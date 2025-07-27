2025'in En İyi 10 monday.com Muhasebe Şablonu

Küçük işletme sahipleri, muhasebeciler ve finans ekipleri için nakit akışı, bütçeler veya finansal raporları düzenli olarak yönetmek ve raporlamak zor bir iş gibi görünebilir.

Bu nedenle, hayatınızı biraz daha kolaylaştırmak için en iyi monday.com muhasebe şablonlarını bir araya getirdik.

Giderlerin izlenmesinden bilançoların yönetilmesine kadar, bu şablonlar sorunları erken tespit etmenize, ilerlemeyi takip etmenize ve muhasebe iş akışlarınızın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Ayrıca, Monday.com muhasebe şablonuna sağlam bir alternatif sunuyoruz: ClickUp'ın muhasebe şablonları listesi!

İyi bir monday.com muhasebe şablonu nedir?

Takımınızın görmezden geldiği zaman çizelgeleri veya terk ettiği yapılacaklar panoları oluşturduysanız, daha iyi özellikler kullanmanın zamanı gelmiştir. İyi bir monday.com muhasebe şablonunda aramanız gereken özellikler şunlardır:

Tarihler, tutarlar, alacaklılar, fatura bağlantıları ve daha fazlası için önceden haritalanmış alanlarla girişleri basitleştirin

Ödeme son tarihleri, maaş döngüleri ve mutabakat görevleri için hatırlatıcıları otomatikleştirerek gün sonu telaşından kurtulun

Bağlantılı panolar ve ayna sütunlar kullanarak bütçeleme, faturalandırma ve onaylar arasında güncellemeleri senkronize edin

Mobil cihazlardan veya masaüstünden hızlı düzenlemeler yapın, böylece takım üyeleri yapışkan notlara veya ayrı kişisel takipçilere başvurmak zorunda kalmazlar

10 monday. com Muhasebe Şablonu

Bu monday.com muhasebe şablonları, muhasebe firmalarına ve küçük takımlara önemli kararları daha hızlı almak için ihtiyaç duydukları netliği sağlar. Hadi birlikte inceleyelim!

1. Gider İzleme Şablonu

Takım üyeleri yeni bir gider eklediğinde, monday.com Gider İzleme Şablonu'nda seyahat, ofis malzemeleri veya ekipman gibi önceden ayarlanmış kategorilerle hızlı bir şekilde etiketleyebilirler. Şablon, toplamları otomatik olarak hesaplar ve hesaplamaları kolaylaştırır.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Özelleştirilebilir kategorilerle günlük giderleri anında kaydedin

Yerleşik hesaplamalarla bütçe ve gerçek harcamaları gerçek zamanlı olarak izleyin

Paydaş toplantıları için tarih, kategori veya projeye göre ayrıntılı gider raporları oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanları: Giderleri izlemek ve yönetmek için güvenilir bir yol arayan küçük işletme sahipleri ve finans ekipleri.

2. Fatura Şablonu

Aynı müşterilerin bilgilerini manuel olarak tekrar tekrar mı giriyorsunuz? Monday.com Fatura Şablonu , bu işlemi kolaylaştırmak için sürükle ve bırak düzeni, otomatik alanlar ve senkronizasyon seçenekleri içerir.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Entegrasyonları veya bağlı panoları kullanarak fatura alanlarını müşteri ve proje verileriyle otomatik olarak doldurun

Renk kodlu durum göstergeleri ve son teslim tarihi uyarıları ile faturaların gönderilmesinden ödenmesine kadar durumunu izleyin

Fatura güncellemelerini gösterge panellerine senkronize ederek fatura eğilimlerini inceleyin ve geç ödemeleri proaktif olarak işaretleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Tekrarlayan girdiler olmadan hızlı ve profesyonel faturalandırma ihtiyacı olan serbest çalışanlar ve küçük işletmeler.

3. Hesap Yönetimi Şablonu

Müşteri ilişkileri, bekleyen sözleşmeler ve yasal onaylarla uğraşırken çeyreği kapatıyorsanız, monday.com Hesap Yönetimi Şablonu bir göz atmaya değer olabilir.

Satış ve finans takımlarını tek bir organize çalışma alanına getirerek, sonsuz e-posta konuları veya kaos dolu elektronik tablolar olmadan, satış sürecini takip edebilir, sözleşmelerin ilerlemesini izleyebilir ve iletişimi yönetebilirsiniz.

