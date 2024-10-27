Kurumsal Pazarlama Otomasyonu Araçları ve Stratejileri

Müşterilerin %73'ü alışveriş yolculukları sırasında birden fazla kanal kullanıyor.

Farkındalıktan satın almaya ve desteğe kadar, kuruluşlar şirket web sitesi, mobil uygulama, e-posta, canlı sohbet, metin, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ve daha fazlası dahil olmak üzere bir düzineden fazla kanalda müşterilerle buluşur!

Kurumsal pazarlama otomasyonu olmadan, bu kanallarda tutarlı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak imkansızdır. Bu blog yazısında, bunun neden ve nasıl olduğunu inceliyoruz.

Kurumsal Pazarlama Otomasyonu Nedir?

Kurumsal pazarlama otomasyonu (EMA), organizasyonel hedeflere ulaşmak için pazarlama süreçlerini/görevlerini bütünsel ve stratejik bir şekilde otomatikleştirmek için yazılım ve verilerin kullanılmasıdır.

EMA genellikle dijital pazarlama faaliyetlerinde kullanılır. En yaygın kullanım alanı e-posta pazarlamadır. Kuruluşlar, hedef kitleleri segmentlere ayırmak, e-posta kampanyaları göndermek, mesajları kişiselleştirmek ve tetikleyici tabanlı uyarılar göndermek için kurumsal pazarlama otomasyonunu kullanır.

Ancak günümüzde kuruluşlar, çok çeşitli dijital ve mağaza içi deneyimleri operasyonel hale getirmek için EMA'yı kullanıyor.

Kurumsal pazarlama otomasyonu nasıl işler?

İyi bir kurumsal pazarlama otomasyonu, potansiyel müşteriler ve müşterilerle etkileşim kurmak için bütünsel bir yaklaşımdır.

EMA, birini e-posta ID'si veya Instagram takipçisi olarak görmek yerine, tüm faaliyetlerini birleştirerek bir müşteri profili oluşturur ve nerede veya nasıl ortaya çıktıklarına bakılmaksızın ihtiyaçlarını karşılar. EMA, müşterilerin kaldıkları yerden devam etmelerine ve bağlamsal olarak hizmet almalarına yardımcı olur.

Genellikle, B2C kuruluşları, kullanım faaliyetlerini tek bir e-posta ID'sinde birleştirmek için EMA kullanır. Müşteri markaya geri döndüğünde, telefon numarası, tercihleri, satın alma geçmişi, geri bildirimleri, müşteri desteği etkileşimleri vb. bu profille ilişkilendirilir.

Öte yandan, B2B şirketleri genellikle hesap adı verilen bir yapıya göre bilgileri birleştirir. Belirli bir hesap/potansiyel müşteri ile ilişkili tüm bireyleri bir araya getirir ve iletişimi buna göre otomatikleştirir.

Kurumsal pazarlama otomasyonuna neden ihtiyacınız var?

EMA'nın en büyük avantajlarından bazıları şunlardır.

Ölçek: EMA, görevleri hızlı ve 7/24 gerçekleştirir. Ek kaynaklara ihtiyaç duymadan yüzlerce görevi yerine getirebilir. Örneğin, EMA yazılımı insan müdahalesi olmadan 100.000 e-posta gönderebilir veya 100 farklı iş akışını etkinleştirebilir

Verimlilik: EMA ile büyük ölçekli iletişim gönderimi çok daha uygun maliyetlidir. Ayrıca, tekrarlayan görevlerin otomasyonu, pazarlama takımının yaratıcı/yenilikçi işlere daha fazla zaman ayırmasını sağlar

Tutarlılık: Otomasyon, görevlerin manuel çabalara göre daha tutarlı ve doğru bir şekilde zamanında tamamlanmasını sağlar

ROI: EMA, kampanyaları daha hedefli ve kişiselleştirilmiş hale getirerek etkinliklerini artırır

Yönetilebilirlik: İyi bir otomasyon platformu, tüm kanallardan, pazarlama kampanyalarından, müşteri gruplarından vb. gelen çabaları ve sonuçları birleştirerek büyüme motorunuzun daha net bir görünümünü sunar

Kurumsal Pazarlama Otomasyonunun Fonksiyonları

Kurumsal pazarlama otomasyonunun temel fonksiyonu, tutarlı çok kanallı deneyimler sunmak için müşteri profillerini birleştirmektir. Bunu sağlamak için EMA aşağıdaki fonksiyonları da yerine getirir.

