gelir Artışı için En İyi 10 RevOps Yazılımı

Finans departmanının asla onaylamadığı indirimler vaat eden satış ekibiyle veya satış ekibinin ilgilenmeyeceği potansiyel müşteriler üreten pazarlama ekibiyle hiç uğraştıysanız, RevOps'un neden var olduğunu çok iyi anlarsınız.

Pazarlama, satış ve müşteri başarısını Gelir Operasyonları (RevOps) altında bir araya getirmekle ilgilidir. Doğru RevOps yazılımıyla, tüm gelir stratejinizi geliştiren sorunsuz bir bilgi akışı ve işbirliği oluşturabilirsiniz.

Etkili RevOps veri yönetimi yazılımı da dahil olmak üzere bu güçlü araçlar, süreçleri basitleştirmeye, satış etkileşimini artırmaya ve müşteri yaşam boyu değerinin (CLTV) mümkün olduğunca sağlıklı olmasını sağlamaya yardımcı olur.

Bu blog yazısı, iş liderlerinin ve operasyon yöneticilerinin gelir operasyonlarını iyileştirmelerine ve kalıcı müşteri başarısı elde etmelerine olanak tanıyan en iyi RevOps platformlarını inceleyecektir.

Araç Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp – Gösterge panelleri, hedefler ve gerçek zamanlı metrikler – Yerleşik CRM, formlar ve otomasyonlar – AI destekli özetler ve raporlar – Tek bir çalışma alanında tam RevOps görünürlüğü Satış, pazarlama ve müşteri başarısı genelinde birleşik RevOps'a ihtiyaç duyan her boyuttaki takımlar için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Clari – Boru hattı denetim araçları – Satış faaliyeti izleme – Tahmin ve temsilci performans analizi Doğru gelir tahmini ve satış süreci görünürlüğüne ihtiyaç duyan orta ölçekli takımlar ve kurumsal şirketler için en iyisi Özel fiyatlandırma 6sense – AI destekli alıcı niyet izleme – Yüksek niyetli hesaplar için tahmine dayalı analitik – Çok kanallı etkileşim izleme Hesap tabanlı etkileşim ve tahmine dayalı analitik odaklı orta ve büyük ölçekli pazarlama ve RevOps takımları için en iyisi Özel fiyatlandırma Gong – AI destekli konuşma analizi – Anlaşma momentumunun izlenmesi – Satış davranışları hakkında içgörüler ve çağrı özetleri En iyisi satış takımlarını ve kurumsal yapıları ölçeklendirme, gelir zekasını optimize etme ve koçluk için Özel fiyatlandırma Revenue. io – Canlı satış görüşmesi koçluğu – Konuşma zekası ve analizi – CRM entegrasyonları AI destekli etkileşim ve gerçek zamanlı çağrı bilgilerine ihtiyaç duyan orta ölçekli B2B satış takımları için en iyisi Özel fiyatlandırma HubSpot Operations Hub – Gerçek zamanlı çift yönlü veri senkronizasyonu – CRM veri temizleme ve tekilleştirme – Potansiyel müşteri puanlama ve RevOps süreçleri için otomasyon Merkezi CRM ve otomasyona ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli RevOps takımları için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar; Profesyonel plan: aylık 890 Salesloft – Gelir artırıcı etkileşim analitiği – Alıcı temas noktası izleme – AI destekli koçluk içgörüleri Anlaşma hızını artıran büyüme aşamasındaki satış takımları ve RevOps liderleri için en iyisi Özel fiyatlandırma QuotaPath – Komisyon otomasyonu – CRM entegrasyonu – Komp planları için senaryo modelleme Satış takımlarını ve RevOps yöneticilerini ölçeklendirmek, satış komisyonlarını ve izlemeyi basitleştirmek için en iyisi Ücretli planlar: Essential 25 $/kullanıcı/ay, Growth 35 $, Premium 50 Xactly – AI destekli ücretlendirme tasarımı – Kota ve performans analizi – Mevzuata uygunluk ve ödeme otomasyonu Karmaşık satış ücretlendirme yapılarını yöneten büyük kurumsal şirketler için en iyisi Özel fiyatlandırma Asana – Takımlar arası proje/iş akışı otomasyonu – Onay iş akışları – Satış-pazarlama-finans işbirliği İşbirliğine dayalı iş akışlarını yöneten fonksiyonlar arası orta ölçekli takımlar ve RevOps operasyonları için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 13,49 $/kullanıcı/ay; Advanced & Enterprise: Özel fiyatlandırma

RevOps yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Gelir operasyonları yazılımını değerlendirirken dikkate alınması gereken anahtar faktörler şunlardır:

Merkezi veri yönetimi: Müşteri, satış ve finans verilerini birleştirerek siloları ortadan kaldırın ve bilinçli karar vermeyi sağlayın

Otomasyon ve iş akışı optimizasyonu: Manuel işleri azaltmak ve verimliliği artırmak için potansiyel müşteri yönlendirme, satış süreci güncellemeleri ve tahminleri otomatikleştirin

Gelişmiş analitik: AI destekli önerilerle gelir tahminleri, satış süreci durumu ve takım performansı hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Ölçeklenebilirlik ve esneklik: İşinizle birlikte büyüyen ve gelişen RevOps ihtiyaçlarına uyum sağlayan bir çözüm seçin

Üçüncü taraf entegrasyonlar: Salesforce, HubSpot, Stripe ve QuickBooks gibi CRM, pazarlama, finans ve destek araçlarıyla uyumluluğu sağlayın

Fiyatlandırma ve ROI: Verimlilik artışı, Verimlilik artışı, gelir büyümesi ve maliyet tasarruflarına odaklanırken abonelik, kullanım veya koltuk başına fiyatlandırmayı değerlendirin

👀 Biliyor muydunuz? Gelir artışı yönetiminde başarılı olan şirketler, yıllık brüt kar marjlarında %4-7 artış sağlayabilir.

En İyi 10 RevOps Yazılımı

Gelir hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza (ve bunları aşmanıza) yardımcı olmak için pazarlama ve satış silolarını ortadan kaldıracak bir gelir operasyonları yazılımı mı arıyorsunuz? İşte en iyi seçenekler:

1. ClickUp (Birleşik RevOps yönetimi için en iyisi)

Birleştirilmiş RevOps için ClickUp CRM'yi deneyin Tek bir RevOps aracıyla gelir hedefleri belirleyin, özel bir boru hattı oluşturun, potansiyel müşteri durumunu ve anlaşma aşamalarını izleyin ve ilerleme raporları hazırlayın: ClickUp

Gelir operasyonları (RevOps), gelir artışını sağlamak için satış, pazarlama ve müşteri başarısı takımları arasındaki siloları yıkmakla ilgilidir. Ancak takımlarınız birbirinden bağımsız araçlar, hantal süreçler ve eski elektronik tablolar arasında dağınık durumdaysa, bunu söylemek yapmaktan daha kolaydır.

ClickUp bunu değiştirir. İş için her şeyi içeren bu uygulama, tüm gelir motorunuzu bir araya getirir.

Özel gösterge panelleri ve hedeflerle stratejinizi uyumlu hale getirin

ClickUp'ta, gelir liderleri ClickUp Hedefleri'ni kullanarak OKR'leri veya üç aylık hedefleri belirleyebilir, bunları görevlerden, anlaşmalardan veya kampanyalardan elde edilen gerçek zamanlı metriklere bağlayabilir ve ilerlemeyi bir bakışta takip edebilir.

ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak gelir metriklerini tahmin edin, müşteri kaybının nedenlerini belirleyin ve CLTV'yi en üst düzeye çıkarmak için adımlar atın

Pazarlama faaliyetlerinin satış sonrası satış süreci veya CSAT trendlerine katkısını görmek ister misiniz? Her takımdan gelir verilerini tek bir yerde toplayan özel bir ClickUp Gösterge Paneli oluşturun; manuel olarak elektronik tabloları güncellemenize gerek kalmaz.

Gelir performansı için tek bir doğru kaynak elde edersiniz. Herkes neye doğru ilerlediğini bilir.

