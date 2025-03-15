Kolaylaştırılmış Proje Yönetimi için En İyi 10 Rocketlane Alternatifi

Rocketlane, müşteri kazanımı ve uygulama projelerinin yürütülmesi ile tanınan bir proje yönetimi aracıdır. İş akışı otomasyonunu, işbirliğini ve proje izlemeyi optimize ederek takımların yapılandırılmış hizmet sunumunu yönetmesine yardımcı olur.

Ancak Rocketlane, proje iş akışlarını entegre etmesine rağmen, daha geniş PM araçlarına kıyasla derin özelleştirme ve esnek kaynak yönetimi özelliklerinden yoksundur. Ayrıca, fiyatlandırması küçük takımlar ve işletmeler için maliyetli olabilir.

İşte, müşterileri kazanmanıza ve projeleri daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak 10 Rocketlane rakibi.

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi Rocketlane alternatifleri: ✅ ClickUp (Müşteri katılımını kolaylaştırmak için en iyisi) ✅ GUIDEcx (Otomatik müşteri kazanma proje yönetimi için en iyisi) ✅ Asana (Esnek proje izleme ve iş akışı otomasyonu için en iyisi) ✅ monday. com (Özelleştirilebilir iş akışlarıyla görsel proje yönetimi için en iyisi) ✅ Smartsheet (Hesap tablosu tarzı proje planlama ve otomasyon için en iyisi) ✅ Wrike (Gerçek zamanlı işbirliği ile karmaşık projeleri yönetmek için en iyisi) ✅ Teamwork. com (Zaman takibi ile müşteri odaklı proje yönetimi için en iyisi) ✅ Scoro (Hepsi bir arada proje ve finans yönetimi için en iyisi) ✅ Nifty (Proje yönetimini takım iletişimi ile birleştirmek için en iyisi) ✅ Kantata (Kaynak planlama ve proje finansmanı için en iyisi)

Rocketlane'in alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Rocketlane'e alternatif ararken, sadece müşteri kazanımını destekleyen araçları aramayın. Kapsamlı olun ve uzun vadeli verimlilik sağlamak için aşağıdaki hususlara odaklanın:

Kullanıcı dostu arayüz: Kullanımı ve gezinmesi kolay bir araç tercih edin. Bu, çalışanlarınızın işe alım sürecini basitleştirmenize olanak tanır

Ş Akışı otomasyonu özellikleri: Aracın görev atamaları, hatırlatıcılar, onaylar vb. gibi Aracın görev atamaları, hatırlatıcılar, onaylar vb. gibi iş akışlarını otomatikleştirmenize izin verip vermediğini kontrol edin. Yinelenen süreçleri standartlaştırmak için şablonlar sağlıyorsa bu bir artıdır

Görev yönetimi yetenekleri: Görünümler, görev bağımlılıkları ve dönüm noktaları gibi yerleşik özelliklere sahip bir araç seçin. Bu, hizmet sunumlarını daha kapsamlı bir şekilde yönetmenize yardımcı olacaktır

Kaynak ve zaman izleme yetenekleri: Faturalandırılabilir saatler için yerleşik veya entegre zaman takibi sunan bir araç seçin. İş yükü yönetimi özellikleri içeriyorsa büyük bir artıdır

Raporlama ve analiz: Proje karlılığı ve kaynak kullanımı gibi verileri izleyen ve kaydeden bir araç arayın. Ayrıca, yeni kullanıcıların işe alımı, kullanıcı davranışları vb. hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan gösterge panelleri sunup sunmadığını da kontrol edin

Üçüncü taraf entegrasyonlar: CRM, faturalandırma ve iletişim gibi sektörün vazgeçilmez araçlarıyla entegre olan bir araç seçin. Ayrıca, hem web tarayıcılarından hem de mobil cihazlardan erişilebilir olup olmadığını kontrol edin

Ölçeklenebilir fiyatlandırma: Ölçeklenebilir fiyatlandırma planları sunan ve hem küçük takımların hem de kurumsal düzeydeki iş ihtiyaçlarına uyum sağlayan bir araca öncelik verin

En İyi 10 Rocketlane Alternatifi

Hızlı bir başlangıç deneyimi sunmak, müşteri ile yüz yüze çalışan tüm işler için çok önemlidir. Araştırmalara göre, potansiyel müşterilerin %74'ü başlangıç süreci karmaşıksa başka çözümlere geçmekten çekinmez!

Rocketlane bu konuda yardımcı olsa da, aracın kullanımı ve uygulanması zordur. Bu nedenle, proje başarısı için Rocketlane'e en iyi 10 alternatifi sizlere sunuyoruz!

1. ClickUp (Müşteri katılımını kolaylaştırmak için en iyisi)

ClickUp Proje Yönetimi Çözümü ile görevlerinizi, belgelerinizi ve iletişiminizi tek bir yerden yönetin

ClickUp Proje Yönetimi Çözümü, Rocketlane alternatifleri arasında çok yönlü bir çözümdür! İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, bir dizi gelişmiş ancak kullanımı kolay özellik sunar; minimum çabayla ve maksimum verimlilikle müşteri kazanımının her yönünü kolaylaştırır.

Her ClickUp özelliği, AI, yani ClickUp Brain tarafından desteklenmektedir. Adından da anlaşılacağı gibi, Brain sizi ClickUp'taki her şeyle (belgeler, görevler, otomasyonlar) bağlantıya geçirir!

Ancak ClickUp'ın yapay zekası, basit otomasyonun çok ötesine geçerek onu güçlü bir proje yönetimi aracına dönüştürür.

Görevleri yapılandırarak, son tarihleri ayarlayarak ve bağımlılıkları önererek kapsamlı müşteri onboarding akışları ve proje yaşam döngüleri oluşturmanıza ve bunları iyileştirmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, hatırlatıcılar ve durum güncellemeleri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek verimli iş akışları oluşturmanıza olanak tanır.

ClickUp'ın CRM Şablonu kullanarak müşterileri sisteme alın ve müşteri bilgilerini merkezileştirin

Müşterileriniz başarıyla sisteme dahil edildikten sonra, yapay zeka destekli görev yönetimi devreye girer. Yapay zeka, sisteme dahil etme bilgilerine göre sizin için görevler ve eylem öğeleri oluşturur, karmaşık bilgileri eyleme geçirilebilir adımlara dönüştürür.

ClickUp'ta AI destekli Özel Alanlar ile kolayca görevler oluşturun

Pipeline'da çok fazla proje mi var? ClickUp ile projeleri Alanlar, Klasörler, Listeler, Görevler ve Alt Görevler dahil olmak üzere net bir hiyerarşi içinde düzenleyebilirsiniz. Kontrol listeleri, alt görevler ve Özel Alanlar aracılığıyla ayrıntılı izleme sağlar

ClickUp Görevleri ile görevler oluşturun ve atayın, öncelikleri belirleyin ve son tarihleri ayarlayın

Ayrıca, 100'den fazla özelleştirilebilir otomasyon şablonu ve 35'ten fazla ClickApp ile iş akışı süreçlerini daha da optimize edebilir ve e-posta proje yönetimi dahil olmak üzere size özel bir proje yönetimi deneyimi yaşayabilirsiniz. Müşteri e-postalarını anında izlenebilir görevlere dönüştürdüğünüzü hayal edin. ClickUp ile bu mümkün!

ClickUp, proje yönetimini kolaylaştırmak için 100'den fazla şablon da sunar. Müşteri kazanımı için özellikle yararlı olan şablon ise ClickUp Proje Yönetimi Şablonu!

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Proje Yönetimi Şablonu ile müşteri kazanma sürecinin her adımını kolaylaştırın

Bu şablonu kullanarak, tüm oryantasyon sürecini daha küçük adımlara bölün. Bu, prosedürü kolaylaştırmanıza ve farklı rol ve sorumlulukları belirlemenize yardımcı olur. Ayrıca, bir müşteri bir adımı tamamladığında, sizi ve takımınızı oryantasyon süreci hakkında bilgilendirmek için hatırlatıcılar gönderir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, geniş özellik yelpazesi nedeniyle bu aracı genellikle karmaşık bulur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Doğrulanmış kullanıcılarımızdan birinin yorumları şöyle:

ClickUp, karşılaştığım EN İYİ Proje Yönetimi, Gösterge Paneli, CRM + Ölçeklendirme Sistemi! Her gün 500 bin ila milyon dolarlık iş sürecinde iş geliştirmeye odaklanmamı ve önceliklerimi belirlememi sağlayarak yüzlerce, hatta binlerce saat kazanmama yardımcı oldu. Şimdi dönüşümleri ve sonuçları izlemek için geçiş yapıyoruz! ClickUp'ı SEVİYORUM!

ClickUp, karşılaştığım EN İYİ Proje Yönetimi, Gösterge Paneli, CRM + Ölçeklendirme Sistemidir! Günlük 500 bin ila milyon dolarlık iş geliştirme sürecinde yüzlerce, hatta binlerce saat tasarruf etmeme, önceliklerimi belirlememe ve odaklanmama yardımcı oldu. Şimdi dönüşümleri ve sonuçları izlemek için geçiş yapıyoruz! ClickUp'ı SEVİYORUM!

🔍 Biliyor muydunuz? Verimli bir işe alım süreci olmayan şirketlerin müşteri başına destek maliyetleri %47 daha yüksektir! 😱

2. GUIDEcx (Otomatik müşteri kazanma proje yönetimi için en iyisi)

gUIDEcx aracılığıyla

GUIDEcx, tüm müşteri kabul sürecini otomatikleştiren bir yazılımdır. Sezgisel, müşteri odaklı bir proje portalı ile ekibinizin müşterilerle doğrudan işbirliği yapmasını sağlar. Böylece, kabul zaman çizelgesini görselleştirebilir, bekleyen görevleri izleyebilir, dönüm noktalarını gözden geçirebilir ve müşterilerle tek bir yerden bağlantı kurabilirsiniz.

Bunun dışında GUIDEcx, kapsamlı bir deneyim için temel proje, görev ve ş Akışı yönetimini de destekler. Erişilebilirlik açısından platformun kullanımı kolaydır ve özellikle küçük takımlar için uygundur.

GUIDEcx'in en iyi özellikleri

İlerleme gösterge panelleriyle dinamik proje görünürlüğü sağlayın

Yerleşik analiz ve raporlama ile müşteri kazanım başarısını izleyin

Farklı sektörler için özelleştirilebilir oryantasyon şablonları sunun

HubSpot, Salesforce ve Slack gibi yazılımlarla entegre edin

GUIDEcx sınırlamaları

Onboarding'in ötesinde gelişmiş proje yönetimi özellikleri yoktur

Öncelikle iç operasyonlara değil, müşteri ile yüz yüze çalışan takımlara odaklanır

GUIDEcx fiyatlandırması

Başlangıç: Özel fiyatlandırma

Premium: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş: Özel fiyatlandırma

GUIDEcx puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (450 yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

⏩ Daha fazla bilgi: Yazılım Proje Yönetimi En İyi Uygulamaları: Başarı için İpuçları

3. Asana (Esnek proje izleme ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana, müşteri kazanımı için mükemmel bir seçim olmayabilir, ancak kesinlikle yardımcı olacaktır.

Bu bulut tabanlı platform, iki açıdan öne çıkıyor: işbirliği ve görev izleme. Tek bir paylaşılan merkez sayesinde, siz ve takım üyeleriniz görevleri listeleyip düzenleyerek proje zaman çizelgelerinden haberdar olabilirsiniz. Önemli bir gelişme olduğunda, herkesi bilgilendirmek için hatırlatıcıları otomatikleştirin. Bu özellikler, takımınızın daha etkili bir şekilde bağlantı kurmasına ve sorunsuz bir müşteri kazanma süreci oluşturmasına yardımcı olur.

Asana'nın en iyi özellikleri

Liste, pano ve zaman çizelgesi görünümlerinde görev ve proje izleme desteği

İlerleme izleme ve bağımlılıklar ile hedef belirlemeyi mümkün kılın

Yorumlar, bahsetmeler ve dosya paylaşımı ile canlı takım koordinasyonu sağlayın

Slack, Google Drive ve Jira dahil 300'den fazla uygulama ile entegre edin

Asana sınırlamaları

Ücretsiz ve düşük seviyeli planlarda otomasyon kurallarını sınırlar

Bütçe izleme ve faturalandırma için harici entegrasyonlar gerektirir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç: 10,99 $/ay kullanıcı başına

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Asana'nın arayüzü kullanımı kolay ve sezgiseldir, bu da platformda gezinmeyi ve belirli görevleri gerçekleştirmeyi kolaylaştırır. Çok çeşitli işlevler: görevler oluşturabilir ve atayabilir, görevlerin ilerlemesini izleyebilir, takımlar halinde işbirliği yapabilir ve takım üyeleriyle iletişim kurabilirsiniz. Bu, onu çeşitli proje türleri için son derece çok yönlü ve kullanışlı bir araç haline getirir.