Veri yönetimi

Veri birleştirme: EMA, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımı, sosyal medya, e-ticaret satın alma kalıpları vb. gibi tüm ilgili kaynaklardan veri toplar ve her müşteri için birleşik bir görünüm oluşturur. Ayrıca, çabaların ilgili ve etkili olmasını sağlamak için bu verileri gerçek zamanlı olarak günceller.

Hedef kitle segmentasyonu: Toplanan verilere dayanarak, EMA müşterileri ilgili gruplara ayırır. Bu, "son üç gün içinde sepetini terk eden kişiler" gibi ayrıntılı olabilir ve hedefli mesajlaşma için yeni olanaklar sunar.

Potansiyel müşteri puanlama: EMA, potansiyel müşterileri dönüşüm potansiyellerine göre puanlar. Bu, kurumsal müşterilerin mesajlarını satın alma olasılıkları ve potansiyel değerlerine göre doğru kitleye hedeflemelerine yardımcı olur.

İçerik yönetimi

Dinamik içerik: Kurumsal pazarlama yazılımı, müşterilere gönderilen içeriği dinamik olarak kişiselleştirebilir. EMA, konu satırına sadece ilk adı eklemekle kalmaz, son satın alınan ürün, son sohbet konuşması, istek listesindeki bir öğe, terk edilmiş bir yolculuk vb. gibi çeşitli alanları özelleştirebilir.

İçerik optimizasyonu: EMA platformları, açılış sayfaları oluşturmak ve gönderdiğiniz kampanyalara göre optimize etmek için yerleşik araçlara sahiptir.

İçerik dağıtımı: EMA, kanallar arasında kampanyaların planlanmasına ve yürütülmesine yardımcı olur. E-posta gönderebilir, sosyal medyada paylaşım yapabilir, uygulamada bildirimler gönderebilir, metin mesajları tetikleyebilir veya tüm bunları bir arada kullanabilirsiniz.

Ş Akışı yönetimi

EMA platformları, temel olarak müşteri davranışlarına göre eylemleri tetikleyen iş akışı yönetim araçlarıdır. Örneğin, bir kullanıcı kaydolduğu anda bir onboarding akışını tetikleyebilirsiniz.

Satış ve pazarlama takımları da EMA'yı deneyler yapmak için kullanır. Hangi sürümün en iyi sonuç verdiğini görmek için bir A/B testi kurabilir ve gelecekteki iş akışlarını buna göre optimize edebilirler.

Analitik

Kurumsal pazarlama otomasyonunun ayrılmaz bir fonksiyonu, gelişmiş analitik ile desteklenen veriye dayalı karar verme sürecidir. İyi EMA platformları, anahtar metrikler üzerinden performansı izler, yatırım getirisini ölçer ve takımların kolayca harekete geçmesini sağlayan raporlar üretir.

Tüm bu fonksiyonların düzgün bir şekilde çalışması için birkaç bileşeni doğru şekilde ayarlamanız gerekir. Nasıl yapacağınızı görelim.

Kurumsal Pazarlama Otomasyonunun Bileşenleri

İyi bir kurumsal pazarlama otomasyonu dört temel üzerine kuruludur: İnsanlar, süreçler, teknoloji ve veriler. Bunların birlikte nasıl işlediğini öğrenin.

İnsanlar

EMA'nın iki tür paydaşı vardır: Veri sahipleri olan müşteriler ve iletişim tasarımı için müşteri verilerini kullanan kullanıcılar. EMA platformları, bu paydaşların ihtiyaçlarını verimli, etkili ve etik bir şekilde karşılamak üzere tasarlanmıştır.

EMA, müşterilere bilgilerinin kontrolünü sağlar. Müşteri odaklı bazı özellikler şunlardır: Çerezleri kabul etme veya reddetme yeteneği

Kayıt formları

Aboneliği iptal et

Hesap veya verilerin silinmesini talep edin

Kullanıcılar için EMA, iş hedeflerine yönelik iletişimleri tasarlama, deneme, yürütme ve optimize etme fırsatı sunar. Kullanıcı odaklı özellikler şunları içerir: Müşterileri segmentlere ayırmak için filtreler

Tüm iletişim formlarında kişiselleştirme

Tetikleyiciye ve zamana dayalı planlama

Süreç

Süreç ve ş Akışı otomasyonu, EMA platformlarının ayrılmaz bir parçasıdır. İlgili özellikler şunlardır:

Kampanya otomasyonları: Belirli bir tarih veya etkinlik ya da haber bültenine kaydolma veya ödeme yapma gibi müşteri eylemleri gibi belirli tetikleyicilere dayalı olarak başlatılan ş Akışları

Proje yönetimi otomasyonları: Rapor oluşturma, doğru takım üyesini atama, takip e-postaları gönderme vb. görevler

Teknoloji

EMA doğal olarak bir teknoloji platformu üzerine kurulmuştur. Temel otomasyon özelliklerine ek olarak, platform genellikle aşağıdakileri içerir.

