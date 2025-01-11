10 Ücretsiz Mülakat Değerlendirme Formu Şablonu

İşe alım süreci basit görünebilir: iş ilanı yayınlayın, mülakatlar yapın ve bir aday seçin. Ancak İK uzmanları gerçeği bilir: bu, herhangi bir kuruluşta en zorlu ve riskli sorumluluklardan biridir.

Her işe alım, sadece anahtar becerileri eşleştirmek ve şirketin kültürüne, takımına ve uzun vadeli hedeflerine uygun kişiyi bulmakla ilgili değildir. Peki, işe alımları daha verimli hale getirmenin bir yolu var mı?

Cevap mülakat değerlendirme formu şablonları. Bu şablonlar, düzensiz ve öznel İK süreçlerini ölçülebilir ve objektif süreçlere dönüştürebilir. Her adayın güçlü ve zayıf yönlerini ve potansiyelini açıkça ortaya koyarak, iş mülakatlarının sadece konuşma değil, amaca yönelik değerlendirmeler olmasını sağlar.

En iyi mülakat değerlendirme formu şablonlarını keşfedin.

Mülakat Değerlendirme Formu Şablonları Nedir?

Mülakat değerlendirme formu şablonları, işe alım uzmanlarının ve İK takımlarının iş başvurularını sistematik bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış yapılandırılmış belgelerdir. Teknik uzmanlık, kişilerarası beceriler, problem çözme yetenekleri ve kültürel uyum dahil olmak üzere adayın yetkinliklerini analiz etmek için net bir çerçeve sağlarlar.

Bu, her adayın rolüne özgü gereksinimlere göre adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Örneğin, bir yazılım geliştiricisi işe alıyorsanız, mülakat değerlendirme formu kodlama becerisini, proje deneyimini ve takım çalışmasını değerlendirmek için bölümler içerebilir.

Mülakat değerlendirme şablonları açık uçlu sorular da içerebilir.

📌 Diyelim ki bir liderlik rolü için işe alım yapıyorsunuz. Form, aşağıdakiler gibi açık uçlu sorular içerebilir: Takımı motive etme becerilerini değerlendirin

Adayın geçmiş rollerinde liderlik becerilerini nasıl sergilediğini açıklayın

Ayrıntılı sorular ve özel olarak hazırlanmış değerlendirme bölümleri, görüşmecilerin belirli gözlemlerini kaydetmelerine olanak tanır ve adayları daha sonra daha kolay inceleyebilmenizi sağlar. Bu şablonlar, birden fazla paydaşın görüşüne ihtiyaç duyulan grup karar alma süreçlerinde özellikle yararlıdır.

Ancak, çok sayıda mülakat değerlendirme formu şablonu arasından, benzersiz ihtiyaçlarınıza en uygun olanı nasıl seçersiniz? Endişelenmeyin, biz bunu da hallettik!

📖 Daha fazla bilgi: Takımları İşe Almak İçin En İyi 10 AI İşe Alım Aracı

İyi bir mülakat değerlendirme formu şablonu nedir?

İyi tasarlanmış bir değerlendirme formu, tüm adayların aynı kriterlere göre değerlendirilmesini sağlayarak önyargıları azaltır ve işe alım kararlarının genel kalitesini artırır.

İster stajyer ister CFO işe almak istiyor olun, mülakat değerlendirme şablonunda dikkate almanız gereken bazı anahtar faktörler şunlardır:

📝 Net değerlendirme kriterleri: Teknik beceriler, sosyal beceriler ve kültürel uyum gibi kategorileri yapılandırılmış bir değerlendirme için tanımlayın

🎯 Rol özel mülakat soruları: Senaryo tabanlı veya davranışsal sorular gibi iş gereksinimlerine göre uyarlanmış sorular ekleyin. Örneğin, bir satış pozisyonu iletişim ve ikna becerilerine öncelik verirken, teknik bir rol problem çözme ve teknik bilgileri vurgulayabilir

📊 Standart puanlama: Her kriteri değerlendirmek için tutarlı bir sayısal ölçek kullanarak adil bir işe alım süreci sağlayın

✍️ Notlar bölümü: Mülakatçıların önceden tanımlanmış kategorilere girmeyen belirli gözlemlerini veya görüşlerini not alabilecekleri alan sağlayın

📎 Belge ekleme özelliği: Özgeçmiş veya portföy eklemek için ayrı bölümler ekleyin

📖 Daha fazla bilgi: En İyi 10 Aday İzleme Sistemi Yazılımı (ATS)

10 Mülakat Değerlendirme Formu Şablonu

İK süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olan hepsi bir arada yazılım ClickUp, en iyi mülakat değerlendirme formu şablonlarını oluşturdu.

