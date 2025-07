İş Görüşmesinden Sonra Nasıl Takip Edilir: Yapılacaklar, Yapılmayacaklar ve Örnekler

Hayalinizdeki iş için zorlu bir ilk mülakat sürecini geçtiniz.

Şimdi, kariyerinizin gidişatını değiştirebilecek o tek telefonu bekliyorsunuz. Bu noktada, işe alım veya İK yöneticisine ulaşıp güncel bilgi almalı mıyım diye düşünerek birçok farklı duygu hissetmeniz çok doğal.

İşte bu noktada, konuşmayı devam ettirmek için görüşmeden sonra bir takip e-postası gönderirsiniz.

Mülakatın ardından takip etmek, iş fırsatına olan ilginizi teyit eder ve işe alım sorumlusu veya yöneticisinin aklında kalmanızı sağlar. Eskiden el yazısı bir not gönderirken, bugün sadece kısa bir mülakat takip e-postası göndermeniz yeterlidir.

Mülakat sonrası nasıl takip yapmalı diye mi soruyorsunuz? Mükemmel mesajı yazmak için en iyi uygulamaları öğrenmek için okumaya devam edin.

Bonus olarak, kullanabileceğiniz bazı etkili takip e-postası şablonları ve bunu yapmanıza yardımcı olacak bazı araçlar da paylaşacağız.

İş arama başarısı için takip neden önemlidir?

İşte mülakatın sonucuna adaylığınızda kritik bir rol oynayan dört takip yöntemi.

⭐ Öne çıkan şablon Mülakatların takibi sizi strese mi sokuyor? Düzenli ve kendinden emin olmak için ClickUp'ın ücretsiz İş Arama Şablonunu deneyin. Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın İş Arama Şablonu, başvuruları, görüşmeleri ve takipleri tek bir düzenli yerde izlemenize yardımcı olur.

1. İnisiyatif ve profesyonellik gösterin

İster mülakat sonrası teşekkür notu ister işe alım sürecinin durumunu öğrenmek için yazılan bir mektup olsun, doğru e-posta yazım kuralları adaylığınızı güçlendirebilir ve işe aynı düzeyde profesyonellik getireceğinizi gösterebilir.

2. Gelecekteki fırsatların kapılarını açın

Mevcut role kabul edilmeseniz bile, takip ederek profilinizin şirketin veri tabanında kalmasını sağlayarak şirketin dikkatini üzerinizde tutma şansı büyük bir artı olabilir. Daha sonra ortaya çıkabilecek diğer roller için değerlendirilme olasılığınızı artırırsınız.

Bu, diğer fırsatlar için plan yapmak üzere kariyer haritası şablonlarını keşfetmek için de harika bir fırsat.

Daha fazla bilgi: Her yaşta kariyer değişikliği yapmak için atılabilecek adımlar

3. Endişeleri giderin veya açıklamalar yapın

Doğru zamanda yapılan bir takip, görüşme sırasında anlaşılmadığını düşündüğünüz potansiyel alanları ele almanızı sağlar.

Örneğin, pazarlama rolüne başvuruyorsunuz ve takım PPC kampanyalarındaki deneyiminizden emin değil. Bu alandaki katkılarınızı veriye dayalı sonuçlarla özetleyen bir takip mesajı, adaylığınızı destekleyecek bir kanıt olabilir.

4. Odaklanmanızı sağlar

İşe alım yöneticilerine veya işe alım uzmanlarına niteliklerinizi ve heyecanınızı yineleyen kısa bir mesaj, özellikle karar sizinle başka bir aday arasında kalmışsa, sizi akılda kalıcı kılabilir.

Ekstra bir e-posta, terazi sizin lehinize eğilebilir.

Daha fazla bilgi: İşe Alım ve Aday İzleme için 10 Ücretsiz ATS Şablonu

Mülakat Sonrası Ne Zaman Takip Etmelisiniz?

Takip mesajı gönderirken zamanlama anahtar önemdedir. Farklı senaryolara dayalı olarak, mülakat sonrası takip için genel bir zaman çizelgesi aşağıda verilmiştir:

a. Görüşmeden hemen sonra

Mülakattan sonraki 24 saat içinde teşekkür e-postası gönderin.

