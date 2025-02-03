2025'in En İyi 10 Bulut Tabanlı CRM Yazılımı

Büyüme pazarlamacılarıyla yakın bir şekilde çalışan biri olarak, yazılımları test etmek, çözümleri analiz etmek ve çeşitli işlerde araçları uygulamak için saatler harcadım.

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) platformlarının, özellikle bulut tabanlı CRM yazılımlarının, şirketlerin kaderini nasıl değiştirebileceğini gördüm. Bu sistemler, daha düşük ön maliyetler, muazzam ölçeklenebilirlik ve esneklik ile hareket halindeyken erişilebilirlik sunar. Doğru bulut CRM, oyunun kurallarını değiştirir.

Verimliliğe önem veren ve müşteriye yönelik süreçleri optimize etmeye tutkulu olan takımım ve ben, en iyi bulut tabanlı CRM platformlarını içeren bir liste hazırladık. Hadi başlayalım!

Bulut tabanlı CRM yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru bulut CRM, müşteri ilişkileri yönetiminizi geliştirmek için sorunsuz entegrasyon, sağlam güvenlik ve kullanıcı dostu erişim sunmalıdır. Bulut tabanlı CRM yazılımı seçeneklerini değerlendirirken aktif olarak aradığım özellikler şunlardır:

Güçlü iletişim yönetimi: Merkezi bir veritabanı sağlayarak müşteri verilerini verimli bir şekilde depolayan ve düzenleyen bir yazılım arayın

Kapsamlı satış süreci yönetimi: Satış döngüsü boyunca anlaşmaların ilerlemesini izlemenize, çeşitli faktörlere göre anlaşmaların kapanma olasılığını değerlendirmenize ve satış sürecinin farklı aşamalarını net bir şekilde belirlemenize olanak tanıyan bir yazılım seçin

Kapsamlı müşteri adayı yönetimi: Müşteri adayı bilgilerini yakalamanızı, potansiyel müşterileri değerlendirmenizi ve dönüşüm için onları beslemenizi sağlayan bir yazılım seçin

Sorunsuz satış otomasyonu: Yazılımın görev otomasyonu özelliğine sahip olduğundan emin olun. Takip e-postaları gönderme veya toplantı planlama gibi rutin faaliyetleri otomatikleştirerek, daha stratejik ve karmaşık görevlere odaklanmak için değerli zaman kazanabilirsiniz

Güçlü raporlama ve analiz: Eyleme geçirilebilir analizlerle desteklenen, veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olan bir yazılım edinin, böylece satış stratejilerinizi optimize edebilir ve büyümeyi hızlandırabilirsiniz

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Bulut Tabanlı CRM

İşte günümüzün en iyi 10 bulut tabanlı CRM yazılımının özeti:

1. ClickUp (En iyi hepsi bir arada CRM proje yönetimi sistemi)

ClickUp, çok yönlü bir CRM olarak da işlev gören bir verimlilik güç merkezidir. ClickUp CRM, proje yönetimini müşteri ilişkileri yönetimine entegre ederek işletmelerin müşteri etkileşimlerini stratejik hale getirmesini sağlar.

Bu Bulut CRM yazılımı, iş ihtiyaçlarına uyacak şekilde iş akışlarını özelleştirirken olağanüstü esneklik sunar. Özel Alanlar, görünümler ve iş akışlarını, ClickUp'ı pazarlama ve satış süreçlerime göre uyarlama amacıyla sıklıkla kullandım.

Ayrıca, tekerleği yeniden icat etmekten sizi kurtaran bir dizi ClickUp CRM şablonu da mevcuttur. Bu şablonlar %100 yapılandırılabilir, böylece ClickUp'ta Basit CRM Şablonu ile başlayabilir ve istediğiniz kadar gelişmiş işlere doğru ilerleyebilirsiniz!

