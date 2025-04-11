2025 için En İyi 13 Klinik Deneme Yönetimi Yazılımı

Klinik denemeler karmaşıktır.

Bu süreçler, çeşitli hasta nüfuslarının işe alınmasından çalışmaların yönetimi, veri analizi, raporlama, lojistik izleme ve daha fazlasına kadar dikkat edilmesi gereken birçok unsuru içerir.

Tek bir protokol değişikliğini bile kaçırırsanız, sonuç uyumsuzluk, ağır cezalar ve yasal sorunlar olacaktır.

Klinik Deneme Yönetim Sistemleri (CTMS), dağınık süreçleri tek bir çatı altında bir araya getirir. Bir CTMS platformu, tüm kritik süreçlerin tek bir yerde olmasını sağlayarak klinik denemeleri ve araştırma operasyonlarını kolaylaştırır ve daha hızlı ve bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.

Bu liste, klinik denemelerinizi iyileştirmek için tasarlanmış en iyi klinik deneme yönetim yazılımlarını içerir. Hepsini keşfedin ve amacınıza en uygun olanı seçin.

En İyi Klinik Deneme Yönetim Yazılımına Genel Bakış

Klinik Deneme Yönetim Sistemleri (CTMS) için karşılaştırma tablosu:

Araç Adı En uygun Anahtar Özellikler Fiyatlandırma ClickUp Deneme belgelerinin yönetimi, görev izleme ve araştırma ş akışları Görev izleme, belge işbirliği, otomasyon, gösterge panelleri, HIPAA uyumluluğu, yapay zeka destekli içgörüler Ücretsiz, Sınırsız: 7 $/kullanıcı/ay, İş: 12 $/kullanıcı/ay, Kurumsal: Özel fiyatlandırma Zelta Klinik veri yönetimi Gerçek zamanlı deneme verileri içgörüleri, tahmini yeniden tedarik analitiği, KPI tabanlı gösterge panelleri Özel fiyatlandırma Florence eBinders Uzaktan deneme izleme ve yönetimi eISF, e-imzalar, belge depolama, uzaktan izleme, yerleşik redaksiyon kontrolleri Özel fiyatlandırma Clinion Klinik operasyonları merkezileştirme ve otomasyon AI/ML modülleri, protokol otomasyonu, IP envanter yönetimi, gerçek zamanlı görünürlük Özel fiyatlandırma Veeva Vault Klinik verileri ve içeriği merkezileştirme Çalışma kaydı paylaşımı, eCOA, merkezi çalışma iletişimi Özel fiyatlandırma Medidata Çalışma yönetimi ve veri görselleştirme Otomatik veri aktarımları, görsel analitik, eTMF ve Rave EDC entegrasyonları Özel fiyatlandırma Oracle Siebel Klinik deneme operasyonlarını izleme ve yönetme Ş Akışı otomasyonu, kişiselleştirilmiş portallar, denek ziyaretlerinin tamamlanmasının otomatik izlenmesi Özel fiyatlandırma MasterControl CTMS Klinik dokümantasyon ve kalite yönetimi TMF ve GCP belge yönetimi, site yeterlilik ve izleme, klinik operasyonların entegrasyonu ve kalite yönetimi Özel fiyatlandırma TrialKit Uzaktan denemeleri ve merkezi olmayan çalışmaları yönetme EDC, RTSM, yapay zeka destekli analitik, yerel mobil uygulama 1.350 $'dan başlayan fiyatlarla RealTime CTMS Hasta kaydı ve klinik denemeleri kolaylaştırma Hasta izleme, otomatik planlama, HIPAA uyumluluğu, gelişmiş raporlama Özel fiyatlandırma Edge CTMS Gerçek zamanlı klinik araştırma yönetimi Ş Akışı oluşturucu, finans modülü, hasta alımı izleme Özel fiyatlandırma Castor EDC Klinik deneme verilerini yakalama eCRF'ler, gerçek zamanlı çalışma içgörüleri, role dayalı erişim, anket özellikleri Özel fiyatlandırma Clinical Conductor CTMS İşe alım ve finansal iş akışlarını optimize etme İşe alım izleme, finansal yönetim, merkezi çalışma bilgileri Özel fiyatlandırma

Klinik Deneme Yönetimi Nedir?

Klinik deneme yönetimi, endüstriyel düzenleme standartlarına uygun olarak etik bir şekilde yürütülmesini sağlamak için klinik araştırmaların planlanması, yürütülmesi ve izlenmesini içerir.

Klinik denemeleri yönetmek, hasta alımı, veri toplama, veriye dayalı karar verme, belge yönetimi, bütçe yönetimi, uyumluluğun sürdürülmesi ve tüm tesisler ve paydaşlar arasında raporlama gibi birçok yönü koordine etmeyi gerektirir. Burada hedef, veri bütünlüğünü ve katılımcıların güvenliğini korurken denemeyi verimli bir şekilde gerçekleştirmektir.

