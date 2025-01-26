Keşfedilecek En İyi Hepsi Bir Arada CRM Yazılımları

Müşteri ilişkileri yönetimi kolay bir iş değildir.

Müşteri etkileşimlerinden potansiyel müşterilere, pazarlama kampanyalarından satış süreçlerine kadar her şeyi aynı anda yürütmek kısa sürede zorlaşır ve anlaşmaları kapatma becerinizi etkiler.

Ama iyi haber şu: doğru hepsi bir arada CRM yazılımı, her şeyi tek bir güvenli yerde merkezileştirerek tüm önceliklerinizi takip etmenizi kolaylaştırır. 💡

Bir ankete göre, CRM sistemlerini kullanan işletmelerin satış hedeflerini gerçekleştirme veya aşma olasılığı %86 daha yüksektir. 📈 Neden bu istatistiğin bir parçası olmayasınız?

Bu kılavuzda, CRM çözümlerinin dünyasını keşfedecek, aranması gereken anahtar özellikleri vurgulayacak ve iş akışınızı basitleştiren ve verimliliğinizi artıran en iyi on CRM yazılımı seçeneğini tanıtacağız. Okumaya devam edin!

⏰ 60 Saniyelik Özet Doğru CRM'yi bulmak, müşteri ilişkileri, satış ve pazarlama çabalarını yönetmede büyük fark yaratabilir. Seçiminizi kolaylaştırmak için, en iyi CRM çözümlerini, benzersiz güçlü yönlerini ve kullanım örneklerini içeren kısa bir özet sunuyoruz: ClickUp: Müşteri ilişkileri yönetimi ve proje yönetimi için en iyisi

HubSpot: Müşteri, satış ve pazarlama yönetimi için en iyisi

Salesforce : AI destekli müşteri ilişkileri yönetimi için en iyisi

Zoho CRM: Güvenli ve güvenilir müşteri ilişkileri yönetimi için en iyisi

Pipedrive: Potansiyel müşteri ve satış yönetimi için en iyisi

Freshsales : AI destekli satış yönetimi için en iyisi

Keap: Otomatik müşteri ilişkileri yönetimi için en iyisi

Insightly: Modern müşteri ve proje yönetimi için en iyisi

Monday CRM: Satış öncesi ve sonrası faaliyet yönetimi için en iyisi

Nutshell: İletişim, satış süreci ve pazarlama yönetimi için en iyisi

Hepsi Bir Arada CRM'de Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Hepsi bir arada CRM çözümü seçerken dikkate alınması gereken birkaç anahtar özellik vardır. Karar verme sürecinize yardımcı olmak için bunları inceleyelim:

Kullanıcı Dostu Arayüz: Teknolojiye aşina olmayan takım üyeleri için bile öğrenmesi kolay, gezinmesi kolay bir CRM seçin. Bu, herkesin kapsamlı bir eğitim almadan sistemi hızlı bir şekilde benimseyebilmesini sağlar

Özelleştirilebilir: Esneklik ve özelleştirme seçenekleri sunan bir CRM arayın. Bu, satış süreçlerini özelleştirmenize, özel veri alanları eklemenize ve benzersiz iş ihtiyaçlarınıza uygun otomatik iş akışları tasarlamanıza olanak tanır

Kapsamlı Fonksiyonlar: Müşteri verilerini depolama, potansiyel müşterileri izleme, Müşteri verilerini depolama, potansiyel müşterileri izleme, satış süreçlerini yönetme ve birden fazla platformda pazarlama kampanyaları başlatma gibi çok çeşitli temel fonksiyonları kapsayan bir CRM'ye öncelik verin

Analitik ve Raporlama: Güçlü analitik ve raporlama araçları sunan bir CRM tercih edin. Bu araçlar, Güçlü analitik ve raporlama araçları sunan bir CRM tercih edin. Bu araçlar, satış boru hattı performansı gibi anahtar metrikleri izler ve düzenli raporlar oluşturarak trendleri tespit etmenize ve iyileştirmeler için veriye dayalı stratejiler geliştirmenize yardımcı olur