Özel iş akışlarıyla kampanyaları ve potansiyel müşteri aktarımını kolaylaştırın

Büyük resme odaklandıktan sonra, pazarlama ekibi, pazara giriş stratejinize göre özelleştirilmiş Özel Görev Durumları, Görev Bağımlılıkları ve Otomasyonlar ile ClickUp'ta kampanyalar oluşturabilir ve başlatabilir.

ClickUp Özel Durumları'nı kullanarak daha akıllı kampanyalar yürütün ve her birinin sonuçlarını kolayca izleyin

Bir kampanya potansiyel müşteri oluşturduğunda, otomatik aktarımlar devreye girer. ClickUp'ın kendi CRM'si ve HubSpot veya Salesforce gibi harici CRM'lerle entegrasyonları sayesinde, potansiyel müşteriler hiçbir boşluk veya tahminde bulunmaya gerek kalmadan anında doğru satış temsilcisine atanır.

ClickUp Formlarını kullanarak potansiyel müşteri bilgilerini yakalayabilir ve önceden tanımlanmış kurallara göre doğru takıma yönlendirebilirsiniz.

İşbirliğine dayalı satış yürütme ile anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırın

Satış ekipleri, CRM'de olduğu gibi ClickUp içinde anlaşmalarını işler, ancak işbirliğine dayalı belgeler, görev yönetimi ve takım sohbeti gibi ek özelliklerin tümünü tek bir görünümde kullanabilir.

Temsilciler, özelleştirilebilir boru hatları aracılığıyla her bir fırsatı izleyebilir, görevlere doğrudan girdi için çözüm mühendislerini etiketleyebilir ve ClickUp Belgeleri ile tüm anlaşma ile ilgili notları tek bir yerde tutabilir.

Ayrıca, ClickUp Otomasyonları ile temsilciler, eski anlaşmaları takip etmeye veya bir görüşmeden sonra alanları güncellemeye yönlendirilir, böylece satış sürecinde hiçbir şey aksamaz.

Kod gerektirmeyen ClickUp Otomasyonları ile potansiyel müşterileri otomatik olarak satış sürecinde ilerletin

Her potansiyel müşteri, hesabın adını, fırsat boyutunu, iletişim bilgilerini, anlaşma durumunu ve daha fazlasını içeren kendi Özel Alanları ile izlenebilir bir ClickUp Görevi haline gelir. Anlaşma kazanıldığında, müşteri başarısı, görev etkinliğinde ihtiyaç duydukları tüm bilgilerle (devir notları, sözleşmeler, zaman çizelgeleri) otomatik olarak bilgilendirilir.

💡 Profesyonel İpucu: Ücretsiz ClickUp Şablonlarını kullanarak tekrarlanabilir bir oryantasyon kontrol listesi oluşturun ve destek, ürün ve müşteri hizmetleri departmanlarına görevler atayın. Başlangıç görüşmeleri veya ilk değer teslimi gibi anahtar anları izlemek için Dönüm Noktaları ayarlayabilirsiniz. ClickUp'ın yerleşik zaman takibi ve İş Yükü görünümü ile CS liderleri, takım kapasitesinin dengeli olmasını ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayabilir.

Sonuçları gerçek zamanlı olarak izleyin ve optimize edin

ClickUp'ta her görev, kampanya ve müşteri izlendiğinden, RevOps takımları verileri dilimleyip parçalara ayırarak darboğazları tespit edebilir, riskleri ortaya çıkarabilir veya etkiyi kanıtlayabilir.

Gösterge panellerini kullanarak, araçlar arasında geçiş yapmadan döngü sürelerini, dönüşüm oranlarını ve müşteri tutma eğilimlerini izleyin. Ardından, ClickUp Brain'in AI Kartları veya AI özetleriyle otomatik raporlar oluşturarak performansı liderlik ekibiyle veya bireysel takımlarla düzenli aralıklarla paylaşın.

ClickUp Gösterge Panellerinde AI Kartlarını kullanarak her bir anahtar hesabınız için başarıları, sonraki adımları ve riskleri belirleyin ve özetleyin

ClickUp, RevOps takımlarına gelirlerini artırmak için ihtiyaç duydukları görünürlük, kontrol ve uyumu sağlar; beş farklı aracı bir araya getirip bunların birbiriyle iletişim kurmasını ummak zorunda kalmazsınız.

Artık silolar yok. Artık darboğazlar yok. Soğuk müşteri adaylarından yenilemeye kadar gelir motorunuzun her parçasını birbirine bağlayan tek bir güçlü platform.

ClickUp, karşılaştığım EN İYİ Proje Yönetimi, Gösterge Paneli, CRM + Ölçeklendirme Sistemidir! 100'lerce, hatta 1000'lerce saat tasarruf etmeme, önceliklerimi belirlememe ve günlük 500 bin ila milyon dolarlık iş geliştirme sürecine odaklanmama yardımcı oldu. Şimdi dönüşümleri ve sonuçları izlemek için geçiş yapıyoruz! ClickUp'ı SEVİYORUM!

ClickUp, karşılaştığım EN İYİ Proje Yönetimi, Gösterge Paneli, CRM + Ölçeklendirme Sistemidir! 100'lerce, hatta 1000'lerce saat tasarruf etmeme, önceliklerimi belirlememe ve günlük 500 bin ila milyon dolarlık iş geliştirme sürecine odaklanmama yardımcı oldu. Şimdi dönüşümleri ve sonuçları izlemek için geçiş yapıyoruz! ClickUp'ı SEVİYORUM!

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliğini korur. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Hesapları, anlaşmaları ve yenilemeleri yapılandırılmış, özelleştirilebilir bir müşteri ilişkileri yönetimi aracında düzenleyin

ClickUp Formları ve CRM entegrasyonlarını (ör. Salesforce, HubSpot) kullanarak potansiyel müşterileri doğru temsilcilere otomatik olarak yönlendirin. Manuel aktarımları ortadan kaldırın ve potansiyel müşteri kaybını önleyin

ClickUp Belgeleri'nde satış ve pazarlama materyallerini bir araya getirin

Görevlerinizi ve tartışmalarınızı bağlantıda tutan yerleşik ClickUp Sohbeti'ni kullanarak iç takımlar ve müşterilerle işbirliği yapın

Satış, pazarlama ve müşteri başarısını tek bir çalışma alanında birleştirerek veri ve iletişim silolarını ortadan kaldırın, görünürlüğü artırın ve gelir operasyonlarını verimli bir şekilde ölçeklendirin

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikler yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şunları paylaşıyor:

ClickUp'tan önce, CEO "pipeline'da kaç dolar gelir var?" veya "bu projenin durumu nedir?" gibi sorular sorardı ve cevap birinin gelen kutusunda olurdu veya üzerinde çalışılması gerekirdi. Artık gösterge panelimiz bize tüm bunları ve daha fazlasını söylüyor.

ClickUp'tan önce, CEO "pipeline'da kaç dolar gelir var?" veya "bu projenin durumu nedir?" gibi sorular sorardı ve cevaplar birinin gelen kutusunda olurdu veya üzerinde çalışılması gerekirdi. Artık gösterge panelimiz bize tüm bunları ve daha fazlasını söylüyor.

👀 Biliyor muydunuz? Merkezi bir RevOps takımına sahip işletmeler, silo yapılı operasyonlara sahip işletmelere göre gelir hedeflerine %10 daha hızlı ulaşır.

2. Clari (Gelir tahmini ve satış süreci görünürlüğü için en iyisi)

clari aracılığıyla

Clari, tahminlerdeki tahminleri ortadan kaldırmak ve gelir ekiplerine satış süreci durumu, anlaşma riskleri ve gelir tahminleri hakkında gerçek zamanlı içgörüler sağlamak için geliştirilmiş bir gelir zekası yazılımıdır.

Peki, Clari'yi farklı kılan nedir? Clari'nin SaaS CRM'si, yanlış tahminler veya gelir kayıplarıyla mücadele eden kuruluşlar için çok ihtiyaç duyulan görünürlüğü sağlar. Her şeyi (pipeline güncellemeleri, anlaşma ilerlemeleri, yenilemeler) tek bir yerde toplar, böylece takımınız neler olup bittiğini tahmin etmek zorunda kalmaz.

Clari'nin en iyi özellikleri

Pipeline inceleme araçlarıyla durmuş anlaşmaları ve risk altındaki gelirleri belirleyin

Satış faaliyetlerinin izlenmesine dayalı olarak temsilci performansını ölçün

Gelirleri etkilemeden önce potansiyel kaçırılan fırsatları belirleyin

Clari sınırlamaları

Bazı satış raporu şablonları , daha derin içgörüler için harici BI araçları gerektirebilir

Orta ve kurumsal takımlar için en uygun

Clari fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Clari puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Clari hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Önemli anlaşmalarıma bakarken fiyatlandırma, aşama ve zaman damgaları ile ilgili sonraki adımları güncellerken Clari'nin basit ve kolay kullanımını seviyorum. Raporlara ve satış sürecine bakarken müdürümle birlikte aylık, üç aylık ve yıllık sayıları tahmin etmek de çok kolay.

Önemli anlaşmalarıma bakarken fiyatlandırma, aşama ve zaman damgaları ile ilgili sonraki adımları güncellerken Clari'nin basit ve kolay kullanımını seviyorum. Raporları ve satış sürecini incelerken müdürümle birlikte aylık, üç aylık ve yıllık sayıları tahmin etmek de çok kolay.

🧠 İlginç Bilgi: AI destekli gelir tahmini kullanan şirketler, dokuz aydan kısa bir sürede gelirlerinde %5 artış görmektedir.

3. 6sense (AI odaklı hesap tabanlı pazarlama ve RevOps içgörüleri için en iyisi)

via 6sense

RevOps'un en büyük zorluklarından biri, verileri analiz etmek ve yüksek değerli hesapları hedeflemek için satış ve pazarlama çabalarını uyumlu hale getirmektir. Gelir takımlarının doğru alıcıları belirlemesine ve onlarla etkileşim kurmasına yardımcı olan AI destekli bir hesap zekası ve tahmine dayalı analitik platformu olan 6sense'i deneyin.

RevOps takımları bunu yüksek niyetli hesaplara öncelik vermek, erişim stratejilerini optimize etmek ve boru hattı verimliliğini artırmak için kullanır.

6sense'in en iyi özellikleri

AI destekli alıcı niyeti izleme ile dönüşüm olasılığı en yüksek hesapları belirleyin

Tahmine dayalı analitik ile satış ve pazarlama takımlarının yüksek değerli fırsatlara odaklanmasına yardımcı olun

Çok kanallı etkileşim içgörüleriyle e-posta, web ve reklamlarda müşteri yolculuklarını izleyin

Dijital kanallarda alıcı niyet sinyallerini izleyin

6sense sınırlamaları

En iyi sonuçlar için temiz CRM verileri gerekir

Halka açık fiyatlandırma yok, bu da maliyet karşılaştırmalarını zorlaştırıyor

6sense fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

6sense puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar 6Sense hakkında ne diyor?

İşte bu araçla ilgili G2 incelemesi:

6sense, yüksek niyetli hesapları belirlememize yardımcı olarak doğru potansiyel müşterileri hedeflememizi ve pazarlama çabalarımızı iyileştirmemizi kolaylaştırıyor. Sağladığı içgörüler, potansiyel müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşim kurmamıza yardımcı oluyor.

6sense, yüksek niyetli hesapları belirlememize yardımcı olarak doğru potansiyel müşterileri hedeflememizi ve pazarlama çabalarımızı iyileştirmemizi kolaylaştırıyor. Sağladığı içgörüler, potansiyel müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşim kurmamıza yardımcı oluyor.

4. Gong (Gelir zekası ve satış performansı optimizasyonu için en iyisi)

gong aracılığıyla

RevOps liderleri veriden daha fazlasına ihtiyaç duyar; gelir sonuçlarını iyileştiren içgörülere ihtiyaç duyar. Geleneksel satış izleme araçlarının aksine Gong, aramaları, e-postaları ve toplantıları kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve analiz eder, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını vurgular.

Gong'un en iyi özellikleri

Satış konuşmalarını analiz ederek AI destekli anlaşma içgörüleriyle riskleri ve fırsatları tespit edin

En iyi performans gösteren davranışları ve koçluk fırsatlarını belirleyin

Gerçek etkileşim verilerine dayalı olarak anlaşma momentumunu izleyin

Salesforce, HubSpot ve Microsoft Dynamics ile senkronizasyon

Gong sınırlamaları

Düzenlemelere tabi sektörlerde dikkatle yönetilmelidir

Premium özellikler küçük takımlar için pahalı olabilir

Gong fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Gong puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (540+ yorum)

Gong hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı bu aracı harika buluyor:

Notlar almak, konuşmaları dinlemek, özet ve geri bildirim sağlamak için harika bir AI aracı. Sunuma odaklanmanıza yardımcı olur ve Gong benim yerime notlar alır.

Not almak, konuşmaları dinlemek, özet ve geri bildirim sağlamak için harika bir AI aracı. Sunuma odaklanmanıza yardımcı olur ve Gong benim yerime notları alır.

🧠 İlginç Bilgi: Dinamik fiyatlandırma kavramı, yaklaşık 70 yıl önce Fransız ekonomist Marcel Boiteux tarafından elektrik sektörü için geliştirildi ve o zamandan beri havayolları, oteller ve e-ticaret dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde benimsenmiştir.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Gong Alternatifleri ve Rakipleri

5. Revenue. io (AI destekli satış etkileşimi ve koçluk için en iyisi)

RevOps takımları, satış temsilcilerinin potansiyel müşterilerle etkileşimini optimize etmek için çok zaman harcar , ancak bu süreç otomatikleştirilip gerçek zamanlı olarak iyileştirilebilseydi ne olurdu?

Revenue. io, temsilcilerin en iyi uygulamaları takip etmelerine, konuşma metinlerini iyileştirmelerine ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmalarına yardımcı olmak için yapay zeka destekli konuşma ve gelir zekası platformları kullanır.

Revenue.io'nun en iyi özellikleri

Satış görüşmeleri sırasında canlı öneriler alın

Konuşma zekasını kullanarak konuşma kayıtlarını ve arama sonuçlarını analiz edin

Salesforce ve diğer önde gelen araçlarla entegre edin

Revenue.io sınırlamaları

Bazı özellikler önceden tanımlanmış iş akışları gerektirir

Inbound odaklı satış takımları için o kadar faydalı olmayabilir

Revenue. io fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Revenue. io puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Revenue.io hakkında ne diyor?

Olumlu G2 yorumları da bu görüşü yansıtıyor:

Satış Müdürümüz, Gelen Kutusu özelliklerinden, Conversation AI ile konuşmaları kolayca gözden geçirme yeteneğinden ve işaretlenen aramaları koçluk için kullanma veya arama puanlarına göre arama metinlerini iyileştirme yöntemlerinden çok memnun kaldı.

Satış Müdürümüz, Gelen Kutusu özelliklerinden, Conversation AI ile konuşmaları kolayca gözden geçirebilme yeteneğinden ve işaretlenen aramaları koçluk anları için nasıl kullandığından veya arama puanlarına göre arama metinlerini nasıl iyileştirdiğinden övgüyle bahsetti.

6. HubSpot Operations Hub (RevOps otomasyonu ve veri senkronizasyonu için en iyisi)

hubSpot Operations Hub aracılığıyla

RevOps'un en büyük zorluklarından biri veri parçalanmasıdır. Pazarlama, satış ve müşteri başarısı farklı sistemlerde çalışır ve bu da tahminleri ve karar almayı zorlaştıran tutarsızlıklara yol açar. HubSpot Operations Hub, tüm takımlar arasında verileri senkronize ederek, temizleyerek ve otomatikleştirerek bu sorunu çözer.

HubSpot Operations Hub'ın en iyi özellikleri

Entegre araçlar arasında gerçek zamanlı, çift yönlü güncellemeler sağlayın

Potansiyel müşteri değerlendirme ve anlaşma puanlama gibi RevOps süreçlerini iyileştirin

Gelir kaybını önlemek için CRM bileşenlerini çoğaltın ve temizleyin

HubSpot Operations Hub sınırlamaları

Gelişmiş otomasyonlar ücretli bir plan gerektirir

HubSpot dışındaki entegrasyonlar o kadar sorunsuz değildir

HubSpot Operations Hub fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 20 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 890 $

HubSpot Operations Hub derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,5/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (250'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar HubSpot Operations Hub hakkında ne diyor?

Capterra kullanıcısının paylaşımları:

Platform sezgiseldir ve basit bir UX/UI tasarımına sahiptir. CRM'deki veri yönetimi ve iletişim yönetimi özelliği sektörün en iyilerinden biridir.

Platform sezgiseldir ve basit bir UX/UI tasarımına sahiptir. CRM'deki veri yönetimi ve iletişim yönetimi özelliği sektörün en iyilerinden biridir.

7. Salesloft (Gelir artışı ve anlaşma hızlandırma için en iyisi)

salesloft aracılığıyla

RevOps'ta, temsilcilerin potansiyel müşterilerle nasıl etkileşim kurduğuna dair görünürlük, satış sürecindeki hareketleri izlemek kadar önemlidir. Salesloft, sıradan bir satış otomasyon aracı değildir; RevOps takımlarının anlaşma hızını optimize etmelerine yardımcı olan bir etkileşim ve satış zekası platformudur.

Salesloft'un en iyi özellikleri

Hangi tanıtım yöntemlerinin geliri artırdığını anlayın

Gerçek alıcı etkileşimini izleyin, hangi temas noktalarının anlaşmaları ilerlettiğini gösterin

Satış takımlarının en etkili erişim stratejilerine odaklanmasını sağlamak için AI destekli koçluk sağlayın

Salesloft sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler için kayıt gerekir

Bazı rakipler kadar özelleştirilebilir değil

Salesloft fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Salesloft puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Salesloft hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı, bu aracın zaman kazandırdığını belirtiyor:

Salesloft, yeni takım üyelerinin belirli potansiyel müşteriler için ne tür bir iletişim kurulması gerektiğini tam olarak bilmesini sağladı. Ayrıca, hangi tür iletişim = başarı olduğunu anlamak için çok zengin bir veriye erişiminiz olduğu anlamına da geliyor

*Salesloft, yeni takım üyelerinin belirli potansiyel müşteriler için ne tür bir iletişim kurulması gerektiğini tam olarak bilmesini sağladı. Ayrıca, artık hangi tür iletişimlerin başarıya yol açtığını anlamak için çok zengin bir veri kaynağına erişiminiz var

8. QuotaPath (Komisyon izleme ve satış tazminatı yönetimi için en iyisi)

quotaPath aracılığıyla

Komisyonları elektronik tablolarda manuel olarak izlemek, RevOps takımları için bir kabustur ve genellikle hatalara, anlaşmazlıklara ve yeniden hesaplamalarla zaman kaybına yol açar. QuotaPath, komisyon izleme ve satış tahminlerini otomatikleştirerek satış takımlarının kesin kazançlarını bilmelerini sağlar. RevOps liderlerinin, teşvikleri gelir hedefleriyle uyumlu hale getirmek için farklı ücretlendirme yapıları modellemesine olanak tanır.

QuotaPath'in en iyi özellikleri

Otomatik komisyon izleme ile ödemelerdeki anlaşmazlıkları ve hataları ortadan kaldırın

Gelir uyumu için farklı yapıları test edin

Salesforce, HubSpot ve QuickBooks gibi bulut tabanlı CRM yazılımlarıyla iş yapın

QuotaPath sınırlamaları

Bazı komisyon yapıları geçici çözümler gerektirebilir

Gelişmiş kurumsal özellikler eksik olabilir

QuotaPath fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 25 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 50 $

QuotaPath puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

QuotaPath hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

İşte bir Capterra kullanıcısının görüşü:

Quotapath'ı doğrudan CRM'imle bağlayabilmeyi ve anlaşmaların akışını izleyerek komisyonları ve ödemeleri otomatik olarak oluşturabilmemi seviyorum.

Quotapath'ı doğrudan CRM'imle bağlayabilmeyi ve anlaşmaların akışını izleyerek komisyonları ve ödemeleri otomatik olarak oluşturabilmemi seviyorum.

9. Xactly (Kurumsal teşvik ücret yönetimi için en iyisi)

xactly aracılığıyla

Xactly, karmaşık satış takımları ve karmaşık ücret planları olan büyük kurumsal şirketler için ideal bir çözüm olabilir. Temel komisyon izleme araçlarının aksine, Xactly AI destekli analitik kullanarak teşvik yapılarını optimize eder ve temsilcilerin yüksek değerli anlaşmaları kapatmak için motive olmalarını sağlar.

Xactly'nin en iyi özellikleri

AI destekli teşvik optimizasyonu ile gelirinizi artıracak ücret planları tasarlayın

Kota gerçekleştirme ve anlaşma başarısı hakkında içgörüler sağlayın

Otomatik komisyon işleme ile ödeme hatalarını ve anlaşmazlıkları önleyin

Teşvik planlarının finansal düzenlemelere uygun olmasını sağlayın

Xactly sınırlamaları

Kurumsal kullanım için özel bir başlangıç süreci gerektirir

Xactly fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Xactly puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (250+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Xactly hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı, bu aracı çevik ve özelleştirilebilir buluyor:

Doğru uygulama ve en iyi uygulamaların kullanımıyla Xactly Incent, herhangi bir ücret planı sürecini otomatikleştirebilen, kullanımı kolay bir araçtır.

Doğru uygulama ve en iyi uygulamaların kullanımıyla Xactly Incent, herhangi bir ücret planı sürecini otomatikleştirebilen, kullanımı kolay bir araçtır.

10. Asana (RevOps iş akışı ve proje yönetimi için en iyisi)

asana aracılığıyla

RevOps sadece geliri yönetmekle kalmaz, gelir takımlarının birlikte çalışma şeklini de yönetir. Özel bir RevOps aracı olmasa da Asana, işlevler arası gelir takımlarını uyumlu hale getirerek pazarlama, satış ve finans takımlarının sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını sağlar.

Asana'nın en iyi özellikleri

Ş Akışı otomasyonu ile gelir operasyon süreçlerini kolaylaştırın

Gelirleri etkileyen projeleri izleyin, onay iş akışlarını otomatikleştirin ve hesap verebilirliği sağlayın

Satış, pazarlama ve finans takımlarını tek bir yerde birleştirin

Asana sınırlamaları

Yerleşik gelir tahmini ve analizi özelliği yoktur

Gelişmiş raporlar ücretli bir plan gerektirir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13,49 $

Gelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle yazıyor:

Asana'nın, proje ayarlarından görev atama ve düzenlemeye, işbirliğine kadar takımımızın işi yapmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi bir araya getirmesini en çok takdir ediyorum.

Asana'nın, proje ayarlarından görev atama ve düzenlemeye, işbirliğine kadar işimizi yapmak için takımımızın ihtiyaç duyduğu her şeyi bir araya getirmesini en çok takdir ediyorum.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Keap Alternatifleri ve Rakipleri

En Üst Düzey RevOps Yazılımı Olarak ClickUp

Satış süreçlerini optimize ediyor, devretmeleri kolaylaştırıyor veya KPI'ları izliyor olun, ClickUp RevOps stratejinize uyum sağlar, tersi değil. Her departmanı senkronize tutarken gelirinizi verimli bir şekilde ölçeklendirmek istiyorsanız, ClickUp ihtiyacınız olan platformdur.

Yalnızca müşteri başarı verilerine ve otomasyona odaklanan geleneksel gelir operasyon araçlarının aksine, ClickUp her şeyi tek bir çatı altında toplar: satış boru hattı izleme, iş akışı otomasyonu, işbirliği ve gerçek zamanlı analitik.

Özelleştirilebilir gösterge panelleri, gelir operasyonlarınızda tam görünürlük sağlarken, CRM'ler, pazarlama platformları, dijital satış odaları ve finansal araçlarla entegrasyonlar, takımlar arasında sorunsuz bir bilgi akışı sağlar.

Gelir operasyonlarınızın kontrolünü ele almaya hazır mısınız? ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun.