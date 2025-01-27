2025'te Yönetici Asistanları için En İyi 10 AI Aracı

Kahramanın her yerde aynı anda olduğu, kurşunlardan kaçtığı ve süper insan gücüyle günü kurtardığı aksiyon filmlerini izlediniz mi? Hayalinizdeki yönetici asistanı da böyle değil mi? Soğukkanlı, sakin ve kendinden emin, terlemeden bir sürü görevi yerine getiren.
Ancak en deneyimli Yönetici Asistanları (EA'lar) bile, bitmek bilmeyen e-postaları ve yapılacaklar listelerini halletmek ve yöneticileri işlerinden alıkoymamak için sınırlarına ulaşabilir.
Doğru yapay zeka (AI) verimlilik aracıyla, iş akışlarını basitleştirip otomatikleştirebilir ve değerli zamanınızı kazanabilirsiniz.
Forbes'un 2024 yılında yaptığı ankete katılan 600 iş arasında, %47'si iş operasyonlarında dijital asistan olarak AI kullanıyor.
Şöyle düşünün: AI, patronunuz için (ve sizin için de!) yüksek eğitimli, hiç yorulmayan bir kişisel asistanınız olması gibidir. Herkes için uygun toplantıları planlamaktan önemli belgeleri özetlemeye ve hatta raporlar oluşturmaya kadar her şeyi halledebilir.
İhtiyaçlarınıza uygun AI destekli araçları bulmanıza yardımcı olmak için, takımım ve ben 2024 yılında EA'lar için en iyi seçenekleri bulmak üzere internette araştırma yaptık. Ardından, bu araçları test ederek görev otomasyon yeteneklerinden işbirliği becerilerine kadar her şeyi analiz ettik.
Bu testlere dayanarak, EA olarak ş Akışınızı basitleştirmek için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanan en iyi 10 verimlilik aracının bir listesini derledik.
⏰ 60 saniyelik özet
Yönetici asistanları için en iyi 10 yapay zeka aracı, verimliliği artırabilir, işlemleri kolaylaştırabilir ve iletişimi iyileştirebilir.
- Cortana – Windows kullanıcıları için en iyisi
- ClickUp – Verimliliği artırmak için en iyisi
- DALL-E – Görsel içerik oluşturmak için en iyisi
- Jasper – İçerik oluşturma için en iyisi
- Google Assistant – Günlük görevleri düzenlemek için en iyisi
- Otter. ai – Toplantı transkripsiyonları için en iyisi
- Fireflies – Konuşmaları merkezileştirmek için en iyisi
- Murf – Seslendirme oluşturmak için en iyisi
- Socratic – Hızlı araştırma için en iyisi
- Amazon Alexa – Eller serbest rahatlık için en iyisi
Yönetici asistanları için yapay zeka araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
İdari profesyoneller için en iyi yapay zeka yönetici asistanını seçebilmek için bir kriter listesi hazırladık.
AI araçlarımızda kesinlikle aradığımız özellikler (ve sizin de aramalısınız):
- Otomasyon: Otomatik hatırlatıcılar ve çakışma kontrolleri ile toplantıları planlayabilen ve önceden tanımlanmış şablonlara göre rutin e-postaları taslak olarak oluşturabilen AI araçları arayarak rutin görevlerden kurtulun, zamandan tasarruf edin ve tutarlı mesajlaşma sağlayın
- Entegrasyon: Takvimler, görev yönetimi yazılımları ve ş Akışı yönetim platformları gibi mevcut verimlilik araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir AI kişisel asistan seçin
- Akıllı önceliklendirme: Ofis yönetimi görevlerini aciliyet ve öneme göre önceliklendiren ve ihtiyaçlarınızı önceden tahmin ederek toplantı ve görevler için zaman aralıkları öneren yapay zeka arayın
- Akıllı arama ve düzenleme yetenekleri: İhtiyacınız olan belgeleri ve bilgileri hızlı bir şekilde bulan ve zahmetsizce düzenlemek için kategorilere ayıran bir AI asistanı seçin
- İletişim yardımı: Gidiş gelişleri AI'ya bırakın. Akıllı şablon güncellemeleri, e-postaları özetleme, e-posta taslaklarına yardımcı olma ve toplantı transkripsiyonları oluşturma özelliklerine sahip araçlar arayın
- Güvenlik protokolleri: Hassas verileri korumak için güvenlik protokollerine öncelik veren araçlar, gizli bilgileri korumak için veri şifreleme ve yalnızca yetkili kullanıcıların bilgilere erişebilmesini sağlamak için sıkı erişim kontrolleri seçin
- Kullanıcı arayüzü: Tüm fonksiyonlardan en iyi şekilde yararlanmak için öğrenmesi ve kullanımı kolay, sezgisel arayüzlere sahip AI asistanlarını tercih edin
Listemize girebilmek için, araçların bu kriterlerin tümünü veya çoğunu karşılaması gerekiyordu. Sonuçta, insan zekasını iyi taklit eden bir teknoloji arıyorduk. Aşağıda özetlenen araçlar harika bir iş çıkardı!
Yönetici Asistanları için En İyi 10 AI Aracı
Bu liste, toplantı planlamadan otomatik not almaya kadar görevleri optimize etmek için insan zekasını taklit eden çok çeşitli sanal asistanları içerir.
1. ClickUp: Verimliliği artırmak için en iyisi
ClickUp, işlerinizi organize etmenizi, takımınız ve müşterilerinizle işbirliği yapmanızı, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenizi ve genel olarak iş akışınızı basitleştirmenizi sağlayan bir proje yönetimi aracıdır.
Çoğu bilgi çalışanı, platformun yerleşik AI asistanı olan ClickUp Brain'den özellikle etkilenir. ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi, görevlerinizle ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını doğrudan ClickUp içindeki görevlerinizden, belgelerinizden ve şirket bilgi tabanından alır. Bu AI teknolojisi, çeşitli kaynakları manuel olarak aramadan bilgileri hızlı bir şekilde bulmak, soruları yanıtlamak ve anahtar ayrıntılardan haberdar olmak için inanılmaz derecede yararlı olabilir.
Bir e-postayı nasıl başlatacağımı bulmak için sağlıksız bir zaman harcayan biri olarak, AI Writer for Work'ü yararlı buldum. Tek yapmam gereken, ele alınmasını istediğim unsurları girmekti ve o da benim için anında hatasız e-postalar ve mesajlar taslakları hazırladı.
ClickUp Otomasyonları ile bildirim ve hatırlatıcılar gönderme, gelen e-postaları yönetme, görev durumlarını ve ilerlemeleri güncelleme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirebildim. Rutin ve yinelenen görevleri, proje güncellemelerini ve daha fazlasını yönetmenize yardımcı olacak 100'den fazla otomasyon vardır.
ClickUp Görevleri ile yapmanız gereken her şeye kolayca genel bir bakış elde edebilirsiniz. Burada projeler içinde görevler oluşturabilir, görevleri delege edebilir ve görevlerin durumunu izleyebilirsiniz. Bu, tüm işlerimi karışıklık olmadan güncel tutmama yardımcı oldu. Bir görev oluşturduktan sonra, ilerlemesini göstermek için "yapılacak", "yeniden çalış" veya "hazır" gibi özel durumlar kullanabilirsiniz.
Özel alanlar ekleyerek önemli bilgileri düzenleyin ve takip edin, örneğin bir görevin aciliyeti, teslim tarihi ve üzerinde çalışan kişi gibi.
ClickUp Görünümlerini kullanarak yönetici asistanı görevlerinizi görselleştirin ve verimli bir şekilde yönetin. Deneyebileceğiniz 15'ten fazla görünüm vardır ve ihtiyaçlarınıza uygun olanı seçebilirsiniz.
Örneğin, ClickUp'ın Takvim görünümürandevuları ve toplantıları planlamayı kolaylaştırır. ClickUp, Google Takvim ile entegre olduğundan, görev bağımlılıklarını, bloke edilmiş zamanları ve son teslim tarihlerini doğrudan araç içinde kolayca içe aktarabilir ve her günü daha iyi planlayabilirsiniz.
ClickUp ayrıca proje planları, toplantı gündemleri ve durum raporları gibi yaygın kullanım durumları için önceden oluşturulmuş çeşitli şablonlar sunar. ClickUp Program Bloklama Şablonu'nu özellikle yararlı buldum.