Bu şablon size yardımcı olacaktır:

Sözleşme dönüm noktalarını, müşteri türlerini ve anlaşma değerini gösteren durum filtreleriyle boru hattı aşamalarını görselleştirin

Zaman çizelgesi veya takvim görünümlerini kullanarak müşteri kaydı, yenileme ve uyumluluk iş akışlarındaki son tarihleri yönetin

Tam görünürlük için panoları sözleşme boyutu, yasal durum ve hesap yöneticisi gibi alanlarla özelleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Hesaplar, sözleşmeler ve iç işbirliği ile uğraşan gelir ve operasyon takımları.

📮 ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce azaltıyor. Araştırmamız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilirseniz ne olur? ClickUp, iş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir akıcı platformda birleştirir. AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutarken, sohbet, belgeler, beyaz tahtalar ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin!

4. Finans Talepleri Şablonu

Finans gelen kutunuzun dolup taştığını hayal edin: bir çalışan dizüstü bilgisayarın yükseltilmesini istiyor, bir diğeri müşteri geri ödemesini gönderiyor ve bir başkası bütçe onayı bekliyor.

monday.com Finans Talepleri Şablonu, her şeyi tek bir merkezi sistemde yönetmenize yardımcı olur. Satın alma onaylarından gider geri ödemelerine kadar, hem talep edenler hem de inceleyenler için süreci özelleştirebilir, işlerin sorunsuz ilerlemesini sağlayabilir ve gelen kutusu karmaşası olmadan her şeyin uyumlu ve denetime hazır olmasını sağlayabilirsiniz.

Bu şablonu kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Önceden doldurulmuş talep bilgilerini içeren merkezi bir panoya aktarılan özelleştirilebilir formlar aracılığıyla talepleri toplayın

Maliyet hesaplamaları için durum ve formül sütunlarıyla onayları, redleri veya bekleyen öğeleri izleyin

Hatırlatıcıları ve durum değişikliklerini otomatikleştirerek incelemeleri ve bütçe güncellemelerini zamanında yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Yüksek hacimli iç bütçe ve satın alma taleplerini yöneten finans ve operasyon takımları.

💡 Bonus: Eğer şunları yapmak istiyorsanız: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve bağlı tüm uygulamalarınızda + web'de finansal tablolarınızı veya politikalarınızı anında arayın

Talk to Text'i kullanarak işlerinizi sesle sorabilir, dikte edebilir ve komut verebilirsiniz — ellerinizi kullanmadan, her yerden.

ChatGPT, Claude ve Perplexity gibi birbirinden bağımsız düzinelerce AI aracını, rakipleriniz hakkında finansal içgörüler elde etmek için tek bir LLM'den bağımsız, kurumsal kullanıma hazır çözümle değiştirin İşinizi bildiği için sizi gerçekten anlayan AI Süper Uygulaması ClickUp Brain MAX 'ı deneyin. Bu, koleksiyonunuza ekleyeceğiniz başka bir AI aracı değildir. Bu, hepsinin yerini alan ilk Bağlamsal AI uygulamasıdır. ClickUp Brain MAX'teki Talk to Text ile fikirleri yakalayın, talimatları paylaşın ve işleri 4 kat daha hızlı halledin

5. Satış Materyallerini Destekleyen Şablon

monday.com Satış Destek Materyalleri Şablonu, broşürler, vaka çalışmaları, e-posta şablonları, sunumlar, teknik raporlar gibi tüm satış destek içeriklerinizi tek bir düzenli ve işbirliğine açık alanda bir araya getirir.

Satış ve pazarlama takımlarınızın uyumlu çalışmasına, doğru varlıkları daha hızlı teslim etmesine ve son dakika telaşları veya güncel olmayan dosyalar olmadan anlaşmaları ilerletmesine yardımcı olur.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Tüm satış varlıklarını (vaka çalışmaları, broşürler, sunumlar) varlık türüne veya takıma göre filtreleyerek tek bir panoda saklayın

Görev sahipliği, durum alanları ve inceleme son tarihleri ile oluşturma iş akışlarını izleyin

Durum güncellemelerine bağlı otomasyonlarla yeni materyaller hazır olduğunda temsilcileri anında bilgilendirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Satış destek ve pazarlama takımları, teminat üretimi ve dağıtımını yönetmek.

