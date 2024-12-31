Google Takvim'de Yapılacaklar Listesi: Adım Adım Kılavuz

Yapılacaklar uygulamanız ile Google Takvim arasında sürekli geçiş yapıyorsanız, daha iyi ve daha akıllı bir çalışma yönteminden yararlanmalısınız.

Takvimler randevularınızı planlamanıza yardımcı olurken, yapılacaklar listeleri yapmanız gereken işleri takip etmenizi sağlar. Google Takvim'de bir yapılacaklar listesi kullanarak ikisini birleştirebilirsiniz.

Randevularınızı ve görevlerinizi tek bir görünümde görmek, unutma olasılığını azaltır ve daha iyi planlama yapmanıza yardımcı olur.

Randevular ve yapılacaklar arasında verimli bir şekilde geçiş yapabilmek için Google Takvim'de yapılacaklar listesi oluşturmayı öğrenelim.

⏰ 60 Saniyelik Özet Google Takvim'i yapılacaklar listesine dönüştürün ve daha akıllı görev yönetimi için ClickUp'ı keşfedin. Google Takvim'i yapılacaklar listeniz olarak kullanın görevleri, son tarihleri ve programları tek bir yerde tutun.

Son teslim tarihleri, hatırlatıcılar ve yinelenen görevler belirleyin, böylece önemli hiçbir şeyi kaçırmayın.

Google Görevler, takviminizden doğrudan öğeler oluşturmanızı, güncellemenizi ve işaretlemenizi kolaylaştırır.

Google Takvim basit görev izleme için harikadır, ancak otomasyon, öncelikler veya ayrıntılı iş akışı yönetimi sunmaz.

Manuel güncellemeler ve sınırlı işbirliği , karmaşık projeleri yönetmeyi zorlaştırabilir.

ClickUp, Google Takvim ile entegre olarak otomasyon, öncelik ayarları ve daha iyi takım işbirliği sağlar.

ClickUp ile görevleri daha verimli bir şekilde yönetebilir, her şeyi düzenli ve izlemesi kolay hale getirebilirsiniz.

Google Takvim'de yapılacaklar listesi nasıl oluşturulur?

Google Takvim'de, herhangi bir cihazdan görevleri kolayca oluşturmanıza, görüntülemenize ve değiştirmenize olanak tanıyan Google Görevler adlı yerleşik bir yapılacaklar listesi vardır. Google Takvim'de bir yapılacaklar listesi oluşturmak için şu adımları izleyin:

Adım 1: Google Takvim'i açın

Google Çalışma Alanı'na giriş yapın ve bilgisayarınızda/dizüstü bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda Google Takvim'i açın.

Adım 2: + işaretine tıklayın ve Görev'i seçin

Google Takvim'de, herhangi bir boş tarih aralığına veya takvimin sol üst köşesindeki "+ Oluştur" işaretine tıklayın. Tamamlandığında, açılır menüde üç seçenek görünür: Etkinlik, Görev ve Randevu Planı.

Yeni bir liste oluşturmak için Görev seçeneğine tıklayın.

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Adım 3: Görev ayrıntılarını girin

Görev açılır penceresinde, yeni görevinizin başlığını girin. İhtiyaca göre kısa, uzun veya açıklayıcı bir başlık oluşturun. Bu adım, normal görevlerinizi yazmaya benzer.

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Görev adını yazdıktan sonra, görevin açıklamasını ekleyin. Burada istediğiniz kadar ayrıntılı olabilirsiniz.

Açıklamayı ekledikten sonra, görevinizin başlangıç ve son teslim tarihini ve dönemini ayarlayın. Son teslim tarihi belirlemek, görevi zamanında tamamlamanıza yardımcı olur. Google Görevler şu anda yerleşik hatırlatıcılar sunmasa da, son teslim tarihi belirlemek zihinsel bir hatırlatıcı görevi görebilir.

💡 Profesyonel İpucu: Görevleri tamamlamak için uygulanabilir adımlar elde etmek üzere ayrıntıları madde işaretleriyle yazın.

