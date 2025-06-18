anketler ve Veri Toplama için En İyi 10 Alchemer Alternatifi

Doğru veriler akıllı kararları yönlendirir, ancak bu, anket ve müşteri geri bildirim platformunuzun bu verileri sorunsuz bir şekilde sağlayabilmesi durumunda mümkündür.

En iyi Alchemer alternatiflerini arıyorsanız, mevcut kurulumunuzun ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamıyor olabilir; belki çok hantal, çok sınırlı veya ihtiyacınız olan içgörüler sunmuyor olabilir.

Müşteri geri bildirimlerini toplamaktan çalışanların nabzını tutmaya kadar, günümüzün işleri sezgisel, özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir araçlara ihtiyaç duyuyor.

Doğru platform, anketleri kolaylıkla oluşturmanıza, değerli içgörüler sağlayan bireysel yanıtları toplamanıza ve bir sonraki adımınızı netleştiren raporlama özellikleri sunmanıza yardımcı olmalıdır.

Öyleyse, sizi kafa karıştırıcı özellikler ve fiyatlandırma sayfalarının labirentinde dolaştırmadan, tam da bunu yapacak seçenekleri keşfedelim.

Neden Alchemer Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Alchemer (eski adıyla SurveyGizmo), veri toplama işlemini zorlaştırabilecek çeşitli sınırlamalara sahiptir. Çalışan anketleri, geri bildirim, raporlama ve veri toplama için alternatifleri keşfetmek isteyebileceğiniz bazı nedenler şunlardır:

Zor öğrenme eğrisi: Alchemer'in arayüzü, yeni başlayanlar için korkutucu olabilir. Bu, anketleri hızlı bir şekilde kurması veya belirli görevleri otomatikleştirmesi gereken takımları etkileyebilir

Sınırlı raporlama özellikleri: İşlevsel olmasına rağmen, platformun raporlama araçları genellikle özelleştirme ve esneklikten yoksundur, bu da derin içgörüler elde etmeyi zorlaştırır

Yüksek fiyatlandırma: Alchemer'in fiyatlandırma yapısı, bütçesi kısıtlı küçük işletmeler veya takımlar için anlaşmayı bozucu bir faktör olabilir

Kısıtlı gösterge paneli ve AI işlevselliği : Gerçek zamanlı analiz ve gösterge paneli paylaşımı için ücretli bir hesap gerekir; ücretsiz veya deneme planlarında veri erişimi ve özellikler kısıtlıdır, bu da Alchemer AI'nın yeteneklerinin tam olarak kullanılmasını sınırlar

Arşivlenmiş veriler: Anketler ve yanıtlar saklanır, ancak yükseltme yapılmadan erişilemez

Kullanıcı deneyimi: Platformun kullanılabilirliği ve navigasyonu karışık geri bildirimler almış ve iyileştirme gerektiriyor

Bu sınırlamalar göz önüne alındığında, birçok kullanıcının mükemmel raporlama, müşteri desteği ve genel işlevsellik sunan daha verimli ve kullanıcı dostu alternatifler araması şaşırtıcı değildir.

👀 Biliyor muydunuz? Ajanların %79'u, AI'nın yardımcı pilot olarak yeteneklerini artırdığını ve üstün müşteri hizmeti sunmalarına yardımcı olduğunu düşünüyor.

En İyi Alchemer Alternatifleri Bir Bakışta

Listemizdeki her bir Alchemer alternatifinin kullanım örnekleri ve en iyi özelliklerinin kısa bir özeti aşağıda yer almaktadır:

Araç En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp Her boyuttaki takım için hepsi bir arada iş akışı ve veri yönetimi Koşullu mantık, otomasyon, AI destekli içgörüler, özelleştirilebilir şablonlar ve üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonlar içeren gelişmiş form oluşturucu Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma mevcuttur Typeform Orta ve büyük ölçekli işletmeler için etkileşimli anketler ve formlar Dinamik takip soruları, markalı deneyim ve gömme seçenekleri ile özelleştirilebilir formlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlar Qualtrics Büyük kurumsal müşteriler için müşteri deneyimi yönetimi ve pazar araştırması AI destekli analitik, otomatik öneriler, hazır şablonlar ve Google Analytics entegrasyonu Özel fiyatlandırma Google Formlar Bireyler ve küçük işletmeler için Google ekosisteminde basit form oluşturma Sınırsız form ve yanıt, gerçek zamanlı veri analizi, Google Çalışma Alanı ile sorunsuz entegrasyon Ücretsiz SurveyMonkey Orta ve büyük ölçekli kurumsal ve ajanslar için yapay zeka destekli anketler ve formlar Koşullu dallanma, duygu analizi, global panel erişimi ve özelleştirilebilir şablonlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 39 $'dan başlar Jotform Küçük işletmeler ve bireysel girişimciler için ödeme entegreli formlar Ödeme ağ geçidi desteği, çok dilli formlar, otomasyon ve 10.000'den fazla şablon Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 39 $'dan başlar Zoho Anket Zoho kullanıcıları için Zoho ekosisteminde form oluşturma SSL koruması, özelleştirilebilir raporlar, Google E-Tablolar entegrasyonu ve önceden oluşturulmuş şablonlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 9 $'dan başlar Microsoft Formlar Microsoft kullanıcıları ve büyük kurumsal müşteriler için Microsoft Office 365 ekosisteminde form oluşturma Çok dilli destek, gerçek zamanlı işbirliği, otomatik grafikler ve sorunsuz Office 365 entegrasyonu Ücretsiz Formstack Büyük şirketler ve ajanslar için otomatik, HIPAA uyumlu formlar Kodsuz oluşturucu, dinamik alanlar, e-imzalar ve GDPR/HIPAA uyumluluğu Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 99 $'dan başlar Wufoo Küçük işletmeler ve ajanslar için form raporlama ve analitik SSL şifreleme, otomatik güncellenen gösterge panelleri, yanıt sınırları ve uygulama entegrasyonları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 22 $'dan başlar

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Alchemer Alternatifi

Şimdi, işletmenizin anket raporu ve müşteri geri bildirimi ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılayabilecek en iyi Alchemer alternatiflerinden bazılarına bakalım.

1. ClickUp (Hepsi bir arada iş akışı ve veri yönetimi için en iyisi)

ClickUp Form Görünümü'nü kullanarak koşullu mantık gibi gelişmiş özelliklere sahip formlar tasarlayın

İş için her şeyi içeren uygulama ve güçlü bir iş yönetimi yazılımı olan ClickUp, veri toplama işlemlerini basitleştirir ve iş akışlarını kolaylaştırır.

En etkili özelliği nedir? ClickUp Form Görünümü. Yerleşik form oluşturucu, çalışan geri bildirimleri toplarken, pazar araştırmaları yaparken veya müşteri içgörülerini toplarken, her durumda anketleri verimli bir şekilde kullanmanızı sağlar.

Renklerden yazı tiplerine ve form güvenliğine kadar her ayrıntı, markanızın kişiliğini yansıtacak ve hedef kitlenize uyacak şekilde özelleştirilebilir.

Formlar ayrıca koşullu mantığı destekler, bu da sorulara verilen yanıtlara göre soruların görünürlüğünü ayarlayabileceğiniz anlamına gelir. Bu, daha karmaşık ihtiyaçlar için bile form oluşturmayı kolaylaştıran bir sofistike düzey ekler.

ClickUp Forms, pazarlamacıların potansiyel müşterileri yakalamasına, araştırmacıların anketler oluşturmasına, işletmelerin alımları kolaylaştırmasına ve yazılım takımlarının hata raporlarını düzenlemesine olanak tanır — hepsi tek bir esnek araçta.

Hatta iş akışlarını otomatikleştirmek için bile kullanılabilir.

ClickUp Otomasyonları ile form verilerinin analizinden bildirimlerin gönderilmesine kadar görevleri otomatikleştirin

ClickUp Otomasyonlarındaki 100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon, size önemli ölçüde zaman kazandırır. Her form gönderimi, görevler oluşturabilir, sahipler atayabilir, geri bildirimleri izleyebilir ve takip işlemlerini tetikleyebilir; böylece zaman kazanır ve manuel işleri azaltırsınız.

Ve bir adım daha ileri gitmek için, ClickUp Brain bu yetenekleri AI destekli güncellemeler ve analizler ile geliştirerek verimli görev yönetimini garanti eder.