Bu not, fırsat için teşekkürlerinizi ifade etmeli, role olan ilginizi yinelemeli ve kişiselleştirmek için görüşmeden belirli bir konuyu veya anı bahsetmelidir.

Örnek:"Dün [Pozisyon Adı] rolü hakkında benimle görüşmek için zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Özellikle [rolün belirli bir projesi veya yönü] hakkında bilgi edinmekten çok memnun oldum. Böylesine anlamlı bir işe katkıda bulunma düşüncesi çok heyecan verici ve takımınıza katılma olasılığını sabırsızlıkla bekliyorum. "

b. İşveren veya işe alım sorumlusunun belirttiği zaman çizelgesinden sonra

Mülakatçı kararını ne zaman vereceğini bahsetmişse (örneğin, "İki hafta içinde size haber vereceğiz"), bu dönem geçene kadar bekleyin.

Başvurunuzun durumunu kibarca öğrenin ve ilginizi yineleyin.

Örnek:"Umarım bu mesaj sizi iyi bulmuştur. [Mülakat tarihi] tarihinde görüştüğümüz [Pozisyon Adı] rolüyle ilgili olarak sizi aramak istedim. Bu fırsat hala ilgimi çekiyor ve işe alım süreciyle ilgili herhangi bir gelişme olup olmadığını öğrenmek istedim. "

c. Zaman çizelgesi verilmediyse

Görüşmeden sonra 5-7 iş günü bekleyin. Bu, işverene sabırsız görünmeden adayları değerlendirmesi için zaman tanır.

d. İkinci veya son görüşmeden sonra

Son görüşmeden sonra yapacağınız takip, pozisyona olan hevesinizi ve neden bu pozisyon için doğru kişi olduğunuzu daha fazla vurgulamalıdır.

Örnek:"[Pozisyon Adı] rolü için yaptığım son görüşmede sizinle ve takımla konuşmak benim için bir zevkti. [Belirli şirket/proje]'ye katkıda bulunma fırsatı beni gerçekten heyecanlandırdı. Kararınızı vermenize yardımcı olacak ek bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden iletişime geçin. "

e. Uzun bir gecikme veya yanıt alınmaması durumunda

Takip mesajınızdan iki hafta geçmesine rağmen hala yanıt almadıysanız, son bir kez nazik bir mesaj gönderebilirsiniz. Mesajınızı kısa, profesyonel ve saygılı tutun.

Örnek:"[Pozisyon Adı] rolüyle ilgili bir kez daha takip etmek istedim. İşe alım sürecinin zaman alabileceğini anlıyorum, ancak ilgimin devam ettiğini belirtmek ve herhangi bir güncelleme olup olmadığını sormak istedim. "

Uygun bir şekilde takip ederek, adaylığınızı güçlendirir ve potansiyel işverenlerde olumlu bir izlenim bırakırsınız. Israrcı olmakla sabırlı olmak arasında dengeyi kurmayı unutmayın; işverenler coşkuyu değer verir, ancak ısrarcı davranışları sevmez.

Mülakat Sonrası Takip için En İyi Uygulamalar

Teknik olarak, takip e-postası göndermek, konuşmayı canlı ve devamlı kılmaya benzer.

1. Maksimum etki için basit tutun

Özellikle işe alım sorumlusu veya yöneticisi bilgilerinize zaten sahipse, özgeçmiş gibi gereksiz ek dosyaları eklemeyin. Bu, dağınık veya detaylara dikkat etmeyen biri olarak görünmenize neden olabilir. Konuşma ile gerçekten alakalı ve değerli bilgileri ekleyin.

Daha fazla bilgi: Kazanan bir iş teklifi nasıl yazılır?

2. Her görüşmeciye özel mesajlar hazırlayın

Her biriyle tartıştığınız belirli konulara, örneğin bahsettikleri bir proje veya karşılaştıkları bir zorluk gibi, atıfta bulunun.

