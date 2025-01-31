2025'in en iyi 10 HIPAA uyumlu yazılımı

Duydunuz mu? HIPAA Journal, 2023'teki en büyük sağlık verisi ihlalinin 11 milyondan fazla kişiyi etkilediğini bildirdi. Sağlık verilerimin yanlış ellere geçebileceğini bilmek endişe verici.

Her yıl ihlallerin sayısı arttıkça, hasta verilerini güvende tutmak her zamankinden daha karmaşık hale geldi. Kullanımını, iletimini ve güvenli depolamayı yönetmek sadece bir zorluk değil, aynı zamanda ürkütücü bir görevdir.

Yeni düzenlemeler ve artan elektronik kayıtlar bizi şu soruyu sormaya itti: Sağlık hizmetleri uygulamalarının HIPAA (Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası) ile uyumlu olmasını ve aynı zamanda sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etmesini nasıl sağlayabiliriz?

Uzun araştırmaların ardından, cevabın özel yazılımlar olabileceğini gördük.

Veri güvenliğini ve sağlık hizmetleri yönetimini basitleştirmek için tasarlanmış, 2024 yılının en iyi HIPAA uyumluluk yazılımlarından on tanesini özetledik.

Ancak bunu yapmadan önce, HIPAA uyumlu yazılımda nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlayalım.

HIPAA uyumlu yazılımda nelere dikkat etmelisiniz?

HIPAA, hassas hasta sağlık bilgilerini korumak için ulusal standartları belirleyen federal bir yasadır. ABD hükümeti, hastaların haklarını korumak ve sağlık bilgilerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlamak için bu yasayı yürürlüğe koymuştur.

HIPAA düzenlemelerine uyum, sağlık hizmeti sağlayıcıları için tartışılmaz bir konudur, çünkü ihlaller ağır para cezaları ve itibar kaybı gibi ciddi sonuçlara yol açabilir. Ancak, düzenlemelere uygun yazılım seçeneklerini aramak çok zor olabilir.

Aramanızı daraltmanıza yardımcı olabilecek anahtar özelliklerin dökümünü aşağıda bulabilirsiniz:

Güvenlik: Depolanan ve aktarılan veriler için güçlü şifreleme arayın. Ek adımlarla kullanıcının kimliğini doğrulayan çok faktörlü kimlik doğrulama da bir artıdır

Erişim kontrolleri: HIPAA, iş rollerine göre hasta verilerine erişimin sınırlandırılmasını gerektirir. Yazılım, personel için izin düzeyleri ayarlamanıza olanak tanıyarak, yalnızca yetkili personelin belirli bilgileri görüntüleyebilmesini sağlamalıdır

Denetim günlüğü: İyi bir sistem, hangi verilere kimlerin ne zaman eriştiğini kaydeder. Bu denetim izi, uyumluluğu korumaya ve olası güvenlik ihlallerini belirlemeye yardımcı olur

Uyumluluk yardımı: Yazılım, HIPAA düzenlemelerini anlamanıza ve uygulamanıza yardımcı olacak kaynaklar veya destek sunuyor mu? Bu, zamandan tasarruf etmenizi ve doğru yolda olduğunuzdan emin olmanızı sağlar

Kullanım kolaylığı: En güvenli yazılım bile, takımınız için çok karmaşıksa yetersiz kalır. Mevcut iş akışlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan, kullanıcı dostu arayüzler ve özellikler arayın

Ölçeklenebilirlik: Uygulamanız büyüdükçe, yazılım ihtiyaçlarınız da büyümelidir. Tam bir revizyon gerektirmeden gelişen ihtiyaçlarınıza uyum sağlayabilecek bir çözüm seçin

Bu anahtar özelliklere öncelik vererek, hasta verilerini koruyan, iş akışlarını basitleştiren ve size gönül rahatlığı sağlayan HIPAA uyumluluk çözümlerini bulabilirsiniz.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 HIPAA Uyumlu Yazılım

2024 yılında kullanabileceğiniz en iyi on HIPAA uyumlu yazılım ve sağlık hizmeti proje yönetimi aracını aşağıdaki listede derledim:

1. ClickUp: En iyi sağlık hizmeti proje yönetimi aracı

ClickUp Sağlık Proje Yönetimi Yazılımı ile hasta verilerini ve sağlık proje yönetimini koruyun

ClickUp, sağlık kuruluşları için HIPAA uyumluluk standartlarını karşılamak üzere tasarlanmış, GDPR uyumlu bir proje yönetimi platformudur .