Bu makale için araştırma yaparken, bir araya gelip bu listeyi hazırlamak için bir toplantı zamanı bulmak çok zor oldu. Bu şablon bize yardımcı oldu:
- Toplantıları ve etkinlikleri takip edin
- Hangi görevlerin öncelikli olması gerektiğini görün
- Programımızı doğru bir şekilde planlayın
- Aşırı programlamadan kaçının
Çok fazla manuel çaba harcamadan zaman blokları ayırabilir ve fikirlerimizi bir araya getirebiliriz. Yönetici asistanları, görev ve randevu planlama ve zaman bloklama için bu şablonu etkili bir şekilde kullanabilir.
Şirkette yeni bir EA iseniz, ClickUp'ın Yönetici Asistanları için 30-60-90 Günlük Plan Şablonunu kullanabilirsiniz. Bu şablon, ilk üç ay için net bir plan çizerek yönetici ve yönetici asistanına yardımcı olabilir.
Bu şablonu şunlar için kullanın:
- Geçişiniz için net hedefler ve uygulanabilir adımlar belirleme
- Yöneticinizle işbirliği yaparak beklentilerin karşılanmasını sağlamak
- Özel durumlar ve alanlarla ilerlemeyi izleyin
ClickUp sadece bireysel görevlerle ilgili değildir. Tüm projeleri yönetebileceğiniz, takımınızın senkronizasyonunu sağlayabileceğiniz ve tüm önemli belgelerinizi tek bir yerde saklayabileceğiniz tam donanımlı bir işbirliği merkezi.
En iyi yanı, ClickUp'ı yönetici iş akışınıza mükemmel şekilde uyacak şekilde özelleştirebilmenizdir.
Ayrıca, tüm favori uygulamalarınızla kolayca entegre olur ve tüm organizasyonel ihtiyaçlarınız için gerçek bir tek durak noktası haline gelir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Brain ile iş yükünüzü analiz edin ve önerilen son teslim tarihlerini öğrenin. Bu sayede, yüksek etkili öğelere odaklanabilirsiniz
- ClickUp Entegrasyonlarını kullanarak mevcut araçlarınızla bağlantı kurun—takvimler, iletişim platformları ve e-posta
- Özel ClickUp Gösterge Panelleri oluşturarak görevlerinizi ve ilerlemelerini görselleştirin, görevlerin önceliklerini belirlemeyi kolaylaştırın
- Tüm belgeleri ClickUp Docs'ta saklayın, kolayca ve merkezi olarak erişilebilir hale getirin
ClickUp sınırlamaları
- Mobil uygulama, masaüstü uygulamasından daha az özelliğe sahiptir
- Yeni kullanıcılar, tüm kapsamlı özellikleri öğrenmek ve anlamakta bazı zorluklar yaşayabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4000+ yorum)
2. DALL-E: Görsel içerik oluşturmak için en iyisi
OpenAI'nin yapay zeka aracı Dall-E'yi denedim ve özellikle görsel içerik üretmeye çok zaman ayıran EA'lar için mükemmel bir beyin fırtınası ortağı olduğunu gördüm. Bu aracı sunumlar, raporlar veya pazarlama materyalleri için görseller oluşturmak amacıyla kullanabilirsiniz.
Bu araç, herhangi bir kodlama veya grafik tasarım becerisine gerek olmadan metin açıklamalarına dayalı görüntüler oluşturmanıza yardımcı olur. Örneğin, yakında piyasaya sürülecek bir ürün için sosyal medya grafiklerine ihtiyacınız varsa, Dall-E basit bir açıklamaya dayalı olarak dikkat çekici görüntüler oluşturabilir.
En iyi yanı ne mi? Canva ile entegre olduğu için, metin-görüntü oluşturma özelliklerini Canva'nın özelleştirme özellikleriyle bir araya getirebilirsiniz.