Asana'nın arayüzü kullanımı kolay ve sezgiseldir, bu da platformda gezinmeyi ve belirli görevleri gerçekleştirmeyi kolaylaştırır. Çok çeşitli işlevler: görevler oluşturabilir ve atayabilir, görevlerin ilerlemesini izleyebilir, takımlar halinde işbirliği yapabilir ve takım üyeleriyle iletişim kurabilirsiniz. Bu, onu çeşitli proje türleri için son derece çok yönlü ve kullanışlı bir araç haline getirir.

📚 Ayrıca okuyun: Proje Yönetimi için En İyi Asana Alternatifleri ve Rakipleri

4. monday. com (Özelleştirilebilir iş akışları ile görsel proje yönetimi için en iyisi)

Görev yönetimini kolaylaştıran bir başka yazılım olan monday.com, birden fazla müşteri onboarding sürecini etkin bir şekilde yönetmekte zorlanan takımlar için uygundur.

Özel gösterge panelleriyle, her bir onboarding sürecinin her adımını bir bakışta görselleştirin — 50'den fazla şekilde. Tekrarlanan adımlar varsa, bunları standartlaştırarak ş Akışını daha verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.

Hepsi bu kadar değil — monday.com, yeni çalışanların işe alım sürecinin durumunu değerlendirmede yardımcı olan eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar. Böylece, herhangi bir sorun varsa, takımınız sorunu derhal çözmek için harekete geçebilir.

monday. com en iyi özellikler

Birden fazla panoyu birbirine bağlayan gösterge panelleri oluşturun ve çeşitli bileşenler aracılığıyla üst düzey raporlar sunun

Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saat izleme özelliğine sahip yerleşik zaman takibi kullanın

Sorunsuz takım işbirliği için dosya paylaşımı, yorumlar ve bahsetmeler dahil edin

200'den fazla şablona erişerek, belirli takım gereksinimlerine göre projeleri ve iş akışlarını hızlıca ayarlayın

monday. com sınırlamaları

İş akışlarını özel ihtiyaçlara göre özelleştirmek için ilk kurulum süresi gerekir

Özel sektörler için daha az sayıda hazır şablon sunar

monday. com fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: Aylık 12 $/koltuk

Standart: Aylık 14 $/koltuk

Pro: Koltuk başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.400+ yorum)

5. Smartsheet (Hesap tablosu tarzı proje planlama ve otomasyon için en iyisi)

smartsheet aracılığıyla

Smartsheet, hizmetleri daha verimli bir şekilde sunmak için tüm temel araçları ve özellikleri bir araya getiren, elektronik tablo tarzı bir proje yönetimi yazılımıdır.

Bu Rocketlane alternatifi, yapılandırılmış proje planlama, gelecek için kaynak yönetimi ve teslimat zaman çizelgelerini tahmin etmek için Gantt, takvim ve Kanban görünümlerini destekler. Canlı işbirliği, sizin ve ekibinizin bağlantı kurmasını ve her projenin durumunu takip etmesini sağlar. Bunun yanı sıra, Smartsheet'in iş akışı otomasyon özelliği de sezgiseldir ve her yeni kullanıcının sisteme alışma sürecini kolaylaştırır.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Belge ve görev onayları için yerleşik onay iş akışlarını kullanın

Pivot tablolar ve dinamik gösterge panelleri ile gelişmiş raporlama elde edin

Kurumsal düzeyde güvenlik kontrolleri ve erişim izinleri ile çalışın

Kaynak yönetimi araçlarıyla takım iş yüklerini dağıtın ve izleyin

Smartsheet sınırlamaları

Arayüzü çok kullanıcı dostu değildir ve elektronik tablolar ve formüllerle aşina olmayan proje yöneticileri için karmaşık gelebilir

Kapsamlı çapraz referanslar içeren büyük veri kümeleriyle yavaşlar

Smartsheet fiyatlandırması

Pro: Üye başına aylık 12 ABD doları

İş: Üye başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş İş Yönetimi: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (18.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Smartsheet hakkında ne diyor?

Genel olarak çok iyi bir deneyim. Birçok kişinin anlık olarak güncel kalması için kullanabileceği harika bir araç. Resimleri, notları, son teslim tarihlerini ve çok daha fazlasını takip eder.

Genel olarak çok iyi bir deneyim. Birçok kişinin anlık olarak güncel kalması için kullanabileceği harika bir araç. Resimleri, notları, son teslim tarihlerini ve çok daha fazlasını takip eder.

⏩ Daha fazla bilgi: Proje Yönetimi için En İyi Smartsheet Alternatifleri ve Rakipleri

6. Wrike (Gerçek zamanlı işbirliği ile karmaşık projeleri yönetmek için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Karmaşık projeleri ve yeni çalışanların işe alımını uzaktan yönetmek için bir yazılım mı arıyorsunuz? Wrike'ın canlı işbirliği özellikleri, dağıtılmış takımınızın sohbet, yorum ve belgeler üzerinde işbirliği yaparak daha etkili bir şekilde koordinasyon sağlamasına olanak tanır.

360 derece görselleştirme özelliği, hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamak için sürecin her adımını yansıtır ve gerçek zamanlı gösterge panelleri anında eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar. En iyi yanı nedir? Wrike'ı web tarayıcınızda veya mobil uygulama olarak kullanarak hareket halindeyken güncellemeler ve bildirimler alabilirsiniz!

Wrike'ın en iyi özellikleri

AI destekli görev önceliklendirme ve kural tetikleyicileriyle iş akışlarını otomatikleştirin

Proje işlemlerine net görünürlük sağlayan Wrike'ın üç bölmeli düzeniyle önemli verileri tek ekranda görünüm

Form oluşturucu seçeneği ile koşullu mantık kullanarak duyarlı formlar oluşturun

Ayrıntılı proje analizi ve performans gösterge panelleri alın

Wrike sınırlamaları

Gelişmiş proje araçlarını ilk kez kullanan takımlar için öğrenme eğrisi daha diktir

Diğer birçok alternatifin aksine, son derece yapılandırılmış iş akışları için ek özelleştirme gerektirir

Wrike fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.700+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.700+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

Wrike'ın esnekliğini ve size tamamen kendinize göre uyarlama fırsatı sunmasını çok seviyorum. Raporlama araçları güçlü ve görsel olarak hızlı bir şekilde bir araya geliyor ve inanılmaz derecede kullanışlı.

Wrike'ın esnekliğini ve size gerçekten kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlama fırsatı sunmasını çok seviyorum. Raporlama araçları güçlüdür, görsel olarak hızlı bir şekilde bir araya gelir ve inanılmaz derecede kullanışlıdır.

💡 Profesyonel İpucu: Tek bir tahmin yerine üç tahmin oluşturun: %10 iyimser (en iyi durum), %50 gerçekçi ve %90 kötümser (en kötü durum). Bu, beklentileri belirlemenize ve aşırı vaatlerde bulunmamanıza yardımcı olur. 😎

7. Teamwork. com (Zaman takibi ile müşteri odaklı proje yönetimi için en iyisi)

Teamwork.com, doğru kaynak planlaması ve kapasite takibi için zaman takibi ve iş yükü yönetimini birleştiren bir proje yönetim aracıdır. Bu, küçük bir takımla çeşitli işe alımları yönetmek için idealdir.

Proje performansı görünürlüğü, karlılık raporları ve özel müşteri izinleri gibi özelliklerle Teamwork.com, müşteri projelerini verimli bir şekilde yönetmek için Rocketlane'e sağlam bir alternatif sunar. Yazılım ayrıca, tamamlanan ve bekleyen her adım için otomatik güncellemeler ve hatırlatıcılar gönderir. Takımınız müşteri kazanımı konusunda yeni ise, Teamwork başlamak için ücretsiz bir müşteri kazanımı şablonu sunar.

Teamwork.com'un en iyi özellikleri

Yerleşik faturalandırma araçlarıyla müşteri tabanlı proje izlemeye odaklanın

Kullanıcıların projeler, takımlar ve müşteriler genelinde bütçeleme, kullanım ve performansı anlamasına yardımcı olmak için raporlama seçeneklerini özelleştirin

Bağımlılıklar ve yinelenen atamalarla görev iş akışlarını otomatikleştirin

Slack, HubSpot, QuickBooks ve Microsoft Teams gibi yazılımlarla entegre edin

Teamwork.com sınırlamaları

Çok adımlı iş akışları için gelişmiş otomasyon eksikliği

Finansal izleme ve proje bütçeleri için yoğun manuel kurulum gerektirir

Teamwork.com fiyatlandırması

Teslimat: Kullanıcı başına aylık 13,99 $

Grow: Kullanıcı başına aylık 25,99 $

Ölçek: Kullanıcı başına aylık 69,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Teamwork.com puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (900+ yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), 100 milyar doların üzerinde maliyeti ile dünyanın en pahalı projesi unvanını elinde tutuyor! 🤑

8. Scoro (Hepsi bir arada proje ve finans yönetimi için en iyisi)

scoro aracılığıyla

Tam kapsamlı kullanıcı onboarding için proje yönetimi, CRM, faturalandırma ve finansal izlemeyi bir araya getiren bir yazılım arıyorsanız, Scoro'yu keşfetmelisiniz.

Bu araç, projeleri, finansları ve kaynakları tek bir yerden yönetmenizi sağlar. Gerçek zamanlı gösterge panelleri, takımınızla bağlantı kurmanıza ve müşteri benimsemesini izlemenize olanak tanır. Araç ayrıca kaynakları daha etkili bir şekilde planlamanıza ve tahsis etmenize yardımcı olur. Anahtar özellikler arasında otomatik onay iş akışları, sözleşme yönetimi, ayrıntılı zaman takibi ve doğru gelir tanıma için faturalandırılabilir saatler bulunur.

Scoro'nun en iyi özellikleri

Scoro'nun yerleşik CRM sistemi ile müşteri ilişkilerini yönetin, satış süreçlerini izleyin ve merkezi bir iletişim veritabanı oluşturun

Karlılık ve marj hesaplamalarıyla bütçe izleme özelliğinden yararlanın

Gelişmiş kaynak planlama araçlarıyla görevleri etkili bir şekilde dağıtın, takımın iş yükünü izleyin ve kaynak kullanımını optimize edin

Finansal yönetim için Xero, QuickBooks ve Zapier ile entegre edin

Scoro sınırlamaları

Kapsamlı finansal özellikleri nedeniyle öğrenme eğrisi daha diktir

Küçük takımlar veya yeni kurulan şirketler için ücretsiz plan yoktur

Scoro fiyatlandırması

Essential: Kullanıcı başına aylık 28 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 42 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 71 $

Ultimate: Özel fiyatlandırma

Scoro puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Scoro hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Scoro, geçmiş teklifleri ve projeleri incelememi çok daha kolay hale getirdi. Ayrıca, sadece yapılacaklar listesine girdi eklemekle yetinmeyen çabaları takip etmek için de kullanışlıdır.

Scoro, geçmiş teklifleri ve projeleri incelememi çok daha kolay hale getirdi. Ayrıca, yapılacaklar listesine girdi eklemekten daha fazlasını gerektiren çabaları takip etmek için de kullanışlıdır.

9. Nifty (Proje yönetimini takım iletişimi ile birleştirmek için en iyisi)

nifty aracılığıyla

Bir başka sağlam Rocketlane alternatifi olan Nifty, proje yönetimini yerleşik takım sohbeti ve tartışmalarıyla birleştirir. Dolayısıyla, kullanıcıların sisteme dahil olma süreci gelişmiş takım iletişimi ile fayda sağlayabilirse, bu proje yönetimi çözümü size yardımcı olabilir.

Görsel yol haritaları, takımların hedefler belirlemesine ve proje dönüm noktalarını takip etmesine olanak tanır ve görevler tamamlandıkça ilerlemeyi otomatik olarak günceller. Platform, çeşitli iş akışı tercihlerine uygun olarak Kanban, liste, zaman çizelgesi, takvim ve yüzme şeridi dahil olmak üzere çeşitli görev yönetimi görünümlerini destekler. Nifty'nin entegre tartışma ve gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, tüm projeyle ilgili iletişimlerin merkezileştirilmesini sağlayarak birden fazla araca olan ihtiyacı azaltır.

