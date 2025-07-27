İşe Alım Sürecinizi Kolaylaştırmak için Ücretsiz Mülakat Programı Şablonları

Mülakatları planlama konusunda, işe alım uzmanlarının %64'ü e-posta alışverişinin en büyük sorun olduğunu söylüyor.

Mülakatçıların uygunluğu, takvim çakışmaları ve son dakika değişiklikleri gibi İK zorlukları eklendiğinde işler hızla karmaşıklaşır. Kusursuz bir mülakat planlama sistemi olmadan, umut vaat eden adayları kaybetme ve işveren markanızın itibarını zedeleme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Bu nedenle, işinizde en iyi performansı göstermenize yardımcı olacak en iyi ücretsiz mülakat programı şablonlarını bir araya getirdik.

İster tek bir rol için işe alım yapın ister bir düzine rol için, bu araçlar işlerin sorunsuz yürümesini sağlar. Mülakat planlamasını stres yaratacak işlerden birini daha ortadan kaldıralım.

Mülakat Programı Şablonları Nedir?

Mülakat programı şablonları, işe alım sürecinizi kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmış yapılandırılmış araçlardır. İK takımları, işe alım yöneticileri ve küçük işletme sahipleri bu şablonları kullanarak işe alım sürecini takip edebilir ve program çakışmalarını önleyebilir. İlk mülakattan son geri bildirime kadar mülakat sürecinin her adımını yönetmenize yardımcı olurlar.

Adayların isimleri, başvurduğu roller ve mülakat aşamaları ile birlikte mevcut tarihler, saatler ve atanan mülakatçılar dahil olmak üzere mülakat ayrıntılarını merkezi bir görünümde görebilirsiniz.

Bu, mülakat durumlarını güncellemenize, her işe alım aşamasını takip etmenize, şirket içi takımlarla koordinasyon sağlamanıza ve mülakat geri bildirimleri vermenize yardımcı olur.

Kısacası, mülakat programı şablonları, kimin kimi, ne zaman ve neden mülakat yapacağı konusunda herkesin aynı sayfada olmasını sağlar. Daha sorunsuz iletişim, daha hızlı karar alma ve çok daha iyi bir aday deneyimi sunar.

👀 Biliyor muydunuz? İşe alım yöneticilerinin %51'i, bir adayın iş başlığına uygun olup olmadığını mülakatın ilk beş dakikasında anlayabiliyor.

Mülakat Programı Şablonları

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp ve diğer güvenilir kaynaklardan ücretsiz özelleştirilebilir mülakat planlama şablonları edinebilirsiniz. Bu şablonlar, sürecinizin sorunsuz ilerlemesini, takımınızın senkronize çalışmasını ve adaylarınızın etkilenmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

Düzenli ve verimli çalışmanıza yardımcı olacak en iyi şablonlar:

1. ClickUp Çalışan İş Programı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışan İş Programı Şablonu ile İK takımının programını ve mülakat görevlerinin ilerlemesini görselleştirin

İK ekibinin vardiyalarını, uygunluk durumlarını ve iş yükünü dengelemek, işe alım uzmanları ve İK ekipleri için büyük bir baş ağrısı olabilir. ClickUp Çalışan İş Programı Şablonu, iş gücü planlamasını kolaylaştırarak, işe alım ekibinin programlarını düzenleyerek, bant genişliğini izleyerek ve mülakat sürecinin ilerlemesini takip ederek size yardımcı olur.

Bu şablon şunları yapabilir:

İnsan kaynakları takımlarınız için iş programlarını görsel olarak planlayın, böylece adayların mülakat sürecini yönetmek için yeterli zamana sahip olurlar

Önemli mülakat görevlerini belirleyin ve belirli İK çalışanlarının uygunluk durumları ve işe alım becerileriyle senkronize edin

Özel Durumlar ile belirli pozisyonlar için işe alım görevlerinin durumlarını ve ilerlemelerini izleyin

Mülakat sürecindeki görev bağımlılıklarını izleyerek, işe alım ekibinizdeki herkesin yerinde ve sanal mülakatları gerçekleştirmeye hazır olduğundan emin olun

ClickUp Dönüm Noktaları ile çalışanlara programı iletmek için son tarihler oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanları: İşe alım ekibinin vardiyalarını planlamak, uygunluk durumunu izlemek ve işe alım uzmanlarının işe alım zaman çizelgelerine ve iş yüküne göre planlama yapmasına yardımcı olmak

