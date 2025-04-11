İşe Alım Sürecini Kolaylaştırmak için Ücretsiz Mülakat Değerlendirme Şablonları

Etkili bir mülakat değerlendirme oturumu sadece düşüncelerin paylaşılması değildir. Yapılandırılmış geri bildirimler toplamak, herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak ve akıllı, veriye dayalı işe alım kararları vermekle ilgilidir.

Ancak doğru araçlar olmadan, bu süreç hızla zamanınızı boşa harcayan bir zahmete dönüşür.

Mülakat özeti şablonları burada parlıyor. Geri bildirim sürecini daha sorunsuz hale getirir, konuşmaları yolunda tutar ve her işe alım seçimini sağlam içgörülerle destekler.

İşe alım sürecinizi nasıl iyileştirebileceğiniz konusunda fikirler arıyorsanız, bu kılavuz tam size göre. En iyi mülakat değerlendirme şablonlarını keşfedin ve işe alım kararlarınızda kendinize güvenin!

Mülakat Değerlendirme Şablonları Nedir?

Mülakat özeti şablonu, işe alım yöneticilerinin başvuru sahipleriyle yapılan mülakatların ardından mülakat sorularını ve yorumlarını toplamak ve değerlendirmek için kullandıkları yapılandırılmış bir belgedir.

Bu şablonlar, adayın performansı, yetenekleri ve kültürel uyumu ile ilgili tüm anahtar alanları analiz eden önceden belirlenmiş bileşenler aracılığıyla araştırma mülakatı değerlendirme sürecini basitleştirir.

Bu tür İK şablonlarını kullanarak şirketler tutarlı ve tarafsız görüşmeleri teşvik eder, karar verme sürecini basitleştirir ve işe alım sürecinin ayrıntılı kayıtlarını tutar.

Mülakat değerlendirme toplantısı şablonları genellikle önemli yetkinlikleri sıralama, güçlü ve zayıf yönleri belirleme ve genel izlenimleri belgeleme bölümleri içerir.

Bazıları, aynı kriterleri kullanarak adayları değerlendirmek için puanlama sistemleri veya kontrol listeleri de içerebilir. Bu tutarlılık, işe alım sürecinin amacını iyileştirir ve adayların daha kolay karşılaştırılmasını sağlar.

🔍 Biliyor muydunuz? Adayların yaklaşık %66'sı, hoş bir mülakat deneyiminin iş teklifini kabul etme kararlarını etkilediğini söylüyor.

İyi bir mülakat değerlendirme şablonu nedir?

Uygun bir mülakat değerlendirme şablonu, mülakat sonrası adayların tutarlı ve daha objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan yapılandırılmış bir araçtır. Aşağıdaki unsurları entegre ederek eksiksiz ve tarafsız bir değerlendirme sağlar:

Anahtar yetkinlikler ve beceri değerlendirmesi: Şablon, ilgili teknik becerileri, sosyal becerileri ve kültürel uyumu değerlendirmek için bölümler ve Şablon, ilgili teknik becerileri, sosyal becerileri ve kültürel uyumu değerlendirmek için bölümler ve stratejik mülakat soruları içermelidir

Önceden tanımlanmış derecelendirme ölçekleri veya puanlama sistemleri: Tüm görüşmeciler arasında tutarlılığı sağlamak için şablon, geri bildirimi daha nicel ve karşılaştırmalı hale getiren standartlaştırılmış derecelendirme ölçekleri veya puanlama sistemleri içermelidir

Güçlü ve zayıf yönler notu: Mülakatçıların, adayın güçlü yönleri, geliştirilmesi gereken alanlar ve Mülakatçıların, adayın güçlü yönleri, geliştirilmesi gereken alanlar ve mülakat sırasında dikkat çeken olumsuz noktalar gibi belirli gözlemleri kayda almasını sağlayarak dengeli bir bakış açısı sunmalıdır

Genel izlenimler ve öneriler: Şablon, görüşmecilerin genel izlenimlerini özetleyebilecekleri ve nihai işe alım önerilerini sunabilecekleri bir bölüm içermelidir

