2025'te Yönetici Asistanları için En İyi 10 AI Aracı

Kahramanın her yerde aynı anda olduğu, kurşunlardan kaçtığı ve süper insan gücüyle günü kurtardığı aksiyon filmlerini izlediniz mi? Hayalinizdeki yönetici asistanı da böyle değil mi? Soğukkanlı, sakin ve kendinden emin, terlemeden bir sürü görevi yerine getiren.

Ancak en deneyimli Yönetici Asistanları (EA'lar) bile, bitmek bilmeyen e-postaları ve yapılacaklar listelerini halletmek ve yöneticileri işlerinden alıkoymamak için sınırlarına ulaşabilir.

Doğru yapay zeka (AI) verimlilik aracıyla, iş akışlarını basitleştirip otomatikleştirebilir ve değerli zamanınızı kazanabilirsiniz.

Forbes'un 2024 yılında yaptığı ankete katılan 600 iş arasında, %47'si iş operasyonlarında dijital asistan olarak AI kullanıyor.

Şöyle düşünün: AI, patronunuz için (ve sizin için de!) yüksek eğitimli, hiç yorulmayan bir kişisel asistanınız olması gibidir. Herkes için uygun toplantıları planlamaktan önemli belgeleri özetlemeye ve hatta raporlar oluşturmaya kadar her şeyi halledebilir.

İhtiyaçlarınıza uygun AI destekli araçları bulmanıza yardımcı olmak için, takımım ve ben 2024 yılında EA'lar için en iyi seçenekleri bulmak üzere internette araştırma yaptık. Ardından, bu araçları test ederek görev otomasyon yeteneklerinden işbirliği becerilerine kadar her şeyi analiz ettik.

Bu testlere dayanarak, EA olarak ş Akışınızı basitleştirmek için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanan en iyi 10 verimlilik aracının bir listesini derledik.

⏰ 60 saniyelik özet Yönetici asistanları için en iyi 10 yapay zeka aracı, verimliliği artırabilir, işlemleri kolaylaştırabilir ve iletişimi iyileştirebilir. Cortana – Windows kullanıcıları için en iyisi

ClickUp – Verimliliği artırmak için en iyisi

DALL-E – Görsel içerik oluşturmak için en iyisi

Jasper – İçerik oluşturma için en iyisi

Google Assistant – Günlük görevleri düzenlemek için en iyisi

Otter. ai – Toplantı transkripsiyonları için en iyisi

Fireflies – Konuşmaları merkezileştirmek için en iyisi

Murf – Seslendirme oluşturmak için en iyisi

Socratic – Hızlı araştırma için en iyisi

Amazon Alexa – Eller serbest rahatlık için en iyisi

İdari profesyoneller için en iyi yapay zeka yönetici asistanını seçebilmek için bir kriter listesi hazırladık.

AI araçlarımızda kesinlikle aradığımız özellikler (ve sizin de aramalısınız):

Otomasyon: Otomatik hatırlatıcılar ve çakışma kontrolleri ile toplantıları planlayabilen ve önceden tanımlanmış şablonlara göre rutin e-postaları taslak olarak oluşturabilen AI araçları arayarak rutin görevlerden kurtulun, zamandan tasarruf edin ve tutarlı mesajlaşma sağlayın

Entegrasyon: Takvimler, görev yönetimi yazılımları ve ş Akışı yönetim platformları gibi mevcut verimlilik araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir Takvimler, görev yönetimi yazılımları ve ş Akışı yönetim platformları gibi mevcut verimlilik araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir AI kişisel asistan seçin

Akıllı önceliklendirme: Ofis yönetimi görevlerini aciliyet ve öneme göre önceliklendiren ve ihtiyaçlarınızı önceden tahmin ederek toplantı ve görevler için zaman aralıkları öneren yapay zeka arayın Ofis yönetimi görevlerini aciliyet ve öneme göre önceliklendiren ve ihtiyaçlarınızı önceden tahmin ederek toplantı ve görevler için zaman aralıkları öneren yapay zeka arayın

Akıllı arama ve düzenleme yetenekleri: İhtiyacınız olan belgeleri ve bilgileri hızlı bir şekilde bulan ve zahmetsizce düzenlemek için kategorilere ayıran bir AI asistanı seçin

