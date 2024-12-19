En iyi 11 Folk CRM alternatif aracı

Bir süredir Folk CRM kullanıyorsunuz, ancak son zamanlarda beklentilerinizi karşılamıyor.

Müşteri verilerinizi düzenlemek zor olabilir veya ihtiyaçlarınıza daha uygun bir alternatif olup olmadığını görmek için Folk CRM'ye alternatif bir araç arıyor olabilirsiniz. Her iki durumda da doğru yerdesiniz! 😀

Bu blogda, verilerinizi daha iyi organize etmenize, pazarlama çabalarınızı otomatikleştirmenize ve takım işbirliğini geliştirmenize yardımcı olacak en iyi Folk CRM alternatiflerinden bazılarını inceleyeceğiz. 👇

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte bugün mevcut en iyi Folk CRM alternatifleri: ClickUp: Hepsi bir arada CRM ve proje yönetimi HubSpot CRM: Pazarlama, satış ve hizmet otomasyonu Airtable: Özelleştirilebilir iş akışlarına sahip esnek CRM Pipedrive: Küçük takımlar için basitleştirilmiş satış boru hatları Copper: Google Çalışma Alanı ile entegre CRM Salesforce Sales Hub: AI destekli satış analitiği ve işbirliği Monday CRM: Görsel satış izleme ve iş akışları Bigin by Zoho CRM: Hafif, boru hattı tabanlı CRM Microsoft Dynamics 365: Microsoft araçlarıyla kurumsal CRM Nimble: Sosyal medya entegrasyonlu CRM Freshsales Suite: Satış büyümesi için yapay zeka destekli CRM

Folk CRM alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Folk'un yetersiz kaldığı alanlar olan sağlam boru hattı yönetimi, ayrıntılı satış analitiği veya büyük kişi listelerini yönetmek için daha güçlü bir CRM stratejisi gibi daha gelişmiş özelliklere ihtiyacınız varsa, Folk CRM'ye alternatif bir araç gerekebilir.

Alternatifleri araştırırken, bu eksiklikleri gideren ve ihtiyaçlarınıza daha uygun bir çözüm bulmak önemlidir. İşte dikkat etmeniz gerekenler. 👀

Gelişmiş analitik ve raporlama: Veriye dayalı kararlar almak için satış performansı, müşteri eğilimleri ve potansiyel müşteri oluşturma hakkında derinlemesine içgörüler sunan bir araç arayın

AI destekli içgörüler: AI kullanarak değerli müşteri davranış içgörülerini sağlayan, satış trendlerini tahmin eden ve potansiyel müşteri puanlama ve takip gibi görevleri otomatikleştiren bir CRM seçin

Otomatik izleme: Aramaları, toplantıları ve e-postaları otomatik olarak izleyen, manuel işi azaltan ve veri doğruluğunu sağlayan bir yazılım seçin

Özelleştirme seçenekleri: Karmaşık satış süreçlerine uyum sağlamak için esnek iş akışları, özel alanlar ve uyarlanabilir satış süreçlerine sahip bir CRM tercih edin

Entegre iletişim kanalları: Tüm etkileşimleri merkezileştirmek için çeşitli iletişim kanallarını (e-posta, telefon, sohbet vb.) entegre eden bir CRM seçin

Mobil uygulama: Folk CRM alternatifinin, hareket halindeyken kişileri ve anlaşmaları yönetmek için bir mobil uygulama sağladığından emin olun, böylece nerede olursanız olun bağlantıda kalın ve verimli çalışın

En İyi 11 Folk CRM Alternatifi

Müşteri ilişkileri yönetimini optimize etmenize ve verimliliği artırmanıza yardımcı olacak en iyi 11 Folk CRM alternatifi. 📋

1. ClickUp (Takımlar için hepsi bir arada CRM ve proje yönetimi entegrasyonu için en iyisi)

ClickUp CRM'de özel iş akışlarıyla potansiyel müşterileri takip edin, müşterileri yönetin ve proje teslimatlarını denetleyin

ClickUp, CRM ve proje yönetimini satışla birleştiren kapsamlı bir platformdur ve bu özelliği ile nihai hepsi bir arada çözümdür. İhtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde toplayan ClickUp, birden fazla araca olan ihtiyacı ortadan kaldırarak takımlarınızın daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Folk CRM'ye mükemmel bir alternatif olan bu araç, müşteri ilişkilerini yönetmek, takım verimliliğini artırmak ve boru hatlarını görselleştirmek için son derece özelleştirilebilir özellikler ve işbirliği araçları sunar.

ClickUp CRM Çözümü, proje yönetimini müşteri ilişkileri yönetimi ile entegre ederek geleneksel işlevlerin ötesine geçer. Bu sayede, potansiyel müşterileri, müşteri etkileşimlerini ve satış süreçlerini yönetmek daha kolay hale gelir.

Folk CRM müşteri ilişkilerine odaklanırken, ClickUp otomasyon ve raporlar gibi özellikler ekleyerek takımlara CRM ve daha fazlası için birleşik bir platform sunar.

ClickUp Sales, tüm satış huninizi tek bir yere getirerek hesap etkinliklerini izlemeyi, anlaşmalarda işbirliği yapmayı ve satış süreçlerini otomatikleştirmeyi kolaylaştırır. Sütun hesaplamaları gibi araçlar, anlaşma boyutlarını veya özel formları izleyerek potansiyel müşterileri değerlendirmenize yardımcı olur ve her zaman bir adım önde olmanızı sağlar.

ClickUp ayrıca, zamandan tasarruf sağlayan ve basit bir şekilde başlamanıza veya gerektiğinde daha karmaşık sistemlere geçmenize olanak tanıyan, tamamen özelleştirilebilir CRM şablonları sunar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın CRM Şablonu, müşterileri ve satış fırsatlarını takip etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp CRM Şablonu, her boyuttaki işletmenin müşteri ilişkilerini verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur. Potansiyel müşterileri izlemek, satış boru hatlarını yönetmek ve müşteri bilgilerini merkezileştirmek için organize bir sistem sağlar.

Ayrıca iletişimi kolaylaştırabilir ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek daha stratejik çabalara zaman ayırabilirsiniz. Bu şablon ayrıca şunlara yardımcı olur:

Her aşamada potansiyel müşterileri ve fırsatları izleme

Tüm iletişim bilgilerini, anlaşmaları ve hesapları saklama

En kritik faaliyetlere odaklanmak için görevleri satış aşamalarına göre düzenleme

Müşteri etkileşimlerini optimize etmek için eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir müşteri veritabanı: Kişileri, anlaşmaları ve müşteri ayrıntılarını depolamak ve analiz etmek için ideal sistemi oluşturun. Her şeyi birbirine bağlı tutmak için görevler, belgeler ve iş akışları arasındaki bağlantıları kullanın

İşbirliği araçları: ClickUp Belgeleri, Sohbet ve Yorum Atma özelliklerini kullanarak takımınızla müşteri hesapları üzerinde çalışın. Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, geri bildirim bırakın veya anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmak için stratejiler geliştirin

Organize hesap yönetimi: Hesapları yönetmek için Klasörler ve Listeler kullanarak ölçeklenebilir hiyerarşiler oluşturun. Kimin neyi göreceğini kontrol etmek için ayrıntılı izinler belirleyin, hesap yönetimini güvenli ve organize hale getirin

Özel otomasyon: ClickUp Otomasyonları ile devretme, durum güncellemeleri ve takipler gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Sezgisel gösterge panelleri: ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak müşteri yaşam boyu değeri ve anlaşma boyutları gibi anahtar metrikleri izleyin. 50'den fazla özelleştirilebilir bileşen, verilerinizi tek bir yerde görselleştirmenize yardımcı olur ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak müşteri yaşam boyu değeri ve anlaşma boyutları gibi anahtar metrikleri izleyin. 50'den fazla özelleştirilebilir bileşen, verilerinizi tek bir yerde görselleştirmenize yardımcı olur

Önceden oluşturulmuş şablonlar: Basit ve verimli bir çözüm arayan yeni başlayanlar için mükemmel olan Basit ve verimli bir çözüm arayan yeni başlayanlar için mükemmel olan ClickUp CRM Şablonu ile müşteri ilişkilerini hızlı bir şekilde yönetmeye başlayın. Gelişmiş ihtiyaçlar için ClickUp Satış CRM Şablonu , boru hattınızı optimize etmek için güçlü bir kodsuz veritabanı sunar

