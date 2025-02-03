2025'te Denemeniz Gereken En İyi 10 Envanter Uygulaması

Tipik bir günde, bir operasyon müdürü depolardaki stok seviyelerini inceler, stokları yeniden sipariş eder, envanteri izler ve tedarikçilerle koordinasyonu sağlar.

Yapılacak çok şey olduğunda, düşük stok seviyeleri veya yavaş hareket eden öğeler gibi şeyleri gözden kaçırmak kolaydır. İşte bu noktada envanter uygulamaları imdadınıza yetişir.

Envanter uygulamaları, envanter süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olur. Öğeleri izler, sipariş vermeyi hatırlatır ve iş akışlarını otomatikleştirerek envanter yöneticilerinin işini kolaylaştırır.

Bu nedenle, takımım ve ben en etkili envanter uygulamalarını araştırmak için zaman ayırdık. Birkaç envanter yönetim aracını araştırdık ve bugün piyasada bulunan en iyi on envanter yazılımının bir listesini hazırladık.

Hadi başlayalım.

Envanter yönetimi uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

Ancak, envanter uygulamaları satın alırken kaçırmamanız gereken birkaç olmazsa olmaz var.

Kullanım kolaylığı : Uygulaması kolay araçları seçerek eğitim süresini ve maliyetlerini azaltın

Gerçek zamanlı güncellemeler : Aracın envanter değişikliklerini otomatik olarak senkronize edip etmediğini kontrol edin, ürün bilgileri, fiyatlandırma ve stok durumu ile ilgili güncellemelerle gerçek zamanlı envanter izleme olanağına sahip olun

Otomatik uyarılar : Özel yeniden sipariş noktaları ve düşük stok seviyeleri, yeniden sipariş ve son kullanma tarihi yaklaşan öğeler için otomatik stok bildirimlerini destekleyen araçları seçin

Mobil uyumluluk : Mobil cihazlardan envanteri izlemek ve yönetmek için mobil uygulama sunan bir araç tercih edin

Özelleştirme seçenekleri : Verimli envanter yönetimi sağlamak için aracın özel raporlar, alanlar, durumlar, görünümler vb. gibi özellikler sunup sunmadığını kontrol edin

Raporlama ve analiz : Envanter trendlerini analiz eden ve özelleştirilmiş raporlar oluşturarak envanter işlemlerine ilişkin görünürlük ve içgörüler sağlayan bir araç edinin

Kolay arama fonksiyonu : İhtiyacınız olan envanter görevlerini veya öğeleri hızlı bir şekilde bulabileceğiniz özelliklere sahip olduğundan emin olun

Entegrasyon özellikleri: Muhasebe yazılımı ve popüler e-ticaret platformları gibi çözümlerle entegre olan envanter uygulamalarını seçin

Ayrıca okuyun: Bir operasyon müdürünün bir günü

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Envanter Uygulaması

En iyi envanter uygulaması, iş ihtiyaçlarınıza, sektörünüze ve takımınızın boyutuna bağlıdır.

Envanter kontrolünü ustalıkla gerçekleştirmenize ve tüm envanter planlama ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olacak en iyi on envanter uygulamasını inceleyelim.

1. ClickUp (Tek bir platformdan envanter işlemlerini kolaylaştırmak ve yönetmek için en iyisi)

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Envanter Yönetimi Şablonu ile envanterinizi izleyin ve yönetin

ClickUp, karşılaştığım en kullanışlı envanter yönetim aracıdır. Kullanıcıların mevcut envanter listelerini, sipariş durumlarını, maliyetlerini, satıcılarını ve daha fazlasını izlemelerine yardımcı olan ve envanter süreçlerini basitleştiren hepsi bir arada bir çözümdür.

ClickUp'ın Envanter Yönetimi Şablonu, stok, gelir, siparişler, satın alma siparişleri, satış verileri ve diğer metriklere ilişkin tam görünürlük sağlar.

Envanter klasörlerinde fiyatlandırma ile ürün bilgilerini düzenlemenize, veritabanına birden fazla ürün fotoğrafı eklemenize ve veriye dayalı kararlar almak için envanter eğilimlerini analiz etmenize yardımcı olur.

En iyi yanı ne mi? ClickUp'ın mobil uygulaması, hareket halindeyken envanter seviyelerini izlemek ve yönetmek için mükemmel bir yoldur.