İletişim yardımı: Gidiş gelişleri AI'ya bırakın. Akıllı şablon güncellemeleri, e-postaları özetleme, e-posta taslaklarına yardımcı olma ve toplantı transkripsiyonları oluşturma özelliklerine sahip araçlar arayın

Güvenlik protokolleri: Hassas verileri korumak için güvenlik protokollerine öncelik veren araçlar, gizli bilgileri korumak için veri şifreleme ve yalnızca yetkili kullanıcıların bilgilere erişebilmesini sağlamak için sıkı erişim kontrolleri seçin

Kullanıcı arayüzü: Tüm fonksiyonlardan en iyi şekilde yararlanmak için öğrenmesi ve kullanımı kolay, sezgisel arayüzlere sahip AI asistanlarını tercih edin

Listemize girebilmek için, araçların bu kriterlerin tümünü veya çoğunu karşılaması gerekiyordu. Sonuçta, insan zekasını iyi taklit eden bir teknoloji arıyorduk. Aşağıda özetlenen araçlar harika bir iş çıkardı!

Bu liste, toplantı planlamadan otomatik not almaya kadar görevleri optimize etmek için insan zekasını taklit eden çok çeşitli sanal asistanları içerir.

1. ClickUp: Verimliliği artırmak için en iyisi

ClickUp Brain ile Önde Olun ClickUp Brain ile doğru AI güncellemeleri ve durum raporları sayesinde zaman kazanın

ClickUp, işlerinizi organize etmenizi, takımınız ve müşterilerinizle işbirliği yapmanızı, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenizi ve genel olarak iş akışınızı basitleştirmenizi sağlayan bir proje yönetimi aracıdır.

Çoğu bilgi çalışanı, platformun yerleşik AI asistanı olan ClickUp Brain'den özellikle etkilenir. ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi, görevlerinizle ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını doğrudan ClickUp içindeki görevlerinizden, belgelerinizden ve şirket bilgi tabanından alır. Bu AI teknolojisi, çeşitli kaynakları manuel olarak aramadan bilgileri hızlı bir şekilde bulmak, soruları yanıtlamak ve anahtar ayrıntılardan haberdar olmak için inanılmaz derecede yararlı olabilir.

ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi'ni kullanarak projeyle ilgili tüm sorularınızı sorun

Bir e-postayı nasıl başlatacağımı bulmak için sağlıksız bir zaman harcayan biri olarak, AI Writer for Work'ü yararlı buldum. Tek yapmam gereken, ele alınmasını istediğim unsurları girmekti ve o da benim için anında hatasız e-postalar ve mesajlar taslakları hazırladı.

ClickUp Otomasyonları ile bildirim ve hatırlatıcılar gönderme, gelen e-postaları yönetme, görev durumlarını ve ilerlemeleri güncelleme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirebildim. Rutin ve yinelenen görevleri, proje güncellemelerini ve daha fazlasını yönetmenize yardımcı olacak 100'den fazla otomasyon vardır.

ClickUp Görevleri ile yapmanız gereken her şeye kolayca genel bir bakış elde edebilirsiniz. Burada projeler içinde görevler oluşturabilir, görevleri delege edebilir ve görevlerin durumunu izleyebilirsiniz. Bu, tüm işlerimi karışıklık olmadan güncel tutmama yardımcı oldu. Bir görev oluşturduktan sonra, ilerlemesini göstermek için "yapılacak", "yeniden çalış" veya "hazır" gibi özel durumlar kullanabilirsiniz.

ClickUp Görevleri ile görevler ve alt görevler oluşturun ve yönetin

Özel alanlar ekleyerek önemli bilgileri düzenleyin ve takip edin, örneğin bir görevin aciliyeti, teslim tarihi ve üzerinde çalışan kişi gibi.

ClickUp Görünümlerini kullanarak yönetici asistanı görevlerinizi görselleştirin ve verimli bir şekilde yönetin. Deneyebileceğiniz 15'ten fazla görünüm vardır ve ihtiyaçlarınıza uygun olanı seçebilirsiniz.

ClickUp Görünümleri ile görevlerinizi görselleştirmek ve yönetmek için herhangi bir görünümü seçin

Örneğin, ClickUp'ın Takvim görünümürandevuları ve toplantıları planlamayı kolaylaştırır. ClickUp, Google Takvim ile entegre olduğundan, görev bağımlılıklarını, bloke edilmiş zamanları ve son teslim tarihlerini doğrudan araç içinde kolayca içe aktarabilir ve her günü daha iyi planlayabilirsiniz.

