Daha İyi Yazım için En İyi 10 AI Kelime Sayacı

Hiç yazmaya o kadar daldınız ki kelime sınırını unuttunuz mu?

Hepimiz bu durumu yaşamışızdır.

🧠 İlginç Bilgi: Ortalama bir kişi dakikada 40 kelime yazarken, profesyonel bir daktilograf dakikada 80 kelimenin üzerine çıkabilir!

Ödev üzerinde çalışan bir öğrenci ya da SEO için optimizasyon yapan bir pazarlamacı olun, kelime sayısını takip etmek dikkat etmeniz gereken bir başka görevdir. Neyse ki, çoğu belge işlemcisinde bu işi yapmak için yerleşik bir kelime sayacı vardır.

Bununla birlikte, günümüzün AI kelime sayıcıları kelimeleri saymaktan daha fazlasını yapar. Okunabilirliği artırabilir, gramer kontrolleri yapabilir, intihal tespit edebilir ve yazım stilinizi iyileştirebilir.

Eğer ekstra bir şey arıyorsanız, daha hızlı yazmanıza yardımcı olacak en iyi AI kelime sayıcılarından bazılarını bir araya getirdik!

En İyi AI Kelime Sayıcılarına Genel Bakış

Araç Anahtar özellikler En Uygun fiyatlandırma ClickUp Yerleşik kelime/karakter sayacı, AI yazma asistanı, şablonlar, işbirliği, görev entegrasyonları içeren belgeler Takımlar, yazarlar, içerik oluşturucular Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar 7 $'dan başlar Grammarly Dilbilgisi/yazım denetimi, stil önerileri, üslup algılama, intihal denetleyicisi Yazarlar, öğrenciler, profesyoneller Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar 30 $'dan başlar Hemingway Düzenleyici Okunabilirlik analizi, cümle yapısı, pasif yapıları ve zarfları vurgular Blog yazarları, öğrenciler, kısa ve öz yazanlar Ücretli planlar 8,33 $'dan başlar ProWritingAid Dilbilgisi, stil, okunabilirlik, ayrıntılı raporlar, entegrasyonlar Yazarlar, düzenleyiciler, akademisyenler aylık 10 $ Google Dokümanlar Gerçek zamanlı işbirliği, kelime sayısı, yorumlar, bulut depolama Takımlar, öğrenciler, uzaktan çalışma Google hesabı ile ücretsiz Microsoft Word Kelime/karakter sayısı, şablonlar, gelişmiş biçimlendirme, işbirliği Profesyoneller, iş dünyası, akademisyenler Ücretli planlar 9,99 $'dan başlar Quillbot Paraphrasing, gramer kontrolü, özetleyici, alıntı oluşturucu Öğrenciler, araştırmacılar, içerik oluşturucular Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar 4,17 $'dan başlar Özgünlük. ai İntihal algılama, AI içerik algılama, kelime/karakter sayısı İçerik ajansları, yayıncılar Ücretli planlar 14,95 $'dan başlar Wordcounter. ai Kelime/karakter sayısı, anahtar kelime yoğunluğu, okunabilirlik, dışa aktarma seçenekleri Yazarlar, SEO uzmanları Ücretsiz ZeroGPT AI içerik algılama, kelime/karakter sayımı, intihal kontrolü Eğitimciler, yayıncılar, öğrenciler Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar 9,50 $'dan başlar

AI kelime sayıcılarda nelere dikkat etmelisiniz?

AI kelime sayıcıların doğru kelime sayımından daha fazlasını yaptığından bahsetmiştik. Kelime sayacı AI aracından en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için aşağıdaki özelliklere dikkat edin:

Gerçek zamanlı kelime ve karakter sayımı : Yazarken anında cümle sayısını, kelime sayısını ve karakter sayısını gösteren bir araç seçin. Bu tür anlık geri bildirim, kelime sayısı gereksinimlerini karşılamanıza ve manuel olarak kontrol etmek zorunda kalmadan herhangi bir kelime sınırının içinde kalmanıza olanak tanır

Okunabilirlik ve karmaşıklık analizi : Kelime sayısını paylaşmanın yanı sıra, okunabilirlik puanları (ör. Flesch-Kincaid) sağlayan bir AI kelime sayacı aracı seçin ve cümle yapısı, karmaşıklık, edilgen yapı vb. analiz ederek iyileştirmeler önerin, okuma seviyesini optimize edin

Dilbilgisi ve stil önerileri : Yazım hataları, eksik noktalama işaretleri vb. gibi dilbilgisi hatalarını belirleyen ve düzelten bir AI kelime sayacı aracı seçin. Ayrıca, yazma hedeflerinize ulaşmak için stil önerileri sunmalı, garip ifadeler ve netlik sorunlarını vurgulayarak yazınızı daha profesyonel ve kusursuz hale getirmelidir

