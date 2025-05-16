i̇şletmeler için En İyi 10 Envanter Yönetimi Özellikli CRM

Sağlam bir müşteri tabanı oluşturdunuz, sayılarınız iyi görünüyor ve büyümeye hazırsınız.

Bu ivmeyi sürdürmek için, sizi zorlamadan hedeflerinizi destekleyecek sağlam ve uygun fiyatlı araçlara ihtiyacınız var.

Çünkü doğru envanter uygulamalarını aramak için saatler harcamak için iş kurmadınız. 💁🏽‍♂️

Böylece, sizin için zor işi biz yaptık.

Envanter yönetimini sağlamak için çeşitli seçenekleri değerlendirdikten sonra, basit, uygun maliyetli ve küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal olan en iyi envanter yönetimi yazılım çözümlerini belirledik.

Envanter yönetimi çözümlerine sahip bu 11 CRM, envanter planlama araçlarıyla da iyi bir şekilde entegre olur, envanter seviyelerini izler, stok yönetimini basitleştirir ve müşteri katılımını artırır.

en İyi 10 Envanter Yönetimi Özellikli CRM'ye Genel Bakış

Envanter yönetimi araçlarına sahip en iyi 10 CRM'yi içeren hızlı bir karşılaştırma tablosuyla başlayalım. Bazıları otomatik envanter yönetimine bile sahiptir!

Araç Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma ClickUp CRM ve Envanter yönetimi ile iş için her şeyi içeren uygulama Tek bir platformda sorunsuz CRM + envanter, proje yönetimi ve işbirliğine ihtiyaç duyan takımlar (tüm takım boyutları) Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar 7 $'dan başlar Zoho CRM Plus Birleşik CX platformu (9 Zoho uygulaması) Omnichannel etkileşim AI asistanı (Zia) Satış Sinyalleri uyarıları Birleşik müşteri deneyimi, çok kanallı satış ve derinlemesine analizler isteyen işletmeler (orta ve büyük takımlar) 30 günlük ücretsiz deneme Ücretli planlar 57 $'dan başlıyor Vtiger CRM Hepsi bir arada CRMProje yönetimiE-posta kampanyalarıCanlı sohbet Entegre CRM, envanter ve destek araçlarına ihtiyaç duyan küçük işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar 15 $'dan başlar monday. com Görsel panolar (Kanban, Zaman Çizelgesi, Takvim) Özel iş akışları Otomasyonlar Envanter izleme Özelleştirilebilir iş akışları, görsel proje ve envanter izleme (tüm boyutlar) isteyen takımlar Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar 12 $'dan başlar Odoo Gerçek zamanlı envanter takibiBarkod taramaOtomatik stok ve tedarikçi yönetimiTedarik zinciri optimizasyonu Otomasyon ile sağlam sipariş/envanter yönetimine ihtiyaç duyan işletmeler (tüm boyutlar) Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar 7,25 $'dan başlar Dolibarr Açık kaynaklı CRM ve ERP Modüler tasarım Topluluk desteği Bütçeye duyarlı takımlar, yeni kurulan şirketler veya açık kaynak esnekliği isteyenler Ücretsiz planın yanı sıra özel fiyatlandırma planları sunan açık kaynaklı çözüm Onpipeline Özelleştirilebilir veritabanı alanlarıMerkezi müşteri verileriEkip performansı takibiBasit raporlama Basit bir kullanıcı arayüzü ile kolay CRM + envanter yönetimine ihtiyaç duyan distribütörler ve satış takımları Ücretsiz deneme mevcuttur Ücretli planlar 25 $'dan başlar HashMicro CRM Gelir tahminiDetaylı satış raporlarıModüler entegrasyonlarBüyüme için ölçeklenebilir Kapsamlı, ölçeklenebilir CRM + envanter yönetimine ihtiyaç duyan kurumsal müşteriler Ücretsiz demo mevcutturÖzel fiyatlandırma CRM Creatio Ş Akışı otomasyonuÖnceden tasarlanmış şablonlarPazar yeri entegrasyonlarıKod gerektirmeyen özelleştirme Otomatik satış, envanter ve iş akışı yönetimine ihtiyaç duyan kurumsal şirketler Ücretsiz deneme mevcuttur Ücretli planlar 25 $'dan başlar Katana Envanter optimizasyonuBarkod taramaShopify/QuickBooks entegrasyonlarıÜretim yönetimi Üretim + envanter kontrolüne ihtiyaç duyan üreticiler ve ürün tabanlı işletmeler Ücretsiz deneme mevcuttur Ücretli planlar 179 $'dan başlar (yıllık faturalandırılır)

