i̇şletmeler için En İyi 10 Envanter Yönetimi Özellikli CRM

Sağlam bir müşteri tabanı oluşturdunuz, sayılarınız iyi görünüyor ve büyümeye hazırsınız.
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Envanter yönetimini sağlamak için çeşitli seçenekleri değerlendirdikten sonra, basit, uygun maliyetli ve küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal olan en iyi envanter yönetimi yazılım çözümlerini belirledik.
Envanter yönetimi çözümlerine sahip bu 11 CRM, envanter planlama araçlarıyla da iyi bir şekilde entegre olur, envanter seviyelerini izler, stok yönetimini basitleştirir ve müşteri katılımını artırır.
en İyi 10 Envanter Yönetimi Özellikli CRM'ye Genel Bakış
Envanter yönetimi araçlarına sahip en iyi 10 CRM'yi içeren hızlı bir karşılaştırma tablosuyla başlayalım. Bazıları otomatik envanter yönetimine bile sahiptir!
|Araç
|Anahtar özellikler
|En iyisi
|Fiyatlandırma
|ClickUp
|CRM ve Envanter yönetimi ile iş için her şeyi içeren uygulama
|Tek bir platformda sorunsuz CRM + envanter, proje yönetimi ve işbirliğine ihtiyaç duyan takımlar (tüm takım boyutları)
|Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar 7 $'dan başlar
|Zoho CRM Plus
|Birleşik CX platformu (9 Zoho uygulaması) Omnichannel etkileşim AI asistanı (Zia) Satış Sinyalleri uyarıları
|Birleşik müşteri deneyimi, çok kanallı satış ve derinlemesine analizler isteyen işletmeler (orta ve büyük takımlar)
|30 günlük ücretsiz deneme Ücretli planlar 57 $'dan başlıyor
|Vtiger CRM
|Hepsi bir arada CRMProje yönetimiE-posta kampanyalarıCanlı sohbet
|Entegre CRM, envanter ve destek araçlarına ihtiyaç duyan küçük işletmeler
|Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar 15 $'dan başlar
|monday. com
|Görsel panolar (Kanban, Zaman Çizelgesi, Takvim) Özel iş akışları Otomasyonlar Envanter izleme
|Özelleştirilebilir iş akışları, görsel proje ve envanter izleme (tüm boyutlar) isteyen takımlar
|Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar 12 $'dan başlar
|Odoo
|Gerçek zamanlı envanter takibiBarkod taramaOtomatik stok ve tedarikçi yönetimiTedarik zinciri optimizasyonu
|Otomasyon ile sağlam sipariş/envanter yönetimine ihtiyaç duyan işletmeler (tüm boyutlar)
|Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar 7,25 $'dan başlar
|Dolibarr
|Açık kaynaklı CRM ve ERP Modüler tasarım Topluluk desteği
|Bütçeye duyarlı takımlar, yeni kurulan şirketler veya açık kaynak esnekliği isteyenler
|Ücretsiz planın yanı sıra özel fiyatlandırma planları sunan açık kaynaklı çözüm
|Onpipeline
|Özelleştirilebilir veritabanı alanlarıMerkezi müşteri verileriEkip performansı takibiBasit raporlama
|Basit bir kullanıcı arayüzü ile kolay CRM + envanter yönetimine ihtiyaç duyan distribütörler ve satış takımları
|Ücretsiz deneme mevcuttur Ücretli planlar 25 $'dan başlar
|HashMicro CRM
|Gelir tahminiDetaylı satış raporlarıModüler entegrasyonlarBüyüme için ölçeklenebilir
|Kapsamlı, ölçeklenebilir CRM + envanter yönetimine ihtiyaç duyan kurumsal müşteriler
|Ücretsiz demo mevcutturÖzel fiyatlandırma
|CRM Creatio
