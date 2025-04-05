Stable Diffusion ve DALL.E: Hangi AI sanat üreticisi daha iyi?

Müşteriniz çarpıcı bir görsele ihtiyaç duyuyor ve bunu hemen istiyor. Belki şık bir kitap kapağı, dikkat çekici bir sosyal medya paylaşımı veya yepyeni bir logo. Ancak doğru görüntüyü oluşturmak her zaman kolay değildir.

Bazı projeler piksel hassasiyeti gerektirirken, diğerleri yaratıcı yeteneklere ihtiyaç duyar. Bazen ise her ikisine de ihtiyacınız olabilir ve üstelik zamanınız da kısıtlıdır.

İşte burada Stable Diffusion ve DALLE tartışması devreye giriyor. Her ikisi de saniyeler içinde cesur ve yaratıcı görseller oluşturmanıza yardımcı olabilecek son teknoloji AI görüntü oluşturuculardır. Peki hangisini seçmelisiniz?

Bu blogda, güçlü ve zayıf yönlerini ve en iyi kullanım örneklerini karşılaştırarak bir sonraki şaheserin için mükemmel aracı seçebilmeni sağlayacağız. 🚀

⏰ 60 saniyelik özet Stable Diffusion ve DALL·E, dijital sanatçılar, tasarımcılar ve içerik oluşturucular için harika sanat oluşturuculardır.

Stable Diffusion , derinlemesine özelleştirme ve kontrol isteyenler için mükemmeldir ve yaratıcı vizyonunuzun her ayrıntısını ince ayarlamanıza olanak tanır. DALL·E , karmaşık metin komutlarını görsellere dönüştüren sezgisel, tak ve çalıştır deneyimi arayan herkes için mükemmeldir

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp , bir dizi gelişmiş araçla yaratıcı projeleri organize etmek, işbirliği yapmak ve kolaylaştırmak için idealdir

ClickUp Brain , görevleri otomatikleştiren ve içgörüler sunan AI destekli asistanınızdır

ClickUp Beyaz Tahtalar beyin fırtınası yapmak, fikirleri görselleştirmek ve kavramları eyleme geçirilebilir planlara dönüştürmek için dijital bir tuval sağlar

Tasarım Takımları için ClickUp, organize tasarım projeleri için fikir oluşturmadan uygulamaya kadar yaratıcı sürecinizi kolaylaştıran özel bir çalışma alanıdır

Stable Diffusion nedir?

stable Diffusion aracılığıyla

Stable Diffusion, metin komutlarını çarpıcı görseller, animasyonlar ve hatta videolara dönüştüren yapay zeka destekli bir görüntü oluşturucu.

2022 yılında Stability AI tarafından piyasaya sürülen bu teknoloji, görüntüyü gürültüden arındırarak net ve ayrıntılı bir resme dönüştüren difüzyon tekniğini kullanır. Stable Diffusion, temel olarak CompVis araştırma grubu tarafından geliştirilen latent difüzyon modeli (LDM) kullanır. Kulağa karmaşık geliyor mu?

Tasarımcılar için AI aracını iki adımda inceleyelim. ⚒️

İleri difüzyon: AI, bir görüntü tamamen tanınmaz hale gelene kadar görüntüye kademeli olarak gürültü ekler

Ters gürültü giderme: AI, gürültüyü adım adım gidererek, eğitim verilerinden öğrendiği kalıplara dayalı olarak yüksek kaliteli bir görüntü oluşturur

Şubat 2024'te Stability AI, özellikle çok konulu komutları işleme, görüntü kalitesi ve yazım konusunda performansı büyük ölçüde iyileştiren Stable Diffusion 3'ü duyurdu. Bu sürüm, yeni bir Multimodal Diffusion Transformer (MMDiT) mimarisini içeriyor.

🧠 İlginç Bilgi: Stable Diffusion, görüntülerin gürültüden kademeli olarak arındırıldığı bir teknik olan "difüzyon süreci"nden türemiştir. "Stable" kısmı ise onu geliştiren şirket olan Stability AI'dan gelmektedir!

Stable Diffusion özellikleri

Stable Diffusion, oluşturmalarınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlayan sağlam özellikler sunar. Görüntü kalitesini artırmak, stilleri değiştirmek veya ayrıntıları iyileştirmek istiyorsanız, bu model sizi diğerlerinden ayıran bazı olağanüstü özelliklere sahiptir.