AI destekli özetleme : Uzun metinleri anahtar noktalara indirgeyen özetleme özellikli yüksek kaliteli AI kelime sayma araçlarını tercih edin. Bu özellik, uzun belgelerden hızlı bir şekilde içgörü elde etmek isteyen öğrenciler, profesyoneller ve içerik oluşturucular için özellikle kullanışlıdır

Anahtar kelime yoğunluğu ve SEO bilgileri : İçerik pazarlamacıları ve yazarlar, SEO gereksinimlerini optimize etmek ve dengelemek için anahtar kelime yoğunluğunu izleyen bir kelime sayacı aracı aramalıdır

İntihal ve AI tarafından oluşturulan içerik algılama : Üniversiteye giriş makalelerini değerlendiren eğitimciler, AI tarafından oluşturulan içeriği ve intihali algılayan bir kelime sayacı aracı seçmelidir. Bu, metnin özgünlüğüne güvenilirlik katar

Tahmini okuma süresi hesaplaması: İlgi çekici ve zaman bilincine sahip içerikler oluşturmanıza yardımcı olacak, tahmini okuma süresi veya konuşma süresi veren bir kelime sayacı aracını tercih edin

➡️ Daha Fazla Bilgi: Her Yazarın İhtiyacına Uygun En İyi Yazma Araçları

En İyi AI Kelime Sayıcılar

İşte, tüm belgede kaç kelime olduğunu göstermenin ötesinde daha fazlasını sunan en iyi kelime sayacı araçlarının listesi:

1. ClickUp (Entegre yazma ve verimlilik için en iyisi)

Hemen deneyin ClickUp Docs + ClickUp Brain'in güçlü kombinasyonu ile kelime sınırınızı aşmadan takımınızla işbirliği içinde çalışın

ClickUp, yapay zeka destekli yazma, kelime sayma ve belge işbirliğini tek bir çalışma alanına paketleyen iş için her şeyi içeren bir uygulamadır! Yazarlar, pazarlamacılar ve takımlar için tasarlanan ClickUp, kelime sayma, akıllı öneriler ve işbirliği araçlarını sorunsuz bir şekilde bir araya getirerek, basit bir sayıcıdan daha fazlasına ihtiyaç duyan profesyoneller için mükemmel bir çözüm sunar.

ClickUp Brain, tüm yazma ve düzenleme görevlerini üstlenen bir AI asistanıdır. Yazılı içerik oluşturmak, özetlemek, çevirmek ve daha fazlasını yapmak için kullanabilirsiniz. Bu AI aracı, yeni içerik fikirleri oluşturarak, makaleler taslaklayarak ve hatta uzun belgeleri saniyeler içinde özetleyerek yazma sürecinizi hızlandırır.

Şirketinizin en son ürün lansmanı için bir blog yazısı hazırladığınızı hayal edin. Anahtar noktalarınızı paylaşmanız yeterlidir, ClickUp Brain ilgi çekici bir makale taslağı oluşturur, akılda kalıcı başlıklar önerir ve yazınızı netlik ve etki için düzeltir. Ayrıca, gelecekteki gönderiler için yeniden kullanılabilir şablonlar oluşturabilir, içeriğinizi küresel kitleler için çevirebilir ve tüm araştırmalarınızı tek bir yerde düzenleyebilirsiniz.

ClickUp Brain'in yapay zeka destekli yazma yardımıyla markanıza uygun bloglar, raporlar, e-postalar ve daha fazlasını oluşturun

ClickUp Brain'i yazma asistanınız olarak kullanarak zaman kazanır, yaratıcılığınızı artırır ve mesajınızın her zaman hedefe ulaşmasını sağlarsınız.

Temel kelime sayıcıların aksine, ClickUp merkezi bir takım merkezi ayarlayarak oldukça etkili bir çözüm sunar. Belgeleri paylaşmanıza, projeleri izlemenize, iş akışlarını optimize etmenize ve daha fazlasını tek bir yerden yapmanıza olanak tanır.

ClickUp Docs, belgeleri işbirliği içinde oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır. Takımınız belge üzerinde çalışırken, yerleşik kelime sayacı belgedeki kelime sayısını gerçek zamanlı olarak gösterir ve kelime sayısı gereksinimlerini karşılamanıza yardımcı olur.

Ayrıca, ClickUp Docs otomatik kaydetme özelliği ile her şeyi bulutta kaydeder ve tek bir doğru kaynak oluşturmak için sürüm geçmişini saklar.