|Ş Akışı otomasyonuÖnceden tasarlanmış şablonlarPazar yeri entegrasyonlarıKod gerektirmeyen özelleştirme
|Otomatik satış, envanter ve iş akışı yönetimine ihtiyaç duyan kurumsal şirketler
|Ücretsiz deneme mevcuttur Ücretli planlar 25 $'dan başlar
|Katana
|Envanter optimizasyonuBarkod taramaShopify/QuickBooks entegrasyonlarıÜretim yönetimi
|Üretim + envanter kontrolüne ihtiyaç duyan üreticiler ve ürün tabanlı işletmeler
|Ücretsiz deneme mevcuttur Ücretli planlar 179 $'dan başlar (yıllık faturalandırılır)
Envanter Yönetimi Özelliğine Sahip CRM'lerde Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Bir CRM envanter sistemi seçerken öncelik vermeniz gereken envanter yönetimi özellikleri şunlardır:
- Canlı senkronizasyon: Gerçek zamanlı ayarlamalarla tüm depolar ve satış kanallarında stok rakamlarının anında güncellenmesini sağlayın
- Barkod tarama: Ürün izleme ve tanımlamayı basitleştirmek için barkod taramayı entegre edin
- Stok bildirimleri: Sorunsuz envanter yönetimi için düşük stok seviyeleri veya yeniden stoklanması gereken öğeler için uyarılar ayarlayın
- Gerçek zamanlı veriler ve raporlama: Canlı envanter güncellemelerine erişin ve sağlam raporlama araçlarından yararlanarak stok fazlası veya stok eksikliğini önlerken satış eğilimleri ve envanter cirosu hakkında içgörüler elde edin
- Envanter şablonları: Görevleri kolaylaştırmak ve tutarlılığı sağlamak için önceden tasarlanmış envanter şablonlarını kullanın
- Entegrasyon özellikleri: Envanter yönetim sistemlerini ERP platformları, e-ticaret envanter yönetim yazılımı ve sipariş yönetim sistemleri gibi mevcut araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre ederek müşteri verilerini ve envanter seviyelerini otomatik olarak senkronize edin
👀 Biliyor muydunuz? Şirketlerin yaklaşık %74'ü CRM yazılımının müşteri bilgilerini daha kolay görmelerine yardımcı olduğunu kabul ediyor.
Envanter Yönetimi Özelliğine Sahip En İyi 10 CRM
İşte envanter izleme, müşteri ilişkileri yönetimi ve sorunsuz entegrasyonların mükemmel bir kombinasyonunu sunan CRM işlevlerine sahip en iyi 10 envanter yönetimi yazılımı:
1. ClickUp (Sorunsuz CRM ve envanter entegrasyonu için en iyisi)
ClickUp, takım işbirliği ve gerçek zamanlı envanter izleme ve yönetimi sağlayan iş için her şeyi içeren uygulamadır. Birden fazla araç arasında geçiş yapmak yerine, görevleri yönetmek, envanteri izlemek ve düzenli kalmak için ClickUp CRM'ye güvenebilirsiniz.
Başlangıç olarak, ClickUp'taki Tablo Görünümü'nü kullanarak envanter verilerini net ve özelleştirilebilir bir şekilde düzenleyin. SKU numaralarını, stok miktarlarını ve diğer ürün ayrıntılarını izlemek için sütunlar ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, Özel Durumlar ve Öncelikler ile farklı envanter kriterlerini kolayca izleyebilirsiniz.
Bu sadece görünüm! Peki ya gerçek iş? ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain ve AI ajanları ile, kişiselleştirilmiş e-postalar hazırlamaktan özetler oluşturmaya ve stok seviyesi alarmlarını çalmaya kadar iş akışınızın neredeyse her yönünü akıllı, tetikleyici tabanlı otomasyon ile otomatikleştirebilirsiniz.