Dall-E'nin en iyi özellikleri
- DALL-E'nin ChatGPT eklentisini kullanarak konuşmalarınızın içinde doğrudan görseller ve tasarımlar oluşturun
- Nesnelerin stili, bileşimi ve hatta dokusu hakkında belirli ayrıntılar sağlayın
- Görüntünün genel estetiğini koruyarak mevcut görüntüleri düzenleyin
Dall-E sınırlamaları
- Düşük çözünürlüklü çıktı moral bozucu olabilir
- DALL-E henüz AI asistanlarıyla tam olarak entegre değildir
DALL-E fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
DALL-E puanları ve yorumları
- G2: 3,8/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (14+ yorum)
3. Jasper: İçerik oluşturma için en iyisi
Jasper (eski adıyla Jarvis), tüm kullanım durumları için ilgi çekici yazılı içerikler oluşturabilen bir AI yazma asistanıdır. Verileri kod çözme ve özetleme, e-posta taslakları oluşturma, raporlar hazırlama ve sosyal medya gönderileri yazma gibi çeşitli görevlerde yardımcı olur. Ayrıca, belirli amaçlar için içerik oluşturmak için şablonlar da sunar.
Jasper, Canva, Slack ve Zapier gibi çeşitli araçlarla entegre olarak, AI tarafından oluşturulan içeriği günlük iş akışlarınıza dahil etmenizi sağlar.
Jasper'ın AI yazma asistanını yaratıcı pazarlama metinleri (web sitesi içeriği, blog gönderileri, reklam başlıkları vb.) oluşturmak için kullandım. Ayrıca, takımımın yeni fikirler üretmesine ve ikna edici sunumlar hazırlamasına da yardımcı oldu.
Jasper'ın en iyi özellikleri
- Marka kimliğinize uygun tonu ve yazım stilini özelleştirin, üretilen tüm içeriklerde tutarlılığı sağlayın
- AI tarafından oluşturulan içeriğin performansını izleyerek içerik stratejinizi optimize edin
- Blog gönderilerinden video senaryolarına kadar farklı biçimleri ve kullanım durumlarını kapsayan 50'den fazla yazma şablonu ile içeriği daha verimli oluşturun
Jasper sınırlamaları
- Çıktılar bazen kullanımdan önce doğrulanması gereken yanlış bilgiler veya veriler içerebilir
- En üst düzey planlarda bile aylık olarak oluşturulabilecek içerik miktarında sınırlar vardır
Jasper fiyatlandırması
- Ücretsiz: 7 günlük ücretsiz deneme
- Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 69 $
- İş: Özel fiyatlandırma
Jasper puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1200+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1800+ yorum)
4. Google Asistan: Günlük görevleri düzenlemek için en iyisi
Burada Google Asistan'ı bilmeyen kimse yoktur herhalde, ancak bu uygulamanın yetenekleri müzik çalmak veya alarm kurmaktan çok daha öteye gider. Google Asistan, günlük görevleri ve toplantıları organize etmek için de değerli bir araçtır
Basit sesli komutlarla randevular ekleyebilir, takvimleri kontrol edebilir ve toplantıların tarihini değiştirebilirsiniz. Kişileri aramak veya bir kelime yazmak zorunda kalmadan sizin adınıza aramalar yapabilir ve metinler gönderebilir, sesli komutları kullanarak hızlı ve sorunsuz iletişim sağlar.
Google Asistan, sadece övülen bir kişi listesi ve takvim yöneticisinden daha fazlasıdır. Uzun makaleleri okumak için zamanınız olmadığında, web'den anahtar bilgileri hızla bulup özetleyen araştırma asistanınız da olabilir.
Ayrıca, sesle etkinleştirilen hatırlatıcılar ayarlayabilir ve notlar alabilirsiniz, böylece görevlerinizi ve hedeflerinizi takip edebilir ve hiçbir şeyi gözden kaçırmazsınız.
Google Asistan'ın en iyi özellikleri
- Günlük hayatınızın çeşitli yönlerini ellerinizi kullanmadan kontrol edin, kullanımı kolay ve rahat hale getirin
- Programı ve iş yükünü analiz ederek görevleri aciliyet ve öneme göre sınıflandırın
- Konuşmalara göre planlayıcı ve takvim şablonlarınızı güncelleyin, uzun e-postaları özetleyin ve yanıt taslakları oluşturun
Google Asistan sınırlamaları
- Belirli ihtiyaç ve tercihlere göre tamamen özelleştirilemez
- Performans tutarsız olabilir, bazı görevler diğerlerinden daha iyi sonuç verebilir
Google Asistan fiyatlandırması
- Ücretsiz
Google Assistant değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: Mevcut değil
- Capterra: Mevcut değil
5. Otter. ai: Toplantı transkripsiyonları için en iyisi
Bilgi yoğun toplantılarda kapsamlı notlar almak gerçekten zordur. Dikkatle mi dinliyorsunuz, yoksa daha sonra başvurmak ve hatırlamak için anahtar noktaları mı not alıyorsunuz? Otter. ai, AI destekli transkripsiyon ve özetleme özellikleriyle bu zorluğun üstesinden geliyor.