Bu şablonlar, işletmelerin doğru yetenekleri bulmasına ve İK uzmanlarının işini kolaylaştırmasına yardımcı olur. Aşağıdaki şablonları keşfedin!

1. ClickUp Değerlendirme Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Değerlendirme Formu Şablonu ile adayların performansını zahmetsizce değerlendirin ve düzenleyin

Terfiler veya takım ikramiyeleri için altı aylık veya yıllık performans değerlendirmeleri mi hazırlıyorsunuz? ClickUp Değerlendirme Formu Şablonu, çalışanlarınızın becerilerini ve performansını değerlendirmek için mükemmel bir araçtır.

Şablon, doldurması kolay bir forma sahiptir ve çalışılan saatler, iş tanımları ve iletişim ve teknik beceriler için derecelendirmeler alanlarını içerir, böylece adil ve yapılandırılmış değerlendirmeler sağlanır. Çalışanların ilerlemesini izlemeye ve iyileştirme alanlarını belirlemeye yardımcı olur.

Ayrıca, en yüksek performansa sahip takım üyelerini belirlemek için ekstra ödüller ve başarılar için bir alan ekleyebilirsiniz

🎯 Bu şablonu etkili bir şekilde kullanma:

Değerlendirme sürecine genel bir bakış için Buradan Başlayın Görünümü 'ne göz atın

Liste Görünümü 'nü kullanarak birden fazla çalışanın değerlendirmelerini kolayca karşılaştırın ve her çalışanın mevcut değerlendirme durumunu izleyin

Değerlendirme Formu Görünümü ile her çalışan için özel değerlendirme formları oluşturun

🌟 İdeal kullanım alanları: Performans değerlendirmeleri veya üç aylık değerlendirmeler için takım yöneticileri ve İK uzmanları.

💡Profesyonel İpucu: Derecelendirmeleri desteklemek için belirli örnekler veya alıntılar not edin. Örneğin, "hazırlıklı görünüyordu" yerine "Müşterinin itirazlarını ele almak için ayrıntılı bir plan sundu" yazın

2. ClickUp İşe Alım Seçim Matrisi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İşe Alım Seçim Matrisi Şablonu ile adayların niteliklerini ve becerilerini yan yana karşılaştırın

İşe alım süreciniz tüm hızıyla devam ediyor, ancak başvuru durumlarını takip etmekte zorlanıyorsunuz. ClickUp İşe Alım Seçim Matris Şablonu, benzer roller için tüm aday profillerini tek bir merkezi konumda düzenleyerek işe alım sürecini sıralar.

Bu şablon, ilk eleme, mülakat veya becerilere göre başvuruları ve puanları kolayca karşılaştırmanıza olanak tanır. Adil ve objektif bir işe alım süreci sağlar. En iyi yanı, değerlendirme kriterlerini belirleyebilmeniz, mülakatları ne zaman yapacağınızı planlayabilmeniz ve takım üyelerine işe alım görevleri atayabilmenizdir.

🎯 Bu şablonu etkili bir şekilde kullanma:

Adayların mülakatın hangi aşamasında oldukları ve hangi departmana başvurduğu dahil olmak üzere adaylarla ilgili her ayrıntıyı Aday Veritabanı Görünümü ile düzenleyin

Hangi takım üyesinin bir adayı mülakata aldığını takip edin ve Mülakat Takvimleri Görünümü ile mülakatın tarih ve saatini görün

Çağrı Atamaları Görünümü'nü kullanarak takım üyelerine mülakat çağrıları atayın

🌟 İdeal kullanım alanları: İşe alım sürecini standartlaştırmak ve objektif, veriye dayalı işe alım kararları almak isteyen takımlar.

📖 Daha fazla bilgi: İşe Alım Becerilerinizi Nasıl Geliştirebilirsiniz?

Bu Şablonu İndirin ClickUp İşe Alım Adayları Şablonu ile tüm potansiyel işe alımları tek bir yerden yönetin

ClickUp Aday İşe Alım Şablonu, bilinçli ve verimli işe alım kararları almanıza yardımcı olmak için işe alım sürecini görselleştirir.