En iyi özelliklerinden bazılarını inceleyelim. 💁

Özellik #1: Açık kaynak yapısı

Stable Diffusion açık kaynaklıdır, bu nedenle pahalı bulut hizmetleri için ödeme yapmadan kullanabilir, değiştirebilir ve hatta üzerine eklemeler yapabilirsiniz. GPU ve en az 4 GB VRAM'e sahip bir bilgisayarınız mı var? Harika! Doğrudan evinizden çalıştırabilirsiniz.

DALL-E'den farklı olarak, kod açık olduğundan AI sanat topluluğu onu sürekli geliştiriyor ve daha da iyi hale getirmek için güncellemeleri, yeni araçları ve harika püf noktaları paylaşıyor. İster stilleri deneyen bir sanatçı, ister sınırları zorlayan bir geliştirici, ister sadece AI ile uğraşmayı seven biri olun, Stable Diffusion size kendi şartlarınızda yaratma özgürlüğü sunar.

⚙️ Bonus: Pazarlamacılar için En İyi Sosyal Medya AI Araçlarına göz atın ve stratejinizi güçlendirin, içerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırın!

Özellik #2: Görüntüden görüntüye dönüşümler

Stable Diffusion ile bir görüntüyü düzenlemek veya dönüştürmek için sıfırdan başlamanıza gerek yoktur. Sadece bir resim girin, bir metin komutu ekleyin ve AI görüntü oluşturucu ikisini harmanlarken izleyin — ister küçük düzenlemeler yapın ister tamamen yenileyin.

En havalı özelliklerinden biri mi?

Derinlikten görüntüye (depth2img). Görüntünüzün derinliğini ve yapısını gerçekten anlar, böylece perspektifi bozmadan stili değiştirebilir (örneğin bir fotoğrafı resme dönüştürebilir) veya dokuları ve malzemeleri değiştirebilirsiniz. Mimarlık, oyun tasarımı veya sanal dünyalar gibi doğruluğun anahtar olduğu alanlarda çok kullanışlıdır.

🔍 Biliyor muydunuz? Küresel AI görüntü oluşturucu pazarı 2022 yılında 257,16 milyon dolar değerindeydi ve 2030 yılına kadar %17,4'lük bir CAGR ile 917,45 milyon dolara çıkması bekleniyor .

Özellik #3: Yükseltme ve gürültü giderme

Stable Diffusion, yerleşik yükseltme ve gürültü giderme araçlarıyla birlikte gelir, böylece AI tarafından oluşturulan görüntüleriniz daha net ve ayrıntılı görünür. İşte nasıl yardımcı olduğu. 👇

Yükseltme: Daha yüksek çözünürlüklü bir görüntü mü ihtiyacınız var? Stable Diffusion'ın Upscaler Diffusion modeli, çözünürlüğü 4 kat artırabilir ve size 2048×2048 veya daha yüksek çözünürlüklü net görüntüler sunar. AI sanatınızı profesyonel ve baskıya hazır hale getirmek için mükemmeldir

Gürültü giderme: Her görüntü rastgele bir gürültü olarak başlar, ancak Stable Diffusion bunu adım adım temizleyerek net ve yüksek kaliteli bir sonuç ortaya çıkarır. AI, talimatlarınızı dikkatlice takip eder, böylece son görüntü tam olarak hayal ettiğiniz gibi görünür

Stable Diffusion fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma, kredi tabanlı

DALL-E nedir?

openAI aracılığıyla

OpenAI tarafından oluşturulan DALL-E, metin açıklamalarını görüntülere dönüştüren yapay zeka destekli bir araçtır. Doğal dil ve görsel işlemeyi birleştirerek, gerçekçi sahnelerden tamamen gerçeküstü kavramlara kadar geniş bir aralıkta görseller oluşturur.

Platform, GPT-4o'nun gelişmiş özelliklerini kullanarak ve büyük miktarda metin-görüntü çiftleri üzerinde eğitilmiş bir transformatör sinir ağı (bir tür derin öğrenme modeli mimarisi) üzerine kurulmuştur. Kelimeler ve görseller arasındaki kalıpları öğrenerek, gerçekte var olmayan şeyler de dahil olmak üzere tamamen yeni görseller oluşturabilir.

DALL-E zaman içinde önemli ölçüde gelişti ve en son sürümü olan DALL-E 3, karmaşık komutları daha iyi anlama, daha doğru görüntü oluşturma ve kolay iyileştirmeler için ChatGPT ile doğrudan entegrasyon gibi özellikleriyle DALL-E 2'ye göre önemli bir yükseltmedir.

🧠 İlginç Bilgi: "DALL-E" adı, sürrealist sanatçı Salvador Dalí ve Pixar'ın animasyon robotu Wall-E'nin akıllıca birleşiminden oluşur. Bu, hem gerçekçi hem de hayal gücü zengin görseller yaratma yeteneğini yansıtmaktadır.