🧠 İlginç bilgi: "Muhasebeci" terimi Latince kökenlidir. Eski Fransızca "compter" kelimesinden gelir ve Latince "computare" kelimesinden türemiştir. "Hesaplamak" anlamına gelir

6. Bütçe Takip Şablonu

monday.com Bütçe Takip Şablonu, maliyetleri kategoriye göre ayırmanıza, makbuzları veya destekleyici belgeleri yüklemenize ve sınırlara ulaşıldığında onayları veya uyarıları otomatikleştirmenize yardımcı olur. Paranızın nereye gittiğini gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz, böylece tahminlere dayanmadan bilinçli kararlar alabilirsiniz.

Bu şablonu şu amaçlarla özelleştirin:

Gruplanmış öğeleri ve iç içe kategorileri kullanarak harcamaları takım veya girişimlere göre ayrıştırın

Formül sütunları ve görsel özetlerle gerçek zamanlı olarak öngörülen ve gerçek harcamaları takip edin

Makbuzları, teklifleri veya politika belgelerini doğrudan bütçe öğelerine ekleyerek bağlamsal maliyet dökümü elde edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Dinamik, çok kategorili bütçeleri yöneten departman yöneticileri ve proje yöneticileri.

7. Fatura Takip Şablonu

Kimin neyi, ne zaman ve nasıl ödediğini takip etmeniz mi gerekiyor? monday.com Fatura Takip Şablonu, özellikle müşteriler veya departmanlar arasında birden fazla işlemi yönetirken satışları belgelemek, ödemeleri izlemek ve düzenli kalmak için net ve güvenilir bir yol sunar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Müşteri adı, tutar, ödeme yöntemi ve durum gibi özel sütunları kullanarak her işlemi kaydedin

Son teslim tarihine göre sıralayarak veya ödenmemiş durumuna göre filtreleyerek gecikmiş ödemeleri izleyin

Satış makbuzlarını, imzalı sözleşmeleri veya ilgili dosyaları yükleyerek kayıtlarınızı düzenli tutun

🔑 İdeal kullanım alanları: Satış ve hizmetleri yönetirken müşterilere fatura kesmeye çalışan serbest çalışanlar ve küçük takımlar.

8. Finansal Tablo Şablonu

Üç aylık inceleme veya yatırımcı sunumu için hazırlanıyor ve farklı araçlarda gelir tabloları, nakit akış özetleri ve bilançolarla uğraşıyor musunuz?

monday.com Mali Tablo Şablonu, tüm anahtar finansal verilerinizi tek bir merkezi gösterge paneline getirir. Muhasebe ekibinizin, liderlerinizin ve paydaşlarınızın uyumlu çalışmasını sağlar ve sürüm kontrolüyle uğraşmanıza gerek kalmadan şirketinizin finansal durumunu net bir şekilde görmenizi sağlar.

Bu şablon size şunları sağlar:

Sermaye, yükümlülükler ve nakit akışı alanlarına sahip özelleştirilebilir panolar kullanarak yapılandırılmış finansal tablolar oluşturun

Otomasyonlar ve hatırlatıcılarla tekrarlanan raporlama son tarihlerini ve denetim zaman çizelgelerini izleyin

Gösterge panelleri veya grafik bileşenleri ile gelir, gider ve borç eğilimlerini görselleştirin

🔑 İdeal kullanıcılar: Raporlamayı ve yatırımcılara sunmaya hazır finansal bilgileri merkezileştirmek isteyen finans yöneticileri.

9. Proje Maliyet Yönetimi Şablonu

Proje giderlerini takip etmekte, bütçeyi aşmamakta veya maliyet değişikliklerini anında yönetmekte zorlanıyorsanız, monday.com Proje Maliyet Yönetimi Şablonu size yardımcı olabilir. Bütçeleri planlamak, gerçek harcamaları izlemek ve gerçek zamanlı ayarlamaları kolaylıkla yapmak için merkezi ve özelleştirilebilir bir çalışma alanı sunar.

Yerleşik otomasyonlar, görsel gösterge panelleri ve işbirliği araçları ile bu şablon, paydaşlarla uyumlu kalmanıza ve her finansal ayrıntıyı kontrol altında tutmanıza yardımcı olur; tablolara gerek yoktur.

Bu şablon size şunları sağlar:

Aşımları önlemek ve projeleri finansal olarak yolunda tutmak için bütçeleri ve gerçek maliyetleri gerçek zamanlı olarak izleyin

Kaynak tahminlerinden tedarikçi giderlerine kadar tüm maliyetle ilgili verileri tek bir özelleştirilebilir çalışma alanında merkezileştirin

Yerleşik gösterge panelleri, durum güncellemeleri ve görsel bütçe dökümleri ile veriye dayalı kararları hızlıca alın

🔑 İdeal kullanım alanları: Onay için bütçeleri sunan veya teklif iş akışlarını yöneten finans yöneticileri ve proje sahipleri.

