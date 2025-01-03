Daha İyi Müşteri Yönetimi için En İyi 10 Emlak CRM Şablonu

Emlak danışmanı olarak bitmek bilmeyen takip işlemleri, sorular ve işlemler sizi bunaltıyor mu?

Gayrimenkul iş operasyonlarını yönetmek, müşteri ilişkilerini dengelemek, anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmak ve düzenli çalışmak anlamına gelir. Bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemi bu görevlerde size yardımcı olabilir.

acentelerin %90'ı, potansiyel müşterileri yönetme ve anlaşmaları kapatma konusunda emlak CRM'lerine kredi veriyor.

Örneğin, bir emlak teknolojisi şirketi olan Zillow, müşteri tutma oranında %40 artış ve potansiyel müşteri dönüşümlerinde %25 artış bildirdi.

Bu blog yazısı, iş ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış en iyi emlak CRM şablonlarını ele almaktadır.

Gayrimenkul CRM Şablonları Nedir?

Gayrimenkul CRM şablonları, acentelerin müşteri ilişkilerini yönetmesine, iletişimi kolaylaştırmasına ve iş akışını verimli bir şekilde organize etmesine yardımcı olan önceden tasarlanmış araçlardır. Bu şablonlar, takip için e-posta şablonları, görev yönetimi listeleri, müşteri adayı izleme sayfaları ve satış boru hattı grafikleri içerebilir.

Bir emlak CRM şablonu nasıl fark yaratabilir?

Düzenli kalın: Potansiyel müşteri ayrıntılarını, müşteri etkileşimlerini ve emlak listelerini tek bir yerde birleştirerek hızlı erişim ve daha sorunsuz işlemler sağlayın

Takip işlemlerini asla kaçırmayın: Otomatik hatırlatıcılarla müşterilerle zamanında bağlantı kurun, etkileşimi yüksek tutun ve fırsatları kaçırmayın

Daha çok değil, daha akıllı çalışın: Tekrarlayan görevleri basitleştirin ve en önemli işler, anlaşmaları kapatmak ve bağlantılar kurmak için zamanınızı boşaltın

Müşteri desteğini geliştirin: İletişimi özelleştirerek müşterilere özel, güven oluşturucu bir deneyim sunarken markanızın sesini güçlendirin

İlerlemeyi kolayca takip edin: Yerleşik raporlama araçlarını kullanarak performansı izleyin, stratejinizi geliştirin ve verilere dayalı kararlar alın

Şimdi, etkili bir emlak şablonunun niteliklerini inceleyelim.

İyi bir emlak şablonu nedir?

İyi bir emlak CRM şablonu basit, özelleştirilebilir ve emlak acentelerinin özel ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Peki, iyi şablonları diğerlerinden ayıran nedir?

Hadi bakalım!

Gayrimenkul sektörüne özel kullanım örnekleri : Gayrimenkul iş akışlarına göre uyarlanmış potansiyel müşteri izleme, emlak listeleri ve müşteri etkileşimleri için bölümler içerir

Mülk türleri için özelleştirme : Çeşitli mülk türlerine (konut, ticari, kiralık) ve müşteri ihtiyaçlarına uyarlanabilir

Otomatik müşteri takibi : Mülk görüntülemeleri, sorular ve teklifler için takibi hatırlatan yerleşik hatırlatıcılar içerir

Anlaşma boru hattı yönetimi : Mülk gösterimleri, müzakereler ve kapanış gibi aşamalarda ilerlemeyi izlemeye yardımcı olur

Mülk ve müşteri entegrasyonu : Müşteri bilgilerini ilgilendikleri mülklerle birleştirerek kişiselleştirilmiş iletişim sağlar

Satış performansı raporlama : Gayrimenkul sektörüne özel potansiyel müşteri dönüşüm oranları, satış performansı ve anlaşma kapanış süreleri hakkında içgörüler sağlar

İşbirliği araçları: Birden fazla listeyi, müşteri etkileşimlerini ve görevleri yönetmek için takım işbirliğini sağlar

Bir CRM şablonunda nelere dikkat etmeniz gerektiğini net bir şekilde anladıktan sonra, emlakçılar tarafından güvenilen araçları keşfetme zamanı geldi: ClickUp'ın emlak şablonları (şşş... bunlar son zamanlarda sektörün favorileri haline geliyor!