Kanıtlara dayalı geri bildirim: Mükemmel bir şablon, görüşmecilerin bulgularını görüşmeden alınan belirli örneklerle desteklemelerine yardımcı olur ve sonuçta daha güvenilir ve etkili geri bildirim sağlanır

Tekdüzelik ve nesnellik: Değerlendirme kriterlerini standartlaştırarak, şablon tutarlılığı teşvik etmeli, önyargıları en aza indirmeli ve karar verme sürecini iyileştirmelidir

➡️ Daha fazla bilgi: İşe Alım Uzmanının Bir Günü Hakkında Bilgi Edinin

12 Mülakat Değerlendirme Şablonu

Doğru mülakat özeti şablonunu seçmek, bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. Takımınızın adayları sorunsuz ve işbirliği içinde değerlendirebilmesini sağlayan bu 12 çok yönlü şablonu inceleyin.

1. ClickUp Mülakat Süreci Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Mülakat Süreci Şablonu ile mülakat ş akışınızı düzenleyin ve basitleştirin

ClickUp Mülakat Süreci Şablonu, işe alım iş akışının tüm yönlerini optimize ederek basitleştirilmiş ve verimli bir işe alım süreci sağlar. Bu şablon, İK takımlarının mülakat tarihlerini planlamasına, adayların ilerlemesini izlemesine ve merkezi bir insan kaynakları yönetim platformunda geri bildirim toplamasına olanak tanır.

Kuruluşlar, her adayın sürecini "Ön Eleme", "Mülakat Planlandı" ve "İşe Alındı" gibi belirli durumlarla takip edebilir, böylece iletişim boşluklarını azaltabilir ve şeffaflığı artırabilir.

🌟 İşte neden seveceksiniz:

Özel alanları kullanarak görevleri kategorilere ayırın ve atayın, karmaşık işe alım süreçlerini yönetin

Liste, Gantt, İş yükü ve Takvim gibi görünümleri kullanarak işe alım sürecindeki ilerlemeyi izleyin ve mülakat programlarını daha etkili bir şekilde yönetin

İşbirliğine dayalı karar almayı kolaylaştırmak için geri bildirimleri, notları ve güncellemeleri takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak paylaşın

Mülakat planlaması veya aday değerlendirmeleri gibi görevleri takım üyelerine otomatik olarak atayarak koordinasyonu sorunsuz hale getirin

📌 İdeal kullanım alanları: İşe alım süreçlerini standartlaştırmak, işbirliğini iyileştirmek ve aday yönetiminde verimliliği artırmak isteyen İK takımları ve işe alım yöneticileri

💡 Profesyonel İpucu: İnsan Kaynakları için ClickUp'ı kullanarak işe alım sürecinizi kolaylaştırın, aday havuzunuzu yönetin ve takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın. Otomasyonlar ve Belgeler dahil olmak üzere diğer ClickUp özellikleriyle mükemmel bir şekilde entegre olarak işe alım sürecinde verimlilik ve tutarlılığı artırır.

2. ClickUp Değerlendirme Formu Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Değerlendirme Formu Şablonu ile geri bildirimleri tutarlı bir şekilde toplayın ve değerlendirin

ClickUp Değerlendirme Formu Şablonu, ister çalışan performansı, ister proje değerlendirmeleri veya diğer geri bildirim gereksinimleri için olsun, değerlendirme sürecini etkili bir şekilde iyileştirir.

İlerlemeyi doğru bir şekilde izlemek için "Açık" ve "Tamamlandı" gibi durumlar kullanır. Şablonda ayrıca kullanıcıların Ödüller ve Dönüm Noktaları, İş Unvanı ve İyileştirme Alanları gibi önemli bilgileri girebilecekleri on özel alan bulunmaktadır.

🌟 İşte neden seveceksiniz:

Tam inceleme sürecine ilişkin kapsamlı bir genel bakış için üç benzersiz görünüme (İnceleme Formu, Çalışan Değerlendirmeleri Listesi ve Buradan Başlayın Görünümü) erişin

İş akışlarını kolaylaştırmak ve takım işbirliğini geliştirmek için bilgileri verimli bir şekilde düzenleyin ve erişin

İş akışı verimliliği için ClickUp Otomasyonlarını, performans izleme için ClickUp Zaman Takibini ve etkileşimli geri bildirim için Yorum Tepkilerini kullanın

Tüm değerlendirme notlarını ve raporları tek bir yerde saklayarak performansları karşılaştırmayı ve bilinçli kararlar almayı kolaylaştırın

📌 İdeal kullanım alanları: Yapılandırılmış ve verimli bir değerlendirme süreci isteyen İK takımları ve proje yöneticileri

➡️ Daha Fazla Bilgi: Ücretsiz Mülakat Değerlendirme Formu Şablonları

3. ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu ile geri bildirimleri verimli bir şekilde izleyin

ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu, müşteriler, kullanıcılar ve takım üyelerinden gelen geri bildirimlerin toplanması ve düzenlenmesi sürecini basitleştirmek için tasarlanmıştır. Takımların geri bildirimlerin ilerlemesini kolayca yönetebilmeleri için "Tamamlandı" ve "Yapılacak" gibi yapılandırılabilir durumlar içerir.

Bu geri bildirim formu şablonu, ayrıntılı ve yapılandırılmış veri toplama sağlamak için yedi özel alan içerir: Hizmet Sağlayıcı, Satın Alma Tarihi, Müşteri Seviyesi, Genel Değerlendirme ve İyileştirme Önerileri.

🌟 İşte neden seveceksiniz:

Farklı bakış açılarından yapıcı eleştirileri görselleştirmek için özel görünümler kullanın

Geri bildirimleri kolayca yönetin ve düzenleyin, hiçbir ayrıntının gözden kaçmamasını sağlayın

Özel geri bildirim anketleri için ClickUp Formları , verimli form dağıtımı için ClickUp Otomasyonları ve gerçek zamanlı geri bildirim analizi için ClickUp Gösterge Panelleri ile entegre edin

📌 İdeal kullanım alanları: Kapsamlı müşteri görüşleri toplamak, bulguları analiz etmek ve verimli bir şekilde iyileştirmeler yapmak isteyen takımlar

4. ClickUp Mülakat Yönetimi ve Rapor Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Mülakat Yönetimi ve Rapor Şablonu'nu kullanarak aday değerlendirmelerini standartlaştırın

ClickUp Mülakat Yönetimi ve Rapor Şablonu, beceri veya kişilik mülakatları gibi mülakat sürecinin tüm yönlerini düzenlemenize yardımcı olur. "İnceleme için", "Devam ediyor", "Teklif kabul edildi" ve "Reddedildi" dahil olmak üzere altı benzersiz durum içerir ve takımların her adayın ilerlemesini zahmetsizce izlemesini sağlar.

Kültür Uyumu, İletişim Becerileri ve Teknik Beceriler dahil 13 özel alan ile kapsamlı ve tutarlı bir değerlendirme sağlar.

🌟 İşte neden seveceksiniz:

Rapor Durumu, Başlangıç Kılavuzu, Mülakat Rapor Formu ve Mülakat Raporları dahil olmak üzere dört özel görünüme erişerek mülakat yönetimini ayrıntılı olarak izleyin

İşe alım süreci boyunca şeffaflık ve tutarlılık için her adayın ilerlemesini izleyin

Mülakat görevlerini izlemek için ClickUp Kontrol Listeleri, mülakat geri bildirimlerini derlemek için ClickUp Belgeleri ve genel ilerlemeyi ölçmek için ClickUp Gösterge Panelleri ile sorunsuz bir şekilde entegre edin

Mülakat raporlarını ve geri bildirimleri merkezileştirerek adayları karşılaştırın ve kolayca bilinçli işe alım kararları alın

📌 İdeal kullanım alanları: Mülakat yönetimini standartlaştırmak ve adayları doğru bir şekilde değerlendirerek karar verme sürecini iyileştirmek isteyen işe alım takımları

🔍 Biliyor muydunuz? Adayların yalnızca %41'i mülakat geri bildirimi aldığını belirtmektedir, bu da önemli bir iletişim eksikliğini göstermektedir.