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın kapsamlı özelleştirme özellikleri, yeni kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi olabilir

Mobil uygulama, masaüstü uygulamasıyla aynı işlevselliği sunmayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: CRM kavramı, 1980'lerde şirketlerin doğrudan postaları kişiselleştirmek için müşteri verilerini kaydettiği veritabanı pazarlamasıyla başladı. Bu uygulama, yeni teknolojilerle birlikte gelişti ve 1990'larda ilk CRM yazılımlarının ortaya çıkmasına neden oldu.

2. HubSpot CRM (Kapsamlı pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri otomasyonu için en iyisi)

hubSpot aracılığıyla

HubSpot, pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri araçlarını tek bir sorunsuz çözümde birleştiren bir CRM platformudur. Anlaşmaları daha hızlı kapatmanıza, daha iyi müşteri deneyimleri sunmanıza ve veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olur.

HubSpot ile e-postaları otomatikleştirebilir, toplantıları planlayabilir ve takım performansını analiz edebilir, her şeyi düzenli ve eyleme geçirilebilir hale getirebilirsiniz.

HubSpot CRM'nin en iyi özellikleri

Merkezi bir veritabanında her müşteri etkileşiminin 360 derecelik görünümünü elde edin ve her zaman tam bilgi sahibi olun

Her aşamada ilerleyen anlaşmaları izlemek için özelleştirilebilir, sürükle ve bırak anlaşma boru hattını kullanın

HubSpot'un AI e-posta yazarı ile saniyeler içinde kişiselleştirilmiş e-posta taslakları oluşturun

Potansiyel müşterilerin HubSpot'un takvim entegrasyonunu kullanarak doğrudan takımınızla toplantı rezervasyonu yapmasını sağlayın

HubSpot'ta CRM iş akışları oluşturarak verileri otomatik olarak Google E-Tablolar'a ekleyin

HubSpot CRM sınırlamaları

i̇ş akışları kafa karıştırıcı ve gezinmesi zor olabilir

Yazılım, büyük kurumsal şirketlere odaklanmıştır ve daha küçük takımlar veya bireyler tarafından kullanımını sınırlamaktadır

HubSpot CRM fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz: Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 20 $

HubSpot CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4000+ yorum)

3. Airtable (Özelleştirilebilir iş akışı seçenekleriyle esnek, işbirliğine dayalı CRM için en iyisi)

airtable aracılığıyla

Airtable, hafif bir CRM çözümü olarak da kullanılabilen esnek, elektronik tablo tabanlı bir platformdur. Potansiyel müşterileri izliyor, satış boru hattını yönetiyor veya müşteri verilerini düzenliyor olsanız da, Airtable ihtiyaçlarınıza göre özel iş akışları oluşturmanızı kolaylaştırır.

Slack, Zapier ve Google Çalışma Alanı gibi üçüncü taraf uygulamalarla bağlantı kurarak işlevselliğini artıran işbirliğine dayalı bir CRM 'dir.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Potansiyel müşteri yönetimi, takip ve işe alım gibi kritik iş akışlarını standartlaştırarak müşteriler için tutarlı bir deneyim sağlayın

Kanban panoları, takvimler ve galeri görünümleri gibi seçeneklerle verilerinizi nasıl görüntüleyeceğinizi özelleştirin

Önceden hazırlanmış şablonları kullanarak bilgileri izlemek için kişiselleştirilmiş CRM veritabanları oluşturun

Takımlar arasında gerçek zamanlı işbirliğini sağlayın ve siloları yıkarak sorunsuz müşteri devri sağlayın

Airtable sınırlamaları

Temel simgeler için özel simgeler yükleme seçeneği yoktur, bu da kişiselleştirmeyi kısıtlar

Kullanıcı arayüzü karmaşık olabilir ve bağlantılı alanlar hakkında yeterli dokümantasyon bulunmayabilir

Airtable fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz: Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 24 $

İş: Kullanıcı başına aylık 54 $

Kurumsal Ölçek: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? 2024'ten 2029'a kadar yıllık %10,34'lük bir büyüme oranı beklenen CRM yazılım pazarı, 2029'da 145,60 milyar dolar değerine ulaşması öngörülüyor. Bu istikrarlı büyüme, bu yazılım çözümlerine yönelik küresel talebin arttığını gösteriyor.