DALL-E özellikleri

DALL-E, AI sanat komutlarını çarpıcı görsellere dönüştürme konusunda uzmandır. Ancak bu sadece başlangıç! Gerçekçi bir tarzda son derece ayrıntılı görüntüler oluşturmaktan mevcut görüntüleri düzenlemeye ve genişletmeye kadar, DALL-E AI sanatını kolay ve heyecan verici hale getiren güçlü araçlar sunar.

Bazı özelliklerine göz atalım. 🤖

Özellik #1: Kavramsal füzyon

Yaratıcı vizyonunuzu gerçekleştirmek için farklı fikirleri harmanlayın; burada, buharlı latte'sini içen bir turp var!

Kendi yaratıcı AI yardımcınızı düşünün, cesur ve yaratıcı konseptler üretin ve bunları anında hayata geçirin.

İşte size DALL-E! Görüntüleriniz ve komutlarınızla istediğiniz kadar yaratıcı olabilirsiniz, DALL-E en çılgın fikirlerinizi hayata geçirecektir.

Smokin giymiş bir kedi gazete okurken görmek ister misiniz? Sorun değil!

Ancak DALL-E, öğeleri rastgele bir araya getirmez. Aslında bunları mantıklı ve görsel olarak çekici bir şekilde yerleştirir, böylece eller, ayaklar ve nesneler doğal ve uyumlu görünür. Açık talimatlar olmadan kavramları birleştirme ve nesneleri yeniden düzenleme yeteneği, kompozisyon oluşturmada belirgin bir avantaj sağlar.

📖 Okunması Gerekenler: Sanat Üretimi için En İyi Stable Diffusion Alternatifleri

Özellik #2: Düzenleme ve rötuş

DALL-E 3, iç boyama ve dış boyama özellikleri sayesinde görüntü düzenlemeyi kolaylaştırır.

Inpainting: Bir nesneyi değiştirmek, bir ayrıntıyı değiştirmek veya görüntünün bir bölümünü temizlemek mi istiyorsunuz? Sadece ne istediğinizi açıklayın, gerisini DALL-E halletsin

Outpainting: Daha büyük bir sahne mi ihtiyacınız var? Görüntünüzü sınırlarının ötesine genişletin ve mevcut stile uygun yeni öğeleri sorunsuz bir şekilde ekleyin

Photoshop'ta olduğu gibi görüntüleri manuel olarak düzenlemek yerine, DALL-E'ye ne istediğinizi söyleyin, o da boşlukları doldursun. Hızlı düzenlemeler veya yaratıcı iyileştirmeler için mükemmeldir. Aynı komutla bile DALL-E, birden fazla varyasyon oluşturabilir ve kullanıcılara vizyonlarını zahmetsizce ince ayarlamak için daha fazla seçenek sunar.

🧠 İlginç Bilgi: Sanatçı Refik Anadol, gerçek zamanlı verileri kullanarak binaları sanki canlıymış gibi gösteren büyüleyici enstalasyonlar yaratıyor! Amazon yağmur ormanlarının 3D taramaları ve milyonlarca flora ve fauna görüntüsü gibi devasa veri setlerinden yararlanarak, Anadol'un AI destekli sanatı, statik yapıları dinamik, "canlı" dijital heykellere dönüştürerek izleyicilere sanat ve teknolojinin birleştiği sürükleyici bir deneyim sunuyor

Özellik #3: Yerel ChatGPT entegrasyonu

ChatGPT arayüzünde harika AI sanat eserleri oluşturmak için çalışın

DALL-E doğrudan ChatGPT içinde çalışır, böylece mükemmel komutu sıfırdan oluşturmanıza gerek kalmaz. Fikrinizi doğal bir şekilde açıklayın, ChatGPT onu AI aracının anlayabileceği bir şeye dönüştürmenize yardımcı olur.

Bir görüntüyü düzenlemek istediğinizi varsayalım. ChatGPT'ye "Işığı daha yumuşak yap" veya "Arka plana fütüristik bir şehir ekle" deyin ve anında düzenlemeler yapılsın.

Bu gerçek zamanlı karşılıklı etkileşim, yapay zeka sanatını oluşturmayı bir dizi teknik ayar ile uğraşmak yerine daha sezgisel ve eğlenceli hale getirir.

⚙️ Bonus: Verimliliğinizi artırmak ve yaratıcı potansiyelinizi ortaya çıkarmak için Zaman Kazanmak ve Verimliliği Artırmak için AI Şablonlarına göz atın!

