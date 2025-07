Mülakat Geri Bildirimi Nasıl Verilir (Örnekler ve İfadelerle)

Umut vaat eden bir adayla mülakatınızı yeni tamamladınız. Aday odadan (sanal veya fiziksel) çıkarken, onun becerileri, uygunluğu ve potansiyeli hakkında notlar aldığınızı fark ediyorsunuz. Peki, bu notları anlamlı ve olumlu mülakat geri bildirimlerine nasıl dönüştürebilirsiniz?

Gerçek şu ki, birçok işe alım yöneticisi, iş için doğru kişiyi bulmaya o kadar odaklanır ki, mülakat geri bildiriminin de bu sürecin eşit derecede önemli bir parçası olduğunu unutur. Birinin işe alınıp alınmaması fark etmeksizin, mülakatla ilgili geri bildiriminizi nasıl verdiğiniz, sizin ve şirketinizin profesyonelliği hakkında çok şey söyler.

Peki, yapıcı geri bildiriminizin aday tarafından iyi karşılanmasını nasıl sağlayabilirsiniz? Hadi öğrenelim. 👇

Mülakat geri bildirimi nedir?

Mülakat geri bildirimi, iş mülakatından sonra adayla paylaşılan bilgi ve içgörülerdir. Mülakat sırasındaki performansından iş gereksinimlerine ve şirket kültürüne uygunluğuna kadar çeşitli konuları kapsayabilir.

Hedef, adaylara, işe alım sürecinde ilerleseler de ilerlemeseler de becerilerini geliştirmek için kullanabilecekleri dürüst geri bildirimler sağlamaktır.

Ancak mülakat geri bildirimi sadece adaylar için değil, işe alım uzmanı veya işe alım yöneticisi olarak sizin için de önemlidir. Düşünceli geri bildirim sağlamak, iyi bir adayda aradığınız özellikleri daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Ayrıca, adaya zamanına ve çabasına değer verdiğinizi gösterir, bu da iletişimin açık ve olumlu olmasını sağlamada çok önemlidir.

İşleri almamış olsalar bile, gelecekteki fırsatlarla ilgilenebilir veya şirketinizi başkalarına tavsiye edebilirler.

Mülakat Geri Bildirim Örnekleri ve İfadeler

Etkili mülakat geri bildirimi, "evet" veya "hayır" yanıtlarının ötesine geçer.

İşte geri bildiriminizi daha etkili ve destekleyici hale getirebilecek bazı yaygın mülakat geri bildirimi örnekleri ve ifadeler. 👥

Pratik geri bildirim örnekleri

Mülakattaki içgörülü cevaplarınız, sektör hakkında derin bir bilgiye sahip olduğunuzu gösterdi. Becerilerinizi ve başarılarınızı sergileyen önceki deneyimlerinizden daha somut örnekler eklemeyi düşünün

Tutkunuz ve enerjiniz ilham vericiydi ve büyük bir potansiyeliniz var. Bununla birlikte, aradığınız pozisyon için gerekli olan teknik becerilerinizi geliştirmeye odaklanmanızı önerir . Bu eksikliği gidermek için uzmanlık kursu veya sertifika programı almak faydalı olabilir

Temel bilgileri iyi kavradınız ve düşüncelerinizi oldukça etkili bir şekilde ifade ettiniz. Gelecekteki kariyerinizi geliştirmek için, ileri düzey teknik becerilerinizi geliştirmenizi ve ilgili projeler veya sertifikalar aracılığıyla pratik deneyim kazanmanızı öneririm

Olumlu geri bildirim örnekleri

İşte başarılı bir mülakatın ardından adaya gönderilebilecek bir e-posta örneği:

Konu: Görüşmemiz için teşekkür ederiz Sayın [Aday Adı], [Pozisyon Adı] rolü için bizimle görüşmeye zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Sektörümüz hakkındaki derin anlayışınız ve açık, özlü iletişim becerilerinizden çok etkilendik. Karmaşık kavramları ifade etme beceriniz özellikle dikkat çekiciydi ve takımımızın ihtiyaçlarına çok uygun. Konuşmaya kattığınız coşku ve içgörüleriniz için teşekkür ederiz. Birlikte çalışma fırsatını sabırsızlıkla bekliyoruz. Kararımızı sonlandırıyoruz ve bir sonraki adımlar hakkında sizi yakında bilgilendireceğiz. Saygılarımızla, [Adınız] [Unvanınız] [Şirket Adı]