Brain'in yapay zeka destekli araçları, kullanıcıların özel pazar araştırma anketleri oluşturmasına ve yanıtları analiz ederek anahtar trendleri, kalıpları ve müşteri tercihlerini ortaya çıkarmasına olanak tanır.

Form gönderilerini anında analiz edin ve ClickUp Brain ile AI destekli içgörüler elde edin

Bunu kullanarak hızlı bir şekilde ilgili anket soruları oluşturabilir, verileri kolayca toplayabilir ve yanıtları eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürebilirsiniz. Ayrıca, bu içgörüler ürününüzü şekillendirsin, pazarlamanıza rehberlik etsin ve daha akıllı iş kararlarını desteklesin.

ChatGPT veya Claude ile çalışmak mı istiyorsunuz? ClickUp içindeki büyük dil modelleri (LLM'ler) arasında seçim yapın ve bağlam değiştirme nedeniyle kaybedilen zamanı ve dikkati azaltın.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %12'si verimlilik paketlerinde yerleşik AI özelliklerini kullanıyor. Bu düşük benimseme oranı, mevcut uygulamaların kullanıcıları tercih ettikleri bağımsız konuşma platformlarından geçiş yapmaya zorlayacak sorunsuz, bağlamsal entegrasyondan yoksun olabileceğini gösteriyor. Örneğin, AI, kullanıcıdan gelen düz metin istemine göre bir otomasyon iş akışı gerçekleştirebilir mi? ClickUp Brain bunu yapabilir! AI, sohbet konularını özetlemek, metin taslağı oluşturmak veya düzeltmek, çalışma alanından bilgi almak, görüntüler oluşturmak ve daha fazlasını içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan ClickUp'ın her yönüne derinlemesine entegre edilmiştir! ✨ 3'ten fazla uygulamayı iş için her şeyi içeren uygulamamızla değiştiren %40'lık ClickUp müşterilerine katılın!

Platform, çevrimiçi anketlerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak gelişmiş analitik, özelleştirilebilir şablonlar ve yararlı AI ajanları ile birlikte gelir. Bunlar, rakip analizi, trendleri belirleme, kullanıcı geri bildirimlerinden yararlanarak hedef kitlenizi anlama ve anket verilerini görselleştirme konusunda yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, işinizin boyutuna bakılmaksızın pazar araştırmalarını daha hızlı, daha akıllı ve çok daha etkili hale getirir.

ClickUp Gösterge Panelleri ile ilerlemeyi görselleştirin, performansı izleyin ve veriye dayalı kararlar alın

Anket bilgilerini kolay görselleştirme için ClickUp Gösterge Panellerine ekleyin, değişiklikleri izlemeyi ve sonuçları tahmin etmeyi basitleştirin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Form yanıtlarını toplayın ve ClickUp Görevleri ile eyleme geçirilebilir hale getirin

Görev atama, durum değiştirme ve yorum gönderme gibi rutin görevleri otomatikleştirin

Geri bildirim formu şablonlarını kullanarak geri bildirim formları, talep formları ve anketleri hızlıca oluşturun

Gönderi verilerini gerçek zamanlı içgörüler için doğrudan ClickUp Gösterge Panelleri'nde analiz edin

ClickUp Entegrasyonları'nı kullanarak formları Google E-Tablolar, Slack ve Zapier gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre edin

ClickUp'ı 1.000'den fazla uygulamaya (e-posta/SMS araçları dahil) bağlayarak anket yanıtlarının tetiklediği iş akışlarını otomatikleştirin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar hafif bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.430+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

TrustRadius incelemesi şöyle diyor:

Takımlarımız, bazı iş akışlarını standartlaştırmak için formlar ve şablonlar kullandı. Ayrıca, özellikle özel alanların bir göreve kimin atanması gerektiğini belirlemeye yardımcı olabilecek bilgileri yakaladığı durumlarda, bazı iş akışlarını kolaylaştırmak için yerleşik otomasyonu kullandık. Son olarak, bazı platformlar olası performans sorunları hakkında uyarı verdiğinde veya gösterdiğinde görevleri otomatik olarak oluşturmak için e-posta entegrasyonu ve API özelliklerini de kullandık.