DALL-E fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Stable Diffusion ve DALL-E Özellikleri Karşılaştırması

Hem Stable Diffusion hem de DALL-E, her biri kendine özgü bir şekilde çarpıcı AI sanat eserleri yaratmada mükemmeldir. İş akışınıza en uygun olanı seçmenize yardımcı olmak için anahtar farklılıklarına hızlıca göz atın. 👀

Kriterler Stable Diffusion DALL-E Genel performans Üretim hızı ve görüntü kalitesi arasında denge sağlar. Kararlılık, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve kontrollü üretimde mükemmeldir Dil anlayışı ve görüntü çeşitliliğinde mükemmeldir. Komutlarla yakından uyumlu, yüksek kaliteli, ayrıntılı görüntüler oluşturmak için en iyisi Görüntü kalitesi ve gerçekçilik Detaylı arka planlara sahip gerçekçi fotoğraflar ve görüntüler oluşturur Görüntü detayları ve arka plan kalitesi açısından güçlü, ancak bazen daha karikatürize Metin işleme Kısa ifadelerde iyi performans gösterir; metni doğru ve hızlı bir şekilde görüntüler Genellikle metinleri doğru bir şekilde tasvir etmede güçlüdür, ancak birkaç yineleme gerektirebilir Özelleştirme ve kontrol Kullanıcıya daha fazla seçenek ve kontrol sunar Doğal dil teknolojisi sayesinde daha kullanıcı dostu Çok yönlülük Çeşitli sektörlere uyarlanabilir, içerik oluşturma ve tıbbi görüntüleme alanlarında yardımcı olur Uygulamalar, görsel hikaye anlatımı gibi yaratıcı alanlardan e-ticaret gibi pratik alanlara kadar uzanır Eğitim verileri Çeşitli veri kümeleriyle eğitilmiş ancak girdi verilerinin kalitesiyle sınırlı olabilir; topluluk odaklı iyileştirmelere dayanır Karmaşık komutları anlamaya odaklanan geniş bir veri seti üzerinde eğitilmiş, daha doğru yorumlamalar sağlar

Özellik #1: Güvenlik

Güvenlik konusunda, hem Stable Diffusion hem de DALL-E, AI tarafından oluşturulan görüntülerin kötüye kullanılmasını önlemek için yerleşik önlemler içerir. Ancak güvenlik konusunda farklı yaklaşımlar sergilerler.

Stable Diffusion

Platform, müstehcen içeriği filtrelemek için bir Güvenlik Denetleyici Modülü ve AI tarafından oluşturulan görüntüleri tanımlamak için görünmez filigran kullanır. Bu, dijital içeriklerin izlenmesinde benzersiz bir avantaj sağlar.

DALL-E

OpenAI, şiddet içeren, yetişkinlere yönelik veya nefret dolu içeriklerin oluşturulmasını engellemek için sıkı güvenlik önlemlerine sahiptir. Ayrıca, yaşayan sanatçıların tarzlarını taklit eden görüntülerin oluşturulmasını reddederek sanatçıları korur ve hatta oluşturucuların gelecekteki eğitim veri kümelerinden çıkma seçeneği sunar.

🏆 Kazanan: DALL-E! Her iki model de güvenliği ön planda tutarken, DALL-E 3, özellikle işlerinin AI eğitiminde kullanılmasını istemeyen sanatçılar için ekstra koruma katmanlarına sahiptir.

🔍 Biliyor muydunuz? Ocak 2021, OpenAI tarafından ilk büyük GAN tabanlı metin-görüntü oluşturma aracı olan Dall-E'nin piyasaya sürülmesiyle işaret edildi. GAN tabanlı sanat üretimi, iki sinir ağı (bir üretici ve bir ayırt edici) arasında gerçekçi görüntüler oluşturmak için rekabet eden bir AI modeli olan Generative Adversarial Networks (GAN) kullanır.

Özellik #2: Erişilebilirlik

Bu modelleri kullanmak ne kadar kolay? Bu, tak ve çalıştır deneyimi mi yoksa tam yaratıcı kontrol mü istediğinize bağlıdır.

Stable Diffusion

Platform daha esnektir, ancak yeni başlayanlar için çok uygun olmayabilir. Çeşitli cihazlarda çalışsa da resmi bir kullanıcı arayüzü yoktur; etkili bir şekilde kullanmak için üçüncü taraf araçlara veya platformlara ihtiyacınız olacaktır.

Ancak, geniş cihaz uyumluluğu ve ölçeklenebilirliği sayesinde, bilgisayarın işlem gücü ne olursa olsun herkes tarafından kullanılabilir.

DALL-E

ChatGPT'ye sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş, kullanımı kolay ve gelişmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip bir araçtır.