ClickUp ayrıca proje planları, toplantı gündemleri ve durum raporları gibi yaygın kullanım durumları için önceden oluşturulmuş çeşitli şablonlar sunar. ClickUp Program Bloklama Şablonu'nu özellikle yararlı buldum.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Toplantı Bloklama Şablonu ile toplantıları zahmetsizce planlayın

Bu makale için araştırma yaparken, bir araya gelip bu listeyi hazırlamak için bir toplantı zamanı bulmak çok zor oldu. Bu şablon bize yardımcı oldu:

Toplantıları ve etkinlikleri takip edin

Hangi görevlerin öncelikli olması gerektiğini görün

Programımızı doğru bir şekilde planlayın

Aşırı programlamadan kaçının

Çok fazla manuel çaba harcamadan zaman blokları ayırabilir ve fikirlerimizi bir araya getirebiliriz. Yönetici asistanları, görev ve randevu planlama ve zaman bloklama için bu şablonu etkili bir şekilde kullanabilir.

Şirkette yeni bir EA iseniz, ClickUp'ın Yönetici Asistanları için 30-60-90 Günlük Plan Şablonunu kullanabilirsiniz. Bu şablon, ilk üç ay için net bir plan çizerek yönetici ve yönetici asistanına yardımcı olabilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın 30-60-90 Günlük Plan Şablonu ile yeni işinize bir adım önde başlayın

Bu şablonu şunlar için kullanın:

Geçişiniz için net hedefler ve uygulanabilir adımlar belirleme

Yöneticinizle işbirliği yaparak beklentilerin karşılanmasını sağlamak

Özel durumlar ve alanlarla ilerlemeyi izleyin

ClickUp sadece bireysel görevlerle ilgili değildir. Tüm projeleri yönetebileceğiniz, takımınızın senkronizasyonunu sağlayabileceğiniz ve tüm önemli belgelerinizi tek bir yerde saklayabileceğiniz tam donanımlı bir işbirliği merkezi.

En iyi yanı, ClickUp'ı yönetici iş akışınıza mükemmel şekilde uyacak şekilde özelleştirebilmenizdir.

Ayrıca, tüm favori uygulamalarınızla kolayca entegre olur ve tüm organizasyonel ihtiyaçlarınız için gerçek bir tek durak noktası haline gelir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain ile iş yükünüzü analiz edin ve önerilen son teslim tarihlerini öğrenin . Bu sayede, yüksek etkili öğelere odaklanabilirsiniz

mevcut araçlarınızla bağlantı kurun —takvimler, iletişim platformları ve e-posta ClickUp Entegrasyonlarını kullanarak—takvimler, iletişim platformları ve e-posta

Özel ClickUp Gösterge Panelleri oluşturarak görevlerinizi ve ilerlemelerini görselleştirin, görevlerin önceliklerini belirlemeyi kolaylaştırın

kolayca ve merkezi olarak erişilebilir hale getirin Tüm belgeleri ClickUp Docs 'ta saklayın,hale getirin

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulama, masaüstü uygulamasından daha az özelliğe sahiptir

Yeni kullanıcılar, tüm kapsamlı özellikleri öğrenmek ve anlamakta bazı zorluklar yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4000+ yorum)

2. DALL-E: Görsel içerik oluşturmak için en iyisi

OpenAI'nin yapay zeka aracı Dall-E'yi denedim ve özellikle görsel içerik üretmeye çok zaman ayıran EA'lar için mükemmel bir beyin fırtınası ortağı olduğunu gördüm. Bu aracı sunumlar, raporlar veya pazarlama materyalleri için görseller oluşturmak amacıyla kullanabilirsiniz.

Bu araç, herhangi bir kodlama veya grafik tasarım becerisine gerek olmadan metin açıklamalarına dayalı görüntüler oluşturmanıza yardımcı olur. Örneğin, yakında piyasaya sürülecek bir ürün için sosyal medya grafiklerine ihtiyacınız varsa, Dall-E basit bir açıklamaya dayalı olarak dikkat çekici görüntüler oluşturabilir.