Adım 4: Görevi kaydedin

Açılır pencerenin sağ alt köşesindeki Kaydet seçeneğine tıklayın. İlk göreviniz oluşturuldu! Google Takvim etkinliklerinizin yanında son tarihleri ile birlikte Google Takvim görevlerinizi göreceksiniz, bu da size taahhütlerinizin bütünsel bir görünümünü sunar.

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Bir görevi tamamladığınızda, sol taraftaki açık daireye tıklamanız yeterlidir. Görev işaretlenir ve "Tamamlandı" listesine taşınır.

Bonus: Excel'de Kontrol Listesi Oluşturma!

Yapılacaklar listelerinizi özelleştirin ve yönetin

Google Takvim'de yapılacaklar listesi oluşturmayı öğrendiğinize göre, genel deneyiminizi iyileştirmek için yapabileceğiniz birkaç şey var.

Google Takvim'de, yapılacaklar listelerinizi çeşitli şekillerde özelleştirebilir ve yönetebilirsiniz. Bunları tek tek inceleyelim.

Listelerinizi renk kodlarıyla işaretleyin

Yapılacaklar listelerinizi kişisel işler, iş görevleri ve diğer kategorilere göre renklendirin ve kategorilere ayırın. Bunu yapmak için, bir göreve tıklayın ve açılır renk seçeneklerinden bir renk seçin.

google Çalışma Alanı Güncellemeleri aracılığıyla

Renk kodlaması ile birden fazla yapılacaklar listenizi kolayca takip edebilirsiniz. Ayrıca, her bir görev türü için harcadığınız zamanı da takip edebilirsiniz.

Yapılacaklarınızın tekrarlama sıklığını seçin

Hepimiz, haftanın belirli bir gününde belirli bir toplantıya katılmak gibi yinelenen görevleri yerine getirmek zorundayız. Yapılacaklar listenizdeki her yinelenen görevi otomatikleştirin, böylece her seferinde zaman harcamak ve görevi yeniden eklemek zorunda kalmazsınız.

Bunu yapmak için şunları yapın:

Yerleştirilmiş göreve tıklayın

Açılır Görev penceresi açıldığında, "Tekrarlamaz", "Günlük", "Haftalık", "Aylık" gibi birçok seçenek içeren bir açılır menü göreceksiniz.

Uygun bir seçenek seçin, görev göreceksiniz yapılacaklar listenize eklenecektir

Google Takvim'de yinelenen görevler

Bekleyen ve tamamlanan görevleri hızlıca halledin

Bekleyen görevleri hemen hallederek ve tamamlanan görevleri işaretleyerek takviminizi düzenleyin ve yapılacaklarınızı azaltın. Bunu yapmak için şunları yapın:

Tamamladığınız görevi seçin ve görevi tamamlanmış olarak işaretlemek için onay işaretine tıklayın

Bunu yaptıktan sonra, son 30 gün içinde tamamlanmamış görevlerin sayısını görebileceksiniz

Bekleyen görevler seçeneğine tıklayın

Artık açılır listeden bu görevleri düzenleyebilir, değiştirebilir, işaretleyebilir veya silebilirsiniz

google Çalışma Alanı Güncellemeleri aracılığıyla

Google Takvim'i yapılacaklar listesi oluşturmak için kullanmanın sınırlamaları

Google Takvim'de yapılacaklar listesi oluşturmak çok basit ve kolaydır. Ancak, bazı sınırlamaları vardır. Bunlar şunlardır:

Daha basit planlama: Google Takvim, temel planlama için tasarlanmıştır ve birden fazla takım ve kaynağı içeren karmaşık etkinlikleri veya projeleri yönetmek için ideal olmayabilir

Temel özelleştirme: Google Takvim, sınırlı özelleştirme seçeneklerine sahip basit bir arayüz sunar. Görevlerinizi renk kodlarıyla işaretleyebilirsiniz, ancak yazı tipi boyutunu, renk şemasını özelleştiremez veya resim ekleyemezsiniz. Ayrıca, takviminizin görünümünü veya temasını değiştiremezsiniz

Kafa karıştırıcı görselleştirme: Google Takvim, farklı takvimler oluşturmanıza olanak tanır, ancak her şeyi aynı anda görmek kafa karıştırıcı olabilir. Bir yapılacaklar listesini diğerinden ayırt etmek zor olabilir

Sınırlı genel bakış: Google Takvim'de, tüm etkinliklerinizi ve yaklaşan son tarihlerinizi bir bakışta gösteren gösterge paneli tarzı bir görünüm yoktur. Bu, iş yükünüzün bütünsel bir görünümünü elde etmeyi ve olası çakışmaları belirlemeyi zorlaştırabilir

Kısıtlı gizlilik kontrolleri: Google Takvim, şifre veya tek tek etkinlik düzenleme izinleri gibi özellikler sunmaz. Takvimleri farklı erişim düzeylerinde paylaşabilirsiniz (tüm ayrıntıları gör; yalnızca boş/dolu durumunu gör), ancak erişimi olan herkes potansiyel olarak her şeyi düzenleyebilir

Bu sınırlamalar olmadan Google Takvim'de yapılacaklar listesi oluşturmanın basitliğini hayal edin. Evet, bu mümkün.

Google Takvim'in sınırlamalarını aşmak zor bir görev gibi görünebilir. Ancak, basit bir çözüm var: ClickUp gibi güçlü bir araç kullanarak bir yapılacaklar listesi oluşturun. Temel bir yapılacaklar listesi uygulamasından daha fazlasına ihtiyacınız varsa, ClickUp'ın temel özelliklerin ötesine geçerek akıllı yapılacaklar listesi oluşturmaya nasıl geçtiğini okuyun.

ClickUp ile İdeal Yapılacaklar Listelerinizi Oluşturun

ClickUp, iş akışınızı kolaylaştırmak ve düzenli kalmanızı sağlamak için tasarlanmış hepsi bir arada bir verimlilik aracıdır. ClickUp, Google Takvim ile sorunsuz bir şekilde senkronize olur ve Outlook, Zoho ve daha fazlası gibi birçok üçüncü taraf araç ve uygulamayla entegre olur.

Güçlü özelliklere sahip ClickUp, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarlar dahil birçok cihazdan kolayca özelleştirilebilir yapılacaklar listeleri oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır.

ClickUp'ta yapılacaklar listesi oluşturmanın dört yolu vardır. Bunları tek tek inceleyelim.

1. ClickUp Takvimi'ne görevler ekleyin

ClickUp Takvim Görünümü, son teslim tarihi olan tüm görevlerinizi yapılacaklar listenizin görsel bir temsilinde bir araya getirir.

ClickUp Takviminde yapılacaklar listeleri oluşturmak için şu adımları izleyin:

Görünümler çubuğundan ClickUp'ta Takvim görünümünü açın

Takvimin sağ üst köşesinde bulunan Görev Ekle seçeneğine tıklayın. Bir açılır pencere görünecektir. Görev ayrıntılarını buraya girin

ClickUp Takvim ile Başlayın ClickUp Takviminden doğrudan görevler oluşturun

Alternatif olarak, görevleri doğrudan Takvim'deki yuvalara sürükleyip bırakabilirsiniz

ClickUp Takvim Görünümü ile Başlayın ClickUp Takvim Görünümü ile düzenli kalın ve hiçbir son tarihi kaçırmayın. Yerleşik hatırlatıcılar sayesinde işlerinizi takip edebilirsiniz

Benzer şekilde, eksiksiz bir yapılacaklar listesi oluşturmak için başka görevler oluşturun ve ekleyin

2. Kişisel Liste'yi kullanarak doğrudan Ana Sayfadan yapılacaklar ekleyin

Kişisel Liste'de yapılacakları şu adımlarla oluşturun:

Kenar çubuğundan Ana Sayfa'yı açın. Sağ üst köşede Kartları Yönet'e tıklayın ve Kişisel Liste Kartı'nı ekleyin

ClickUp Kişisel Liste Görünümü'nden hızlıca yeni görevler oluşturun

Kişisel Liste'de Görev Oluştur seçeneğine tıklayın. Alternatif olarak, sağ üst köşedeki + işaretine tıklayabilirsiniz