İçerik oluştururken, iş belgelerinde işbirliği yaparken veya yazma becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, ClickUp her kelimenin anlamlı ve yüksek kaliteli yazılara katkıda bulunmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp AI'yı kullanarak tüm belgeleri veya seçilen metinleri özetleyin, böylece yönetici özetleri veya hızlı genel bakışlar oluşturmak kolaylaşır

Takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın; yorum ekleyin, eylem öğeleri atayın ve değişiklikleri doğrudan belgenizde izleyin

Yazınızı ClickUp Görevleri aracılığıyla doğrudan görevlere bağlayın, böylece taslakları atayabilir, son tarihler belirleyebilir ve proje işinizle birlikte ilerlemeyi izleyebilirsiniz

Belgelerinizin önceki sürümlerine erişin, değişiklikleri karşılaştırın ve gerekirse önceki taslakları geri yükleyin

Yan çubukları gizleyen ve diğer içeriği karartarak yazmaya konsantre olmanızı sağlayan Odak Modu ile dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırın

Daha iyi izleme ve raporlama için yazma görevlerinize kelime sayısı hedefleri, okuma seviyesi veya içerik durumu gibi Özel Alanlar ekleyin

ClickUp'ta otomasyonlar kurarak yazma görevlerini iş akışınızda taşıyın, düzenleyicileri bilgilendirin veya taslaklar incelemeye hazır olduğunda durumları güncelleyin

Tutarlılığı korumak ve tekrarlayan yazma projelerinde zaman kazanmak için blog gönderileri, raporlar veya özetler için şablonlar kullanın veya oluşturun

ClickUp AI'yı kullanarak son yazma etkinliklerinizden hızlı bir şekilde takım güncellemeleri veya standup notları oluşturun

Bağlı Arama özelliğini kullanarak tüm belgelerinizde, görevlerinizde ve yorumlarınızda anında arama yapın ve belirli içerikleri, anahtar kelimeleri veya referansları bulun

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikler yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

Pontica Solutions'ın Hesap Direktörü Dayana Mileva, ClickUp hakkında şunları söylüyor:

Organizasyonumuzdaki yenilikçi zihinler her zaman daha iyi olmak için çaba gösterir ve bir dakika, bir saat, hatta bazen bir gün daha kazanabileceğimiz yollar arar. ClickUp, geriye dönüp baktığımızda Excel tabloları ve Word belgeleri gibi kullanışsız araçlarla halletmeye çalıştığımız birçok sorunu çözdü.

Organizasyonumuzdaki yenilikçi zihinler her zaman daha iyi olmak için çaba gösterir ve bir dakika, bir saat, hatta bazen bir gün daha kazanabileceğimiz yollar arar. ClickUp, geriye dönüp baktığımızda Excel tabloları ve Word belgeleri gibi kullanışsız araçlarla halletmeye çalıştığımız birçok sorunu çözdü.

2. Grammarly (AI destekli gramer ve stil önerileri için en iyisi)

grammarly aracılığıyla

Grammarly, gelişmiş dilbilgisi ve yazım denetimi özellikleriyle tanınır, ancak aynı zamanda hassas bir yapay zeka destekli kelime sayacı olarak da işlev görür. Bu yapay zeka ile geliştirilmiş dilbilgisi denetleyicisi, yazarların, öğrencilerin ve profesyonellerin kelime sayısını izlemelerine yardımcı olurken, okunabilirlik, üslup ve netlik hakkında da bilgiler sunar.

Grammarly'nin gerçek zamanlı güncellemeleri, belirli uzunluk gereksinimlerini karşılaması gereken denemeler, raporlar veya içerikler üzerinde çalışanlar için mükemmel bir yardımcıdır. Grammarly, kelime saymanın ötesinde, cümle yapısı, özlülük ve kelime tekrarları hakkında da bilgiler sağlar. Sezgisel arayüzü, sadece kelime sınırınıza uymakla kalmayıp, yazınızı da iyileştirmenizi sağlar.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Tüm belge türlerinde gerçek zamanlı güncellemelerle kelime sayısını zahmetsizce takip edin

Cümle uzunluğu, netlik ve ilgi çekicilik hakkında bağlamsal bilgiler alın

Tutarlılığı kaybetmeden uzunluk gereksinimlerini karşılamak için yazınızı ayarlayın

Tarayıcı uzantıları ve masaüstü uygulamaları ile platformlar arasında entegre edin ve sorunsuz izleme sağlayın

Grammarly sınırlamaları

Her zaman %100 doğru sonuç vermeyen Grammarly, bazen doğru cümleleri hata olarak işaretleyebilir

Temel kelime sayısı izlemenin ötesinde ayrıntılı analizler için premium sürüm gereklidir

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Üye başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Grammarly puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.100+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Grammarly hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Grammarly'yi bir süredir kullanıyorum ve sonuçlardan çok memnunum. Birçok geleneksel yazım veya dilbilgisi denetleyicisinin aksine, bu platform temel özelliklerin çok ötesine geçiyor. Resmi bir e-posta, rapor, akademik makale veya hatta yaratıcı içerik gibi üzerinde çalıştığınız metin türüne uyum sağlayarak yazınızı geliştirmenize yardımcı olur ve daha da önemlisi, hedef kitlenizi dikkate alır.