ClickUp ile sağlık ekipleri, dünya standartlarında güvenlik ile güvenle çalışabilir. ClickUp, SOC 2 uyumludur ve Enterprise Planı HIPAA uyumludur.

HIPAA uyumluluğu, iş rollerine göre hasta verilerine erişimin kısıtlanmasını gerektirir. Her bir takım üyesinin görebileceği ve değiştirebileceği bilgileri kesin olarak tanımlamak için kullanıcı izinleri üzerinde ayrıntılı kontrol sağlamak amacıyla ClickUp'ın Sağlık Hizmetleri Proje Yönetimi Yazılımını kullanıyoruz.

Örneğin, doktorlara hasta grafiklerine tam erişim izni verirken, resepsiyon görevlilerinin yalnızca temel randevu ayrıntılarını görmelerini kısıtlayabilirim. Bu ayrıntılı yaklaşım, hassas bilgilere yetkisiz erişim riskini en aza indirir.

HIPAA düzenlemelerini anlamak ve uygulamak karmaşık bir görev olabilir. Bu gereksinimleri yerine getirmek için ClickUp'ın kaynaklarını ve desteğini kullanabilirim.

Bu, kapsamlı belgelere, SSS'lere ve hatta ekibimden doğrudan desteğe erişimi içerir. Bu kaynaklara kolayca erişebilmeniz, HIPAA düzenlemelerinde asla yalnız kalmamanızı, değerli zaman kazanmanızı ve HIPAA uyumluluğu ile muayenehanenizin doğru yolda kalmasını sağlar.

Benim için öne çıkan özellik, sınıfının en iyisi olan ClickUp'ın Güvenlik Politikasıdır. Endüstri standardı şifrelemeyi hem depolama hem de aktarım sırasında kullanarak, hasta bilgilerini sunucularında depolandıkları sırada ve aktarım sırasında şifreler.

ClickUp Security ile uygulama performansından ve genel kullanıcı deneyiminden ödün vermeden sağlık verilerini koruyun

Bu, birisi verileri ele geçirse bile, bunları deşifre edemeyeceğini garanti eder. ClickUp ayrıca düzenli güvenlik denetimleri ve sızma testleri gerçekleştirir. Bu proaktif önlemler, potansiyel güvenlik açıklarını, bunlar istismar edilmeden önce identify ve ele almama yardımcı olur.

Ayrıca, bu sağlık hizmeti proje yönetimi yazılımı, güvenliğin ötesine geçerek görev ve belge yönetimi, iletişim araçları ve raporlama gibi özellikler sunar. Bu işlevlerden yararlanarak, sağlık kuruluşunuz işbirliğini geliştirebilir, verimliliği artırabilir ve daha iyi hasta bakımı sağlayabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Kullanıcı etkinliklerini izleyen ayrıntılı denetim günlükleri tutun, böylece yöneticiler kimin hangi verilere ne zaman eriştiğini izleyebilir ve bu da HIPAA'nın günlük kaydı gerekliliklerine uyum için çok önemlidir

Çok faktörlü kimlik doğrulamayı (MFA) destekler, şifrelerin ötesinde ek doğrulama gerektirir, böylece güvenliği artırır ve yetkisiz erişime karşı koruma sağlar

Güçlü yedekleme ve kurtarma mekanizmalarına güvenin, veri kaybı veya bozulma durumunda bile korunan sağlık bilgilerinin (PHI) erişilebilir olmasını sağlayın

Veri saklama politikalarını yapılandırarak eski PHI'ları otomatik olarak silin veya arşivleyin

Şifreli mesajlaşma ve dosya paylaşım özellikleri dahil olmak üzere güvenli iletişim kanalları kullanarak, PHI'yı korurken sağlık profesyonelleri arasındaki işbirliğini kolaylaştırın

HIPAA uyumluluk önlemlerini etkili bir şekilde anlamak ve uygulamak için belgeler, eğitim materyalleri ve müşteri desteği dahil olmak üzere kaynaklar ve destek alın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp güçlü güvenlik özellikleri sunarken, sağlık hizmeti sağlayıcılarının ClickUp ile tam HIPAA uyumluluğu elde etmeleri için Enterprise planına yükseltme ve BAA imzalamaları gerekmektedir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş : Aylık 12 $/kullanıcı

Kurumsal: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda, Çalışma Alanı başına üye başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

2. Sprinto: En iyi uyumluluk otomasyon aracı

sprinto aracılığıyla

Sağlık grupları hızlı hareket etmelidir ve Sprinto tam da bunu yapmaya yardımcı olur. Testimiz sırasında, adımlarımı bozmadan denetimleri sprint yapmamı sağladı. Bu çeviklik, düzenleyici ortamın sürekli değiştiği sağlık sektöründe paha biçilmez bir değerdir.