🧠 Biliyor muydunuz? Bir araştırmaya göre, başarılı klinik denemeler gerçekleştirmek için proje planlama, sorunsuz işbirliği, araştırmacılar ve katılımcılar için minimum iş yükü, verimli sistemler ve deneme katılımcılarının doğru şekilde seçilmesi gibi çeşitli faktörler gereklidir.

En iyi CTMS yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Klinik deneme yönetimi yazılımı veya kullanım yönetimi süreçleri oluşturmanıza yardımcı olacak bir platform arıyorsanız, yazılımın aşağıdaki özelliklere sahip olduğundan emin olun:

Hasta yönetimi : Planlamayı otomatikleştirebilen, randevuları düzenleyebilen, kayıtları izleyebilen ve uyumu takip edebilen bir platform seçin

Belge yönetimi : Belgeleri ve araştırma çalışmalarını merkezi olarak depolamanıza ve yönetmenize yardımcı olan bir deneme yönetim sistemi uygulayın. Erişim izinleri ve sürüm kontrolü ile güvenli depolama sağladığından emin olun

Raporlama ve analiz : Özel gösterge paneli ve gerçek zamanlı raporlar sunan bir yazılım seçin, böylece deneme faaliyetleri, takım verimliliği ve diğer performans ölçütleri hakkında içgörüler elde edebilirsiniz

Yasal uyumluluk: HIPAA ve SOC 2 dahil olmak üzere gerekli sağlık standartlarını destekleyen bir platform seçin ve standartlara ve protokollere tam uyumluluk sağlayın

💡Profesyonel İpucu: Platformun kullanıcı dostu ve ölçeklenebilir olup olmadığını değerlendirin. Yazılımın artan deneme hacimlerinize ve karmaşıklığınıza uyum sağlayabileceğinden emin olun. Bu, araştırmalarınız geliştikçe sürdürülebilir bir yazılım seçmenize yardımcı olacaktır.

En İyi CTMS Yazılımı

En iyi CTMS yazılımlarını, anahtar özelliklerini, fiyatlarını ve sınırlamalarını görelim.

1. ClickUp (Deneme belgelerini, görev izleme ve araştırma iş akışlarını yönetmek için en iyisi)

ClickUp ile hasta iş akışları ve belgeleri üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Yerinde, uzaktan veya karma olsun, klinik denemeler çok fazla iş anlamına gelir: yerinde ziyaretler, saha izleme, çok sayıda belge, karmaşık deneme süreçleri ve katı yasal gereklilikler, bunların sonucu olarak da birbirinden kopuk iş akışları.

İşte burada, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, proje, bilgi ve sohbeti tek bir yerde birleştirir ve tüm bunları, klinik denemelerinizi daha hızlı ve daha verimli hale getirmeye yardımcı olan yapay zeka ile destekler.

ClickUp for Healthcare otomatik randevu planlama ve sözleşme ve SLA süreçleri, hızlı kayıt talepleri ve hasta verileri ve araştırmalar üzerinde işbirliği ile hasta deneyimlerini iyileştirebilir. Veri koruması için gelişmiş kullanıcı izinlerine sahip, SOC 2 ve HIPAA uyumlu bir platformdur.

ClickUp for Healthcare ile randevuları otomatikleştirin, programları izleyin ve iş yüklerini dengeleyin

İlk olarak, ClickUp Görevleri klinik denemeleri kolaylaştırır. Karmaşık deneme iş akışlarını yönetilebilir görevlere (kontrol listeleriyle) düzenlemenizi, deneme malzemelerini izlemenizi, sorumlulukları atamanızı ve klinik deneme ilerlemesini gerçek zamanlı olarak takip etmenizi sağlar. Ayrıca, deneme aşamalarında hesap verebilirliği sağlamak için belirli takım üyelerine Yorumlar atayabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri, klinik belgeleri sorunsuz hale getirir. Düzenleyici belgeleri, araştırma notlarını ve çalışma raporlarını depolamak ve yönetmek için merkezi bir depo görevi görür. Deneme araştırma takımları, sürüm kontrolünü koruyarak bu belgeler üzerinde kolayca işbirliği yapabilir.

ClickUp Belgeleri ile notları, çalışmaları, klinik araştırmaları düzenleyin ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Süreçler söz konusu olduğunda, onayların yönlendirilmesi, çalışma hatırlatıcıları, görev ve veri toplama durumunun değiştirilmesi ve takip görevi uyarıları gibi rutin deneme süreçlerinin yükünü ClickUp Otomasyonları ile ortadan kaldırın. Ayrıca, ClickUp'ı diğer CTMS platformlarıyla entegre ederek tetikleyici tabanlı otomasyon kuralları oluşturabilir ve tek bir entegre çalışma alanında dosyaları aranabilir hale getirebilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları ile görev atamalarını, onayları otomatikleştirin ve uyarılar ayarlayın

ClickUp ayrıca deneme zaman çizelgelerini ve uyumluluk kontrol listelerini izlemenize ve takım verimlilik ölçütlerine ilişkin görünürlük elde etmenize yardımcı olur. Özelleştirilmiş ClickUp Gösterge Panelleri ile, yığınlarca veriyi incelemek zorunda kalmadan temel deneme ölçütlerine ve ayrıntılara hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.