İşte diğer bazı özel örnekler:

Mülakat vaka çalışmalarına yaklaşımınız dikkat çekiciydi. Kritik sorunları tespit ettiniz ve uzun vadeli hedeflerimizle mükemmel uyum sağlayan, uygulanabilir stratejiler önerdiniz. Ayrıca, adım atmaya istekli olmanız, önemli bir liderlik potansiyeli gösterdi ve sizi burada liderlik rolü için mükemmel bir aday olarak konumlandırdı

Müşteri gereksinimlerini kavrayışınız ve ürünlerimizin bu gereksinimleri nasıl karşıladığını açıkça ifade etme beceriniz dikkat çekicidir. Satış pozisyonlarındaki başarı geçmişiniz ve etkileyici iletişim becerileriniz göz önüne alındığında, satış takımımızın hedeflerine önemli bir katkı sağlayacağınız açıktır

Aşağıda, bir sonraki tura geçemeyen adaylara gönderilebilecek bir örnek taslak bulunmaktadır:

Konu: [Şirket Adı]'da [Pozisyon Adı] için Mülakatınızla İlgili Güncelleme Sayın [Adayın Adı], Görüşmemize katıldığınız için teşekkür ederiz. Titiz bir değerlendirme sonucunda, rolün gerekliliklerine daha uygun deneyime sahip başka bir adayla devam etmeye karar verdik. [Belirli beceri veya nitelik] konusunda bizi etkilendiniz ve yeteneklerinizde büyük bir potansiyel görüyoruz. [Şirket Adı]'ya gösterdiğiniz faiz için teşekkür eder, kariyerinizde başarılar dileriz. Ayrıca, [şirket adı]'da ilginizi çeken gelecekteki iş fırsatlarını takip etmenizi öneririz. Saygılarımızla, [Adınız] [Unvanınız] [Şirket Adı]

İşte diğer bazı örnekler:

Geçmişiniz etkileyici olmakla birlikte, [belirli bir alan veya beceri] konusunda ek deneyim, bu tür rollerde daha da etkili olmanızı sağlayacaktır. Gelecekteki başvurularınızı geliştirmek için bu alandaki uzmanlığınızı derinleştirmek için fırsatları araştırmayı düşünün

Sektörümüzün temellerini kavramış olmanız iyi bir başlangıçtır; ancak, [belirli sektör sorunlarından bahsetme] gibi belirli zorlukları daha derinlemesine anlamak, şirketimizde sıkça karşılaştığımız bazı zorlukların üstesinden gelme becerinizi büyük ölçüde artırabilir. Sürekli öğrenme ve sektöre özgü kaynaklarla ilgilenme, değerli içgörüler sağlayabilir

Yumuşak beceriler, teknik beceriler ve sözsüz iletişim hakkında geri bildirim

Önceki projelerde takım üyelerine desteğinizi paylaşırken empatiyle iletişim kurma beceriniz övgüye değer ve yüksek düzeyde duygusal zeka olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, liderlik konusunda inisiyatif aldığınız daha fazla örnek görmek harika olurdu. Bu beceriyi geliştirmek için, gönüllü olarak da olsa küçük projeler veya takımlar yönetme fırsatları aramayı düşünün

Özellikle yazılım geliştirme alanındaki teknik kavramları çok iyi anlıyorsunuz. Ancak, bu becerileri gerçek hayatta uygulamaya aktarma konusunda gelişime açık alanlar var. Veritabanı yönetimi ve optimizasyonu gibi uzmanlığınızı daha da geliştirebileceğiniz bazı anahtar alanlar belirledik

İş görüşmesi sırasında biraz gergin olduğunuzu hissettik. Bu durum, net ve ölçülebilir cevaplar verme yeteneğinizi etkilemiş olabilir. Kendinizi daha rahat hissetmek ve daha fazla güven yansıtmak için deneme görüşmelerine katılmayı düşünün. Bu, güveninizi daha etkili bir şekilde ifade etmek için sözsüz ipuçlarınızı önemli ölçüde iyileştirebilir

Problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri hakkında geri bildirim

Sorunları mantıklı ve sistematik bir şekilde ele almanız bizi etkiledi. Düşünceli sorularınız, eleştirel düşünme becerilerinizi ortaya koydu. Güçlü yönlerinizi geliştirmek için, en etkili çözümü belirlemek üzere çeşitli çözümleri değerlendirmek faydalı olabilir