Otomasyon özelliklerinden yararlanarak uyumluluk yönetimi görevleri için gereken manuel çabayı önemli ölçüde azaltabildim. Bu, verimliliği artırdı ve insan hatası riskini en aza indirerek düzenlemelere uyumda doğruluk ve güvenilirlik sağladı.

Entegrasyon, Sprinto'nun felsefesinin merkezinde yer alır. Platform, entegrasyon öncelikli bir yaklaşım benimseyerek sağlık kuruluşları içindeki mevcut sistemler ve iş akışlarıyla bağlantı sağlar. Bu entegrasyon, uyumluluk sürecini kolaylaştırarak sürtüşmeleri azaltır ve işlemleri basitleştirir.

Sprinto'nun en iyi özellikleri

Proaktif izleme ve uzman desteği ile kuruluşunuzu denetimlere hazırlayın

Kuruluşunuzun denetimlerden hızlı bir şekilde geçmesini sağlayın ve düzenlemelere uyum konusunda doğruluğu garanti edin

Güvenlik riski yönetimi uyumluluklarını bağlayın, merkezileştirin ve kontrol edin

Sprinto sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri, benzersiz kurumsal ihtiyaçları tam olarak karşılamayabilir

Otomatik süreçlere bağımlılık, manuel müdahale veya esneklik gerektiren senaryolarda zorluklar yaratabilir

Sprinto fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Sprinto puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (900+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (20+ yorum)

3. Updox: En iyi işbirliği aracı

via Updox

Updox, tanınmış bir sağlık iletişimi ve uyumluluk platformudur. Updox, iş arkadaşlarınız, hastalarınız ve diğer önemli kişilerle güvenli bir şekilde sohbet etmenizi sağlar. Sadece doğru kişilerin katılabileceği gizli bir sohbet odasına sahip olmak gibidir; tıbbi kayıtlar gibi hassas bilgileri meraklı gözlerden uzak tutar.

Updox ile belgeleri yönetmek, bulutta kendi düzenli dosya dolabım varmış gibi oldu. Tıbbi kayıtları, onay formlarını ve laboratuvar sonuçlarını tek bir güvenli yerde saklayabildim, böylece ihtiyacım olanı kolayca bulabildim ve her şeyin HIPAA uyumlu olmasını sağladım.

Updox'un en iyi özellikleri

Şifreli mesajlarla gizli iletişim kurun

Ek güvenlik için bit şifreleme ile dijital olarak faks gönderin ve alın, HIPAA uyumluluğunu sağlayın

Otomatik hatırlatıcılarla randevu kaçırma oranını azaltın

Güvenli sanal randevuları kolayca gerçekleştirin

Updox sınırlamaları

Personelin yeni sisteme uyum sağlaması zaman alabilir ve bu da ş Akışı verimliliğinde geçici kesintilere yol açabilir

Updox fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Updox puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (110+ yorum)

4. Weave: En iyi iletişim aracı

via Weave

Weave, birinci sınıf bir telefon sistemini bir dizi iletişim aracıyla entegre ederek, hasta etkileşimlerini yönetmek, randevuları planlamak ve idari görevleri yerine getirmek için merkezi bir platform sunar.

Konsolidasyon, farklı sistemlere olan ihtiyacı azaltır ve parçalı veri depolama ile ilişkili HIPAA ihlalleri riskini en aza indirir.

Hasta sorularını yanıtlarken, randevu hatırlatıcıları gönderirken veya geri bildirim toplarken, etkileşimlerinizin HIPAA'nın elektronik olarak korunan sağlık bilgilerini (ePHI) koruma gerekliliklerine uygun, güçlü şifreleme protokolleriyle korunduğunu bilerek güvenle iletişim kurabilirsiniz.