10. Compass Şablonu ile hesap yönetimi

Yüksek değerli hesaplarla uğraştıysanız, takip işlemlerini standartlaştırmakta zorlandıysanız veya müşteri durumunun görünürlüğünü kaybettiyseniz, monday.com Compass tarafından sunulan Hesap Yönetimi şablonu size yardımcı olabilir.

Etkileşimleri kaydetmek, hesap performansını izlemek ve yeni kullanıcıların katılımını kolaylaştırmak için merkezi bir alan sağlar, böylece stratejik ilişkilerinizi düzenli ve proaktif tutar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Toplantıları, geri bildirimleri, KPI'ları, yenilemeleri ve risk göstergelerini tek bir yerde kaydedin

Takip işlemlerini ve görevleri belirli sahiplere atayarak manuel koordinasyonu azaltın

Çabalarınızı önceliklendirmek için müşterileri boyut, gelir veya sağlık puanına göre segmentlere ayırın

🔑 İdeal kullanım alanları: Büyük ölçekte alacak ve borçları yöneten muhasebeciler ve işletmeler.

📖 Ayrıca okuyun: İşletmenizin Muhasebe Süreçlerini Basitleştirmek için Ücretsiz Kar ve Zarar Şablonları

monday. com Sınırlamalar

Monday.com esnek şablonlar ve görsel iş akışları sunsa da, karmaşık muhasebe veya finans ihtiyaçları için yetersiz kalabilir.

İşte monday alternatiflerini neden düşünmelisiniz:

Çift girişli muhasebe, genel muhasebe yönetimi ve otomatik banka mutabakatları gibi temel muhasebe özellikleri yoktur

QuickBooks veya Xero gibi anahtar araçlarla sınırlı yerel entegrasyonlar sunar

Güvenli belge paylaşımı veya iletişim için yerleşik bir müşteri portalı içermez

Çoğu muhasebe ekibi iş akışına uyması için önemli ölçüde özelleştirme ve eğitim gerektirir

Alternatif monday. com Muhasebe Şablonları

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getirir. Tüm bunlar, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Görevlerin, belgelerin ve iletişimin genellikle ayrı silolarda yer aldığı monday.com'dan farklı olarak, ClickUp muhasebe süreçlerini baştan sona yönetmek için birleşik bir alan sunar.

ClickUp ile monday.com karşılaştırmasında, ClickUp'ı gerçekten farklı kılan şey, ne kadar özelleştirebileceğinizdir — katı şablonlar veya sınırlı görünümler yoktur. Ayrıca, gelişmiş muhasebe için yerleşik AI ile takımınız, doğruluk, işbirliği veya kontrolden ödün vermeden finansal iş akışlarını kolaylaştırabilir.

Tak ve çalıştır muhasebe şablonlarımızla her şeyi hallettik:

1. ClickUp Hesap Ödemeleri Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Hesap Ödemeleri Şablonu ile kağıt kayıtları dijitalleştirilmiş bilgilerle değiştirin

Takım taleplerini ve vergi sezonunu yönetirken birden fazla satıcı faturasını yönettiğinizi varsayalım. Ve birdenbire! Bir ödemenin bilgileri başka bir ödemenin bilgileriyle karışıyor. Kaos, değil mi?

ClickUp Hesap Ödemeleri Şablonu, her fatura, durum ve son teslim tarihini merkezi bir görünümde sunarak bu tür hataları önlemenize yardımcı olur. Ödeme ilerlemesini takip edebilir ve muhasebe hatalarını azaltabilirsiniz.

Bu şablonu şu amaçlarla özelleştirin:

Özel Alanlar ile son teslim tarihlerini, ödeme türlerini ve bakiye dökümlerini kaydederek tedarikçiler ve takım üyeleri arasında uyumu sağlayın

ClickUp Görünümlerini kullanarak ödeme iş akışlarını izleyin Liste ve Pano gibi, bekleyen, onaylanan veya tamamlanan işlemleri netleştiren görünümler

Tahmin ve bütçeleme konusunda yardımcı olan gerçek zamanlı güncellemelerle raporlamayı düzenleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Tekrar eden satıcı ödemelerini ve onay iş akışlarını yöneten muhasebeciler ve finans ekipleri.

