oranlarını verimli bir şekilde yükseltir.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Yerleşik izleme araçlarıyla potansiyel müşteri yönetimini basitleştirin

Etkili müşteri erişimi için e-posta ve sosyal medya pazarlamasını entegre edin

Analitik ve raporlama yoluyla emlak taleplerini takip edin ve emlak satış trendlerini anlayın

HubSpot sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme yetenekleri yönetim takımları için kısıtlayıcı olabilir

Gelişmiş CRM çözümleri ücretlidir

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz Araçlar: 2 kullanıcıya kadar ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 20 $

Profesyonel: Üç kullanıcı için aylık 890 $ (Ek koltuklar aylık 50 $)

Enterprise: Beş kullanıcı için aylık 3600 $ (Ek koltuklar aylık 75 $)

HubSpot puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5,0 (12.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (4200+ yorum)

3. Pipedrive (Süreç görselleştirme için en iyi emlak yönetimi CRM'si)

pipedrive aracılığıyla

Pipedrive CRM, emlak yönetimine benzersiz bir basitlik ve verimlilik karışımı getirir. Görsel CRM sistemi, emlak kiralama aşamalarını yansıtır ve potansiyel müşteri yönetimine yardımcı olarak emlakları, kiracı etkileşimlerini ve müzakereleri izlemenizi sağlar.

Özelleştirilebilir boru hatları, aşamaları belirli iş akışınıza uyacak şekilde uyarlamanıza olanak tanır ve ilk sorgulamadan kira sözleşmesinin imzalanmasına kadar her adımın etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar. Pipedrive'ın otomasyon özellikleri, takip ve hatırlatıcılar gibi rutin görevleri yerine getirerek emlak yönetimi takımlarının daha stratejik faaliyetlere zaman ayırmasını sağlar.

Aracın kolay öğrenilebilir yapısı, görsel ve kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü müşteri adayı yönetimi araçları, onu büyüyen emlak firmaları için ideal hale getirir.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Merkezi bir gösterge panelinde müşteri iletişimlerini ve emlak listelerini izleyin

Sorunsuz görev yönetimi için e-postalar ve takvimler ile entegre edin

Gelişmiş satış boru hattı özelleştirme ile ş akışı verimliliğini artırın

Anlaşma dönüşümlerini iyileştirmek için yapay zeka destekli içgörüler oluşturun

Pipedrive sınırlamaları

Ücretsiz plan sunmuyor

Pazarlama açısından otomasyon, rakiplere kıyasla sınırlıdır

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 14 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 59 $

Güç : Kullanıcı başına aylık 69 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 99 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5,0 (2100+ yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (3000+ yorum)

➡️ Daha Fazla Bilgi: Başarılı Gayrimenkul Proje Yönetimi için 5 İpucu

4. Lone Wolf Front Office (Entegre müşteri adayı geliştirme ve MLS için en iyi CRM yazılımı)

lone Wolf Technologies aracılığıyla

Lone Wolf Front Office, emlak listesi yönetimi, pazarlama otomasyonu, kira yönetimi vb. gibi emlak sektörüne özgü özellikleri CRM sürecine sorunsuz bir şekilde entegre eden kapsamlı bir emlak yönetim yazılımı sunar.

Temel fonksiyonları merkezileştiren Lone Wolf Front Office, emlak yöneticilerinin zamandan tasarruf etmesine, hataları azaltmasına ve işlerini büyütmeye odaklanmasına yardımcı olur. Sonuç olarak, potansiyel müşteri yetiştirmeyi otomatikleştirebilir, pazarlamayı kolaylaştırabilir ve Çoklu Listeleme Hizmeti (MLS) veritabanlarıyla entegre edebilirsiniz.