Risk değerlendirmelerinin yapılmasından politika belgelerinin ve eğitim girişimlerinin yönetilmesine kadar, Weave'in otomasyon özellikleri uyumluluk sürecini basitleştirerek sağlık personelinize düşen idari yükü azaltır ve HIPAA düzenlemelerine uyumda tutarlılık sağlar.

Weave, hızlı olay müdahalesi ve kapsamlı raporlama için araçlar sunarak, HIPAA'nın ihlal bildirim gereklilikleri kapsamındaki yükümlülüklerinizi yerine getirirken ihlallerin etkisini azaltmanıza olanak tanır.

En iyi özellikleri bir araya getirin

Klinik yönetimini ve randevu rezervasyonlarını basitleştirin

Ödeme işlemeyi iletişim platformuna entegre ederek fatura döngülerini hızlandırın

Otomatik istemler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hasta yorumlarının toplanmasını kolaylaştırın

Weave sınırlamaları

Weave Messages tarafından kullanılan geleneksel SMS metin mesajları, aktarım sırasında şifreleme olmaması nedeniyle tüm iletişim için uygun olmayabilir

Weave fiyatlandırması

Temel özellikler: Özel fiyatlandırma

Pro: Özel fiyatlandırma

Elit: Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeleri ve yorumları birleştirin

G2: 4,5/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (450+ yorum)

5. TigerConnect: En iyi sağlık hizmetleri anlık mesajlaşma aracı

tigerConnect aracılığıyla

Her sağlık hizmeti etkileşiminin merkezinde bir insan bağlantısı vardır: bakım arayan bir hasta, destek sunan bir sağlayıcı ve daha iyi sonuçlar için işbirliği yapan bir takım. TigerConnect, sağlık hizmetleri uygulamalarınızı ve süreçlerinizi daha insan odaklı hale getirmenize yardımcı olabilecek bir araçtır.

Bu aracı test ederken, mesajları, görüntüleri ve dosyaları zahmetsizce paylaşabildim ve hayati bilgilerin doğru zamanda doğru kişilere ulaşmasını sağladım. Bu akıcı bilgi alışverişi, karar verme sürecini hızlandırır ve bakım verenler arasındaki bağı güçlendirerek takım çalışması ve destek kültürünü geliştirir.

TigerConnect'in en iyi özellikleri

Uçtan uca şifreleme ve sağlam güvenlik önlemleriyle hassas verileri koruyun

Klinik İşbirliği Platformu ile iletişim iş akışlarını basitleştirin ve sorunsuz ekip çalışmasını teşvik edin

Yanlışlıkla gönderilen mesajları geri alın ve kayıp cihazlardan verileri güvenli bir şekilde silin

Sağlık uygulamalarına bağlanın ve kullanıcı kimliklerini doğrulayın

Kullanıcı etkileşimlerini izleyin, sürekli izleme yoluyla uyumluluk ve güvenliği sağlayın

TigerConnect sınırlamaları

Belirli sağlık ayarları içinde son derece özel veya benzersiz iletişim ihtiyaçlarına uyum sağlama konusunda sınırlı esnekliğe sahip olabilir

TigerConnect fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

TigerConnect puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (190+ yorum)

Capterra: 4,7 (40+ yorum)

6. Jotform: En iyi sağlık hizmetleri çevrimiçi form aracı

jotform aracılığıyla

JotForm, HIPAA uyumlu formlarla arkanızda. Bu, hastalarınız çevrimiçi bir form doldurduğunda, bilgilerinin baştan sona güvenli ellerde olduğu ve yanlış kişilerin eline geçme endişesi olmadığı anlamına gelir.

Müşterilerinizin verileri boşluğa gönderilmez; SSL şifreleme ile sıkı bir şekilde korunur. JotForm, kimin neyi görebileceğine karar vermenizi sağlar.

Diğer sağlık araçlarıyla bağlantı kurmanız mı gerekiyor? JotForm, HIPAA uyumluluğunu korurken bulut depolama, CRM platformları ve daha fazlasıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmama yardımcı oldu. Ayrıca tüm form etkinliklerinin ayrıntılı bir kaydını tuttu, böylece verilere kimlerin, nerede ve ne zaman eriştiğini tam olarak biliyordum.