Envanter Yönetimi Özelliğine Sahip CRM'lerde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bir CRM envanter sistemi seçerken öncelik vermeniz gereken envanter yönetimi özellikleri şunlardır:

Canlı senkronizasyon: Gerçek zamanlı ayarlamalarla tüm depolar ve satış kanallarında stok rakamlarının anında güncellenmesini sağlayın

Barkod tarama: Ürün izleme ve tanımlamayı basitleştirmek için barkod taramayı entegre edin

Stok bildirimleri: Sorunsuz envanter yönetimi için düşük stok seviyeleri veya yeniden stoklanması gereken öğeler için uyarılar ayarlayın

Gerçek zamanlı veriler ve raporlama: Canlı envanter güncellemelerine erişin ve sağlam raporlama araçlarından yararlanarak stok fazlası veya stok eksikliğini önlerken satış eğilimleri ve envanter cirosu hakkında içgörüler elde edin

Envanter şablonları: Görevleri kolaylaştırmak ve tutarlılığı sağlamak için önceden tasarlanmış envanter şablonlarını kullanın

Entegrasyon özellikleri: Envanter yönetim sistemlerini ERP platformları, e-ticaret envanter yönetim yazılımı ve sipariş yönetim sistemleri gibi mevcut araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre ederek müşteri verilerini ve envanter seviyelerini otomatik olarak senkronize edin

👀 Biliyor muydunuz? Şirketlerin yaklaşık %74'ü CRM yazılımının müşteri bilgilerini daha kolay görmelerine yardımcı olduğunu kabul ediyor.

Envanter Yönetimi Özelliğine Sahip En İyi 10 CRM

İşte envanter izleme, müşteri ilişkileri yönetimi ve sorunsuz entegrasyonların mükemmel bir kombinasyonunu sunan CRM işlevlerine sahip en iyi 10 envanter yönetimi yazılımı:

1. ClickUp (Sorunsuz CRM ve envanter entegrasyonu için en iyisi)

Hemen deneyin! ClickUp CRM ile satış ve envanter verilerinizi tek bir yerde merkezileştirin ve iş akışınızı otomatikleştirin!

ClickUp, takım işbirliği ve gerçek zamanlı envanter izleme ve yönetimi sağlayan iş için her şeyi içeren uygulamadır. Birden fazla araç arasında geçiş yapmak yerine, görevleri yönetmek, envanteri izlemek ve düzenli kalmak için ClickUp CRM'ye güvenebilirsiniz.

Başlangıç olarak, ClickUp'taki Tablo Görünümü'nü kullanarak envanter verilerini net ve özelleştirilebilir bir şekilde düzenleyin. SKU numaralarını, stok miktarlarını ve diğer ürün ayrıntılarını izlemek için sütunlar ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, Özel Durumlar ve Öncelikler ile farklı envanter kriterlerini kolayca izleyebilirsiniz.

ClickUp'ın Tablo Görünümü ile envanter verilerinizi düzenli yapılar halinde görselleştirin

Bu sadece görünüm! Peki ya gerçek iş? ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain ve AI ajanları ile, kişiselleştirilmiş e-postalar hazırlamaktan özetler oluşturmaya ve stok seviyesi alarmlarını çalmaya kadar iş akışınızın neredeyse her yönünü akıllı, tetikleyici tabanlı otomasyon ile otomatikleştirebilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak doğal dilde özel ClickUp Otomasyonları oluşturun

Bir başka yararlı platform özelliği ise, arayüzü tamamen özelleştirmenize olanak tanıyan ClickUp Gösterge Panelleri'dir. Bunlarla, tüm kritik envanter verilerini bir bakışta görüntüleyebilir, stok hareketlerini ve kullanılabilirliği gerçek zamanlı olarak daha kolay takip edebilirsiniz.