Takımlarımız bazı iş akışlarını standartlaştırmak için formlar ve şablonlar kullandı. Ayrıca, özellikle özel alanların bir göreve kimin atanması gerektiğini belirlemeye yardımcı olabilecek bilgileri yakaladığı durumlarda, bazı iş akışlarını kolaylaştırmak için yerleşik otomasyonu kullandık. Son olarak, bazı platformlar olası performans sorunları hakkında uyarı verdiğinde veya gösterdiğinde görevleri otomatik olarak oluşturmak için e-posta entegrasyonu ve API özelliklerini de kullandık.

📖 Ayrıca Okuyun: Alıcıları Müşteri Temsilcilerine Dönüştürecek Müşteri Hizmetleri Anket Soruları

2. Typeform (Etkileşimli, konuşma tarzı formlar ve anketler oluşturmak için en iyisi)

typeform aracılığıyla

Anketlere daha konuşma odaklı bir yaklaşım mı arıyorsunuz? Typeform'un benzersiz, kullanıcı dostu tasarımı, geleneksel formları, anketleri ve testleri etkileşimli deneyimlere dönüştürür.

Her seferinde tek bir soruya odaklanması, anketleri bir angarya olmaktan çıkararak sohbet havasına sokar ve yanıt oranlarını artırır. Typeform ile, AI destekli analitik özelliği sayesinde müşteri davranışları, satın alma kararları ve duyguları hakkında derinlemesine içgörüler elde edersiniz.

Karmaşık olabilen Alchemer'in aksine, Typeform basitliği, sorunsuz entegrasyonları ve şık şablonlarıyla öne çıkıyor.

Typeform'un en iyi özellikleri

Formları renkler, yazı tipleri, resimler, GIF'ler ve videolarla özelleştirerek markalı bir deneyim yaratın

Soruları tek tek sunarak daha doğal ve ilgi çekici bir konuşma ortamı yaratın

Görünürlüğü artırmak için formları web sitenize kolayca yerleştirin

Daha önceki yanıtlara dayalı olarak daha derin içgörüler elde etmek için dinamik takip soruları sorun

Daha yüksek seviyeli planlarda beyaz etiketleme alın

Typeform sınırlamaları

AI özellikleri yalnızca Enterprise planlarında mevcuttur

Küçük işletmeler veya tek başına çalışan girişimciler için fiyatlandırma pahalıdır

Typeform fiyatlandırması

Temel Temel : Kullanıcı başına aylık 29 $

Core Plus : 3 kullanıcı için aylık 59 ABD doları

Temel İş : 5 kullanıcı için aylık 99 $

Core Enterprise: Özel fiyatlandırma

Growth Essentials : 3 koltuk için aylık 199 $

Growth Pro : 5 koltuk için aylık 349 $

Growth Custom: Özel fiyatlandırma

Typeform puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (900'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Typeform hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Typeform'un en iyi yanı, karmaşık formları kolayca oluşturup bunları formu dolduran kişiye göre kişiselleştirebilmesidir. Web sitemdeki spam gönderileri büyük ölçüde azaldı ve genel sorular arttı. Sonuç sayfası, müşterilerin istatistiklerini çok hızlı bir şekilde toplamak için de kullanışlıdır. Typeform ile yapılabileceklerin sadece yüzeyine dokunduğumu hissediyorum.

Typeform'un en iyi yanı, karmaşık formları kolayca oluşturup bunları formu dolduran kişiye göre kişiselleştirebilmesidir. Web sitemdeki spam gönderileri büyük ölçüde azaldı ve genel sorular arttı. Sonuç sayfası, müşterilerin istatistiklerini çok hızlı bir şekilde toplamak için de kullanışlıdır. Typeform ile yapılabileceklerin sadece bir kısmını gördüğümü hissediyorum.

💡 Profesyonel İpucu: Formlarınızı tasarlarken mobil cihazlara öncelik verin. Önce küçük ekranlar için tasarlayın, sonra düzeltip işe yarayacağını ummayın

3. Qualtrics (Müşteri deneyimi yönetimi [CXM] ve pazar araştırması için en iyisi)

qualtrics aracılığıyla

Pazar araştırmacısıysanız veya müşteri deneyimlerini iyileştirmek için çalışıyorsanız, Qualtrics doğru anketleri tasarlamanıza yardımcı olabilir. Özel iQ™ motoruyla desteklenen gelişmiş tahmine dayalı zeka ve analitik sunar.