Her başvuru sahibine belirli görevler atamak mı istiyorsunuz? ClickUp Form, Google Form, Typeform veya Zapier aracılığıyla herhangi bir uygulama aracını bağlayarak görevleri otomatik olarak paylaşın.

Özelleştirilebilir derecelendirme ölçeklerini kullanarak görevleri değerlendirebilir veya etkileşimli tablolar ve izleme panoları kullanarak farklı adayların performansını karşılaştırabilirsiniz. Şablon ayrıca tüm İK görevleri için kontrol listeleri ve hatırlatıcılar oluşturmanıza, içgörüler paylaşmanıza, rolleri tartışmanıza ve adaylar hakkında doğrudan sistem içinde geri bildirim sağlamanıza olanak tanır.

🎯 Bu şablonu etkili bir şekilde kullanma:

Harita Görünümü ile konuma özgü işe alım görevlerini görselleştirin

Özel Alanlar'ı kullanarak maaş beklentileri ve LinkedIn profilleri gibi ayrıntılı veriler ekleyin

İK İzleme Aday Görünümü ile işe alım sürecinin her aşamasını izleyin

Tam Liste Görünümü ile seçilen ve reddedilen adayları ve her kararın gerekçesini gözden geçirin

🌟 İdeal kullanım alanları: Aday ön seçim sürecini kolaylaştırmak ve işe alım sürecinde işbirliğini geliştirmek isteyen yetenek kazanımı takımları ve işe alım uzmanları.

4. ClickUp Mülakat Yönetimi ve Rapor Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Mülakat Yönetimi ve Rapor Şablonu ile mülakat programlarını, notları ve raporları düzenli tutun

ClickUp Mülakat Yönetimi ve Rapor Şablonu, adayları nitelik ve nicelik açısından değerlendirmek için yapılandırılmış bir yaklaşım sunar.

Mülakat raporu formu, mülakatçıların pozisyon ve departman gibi aday bilgilerini ve genel geri bildirimlerini özetleyen bir rapor eklemelerine yardımcı olur. İletişim becerileri, teknik beceriler, kültüre uygunluk ve deneyim için "Mükemmel", "İyi", "Kabul Edilebilir" veya "Kabul Edilemez" olarak derecelendirilen açılır menü seçenekleri içerir. Ve elbette, hepsini özelleştirebilirsiniz!

Şablon, aday değerlendirmelerinin ayrıntılı ve görsel sunumunu sağlamak için "Mülakat Raporları" ve "Rapor Durumu" adlı iki ek sekme ile genişletilmiştir.

🎯 Bu şablonu etkili bir şekilde kullanma:

Rapor Durumu Görünümü ile her adayın raporunun ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleyin

Tüm raporlarınızı Mülakat Raporları Görünümü ile saklayın ve düzenleyin

Başlangıç Kılavuzu Görünümü'nü kullanarak adayların geri bildirimlerini toplama sürecini ayarlayın

🌟 İdeal kullanım alanları: Çok sayıda mülakatı yöneten ve daha iyi işe alım kararları için ayrıntılı raporlar isteyen İK uzmanları ve işe alım panelleri.

🧠 Biliyor muydunuz? Adayların %28'i mülakat sürecini önceden bilmek ister. Unutmayın, şeffaflık olumlu bir aday deneyimi yaratmanın anahtarıdır.

5. ClickUp Beceri Haritalama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Beceri Eşleştirme Şablonu'nu kullanarak adayların becerilerini iş gereksinimleriyle doğru bir şekilde eşleştirin

ClickUp Beceri Haritalama Şablonu, adayların işe özel ve sosyal becerilerini değerlendirir. Beceri değerlendirme formunu özelleştirerek adayların liderlik, iletişim ve teknik beceriler gibi çeşitli alanlardaki yeterliliklerini derecelendirebilirsiniz.

En güzel yanı ne mi? Tüm puanlamalar ilgi çekici emojilerle veriliyor! Beceri Haritası Görünümü, her adayın adını beceri puanlarıyla birlikte listeler ve farklı alanlardaki yeteneklerine hızlı bir genel bakış sunar. Bu, her adayın güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeyi ve bilinçli işe alım kararları vermeyi kolaylaştırır.