ClickUp ile kolayca özel gösterge panelleri oluşturun. Kodlama gerekmez!

Ayrıca, önemli metriklere hızlı bir şekilde erişmek ve düşük stok bildirimleri gibi manuel görevleri otomatikleştirmek için bileşenler kurmanıza da yardımcı olur.

clickUp ile, müşteri teslimatlarınızı ve envanter süreçlerinizi kolaylaştırmak için CRM şablonlarını kolayca ayarlayabilirsiniz. Örneğin, yeni başlayanlar için uygun ClickUp CRM Şablonu , müşteri ilişkilerini hızlı ve verimli bir şekilde yönetmek için mükemmeldir.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp CRM şablonu ile tüm potansiyel müşterilerinizi, müşteri ilişkilerinizi ve satışlarınızı tek bir yerde düzenleyin

Görev ilerlemesini izlemek için yedi Özel Durum ve işinizi görselleştirmek için beş yol sunarak hesaplarınızı düzenli tutmanıza yardımcı olur.

Kullanışlı sürükle ve bırak fonksiyonuyla, müşteri bilgilerini Takvim, Belge veya Liste Görünümü'nde düzenleyebilirsiniz. Bu şablon ayrıca hesap ayrıntılarını ve kapalı anlaşmaları ayrı listelerde tutmanıza yardımcı olarak müşteri akışınızı netleştirir.

Benzer şekilde, ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu, envanterinizi verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu şablonla, stok seviyelerini kolayca izleyebilir, envanter seviyelerini optimize edebilir ve envanterinizin her zaman güncel olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, stok hareketlerini ve envanter maliyetlerindeki değişiklikleri takip etmenize de yardımcı olur.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu ile envanterinizde tam görünürlük elde edin

Bu şablon, optimum envanter miktarlarını korumak için mevcut stok seviyelerini izlemenizi sağlar. Siparişlerin yerine getirilmesini kolaylaştırmak ve stok fazlası veya eksiklikleri önlemek için mevcut envanteri hızlı bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

Enformasyonlu kararlar almak ve kaynakları akıllıca tahsis etmek için envanter akışını ve kullanım eğilimlerini izleyin. Ayrıca, envanter maliyetindeki dalgalanmalardan haberdar olmanızı ve bütçenizi etkili bir şekilde yönetmenizi sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Fikirleri ayrıntılı eylem planlarına dönüştürmek için ClickUp Beyaz Tahtaları kullanın. Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir ve her şeyi tek bir yerde düzenli tutabilirsiniz. Görevleri atamak, ilerlemeyi izlemek ve herkesin sorumluluklarını uyumlu hale getirmek için harika bir yoldur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Otomasyonları ile sarf malzemelerinin yeniden sipariş edilmesi veya envanterin sevk edilmesi gibi yinelenen görevler için tetikleyiciler ayarlayın

ClickUp Belgeleri aracılığıyla envanterle ilgili önemli SOP'leri ve süreçleri paylaşın ve prova ve açıklamalar yoluyla verimli bir şekilde işbirliği yapın

Google, Slack ve HubSpot gibi 1000'den fazla araçla entegre edin

ClickUp'ta 10'dan fazla esnek CRM görünümü ile envanter verilerini zahmetsizce düzenleyin

ClickUp sınırlamaları

Özelleştirme seçenekleri bazı kullanıcılar için çok karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp'ı ne kadar çok kullanırsam, işimin odak noktası olarak o kadar çok hizmet ediyor. Farklı iletişim parçaları – notlar, PDF, e-posta, çevrimiçi depolama – bir aktivite üzerinde çalışırken kolay erişim için tek bir yerde odaklanabilir ve kullanılabilir – ister proje ister müşteri odaklı olsun. Bu özellik, farklı alanlara bakmam gerekmediği için çok fazla zaman kazanmama yardımcı oldu.