Otter'ın gerçek zamanlı transkripsiyon özelliği söylenen her kelimeyi yakalar ve telaşla not almadan toplantıya katılmanızı sağlar. Ayrıca, kim konuşuyor otomatik olarak anlar ve konuşmacılara etiketler atar, böylece geri dönüp toplantıda neler olduğunu daha kolay anlayabilirsiniz.
Eylem öğelerini ve anahtar noktaları vurgular, görevleri manuel olarak özetlemenizi ve atamanızı gerektirmez.
Otter. ai'nin en iyi özellikleri
- Toplantı notlarında bahsedilen herhangi bir noktayı sadece birkaç tıklama ile tekrar gözden geçirin
- Transkriptlerinizi iş arkadaşlarınızla paylaşın, anahtar noktaları vurgulayın ve eylem öğeleri atayın — hepsi platform içinde
- Zoom gibi iletişim araçlarıyla zahmetsizce entegre edin
Otter. ai sınırlamaları
- Otter'ın ücretsiz planında kayıt süresi ve transkripsiyon özellikleri sınırlıdır
- Arka plan gürültüsü veya güçlü aksanlar doğruluğu etkileyebilir
Otter. ai fiyatlandırma
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Otter. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (180+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)
6. Fireflies: Konuşmaları merkezileştirmek için en iyisi
EAs, aramalar, video toplantılar ve yüz yüze etkileşimler sırasında konuşmaları takip etmekte zorlanabilir. Fireflies. ai, konuşma ile ilgili her şey için merkezi bir hub olarak devreye girer.
Toplantılardaki anahtar noktaların otomatik transkripsiyonunu ve özetini sunar. "Neyin" yapıldığını kaydetmenin ötesine geçer ve akıllıca bir sonraki adımları belirler ve bunları uygun takım üyelerine yapılacaklar listesi öğeleri olarak atar.
Fireflies ayrıca konuşmalarınızdan aranabilir bir bilgi tabanı oluşturur, böylece zaman kazanır ve tekrarlayan soruları sormak zorunda kalmazsınız.
Konuşma Zekası özelliği ile size ve takımlarınıza verimliliği artırmanıza ve daha bilinçli iş kararları almanıza yardımcı olacak güçlü analizler ve içgörüler sunar. Fireflies, konuşmalardaki duygular, konuşma süresi ve konu sıklığı gibi metrikleri izleyerek stratejilerinizi iyileştirmeniz için anahtar noktalar sunar.
Fireflies'ın en iyi özellikleri
- 40'tan fazla uygulama ile entegre edin, video konferans, proje yönetimi ve takvimler dahil
- Konuşmayı analiz edin, anahtar noktaları, eylem öğelerini ve duygu analizini belirleyerek toplantı sonrası özetini kısa ve öz bir şekilde hazırlayın
- Toplantı transkriptlerine güvenli erişim sağlayarak transkripti belirli takım üyeleriyle paylaşabilirsiniz
Ateşböceklerinin sınırları
- Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün gezinmesinin karmaşık olduğunu bildiriyor
Fireflies fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 18 $/koltuk
- İş: Aylık 29 $/koltuk
- Enterprise: Aylık 39 $/koltuk (yıllık faturalandırılır)
Fireflies puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (400+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (9 yorum)
7. Murf: Seslendirme oluşturmak için en iyisi
Sunumlar, açıklayıcı videolar ve hatta sosyal medya içerikleri için yüksek kaliteli seslendirmeler hazırlamak zaman alıcı ve pahalı olabilir. Murf. ai, AI destekli metin okuma teknolojisi ile bu sorunu çözebilir.