Grammarly'yi bir süredir kullanıyorum ve sonuçlardan çok memnunum. Birçok geleneksel yazım veya dilbilgisi denetleyicisinin aksine, bu platform temel özelliklerin çok ötesine geçiyor. Resmi bir e-posta, rapor, akademik makale veya hatta yaratıcı içerik gibi üzerinde çalıştığınız metin türüne uyum sağlayarak yazınızı geliştirmenize yardımcı olur ve daha da önemlisi, hedef kitlenizi de dikkate alır.

➡️ Daha Fazla Bilgi: Yazarların Dikkat Dağınıklığını Önlemesi ve Zamandan Tasarruf Etmesi için En İyi Verimlilik Uygulamaları

3. Hemingway Düzenleyici (Okunabilirliği ve özlülüğü iyileştirmek için en iyisi)

hemingway Düzenleyici aracılığıyla

Hemingway Editor, doğru kelime sayımı sağlarken okunabilirliğe odaklanan benzersiz bir AI yazma aracıdır. Bu çevrimiçi araç, cümle karmaşıklığını ve laf kalabalığını gerçek zamanlı olarak analiz ederek, özlü ve etkili metinler yazmayı amaçlayan yazarlara fayda sağlar.

Hemingway sadece kelimeleri saymakla kalmaz, aynı zamanda gereksiz zarfları, karmaşık cümleleri ve pasif yapıları da vurgular, böylece içeriğinin kısa ve etkili olmasını isteyenler için mükemmel bir araçtır. Kolay okunur arayüzü, gereksiz dikkat dağınıklıkları olmadan kelime izlemeyi basitleştirir.

Hemingway Düzenleyici'nin en iyi özellikleri

Uzun cümleleri belirleyin ve gereksiz karmaşıklığı azaltın

Cümle uzunluğu hakkında gerçek zamanlı geri bildirim ile özlülüğü koruyun

Metni diğer yazma platformlarında kullanmak için sorunsuz bir şekilde dışa aktarın

Aktif internet bağlantınız olmasa bile erişin

Hemingway Düzenleyici sınırlamaları

Diğer kelime işlemcilere kıyasla sınırlı biçimlendirme seçenekleri

Bulut depolama ile entegrasyon yoktur ve kullanıcılar içeriği manuel olarak kaydetmeli ve aktarmalıdır

Hemingway Düzenleyici fiyatlandırması

Ücretsiz

Hemingway Editor Plus (Bireysel 5K): 18,33 $/ay

Hemingway Editor Plus (Bireysel 10K) : 12,50 $/ay

Hemingway Editor Plus (Takım 5K): Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Hemingway Düzenleyici derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Hemingway Düzenleyici hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Yazarken ölçüm yapmasını seviyorum. Geniş bir kitleye yazarken iyi bir ölçüt ve tutarlı bir yöntem. Yazılarımı çok erişilebilir hale getiriyor.

Yazarken ölçüm yapmasını seviyorum. Geniş bir kitleye yazarken iyi bir ölçüt ve tutarlı bir yöntem. Yazılarımı çok erişilebilir hale getiriyor.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı yapay zeka araçlarına güveniyor. Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapabilen çok yönlü yetenekleri, bu araçların çeşitli rollerde ve sektörlerde bu kadar popüler olmasının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya bir soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili anahtar vergisi ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile bu sorun ortadan kalkar. Çalışma alanınızda yer alır, üzerinde çalıştığınızı bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir! ClickUp ile verimliliğinizi 2 kat artırın!

4. ProWritingAid (Ayrıntılı yazım analizi ve geri bildirim için en iyisi)

proWritingAid aracılığıyla

ProWritingAid, kullanıcıların belge uzunluğunu verimli bir şekilde izlemelerine yardımcı olan entegre bir kelime sayacı ile kapsamlı bir AI destekli yazma asistanı sunar. Yazarlar, düzenleyiciler ve içerik oluşturucular için ideal olan bu araç, kelime sayısını izler ve stil iyileştirmeleri ve gramer kontrolleri dahil olmak üzere ayrıntılı yazma önerileri sunar.

ProWritingAid'in öne çıkan özelliği, cümle uzunluğundan aşırı kullanılan kelimelere kadar her şeyi analiz ederek bağlamsal geri bildirim sunmasıdır.

ProWritingAid'in en iyi özellikleri

20'den fazla raporla derinlemesine gramer ve stil analizi yapın

Özellikle yaratıcı yazılar için kelime akışı ve paragraf dengesi hakkında içgörülerle hızı optimize edin

Romanlar ve iş raporları dahil olmak üzere farklı içerik türleri için kelime sınırlarını özelleştirin

Kelime dağarcığınızı geliştirmek için uygulama içi eş anlamlılar sözlüğü ve kelime önerileri alın

ProWritingAid sınırlamaları

Büyük belgelerde işlem hızı yavaştır.

