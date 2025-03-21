Ticari Müşteriler Nasıl Kazanılır: İş Büyüme İpuçları

Hangi sektörde olursanız olun (pazarlama, inşaat, temizlik hizmetleri veya diğer B2B alanları), ticari müşteriler edinmek çaba gerektirir. Bu, işinizin bel kemiğidir, ancak gerçekçi olalım... her zaman hemen para getirmez.

Ticari müşteriler ani kararlar almazlar. Zaman ayırır, seçenekleri karşılaştırır ve uzun vadeli değere odaklanırlar. Bu, en gösterişli sunuma ihtiyacınız olmadığı anlamına gelir. Karar vericilerin karşısına çıkmak ve neden en iyi seçim olduğunuzu kanıtlamak için doğru yaklaşıma ihtiyacınız vardır.

İşte burada tam da bu konuyu ele alıyoruz.

Yüksek değerli ticari müşterileri nasıl çekeceğinizi, kazanacağınızı ve elde tutacağınızı (çıkmaz sokaklara giren potansiyel müşterilere zaman kaybetmeden) inceleyelim.

⏰ 60 saniyelik özet Ticari müşteriler, uzun vadeli hizmetler, toplu siparişler veya özel çözümler için başka işletmeleri işe alırlar. Bireysel müşterilerin aksine, birden fazla karar vericileri vardır ve dürtüsel satın alımlardan ziyade yatırım getirisine odaklanırlar

Güçlü bir çevrimiçi varlık, müşteri çekmeye yardımcı olur . Web sitenizi net mesajlar ve SEO ile optimize etmek, sosyal medyada aktif olmak ve sektör sitelerine misafir gönderileriyle katkıda bulunmak, görünürlüğünüzü artırır ve potansiyel müşterileri çeker

Yerel işletmelerle ağ kurmak, anahtar karar vericilerle bağlantı kurmak için çok önemlidir . Ticaret fuarlarına, sektör etkinliklerine ve iş ağ gruplarına katılmak, görünürlüğünüzü artırır ve uzun vadeli sözleşmelere yol açabilecek ilişkiler kurmanızı sağlar

Kişiselleştirilmiş soğuk satış işleri işe yarar . Belirli sorunları ele alan, araştırmaya dayalı e-postalar yanıtları ve toplantı randevularını artırabilir

Düzenli kontroller ve yapılandırılmış geri bildirim döngüleri müşteri ilişkilerini güçlendirerek uzun vadeli sözleşmelerin ve sürekli tavsiye edilmenin sağlanmasına yardımcı olur

ClickUp, potansiyel müşterileri izleme, satış süreçlerini yönetme ve potansiyel müşterileri denetleme işlemlerinden takip işlemlerini otomasyona ve iş ilişkilerini optimize etmeye kadar tüm süreci kolaylaştırır kolaylaştırır

Ticari Müşterileri Anlamak

Ticari müşteriler, ürün veya hizmetler için başka şirketleri işe alan işletmeler veya kuruluşlardır. Hızlı, tek seferlik satın alımlar yapan bireysel müşterilerin aksine, ticari müşteriler operasyonlarına değer katan uzun vadeli ortaklıklar, toplu hizmetler veya özel çözümler arar.

Ticari ve konut müşterileri arasındaki fark

Doğru müşterileri kazanmak için, kiminle iş yaptığınızı bilmeniz gerekir. Ticari ve konut müşterilerinin farklı ihtiyaçları, bütçeleri ve karar verme tarzları vardır.

İşte bir özet:

Faktör Ticari müşteriler Ticari olmayan müşteriler Tanım İşletmeler, şirketler, emlak yönetim firmaları, kuruluşlar Bireyler Karar verme süreci Daha uzun sürer, birden fazla paydaş içerir, uzun vadeli yatırım getirisine odaklanır Genellikle duygulara, kolaylığa ve fiyata dayalı daha hızlı kararlar Sözleşme boyutu ve kapsamı Daha büyük sözleşmeler, sürekli hizmetler, toplu alımlar, daha yüksek işlem değerleri Tek seferlik veya ara sıra yapılan satın alımlar, küçük ölçekli projeler, sınırlı bütçeler Satış ve pazarlama B2B pazarlama, ilişki kurma, ağ oluşturma, iş değerini gösterme Doğrudan reklamcılık, tavsiye, duygusal çekicilik

Ticari müşterilerin temel özellikleri

Ticari alanda daha fazla müşteri kazanmak istiyorsanız, onların özelliklerini anlamak anahtardır.