En iyi özellikler

Doğrudan platform içinde belgeler ve wiki'ler oluşturun, paylaşın ve üzerinde işbirliği yapın

Takımların verileri yakalamasına ve gönderileri görevler, belgeler veya proje mesajları olarak otomatikleştirmesine olanak tanıyın

Görev otomasyonu, dönüm noktası izleme ve yinelenen görevleri destekleyin

Politika güncellemelerini özetleme ve dokümantasyon eksikliklerini belirleme gibi özellikler sunan Nifty'nin Orbit AI ile verimliliği artırın

Kullanışlı sınırlamalar

Karmaşık ihtiyaçları olan kurumsal düzeydeki kuruluşlar için daha az ölçeklenebilir

Daha gelişmiş proje analizi ve raporlama için entegrasyonlar gerektirir

Uygun fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: 49 $/ay

Pro: 99 $/ay

İş: 149 $/ay

Sınırsız: 499 $/ay

Kullanıcı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Nifty hakkında ne diyor?

Benim için, düzenli olarak başvurduğum her şeyi tek bir yerde barındırıyor, yani notlarım, bağlantılarım, hesaplarım, hatırlatıcılarım, görevlerim, programlarım, her şey burada, bu sayede müşteri işlerini halletmek için birden fazla yere gitmem gerekmiyor.

Benim için, düzenli olarak başvurduğum her şeyi tek bir yerde barındırıyor, yani notlarım, bağlantılarım, hesaplarım, hatırlatıcılarım, görevlerim, programlarım, her şey burada, bu sayede müşteri işlerini halletmek için birden fazla yere gitmem gerekmiyor.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbet kullanıyor. ClickUp'ın araştırmasına göre, bu çalışanların iş gününün yaklaşık %60'ı araçlar arasında geçiş yaparken ve bilgi ararken kaybediliyor. ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama ile proje yönetimi , mesajlaşma, e-postalar ve sohbetler tek bir yerde bir araya gelir! Merkezileştirme ve enerji kazanma zamanı!

10. Kantata (Kaynak planlama ve proje finansmanı için en iyisi)

kantata aracılığıyla

Geleneksel olarak bir Profesyonel Hizmet Otomasyonu (PSA) çözümü olmasına rağmen, Kantata, verimli bir işe alım süreci için kaynak yönetimi ile mücadele eden takımlar için idealdir.

Bu yazılım, mevcut ve gelecekteki gereksinimlere ilişkin gelişmiş görünürlük sunarak daha iyi kaynak tahsisi planlamanıza yardımcı olur. Ayrıca, proje zaman çizelgesi tahmini, finansal izleme ve ayrıntılı zaman takibi için de yararlıdır. Bunların tümü, zamanında, uygun maliyetli ve verimli müşteri kazanımı için çok önemlidir.

Kantata'nın en iyi özellikleri

Kaynak tahsisi, iş yükü dengeleme ve bütçe planlamasını otomatikleştirin

Güvenlik için rol tabanlı erişim denetimlerini ve izin yönetimini kullanın

Danışmanlık, BT ve hizmet tabanlı sektörler için kolayca ölçeklendirin

CRM ve muhasebe sistemleri dahil olmak üzere çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Kantata sınırlamaları

Derinlemesine finansal denetim gerektirmeyen takımlar için karmaşık görünebilir

Küçük işletmeler için alt düzey planlarda özelleştirme sınırları

Kantata fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Kantata puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.400+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (600'den fazla yorum)

⏩ Daha fazla bilgi: Ürün Odaklı Büyüme Pazarlama Stratejilerini Uygulama

✨ Özel Bahsetmeler Microsoft Planner (Basit bir görev yönetimi aracına ihtiyaç duyan Microsoft 365 kullanan takımlar için en iyisi)

Zoho Projects (Uygun fiyatlı, zengin özelliklere sahip bir proje yönetimi hizmeti arayan takımlar için en iyisi)

Truva (AI destekli proje ve kaynak yönetimi arayan işletmeler için en iyisi)

En iyi Rocketlane alternatifi ClickUp ile müşteri kazanım süreçlerinizi kolaylaştırın!

Rocketlane, müşteri kazanımı ve hizmet sunumu için güçlü bir araç olsa da, her takım için mükemmel bir seçim olmayabilir. Doğru seçim, otomasyon, özelleştirme veya proje yönetiminde esneklik gibi özel ihtiyaçlarınıza bağlıdır.

Yapı ile uyumluluğu dengeleyen alternatif bir platform arıyorsanız, ClickUp güçlü bir seçimdir. Sezgisel iş akışları, otomasyon özellikleri ve gerçek zamanlı izleme, projelerinizde başarıya ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Acele edin, ücretsiz bir hesap açarak ClickUp'ı bugün edinin.