Foundry Commercial'da Brokerlik Hizmetleri Sorumlusu olan Deanna Connolly şöyle diyor

ClickUp, projeleri birbirimize HIZLI bir şekilde aktarmamızı, projelerin durumunu KOLAYCA kontrol etmemizi ve süpervizörümüzün bizi rahatsız etmeden iş yükümüzü her an görebilmesini sağlıyor. ClickUp'ı kullanarak haftada en az bir gün zaman kazanıyoruz. E-posta sayısı ÖNEMLİ ölçüde azaldı.

ClickUp, projeleri birbirimize HIZLI bir şekilde aktarmamızı, projelerin durumunu KOLAYCA kontrol etmemizi ve süpervizörümüzün bizi rahatsız etmeden iş yükümüzü her an görebilmesini sağlıyor. ClickUp'ı kullanarak haftada en az bir gün zaman kazanıyoruz. E-posta sayısı ÖNEMLİ ölçüde azaldı.

👀 Biliyor muydunuz? Araştırmalar, istatistiksel olarak Kasım ayının evleri daha yüksek fiyata satmak için en iyi ay olduğunu gösteriyor.

Gayrimenkul CRM Şablonları

Tüm emlak işlemlerinizin, müşterilerinizin ve pazarlama planlarınızın zahmetsizce düzenli kaldığı bir emlak CRM aracı hayal edin.

ClickUp, çeşitli boyutlardaki şirketlerde yüksek verimli takımlar tarafından güvenilen, en yüksek puanlı emlak proje yönetimi yazılımıdır.

ClickUp'ın sunduğu şablonlardan bazılarına bir göz atalım.

1. ClickUp Emlak Acentesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Emlak Danışmanı Şablonu ile potansiyel müşterileri bir daha asla kaybetmeyin

ClickUp Emlakçı Şablonu, yoğun emlakçılar için kapsamlı bir çözümdür. Önemli bilgileri merkezileştirir ve mülk gösterimleri, liste yönetimi ve müşteri iletişimi gibi anahtar CRM süreçlerini iyileştirir. Ayrıca, sürükle ve bırak özelliği anlaşmaları birden fazla aşamadan geçmenize yardımcı olur.

Bu şablonun Özel Durumlar (Açık, İletişim Kuruldu, Sözleşme Gönderildi gibi) özelliği, her müşterinin yolculuğunu kolayca izlemenizi sağlarken, Özel Alanlar özelliği, her işlem aşamasını kategorilere ayırmanıza ve verimli bir şekilde görselleştirmenize olanak tanır.

Örneğin, şehir merkezinde bir daire arayan bir müşteri için, acente "Mülk Turu Planlandı" ve "Pazarlık Yapılıyor" gibi Özel Durumlar kullanarak bir görev oluşturabilir

Zaman takibi, bağımlılık uyarıları ve e-posta entegrasyonları gibi ek özellikler, ClickUp içinde sorunsuz bir proje yönetimi sağlayarak temsilcilerin zamandan tasarruf etmesine ve hataları azaltmasına yardımcı olur.

✨İdeal: Acentelerin performansını denetlemek, iş akışının durumunu izlemek ve veriye dayalı kararlar almak isteyen acenteler, takımlar ve komisyoncular

2. ClickUp Emlak Hesap Tablosu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Emlak Hesap Tablosu Şablonu'nun renk kodlu etiketleriyle mülk durumunu izleyin ve filtreleyin

ClickUp Emlak Hesap Tablosu Şablonu, potansiyel müşterileri izlemek, anlaşmaları yönetmek ve müşteri bilgilerini tek bir yerden düzenlemek için hepsi bir arada çözümdür.

Önemli ayrıntılara hızlı erişim mi ihtiyacınız var? Her şeyi kategorilere ayırmak için "Satılacak", "Pazarlık" ve "Satıldı" gibi Özelleştirilebilir Durumlar'ı deneyin. Özel Alanlar, Adres, Net Gelir, İlk Fiyat, Nihai Satış, Alan ve Yıllık Sigorta gibi temel bilgileri kaydetmenizi sağlar.

Düzeni, "Mülk" ve "Konum" gibi ClickUp yapılandırmalarıyla beş Özel Görünüm ile görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, bu şablonu kullanarak, belirli bir konumdaki tüm mülkleri veya şu anda müzakere aşamasında olanları görmek için elektronik tabloyu filtreleyebilirsiniz.

✨İdeal portföylerini düzenlemek, mülk performansını izlemek ve bilinçli kararlar almak isteyen yatırımcılar için

3. ClickUp Emlak Pazarlama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Emlak Pazarlama Şablonu ile tanıtmak istediğiniz mülkü ekleyin ve kolay tanımlama için her bir listeyi ayrı bir göreve atayın

ClickUp Emlak Pazarlama Şablonu, pazarlama stratejinizi yönetmenize yardımcı olur. İdeal pazarlama planlarını ve kanallarını seçmenize, net marka yönergeleri oluşturmanıza ve tüm emlak faaliyetlerinizi izlemek için bir pazarlama takvimi düzenlemenize olanak tanır.