ClickUp, tüm müşteri ilişkileri yönetimi çabalarımızın komuta merkezidir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Müşteri bilgilerini ve etkileşimlerini Çalışma Alanları, Alanlar, Klasörler, Listeler, Görevler ve daha fazlasını içeren bir proje hiyerarşisi olarak tek bir yerde merkezileştirin

ClickUp ile verilerinizi hiyerarşik bir şekilde düzenleyin

ClickUp'taki Not Defterleri'ni kullanarak fikirleri yakalayın veya müşteri etkileşimi için stratejiler oluşturun

Etkileşimli ve özelleştirilebilir gösterge panelleri yle satış performansını ölçün

ClickUp Brain ile müşterileriniz için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturun

ClickUp Brain kullanarak müşterileriniz için kişiselleştirilmiş e-postalar yazın

Zengin CRM şablon kitaplığıyla hemen harekete geçin

ClickUp sınırlamaları

Özellikle tüm özelleştirme özelliklerini kullandığınızda biraz öğrenme süreci gerektirir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5,0 (9.700+ yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (4.100+ oy)

2. HubSpot CRM (Kapsamlı satış ve pazarlama için en iyi CRM)

hubSpot aracılığıyla

Bu listede yer alan birçok bulut tabanlı CRM çözümü arasında HubSpot, kapsamlı bir büyüme platformu olarak öne çıkıyor. Bu uçtan uca pazarlama otomasyon yazılımı, satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri iş süreçlerini birleştirerek sorunsuz ve tutarlı bir müşteri deneyimi sunar

İletişim zaman çizelgesi özelliği, tüm müşteri etkileşimlerine genel bir bakış sunan bu yazılımın en sevdiğim özelliğidir.

HubSpot CRM anahtar özellikleri

İletişim bilgileri, işlem geçmişi, etkileşimler vb. tüm müşteri verilerini merkezi bir konumda depolayın ve yönetin

Potansiyel müşteri puanlama, takip ve veri girişi gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Satış sürecini görsel olarak yönetin ve anlaşma ilerlemesini veya olası darboğazları izleyin

Potansiyel müşterileri beslemek ve dönüştürmek için kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları oluşturun ve gönderin

Anahtar metrikleri izleyin ve satış performansını ölçmek için kapsamlı raporlar oluşturun

HubSpot CRM sınırlamaları

Özellikler genişledikçe, özellikle küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketler için maliyetler hızla artar

Platformun karmaşıklığı ve öğrenme eğrisinin dik olması kullanıcıları caydırabilir

HubSpot CRM fiyatlandırması

Ücretsiz Araçlar: 0

Başlangıç Müşteri Platformu: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Profesyonel Müşteri Platformu: Kullanıcı başına aylık 1.300 $

Enterprise Müşteri Platformu: 4.300 $/ay (7 koltuk)

HubSpot CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5,0 (11.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (4.100+ oy)

3. Pipedrive (Satış boru hattını görselleştirmek için en iyi bulut tabanlı CRM)

pipedrive aracılığıyla

Görsel bir insansanız, Pipedrive tam size göre. Bu Bulut CRM yazılımı, satış boru hattınızı ve CRM iş akışınızı görsel olarak sunar, böylece en küçük ayrıntıları bile gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca, boru hattında bir anlaşmanın ilerleyişini görmek inanılmaz derecede motive edicidir ve satış ve pazarlama takımlarının moralini yükseltir.

Basitliği, etkinliği ve kullanım kolaylığını seviyorum. Ancak, satış odaklı olması pazarlama ve müşteri hizmetleri gibi iş süreçleri için ideal olmayabilir.