2. ClickUp Takvim Blok Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Takvim Bloklama Şablonu ile mülakat takvimlerini kolayca bloklayın

Adayların %40'ı iş başvurusundan sonra altı gün içinde mülakat daveti almayı beklemektedir. Bu süreyi kaçırırsanız, en yetenekli adayları kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

ClickUp Zaman Çizelgesi Blok Şablonu, mülakat zaman çizelgeleri, takımın uygunluğu ve bekleyen görevler hakkında sizi bilgilendirerek bu son tarihi kaçırmamanıza yardımcı olur. Her adaya doğru tarihleri atamanızı sağlayarak, çakışmaları ve uzun gecikmeleri önler.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Yerinde ve video mülakat programlarını hızlı ve doğru bir şekilde planlayın

Belirli bir pozisyon için mülakat görevlerine uygun işe alım uzmanlarını atayın

İşe alım görevleri arasındaki bağımlılıkları anlayın ve paydaşların hazır olmasını sağlayın

Özel Görünümler ile 7 farklı görünümde görev bloklarını açın, böylece programınızı kolayca görselleştirin ve düzenleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Mülakat programlarını düzenlemek, takvim çakışmalarını önlemek ve işe alım sürecini aday odaklı bir şekilde yolunda tutmak

3. ClickUp Saatlik Program Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin İşe alım uzmanlarının ClickUp Saatlik Program Şablonu ile günlerinin her saatini planlamasına olanak tanıyın

Net bir saatlik program, mülakatların net ve konuyla ilgili olmasını sağlar. Konuyu uzatmadan stratejik sorular sormanıza yardımcı olur, böylece adaylar ilgilerini kaybetmez ve ihtiyacınız olan bilgileri edinebilirsiniz.

ClickUp Saatlik Program Şablonu, her bir işe alım görevini haritalandırmanıza yardımcı olur, böylece her görüşme odaklı, verimli ve işe alım hedeflerinizle uyumlu olur.

Size yardımcı olacak özellikler:

Paylaşılabilir ClickUp Takviminde net hedefler ve öncelikler belirleyerek mülakat verimliliğini artırın

Esnek ancak yapılandırılmış günlük zaman çizelgesi ile işe alım sürecini düzenli tutun

Görev Görünümü aracılığıyla işe alım hedeflerine göre ilerlemeyi izleyin

İptal Edildi, Tamamlandı, Devam Ediyor ve Yapılacak gibi dört farklı Özel Durum kullanarak hangi görüşmelerin hala beklemede olduğunu, hangilerinin tamamlandığını ve hangilerinin iptal edilip yeniden planlandığını görebilirsiniz

🔑 İdeal kullanım alanları: Günlük işe alım iş akışlarını yapılandırmak, aday mülakatlarına zamanında başlamak ve işe alım sürecinde tam görünürlük sağlamak

🧠 Eğlenceli Bilgi: Soru sorma becerisiyle ünlü Google, bir adaya "Bu odaya kaç tane basketbol topu sığdırabilirsiniz?" diye sormuştu. Spoiler uyarısı: Sayıyı öğrenmek istemiyorlardı, problem çözme sürecini görmek istiyorlardı.

4. ClickUp Blok Planlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Blok Planlama Şablonu ile adayların tercihlerine ve işe alım uzmanının uygunluğuna göre mülakat zaman bloklarını planlayın

Herkes için uygun bir mülakat zamanı bulmak, işe alım uzmanlarının karşılaştığı en önemli mülakat planlama zorluğudur. İK takımınızın uygunluk durumunu net bir şekilde göremezseniz, yanlış tarihlerle mülakat davetiyeleri gönderebilir ve çakışan işe alım görevleriyle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.