ClickUp Görev Yönetimi ile işlemleri kolaylaştırın, envanteri izleyin ve iş akışlarını optimize edin

ClickUp'ın Görev Yönetimi ile yapılacak işleri ve envanter öğelerini izlemek çok kolay. Eylem öğelerini kolayca takip edebilir, görevleri özel etiketlerle kategorilere ayırabilir ve gerçek zamanlı envanter güncellemelerini alabilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri ise çeşitli ürün veya kategorilerin mevcut envanter seviyelerini etkili bir şekilde izlemek için idealdir.

Bu özelliğin yeteneklerini kullanarak, işletmeler envanterlerinin durumuna ilişkin kapsamlı bir genel bakış elde edebilir, eğilimleri belirleyebilir ve daha iyi kararlar alabilir.

ClickUp Gantt Grafikleri ile maksimum verimlilik elde edin ve sorunsuz envanter yönetimi sağlayın

Hepsi bu kadar değil; ClickUp'ın Gantt Grafikleri, envanter işlemleri stratejisini sağlam ve kolaylaştırır.

Görevleri planlamaya, zamanlamaya ve koordine etmeye, sipariş işleme ve yerine getirilmesini izlemeye, envanter seviyelerini tahmin etmeye ve tedarikçi teslimat sürelerini izlemeye yardımcı olurlar.

Envanter performansı veya belirli öğelerin ayrıntılarının özetlerini oluşturmak istiyorsanız, ClickUp'ın yapay zeka kişisel asistanı ClickUp Brain'i kullanın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Özel Alanları ile görev alanları oluşturarak sipariş miktarını ve tarihlerini, birim başına maliyeti vb. yönetebilirsiniz.

ClickUp Özel Görev Durumlarını , mevcut öğeleri izlemek için "Stokta Yok", "Stokta Var" ve "Artık Kullanılmıyor" gibi envanter görevlerine ekleyin

Envanterinizi daha iyi anlamak için Tablo, Liste, Zaman Çizelgesi, Sipariş Güncellemeleri ve Değer gibi farklı ClickUp yapılandırmalarında yedi görünüme erişin

Stok belirli eşiklere ulaştığında bildirimleri tetiklemek için ClickUp Otomasyonlarını ayarlayın

Envanter görevleri için başlangıç ve son teslim tarihlerini belirleyerek işlerinizi takip edin

Liste Görünümü'nde oluşturulan sayısal alanların ortalamasını, toplamını veya aralığını bulun ve toplam maliyet ve sipariş edilen toplam birim sayısı gibi metrikleri izleyin

ClickUp Kanban Panolarını kullanarak, "Nakliye", "Sipariş" ve "Satıldı" gibi özel sütunlarla envanter yönetimi sürecinizin farklı aşamalarını izleyin

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özellik ve özelleştirme seçeneği nedeniyle, yeni kullanıcılar bir öğrenme süreci yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

Bonus okuma: Excel, Sheets ve ClickUp için 10 ücretsiz envanter şablonu

2. Katana (Satış kanallarını yönetmek için en iyisi)

via Katana

Katana, bir bulut envanter yönetimi yazılımıdır. Satış kanallarını, fiziksel envanteri, satın alma siparişlerini ve depo sistemlerini yöneten sezgisel bir platforma sahiptir.

Katana, Shopify gibi platformlarla kolayca entegre olarak stokta olmayan ürünleri belirler ve bunları Shopify'da gösterir, böylece kullanıcılar anında harekete geçebilir.

Ayrıca izlenebilirlik, stok sayımı ve barkod tarayıcı gibi eklenti özellikleriyle izlemeyi de iyileştirir. Katana, envanter ve muhasebe verilerini otomatik olarak senkronize ederek envanter yönetiminizin maliyet etkilerini daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

Katana'nın en iyi özellikleri

Uçtan uca izlenebilirlik ile son kullanma tarihlerini, partileri ve daha fazlasını takip edin

Çevrimiçi ve çevrimdışı satışları tek bir gösterge panelinde birleştirin ve yönetin

Zamanında satın alma için özel yeniden sipariş noktaları belirleyin

Katana sınırlamaları

Sınırlı özellikler ve özelleştirme seçenekleri

Kullanıcılar, Katana'nın yedekleme özelliği olmadığını bildirdi; bu, envanter verilerini kaybettiğinizde geri almanın bir yolu olmadığı anlamına gelir

Katana fiyatlandırması

Başlangıç: 199 $/ay

Standart: 399 $/ay

Profesyonel: 899 $/ay

Katana puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (40 yorum)

Capterra: 4,6/5 (150+ yorum)

3. Ordoro (E-ticaret envanter yönetimi için en iyisi)

via Ordoro

Listedeki bir sonraki uygulama, dropshipping özellikleriyle birlikte gelen Ordoro'nun e-ticaret envanter yönetimi yazılımıdır. Envanter yönetimi özellikleri, stok yönetimini basitleştirmede mükemmeldir. Stok seviyelerini otomatik olarak senkronize eder, düşük öğe uyarıları sağlar, tedarikçi teslimat sürelerini izlemenize yardımcı olur, sipariş yönlendirmeyi yönetir ve çok daha fazlasını yapar.