Özetle ⬇️

Birden fazla karar verici: Satın alımlar yöneticiler, finans takımları veya tedarik departmanları tarafından gerçekleştirilir, bu da süreci daha yapılandırılmış hale getirir Büyük ölçekli gereksinimler: Siparişler, sözleşmeler ve projeler genellikle konut işlerinden daha büyük ve karmaşıktır Kolaylaştırılmış satın alma süreci: Her şey uygun satış sözleşmeleri, satın alma siparişleri ve resmi teklifler aracılığıyla gerçekleştirilir ROI odaklı kararlar: Ticari müşteriler uzun vadeli getirilere odaklandıkları için maliyet, değer ve verimlilik duygulardan daha önemlidir

İşletmenin büyümesi için ticari müşterilerin önemi

İşinizi büyütmeyi ciddiye alıyorsanız, ticari müşterilere odaklanmak size daha büyük fırsatlar sunabilir, örneğin:

Ticari sözleşmeler, bireysel satışlara göre daha büyük, tekrarlayan ve genellikle daha karlıdır

Köklü şirketlerle çalışmak, itibarınızı artırır ve daha fazla müşteri çeker

Birkaç büyük müşteriye hizmet vermek, genellikle düzinelerce küçük müşteriyle uğraşmaktan daha kolaydır

Yapılandırılmış ödeme koşulları ve toplu siparişler sayesinde ticari müşteriler finansal istikrar sağlar

➡️ Daha fazla bilgi: Danışmanlık İşiniz İçin Müşteriler Nasıl Bulunur?

Ticari Müşteriler Kazanmak için Stratejiler

Ticari müşteriler kazanmak, sizi doğru zamanda doğru işlerin önüne çıkaran akıllı stratejiler gerektirir.

Bunu nasıl başarabileceğinizi inceleyelim:

1. Dijital pazarlama ve çevrimiçi varlık

Kendi işinizi yürütüyorsanız, çevrimiçi varlığa ihtiyacınız vardır. Ancak "çevrimiçi" olmak, "her yerde" olmak anlamına gelmez. Bu, karar vericilerin sizin gibi işletmeleri aradıkları yerlerde görünmek ve onlarla iletişime geçmeden önce müşteri güveni oluşturmak anlamına gelir.

Bunu nasıl yapabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

✅ Web sitenizi iyileştirin ve SERP'ler için optimize edin

Ziyaretçilerin ilk gördüğü şeyin, kime yardım ettiğiniz ve hangi sorunu çözdüğünüz olması için mesajınızın net olmasını sağlayın

Doğru kişilerin sizi bulabilmesi için en üst sıralarda yer alan anahtar kelimeleri ekleyin

En iyi SEO ajansı yazılımını iş akışlarınıza entegre ederek blog gönderilerini, haber bültenlerini ve hizmet sayfalarını optimize edin

💡 Profesyonel İpucu: Genel kayıtlar yerine sayfa özel kaynaklar kullanarak en iyi performans gösteren sayfalarınızı potansiyel müşteri çekici hale getirin. Standart kayıtlardan 3-5 kat daha fazla dönüşüm sağlayan şablonlar, kontrol listeleri veya mini kılavuzlar düşünün.

✅ Sosyal medyada aktif olun

6sense, B2B karar vericilerin %70'inin, tedarikçilerle iletişime geçmeden önce çevrimiçi olarak araştırma yaptığını bildiriyor. Şunları yapmayı unutmayın:

Profilinizi optimize edin: Şirket sayfalarınız, potansiyel müşterilerinizin karşılaştığı sorunlara çözüm gibi okunmalıdır

Stratejik olarak etkileşim kurun: Sayfadan sektör liderleri, iş sahipleri, müşteriler ve potansiyel müşterilerin gönderilerine yorum yapın (üst düzey çalışanların da kendi hesaplarından aynısını yapmasını sağlayın)

Değerli içerik paylaşın: Ticari müşteriler uzmanlara güvenir, bu nedenle içgörüler, başarı hikayeleri ve sektör trendlerini paylaşın

Ancak bir işi yürütürken sosyal medyayı yönetmek kolay değildir. Tereddüt etmeden, ClickUp'ın Sosyal Medya İçerik Planı Şablonu ile sosyal medya stratejinizi planlayın

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Sosyal Medya İçerik Planı Şablonu ile sosyal medya gönderilerini oluşturun, planlayın ve ölçün

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Başarının neye benzediğini tanımlayın: daha fazla etkileşim, marka bilinirliği veya tıklama sayısı

İlerlemenizi takip edin, böylece neyin işe yaradığını (ve neyin yaramadığını) öğrenin