4. Pipedrive (Küçük takımlar ve yeni kurulan şirketler için basitleştirilmiş satış boru hattı yönetimi için en iyisi)

pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, küçük ve orta ölçekli işletmelerin satış boru hatlarını yönetmesi, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmesi ve anlaşmaları daha hızlı kapatması için tasarlanmış bir CRM aracıdır.

Startup'lar için bir CRM olarak Pipedrive'ın sezgisel tasarımı ve sadeliğe odaklanması, teknik uzmanlığı minimum düzeyde olan takımlar için erişilebilir olmasını sağlar.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Harekete geçmeye hazır olana kadar, niteliksiz potansiyel müşterileri özel bir gelen kutusunda yönetin

Anlaşmalar çok uzun süre beklemede kaldığında bildirim alın ve fırsatları kaçırmayın

Ürün veya hizmetlerinizin ayrıntılı açıklamaları, maliyetleri ve notları ile bir katalog oluşturun

Pipedrive'ın 7/24 etkileşim kurarak veri toplayan ve potansiyel müşterileri değerlendiren Chatbot'u ile web ziyaretçileriyle doğrudan iletişime geçin

Pipedrive sınırlamaları

Sağlam pazarlama özelliklerinden yoksun, esas olarak satışa odaklanıyor

Tüm özellikleri tam olarak keşfetmek ve kullanmak için zaman gerekir, özellikle yeni kullanıcılar için

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 14 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 59 $

Güç: Kullanıcı başına aylık 69 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.500'den fazla yorum)

5. Copper (İlişki kurmak için Google uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyon için en iyisi)

copper aracılığıyla

Listede bir sonraki sırada, basitlik ve verimliliğe değer veren yeni kurulan şirketler ve küçük işletmeler için tasarlanmış, kullanıcı dostu bir bulut tabanlı CRM çözümü olan Copper yer alıyor. Google Çalışma Alanı ile entegre olduğundan, halihazırda Gmail, Google Takvim veya Google Drive kullanıyorsanız çok kullanışlıdır.

Copper, karmaşık müşteri yönetimi yerine ilişki kurmaya öncelik verir ve en önemli şeye, yani müşterilerinize odaklanmanıza yardımcı olan sezgisel bir deneyim sunar.

Copper'ın en iyi özellikleri

Gmail ve Google Takvim'den doğrudan çalışarak kişileri yönetin, konuşmaları izleyin ve CRM'nizi güncelleyin

Kişisel ve profesyonel dönüm noktalarını izlemek için "İlişki Aşamaları" ve "Yaşam Etkinlikleri" gibi araçları kullanın

Gmail'de doğrudan Mail Merge ile e-postalarınızı kişiselleştirin ve net bir iletişim geçmişi için e-posta etkileşimlerinizi otomatik olarak kaydedin

Sezgisel, görsel özelliklerle anlaşma ilerlemesini izleyin ve fırsatları belirleyin

Copper sınırlamaları

Google Çalışma Alanı'na büyük ölçüde bağlıdır, bu da Google ekosistemi dışındakiler için daha az uygun hale getirir

Sınırlı özellik seti, hızla büyüyen işletmeler için uygun değildir

Copper fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 12 $

Temel: Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 69 $

İş: Kullanıcı başına aylık 134 $

Copper puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.120+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (580+ yorum)

6. Salesforce Sales Hub (Gelişmiş AI destekli satış analitiği ve takım işbirliği için en iyisi)

salesforce aracılığıyla

Salesforce Sales Hub, her boyuttaki işletme tarafından güvenilen, dünya çapında tanınan bir teknoloji çözümüdür.

Satış becerilerinizi geliştirmek için kılavuzlar, makaleler ve modüller dahil olmak üzere özenle seçilmiş içerikleri keşfedebilirsiniz. Potansiyel müşteri bulmadan gelişmiş anlaşma yönetimine kadar, Sales Hub uzmanlığınıza uygun kaynaklar sunar.