Örneğin, görüşme sırasında yapay zeka yazma araçlarından bahsettiyseniz, bunları mevcut iş akışı sistemlerini ve süreçlerini kolaylaştırmak için nasıl kullanabileceğinizi belirtin. Bu, detaylara verdiğiniz önemi gösterir ve role olan gerçek ilginizi yeniden vurgular.

3. Doğru ses tonunu ve ifadeleri kullanın

Takip e-postaları yazarken, işe alım yöneticisini veya işe alım uzmanını hemen yanıt vermeye zorlayacak bir dil kullanmaktan kaçının. Ayrıca, her şirketin işe alım süreci farklı olduğundan ve bazen uzun sürebildiğinden, mülakat sonrası takip için tek bir en iyi yol yoktur. Onların görüşlerini göz önünde bulundurun.

❌ Yanlış yol: "Gün sonuna kadar haber almazsam, artık faizinizin kalmadığını varsayacağım" — olumsuz bir ton oluşturur ✅ Doğru yol: "Sürecin zaman aldığını anlıyorum ve uygun olduğunda haber beklemek isterim" — zaman çizelgesine saygı duyduğunuzu gösterir

4. Boş zamanlarınızı en iyi şekilde değerlendirin

Beklerken, çevrimiçi kurslara katılabilir veya becerilerinizi geliştirecek bir proje üzerinde çalışabilirsiniz. Örneğin, gelecekteki adaylık şansınızı artırmak için yeni uzaktan görüşme ipuçlarını öğrenebilirsiniz. Bu süreyi, iş teklifi yazmayı öğrenmek için de değerlendirebilirsiniz.

Ayrıca, profesyonel ağınıza danışarak veya yeni fırsatlar arayarak iş piyasasıyla bağlantınızı koparmayın. Önceki görüşmelerinizde nelerin iyi gittiğini ve neleri iyileştirebileceğinizi gözden geçirin; bir sonraki görüşmelerinizde kullanmak üzere kendi görüşme şablonlarınızı oluşturun.

💡Profesyonel İpucu: Pazarlama rolünde geri bildirim bekliyorsanız, Google Analytics gibi platformlarda hızlı bir çevrimiçi kurs alın. Bu, inisiyatif aldığınızı gösterir ve sizi zinde tutar. Takip sırasında, büyümeye olan bağlılığınızı göstermek için bundan bahsedebilirsiniz.

4. Zamanlamayı iyi yapın

İşin en iyi şekilde sonuçlanması için zamanlama çok önemlidir. Görüşmeden sonraki 24 saat içinde bir teşekkür notu gönderin, ancak 3-5 gün bekledikten sonra takip e-postasını gönderin.

Israr ve sabır arasında doğru dengeyi kurun.

Daha fazla bilgi: Bir Sonraki Mülakatınıza Hazırlanmak için Uzaktan Mülakat İpuçları

Örneklerle Etkili Bir Takip E-postasının Yapısı

Profesyonel, açık ve olumlu karşılanacak bir mülakat sonrası e-postası nasıl yazılır?

Hangi kelimeleri veya ifadeleri kullanmalısınız?

Hangi üslubu kullanmalısınız?

Tüm bu soruları tek tek cevaplayalım.

1. Konu satırı

E-postanızın amacını yansıtan ve işe alım sorumlusunun veya işe alım yöneticisinin dikkatini çeken kısa ve net bir konu başlığı ile başlayın.

"Görüşme için teşekkür ederim" veya "[Gün/Tarih] tarihli görüşmenin takibi" gibi basit ve profesyonel bir konu başlığı işe yarayacaktır.

Takip e-postanız için konu satırı örnekleri:

"Fırsat için teşekkür ederim – [Adınız]" "[Pozisyon Adı] Mülakatının Takibi" "Konuşmamız için teşekkür ederiz – [Pozisyon Adı] için sonraki adımlar" "[Pozisyon Adı] Başvurunuzla İlgili Durum – [Adınız]" "Teşekkür ve [Pozisyon Adı] ile İlgili Takip"

💡Profesyonel İpucu: Mülakatın yapıldığı gün takip etmezseniz, konu satırında tarihi veya haftanın gününü belirtin. İşe alım yöneticileri genellikle mülakatları birkaç gün veya hafta boyunca yaparlar, bu nedenle net olmanız hoşlarına gidecektir.