En iyi yanı ne mi? Canva ile entegre olduğu için, metin-görüntü oluşturma özelliklerini Canva'nın özelleştirme özellikleriyle bir araya getirebilirsiniz.

Dall-E'nin en iyi özellikleri

DALL-E'nin ChatGPT eklentisini kullanarak konuşmalarınızın içinde doğrudan görseller ve tasarımlar oluşturun

Nesnelerin stili, bileşimi ve hatta dokusu hakkında belirli ayrıntılar sağlayın

Görüntünün genel estetiğini koruyarak mevcut görüntüleri düzenleyin

Dall-E sınırlamaları

Düşük çözünürlüklü çıktı moral bozucu olabilir

DALL-E henüz AI asistanlarıyla tam olarak entegre değildir

DALL-E fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

DALL-E puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (30+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (14+ yorum)

3. Jasper: İçerik oluşturma için en iyisi

Jasper (eski adıyla Jarvis), tüm kullanım durumları için ilgi çekici yazılı içerikler oluşturabilen bir AI yazma asistanıdır. Verileri kod çözme ve özetleme, e-posta taslakları oluşturma, raporlar hazırlama ve sosyal medya gönderileri yazma gibi çeşitli görevlerde yardımcı olur. Ayrıca, belirli amaçlar için içerik oluşturmak için şablonlar da sunar.

Jasper, Canva, Slack ve Zapier gibi çeşitli araçlarla entegre olarak, AI tarafından oluşturulan içeriği günlük iş akışlarınıza dahil etmenizi sağlar.

Jasper'ın AI yazma asistanını yaratıcı pazarlama metinleri (web sitesi içeriği, blog gönderileri, reklam başlıkları vb.) oluşturmak için kullandım. Ayrıca, takımımın yeni fikirler üretmesine ve ikna edici sunumlar hazırlamasına da yardımcı oldu.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Marka kimliğinize uygun tonu ve yazım stilini özelleştirin, üretilen tüm içeriklerde tutarlılığı sağlayın

AI tarafından oluşturulan içeriğin performansını izleyerek içerik stratejinizi optimize edin

Blog gönderilerinden video senaryolarına kadar farklı biçimleri ve kullanım durumlarını kapsayan 50'den fazla yazma şablonu ile içeriği daha verimli oluşturun

Jasper sınırlamaları

Çıktılar bazen kullanımdan önce doğrulanması gereken yanlış bilgiler veya veriler içerebilir

En üst düzey planlarda bile aylık olarak oluşturulabilecek içerik miktarında sınırlar vardır

Jasper fiyatlandırması

Ücretsiz : 7 günlük ücretsiz deneme

Oluşturucu : Kullanıcı başına aylık 49 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1800+ yorum)

4. Google Asistan: Günlük görevleri düzenlemek için en iyisi

google Asistan aracılığıyla

Burada Google Asistan'ı bilmeyen kimse yoktur herhalde, ancak bu uygulamanın yetenekleri müzik çalmak veya alarm kurmaktan çok daha öteye gider. Google Asistan, günlük görevleri ve toplantıları organize etmek için de değerli bir araçtır

Basit sesli komutlarla randevular ekleyebilir, takvimleri kontrol edebilir ve toplantıların tarihini değiştirebilirsiniz. Kişileri aramak veya bir kelime yazmak zorunda kalmadan sizin adınıza aramalar yapabilir ve metinler gönderebilir, sesli komutları kullanarak hızlı ve sorunsuz iletişim sağlar.

Google Asistan, sadece övülen bir kişi listesi ve takvim yöneticisinden daha fazlasıdır. Uzun makaleleri okumak için zamanınız olmadığında, web'den anahtar bilgileri hızla bulup özetleyen araştırma asistanınız da olabilir.

Ayrıca, sesle etkinleştirilen hatırlatıcılar ayarlayabilir ve notlar alabilirsiniz, böylece görevlerinizi ve hedeflerinizi takip edebilir ve hiçbir şeyi gözden kaçırmazsınız.