Salesforce Sales Hub'ın en iyi özellikleri

Einstein AI gibi araçları kullanarak potansiyel müşterileri önceliklendirin, satış tahminleri yapın ve performansı analiz edin

Paylaşılan gösterge panelleri, görev yönetimi ve entegre iletişim ile takım işbirliğini kolaylaştırın

Salesforce Satış Etkileşimi araçlarını kullanarak, erişiminizi kişiselleştirin, etkileşimleri izleyin ve potansiyel müşterileri doğru zamanda takip edin

Salesblazer Topluluğu aracılığıyla diğer satış profesyonelleriyle bağlantı kurun

Salesforce Sales Hub sınırlamaları

Sistem, titiz veri girişi ve yönetimi gerektirir; dikkatli kullanılmadığında, çıktılar doğruluk veya güvenilirlik açısından eksik olabilir

Müşteri hizmetleri deneyimleri, yararsız ve sinir bozucu etkileşimlerin raporlanmasıyla birlikte yetersiz olabilir

Salesforce Sales Hub fiyatlandırması

Başlangıç paketi: Kullanıcı başına aylık 25 $

Pro paketi: Kullanıcı başına aylık 100 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 $ (yıllık faturalandırılır)

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $ (yıllık faturalandırılır)

Einstein: Kullanıcı başına aylık 500 $ (yıllık faturalandırılır)

Salesforce Sales Hub puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (23.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (18.400+ oy)

🔍 Biliyor muydunuz? CRM benimseme oranları sektörlere göre değişiklik gösterir; üreticilerin %71'i ve iş hizmetleri firmalarının %75'i CRM'yi operasyonlarına dahil etmiştir. Ayrıca, ankete katılan kuruluşların %57'si önümüzdeki 12 ay içinde yatırımlarını artırmayı planladığını belirtmiştir. Bu da, iş stratejilerinde bu araçların öneminin arttığını göstermektedir.

7. Monday CRM (Küçük ve orta ölçekli takımlar için görsel satış izleme ve özelleştirilebilir iş akışları için en iyisi)

via Monday

Monday, satış ve proje yönetimi araçlarını bir araya getiren esnek ve görsel olarak çekici bir platform sunan bir başka Folk CRM alternatifidir. Satış ekiplerinin daha fazla anlaşma kapatmasına ve daha iyi işbirliği yapmasına yardımcı olur.

Bu CRM yazılımı örneği, görsel satış izleme, özelleştirilebilir iş akışları ve entegrasyon dostu araçların bir karışımını sunarak küçük bir startup veya büyüyen bir satış ekibi için uygun hale getirir.

Monday CRM'nin en iyi özellikleri

Kanban tarzı panoları kullanarak anlaşmaları izleyin, potansiyel müşteri durumlarını güncelleyin ve satış ekibinizle görsel olarak işbirliği yapın

Özel iş akışları oluşturun veya önceden oluşturulmuş müşteri yolculuğu şablonlarını kullanarak satış sürecini basitleştirin

Potansiyel müşteri yetiştirmeyi otomatikleştirin ve AI destekli e-posta oluşturma özelliğini kullanarak daha hızlı yazın ve kişiselleştirilmiş e-postaları toplu olarak gönderin

Tahmini ve gerçek satışları ay, satış temsilcisi veya anlaşma aşamasına göre izleyin

Monday CRM sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü gecikme yaşayabilir ve Mac için masaüstü sürümü çevrimiçi sürümden daha az güvenilirdir

Görevleri önceliklendirme ve tek bir kişi için tamamlanmamış eylemleri birleştirme konusunda sınırlı araçlar

Monday CRM fiyatlandırması

Temel CRM: Kullanıcı başına aylık 15 $

Standart CRM: Kullanıcı başına aylık 20 $

Pro CRM: Kullanıcı başına aylık 33 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

8. Bigin by Zoho CRM (Küçük iş takımları için hafif, boru hattı tabanlı CRM için en iyisi)

zoho CRM tarafından Bigin aracılığıyla

Bigin by Zoho, elektronik tabloların ötesine geçmek veya karmaşık eski sistemleri değiştirmek isteyen küçük işletmeler ve takımlar için tasarlanmış, hafif ancak özelliklerle dolu bir CRM'dir.