Bu şablon, çeşitli perspektifler ve içgörüler dahil olmak üzere çok sayıda görünüm seçeneği sunar, böylece tüm tanıtılan listelerinizi kapsamlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Parmaklarınızın ucunda eksiksiz bir emlak pazarlama aracı olması gibidir!

Kampanya Liste Görünümü : Kampanyalarınızın mevcut durumuna göre emlak listelerini tek bir görünümde düzenleyin ve izleyin (ör. Yapılacaklar, İlerleme, Onay Bekliyor, Revizyon Gerekiyor, Onaylandı)

Gönderiler Panosu Görünümü : Kanban panosunda listelerin durumunu görselleştirin; her liste, mevcut strateji aşamasına göre (Fikir, İçerik Yazımı, Tasarım, İnceleme, Yayınlama, Değerlendirme) bir kart olarak gösterilir

Takvim Görünümü: Aylık takvimde yayın programlarınızı izleyin. Listeler, yayın türüne göre (blog, sosyal medya, e-posta bülteni) vurgulanır, böylece her bir tanıtım içeriğinin ne zaman ve nerede yayınlanacağını kolayca izleyebilirsiniz

✨İdeal: Listelemelerinin çevrimiçi görünürlüğünü artırmak, tanıtım çabalarını hızlandırmak ve tutarlı bir içerik stratejisi sürdürmek isteyen emlak takımları

4. ClickUp Emlak Proje Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Emlak Proje Yönetimi Şablonu ile projenizi kategorilere ayırın, özellikler ekleyin ve ilerlemeyi izleyin

Emlakçılar için etkili proje yönetimi, görevleri bölümlere ayırmaya, kapsam sorunlarını önlemeye ve projeleri yolunda tutmaya yardımcı olur. Ayrıca sözleşmeleri denetleyerek, düzenlemeleri takip ederek ve zaman çizelgelerini verimli bir şekilde yöneterek daha iyi risk yönetimi sağlar.

ClickUp Emlak Proje Yönetimi Şablonu, satış öncesi aşamadan proje teslimatına kadar her şeyi kapsar. İşte bu şablonun bu kadar kullanışlı olmasının nedenleri:

Emlak listeleri : Fiyat, emlak türü, metrekare gibi her liste detayını düzenler, böylece güncellemesi kolaydır ve tüm takım tarafından anında erişilebilir

Görev izleme : Şablon, her görevin durumunu (ör. Tamamlandı, Devam Ediyor, Yapılacak) açıkça gösterir, böylece proje yöneticileri ve takım üyeleri neyin tamamlandığını, neyin devam ettiğini ve neyin kaldığını değerlendirebilir

Maliyet tahmini : Bazı görevler için tahmini maliyetler, projenin finansal yönü hakkında fikir verir. Bu maliyetleri izlemek, emlakçılar müşterinin bütçesini yönetmesine ve gelecekteki giderleri tahmin etmesine yardımcı olur

Alt görevler ve bağımlılıklar: Temel kurulum ve dolgu gibi karmaşık görevlerin daha küçük adımlara ayrılmasını gösterir

✨ İdeal emlak proje yöneticileri, inşaat ekipleri ve birden fazla proje aşamasında ilerlemeyi izlemek, zaman çizelgelerini yönetmek ve bütçeleri takip etmek için yapılandırılmış, görsel bir yaklaşıma ihtiyaç duyan geliştiriciler için

👀 Biliyor muydunuz? Şablonlarınızda yeşil çatılar, güneş panelleri ve yağmur suyu toplama sistemleri gibi sürdürülebilirlik özelliklerini ve çevre dostu trendleri öne çıkararak mülkün değerini artırabilirsiniz.

5. ClickUp Emlak Kapanış Kontrol Listesi

Bu Şablonu İndirin ClickUp Emlak Kapanış Kontrol Listesi Şablonu ile kapanış sürecinin telaşında hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayın

Bir emlakçı olarak, bir emlak anlaşmasını kapatmanın zorluklarını ve müşterileriniz için süreci daha sorunsuz hale getirmek için ne kadar çaba sarf etmeniz gerektiğini bilirsiniz. ClickUp Emlak Kapanış Kontrol Listesi, bu iş akışını iyileştirmenize yardımcı olabilir.