Pipedrive'ın anahtar özellikleri

Sezgisel sürükle ve bırak fonksiyonuyla satış boru hattınızı oluşturun, yönetin ve gözlemleyin

Satış ekibinizle anlaşmaları, notları ve dosyaları paylaşarak zahmetsizce işbirliği yapın

Yerleşik satış tahmin aracını kullanarak satış ve gelir tahminleri yapın

Hiçbir şeyin gözden kaçmaması için tüm satış faaliyetlerini planlayın

Anlaşma atama, anlaşma aşamalarını güncelleme ve takip e-postaları gönderme gibi rutin ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Pipedrive sınırlamaları

Özelleştirme ve otomasyon yetenekleri, diğer bulut tabanlı CRM yazılımlarına kıyasla sınırlıdır

Raporlama işlevselliği temel düzeydedir ve büyük satış takımlarının ihtiyaç duyduğu ayrıntı düzeyini sağlamaz

Ücretsiz plan yok

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: Koltuk başına aylık 14 $

Gelişmiş: 29 $/ay/koltuk

Profesyonel: Aylık 59 $/koltuk

Güç: 69 $/ay koltuk başına

Enterprise: Koltuk başına aylık 99 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,3/5,0 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (2.900'den fazla oy)

4. Salesforce CRM (Kurumsal için en iyi tam özellikli bulut tabanlı CRM)

salesforce AppExchange aracılığıyla

En iyi bulut tabanlı CRM yazılımı örneklerinin listesi Salesforce CRM olmadan tamamlanmış sayılmaz. Salesforce Bulut CRM Yazılımı, dünya çapında birçok işletmeye güç veren amiral gemisi bir çözümdür. Ve bu mantıklıdır, çünkü özelleştirme, Salesforce bulut tabanlı CRM sisteminin parladığı alandır.

Kendi tarzınıza göre şekillendirebilir ve pazarlama, satış, müşteri hizmetleri, analitik ve daha fazlası gibi farklı kullanım alanlarında kullanabilirsiniz! Bu esnekliğin bir bedeli olduğunu ve özellikle bir startup veya küçük bir işletmeyseniz ya da küçük takımlarla çalışıyorsanız bu bedelin oldukça yüksek olabileceğini unutmayın.

Salesforce CRM'nin en iyi özellikleri

Bulut tabanlı CRM çözümünüzü belirli iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Salesforce'un veri yönetimi özelliklerinden yararlanarak müşterilerinizin 360 derecelik görünümünü ve zengin verileri elde edin

Potansiyel müşteri yönlendirme, anlaşma onayları, görev atamaları ve daha fazlası gibi karmaşık iş süreçlerini ve ş akışlarını otomatikleştirin

Kullanışlı Salesforce mobil uygulamasıyla müşteri ilişkileri yönetim sisteminizi hareket halindeyken bile yönetin

Gelişmiş analiz ve raporlama araçlarıyla satış performansına ilişkin derinlemesine içgörüler elde edin

Salesforce CRM sınırlamaları

Zor öğrenme süreci ve uzun uygulama zaman çizelgeleri

Bu listedeki diğer bulut tabanlı CRM yazılımlarıyla karşılaştırıldığında, Salesforce sezgisel olmayan bir kullanıcı arayüzüne sahiptir

Salesforce CRM fiyatlandırması

Başlangıç Paketi: Kullanıcı başına aylık 24 $

Pro Suite: Kullanıcı başına aylık 100 $

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 165 ABD doları

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $

Einstein 1 Satış: Kullanıcı başına aylık 500 $

Salesforce CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5,0 (20.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5,0 (18.400+ oy)

5. Zendesk Sell (Satış odaklı müşteri desteği için en iyi bulut tabanlı CRM)

zendesk Sell aracılığıyla

Zendesk, tescilli Zendesk Sell platformuyla satış takımının taleplerine yanıt verir. Zendesk'in ünlü kullanıcı dostu arayüzünün eski özelliklerini devam ettirir. Anlaşma süreci kolaydır ve iletişim yönetimi sağlamdır.

Ayrıca, Zendesk ekosistemiyle entegre bir SaaS CRM çözümünden de yararlanabilirsiniz! Ancak, Zendesk'in odak noktası pazarlama ve satıştan çok müşteri desteği olduğu için, bu bulut CRM sistemi hala bir ilerleme aşamasındadır ve bence daha fazla geliştirilmesi gerekmektedir.

Zendesk Sell'in en iyi özellikleri

Satış ve müşteri desteğini birleştirmek için Zendesk ekosistemiyle, özellikle Zendesk Support ile entegre edin

Kullanıcıların fırsatları izlemesine ve fırsatları belirlemesine olanak tanıyan sezgisel ve görsel bir arayüz kullanarak satış sürecinizi kolaylaştırın

AI araçlarını kullanarak potansiyel müşteri verilerini analiz edin ve yüksek dönüşüm oranına sahip potansiyel müşterilere öncelik vermek için puanlar atayın

Entegre bir e-posta merkezi aracılığıyla potansiyel müşteriler, müşteri adayları ve müşterilerle iletişim kurun

Zendesk Sell mobil uygulaması ile satış süreçlerinizi yönetin ve müşteri verilerinize erişin

Zendesk Sell sınırlamaları

Özel bulut tabanlı CRM yazılımlarına kıyasla yalnızca temel özellik ve işlevler sunar

Pazarlama otomasyonu yetenekleri sınırlıdır

Zendesk Sell fiyatlandırması

Satış Takımı: Ajan başına aylık 25 $

Sell Growth: 69 $/ay, temsilci başına

Sell Professional: Ajan başına aylık 149 $

Zendesk Sell puanları ve yorumları

G2: 4,2/5,0 (480+ yorum)

Capterra: 4,3/5,0 (150+ oy)

6. Copper (Yeni kurulan ve küçük işletmeler için en iyi bulut CRM)

copper aracılığıyla

Copper, yeni başlayanlar için iyi bir CRM'dir. CRM sağlayıcısı, kullanıcıların dikkatini gereksiz özelliklerle dağıtmak yerine basitlik ve kullanışlılığa odaklanmıştır. Bu, işletmelerin sadece CRM verilerini analiz etmekle kalmayıp müşteri ilişkileri kurmasına da olanak tanır. Ayrıca Google Workplace ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, bu da zaten bu ekosistemde çalışıyorsanız mükemmel bir seçimdir.

Ancak bu basitlik, daha derin veri analitiği, karmaşık otomasyon ve büyük satış takımları isteyen işletmeler için Copper CRM'nin bir sınırlamasıdır.

Copper'ın en iyi özellikleri

Copper CRM yazılımını doğrudan Gmail veya Google Takvim uygulamalarından yönetin

"İlişki Aşamaları" ve "Yaşam Etkinlikleri" özelliklerine sahip kullanıcı dostu bir arayüzle, iletişim yönetimi yerine ilişki kurmaya öncelik verin

Gmail ile entegre etmek ve etkileşim geçmişini kaydetmek için Posta birleştirme özelliğini kullanarak e-posta iletişimini kişiselleştirin

Görsel araçları kullanarak anlaşma ilerlemesini izleyin ve satış sürecini yönetin

Müşteri bilgileri ve iyileştirme alanları elde etmek için raporlar oluşturun

Copper sınırlamaları

Google Çalışma Alanı'na bağımlılığı, Google ekosisteminde çalışmayanlar için bir sınırlama olabilir

Sınırlı özellik seti nedeniyle hızla büyüyen işletmeler için uygun değildir

Copper fiyatlandırması

Başlangıç: Koltuk başına aylık 12 $

Temel: Aylık 29 $/koltuk

Profesyonel: Aylık 69 $/koltuk

İş: Koltuk başına aylık 134 $

Copper derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5,0 (1.120+ yorum)

Capterra: 4,4/5,0 (580+ oy)

7. Engagebay (Hepsi bir arada yönetim için en uygun fiyatlı bulut tabanlı CRM)

engagebay aracılığıyla

Engagebay, tüm müşteri yönetimi stratejilerinizi uygulamak için bir araçtır. Bu bulut CRM, pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri için kapsamlı araçlar sunar. Bu özellikleri kullanım kolaylığıyla dengeler, bu da popülerliğinin ardındaki en önemli nedenlerden biridir.