ClickUp'ı ne kadar çok kullanırsam, işimin odak noktası olarak o kadar çok hizmet ediyor. Farklı iletişim parçaları – notlar, PDF, e-posta, çevrimiçi depolama – bir aktivite üzerinde çalışırken kolay erişim için tek bir yerde odaklanabilir ve kullanılabilir – ister proje ister müşteri odaklı olsun. Bu özellik, farklı alanlara bakmam gerekmediği için çok zaman kazanmama yardımcı oldu.

➡️ Ayrıca Okuyun: Verimliliği Artırmak için En İyi CRM Yazılımı Örnekleri ve Kullanım Örnekleri

2. Zoho CRM Plus (En iyi birleşik müşteri deneyimi platformu)

zoho CRM Plus aracılığıyla

Zoho CRM Plus, CRM, lojistik yönetimi, envanter yönetimi ve daha fazlasını bir araya getiren bir iş paketi. Dokuz Zoho uygulamasını bir araya getirerek eksiksiz bir müşteri deneyimi (CX) yönetim sistemi oluşturur.

Platform ayrıca e-posta, sosyal medya, telefon ve sohbet gibi önemli müşteri kanallarıyla entegre olarak, zengin içgörüler ve özel eylemler için çok kanallı veriler toplar.

Zoho CRM Plus'ın en iyi özellikleri

SalesIQ ile web sitesi ziyaretçilerini izleyin ve akıllı canlı sohbet ile onlarla etkileşim kurun

Bir müşteri herhangi bir kanalda satın alma ile ilgili bir faaliyette bulunduğunda SalesSignals özelliği sayesinde anında uyarılar alın

Bağlamsal uyarılar, duygu analizi ve zamanında müşteri erişimi için AI asistanı Zia'dan yararlanın

Zoho CRM Plus sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kapsamlı özellikler nedeniyle öğrenme eğrisi olduğunu bildiriyor

Zoho CRM Plus fiyatlandırması

CRM Plus: Aylık 57 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Zoho CRM Plus puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

3. Vtiger CRM (Küçük işletmeler için en iyi hepsi bir arada CRM)

vtiger CRM aracılığıyla

Küçük işletmeler için Vtiger ideal bir CRM yazılımıdır. Envanter, pazarlama, yardım masası, proje yönetimi ve belgeleri tek bir platformda bir araya getirirken, kişileri ve anlaşmaları düzenli tutar.

Bu modüllerin birlikte nasıl çalıştığı dikkat çekicidir. Bir anlaşmayı kapattığınızda, tek bir tıklama ile bunu bir projeye dönüştürebilirsiniz. Bir müşteri için sık kullanılan ürünleri veya hizmetleri eklemek de aynı derecede kolaydır. Her şey birbirine bağlıdır, bu da zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

Vtiger CRM'nin en iyi özellikleri

Hızlı güncellemeler için basit bir formla kişileri düzenleyin

Yardım masası ekranı ve canlı sohbet ile müşteri vakalarını yönetin

Şablonlar ve kişiselleştirme seçenekleriyle e-posta kampanyaları oluşturun

Vtiger CRM sınırlamaları

Aşırı özelleştirme, karmaşıklık yaratır ve kullanılabilirliği zorlaştırır

Proje modülü gibi bazı özellikler karmaşık ve sezgisel olmayan bir yapıya sahip olabilir

Vtiger CRM fiyatlandırması

Bir Pilot: Ücretsiz

One Growth : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Bir Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 42 $'dan başlayan fiyatlarla

Bir Enterprise : Kullanıcı başına aylık 58 $'dan başlayan fiyatlarla

One AI: Kullanıcı başına aylık 66 $'dan başlayan fiyatlarla

Vtiger CRM puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Vtiger CRM hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor :

Vtiger'in en büyük yardımı, müşterilere müşteri desteğini iyileştirmek için izleme araçları sunabilmesidir. Sağlam veritabanları oluşturun, her müşteri için görevler ve ilgili faaliyetler atayın, ticari, pazarlama, stratejik gibi çeşitli yaklaşımlarla organizasyonel düzeyde eksiksiz bir vizyon elde edin.