🎯 Bu şablonu etkili bir şekilde kullanma:

Yumuşak Beceri Görünümü 'nü kullanarak tüm potansiyel çalışanların yumuşak becerilerini belirleyin

Teknik Beceri Görünümü 'nü kullanarak adayların teknik becerilerini keşfedin

İş Spesifik Beceri Görünümü'nü kullanarak hangi adayların işe özel becerilere sahip olduğunu analiz edin

🌟 İdeal kullanım alanları: Beceri eksikliklerini belirlemek ve çalışanların yetkinliklerini organizasyonel hedeflerle stratejik olarak uyumlu hale getirmek isteyen iş gücü planlayıcıları ve takım liderleri.

🧠 Biliyor muydunuz? Bir pozisyonu doldurmak genellikle yaklaşık 42 gün sürer. Bu süre, yeni bir hobi edinmek veya bir diziyi izlemek için neredeyse yeterli bir süre!

6. ClickUp İşe Alım ve İşe Alım Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İşe Alım ve İşe Alım Şablonu ile işe alım sürecinin her adımını denetleyin

ClickUp İşe Alım ve İşe Alım Şablonu, iş ilanlarını ve adayların işe alımını kolayca yönetmenize yardımcı olur.

Şablon, tüm açık pozisyonları izlemek için Tüm Roller sekmesini içerir ve böylece mevcut pozisyonlar hakkında güncel kalmanızı sağlar. İşe Alım Süreci ve Takvim sekmeleri, ilk başvurudan son seçime kadar adayların durumunu izlemenize yardımcı olur ve işe alım sürecinizi son derece düzenli tutar.

Geri bildirim mi vermelisiniz? Tamamlandı. Yeni bir rol açmak mı istiyorsunuz? Çok kolay. Bu şablon, adayların başvurularını kolayca göndermelerini sağlayan kullanıcı dostu bir İş Başvuru Formu sekmesine de sahiptir.

🎯 Bu şablonu etkili bir şekilde kullanma:

Görüşme programları oluşturun ve Program görünümü 'nü kullanarak istenen maaş, departman, faizler ve rol gibi ayrıntıları ekleyin

İşe Alım Süreci Görünümü ile iş ilanlarını ve aday başvurularını izleyin

İş başvuru formunu özelleştirerek adaylardan role özel ayrıntıları toplayın

🌟 İdeal kullanım alanları: Uçtan uca işe alım süreçlerini yöneten ve görevleri ve iletişimi organize etmek için merkezi bir merkeze ihtiyaç duyan işe alım yöneticileri ve ajanslar.

📖 Daha fazla bilgi: Hayalinizdeki İşe Alım Teknolojileri Yığını Oluşturun: En İyi 11 Araç

7. ClickUp Değerlendirme Formu Görev Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Değerlendirme Formu Görev Şablonu'nu kullanarak aday değerlendirmelerini net bir şekilde atayın ve izleyin

Bir şirketin tüm işe alım döngüsünü yöneten bir şablon varsa, o da ClickUp Değerlendirme Formu Görev Şablonu'dur.

Bu şablonu kullanarak iş başvurularını değerlendirmek için ayrıntılı bir kontrol listesi oluşturabilirsiniz. "Özgeçmiş inceleme", "İlk eleme" ve "Teknik beceri değerlendirmesi" gibi eylem öğeleri ekleyin ve her adayın objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak için takım üyelerine görevler atayın.

Ayrıca, farklı beceriler için derecelendirme ölçekleri ekleyerek değerlendiricilerin her adayın güçlü ve zayıf yönlerini ayrıntılı bir şekilde görüntüleyebilmesini sağlayabilirsiniz

🎯 Bu şablonu etkili bir şekilde kullanma:

Adayların genel değerlendirmesini yapmak için "Problem çözme" veya "Uyum sağlama" gibi beceriler için daha fazla Özel Alan ekleyin

Referansları ve mülakat sonrası değerlendirmeleri kontrol etmek için ayrı kontrol listeleri oluşturun

Daha hızlı işe alım için görev önceliklerini ekleyin ve son tarihleri ayarlayın

🌟 İdeal kullanım alanları: Bireysel ve takım performans ölçütlerini izlemek için yapılandırılmış çalışan değerlendirmeleri gerçekleştiren takım liderleri ve bölüm başkanları.