DALL-E, yeni başlayanlar için kolay kullanımlı olacak şekilde tasarlanmıştır ve net talimatlar ve etkileşimli araçlarla sorunsuz bir deneyim sunar.

🏆 Kazanan: Stable Diffusion! Kullanıcı arayüzü çok gelişmiş olmayabilir, ancak açık erişilebilirliği ve neredeyse tüm donanımlarda çalışabilme özelliği, özellikle tam kontrol isteyen ileri düzey kullanıcılar için daha çok yönlü bir seçim olmasını sağlıyor.

📖 Okunması Gerekenler: Sanatınızı Geliştirecek Midjourney Prompt Örnekleri

Özellik #3: Pratik uygulamalar

Stable Diffusion ve DALL-E, aradığınız şeye bağlı olarak farklı alanlarda öne çıkıyor. Bunları ayrıntılı olarak inceleyelim:

Stable Diffusion

Stable Diffusion, çok yönlülük konusunda bir güç merkezidir. İçerik pazarlama, bilimsel simülasyonlar ve hatta tıbbi görüntüleme gibi sektörlerde kullanılır. Platformun hassasiyeti ve kontrolü, doğruluğun önemli olduğu durumlarda tercih edilen bir seçenek olmasını sağlar.

DALL-E

Öte yandan, DALL-E görsel hikaye anlatımı, tasarım ve hatta e-ticaret ile ilgileniyorsanız inanılmaz bir araçtır. Karmaşık komutları anlama yeteneği, benzersiz ve stilize görseller oluşturmak için mükemmeldir.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Her şey ihtiyacınıza bağlı. Stable Diffusion hassasiyet ve esneklik sunarken, DALL-E tasarım ve hikaye anlatımındaki kullanım kolaylığıyla öne çıkıyor.

🔍 Biliyor muydunuz? En eski AI sanat sistemlerinden biri, 1973 yılında Harold Cohen tarafından geliştirilen AARON'dur. Bu sistem, siyah-beyaz sanat çizimleri oluşturmak için sembolik bir AI yaklaşımı kullanıyordu.

Reddit'te Stable Diffusion ve DALL-E karşılaştırması

Reddit'e giderek gerçek kullanıcıların DALL-E ve Stable Diffusion hakkında ne düşündüklerini gördük ve çok canlı bir tartışma çıktı! 🪢

Bir tarafta, güvenilir Stable Diffusion destekçileri var.

Dall-E 3'ün biraz fazla stilize olduğunu düşünüyorum, neredeyse Midjourney gibi, oysa Stable Diffusion 3 birisini kandırabilecek kadar gerçekçi. – Reddit kullanıcısı

Dall-E 3'ün biraz fazla stilize olduğunu düşünüyorum, neredeyse Midjourney gibi, oysa Stable Diffusion 3, birini kandırabilecek kadar gerçekçi. – Reddit kullanıcısı

Başka bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor:

Stable Diffusion, Midjourney ve DALL-E'yi kelimenin tam anlamıyla ezdi... Fikirleriniz çok spesifik olduğu anda... DALL-E 3'ün sonuçları da iyi değildi, ama en azından ücretsiz!

Stable Diffusion, Midjourney ve DALL-E'yi kelimenin tam anlamıyla ezdi... Fikirleriniz çok spesifik olduğu anda... DALL-E 3'ün sonuçları da iyi değildi, ama en azından ücretsiz!

Öte yandan, DALL-E destekçileri, inanılmaz hızlı yorumlama yeteneğinden övgüyle bahsediyor.

DALL-E 3, hızlı anlama konusunda bambaşka bir seviyede. Teknik olarak SD'de her şeyi yapabilirsiniz, ancak bu daha çok kontrol ağında oluşturulan referans görüntüleri kullanarak çizim yapmak ve elbette modelleri ince ayarlamakla ilgilidir. Bu nedenle, DALL-E ile elde edilen görüntünün doğal ortaya çıkışı büyük ölçüde kaybolur.

DALL-E 3, hızlı anlama konusunda bambaşka bir seviyede. Teknik olarak SD'de her şeyi yapabilirsiniz, ancak bu daha çok kontrol ağında oluşturulan referans görüntüleri kullanarak çizim yapmak ve elbette modelleri ince ayarlamakla ilgilidir. Bu nedenle, DALL-E ile elde edilen görüntünün doğal ortaya çıkışı büyük ölçüde kaybolur.

Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor

Stable Diffusion ile teknik olarak istediğiniz her şeyi, kelimenin tam anlamıyla yaratabilirsiniz. Tek sınır, hayal gücünüz ve sabrınızdır. Sorun, sadece bir komut yazıp "Oluştur" düğmesine basmaktan çok daha fazla iş gerektirmesidir. Komutları doğru şekilde yazmayı, Checkpoint'lerin, Loras'ların, gömmelerin vb. nasıl çalıştığını öğrenmeniz gerekecek ve tüm bunlardan sonra bile, istediğiniz gibi görünmesi için muhtemelen tonlarca alanı boyamanız gerekecektir. Bunlar sadece başlangıç seviyesinde şeyler; çok daha fazlası var. Bu işe atılmaya karar verirseniz, Google'da çok arama yapmaya hazır olun.

Stable Diffusion ile teknik olarak istediğiniz her şeyi yaratabilirsiniz. Tek sınır, hayal gücünüz ve sabrınızdır. Sorun, sadece bir komut yazıp "Oluştur" düğmesine basmaktan çok daha fazla iş gerektirmesidir. Komutları doğru şekilde yazmayı, Checkpoint'lerin, Loras'ların, gömmelerin vb. nasıl çalıştığını öğrenmeniz gerekir ve tüm bunlardan sonra bile, istediğiniz gibi görünmesi için büyük olasılıkla birçok alanı düzeltmeniz gerekecektir. Bunlar sadece başlangıç seviyesinde şeyler; daha fazlası var. Bu işe atılmaya karar verirseniz, Google'da çok arama yapmaya hazır olun.

ClickUp ile tanışın — Stable Diffusion ve DALL-E'ye en iyi alternatif

AI görüntü oluşturucu seçmeye çalışıyorsanız, hem Stable Diffusion hem de DALL-E iyi seçimlerdir. Ancak bu, yaratıcı yapbozun sadece küçük bir parçasıdır. Yaratıcı ş Akışınızda yer alan diğer her şey ne olacak?

Fikir üretmek, projeleri yönetmek, takımlarla işbirliği yapmak ve her şeyi düzenli tutmak mı? İşte ClickUp burada devreye giriyor. 🤩

ClickUp, tasarım takımlarınızın çevik, organize ve verimli kalması için ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir platformda sunar. İster birden fazla projeyi aynı anda yürütüyor, ister müşterilerle işbirliği yapıyor, ister son teslim tarihlerini yönetiyor olun, ClickUp her şeyi senkronize tutmak için tasarlanmıştır.

ClickUp, başıma gelen en iyi şey. 3 bağlı şirketin ana şirketi olan Kredo Inc'de Sanat Yönetmeni olarak çalışıyorum. Bir tasarımcı takımını yönetiyorum, bu yüzden ClickUp proje yönetimi, zaman yönetimi, iş dağıtımı ve çok daha fazlasında bana yardımcı oluyor!

ClickUp, başıma gelen en iyi şey. 3 yan kuruluşun ana şirketi olan Kredo Inc'de Sanat Yönetmeni olarak çalışıyorum. Bir tasarımcı takımını yönetiyorum, bu yüzden ClickUp proje yönetimi, zaman yönetimi, iş dağıtımı ve çok daha fazlasında bana yardımcı oluyor!

En iyi yanı, ClickUp'ın yerleşik AI yetenekleriyle birlikte gelmesidir, yani siz önemli olan şeye, yani fikirlerinizi hayata geçirmeye odaklanırken, tüm ağır işleri o halleder.

ClickUp'a geçmek mi istiyorsunuz? İşte başlayabileceğiniz bazı özellikler! ⚓

ClickUp'ın Bir Adım Önde Olma Nedeni #1: ClickUp Brain

ClickUp Brain ile tasarım konseptleri, görsel stiller ve daha fazlasını oluşturun

Tasarım takımları, dağınıklık değil yaratıcılıkla gelişir. Ancak dağınık varlıklar, sonsuz revizyonlar ve proje onayları arasında yaratıcı süreç kaotik hale gelebilir.

Ancak ClickUp Brain sizin arkanızda.

Tasarım ş akışınızın sorunsuz bir şekilde çalışmasına nasıl yardımcı olduğu aşağıda açıklanmıştır:

AI destekli beyin fırtınası: Bir konsept üzerinde takıldınız mı? Brain, projenize özel temalar, mood panoları ve görsel yorumlar oluşturarak fikirlerinizi canlandırmanıza yardımcı olur!