Pahalı seslendirme sanatçılarına veya hantal düzenleme yazılımlarına ihtiyacınız yok. Murf. ai, profesyonel sesli sunumlar ve videolar oluşturmanıza hızlı ve kolay bir şekilde yardımcı olabilir.
Sıkıcı, robotik bir ses yerine, Murf inanılmaz derecede doğal seslere sahip bir AI ses kütüphanesi sunarak, her projeye uygun mükemmel tonu seçmenize olanak tanır.
Murf, seslendirmenizi mevcut videolar veya sunumlarla bile entegre ederek uyumlu bir multimedya deneyimi yaratır.
Murf'un en iyi özellikleri
- Gereksinimlerinizin özetini Murf'a yapıştırın, birkaç dakika içinde mükemmel bir seslendirme haline getirilsin
- Gerçekten insani bir dokunuş için hızı düzenleyin ve ince ayar yapın, vurgulamalar ekleyin ve hatta duraklamalar ekleyin
- Murf, kullanıcı gizliliğine öncelik verdiği için nihai ürün üzerinde tam kontrol sahibi olun ve seslendirmeler asla üçüncü taraf uygulamalarla paylaşılmaz
Murf sınırlamaları
- Murf'un ücretsiz planı bazı temel seslendirme oluşturma işlemlerine izin verse de, ses seçimi ve proje uzunluğu konusunda sınırlamaları vardır
- Özel ses oluşturma için ayrı bir abonelik gerekir
Murf fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Oluşturucu: Aylık 29 $
- İş: 99 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Murf puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (800+ yorum)
- Capterra: Yeterli puan yok
8. Socratic: Hızlı araştırma için en iyisi
Google'ın Socratic uygulaması, belirli konuları tazelemek isteyen meşgul EA'lar için harika bir uygulamadır. Bilim, matematik, edebiyat ve sosyal bilgiler dahil olmak üzere çok çeşitli akademik konuları kapsar.
Yönetici asistanı (EA) olarak, patronunuzun doğru zamanda doğru bilgilere erişebilmesini sağlamak çok önemlidir. Peki ya karmaşık bir konu hakkında hızlı bir hatırlatma veya açıklama gerektiğinde, iş akışını kesintiye uğratmadan veya meslektaşlarının önünde bilgi eksikliğini ortaya çıkarmadan bunu nasıl yapabilirsiniz?
Socratic, net açıklamalar, ilgili görseller ve saygın kaynaklara bağlantılar sağlayabilir — hepsi kısa ve profesyonel bir biçimde.
En iyi yanı, Socratic metin ve ses tanıma özelliğini kullanarak farklı öğrenme stillerine hitap etmesi ve hatta YouTube ile entegre olarak bilgileri tıklanabilir bir şekilde sunmasıdır.
Socratic'in en iyi özellikleri
- Yaklaşan müşteri görüşmeleriyle ilgili anahtar kavramları gözden geçirin
- Kendi hızınızda karmaşık konuları keşfedin ve kritik sorunları daha iyi anlamak için takip soruları sorun
- Birden fazla dilde eğitim kaynaklarına erişin
Sokratik sınırlar
- Son derece uzmanlaşmış alanlar veya niş akademik alanlar için uygun olmayabilir
- Uygulama yalnızca iOS kullanıcıları için mevcuttur
Sokratik fiyatlandırma
- Ücretsiz
Sokratik derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: Mevcut değil
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. Amazon Alexa: Eller serbest rahatlık için en iyisi
Google Assistant gibi Amazon Alexa da idari görevleri verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilecek bir yapay zeka asistanı cihazıdır.
Alexa, sesli komutlar ile EA'ların iş programlarını yönetmelerine yardımcı olabilir.
Bu yapay zeka destekli sanal asistan ile randevu eklemek, takvimleri kontrol etmek ve toplantıları yeniden planlamak çok kolay. Alexa, istediğiniz herhangi bir konuyla ilgili kişiselleştirilmiş güncellemeler ve özetler sunar.
Ancak Alexa'nın erişimi ofis duvarlarının ötesine uzanır. Yöneticinizin akıllı bir evi var mı? Alexa, bu evlerle sorunsuz bir şekilde entegre olabilir ve basit sesli komutlarla ışıkları, termostatları ve diğer özellikleri kontrol etmelerini sağlar.
Sesli komutlarla aramaları ve metinleri yönetebilir, en yoğun anlarda bile ayrıntıların akışını sorunsuz bir şekilde sürdürebilirsiniz.
Amazon Alexa'nın en iyi özellikleri
- Seyahat planları yapın, uçuş bilgilerini kontrol edin veya gerçek zamanlı trafik güncellemelerini alın — hepsi basit sesli komutlarla
- Tek bir sesli komutla tetiklenebilen grup eylemleri. Örneğin, bir EA, Alexa'nın ışıkları açmasını, günlük programı okumasını ve arka plan müziğini çalmaya başlamasını sağlamak için "Alexa, iş günümü başlat" diyebilir
- En son haberleri takip edin ve bilgileri hızlıca bulun
Amazon Alexa sınırlamaları
- Fonksiyonlar, farklı Alexa cihazlarına göre değişebilir
- İş ile ilgili fonksiyonlar sınırlı olsa da, Alexa'nın temel gücü kişisel kullanım uygulamalarında yatmaktadır
Amazon Alexa fiyatlandırması
- Ücretsiz
Amazon Alexa puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (83 yorum)
10. Cortana: Windows kullanıcıları için en iyisi
Microsoft, Cortana'nın genel destek işlevselliğini azaltmış olsa da, Windows ekosisteminde çalışan EA'lar için hala yararlı bir araç olabilir.
Bunu PC'nize özel bir dijital asistan olarak düşünün. Yöneticinizin programını takip etmeniz mi gerekiyor? Cortana, sesinizle veya sadece birkaç dokunuşla hatırlatıcılar ayarlamanıza, yapılacaklar listelerini yönetmenize ve son tarihleri takip etmenize olanak tanır.
Cortana, yöneticinizin kapı bekçisi olarak da görev yapabilir. Takvimlerine erişin, toplantıları planlayın, e-postaları taslak haline getirin ve gönderin—hepsi sesli komutlarla.
Cortana'nın en iyi özellikleri
- Cortana'nın dikkatini çekmek ve sesli komutlar vermek için "Hey Cortana" diyerek Cortana'yı etkinleştirin
- Cortana'ya yapmasını söyleyerek PC'nizde uygulamaları başlatın ve web sitelerini açın
- Aradığınızı bulmak için yalnızca web'de değil, yerel dosyalarınızda ve OneDrive depolama alanında da arama yapın. "Geçen ayın dosyalarını bul" gibi doğal dil sorguları kullanabilirsiniz; Cortana sizi anlayacaktır
Cortana sınırlamaları
- Fonksiyonellik öncelikle Windows cihazlara ve Microsoft uygulamalarına odaklanmıştır
- Cortana, diğer bazı AI asistanlarına kıyasla sınırlı üçüncü taraf entegrasyonlarına sahiptir
Cortana fiyatlandırması
- Ücretsiz: Windows 10 ve 11 ile birlikte ek ücret ödemeden gelir
Cortana puanları ve yorumları
- G2: Mevcut değil
- Capterra: Mevcut değil
AI ile Geleceğe Hazır Yönetici Asistanı Olun
Doğru AI araçlarını seçmek, yönetici asistanı olarak operasyonel verimliliğinizi artırabilir ve sizi herhangi bir çalışma alanında paha biçilmez hale getirebilir. Buradaki fikir, işinizin farklı alanlarında size destek olabilecek, tekrarlayan görevleri otomatikleştiren, toplantıları planlayan, görevleri atayan, diğer iletişim araçlarıyla entegre olan, toplantı notları alan vb. bir dizi AI aracı oluşturmaktır.
İşlerinizi yarım düzine AI uygulamasına dağıtmak istemiyorsanız, ClickUp'ı deneyin. ClickUp, görevlerinizin çoğunda size yardımcı olabilecek daha birleşik bir AI destekli araç seti sunar.
Görevleri zahmetsizce yönetin, toplantıları nokta atışı doğrulukla planlayın ve AI otomasyonunu kullanarak stratejik planlama için zaman kazanın. ClickUp, bir idari profesyonelden daha fazlası olmak için ihtiyacınız olan neredeyse her şeye sahiptir; sizi vazgeçilmez bir ortağa dönüştürür.