Analitik becerileriniz, özellikle karmaşık sorunları incelerken etkileyici. Bu becerilerinizi geliştirmek için veriye dayalı karar vermeyi daha ayrıntılı olarak keşfedebilirsiniz. İstatistiksel analiz veya tahmine dayalı modelleme odaklı projelere katılmak, verilere dayalı bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir

Zorlukların üstesinden gelmedeki yaratıcılığınız etkileyici, özellikle de sıkı teslim tarihleriyle karşılaştığınızda yenilikçi düşünme beceriniz dikkat çekici. Baskı altındaki durumlarda daha etkili çözümler üretmek ve değerlendirmek için beyin fırtınası veya tasarım odaklı düşünme yöntemlerini kullanmayı düşünün

Liderlik ve takım çalışması becerileri hakkında geri bildirim

Liderlik nitelikleriniz ve takım çalışması becerileriniz mülakat boyunca açıkça ortaya çıktı. Projeleri başarıyla yönettiğinizi ve ortak hedeflere ulaşmak için takım üyeleriyle nasıl işbirliği yaptığınızı net örneklerle anlattınız. Başkalarını ilhamlandırma ve motive etme beceriniz önemli bir güçlü yönünüzdür

Liderlik becerileriniz gerçekten etkileyici, özellikle yeni durumlara uyum sağlama ve zorluklarda başkalarına rehberlik etme konusunda. Değişim yönetimi eğitimi almayı veya geçiş dönemlerinde projelerde liderlik yapma fırsatları aramayı düşünün. Bu yeteneğinizi daha da geliştirmek için stratejik liderlik alanında hedefli deneyimler edinin

Takım çalışması konusundaki yeteneğiniz etkileyici, özellikle farklı bakış açılarını dinleme ve entegre etme konusundaki açıklığınız. Bu yeteneğinizi daha da geliştirmek için, departmanlar arası takımlara katılmayı veya kuruluşun çeşitli alanlarını içeren işbirliği projelerinde liderlik yapmayı düşünün

Etkili Mülakat Geri Bildirimi Sağlamak için En İyi Uygulamalar

Mülakat sonrası düşüncelerinizi paylaşmak artık zor değil. Saygılı mülakat geri bildirimi sağlamak için en iyi uygulamaları burada bulabilirsiniz.

✅ Dürüst, nazik ve net olun

Klişelere veya belirsiz ifadelere başvurmaktan kaçının; adayın zayıf yönlerini doğrudan ele alın ve geri bildiriminizi pozisyonun özel ihtiyaçlarıyla ilişkilendirin.

Örneğin, teknik yetenekleri gerekli olanın altında kalıyorsa, bunu açıkça vurgulayın. Şöyle diyebilirsiniz: "[Belirli bir teknoloji] konusundaki bilginiz sağlam bir temel oluşturuyor; ancak bu rol için [belirli bir beceri] konusunda daha fazla uzmanlık ve deneyime sahip birini arıyoruz. "

Geri bildirimin yararlı olması ve hassasiyetle verilmesi gerektiğini unutmayın. Adayın yetersiz kaldığı alanları vurgulamak ve olumsuz mülakat geri bildirimi vermek yerine, iyileştirme için uygulayabilecekleri pratik öneriler sunun.

Küçük hatalar üzerinde durmak yerine, mülakatta en önemli iyileştirme alanlarına odaklanın.

✅ Aşırı vaatlerde bulunmaktan kaçının

Aşırı iddialı beklentiler belirlemek, adayların role uygunlukları konusunda çarpık bir algıya sahip olmalarına neden olabilir. İdeal aday oldukları veya işe alınmalarının neredeyse garantili olduğu hissi verilirse, teklif gerçekleşmezse hayal kırıklığına uğrayabilir ve hayal kırıklığı yaşayabilirler. Bu durum, memnuniyetsiz adayların olumsuz deneyimlerini kamuoyuyla paylaşmalarına neden olarak şirketin itibarını zedeleyebilir.

✅ Kişilik özelliklerine çok fazla odaklanmayın

Kişilik özellikleri kesinlikle önemlidir, ancak bunlara takılıp kalmak, bir rol için gerekli olan hayati becerileri ve temel yetkinlikleri değerlendirmeyi engelleyebilir. Bu durum, gerçek nitelik ve uzmanlık yerine çekicilik veya kültürel uyum algısına dayalı işe alım kararlarına sonuçlanabilir.

Bu durum, çalışanların belirli bir kişilik tipine uymak zorunda hissetmelerine neden olarak yaratıcılığı engelleyebilir ve kendilerini özgün bir şekilde ifade etmelerini sınırlayabilir.

✅ Kaynaklarla takip edin

Geri bildiriminizi verdikten sonra, daha fazla gelişme için bazı kaynaklar sunmak çok yararlıdır. Gelişebilecekleri belirli bir alanı işaret ettiyseniz, yararlı bulabilecekleri bazı pratik araçlar veya materyaller önerin.

Örneğin, şöyle diyebilirsiniz: "[Belirli bir alanda] becerilerinizi geliştirmek istediğinizi görüyorum. Başlamak için iyi bir yer [belirli bir kurs veya kaynak] olabilir. Bu kurs, uygulamalı olmasıyla bilinir ve size ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir."

✅ ClickUp ile İK çabalarınızı organize edin

ClickUp for Human Resources, işe alım takımlarının notları toplaması, aday değerlendirmelerini izlemesi ve geri bildirimleri paylaşması için iyi organize edilmiş ve verimli bir yaklaşım sunar.

Takımlar, gerekli tüm bilgilere kolayca erişebilme sayesinde işe alım sürecinde tutarlılığı sağlayabilir ve iletişimi geliştirebilir.

ClickUp ile hayalinizdeki işe alım teknolojisi yığınını oluşturun. İşte sunduğu bazı anahtar özellikler:

ClickUp Belgeler

ClickUp Belgeleri ile mülakat geri bildirimlerini tek bir yerde belgelendirin

Farklı dosya veya e-postalar arasında gidip gelmek yerine, ClickUp Belgeleri ile her şeyi tek bir yerde tutabilirsiniz. Her aday için bir belge oluşturun ve her görüşmeci düşüncelerini ve notlarını doğrudan bu belgeye ekleyebilir.

Belgeler diğer ClickUp özellikleriyle birlikte çalıştığı için, geri bildirimlerinizi görevlere veya projelere bağlayarak her şeyi düzenli bir şekilde organize edebilirsiniz.

ClickUp Brain

ClickUp Brain ile açık ve ayrıntılı mülakat geri bildirimleri hazırlayın

AI destekli bir araç olan ClickUp Brain, mülakat notlarınızı alır ve bunları kolayca anlaşılabilir ve özenle hazırlanmış aday geri bildirimlerine dönüştürmenize yardımcı olur. Düşüncelerinizi girin, Brain bunları sıralar ve net ve eyleme geçirilebilir öneriler elde etmenizi kolaylaştırır.

Daha da iyisi, Brain within Docs'u kullanarak zamanınızı ve çabalarınızı optimize edebilirsiniz.

ClickUp Brain in Docs ile, netliği artıran ve profesyonel bir üslup sağlayan öneriler ve ifadeler alarak mülakat geri bildirimlerinizi geliştirebilirsiniz. Bir aday için geri bildirim yazarken, AI aracı metninizi analiz eder ve yorumlarınızı kesin ve etkili hale getirmek için gerçek zamanlı öneriler sunar.

ClickUp Brain, belgelerinizi kolaylıkla düzenleyerek profesyonel bir üslup kullanmanıza yardımcı olur

Örneğin, bir adayın performansını tanımlamak için doğru kelimeleri bulmakta zorlanıyorsanız, ClickUp Brain, düşüncelerinizi çok belirsiz veya aşırı eleştirel bir şekilde ifade etmeden aktaran ifadeler önerebilir.

ClickUp Brain ile ClickUp Belgeleri'nde bir geri bildirim şablonu oluşturarak tutarlılık ve kolay inceleme sağlayın

Ayrıca, Belgeler'deki ClickUp Brain ile geri bildirim şablonları oluşturabilirsiniz. Bu sayede, herkes geri bildirimlerini aynı biçimde doldurur ve güçlü yönleri, iyileştirilmesi gereken alanları ve diğer önemli noktaları kapsar.

ClickUp Sohbet Görünümü

ClickUp'ın Sohbet Görünümü ile gerçek zamanlı mülakat sonrası geri bildirim tartışmalarına katılın ve anahtar gözlemleri yakalayın

ClickUp'ın Sohbet Görünümü'nü kullanarak, İK takımınızın her mülakattan sonra adaylarla olan görüşmelerini daha iyi yönetebilirsiniz. Ayarları şu şekilde yapabilirsiniz:

Özel bir sohbet kanalı oluşturun: Mülakat sonrası iç konuşmalar için özel bir sohbet kanalı oluşturun. Böylece her şey tek bir yerde toplanır ve takımın tartışmaları bulup gözden geçirmesi kolaylaşır

Eylem öğeleri için @bahsetmeler kullanın: Belirli adayları tartışırken takım üyelerini @bahsetmeler ile etiketleyin. Bu, dahil olması gereken herkesin bilgilendirilmesini ve düşüncelerini ekleyebilmesini sağlar

Konuşmaları adaya göre düzenleyin: Her aday için ayrı konular veya mesajlar oluşturarak düzeni sağlayın. Bu, karışıklığı önler ve her bir aday hakkındaki tartışmaları izlemeyi kolaylaştırır

Belgeleri ve geri bildirimleri paylaşın: Özgeçmişleri, mülakat notlarını ve diğer önemli belgeleri doğrudan sohbete ekleyin. Böylece herkes ihtiyaç duyduğu tüm bilgilere kolayca erişebilir

Takip görevleri atayın: Bir aday hakkında sohbet ettikten sonra, takip görevlerini doğrudan sohbetten atayın. İster daha fazla görüşme planlamak ister daha ayrıntılı değerlendirmeler yapmak olsun, görev atamak işlerin ilerlemesine yardımcı olur

ClickUp Özel alanlar

ClickUp'ın Özel Alanlarını belirli değerlendirme kriterlerinize uyacak şekilde özelleştirin

ClickUp Özel Alanları oluşturarak beceriler, kültürel uyum, deneyim, iletişim ve problem çözme gibi anahtar değerlendirme alanlarını tanımlayın. Örneğin:

Beceri: Teknik becerileri değerlendirmek için bir derecelendirme ölçeği (1-5) kullanın

Kültürel uyum: Şirket değerleriyle uyumu belirtmek için bir onay kutusu veya açılır menü ekleyin

Deneyim düzeyi: İlgili geçmiş deneyimleri özetlemek için metin alanını kullanın

ClickUp Entegrasyonlar

Outlook e-postalarını ClickUp görevlerine dönüştürerek mülakat geri bildirimlerini kolaylaştırın

ClickUp'ın Outlook Entegrasyonu ile mülakat geri bildirim ş akışınızı dönüştürün. E-postalarınızı gelen kutusundan anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün.

Kolayca yeni görevler oluşturabilir, hızlı başvuru için e-postalar ekleyebilir ve tüm mülakat notlarınızı düzenli ve erişilebilir bir şekilde saklayabilirsiniz.

💡Profesyonel İpucu: Geri bildirim toplama sürecini kolaylaştırmak ve tüm aday bilgilerinin tek bir yerde bulunmasını sağlamak için mülakat planlama sisteminizle entegre bir yetenek yönetimi yazılımı seçin.

Dahası, ClickUp'ın Gmail Entegrasyonu, yıldızlı e-postalarınızı ClickUp'ta görevlere dönüştürebilir, böylece önemli geri bildirimleri veya takipleri asla kaçırmazsınız.

Mülakatlarla ilgili tüm görevlerinizi merkezileştirin ve geri bildirim sürecini izleyerek adaylarla tutarlı iletişim sağlayın.

ClickUp Not Defteri

ClickUp'ın Not Defteri ile görüşmeler sırasında notlar alın ve doğru geri bildirim için anahtar noktaları yakalayın

ClickUp Not Defteri ile görüşme sırasında anahtar noktaları ve eylem öğelerini hızlıca not alın. Resmi geri bildirimleri derlerken, bu notlara başvurun, böylece önemli gözlemler gözden kaçmaz.

Unutmayın, mülakat geri bildirimi iki yönlüdür. İşe alım sürecinizi iyileştirmek için adaylardan anlamlı veriler toplamak amacıyla bir geri bildirim formu şablonu da kullanabilirsiniz.

ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Geri Bildirim Formu Şablonu, müşteri geri bildirimlerini yakalamanıza ve müşteri verilerini tek bir yerde düzenlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu, adayların başvuru ve mülakat aşamalarındaki deneyimleri hakkında bilgi toplamanızı sağlar.

En önemli konuları sormak için geri bildirim formu şablonunu özelleştirerek başlayın. Örneğin, iş tanımlarının netliği, mülakat sürecinin akıcılığı, işe alım takımının iletişimi ve adayların genel süreçten memnuniyetleri hakkında sorular eklemek isteyebilirsiniz.

Toplanan bilgiler ışığında, işe alım sürecinizde değişiklikler yapabilirsiniz.

Mülakat geri bildirimlerini nasıl belgelendirebilirsiniz?

Mülakat geri bildirimlerini belgelemek, işe alım sürecinin anahtar bir parçasıdır. Sağlam bir yöntemle, adayların ayrıntılarını daha etkili bir şekilde yakalayabilir ve inceleyebilirsiniz.

Adayları objektif bir şekilde karşılaştırmak ve analiz etmek için içgörüler toplamak amacıyla standart bir mülakat geri bildirimi şablonu kullanmanın avantajlarını keşfedelim.

Tutarlılık: Her adayın aynı standartlara göre değerlendirilmesini sağlayarak önyargıları azaltın ve mülakatlar ve mülakatçılar arasında tekdüzelik sağlayın

Adalet ve şeffaflık: Şeffaf bir işe alım süreci oluşturmak için tüm adayları tutarlı bir beceri ve yetkinlik setine göre değerlendirin. Bu, hangi yönlerin değerlendirildiğini de netleştirir

Karar verme: Daha iyi veri toplama ve analiz imkanı sağlayarak, kalıpları ve eğilimleri tespit ederek daha akıllı işe alım kararları alın

Aday deneyimi: Sonuç ne olursa olsun, adaylara değerli geri bildirimler verin ve olumlu bir izlenim bırakın

💡Profesyonel İpucu: İşe alım sürecinde AI'yı kullanarak özgeçmişleri tarayın, uygun adayları hızlıca bulun, mülakatları planlayın ve hatta işe alım sürecinde bilinçsiz önyargıları azaltın.

ClickUp ayrıca, verimli dokümantasyon ve mülakat geri bildirimlerinin sorunsuz paylaşımı için mülakat şablonları da sağlar. Aşağıda bunlara göz atabilirsiniz:

Mülakat yönetimi ve rapor şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Mülakat Yönetimi ve Rapor Şablonu, tüm mülakat sürecini yönetmenize ve izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın Mülakat Yönetimi ve Rapor Şablonu ile, çeşitli mülakatçılardan gelen tüm mülakat raporları tek bir, kolay erişilebilir konumda birleştirilebilir.

Takımınızın adayları izlemesini, mülakatları planlamasını ve geri bildirim toplayarak hızlı ve bilinçli işe alım kararları almasını sağlayabilirsiniz. Tüm mülakatlar tamamlandığında, mülakat sürecinin her ayrıntısını kaydederek değerli veriler, içgörüler ve önerilerle dolu raporlar oluşturun.

Ayrıca, ClickUp Mülakat Süreci Şablonunu kullanarak mülakat yöntemlerinizi kolaylaştırıp geliştirebilir, adayların hızlı, doğru ve adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlayabilirsiniz. İster şirket içinde işe alım yapıyor ister yeni yetenekler arıyor olun, bu şablon en iyi adayları verimli bir şekilde belirlemenize yardımcı olur.

Son olarak, ClickUp'ın Performans Değerlendirme Şablonu, mülakat performansını izlemeyi ve değerlendirmeyi basit ve anlaşılır hale getirir. Her aday için adil ve kapsamlı bir değerlendirme sağlar ve paydaşlarla işbirliği yaparak ayrıntılı değerlendirme belgeleri oluşturmanıza yardımcı olur.

Etkili mülakat geri bildirimi, belirli ve objektif kriterlere odaklanarak işe alım kararlarının açık ve adil olmasını sağlar.

Adaylara, işe alınıp alınmadıklarına bakılmaksızın, belirli ve yararlı geri bildirim verildiğinde, şirket hakkında olumlu bir izlenim edinme eğiliminde olurlar ve şirketi başkalarına önerme veya gelecekte tekrar başvurma olasılıkları artar.

ClickUp, şablonları ve özellikleriyle geri bildirim yönetimini kolaylaştırır. Hazır formları ve puan kartlarını kullanarak değerlendirmeleri tek tip ve adil tutun.

ClickUp'a bugün kaydolun ve yapıcı geri bildirim döngüsünü başlatın!