Bu özelliklerin yanı sıra, ClickUp geniş şablon kitaplığıyla işinizi kolaylaştırır. Örneğin, ClickUp Hasta Yönetimi Şablonu size şu konularda yardımcı olur:

Özel bakım planları oluşturun ve sağlık hedeflerine yönelik ilerlemeyi izleyin

Çalışma ekibinizin üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Randevuları, tıbbi kayıtları ve değerlendirme formlarını tek bir yerde düzenleyin

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Hasta Yönetimi Şablonu ile bakım planlarını, randevuları ve tıbbi kayıtları düzenleyin

Benzer şekilde, ClickUp, süreçleri standartlaştırmanıza ve tutarlılık ve şeffaflık sağlamanıza yardımcı olacak çeşitli süreç belgeleme şablonlarına sahiptir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Belgeleri ile klinik deneme süreçleri ve araştırmalarında işbirliği yapın

ClickUp Takvim ile programları düzenleyin ve randevu planlamayı, onayları ve diğer rutin görevleri otomatikleştirin

ClickUp Zaman Takibi ile her bir klinik denemeye harcanan zamanı izleyin ve proje zaman çizelgelerini ve kaynak tahsisini ayarlayın

Klinik denemeleri iyileştirmek için net hedefler belirleyin ve ClickUp Hedefleri ile tek bir yerden izleyin

ClickUp Sohbet ile tüm deneme ile ilgili tartışmalarınızı ve sorgularınızı tek bir yerde tutun ve kolayca erişin

ClickUp Brain ile uyumluluk belgeleri oluşturun, reçete şablonları oluşturun, hasta kayıtlarını analiz edin, klinik araştırmalardan bilgi çıkarın ve daha fazlasını yapın

ClickUp Brain ile mevcut klinik verileri analiz edin ve klinik araştırma belgeleri yazın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, tek bir yerde çok sayıda özellik sunduğu için ilk başta biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, organizasyonumuzdaki her projeyle ilgili bilgilerin çok disiplinli ve bölgesel takımlar için merkezileştirilebildiği, iş ilerlerken herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayan güçlü bir araçtır.

ClickUp, organizasyonumuzdaki her projeyle ilgili bilgilerin çok disiplinli ve bölgesel takımlar için merkezileştirilebildiği, iş ilerlerken herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayan güçlü bir araçtır.

💡Profesyonel İpucu: Klinik deneme proje yönetimi için ClickUp Gösterge Panelini nasıl kuracağınızı öğrenin. 👇

2. Zelta (Klinik veri yönetimi için en iyisi)

via Zelta

Merative Clinical Development (eski adıyla IBM Clinical Development) tarafından sunulan Zelta, klinik denemeleri daha verimli hale getiren bir klinik veri yönetim platformudur. Özel çalışmalara yönelik işlevleri seçmenize olanak tanıyan özelleştirilebilir bir yaklaşıma sahiptir.

Zelta ile katılımcı katılımı, yasal uyumluluk ve daha fazlasını içeren gerçek zamanlı deneme verileri hakkında tek bir yerden içgörüler elde edebilirsiniz. Ayrıca, katılımcıların eşit dağıtımına ve tedarik lojistiğinin optimizasyonuna yardımcı olan deneme tedarik yönetimi ve rastgele seçme özellikleri de sunar.

Zelta'nın en iyi özellikleri

Zelta EDC (Elektronik Veri Yakalama) ile anketler, değerlendirmeler ve günlükler dahil olmak üzere katılımcılardan veri toplayın

Tahminsel yeniden tedarik analitiği ile deneme sahası envanterini tahmin edin

KPI tabanlı gösterge panelleriyle gerçek zamanlı içgörüler elde edin, eğilimleri ve engelleri belirleyin

Zelta sınırlamaları

Büyük klinik çalışmalarda işler yavaşlayabilir

Zelta fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Zelta puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Florence eBinders (Uzaktan deneme izleme ve yönetimi için en iyisi)

via Florence eBinders

Florence eBinders, eISF (elektronik Araştırmacı Site Dosyaları) ve katılımcı klasörleri ile klinik araştırmaları destekler. Deneme yönetimini hızlandırmak için e-imza ve belge depolama gibi özellikler sunar.

Yazılımın avantajı, uzaktan izleme yeteneklerinde yatmaktadır. Bu özellikler, sahaya gitme zahmeti olmadan deneme faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak izlemenizi, öncelikli belgeleri gözden geçirmenizi ve hareket halindeyken uyumluluğu izlemenizi sağlar. Ayrıca, sponsor portallarına yinelenen belgeler yüklemeden, düzenlenmiş katılımcı klasörlerine doğrudan erişebilirsiniz.

Florence eBinders'ın en iyi özellikleri

Çalışma kurulumu ve etkinleştirme için iş akışlarından yararlanın

Raporlama ve gösterge panelleriyle riskleri belirleyin

belgeleri e-imzalayın ve çalışma ve sabun notları yazma konusunda işbirliği yapın

Yerleşik redaksiyon kontrolleriyle yalnızca yetkili kullanıcıların Korunan Sağlık Bilgilerini (PHI) görmesine izin verin

Florence eBinders sınırlamaları

Bazı özellikler kafa karıştırıcı olabilir. Ürünü anlamak zaman alır

İmzaları doğru yerlere yerleştirmekte zorlanıyor musunuz?