Entegre edilebilir ve Ölçeklenebilir: Mevcut iş akışı sistemlerinizle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmasını sağlayan güçlü entegrasyon özelliklerine sahip bir CRM seçin. Ayrıca, işinizin büyümesiyle birlikte ölçeklenebilen bir CRM seçerek, ileride sisteminizi tamamen yenileme ihtiyacını ortadan kaldırın

Keşfedilecek En İyi 10 Hepsi Bir Arada CRM

Bilgiye dayalı bir karar vermenize yardımcı olmak için, öne çıkan özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve derecelendirmeleriyle birlikte en iyi 10 hepsi bir arada CRM yazılım çözümünün özenle hazırlanmış bir listesi:

1. ClickUp (Müşteri ilişkileri ve proje yönetimi için en iyisi)

Daha Fazla Bilgi ClickUp CRM ile potansiyel müşterileri takip edin, müşteri veritabanı oluşturun, müşteri ilişkileri ve projeleri yönetin ve çok daha fazlasını yapın

ClickUp, diğer birçok araca olan ihtiyacı ortadan kaldıran hepsi bir arada bir platformdur. İşbirliği, proje yönetimi ve CRM işlevlerini tek bir yerde sunar.

ClickUp CRM ile iş süreçleriniz için kişileri, müşteri verilerini ve anlaşmalarla ilgili bilgileri depolamak ve analiz etmek için ideal müşteri veritabanını oluşturabilirsiniz. E-postalarınızı ClickUp ile entegre ederek müşteri erişimini de merkezileştirebilirsiniz. Ayrıca, müşteri ilişkilerini ve etkileşimlerini bir bakışta görüntüleyebilir ve müşteri içgörüleri için verileri analiz edebilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp Sales ile satış boru hattınızda yer alan süreçleri görselleştirebilir, potansiyel müşterileri ve hesap etkinliklerini izleyebilir ve müşterilerle anlaşmalar üzerinde etkili bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz.

ClickUp ayrıca, özelleştirilebilir ve kolay erişilebilir çeşitli CRM şablonları sunarak platformu özel iş ihtiyaçlarınıza hızla uyarlayabilmenizi sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp CRM Şablonu ile müşteri ilişkilerinizi kolayca yönetin ve güçlendirin

Clickup'ın CRM şablonu, tüm müşteri döngüsünü tek bir yerden yönetmek için ihtiyacınız olan çerçeveyi sağlar. Takım üyelerinizle birlikte potansiyel müşterilerinizi, kişilerinizi, anlaşmalarınızı ve hesaplarınızı yönetmenize ve önceliklendirmenize yardımcı olur.

Bu şablonla, merkezi bir CRM veritabanı oluşturabilir, potansiyel müşterileri ve fırsatları izleyebilir, görevleri satış aşamasına göre önceliklendirebilir ve müşteri verilerinden elde edilen içgörülerden yararlanarak daha derin müşteri ilişkileri kurup iş büyümesini hızlandırabilirsiniz.

Bu sayede size şu avantajları sağlar:

Potansiyel müşteri yönetimini kolaylaştırın ve hiçbir fırsatı kaçırmayın

Daha iyi işbirliği ve verimlilik için iletişimi merkezileştirin

Satış aşamalarına göre anlaşmalara ve görevlere öncelik verin

Müşteri ilişkilerini etkili bir şekilde geliştirmek için eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

İdeal kullanım alanları: Satış ve pazarlama takımları ile potansiyel müşterileri, kişileri, anlaşmaları ve hesapları yönetmek ve güçlü müşteri ilişkileri kurmak isteyen işletmeler.