ClickUp Blok Planlama Şablonu, işe alım ekibinin programlarını oluşturmak ve ayarlamak için hızlı ve kolay bir yol sunar.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Kolay sürükle ve bırak özelliği ile işe alım görevlerini görselleştirin ve önceliklendirin

Projeleri paylaşılan bir alanda bloklar halinde düzenleyin, böylece herkes bir sonraki mülakatların ne zaman yapılacağını bilir

Yetenek değerlendirme araçları , işe alım el kitapları ve kılavuzlar gibi kaynakları birden fazla işe alım takımında tek bir yerden yönetin

ClickUp Takviminde mülakatları yeniden planlayarak, öngörülemeyen durumlarda herkesin bilgilendirilmesini sağlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Birden fazla iş başlığı için mülakat zamanlamalarını koordine etmek ve gerçek zamanlı takvim güncellemeleriyle herkesin aynı bilgilere sahip olmasını sağlamak

💡 Profesyonel İpucu: Görevleri, son teslim tarihlerini ve takımın uygunluk durumunu yönetmek için hepsi bir arada merkez olan ClickUp Takvim özelliği ile programınızın üstünde kalın. Google veya Outlook ile senkronizasyon yapın, görevleri görünümler arasında sürükleyip bırakın ve projelerinizde tam görünürlük ile haftanızı planlayın. ClickUp'ın AI Takvimi ile öncelikli görevlerinizi otomatik olarak planlayın

5. ClickUp Kişisel Program Uygunluk Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kişisel Program Uygunluk Şablonu ile bireysel işe alım uzmanlarının günlük ve haftalık programlarını değerlendirin

Öncelikle, işe alım ekibinin uygunluğunu belirlemek için her üyenin bireysel programını bilmeniz gerekir. ClickUp Kişisel Program Uygunluk Şablonunu kullanarak, üyelerin hangi görevleri olduğunu, ne zaman yapacağını ve acil mülakatlar için bu görevlerin değiştirilip değiştirilemeyeceğini görebilirsiniz.

Bu şablon size şunları sağlar:

Paylaşılan Takvim'de haftalık programınızı gerçek zamanlı olarak görüntüleyin ve özelleştirin

ClickUp Takvim Görünümü'nü kullanarak programınızı haritalayın ve görevlerinizi, etkinliklerinizi ve randevularınızı zamanında tamamlayın

İşe alım yöneticilerinin ve diğer işe alım uzmanlarının uygunluk durumlarını ve yaklaşan etkinliklerini bir bakışta takip ederek mülakat zaman çizelgelerini planlayın

Potansiyel mülakat planlama çakışmalarını önceden belirleyin ve düzeltin

🔑 İdeal kullanım alanları: Takım üyelerinin uygunluk durumunu kontrol etmek ve haftalık randevuları planlayarak mülakat programlarını optimize etmek ve devam eden işe alım görevleriyle çakışmaları önlemek.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'den sizin ve diğer görüşmeciler için ücretsiz bir zaman aralığı ayarlamasını isteyin, ardından takvim etkinliklerini otomatik olarak oluşturup hatırlatıcılar göndermesini sağlayın, böylece hiçbir şeyi kaçırmayın. ClickUp Brain'i kullanarak toplantıları anında planlayın

6. ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu ile mülakatları planlayın, tarihler ekleyin ve hatırlatıcılar ayarlayın

ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu, normal takviminizi stratejik bir mülakat planlama aracına dönüştürür. Haftalık veya aylık işe alım görevlerini önceden planlayabilirsiniz. Bu, işe alım ekibinin mülakat davetiyelerini göndermesine ve programlarını buna göre planlamasına yardımcı olur.

Bu şablon size şu konularda yardımcı olacaktır:

Etkili mülakatlar gerçekleştirmek için günlük, haftalık ve aylık görevlerle düzenli ve planlı çalışın

Görevlerinizi ve hedeflerinizi analiz ederek en uygun mülakat zamanlarını bulun ve ClickUp Takvimi ile adaylara otomatik olarak mülakat davetiyeleri gönderin

Takvimde son başvuru tarihlerini ve diğer önemli işe alım tarihlerini paylaşarak adayları ve işe alım uzmanlarını bilgilendirin

İşe alım zaman çizelgesini bozmadan panel mülakat programlarını ayarlayın

Genel işe alım ş akışını ve ilerlemeyi kontrol edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Süreci verimli ve işbirliğine dayalı tutmak için mülakat programlarının ve işe alım zaman çizelgelerinin net ve paylaşılabilir bir görünümünü oluşturmak

7. ClickUp Toplantı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Toplantı Şablonu ile mülakat toplantılarını takip edilebilir görevlere dönüştürün

Farklı iş başlıkları için birden fazla mülakat planladığınızda, işe alım uzmanları bu randevuları hatırlamakta zorlanabilir. Sonuç olarak mülakat davetiyelerinin teslimi gecikebilir, mülakatlar kaçırılabilir ve adaylar hayal kırıklığına uğrayabilir.