Arama fonksiyonu doğru bilgileri bulamıyor

Florence eBinders fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Florence eBinders puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Florence eBinders hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Kullanımı kolay uygulama, işi basitleştiren ve kolaylaştıran harika özelliklere sahiptir. Ancak, kullanımı konusunda hala bazı zorluklar vardır, yine de deneyimli bir teknoloji çalışanı olmanız gerekir.

Kullanımı kolay uygulama, işi basitleştiren ve kolaylaştıran harika özelliklere sahiptir. Ancak, kullanımı konusunda hala bazı zorluklar vardır, yine de deneyimli bir teknoloji çalışanı olmanız gerekir.

4. Clinion (Klinik operasyonları merkezileştirmek ve otomasyonunu sağlamak için en iyisi)

via Clinion

Clinion'un eClinical platformu, deneme yönetimi, EDC, RTSM, eConsent, eProtocol, CSR otomasyonu ve eTMF (Elektronik Deneme Ana Dosyası) entegrasyonlarıyla klinik denemeleri kolaylaştırır. En öne çıkan özelliklerinden biri, denemenin her adımını izlemenizi sağlayan gerçek zamanlı görünürlük'tür — deneğin seçilmesinden veri yakalamaya ve süreç düzeltmelerine kadar.

Ayrıca, deneme zaman çizelgelerini hızlandırmak ve veri kalitesini ve uyumluluğunu artırmak için AI tıbbi kodlama gibi entegre AI/ML modülleri de içerir.

Clinion'un en iyi özellikleri

Daha hızlı onaylar, daha kısa yazma süreleri ve maliyetler ile mevzuata uygunluk için protokol ve klinik çalışma raporlarını otomatikleştirin

Envanterinizi takip edin — IP envanter yönetimi ile teslimattan soruna ve iadeye kadar

Klinik dönüm noktalarını izleyin ve yönetin, protokolün zamanında uygulanmasını sağlayın

Raporlama ve gösterge panelleriyle finans, projeler, alanlar ve envanteri görünüm

Clinion sınırlamaları

Toplu veri yükleme biraz karmaşık olabilir

Büyük veri hacimlerini işlemek yazılımın yavaşlamasına neden olabilir

Clinion fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Clinion puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📖 Daha fazla bilgi: Sağlık sektöründeki en iyi AI araçları

5. Veeva Vault (Klinik verileri ve içeriği merkezileştirmek için en iyisi)

via Veeva Vault

Veeva Vault, sağlık hizmetleri proje yönetimi ihtiyaçlarınızı karşılayan özelliklere sahip bir deneme yönetim yazılımıdır. Düzenleme, yorumlama ve entegre sohbet ile gerçek zamanlı işbirliğini destekler. İçerik ve belgelerin onaylarını izlemenizi sağlayarak, yasal uyumluluk ve standartlaştırılmış iş akışları sağlar.

Platformun en önemli özelliği, klinik veriler ve belgeler için tek bir kaynak görevi görmesidir. Diğer Veeva uygulamalarıyla doğrudan bağlantı kurarak gerçek zamanlı içgörüler, operasyonel verimlilik ve hızlı karar alma süreçlerini kolaylaştırır.

Veeva Vault'un en iyi özellikleri

Veeva Disclosures ile önceden yapılandırılmış kayıt kuralları, ş Akışları, XML oluşturma, gönderimler vb. kullanarak çalışma kaydı paylaşımını yönetin

ECOA (elektronik Klinik Sonuç Değerlendirmeleri) ile deneme hastalarından, bakım verenlerden veya klinisyenlerden anket yanıtlarını doğrudan alın

Site Connect ile çalışma iletişimlerini, belgeleri, güvenlik mektuplarının alışverişini ve ödeme bilgilerini merkezileştirin

Veeva Vault sınırlamaları

Arama fonksiyonu genellikle alakasız sonuçlar gösterir

Rakipleri kadar sezgisel değil. Belgeleri eTMF'ye yükleme, bir iş akışını başlatma veya görüntüleme gibi fonksiyonlar çok fazla adım gerektiriyor

Veeva Vault fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Veeva Vault puanları ve yorumları

G2 : 4,1/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar, gerçek hayattaki Veeva Vault hakkında ne diyor?

Genel deneyim tatmin ediciydi ve işbirliği özelliklerini çok iyi kullanabildim ve görevleri takip etmek kolaydı. Ancak, iyi olmayan şey, büyük veri kümelerinde performansının yavaş olması ve gecikme sorunları olmasıdır.

Genel deneyim tatmin ediciydi ve işbirliği özelliklerini çok iyi kullanabildim ve görevleri takip etmek kolaydı. Ancak, iyi olmayan şey, büyük veri kümelerinde performansının yavaş olması ve gecikme sorunları olmasıdır.