Tasarım varlıklarına örnek erişim: Artık klasörleri karıştırmanıza gerek yok. Brain'e sormanız yeterlidir, AI Bilgi Yöneticisi geçmiş tasarımları, marka yönergelerini veya müşteri geri bildirimlerini saniyeler içinde bulur

Kolay tasarım proje yönetimi: Brain'in AI Project Manager ile onayları kolaylaştırın, zaman çizelgelerini otomatikleştirin ve tüm revizyonları takip edin — tüm bunları momentumunuzu kaybetmeden yapın

Daha akıllı kreatif briefler: Konsept önerisi hazırlamanız veya müşteri geri bildirimlerini özetlemeniz mi gerekiyor? Brain, AI Writer özelliği ile net ve özlü briefler oluşturmanıza yardımcı olur, böylece takımınız uyumlu çalışmaya devam eder

Örneğin, AI kullanan bir grafik tasarımcısınız. Yaratıcı bloklarla veya ileri geri gitmekle uğraşmanıza gerek yok, ClickUp Brain tüm tasarım iş akışınızı kolaylaştırır.

Marka yenileme konusunda takıldınız mı? Brain, saniyeler içinde tasarım konseptleri ve mood board'lar önerir. Brief'lerden ve e-postalardan anahtar detayları çıkarır, renk şemalarını, tipografiyi ve düzen tercihlerini vurgular.

📝 Örnek Beyin Fırlatma: 'Ben [rol] olarak [proje] üzerinde çalışıyorum. Tasarım konseptleri ve mood board'lar önerin, müşteri brifinglerinden anahtar detayları çıkarın, renk şemalarını ve tipografiyi vurgulayın, toplantı notlarını görevlere özetleyin ve paydaşlar için bir ilerleme raporu oluşturun.

🧠 İlginç Bilgi: 2018 yılında, Paris merkezli kolektif Obvious GAN modellerini kullanarak Portrait of Edmond Belamy başlıklı bir tablo yarattı. Modeller, 14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar olan dönemde yapılmış 15.000 portre üzerinde eğitildi. Kolektif, tabloyu Christie's müzayede evinde 432.500 dolara sattı.

ClickUp'ın Bir Adım Önde Olma Nedeni #2: ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtalar ile yaratıcı ş akışınızı beyin fırtınası yapın ve görselleştirin

Yaratıcı fikirleri hayata geçirmek, beyin fırtınası, görsel işbirliği ve artık yapay zeka destekli görüntü oluşturma için hepsi bir arada araç olan ClickUp Beyaz Tahtalar ile hiç olmadığı kadar kolay!

Pazarlama kampanyası taslağı hazırlarken, kullanıcı arayüzü tasarımları planlarken veya yaratıcı bir projeyi haritalandırırken, Beyaz Tahtalar ile her şeyi tek bir yerden sorunsuz bir şekilde görselleştirebilir, yineleyebilir ve gerçekleştirebilirsiniz. Yapışkan notları, şekilleri ve görüntüleri sürükleyip bırakarak ve birbirine bağlayarak dağınık fikirleri yapılandırılmış tasarım planlarına dönüştürün.

Platform ayrıca, çalışma alanınızdan hiç ayrılmadan takımınızın güncellemelerini gerçek zamanlı olarak izlemenize, serbestçe açıklama eklemenize ve ClickUp Belgeleri, bağlantılar ve medya öğelerini eklemenize olanak tanır. Uzaktan ve karma takımlar için mükemmeldir!

En iyi kısmı ne mi? ClickUp Brain ile entegre! Beyaz Tahtanız sadece fikirler için bir alan değil, aynı zamanda uygulama için bir araçtır. Bir müşterinin markasını yenilemek için yeni ilham mı arıyorsunuz? Konseptinizi veya grafik tasarım trendinizi çizin ve Brain'in size mood board'lar, renk paletleri ve tipografi seçenekleri önermesine izin verin.

Örneğin, ClickUp beyaz tahtasında bir pazarlama kampanyası için beyin fırtınası yapıyorsunuz ve fikirlerinizi hayata geçirmek için AI tarafından oluşturulan görsellere ihtiyacınız var. Görüntüleri manuel olarak aramak yerine, süreci merkezileştirin!

Anında konsept görselleştirme: Bir fikri açıklayın, Brain size anında uygun AI tarafından oluşturulmuş görseller önerir!

İyileştirin ve tekrarlayın: Sonuçlardan memnun değil misiniz? Brain'den stil, renkler veya ayrıntıları vizyonunuza daha uygun hale getirmesini isteyin

Sorunsuz entegrasyon: AI tarafından oluşturulan görüntüleri Beyaz Tahta'nızın herhangi bir yerine sürükleyip bırakarak, takımınızın kampanya estetiği konusunda görsel olarak uyum sağlamasına yardımcı olun!