ClickUp Toplantı Şablonunu kullanarak planlanan mülakat toplantılarını takip edin ve işe alım ekibinin işlerini yolunda tutun. Bu şablon size şunları sağlar:

Doğru işe alım uzmanlarına yerinde ve sanal mülakat toplantıları atayın

Paydaşların uygunluk durumuna göre mülakat tarihi ve saatini planlayın

ClickUp Görev Yönetimi'ni kullanarak görevleri iş unvanına, görüşmeciye veya görüşme aşamasına göre renk kodlarıyla veya etiketlerle işaretleyin, böylece farklı görüşme randevularını kolayca ayırt edebilirsiniz

Toplantı bağlantıları, kontrol listeleri ve mülakat soruları ek leyerek her iş başlığı için kişilik ve nitelikleri değerlendirin

İşe alım uzmanlarını ve adayları yaklaşan mülakatlar hakkında bilgilendirmek için hatırlatıcılar ayarlayın

🔑 İdeal kullanım: Birden fazla açık rol için mülakatlar düzenlemek ve sistematik bir şekilde hatırlatıcılar göndermek

ClickUp ile görevleri dağıtma ve yürütme süresini birkaç günden birkaç saate indirdik. Artık çalışanlar, işe alım süreçlerinde hangi görevlerin beklediğini ve ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Bu, e-posta ile organize etmeye çalışmak için bir kabustur. Şablonlar sayesinde yöneticiler, her yeni çalışan için işe alım panoları oluşturmak için tek bir tık uzağınızda. Oyunun kurallarını değiştiren bir özellik.

ClickUp ile görevleri gönderme ve yürütme süresini birkaç günden birkaç saate indirdik. Artık çalışanlar, işe alım süreçlerinde hangi görevlerin beklediğini ve ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Bu, e-posta ile organize etmeye çalışmak için bir kabustur. Şablonlar sayesinde yöneticiler, her yeni çalışan için işe alım panoları oluşturmak için tek bir tık uzağınızda. Oyunun kurallarını değiştiren bir özellik.

8. ClickUp Mülakat Süreci Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Mülakat Süreci Şablonu ile işbirliğine dayalı bir mülakat çerçevesi oluşturun

Yapılandırılmış mülakatlar daha yüksek geçerlilik katsayısına sahiptir, bu da uygun adayların seçiminde daha etkili olmalarını sağlar. Mülakatları yapılandırmak için, her işe alım uzmanının izleyeceği standart bir süreç belirlemelisiniz.

ClickUp Mülakat Süreci Şablonu, standart ve tekrarlanabilir bir mülakat çerçevesi oluşturmanıza olanak tanır, böylece her aday adil ve tutarlı bir şekilde değerlendirilir.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Mülakat sürecinizi tasarlayın, test edin ve optimize edin

Adayları hızlı, doğru ve adil bir şekilde değerlendirin

İşe alım takımınızla işbirliği içinde uygun mülakat biçimlerini ve stillerini belirleyin

İşe alım uzmanlarının gerekli tüm bilgileri toplayabilmesi için farklı pozisyonlar için mülakat soruları hazırlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Önyargıları azaltmak ve her iş pozisyonu için tutarlı bir aday değerlendirmesi sağlamak.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın önceden oluşturulmuş AI ajanlarından günün mülakatlarını size hatırlatmasını da isteyebilirsiniz. Takviminize göre, doğru tetikleyici verildiğinde planlanan mülakatınızı size iletebilir. Alana bir istem oluşturun ve tetikleyiciler ekleyin

9. ClickUp Mülakat Yönetimi ve Rapor Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Mülakat Yönetimi ve Rapor Şablonu ile aday performans raporlarını kolayca toplayın ve yönetin

Çok sayıda mülakat nedeniyle seçim yapmakta zorlanıyor musunuz? ClickUp Mülakat Yönetimi ve Rapor Şablonu, geniş bir aday havuzundan doğru kişiyi seçmenize yardımcı olur. Adayın işe alım sürecindeki pozisyonuna ve performansına tek bir yerden hızlıca göz atabilirsiniz.

Adaylara ID'ler atayabilir ve bunları belirli profilleri aramak için kullanabilirsiniz. Bunu, çok daha basit bir başvuru izleme sistemi olarak düşünün.

Bu şablon size şu konularda yardımcı olacaktır:

Tüm iş başvuru sahiplerinin ve durumlarının listesini tek bir düzenli çalışma alanında tutun, işe alım sürecinde hiçbir adayın gözden kaçmamasını sağlayın

Adaylar farklı mülakat aşamalarından geçerken durumlarını güncelleyin, tüm paydaşları bilgilendirin ve yanlış iletişim veya atlanan adımlar riskini azaltın

Her adayın kaydına Kültür Uyumu , İletişim Becerileri, Deneyim, Mülakat Dosyası ve Teknik Beceriler gibi Özel Alanlar ekleyin

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak tüm mülakat verilerini ve geri bildirimleri kapsamlı raporlarda derleyin ve işbirliğine dayalı karar alma süreci için işe alım ekibiyle kolayca paylaşın

🔑 İdeal kullanım: Başvuru sahiplerini izlemek, performanslarını değerlendirmek ve iş pozisyonu ile şirket kültürüne en uygun adayları seçmek için basit ve organize bir yol oluşturmak.

2021'in başlarında bir sürü ürün piyasaya sürmeye çalıştığımızı hatırlıyorum. Son teslim tarihlerini kaçırdık, sorunlar yaşadık. İnsanlar iletişim kurmuyordu. Kararları kimin vermesi gerektiğini bilmiyorduk. Birkaç akıllı insan işe aldık, ancak ClickUp'ın şirketin işleyişinin, özellikle de harika iş akışlarının bel kemiği olduğunu söyleyebilirim.

2021'in başlarında bir sürü ürün piyasaya sürmeye çalıştığımızı hatırlıyorum. Son teslim tarihlerini kaçırdık, sorunlar yaşadık. İnsanlar iletişim kurmuyordu. Kararları kimin vermesi gerektiğini bilmiyorduk. Birkaç akıllı insan işe aldık, ancak ClickUp'ın şirketin işleyişinin, özellikle de harika iş akışlarının bel kemiği olduğunu söyleyebilirim.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Adayları İşe Alım Şablonu ile adil ve kapsayıcı bir işe alım süreci oluşturun

İşe alım sürecindeki bilinçsiz önyargılar, işe alım sürecinizin adaletini etkileyebilir. Ölçülebilir bir derecelendirme sistemi ile ClickUp Adayları İşe Alım Şablonu, bu önyargıları azaltmaya yardımcı olur. Her adayın puanını izleyebilir, değerlendirmelerin adaletini değerlendirebilir ve sürecinizi şeffaf ve tutarlı hale getirebilirsiniz.

Ayrıca, seçilmeyen adaylarla bile deneyimlerini iyileştirmek için geri bildirim paylaşın.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Özelleştirilebilir derecelendirme ölçekleriyle adayları doğru bir şekilde değerlendirin

Kontrol listeleri, son teslim tarihleri ve diğer hatırlatıcılarla düzenli kalın

Tablo Görünümü ve izleme panolarını kullanarak adayların niteliklerini ve puanlarını yan yana inceleyin ve karşılaştırın

Adaylarla ilgili tüm gerekli bilgileri kaydedin ve düzenleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Önyargıları en aza indirmek, şeffaflığı artırmak ve her adayın adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak

👀 Biliyor muydunuz? İşverenlerin zamanının %67'si mülakat programlarını koordine etmekle geçiyor.

11. ClickUp İşe Alım ve İşe Alım Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İşe Alım ve İşe Alım Şablonu ile aday puan kartlarına erişin ve işe alım görevlerini düzenleyin

ClickUp İşe Alım ve İşe Alım Şablonu, işe alım sürecinizi adil ve ölçülebilir tutmak için de harika bir araçtır. İşe alım görevlerinizi düzenler, iş başvurularını saklar ve doğru adayları bir sonraki aşamaya geçirmek için puan kartları sunar.

Bu şablon size şunları sağlar:

Mülakat puan kartlarıyla işe alım süreci boyunca adayları izleyin

İş başvuru formlarını her bir açık pozisyon için klasörler halinde düzenleyin

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak görevleri atayın, hatırlatıcılar gönderin ve adaylar süreç boyunca ilerledikçe durumları güncelleyin, manuel işleri ve gecikmeleri en aza indirin

Gantt ve Zaman Çizelgesi Görünümleri ile zaman çizelgelerini görselleştirin ve yönetin, son tarihlerin ve bağımlılıkların net olmasını sağlayın

Harici takvimler (Google Takvim, Outlook), iş panoları ve e-posta ile senkronizasyon sağlayarak tüm işe alım faaliyetlerini bağlantılı ve güncel tutun

🔑 İdeal kullanım alanları: İş ilanlarını yönetmek, adayları objektif olarak değerlendirmek ve başvurudan nihai işe alıma kadar işe alım sürecini kolaylaştırmak için merkezi bir sistem oluşturmak.

💡 Profesyonel İpucu: Net ve zamanında gönderilen mülakat planlama e-postaları, adayların yanıt oranlarını artırır ve profesyonel bir deneyim için uygun ortamı hazırlar. Mülakat türünü (telefon veya video), zaman seçeneklerini, toplantı bağlantısını (sanal ise) ve mülakatçı bilgilerini ekleyin. Gidip gelmelerden kaçınmak için ClickUp Takvim gibi paylaşılan bir takvim kullanabilir veya Calendly gibi takvim rezervasyon araçlarıyla entegre edebilirsiniz .

12. ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu ile her işe alım görevine bir kontrol listesi ekleyin

Kötü bir işe alım deneyimi bildiren adaylar, tekrar başvurma veya başkalarını tavsiye etme olasılığı daha düşüktür. Yoğun işe alım döngülerinde, en çalışkan işe alım takımları bile adımları atlayabilir veya ilerlemeyi takip edemeyebilir.

ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu ile işlerini kolaylaştırın. Herhangi bir işe alım görevinin altına ekleyebileceğiniz basit, takip edilebilir bir kontrol listesinde tüm önemli adımları sıralar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Takımınızın bir sonraki aşamaya geçen adaylara ayrıntıları ilettiğinden ve geçemeyen adayları bilgilendirdiğinden emin olun

Başvuruları incelemek için tutarlı ve organize bir yol sağlar

Takip eylemleri atayın, bağımlılıkları izleyin ve yoğun işe alım süreçlerinde hiçbir şeyin atlanmadığından emin olun

Nitelik belgeleri, gizlilik sözleşmeleri ve iş sözleşmeleri gibi evrakları takip edin

🔑 İdeal kullanım alanı: Özellikle yoğun ve hızlı işe alım döngülerinde, önemli adımların atlanmayacağı tekrarlanabilir bir süreç oluşturmak.

13. Template. Net'in Mülakat Programı Özeti İK Şablonu

Template. Net'in Mülakat Programı Özeti İK Şablonu, şirketiniz için yaklaşan mülakatlarla ilgili tüm ayrıntıları belirlemek için kullanabileceğiniz basit bir şablondur. Ofis adresini belirtebilir, ayrıntılı bir iş tanımı sağlayabilir ve standart bir anket oluşturabilirsiniz.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Yerinde mülakatlar için ofis adresini ve yol tarifini sağlayın

Her iki tarafın da aynı sayfada olmasını sağlamak için mülakat gündemini özetleyin

Panel mülakatlarında işe alım uzmanının sorması gereken soruların bir listesini hazırlayın

Adil mülakatlar için aday değerlendirme kriterlerini ve gerekli niteliklere ilişkin ayrıntıları belirleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Departmanlar ve iş rolleri arasında mülakat sürecini standartlaştırırken mülakatçıların uyumlu çalışmasını ve adayların bilgilendirilmesini sağlamak.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için yapay zeka kullanmak istiyor. Diğer %15 ise rutin görevleri ve idari işleri yapay zeka tarafından halledilmesini istiyor. Bunun için yapay zekanın şunları yapabilmesi gerekir: bir iş akışındaki her görevin öncelik düzeyini anlamak, görevleri oluşturmak veya görevleri ayarlamak için gerekli adımları uygulamak ve otomatik iş akışları oluşturmak. Çoğu araç, bu adımlardan bir veya ikisini gerçekleştirir. Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamayı birleştirmelerine yardımcı oldu! Görevlerin ve toplantıların öncelik düzeylerine göre takviminizdeki açık zaman dilimlerine kolayca atanabildiği, yapay zeka destekli planlama deneyim ini yaşayın. Ayrıca, rutin görevleri yönetmek için ClickUp Brain aracılığıyla özel otomasyon kuralları da oluşturabilirsiniz. Yoğun işlere veda edin!