🧠 İlginç bilgi: 10 Kasım Uluslararası Muhasebe Günü'dür. Her yıl kutlanan bu gün, muhasebe mesleğini onurlandırır ve Pacioli'nin 1494 yılında muhasebe üzerine yayınladığı çığır açan eserini anar.

2. ClickUp Muhasebe Defteri Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Muhasebe Defteri Şablonu ile bilinçli finansal kararlar alın

Birden fazla hesapta her bir borç ve kredi girdisini kaydetmeniz mi gerekiyor? ClickUp Muhasebe Defteri Şablonu, işlemleri doğru bir şekilde kaydedebilir, düzenli tutabilir ve aylık ve üç aylık incelemeler için kullanışlı raporlara dönüştürebilir.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Özel Alanları ve durum izlemeyi hizalayarak defterlerinizi kolayca kuşbakışı görünümünde görüntüleyin

Belgeleme ve uyumluluk için her işlemin yanında makbuzları ve kanıtları saklayın

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak finansal tablolar oluşturun ve referans olması için bunları yevmiye kayıtlarına bağlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Çift girişli muhasebe için güvenilir, organize bir defter sistemi ihtiyacı olan muhasebe uzmanları.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain ile takımlar otomatik olarak özetler oluşturabilir, takip mesajları taslakları hazırlayabilir ve daha az manuel adımla finansal belgeleri doldurabilir. Bu da daha az kopyala-yapıştır ve işleri gerçekten ilerleten kararlara daha fazla zaman ayırmak anlamına gelir.

3. ClickUp Muhasebe Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Muhasebe Şablonu ile alacak ve borç hesaplarını izleyin

Küçük bir muhasebe firması işletiyorsanız, faturaları ve gelir tahminlerini yönetmek için özelleştirilebilir bir iş akışı kullanışlı olabilir. ClickUp Muhasebe Şablonu, finansal verilerinizin, faturalarınızın ve raporlarınızın uyumlu bir şekilde bir arada bulunduğu ve izlemeyi kolaylaştıran bir çalışma alanı sunar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Girdileri güncellemek veya sorunları işaretlemek için takımınızla veya muhasebecinizle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Finansal incelemeleri veya son teslim tarihlerini planlamak için Takvim ve Tablo gibi birden fazla ClickUp Görünümü kullanın

AR/AP iş akışlarını ayarlayarak gelen ve giden nakit akışını takip edin ve ödemeleri gecikmeden talep edin

🔑 İdeal kullanıcılar: Finanslarını bütünsel olarak yönetmek için çok yönlü bir sistem isteyen küçük işletme sahipleri ve serbest çalışanlar.

👀 Biliyor muydunuz? İşletmelerin yalnızca %44'ü finansal performanslarını iyileştirmek için alacak hesaplarını otomatikleştirmiştir.

4. ClickUp Fatura Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Fatura Şablonu ile fatura süreçlerinizi düzenleyin

Her ay manuel olarak fatura oluşturan ve müşterilerle çalışmak yerine sütunları biçimlendirmek için daha fazla zaman harcayan bir serbest çalışan olduğunuzu hayal edin. İşte ClickUp Fatura Şablonu tam da bu noktada fark yaratabilir.

Hesap tabloları ve dağınık e-posta konuları arasında uğraşmak yerine, faturalandırma döngünüzü kolaylaştıran, tamamen özelleştirilebilir, markalı bir şablondan yararlanabilirsiniz. Müşteri bilgileri ve ödeme durumları gibi her şeyi tek bir düzenli alanda tutmanıza yardımcı olur, böylece işinize daha fazla odaklanabilir ve toplamları takip etmekle daha az zaman kaybedersiniz.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Satır öğeleri, son teslim tarihleri ve ödeme koşulları için Özel Alanlar içeren profesyonel fatura şablonları tasarlayın

Gömülü bağlantılar, yorumlar ve onaylar içeren ClickUp Belgeleri'ni kullanarak gönderilen faturaları izleyin

ClickUp Otomasyonları ile ödenmemiş faturalar için görev tabanlı hatırlatıcılar aracılığıyla takipleri otomatikleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Müşterilere tutarlı bir şekilde fatura kesmek için gelişmiş, tekrarlanabilir bir sisteme ihtiyaç duyan serbest çalışanlar ve hizmet sağlayıcılar.