Bu şablon, ilk tekliften anahtarların teslimine kadar tüm satış sürecinde size yol gösterir. İşte size nasıl yardımcı olur:

Hedef Kapanış Tarihi, İmzalı Kapanış Belgeleri, Listeleme Aracısı, Mülk Adresi ve Teşekkür Mektubu gibi 11 özel öznitelikte önemli bilgileri kaydedin

Gayrimenkul pazarlama maliyetlerini, kredi başvuru aşamalarını, ev denetimlerini, hedef kapanış tarihlerini ve imzalanmış kapanış belgelerini tek bir yerden kolayca takip edin

✨ İdeal kapanış sürecini basitleştirmek ve düzenlemek isteyen yeni emlakçılar ve komisyoncular için

6. ClickUp Gelişmiş CRM Emlak Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Gelişmiş CRM Emlak Şablonu ile görevlere öncelik verin

En iyi CRM'yi arıyorsanız, muhtemelen emlak satışlarınızı artırmayı düşünüyorsunuzdur ve bu şablon tam da bunu sağlar! ClickUp'ın yeni başlayanlar için uygun Gelişmiş CRM Emlak Şablonu, müşteri ilişkilerini hızlı ve verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir.

Sezgisel sürükle ve bırak işlevselliği ile Takvim Görünümü, ClickUp Belge veya Liste Görünümü'nde müşterilerinizle ilgili bilgilere erişin. Şablon, hesap ayrıntılarınızı ve kapalı anlaşmaları farklı listelere ayırarak, satış sürecindeki müşteri durumlarıyla ilgili karışıklıkları ortadan kaldırır.

Ayrıca, görevleri ve takipleri öncelik sırasına koymanıza olanak tanıyan Özel Görünümler gibi benzersiz özellikler de içerir. Satış Süreci Görünümü satış huninizi ve satış sürecini izler, Hoş Geldiniz Görünümü ise CRM kurulumunuzun hızlı bir özetini sunar.

✨İdeal: Müşteri ilişkilerini yönetmek, potansiyel müşterileri ve satış ilerlemesini izlemek için kolay ve verimli bir yol arayan yeni başlayanlar, küçük işletmeler ve serbest çalışanlar

7. ClickUp CRM Emlak Şablonu

Bu Şablonu İndirin Potansiyel müşterileri "Nitelikli" veya "Niteliksiz" olarak sınıflandırın ve ClickUp CRM Emlak Şablonu ile satışları kapatmak için sıralayın

ClickUp CRM Emlak Şablonu, potansiyel müşteriler ve müşterilerle ilişkileri geliştirmede çok önemlidir. Satış aşamasına göre potansiyel müşteri ve fırsat izleme, anlaşma yönetimi, kişi organizasyonu ve görev önceliklendirme dahil olmak üzere satış sürecinizin her yönünü kapsar.

Onay Gerekiyor ve Nitelikli gibi Özel Durumlar, Kişi Adı ve Sektör gibi ayrıntılar için Özel Alanlar ve Liste Görünümü ve Satış Süreci Görünümü gibi Özel Görünümler ile bu şablon, her şeyi düzenli ve gezinmesi kolay hale getirir.

Ayrıca, otomasyon özellikleri tekrarlayan görevleri azaltarak daha derin ilişkiler kurmaya ve işinizi büyütmeye odaklanmanızı sağlar.

✨ İdeal potansiyel müşteri yönetimi ve satış süreçlerini geliştirmek isteyen satış takımları ve potansiyel müşterileri niteliklendirme, anlaşma aşamalarını izleme ve satışları verimli bir şekilde kapatma için net ve organize bir akış isteyen işletmeler için

Ayrıca okuyun: İşinizi Geliştirmek için En İyi 8 CRM Alternatifi

8. ClickUp Satış CRM Emlak Şablonu

Bu Şablonu İndirin Ekran kaydetme, otomasyon ve yapay zeka gibi yerleşik proje yönetimi araçlarıyla satış izlemenizi geliştirin ve ClickUp Satış CRM Emlak Şablonu ile her adımı takip edin

Satışların %80'inin genellikle ilk toplantıdan sonra ortalama 5 takip araması gerektirdiğini biliyor muydunuz?

Bu, satış sürecini takip etmenin ne kadar önemli olduğunu gösterir. ClickUp Satış CRM Emlak Şablonu, satış sürecinizi düzenli ve aktif tutmak için tasarlanmıştır.

Yeni Potansiyel Müşteri, İlgi Gösteren ve Uygun Olmayan-Takip Edilecek gibi aşamaları kategorize ederek, her bir potansiyel müşterinin etkileşim sürecinde hangi aşamada olduğunu ölçmenizi sağlar.