Bununla birlikte, uygun fiyatı, her tür ve boyuttaki işletme için en iyi bulut tabanlı CRM'lerden biri olmasını sağlar. Ancak, her işi yapmaya çalışmak, hiçbirinde uzman olamama anlamına gelir. Pazarlama otomasyonu veya satış boru hattı yönetimi için özel bir aracın sahip olabileceği uzmanlık derinliği yoktur.

Engagebay'in en iyi özellikleri

Potansiyel müşterileri yakalamak için çekici açılış sayfaları ve formlar tasarlayın ve yayınlayın

Sosyal medya etkileşimlerini, yayın programını ve markadan bahsetmeleri takip edin

Sorunları takip etmek ve çözmek için bilet sistemi aracılığıyla müşteri desteğini merkezileştirin

Satış iş akışlarını otomatikleştirerek satış sürecini optimize edin

Tek bir platform üzerinden pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri genelinde KPI'ları izleyin

Engagebay sınırlamaları

Temel CRM işlevlerinin ötesinde aşırı sayıda özellik, platformun şişkin olduğunu gösterebilir

Kullanıcı arayüzü karmaşık ve gezinmesi zor

Engagebay fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Temel: Kullanıcı başına aylık 12,99 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 49,99 $

Pro: 79,99 $/ay kullanıcı başına

Engagebay puanları ve yorumları

G2: 4,6/5,0 (326 yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (728 oy)

8. Less Annoying CRM (En sorunsuz, kullanımı kolay bulut tabanlı CRM yazılımı)

via Less Annoying CRM

Less Annoying CRM, eğlenceli isminin hakkını veriyor. Tazeleyici bir şekilde anlaşılır ve karmaşıklık içermeyen temel bir CRM veritabanına ihtiyaç duyan küçük işletmeler için ideal. Bulut CRM sağlayıcısı, yalnızca temel CRM fonksiyonlarına odaklanmıştır.

Bu CRM çözümüyle müşteri ilişkilerini yönetebilirsiniz, ancak satış sürecini otomatikleştirmesi, uçtan uca manuel veri girişini ortadan kaldırması, gelişmiş raporlama yapması ve daha fazlasını beklemeyin. Diğer bir deyişle, yüksek büyüme ihtiyaçları olan işletmeler için çevik bir CRM arıyorsanız başka bir yere bakmanız gerekecektir.

Less Annoying CRM'nin en iyi özellikleri

Not ekleme, etkileşimleri izleme ve segmentasyon gerçekleştirme özellikleriyle desteklenen iletişim ve müşteri adayı yönetimini basitleştirin

Potansiyel müşteri tercihlerine göre satış sürecindeki anlaşma aşamalarını kişiselleştirin

Satış temsilcilerinin performansı, satış fırsatlarının değeri, satış tahminleri ve daha fazlası hakkında ayrıntılı raporlar oluşturun

Gmail ve Zapier gibi popüler araçlarla entegre ederek işlevselliği artırın

Daha az can sıkıcı CRM sınırlamaları

Herhangi bir mobil uygulama sunmaz

Sınırlı özellikler, entegrasyon eksikliği ve temel raporlama

Daha az can sıkıcı CRM fiyatlandırması

kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise planı da istek üzerine mevcuttur

Daha az can sıkıcı CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,9/5,0 (593 yorum)

Capterra: 4,8/5,0 (595 oy)

9. Monday Sales CRM (En iyi görsel iş yönetimi ve satış platformu)

via Monday

Monday, CRM ve proje yönetimini birleştiren bir başka CRM platformudur. Bulut tabanlı CRM'nin görsel yapısı, kullanıcılara yeni bir bakış açısı sunar ve tüm satış süreçleri ve faaliyetleri hakkında üst düzey bir görünüm sağlar. Tercihlerinize göre özelleştirebilir ve verileri birden fazla kanalda etkili bir şekilde düzenleyebilirsiniz. İyi bir bulut CRM olmasına rağmen, karmaşık satış süreçlerini yönetmek için gereken derinliğe sahip olmadığı için en iyi bulut tabanlı CRM sistemleri listemizde ilk sırada yer almamaktadır.