📖 Daha fazla bilgi: En iyi sağlık hizmeti proje yönetimi yazılımı

6. Medidata (Çalışma yönetimi ve veri görselleştirme için en iyisi)

via Medidata

Medidata'nın CTMS'si, manuel klinik süreçleri kolaylaştırmanıza yardımcı olan otomatikleştirilmiş iş akışlarına sahip basit bir araçtır. Yazılımın eTMF ve Medidata Rave EDC ile sorunsuz entegrasyonu, manuel veri girişini ortadan kaldırarak denemeleri, araştırma çalışmalarını ve siteleri yönetmenizi sağlar. Ayrıca, çalışmaları ve deneme süreçlerini izlemek için güçlü görsel analitik özellikler sunar.

Medidata'nın en iyi özellikleri

EDC'den gösterge panellerine, tahminlere ve analizlere otomatik veri aktarımlarıyla klinik çalışmaları verimli bir şekilde yönetin

Tek bir rapor veya gösterge panelinde tüm çalışmalar için grafikler ve sezgisel görseller oluşturun

Rave EDC ve Medidata eTMF entegrasyonlarıyla site işbirliğini optimize edin ve belgeleri yönetin

Medidata sınırlamaları

Toplu olarak bilgi ekleme seçeneği yok

Veriler kaydedilmezse veya birden fazla kullanıcı aynı anda çalışırsa verilerin kaybolması kolaydır

Medidata fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Medidata puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Medidata kullanıcıları gerçek hayatta neler söylüyor?

Genel olarak, Medidata kapsamlı eğitim videoları ile oldukça kolay kullanılır. Arayüz eğlenceli veya sezgisel değildir ve tamamlanan sayfalar kaydedildikten sonra bir sonraki sayfaya akış yapmaz, bu da veri girişini daha zaman alıcı hale getirir. Ayrıca, eCRF'nin bir veri giriş sayfasını tamamladıktan sonra, kaydettiğimde, özellikle aynı ziyaret içinde, verilerin gerekli olduğu bir sonraki sayfaya otomatik olarak akış yapmamasını sevmiyorum.

Genel olarak, Medidata kapsamlı eğitim videoları ile oldukça kolay kullanılır. Arayüz, gezinmek için eğlenceli veya sezgisel değildir ve tamamlanan sayfalar kaydedildikten sonra bir sonraki sayfaya akış yapmaz, bu da veri girişini daha zaman alıcı hale getirir. Ayrıca, eCRF'nin bir veri giriş sayfasını tamamladığınızda, kaydettikten sonra, özellikle aynı ziyaret içinde, verilerin gerekli olduğu bir sonraki sayfaya otomatik olarak akış yapmamasını sevmiyorum.

📮ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bilgileri almak için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi yanınızda olduğunda, bağlam değiştirme artık geçmişte kalır. Çalışma alanınızdan doğrudan sorunuzu sorun, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri getirir!

7. Oracle Siebel (Klinik deneme operasyonlarını izlemek ve yönetmek için en iyisi)

via Oracle Siebel CTMS

Oracle Siebel'in CTMS'si, klinik deneme operasyonlarınızı geliştirmenize, deneme kalitesini korumanıza ve araştırmacı ilişkilerini daha iyi yönetmenize yardımcı olur.

Platform, klinik denemeleri daha verimli bir şekilde yürütmek için seyahat raporları, belge yönetimi, site ödeme izleme ve takvim yönetimi gibi güçlü araçlara sahiptir. Ayrıca, karar vermeyi iyileştirmek için gelişmiş deneme durumu ve yönetim raporları da sunar.

Oracle Siebel'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı veri görünürlüğü ve iş akışı otomasyonu ile klinik deneme operasyonlarını iyileştirin

Site koordinatörlerinin ve CRA'ların klinik denemeleri web üzerinden yönetmelerine yardımcı olacak kişiselleştirilmiş portallara erişin

Denek ziyaretlerinin tamamlanma durumunu otomatik olarak izleyin, manuel hataları ortadan kaldırın

Oracle Siebel sınırlamaları

Sistemi yapılandırmak ve yönetmek için eğitim gerekebilir

Yazılım lisanslama, özelleştirme ve entegrasyonlar dahil olmak üzere yüksek uygulama maliyetleri olabilir

Oracle Siebel fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Oracle Siebel puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📖 Daha fazla bilgi: En iyi klinik yönetim yazılımı

8. MasterControl CTMS (Klinik dokümantasyon ve kalite yönetimi için en iyisi)

via MasterControl CTMS

MasterControl, CTMS ve CQMS (klinik deneme ve kalite yönetim sistemleri) birleştirerek, hasta verilerinin toplanmasından belgelemeye, kaliteye ve riske kadar her şeyi yönetmenizi sağlar ve klinik denemelerde veri doğruluğunu ve verimliliği artırır.