Bir başka yararlı platform özelliği ise, arayüzü tamamen özelleştirmenize olanak tanıyan ClickUp Gösterge Panelleri'dir. Bunlarla, tüm kritik envanter verilerini bir bakışta görüntüleyebilir, stok hareketlerini ve kullanılabilirliği gerçek zamanlı olarak daha kolay takip edebilirsiniz.
Ayrıca, önemli metriklere hızlı bir şekilde erişmek ve düşük stok bildirimleri gibi manuel görevleri otomatikleştirmek için bileşenler kurmanıza da yardımcı olur.
clickUp ile, müşteri teslimatlarınızı ve envanter süreçlerinizi kolaylaştırmak için CRM şablonlarını kolayca ayarlayabilirsiniz. Örneğin, yeni başlayanlar için uygun ClickUp CRM Şablonu , müşteri ilişkilerini hızlı ve verimli bir şekilde yönetmek için mükemmeldir.
Görev ilerlemesini izlemek için yedi Özel Durum ve işinizi görselleştirmek için beş yol sunarak hesaplarınızı düzenli tutmanıza yardımcı olur.
Kullanışlı sürükle ve bırak fonksiyonuyla, müşteri bilgilerini Takvim, Belge veya Liste Görünümü'nde düzenleyebilirsiniz. Bu şablon ayrıca hesap ayrıntılarını ve kapalı anlaşmaları ayrı listelerde tutmanıza yardımcı olarak müşteri akışınızı netleştirir.
Benzer şekilde, ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu, envanterinizi verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu şablonla, stok seviyelerini kolayca izleyebilir, envanter seviyelerini optimize edebilir ve envanterinizin her zaman güncel olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, stok hareketlerini ve envanter maliyetlerindeki değişiklikleri takip etmenize de yardımcı olur.
Bu şablon, optimum envanter miktarlarını korumak için mevcut stok seviyelerini izlemenizi sağlar. Siparişlerin yerine getirilmesini kolaylaştırmak ve stok fazlası veya eksiklikleri önlemek için mevcut envanteri hızlı bir şekilde kontrol edebilirsiniz.
Enformasyonlu kararlar almak ve kaynakları akıllıca tahsis etmek için envanter akışını ve kullanım eğilimlerini izleyin. Ayrıca, envanter maliyetindeki dalgalanmalardan haberdar olmanızı ve bütçenizi etkili bir şekilde yönetmenizi sağlar.
💡 Profesyonel İpucu: Fikirleri ayrıntılı eylem planlarına dönüştürmek için ClickUp Beyaz Tahtaları kullanın. Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir ve her şeyi tek bir yerde düzenli tutabilirsiniz. Görevleri atamak, ilerlemeyi izlemek ve herkesin sorumluluklarını uyumlu hale getirmek için harika bir yoldur.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Otomasyonları ile sarf malzemelerinin yeniden sipariş edilmesi veya envanterin sevk edilmesi gibi yinelenen görevler için tetikleyiciler ayarlayın
- ClickUp Belgeleri aracılığıyla envanterle ilgili önemli SOP'leri ve süreçleri paylaşın ve prova ve açıklamalar yoluyla verimli bir şekilde işbirliği yapın
- Google, Slack ve HubSpot gibi 1000'den fazla araçla entegre edin
- ClickUp'ta 10'dan fazla esnek CRM görünümü ile envanter verilerini zahmetsizce düzenleyin
ClickUp sınırlamaları
- Özelleştirme seçenekleri bazı kullanıcılar için çok karmaşık gelebilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
ClickUp'ı ne kadar çok kullanırsam, işimin odak noktası olarak o kadar çok hizmet ediyor. Farklı iletişim parçaları – notlar, PDF, e-posta, çevrimiçi depolama – bir aktivite üzerinde çalışırken kolay erişim için tek bir yerde odaklanabilir ve kullanılabilir – ister proje ister müşteri odaklı olsun. Bu özellik, farklı alanlara bakmam gerekmediği için çok fazla zaman kazanmama yardımcı oldu.