2. Selamlaşma

Sizi mülakata alan kişiye ismiyle hitap edin. "Merhaba [Mülakatı Yapan Kişinin Adı]" gibi kişisel bir selamlama uygun olacaktır. Bu, mülakat sırasında kendilerini nasıl tanıttıklarına dikkat ettiğinizi gösterir.

❌ "İlgili kişiye" gibi genel hitaplar veya "Sayın" gibi gayri resmi hitaplardan kaçının

3. İlk cümle

E-postanıza, görüşmeciye zaman ayırdığı için teşekkür ederek başlayın. Rol hakkında konuşma fırsatı verdiğiniz için teşekkürlerinizi ifade edin ve konuşma veya şirketle ilgili dikkatinizi çeken olumlu yönlerden bahsedin.

Uygun giriş cümleleri örnekleri:

"Zaman ayırıp benimle görüşerek [Şirket Adı]'daki heyecan verici fırsatlar hakkında daha fazla bilgi paylaştığınız için teşekkür ederim. [Görüşme sırasında konuşulan rolün veya şirketin belirli bir yönü] hakkında bilgi edinmekten gerçekten çok keyif aldım." "[Pozisyon Adı] rolü için mülakata katılma fırsatını içtenlikle takdir ediyorum ve [belirli konu] hakkında yaptığımız konuşmadan çok keyif aldım. [Şirketin misyonu/projesi] ve takımın nasıl bir etki yarattığı hakkında bilgi almak ilham vericiydi. " "[Pozisyon Adı] rolü hakkında sizinle görüşme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. [Belirli ayrıntılar] hakkında bilgi edinmek beni özellikle heyecanlandırdı ve takımınıza katkıda bulunma konusunda daha da hevesli hissediyorum." "[Pozisyon Adı] rolü hakkında görüşmek üzere sizinle tanışmak bir zevkti. [Belirli bir proje veya şirket değeri] hakkında paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederim ve [Şirket Adı]'ya nasıl katkıda bulunabileceğimi keşfetme fırsatı verdiğiniz için minnettarım. " "[Pozisyon Adı] rolü için yaptığım görüşme sırasında yaptığımız ilgi çekici konuşma için teşekkür etmek istedim. [Şirketin veya rolün belirli bir yönü] hakkındaki görüşlerinizi dinlemekten büyük memnuniyet duydum ve bu, takımınıza katılma faizimi daha da pekiştirdi. "

4. E-posta gövdesi

Ana metinde, pozisyona olan faizini tekrar belirt. Mülakatta konuşmaya katıldığını açıkça belirtmek için mülakattan belirli bir noktaya değin. Örneğin, konuşma sırasında seni heyecanlandıran bir proje veya takım dinamiğinden bahset.

5. Kapanış cümlesi

İşe alım sürecinde ilerlemek istediğinizi belirterek konuşmayı sonlandırın. Gerekirse ek bilgi veya belge sağlayabileceğinizi belirtin.

Onlardan en kısa zamanda haber beklediğinizi belirtin.

Takip e-postanız için profesyonel kapanış cümleleri örnekleri:

"[Şirket Adı]'ya katkıda bulunma olasılığından dolayı çok heyecanlıyım ve kararınıza yardımcı olmak için gerekli ek bilgi veya materyalleri memnuniyetle sağlayabilirim." "Başvurumu değerlendirdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Takımınıza katılma olasılığını sabırsızlıkla bekliyorum ve gerekirse daha fazla soruya cevap vermekten veya daha fazla bilgi vermekten memnuniyet duyarım." "İşe alım sürecinizde yardımcı olabileceğim başka bir şey varsa lütfen çekinmeden bana ulaşın. Bu fırsat için çok heyecanlıyım ve sizden haber bekliyorum." "[Şirket Adı]'na katılma ve [belirli hedef/proje]'ye katkıda bulunma fırsatı konusunda hala çok heyecanlıyım. Sağlayabileceğim ek bilgi varsa lütfen bana bildirin. " "Bu fırsat için tekrar teşekkür ederim. Sürecin sonraki adımlarını sabırsızlıkla bekliyorum ve ihtiyacınız olan her türlü bilgiyi memnuniyetle sağlarım."