Lone Wolf Front Office'in en iyi özellikleri

Kira hatırlatıcıları ve bakım talepleri gibi rutin görevleri otomatikleştirerek verimliliği artırın ve manuel iş yükünü azaltın

Tüm iletişim ve belgeleri merkezi bir veritabanında yöneterek kiracılarla ilişkilerinizi geliştirin

Müşteri verileri, liste ve işlem yönetimi için entegre araçlar sunar

Raporlama ve analizler sayesinde eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Lone Wolf Front Office sınırlamaları

Veri senkronizasyonu hatalı ve güvenilmez

İlk kurulum yeni kullanıcılar için zaman alıcıdır

Lone Wolf Front Office fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Lone Wolf Front Office puanları ve yorumları

G2 : 3,6/5,0 (130+ yorum)

Capterra: 4,4/5,0 (300'den fazla yorum)

5. Zoho CRM (Özelleştirmeler için en iyi emlak yönetimi CRM yazılımı)

via Zoho CRM

Zoho CRM, her boyuttaki emlak yöneticilerinin, emlak temsilcilerinin, geliştiricilerin ve aracı firmaların benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış hepsi bir arada bir emlak platformudur. İş akışlarını kolaylaştıran, görevleri otomatikleştiren ve daha fazla anlaşmayı verimli bir şekilde kapatmanıza yardımcı olan satış süreci yönetimi ve emlak yönetimi araçları sunar.

Zoho CRM ile emlak yönetimi takımları, platformun sezgisel arayüzünü özelleştirebilir ve AI destekli içgörülerden yararlanarak emlak pazarlama ve satış çabalarını geliştirebilir

Mobil uygulama da hareket halindeyken bağlantıda kalmanızı sağlar. Buna karşılık, Zillow gibi araçlarla ve çok çeşitli telefon sağlayıcılarıyla entegrasyonlar, tüm emlak yönetimi görevlerinizi tek bir arayüzde birleştirir.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Çeşitli kanallardan gayrimenkul potansiyel müşterileri oluşturun ve fırsatlara dönüşene kadar izleyin

Önceden tanımlanmış kriterlere göre satış temsilcilerine potansiyel müşterileri atayarak satış süreçlerinizi otomatikleştirin

AI destekli sanal asistan Zia ile veriye dayalı içgörüler elde edin

İlgili dosyaları uygun müşteri adayına veya anlaşmaya bağlayan akıllı belge kitaplığı ile önemli belgelere merkezi olarak erişin

Zoho CRM sınırlamaları

Teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için zor öğrenme süreci

Gelişmiş işlevler ek uzantılar gerektirir

Zoho CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 20 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 35 $

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 50 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 65 $

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5. 0 (2600+ yorum)

Capterra: 4,3/5,0 (6800+ yorum)

🔎 Biliyor muydunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin en eski emlak komisyonculuğu şirketi 1855 yılında Illinois eyaletinin Chicago şehrinde kuruldu. İlk adı "L. D. Olmsted & Co." olan şirket, daha sonra adını "Baird & Warner" olarak değiştirdi ve halen faaliyetine devam etmektedir.

6. Entrata (Emlak yönetimi pazarlaması için en iyi CRM sağlayıcı)

entrata aracılığıyla

Entrata, emlak yönetimi otomasyonunda mükemmeldir. En popüler emlak yönetimi CRM'lerinden biri olan bu araç, emlak yöneticilerinin kira tahsilatı, kiracılarla iletişim, bakım taleplerinin izlenmesi ve daha fazlasını yapmalarını sağlar.

Modern emlak yönetiminin taleplerini karşılamak için tasarlanan bu araç, günlük görevleri basitleştiren ve iş büyümesini destekleyen zengin özellikler sunar. Ayrıca, pazarlama kampanyaları, finans, kiracı memnuniyeti vb. ile ilgili metrikler hakkında raporlar oluşturarak, operasyonel verimliliği artırmak için en iyi emlak yönetimi CRM'lerinden biri olmasını sağlar.