Tüm özellikler için pahalı olması, bazı kullanıcıları ProWritingAid alternatiflerini keşfetmeye yönlendiriyor

ProWritingAid fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : 30 $/ay

Premium Pro: 36 $/ay

ProWritingAid derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (490+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ProWritingAid hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

ProWritingAid inanılmaz derecede zengin özelliklere sahiptir. Ne tür bir dil (iş, gündelik, akademik vb.) seçeceğinizi belirleyebilirsiniz ve öneriler genellikle son derece isabetlidir. Yazılım, dolgu kelimeleri belirlemede ve metni düzeltmede, tabii ki yazım hatalarını düzeltmede özellikle mükemmeldir!

ProWritingAid inanılmaz derecede zengin özelliklere sahiptir. Ne tür bir dil (iş, gündelik, akademik vb.) seçeceğinizi belirleyebilirsiniz ve öneriler genellikle son derece isabetlidir. Yazılım, dolgu kelimeleri belirlemede ve metni düzeltmede, tabii ki yazım hatalarını düzeltmede özellikle mükemmeldir!

🧠 İlginç Bilgi: Yaklaşık 345 milyon abonesi ve tahmini 321 milyon aktif kullanıcısıyla Microsoft 365'te, Microsoft Word'ü de içeren çok sayıda belge, elektronik tablo ve sunum oluşturulmaktadır!

5. Google Dokümanlar (Gerçek zamanlı işbirliği ve bulut depolama için en iyisi)

google Dokümanlar aracılığıyla

Google Dokümanlar, AI destekli belge paketine kolay erişilebilir bir kelime sayacı entegre eden popüler bir bulut tabanlı yazma platformudur. Yazarlar, öğrenciler ve profesyoneller içerik taslakları hazırlarken kelime sayısını anında kontrol edebilir, bu da onu uzunluk gereksinimleri katı olan projeler için mükemmel bir araç haline getirir.

Google Dokümanlar, birden fazla kullanıcının aynı belge üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışmasına ve proje belgelerini merkezileştirmesine olanak tanır. Ayrıca, Google Drive ile entegrasyonu sayesinde tüm dosyalar güvenli bir şekilde saklanır ve her yerden erişilebilir.

Google Dokümanlar'ın en iyi özellikleri

Değişiklikleri ve kelime sınırlarını izlerken verimli bir şekilde işbirliği yapın

Belgeleri otomatik olarak buluta kaydedin, veri kaybını önleyin

Kelime sayısını izlerken sesle yazma özelliğini kullanarak metin dikte edin

Temel gramer ve yazım denetimi özelliklerine erişin

Google Dokümanlar sınırlamaları

Sınırlı AI destekli gramer kontrolleri ve stil önerileri

Çevrimdışı erişim için manuel kurulum ve yalnızca bir hesapla bağlantı gerekir

Google Dokümanlar fiyatlandırması

Google hesabı ile ücretsiz

Google Dokümanlar değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (28.360+ yorum)

Google Dokümanlar hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu Google Dokümanlar hakkında şunları söylemiştir:

Çalışma akışını kesintiye uğratmadan, aynı anda düzenleme yapma veya yorum ekleme ve değişiklik önerilerinde bulunma gibi iş arkadaşlarıyla işbirliği yapmanın ne kadar kolay olduğunu seviyorum. Paylaşım seçenekleri de harika; Google Çalışma Alanı etki alanına, belirli e-posta adreslerine veya yalnızca belirli bağlantılara sahip kişilere göre paylaşımı sınırlayabilirsiniz.

Belgenin akışını kesintiye uğratmadan, aynı anda düzenleme yapma veya yorum ekleme ve değişiklik önerilerinde bulunma gibi iş arkadaşlarıyla işbirliği yapmanın ne kadar kolay olduğunu seviyorum. Paylaşım seçenekleri de harika, Google Çalışma Alanı etki alanına, belirli e-posta adreslerine veya yalnızca belirli bağlantılara sahip kişilere göre paylaşımı sınırlayabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: AI'nın belgeleme işlerinin ağır yükünü üstlenmesine izin verin, böylece siz odaklanmaya devam edin. Nasıl mı? AI, biçimlendirmeyi otomatikleştirir, hataları yakalar ve okunabilirliği artırır, sizi önemli görevlerden kurtarır. Ayrıca, içeriği kişiselleştirir, maliyetleri azaltır ve gerçek zamanlı takım işbirliğini destekler.