5. ClickUp Fatura İzleme Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Fatura İzleme Şablonunu kullanarak tek bir tıklama ile faturalar oluşturun ve gönderin

Düzinelerce müşterinin faturasını yönetiyor ve kimin ne kadar ödeme yaptığını takip etmekte zorlanıyorsanız, ClickUp Fatura İzleme Şablonu tam size göre. Her faturanın durumunu gerçek zamanlı olarak gösterir, böylece faturanın tamamlandığını veya takip edilmesi gerektiğini her zaman bilirsiniz.

Bu şablon size şu konularda yardımcı olur:

Ödeme eğilimlerini izleyin ve ödemeleri geciken müşterileri takip için işaretleyin

Gecikmiş uyarıları otomatikleştirin, böylece tahsilatlarda her zaman bir adım önde olun

Grafikler ve ClickUp Gösterge Panelleri ile nakit akışını görselleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Daha iyi görünürlük ihtiyacı olan, yüksek hacimli müşteri faturalarını yöneten muhasebe ekipleri ve işletme sahipleri.

📣 Müşteri görüşü: Küçük işletme sahibi Escritorio E., G2'de şöyle diyor: ClickUp, muhasebe ofisimizde birçok sorunu çözmemize yardımcı oldu. Bunu kullanmadan önce, farklı müşteriler ve projeler için yapmamız gereken tüm görevleri takip etmek zordu. Artık ClickUp ile her şey tek bir yerde düzenli. Ne yapılması gerektiğini, ne zaman yapılması gerektiğini ve kimin sorumlu olduğunu kolayca görebiliyorum... En iyi özelliklerinden biri, her ay yapmamız gereken işler için yinelenen görevler ayarlayabilmemiz. Bu sayede zaman kazanıyoruz ve hiçbir şeyi unutmadığımızdan emin oluyoruz. Tüm takımın işlerini görebilmek de çok yararlı. Böylece son teslim tarihlerini takip edebiliyor ve kimin ne üzerinde çalışması gerektiğine dair daha iyi kararlar alabiliyoruz. ClickUp sayesinde ofisimiz çok daha düzenli ve kendimizi bunalmış hissetmeden daha fazla iş yapabiliyoruz. Müşterilerimizi ve günlük işlerimizi yönetme şeklimizde büyük bir fark yarattı. ClickUp, muhasebe ofisimizde birçok sorunu çözmemize yardımcı oldu. Bunu kullanmadan önce, farklı müşteriler ve projeler için yapmamız gereken tüm görevleri takip etmek zordu. Artık ClickUp ile her şey tek bir yerde düzenli. Ne yapılması gerektiğini, ne zaman yapılması gerektiğini ve kimin sorumlu olduğunu kolayca görebiliyorum... En iyi özelliklerinden biri, her ay yapmamız gereken şeyler için yinelenen görevler ayarlayabilmemiz. Bu sayede zaman kazanıyoruz ve hiçbir şeyi unutmadığımızdan emin oluyoruz. Tüm takımın işlerini görebilmek de çok yararlı. Böylece son teslim tarihlerini takip edebiliyor ve kimin ne üzerinde çalışması gerektiğine dair daha iyi kararlar alabiliyoruz. ClickUp sayesinde ofisimiz çok daha düzenli ve kendimizi bunalmış hissetmeden daha fazla iş yapabiliyoruz. Müşterilerimizi ve günlük işlerimizi yönetme şeklimizde büyük bir fark yarattı.

6. ClickUp Teklif Talep Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Teklif Talep Şablonu ile adil fiyatlandırma elde edin

Büyüyen işiniz için yeni bir tedarikçi arıyorsunuz ve birden fazla teklifi karşılaştırmanız gerekiyor. Ancak gelen kutunuz dağınık, elektronik tablolarınız tutarsız ve kimlerin yanıt vermediğini bilmiyorsunuz. ClickUp Teklif Talep Şablonu ile bu sorunu çözün.

Bu teklif şablonunu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak standartlaştırılmış RFQ'lar oluşturun ve tüm satıcıların aynı gerekli ayrıntılarla yanıt vermesini sağlayın

ClickUp Pano Görünümü' nde satıcı bilgilerini düzenleyerek fiyatları, zaman çizelgelerini ve koşulları bir bakışta karşılaştırın

Denetim hazırlığı ve işlevler arası görünürlük için nihai kararları belgelendirin

Uygulamalar arasında geçiş yapmadan tedarikçi yanıtlarını toplamak, izlemek ve değerlendirmek için yapılandırılmış, tekrarlanabilir bir iş akışı oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanları: Tedarikçi kaynaklarını ve karar alma süreçlerini yönetmesi gereken operasyon yöneticileri ve satın alma takımları.