Qualtrics, geri bildirimleri doğru takımlara yönlendiren otomatik önerileriyle Alchemer alternatifleri arasında öne çıkıyor ve müşteri girdilerine hızlı bir şekilde yanıt verilmesini kolaylaştırıyor. Geri bildirimlere dayalı hedefli adımlar atarak eylemlerinizin etkisini en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

Qualtrics'in en iyi özellikleri

Karmaşık analizler için Stats iQ ile yapay zeka ve makine öğrenimi özelliklerini, geri bildirim analizi için Text iQ'yu kullanın

Çevrimiçi formlar ve anketler için Google Analytics ile entegre edin

Sezgisel araçlarla anketler tasarlayın ve gelişmiş raporlama özellikleri sayesinde eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Hazır anket şablonlarından yararlanarak değerli müşteri geri bildirimleri toplayın

Qualtrics sınırlamaları

Diğer Alchemer alternatiflerine kıyasla sınırlı çevrimiçi eğitimler ve destek materyalleri

Qualtrics fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Qualtrics puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

🧠 İlginç Bilgi: İnsanlar, cevaplarının bir değişime yol açacağına inandıklarında anketlerde daha düşünceli yanıtlar verme eğilimindedir. Bu nedenle birçok araç, teşvikler sunar veya süreci oyunlaştırır!

4. Google Formlar (Google ekosisteminde basit form oluşturma için en iyisi)

google Formlar aracılığıyla

Takımınız zaten Gmail, Google Apps veya Google Drive kullanıyorsa, Google Forms'u tercih etmek çok kolay. Kullanımı son derece kolaydır ve anket, soru formu veya form oluşturmak isteyenler için harika bir başlangıç noktasıdır.

Formlarınızı şirketinizin renkleri, yazı tipleri ve görselleriyle kişiselleştirebilirsiniz. Ayrıca, yanıtlara göre formu özelleştirmenize olanak tanıyan koşullu mantığı destekler.

Google Forms'un en iyi özellikleri

Sınırsız form oluşturun ve sınırsız yanıt toplayın

Geri bildirim formları, başvurular vb. için önceden tasarlanmış çeşitli şablonlar arasından seçim yapın.

Gerçek zamanlı veri analizi için otomatik olarak grafikler ve çizelgeler oluşturun

Google E-Tablolar ve Google Analytics gibi Google Çalışma Alanı araçlarıyla entegre edin

Google Formlar sınırlamaları

Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları

Google Formlar fiyatlandırması

Google hesabı ile ücretsiz

Google Forms değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (42.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (11.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Forms hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Kullanım kolaylığı ve küçük bir işletmeyi yürütmek için ihtiyacınız olan her şeyin tek bir alanda bulunması. Ayrıca, her şeyin tek bir küçük ücretle kapsanmasını ve bu sayede çok ölçeklenebilir olmasını da seviyorum.

Kullanım kolaylığı ve küçük bir işletmeyi yürütmek için ihtiyacınız olan her şeyin tek bir alanda bulunması. Ayrıca, her şeyin tek bir küçük ücretle kapsanmasını ve bu sayede çok ölçeklenebilir olmasını da seviyorum.

5. SurveyMonkey (AI destekli anketler ve formlar için en iyisi)

surveyMonkey aracılığıyla

SurveyMonkey, daha iyi sorular sormanıza ve size değerli bilgiler veren yanıtlar toplamanıza yardımcı olacak sağlam bir araç seti sunar. Müşteri memnuniyetini ölçmek, çalışan geri bildirimlerini toplamak veya yeni pazar fırsatlarını keşfetmek gibi çeşitli kullanım durumlarında iyi sonuç verir.

Her gün 2,4 milyondan fazla AI destekli tahmin yapan platform, anketlerinizi iyileştirmek için akıllı öneriler sunar.