Pazarlama CRM yazılımı , içerik yönetim sistemleri, sosyal medya vb. gibi çeşitli araçlarla entegrasyonlar.

İş akışlarını kolaylaştırmak için pazarlama plan şablonları ve yeniden kullanılabilir çerçeveler

Marka kurallarını belirlemek, belirli kelimeleri/terimleri yasaklamak vb. için özel kurallar.

Pazarlama varlıkları için depolama

Takımların birlikte çalışması, beyin fırtınası yapması, onaylama/reddetme vb. için işbirliği özellikleri.

Hızlı içerik oluşturma için üretken yapay zeka

Veri

Veriler, iyi bir kurumsal pazarlama otomasyonunun temelini oluşturur. EMA'daki en önemli veri özelliklerinden bazıları şunlardır:

Yönetim : İlgili verilerin toplanması ve depolanması, yinelenen verilerin ortadan kaldırılması, veri kalitesinin korunması vb.

Raporlama : Çeşitli metrikler ve KPI'lar için gösterge panelleri ve raporlar

İçgörüler: Kampanya optimizasyonu için öneriler ve içerik için üretken AI önerileri

Günümüzün en popüler pazarlama araçlarından bazılarının bu bileşenleri nasıl entegre ettiğini görelim.

Kurumsal pazarlama otomasyon araçları çeşitli şekil ve boyutlarda mevcuttur. En sık kullanılan kurumsal pazarlama otomasyon araçları ve platformlarından bazılarına göz atalım.

1. ClickUp (En iyi proje yönetimi odaklı kurumsal pazarlama otomasyon platformu)

Pazarlama ekipleri için ClickUp, her boyuttaki kuruluş için hepsi bir arada verimlilik platformudur. Son derece özelleştirilebilir olarak tasarlanan ClickUp, pazarlama ekipleri için pazarlama otomasyon araçlarıyla çeşitli entegrasyon fırsatları ve özenle tasarlanmış otomasyon özellikleri sunan esnek bir çalışma alanı sağlar.

ClickUp CRM kullanıyorsanız, pazarlama proje yönetimi ve otomasyonu sorunsuz bir şekilde entegre ederek daha etkili ve bütünsel operasyonlar gerçekleştirebilirsiniz.

ClickUp ile kurumsal pazarlama otomasyonu ve proje yönetimi

En iyi özellikler

ClickUp Brain ile hızlı fikir üretme ve içerik oluşturma

Google Drive, HubSpot vb. tüm entegre araçlarda bağlantılı arama

ClickUp Beyaz Tahtaları ile beyin fırtınası yapın, görevler oluşturun veya kullanıcıları otomatik olarak atayın

Eğer-bu-o-otomasyonları

Pazarlama proje verilerine dayalı özelleştirilebilir KPI gösterge panelleri

Kapsamlı pazarlama proje yönetimi

Pazarlama otomasyonu konusunda yeniyseniz, çabalarınızı izlemek, koordine etmek ve hızlandırmak için ClickUp'ın Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonunu deneyin.

2. Adobe Marketo Engage (En iyi pipeline odaklı kurumsal pazarlama otomasyon yazılımı)

Marketo Engage, takımların çok kanallı müşteri etkileşimini, içerik yayınlamayı, kampanya operasyonlarını, satış zekasını ve gelişmiş analitiği yönetmelerine yardımcı olan Adobe'nin pazarlama platformudur.