14. Şablon. Net'in Mülakat Programı Onay Mektubu Şablonu

Mülakatları onaylamak için farklı e-postalar hazırlamak, zaten yoğun olan İK takımınızın bir başka tekrarlayan görevidir. Bu, yoğun işe alım döngülerinde daha da zorlaşır. Template.com'un Mülakat Programı Onay Mektubu Şablonu, özelleştirilebilir bir e-posta şablonu ile bu işlemi basitleştirir.

Bu şablon size şu konularda yardımcı olabilir:

Şirket adı, pozisyon ayrıntıları ve mülakat saatini içeren etkileyici bir mülakat daveti hazırlayın

Tek tek e-posta yazmanıza gerek kalmadan, birden fazla pozisyon için adayları zamanında davet edin

Konu satırını özelleştirin ve e-posta metnini farklı iş ilanlarına göre uyarlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Tüm önemli ayrıntıları içeren kişiselleştirilmiş mülakat davetiyelerini profesyonel bir üslupla hızlı bir şekilde göndermek.

📖 Ayrıca okuyun: İşe Alım Uzmanının Bir Günlük Hayatı Hakkında Bilgi Edinin

15. Template. Net'in Haftalık Mülakat Programı Şablonu

Template. Net'in Haftalık Mülakat Takvimi Şablonu, her hafta mülakat takvimlerini yönetmek için ideal bir çerçevedir. Takımınızın uygunluk durumunu tartışabilir ve tarihleri ve mülakat zamanlarını paylaşılan bir belgede listeleyebilirsiniz.

Bu şablon size şunları sağlar:

İşe alım uzmanlarınıza kiminle, ne zaman ve hangi iş başlığı için mülakat yapacaklarını bildirin ve buna göre hazırlık yapın

İşe alım uzmanlarının, ek süreye ihtiyaç duymaları halinde programda değişiklik yapmalarına ve ek süre talep etmelerine olanak tanıyın

Bu haftaki mülakatlarla ilgili beklentilerinizi veya şirketin tanıtımının nasıl yapılacağına dair notlar yazarak, İK takımlarının daha etkili mülakatlar gerçekleştirmesine yardımcı olun

🔑 İdeal kullanım alanları: Haftalık mülakat programlarını düzenlemek ve yönetmek.

16. Workable'ın Mülakat Takvimi E-posta Şablonu

workable aracılığıyla

Workable'ın Mülakat Takvimi E-posta Şablonu ile mülakat davetiyesini kişiselleştirerek doğru bir başlangıç yapın. Bu şablon, konu satırını nasıl yazacağınızı, iş unvanınızı nasıl tanıtacağınızı ve adayı etkileyecek şekilde e-postayı nasıl biçimlendireceğinizi tam olarak gösterir.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Adaylara mülakat saatini, tarihini ve standart beklentileri iletin

E-postadaki "aşağıdaki tarihler" bölümünden tercih ettikleri zaman aralıklarını size bildirmelerini isteyin

Her açık iş başlığı için toplu e-postaları özelleştirin

Adayların beklentilerini netleştirmek için takip görüşmelerinin sonraki adımlarını ayrıntılı olarak belirtin

🔑 İdeal kullanım: Mülakatları onaylamak ve adaylarla ilk iletişimi kurmak.

17. Pocket HRMS'nin Mülakat Programı Şablonu

pocket HRMS aracılığıyla

Pocket HRMS'nin Mülakat Takvimi Şablonu, adayları yerinde mülakatlara davet etmek için idealdir. Ofisinize nasıl yönlendirme yapmanız gerektiğini ve adayın hangi belgeleri getirmesi gerektiğini gösterir. İşe alacağınız pozisyonun başlığına göre kişiselleştirebilirsiniz.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Adaylarla yerinde mülakatları onaylayın

Adayların mülakat için tercih ettikleri tarih ve saatleri seçmelerine izin verin

Şirketinizdeki mülakatlar için kıyafet kodlarını ve gerekli belgeleri belirtin

🔑 İdeal kullanım alanları: Kişiselleştirilmiş yerinde mülakat davetiyelerini büyük ölçekte gönderme.

19. Jotform'un Mülakat Programı Formu Şablonu

jotform aracılığıyla

Her adayın uygunluk durumunu tekrar tekrar sormaktan bıktınız mı? Jotform'un Mülakat Programı Formu Şablonunu kullanarak, adayların özelleştirilebilir bir form aracılığıyla tercih ettikleri tarihleri, saat aralıklarını ve daha fazlasını seçmelerine olanak tanıyın.