Entrata'nın en iyi özellikleri

Merkezi belge depolama, otomatik kira yenilemeleri ve kira şartlarının ve sürelerinin sorunsuz izlenmesi ile kira yönetimini optimize edin

Yerleşik araçlarla boş mülkleri etkili bir şekilde pazarlayın

Tüm verilerinizi ve müşteri etkileşimlerinizi tek bir gösterge panelinden izleyin

Raporlama ve analizlerle operasyonel verimlilik için bakım takımlarını yönetme konusunda içgörüler edinin

Entrata sınırlamaları

Temel gereksinimleri olan küçük takımlar için aşırı karmaşık

Üçüncü taraf uygulamalar ve platformlarla entegrasyon yetenekleri sınırlıdır

Entrata fiyatlandırması

Müşteri fiyatlandırması

Entrata puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5,0 (470+ yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (360+ yorum)

7. Monday CRM (Özel iş akışları için en iyi CRM yazılımı)

via Monday CRM

Monday CRM, görev yönetimi, müşteri adayı yönetimi ve süreç optimizasyonunu bir müşteri ilişkileri platformunda birleştiren görsel olarak çekici bir platformdur. Mülk yönetimi için kolayca özelleştirilebilir ve mülk listelerini, müşteri adayı izlemeyi ve müşteri iletişimlerini tek bir sezgisel arayüzde merkezileştirerek iş akışlarını kolaylaştırır.

Mülk sahipleri ve yöneticileri, pazarlama çabaları veya kiracı iletişimi gibi belirli gayrimenkul ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş iş akışları oluşturmak için kullanır.

En iyi yanı ne mi? Monday'de bulunan CRM şablonları, tekerleği yeniden icat etmeden satışları artırmaya yardımcı olacak esnek bir çözüm sunar.

Monday CRM'nin en iyi özellikleri

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ile emlak yönetimi süreçlerinizi yansıtacak şekilde iş akışlarınızı özelleştirin

Gantt grafikleri ve Kanban panoları kullanarak proje ilerlemesini görsel olarak izleyin

Slack ve Google Çalışma Alanı gibi araçlarla zahmetsizce entegre edin

Zaman kazanmak ve verimliliği artırmak için takip ve durum güncellemeleri gibi rutin görevleri otomatikleştirin

Monday CRM sınırlamaları

Takımlar büyüdükçe ve birden fazla kullanıcı dahil edildiğinde fiyatlar artar

Gayrimenkul için gerekli finansal yönetim için yerel araçlar eksik

Monday CRM fiyatlandırması

Temel : 10 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Standart : 10 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Pro : 10 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 33 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5,0 (800+ yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (390+ yorum)

🧗🏼‍♂️ Seviye Atlayın: Sonsuz emlak görünümleri ve bunaltıcı evrak işleriyle uğraşıyor musunuz? AI, emlak sektöründe nihai çözümünüz olabilir! 🤖✨ Gayrimenkul profesyonelleri için AI entegrasyonu, iş operasyonlarını dönüştürür: Müşteri deneyimini geliştirin 🙌

İş akışlarını kolaylaştırın 🛠️

Tekrarlayan ve zaman alıcı işleri ortadan kaldırın 🤩

Bürokratik engelleri ortadan kaldırın ✂️

Getiriyi en üst düzeye çıkarın 💯

8. Knock (Potansiyel müşteriden kiraya optimizasyon için en iyi CRM)

via Knock CRM

Mülk sahipleri ve yöneticileri için potansiyel müşteriden kiraya kadar olan süreci optimize etmek için özel bir emlak CRM arıyorsanız, Knock doğru CRM platformu olabilir.

Gayrimenkul kiralama için özel hizmetler sunan Knock'u kullanarak doluluk oranlarını en üst düzeye çıkarın, kiracı ilişkilerini iyileştirin, performans ölçütlerini izleyin ve kiralama iş akışlarını kolaylaştırın.

Knock'un sezgisel gösterge paneli ayrıca gerçek zamanlı içgörüler ve özelleştirilebilir raporlar sunarak emlak yöneticilerinin hızlı ve bilinçli kararlar almasını sağlar.