Ancak, tüm özellikler arasında Ordoro'nun satıcı portalı öne çıkıyor.

Bu özellik sayesinde satıcılar siparişlerine doğrudan erişebilir, böylece izleme güncellemelerini iletmenize gerek kalmaz. Bu, iletişimi kolaylaştırır ve tedarikçi ilişkilerini iyileştirir.

Ordoro'nun en iyi özellikleri

Drop shipping özellikleriyle birden fazla tedarikçiyi yönetin

Daha hızlı işlemler için envanter geri yazma ve sipariş etiketlemeyi otomatikleştirin

Hızlı gönderim ve posta raporlamasını otomatikleştirin

Ordoro sınırlamaları

Ücretsiz planın özellikleri sınırlıdır

Kullanıcılar, müşteri desteğinin yanıt vermesinin uzun sürdüğünü bildirmiştir

Ordoro fiyatlandırması

15 günlük ücretsiz deneme

Gelişmiş: 349 $/ay

Premium: 499 $/ay

Ordoro puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (13 yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

4. Zoho Inventory (İşletmelerin büyümesine uygun en iyi envanter yönetimi yazılımı)

via Zoho Inventory

Zoho Inventory, işinizle birlikte büyüyen, kullanımı kolay bir envanter yönetimi uygulamasıdır.

Diğer tüm uygulamalar gibi, siparişleri izler ve yönetir. En önemli özelliği raporlama özelliğidir.

Satış dalgalanmalarını, müşteri tutma verilerini, tedarikçi ödemelerini, satın alma siparişlerini, FIFO raporlarını vb. manuel çaba harcamadan görsel olarak izlemek için ayrıntılı raporlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Ancak Zoho Inventory, Zoho paketindeki diğer araçlarla birlikte en iyi şekilde çalışır. Zoho Books kullanıcısıysanız, tüm verileri, faturaları ve satın alma faturalarını senkronize etmek için Zoho Inventory ile kolayca entegre edebilirsiniz.

Zoho Inventory'nin en iyi özellikleri

Birden fazla konumdaki envanteri yönetin ve depolar arası transferleri izleyin

Hızlı ve kolay tarama için yerleşik barkod okuyucuyu kullanın

Tutarlı öğe adlandırma için çevrimiçi SKU oluşturucuyu kullanın

Zoho Inventory sınırlamaları

Fiyatlandırma planları, tüm iş boyutlarına uyacak şekilde daha özelleştirilebilir olabilir

Özellikler daha çok B2C işlerine odaklanmıştır; B2B işleri biraz daha karmaşıktır

Zoho Inventory fiyatlandırması

Standart: Kuruluş başına aylık 39 $

Profesyonel: Kuruluş başına aylık 99 $

Premium: 159 $/ay (kuruluş başına)

Enterprise: Kuruluş başına aylık 299 $

Zoho Inventory puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (90 yorum)

Capterra: 4,5/5 (350+ yorum)

5. Upserve (Restoranlar için en iyi envanter yönetim sistemi)

upserve aracılığıyla

Lightspeed'in Upserve Inventory, restoranlar için bir arka ofis satın alma ve envanter uygulamasıdır. Restoran POS sistemleriyle birlikte çalışarak israfı azaltır, paradan tasarruf sağlar ve işlemleri hızlandırır.

Envanter sistemi, entegre POS ile birlikte açık ve kullanımı kolay bir raporlama özelliğine sahiptir. Envanter yönetimi yazılımı sezgiseldir, böylece kolayca kurabilir ve ihtiyaçlarınıza göre ürünleri ve özellikleri bulabilirsiniz.

Upserve, kupon uygulaması, çevrimiçi sipariş kimlik doğrulama ve otomatik menü değişimi gibi diğer özelliklere de sahiptir.

Kullanıcıların sipariş ve ödeme işlemlerini kolaylaştırmak için ödeme türleri oluşturmasına olanak tanır.

Upserve'in en iyi özellikleri

Menüdeki öğeleri her yerden sınırsız olarak güncelleyin veya değiştirin

Raporlama ve analizlerle envanter ve satış dalgalanmalarını izleyin

Karlılık raporlaması için POS entegrasyonundan yararlanın

Upserve sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, lansman dönemi sona erdiğinde müşteri desteğinin yanıt vermediğini not ediyor

Bağlantı sorunları, envanter izlemenin yanlış sonuçlanmasına neden olur. Bir kullanıcı, kredi kartı verilerinin çevrimdışı ortamdan çevrimiçi ortama aktarılması nedeniyle satış kaybı yaşadığını bildirdi

Upserve fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Upserve puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (80+ yorum)

Capterra: NA

6. Lightspeed (Çevrimiçi pazar yerlerinde envanteri gerçek zamanlı olarak izlemek için en iyisi)

via Lightspeed

Lightspeed, birden fazla mağaza envanterini yönetmeye yardımcı olan entegre POS ile envanter yönetimini basitleştirir. Siparişleri izlemenize, stok tükenmesini önlemek için yeniden sipariş noktalarını ayarlamanıza ve fiyat değişiklikleri yapmanıza olanak tanır.

En iyi yanı ise, envanter uygulamasının POS sistemine eklenebilen yerleşik bir tedarikçi kataloğuna sahip olmasıdır.

Birkaç tıklamayla ürünlere göz atabilir, tedarikçilerle bağlantı kurabilir ve satın alımlar yapabilirsiniz. Lightspeed ayrıca temel raporlama özellikleri sunarak envanter, satış ve satın alma raporlarını kolayca oluşturmanızı sağlar.

Ayrıca, indirim ve müşteri sadakat hesaplarını da kolayca entegre edebilirim.

Lightspeed'in en iyi özellikleri

Yerleşik satın alma siparişleriyle yeni envanteri hızlıca sipariş edin

Stok arama ile öğe miktarlarını anında görünüm

Entegre muhasebe sistemi ile muhasebe verilerini otomatik senkronizasyon

Lightspeed sınırlamaları

Birden fazla envanter konumundaki stokları düzenlemek için merkezi bir alan yoktur. Kullanıcılar, envanteri kontrol etmek için mağazalar arasında geçiş yapmak zorundadır

Tepkisel olmayan müşteri desteği

Lightspeed fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Lightspeed puanları ve yorumları

G2: 4/5 (280+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (900+ yorum)

7. Odoo (Sipariş yönetimi için en iyi envanter uygulaması)

via Odoo

Sıradaki uygulama, bir envanter uygulaması ve sipariş yönetimi yazılımı olan Odoo.

İşlemleri hızlandırır ve stok seviyelerine gerçek zamanlı görünürlük sağlarken, stok yenileme ve tedarikçi takibini otomatikleştirir. Odoo ile riskleri azaltmak için hatırlatıcılar da ayarlayabilirsiniz.

Bu envanter yönetimi uygulaması, stok seviyelerini gerçek zamanlı olarak takip etmenize ve ürün miktarlarını, konumlarını ve hareketlerini izlemenize yardımcı olur.

Odoo, raporlama, entegrasyon ve sipariş yerine getirme süreçlerini kolaylaştırır. Ayrıca, tedarik zinciri yönetimi için danışmanlık hizmetleri de sunar.

Odoo'nun en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı kapasiteye göre envanter sayım sürecini ve ürünlerin depolama konumlarına yönlendirilmesini otomatikleştirin

Barkod tarama ile mühürlü paketleri izleyin

Gerçek zamanlı kapasiteye göre ürünleri otomatik olarak depolama konumlarına gönderin

Odoo sınırlamaları

Sınırlı raporlar ve özelleştirme seçenekleri

Odoo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Odoo puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (800'den fazla yorum)

8. Spocket (En iyi dropshipping yazılımı)

via Spocket

Spocket, çeşitli dropshipping tedarikçilerinden ürün seçmenize, siparişleri işlemenize, nakliye etiketleri hazırlamanıza ve bunları satmanıza olanak tanıyan bir dropshipping yazılımıdır.

Spocket, ücretsiz örnekleri test etme gibi ilginç bir özellik sunar. Ürünün ne kadar iyi olduğunu görmek için belirli tedarikçilerden örnek sipariş etmenizi sağlar.

Ayrıca, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda ABD ve Avrupa dropshipping tedarikçisinin bulunduğu uzun bir liste de mevcuttur.

Spocket'in en iyi özellikleri

Ürünlere müşteri yorumları ekleyin

Shopify, WooCommerce, Wix vb. e-ticaret platformlarıyla entegre edin.

Belirli kriterleri karşılayan ürünleri filtreleyin

Spocket sınırlamaları

Kullanıcılar, özellik ve hizmetlere kıyasla ücretlerin yüksek olduğunu bildiriyor

Çoğu özellik premium planlarda mevcuttur

Spocket fiyatlandırması

Başlangıç: 39,99 $/ay

Pro: 59,99 $/ay

Empire: 99,99 $/ay

Unicorn: 299,99 $/ay

Spocket puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (60+ yorum)

Capterra: 3. 1/5 (Yeterli yorum yok)

9. Fishbowl Inventory (QuickBooks kullanıcıları için en iyisi)

via Fishbowl

Fishbowl Inventory, QuickBooks kullanıcıları için harika bir envanter yönetimi uygulamasıdır.

Envanter depolara girip çıktıkça QuickBooks ile senkronizasyonu otomatikleştirir. Ayrıca, gerçek iniş maliyetleri, nakit akışı etkileri ve COGS hakkında içgörüler elde edersiniz.

Fishbowl ile üretim ve depolama operasyonlarınızı tek bir platformdan yönetebilirsiniz. Konumlar arasında tarama ve barkodlama özelliklerinin yanı sıra özel iş akışları ve envanter raporları sunar.

Fishbowl Inventory'nin en iyi özellikleri

Özel iş akışları oluşturun ve kalite kontrolü için gelen envanteri izleyin

Satın almadan müşteriye teslimata kadar tüm işlemleri uçtan uca izlenebilirlik ile takip edin

Fishbowl Inventory sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü sezgisel değildir. Aracın düzeni öğrenmesi zor bir yapıya sahiptir

Ağ sorunları varsa yanlış envanter sayıları kaydeder

Fishbowl Inventory fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Fishbowl Inventory puanları ve yorumları

G2: 4/5 (240+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (900'den fazla yorum)

Bonus: Square Inventory ve Inflow Inventory uygulaması gibi diğer popüler araçları da inceleyebilirsiniz.

10. Boxstorm—Şimdi Fishbowl Drive (Bulut tabanlı envanter yönetimi için en iyisi)

boxstorm aracılığıyla

Boxstorm'un bulut envanter yönetimi yazılımı, temel iş operasyonlarını merkezileştirir.

Aracı, indirmenize gerek kalmadan herhangi bir mobil cihazdan web tarayıcısı kullanarak erişebilirsiniz. Birden fazla depoda envanteri gerçek zamanlı olarak yönetmenize yardımcı olur.

Boxstorm, farklı süreçler için hızlı otomasyon kurulmasına yardımcı olur. Yeniden sipariş gibi eylemler için zamanında uyarılar alıyorum, bu da envanter yönetimi sürecini daha verimli hale getirdi.

Boxstrom'un en iyi özellikleri

Mobil uygulama ile envanter verilerine hızlı erişim

Teslim alma, paketleme ve gönderim otomasyonlarıyla verimliliği artırın

Tek bir platformda birden fazla para birimini yönetin

Boxstrom sınırlamaları

Bu envanter sisteminde, satılmış ürünleri izleme fonksiyonu yoktur

Temel envanter raporları; sınırlı özelleştirme

Boxstrom fiyatlandırması

Temel: 199 $/ay

Ölçeklendirme: 476 $/ay

Boxstrom puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 5/5 (Yeterli yorum yok)

ClickUp ile Envanterinizi Daha İyi Yönetin

Yukarıda listelenen tüm envanter uygulamaları, envanter yönetimi süreçlerinizi kolaylaştırabilir.

Ancak, bütçeniz dahilinde aradığınız tüm özellikleri sunan birini seçmeniz gerekir. Uygulama ayrıca işinizin ve sektörünüzün özel gereksinimlerine de uygun olmalıdır. Bu ihtiyaçları karşılamak için ClickUp'ı deneyin.

ClickUp, tek bir platformdan envanterinizi izlemenizi, satışlarınızı yönetmenizi ve envanter işlemlerinizi kontrol etmenizi sağlar. Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler ve büyük kurumsal şirketler için idealdir.

ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!