Bu yazılım, klinik deneme boyunca eTMF, belgeler, faaliyetler, kalite etkinlikleri, denetimler, eğitimler ve projelerin yönetimini kolaylaştırır. Çeşitli veri içe ve dışa aktarma yöntemleri kullanarak bilgi alışverişini basitleştirir. Ayrıca, çalışma nitelikleri ve katılım, denetim geçmişleri ve izleme ziyaretleri dahil olmak üzere her bir sitenin bilgilerini bağlayabilir, raporlayabilir ve kapsamlı bir şekilde araştırabilirsiniz.

MasterControl CTMS'nin en iyi özellikleri

TMF (Deneme Ana Dosyası) ve GCP (İyi Klinik Uygulamalar) belgelerini tüm tesisler ve CRO'lar arasında toplayın ve düzenleyin

Klinik çalışma boyunca site yeterliliği, izleme, performans ve tedarikçi denetimleri ile eğitimleri yönetin

CRO'lar, tedarikçiler ve çalışma merkezleri arasında klinik operasyonları, kalite yönetimini ve kalite etkinliklerini entegre edin

MasterControl CTMS sınırlamaları

Veri arama işlemi sıkıcı olabilir

Zor öğrenme süreci

MasterControl CTMS fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

MasterControl CTMS derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. TrialKit (Uzaktan denemeleri ve merkezi olmayan çalışmaları yönetmek için en iyisi)

via TrialKit

TrialKit, deneme yürütmelerini basitleştiren kaynak yönetimine sahip uçtan uca bir klinik deneme yönetim sistemidir. Gerçek zamanlı veri girişi ve EDC uygulamasına doğrudan veri aktarımı sağlayarak veri toplama sürecini hızlandırır.

Platform, elektronik onay süreçlerini ve hasta tarafından bildirilen sonuçları otomatikleştirerek uzaktan ve hibrit klinik denemeler gerçekleştirmenize yardımcı olur. Ayrıca TrialKit, bilinçli kararlar almanıza yardımcı olmak için yapay zeka destekli analitik sunar. Platform, araştırmacıların denemeleri her yerden yönetebilmelerini sağlayan yerel bir mobil uygulamaya sahiptir.

TrialKit'in en iyi özellikleri

TrialKit Elektronik Veri Yakalama (EDC) kullanarak siteler ve kohortlar ekleyin, doz rejimlerini değiştirin, düzenleyici değişikliklere uyum sağlayın ve protokol sapmalarını önleyin

RTSM (Randomization and Trial Supply Management) gibi kaynak yönetimi özelliklerini kullanarak esnek çalışma tasarımları yürütün ve hastaları doğru bir şekilde rastgele seçin

TrialKit Coder ile otomatik kodlama kullanarak klinik veri yönetimindeki kodlama sürecini basitleştirin

TrialKit sınırlamaları

Çalışma EDC'lerini oluşturmak ve tasarlamak için bir öğrenme süreci vardır

Gösterge paneli raporunu aynı anda birden fazla siteye göre filtreleyebilirsiniz

TrialKit fiyatlandırması

1.350 $'dan başlayan fiyatlarla

TrialKit puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

TrialKit hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

TrialKit, araştırma çalışması ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Kullanıcı arayüzü harika, kullanıcıların platformda kolayca çalışmasını sağlıyor. Kapsamlı bilgi tabanları, sorularınızı doğrudan yanıtlayabilen yapay zeka ile birlikte geliyor. Müşteri desteği olağanüstü! Hiçbir sorumuz cevapsız kalmadı ve neredeyse her konuda yardımcı olmak için 1:1 danışma görüşmeleri de sunuyorlar. Ancak, ana sayfayı daha kolay tasarlama, gösterge paneli ve ana sayfa raporlarında daha fazla esneklik ve daha gelişmiş koşullu eylemler gibi özellikler eksik.

TrialKit, araştırma çalışması ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Kullanıcı arayüzü harika, kullanıcıların platformda kolayca çalışmasını sağlıyor. Kapsamlı bilgi tabanları, sorularınızı doğrudan yanıtlayabilen yapay zeka ile birlikte geliyor. Müşteri desteği olağanüstü! Hiçbir sorumuz cevapsız kalmadı ve neredeyse her konuda yardımcı olmak için 1:1 danışma görüşmeleri de sunuyorlar. Ancak, ana sayfayı daha kolay tasarlama, gösterge paneli ve ana sayfa raporlarında daha fazla esneklik ve daha gelişmiş koşullu eylemler gibi özellikler eksik.

10. RealTime CTMS (Hasta kaydı ve klinik denemeleri kolaylaştırmak için en iyisi)

via RealTime CTMS

RealTime CTMS, klinik denemeleri, hasta kaydı ve çalışma yönetimini kolaylaştırmanıza yardımcı olur. Çalışma hedef tarihleri ve yaklaşan etkinlikler hakkında uyarıları otomatikleştiren planlama araçlarıyla birlikte gelir. Hasta izlemeyi basitleştirir ve site performansı, işe alım, finansal metrikler ve personel verimliliğini izlemenize yardımcı olacak gelişmiş raporlama özelliklerine sahiptir.

RealTime CTMS, denetim izleri ve veri bütünlüğü kontrolleri gibi özellikleriyle klinik denemelerinizin mevcut düzenlemelere ve etik standartlara uygun olmasını sağlayan HIPAA uyumlu bir yazılımdır.