Yukarıda bahsedilen şablona ek olarak, ClickUp, müşteri ilişkilerinizi ve satış süreçlerinizi verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olmak için ClickUp'ın CRM Şablonu ve ClickUp'ın Satış CRM Şablonu gibi diğer kullanıcı dostu ve özelleştirilebilir şablonlar sunar. Bu şablonlar, potansiyel müşterileri izlemek, fırsatları yönetmek ve satış boru hattınızı organize etmek için kapsamlı bir çerçeve sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp o kadar çok özelliğe sahiptir ki, ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde nasıl kullanacağınızı anlamanız biraz zaman alabilir

ClickUp'ın yapay zeka destekli aracı yalnızca ücretli planlarla kullanılabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

ClickUp, hedefine sadık, iş faaliyetlerimizin hemen her yönünü yönetebileceğimiz hepsi bir arada bir çözüm olmuştur. Buna web tasarım projeleri, arama motoru optimizasyonu müşterileri, sosyal medya yönetimi ve diğer iki bağlı şirket için iş yönetimi gibi şeyler dahildir.

ClickUp, hedefine sadık, iş faaliyetlerimizin hemen her yönünü yönetebileceğimiz hepsi bir arada bir çözüm olmuştur. Buna web tasarım projeleri, arama motoru optimizasyonu müşterileri, sosyal medya yönetimi ve diğer iki bağlı şirket için iş yönetimi gibi şeyler dahildir.

2. HubSpot (Müşteri, satış ve pazarlama yönetimi için en iyisi)

Kaynak

HubSpot, satış ekipleri, müşteri hizmetleri ekipleri, satış liderleri, pazarlamacılar ve işletme sahipleri için en iyi hepsi bir arada CRM yazılımlarından birini sunar.

HubSpot'un CRM yazılımı, iletişim yönetiminin ötesine geçerek anlaşma yönetimi, e-posta izleme, görev yönetimi, toplantı planlama, canlı sohbetler ve diğer birçok etkinlik için özellikler içerir.

Siz ve takımınız, tüm satış sürecini görsel bir gösterge panelinde gerçek zamanlı olarak takip edebilir ve analiz edebilirsiniz. Satış faaliyetleri ve takım performansı hakkında ayrıntılı raporlar sunar ve darboğazları ve büyüme fırsatlarını tespit etmenizi sağlar.

Ayrıca pazarlama otomasyonunu da destekler. Kişiselleştirilmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturup yayınlamanıza, potansiyel müşteriler e-postaları açtığında ekibinizi bilgilendirmenize ve dönüşümleri artırmak için doğru zamanda takip işlemleri planlamanıza olanak tanır.

HubSpot'un en iyi özellikleri

AI e-posta yazarı, e-posta şablon oluşturucu ve form oluşturucu gibi özelliklere erişin

Potansiyel müşteri oluşturma araçlarıyla potansiyel müşterileri besleyin

Landing page oluşturucu ve reklam yönetimi araçlarıyla landing page'leri ve reklamları yönetin

Birleşik bir paylaşımlı gelen kutusu oluşturun ve biletleme ve diğer müşteri yönetimi araçlarıyla hızlı müşteri desteği sağlayın

HubSpot sınırlamaları

Birkaç kullanıcı, fiyatlandırmasının diğer araçlara göre daha pahalı olduğunu bildirmiştir; bu, küçük işletmeler veya yeni kurulan şirketler için bir dezavantaj olabilir. Bazı kullanıcılar, gelişmiş araçları kullanırken bir öğrenme süreci yaşayabilir

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç Müşteri Platformu: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Profesyonel Müşteri Platformu: 5 kullanıcı için aylık 1.300 $

Enterprise Müşteri Platformu: 7 kullanıcı için aylık 4.300 $

HubSpot puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (29.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

3. Salesforce (AI destekli müşteri ilişkileri yönetimi için en iyisi)

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Salesforce, müşteri memnuniyetini sağlarken satış, ticaret, pazarlama ve hizmet takımlarınızı birleştirmek için tasarlanmış popüler bir hepsi bir arada CRM platformudur.

Salesforce'un CRM'si, her satış etkileşimine bütünsel bir görünüm sunar. Müşterilere daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmanıza, daha fazla potansiyel müşteri çekmenize ve daha fazla anlaşma yapmanıza yardımcı olur.