ClickUp Brain ile Takip E-postaları Yazma

Organizasyona katılmak istediğinizi ve iş için doğru kişi olduğunuzu gösteren mükemmel bir takip e-postası yazmak çok düşünmeyi gerektirir.

ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI Writer for Work özelliği, en iyi sonucu almanıza yardımcı olur.

İster bir teşekkür notu ister başvuru durumunuzla ilgili bir takip mesajı olsun, ClickUp Brain, herhangi bir eklenti veya uzantı kullanmadan belgelerinizde ve görevlerinizde yazım hatalarını kontrol ederken, sizin için doğru üslup ve netlikte metinleri yazar.

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain ile tercih ettiğiniz tarzda profesyonel takip e-postaları oluşturun

ClickUp Brain aynı zamanda bir AI Bilgi Yöneticisi görevi görür ve tüm görevleriniz, belgeleriniz ve projelerinizdeki bilgilere anında erişim sağlar. Bir sonraki takip tarihinizin ne zaman olduğunu mu bilmeniz gerekiyor? Ya da belki de bir görüşme sırasında aldığınız notları arıyorsunuz?

ClickUp Brain'e sormanız yeterlidir.

💡Profesyonel İpucu: Görüşmeden sonra, sesli not veya notları ClickUp'a yükleyin ve AI'nın önemli noktaları vurgulayan bir transkript veya özet oluşturmasına izin verin. Bunu, takip iletişiminizi hazırlamak için kullanın.

Takip E-postaları Örnekleri: Farklı Takip Senaryolarıyla Nasıl Başa Çıkılır?

1. Telefon görüşmesi sonrası takip

Konu: [İş Başlığı] için heyecanlıyım – Aradığınız için teşekkürler! Merhaba [Mülakatçı Adı], Umarım bu e-posta sizi iyi bulmuştur. [Şirket Adı] şirketinde [İş Başlığı] pozisyonu ile ilgili olarak [Gün/Tarih] tarihinde benimle görüşmeye zaman ayırdığınız için teşekkür etmek istiyorum. Rol ve takımın nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinmek çok güzeldi. [Belirtilen ayrıntı veya tartışılan husus] rolün bir parçası olması, bu fırsatı benim için daha da heyecan verici hale getiriyor. [İlgili beceri veya deneyimden bahsetme] becerimin takımınıza çok uygun olacağına inanıyorum. İşe alım süreci devam ederken benden daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen bana bildirin. Tekrar teşekkürler, en kısa zamanda sizden haber almayı umuyorum. Saygılarımla, [Tam Adınız] [Telefon Numarası] [LinkedIn Profili]

2. Yüz yüze görüşme sonrası takip

Konu: Harika toplantı için teşekkürler Merhaba [Mülakatı Yapan Kişinin Adı], Bugün benimle görüşmek için ayırdığınız zaman için teşekkür etmek istiyorum. [İş Başlığı] rolünden beklentileri bana anlatmak ve ofisi gezdirmek için ayırdığınız zaman için teşekkür ederim. Takımın dinamizmini ve enerjisini hissetmek harikaydı, bende kesinlikle güçlü bir izlenim bıraktı. Bahsettiğiniz proje, [belirli ayrıntıları ekleyin], harika bir zorluk gibi görünüyor ve başarıya ulaşmak için [belirli becerileriniz veya nitelikleriniz] ile takımınıza katkıda bulunmaktan büyük heyecan duyuyorum. Başka bir mülakat turu veya teknik değerlendirme olabileceğinden bahsetmiştiniz. Lütfen ayrıntıları mümkün olan en kısa sürede paylaşın, ben de çalışmaya başlayayım. Zaman ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Saygılarımızla, [Tam Adınız] [Telefon Numarası] [LinkedIn Profili]