RealTime CTMS'nin en iyi özellikleri

CRO'lardan gelen yeni deneme fırsatlarını izleyin ve takip edin ve çalışma boru hattınızı oluşturun

Sektör trendlerini belirlemek ve site faaliyetleri hakkında içgörüler elde etmek için özel raporlar oluşturun

Otomatikleştirilmiş çalışma hedef tarihleri ve pencere hesaplamalarıyla planlamayı hızlandırın

RealTime CTMS sınırlamaları

Zor öğrenme süreci

Kullanıcı erişimi ve izinleri yeterince ayrıntılı değil

RealTime CTMS fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

RealTime CTMS puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,9/5 (60'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar RealTime CTMS hakkında ne diyor?

Real Time-CTMS, klinik deneme yönetimine yardımcı olan bir dizi özellik sunar. Ayrıca, her kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayan eğitim programını ve 5 yıldızlı müşteri hizmetlerini çok beğeniyorum. Ancak, çalışma ziyaretlerini içe aktarmanın bir yolu olmasını dilerdim. Bu, zaman tasarrufu sağlayacak ve veri girişi sırasında hata riskini en aza indirecektir.

Real Time-CTMS, klinik deneme yönetimine yardımcı olan bir dizi özellik sunar. Ayrıca, her kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayan eğitim programını ve 5 yıldızlı müşteri hizmetlerini çok beğeniyorum. Ancak, çalışma ziyaretlerini içe aktarmanın bir yolu olmasını dilerdim. Bu, çok zaman kazandıracak ve veri girişi sırasında hata riskini en aza indirecektir.

11. Edge CTMS (Gerçek zamanlı klinik araştırma yönetimi için en iyisi)

via Edge

Çoğu CTMS gibi, Edge de klinik deneme ve hasta yönetimi yazılımı olarak geliştirilmiştir. Yazılım, araştırmacıların çalışmalarını baştan sona izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olma konusunda uzmanlaşmıştır. Ayrıca, hasta alımında tam görünürlük ve kontrol sağlar.

Edge CTMS, finans modülü ve özel iş akışları gibi diğer faydalı özelliklere de sahiptir. Bu nedenle, finansal raporlar, iş akışları, hasta özellikleri, faturalar ve daha fazlası hakkında daha şeffaf bir görünüm sağlamak için elektronik tablolarınızın yerini alabilir.

EDGE CTMS'nin en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı ş akışı süreçlerini yakalayın ve yönetin

Özel iş akışı oluşturucu ile iş yükünü istediğiniz şekilde atayın

Kapsamlı bir finans modülü ile faturaları izleyin ve raporlar oluşturun

EDGE CTMS sınırlamaları

Etkileşimli raporlama özelliği yoktur, bu da faturaların ve raporların düzenlenmesini sınırlayarak kayıt verilerinin kalitesini optimize etme yeteneğini etkileyebilir

Araştırma merkezlerinin büyük hacimli verilerini yönetmek zor ve zaman alıcı olabilir

EDGE CTMS fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

EDGE CTMS puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek hayattaki EDGE CTMS kullanıcıları ne diyor?

Harika bir sistem – kullanımı kolay, başkalarını kullanması için eğitmesi kolay, şu anda onsuz işimi yapamıyorum. EDGE'in hayranıyım – harika bir tasarım! Ancak, çok kısa bir süre sonra tuş vuruşu/fare hareketi olmazsa sistem sizi otomatik olarak çıkışa yönlendiriyor.

Harika bir sistem – kullanımı kolay, başkalarının kullanımı için eğitimi kolay, şu anda onsuz işimi yapamazdım. EDGE'in hayranıyım – harika bir tasarım! Ancak, çok kısa bir süre sonra tuş vuruşu/fare hareketi olmazsa sistem sizi otomatik olarak çıkışa yönlendiriyor.

12. Castor EDC (Klinik deneme verilerini yakalamak için en iyisi)

via Castor EDC

Castor EDC, bulut tabanlı bir CTMS ve veri girişi yazılımıdır. Kullanıcı dostu veritabanı, hasta kayıtlarını izlemek için mükemmeldir. Verileri girebilir, otomatik sorgular oluşturabilir ve çeşitli filtre seçeneklerini kullanarak verileri hızlı bir şekilde arayabilirsiniz. Platform ayrıca hastaların genel yolculuğunu, ilerlemelerini ve bekleyen işlerini tek bir yerde gösterir.

Castor'un öne çıkan özelliği, ayrıntılı anket özellikleridir. Denemeler ve klinik araştırmalar için vaka formları oluşturabilir, şablonları kullanarak çeşitli anketler oluşturabilir, web anketleri gönderebilir, kolay dağıtım için anketleri paketler halinde düzenleyebilir ve katılımcıların bölümler arasında kolayca gezinebilmesi için anketlerde bir form gezgini görüntüleyebilirsiniz.

