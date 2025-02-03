2025'te Kullanılacak En İyi 10 Envanter Optimizasyon Yazılımı

Envanter yönetimi, her iş için kritik bir görevdir, ancak şaşırtıcı bir gerçek var: ABD'deki ortalama küçük perakendeciler, envanter doğruluğunda yalnızca %63'e ulaşmaktadır.

Suçlu kim? Genellikle, aşırı stoklama veya satış kaçırma gibi maliyetli sorunlara yol açan insan hatasıdır.

Envanter yönetimi için hala elektronik tablolara güveniyorsanız, kendinizi bu sorunlara hazırlıyor olabilirsiniz.

Ama iyi haberler var! Modern envanter optimizasyon yazılım platformları bu durumu tersine çevirebilir. Bu araçlar, barkod tarayıcılardan Elektronik Veri Alışverişi (EDI) entegrasyonuna kadar tedarik zinciri süreçlerinizi daha verimli hale getirecek özelliklerle donatılmıştır.

Doğru yazılıma yatırım yapmak, envanter maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir, verimliliği artırabilir ve zaman kazandırabilir. Geçtiğimiz yıl boyunca, ClickUp'taki takımım ve ben, 2024 için en iyi 10 envanter optimizasyon yazılımı çözümünü test ettik ve bir liste hazırladık. Bu listede, bu yazılımların en uygun olduğu alanlar, fiyatları ve anahtar özellikleri öne çıkarılmıştır.

Ama önce, envanter optimizasyon yazılımında nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenelim!

Envanter Optimizasyon Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Güvenilir bir envanter optimizasyon yazılımı, doğruluğu önceliklendirmelidir. İş ihtiyaçlarınızı etkili bir şekilde karşıladığından emin olmak için aşağıdakilere dikkat etmelisiniz:

Gerçek zamanlı izleme : Yazılımın, stok tükenmesini ve fazla stoklanmayı önlemek için güncel envanter seviyelerini ve hareketlerini sağladığından emin olun

Barkod tarama : Verimli ürün tanımlama ve izleme için barkod taramayı destekleyen sistemleri seçin

Entegrasyon özellikleri : Yazılımın POS, tedarik zinciri ve muhasebe sistemlerinizle entegre olup olmadığını kontrol ederek sorunsuz veri akışı sağlayın

Otomatik uyarılar : Envanter sorunlarını önlemek için düşük stok, son kullanma tarihleri ve yeniden sipariş noktaları hakkında otomatik bildirimler alabilmek için otomasyon özelliklerini arayın

Çok kanallı destek : Envanterleri senkronize tutmak için çeşitli satış kanallarında envanterleri yönetebilen bir yazılım seçin

Mobil erişilebilirlik : Esnekliği ve hareket halindeyken yönetimi geliştirmek için envanter sistemlerinin çeşitli cihazlarla uyumlu olduğundan emin olun

Ölçeklenebilirlik : İşinizle birlikte büyüyebilecek, genişledikçe artan veri ve envanter karmaşıklıklarını yönetebilecek araçlar arayın

Kullanıcı dostu arayüz: Eğitim süresini kısaltan ve takım verimliliğini artıran sezgisel bir platform tercih edin

En İyi 10 Envanter Optimizasyon Yazılımı

Aşağıdaki listede, 2024'ün en iyi envanter optimizasyon yazılım araçlarını inceliyorum. Ayrıca, seçenekleri kolayca karşılaştırabilmeniz için her bir araç hakkında kısa bir genel bakış sunacağım.

1. ClickUp (Envanter planlama, yönetimi ve optimizasyonu için en iyisi)

Envanter planlama ve optimizasyonunda mükemmel bir araç arıyorsanız, ClickUp tam size göre olabilir.

ClickUp, küçük girişimlerden büyük kurumsal şirketlere kadar her boyuttaki işletme için bir operasyon yönetim aracıdır. E-ticaret operasyonlarını yönetmek, ürün envanterlerini yönetmek ve hedefler belirlemek için mükemmeldir.

ClickUp'ın Proje Yönetimi platformu ile envanter verilerini gerçek zamanlı olarak takip edin

ClickUp'ın Proje Yönetimi çözümü ile, gerçek zamanlı metrikleri gösteren özelleştirilebilir gösterge panelleri, organize listelerle envanteri takip etme ve görevlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayan otomatikleştirilmiş iş akışları ile süreçlerinizi basitleştirebilirsiniz.

ClickUp'ın gösterge panelleri inanılmaz derecede çok yönlüdür ve ürün bilgilerinizin 360° görünümünü sunar

ClickUp Gösterge Panellerinde mevcut ürünlerinizi, stoklarınızı ve diğer envanterlerinizi görselleştirin

Özel durumlar, tablolar ve raporlama araçları gibi seçeneklerle arayüzü ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, Gösterge Paneli Bileşenleri ile izlenen zaman ve grafikler gibi önemli verileri kolayca görüntüleyerek envanter verimliliğinizi artırabilirsiniz.

Daha çok yapılandırılmış düzenleri tercih ediyorsanız, ClickUp'ın Tablo Görünümü ilginizi çekebilir.

ClickUp'ın Tablo Görünümü ile yapılandırılmış bilgi yönetimi için verileri zahmetsizce analiz edin

Bütçeleri, envanterleri ve müşteri ayrıntılarını düzenli bir satır ve sütun biçiminde organize etmenizi sağlar. Görev ilerlemesi, ek dosyalar, yıldız derecelendirmeleri ve 15'ten fazla alan türü gibi hemen hemen her şeyi kaydetmek için ClickUp Özel Alanları oluşturun.

Stok hareketlerini ve kullanılabilirliğini izlemek istiyorsanız, ClickUp'ın önceden oluşturulmuş şablonları inanılmaz derecede etkilidir. Örneğin, ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu büyük veya karmaşık envanterlerin yönetimini basitleştirir. Envanter seviyelerini, stok hareketlerini ve maliyet değişikliklerini izlemenize ve ürün bilgilerini kullanıcı dostu bir veritabanında düzenlemenize yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Envanter Yönetimi Şablonu ile envanterinizi yönetin ve her zaman zamanında stoklarınızı yenileyin

Bu şablon ayrıca size şu konularda yardımcı olur:

Envanter seviyelerini, stok mevcudiyetini, hareketleri ve maliyet dalgalanmalarını izleyin

Fiyatlandırma ve görseller dahil olmak üzere ürün ayrıntılarını kullanıcı dostu bir veritabanında düzenleyin

Envanter trendlerini analiz ederek bilinçli stok yenileme kararları alın

ClickUp'ın Envanter Raporu Şablonu, ürün seviyelerinin izlenmesinde doğruluğu daha da artırır, tedarik zinciri hakkında içgörüler sunar ve sipariş sürecinizi kolaylaştırır. Bu şablon ayrıca envanter hedefleri belirlemenize ve talebi öngörmenize olanak tanıyarak olası eksikliklerin önüne geçmenizi sağlar.

Bu Şablonu İndirin Envanter Raporu Şablonu ile envanter seviyelerinizi takip edin ve eksiklikleri hızlıca belirleyin

Bu şablon size şunları sağlar:

Stok seviyelerini bir bakışta hızlıca görselleştirin

Kod girişi olmadan verileri kolayca güncelleyin

Zorlanmadan gezinmek için ürünleri kategorilere ayırın

ClickUp Otomasyonları, tekrarlayan görevleri kolaylaştırarak ve manuel hataları azaltarak envanter yönetimini önemli ölçüde geliştirebilen başka bir özelliktir. Otomasyonlarla, öğeler eklendiğinde veya kaldırıldığında stok seviyelerini otomatik olarak güncellemek için tetikleyiciler ayarlayabilir ve gerçek zamanlı doğruluk sağlayabilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları ile envanter yönetimini otomatikleştirin

Bildirimler, stok kritik bir seviyeye ulaştığında sizi uyarmak için yapılandırılabilir, böylece zamanında karar verme ve stok yenileme işlemleri gerçekleştirilebilir. Ayrıca, müşteri otomasyonunu kullanarak envanter verilerini kategorilere ayırıp düzenleyebilir, trendleri daha kolay takip edip analiz edebilirsiniz. Bu, zamandan tasarruf etmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur ve sonuç olarak envanter yönetiminizin verimliliğini ve üretkenliğini artırır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, yüksek düzeyde özelleştirme nedeniyle bir öğrenme süreci yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında Çalışma Alanı başına ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Zoho Inventory (Küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyisi)

zoho Inventory aracılığıyla

Zoho, Zoho CRM, bir yardım masası sistemi ve Zoho Inventory gibi çeşitli uygulamaları içeren hepsi bir arada bir yazılım paketi sunar.

Zoho Inventory, envanter izleme, sipariş yönetimi ve depo yönetimi gibi özellikler sunarak küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal bir çözümdür.

Zoho, Shopify, Amazon, Etsy, eBay ve ZohoCommerce gibi popüler e-ticaret platformlarıyla entegre olur. Entegrasyon seçenekleri biraz sınırlı olsa da, Zoho diğer e-ticaret envanter yönetimi çözümlerine kıyasla rekabetçi fiyatlarla sunulur.

Zoho Inventory'nin en iyi özellikleri

Barkod ve Radyo Frekansı Tanıma (RFID) teknolojisini kullanarak envanterinizi verimli bir şekilde yönetin

Bozulabilir ürünler için zamanında ürün rotasyonu sağlayın

Önemli küresel taşıyıcılardan gerçek zamanlı nakliye ücretleri sağlar

Zoho Inventory sınırlamaları

E-ticaret platformları ve pazar yerleri ile sınırlı entegrasyon

Fiyatlandırma aylık sipariş hacmine göre belirlenir ve işiniz büyüdükçe plan yükseltmesi gerekir

Zoho Inventory fiyatlandırması

Ücretsiz plan (sadece 50 sipariş ve bir kullanıcı)

Standart: Kuruluş başına aylık 39 $ (aylık 500 sipariş ve iki kullanıcı ile)

Profesyonel: Aylık 99 $/kuruluş (aylık 3000 sipariş ve iki kullanıcı ile)

Premium: Kuruluş başına aylık 159 $ (aylık 7500 sipariş ve iki kullanıcı ile)

Enterprise: 299 $/ay kuruluş başına (aylık 15.000 sipariş ve yedi kullanıcı ile)

Zoho Inventory puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (380+ yorum)

3. Fishbowl Inventory (En iyi bulut tabanlı envanter yönetimi yazılımı)

fishbowl Inventory aracılığıyla

Saygın bir envanter ve tedarik zinciri yönetim yazılımı olan Fishbowl, envanter süreçlerini kolaylaştırmak için QuickBooks ile sorunsuz bir şekilde entegre olur. Barkod tarama ile doğruluğu artırır, tedarik zinciri boyunca öğelerin hassas bir şekilde izlenmesini sağlar ve birden fazla konumda gerçek zamanlı stok izlemeyi destekler; bu da büyük ölçekli operasyonlar için idealdir.

Yazılımın parça izleme özelliği, seri numaraları, lot numaraları veya son kullanma tarihlerini kullanarak envanteri izlemenizi sağlar, bu da özellikle katı düzenlemelerin olduğu sektörlerde izlenebilirliği ve uyumluluğu artırır.

Fishbowl Inventory'nin en iyi özellikleri

Büyük ölçekli nakliye işleri ve üreticiler için çok uygun

Fishbowl'un sipariş yönetim sistemi ile satış eğilimlerine ve envanter gereksinimlerine göre satın alma siparişlerinin oluşturulmasını otomatikleştirin

Mobil uygulama ile hareket halindeyken envantere erişin ve yönetin

Fishbowl Envanter sınırlamaları

Kullanıcı sayısı fazla olan şirketler için maliyetli olabilir

Ek özellikler ek ücret karşılığında sunulur

Fishbowl Inventory fiyatlandırması

Fishbowl Drive : İki kullanıcı için aylık 349 $

Fishbowl Advanced: İki kullanıcı için aylık 399 $

Fishbowl Inventory puanları ve yorumları

G2: 4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (900+ yorum)

4. Cin7 (Omnichannel perakendeciler için en iyisi)

cin7 aracılığıyla

Cin7, Shopify e-ticaret mağazaları için ücretsiz olarak sunulan bulut tabanlı bir envanter yönetim aracıdır. Bir dizi özellik ve platform entegrasyonuna sahiptir.

Bu web tabanlı sistem, stok yenileme ve yeniden sipariş işlemlerini kolaylaştırmak için Kanban yöntemini kullanır ve FIFO (İlk Giren İlk Çıkar) yöntemi gibi muhasebe fonksiyonlarını içerir.

Cin7, her boyuttaki işletme için uygun fiyatlı ve sınırsız sayıda stok tutma birimi (SKU) yönetme özelliği ile öne çıkıyor.

Cin7'nin en iyi özellikleri

Depolar arasında sorunsuz stok transferi

Otomatikleştirilmiş özellikleriyle hızlı bir şekilde satın alma siparişleri oluşturun

Tüm planlarda POS sistemlerine ve barkod taramaya erişin

Cin7 sınırlamaları

Temel planda EDI bağlantıları ve 3PL yapılandırmaları gibi özellikler yoktur

Ücretsiz plan veya deneme seçeneği mevcut değildir

Cin7 fiyatlandırma

Cin7 Core Standard : Aylık 349 $'dan başlayan fiyatlarla

Cin7 Core Pro : Aylık 599 $'dan başlayan fiyatlarla

Cin7 Core Advanced: Aylık 999 $'dan başlayan fiyatlarla

Cin7 (Core) puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,3 /5 (700+ yorum)

5. Ordoro (Nakliye ve sipariş karşılama için en iyisi)

ordoro aracılığıyla

Ordoro, nakliyeyi yönetmenize, envanter dropshipping işlemlerini gerçekleştirmenize, API erişimini açmanıza ve gelişmiş analitik özelliklerden yararlanmanıza olanak tanıyan özellikler sunar. Platform, yerine getirme süreçlerini iyileştirmek için çeşitli satış kanallarının sorunsuz entegrasyonunu sağlar.

Ayda 100 envanter öğesi veya 500.000 sipariş yönetiyor olun, Ordoro'nun kapsamlı dışa aktarma veri yapısı ve muhasebe sistemi envanter yönetiminizi basitleştirebilir.

Ordoro'nun en iyi özellikleri

Operasyonları kolaylaştırmak için modern satın alma otomasyonu sunar

Birden fazla depoya sahip işletmeler için merkezi yönetim sağlar

Shopify, Magento ve WooCommerce gibi popüler e-ticaret platformlarıyla bağlantı kurun

Ordoro sınırlamaları

Diğer birçok envanter yazılımı seçeneğinin aksine mobil sürümü yoktur

Küçük işletmeler için fiyatlar yüksek olabilir

Ordoro fiyatlandırma

Nakliye : Ücretsiz

Envanter : 349 $/ay

Dropshipping: 299 $/ay

Ordoro puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (70+ yorum)

6. QuickBooks E-Commerce (Büyüyen e-ticaret işleri için en iyisi)

quickBooks aracılığıyla

Kullanıcı dostu arayüzü ve sağlam özellikleriyle tanınan QuickBooks Commerce (eski adıyla TradeGecko), işletmelerin stokları verimli bir şekilde yönetmesine, iş akışlarını otomatikleştirmesine ve performansı analiz etmesine yardımcı olur.

Aracın otomasyon yetenekleri, işletmelerin tekrarlayan görevleri kolaylaştırmasına ve manuel hataları azaltmasına olanak tanır. Sipariş yerine getirme, satın alma siparişi oluşturma ve envanter ayarlamaları gibi süreçleri otomatikleştirerek, araç işlemleri kolaylaştırır ve zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur.

QuickBooks E-ticaretin en iyi özellikleri

Xero ile kolayca bağlantı kurarak muhasebe işlemlerinizi kolaylaştırın

Birden fazla konum ve kanaldaki stok seviyelerini izleyin

Kutu konumu yönetimi ve toplama listeleri gibi özelliklerle depo operasyonlarını optimize edin

QuickBooks E-ticaret sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, yazılımı ilk kez kullanırken öğrenme eğrisinin dik olduğunu bildirmiştir

Belirli iş ihtiyaçları için sınırlı özelleştirme seçenekleri

QuickBooks E-ticaret fiyatlandırması

Basit Başlangıç: 35 $/ay

Temel özellikler: 65 $/ay

Artı: 99 $/ay

Gelişmiş: 235 $/ay

QuickBooks E-ticaret puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: N/A

7. DEAR Systems (Üretim ve toptan satış için en iyisi)

dEAR Systems aracılığıyla

Bulut tabanlı bir ERP çözümü olan DEAR Systems, sunucular ve anahtarlar gibi maliyetli BT altyapısı ihtiyacını ortadan kaldırır.

Bu araçla, hammaddeden bitmiş ürünlere kadar her şeyi verimli bir şekilde yönetebilir ve tedarik zincirinizin baştan sona sorunsuz çalışmasını sağlayabilirsiniz. Öne çıkan özelliklerinden biri, envanter ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tahmin etmenizi sağlayan talep tahmin yetenekleridir. Bu sayede, stok fazlasını ve stok eksikliklerini en aza indirirsiniz.

Platformun tedarik modülü, satın alma kararlarınızı doğruluk ve verimlilikle geliştirir. Tedarikçi bilgileri sayfası ve finansal raporlama araçları gibi özelliklere sahiptir.

Hala manuel talep planlama yöntemlerine güvenen işletmeler için DEAR Systems, Excel'deki eski kapasite planlamasını daha verimli, otomatikleştirilmiş süreçlerle değiştirebilecek araçlar sunar. Bu, üretiminizin talebe mükemmel bir şekilde uyum sağlamasını, verimliliği en üst düzeye çıkarmasını ve israfı en aza indirmesini sağlar.

DEAR Systems'ın en iyi özellikleri

Değer zinciri analizi ile tedarik zincirinizin her adımını belirleyin ve iyileştirin

Stok azaldığında yeniden sipariş noktası uyarılarıyla yenileme siparişleri için bildirimler alın

Ayrıntılı bilgiler için 300'den fazla standart rapora erişin

DEAR Systems sınırlamaları

Yüksek maliyeti, küçük işletmeler için bir engel olabilir

DEAR Systems fiyatlandırması

5 kullanıcı için aylık 249 $'dan başlayan fiyatlarla

DEAR Systems puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Kullanılamıyor

8. NetSuite ERP (Kurumsal düzeyde envanter yönetimi için en iyisi)

netSuite ERP aracılığıyla

NetSuite ERP, finansal yönetimden envanter kontrolüne kadar her şeyi kapsayan kapsamlı bir araç seti sunarak, verimliliği artırmak ve büyümeyi hızlandırmak isteyen işletmeler için tek noktadan çözüm sağlar.

Sistemin gerçek zamanlı gösterge panelleri, envanter yönetimi süreçlerinize eksiksiz bir genel bakış sunarak, veriye dayalı kararları güvenle almanıza yardımcı olur.

NetSuite ERP, stok seviyeleri, talep tahmini ve sipariş yönetimi konusunda gerçek zamanlı görünürlük sağlayarak doğru ürünlerin doğru zamanda doğru yerde olmasını garanti eder. Bu, taşıma maliyetlerini azaltmaya ve stok tükenmesi riskini en aza indirmeye yardımcı olur ve sonuç olarak müşteri memnuniyetini artırır.

Platform, lojistik yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak, operasyonlarınız üzerinde uçtan uca görünürlük ve kontrol sağlar.

NetSuite ERP'nin en iyi özellikleri

Birden fazla dili ve para birimini destekleyerek birden fazla iştirak, iş birimi ve tüzel kişiyi kolaylıkla yönetin

Takvimler ve Gantt grafikleri kullanarak gerçek zamanlı planlamayı optimize edin ve envanteri etkin bir şekilde yönetin

Tedarikçi konum yönetimi, dağıtım gereksinimi planlaması ve çoklu konum planlama araçlarıyla küresel görünürlük kazanın

NetSuite ERP sınırlamaları

Özellikle ERP platformunu özelleştirirken öğrenme eğrisi dik

Dışa aktarabileceğiniz belge türlerinde kısıtlamalar vardır ve tüm bilgiler doğru şekilde aktarılmaz

NetSuite ERP fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

NetSuite ERP puanları ve yorumları

G2: 4/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 2/5 (1.500+ yorum)

9. SAP IBP (Karmaşık tedarik zincirlerinde envanter optimizasyonu için en iyisi)

sAP IBP aracılığıyla

Makine öğrenimi algoritmaları ve gerçek zamanlı verileri kullanarak SAP IBP gelecekteki talebi doğru bir şekilde tahmin eder ve işletmelerin envanter seviyelerini pazar ihtiyaçlarına göre ayarlamasına olanak tanır.

Bir diğer önemli özellik ise çok kademeli envanter optimizasyonu (MEIO). SAP IBP, işletmelerin tedarik zinciri içindeki birden fazla konum ve kademedeki envanterlerini optimize etmelerine olanak tanır. Bu özellik, farklı stok seviyeleri arasındaki karşılıklı bağımlılıkları dikkate alarak, yüksek hizmet seviyelerini korurken daha verimli dağıtım sağlar ve fazla envanteri azaltır.

Ayrıca senaryo planlamasını destekler, böylece işletmeler tedarikçi teslimat sürelerindeki değişiklikler veya müşteri talebindeki değişiklikler gibi çeşitli kararların olası sonuçlarını değerlendirip en etkili stratejiyi seçebilir.

SAP IBP'nin en iyi özellikleri

Performansı ölçmek, kesintileri tahmin etmek ve sorunların önüne geçmek için kapsamlı görünürlük, uyarılar ve analizler elde edin

Artan iş taleplerini karşılamak için çeşitli iş senaryoları için gerçek zamanlı simülasyonlar gerçekleştirin

Gelişmiş işlevsellik için diğer SAP sistemleri ve üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz entegrasyonu destekleyin

SAP IBP sınırlamaları

Karmaşıklığı ve kapsamlı özellikleri nedeniyle öğrenme eğrisi

Bu araç, bazı işlemler için mevcut en son teknoloji olmayan RDP teknolojisini kullanır

SAP IBP fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SAP IBP derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. inFlow Inventory (Kullanıcı dostu envanter yönetimi için en iyisi)

via inFlow Inventory

inFlow Inventory, her boyuttaki işletme için stok kontrolünü basitleştirmek üzere tasarlanmıştır. Envanter ve sipariş verilerini merkezileştirerek dağıtım merkezlerinizdeki stok seviyeleri ve hareketleri hakkında gerçek zamanlı görünürlük sağlar.

Anahtar özellikleri arasında barkodlama, çok konumlu depo yönetimi ve ayrıntılı analitik yer alır; bu özellikler, envanterin verimli bir şekilde izlenmesini, yeniden sipariş edilmesini ve optimize edilmesini sağlar.

inFlow Inventory'nin en iyi özellikleri

Çevrimiçi pazar yerleri, web siteleri ve fiziksel mağazalar dahil olmak üzere çeşitli e-ticaret satış platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre ederek envanterinizi tek bir arayüzden yönetin

Barkod Tarama ve RFID (Radyo Frekansı Tanıma) ile envanter alımı, seçimi ve yönetiminde doğruluğu ve verimliliği artırın

Siparişleri oluşturun, işleyin ve izleyin ve gelecekteki tedarik döngüleri için satın alma siparişi şablonları tasarlayın

inFlow Envanter sınırlamaları

Büyük veya hızla büyüyen e-ticaret işleri için ölçeklenebilirlik sorunları

inFlow Envanter fiyatlandırması

Entrepreneur : 110 $/ay

Küçük İşletmeler : 279 $/ay

Orta boy : 549 $/ay

Kurumsal: 1319 $/ay

inFlow Envanter derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (450+ yorum)

İşiniz için En İyi Envanter Optimizasyon Yazılımını Seçme

İşler büyüdükçe, manuel envanter izleme giderek zorlaşır ve hatalara, yanlış yerleştirilmiş öğelere ve siparişlerin yerine getirilmesinde gecikmelere yol açar.

Bulut tabanlı bir envanter optimizasyon sistemine geçmek dönüştürücü olabilir. Envanter izlemeyi basitleştirerek stok seviyelerini yönetmeyi kolaylaştırır, hataları azaltır ve sipariş işlemeyi kolaylaştırır.

Envanter yöneticisi veya işletme sahibiyseniz, ClickUp envanter yönetimini optimize etmek için güçlü bir çözüm sunar. Gerçek zamanlı izleme, otomatik iş akışları ve özelleştirilebilir gösterge panelleri gibi özellikleri ile envanter süreçlerinizin mümkün olduğunca sorunsuz ve etkili olmasını sağlar.

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