3. Son görüşmeden sonra takip

Konu: Son görüşmemiz üzerine düşünceler Merhaba [Mülakatı Yapan Kişinin Adı], Bu mülakat süreci için size ve takımınıza teşekkür ederiz. Beceri değerlendirmesi ilginç bir zorluktu ve yüz yüze toplantımızdan da çok keyif aldım. Genel olarak, deneyimim hem bilgilendirici hem de ödüllendirici oldu. Her aşamada konuştuğum herkesin profesyonelliğinden çok etkilendim. Son görüşmeyi tamamladım, portföyüm veya diğer belgeler gibi ek bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden bana ulaşın. Bir mesaj uzağınızdayım ve ihtiyacınız olan her şeyi memnuniyetle sağlarım. Teşekkürler, sizden haber bekliyorum. Saygılarımızla, [Tam Adınız] [Telefon Numarası] [LinkedIn Profili]

Takip Stratejisi Benimsemek: Yaygın Takip Zorluklarının Üstesinden Gelmek

Adım 1: Düşünün ve meraklı olun

Takip e-postasını yazmadan önce, niyetinizi bir kez daha düşünün. Tek motivasyonunuz iş teklifi almaksa, e-posta fazla iş odaklı gelebilir ve bu da yarardan çok zarar verebilir.

Bunun yerine, samimi bir fikir alışverişine davet eden, düşünceli ve yapıcı bir mesaj oluşturmaya odaklanın.

Görüşmede ilginizi çeken bir konuyu veya detayı vurgulayın; örneğin, işe alım yöneticisi e-posta iletişiminde yapay zekanın nasıl kullanıldığını anlatmış olabilir.

✅ Rol/şirket hakkında düşünceli sorular sorun ve pratik ipuçları paylaşın. Takip, merak ve profesyonellik arasında dengeli olmalıdır.

Adım 2: Kendinize sadık kalın

Mükemmel bir takip e-postası yazmaya odaklandığınızda, belirli bir imaj veya izlenim bırakmanız gerektiğini hissetmeniz kolay olabilir.

İşe alım sürecinde kendinizi olduğu gibi göstermeniz, kabul gördüğünüz ve kendinizi güçlü hissettiğiniz bir işyerinde çalışmaya başlamanıza yardımcı olabilir.

Benzer şekilde, sizinle iletişime geçen kişiler de rahat ve uyumlu bir takım oluşturmaya çalışıyor olabilir. Mülakat, iletişim tarzlarınızın ve değerlerinizin birbirine uygun olup olmadığını belirlemek için uygun bir platform sunar.

✅ İş arama sürecinde kendinize, sunduklarınıza ve aradıklarınıza sadık kalın ve her iletişimde kendiniz gibi davranın.

Adım 3: Sınırlara dikkat edin

İş rolü için iletişim kurduğunuz ana irtibat kişisiyle etkileşimde bulunduğunuzdan emin olun.

Başka biriyle iletişime geçme ihtiyacı duyarsanız, önceki etkileşimlerinizi referans göstererek nazikçe bir güncelleme isteyin.

❌ Hızlı bilgi almak için şirketin birçok çalışanına agresif bir şekilde ulaşmaktan kaçının.

Adım 4: Zaman çizelgesine saygı gösterin

İşe alım sorumlusu veya yöneticiyle iletişime geçtiğinizde, onların zaman çizelgesini unutmayın. Bir sonraki adımlar için iki hafta zamana ihtiyaçları olduğunu söyledilerse, onlarla iletişime geçmeden önce iki hafta artı bir veya iki gün gecikme hesabı için bekleyin.

✅ Başka bir şirketten iş teklifi almak gibi, daha erken bir takip işleminin uygun olabileceği istisnai durumlar da vardır. Diğer teklifi kabul etmeye meyilliyseniz veya bu fırsatı önceliklendiriyorsanız, herkesin bilinçli bir karar verebilmesi için zaman çizelgenizdeki değişikliği işe alım uzmanına bildirin.

Adım 5: Bir takip ş akışı oluşturun

İş başvurusu yapmak, tek bir fırsatın gelmesini beklemekten ibaret değildir. Muhtemelen birkaç şirkete başvuruyor, farklı roller araştırıyor ve her şeyi sipariş gibi tutmaya çalışıyorsunuzdur, bu da sıkıcı olabilir.