Castor EDC'nin en iyi özellikleri

Çalışma verilerini tek bir merkezde toplayın ve yönetin, çalışma yönetim takımınızla paylaşın ve gelişmiş eCRF'ler (Vaka Rapor Formları) oluşturun

Çalışma istatistikleri ve kayıt verilerinin girilmesi hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Ayrıntılı kontrol ve veri koruması için rol tabanlı erişim izinlerini kullanın

Tekrarlanan veri girişi, çalışma etkinlikleri vb. gibi belirli etkinlikler için e-posta uyarıları alın.

Castor EDC sınırlamaları

Veri yönetimi, geciken veri yakalama, farklı zaman dilimlerinde çalışırken tarih değişiklikleri gibi sorunlarla zor olabilir.

Castor EDC fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Castor EDC puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Castor EDC kullanıcıları gerçek hayatta neler söylüyor?

Castor EDC, şimdiye kadar kullandığım klinik denemelerde kullanıcı dostu ve kullanımı kolay bir araçtır. Kullanımında esneklik sağlar. Yeni ihtiyaçları karşılamak için eklenebilecek özelliklerde değişikliklere izin verir. Ancak, merkezi olarak kontrol edilir. Kısıtlanmış bazı yuvalara anlatım sağlamak zordur. Öte yandan, bazı günler yavaş çalışır.

Castor EDC, şimdiye kadar kullandığım klinik denemelerde kullanıcı dostu ve kullanımı kolay bir araçtır. Kullanımında esneklik sağlar. Yeni ihtiyaçları karşılamak için eklenebilecek özelliklerde değişikliklere izin verir. Ancak, merkezi olarak kontrol edilir. Kısıtlanmış bazı yuvalara anlatım sağlamak zordur. Öte yandan, bazı günler yavaş çalışır.

13. Clinical Conductor CTMS (İşe alım ve finansal iş akışlarını optimize etmek için en iyisi)

via Clinical Conductor CTMS

Advarra tarafından sunulan Clinical Conductor CTMS, sağlam klinik çalışma izleme, işe alım, uyumluluk ve finansal yetenekler sunar. Filtreleme seçenekleri ve özel gösterge panelleri ile devasa bir veritabanına sahiptir, bu da onu binlerce hastayı yönetmek için uygun hale getirir.

Platform, hasta alımını izlemeye, ayrıntılı raporlar oluşturmaya ve toplantıları ve randevuları düzenlemeye yardımcı olur. Aracın öne çıkan özelliği hasta planlamasıdır. Her çalışmayı girmeniz, aralıkları ayarlamanız, kayıt yapmanız ve planlamanız yeterlidir.

Clinical Conductor CTMS'nin en iyi özellikleri

Çalışma veya araştırma yönetimi ile personel, protokoller, finans ve daha fazlasıyla ilgili bilgileri merkezileştirin

İşe alım görevlerini kolaylaştırın, işe alım özellikleriyle gerçek zamanlı kayıt güncellemeleri alın

Bütçeleri yönetin, faturaları izleyin ve ödenmemiş ödemeleri belirleyin

Clinical Conductor CTMS sınırları

Finansal yönetim özellikleri oldukça karmaşık olabilir

Çok sayıda sayfa ve düğme içeren arayüz, bazı kullanıcılar için hantal görünebilir

Clinical Conductor CTMS fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Clinical Conductor CTMS puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Clinical Conductor CTMS hakkında ne diyor?

Clinical Conductor CTMS, deneme yönetimi, finans, işe alım ve planlama için harika bir yazılımdır. Arayüzünü öğrendikten sonra, bilgileri görüntülemek için birçok yol vardır. Bir dezavantajı, elektronik kaynak veya belge yönetimi sunmamasıdır. Eğer sunsaydı, klinik deneme siteleri için gerçekten tek noktadan hizmet sunan bir yazılım olurdu.

Clinical Conductor CTMS, deneme yönetimi, finans, işe alım ve planlama için harikadır. Arayüzü öğrendikten sonra, bilgileri görüntülemek için birçok yol vardır. Bir dezavantajı, elektronik kaynak veya belge yönetimi sunmamasıdır. Eğer sunsaydı, klinik deneme siteleri için gerçekten tek adresli bir çözüm olurdu.

Doğru CTMS Yazılımı ile Klinik Denemeleri Basitleştirin

Teknoloji olmadan, klinik denemeleri modernleştirmek uzak bir hayal gibidir. Belgeleri düzenlemek, izlemeyi geliştirmek veya süreçleri hızlandırmak istiyorsanız, ideal CTMS'ye ihtiyacınız var.

Listemizde çeşitli özelliklere sahip en iyi CTMS'ler yer almaktadır. Yapmanız gereken tek şey, ihtiyaçlarınızı, önceliklerinizi ve bütçenizi değerlendirerek size en uygun platformu seçmek. Örneğin, önceliğiniz araştırma yönetimi ise Edge CTMS'yi, uzaktan denemelerle uğraşıyorsanız Florence eBinders'ı kısa listenize ekleyin.

Ancak, klinik deneme süreçlerinizi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için tüm proje yönetimi yönlerini içeren kapsamlı bir çözüm istiyorsanız, ClickUp'ı deneyin.

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