ClickUp'ı ne kadar çok kullanırsam, işimin odak noktası olarak o kadar çok hizmet ediyor. Farklı iletişim parçaları – notlar, PDF, e-posta, çevrimiçi depolama – bir aktivite üzerinde çalışırken kolay erişim için tek bir yerde odaklanabilir ve kullanılabilir – ister proje ister müşteri odaklı olsun. Bu özellik, farklı alanlara bakmam gerekmediği için çok zaman kazanmama yardımcı oldu.
2. Zoho CRM Plus (En iyi birleşik müşteri deneyimi platformu)
Zoho CRM Plus, CRM, lojistik yönetimi, envanter yönetimi ve daha fazlasını bir araya getiren bir iş paketi. Dokuz Zoho uygulamasını bir araya getirerek eksiksiz bir müşteri deneyimi (CX) yönetim sistemi oluşturur.
Platform ayrıca e-posta, sosyal medya, telefon ve sohbet gibi önemli müşteri kanallarıyla entegre olarak, zengin içgörüler ve özel eylemler için çok kanallı veriler toplar.
Zoho CRM Plus'ın en iyi özellikleri
- SalesIQ ile web sitesi ziyaretçilerini izleyin ve akıllı canlı sohbet ile onlarla etkileşim kurun
- Bir müşteri herhangi bir kanalda satın alma ile ilgili bir faaliyette bulunduğunda SalesSignals özelliği sayesinde anında uyarılar alın
- Bağlamsal uyarılar, duygu analizi ve zamanında müşteri erişimi için AI asistanı Zia'dan yararlanın
Zoho CRM Plus sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, kapsamlı özellikler nedeniyle öğrenme eğrisi olduğunu bildiriyor
Zoho CRM Plus fiyatlandırması
- CRM Plus: Aylık 57 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
Zoho CRM Plus puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)
📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz?
İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar.
Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.
3. Vtiger CRM (Küçük işletmeler için en iyi hepsi bir arada CRM)
Küçük işletmeler için Vtiger ideal bir CRM yazılımıdır. Envanter, pazarlama, yardım masası, proje yönetimi ve belgeleri tek bir platformda bir araya getirirken, kişileri ve anlaşmaları düzenli tutar.
Bu modüllerin birlikte nasıl çalıştığı dikkat çekicidir. Bir anlaşmayı kapattığınızda, tek bir tıklama ile bunu bir projeye dönüştürebilirsiniz. Bir müşteri için sık kullanılan ürünleri veya hizmetleri eklemek de aynı derecede kolaydır. Her şey birbirine bağlıdır, bu da zaman ve çaba tasarrufu sağlar.
Vtiger CRM'nin en iyi özellikleri
- Hızlı güncellemeler için basit bir formla kişileri düzenleyin
- Yardım masası ekranı ve canlı sohbet ile müşteri vakalarını yönetin
- Şablonlar ve kişiselleştirme seçenekleriyle e-posta kampanyaları oluşturun
Vtiger CRM sınırlamaları
- Aşırı özelleştirme, karmaşıklık yaratır ve kullanılabilirliği zorlaştırır
- Proje modülü gibi bazı özellikler karmaşık ve sezgisel olmayan bir yapıya sahip olabilir
Vtiger CRM fiyatlandırması
- Bir Pilot: Ücretsiz
- One Growth: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Bir Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 42 $'dan başlayan fiyatlarla
- Bir Enterprise: Kullanıcı başına aylık 58 $'dan başlayan fiyatlarla
- One AI: Kullanıcı başına aylık 66 $'dan başlayan fiyatlarla
Vtiger CRM puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (300'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Vtiger CRM hakkında ne diyor?
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor :
Vtiger'in en büyük yardımı, müşterilere müşteri desteğini iyileştirmek için izleme araçları sunabilmesidir. Sağlam veritabanları oluşturun, her müşteri için görevler ve ilgili faaliyetler atayın, ticari, pazarlama, stratejik gibi çeşitli yaklaşımlarla organizasyonel düzeyde eksiksiz bir vizyon elde edin.