📌 Örnek komut: "Parametrik mimari yapılara sahip, küresel tavan penceresi ile aydınlatılmış, sinematik gerçekçilik için Octane Render ile işlenmiş, fütüristik bir metropol silüeti"

İşte oluşturacağınız içerikler:

ClickUp Beyaz Tahtalar içinde yüksek kaliteli görseller oluşturun ve planlama ile uygulama arasındaki boşluğu doldurun

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Beyaz Tahtalar, Sohbet, Gösterge Panelleri, Not Defteri ve diğer araçlarda metin kısayollarını kullanarak işinizi daha hızlı yapabilirsiniz! İşte kısa bir hile sayfası. 📄 En son yorumunuzu düzenleyin: Yukarı ok

Emoji: :emojiadı

Bağlantı: Cmd + K (Mac), Ctrl + K (Windows)

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %11'i AI'yı öncelikle beyin fırtınası ve fikir üretme amacıyla kullanıyor. Peki, bu parlak fikirler daha sonra ne olacak? İşte bu noktada , beyin fırtınası oturumunda ortaya çıkan fikirleri anında görevlere dönüştürmenize yardımcı olan ClickUp Beyaz Tahtalar gibi yapay zeka destekli bir beyaz tahtaya ihtiyacınız var. Bir kavramı tam olarak açıklayamıyorsanız, AI görüntü oluşturucuya komutunuzu temel alarak bir görsel oluşturmasını isteyin. İşiniz için fikir üretmenizi, görselleştirmenizi ve daha hızlı çalışmanızı sağlayan her şeyi içeren uygulama!

ClickUp One Up #3: Tasarım proje yönetimi

Tasarım Takımınızın işlerini ClickUp for Design Proje Yönetimi ile haritalandırın

Projelerinizi ilerletmek için milyonlarca görev ve araç arasında koşturduğunuzu hissettiğiniz oldu mu? Tasarım Proje Yönetimi için ClickUp, hayatınızı kolaylaştırmak için burada. İhtiyacınız olan her şeyi tek bir çatı altında toplar, böylece yönetici işlerine boğulmak yerine yaratıcı tarafına odaklanabilirsiniz.

ClickUp'ın tasarım işbirliği yazılımıyla şunları yapabilirsiniz:

ClickUp Sohbet , beyaz tahtalar ve daha fazlası gibi yerleşik işbirliği araçlarıyla tasarım projelerinde sanal beyin fırtınası yapın ve işbirliği yapın

ClickUp Görevleri'ni kullanarak tasarım taleplerini yakalayın, görevler oluşturun ve bunları öncelikler, son teslim tarihleri ve görev açıklamalarıyla birlikte takım üyelerine atayın

ClickUp Gösterge Panelleri ile takımınızın kapasitesini ve proje ilerlemenizi kuşbakışı görünümünde izleyin

İşlerinizi paylaşın, dış işbirlikçileri davet edin ve onayları hızlandırın, böylece nihai tasarım kesinleşmeden önce herkes aynı sayfada olsun

💡 Profesyonel İpucu: AI tarafından oluşturulan içeriği verimli bir şekilde düzenlemek ve yönetmek için ClickUp Otomasyonlarını kullanın. Örneğin, AI tarafından oluşturulan görseller yüklendikçe otomatik olarak etiketlemek, tasarımcılara inceleme görevleri atamak ve onaylanan görselleri "Nihai Varlıklar" klasörüne taşımak için bir otomasyon kurabilirsiniz. Böylece, manuel çaba harcamadan her şeyi düzenli tutabilirsiniz.

⚙️ Bonus: *ClickUp Beyaz Tahtaları daha önce kullanmadınız mı? Endişelenmeyin; ClickUp Yeni Beyaz Tahta Şablonu sizin için hazır. Platformu nasıl kullanacağınızı öğrenmeden, şablonu kullanarak anında yüksek kaliteli AI sanat eserleri oluşturun.

ClickUp ile AI Sanat Ş Akışınıza Öncelik Verin

İster Stable Diffusion ister DALL-E takımında olun, yaratıcı vizyonunuzu hayata geçirirken düzenli kalmak, AI görüntüleri oluşturmak kadar önemlidir. Beyin fırtınası yapmaktan revizyonları yönetmeye kadar, birden fazla projeyi aynı anda yürütmek işleri hızla karmaşık hale getirebilir.

İşte burada iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp devreye giriyor.

ClickUp, görev listeleri, son tarihler, geri bildirimler ve hatta Beyaz Tahtalar içinde AI tarafından oluşturulan sanat eserleri gibi her şeyi tek bir yerde toplayarak yaratıcı sürecinizin sorunsuz ilerlemesini sağlar ve iş akışınızı kolaylaştırır.

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