Monday Sales'ın en iyi özellikleri

Kanban tarzı panoları kullanarak satış ekipleriyle anlaşmalar üzerinde görsel olarak işbirliği yapın

Gmail, Slack, Zoom gibi popüler araçları entegre ederek işbirliği ve iletişimi ayarlayın

Satış temsilcilerinize hedefler belirleyin ve ilerlemeyi görsel olarak izleyin

Pipeline verilerine dayalı olarak gelecekteki satış ve gelirleri tahmin edin

Potansiyel müşteri durumunu güncelleme, takımları son tarihlere ilişkin bilgilendirme ve takip e-postaları gönderme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Monday Satış sınırlamaları

Diğer gelişmiş CRM sistemlerinde yaygın olan bazı gelişmiş özellikler eksiktir

Özellikle büyük satış takımlarınız varsa, daha yüksek ön maliyetler

Monday Satış fiyatları

Temel CRM: Aylık 15 $/koltuk

Standart CRM: Koltuk başına aylık 20 $

Pro CRM: Aylık 33 $/koltuk

Enterprise: Özel teklif

Monday Satış derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5,0 (763 yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (389 yorum)

10. Apptivo (En iyi hepsi bir arada bulut tabanlı iş yönetimi CRM sistemi)

apptivo aracılığıyla

Apptivo, CRM aracı olarak işlev görebilen çok yönlü bir iş uygulamasıdır. Hatta, özelliklerini genişleterek onu müşteri adayı yönetimi yazılımı, müşteri başarı yazılımı veya hatta bir proje yönetimi platformu olarak kullanabilirsiniz.

Birden fazla gereksinim için tek bir çözüm arayan işletmeler için sağlam bir seçenektir. Ancak, bu çeşitlilik, Apptivo'nun bu göreve özel olarak tasarlanmış bulut tabanlı CRM sistemlerine kıyasla yeteneklerini sınırlamaktadır.

Apptivo'nun en iyi özellikleri

Tetikleyiciler, eylemler veya birden çok adım aracılığıyla satış sürecini otomatikleştirin

Merkezi bir bilet sistemi kullanarak soruları yanıtlarken müşteri hizmetleri takımlarını güçlendirin

Mobil uygulamalarla hareket halindeyken müşteri verilerine erişin ve CRM'yi yönetin

Anahtar metrikleri ve KPI'ları görselleştirmek ve izlemek için gösterge panellerini özelleştirin

Gelişmiş analitiklerle içgörüler elde edin ve veriye dayalı kararlar alın

Apptivo sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, büyük veri kümelerinde performans düşüşü yaşıyor

Uygulamayı çalıştırmak için internet bağlantısı gereklidir

Apptivo fiyatlandırması

Lite: Kullanıcı başına aylık 20 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 30 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 50 $

Enterprise: Özel teklif

Apptivo puanları ve yorumları

G2: 4,4/5,0 (199 yorum)

Capterra: 4,4/5,0 (712 oy)

ClickUp ile Kalıcı Müşteri İlişkileri Kurun

En iyi bulut tabanlı CRM sistemleri listem bu kadar. Doğru bulut tabanlı CRM çözümünü seçmek için, mevcut iş akışlarınız ve teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan, güçlü özellikler sunan ve eyleme geçirilebilir içgörüler üreten bir çözüm arayın. Satış verimliliğinizde ve müşteri memnuniyetinde önemli bir artış göreceksiniz.

Listemdeki tüm CRM çözümlerinin farklı güçlü ve zayıf yönleri olsa da, ClickUp her zaman üstün performans sunar. ClickUp'ta bir CRM oluşturmak, CRM ve proje yönetimine bütünsel bir yaklaşım sağlar. Özelleştirilmiş iş akışları oluşturabilir, zamanı takip edebilir, belgeleri yönetebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. En önemlisi, pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri kaynaklarını serbest bırakarak bu ekiplerin ilişki kurmaya odaklanmasını sağlar.

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