7. ClickUp Finansal Hesaplar Özeti Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Finansal Hesaplar Özeti Şablonu ile şirketinizin finansal durumunu takip edin

İşletmenizin finansal durumunu anlamak için beş farklı kaynaktan raporlar mı alıyorsunuz? Bu, takımlarınız arasında karışıklığa neden olacaktır. ClickUp Finansal Hesaplar Özeti Şablonu, tüm bu verileri bir araya getirerek nakit akışınızı, hesap bakiyelerinizi ve performans eğilimlerinizi net ve kolay bir şekilde izlemenizi sağlar.

Bu şablon size şunları sağlar:

Daha iyi odaklanma ve organizasyon için hesapları kategorilere ayırın (ör. operasyonel fonlar ve yedek fonlar)

ClickUp Tablo Görünümü'n ü kullanarak hesap ayrıntılarını inceleyin veya zaman içindeki anormallikleri tespit edin

ClickUp Gösterge Panellerini kurarak bakiye değişikliklerini, yaşlandırma özetlerini veya performans ölçütlerini görselleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Tüm şirket hesaplarının gerçek zamanlı, üst düzey görünümünü isteyen finansal analistler ve muhasebe sorumluları.

💡 Profesyonel ipucu: Zaten monday. com kullanıyor musunuz? Tüm projelerinizi, şablonlarınızı ve Özel Alanlarınızı tek bir tıklama ile ClickUp'a taşıyın. Çalışma Alanı ayarları > 'İçe Aktar'ı seçin > monday. com'u seçin. Kullanıcıları, görevleri, panoları ve daha fazlasını aktarın; ClickUp bunları otomatik olarak haritala.

8. ClickUp Finans Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Finans Yönetimi Şablonu ile finansal performansınızı analiz edin

ClickUp Finans Yönetimi Şablonu, düzenli olarak üç aylık incelemeler yapıyorsanız, bütçe onaylarını yönetiyorsanız ve birden fazla departmanın harcamalarını izliyorsanız tam size göre. Bütçe yönetimini otomatikleştirir, hedefleri izler ve finansal planlama ve yürütmenin her katmanına görünürlük sağlar.

Bu şablon size şunları sağlar:

Takımınızı uyumlu hale getirmek için ClickUp Belgeleri, Özel Alanlar ve ClickUp Gösterge Panelleri ile finansal hedefler ve KPI'lar belirleyin

Onaylar veya raporlama sırasında darboğazları önlemek için Görev Bağımlılığı uyarılarını ve bildirimlerini kullanın

Bütçe incelemeleri, tahminler ve finansal planlama konusunda paydaşlarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Takımlar ve zaman dilimleri arasında karmaşık finansal projeleri yöneten finans takımları ve bölüm başkanları.

9. ClickUp Aylık Gider Raporu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Aylık Gider Raporu Şablonu ile her ay paranızı nasıl harcadığınızı anlayın

Her ayın sonu, makbuzları toplamak, verileri girmek veya son teslim tarihlerinden önce departman harcamalarını özetlemek gibi zorlukları beraberinde getirir. ClickUp Aylık Gider Raporu Şablonunu kullanarak bu süreci kolaylaştırın. Bu kullanıma hazır belge ile iş giderlerinizi güvenle kaydedin, inceleyin ve raporlayın.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Şeffaflık için her işlemi tarih, kategori, tutar ve notlar gibi ayrıntılarla kaydedin

Tablo Görünümü'nü kullanarak giderleri türe, departmana veya çalışana göre filtreleyin ve inceleyin

ClickUp Gösterge Panelleri veya iş yükü grafiklerinde giderleri görselleştirerek zaman içindeki eğilimleri tespit edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Giderleri aylık olarak gözden geçirmek ve raporlamak için aylık ritme ihtiyaç duyan finans yöneticileri ve takım liderleri.

10. ClickUp İş Giderleri ve Rapor Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İş Giderleri ve Rapor Şablonu'nu kullanarak finansal düzenlemelere uyum sağlayın

İş takımınız seyahat eder, müşterilerle görüşür ve kahve masraflarını öderken, muhasebe departmanınız makbuzları derhal işlemeye çalışır. ClickUp İş Giderleri ve Rapor Şablonu ile, bu iki takımı aynı sayfada tutarak, gönderimden onaylanana kadar giderleri takip edebilirsiniz.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Yerleşik ClickUp Formlarını kullanarak ekip arkadaşlarınızdan gider ayrıntılarını ve makbuzları toplayın

ClickUp Görünümleri'ni kullanarak raporları çalışan, departman veya zaman dönemine göre düzenleyin

Yorumlar üzerinde işbirliği yapın ve her bir ClickUp Görevine doğrudan belge ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Çok sayıda çalışanın gider izleme ve geri ödemelerini denetleyen finans ekipleri ve operasyon yöneticileri.