Vtiger'in en büyük yardımı, müşterilere müşteri desteğini iyileştirmek için izleme araçları sunabilmesidir. Sağlam veritabanları oluşturun, her müşteri için görevler ve ilgili faaliyetler atayın, ticari, pazarlama, stratejik gibi çeşitli yaklaşımlarla organizasyonel düzeyde eksiksiz bir vizyon elde edin.
4. monday. com (Özelleştirilebilir iş akışı ve envanter izleme için en iyisi)
Bulut tabanlı bir CRM yazılımı olan monday.com, CRM ve proje yönetimi araçlarının benzersiz bir karışımını sunar. Görsel tasarımı, satış faaliyetlerini izlerken büyük resmi görmeyi kolaylaştırır. Özelleştirme seçenekleri, çeşitli iş akışlarına uyacak şekilde uyarlayabilmenizi ve birden fazla satış kanalında verileri düzenleyebilmenizi sağlar.
monday. com en iyi özellikler
- Hızlı güncellemeler için renk kodlu uyarılar içeren görsel panolar kullanarak görevleri ve sorunları izleyin
- Projeleri yönetmek için zaman çizelgeleri, Kanban panoları ve takvimler gibi alternatif görünümleri kullanın
- Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve manuel işi azaltmak için bildirimler alın
monday. com sınırlamaları
- Popüler üçüncü taraf araçlar için daha az seçenekle sınırlı entegrasyonlar sağlar
monday. com fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Temel: Aylık 12 $/kullanıcı
- Standart: Aylık 14 $/kullanıcı
- Pro: Aylık 24 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
monday. com puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (12.500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)
➡️ Ayrıca Okuyun: Hizmet İşletmeleri için En İyi CRM Yazılımları
5. Odoo (Sipariş yönetimi için en iyi envanter uygulaması)
Kapsamlı bir envanter yönetimi ve sipariş yönetimi çözümü olan Odoo, stok seviyelerine gerçek zamanlı görünürlük sağlayarak envanter işlemlerini hızlandırır. Yazılım ayrıca stok yenileme ve tedarikçi takibi gibi görevleri otomatikleştirerek manuel hataları ve riskleri azaltmaya yardımcı olur.
Odoo'nun en iyi özelliklerinden biri, hatırlatıcılar ayarlama yeteneğidir; bu sayede önemli görevleri takip edebilirsiniz. Raporlama, sipariş yerine getirme, manuel veri girişi ve sistem entegrasyonlarını basitleştirir.
Odoo'nun en iyi özellikleri
- Barkod tarama ile mühürlü paketleri izleyin
- Gerçek zamanlı kapasiteye göre ürünleri otomatik olarak depolama konumlarına gönderin
- Odoo'nun danışmanlık hizmetleriyle tedarik zinciri yönetiminizi optimize edin
Odoo sınırlamaları
- Sınırlı raporlama seçenekleri ve özel özelleştirme esnekliği sunar
Odoo fiyatlandırması
- Odoo One: Ücretsiz
- Odoo Standard: Aylık 7,25 $/kullanıcı
- Odoo Özel: 310,90 $/kullanıcı/ay
Odoo puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (250+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (1.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Odoo hakkında ne diyor?
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:
Odoo CRM'de en çok beğendiğim şey, kullanıcı dostu arayüzü ve iş operasyonlarını, özellikle müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri desteği ve kolay veri entegrasyonunu yönetmek için özelleştirilebilir platformu.
Odoo CRM'de en çok beğendiğim şey, kullanıcı dostu arayüzü ve iş operasyonlarını, özellikle müşteri ilişkileri yönetimini, müşteri desteğini ve kolay veri entegrasyonunu yönetmek için özelleştirilebilir platformudur.