Google Asistan'ın en iyi özellikleri

Günlük hayatınızın çeşitli yönlerini ellerinizi kullanmadan kontrol edin, kullanımı kolay ve rahat hale getirin

Programı ve iş yükünü analiz ederek görevleri aciliyet ve öneme göre sınıflandırın

Konuşmalara göre planlayıcı ve takvim şablonlarınızı güncelleyin, uzun e-postaları özetleyin ve yanıt taslakları oluşturun

Google Asistan sınırlamaları

Belirli ihtiyaç ve tercihlere göre tamamen özelleştirilemez

Performans tutarsız olabilir, bazı görevler diğerlerinden daha iyi sonuç verebilir

Google Asistan fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Assistant değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

5. Otter. ai: Toplantı transkripsiyonları için en iyisi

Bilgi yoğun toplantılarda kapsamlı notlar almak gerçekten zordur. Dikkatle mi dinliyorsunuz, yoksa daha sonra başvurmak ve hatırlamak için anahtar noktaları mı not alıyorsunuz? Otter. ai, AI destekli transkripsiyon ve özetleme özellikleriyle bu zorluğun üstesinden geliyor.

Otter'ın gerçek zamanlı transkripsiyon özelliği söylenen her kelimeyi yakalar ve telaşla not almadan toplantıya katılmanızı sağlar. Ayrıca, kim konuşuyor otomatik olarak anlar ve konuşmacılara etiketler atar, böylece geri dönüp toplantıda neler olduğunu daha kolay anlayabilirsiniz.

Eylem öğelerini ve anahtar noktaları vurgular, görevleri manuel olarak özetlemenizi ve atamanızı gerektirmez.

Otter. ai'nin en iyi özellikleri

Toplantı notlarında bahsedilen herhangi bir noktayı sadece birkaç tıklama ile tekrar gözden geçirin

Transkriptlerinizi iş arkadaşlarınızla paylaşın, anahtar noktaları vurgulayın ve eylem öğeleri atayın — hepsi platform içinde

Zoom gibi iletişim araçlarıyla zahmetsizce entegre edin

Otter. ai sınırlamaları

Otter'ın ücretsiz planında kayıt süresi ve transkripsiyon özellikleri sınırlıdır

Arka plan gürültüsü veya güçlü aksanlar doğruluğu etkileyebilir

Otter. ai fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

6. Fireflies: Konuşmaları merkezileştirmek için en iyisi

EAs, aramalar, video toplantılar ve yüz yüze etkileşimler sırasında konuşmaları takip etmekte zorlanabilir. Fireflies. ai, konuşma ile ilgili her şey için merkezi bir hub olarak devreye girer.

Toplantılardaki anahtar noktaların otomatik transkripsiyonunu ve özetini sunar. "Neyin" yapıldığını kaydetmenin ötesine geçer ve akıllıca bir sonraki adımları belirler ve bunları uygun takım üyelerine yapılacaklar listesi öğeleri olarak atar.

Fireflies ayrıca konuşmalarınızdan aranabilir bir bilgi tabanı oluşturur, böylece zaman kazanır ve tekrarlayan soruları sormak zorunda kalmazsınız.

Konuşma Zekası özelliği ile size ve takımlarınıza verimliliği artırmanıza ve daha bilinçli iş kararları almanıza yardımcı olacak güçlü analizler ve içgörüler sunar. Fireflies, konuşmalardaki duygular, konuşma süresi ve konu sıklığı gibi metrikleri izleyerek stratejilerinizi iyileştirmeniz için anahtar noktalar sunar.

Fireflies'ın en iyi özellikleri

40'tan fazla uygulama ile entegre edin, video konferans, proje yönetimi ve takvimler dahil

Konuşmayı analiz edin, anahtar noktaları, eylem öğelerini ve duygu analizini belirleyerek toplantı sonrası özetini kısa ve öz bir şekilde hazırlayın

Toplantı transkriptlerine güvenli erişim sağlayarak transkripti belirli takım üyeleriyle paylaşabilirsiniz

Ateşböceklerinin sınırları

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün gezinmesinin karmaşık olduğunu bildiriyor

Fireflies fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Aylık 18 $/koltuk

İş: Aylık 29 $/koltuk

Enterprise: Aylık 39 $/koltuk (yıllık faturalandırılır)

Fireflies puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (400+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (9 yorum)

7. Murf: Seslendirme oluşturmak için en iyisi

Sunumlar, açıklayıcı videolar ve hatta sosyal medya içerikleri için yüksek kaliteli seslendirmeler hazırlamak zaman alıcı ve pahalı olabilir. Murf. ai, AI destekli metin okuma teknolojisi ile bu sorunu çözebilir.