Vtiger'in en büyük yardımı, müşterilere müşteri desteğini iyileştirmek için izleme araçları sunabilmesidir. Sağlam veritabanları oluşturun, her müşteri için görevler ve ilgili faaliyetler atayın, ticari, pazarlama, stratejik gibi çeşitli yaklaşımlarla organizasyonel düzeyde eksiksiz bir vizyon elde edin.

4. monday. com (Özelleştirilebilir iş akışı ve envanter izleme için en iyisi)

Bulut tabanlı bir CRM yazılımı olan monday.com, CRM ve proje yönetimi araçlarının benzersiz bir karışımını sunar. Görsel tasarımı, satış faaliyetlerini izlerken büyük resmi görmeyi kolaylaştırır. Özelleştirme seçenekleri, çeşitli iş akışlarına uyacak şekilde uyarlayabilmenizi ve birden fazla satış kanalında verileri düzenleyebilmenizi sağlar.

monday. com en iyi özellikler

Hızlı güncellemeler için renk kodlu uyarılar içeren görsel panolar kullanarak görevleri ve sorunları izleyin

Projeleri yönetmek için zaman çizelgeleri, Kanban panoları ve takvimler gibi alternatif görünümleri kullanın

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve manuel işi azaltmak için bildirimler alın

monday. com sınırlamaları

Popüler üçüncü taraf araçlar için daha az seçenekle sınırlı entegrasyonlar sağlar

monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel : Aylık 12 $/kullanıcı

Standart : Aylık 14 $/kullanıcı

Pro : Aylık 24 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

monday. com puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (12.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

➡️ Ayrıca Okuyun: Hizmet İşletmeleri için En İyi CRM Yazılımları

5. Odoo (Sipariş yönetimi için en iyi envanter uygulaması)

odoo aracılığıyla

Kapsamlı bir envanter yönetimi ve sipariş yönetimi çözümü olan Odoo, stok seviyelerine gerçek zamanlı görünürlük sağlayarak envanter işlemlerini hızlandırır. Yazılım ayrıca stok yenileme ve tedarikçi takibi gibi görevleri otomatikleştirerek manuel hataları ve riskleri azaltmaya yardımcı olur.

Odoo'nun en iyi özelliklerinden biri, hatırlatıcılar ayarlama yeteneğidir; bu sayede önemli görevleri takip edebilirsiniz. Raporlama, sipariş yerine getirme, manuel veri girişi ve sistem entegrasyonlarını basitleştirir.

Odoo'nun en iyi özellikleri

Barkod tarama ile mühürlü paketleri izleyin

Gerçek zamanlı kapasiteye göre ürünleri otomatik olarak depolama konumlarına gönderin

Odoo'nun danışmanlık hizmetleriyle tedarik zinciri yönetiminizi optimize edin

Odoo sınırlamaları

Sınırlı raporlama seçenekleri ve özel özelleştirme esnekliği sunar

Odoo fiyatlandırması

Odoo One: Ücretsiz

Odoo Standard: Aylık 7,25 $/kullanıcı

Odoo Özel: 310,90 $/kullanıcı/ay

Odoo puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (1.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Odoo hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Odoo CRM'de en çok beğendiğim şey, kullanıcı dostu arayüzü ve iş operasyonlarını, özellikle müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri desteği ve kolay veri entegrasyonunu yönetmek için özelleştirilebilir platformu.

Odoo CRM'de en çok beğendiğim şey, kullanıcı dostu arayüzü ve iş operasyonlarını, özellikle müşteri ilişkileri yönetimini, müşteri desteğini ve kolay veri entegrasyonunu yönetmek için özelleştirilebilir platformudur.