Knock ayrıca, kira yenileme ve bakım talepleri gibi rutin görevleri basitleştirmek için kullanımı kolay otomasyon özellikleri sunarak, kiracı memnuniyetini artırmaya ve emlak portföyünüzü büyütmeye odaklanmanızı sağlar.

En iyi özellikler

Çoklu mülk kapsamı özelliğini kullanarak birçok mülkte çapraz satış yapın ve çağrıları karşılayın

Takımı düzenleyin ve takım toplantılarına, programlara ve emlak turlarına erişin

Net işletme gelirini etkilemeden önce, eyleme geçirilebilir yapılacaklar listesi ile tek bir gösterge panelinden sorunları yönetin

Kiralama yazılımı ve emlak yönetim sistemleriyle entegre olur

Sınırlamaları kaldırın

Özelleştirme yetenekleri biraz sınırlıdır

Fiyatlandırma şeffaf değildir

Fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Puanlar ve yorumlar

G2 : 4,9/5,0 (40+ yorum)

Capterra: 4,8/5,0 (20+ yorum)

9. Wise Agent (Emlak yönetimi operasyonları için en iyi CRM yazılımı)

wise Agent aracılığıyla

Markalı e-postalar ve metinler göndermekten çarpıcı haber bültenleri oluşturmaya kadar, Wise Agent emlak yönetimi pazarlamasını zahmetsiz ve verimli hale getirir. Basit fiyatlandırma ve sade tasarım, onu tek başına çalışan emlakçılar veya küçük takımlar için mükemmel bir seçim haline getirir.

Göz alıcı emlak broşürleri, kişiselleştirilmiş kartpostallar ve müşteri iletişiminizi geliştirecek yapay zeka destekli yazma asistanı ile erişiminizi artırın.

Wise Agent'ın en iyi özellikleri

Daha geniş bir kitleye ulaşmak ve müşterileri bilgilendirmek için birden fazla dilde çarpıcı haber bültenleri hazırlayın

Hızlı bir şekilde profesyonel pazarlama materyalleri oluşturmak için kapsamlı stok içerik kütüphanesine ve özelleştirilebilir şablonlara erişin

İletişim ve hizmetleri kişiye göre özelleştirin

AI Yazma Asistanı ile zahmetsizce yüksek kaliteli pazarlama içeriği oluşturun

Wise Agent sınırlamaları

Mobil uygulama fonksiyonları daha fazla iş gerektiriyor

Rakiplere kıyasla raporlama araçları temel düzeyde

Wise Agent fiyatlandırması

Aylık : 49 $/ay

Yıllık : 499 $/yıl

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Wise Agent puanları ve yorumları

Capterra: 4,4/5,0 (530+ yorum)

10. Buildium (Uçtan uca emlak yönetimi için en iyi yazılım sistemi)

via Buildium

Buildium, kiracıların sisteme kaydedilmesinden finansal raporlamaya kadar tüm emlak yönetimi döngüsünü yönetmek için kapsamlı bir platformdur. Platform, kira tahsilatı, bakım taleplerinin kolaylaştırılması, kiraların izlenmesi, fiyatlandırma ayrıntılarının optimize edilmesi ve verilerin analiz edilmesi gibi görevleri otomatikleştirmek için kapsamlı özellikler ve araçlar sunar ve sadece birkaç tıklamayla manuel işleri azaltır.

Eşsiz özelliklerinden biri, her ödemeyi eksiksiz ve doğru bir şekilde izleyen, ödenecek hesapları yöneten ve banka hesaplarını otomatik olarak mutabakatlayan muhasebe aracıdır.

Tek noktadan hizmet sunan bu yazılım sistemi, birden fazla kiralık birim veya konut mülkünü yöneten emlak yöneticileri için mükemmeldir.

