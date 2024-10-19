Sağlık Hizmetlerinde Kullanım Yönetimini Optimize Etme

Hayatınızda tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunuz anlar genellikle ideal durumlar değildir. Ve bazen, sağlık hizmetlerinin karmaşık yapısı durumu daha da kötüleştirebilir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, idari ekipler, ayakta tedavi merkezleri, sigorta şirketleri, eczaneler, teknoloji sağlayıcıları vb. arasında koşturmak yorucu olabilir. Etkili ve sonuç odaklı hasta bakımı almaya çalışmak, çeşitli engelleri aşmak gibi hissettirebilir.

Sağlık hizmetlerinde sağlam bir kullanım yönetimi, sağlık profesyonelleri ve bakım arayanlar için bu sürecin bir kısmını kolaylaştırabilir. İyi uygulandığında, ilgili tüm tarafların genel deneyimini iyileştirmede ve hasta sonuçlarını geliştirmede kritik bir rol oynayabilir.

Daha fazla bilgi edelim.

Kullanım Yönetimi Nedir?

Sağlık hizmetlerinde kullanım yönetimi, sağlık hizmetlerinin sunumunun gerekliliğini, verimliliğini ve maliyet etkinliğini sağlamak için kullanılan süreçler bütünüdür.

Sağlık hizmetlerinde kullanım yönetiminin rolüne ilişkin bir çalışmada, araştırmacılar şunları belirtmektedir "Kullanım yönetimi, önerilen tıbbi hizmetlerin uygunluğuna ilişkin harici değerlendirmelerin, bakımın sunulma şeklini yapıcı bir şekilde etkileyebileceğini ve bunun sonucunda sağlık hizmetleri maliyetlerini sınırlamaya yardımcı olabileceğini gösteren deneyim ve verilerin kademeli olarak birikmesi üzerine kuruludur." "Kullanım yönetimi, önerilen tıbbi hizmetlerin uygunluğuna ilişkin harici değerlendirmelerin bakımın sunulma şeklini yapıcı bir şekilde etkileyebileceğini ve bunun sonucunda sağlık hizmetleri maliyetlerini sınırlamaya yardımcı olabileceğini gösteren deneyim ve verilerin kademeli olarak birikmesi üzerine kuruludur." "Kullanım yönetimi, önerilen tıbbi hizmetlerin uygunluğuna ilişkin harici değerlendirmelerin bakımın sunulma şeklini yapıcı bir şekilde etkileyebileceğini ve bunun sonucunda sağlık hizmetleri maliyetlerini sınırlamaya yardımcı olabileceğini gösteren deneyim ve verilerin kademeli olarak birikmesi üzerine kuruludur." "Kullanım yönetimi, önerilen tıbbi hizmetlerin uygunluğuna ilişkin harici değerlendirmelerin, bakımın sunulma şeklini yapıcı bir şekilde etkileyebileceğini ve bunun sonucunda sağlık hizmetleri maliyetlerini sınırlamaya yardımcı olabileceğini gösteren deneyim ve verilerin kademeli olarak birikmesi üzerine kuruludur."

Kullanım yönetiminin kısa tarihi

Ama önce biraz tarih dersi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde depresyon sonrası dönemde, gizli sigorta sağlık hizmetlerini finanse etmenin en popüler yolu olarak büyüdü. Bu süre zarfında, birkaç anahtar trend ortaya çıktı.

Sağlık hizmetleri maliyetleri hızla arttı. 50'li yıllarda, federal hükümet içinde artan maliyetler konusunda endişeler ortaya çıktı ve bu endişeler, hükümeti maliyet kontrolü için çalışmaya itti

Bunu 60'lı yıllarda işverenlerin katılımı izledi ve sigorta masraflarını karşılayan çeşitli büyük kuruluşlar, çalışanlarına sağladıkları sosyal haklar kapsamında kendi kullanım yönetimi programlarını uygulamaya koydu

Öte yandan, araştırmalar, önerilen birçok tıbbi prosedür veya tedavinin gereksiz olduğunu ortaya koydu. Bu durum, sağlık hizmetleri maliyetlerinin artmasına büyük katkıda bulunan bir faktör olarak görüldü. Hasta eğitimi, tıbbi hizmet sunumunun kritik bir parçası haline geldi

Sonuç olarak, tüketiciler, üçüncü taraf ödeme kuruluşları ve sigorta sağlayıcıları, tüm hizmetlerin gerekli, uygun ve maliyet etkin olmasını sağlamak için kapsamlı bir sürece ihtiyaç duydu

Bu, bugün bildiğimiz sağlık hizmetleri kullanım yönetimi ile sonuçlandı.

Kullanım Yönetiminin Önemi

Kısaca, kullanım yönetimi, sağlık hizmetlerinin sunumuyla ilgili kararları objektif olarak değerlendirme sürecidir. Bu, çeşitli nedenlerle önemlidir, örneğin:

Maliyet kontrolü: Sigorta fiili model haline geldiğinden beri sağlık hizmetleri maliyetleri önemli ölçüde artmıştır. Bu durum, gereksiz hastane yatışları, testler ve prosedürlerin incelenmesini gerektirir ve sonuç olarak kullanım yönetimi ortaya çıkar.

Sürekli değerlendirme: Sağlık hizmetlerinin sunumu, kullanım yönetiminin sağladığı belirli bir düzeyde denetim gerektirir. Kullanım yönetimi, süreç boyunca alınan kararları değerlendirerek sürekli öğrenme ve iyileştirme sağlar.

Bakım koordinasyonu: Sağlık hizmetleri sunum sürecinde birden fazla paydaşın yer alması nedeniyle, kullanım yönetimi hastaların bakımını koordine eden bir nokta işlevi görür.

İleri teknoloji: Modern teknoloji, verileri büyük ölçekte daha ucuz ve daha doğru bir şekilde yakalama ve analiz etme yöntemleri sunmaktadır. Klinik yönetim yazılımlarıyla basit entegrasyonlar, incelemeleri verimli, uygun maliyetli ve ölçeklenebilir hale getirir.

Son derece kritik bir süreç olan kullanım yönetimi, farklı kuruluşlar tarafından farklı yaklaşımlarla yürütülmektedir. Nasıl olduğunu görelim.

Sağlık Hizmetlerinde Kullanım Yönetimi Türleri

Temel olarak, kullanım yönetimi üç türden oluşur: Geriye dönük inceleme, eşzamanlı inceleme ve ileriye dönük inceleme.

Geriye dönük inceleme

Kullanım yönetimi, gözden geçirenlerin hastaya sunulan bakımın uygunluğunu değerlendirmek için geçmiş verileri incelediği geriye dönük bir süreçle başlamıştır. Hizmet sunulduktan sonra, gözden geçirenler şunlara bakar:

Fatura hataları, dolandırıcılık faaliyetleri, aşırı kullanım vb. ile ilgili talepler .

Tedavinin uygunluğu, standartlara uyum, uyumluluk vb. için tıbbi kayıtlar .

Kullanımı ve önleyici sağlık hizmetlerinin potansiyelini anlamak için modeller

Eşzamanlı inceleme

Eş zamanlı inceleme, hizmet sunumu sırasında gerçekleşir. Bu sırada, vaka yöneticileri devam eden bakımı izleyerek uygun ve gerekli olmaya devam ettiğini doğrular. Bu, aşağıdakileri içerir:

Hastaların doğru zamanda doğru bakımı almasını sağlamak için vaka yönetimi ve koordinasyon

Kalış süresi incelemeleri , kalışın klinik olarak gerekçelendirildiğinden emin olmak için

Taburculuk planlaması ve gerektiğinde takip

İleriye dönük inceleme

Prospektif incelemeler daha yeni bir olgudur. Bu, tıbbi hizmet sunulmadan önce gerçekleştirilen bir tür öngörüsel kullanım yönetimi sürecidir. Sigorta sağlayıcıları önerilen tedavi seçeneklerini değerlendirir ve ön onay verir. Prospektif incelemeler temel olarak iki türdür.

Ön onay : Hastanın tıbbi ihtiyaçlarına ve sigorta poliçesi kriterlerine uygun belirli prosedürlerin değerlendirilmesi ve onaylanması

Kabul incelemesi: Yatarak tedavi öngörülen ödeme sisteminin bir parçası olarak hastaneye yatışın gerekli veya klinik olarak haklı olup olmadığının değerlendirilmesi

Bu üç kullanım yönetimi türünün birbirini dışlamadığını not etmek önemlidir. Sigorta şirketleri, kapsamlılık ve etkinlik sağlamak için her bir vaka için bunlardan birini veya birkaçını uygulayabilir.

Örneğin, planlandığı gibi gerçekleştirildiğinden emin olmak için önceden yetkilendirilmiş bir prosedürün eşzamanlı incelemelerini yapabilirler. Ya da ameliyat sonrası geriye dönük bir incelemenin ardından, sigorta şirketi takip prosedürleri için ileriye dönük planlar yapabilir.

Bunun neden faydalı olabileceğini aşağıda bulabilirsiniz.

Etkili Kullanım Yönetiminin Avantajları

Sağlık hizmetlerinde kullanım yönetiminin temel hedefi maliyetleri kontrol altına almaktır. Ancak, hastalar, sağlık hizmeti sağlayıcıları, sigorta şirketleri ve işverenler/üçüncü taraf ödeme kuruluşları için çok daha fazlasını sunar.

Uygun tıbbi bakım sunmak

Odak noktası maliyet kontrolü olsa da, kullanımın odak noktası sağlanan sağlık hizmetlerinin uygun ve gerekli olmasını sağlamaktır. Sonuç olarak, hastalar uzun vadede daha iyi hizmet alır ve bu da daha iyi sağlık sonuçlarına yol açar.

Hizmet israfını ortadan kaldırma

Kullanım yönetimi, hizmetlerin tıbbi gerekliliği ve etkinliği için ikinci bir kontrol işlevi görür. Ayrıca, hastaların gereksiz yere pahalı uzmanlara, testlere vb. yönlendirilmesini önler. Doktorları ve sağlık hizmeti sağlayıcılarını, daha düşük maliyetle başarı olasılığı daha yüksek tedavi yolları seçmeye teşvik eder.

Talep reddi oranlarını azaltma

Kullanım yönetimi politikaları, sağlık hizmeti sağlayıcılarının sigorta şirketleri tarafından reddedilme olasılığı daha düşük olan eksiksiz, doğru ve iyi desteklenmiş talepler sunmasını gerektirir. Bu, hastaların hak ettikleri sağlık hizmetlerini almalarını sağlar.

Veriye dayalı kararlar alma

Büyük veri ve analitik teknolojisindeki gelişmelerle birlikte, kullanım yönetimi tıbbi hizmetlerle ilgili kararların doğru ve objektif olmasını sağlar. Sigorta şirketleri ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının bir araya gelerek hastalar için daha iyi kararlar almasını ve sağlık hizmetleri maliyetlerini daha iyi yönetmesini sağlar.

Kararların standartlaştırılması

Sigorta şirketleri tarafından kullanılan kanıta dayalı kılavuzlar ve kriterler, hizmet sunumuna ilişkin kararların standartlaştırılmasına yardımcı olur. Tüketicilere/hastalara tutarlı ve büyük ölçüde öngörülebilir bir hizmet sunar.

Tüm önemi ve faydalarına rağmen, kullanım yönetimi bazı zorluklar da barındırır.

Kullanım Yönetiminin Zorlukları ve Sınırları

Kullanım yönetimi konusunda sağlık sisteminin karşılaştığı ilk ve en önemli zorluk maliyet ve kalite arasındaki ince denge.

Maliyet ve kalite

Kullanım yönetiminin odak noktası maliyet kontrolü olsa da, bu hizmet kalitesinden ödün verilerek sağlanmamalıdır. Maliyet kontrolü için hizmetlerin reddedilmesi, hasta sonuçlarını olumsuz etkileyebilir. Bu tür durumlarda hata payı son derece düşüktür. Doğru dengeyi bulmak büyük ve kritik bir zorluktur.

Yönetici işi

İyi bir kullanım yönetimi, kararların alınabileceği verilere dayanır. Bu verileri çeşitli paydaşlardan toplamak, uygun kayıtları tutmak ve analiz etmek zahmetli bir iş olabilir. Belgelerdeki herhangi bir hata da reddedilme veya gecikmelere neden olabilir.

Veri sorunu ve bunun muazzam boyutu, manuel çabalarla çözülemez.

Gecikmeler ve hasta memnuniyetsizliği

Sigorta onayları ve ön izinler zaman açısından çok önemlidir.

Hastalar için en ufak bir gecikme bile kritik olabilir. Bekleme süresi sinir bozucudur. Geriye dönük incelemeler, taleplerin reddedilmesine yol açarak hastanın masrafları kendi cebinden ödemek zorunda kalmasına neden olabilir.

Kullanım yönetimi, tıbbi takım için gereksiz bir müdahale gibi algılanabilir. Tıbbi personel, özerkliklerini sorguladığınızı düşünebilir. Karmaşık bir gönderi süreci, tıbbi personelin değerli zamanını alabilir ve onları daha da sinirlendirebilir.

Etik faktörler

Sağlık hizmetlerinde maliyet ve kalite arasında temel bir faiz çatışması vardır. Talep azalmasının mali teşvikleri, hastanın tıbbi ihtiyaçlarını etkileyebilir.

Hassas hasta bilgilerinin gizliliği, güvenliği ve mahremiyeti ile ilgili etik kaygılar da bulunmaktadır.

Teknolojik sınırlar

Kullanım yönetimi, veri yoğun bir süreçtir. Bu gelişmiş analitik sistemler için gereken teknoloji, yazılım ve bulut altyapısı, küçük işletmeler için çok pahalı olabilir ve bu işletmeleri bu işlemi manuel olarak yapmaya zorlayabilir. Bu da elbette ölçeklenebilirlik, verimsizlik ve gecikmeler gibi sorunları beraberinde getirir.

Öte yandan, günümüzün teknik sistemlerinin çoğu, farklı veri yapılarına sahip silolar halinde parçalanmış durumdadır ve bu da temizleme ve ön işleme süreçlerini zorlaştırmaktadır.

Bu zorlukların birçoğu, açık ve kapsamlı bir kullanım yönetimi süreciyle aşılabilir.

Kullanım Yönetimi Süreci Nasıl Oluşturulur

Sağlam bir kullanım yönetimi programı oluşturmak, stratejik bir yaklaşım ve sağlık hizmetleri için ClickUp gibi kapsamlı bir proje yönetimi aracı gerektirir. Bu bölümde, her ikisini nasıl kullanabileceğinizi gösteriyoruz.

1. Kullanım yönetimi hedeflerini tanımlayın

Kuruluşunuzda, kullanım yönetimi çabalarınızın hedeflerini açıkça tanımlayın. Çeşitli hizmetler ve hasta grupları genelinde kullanım yönetiminin kapsamını dahil edin.

Maliyet kontrolü birincil hedefinizse, bu hedefe ulaşmak için yapmaya hazır olduğunuz tavizleri düşünün. Ardından, bu hedefi, yeniden yatışları en aza indirmek veya hasta memnuniyeti puanlarını artırmak gibi iç içe geçmiş alt hedeflere bölün.

ClickUp Hedefleri, tüm hedeflerinizi tek bir yerde tutmanın harika bir yoludur. Ayrıca, üzerinde çalıştığınız çeşitli görevler veya vakalar arasında ilerlemeyi toplayarak sağlık hizmetleri proje yönetiminizi kolaylaştırabilirsiniz.

Hedefler, amaçlar, ilerleme izleme ve daha fazlası tek bir yerde

2. Açık kullanım yönetimi yönergeleri belirleyin

Kararlarınızı bu kriterlere göre verirsiniz. Bu yönergeleri net bir şekilde ayarlamak, hasta ve hizmet sağlayıcılar için tutarlı bir deneyim sağlar. Ayrıca hizmet kalitesini de korur.

İzlemeniz gereken her süreç için adım adım bir harita oluşturun

Bunu yaparken hasta odaklı bir yaklaşım benimseyin, hastaların tercih ve ihtiyaçlarına öncelik verin

Sürecin her bir parçası için doğru kişilere sorumluluk atayın

Her küçük olasılığı göz önünde bulundurun ve bunun için yönergeler belirleyin. Örneğin, bir yetkilendirme sürecini belgeliyorsanız, ayrıntılı bir akış şeması çizin

ClickUp Beyaz Tahtalar, beyin fırtınası yapmak, yinelemeler yapmak ve süreçlerinizi tasarlamak için ihtiyacınız olan dinamik bir tuval sunar. Çeşitli paydaşlar ve konu uzmanlarıyla işbirliği içinde kusursuz iş akışları tasarlamak için kullanın.

Süreç ne kadar karmaşık olursa olsun, ClickUp Beyaz Tahtalarına çizerek gösterin

3. Bir takım oluşturun ve onlara yetki verin

Kullanım yönetimi süreçleri birden fazla kişinin katılımını gerektirir. Bu nedenle, çok disiplinli bir takım oluşturun ve takımın iyi bir şekilde birlikte çalışmasını sağlayın.

İşe alım: Doktorlar, hemşireler, bakım çalışanları gibi uzman ve profesyonelleri işe alın. Kullanım yönetimi konusunda deneyimli adaylar tercih edilebilir.

Atama: Her kişinin rol ve sorumluluklarını açıkça tanımlayın. Örneğin, ön izin talepleri doktorlar tarafından yüklenirken, vaka yöneticileri incelemeleri gerçekleştirir.

Hasta bakımı ve taleplerle ilgili tüm bilgileri birleştirmek için sağlık hizmetleri proje yönetimi yazılımınız olarak ClickUp Görevleri'ni kullanın. Özel Alanlar'ı kullanarak ihtiyacınız olan verileri izleyin. Örneğin, yeniden kabulleri izlemek istiyorsanız, bunu özel açılır menü veya görev türü olarak ayarlayın.

Özel Durumları kullanarak iş akışlarınızı yansıtın. Bu görev görünümlerini, inceleme, girdi, yorum vb. için uygun paydaşlarla güvenli bir şekilde paylaşın.

ClickUp ile sağlık kuruluşları için sanal çalışma alanı ve veri erişimi

İşbirliği: Çeşitli paydaşları işbirliği platformuna alışmaları için davet edin. ClickUp'ın Beyaz Tahtaları, Zihin Haritaları, Sohbetler, Yorumlar, Klipler vb. özelliklerini kullanarak gerçek zamanlı veya eşzamansız olarak etkili iletişim kurmalarını teşvik edin. İşbirliği yoluyla kararları hızlandırmak için en iyi uygulamaları onlara gösterin.

Eğitim: Tüm takım üyeleri için sürekli eğitim programları düzenleyin. En son prosedürler, kanıta dayalı süreçler, yönergeler ve en iyi uygulamaların güncel bir kaydını tutun. Bu bilgileri düzenlemek ve yayınlamak için ClickUp Belgeleri'ni kullanın. Merkezi bir yönetici gösterge panelinden verileri güvenli bir şekilde paylaşın ve erişimi kontrol edin.

Süreç yürütmenin tutarlılığını sağlamak için ClickUp Görev Kontrol Listeleri oluşturun. Özel kontrol listelerinizden şablonlar oluşturun ve bunları gerektiğinde her göreve otomatik olarak uygulayın.

4. Etkili veri yönetimi kurun

Kullanım yönetimi programınızın güçlü bir veri temeline ihtiyacı vardır. İşte dikkate almanız gereken bazı anahtar faktörler.

İhtiyacınız olan verileri belirleyin: Kabul oranları, yeniden kabul oranları, önerilen tıbbi prosedürler, vaka başına maliyet vb. gibi metriklere ihtiyacınız olabilir. Tüm bunları izlemek için Özel Alanlar ayarlayın.

Görevleri otomatikleştirin: Kaynak kullanımını iyileştirmek için hesaplamalar yapmak, hatırlatıcıları tetiklemek vb. için ClickUp Otomasyonlarını ayarlayın.

Örneğin, durum değişikliği olduğunda vaka başına maliyeti hesaplamak için ş Akışı'nı otomatikleştirin.

Gösterge panelleri oluşturun: Sizin için önemli olan metriklere göre ClickUp Gösterge Panelleri kurun. Metrikleri gerçek zamanlı olarak izlemek ve buna göre ayarlamalar yapmak için bileşenleri özelleştirin.

ClickUp Gösterge Panelleri ile kullanım yönetimi metriklerini izleyin

5. Düzenli olarak yeniden değerlendirin

En iyi süreçler bile değişikliklere uyum sağlamalı ve zamanla gelişmelidir. Bu nedenle, sürekli iyileştirme süreçleri oluşturun.

Anahtar metrikleri düzenli olarak izleyin

Tüm paydaşlardan, hastalardan, bakım sağlayıcılardan, idari personelden vb. geri bildirim alın. Bunu otomatikleştirmek ve geri bildirimleri sürece entegre etmek için ClickUp Formlarını kullanın

Bağlamsal ve bütünsel görünürlük için harici veri kaynaklarını entegre edin. Örneğin, politikalarınızın kopyalarını Google Drive veya Dropbox'ta saklıyorsanız, bunları güvenli bir evrensel arama için ClickUp'a entegre edin

Sağlık hizmetleri, ilaç, teknoloji ve veri gizliliği alanlarında gelişen düzenleyici çerçevelere uygunluk açısından süreçlerinizi ve politikalarınızı değerlendirin

Bulgularınıza göre süreçleri iyileştirin. İyi bir hasta yönetim yazılımı kullanın ve sorunsuz deneyimler oluşturun.

Bu faaliyetin büyüklüğü sizi zorluyorsa, sizi anlıyoruz.

Kullanım Yönetimi Örnekleri

Kullanım yönetimi, etkili bir şekilde uygulanması için büyük takımlar gerektiren karmaşık ve sofistike bir süreçtir. İşte başlangıç için bazı küçük süreç örnekleri.

Geriye dönük inceleme örneği Kullanım yönetimi, her türlü cerrahi prosedürün bir parçasıdır. İnceleme sırasında, inceleme görevlisi aşağıdakileri gerçekleştirecektir: Öneriler : Talepleri onaylama, reddetme veya beklemeye alma konusunda kararlar alma

Tıbbi kayıtların incelenmesi : Taburculuk özeti, rehabilitasyon, doktor önerileri vb. kaynaklardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi.

Talep verilerinin incelenmesi: Tedavinin uygunluğunu anlamak için talep formlarını inceleme, gereksiz prosedürleri belirleme, gereksiz uzun hastanede kalış süreleri vb.

Eşzamanlı inceleme örneği Eşzamanlı incelemeler, bakım yöneticisi ilaç tedavisi devam ederken kullanım yönetimi görevlerini yerine getirdiğinde gerçekleşir. Bu işlem şunları içerir: İzleme : Yeniden yatışları önlemek için rehabilitasyon hizmetleri, ilaç tedavisi, düzenli izleme veya kontroller düzenlemek

Vaka yönetimi: Hastaların doğru zamanda doğru bakımı almasını sağlamak için bakım koordinasyonu gerçekleştirme

Kalış süresi incelemeleri: Klinik olarak gerekçelendirildiğinden emin olmak için her gün hastanede kalış durumunu inceleyin

Taburculuk planlaması: Bakım ekipleriyle birlikte çalışarak taburculuk planlamasını ve gerektiğinde bakımın sürekliliğini koordine edin

Potansiyel inceleme örneği MRG veya biyopsi gibi bir prosedür genellikle sigorta şirketinin ön onayını gerektirir. Bu gibi durumlarda süreç şu şekildedir: Onay/red : Tüm kriterler eşleşirse, vaka yöneticisi talebi onaylar. Aksi takdirde, alternatif tedaviler önerebilir

Talep : Tıbbi takım bir talep gönderir

Değerlendirme: Vaka yöneticisi, hastanın geçmiş verilerini ve mevcut ihtiyaçlarını tıbbi standartlar ve politika yönergelerine göre inceler

Yukarıdakilere ek olarak, kullanım konusunda birkaç yeni yaklaşım da gelişmektedir.