Akıllı AI yetenekleri, etkili potansiyel müşteri takip planları oluşturmanıza, daha ilgi çekici pazarlama kampanyaları tasarlamanıza ve diğer görevlerde daha hızlı harekete geçmenize olanak tanır. Sonuç olarak, verimliliğinizi artırmanıza ve gelirinizi büyütmenize yardımcı olur.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Satış AI ile kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturun ve satış süreçlerini otomatikleştirin

AI Ajanları ile müşteri sorunları ve çözümleri hakkında bir bilgi bankası oluşturun ve mevcut müşterilerin sorunlarını tatmin edici bir şekilde çözün

SEO dostu ürün açıklamaları oluşturun, ürün önerileri sunun ve sorunsuz satın alma deneyimleri yaratın

Dinamik gösterge panelleriyle müşteri etkileşim verileri hakkında içgörüler elde edin

Salesforce sınırlamaları

Salesforce'un öğrenme eğrisi oldukça diktir, bu da yeni kullanıcıların platforma hızlı bir şekilde adapte olmasını zorlaştırabilir

Bazı kullanıcılar, mobil uygulamanın sınırlı işlevlere sahip olduğunu ve bu durumun hareket halindeyken kullanıldığında verimliliği engelleyebileceğini bildirmiştir

Salesforce fiyatlandırması

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 ABD doları

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $

Einstein 1 Satış: Kullanıcı başına aylık 500 $

Salesforce puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (80.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (18.000+ yorum)

4. Zoho CRM (Güvenli ve güvenilir müşteri ilişkileri yönetimi için en iyisi)

Kaynak

Zoho CRM, sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüz sunan bir başka popüler CRM yazılımı örneğidir. Zwitch geçiş çözümü, mevcut müşteri verilerinizi sorunsuz bir şekilde aktarmanızı sağlar.

Ayrıca, CRM işlevlerini benzersiz iş ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirmenize olanak tanır. Potansiyel müşteri oluşturmadan anlaşma kapanışına kadar satış döngüsünün her aşamasında neler olup bittiğinden haberdar olmanızı sağlar.

Güvenli ve güvenilir Zoho CRM, şifreleme, IP kısıtlamaları ve iki faktörlü kimlik doğrulama gibi güvenlik önlemleriyle tüm verilerinizin güvende kalmasını sağlar.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Müşteri verilerinin girişi, takip planlaması vb. süreçleri otomatikleştirin.

Zoho Analytics, Zoho Forms, Zoho Campaigns vb. özelliklere erişin.

Zoho'nun mobil uygulamasıyla hareket halindeyken bile her şeyden haberdar olun

300'den fazla üçüncü taraf uygulamayla entegre edin

Zoho CRM sınırlamaları

İlk kurulum biraz zaman alabilir ve bu da başlangıçta gecikmelere neden olabilir

Mobil uygulama bazen hantal gelebilir, bu da verimliliği ve genel kullanıcı deneyimini etkileyebilir

Zoho CRM fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 20 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 50 ABD doları

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 65 $

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)

5. Pipedrive (Potansiyel müşteri ve satış yönetimi için en iyisi)

Kaynak

Pipedrive, tüm satış iş akışlarını tek bir çalışma alanına entegre eden, potansiyel müşteri ve satış yönetimi için kullanıcı dostu bir CRM'dir.

Pipedrive, daha organize olmanıza ve potansiyel müşterilerinizi optimize etmenize yardımcı olur. Ayrıca, satış boru hattınızı takip etmenize yardımcı olur ve gerçek zamanlı performans bilgileri sunarak neyin işe yarayıp neyin yaramadığını kolayca belirlemenizi sağlar.

Dahası, satış boru hattınızdaki süreçleri özelleştirmenize ve otomatikleştirmenize yardımcı olarak, satış ve anlaşmaları başarıyla sonuçlandırmaya daha fazla odaklanmanızı sağlar.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Anlaşmaların değerini, kazanma oranlarını ve tahmini kapanış tarihlerini takip edin

Satış süreçlerini takım üyesi veya aşamaya göre filtreleyin ve sıralayın

E-posta teslim durumunu, e-postaların açılma oranlarını, tıklama oranlarını vb. izleyin.