Görevinizin adını ve diğer ayrıntılarını girin

Görevi kaydetmek için Görev Oluştur seçeneğine tıklayın

Benzer şekilde, yapılacaklar listeniz için başka görevler oluşturun

3. Bir görev içinde yapılacakları kontrol listesi olarak ekleyin

Her ClickUp Görevi için kontrol listeleri oluşturun

Tam görev listesi içinde yapılacaklar listesi oluşturmak için şu adımları izleyin:

Yapılacaklar listesi oluşturmak istediğiniz görevi açın

Aşağı kaydırın ve Eylem Öğeleri sekmesini seçin

+ işaretini tıklayın ve görevinizin adını ve ayrıntılarını ekleyin

Benzer şekilde, görev içinde bir kontrol listesi olarak başka yapılacaklar da oluşturun

4. Liste şablonu kullanın

ClickUp'ta özel yapılacaklar şablonları oluşturun

Yapılacaklar için Liste Şablonunu şu şekilde kullanabilirsiniz:

Mevcut bir görev listesini seçin veya yeni bir liste oluşturun ve bu listeye görevler ekleyin

Kenar çubuğunda, üç nokta simgesine tıklayın

Şablonlar seçeneğini seçin

Şimdi iki şey yapabilirsiniz: Listenizi özelleştirin ve Kaydet'i tıklayarak bir şablon oluşturun Listenizi mevcut bir şablona ekleyin

Listenizi özelleştirin ve Kaydet'i tıklayarak bir şablon oluşturun

Listenizi mevcut bir şablona ekleyin

İkinci seçeneği tercih ederseniz, Şablonlara Gözat seçeneğine tıklayın

Liste Şablonlarını Ara

Uygun bir şablona tıklayın ve listeye eklemek istediğiniz bilgileri seçin.

Şablonu kullan seçeneğine tıklayarak şablonu sonlandırın

Listenizi özelleştirin ve Kaydet'i tıklayarak bir şablon oluşturun

Listenizi mevcut bir şablona ekleyin

Başlangıçta bir liste oluşturmadıysanız endişelenmeyin. Uygun bir şablonun üzerine gelin ve hemen bir liste oluşturmak için Hızlı Kullanım seçeneğine tıklayın.

Yapmanız gereken tüm görevler için ClickUp Görevleri oluşturabilirsiniz.

Google Takvim'den farklı olarak ClickUp, karmaşık projeler ve işbirliği için güçlü bir proje yönetimi aracıdır. ClickUp Görevleri ile şunları yapabilirsiniz:

Görevlere etiketler ve kategoriler ekleyin ve bunları görevleri filtrelemek, sıralamak ve gruplamak için kullanın

ClickUp Özel Alanları ile bağlam belirleyin (bütçe, e-posta adresleri vb. ayrıntıları ekleyin) ve tüm olası iş akışlarını kapsayacak özel durumlar belirleyin

Görevleri öncelik düzeylerine göre düzenleyin ve renk kodlarıyla işaretleyin: acil, yüksek, normal, düşük

Takım üyelerine görevler atayın

Haftalık, aylık veya belirli günler sonra yinelenen görevler oluşturun

Basit sürükle ve bırak işlemiyle görevleri karıştırın veya yeniden planlayın

Önemli görevler ve etkinlikler için hatırlatıcılar ayarlayın

ClickUp ile görevlerin durumunu kolayca ayarlayın, önceliklendirin ve filtreleyin

Ayrıca, ClickUp Görevleri ile tercihlerinize bağlı olarak yapılacaklar listelerinizi farklı görünümlerde görselleştirebilir ve düzenleyebilirsiniz. İşte her bir görünüm türünün kısa bir özeti:

ClickUp Tablo Görünümü , yapılacaklar listenizdeki görevlerin ve bunların durumlarının, öncelik düzeylerinin, atanan kişilerin ve son teslim tarihlerinin özet bir tablo görünümünü sunar. Görevleri ve belgeleri birbirine bağlayabilir, sütunları gizleyip sabitleyerek yapılacakları sıralayabilir ve izleyebilir, yapılacakları kolayca paylaşabilir ve elektronik tablolara aktarabilirsiniz

ClickUp Pano Görünümü , yapılacaklar listenizdeki gruplandırılmış görevlere genel bir bakış sağlar. Görevleri görev durumuna, öncelik düzeyine, son teslim tarihlerine ve etiketlere göre düzenleyebilirsiniz. Görevleri sürükleyip bırakarak panoda taşıyabilir ve zaman tahminleri, sprint puanları ve daha fazlası gibi göstergelerle işleri takip edebilirsiniz

Bu görünümleri ve iş takvimlerini iş arkadaşlarınız ve takım üyelerinizle paylaşmak istiyorsanız, ClickUp bunu hızlı ve güvenli bir şekilde yapmanızı sağlar. Yönetici olarak, belirli görevler için özel izinler ayarlayabilirsiniz. Üç ana düzey vardır: yalnızca görüntüleme iznine sahip misafirler, bazı kısıtlamalara sahip düzenleyiciler ve tam kontrol iznine sahip yöneticiler.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'taki Çevrimiçi Yapılacaklar Listesi aracını kullanarak, masaüstü veya mobil uygulamayı kullanarak hareket halindeyken görevleri özelleştirin ve yönetin. Herhangi bir listeyi yeniden kullanılabilir bir şablona dönüştürerek zamandan ve çabadan tasarruf etmenizi sağlar. Kaydedilmiş kontrol listeleriyle yinelenen görevler oluşturarak işlerinizi takip edin ve hatalardan kaçının.

Yapılacaklar listesi oluşturma sürecinizi geliştiren diğer ClickUp özellikleri

ClickUp'ın Görevler ve Takvim Görünümleri ile görevler eklemek ve haftanızı görselleştirmek, yapılacaklarınızı yönetmeyi çocuk oyuncağı haline getirir. Ancak, diğer ClickUp özellikleri yapılacaklar listesi oluşturma sürecinizi daha da iyileştirir. Bunların yapılacaklar listelerinizi eylem odaklı yol haritalarına nasıl dönüştürdüğünü okuyalım.

ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri'ni deneyin ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

ClickUp Belgeler, görevleri, notları ve diğer içerikleri bir araya getirebileceğiniz dijital not defterleri gibidir. Yapılacaklarınızın madde işaretlerinden daha fazlası olmasını istiyorsanız, Belgeler tam size göre. Bağlam ve talimatlar içeren zengin yapılacaklar listeleri oluşturun. Belgelerinizi daha ilgi çekici ve bilgilendirici hale getirmek için resimler, videolar ve diğer medya öğelerini ekleyin. Ayrıca, bir belgeyi ClickUp'ta belirli bir görevle de ilişkilendirebilirsiniz.

Ayrıca, takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, herkesin aynı sayfada kalmasını ve güncellemelerin anında yansıtılmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp Brain

ClickUp'ın akıllı AI aracı ClickUp Brain, yapılacaklar listesi oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştırır. Yapılacaklar listesi oluştururken, son tarihler, öncelikler ve bağımlılıklar gibi ayrıntıları sağlayabilirsiniz. ClickUp Brain bu bilgileri analiz eder ve görevlerin tamamlanması için en uygun zaman aralıklarını önerir. Hatta iş yükünüze ve geçmiş verilerinize göre görevlere öncelik vermenize bile yardımcı olur.

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain ile toplantı notlarını anında özetleyin

Dahası, ClickUp Brain görevlerinizdeki bilgileri ve toplantı notları gibi ilgili belgeleri otomatik olarak özetleyebilir. Bu, yapılacak öğelerinizin bağlamını hızlı bir şekilde anlamanıza ve gerekli tüm bilgilere sahip olmanıza yardımcı olabilir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'e görevinizin genel hedefini açıklayın, size ilgili anahtar kelimeler, alt görevler ve hatta geçmişte tamamlanmış benzer görevler önerebilir. Bu, düşünme sürecinizi başlatabilir ve yapılacaklar listenizin ilk aşamalarını daha iyi şekillendirebilir.

ClickUp Şablonları

Sıfırdan başlamak istemiyor musunuz? ClickUp, yapılacak görev listelerini oluşturmayı çocuk oyuncağı haline getiren çeşitli görev yönetimi şablonları sunar. Tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre, işleri halletme şablonundan yapılacak işler şablonuna kadar istediğiniz şablonu seçebilirsiniz.

İşte başlamak için size yardımcı olacak en iyi yapılacaklar listesi şablonlarına genel bir bakış:

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonunu kullanarak kolaylıkla bir iş rutini geliştirin

ClickUp'ın Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu , bir yapılacaklar listesi planlama ve yönetme alışkanlığı kazanmanıza yardımcı olur. Bu basit rutin planlayıcı ile, gelecek gün için ulaşılabilir hedefler belirleyin. Önemli olan şeylere odaklanmak için bir öncelik listesi oluşturun. Motivasyonunuzu korumak ve bir görevi tamamladığınızda başarı hissinin tadını çıkarmak için ilerlemeyi izleyin

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Günlük Yapılacaklar Şablonu ile görevleri günlük olarak takip edin

ClickUp'ın Günlük Yapılacaklar Şablonu , günlük yapmanız gereken her şeyi takip etmenizi sağlar. Bu şablon, kişisel işler ve iş ile ilgili görevler için gelecek gün için farklı kontrol listeleri oluşturur. Dosyaları ve diğer ilgili öğeleri bu öğelere bağlayarak kontrol listelerindeki belirli öğeler için bağlam ayarlayın. Diğer günlük kontrol listesi uygulamalarında olduğu gibi, öğeleri tamamladığınızda işaretlemenin memnuniyetini yaşayın

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Haftalık Kontrol Listesi Şablonunu kullanarak haftanızı kolayca planlayın

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın İş Yapılacaklar Şablonu'nu kullanarak günlük ve haftalık yapılacaklarınızı kolaylıkla düzenleyin ve izleyin

ClickUp'ın İş Yapılacaklar Şablonu , haftalık günlük yapılacaklarınızı planlamanıza ve düzenlemenize olanak tanır. Bu şablonla, görevlerinizi önemlerine göre önceliklendirebilir, karmaşık görevleri yönetilebilir alt görevlere bölebilir ve bu görevler için uygun başlangıç ve son teslim tarihleri belirleyebilirsiniz. Ayrıca, sezgisel Gnatt veya Kanban panolarını kullanarak ilerlemelerini izleyerek görevlerinizi takip edebilirsiniz

ClickUp'ın Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonunu kullanarak görevleri ve çalışma saatlerini etkili bir şekilde düzenleyin

ClickUp'ın Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu, görevleri ve çalışma saat lerini düzenlemenizi ve takip etmenizi sağlar. Haftalık, iki haftalık ve aylık hedeflerinizi görselleştirin ve buna göre görevleri önceliklendirin, planlayın ve son tarihleri belirleyin. İlerlemenizi takip edin ve zamanı daha etkili bir şekilde yönetin, verimliliği artırın

Bu şablonları kullanarak tüm yapılacaklar listeleriniz için tutarlı bir biçim kullanabilirsiniz. Bu şablonları özelleştirebilir veya ihtiyaçlarınıza göre kendi şablonlarınızı oluşturabilirsiniz.

ClickUp ile En Kapsamlı Yapılacaklar Listelerini Oluşturun

Yapılacaklar listeleri, kişisel ve profesyonel yaşamda düzenli kalmak ve görevleri takip etmek için çok önemlidir. Google Takvim uygulaması, bunları telefonlarda ve bilgisayarlarda oluşturmak için etkili bir çözüm sunarken, ClickUp bir adım daha ileri giderek Google Takvim'de liste oluşturmanın eksikliklerini gidermenize yardımcı olur.

Nihai hepsi bir arada verimlilik aracı ve görev yönetimi yazılımı olan ClickUp, görevleri düzenlemek ve yönetmek için çeşitli çözümler sunar. AI yardımı, yapılacaklar listesi şablonları, özelleştirilebilir görünümler ve daha fazlasıyla ClickUp, herhangi bir akıllı cihazdan birden fazla yapılacaklar listesini kolayca planlamanıza, oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olur.

Görevlerinizi takip etmek ve verimliliğinizi artırmak için bugün ClickUp'a kaydolun.