💡Profesyonel İpucu: Değerlendirme şablonunda, genel izlenimler ve öneriler için bir bölüm ayırın ve adayın pozisyona uygun olup olmadığını ve nedenini özetleyin.

8. ClickUp Değerlendirme Raporu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Değerlendirme Raporu Şablonu'nu kullanarak çalışanlar için ayrıntılı değerlendirme raporları oluşturun

Potansiyel adayları derinlemesine değerlendirmek için yeni başlayanlar için uygun bir şablon mu arıyorsunuz? ClickUp Değerlendirme Raporu Şablonu ideal bir kaynaktır. Bu şablon çalışan değerlendirmesi için olsa da, iş başvuru sahiplerinin becerilerini ve performansını değerlendirmek için özelleştirebilirsiniz.

Davranış değerlendirmesi, beceri değerlendirmesi, kültürel uyum ve durumsal görevler gibi birçok faktörü dikkate alarak performansı değerlendirmenize yardımcı olur. Liderlik potansiyeli, işbirliği becerileri ve problem çözme yetenekleri gibi KPI tabanlı derecelendirmeler de ekleyebilirsiniz.

Şablon, geri bildirim eklemek için önceden tanımlanmış kategoriler sunar: Beklentileri Aşıyor, Beklentileri Karşılıyor, Beklentilerin Altında veya İyileştirme Gerekiyor.

🎯 Bu şablonu etkili bir şekilde kullanma:

Herhangi bir adayın yetkinliklerini vurgulamak için bir "takdir bölümü" ekleyin

Yorumlar bölümüne ek notlar veya iyileştirme alanları ekleyin

Tüm verileri toplayın ve tüm adaylar için kapsamlı bir değerlendirme raporu oluşturun

🌟 İdeal kullanım alanları: Yıllık değerlendirme raporlarını inceleyen ve hazırlayan yöneticiler ve CEO'lar.

9. ClickUp Mülakat Süreci Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Mülakat Süreci Şablonu ile mülakat adımlarını sorunsuz bir şekilde planlayın, izleyin ve iyileştirin

ClickUp Mülakat Süreci Şablonu, mülakat aşamalarını bölümlere ayırarak yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirmenize yardımcı olur. Örneğin, "İlk Mülakat" bölümü, adayın uzmanlığını değerlendirmek için şirket genel bilgileri ve role özgü sorular içerir.

"Referans Kontrolü" bölümü, bu şablonu öne çıkararak geçmişteki profesyonel ilişkilerden elde edilen niteliksel geri bildirimlere odaklanmanızı sağlar. Adayın becerilerini ve deneyimini doğrulamak için işbirliğinin süresi, güçlü yönleri, geri bildirime uyum sağlama becerisi ve çok daha fazlası gibi anahtar sorular içerir.

🎯 Bu şablonu etkili bir şekilde kullanma:

Kolayca başvurulabilmesi için özgeçmişleri ve kapak mektuplarını doğrudan şablona ekleyin

Beyin fırtınası yapmak, takip soruları veya sonraki adımları belirlemek için kavram haritalarından yararlanın

Her iş ilanı için ayrı bir proje oluşturun ve hesap verebilirliği sağlamak için takım üyelerine görevler atayın

🌟 İdeal kullanım alanları: Yüksek düzeyde geçmiş kontrolü gerektiren hassas sektörlerdeki İK koordinatörleri ve mülakat görevlileri.

✨ Eğlenceli Bilgi: Outdoor giyim şirketi Patagonia, adayları becerileri ve outdoor yaşamla bağlantıları ve sürdürülebilirlik taahhütleri açısından değerlendirir. Bu nedenle, işe alım sürecinde şirketin misyonuyla uyum, teknik uzmanlık kadar önemli olabilir.

10. ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu'nu kullanarak adaylardan yapılandırılmış geri bildirimler toplayın

Sorunsuz bir işe alım süreci, İK ve adaylar için çok önemlidir. İşveren markanızı güçlendirir ve kaliteli yetenekleri çekmenize yardımcı olur. Dolayısıyla, yapıcı eleştiriler toplamak ve adayların işe alım sürecini iyileştirmek için alanlar belirlemek istiyorsanız, ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu tam size göre.