6. Microsoft Word (AI geliştirme özelliği ile geleneksel yazım için en iyisi)

microsoft Word aracılığıyla

İlk olarak 1983 yılında piyasaya sürülen Microsoft Word, en güvenilir kelime işleme yazılımlarından biri olmaya devam ediyor. Gerçek zamanlı olarak güncellenen güvenilir bir kelime sayacı sunar.

Raporlar, araştırma makaleleri veya yaratıcı içerikler hazırlarken, Word'ün entegre kelime sayma özelliği, kullanıcıların gerekli sınırlar içinde kalmasına yardımcı olur. MS Word'ün okunabilirlik, karakter sayısı ve tahmini okuma süresi ile ilgili içgörüler, onu profesyoneller için mükemmel bir seçenek haline getirir.

Basit metin düzenleme özellikleriyle başlayan Microsoft Word, artık gramer ve stil önerileri, tahmini metin ve konuşmayı metne dönüştürme gibi yapay zeka destekli özelliklerle donatılmıştır. Yapay zeka destekli düzenleme araçları, kelime sayısının sadece bir sayı değil, rafine bir yazma sürecinin parçası olmasını sağlar.

Microsoft Word'ün en iyi özellikleri

Yazarken alt araç çubuğunda kelime sayısını canlı olarak izleyin

Ödevler, blog gönderileri ve raporlar için kelime sınırları belirleyin

Sınırları aşmadan yapıyı iyileştirmek için AI destekli düzenlemeyi kullanın

Çok dilli yazma ve içerik yerelleştirme için yerleşik çeviri araçlarına erişin

Microsoft Word sınırlamaları

Özel yazma asistanlarına kıyasla gelişmiş AI destekli yeniden yazma yeteneklerinden yoksundur

Abonelik tabanlı özellikler, ücretli bir plan olmadan tam erişimi sınırlar

Microsoft Word fiyatlandırması

Microsoft 365 Personal : 9,99 $/ay

Microsoft 365 Aile : Kullanıcı başına aylık 12,99 $

Microsoft 365 İş Uygulamaları: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Microsoft Word derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.870+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.470+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Word hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu Microsoft Word hakkında şunları söylemiştir:

Microsoft Word, belgeleri yazmak ve düzenlemek için gerçekten harika bir araçtır. Yazmanız gereken her tür belge için farklı şablonlara sahip olmasını seviyorum – mektuplar, özgeçmişler, el ilanları ve diğerleri. Çok sayıda yazı tipi ve boyutu, renk biçimleri, yazım denetimi, dilbilgisi denetimi ve diğerleri gibi kullanışlı özellikler, belgelerimi sıradan belgelerden çok daha iyi hale getirmeye yardımcı oluyor. Bu harika özelliklerin çoğunun ücretsiz olması ve yükseltmeler için hiçbir zaman ödeme yapmanız gerekmemesi de gerçekten harika. Kullanımı çok kolaydır. Yeni başlayan kullanıcılar bile kullanırken zorluk çekmez.

Microsoft Word, belgeleri yazmak ve düzenlemek için gerçekten harika bir araçtır. Yazmanız gereken her tür belge için farklı şablonlara sahip olmasını seviyorum – mektuplar, özgeçmişler, el ilanları ve diğerleri. Çok sayıda yazı tipi ve boyutu, renk biçimleri, yazım denetimi, dilbilgisi denetimi ve diğerleri gibi kullanışlı özellikler, belgelerimin sıradan belgelerden çok daha iyi olmasını sağlıyor. Bu harika özelliklerin çoğunun ücretsiz olması ve yükseltmeler için hiçbir zaman ödeme yapmanız gerekmemesi de gerçekten harika. Gezinmesi çok kolay. Yeni başlayan kullanıcılar bile kullanırken zorluk çekmez.

➡️ Daha Fazla Bilgi: İşinizi Optimize Etmek için Microsoft Word Püf Noktaları

7. QuillBot (AI destekli yeniden ifade etme ve özetleme için en iyisi)

quillBot aracılığıyla

QuillBot, yeniden ifade etme, özetleme ve gramer düzeltme yoluyla yazımı iyileştirmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. Aynı zamanda verimli bir yapay zeka kelime sayacı olarak da işlev görür.

Anlamı korurken kelime sayısını azaltma özelliği, metin uzunluğunu takip ederken metni verimli bir şekilde kısaltmak veya genişletmek isteyen öğrenciler, sosyal medya yöneticileri, pazarlamacılar ve yazarlar için özellikle kullanışlıdır.