Jotform'un en iyi özellikleri

Kullanıma hazır şablonlarla zaman kazanın

Formları tam ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin ve her şeyin doğru şekilde akışını sağlayın

Form gönderimleri için otomatik hatırlatıcılar ayarlayarak zamanında yanıt alınmasını sağlayın

Jotform sınırlamaları

JotForm verileri şifreler, ancak özel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak ek güvenlik gereksinimleriniz olabilir

HIPAA uyumluluk özellikleri yalnızca Gold ve Enterprise planlarında mevcuttur

Jotform fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Bronz: 39 $/ay

Gümüş: 49 $/ay

Altın: 129 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jotform puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (3000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1800+ yorum)

7. Google Çalışma Alanı: En iyi sağlık hizmetleri verimlilik aracı

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Çalışma Alanı, Gmail, Google Drive, Google Dokümanlar, Google E-Tablolar ve Google Meet gibi bir dizi verimlilik ve işbirliği aracını içerir.

Bu araçlar sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir. Bu sayede görevler arasında zahmetsizce geçiş yapabildim.

Google Meet ile video konferans başlatarak hasta vakalarını gerçek zamanlı olarak tartışabilir, Google Dokümanlar ve E-Tablolar'ı kullanarak tedavi planları üzerinde işbirliği yapabilir ve hasta kayıtlarını Google Drive'da güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz.

Bu entegrasyon, birden fazla uygulama arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltarak verimliliği artırır. Ayrıca, hassas sağlık verilerinin ve hasta bilgilerinin işbirliği süreci boyunca korunmasını sağlar.

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Verilerin aktarım sırasında ve depolandığında şifrelenmesini sağlayın

Güçlü kimlik ve erişim yönetimi kontrolleriyle hassas verilere erişimi yönetin

Kullanıcı etkinliklerini izleyen ayrıntılı denetim günlükleri tutun

Gizliliği sağlarken sağlık profesyonelleri arasında sorunsuz iletişimi kolaylaştırın

Google Çalışma Alanı sınırlamaları

Google, tüketici hizmetleri için İş Ortağı Anlaşmaları (BAA) imzalamaz, ancak Google Çalışma Alanı için HIPAA İş Ortağı Anlaşmaları sunarak, uygun şekilde kullanıldığında HIPAA gerekliliklerine uyulmasını sağlar

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

İş Başlangıcı: Aylık 6 $/kullanıcı

İş Standardı: Aylık 12 $/kullanıcı

Business Plus: Aylık 18 $/kullanıcı

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Google Çalışma Alanı puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (40.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (15.000'den fazla yorum)

8. TrueVault: En iyi sağlık verileri gizlilik aracı

via TrueVault

Sağlık hizmetlerinin merkezinde, hastalar ve sağlayıcılar arasındaki güven, kişisel bilgilerin güvenliğine olan güven ve gizliliğin korunacağına olan güven yatmaktadır.

TrueVault bu güvenin oluşmasına yardımcı olur. Herhangi bir sağlık hizmeti sağlayıcısı için uygun olabilecek TrueVault Polaris adlı bir veri gizliliği uyumluluk yazılım paketi sunar.

Polaris, veri gizliliği uyumluluğu ile ilgili iş akışlarını ve görevleri otomatikleştirmeme yardımcı oldu ve bana önemli ölçüde zaman ve çaba tasarrufu sağladı.

Platform ayrıca HIPAA, CCPA ve GDPR dahil olmak üzere çeşitli veri gizliliği düzenlemelerine uymama da yardımcı oldu. Bu, karmaşık uyumluluk gereksinimlerini yerine getirirken benim için çok önemliydi.

TrueVault'un en iyi özellikleri

Ş Akışlarını basitleştirmek için uyumluluk görevlerini otomatikleştirin

Yetkili taraflarla verileri güvenli bir şekilde paylaşın

Erişim ayrıcalıklarını kolaylıkla yönetin ve iptal edin, çok faktörlü kimlik doğrulama ile kullanıcıları doğrulayın

Düzenli yedekleme ve yedeklilik önlemleriyle veri bütünlüğünü sağlayın

TrueVault sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, diğer platformlara kıyasla özelleştirme düzeyinin sınırlı olduğunu düşünebilir

TrueVault fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

TrueVault puanları ve yorumları

G2: Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

9. CareCloud: En iyi sağlık bilgi teknolojisi aracı

via CareCloud

Testler sırasında CareCloud, sıkı veri güvenlik önlemleri sergiledi ve bu da hasta bilgilerinin olası ihlallere karşı korunduğunu bilerek bana gönül rahatlığı sağladı.