Buildium'un en iyi özellikleri

Müşteri verilerini sıralamak ve nitelikli kiracıları bulmak için kiracı taraması içerir

Sakinlerden, sahiplerden veya çalışanlardan resim, belge ve video eklemelerine izin vererek iş siparişleri alın

Tekrar eden ödemeler için bilgileri platformda saklayarak Buildium içinde satıcı faturalarını ödeyin

Platformdan toplu veya tek seferlik e-postalar oluşturun; hatta posta etiketleri oluşturup yazdırabilirsiniz

Buildium sınırlamaları

Fiyatlar küçük ölçekli emlak işleri için yüksek gelebilir

Mobil uygulamada masaüstünde bulunan özellikler ve işlevler eksik

Buildium fiyatlandırması

Temel : aylık 58 $'dan başlayan fiyatlarla

Büyüme : aylık 183 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium: aylık 375 $'dan başlayan fiyatlarla

Buildium puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5,0 (210+ yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (2000+ yorum)

11. Propertyware (Tek ailelik mülk yönetimi için en iyi CRM yazılımı)

via Propertyware

Tek ailelik kiralık mülkleri yönetiyorsanız, Propertyware'i inceleyin. Bu pazarın benzersiz zorluklarını karşılamak için tasarlanan bu yazılım, karmaşık görevleri daha yönetilebilir hale getiren gerçek zamanlı içgörüler ve otomasyon özellikleri sunar.

Özelleştirilebilir platformuyla Propertyware, günlük işlemleri basitleştirmek ve muhasebe ve bakımdan pazarlama ve kiracı iletişimi gibi her şeyi yönetmek için birçok aracı bir araya getirir.

Sezgisel kullanıcı arayüzü ve mobil erişilebilirlik, ihtiyaç duyduğunuzda kritik bilgilere ulaşmanızı sağlayarak hızlı yanıt verme ve bilinçli kararlar alma becerinizi geliştirir.

Propertyware'in en iyi özellikleri

Özellikle emlak yönetimi için tasarlanmış entegre finansal araçlarla muhasebe görevlerini optimize edin

Markalı portallar kullanarak kiracılar ve mal sahipleriyle iletişimi geliştirin

İş siparişlerini verimli bir şekilde izleyerek, hizmetleri planlayarak ve tedarikçi ilişkilerini denetleyerek bakım yönetimini basitleştirin.

Boş mülkleri pazarlamak ve hedefli mülk uyarılarıyla hızlı bir şekilde doldurmak için benzersiz araçlar kullanın

Propertyware sınırlamaları

Arayüz eski moda ve modern seçeneklerin sezgiselliğinden yoksun

Çok aileli mülk yönetimine sınırlı destek sunar

Propertyware fiyatlandırması

Temel : 1 $/birim/ay (minimum 250 $/ay) + aylık abonelik ücretinin 2 katı uygulama ücreti

Artı : Birim başına aylık 1,50 $ (aylık minimum 350 $) + aylık abonelik ücretinin 2 katı uygulama ücreti

Premium: Birim başına aylık 2 $ (aylık minimum 450 $) + aylık abonelik ücretinin 2 katı uygulama ücreti

Propertyware puanları ve yorumları

G2 : 3,7/5,0 (20+ yorum)

Capterra: 3,9/5,0 (310+ yorum)

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Gayrimenkul yönetim yazılımı çözümlerine yatırım yapmak, kiracı deneyimini iyileştirme ve gayrimenkul işinizin büyümesini destekleme konusundaki sürekli taahhüdünüzün bir kanıtıdır. Ancak, mevcut seçenekler arasından mükemmel gayrimenkul yönetim CRM'sini bulmak zor bir görev gibi görünebilir.

Bununla birlikte, temel CRM işlevlerinin ötesine geçen ve sağlam gayrimenkul proje yönetimi araçları sunan bir platform arıyorsanız, ClickUp en iyi seçimdir. Esnekliği, özelleştirme seçenekleri ve güçlü özellikleri, verimlilik ve ölçeklenebilirlik için çabalayan emlak yöneticileri için üstün bir seçimdir.

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