QuillBot'un en iyi özellikleri

Uzun içerikleri kısa ve öz anahtar noktalara özetler

Dilbilgisi kontrolleri yapın ve içeriği iyileştirmek için hataları vurgulayın

Gerekli kelime sınırlarına kolayca uymak için metni azaltın veya genişletin

Sorunsuz içerik düzenleme için Google Dokümanlar ile entegre edin

QuillBot sınırlamaları

Ücretsiz sürümde, yeniden ifade etme birkaç kelime veya karakterle sınırlıdır

Uzun formlu parafrazlarda bağlamı korumada zorluklar

QuillBot fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : 4,17 $/ay

Takım: Özel fiyatlandırma

QuillBot puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (150+ yorum)

Gerçek kullanıcılar QuillBot hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Sosyal medya gönderilerini hızlı bir şekilde yazmak için, yazım stilini geliştirmek amacıyla QuillBot kullanıyorum. Paraphrasing'in yanı sıra, gramer denetleyici ve intihal denetleyici gibi birçok başka özelliği de var. Bu aracı çok faydalı buldum. Aynı metni hızlı bir şekilde iki-üç farklı sürüme paraphrasing yapıp farklı platformlarda yayınlayabiliyorum.

Sosyal medya gönderilerini hızlı bir şekilde yazmak için, yazım stilini geliştirmek amacıyla QuillBot kullanıyorum. Paraphrasing'in yanı sıra, gramer denetleyici ve intihal denetleyici gibi birçok başka özelliği de var. Bu aracı çok faydalı buldum. Aynı metni hızlı bir şekilde iki-üç farklı sürüme paraphrasing yapıp farklı platformlarda yayınlayabiliyorum.

📚 Ayrıca Okuyun: Yazma için Ücretsiz AI Paragraf Oluşturucular

8. Originality.ai (AI içerik algılama ve intihal kontrolleri için en iyisi)

Originality. ai, öncelikle bir AI algılama ve intihal kontrol aracıdır. Kullanıcıların belge uzunluğunu izlemelerine olanak tanıyan yerleşik bir kelime sayacı özelliğine sahiptir. Ayrıca, içeriğinizin benzersiz ve doğru olduğundan emin olmak için doğruluk kontrolleri de gerçekleştirir.

Bu araç, özellikle SEO odaklı içerikler için kullanışlıdır. Kelime sayısı izlemenin yanı sıra metin yapısı ve okunabilirlik hakkında da bilgiler sağlar. Makalelerin özgünlüğünü korurken uzunluk gereksinimlerini karşıladığından emin olur.

Originality. ai'nin en iyi özellikleri

ChatGPT ve GPT-4 modellerinden gelen çıktılar dahil olmak üzere AI tarafından oluşturulan içeriği algılamak için içeriği yapıştırmanız yeterlidir

Birden fazla kaynağa karşı intihal taraması yaparken kelime sayısını anında kontrol edin

Orijinalliği belirleyen bir içerik özgünlük puanı oluşturur

Takımlarınızın işbirliği yapmasını sağlayarak yayıncılar ve ajanslar için faydalı hale getirin

Özgünlük. ai sınırlamaları

Hiçbir AI dedektörü %100 doğru sonuç vermediğinden, bazen yanlış pozitif sonuçlar ortaya çıkabilir

Dilbilgisi veya okunabilirlik denetleyicisi yoktur, bu da diğer araçlarla entegre etmeniz gerektiği anlamına gelir

Özgünlük. ai fiyatlandırması

Kullandıkça öde : 30 $ (tek seferlik ödeme)

Pro : 14,95 $/ay

Enterprise: 179 $/ay

Özgünlük. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Originality.ai hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Bu platformu, AI tarafından oluşturulan ve intihal içerik olup olmadığını kontrol etmek için düzenli olarak kullanıyoruz. Araç kullanımı kolaydır ve renk kodlu vurgular, içeriğin hangi kısımlarının AI tarafından oluşturulmuş olabileceğini kolayca görmenizi sağlar. Belgeleri hızlı bir şekilde tarar ve raporlar ayrıntılıdır, bu da özgünlüğü verimli bir şekilde doğrulamamıza yardımcı olur.

Bu platformu, AI tarafından oluşturulan ve intihal içerikli içerikleri kontrol etmek için düzenli olarak kullanıyoruz. Araç kullanımı kolaydır ve renk kodlu vurgular, içeriğin hangi kısımlarının AI tarafından oluşturulmuş olabileceğini kolayca görmenizi sağlar. Belgeleri hızlı bir şekilde tarar ve raporlar ayrıntılıdır, bu da özgünlüğü verimli bir şekilde doğrulamamıza yardımcı olur.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Yakın zamanda yapılan bir araştırma, insanların %88'inin görev felciyle başa çıkmak için AI kullandığını ortaya koydu.

9. Wordcounter. ai (Temel kelime sayımı ve basit metin analizi için en iyisi)

Sade bir sayma aracı arıyorsanız, Wordcounter.ai tam size göre. Cümle ve paragraf sayacı olarak fonksiyon görür ve kelimeleri sayar.