Pahalı seslendirme sanatçılarına veya hantal düzenleme yazılımlarına ihtiyacınız yok. Murf. ai, profesyonel sesli sunumlar ve videolar oluşturmanıza hızlı ve kolay bir şekilde yardımcı olabilir.

Sıkıcı, robotik bir ses yerine, Murf inanılmaz derecede doğal seslere sahip bir AI ses kütüphanesi sunarak, her projeye uygun mükemmel tonu seçmenize olanak tanır.

Murf, seslendirmenizi mevcut videolar veya sunumlarla bile entegre ederek uyumlu bir multimedya deneyimi yaratır.

Murf'un en iyi özellikleri

Gereksinimlerinizin özetini Murf'a yapıştırın, birkaç dakika içinde mükemmel bir seslendirme haline getirilsin

Gerçekten insani bir dokunuş için hızı düzenleyin ve ince ayar yapın, vurgulamalar ekleyin ve hatta duraklamalar ekleyin

Murf, kullanıcı gizliliğine öncelik verdiği için nihai ürün üzerinde tam kontrol sahibi olun ve seslendirmeler asla üçüncü taraf uygulamalarla paylaşılmaz

Murf sınırlamaları

Murf'un ücretsiz planı bazı temel seslendirme oluşturma işlemlerine izin verse de, ses seçimi ve proje uzunluğu konusunda sınırlamaları vardır

Özel ses oluşturma için ayrı bir abonelik gerekir

Murf fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturucu : Aylık 29 $

İş : 99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Murf puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (800+ yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

8. Socratic: Hızlı araştırma için en iyisi

via Socratic

Google'ın Socratic uygulaması, belirli konuları tazelemek isteyen meşgul EA'lar için harika bir uygulamadır. Bilim, matematik, edebiyat ve sosyal bilgiler dahil olmak üzere çok çeşitli akademik konuları kapsar.

Yönetici asistanı (EA) olarak, patronunuzun doğru zamanda doğru bilgilere erişebilmesini sağlamak çok önemlidir. Peki ya karmaşık bir konu hakkında hızlı bir hatırlatma veya açıklama gerektiğinde, iş akışını kesintiye uğratmadan veya meslektaşlarının önünde bilgi eksikliğini ortaya çıkarmadan bunu nasıl yapabilirsiniz?

Socratic, net açıklamalar, ilgili görseller ve saygın kaynaklara bağlantılar sağlayabilir — hepsi kısa ve profesyonel bir biçimde.

En iyi yanı, Socratic metin ve ses tanıma özelliğini kullanarak farklı öğrenme stillerine hitap etmesi ve hatta YouTube ile entegre olarak bilgileri tıklanabilir bir şekilde sunmasıdır.

Socratic'in en iyi özellikleri

Yaklaşan müşteri görüşmeleriyle ilgili anahtar kavramları gözden geçirin

Kendi hızınızda karmaşık konuları keşfedin ve kritik sorunları daha iyi anlamak için takip soruları sorun

Birden fazla dilde eğitim kaynaklarına erişin

Sokratik sınırlar

Son derece uzmanlaşmış alanlar veya niş akademik alanlar için uygun olmayabilir

Uygulama yalnızca iOS kullanıcıları için mevcuttur

Sokratik fiyatlandırma

Ücretsiz

Sokratik derecelendirmeler ve yorumlar

G2: Mevcut değil

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Amazon Alexa: Eller serbest rahatlık için en iyisi

amazon aracılığıyla

Google Assistant gibi Amazon Alexa da idari görevleri verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilecek bir yapay zeka asistanı cihazıdır.

Alexa, sesli komutlar ile EA'ların iş programlarını yönetmelerine yardımcı olabilir.

Bu yapay zeka destekli sanal asistan ile randevu eklemek, takvimleri kontrol etmek ve toplantıları yeniden planlamak çok kolay. Alexa, istediğiniz herhangi bir konuyla ilgili kişiselleştirilmiş güncellemeler ve özetler sunar.

Ancak Alexa'nın erişimi ofis duvarlarının ötesine uzanır. Yöneticinizin akıllı bir evi var mı? Alexa, bu evlerle sorunsuz bir şekilde entegre olabilir ve basit sesli komutlarla ışıkları, termostatları ve diğer özellikleri kontrol etmelerini sağlar.