Potansiyel müşterileri yakalamaktan satış sonrası görevleri yönetmeye kadar müşteri yolculuğunuzun her adımını tek bir platformda düzenleyen, kullanımı kolay, boru hattı tabanlı bir düzen sunar. Bigin ile 30 dakikadan kısa bir sürede başlayabilir ve satış hedeflerinize uyacak şekilde iş akışlarını özelleştirebilirsiniz.

Bigin'in en iyi özellikleri

Platformlar arasında geçiş yapmadan e-posta, telefon görüşmeleri, WhatsApp, sosyal medya ve web formları aracılığıyla müşterilerle bağlantıda kalın

Takip e-postaları gönderme veya anlaşma aşamalarını güncelleme gibi tekrarlayan görevleri yönetmek için iş akışları oluşturun

Bigin'in mobil uyumlu uygulamasıyla, her yerden arama kaydı yapın, anlaşmaları izleyin veya müşteri bilgilerini güncelleyin

Bigin'in Takım Boru Hatları ile satışları, müşteri kazanımını, sipariş teslimatını ve daha fazlasını organize edin

Bigin sınırlamaları

Ara sıra meydana gelen arızalar, sonunda çözülse de ş Akışını bozabilir

Otomatik müşteri adayı tahsisi özelliği yoktur, bu da kullanıcılar için sinir bozucu olabilir

Bigin fiyatlandırması

Ücretsiz

Ekspres: Kullanıcı başına aylık 9 $

Premier: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Bigin 360: Kullanıcı başına aylık 21 $

Bigin puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

📖 Ayrıca okuyun: Hedefli erişim için etkili kullanıcı profilleri oluşturma

microsoft Dynamics 365 aracılığıyla

Microsoft Dynamics 365, temel özelliklerin ötesine geçen bulut tabanlı bir CRM platformudur. Diğer Microsoft araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur, bu da onu her boyuttaki işletme için iyi bir seçim haline getirir.

Office 365, Teams ve Power Platform'da zahmetsizce çalışmanıza olanak tanır. Excel'de potansiyel müşterileri izlemekten Teams'de işbirliği yapmaya kadar her şey tek bir deneyim için birbirine bağlanır.

Microsoft Dynamics 365'in en iyi özellikleri

Copilot gibi yerleşik AI araçlarını kullanarak müşteri ihtiyaçlarını tahmin edin, fırsatları belirleyin ve anlaşmaları daha hızlı kapatın

Gelişmiş segmentasyon kullanarak kişiselleştirilmiş kampanyalar tasarlayın, yürütün ve izleyin, doğru kitleye ulaşın

Müşteri taleplerini ve destek vakalarını kolaylıkla yönetin ve ekibinize hızlı yanıt verme araçları sağlayın

Dynamics 365'i uyarlayarak kapsamlı kodlama uzmanlığı gerektirmeden özel iş akışları ve uygulamalar oluşturun

Microsoft Dynamics 365 sınırlamaları

Platformun kapsamlı özellikleri, uygulamasını ve kullanımını karmaşık hale getirir ve önemli ölçüde eğitim ve destek gerektirir

Büyük veri kümeleri performans yavaşlamalarına neden olabilir ve internet bağlantısına bağımlılık, erişimin güvenilir olmadığı bölgelerde zorluk oluşturabilir

Microsoft Dynamics 365 fiyatlandırması

Essentials: Kullanıcı başına aylık 70 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 100 $

Microsoft Dynamics 365 puanları ve yorumları

G2: 4/5 (700+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.000'den fazla yorum)

10. Nimble (Tek başına çalışan girişimciler ve küçük takımlar için sosyal medya entegrasyonlu CRM için en iyisi)

nimble aracılığıyla

Nimble, müşteri ilişkileri kurmak ve geliştirmek için kullanılan bir CRM yazılımıdır. Kişileri, takvimleri, e-postaları ve sosyal medya etkileşimlerini tek bir yerde birleştirir.

Dahası, Nimble e-posta, telefon veya sosyal medya aracılığıyla tüm müşteri etkileşimlerinin kaydını tutar. Bu, konuşmalarınızın tam geçmişini sunarak anlamlı ilişkiler kurmanıza yardımcı olur.