Kullanım Yönetimi Trendleri

Sağlık sektörü üç boyutta gelişmektedir: Hasta ilişkileri, bakım modelleri ve teknolojik gelişmeler.

Hasta ilişkileri

Hasta eğitimi dünya çapında giderek daha önemli hale gelmektedir. Hastalar, haklı olarak, kendilerine verilen bakımın tam niteliği ve sonuçları hakkında bilgi isterler. Bu nedenle, sağlık hizmeti sağlayıcısına ek olarak, sigorta şirketi de karara dahilse, hastalar kararlar hakkında şeffaf bir şekilde bilgilendirilmeyi talep ederler.

✅ Aşağıdakileri yaparak bu trendin öncüsü olun:

Başından itibaren hastayı anlamlı ve empatik bir şekilde sürece dahil edin

Kuruluşunuzda hastaya da uzanan bir şeffaflık kültürü oluşturun

Hasta bakımıyla ilgili objektif ve etkili kararlar almak için araçlar ve gösterge panelleri ayarlama

Değer temelli bakım

Ortaya çıkan değer tabanlı model, sağlık hizmetlerinde proaktif ve önleyici yaklaşımlara öncelik vermektedir. Hastaneye yatışları en aza indirirken sağlık sonuçlarını iyileştirmek için düzenli kontroller, izleme, zihinsel sağlık vb. önermektedir.

Bu modeli seçen hastalar için sigorta şirketleri, bakım maliyetlerini ve sigorta primlerini en aza indirmek amacıyla ileriye dönük kullanım yönetimini içeren poliçeler tasarlıyor.

✅ Aşağıdakilerle değer temelli bakımı entegre edin:

Önleyici bakım politikalarının güçlendirilmesi

Gelecekteki incelemeler için veriye dayalı bir temel oluşturma

Bakımı yeniden tasarlama ve doğru ölçütleri teşvik etme

Teknolojik gelişmeler

Tıbbi teknoloji ve sağlık verileri son birkaç yılda katlanarak büyümüştür. Giyilebilir cihazlar ve takip cihazları giderek daha popüler hale geldikçe, sigorta şirketlerinin öğrenebileceği çok şey vardır. Teknolojiden şu şekilde yararlanın:

Mevcut tüm verilerin toplanması, temizlenmesi, standartlaştırılması ve kullanılması

Kullanım yönetimi için gelişmiş analitik ve önleyici modellerin kullanılması

İnsan müdahalesi gerektirmeyen süreçleri otomasyon

ClickUp ile Sağlık Kuruluşunuz için Sarsılmaz Bir Teknoloji Altyapısı Kurun

COVID sonrası sağlık hizmetleri dünyası değişti. Ruh sağlığının önemi daha da belirginleşti (örneğin işyerlerinde bile). Önleyici sağlık hizmetleri artık çoğu kişi için öncelik haline geldi. Giyilebilir cihazlar veya evde yapılan testler ile sağlık göstergelerinin izlenmesi artık tablo haline geldi.

Bu değişiklikler, sigorta şirketlerine kullanımın yanı sıra hasta sonuçlarını da optimize etmek için inanılmaz bir fırsat sunuyor. Bu fırsatı değerlendirmek için, kullanım yönetimi kuruluşlarının doğru araçlara ihtiyacı var.

ClickUp tam da bu amaçla tasarlanmıştır. SOC2 ve HIPAA uyumlu yazılım, hasta verileri ve deneyimi üzerinde tam kontrol sağlar. Çeşitli paydaşları zahmetsizce birbirine bağlayarak gerçek zamanlı işbirliğini mümkün kılar. Bakım ekiplerinin verileri analiz etmesine ve hasta bakımını önceliklendiren kararlar almasına yardımcı olur.

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