6. Dolibarr (Envanter özelliklerine sahip en iyi açık kaynaklı CRM)

dolibarr aracılığıyla

Dolibarr, açık kaynaklı bir CRM ve ERP çözümüdür ve bütçe dostu bir araç arayan işletmeler için mükemmel bir seçimdir. Geniş bir geliştirici topluluğu tarafından desteklenmektedir. Dolibarr'ın kurulumu oldukça basittir ve kullanıcı dostu arayüzü, teknik bilgisi olmayanlar da dahil olmak üzere herkesin kolayca kullanmasını sağlar.

Dolibarr'ın en iyi özellikleri

Belirli iş ihtiyaçlarına uyum sağlamak için kolay özelleştirme sağlayan modüler tasarım

Kapsamlı CRM, satış, envanter yönetimi ve muhasebe yazılımı özellikleri

Forumlar ve belgeler aracılığıyla aktif topluluk desteği

Dolibarr sınırlamaları

Son derece karmaşık iş operasyonları için uygun olmayabilir

Ara sıra sorun giderme ve güncelleme gerektiren hatalarla karşılaşabilirsiniz

Dolibarr fiyatlandırma

Ücretsiz plan mevcuttur

Özel kullanım durumları/takım boyutları için özel fiyatlandırma

Dolibarr puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

7. Onpipeline (Distribütörler için en iyi CRM)

onpipeline aracılığıyla

Kullanıcı dostu arayüzü ve özelleştirilebilir veritabanı alanları ile Onpipeline, müşteri ilişkilerini daha kolay ve verimli bir şekilde yönetmenizi sağlar.

Platform, satış sürecini basitleştirir, takım işbirliğini artırır ve verimliliği yükseltir. Onpipeline'ı gerçekten farklı kılan, kişiselleştirilmiş etkinliklere olanak tanıyan ve onu çok çeşitli iş ihtiyaçlarına uyarlanabilir hale getiren özelliğidir.

Onpipeline'ın en iyi özellikleri

Tüm müşteri bilgilerini ve geçmişini tek bir yerde merkezileştirerek kolay erişim sağlayın

Kullanımı kolay raporlarla satış süreçlerini düzenli tutun

Her takım üyesi veya satış elemanının performansını izleyin

Onpipeline sınırlamaları

Daha karmaşık CRM envanter yönetim sistemlerinde bulunan bazı gelişmiş özellikler eksiktir

Onpipeline fiyatlandırması

Pipeline : Kullanıcı başına aylık 25 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 39 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 58 $

Özel: Kullanıcı başına aylık 99 $

Onpipeline puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Onpipeline hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Birçok başka CRM kullandım ve bu çok basit, net ve kullanıcı dostu.

Birçok başka CRM kullandım ve bu çok basit, net ve kullanıcı dostu.

8. HashMicro CRM (Kapsamlı iş yönetimi için en iyisi)

hashMicro CRM aracılığıyla

HashMicro, her tür işletmeye hitap eden web tabanlı bir CRM çözümüdür. Benzersiz ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen ölçeklenebilir bir CRM arayan şirketler için idealdir. Veriye dayalı içgörülerle gelecekteki gelirleri öngörerek ve satış stratejilerini iyileştirerek satış aşamalarının izlenmesini basitleştirir.

HashMicro CRM'nin en iyi özellikleri

Doğru gelir tahminleriyle gelecekteki gelir eğilimlerini öngörün

Veriye dayalı stratejiler için ayrıntılı satış raporları oluşturun

Esnek modülleri mevcut sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre edin

HashMicro CRM sınırları

Daha basit iş gereksinimleri olan küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun olmayabilir

HashMicro CRM fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

HashMicro CRM puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. CRM Creatio (Satış ve envanter süreçlerini otomatikleştirmek için en iyisi)

cRM Creatio aracılığıyla

Standart bir CRM'den çok daha fazlası olan Creatio, pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri araçlarını tek bir platformda birleştirir. Finans, üretim ve telekom gibi sektörler göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir, bu da onu karmaşık iş akışlarını ve kişiselleştirilmiş müşteri kazanımını yönetmek için mükemmel hale getirir.