Araç, içeriğin toplam okuma ve konuşma süresini giriş kutusunda görüntüler. Ayrıca bir anahtar kelime listesi paylaşabilirsiniz ve bu liste, CSV veya TXT olarak dışa aktarabileceğiniz anahtar kelime yoğunluğunu görüntüler.

Wordcounter. ai'nin en iyi özellikleri

Kelime sayacı, cümle sayacı ve paragraf sayacı olarak aynı anda kullanın

Anahtar kelime yoğunluğunu analiz edin, arama motoru optimizasyonunu destekleyin

Aşırı kullanılan kelimeleri vurgulayarak kelime dağarcığınızı zenginleştirin

Hızlı erişim için kayıt olmadan ve tarayıcılarda iş yapmadan sonuçları alın

Wordcounter. ai sınırlamaları

Dilbilgisi veya yazım denetimi sunmaz, diğer araçlarla entegrasyon gerektirir

Cümle iyileştirme ve okunabilirlik önerileri gibi gelişmiş AI yazma geliştirmeleri yoktur

Wordcounter. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Wordcounter. ai puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha Fazla Bilgi: Pazarlamacılar ve Yazarlar için En İyi AI Yazma İpuçları

10. ZeroGPT (AI tarafından oluşturulan metinleri algılamak için en iyisi)

zeroGPT aracılığıyla

Originality.ai'ye benzer şekilde, ZeroGPT de AI ile insan içeriğini ayırt etmeye yardımcı olur . Entegre karakter ve kelime sayıcıları ile bu araç, eğitimciler, yayıncılar ve işletmeler için oldukça yararlıdır.

Bu araç, metni tarayarak ve analiz ederek kaynağını gösteren kalıpları bulmak için gelişmiş AI algılama algoritmaları kullanır. Ayrıntılı ZeroGPT raporları, taranan içeriğin gerçekliğini belirler.

ZeroGPT'nin en iyi özellikleri

AI metni algılarken kelime sayısını sorunsuz bir şekilde izleyin

Sınırları aşmadan insan gibi yazılar yazın

AI destekli ayrıntılı analizlerle cümle yapılarını iyileştirin

Yapılandırılmış kelime izleme ile akademik yazıları optimize edin

ZeroGPT sınırlamaları

Sık sık yanlış pozitif veya negatif sonuçlar verdiği için tamamen güvenilir değildir

Önemli içerik platformlarıyla entegrasyon eksikliği

ZeroGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : 9,50 $/ay

Artı : Aylık 19 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ZeroGPT puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar ZeroGPT hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

ZeroGPT'nin en çok sevdiğim yanı, kullanıcı arayüzü ve kullanım kolaylığı. AI algılama özelliğinin yanı sıra, gramer denetleyici, metin özetleyici, başka kelimelerle ifade etme, AI çevirmen gibi birçok başka özellik de sunar. Ayrıca WhatsApp ve Telegram'da da kullanılabilir, bu da tüm cihazlarda kullanımını daha da kolaylaştırır. AI algılama sonucunun PDF raporunu anında oluşturur, bu da uygun şeffaflık ve güvenilirlik sağlar.

ZeroGPT'nin en çok sevdiğim yanı, kullanıcı arayüzü ve kullanım kolaylığı. AI algılama özelliğinin yanı sıra, gramer denetleyici, metin özetleyici, başka kelimelerle ifade etme, AI çevirmen vb. gibi birçok başka özellik de sunar. Ayrıca WhatsApp ve Telegram'da da kullanılabilir, bu da tüm cihazlarda kullanımını daha da kolaylaştırır. AI algılama sonucunun PDF raporunu anında oluşturur, bu da uygun şeffaflık ve güvenilirlik sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Uzun cümleleri daha kısa cümlelere bölün. Böylece AI tarafından oluşturulan içerik olarak işaretlenme olasılıkları azalır.

ClickUp ile Her Kelimenin Değeri Olsun

Doğru ücretsiz kelime sayacı seçimi, özel ihtiyaçlarınıza da bağlıdır. Kelime sayacının yanı sıra AI destekli gramer denetimi, içerik özgünlüğü algılama veya sorunsuz belge işbirliği arıyorsanız, yukarıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz.

Örneğin, Hemingway Editor okunabilirliği artırırken, ZeroGPT ve Originality.ai içeriğin özgünlüğünü doğrular ve Grammarly ile grameri kontrol edebilirsiniz. Liste uzayıp gidiyor.

Ancak, kelime sayma, yapay zeka destekli yazma yardımı ve takım işbirliğini bir araya getiren çok yönlü bir araç arıyorsanız, ClickUp en iyi seçimdir. ClickUp Belgeleri ve ClickUp Brain'i entegre ederek yazma hedeflerinize sorunsuz ve verimli bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bugün ClickUp'a kaydolun ve yapay zeka destekli içerik oluşturma dalgasına katılın!