Bu şablon size şu konularda yardımcı olacaktır:

Önemli aday bilgilerini toplayın

Adayların uygun zaman dilimlerinden bir mülakat programı seçmelerine izin verin

Telefon mülakatı, video mülakatı veya yerinde mülakat arasından tercih ettiğiniz biçimi seçin

🔑 İdeal kullanım alanları: Planlama darboğazlarını ortadan kaldırmak ve adaylara mülakat süreci üzerinde daha fazla kontrol sağlamak.

💡 Profesyonel İpucu: Teknik gereksinimler, yedekleme seçenekleri ve kıyafet kuralları dahil olmak üzere bir video mülakat kontrol listesini önceden gönderin. Ayrıca, dikkatin dağılmasını önlemek için internet bağlantısının kararlılığını ve arka plan ayarlarını her zaman kontrol edin. Bu, sorunsuz bir etkileşim sağlar ve adayların profesyonel deneyimlerini etkili bir şekilde sunmalarına yardımcı olur. Daha fazla bilgi için, uzaktan mülakata nasıl hazırlanacağınızla ilgili ipuçlarını okuyun.

İyi bir mülakat programı şablonu nedir?

Ücretsiz İK şablonları zaman, bütçe, akıl sağlığı ve itibarınızı koruyabilir. Ancak bunun için bazı özel niteliklere sahip olmaları gerekir, örneğin:

Net yapı ve kriterler: Şirket adı, aday isimleri, roller, mülakat aşamaları, zamanlamalar ve mülakatçı bilgilerini düzenli bir biçimde listeler. İşverenlerin panel mülakatlarını koordine etmek için uygunluk durumlarını girebilecekleri alanlar içerir

Çakışan görünürlük: Çakışan programları ve görüşmecilerin uygun olmadıkları zamanları vurgular, böylece randevu sorunlarını önler. Hataları belirleyip düzeltmenize yardımcı olur, sık sık program değişikliklerini önler ve başından itibaren profesyonel bir üslup sağlar

Özelleştirme seçenekleri: Mülakat sürecinize ve role özel ihtiyaçlarınıza göre alan ekleyip kaldırabilirsiniz. Şablonu birden fazla işe alım döngüsü için uyarlama esnekliği sağlar

Aşama izleme: Adayları her aşamada izler — ilk mülakat, teknik mülakatlar ve Adayları her aşamada izler — ilk mülakat, teknik mülakatlar ve mülakat sonrası takip . Her adımda otomatikleştirebileceğiniz konu satırları ve şablonlar içeren özelleştirilebilir mülakat davet e-postaları içerir

İşbirliği araçları: İşverenler, işe alım yöneticileri ve mülakat görevlilerinin tek bir yerden notlar eklemesine, geri bildirim paylaşmasına ve uygunluk durumlarını güncellemesine olanak tanır. Herkesin aynı sayfada olmasını sağlar ve tutarlı bir aday deneyimi sunar

Takip planlaması: Takip mülakatları, karar tarihleri ve geri bildirim son tarihleri gibi sonraki adımları kaydetmek için alan sağlar. Adayları mülakat süreci boyunca bilgilendirir ve ilgilerini canlı tutar

Çoklu rol desteği: Tek bir şablon içinde birden fazla rol ve departman için mülakat programlarını yönetin. Her iş ilanı için ayrı takvimler tutma ihtiyacını ortadan kaldırın

ClickUp ile Mülakatları Verimli Bir Şekilde Planlayın ve İşe Alım Sürecinizi Kolaylaştırın

Yukarıda bahsedilen tüm şablonlar, mülakat planlamasını kolaylaştıran özelliklere sahiptir.

Ancak ClickUp, en iyi şablonlarla mülakatları kolayca planlamak ve işe alım döngüsünü tutarlı ve merkezi bir şekilde sürdürmek için en iyi seçenektir. Tüm işe alım ekibiniz için bir İK yazılımı ve bilgi tabanı olarak kullanılabilir.

Adayları bilgilendirmek, işe alım uzmanlarını uyumlu hale getirmek ve işe alım döngülerini zamanında tamamlamak için kullanın.

Dahası, 1.000'den fazla platformla entegre olduğundan, mevcut işe alım teknolojilerinizi ClickUp ile kolayca senkronize edebilirsiniz.

ClickUp'a bugün kaydolun ve tüm aday mülakatlarınızı zahmetsizce organize edin!