11. ClickUp Muhasebe Firması Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Muhasebe Firması Şablonunu kullanarak takımınızı müşteri dostu araçlarla donatın

Küçük bir muhasebe firması işletiyorsunuz ve birden fazla müşteri, son teslim tarihi ve finansal raporu yönetiyorsunuz. ClickUp Muhasebe Firması Şablonunu eklemek, bu sonsuz çılgınlığa bir düzen getirebilir.

Yeni müşterilerin kaydı, mutabakatlar, aylık raporlar ve takipler gibi yinelenen görevlerin yönetimi için bu şablon, elektronik tablolar veya yapışkan notlar arasında boğulmadan iş akışlarınızı düzenlemek için net bir çerçeve sunar.

Bu şablon size şunları sağlar:

Görevleri hesap veya hizmete göre ayıran bir klasör yapısı ile müşteri çalışma alanlarını yönetin

Tablo ve Liste Görünümlerini kullanarak teslim edilecekleri organize edin ve aylık görev yönetimini planlayın

ClickUp Görevleri ile rol ve sorumlulukları atayın, hiçbir girdi veya raporun gözden kaçmamasını sağlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Yapılandırılmış iş akışlarına ihtiyaç duyan ve yüksek müşteri hacmini yöneten muhasebe firmaları ve bağımsız muhasebeciler.

12. ClickUp Ödeme Formu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ödeme Formu Şablonu ile çevrimiçi ödemeleri daha iyi yönetin

Bir etkinlik düzenliyor, hizmet sunuyor veya iç siparişleri yönetiyor olsanız da, ClickUp Ödeme Formu Şablonu kullanışlı bir ek olabilir. Bu şablon, ödeme verilerini güvenli bir şekilde toplamanızı, işlem durumunu izlemenizi ve otomatik takip işlemlerini tetiklemenizi sağlar; hem de tüm bunları ClickUp iş akışlarından ayrılmadan yapabilirsiniz. Bu, düzenli kalmanın ve paranın söz konusu olduğu durumlarda hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamanın basit bir yoludur.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Müşterilerinizin kolayca doldurabileceği markalı ödeme formları oluşturun

Toplam maliyet, ödeme yöntemi, miktar ve destekleyici belgeler gibi anahtar veri alanlarını toplayın

ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak bekleyen ödemeler veya yanıt vermeyenler için hatırlatıcıları otomatikleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Formlar ve iş akışları aracılığıyla ödemeleri işleyen perakendeciler, hizmet sağlayıcılar veya iç finans takımları.

👀 Biliyor muydunuz? Düşük performanslı takımlar, işlerini tamamlamak için 15'ten fazla araç kullanma olasılığı dört kat daha fazladır. Muhasebede bu, verilerin çok fazla yerde saklandığı, güncellemelerin gözden kaçtığı ve takımınızın işini yapmak yerine sekmeler arasında geçiş yapmakla daha fazla zaman harcadığı anlamına gelir.

Muhasebe İş Akışınız Şablonlardan Daha Fazlasını Hak Ediyor

Şablonlar, bilgileri düzenlemeye başlamak için harika bir yoldur, ancak gerçek muhasebe verimliliği için temel bir yapıdan daha fazlasına ihtiyacınız vardır. Sisteminiz, takımınızın hızına uyum sağlamalı ve işiniz büyüdükçe ölçeklenebilmelidir.

Monday.com çeşitli muhasebe şablonları sunsa da, modern takımların ihtiyaç duyduğu esneklik, işbirliği araçları ve birleşik görünümden genellikle yoksundur.

ClickUp ise muhasebe, proje izleme, dokümantasyon ve iletişimin senkronize olduğu, tamamen özelleştirilebilir bir çalışma alanı sunar. Finans, görev ve güncellemeleri tek bir düzenli alanda organize edebilirsiniz; dağınık araçlar ve yinelenen işler yok.

Mevcut iş akışınız parçalı veya çok manuelse, netlik ve hız için tasarlanmış bir şeye geçin. ClickUp'a kaydolun; başlamak ücretsizdir.