Stratejik bir şekilde takip etmek için bir sisteme ihtiyacınız var. Bu nedenle, ClickUp gibi güçlü bir proje ve görev yönetimi aracı kullanmak çok önemlidir. Bunun nasıl yardımcı olabileceğini inceleyelim.

ClickUp Görevleri, mülakat takip sürecini etkili bir şekilde yönetmenin kalbidir. İş arayan biri olarak, her bir takibi hassas bir şekilde organize etmek, sorunsuz bir süreç ile kaotik bir süreç arasındaki farkı yaratabilir.

Her görüşme için, görüşmecinin adı, şirketi ve iş başlığını içeren bir Görev oluşturun; örneğin, "Takip: XYZ Corp. Pazarlama Müdürü"

ClickUp Görevleri ile tüm iş başvurularınızı planlayın, düzenleyin ve harekete geçin

Takip e-postasını göndermek için belirli bir son teslim tarihi belirleyin (genellikle görüşmeden sonraki 24-48 saat içinde) ve her görev için bir öncelik seviyesi tanımlayın (örneğin, önemli takipler için yüksek).

"Takip Gerekli", "E-posta Gönderildi", "Test Planlandı" ve "Yanıt Bekleniyor" gibi durumlar ekleyerek adaylığınızı izleyin ve hiçbir şeyi unutmadığınızdan emin olun.

En iyi yanı ne mi?

ClickUp Otomasyonları ile, her görüşmeden sonra kendinize takip görevleri atamak veya güncellemeler için bunları işe alım uzmanınıza yönlendirmek için otomasyon ayarlayabilirsiniz.

Örneğin, her görüşmeden 24 saat sonra bir teşekkür e-postası gönderin veya belirli bir süre içinde yanıt alınmazsa hatırlatıcılar ayarlayın. Takip e-postanız gönderildikten sonra, görev durumu otomatik olarak "Takip Gerekiyor"dan "Yanıt Bekleniyor" olarak değişebilir

Mülakat notlarınızı, takip şablonlarınızı ve araştırmalarınızı düzenlemek için dinamik bir merkez arıyorsanız, ClickUp Belgeler sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır.

Her görüşmeden sonra, konuşmadan anahtar noktaları ve içgörüleri hemen belgenize not edin. Bu, görüşmecinin adı, sorduğu sorular ve takip e-postasında bahsetmek istediğiniz her şeyi içerebilir.

ClickUp Belgelerine bileşenler ekleyerek görevlerin son tarihlerini yönetebilir ve durumlarını da güncelleyebilirsiniz

💡Profesyonel İpucu: ClickUp Belgelerindeki iç içe sayfalar özelliğini kullanarak notlarınızı görüşme aşamasına göre (ör. telefon görüşmesi, yerinde görüşme, son tur) düzenleyin ve ilerlemeyi daha net bir şekilde izleyin.

Hepsi bu kadar değil.

İş aramayı basitleştirmek için ClickUp'ın İş Arama Şablonunu kullanın. Özellikle aynı anda birden fazla başvuruyla uğraşıyorsanız, bu harika bir araçtır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İş Arama Şablonu ile tekerleği yeniden icat etmenize gerek yok

İşte yapabilecekleriniz:

Her başvurunun ilerlemesini takip edin — "Açık", "Mülakat" veya "Tamamlandı" gibi

İş ilanlarını kategorilere ayırın, önemli ayrıntıları ekleyin ve her şeyi tek bir görünümden izleyin

Başvurularınızı ve işe alım uzmanlarıyla iletişiminizi, sürecinize uygun özelleştirilmiş görünümlerle düzenleyin

Böylelikte her şey tek bir yerde olur ve doğru zamanda doğru şekilde ulaşmak için e-postalarınızı karıştırmanıza gerek kalmaz.

Cevap Almadığınızda Nasıl Takip Etmelisiniz?