6. Dolibarr (Envanter özelliklerine sahip en iyi açık kaynaklı CRM)
Dolibarr, açık kaynaklı bir CRM ve ERP çözümüdür ve bütçe dostu bir araç arayan işletmeler için mükemmel bir seçimdir. Geniş bir geliştirici topluluğu tarafından desteklenmektedir. Dolibarr'ın kurulumu oldukça basittir ve kullanıcı dostu arayüzü, teknik bilgisi olmayanlar da dahil olmak üzere herkesin kolayca kullanmasını sağlar.
Dolibarr'ın en iyi özellikleri
- Belirli iş ihtiyaçlarına uyum sağlamak için kolay özelleştirme sağlayan modüler tasarım
- Kapsamlı CRM, satış, envanter yönetimi ve muhasebe yazılımı özellikleri
- Forumlar ve belgeler aracılığıyla aktif topluluk desteği
Dolibarr sınırlamaları
- Son derece karmaşık iş operasyonları için uygun olmayabilir
- Ara sıra sorun giderme ve güncelleme gerektiren hatalarla karşılaşabilirsiniz
Dolibarr fiyatlandırma
- Ücretsiz plan mevcuttur
- Özel kullanım durumları/takım boyutları için özel fiyatlandırma
Dolibarr puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
7. Onpipeline (Distribütörler için en iyi CRM)
Kullanıcı dostu arayüzü ve özelleştirilebilir veritabanı alanları ile Onpipeline, müşteri ilişkilerini daha kolay ve verimli bir şekilde yönetmenizi sağlar.
Platform, satış sürecini basitleştirir, takım işbirliğini artırır ve verimliliği yükseltir. Onpipeline'ı gerçekten farklı kılan, kişiselleştirilmiş etkinliklere olanak tanıyan ve onu çok çeşitli iş ihtiyaçlarına uyarlanabilir hale getiren özelliğidir.
Onpipeline'ın en iyi özellikleri
- Tüm müşteri bilgilerini ve geçmişini tek bir yerde merkezileştirerek kolay erişim sağlayın
- Kullanımı kolay raporlarla satış süreçlerini düzenli tutun
- Her takım üyesi veya satış elemanının performansını izleyin
Onpipeline sınırlamaları
- Daha karmaşık CRM envanter yönetim sistemlerinde bulunan bazı gelişmiş özellikler eksiktir
Onpipeline fiyatlandırması
- Pipeline: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 58 $
- Özel: Kullanıcı başına aylık 99 $
Onpipeline puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Onpipeline hakkında ne diyor?
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:
Birçok başka CRM kullandım ve bu çok basit, net ve kullanıcı dostu.
Birçok başka CRM kullandım ve bu çok basit, net ve kullanıcı dostu.
8. HashMicro CRM (Kapsamlı iş yönetimi için en iyisi)
HashMicro, her tür işletmeye hitap eden web tabanlı bir CRM çözümüdür. Benzersiz ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen ölçeklenebilir bir CRM arayan şirketler için idealdir. Veriye dayalı içgörülerle gelecekteki gelirleri öngörerek ve satış stratejilerini iyileştirerek satış aşamalarının izlenmesini basitleştirir.
HashMicro CRM'nin en iyi özellikleri
- Doğru gelir tahminleriyle gelecekteki gelir eğilimlerini öngörün
- Veriye dayalı stratejiler için ayrıntılı satış raporları oluşturun
- Esnek modülleri mevcut sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre edin
HashMicro CRM sınırları
- Daha basit iş gereksinimleri olan küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun olmayabilir
HashMicro CRM fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
HashMicro CRM puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. CRM Creatio (Satış ve envanter süreçlerini otomatikleştirmek için en iyisi)
Standart bir CRM'den çok daha fazlası olan Creatio, pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri araçlarını tek bir platformda birleştirir. Finans, üretim ve telekom gibi sektörler göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir, bu da onu karmaşık iş akışlarını ve kişiselleştirilmiş müşteri kazanımını yönetmek için mükemmel hale getirir.
Bu araç aynı zamanda iş süreci yönetimi (BPM) üzerine odaklanarak, işletmelerin benzersiz iş akışlarını haritalandırmasına ve oluşturmasına yardımcı olur.
CRM Creatio'nun en iyi özellikleri
- Creatio Studio'yu kullanarak kodlama yapmadan iş akışları ve özel satış teklifleri oluşturun
- İş akışlarını hızlı bir şekilde başlatmak için önceden tasarlanmış şablonlara erişin
- Satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri araçlarıyla entegrasyon için kapsamlı pazaryerini keşfedin
CRM Creatio sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar ara sıra teknik sorunlar ve hatalar yaşadıklarını bildirmiştir
CRM Creatio fiyatlandırması
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 55 $
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 85 $
CRM Creatio puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (250+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
10. Katana (Üretim yönetimi için en iyisi)
Katana, üretim yönetimi için tasarlanmış bulut tabanlı bir envanter optimizasyon yazılımı olarak öne çıkıyor. Platformu sezgiseldir ve tek bir platformda satış kanalları, fiziksel envanter, satın alma siparişleri ve depo yönetim sistemlerini takip etmenize yardımcı olur.
Katana'nın Shopify gibi platformlarla entegrasyonu kullanışlıdır. Örneğin, bir ürünün stoğu bittiğinde Katana bu değişikliği Shopify'da gösterir, böylece hemen harekete geçebilirsiniz.
Katana'nın en iyi özellikleri
- Envanter izleme için barkod tarama, stok sayım araçları ve envanter optimizasyon yazılımını kullanın
- Çevrimiçi ve çevrimdışı satışları tek bir gösterge panelinde birleştirin
- Stok tükenmesini önlemek ve zamanında satın alımları sağlamak için yeniden sipariş noktalarını ayarlayın
Katana sınırlamaları
- Yedekleme özelliğinin olmaması, kaybolması durumunda envanter verilerinin kurtarılamaması
Katana fiyatlandırması
- Başlangıç: 179 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Standart: 359 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Profesyonel: 799 $/ay (yıllık faturalandırılır)
Katana puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (150+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Katana hakkında ne diyor?
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:
Katana'yı gerçekten çok seviyoruz. Bu sisteme alıştık ve 2020'nin sonlarında kullanmaya başladığımızdan beri bizimle birlikte büyüyor. Kullanımı oldukça kolay. Shopify ve Quickbooks ile entegre. Ayrıca, herhangi bir sorun yaşarsanız, müşteri hizmetleri gerçekten yardımcı oluyor ve sorunu hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyor.
Katana'yı gerçekten çok seviyoruz. Bu sisteme alıştık ve 2020'nin sonlarında kullanmaya başladığımızdan beri bizimle birlikte büyüyor. Kullanımı oldukça kolay. Shopify ve Quickbooks ile entegre. Ayrıca, herhangi bir sorun yaşarsanız, müşteri hizmetleri gerçekten yardımcı oluyor ve sorunu hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyor.
➡️ Ayrıca Okuyun: Envanter Yönetim Sistemi Nasıl Oluşturulur?
En İyi CRM Yazılımıyla Başlayın
CRM sisteminizin yalnızca müşteri bilgilerini izlemesi ve basit görevleri yerine getirmesi gerektiğini kim söyledi? Doğru araçla çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
ClickUp, bir proje yönetimi yazılımından daha fazlasıdır. ClickUp CRM ve envanter yönetimi ile birlikte kullanıldığında, müşteri ilişkileri ve envanter süreçlerini yönetmek için güçlü bir araç haline gelir.
Tek bir platformda stok seviyelerinizi takip edin, sipariş durumlarını izleyin ve müşteri etkileşimlerini iyileştirin. Bugün ClickUp'a kaydolun ve işinizi nasıl geliştirebileceğini görün.