5. ClickUp Mülakat Toplantı Notları Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Mülakat Toplantı Notları Şablonu ile mülakat görüşmelerini belgelendirin, tartışın ve düzenleyin

ClickUp Mülakat Toplantı Notları Şablonu, toplantılar sırasında daha düzenli ve verimli notlar almanıza yardımcı olur. Takımların önemli anları, kararları ve eylem öğelerini düzenli bir şekilde belgelemelerini sağlayarak önemli hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

Bu şablon, kullanıcıların görevleri ve seçenekleri tek bir aranabilir depoda düzenlemesine olanak tanıyarak işbirliğini ve takibi iyileştirir.

🌟 İşte neden seveceksiniz:

Hiçbir şeyi kaçırmadığınızdan veya gözden kaçırmadığınızdan emin olmak için toplantı notlarını kolayca düzenleyin ve erişin

Daha iyi organizasyon ve takip için özel durumlar ve alanlar kullanarak toplantı aşamalarını izleyin ve bilgileri kategorilere ayırın

Gerçek zamanlı not alma için ClickUp Belgeleri, hatırlatıcılar ayarlamak için ClickUp Otomasyonları ve toplantı sonuçlarını izlemek için ClickUp Gösterge Panelleri ile entegre edin

📌 İdeal kullanım alanları: Verimliliği artırmak ve toplantı notlarını düzenlemek isteyen takımlar

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Adayları İşe Alma Şablonu'nu kullanarak işe alım aşamalarını optimize edin

ClickUp Adayları İşe Alma Şablonu, işe alım teknolojisi yığınını tamamlar. Takımların başvuru sahiplerinin başvurularını, farklı türdeki mülakatları ve kararları yönetmesine yardımcı olur.

Şablon, "Gönderildi", "Devam Ediyor", "Telefon Görüşmesi", "Teklif" ve "Reddedildi" gibi yapılandırılabilir durumları destekleyerek her adayın sürecini net bir şekilde izlemenizi sağlar. Özel alanları kullanarak iş rollerini, yetenekleri, mülakat sorularını ve geri bildirimleri kategorilere ayırarak kolayca karşılaştırma yapabilir ve karar verebilirsiniz.

🌟 İşte neden seveceksiniz:

Beş özel görünüme (İK Aday İzleme, Sohbet Görünümü, Tam Galeri ve Tam Liste) erişerek tüm işe alım sürecine ilişkin kapsamlı bir genel bakış elde edin

Şeffaf ve organize bir işe alım süreci için her adayın sürecini net bir şekilde izleyin

Mülakatları planlamak için ClickUp Takvim, mülakat notlarını kaydetmek için ClickUp Belgeler ve gerçek zamanlı durum güncellemeleri için ClickUp Otomasyonları ile entegre edin

📌 İdeal kullanım alanları: Aday yönetimini merkezileştirmek ve işe alım süreçlerini kolaylaştırmak isteyen İK departmanları ve işe alım uzmanları

➡️ Daha fazla bilgi: Kariyer Gelişimi için Mülakat Biçimleri ve Stilleri

7. ClickUp İşe Alım Seçim Matrisi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp İşe Alım Seçim Matrisi Şablonu ile adayların niteliklerini objektif olarak karşılaştırın

ClickUp İşe Alım Seçim Matrisi Şablonu, adayları değerlendirmek için daha yapılandırılmış, veriye dayalı bir yaklaşım sunar. Seçim Matrisi, adayları iletişim becerileri, deneyim ve kültürel uyum gibi önceden tanımlanmış kriterlere göre puanlamaya ve karşılaştırmaya önem verir.

Yetkinlik tabanlı değerlendirme formu şablonları oluşturmak için özel olarak tasarlanmış yedi özel alan özelliği , takımların her adayı objektif bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olur.

🌟 İşte neden seveceksiniz:

Adayları yan yana karşılaştırmak için Mülakat Takvimleri ve Aday Veritabanı gibi ayrıntılı görünümlerine erişin

Önceden tanımlanmış kriterleri kullanarak adayları puanlayın ve tutarlı ve tarafsız bir değerlendirme süreci gerçekleştirin

İşe alım ekibi üyeleri arasındaki iletişimi kolaylaştırarak, değerlendirme süreci boyunca herkesin aynı çizgide kalmasını sağlayın

📌 İdeal kullanım alanları: Adayları belirli kriterlere göre değerlendirmek için yapılandırılmış, tarafsız bir yaklaşım arayan işe alım takımları

➡️ Daha fazla bilgi: Kültüre Uygun İşe Alım: İK Uzmanları için Stratejiler

8. ClickUp Beceri Haritalama Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Beceri Haritalama Şablonu'nu kullanarak beceri eksikliklerini belirleyin ve yönetin

ClickUp Beceri Haritalama Şablonu, kuruluşların çalışanlarının beceri setlerini yönetmesine ve analiz etmesine, eksiklikleri belirlemesine ve odaklanmış öğrenme etkinlikleri düzenlemesine yardımcı olur.