Takip ettikten sonra bile ses çıkmıyor mu? Bu durum, özellikle günler haftalara dönüştüğünde ve hiçbir haber alınmadığında çok sinir bozucu olabilir. İşte bu sessizliği nasıl kırmanız gerektiği.

1. "Kontrol etmek" yerine ilgili bir kaynağı paylaşın

Takip etmeyin, ancak şirketin faiz alanlarına veya iş görüşmesinde konuştuğunuz konulara uygun bir makale, podcast veya video gönderin. "Bu makaleye rastladım ve konuşmamızı hatırladım, mevcut projelerinizle alakalı gibi görünüyor" diyebilirsiniz

2. Öne çıkmak için mizah katın

Şu gibi hafif bir ifade kullanabilirsiniz: "Önceki mesajım e-posta kara deliğine düşmemiştir umarım! Sadece takip etmek ve işe alım kararında herhangi bir gelişme olup olmadığını öğrenmek istedim. "

3. Son başarılarını takdir edin

Son zamanlarda elde ettikleri başarıları araştırın (örneğin, kamuya yapılan bir duyuru, etkinlik veya katıldıkları bir proje) ve takip mesajınızda bunlara atıfta bulunun:

"Başarınız için tebrikler! Size ve [kuruluş adı]'ya gelecekteki büyümeniz için en iyisini diliyorum. Ve tabii ki, gelecek planlarınıza uygun olduğumu düşünürseniz, sizinle sohbet etmek isterim."

İş Görüşmesi Sonrası Takip Sanatında Ustalaşın

Unutmayın, takip sanatında ustalaşmak için bunu bir formaliteden daha fazlası olarak görmelisiniz.

Samimi olun, merakınızı canlı tutun ve takip e-postasını, sağladığınız değeri pekiştirmek için bir fırsat olarak kullanın. Bir şirkette hayalinizdeki role ulaşamasanız bile, iyi hazırlanmış bir takip e-postasıyla kaybedecek hiçbir şeyiniz yok.

Aslında, gelecekteki fırsatlarda size fayda sağlayabilecek bir izlenim bırakıyorsunuz. Sabır, azim ve profesyonellik en iyi araçlarınızdır.

Takip işlemlerini yönetmek ve yürütmek için etkili bir yol arıyorsanız, ClickUp tüm ilgili görevleri düzenlemek, planlamak ve otomatikleştirmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve hemen başlayın.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Birden fazla kez takip etmeli miyim?

Evet, ama bunu dikkatli bir şekilde yapın. İlk teşekkür notunuzu gönderdikten sonra, en az bir hafta bekleyin. Bir veya iki hafta sonra hala yanıt almazsanız, bir kez daha nazik bir şekilde takip edebilirsiniz. Bundan daha fazlasını yaparsanız, aşırı ısrarcı olarak algılanabilir ve bu da ters etki yaratabilir.

2. Takip mesajını ne kadar sonra göndermeliyim?

Genellikle, ilk takip mesajını görüşmeden 5-7 iş günü sonra göndermek en iyisidir. Bu, işe alım takımına adayları ve iç görüşmeleri gözden geçirmek için zaman verir. Çok erken takip mesajı göndermek sabırsız görünmenize neden olabilir, ancak çok uzun süre beklemek de ilgilenmediğinizi düşündürebilir.

3. Mülakatı yapan kişinin e-posta adresi yoksa ne yapmalıyım?

İşe alım yöneticisinin doğrudan e-posta adresi yoksa, e-posta konularını kontrol edin; bazen bu bilgi buradan alınabilir. Bu da mümkün değilse, mülakatı ayarlayan işe alım görevlisi veya İK yetkilisiyle iletişime geçin. Tüm bunlar da işe yaramazsa, şirketin İK temsilcisine veya web sitesinde listelenen iletişim e-posta adresine genel bir takip mesajı gönderin.

Size belirli bir süre içinde geri döneceklerini söylediler ve bu süre geçti, nazik bir takip mesajı gönderin. Zaman çizelgesine atıfta bulunarak herhangi bir gelişme olup olmadığını sorun. Makul bir süre geçtikten sonra hala geri dönüş almazsanız, bu diğer adaylarla ilerlediklerinin bir işareti olabilir.