Bu araç aynı zamanda iş süreci yönetimi (BPM) üzerine odaklanarak, işletmelerin benzersiz iş akışlarını haritalandırmasına ve oluşturmasına yardımcı olur.

CRM Creatio'nun en iyi özellikleri

Creatio Studio'yu kullanarak kodlama yapmadan iş akışları ve özel satış teklifleri oluşturun

İş akışlarını hızlı bir şekilde başlatmak için önceden tasarlanmış şablonlara erişin

Satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri araçlarıyla entegrasyon için kapsamlı pazaryerini keşfedin

CRM Creatio sınırlamaları

Bazı kullanıcılar ara sıra teknik sorunlar ve hatalar yaşadıklarını bildirmiştir

CRM Creatio fiyatlandırması

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 55 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 85 $

CRM Creatio puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

10. Katana (Üretim yönetimi için en iyisi)

katana aracılığıyla

Katana, üretim yönetimi için tasarlanmış bulut tabanlı bir envanter optimizasyon yazılımı olarak öne çıkıyor. Platformu sezgiseldir ve tek bir platformda satış kanalları, fiziksel envanter, satın alma siparişleri ve depo yönetim sistemlerini takip etmenize yardımcı olur.

Katana'nın Shopify gibi platformlarla entegrasyonu kullanışlıdır. Örneğin, bir ürünün stoğu bittiğinde Katana bu değişikliği Shopify'da gösterir, böylece hemen harekete geçebilirsiniz.

Katana'nın en iyi özellikleri

Envanter izleme için barkod tarama, stok sayım araçları ve envanter optimizasyon yazılımını kullanın

Çevrimiçi ve çevrimdışı satışları tek bir gösterge panelinde birleştirin

Stok tükenmesini önlemek ve zamanında satın alımları sağlamak için yeniden sipariş noktalarını ayarlayın

Katana sınırlamaları

Yedekleme özelliğinin olmaması, kaybolması durumunda envanter verilerinin kurtarılamaması

Katana fiyatlandırması

Başlangıç: 179 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Standart : 359 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel: 799 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Katana puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (150+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Katana hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Katana'yı gerçekten çok seviyoruz. Bu sisteme alıştık ve 2020'nin sonlarında kullanmaya başladığımızdan beri bizimle birlikte büyüyor. Kullanımı oldukça kolay. Shopify ve Quickbooks ile entegre. Ayrıca, herhangi bir sorun yaşarsanız, müşteri hizmetleri gerçekten yardımcı oluyor ve sorunu hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyor.

Katana'yı gerçekten çok seviyoruz. Bu sisteme alıştık ve 2020'nin sonlarında kullanmaya başladığımızdan beri bizimle birlikte büyüyor. Kullanımı oldukça kolay. Shopify ve Quickbooks ile entegre. Ayrıca, herhangi bir sorun yaşarsanız, müşteri hizmetleri gerçekten yardımcı oluyor ve sorunu hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyor.

➡️ Ayrıca Okuyun: Envanter Yönetim Sistemi Nasıl Oluşturulur?

En İyi CRM Yazılımıyla Başlayın

CRM sisteminizin yalnızca müşteri bilgilerini izlemesi ve basit görevleri yerine getirmesi gerektiğini kim söyledi? Doğru araçla çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

ClickUp, bir proje yönetimi yazılımından daha fazlasıdır. ClickUp CRM ve envanter yönetimi ile birlikte kullanıldığında, müşteri ilişkileri ve envanter süreçlerini yönetmek için güçlü bir araç haline gelir.

Tek bir platformda stok seviyelerinizi takip edin, sipariş durumlarını izleyin ve müşteri etkileşimlerini iyileştirin. Bugün ClickUp'a kaydolun ve işinizi nasıl geliştirebileceğini görün.