İlerlemeyi izlemek için "Açık" ve "Tamamlandı" gibi yapılandırılabilir durumları ve teknik, sosyal ve işe özel kategoriler gibi yetenek değerlendirmesi için 12 özel alanı destekler.

🌟 İşte neden seveceksiniz:

Beceri verilerine ilişkin net bir genel bakış için Teknik Beceriler, Sosyal Beceriler ve Beceri Değerlendirme Formu dahil olmak üzere altı özel görünüme erişin

Yetenekleri verimli bir şekilde kategorize edin ve değerlendirin, böylece beceri eksikliklerini daha kolay belirleyin ve gelişim girişimleri planlayın

Çalışanların zaman içindeki büyüme ve gelişimini takip ederek, takımınızın becerilerinin organizasyonel hedeflerle uyumlu olmasını sağlayın

📌 İdeal kullanım alanları: Beceri eksikliklerini tespit etmek ve çalışanların gelişimini planlamak isteyen İK takımları ve yöneticiler

9. ClickUp İşe Alım ve İşe Alım Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp İşe Alım ve İşe Alım Şablonu'nu kullanarak işe alım sürecindeki ilerlemeyi takip edin ve iş arkadaşlarınızla işbirliğini geliştirin

ClickUp İşe Alım ve İşe Alım Şablonu, potansiyel adayların bulunmasından iş tekliflerinin kesinleştirilmesine kadar tüm yetenek kazanımı sürecini kolaylaştırır. Şeffaf ve organize bir iş akışı sağlayan "Yeni Başvuru", "Mülakat", "Teklif Gönderildi" ve "İşe Alındı" dahil olmak üzere yedi adet yapılandırılabilir durum içerir.

Dahası, bu şablon, 21 yapılandırılabilir alanda adayların ayrıntılarını, niteliklerini ve mülakat geri bildirimlerini izleyerek kapsamlı ve tutarlı değerlendirmeler yapılmasına olanak tanır.

🌟 İşte neden seveceksiniz:

Başvuru Takipçisi ve Mülakat Süreci dahil olmak üzere dört benzersiz görünüme erişerek işe alım becerileri ve adayların ilerlemesi hakkında eksiksiz bir genel bakış elde edin

Adayların ayrıntılarını, niteliklerini ve geri bildirimlerini tutarlı bir şekilde izleyerek değerlendirme ve karar verme sürecini basitleştirin

Görevleri kolayca koordine edin ve sorunsuz ve verimli bir işe alım süreci için işe alım ekibi üyeleriyle iletişim kurun

📌 İdeal kullanım alanları: Verimliliği artırmak ve işe alım süreçlerini düzenlemek isteyen İK departmanları ve işe alım uzmanları

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Potansiyel Aday Değerlendirme Raporu Şablonu ile değerlendirme verilerini belgelendirin ve analiz edin

ClickUp Potansiyel Aday Değerlendirme Raporu Şablonu, değerlendirme belgelerini basitleştirir ve değerlendirme verilerinin analizini kolaylaştırır. Performans değerlendirmeleri, proje değerlendirmeleri veya geri bildirim raporları için mükemmeldir.

Şablon, her bir değerlendirmenin nasıl gittiğini izlemenize yardımcı olan özel durumlara sahiptir, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz. Değerlendirme kriterlerini ve özelliklerini kategorize etmenize yardımcı olan özel alanlara sahiptir, böylece her şey tutarlı ve eksiksiz kalır.