500'den fazla üçüncü taraf uygulamayla entegre edin

Pipedrive sınırlamaları

Kullanıcılar, bazı entegrasyonların diğerlerine göre kurulumu daha karmaşık bulabilir

Pipedrive, diğer araçlara kıyasla sınırlı bir pazarlama özelliği aralığına sahiptir

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 24 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 44 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 64 $

Güç: Kullanıcı başına aylık 79 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 129 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

🌎 Gerçekler: İşletmelerin yaklaşık %43'ü, hepsi bir arada CRM sistemi kullanmanın çalışanlarına haftada 5-10 saat değerli zaman kazandırdığını, %34'ü ise ortalama satış döngüsünü 1-2 hafta kısalttığını belirtmiştir.

6. Freshsales (AI destekli satış yönetimi için en iyisi)

Kaynak

Freshsales, Freshworks tarafından satış ekipleri ve işletmeler için geliştirilmiş, yapay zeka destekli bir CRM yazılımıdır.

Freddy AI'nın gücüyle Freshsales, satış takımlarınızın belirli kullanıcı profillerine göre akıllı pazarlama kampanyaları tasarlamasına ve başlatmasına yardımcı olur. Bu kampanyalar da potansiyel müşteriler oluşturmanıza ve yakalamanıza yardımcı olur. Ayrıca, takımınızın satış sürecinde potansiyel müşterileri değerlendirmesine ve izlemesine yardımcı olur.

Ayrıca, Freshsales satış ekibinizin görünümünü düzenlemenize ve yeniden organize etmenize yardımcı olur, böylece anahtar detaylar ekibinizin gözünün önünde olur. Ekibinizin potansiyel müşterileri ve müşterileri birden fazla kanalda daha iyi anlamasını ve onlarla daha iyi etkileşim kurmasını sağlayarak daha yüksek dönüşüm oranları elde etmenize ve daha fazla anlaşma kapatmanıza yardımcı olur.

Freshsales'ın en iyi özellikleri

Kanban panosu görünümüyle satış sürecinizi planlayın

Satış süreçleri hakkında içgörüler edinin ve AI ile tekrarlayan süreçleri otomatikleştirin

Freddy AI'dan toplanan bağlamsal içgörülerle kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturun ve iletişimi geliştirin

Yüksek potansiyel puanlama ile umut vaat eden potansiyel müşterileri belirleyin, önceliklendirin ve kazanma oranlarınızı artırın

Freshsales sınırlamaları

Freshsales, diğer araçlara kıyasla daha az üçüncü taraf entegrasyonu sunar

Ücretsiz sürüm, ücretli sürümlerle karşılaştırıldığında sınırlı işlevler (ör. sınırlı depolama alanı, çağrı kaydetme kısıtlamaları vb.) sunar

Freshsales fiyatlandırması

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 47 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 71 ABD doları

Freshsales puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Freshworks'ün bir anketine göre, üretken yapay zeka içeren bir CRM kullanan işletmeler, kullanmayanlara göre %34 daha fazla iyileştirme sağlıyor ve olağanüstü müşteri hizmeti sunduğunu belirtiyor.

7. Keap (Otomatik müşteri ilişkileri yönetimi için en iyisi)

Keap, küçük işletmeler için satış ve pazarlama otomasyonu özelliklerine sahip en popüler hepsi bir arada CRM'lerden biridir.

Keap ile sosyal medyadan, potansiyel müşteri formlarından ve diğer yerlerden kişileri toplayabilir ve bilgilerini düzenli bir alanda saklayabilirsiniz. Keap, müşteri bilgilerini ve etkileşimlerini tek bir kullanıcı dostu sistemde yönetmenizi sağlar.

Keap'in otomatik satış ve pazarlama işlevlerini kullanarak kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sunabilirsiniz. Keap, nihayetinde müşterilerle güçlü ilişkiler kurmanıza, ürün/hizmet satışlarınızı artırmanıza ve gelir elde etmenize yardımcı olur.