Tutarlılık sağlamak için içerik takvimi ile gönderilerinizi planlayın

Görevleri atayın, son tarihleri belirleyin ve onayları izleyin, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın

İçeriği kolayca izlemek için İlerleme , Onay için bekliyor ve Yayınlandı gibi durumları kullanın

Her şeyi senkronize tutmak için platformlar, metin yazarları, tasarımcılar ve son teslim tarihleri gibi ayrıntıları ekleyin

✅ Misafir gönderileri ve düşünce liderliği içeriği yayınlayın

Potansiyel müşterilerin karşısına çıkın, çünkü şu anda bir sektör blogunu okuyor olup olmadıklarını asla bilemezsiniz. Müşterilerinizin bilgi almak için ziyaret ettiği tanınmış sitelere makaleler yazın.

Aşağıda, sunum yapabileceğiniz ve etkili içeriklere katkıda bulunabileceğiniz birkaç popüler site bulunmaktadır:

Kategori Misafir gönderim siteleri İş ve pazarlama Girişimci, Business 2 Community, HubSpot Blog, Sosyal Medya Denetçisi, MarketingProfs Teknoloji ve girişimler TechCrunch (Katkıcı Ağı), ReadWrite, VentureBeat, The Next Web (TNW), SitePoint Finans ve yatırım Investopedia, Forbes (Katkıcı Ağı), Money Crashers, The Motley Fool, NerdWallet Genel blog yazımı Medium (Çeşitli Yayınlar), LinkedIn Makaleleri, Quora Blogları, YourStory, Business.com

2. Güven oluşturun ve mevcut müşterileri değerlendirin

Yeni bir iş için en iyi güven kaynağı nedir, biliyor musunuz? Mevcut veya eski müşterileriniz.

Onlar sizin değerinizi ve yeteneklerinizi zaten biliyorlar ve ağları muhtemelen potansiyel müşterilerle doludur. İşte onların ağından yararlanmanın yolları:

✅ Bir tavsiye programı oluşturun

Müşterilerinize şu soruyu sorun: "Sektörünüzde hizmetlerimizi veya ürünlerimizi kimler kullanabilir?" Potansiyel müşterilere iletmeleri için kısa bir tanıtım e-postası hazırlamayı teklif edin veya sosyal medyada sizi ilgili kişiyle bağlantıya geçirmelerini isteyin.

Daha da önemlisi, indirimler, ücretsiz denemeler veya hizmetlere özel erişim gibi avantajlarla müşterilere sizinle iş yapmaları için bir neden sunun.

✅ Yeni yorumlar alın ve tanıtın

Bir iş sizi işe almak veya hizmetlerinizi kullanmak istiyorsa, size ulaşmadan önce çevrimiçi yorumlarınızı kontrol edecektir.

Google ve LinkedIn iş sayfalarınız boşsa, bu bir tehlike işaretidir ⛳. Mevcut müşterilerinizden kısa ve dürüst bir değerlendirme yazmalarını isteyin. Bu değerlendirmeleri web sitenize, tekliflerinize ve sosyal medya hesaplarınıza ekleyerek karar vericilerin dikkatini çekin.

💡 Profesyonel İpucu: Her üç ayda bir "Değerlendirme Günü" belirleyin ve takımınızın en iyi müşterileriyle 30 dakika boyunca kişisel olarak iletişime geçmesini sağlayın. Sadece değerlendirme istemek yerine, birlikte çalıştıkları belirli bir anı veya başarıyı paylaşmalarını isteyin. Bu tür samimi, nostalji tetikleyici mesajlar anlamlı gelir.

3. Ağınızı ve sektördeki varlığınızı genişletin

Daha fazla yüksek ücretli müşteri kazanmak için daha fazla insanla tanışmanıza gerek yok; sadece doğru insanlarla tanışmanız yeterli. İşte nasıl 👇

✅ Konferanslara ve etkinliklere katılın

Karar vericilerin ve sektördeki meslektaşlarınızın bulunduğu yerlere gidin. Bunlar büyük teknoloji etkinlikleri, ticaret fuarları, yerel ticaret odaları veya BNI grupları olabilir.

google aracılığıyla

*Ancak ortaya çıkmak yeterli değildir. Kiminle ve neden görüşmek istediğinizi net bir şekilde belirlemelisiniz. Ödevinizi yapın ve etkinlikten önce onlarla iletişime geçerek hızlı bir tanışma ayarlayın.

⏱️ Hatırlatıcı: Dizüstü bilgisayarınızda veya tabletinizde gösterebileceğiniz uygun bir şirket sunumu hazırlayın. Sektördeki rakiplerinizin karşılaştığı zorluklar hakkında düşünceli sorular sorun. Bir etkinlikte toplantı yaptığınız için, potansiyel müşterilerin sizi dinlemeye açık olma ihtimali yüksektir.