🌟 İşte neden seveceksiniz:

İlerlemeyi görselleştirmek ve zaman çizelgelerini etkili bir şekilde yönetmek için Liste, Gantt, İş Yükü ve Takvim gibi birden fazla görünüme erişin

Kapsamlı ve tutarlı değerlendirmeler için özel alanlarla değerlendirme kriterlerini ve özelliklerini kategorilere ayırın

Zaman içindeki performans verilerini kolayca karşılaştırarak veriye dayalı kararlar alın ve büyüme fırsatlarını belirleyin

📌 İdeal kullanım alanları: Kapsamlı, veriye dayalı değerlendirme raporları hazırlamak isteyen yöneticiler ve takımlar

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile konuşmaları tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizde anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

11. ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonunu kullanarak işe alım görevlerini düzenleyin ve tamamlayın

ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu, kaynak bulmadan işe alım sürecine kadar takımların gerçekleştirebileceği eylemlerin kapsamlı bir listesini sunar. Her aşamadaki ilerlemeyi izlemek için benzersiz durumları destekler ve hiçbir detayın unutulmamasını sağlar.

Ayrıca, faaliyetleri kategorize etmek ve sorumlulukları atamak için özel alanlar, işe alım ş akışını düzenli ve verimli tutar.

🌟 İşte neden seveceksiniz:

Özel alanları kullanarak görevleri kategorilere ayırın ve sorumlulukları atayın, böylece organize ve verimli bir işe alım süreci elde edin

Manuel görevleri azaltmak için ClickUp Otomasyonları ile entegre edin ve gerçek zamanlı izleme ve içgörüler için ClickUp Gösterge Panellerini kullanın

Takım üyeleri arasındaki koordinasyonu geliştirerek işe alım süreci boyunca herkesin programa uymasını sağlayın

📌 İdeal kullanım alanları: İşe alım sürecini sistematik ve etkili bir şekilde yönetmek isteyen İK departmanları ve işe alım uzmanları

12. ClickUp Yeni İşe Alım Oryantasyon Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Yeni İşe Alım Şablonu ile sorunsuz bir işe alım deneyimi sağlayın

ClickUp Yeni İşe Alım Oryantasyon Şablonu, oryantasyonu kolaylaştırarak yeni çalışanların sorunsuz ve ilgi çekici bir başlangıç yapmasına yardımcı olur. "Oryantasyon", "Eğitim" ve "Tamamlandı" gibi özel durumlar, İK yazılımı kullanıcılarının her oryantasyon aşamasını kolayca izlemesine yardımcı olur.

En iyi yanı nedir? Şablondaki Rol, Departman ve Başlangıç Tarihi gibi özel alanlar, görevleri düzenlemenize ve işe alım sürecini daha kişisel hale getirmenize yardımcı olur.

🌟 İşte neden seveceksiniz:

Liste, Zaman Çizelgesi, İş Yükü ve Takvim gibi görünümleri kullanarak işe alım sürecine ilişkin eksiksiz bir genel bakış elde edin

Özel alanları kullanarak görevleri düzenleyin ve işe alım sürecini kişiselleştirin, yeni çalışanlara yapılandırılmış ve samimi bir tanıtım sunun

Yeni işe alınan çalışanların işe alım sürecine ilişkin net bir yol haritası sunarak onları bilgilendirin ve yeni rollerine sorunsuz bir şekilde geçiş yapmalarına yardımcı olun

📌 İdeal kullanım alanları: Sorunsuz, organize ve ilgi çekici bir işe alım deneyimi yaratmak isteyen İK takımları ve yöneticiler

Mülakat Değerlendirme Şablonları, işe alım sürecinde çığır açan bir yeniliktir. Aday değerlendirmelerindeki kaosu ortadan kaldırarak, mülakatçıların notlar almak veya kimin ne dediğini hatırlamak için uğraşmak yerine gerçekten önemli olan şeylere odaklanmasına yardımcı olur.

Basit ve yapılandırılmış biçim, adayları karşılaştırmayı kolaylaştırır, herkesin aynı sayfada olmasını sağlar ve "Şey, o aday hakkında ne düşünmüştük?" gibi anları önler.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı ekleyin. Aday havuzunu düzenleyerek, işe alım görevlerini izleyerek ve tek bir platformda verimli bir şekilde işbirliği yaparak işe alım sürecini kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın daha hızlı ve daha iyi işe alım kararları almanızı nasıl sağladığını görmek için bugün ücretsiz kaydolun.