Nimble'ın en iyi özellikleri

Nimble'ı kullanarak LinkedIn ve Twitter gibi platformlarda potansiyel müşteriler bulun

İnternetin her yerinden doğrudan iletişim verilerini toplayın, güncelleyin ve yönetin ve AI'yı kullanarak e-posta gibi eksik bilgileri doldurun

Özelleştirilebilir gösterge panelleri kullanarak görevlerin, aramaların ve takiplerin üstesinden gelirken birden fazla satış boru hattını yönetin

Potansiyel müşterilerin ilgisini çekmek ve otomatik olarak takip etmek için kişiselleştirilmiş e-posta dizileri oluşturun

Nimble sınırlamaları

Kısayolları kullanırken sık sık sayfa yeniden yüklemesi gerektirir, bu da ş Akışını bozar

Arayüz, deneyimsiz kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

Nimble fiyatlandırma

Kullanıcı başına aylık 29,90 $

Nimble puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.800'den fazla yorum)

11. Freshsales Suite (Satışları artırmak ve takım verimliliğini iyileştirmek için yapay zeka destekli CRM için en iyisi)

freshsales Suite aracılığıyla

Freshsales Suite, satışları basitleştirmek, takım verimliliğini artırmak ve gelirleri yükseltmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir CRM'dir. Bu araç, satış boru hattınızı yönetmenize, operasyonları kolaylaştırmanıza ve harika müşteri deneyimleri sunmanıza yardımcı olur — hepsi tek bir yerden.

Ayrıca, anlaşma aşamalarını izleyebilir ve Freddy AI içgörülerini kullanarak anlaşmaları tahmin edebilir ve önerilerde bulunabilirsiniz.

Freshsales Suite'in en iyi özellikleri

Bölgeye veya diğer kurallara göre potansiyel müşterilere öncelik verin ve takımınızın doğru fırsatlara odaklanmasını sağlayın

Müşterilerin işinizle olan her etkileşimini görselleştirerek, etkinlik zaman çizelgesi ile yolculuklarını anlayın

CRM'den doğrudan e-posta, SMS, WhatsApp, canlı sohbet ve hatta telefon görüşmeleri yoluyla müşterilerle iletişim kurun

Günlük veya davranış tetikleyicili kampanyalarla takip ve hatırlatıcıları otomatikleştirin

En umut verici potansiyel müşterileri vurgulayın, anlaşma başarısını tahmin edin ve hatta Freddy AI ile e-posta yazma gibi görevleri otomatikleştirin

Freshsales Suite sınırlamaları

Otomatik faturalandırma ön tanımlı olarak etkindir ve faturalandırma anlaşmazlıklarının çözülmesi zor olabilir

Müşterilerin saat dilimlerini veya teslimat adreslerini bulmak, küresel işletmeler için zor olabilir

Freshsales Suite fiyatlandırması

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 47 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 71 $

Freshsales Suite puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

📖 Ayrıca okuyun: En İyi 10 AI Tabanlı CRM Yazılım Aracı

ClickUp Tüm CRM Box'larınızı Kontrol Eder

Doğru CRM'yi seçmek, takımınızın işbirliği ve sonuçları elde etme şeklini değiştirebilir. Sadece bir CRM değil, hepsi bir arada bir çözüm arıyorsanız, ClickUp en iyi seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Satış boru hatlarının izlenmesinden müşteri ilişkilerinin yönetilmesine ve görev yönetiminin kolaylaştırılmasına kadar, ClickUp her şeyi kapsar. Onu ayıran özelliği esnekliğidir. Ayrıntılı bir satış gösterge paneline, proje yönetimi araçlarına veya gerçek zamanlı işbirliğine ihtiyacınız olsun, platformu özelleştirmek çok kolaydır.

Her şey tek bir yerde olduğundan, takımınız netlik kazanır ve öncelikler konusunda uyumlu kalabilir, bu da ClickUp'ı eksiksiz bir verimlilik gücü haline getirir.

ClickUp'a kaydolun ve ideal CRM iş akışınızı oluşturmaya başlayın!