✅ Tamamlayıcı işlerle ortaklık kurun

Diyelim ki bir ofis temizlik işi yapıyorsunuz. Kapıları çalmak yerine, yerel bir ofis malzemeleri şirketiyle ortaklık kurun. Onlar zaten temiz çalışma alanlarına ihtiyaç duyan işlere satış yapıyor, neden birlikte çalışmayasınız?

Bir tavsiye ortaklığı kurun. Onlar yeni bir müşteri getirdiğinde, sizin hizmetlerinizi önerirler ve siz de onlar için aynısını yaparsınız. Herkes kazanır!

4. Yüksek değerli müşterilere odaklanın

Sektörünüzdeki her işi kovalamayın. Sunduğunuz ürüne veya hizmete ihtiyaç duyan potansiyel ticari müşterilere odaklanın.

Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:

✅ Satışlar için LinkedIn ve haberlere göz atın

LinkedIn Sales Navigator'da sektör, şirket boyutu ve role göre karar vericileri arayın. Bu araçla, yaklaşmak istediğiniz işleri ve anahtar personeli içeren hedefli bir liste oluşturabilirsiniz. Ayrıca, Crunchbase ve CB Insights'a giderek yakın zamanda finansman sağlayan veya genişleyen şirketleri tespit edin.

✅ İş ilanları panolarını ve potansiyel müşteri bulma platformlarını kullanın

Wellfound, Y Combinator ve Indeed gibi sektöre özel iş panolarını inceleyin. Bir iş, hizmetinizle ilgili bir rol için işe alım yapıyorsa, dış kaynak kullanımına açık olabilir.

Birçok sektörde, işletmelerin ticari projelerini yayınladıkları RFP (Teklif Talebi) panoları da bulunmaktadır. Bu panolar arasında RFP Database, FindRFP, FedHealthNet, Agency Spotter ve daha fazlası bulunmaktadır.

✅ Pazar raporlarını ve dizinleri kullanın

IBISWorld, Forrester Research, Clutch, Kompass ve Yellow Pages gibi sektör raporlarına ve dizinlerine bakarak, hizmetlerinize ihtiyaç duyabilecek büyüyen işleri belirleyin.

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla araç kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

5. E-posta ve ücretli reklamların erişim gücünden yararlanın

Bazen ideal müşterileri kazanmanın en iyi yolu, doğrudan onlara ulaşmaktır. Özetle

✅ E-posta ve soğuk iletişim

"Merhaba, XYZ hizmetleri sunuyoruz, sohbet edelim mi?" gibi genel e-postalar silinir. Gerçek sonuçlar (daha fazla yanıt, randevu ve kapalı anlaşmalar) istiyorsanız, açık ve kişiselleştirilmiş olmalısınız. Ancak bundan önce, yüksek kaliteli bir e-posta listesi oluşturun:

LinkedIn Sales Navigator'ı kullanarak hedef sektörünüzdeki karar vericileri bulun (örneğin: orta ölçekli imalat firmalarındaki CEO'lar, pazarlama direktörleri veya satın alma yöneticileri)

Hunter.io, Snov.io veya Apollo.io gibi araçları kullanarak doğrulanmış e-postaları alın. Bu araçlar, kişilerinizi doğru ve güncel tutar ve spam kutusuna düşme olasılığını azaltır

Ardından, e-postayı yazmak için biraz zaman ayırın.

Kişiselleştirilmiş bir konu satırı ile başlayın (örneğin, "[İsim], [Şirket Adı]'nın gelirini artırmasına yardımcı olacak hızlı bir fikir").

Araştırmaya dayalı, onların işini anladığınızı gösteren bir cümle ile başlayın (örneğin, "[Şirket Adı]'nın İngiltere'ye genişlediğini gördüm. Bu aşamada birçok şirket [zorluk] ile mücadele ediyor. ").

Satış konuşması yapmak yerine, hemen değer sunun: bir vaka çalışması, yararlı bir ipucu veya ücretsiz bir kaynak paylaşın. Son olarak, CTA'nızı basit tutun: "Bunu 15 dakikalık hızlı bir sohbetle paylaşmak isterim. Önümüzdeki Salı uygun mu?"