Alchemer'den farklı olarak SurveyMonkey, 335 milyondan fazla kişiden oluşan yerleşik bir global panele doğrudan erişim sunar. Bu sayede, yanıtlayıcıları kendiniz bulmanıza gerek kalmadan hedef kitlenizden geri bildirim isteyebilirsiniz. Tamamlanan her yanıt için sadece 1 $'dan başlayan fiyatlarla.

SurveyMonkey'in en iyi özellikleri

Hızlı başlamak için SurveyMonkey şablonlarını kullanın

Koşullu dallanma ve atlama mantığı ile doğruluğu artırın

Yanıt oranlarını artırmak için anketleri e-postalara ekleyin

WordCloud ve duygu analizi ile verileri analiz edin

Sonuçları CSV, XLS, PDF, PPT ve SPS gibi biçimlerde dışa aktarın

SurveyMonkey sınırlamaları

Canlı anketleri, metin ve resimler dahil olmak üzere on soruyla sınırlar, çünkü daha fazla soru içeren anketler düzenleme kısıtlamalarına tabi olabilir ve kopyalanamaz

Gelişmiş özellikler ve ayrıntılı analizler için daha üst düzey planlar gerekir

SurveyMonkey fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Bireysel Standart Aylık: 99 $/ay

Bireysel Avantaj Yıllık: 39 $/ay

Bireysel Premier Yıllık: 139 $/ay

Takım Avantajı : Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Team Premier : Kullanıcı başına aylık 92 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

SurveyMonkey puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (23.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (10.300+ yorum)

📖 Ayrıca okuyun: En iyi SurveyMonkey alternatifleri

🧠 İlginç Bilgi: SurveyMonkey, Jim Halpert'ın iş arkadaşları için "Dundie Awards" anketini yürütmek için kullandığı "The Office" dizisinin bir bölümünde yer almıştır.

6. Jotform (Ödeme entegreli formlar oluşturmak için en iyisi)

jotform aracılığıyla

Alchemer alternatiflerini araştırıyorsanız, Jotform'a bir göz atın.

Alchemer daha çok ileri düzey kullanıcılara hitap ederken, Jotform sezgisel sürükle ve bırak oluşturucu ve 10.000'den fazla hazır şablonu sayesinde karmaşık formları bile kolayca oluşturmanızı sağlar. Uzmanlık becerisi gerektirmez; bu özelliği bile onu diğer birçok form aracından ayırır.

İş akışlarını otomatikleştirebilir, koşullu mantık ekleyebilir, birden fazla dili destekleyebilir ve ayrıntılı analizler aracılığıyla bireysel yanıtları izleyebilirsiniz. Her zamanki zorluklar olmadan hem esneklik hem de içgörü elde edin.

Jotform'un en iyi özellikleri

Ödeme formlarınızı, anketlerinizi ve daha fazlasını kişiselleştirmek için 100'den fazla tema arasından seçim yapın

Fatura, rapor, e-posta hatırlatıcıları ve otomatik yanıtlar gibi görevleri otomatikleştirin

32 ağ geçidi, ACH, kredi/banka kartları ve e-çekler aracılığıyla ödemeleri kabul edin

DocuSign ile imza toplayın

Formları 130'dan fazla dile çevirerek küresel erişim sağlayın

Jotform sınırlamaları

Ücretsiz sürüm sınırlı sayıda form sunar

Jotform fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz (5 form)

Bronz : Kullanıcı başına aylık 39 $ (25 form)

Silver : Kullanıcı başına aylık 49 $ (50 form)

Gold: Kullanıcı başına aylık 129 $ (100 form)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jotform puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (3.600+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)

📖 Ayrıca okuyun: Denemeniz gereken en iyi Jotform alternatifleri

7. Zoho Survey (Zoho ekosisteminde form oluşturma için en iyisi)

zoho Survey aracılığıyla

Zoho Survey, özellikle anket araçlarını ilk kez kullanıyorsanız, anket oluşturmayı ve yönetmeyi son derece kolaylaştırır. Sürükle ve bırak özelliği, anketleri hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır ve kullanımı kolay arayüzü, teknik uzmanlığı olmayan küçük kuruluşlar veya takımlar için mükemmeldir.

Özelleştirme burada büyük bir avantajdır. Anket temanızdan markanızın logosuna kadar her şeyi değiştirebilir ve hatta başlık ve gezinme düğmelerinin renklerini markanıza uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, mantık özellikleri yanıtları kişiselleştirmenize olanak tanır, böylece bir kişinin sorularınıza verdiği yanıtlara göre farklı bir açılış sayfası atayabilirsiniz.

Zoho Survey'in en iyi özellikleri

SSL korumasıyla anketlerinizi güvenli ve gizli tutun

Daha derin içgörüler için anket verilerinizi Google E-Tablolar ile analiz edin

Yanıt eğilimlerini görselleştirmek ve bilinçli kararlar almak için raporları özelleştirin

25'ten fazla soru türü ile 200'den fazla hazır şablona erişin

Zoho Survey sınırlamaları

Sınırlı CRM entegrasyonları ile Zoho One kullanıcıları için en uygun seçenek

Zoho Survey fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 9 $/ay

Artı : 35 $/ay

Pro : 49 $/ay

Enterprise: 109 $/ay

Zoho Survey puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Zoho Survey hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Kullanımı kolay ve kurumsal veya hatta kişisel kullanım için kendi anketlerinizi oluşturun. Müşteri desteği harika.

Kullanımı kolaydır ve kurumsal veya hatta kişisel kullanım için kendi anketlerinizi oluşturabilirsiniz. Müşteri desteği harika.

8. Microsoft Forms (Office 365 ile entegre formlar oluşturmak için en iyisi)

microsoft Forms aracılığıyla

Temiz, anlaşılır ve şaşırtıcı derecede yetenekli Microsoft Forms, gereksiz karmaşıklık olmadan işi halleder. Form oluşturma, şablonlar, özelleştirme ve yanıt izleme gibi temel özelliklerin tümünü basit bir gösterge panelinden sunar.

Bu özelliği, daha geniş ve çeşitli bir kitleye ulaşmanıza yardımcı olan yerleşik çoklu dil desteği ile öne çıkmaktadır.

Eğitimciler, yanıtları doğrudan Excel'e aktarabilme avantajının yanı sıra, testler ve ödev izleme gibi özelliklerden özellikle yararlanır. Ayrıca, akıllı AI önerileri, ister çalışanların geri bildirimlerini topluyor ister takımın girdilerini yönetiyor olun, daha iyi anketler oluşturmanıza yardımcı olur.

Microsoft Forms'un en iyi özellikleri

Takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Anketler ve testler gibi çeşitli soru türleri arasından seçim yapın

Otomatik grafikler ve çizelgelerle yanıtları görselleştirin

Excel ve OneNote gibi Microsoft 365 araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Microsoft Forms sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler eksik

Doğrudan ödeme tahsilatını desteklemez

Microsoft Forms fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft Forms derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,4/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (250+ yorum)

📖 Ayrıca okuyun: En iyi AI Form Oluşturucular

9. Formstack (Otomatik, HIPAA uyumlu formlar oluşturmak için en iyisi)

formstack aracılığıyla

Formstack, AI destekli, kod gerektirmeyen oluşturucularla formlar oluşturmanın yanı sıra, sağlık, finans ve hukuk gibi sektörlerde kullanılan bir verimlilik platformudur. Diğer bazı Alchemer alternatiflerinden farklı olarak, dinamik alanları, koşullu içeriği ve e-imzaları destekler ve GDPR, HIPAA ve SOC 2 standartlarına uygundur.

Platform, CRM'ler, ERP sistemleri ve diğer araçlarla bağlantı kurarak haftada 17 saat tasarruf sağladığını ve böylece manuel görevleri azalttığını iddia ediyor. Verileri içgörülere dönüştürür, AI destekli belgeler oluşturur, e-imzaları etkinleştirir ve form performansını izler.

Formstack'in en iyi özellikleri

Form İçe Aktarma aracıyla diğer platformlardan formları içe aktarın

Görünmez reCAPTCHA ile spam'leri bloklayın

AI form oluşturucu ile hızlı bir şekilde birden fazla form oluşturun

Değerli içgörüler elde etmek için gerçek zamanlı analitiklere erişin

Formstack sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü bazen hatalı ve kafa karıştırıcı olabilir

Formstack fiyatlandırması

Formlar: Oluşturucu kullanıcı başına aylık 99 $ (yıllık faturalandırılır)

Paket : 3 oluşturucu kullanıcı için aylık 299 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Formstack puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (450+ yorum)

Capterra: 4/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Formstack hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Formstack for Salesforce, belge oluşturmayı ve form gönderimlerini zahmetsiz hale getiren inanılmaz derecede sorunsuz bir entegrasyon sunar. Yerel deneyim, verilerin doğrudan Salesforce'tan akışını sağlayarak manuel girişi ortadan kaldırır ve hataları azaltır. İş akışlarını otomatikleştirmedeki esneklik, sağlam özelleştirme seçenekleriyle birleştiğinde sorunsuz ve verimli bir süreç sağlar. Destek ekibi de gerektiğinde hızlı yanıt verir ve yardımcı olur.

Formstack for Salesforce, belge oluşturmayı ve form gönderimlerini zahmetsiz hale getiren inanılmaz derecede sorunsuz bir entegrasyon sunar. Yerel deneyim, verilerin doğrudan Salesforce'tan akışını sağlayarak manuel girişi ortadan kaldırır ve hataları azaltır. İş akışlarını otomatikleştirmedeki esneklik, sağlam özelleştirme seçenekleriyle birleştiğinde sorunsuz ve verimli bir süreç sağlar. Destek ekibi de gerektiğinde hızlı yanıt verir ve yardımcı olur.

10. Wufoo (Form raporlama ve analitik için en iyisi)

wufoo aracılığıyla

Form oluşturmak bir angarya gibi hissettirmemelidir ve Wufoo bunu kanıtlıyor. Kolay sürükle ve bırak oluşturucu ve esnek Tema Tasarımcısı ile her formu markanıza uyacak şekilde tasarlayabilirsiniz: logolar, renkler, yazı tipleri, işler.

Sadece geri bildirimden daha fazlasına ihtiyaç duyanlar için, büyük sağlayıcılarla entegrasyonlar aracılığıyla ödeme tahsilatını da destekler, bu da onu çevrimiçi mağazalar, etkinlik ücretleri veya bağışlar için sağlam bir seçim haline getirir. Basit, özelleştirilebilir ve işlerin hızlı ilerlemesini sağlamak için tasarlanmıştır.

Wufoo'nun en iyi özellikleri

256 bit SSL şifreleme ile verilerinizi koruyun

Otomatik güncellenen gösterge panelleri ve yerleşik analitik ile size özel raporlar oluşturun

Yanıt sınırları veya son tarihler için form sınırları belirleyin

PayPal dahil 2.300'den fazla uygulama ile entegre edin

Wufoo sınırlamaları

Bileşen seçenekleri rakiplere kıyasla sınırlıdır

Ücretsiz plan oldukça kısıtlayıcıdır

Çevrimdışı formları desteklemiyor

Wufoo fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 22 $/ay

Profesyonel: 45 $/ay

Gelişmiş: 113 $/ay

Ultimate: 286 $/ay

Qualtrics puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

ClickUp ile hızlı form oluşturma ve veri yönetimini kolaylaştırın!

Anketleriniz, ürettikleri veriler ve içgörüler kadar iyidir. Anket oluşturmanın ötesinde, geri bildirimleriniz üzerine harekete geçmenize yardımcı olacak Alchemer alternatifleri arıyorsanız, ClickUp mükemmel bir çözümdür.

Anket oluşturma gücünü sağlam görev yönetimi ile birleştirir, böylece anket yanıtlarını otomatik olarak eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz. İş akışlarını otomatikleştiriyor, geri bildirimleri düzenliyor veya ilerlemeyi izliyor olun, ClickUp maksimum verimlilik için her şeyi tek bir yerde tutar.

Artık platformlar arasında geçiş yapmanıza veya önemli ayrıntıları kaçırmanıza gerek yok; sadece kolaylaştırılmış süreçler ve gerçek zamanlı içgörüler var.

Sizin için nasıl çalıştığını görmek ister misiniz? Bugün ClickUp'a kaydolun ve anket sonuçlarınızı anlamlı eylemlere dönüştürün!