Adobe Marketo Engage ile satış zekası (Kaynak: Adobe.com )

En iyi özellikler

B2B şirketleri için müşteri segmentasyonu ve hesap düzeyinde profil oluşturma

Popüler araçlarla önceden oluşturulmuş entegrasyonlar

Firmografik, teknografik, coğrafi, davranışsal ve CRM ile ilgili veriler dahil olmak üzere çoklu veri türlerini işleme yeteneği

Benzer kitleleri kullanarak tahmini listeler

E-posta performansı ve abonelikten çıkma tahminleri

Daha iyi satış etkileşimi için CRM'lerle çift yönlü entegrasyon

3. Salesforce Pardot (En iyi CRM odaklı kurumsal pazarlama otomasyon aracı)

Salesforce Pardot, Salesforce CRM platformunda bulunan bir uygulamadır. CRM üzerine inşa edilen Pardot, e-posta pazarlaması, potansiyel müşteri puanlama, potansiyel müşteri geliştirme, önceliklendirme vb. süreçleri otomatikleştirir.

Salesforce Pardot ile iş akışı otomasyonu tasarımı (Kaynak: Salesforce )

En iyi özellikler

Salesforce CRM ile yerel entegrasyon

İndirmeler, sayfa görüntülemeleri, web sohbetleri vb. dahil olmak üzere potansiyel müşteri entegrasyonlarını izleyin.

Satış ekibinin verimliliğini optimize edin

4. Oracle Eloqua (En iyi CX odaklı kurumsal pazarlama otomasyonu aracı)

Oracle Eloqua, müşteri kazanımı, müşteri tutma, hesap tabanlı pazarlama ve daha fazlası yoluyla birleşik müşteri deneyimleri oluşturmaya odaklanır. Eloqua, sorunsuz satış ve hizmet süreçleri için daha geniş Oracle müşteri deneyimi (CX) ekosistemine entegre edilmiştir.

Oracle Eloqua analitik gösterge paneli (Kaynak: Oracle )

En iyi özellikler

Segmentasyon, içerik, çok kanallı dağıtım ve verimlilik özellikleriyle kampanya düzenleme

Önceden oluşturulmuş hedef kitleler

Şablonlar ve marka onaylı içerik

Müşteri profili bilgileri ve satış aracı uzantıları

Yukarıdaki dört araç, kapsamlı olmaları, ölçeklenebilirlikleri ve mevcut entegrasyonları nedeniyle kurumsal müşteriler arasında popüler olsa da, bunlar mevcut tek araçlar değildir.

Örneğin, kuruluşların iletişim süreçlerini otomatikleştirmek için kullandıkları, esas olarak e-posta pazarlama aracı olan Mailchimp vardır. E-ticaret için Klaviyo ve mobil pazarlama otomasyonu için Braze gibi niş oyuncular da vardır. Diğer yandan, kuruluşlar özel/genel bulutta da özel çözümler uygular.

Seçeceğiniz araç, pazarlama çabalarınızın etkinliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Kurumsal pazarlama otomasyonu aracı seçme ve uygulama konusunda en iyi uygulamalardan bazıları aşağıda verilmiştir.

Kurumsal Pazarlama Otomasyonu Stratejisini Uygulama ve Optimize Etme

Doğru aracı seçmekten sürekli optimizasyona kadar, kurumsal pazarlama otomasyonunu uygulamak stratejik bir çabadır. Aşağıdaki çerçeveyi kullanarak bunu kapsamlı ve dikkatli bir şekilde yapın.

1. Pazarlama otomasyon aracınızı seçin

Kurumsal pazarlama otomasyonu söz konusu olduğunda, seçim yapmakta zorlanacaksınız. Kullanımınıza bağlı olarak, fiyatları neredeyse sıfırdan birkaç bin dolara kadar değişen düzinelerce araç bulunmaktadır. Pazarlama stratejilerinize uygun olanı seçmek, ilk ve en önemli kararınızdır. Bunu yaparken aşağıdakileri göz önünde bulundurun.

Özellikler : E-posta otomasyonu, işbirliği, pazarlama analitiği vb. gibi ihtiyacınız olan özellikleri arayın.

Ölçeklenebilirlik : Aracın, ihtiyacınız olan e-posta, kullanıcı, etkinlik ve otomasyon ölçeğini yönetme yeteneğini değerlendirin

Kullanılabilirlik : Teknoloji konusunda bilgisi olmayan ekipler için de kullanımı kolay olup olmadığını veya güncelleme/düzenleme için BT desteğine ihtiyaç duyulup duyulmadığını kontrol edin

Entegrasyonlar : Seçtiğiniz aracın, şu anda kullandığınız diğer yazılımlarla iyi bir şekilde çalışıp çalışmadığını test edin

Fiyatlandırma: Aracın toplam sahiplik maliyetini hesaplayın ve beklediğiniz ROI ile karşılaştırın

Pazarlama otomasyonu için ClickUp

CRM, pazarlama kampanyası yönetimi ve otomasyon ihtiyaçlarınıza kolayca uyum sağlayan ClickUp gibi bir araç kullanmayı düşünün. Bu araç, düzinelerce pazarlama faaliyetini organize etmenize, fikir üretmenize, yürütmenize ve optimize etmenize yardımcı olur.

