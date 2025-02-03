2025'te Denemeniz Gereken En İyi 10 Envanter Uygulaması

Tipik bir günde, bir operasyon müdürü depolardaki stok seviyelerini inceler, stokları yeniden sipariş eder, envanteri izler ve tedarikçilerle koordinasyonu sağlar.
Yapılacak çok şey olduğunda, düşük stok seviyeleri veya yavaş hareket eden öğeler gibi şeyleri gözden kaçırmak kolaydır. İşte bu noktada envanter uygulamaları imdadınıza yetişir.
Envanter uygulamaları, envanter süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olur. Öğeleri izler, sipariş vermeyi hatırlatır ve iş akışlarını otomatikleştirerek envanter yöneticilerinin işini kolaylaştırır.
Bu nedenle, takımım ve ben en etkili envanter uygulamalarını araştırmak için zaman ayırdık. Birkaç envanter yönetim aracını araştırdık ve bugün piyasada bulunan en iyi on envanter yazılımının bir listesini hazırladık.
Hadi başlayalım.
Envanter yönetimi uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?
Ancak, envanter uygulamaları satın alırken kaçırmamanız gereken birkaç olmazsa olmaz var.
- Kullanım kolaylığı: Uygulaması kolay araçları seçerek eğitim süresini ve maliyetlerini azaltın
- Gerçek zamanlı güncellemeler: Aracın envanter değişikliklerini otomatik olarak senkronize edip etmediğini kontrol edin, ürün bilgileri, fiyatlandırma ve stok durumu ile ilgili güncellemelerle gerçek zamanlı envanter izleme olanağına sahip olun
- Otomatik uyarılar: Özel yeniden sipariş noktaları ve düşük stok seviyeleri, yeniden sipariş ve son kullanma tarihi yaklaşan öğeler için otomatik stok bildirimlerini destekleyen araçları seçin
- Mobil uyumluluk: Mobil cihazlardan envanteri izlemek ve yönetmek için mobil uygulama sunan bir araç tercih edin
- Özelleştirme seçenekleri: Verimli envanter yönetimi sağlamak için aracın özel raporlar, alanlar, durumlar, görünümler vb. gibi özellikler sunup sunmadığını kontrol edin
- Raporlama ve analiz: Envanter trendlerini analiz eden ve özelleştirilmiş raporlar oluşturarak envanter işlemlerine ilişkin görünürlük ve içgörüler sağlayan bir araç edinin
- Kolay arama fonksiyonu: İhtiyacınız olan envanter görevlerini veya öğeleri hızlı bir şekilde bulabileceğiniz özelliklere sahip olduğundan emin olun
- Entegrasyon özellikleri: Muhasebe yazılımı ve popüler e-ticaret platformları gibi çözümlerle entegre olan envanter uygulamalarını seçin
Ayrıca okuyun: Bir operasyon müdürünün bir günü
2024'te Kullanılacak En İyi 10 Envanter Uygulaması
En iyi envanter uygulaması, iş ihtiyaçlarınıza, sektörünüze ve takımınızın boyutuna bağlıdır.
Envanter kontrolünü ustalıkla gerçekleştirmenize ve tüm envanter planlama ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olacak en iyi on envanter uygulamasını inceleyelim.
1. ClickUp (Tek bir platformdan envanter işlemlerini kolaylaştırmak ve yönetmek için en iyisi)
ClickUp, karşılaştığım en kullanışlı envanter yönetim aracıdır. Kullanıcıların mevcut envanter listelerini, sipariş durumlarını, maliyetlerini, satıcılarını ve daha fazlasını izlemelerine yardımcı olan ve envanter süreçlerini basitleştiren hepsi bir arada bir çözümdür.
ClickUp'ın Envanter Yönetimi Şablonu, stok, gelir, siparişler, satın alma siparişleri, satış verileri ve diğer metriklere ilişkin tam görünürlük sağlar.
Envanter klasörlerinde fiyatlandırma ile ürün bilgilerini düzenlemenize, veritabanına birden fazla ürün fotoğrafı eklemenize ve veriye dayalı kararlar almak için envanter eğilimlerini analiz etmenize yardımcı olur.
En iyi yanı ne mi? ClickUp'ın mobil uygulaması, hareket halindeyken envanter seviyelerini izlemek ve yönetmek için mükemmel bir yoldur.
ClickUp'ın Görev Yönetimi ile yapılacak işleri ve envanter öğelerini izlemek çok kolay. Eylem öğelerini kolayca takip edebilir, görevleri özel etiketlerle kategorilere ayırabilir ve gerçek zamanlı envanter güncellemelerini alabilirsiniz.
ClickUp Gösterge Panelleri ise çeşitli ürün veya kategorilerin mevcut envanter seviyelerini etkili bir şekilde izlemek için idealdir.
Bu özelliğin yeteneklerini kullanarak, işletmeler envanterlerinin durumuna ilişkin kapsamlı bir genel bakış elde edebilir, eğilimleri belirleyebilir ve daha iyi kararlar alabilir.
Hepsi bu kadar değil; ClickUp'ın Gantt Grafikleri, envanter işlemleri stratejisini sağlam ve kolaylaştırır.
Görevleri planlamaya, zamanlamaya ve koordine etmeye, sipariş işleme ve yerine getirilmesini izlemeye, envanter seviyelerini tahmin etmeye ve tedarikçi teslimat sürelerini izlemeye yardımcı olurlar.
Envanter performansı veya belirli öğelerin ayrıntılarının özetlerini oluşturmak istiyorsanız, ClickUp'ın yapay zeka kişisel asistanı ClickUp Brain'i kullanın.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Özel Alanları ile görev alanları oluşturarak sipariş miktarını ve tarihlerini, birim başına maliyeti vb. yönetebilirsiniz.
- ClickUp Özel Görev Durumlarını, mevcut öğeleri izlemek için "Stokta Yok", "Stokta Var" ve "Artık Kullanılmıyor" gibi envanter görevlerine ekleyin
- Envanterinizi daha iyi anlamak için Tablo, Liste, Zaman Çizelgesi, Sipariş Güncellemeleri ve Değer gibi farklı ClickUp yapılandırmalarında yedi görünüme erişin
- Stok belirli eşiklere ulaştığında bildirimleri tetiklemek için ClickUp Otomasyonlarını ayarlayın
- Envanter görevleri için başlangıç ve son teslim tarihlerini belirleyerek işlerinizi takip edin
- Liste Görünümü'nde oluşturulan sayısal alanların ortalamasını, toplamını veya aralığını bulun ve toplam maliyet ve sipariş edilen toplam birim sayısı gibi metrikleri izleyin
- ClickUp Kanban Panolarını kullanarak, "Nakliye", "Sipariş" ve "Satıldı" gibi özel sütunlarla envanter yönetimi sürecinizin farklı aşamalarını izleyin
ClickUp sınırlamaları
- Çok sayıda özellik ve özelleştirme seçeneği nedeniyle, yeni kullanıcılar bir öğrenme süreci yaşayabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)
2. Katana (Satış kanallarını yönetmek için en iyisi)
Katana, bir bulut envanter yönetimi yazılımıdır. Satış kanallarını, fiziksel envanteri, satın alma siparişlerini ve depo sistemlerini yöneten sezgisel bir platforma sahiptir.
Katana, Shopify gibi platformlarla kolayca entegre olarak stokta olmayan ürünleri belirler ve bunları Shopify'da gösterir, böylece kullanıcılar anında harekete geçebilir.
Ayrıca izlenebilirlik, stok sayımı ve barkod tarayıcı gibi eklenti özellikleriyle izlemeyi de iyileştirir. Katana, envanter ve muhasebe verilerini otomatik olarak senkronize ederek envanter yönetiminizin maliyet etkilerini daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
Katana'nın en iyi özellikleri
- Uçtan uca izlenebilirlik ile son kullanma tarihlerini, partileri ve daha fazlasını takip edin
- Çevrimiçi ve çevrimdışı satışları tek bir gösterge panelinde birleştirin ve yönetin
- Zamanında satın alma için özel yeniden sipariş noktaları belirleyin
Katana sınırlamaları
- Sınırlı özellikler ve özelleştirme seçenekleri
- Kullanıcılar, Katana'nın yedekleme özelliği olmadığını bildirdi; bu, envanter verilerini kaybettiğinizde geri almanın bir yolu olmadığı anlamına gelir
Katana fiyatlandırması
- Başlangıç: 199 $/ay
- Standart: 399 $/ay
- Profesyonel: 899 $/ay
Katana puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (40 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (150+ yorum)
3. Ordoro (E-ticaret envanter yönetimi için en iyisi)
Listedeki bir sonraki uygulama, dropshipping özellikleriyle birlikte gelen Ordoro'nun e-ticaret envanter yönetimi yazılımıdır. Envanter yönetimi özellikleri, stok yönetimini basitleştirmede mükemmeldir. Stok seviyelerini otomatik olarak senkronize eder, düşük öğe uyarıları sağlar, tedarikçi teslimat sürelerini izlemenize yardımcı olur, sipariş yönlendirmeyi yönetir ve çok daha fazlasını yapar.
Ancak, tüm özellikler arasında Ordoro'nun satıcı portalı öne çıkıyor.
Bu özellik sayesinde satıcılar siparişlerine doğrudan erişebilir, böylece izleme güncellemelerini iletmenize gerek kalmaz. Bu, iletişimi kolaylaştırır ve tedarikçi ilişkilerini iyileştirir.
Ordoro'nun en iyi özellikleri
- Drop shipping özellikleriyle birden fazla tedarikçiyi yönetin
- Daha hızlı işlemler için envanter geri yazma ve sipariş etiketlemeyi otomatikleştirin
- Hızlı gönderim ve posta raporlamasını otomatikleştirin
Ordoro sınırlamaları
- Ücretsiz planın özellikleri sınırlıdır
- Kullanıcılar, müşteri desteğinin yanıt vermesinin uzun sürdüğünü bildirmiştir
Ordoro fiyatlandırması
- 15 günlük ücretsiz deneme
- Gelişmiş: 349 $/ay
- Premium: 499 $/ay
Ordoro puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (13 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)
4. Zoho Inventory (İşletmelerin büyümesine uygun en iyi envanter yönetimi yazılımı)
Zoho Inventory, işinizle birlikte büyüyen, kullanımı kolay bir envanter yönetimi uygulamasıdır.
Diğer tüm uygulamalar gibi, siparişleri izler ve yönetir. En önemli özelliği raporlama özelliğidir.
Satış dalgalanmalarını, müşteri tutma verilerini, tedarikçi ödemelerini, satın alma siparişlerini, FIFO raporlarını vb. manuel çaba harcamadan görsel olarak izlemek için ayrıntılı raporlar oluşturmanıza yardımcı olur.
Ancak Zoho Inventory, Zoho paketindeki diğer araçlarla birlikte en iyi şekilde çalışır. Zoho Books kullanıcısıysanız, tüm verileri, faturaları ve satın alma faturalarını senkronize etmek için Zoho Inventory ile kolayca entegre edebilirsiniz.
Zoho Inventory'nin en iyi özellikleri
- Birden fazla konumdaki envanteri yönetin ve depolar arası transferleri izleyin
- Hızlı ve kolay tarama için yerleşik barkod okuyucuyu kullanın
- Tutarlı öğe adlandırma için çevrimiçi SKU oluşturucuyu kullanın
Zoho Inventory sınırlamaları
- Fiyatlandırma planları, tüm iş boyutlarına uyacak şekilde daha özelleştirilebilir olabilir
- Özellikler daha çok B2C işlerine odaklanmıştır; B2B işleri biraz daha karmaşıktır
Zoho Inventory fiyatlandırması
- Standart: Kuruluş başına aylık 39 $
- Profesyonel: Kuruluş başına aylık 99 $
- Premium: 159 $/ay (kuruluş başına)
- Enterprise: Kuruluş başına aylık 299 $
Zoho Inventory puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (90 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (350+ yorum)
5. Upserve (Restoranlar için en iyi envanter yönetim sistemi)
Lightspeed'in Upserve Inventory, restoranlar için bir arka ofis satın alma ve envanter uygulamasıdır. Restoran POS sistemleriyle birlikte çalışarak israfı azaltır, paradan tasarruf sağlar ve işlemleri hızlandırır.
Envanter sistemi, entegre POS ile birlikte açık ve kullanımı kolay bir raporlama özelliğine sahiptir. Envanter yönetimi yazılımı sezgiseldir, böylece kolayca kurabilir ve ihtiyaçlarınıza göre ürünleri ve özellikleri bulabilirsiniz.
Upserve, kupon uygulaması, çevrimiçi sipariş kimlik doğrulama ve otomatik menü değişimi gibi diğer özelliklere de sahiptir.
Kullanıcıların sipariş ve ödeme işlemlerini kolaylaştırmak için ödeme türleri oluşturmasına olanak tanır.
Upserve'in en iyi özellikleri
- Menüdeki öğeleri her yerden sınırsız olarak güncelleyin veya değiştirin
- Raporlama ve analizlerle envanter ve satış dalgalanmalarını izleyin
- Karlılık raporlaması için POS entegrasyonundan yararlanın
Upserve sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, lansman dönemi sona erdiğinde müşteri desteğinin yanıt vermediğini not ediyor
- Bağlantı sorunları, envanter izlemenin yanlış sonuçlanmasına neden olur. Bir kullanıcı, kredi kartı verilerinin çevrimdışı ortamdan çevrimiçi ortama aktarılması nedeniyle satış kaybı yaşadığını bildirdi
Upserve fiyatlandırması
Özel fiyatlandırma
Upserve puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (80+ yorum)
- Capterra: NA
6. Lightspeed (Çevrimiçi pazar yerlerinde envanteri gerçek zamanlı olarak izlemek için en iyisi)
Lightspeed, birden fazla mağaza envanterini yönetmeye yardımcı olan entegre POS ile envanter yönetimini basitleştirir. Siparişleri izlemenize, stok tükenmesini önlemek için yeniden sipariş noktalarını ayarlamanıza ve fiyat değişiklikleri yapmanıza olanak tanır.
En iyi yanı ise, envanter uygulamasının POS sistemine eklenebilen yerleşik bir tedarikçi kataloğuna sahip olmasıdır.
Birkaç tıklamayla ürünlere göz atabilir, tedarikçilerle bağlantı kurabilir ve satın alımlar yapabilirsiniz. Lightspeed ayrıca temel raporlama özellikleri sunarak envanter, satış ve satın alma raporlarını kolayca oluşturmanızı sağlar.
Ayrıca, indirim ve müşteri sadakat hesaplarını da kolayca entegre edebilirim.
Lightspeed'in en iyi özellikleri
- Yerleşik satın alma siparişleriyle yeni envanteri hızlıca sipariş edin
- Stok arama ile öğe miktarlarını anında görünüm
- Entegre muhasebe sistemi ile muhasebe verilerini otomatik senkronizasyon
Lightspeed sınırlamaları
- Birden fazla envanter konumundaki stokları düzenlemek için merkezi bir alan yoktur. Kullanıcılar, envanteri kontrol etmek için mağazalar arasında geçiş yapmak zorundadır
- Tepkisel olmayan müşteri desteği
Lightspeed fiyatlandırması
Özel fiyatlandırma
Lightspeed puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (280+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (900+ yorum)
7. Odoo (Sipariş yönetimi için en iyi envanter uygulaması)
Sıradaki uygulama, bir envanter uygulaması ve sipariş yönetimi yazılımı olan Odoo.
İşlemleri hızlandırır ve stok seviyelerine gerçek zamanlı görünürlük sağlarken, stok yenileme ve tedarikçi takibini otomatikleştirir. Odoo ile riskleri azaltmak için hatırlatıcılar da ayarlayabilirsiniz.
Bu envanter yönetimi uygulaması, stok seviyelerini gerçek zamanlı olarak takip etmenize ve ürün miktarlarını, konumlarını ve hareketlerini izlemenize yardımcı olur.
Odoo, raporlama, entegrasyon ve sipariş yerine getirme süreçlerini kolaylaştırır. Ayrıca, tedarik zinciri yönetimi için danışmanlık hizmetleri de sunar.
Odoo'nun en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı kapasiteye göre envanter sayım sürecini ve ürünlerin depolama konumlarına yönlendirilmesini otomatikleştirin
- Barkod tarama ile mühürlü paketleri izleyin
- Gerçek zamanlı kapasiteye göre ürünleri otomatik olarak depolama konumlarına gönderin
Odoo sınırlamaları
- Sınırlı raporlar ve özelleştirme seçenekleri
Odoo fiyatlandırması
Özel fiyatlandırma
Odoo puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (50'den fazla yorum)
- Capterra: 4,2/5 (800'den fazla yorum)
8. Spocket (En iyi dropshipping yazılımı)
Spocket, çeşitli dropshipping tedarikçilerinden ürün seçmenize, siparişleri işlemenize, nakliye etiketleri hazırlamanıza ve bunları satmanıza olanak tanıyan bir dropshipping yazılımıdır.
Spocket, ücretsiz örnekleri test etme gibi ilginç bir özellik sunar. Ürünün ne kadar iyi olduğunu görmek için belirli tedarikçilerden örnek sipariş etmenizi sağlar.
Ayrıca, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda ABD ve Avrupa dropshipping tedarikçisinin bulunduğu uzun bir liste de mevcuttur.
Spocket'in en iyi özellikleri
- Ürünlere müşteri yorumları ekleyin
- Shopify, WooCommerce, Wix vb. e-ticaret platformlarıyla entegre edin.
- Belirli kriterleri karşılayan ürünleri filtreleyin
Spocket sınırlamaları
- Kullanıcılar, özellik ve hizmetlere kıyasla ücretlerin yüksek olduğunu bildiriyor
- Çoğu özellik premium planlarda mevcuttur
Spocket fiyatlandırması
- Başlangıç: 39,99 $/ay
- Pro: 59,99 $/ay
- Empire: 99,99 $/ay
- Unicorn: 299,99 $/ay
Spocket puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (60+ yorum)
- Capterra: 3. 1/5 (Yeterli yorum yok)
9. Fishbowl Inventory (QuickBooks kullanıcıları için en iyisi)
Fishbowl Inventory, QuickBooks kullanıcıları için harika bir envanter yönetimi uygulamasıdır.
Envanter depolara girip çıktıkça QuickBooks ile senkronizasyonu otomatikleştirir. Ayrıca, gerçek iniş maliyetleri, nakit akışı etkileri ve COGS hakkında içgörüler elde edersiniz.
Fishbowl ile üretim ve depolama operasyonlarınızı tek bir platformdan yönetebilirsiniz. Konumlar arasında tarama ve barkodlama özelliklerinin yanı sıra özel iş akışları ve envanter raporları sunar.
Fishbowl Inventory'nin en iyi özellikleri
- Özel iş akışları oluşturun ve kalite kontrolü için gelen envanteri izleyin
- Satın almadan müşteriye teslimata kadar tüm işlemleri uçtan uca izlenebilirlik ile takip edin
Fishbowl Inventory sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü sezgisel değildir. Aracın düzeni öğrenmesi zor bir yapıya sahiptir
- Ağ sorunları varsa yanlış envanter sayıları kaydeder
Fishbowl Inventory fiyatlandırması
Özel fiyatlandırma
Fishbowl Inventory puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (240+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (900'den fazla yorum)
Bonus: Square Inventory ve Inflow Inventory uygulaması gibi diğer popüler araçları da inceleyebilirsiniz.
10. Boxstorm—Şimdi Fishbowl Drive (Bulut tabanlı envanter yönetimi için en iyisi)
Boxstorm'un bulut envanter yönetimi yazılımı, temel iş operasyonlarını merkezileştirir.
Aracı, indirmenize gerek kalmadan herhangi bir mobil cihazdan web tarayıcısı kullanarak erişebilirsiniz. Birden fazla depoda envanteri gerçek zamanlı olarak yönetmenize yardımcı olur.
Boxstorm, farklı süreçler için hızlı otomasyon kurulmasına yardımcı olur. Yeniden sipariş gibi eylemler için zamanında uyarılar alıyorum, bu da envanter yönetimi sürecini daha verimli hale getirdi.
Boxstrom'un en iyi özellikleri
- Mobil uygulama ile envanter verilerine hızlı erişim
- Teslim alma, paketleme ve gönderim otomasyonlarıyla verimliliği artırın
- Tek bir platformda birden fazla para birimini yönetin
Boxstrom sınırlamaları
- Bu envanter sisteminde, satılmış ürünleri izleme fonksiyonu yoktur
- Temel envanter raporları; sınırlı özelleştirme
Boxstrom fiyatlandırması
- Temel: 199 $/ay
- Ölçeklendirme: 476 $/ay
Boxstrom puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 5/5 (Yeterli yorum yok)
ClickUp ile Envanterinizi Daha İyi Yönetin
Yukarıda listelenen tüm envanter uygulamaları, envanter yönetimi süreçlerinizi kolaylaştırabilir.
Ancak, bütçeniz dahilinde aradığınız tüm özellikleri sunan birini seçmeniz gerekir. Uygulama ayrıca işinizin ve sektörünüzün özel gereksinimlerine de uygun olmalıdır. Bu ihtiyaçları karşılamak için ClickUp'ı deneyin.
ClickUp, tek bir platformdan envanterinizi izlemenizi, satışlarınızı yönetmenizi ve envanter işlemlerinizi kontrol etmenizi sağlar. Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler ve büyük kurumsal şirketler için idealdir.
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