Sesli komutlarla aramaları ve metinleri yönetebilir, en yoğun anlarda bile ayrıntıların akışını sorunsuz bir şekilde sürdürebilirsiniz.

Amazon Alexa'nın en iyi özellikleri

Seyahat planları yapın, uçuş bilgilerini kontrol edin veya gerçek zamanlı trafik güncellemelerini alın — hepsi basit sesli komutlarla

Tek bir sesli komutla tetiklenebilen grup eylemleri. Örneğin, bir EA, Alexa'nın ışıkları açmasını, günlük programı okumasını ve arka plan müziğini çalmaya başlamasını sağlamak için "Alexa, iş günümü başlat" diyebilir

En son haberleri takip edin ve bilgileri hızlıca bulun

Amazon Alexa sınırlamaları

Fonksiyonlar, farklı Alexa cihazlarına göre değişebilir

İş ile ilgili fonksiyonlar sınırlı olsa da, Alexa'nın temel gücü kişisel kullanım uygulamalarında yatmaktadır

Amazon Alexa fiyatlandırması

Ücretsiz

Amazon Alexa puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (83 yorum)

10. Cortana: Windows kullanıcıları için en iyisi

cortana aracılığıyla

Microsoft, Cortana'nın genel destek işlevselliğini azaltmış olsa da, Windows ekosisteminde çalışan EA'lar için hala yararlı bir araç olabilir.

Bunu PC'nize özel bir dijital asistan olarak düşünün. Yöneticinizin programını takip etmeniz mi gerekiyor? Cortana, sesinizle veya sadece birkaç dokunuşla hatırlatıcılar ayarlamanıza, yapılacaklar listelerini yönetmenize ve son tarihleri takip etmenize olanak tanır.

Cortana, yöneticinizin kapı bekçisi olarak da görev yapabilir. Takvimlerine erişin, toplantıları planlayın, e-postaları taslak haline getirin ve gönderin—hepsi sesli komutlarla.

Cortana'nın en iyi özellikleri

Cortana'nın dikkatini çekmek ve sesli komutlar vermek için "Hey Cortana" diyerek Cortana'yı etkinleştirin

Cortana'ya yapmasını söyleyerek PC'nizde uygulamaları başlatın ve web sitelerini açın

Aradığınızı bulmak için yalnızca web'de değil, yerel dosyalarınızda ve OneDrive depolama alanında da arama yapın. "Geçen ayın dosyalarını bul" gibi doğal dil sorguları kullanabilirsiniz; Cortana sizi anlayacaktır

Cortana sınırlamaları

Fonksiyonellik öncelikle Windows cihazlara ve Microsoft uygulamalarına odaklanmıştır

Cortana, diğer bazı AI asistanlarına kıyasla sınırlı üçüncü taraf entegrasyonlarına sahiptir

Cortana fiyatlandırması

Ücretsiz: Windows 10 ve 11 ile birlikte ek ücret ödemeden gelir

Cortana puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

AI ile Geleceğe Hazır Yönetici Asistanı Olun

Doğru AI araçlarını seçmek, yönetici asistanı olarak operasyonel verimliliğinizi artırabilir ve sizi herhangi bir çalışma alanında paha biçilmez hale getirebilir. Buradaki fikir, işinizin farklı alanlarında size destek olabilecek, tekrarlayan görevleri otomatikleştiren, toplantıları planlayan, görevleri atayan, diğer iletişim araçlarıyla entegre olan, toplantı notları alan vb. bir dizi AI aracı oluşturmaktır.

İşlerinizi yarım düzine AI uygulamasına dağıtmak istemiyorsanız, ClickUp'ı deneyin. ClickUp, görevlerinizin çoğunda size yardımcı olabilecek daha birleşik bir AI destekli araç seti sunar.

Görevleri zahmetsizce yönetin, toplantıları nokta atışı doğrulukla planlayın ve AI otomasyonunu kullanarak stratejik planlama için zaman kazanın. ClickUp, bir idari profesyonelden daha fazlası olmak için ihtiyacınız olan neredeyse her şeye sahiptir; sizi vazgeçilmez bir ortağa dönüştürür.

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