Dahili takımlarınız da bunu kurumsal proje yönetimi yazılımı olarak kullanabilir ve size kampanyaların ve operasyonların etkinliği hakkında 360 derecelik bir görünüm sunar.

Görevleri, belgeleri, kişileri ve şirketinizin tüm bilgilerini birbirine bağlayan dünyanın ilk sinir ağı olan ClickUp, bugün mevcut en iyi AI pazarlama araçlarından biridir.

2. Uygulayın ve özelleştirin

Çok az sayıda araç, kullanıma hazır halde mükemmel çalışır. Her araç, bir sonraki adım olan özelleştirmelerle etkili hale gelir.

Entegre edin: Entegrasyonlar aracılığıyla tüm verileri pazarlama otomasyon yazılımınızda bir araya getirin. ClickUp, HubSpot, Figma, Salesforce ve daha fazlası dahil olmak üzere 1000'den fazla araçla entegre olur. Özel entegrasyonlar aracılığıyla çalışma alanınıza istediğiniz her şeyi gömebilirsiniz.

Organize: İhtiyaçlarınıza uygun otomasyon platformunu kurun.

Kullanıcı ekleyin ve izinleri etkinleştirin

Marka kılavuzları oluşturun ve varlıkları yükleyin

Kullanıcılar için eğitim ve oryantasyon programları düzenleyin

Taşıma: Diğer platformlardaki verileri temizleyin ve biçimlendirin, böylece tutarlı ve doğru olmalarını sağlayın. Yinelenenleri ve diğer gereksiz bilgileri kaldırın.

Finans yazılım şirketi Finastra, pazara giriş ihtiyaçları için ClickUp'ı uygulama ve özelleştirme konusunda örnek teşkil ediyor. Tüm iş birimleri ve bölgelerde talep oluşturmayı koordine etmek için ClickUp'ı kullanıyorlar.

Bu, pazara giriş faaliyetlerinin izlenmesi, gösterge panellerinin oluşturulması, bilgilerin birleştirilmesi ve takımı senkronize tutmak için kampanyaların ve otomasyonların yönetilmesini içerir.

Ayrıca okuyun: Finans hizmetleri devi Finastra'nın ClickUp kullanarak pazara giriş (GTM) verimliliğinde %40 artış elde ettiğini keşfedin.

3. Pazarlama otomasyonu stratejinizi uygulayın

Pazarlama otomasyonunuzun temelleri atıldıktan sonra, stratejiyi uygulama zamanı gelir.

Müşteri yolculuklarını haritalandırın

Müşteri türleri, ürünler ve kanallar arasında yolculukları haritalayın. Yol ve içindeki çeşitli temas noktalarını belirleyin. ClickUp Beyaz Tahtalar, bu pazarlama planlama sürecini işbirliği içinde yapılandırmanın harika bir yoludur.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile deneyimleri görselleştirin ve müşteri yolculuklarını haritalayın

Otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturun

Müşterileriniz için otomatikleştirmek istediğiniz yolculukları belirleyin. Her biri için iş akışları çizin ve ClickUp Otomasyonları ile otomatik olarak tetiklenecek şekilde ayarlayın.

ClickUp ile e-posta otomasyonu

100'den fazla önceden tasarlanmış otomasyon şablonundan birini seçin veya ClickUp ile kendi şablonunuzu tasarlayın. İşte kurabilceğiniz birkaç pazarlama ve proje yönetimi otomasyonu.

Bir kullanıcı haber bültenine abone olduğunda hoş geldiniz e-postası gönderin

Müşteri bir satın alma işlemini terk ettiğinde müşteri tutma ş akışını gönderin

Özel indirim kodları ile otomatik doğum günü dilekleri gönderin

Hareketsiz hesaplara besleme kampanyaları gönderin

Bonus: Pazarlama yığınınızın bir parçası olarak dikkate almanız gereken en önemli kampanya yönetim araçlarını inceleyin.