Keap'in en iyi özellikleri

Gmail, PayPal vb. dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarla entegre edin.

Sisteminizdeki potansiyel müşterilerin ve müşterilerin durumunu izleyin

Potansiyel müşterileri takip etme sürecini otomatikleştirin

Müşteri satın alma eğilimleri ve kalıpları hakkında içgörüler edinin

Keap sınırlamaları

Kullanıcılar başlangıçta Keap'te gezinmeyi biraz zor bulabilirler

Küçük işletmeler Keap'in ücretli planını pahalı bulabilir

Keap fiyatlandırması

2 kullanıcı için aylık 299 $'dan başlayan fiyatlarla

Keap puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.000+ yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: Verimliliği Artırmak için En İyi 10 CRM Yazılımı Örneği ve Kullanım Örnekleri

8. Insightly (Modern müşteri ve proje yönetimi için en iyisi)

Kaynak

Insightly, fırsat, boru hattı, proje yönetimi ve diğer birçok özelliğe sahip modern, hepsi bir arada bir CRM'dir.

Insightly, özel iş ihtiyaçlarınızı karşılamak için alanları ve proje yönetimi aşamalarını özelleştirmenize olanak tanır. Ayrıca pazarlama kampanyaları yürütmenize, ziyaretçileri çekmenize ve dönüşümleri artırmanıza yardımcı olur.

Dahası, pazarlama araçlarıyla kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları oluşturmanıza olanak tanır. Hızlı ve güvenilir bir müşteri desteği deneyimi sunmanıza yardımcı olarak müşteri ilişkilerinizi güçlendirmenize daha da yardımcı olur.

Insightly'nin en iyi özellikleri

Müşteri tabanınızı merkezileştirin ve büyütün

Esnek e-posta şablonlarından yararlanın ve daha iyi iletişim kurun

2000'den fazla üçüncü taraf uygulamayla entegre edin

Müşterileriniz ve satış süreciniz hakkında derinlemesine bilgiler edinin

Insightly sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, çok sayıda özelleştirme seçeneğini zorlayıcı bulabilir

Müşteri desteğinin yanıt süresi bazen yavaş olabilir

Insightly fiyatlandırma

CRM Plus: Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Insightly puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (900+ yorum)

Capterra: 4/5 (600'den fazla yorum)

💡Pro İpucu: Kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları oluşturmanın hızlı bir yolunu mu arıyorsunuz? Müşteri yolculuğu şablonlarını kullanarak, ilk temastan satış sonrası takip işlemlerine kadar müşterilerin ihtiyaç ve isteklerine göre özelleştirilmiş deneyimler oluşturun ve dönüşümleri ve müşteri sadakatini artırın.

9. Monday CRM (Satış öncesi ve sonrası faaliyet yönetimi için en iyisi)

Kaynak

Monday CRM, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, küçük işletmeler ve kurumsal şirketler için kullanımı kolay, esnek ve özelleştirilebilir bir hepsi bir arada CRM çözümüdür.

Monday CRM bir dizi işlevsellik sunar. Müşteri hesaplarını yönetmenize, müşterilerle iletişim kurmanıza ve etkileşimleri takip etmenize ve yaklaşan etkinlikler için hatırlatıcılar ayarlamanıza olanak tanır.

Ayrıca, kullanıcı dostu gösterge panelleri ile her bir anlaşmanın durumunu izleyebilir, anlaşmaların ne aşamada olduğunu anlayabilir ve beklenen gelir hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Monday CRM'nin en iyi özellikleri

Potansiyel müşterileri yakalayın ve satış temsilcilerine atayın

AI ile kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturun ve potansiyel müşterilere gönderin

Görev durumlarının ve satış aşamalarının değiştirilmesini otomatikleştirin

Çeşitli hazır şablonlara erişin ve 200'den fazla araçla entegrasyon sağlayın

Monday CRM sınırlamaları

Bazı kullanıcılar koltuk başına fiyatlandırma yapısını kafa karıştırıcı bulabilir

Satış tahmini gibi gelişmiş özelliklere erişim, Pro ücretli planlar ve üstü ile başlar

Monday CRM fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Standart: Kullanıcı başına aylık 17 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 28 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday CRM puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

💡Pro İpucu: İş akışlarınızı optimize etmek için CRM ve proje yönetimini birleştirmek mi istiyorsunuz? İşte izleyebileceğiniz bazı stratejiler: CRM şablonlarını kullanarak potansiyel müşteri izleme ve satış süreçlerini kolaylaştırın 💻

Analitiklerden yararlanarak içgörüler elde edin ve müşteri etkileşimini optimize edin 📈

Sorunsuz iş akışları için CRM'inizi diğer araçlarla entegre edin 🔗

Rutin görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın ve verimliliği artırın ⏳

Kaynak

Nutshell, iletişim yönetiminden satış ve kurumsal pazarlama otomasyonuna kadar bir dizi özellik ile donatılmış popüler bir CRM sistemidir.

Nutshell Formları ile müşteri bilgilerini kolayca yakalayabilir, tek bir yerde saklayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Özel satış süreçleri oluşturabilir ve potansiyel müşterileri etkili bir şekilde besleyebilirsiniz.

Nutshell CRM, takımınızla kolayca işbirliği yapmanızı sağlayan işbirliği araçları da sunar. Çevrimiçi toplantı planlayıcısını kullanarak potansiyel müşterilerinizle onlara uygun bir zamanda toplantılar planlayıp rezervasyon yapabilir ve satış hunisinde ilerleyebilirsiniz.

Nutshell'in en iyi özellikleri

AI ile müşteri yönetimini iyileştirmek için stratejiler geliştirin

Gmail, Outlook vb. gibi birçok araçla bağlantı kurun.

Alıcıların dikkatini çeken hedefli e-posta pazarlama kampanyaları tasarlayın

Güçlü raporlama ve analiz işlevlerine erişin

Nutshell sınırlamaları

Kullanıcıların Nutshell'in fonksiyonlarını en iyi şekilde kullanmayı öğrenmesi biraz zaman alabilir

Nutshell, diğer CRM araçlarına kıyasla daha az özelleştirme seçeneği sunar, bu da benzersiz iş ihtiyaçlarına veya iş akışlarına uyum sağlama yeteneğini sınırlayabilir

Nutshell fiyatlandırma

Temel: Kullanıcı başına aylık 19 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 32 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $

İş: Kullanıcı başına aylık 67 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 89 $

Nutshell puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

CRM sistemlerine harcanan her dolar için, kuruluşlar ortalama 3,10 dolarlık etkileyici bir yatırım getirisi elde ediyor! Bu rakam son on yılda biraz düşüş gösterse de, CRM'nin benimsenmesi önemli bir değer sunmaya devam ediyor. Akıllı bir strateji ve doğru araçlarla, işletmeler daha da yüksek getiriler elde edebilir ve günümüzün hızlı ve teknoloji odaklı dünyasında bir adım önde olabilir. 🚀

ClickUp ile Müşteri İlişkilerini Yönetin ve Gelirinizi Kolayca Artırın

Etkili müşteri ilişkileri yönetimi, müşterilerinizi mutlu ve sadık tutmak için çok önemlidir. Ancak, CRM'nin çeşitli yönlerini yönetmek kısa sürede çok zor hale gelebilir.

İyi haber mi? ClickUp gibi araçlar CRM'yi basitleştirerek potansiyel müşterileri beslemeyi, anlaşmaları izlemeyi ve takımlar arasında işbirliği yapmayı kolaylaştırır. ClickUp'ın sezgisel, özelleştirilebilir özellikleriyle iş akışlarınızı merkezileştirebilir ve önemli olan şeye odaklanabilirsiniz: daha güçlü müşteri bağlantıları kurmak.

Başlamaya hazır mısınız? ClickUp 'un Sonsuza Kadar Ücretsiz Planına kaydolun ve müşteri ilişkilerini yönetmenin daha akıllı bir yolunu deneyimleyin.