🔎 Profesyonel İpucu: Sektörünüze ve hedef kitlenize bağlı olarak 2-4 haftalık bir e-posta hunisi oluşturun. 4 e-postalık bir dizi, iyi bir başlangıç noktasıdır: 1️⃣ 1. Gün: İlk iletişim (Kişiselleştirilmiş, değer odaklı e-posta) 2️⃣ 4-6. Gün: Takip 1 (Hatırlatıcı + ekstra değer) 3️⃣ 9-12. Gün: Takip 2 (İtirazları ele alın, değeri pekiştirin) 4️⃣ 15-20. Gün: Son takip (Ayrılık e-postası, kapıyı açık bırakma)

✅ Ücretli reklamlar yayınlayın

Ücretli reklamcılık güçlü bir araçtır, ancak özel bir bütçe ve stratejik bir yaklaşım gerektirir (sonuçta söz konusu olan gerçek paradır).

Aşağıdaki kanalleri kullanabilirsiniz:

LinkedIn reklamları: İş unvanı, kıdem, sektör ve şirket boyutuna göre karar vericilere ulaşın

Google PPC: Alıcıların aktif olarak arama yaptığı, satın alma niyeti yüksek, sektöre özgü anahtar kelimelere teklif verin (örneğin, sadece "lead oluşturma" yerine "en iyi B2B lead oluşturma ajansı")

Yeniden hedefleme reklamları: Fiyatlandırma veya vaka çalışmaları gibi anahtar sayfalarıyla etkileşim kuran ziyaretçilerden özel kitleler oluşturun

Gerçek şu ki, uygun bir sisteminiz yoksa müşteri bulmak ve yönetmek çok zor olabilir. Birden fazla platformda e-postaları, takipleri ve potansiyel müşterileri izlemek, hayal kırıklığına uğramanın garantili yoludur

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'a girin. 💁

Satış, pazarlama ve CRM çabalarınızı düzenleyin ve optimize edin

Müşteri proje yönetimi için bir araç, izleme için başka bir araç, işbirliği için başka bir araç. Bu, sekmeler arasında tıklamalarla ve asıl dikkat edilmesi gerekenleri gözden kaçırarak sonsuz bir döngüye girmeye benzemiyor mu? İşte tam da bu noktada, her şeyi tek bir yerde toplayan bir uygulamaya ihtiyacınız var!

Öncelikle, bu boru hattını doldurmak ve gerçek büyümeyi sağlamak için doğru kitleyi çeken, etkileşime geçiren ve dönüştüren bir pazarlama motoruna ihtiyacınız var.

ClickUp for Marketing, takımınıza stratejiler oluşturmak, yürütmek ve optimize etmek için merkezi bir hub sağlar. Bu pazarlama aracı, kampanya planlamadan içerik yönetimine, performans izlemeden takım işbirliğine kadar her adımı kolaylaştırır.

ClickUp Pazarlama Takımı çözümü ile tüm pazarlama girişimlerini tek bir görünümde tutun

Bununla şunları yapabilirsiniz:

Pazarlama yol haritaları oluşturun, belirli büyüme hedefleri belirleyin ve kampanya zaman çizelgelerini net bir şekilde takip edin

ClickUp Beyaz Tahtaları , Düzeltme araçları ve daha fazlasıyla takımları bir araya getirin, beyin fırtınasından uygulamaya kadar herkesin uyumlu çalışmasını sağlayın

Etkileşimli gösterge panelleriyle KPI'ları izleyin, kampanya başarısını ölçün ve stratejileri ayarlayın

Dahası var! ClickUp, zamandan tasarruf etmenizi sağlayan 1000'den fazla şablon içeren bir kütüphaneye sahiptir. Bunlar arasında, ClickUp'ın Pazarlama Eylem Planı Şablonu 'nı kullanarak, özelleştirilebilir kampanya izleyicileri, içerik takvimleri ve kullanıma hazır potansiyel müşteri oluşturma iş akışlarından faydalanabilirsiniz.

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Pazarlama Eylem Planı Şablonu ile pazarlama çabalarınızı doğru şekilde odaklayın

Bu şablon size şunları sağlar:

Görev durumlarını "Bloklandı", "İptal edildi", "Tamamlandı", "İlerleme kaydedildi" ve "Planlandı" gibi ayarlayın

Özel öznitelikler (ör. "Çıktı", "Atanan Takım", "Dosyalar", "Hedefler") ekleyerek anahtar ayrıntıları izleyin ve ilerlemeyi takip edin

Etiket, hedef, bağımlılık uyarıları ve e-posta entegrasyonu ile pazarlama eylem planlarını izleyin

Pazarlama çabalarınız potansiyel müşteriler getirmeye başladığında, bir sonraki adım onları sadık müşterilere dönüştürmektir. Ve buna başlamak için ClickUp for Sales'tan daha iyi bir yol olabilir mi? Bu sağlam proje yönetimi çözümüyle bir daha asla yüksek değerli anlaşmaları kaçırmayın.

ClickUp Sales ile satış izlemede tahminlere son verin

📌 Örneğin, satış sürecinizin her aşamasına göre görevleri otomatik olarak atayabilirsiniz. Bir potansiyel müşteri harekete geçtiğinde (örneğin, bir e-postaya yanıt verdiğinde veya bir teklif indirdiğinde) durum güncellemelerini tetikleyebilirsiniz. Ayrıca, yüksek değerli potansiyel müşterilere öncelik verebilirsiniz, böylece takımınız bir sonraki adımda nereye odaklanacağını bilir!

Daha da iyisi, ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak kodsuz gösterge panelleri oluşturun ve iş akışınıza daha fazla görünürlük katın. Bunlar, anlaşma kapanış oranları, bir anlaşmayı kapatmak için gereken ortalama süre ve daha fazlasını içeren gelişmiş görsel grafiklerle dönüşüm eğilimlerinin üst düzey bir görünümünü sunar

Ayrıca, bireysel ve takım performansını izleyebilir, kimin satışları kapattığını ve nerede iyileştirmeler yapılması gerektiğini anlayabilirsiniz.

Potansiyel müşterileri ömür boyu müşterilere dönüştürün

ClickUp'ın CRM Proje Yönetimi çözümü ile satış sürecinizi takip etmek için bir düzine araca ihtiyacınız yok. Her şey (iletişim bilgileri, anlaşmalar, müşteri notları ve e-postalar) tek bir yerde düzenli bir şekilde organize edilir.

ClickUp CRM ile müşteri ilişkilerinizi düzenli, aranabilir ve erişilebilir hale getirin

Kısacası, 👇

👀 Görsel satış boru hattı: Potansiyel müşterileri, anlaşmaları ve müşteri etkileşimlerini size uygun bir şekilde izleyin. Her şeyi bir bakışta görebilmek için birden fazla görünüm (Kanban, Liste, Tablo vb.) arasından seçim yapın

📊 Canlı gösterge panelleri: Müşteri yaşam boyu değeri, anlaşma boyutları ve satış eğilimleri gibi önemli metrikleri (hepsi gerçek zamanlı olarak) kuşbakışı görünümünde görüntüleyin

📧 E-posta entegrasyonu: E-postalarınızı doğrudan ClickUp ile senkronize edin, böylece takımınız geçmiş konuşmaları görebilir, takip işlemlerinde işbirliği yapabilir ve her şeyi işinizin olduğu yerde tutabilir

📂 Hesap ve anlaşma yönetimi: ClickUp Özel Alanlar ve iş akışları ile müşteri bilgilerini düzenleyin, siparişleri izleyin ve satış hunilerini yönetin

Böylece CRM'nizi kurmuş olursunuz; potansiyel müşteriler düzenlenir, anlaşmalar izlenir ve müşteri ilişkileri sorunsuz bir şekilde yürür.

Uygun sistemlerle müşteri kazanımını basitleştirin

Pazarlama, operasyonlar ve müşteri desteği, potansiyel müşterileri uzun vadeli ortaklara dönüştürmeye katkıda bulunur. Ancak, takımlar birbirinden bağımsız araçlar kullandığında bilgiler kaybolur, son teslim tarihleri kaçar ve tüm süreç yavaşlar.

Müşteri kazanım sürecinin her adımını düzenlemek için ClickUp Görevlerini kullanın. Potansiyel müşterileri yönetin, takip görevleri atayın ve hareket halindeyken son tarihler belirleyin. Örneğin, Takım A'ya potansiyel müşteri listeleri oluşturma görevini atayın, Takım B ise huninin ikinci aşamasında elde edilen potansiyel müşterileri beslesin.

ClickUp Görevleri ile görevleri atayın, satış ilerlemesini izleyin ve daha fazlasını yapın

Daha fazla verimlilik mi istiyorsunuz? Takımların zamanlarını etkili bir şekilde kullanıp kullanmadığını anlamak için ClickUp Zaman Takibi'ni kullanın. Satış görüşmelerinden teklif hazırlamaya kadar, çabaların nereye harcandığını görün ve süreçleri optimize edin.

Müşteri sunumlarını zahmetsizce oluşturun, düzenleyin ve paylaşın

Zengin biçimlendirme, hızlı eğik çizgi komutları ile düzenleme ve ClickUp Belgeleri'nde düğmeler, afişler, kod blokları ve bileşenler ekleme

Takımların, karşılıklı yazışmalar yapmadan sunumlar oluşturmak, geliştirmek ve paylaşmak için bir yönteme ihtiyacı olduğu yadsınamaz. ClickUp Belgeleri tam da bunu yapar!

Müşteri teklifleri, satış sunumları ve tanıtım materyalleri oluşturmak için hızlı ve organize bir yönteme ihtiyaç duyan takımlar için tasarlanmıştır. Size şu konularda yardımcı olabilir:

Önceden tasarlanmış şablonlarla yapılandırılmış teklifler oluşturun

Sürüm çakışmaları olmadan takımınızla gerçek zamanlı olarak çalışın

Tüm müşteri belgelerini, toplantı notlarını ve referansları tek bir merkezde saklayın

Bir bağlantı aracılığıyla anında paylaşın (artık eski ek dosyaları göndermenize gerek yok)

Ancak sıfırdan başlamak zor geliyorsa, ClickUp Brain sizi anında harekete geçirir. İster proje teklifi, ister satış konuşması, ister sözleşme yenileme ihtiyacınız olsun, Brain sizin için hazırlar.

Örneğin, Brain'e "E-ticaret girişimlerini hedefleyen bir marka ajansı için ikna edici bir satış konuşması yazın. Görsel kimlik, ürün ambalajlama ve sosyal medya markalaşma alanlarındaki uzmanlığınızı vurgulayın. Profesyonel ancak ilgi çekici bir metin yazın" gibi bir komut verebilirsiniz

Buna yanıt olarak şunlar ortaya çıkıyor:

ClickUp Brain ile içerik oluşturmayı hızlandırın ve kampanyalarınızda marka tutarlılığını sağlayın

ClickUp Otomasyonları ile bu süreç daha da kolaylaşır. Sunum veya sözleşme oluşturma işlemini tamamladığınızda, ClickUp'ta bir "ne zaman-ne zaman" otomasyonu ayarlayarak, onay için müşteriye veya inceleme için takım arkadaşınıza gönderin.

Ticari Müşteriler Kazanmada Zorlukların Üstesinden Gelmek

Satış stratejilerinizde tüm müşteri kazanma stratejileri olsa bile, bu anlaşmaları sonuçlandırmak kolay bir iş değildir. SuperOffice, satış sürecinin en zor aşamasının %80'i için potansiyel müşteri bulma olduğunu, bunu %44 ile potansiyel müşterileri değerlendirme ve %24 ile anlaşmaları sonuçlandırma izlediğini bildiriyor.

Peki, ticari müşteriler kazanmaya çalışırken karşılaşabileceğiniz en büyük zorluklar nelerdir?

1. Satış döngüleriniz hiç bitmeyecekmiş gibi mi geliyor?

Küçük anlaşmalardan farklı olarak, ticari müşteriler birden fazla onay aşamasından, bütçe incelemelerinden ve bazen tüm mali döngülerden geçer.

🎯 Çözüm: Onay sürecini erken belirleyin — "Bunu başka kimlerin imzalaması gerekiyor?" diye sorun. Ayrıca, sınırlı süreli fiyatlandırma, öncelikli kayıt veya hızlı işlem için özel eklentiler sunarak aciliyet yaratın.

2. Köklü satıcılar pazarı ele geçirmiş durumda

Birçok ticari müşteri, mevcut ürün veya hizmet sağlayıcılarıyla uzun süreli ilişkiler içindedir. Memnun olmasalar bile, geçiş yapmak zahmetli bir iş gibi gelir.

🎯 Çözüm: Kendinizi, onların görmezden gelemeyeceği bir alternatif olarak konumlandırın. Büyük tedarikçilerinin sunamadığı daha hızlı teslimat süreleri veya özel bir yaklaşım sunabilir misiniz? Bu farklılıkları vurgulayın. Algıladıkları riski azaltmak için bir pilot proje veya deneme sürümü sunun.

3. Teklif aşamasında takılıp kalıyorsunuz

Harika görüşmeler yaptınız ve onlar sizden bir teklif istedi, ancak teklifi gönderdiğinizde işler durdu. Belki fiyat konusunda pazarlık yapıyorlar, karar vermeyi erteliyorlar veya tamamen yanıt vermeyi kestiler.

🎯 Çözüm: Teklifi göndermeden önce, müşterinin ilerlemeye hazır olduğunu ve kalan endişelerini önceden giderdiğinizi doğrulayın. Tekliflerinizi eylem odaklı hale getirin. Sadece hizmetlerin listesini vermek yerine, vaka çalışmaları, sosyal kanıtlar ve net bir son tarih ekleyin.

Uzun Vadeli Müşteri İlişkileri Kurmak

Ticari müşteriler kazanmanıza ve olumlu sonuçlar elde etmenize yardımcı olacak bir sistem buldunuz. Peki şimdi ne olacak? Müşteri yönetimi! Bu işi ne kadar iyi yaparsanız, o kadar çok tavsiye alır ve sürdürülebilir bir büyüme elde edersiniz. Yapılacaklar:

1. Müşterilerin ilgisini canlı tutmak için düzenli olarak kontrol edin

Tek bir kötü deneyim bile müşterinin güvenini sarsabilir, bu nedenle sözleşmenin ötesine geçin. Güçlü bir oryantasyon sistemi, sorguları proaktif bir şekilde ele alırken ürün veya hizmetinizi ayrıntılı bir şekilde tanıtmanıza yardımcı olur.

Başlamak için ClickUp'ın Müşteri Başarısı Şablonunu kullanın. Tüm müşteri ile ilgili ayrıntıları merkezileştirerek ilerlemeyi izleyebilir, anahtar kazanımları ve endişeleri belgeleyebilir ve düzenli güncellemeleri kolaylaştırabilirsiniz.

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Müşteri Başarısı Şablonu ile müşteri hesaplarını yönetin veya yeni müşterileri sisteme ekleyin

💡 Profesyonel İpucu: Haftalık kontrol, aylık raporlar veya üç aylık incelemeler gibi sektörünüze ve sözleşme döngünüze göre bir iletişim ritmi belirleyin. Gerekirse, önceden hazırlanmış müşteri yönetimi şablonlarını kullanın.

2. İşe yarayan bir geri bildirim döngüsü oluşturun

Ölçmediğiniz şeyi iyileştiremezsiniz. Bu nedenle, geri bildirim toplamak müşteri iletişimi için çok önemlidir. Neyin işe yaradığını ve müşterinizin daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğu alanları anlamanıza yardımcı olur.

İlk olarak, ClickUp Formlarını kullanarak müşterilerin ihtiyaçlarını anında belirleyin, çözüm taleplerini yönlendirin ve geri bildirimlerin eyleme dönüştüğünden emin olun.

ClickUp Formları ile müşteri geri bildirimlerini toplama sürecini kolaylaştırın

ClickUp Formları, koşul mantığı ile müşteri yanıtlarına göre soruları ayarlayarak, formların doldurulmasını kolaylaştırır ve ilgili bilgilerin daha iyi derlenmesini sağlar.

Formlar gönderildikten sonra, kolayca görevlere dönüştürülebilir ve daha fazla işlem için doğru takım üyelerine atanabilir.

Eskiden, projeleri takımımıza teslim etmek, görevler oluşturmak ve bağlantıları yapıştırmak gibi rutin işleri manuel olarak yapmak için fazladan saatler harcardık. Artık bu zamanı, plan yapmak ve takımın iş akışlarının daha fazlasını ClickUp'a taşımak için kullanıyoruz.

Eskiden, projeleri takımımıza teslim etmek, görevler oluşturmak ve bağlantıları yapıştırmak gibi rutin işleri manuel olarak yapmak için fazladan saatler harcardık. Artık bu zamanı, plan yapmak ve takımın iş akışlarının daha fazlasını ClickUp'a taşımak için kullanıyoruz.

3. Şablonları kullanarak müşteri etkileşimlerini basitleştirin

İlişkileri sürdürürken her zaman tekerleği yeniden icat etmenize veya aşırı yaratıcı şeyler geliştirmenize gerek yoktur. Bazen, denenmiş ve test edilmiş müşteri elde tutma stratejilerini ve şablonlarını takip etmek yardımcı olabilir.

Örneğin, geri bildirim toplama. Geri bildirim sürecini sıfırdan kurmak istemiyorsanız, ClickUp'ın Geri Bildirim Formu Şablonuna göz atın. Özelleştirilebilir alanlar, derecelendirme ölçekleri ve açık uçlu sorularla anketleri belirli müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlayın.

ClickUp ile Yeni Ticari Müşteriler Kazanın

Satış döngülerinin uzunluğu, rekabetin sertliği ve bütçelerin hızla küçülmesi göz önüne alındığında, yeni ticari müşteriler kazanma konusunda endişelenmeniz çok doğal.

İş için hepsi bir arada uygulama olan ClickUp, satış faaliyetlerinizi verimli bir şekilde iyileştirmenize, potansiyel müşterileri izlemenize ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmanıza yardımcı olur. Tüm satış faaliyetlerini merkezileştirerek, sizin ve takımınızın düzenli (ve tutarlı) çalışmasını kolaylaştırır.

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