Bu form, adaylardan görüşler toplayarak bir geri bildirim yönetim sistemi oluşturmanıza yardımcı olur. Şablonu, "Sunduğumuz genel deneyimi nasıl değerlendirirsiniz?" gibi sorular sormak için de kullanabilirsiniz

🎯 Bu şablonu etkili bir şekilde kullanma:

Buradan Başlayın Görünümü 'nü kullanarak geri bildirim formunu özelleştirin

Her adaydan alınan geri bildirimleri Geri Bildirim Görünümü kullanarak saklayın ve düzenleyin

Genel Tavsiye Panosu Görünümü ile tüm geri bildirimlerle ilgili fikirlerinizi ve beyin fırtınası stratejilerinizi yönetin ve işe alım sürecini iyileştirin

🌟 İdeal kullanım alanları: İyileştirmeler yapmak için çalışanlardan, müşterilerden veya paydaşlardan eyleme geçirilebilir geri bildirimler toplamak isteyen İK takımları ve organizasyon liderleri.

🧠 Biliyor muydunuz? Adayların %55,9'u başarısız bir mülakatın ardından geri bildirim almadığını, sadece %5,5'i ise aldıkları geri bildirimin yararlı olduğunu belirtiyor.

İK Zorluklarının Üstesinden Gelmek: ClickUp İşe Alım, İşe Alım Süreci ve Daha Fazlasını Basitleştirir

İnsan kaynakları yöneticisi olarak, işe alımdan çalışan bağlılığına kadar her şeyi yönetmek, aynı anda birçok işi birden yapmaya çalışmak gibi hissettirebilir. Sayısız e-posta, sonsuz e-posta konuları ve kaçırılan takip işlemleri arasında kaybolabilirsiniz.

Ancak ClickUp for HR Teams ile değil. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, yeni nesil AI otomasyonu ve arama ile hızlandırılmış, insan kaynakları proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimi özelliklerini tek bir platformda birleştirir.

ClickUp Formları, aday bilgilerini toplayabilir ve işe alım sürecini kolaylaştırabilir. Ayrıca, ClickUp Gösterge Panelleri ile çalışan performansını izleyebilir ve işe alım görevlerinin ilerlemesini takip edebilirsiniz.

ClickUp HR takımları ile tüm İK sürecinizi tek bir platformda düzenleyin

İK takımları için ClickUp şu konularda yardımcı olur:

İnsan yönetimi : Dağınık performans değerlendirmelerine ve geri bildirimlere veda edin! Çalışanların gelişimini izleyebilir, net hedefler belirleyebilir ve ilerlemeyi kolayca takip edebilirsiniz

İşe alım : İlk eleme aşamasından son mülakata kadar işe alım sürecinin her aşamasını, her şeyi senkronize halde tutan organize iş akışlarıyla takip edin ve en yetenekli adayları işe alın

Oryantasyon: Yeni çalışanlarınızın ilk gününü kolaylaştırın! Görevleri otomatikleştirin, hatırlatıcılar ayarlayın ve yeni çalışanların ilk günden itibaren kendilerini hoş karşılanmış ve donanımlı hissetmelerini sağlayan sorunsuz bir oryantasyon deneyimi sunun

İK şablonu özelleştirme: Benzersiz ihtiyaçlarınıza uygun 1000'den fazla özelleştirilebilir Benzersiz ihtiyaçlarınıza uygun 1000'den fazla özelleştirilebilir ClickUp şablonundan oluşan bir kitaplığa göz atın ve şirketinizin büyümesine ve kültürüne uyum sağlayan kişiselleştirilmiş bir İK sistemi oluşturun.

ClickUp'ı Kullanarak Mülakat Değerlendirme Ş Akışınızı Optimize Edin

Doğru adayı işe almak, samanlıkta iğne aramak gibidir. Zorlu ve zaman alıcı bir iştir. Ancak böyle olmak zorunda değildir.

Hızla büyüyen bir startup veya büyük bir şirket için işe alım yaparken, işe alım ihtiyaçlarınıza uygun şablonlar kullanmak daha akıllı kararlar almak için çok önemlidir.

ClickUp'ın mülakat değerlendirme formu şablonları, gereksiz karmaşıklıklar olmadan kararları değerlendirmenin, karşılaştırmanın ve sonuçlandırmanın kolay bir yolunu sunarak bu süreci basitleştirir.

İşe alım süreçlerinin sizi bunaltmasına izin vermeyin! Bugün ClickUp'a kaydolun ve işe alım süreçlerinizi dönüştürün.