CareCloud'un sezgisel arayüzü, hasta kayıtlarını güvenli bir şekilde yönetmekten hassas verilerin şifrelenmesini sağlamaya kadar idari görevleri basitleştirir. Değerli zamanınızı gerçekten önemli olan şeye, yani olağanüstü hasta bakımı sağlamaya odaklanmak için serbest bırakır.

CareCloud, HIPAA düzenlemelerine uyumu sağlarken sorunsuz iletişim kanalları da sunar, böylece hasta gizliliğinden ödün vermeden verimli bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz.

CareCloud'un en iyi özellikleri

Çok faktörlü kimlik doğrulama ile ekstra bir güvenlik katmanı ekleyin

Potansiyel güvenlik açıklarını belirlemek ve gidermek için düzenli güvenlik denetimleri gerçekleştirin

Güçlü yedekleme ve kurtarma mekanizmalarıyla veri bütünlüğünü koruyun

CareCloud sınırlamaları

Standartlaştırılmış ürünler her zaman her kuruluşun benzersiz gereksinimlerini karşılamayabilir

CareCloud fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

CareCloud puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 3,5/5 (100'den fazla yorum)

10. Axcient: En iyi iş sürekliliği ve felaket kurtarma aracı

via Axcient

Axcient'in kapsamlı yedekleme ve felaket kurtarma çözümleri sayesinde, kaybolan verileri hızla kurtarabilir, saldırının etkisini azaltabilir ve hastaların bakımının sürekliliğini sağlayabilirim.

Axcient'in HIPAA uyumluluğuna olan bağlılığı, yalnızca veri güvenliğinin ötesine uzanır. Uygulamalarınızı HIPAA düzenlemelerine uyumlu hale getirerek, Axcient veri kurtarma sürecinin her aşamasında hasta gizliliğinin korunmasını sağlar.

Yasal düzenlemelere uyum konusundaki bu kararlılık, hassas bilgileri korur ve siz ile hastalarınız arasındaki güveni artırır.

Axcient, kuruluşunuzun ve hastalarınızın verilerinin güvenliğini sağlar, böylece gizlilik veya yasal uyumluluk konusunda endişelenmeden olağanüstü bakım sunmaya odaklanabilirsiniz.

Axcient'in en iyi özellikleri

Sıkı erişim kontrolleri uygulayarak, yalnızca yetkili personelin hassas hasta bilgilerine erişebilmesini sağlayın

Denetimleri hızlandırabilen ve belgelemeyi kolaylaştıran kapsamlı raporlar oluşturarak uyumluluk sürecini basitleştirin

Özel felaket kurtarma planları geliştirerek kesinti sürelerini en aza indirin ve veri ihlali veya felaket durumunda operasyonların sürekliliğini sağlayın

Personel üyelerine HIPAA uyumluluğunun en iyi uygulamaları hakkında eğitim ve kaynaklar sağlayarak, kuruluş içinde güvenlik bilinci kültürünü teşvik edin

Axcient sınırlamaları

Axcient'in yedekleme ve felaket kurtarma çözümlerinin dağıtımı ve yapılandırılması önemli miktarda zaman ve kaynak gerektirebilir

Axcient fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Axcient derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (140+ yorum)

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

Doğru Yazılımla HIPAA Uyumluluğunu Sağlayın

İster sağlık hizmeti sağlayıcısı, ister sigorta şirketi veya teknoloji meraklısı olun, bu en iyi on çözüm, hassas hasta bilgilerini korumada güvenilirlik, güvenlik ve uyumluluk sunar.

Ancak, hepsi bir arada olan bir platform istiyorsanız, en iyi önerim olan ClickUp, en iyi seçim olarak öne çıkıyor.

Güçlü güvenlik önlemleri, sorunsuz entegrasyon yetenekleri ve sezgisel bir arayüz gibi kapsamlı özellikleriyle ClickUp, eşsiz bir çok yönlülük sunar.

ClickUp'a şimdi ücretsiz kaydolun ve güvenilir HIPAA uyumluluk yazılımı çözümü olan ClickUp ile verimlilik, uyumluluk ve gönül rahatlığını deneyimleyin.