Öncelik bayrakları (Acil ve Yüksek gibi) önemli potansiyel müşterilerin hemen dikkat çekmesini sağlarken, atanan roller ve son teslim tarihleri tüm temsilcilerin görevlerini yerine getirmesini sağlar.

Aktif, Görüşme Aşamasında ve İşe Alım Aşamasında gibi 20 Özel Durum ile her bir anlaşmanın tam aşamasını izleyebilirsiniz. Ayrıca, tüm bilgilerinizi düzenli ve erişilebilir tutmak için Özet, Liste ve Pano gibi beş Özel Görünüm elde edersiniz.

✨İdeal satış takımları için potansiyel müşteri izlemeyi basitleştirmek, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmek ve satış sürecinin her aşamasını kapanışa kadar izlemek isteyenler

🧠 İlginç Bilgi: Araştırmalara göre, yuvarlak rakamlar (örneğin 500.000 $) yerine 432.000 $ gibi belirli sayılar kullanmak, düşünceli bir izlenim yaratabilir ve pazarlığı azaltabilir .

9. ClickUp Basit CRM Emlak Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Basit CRM Emlak Şablonu ile emlak yönetim stratejilerinizi geliştirin

Önceki şablon tüm anlaşma gerekliliklerinizi yerinde tutarken, ClickUp'ın Basit CRM Emlak Şablonu, iletişim yönetimi ile bir adım daha ileri gider.

Bu yeni başlayanlar için uygun şablon, iletişim durumlarınızı özelleştirmenize ve daha alakalı bilgilere erişmek ve bunları düzenlemek için ek alanlar etiketlemenize olanak tanır. Potansiyel müşteri oluşturmayı en üst düzeye çıkarmak için Özel Durumlar, Özel Alanlar ve Özel Görünümler sunar.

Liste ve Tablo görünümü gibi açılır alanlar, her müşterinin öncelik düzeyini, aşamasını, tahmini değerini, telefon numarasını ve daha fazlasını tek bir ekranda görüntüler. Bu, her türlü ayrıntıya erişilebilmesini sağlar ve en önemli potansiyel müşterilere öncelik verilmesine yardımcı olur.

✨ İdeal: Yüksek değerli fırsatlara öncelik vermek ve işbirliğini geliştirmek isteyen emlakçılar ve satış takımları

10. Jotform tarafından sunulan Emlak İşlem Takipçisi

jotform aracılığıyla

Jotform'un Emlak İşlem Takipçisi, acentelerin potansiyel müşteriler, etkileşimler ve mülkler dahil olmak üzere ev satın alma bilgilerini düzenlemelerine yardımcı olarak müşterilerin mükemmel evi bulmalarını sağlar.

Jotform'un çevrimiçi Ev Satın Alma Kontrol Listesi, potansiyel müşterileri ve müşteri tercihlerini verimli bir şekilde izlemenizi sağlar. Dahil edilen elektronik tablo, potansiyel müşterileri izlemenize, sütun, sekme ve etiket eklemenize veya yeniden adlandırmanıza ve daha iyi veri görselleştirme için kart veya takvim görünümleri arasında geçiş yapmanıza yardımcı olur.

Yaş tercihi, yatak ve banyo sayısı ve fiyat aralığı gibi daha fazla bağlamsal mülk ayrıntısını bile izleyebilirsiniz. Ayrıca, mülkleri durumlarına göre (ör. kiralık, satılık veya işletilmek üzere) düzenlemenize de yardımcı olur.

✨ İdeal: Müşteri iletişimi ve alıcılarla mülk eşleştirme verimliliğini artırmak için merkezi bir CRM yazılımına ihtiyaç duyan emlakçılar, komisyoncular ve emlak yöneticileri

Satışı İyi Giden Her Şey İyidir: ClickUp Sürümü

Doğru emlak CRM şablonlarıyla her takibi, potansiyel müşteriyi ve anlaşmayı kusursuz bir şekilde yönetebilirsiniz.

ClickUp emlak CRM şablonları, anlaşmaları güvenle kapatmanıza yardımcı olan merkezi bir hub ve veritabanıdır. Değerli veriler ve analizler sağlayarak maksimum kişiselleştirme ve gelişmiş karar verme olanağı sunar.

İster bağımsız bir acente ister büyüyen bir takımın parçası olun, ClickUp potansiyel müşterileri sadık müşterilere dönüştürebilir — her seferinde tek bir iyi yönetilen kişi!

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