Yeniden kullanılabilir içerik varlıkları oluşturun

Otomatikleştirdiğiniz iş akışlarına uygun olarak içerik varlıkları oluşturun veya yükleyin. Marka yönergelerini yazmak için ClickUp Belgeleri'ni kullanın. Tüm görsel tasarım varlıklarınızı tek bir görünümde görmek için liste görünümünü kullanın. ClickUp Formları ile potansiyel müşteri yakalama mekanizmaları oluşturun ve bunları açılış sayfalarınıza yerleştirin.

4. Kullanıcı etkileşimlerini etkinleştirin

Kurumsal pazarlama otomasyon programınızın başarısı, takımlarınızın programı ne kadar iyi kullandığına bağlıdır. Onlar için bunu kolaylaştırın.

ClickUp Brain ile evrensel arama ve yapay zeka yanıtları

Sandalye çekmece oyununu ortadan kaldırın ve tüm verileri tek bir yerde toplayın

Çalışanlarınızı yeni araç konusunda eğitin

Kullanıcıların tüm sorularını yanıtlamak için ClickUp Brain gibi kullanımı kolay bir chatbot kullanın

5. Gösterge panelleri kurun

Anahtar metriklerinizi belirleyin ve bunları izlemek için ClickUp Gösterge Panelleri kurun. Kampanya performansını, proje ilerlemesini, takım verimliliğini, pazarlama görevlerine harcanan zamanı ve daha fazlasını izleyin.

ClickUp ile pazarlama gösterge panelleri

Sosyal medya yönetimi söz konusu olduğunda, ClickUp kadar sağlam başka bir araç yoktur. Herhangi bir anda neler olup bittiğini bilmek istiyorsanız, başka hiçbir araç size aynı düzeyde içgörü sağlayamaz.

Sosyal medya yönetimi söz konusu olduğunda, ClickUp kadar güçlü başka bir araç yoktur. Her an neler olup bittiğini bilmek istiyorsanız, başka hiçbir araç size aynı düzeyde içgörü sağlayamaz.

6. Test kampanyaları yürütün

Her şeyi uygulamaya koymadan önce birkaç test kampanyası yürütün. Küçük bir kullanıcı grubu seçin ve onlar için test otomasyonları gerçekleştirin. İş akışlarının amaçlandığı gibi çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Ayrıca, kurduğunuz gösterge panellerinin performansı doğru bir şekilde yansıtıp yansıtmadığını da doğrulayın.

7. İncelemeleri ve sürekli iyileştirmeleri planlayın

Modern kurumsal pazarlama otomasyonu tek seferlik bir işlem değildir. Durumlar geliştikçe, daha fazla veri toplanır ve daha fazla içgörü elde edilir, otomasyonların da optimize edilmesi gerekir.

Bunu sağlamak için takımla düzenli incelemeler yapın. Her otomatikleştirilmiş iş akışının etkinliğini izleyin ve uygun şekilde optimize edin. Verimsiz iş akışlarını ortadan kaldırın ve düzenli olarak yenilerini deneyin.

ClickUp ile Süreçleri Otomatikleştirin ve Pazarlama Sonuçlarını Hızlandırın

Dijital dünyada, iyi müşteri deneyimi iş başarısının temelidir. Otomasyon bunun ayrılmaz bir parçasıdır. Çeşitli kanallarda çok sayıda müşteriye kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak, sağlam bir pazarlama otomasyonu programı gerektirir.

Bunun etkinliği dört bileşene dayanır: İnsanlar, süreçler, teknoloji ve veriler.

ClickUp'ın sanal çalışma alanı, bu dört bileşeni kolaylıkla yönetmek için tasarlanmıştır. ClickUp, insanların bir araya gelerek etkili bir şekilde işbirliği yapmasını sağlar. Doğru erişim kontrolü ile doğru kişilere doğru miktarda bilgiyi paylaşmanıza olanak tanır.

İşbirliği ve otomasyon araçları, bu süreçleri kolaylaştırmaya yardımcı olur. Her bir temas noktasını gerçek zamanlı olarak görünür kılar ve çoklu entegrasyonları ve veri yetenekleri, takımların trendleri bağlam içinde anlamasına yardımcı olur.

ClickUp, pazarlama ve proje yönetimi yeteneklerini bir araya getirerek büyüme çabalarınız üzerinde kapsamlı kontrol sağlar. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin.