2025'in En İyi 10 Perfex CRM Alternatifi ve Rakibi

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) %61'inin müşteri tutma için müşteri ilişkileri yönetimine (CRM) kredi verdiğini biliyor muydunuz?

CRM'ler, işletmelerin müşteri verilerini yönetmesi ve müşteri ilişkilerini geliştirmesi için güçlü çözümlerdir. Bu çözümler arasında Perfex CRM, sektörde önemli bir isim olarak kendini kanıtlamıştır.

Ancak Perfex CRM herkes için doğru seçim değildir.

Kullanıcılar genellikle zor öğrenme eğrisi ve sınırlı özelleştirme seçeneklerini önemli sorunlar olarak belirtmektedir. Arayüzün kullanımı zor olabilir ve özellikle daha sezgisel ve esnek bir sisteme ihtiyaç duyan işletmeler için verimliliği engelleyebilir.

Perfex CRM bir dizi özellik sunsa da, bazı kullanıcılar modern CRM araçlarında giderek daha önemli hale gelen gelişmiş otomasyon ve yapay zeka yeteneklerinden yoksun olduğunu düşünüyor.

Bu dezavantajlara rağmen, Perfex CRM, müşteri ilişkileri yönetimini kolaylaştırarak verimliliği artırabilen sağlam bir platformdur. Ancak sınırlamalarını çok kısıtlayıcı bulanlar için, çok sayıda alternatif daha fazla kullanım kolaylığı, daha kapsamlı özelleştirme ve en son AI işlevleri sunmaktadır.

Bu makalede, Perfex CRM ile ilişkili belirli sorunları ele alan alternatiflere odaklanarak çeşitli CRM yazılım seçeneklerini inceleyeceğiz. Bir Perfex CRM alternatifinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini ele alacak ve CRM için hangi AI araçlarının müşteri ilişkilerinizi en iyi şekilde geliştireceğine karar vermenize yardımcı olacağız.

Ama önce başlangıçtan başlayalım..

Perfex CRM alternatifi ararken nelere dikkat etmelisiniz?

Perfex CRM'ye alternatifleri değerlendirirken, CRM stratejiniz ve satış hedeflerinize göre değerlendirin. CRM'yi iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanıyan çözümler arayın.

Satış performansını etkili bir şekilde izlemek ve analiz etmek için gelişmiş raporlama ve analiz yetenekleri de gereklidir.

En iyi Perfex CRM alternatifinde aramanız gereken anahtar unsurlar şunlardır:

Özelleştirme: Modüller, alanlar ve iş akışları için kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunan SuiteCRM ve Odoo gibi alternatifleri araştırın

Entegrasyon: İşletmenizin halihazırda kullandığı diğer araç ve yazılımlarla entegre olan iyi bir alternatif arayın. Örneğin, ClickUp ve HubSpot, çeşitli pazarlama ve satış araçlarıyla kapsamlı entegrasyonlar sunarak müşteri ilişkileri yönetimine daha birleşik bir yaklaşım sağlar

Otomasyon: Otomasyon yetenekleri, tekrarlayan görevleri ve iş akışlarını düzenlemenize yardımcı olur. Pipedrive veya Insightly gibi araçlar, satış süreçlerini optimize etmek ve satış hedeflerine daha verimli bir şekilde ulaşmak için gelişmiş otomasyon özellikleri sunar

Raporlama ve analiz: Anahtar performans ölçütlerini izlemek ve veriye dayalı kararlar almak için kapsamlı raporlama ve analiz özellikleri sunan SugarCRM gibi CRM çözümlerini tercih edin

Mobil Erişilebilirlik : Alternatifin mobil erişilebilirlik sunduğundan emin olun, böylece satış takımınız hareket halindeyken CRM verilerine erişebilir ve görevlerini tamamlayabilir

AI ve Tahmine Dayalı Analitik: Satış tahminlerini ve müşteri adayları yönetimini geliştirmek için AI ve tahmine dayalı analitiği kullanan alternatifleri değerlendirin. Örneğin, daha etkili satış stratejileri için AI destekli içgörüler sunan Copper CRM

Kapsamlı, hepsi bir arada bir CRM çözümü, yukarıdaki tüm temel özellikleri sunabilir ve satış yaşam döngünüzü daha sorunsuz hale getirmek için eklenti özellikleriyle bunları geliştirebilir.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Perfex CRM Alternatifi

Doğru CRM çözümünü bulmak, müşteri ilişkilerini yönetme ve satışları artırma yöntemlerinizi dönüştürebilir.

2024'ün en iyi 10 Perfex CRM alternatifini inceleyelim.

1. ClickUp

Kişilerinizi yönetmek için verimli bir yol mu arıyorsunuz?

Proje yönetimi araçlarınızı ve CRM'nizi tek bir platformda, ClickUp'ta tutun

ClickUp, müşteri bilgilerini düzenlemek için iyi yapılandırılmış bir sistem sunarak hem proje yönetimi hem de CRM ihtiyaçları için güçlü bir araçtır.

ClickUp Hiyerarşisi ile işleri kolayca yönetilebilir görevlere ayırın

İlk olarak, ClickUp'ın Proje Hiyerarşisi, işlerinizi departmanlara, takımlara, projelere ve kampanyalara göre düzenlemenize ve ardından tüm devam eden faaliyetlerin bütünsel bir görünümünü elde etmek için uzaklaştırmanıza yardımcı olur. Bunu, tüm kuruluşunuzun iş akışını kuşbakışı olarak görebildiğiniz, darboğazları belirlemenize ve süreçleri kolaylaştırmanıza yardımcı olan bir araç olarak düşünün.

En üstte, Çalışma Alanı tüm projeler ve görevler için genel bir kap görevi görür. Çalışma Alanı içinde, farklı takımlara veya fonksiyonlara özel Alanlar oluşturabilirsiniz. Her Alan, Listeleri barındıran Klasörler içerir ve bu Listeler içinde, bireysel anlaşmaları veya müşteri etkileşimlerini temsil eden görevleri yönetebilirsiniz.

Özel Alanlar özelliği, iletişim bilgileri ve şirket bilgilerinden özel notlara ve etiketlere kadar müşteri bilgilerini saklamanıza olanak tanır. Bu, gerekli tüm verilerin kolayca erişilebilir ve düzenli olmasını sağlayarak her müşteri etkileşimini ve ayrıntıyı takip etmenize yardımcı olur.

Özel Durumları kullanarak iş akışlarını yönetin

ClickUp'ın CRM Proje Yönetimi Yazılımı ile CRM süreçlerinizi ve iş akışlarınızı basitleştirin

Satış boru hattınızı yönetmek zor olabilir, ancak ClickUp, sağlam iş akışı yönetimi özellikleriyle bu süreci basitleştirir. ClickUp'ın Listeleriniz için Özel Durumlar özelliğini kullanarak satış boru hattınızda net aşamalar tanımlayabilirsiniz.

Örneğin, "Yeni Müşteri Adayı", "İletişim Kuruldu", "Müzakere", "Kapalı Kazanıldı" ve "Kapalı Kaybedildi" gibi durumlar olabilir. Bu, anlaşmanın ilerlemesini görselleştirmeye ve ortaya çıkabilecek darboğazları belirlemeye yardımcı olur.

Takımınızın sorumluluklarını yerine getirmesini ve görevlerin zamanında tamamlanmasını sağlamak için hiç uğraştınız mı? ClickUp, belirli anlaşmalarla ilgili görevleri takım üyelerine atamanıza ve Atanan Kişiler ve Son Teslim Tarihleri'ni kullanarak son teslim tarihleri belirlemenize olanak tanır.

ClickUp Son Teslim Tarihleri ile önemli görevleri ve proje son teslim tarihlerini takip edin

Son teslim tarihlerini ayarlamak, herkesin işlerini takip etmesini sağlar, zamanında takip ve satış sürecinde ilerlemeyi garanti eder. Örneğin, bir potansiyel müşteriyi takip etme görevi, hızlı hareket edilmesini sağlamak için son teslim tarihi ile birlikte bir satış temsilcisine atanabilir. Bu özellik, herkesin sorumluluklarını ve zaman çizelgelerini bilmesini sağlayarak satış sürecinizin sorunsuz ilerlemesini garanti eder.

ClickUp Formları, Sohbet Görünümü ve ClickApps'ı kullanarak net bir şekilde iletişim kurun

Etkili iletişim ve işbirliği, tüm CRM'lerin temel özellikleridir ve ClickUp bu alanda mükemmeldir.

ClickUp'ın Sohbet görünümü, gerçek zamanlı işbirliğini geliştirerek herkesin aynı sayfada olmasını sağlar. CRM kurulumunuz içinde anlaşmaları tartışabilir, güncellemeleri paylaşabilir ve işbirliği yapabilirsiniz.

ClickUp'ın Sohbet Görünümü ile takım iletişiminizi basitleştirin

ClickUp'ın Form Görünümü özelliği ile, potansiyel müşteri bilgilerini, geri bildirimleri veya müşteri sorularını yakalamak için özel formlar oluşturabilir ve veri toplama işlemini basitleştirebilirsiniz. Bir form gönderildiğinde, tüm veriler doldurulmuş bir görev otomatik olarak oluşturulur ve hiçbir potansiyel müşterinin kaçırılmaması sağlanır.

ClickUp Formları ile bilgi toplayın ve görev oluşturmayı kolaylaştırın

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak, profesyonel teklifler ve sözleşmeler gibi önemli belgeleri sadece birkaç tıklama ile doğrudan görevlere ekleyebilirsiniz. Bu, tüm ilgili bilgileri tek bir yerde tutar. Görev yorumları, iletişimi konu başlıklarına ayırır ve tüm takım üyelerinin kolayca erişebilmesini sağlar, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz. Örneğin, takım üyeleri belirli bir anlaşmaya adanmış bir görev içinde müzakere stratejilerini tartışabilir.

ClickApps ile iletişiminizi daha da geliştirebilirsiniz.

E-posta ClickApp ile görevlerden doğrudan e-posta gönderin ve alın

E-posta ClickApp, potansiyel müşteriler ve müşterilerle e-posta iletişimini doğrudan ClickUp içinde yönetmenizi sağlar. Bu entegrasyon, tüm e-postalarınızın ilgili görevlere bağlanmasını sağlayarak bir bakışta eksiksiz bir iletişim geçmişi sunar.

ClickUp Görünümleri ve Gösterge Panelleri ile satış verilerinizi anlayın

Satış verilerinizi anlamak, bilinçli kararlar almak ve iş büyümesini sağlamak için anahtardır. ClickUp'ın Görünümleri, CRM verilerinizi etkili bir şekilde filtrelemenizi ve önceliklendirmenizi sağlar. Liste Görünümü, Takvim Görünümü veya Kanban Panosu'nu tercih edin, ClickUp çalışma alanınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanır.

ClickUp'ta gösterge panelleri oluşturmak iş akışınızı geliştirir. Potansiyel müşteri dönüşüm oranları, satış boru hattının durumu ve takım performansı gibi anahtar metrikleri izleyebilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri ile satış verimliliğinizi görselleştirin

Ayrıca, ClickUp'ın Gösterge Panelleri son derece özelleştirilebilir olup, gerçek zamanlı verileri ve görselleştirmeleri görüntüleyen bileşenler eklemenize olanak tanır. Bu, eğilimleri belirlemenize ve satış süreçlerinizde stratejik ayarlamalar yapmanıza yardımcı olur.

Tüm bu bilgilere parmaklarınızın ucunda sahip olduğunuzu, trendleri belirleyebildiğinizi, başarıyı ölçebildiğinizi ve iyileştirme alanlarını tespit edebildiğinizi hayal edin!

ClickUp CRM Şablonu ile başlayın

Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? ClickUp, geniş CRM şablonları ve üçüncü taraf entegrasyonları ile bunu kolaylaştırır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp CRM Şablonu ile potansiyel müşterileriniz ve müşterilerinizle ilişkiler kurun

Örneğin, ClickUp CRM Şablonu, CRM faaliyetlerinizi yönetmek için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar. Bu CRM özelliği, potansiyel müşterileri ve fırsatları boru hatlarıyla izlemenize, iletişim bilgilerini tek bir merkezi veritabanında düzenlemenize ve daha iyi yönetim için görevleri satış aşamasına göre önceliklendirmenize yardımcı olur.

ClickUp'ın kişisel CRM özellikleriyle CRM deneyiminizi geliştirebilir, iş akışınızı benzersiz ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Ama hepsi bu kadar değil! Satış raporu şablonları ve süreç haritalama araçlarıyla ClickUp, büyümeyi teşvik etmek ve satış hedeflerinize ulaşmak için değerli içgörüler sunar. Tüm müşteri verilerini tek bir erişilebilir platformda birleştiren ClickUp, bilinçli kararlar almanızı ve yeni fırsatlardan yararlanmanızı sağlar.

ClickUp ile, yalnızca iletişim verileri için bir depoya sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda bu verileri stratejik kararlar almak ve iş büyümesini sağlamak için kullanabileceğiniz zengin özelliklere sahip, birleşik bir platforma da sahip olursunuz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Bireyler veya satış takımları için görevleri kolayca oluşturun, atayın ve izleyin

Özel ClickUp listeleriyle potansiyel müşterileri, kişileri ve anlaşmaları düzenleyin

Her listeye net aşamalar atayarak anlaşma süreçlerini görselleştirin

CRM kurulumunuzda gerçek zamanlı işbirliği ve tartışma için ClickUp'ın Sohbet Görünümü'nü kullanın

İş akışınıza uygun benzersiz, renk kodlu durumlar oluşturun ve satış boru hattınızın sorunsuz bir şekilde yönetilmesini sağlayın

İletişim bilgileri, tercihler ve anlaşma aşamaları gibi önemli müşteri verilerini zahmetsizce yakalayın

Çalışma alanınızı Liste, Takvim ve Kanban gibi çeşitli görünümlerle özelleştirerek CRM verilerinizi filtreleyin ve önceliklendirin

Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle potansiyel müşteri dönüşüm oranları ve takım performansı gibi anahtar metrikleri izleyin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın geniş dizi özelliklerini zorlayıcı bulabilir ve bu özellikleri tam olarak anlamak ve kullanmak için biraz zamana ihtiyaç duyabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Aylık 7 $/kullanıcı

İş : Aylık 12 $/kullanıcı

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda üye başına Çalışma Alanı başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000+ yorum)

2. Hubspot CRM

hubSpot CRM aracılığıyla

HubSpot CRM, müşteri etkileşimlerini etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak bir dizi özellik sunan güçlü bir müşteri ilişkileri yönetim platformudur.

HubSpot CRM hakkında ilk fark edeceğiniz şeylerden biri sezgisel arayüzüdür. Satış gösterge paneli, tüm satış sürecini kuşbakışı bir görünüm sunarak bireysel ve takım performansını izlemenizi sağlar. Anahtar satış faaliyetlerine gerçek zamanlı görünürlük sağlayarak darboğazları belirler ve satış sürecinizi optimize eder.

Satış sürecinin her aşamasında anlaşmaları da izleyebilirsiniz. Gösterge paneli, her anlaşmanın durumunu, aşamasını ve bir sonraki adımda yapılması gerekenleri görmenizi sağlar.

HubSpot'un sürükle ve bırak işlevselliği ile satış boru hattınızı yönetmek çok kolay. Anlaşmaları sürükleyip bırakarak aşamalar arasında kolayca taşıyabilir, ilerlemeyi görsel olarak takip edebilir ve minimum çabayla satış sürecinizi yönetebilirsiniz.

HubSpot'un tahmin araçları, satış boru hattınızın kapsamlı bir görünümünü sunarak satış hedeflerinize göre ilerlemeyi izlemenizi sağlar. Satış performansınız hakkında değerli bilgiler edinmek için kota gerçekleştirme ve aylık eğilimler gibi anahtar metrikleri izlemek üzere raporlar oluşturabilirsiniz.

HubSpot 1.500'den fazla üçüncü taraf uygulama ve araçla entegre olarak CRM yeteneklerinizi daha da geliştirebilmenizi sağlar. Bu entegrasyonlar, iş akışlarını otomatikleştirmenize, iletişimi kolaylaştırmanıza ve verimliliği artırmanıza yardımcı olabilir.

HubSpot CRM'nin en iyi özellikleri

Müşteri iletişim bilgilerini kolayca saklayın ve düzenleyin

E-posta takipleri ve veri girişi gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın

Anlaşma tahminleri, satış faaliyetleri, verimlilik ölçütleri ve satış süreci durumu dahil olmak üzere analiz araçları ve sağlam raporlama ile satış performansınız ve müşteri davranışları hakkında değerli bilgiler edinin

Yüzlerce HubSpot entegrasyonunu edinin

HubSpot CRM sınırlamaları

Fiyatlar, özellikle CRM yazılımı arayan yeni kurulan şirketler için çok yüksek olabilir

CRM, diğer bazı platformlara kıyasla sınırlı özelleştirme seçeneklerine sahiptir

HubSpot CRM fiyatlandırması

Ücretsiz : Sınırlı işlevsellik

Profesyonel Müşteri Platformu : 5 koltuk için aylık 1200 $

Enterprise Müşteri Platformu: 7 koltuk için aylık 4000 $

HubSpot CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (11.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

3. Copper CRM

via Copper CRM

Eskiden ProsperWorks olarak bilinen Copper CRM, Google Çalışma Alanı ile sorunsuz bir şekilde entegre olan popüler bir müşteri ilişkileri yönetimi platformudur. Bu, CRM verilerine doğrudan Gmail gelen kutusundan erişmek isteyen kullanıcılar için mükemmel bir seçimdir.

Copper CRM ayrıca, işletmelerin müşteri bilgilerini depolamasını ve düzenlemesini kolaylaştıran sağlam iletişim yönetimi özellikleri sunar. İletişim Bilgileri bölümü özellikle kullanışlıdır. E-posta ID'leri, telefon numaraları ve adresler gibi önemli bilgileri tek bir yerde depolamanızı sağlar.

Etkinlik Günlüğü özelliği, etkileşimleri ve güncellemeleri gerçek zamanlı olarak otomatik olarak izler, böylece müşteri iletişimlerini ve geçmişini takip etmeyi kolaylaştırır. Örneğin, iş akışı otomasyonu özellikleri, bir satış kampanyası üzerinde çalışırken takip sürecini kolaylaştırabilir.

Bu aracı kullanarak, yeni bir potansiyel müşteri eklendiğinde takım üyelerine otomatik olarak takip görevleri atamak için tetikleyiciler ayarlayabilirsiniz. Bu, zaman tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hiçbir potansiyel müşterinin gözden kaçmamasını da sağlar.

Özel Boru Hatları özelliği, satış süreçlerini görsel olarak oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır, İletişim Kuruldu, Nitelikli ve Müzakere gibi aşamaları net bir şekilde tanımlar. Bu araçlar, satış verimliliğini ve üretkenliği toplu olarak artırarak, sıradan görevleri yönetmek yerine anlaşmaları kapatmaya odaklanmanıza yardımcı olur.

Copper CRM'nin en iyi özellikleri

Görevleri, son teslim tarihlerini ve takım üyelerini tek bir yerden verimli bir şekilde organize edin

Projeyle ilgili belgeleri kolayca dağıtın ve erişin, takımınız içindeki işbirliğini ve iletişimi geliştirin

Kanban Kartlarını kullanarak iş akışını görselleştirin, görevlere öncelik verin ve ilerlemeyi etkili bir şekilde izleyin

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın, hataları en aza indirin ve müşteri deneyimini iyileştirin

Müşteri temas noktalarını izleyin ve anlaşmaları kapatın

Copper CRM sınırlamaları

Mobil uygulamada masaüstü sürümünde bulunan bazı özellikler bulunmadığından, hareket halindeki kullanıcıların işlevselliği sınırlanmaktadır

Copper CRM fiyatlandırması

Temel : Aylık 29 $/kullanıcı

Profesyonel : Aylık 69 $/kullanıcı

İş: Aylık 134 $/kullanıcı

Copper CRM puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.100+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

4. SuiteCRM

via SuiteCRM

SuiteCRM, satış, CRM pazarlama ve müşteri desteği süreçlerini kolaylaştırmak için açık kaynaklı bir CRM çözümüdür. 26 modülü ile SuiteCRM, potansiyel müşterileri yönetmek, teklifler ve faturalar için PDF şablonları oluşturmak, CRM raporları oluşturmak ve daha fazlasını yapmak için kapsamlı araçlar sunar.

Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre modül ekleyip çıkararak, modülleri yeniden adlandırarak ve alanları, düzenleri ve ilişkileri ayarlayarak SuiteCRM'yi özelleştirebilirler.

SuiteCRM'yi sınırsız olarak ücretsiz indirebilir ve kullanabilirsiniz, ancak işletmeler bulut tabanlı dağıtım için barındırılan bir sürüm satın alma seçeneğine de sahiptir.

SuiteCRM'nin en iyi özellikleri

Platform içinde toplantılar planlayın, aramaları kaydedin ve e-postalar oluşturun

Müşteri veritabanınızdaki her hesapla olan tüm etkileşimleri gösteren bir zaman çizelgesine erişin

İşlerin yürütülmesi için ilgili bilgilere erişimi sınırlamak üzere kullanıcı rollerini tanımlayın

SuiteCRM'yi Quickbooks, Xero, Twilio, WhatsApp ve Telegram dahil 120'den fazla uygulama ile entegre edin

SuiteCRM sınırlamaları

Modüllerle ilgili sınırlı dokümantasyon

Büyük veritabanlarıyla çalışırken yavaşlayabilir

SuiteCRM fiyatlandırması

Başlangıç : 100 £/ay (1-10 kullanıcı için önerilir)

İş : 400 £/ay (5-50 kullanıcı için önerilir)

Premium: 600 £/ay (10–150 kullanıcı için önerilir)

SuiteCRM puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (80+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Odoo

via Odoo

Odoo, işletmelerin karlı satış fırsatlarını belirlemek için müşteri boru hatlarını düzenlemelerine ve izlemelerine yardımcı olan açık kaynaklı bir CRM platformudur.

Platform, potansiyel müşteri oluşturma, puanlama ve önceliklendirme ile potansiyel müşteri iletişim bilgilerini ve ilgili bilgileri yönetme gibi etkili potansiyel müşteri yönetimi özellikleri sunar.

Odoo ayrıca, dönüşüm olasılıklarına göre potansiyel müşterileri takım üyelerine atamak için tahmini potansiyel müşteri puanlaması da sağlar.

Ek olarak, işletmeler Odoo'da müşteri veritabanları oluşturarak müşteri faaliyetlerini ve yazışma geçmişini depolayabilir ve analiz edebilir. Partner Complete ile işletmeler bu verileri otomatik olarak genişletebilir ve daha alakalı şirket ve müşteri bilgilerine erişebilir.

Odoo, Satış Takımları özelliği ile takım işbirliğini basitleştirerek, işletmelerin farklı müşteri kanalları için takımlar oluşturmasına ve bunları e-posta, faturalama hedefleri ve filtre alanlarına göre yapılandırmasına olanak tanır.

Odoo'nun en iyi özellikleri

Satış fırsatları için müşteri boru hatlarını kolayca düzenleyin ve izleyin

Potansiyel müşterileri oluşturun, puanlayın, önceliklendirin ve potansiyel müşteri iletişim bilgilerini yönetin

Dönüşüm olasılığına göre potansiyel müşterileri takım üyelerine atayın

Müşteri veritabanları oluşturun ve analiz edin, etkinlikleri ve yazışmaları izleyin

Odoo sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü kolay gezinme için optimize edilmemiştir

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Odoo fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Aylık 31 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)

Özel: Aylık 45 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)

Odoo puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (120+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (790+ yorum)

6. Kylas Satış CRM

via Kylas Sales CRM

Müşteri etkileşimlerini geliştirirken iş süreçlerinizi düzenlemek mi istiyorsunuz? Kylas CRM size yardımcı olabilir.

Güçlü potansiyel müşteri yönetimi özellikleriyle popüler olan bu platform, çeşitli aşamalardaki aktif potansiyel müşterileri ve anlaşmaları izlemenizi ve yönetmenizi sağlar. Platform, verileri etkili bir şekilde toplamak ve sunmak için özelleştirilebilir seçeneklerle veri toplama ve görüntüleme konusunda esneklik sunar.

Kylas CRM ayrıca özelleştirilebilir veri erişim kontrolleri ile hassas bilgilerin korunmasını ve yalnızca yetkili personelin erişebilmesini sağlar.

Temel iş araçlarıyla kapsamlı entegrasyon yeteneklerine ek olarak, Kylas Sales CRM ile hareket halindeyken erişim için bir mobil uygulama da elde edersiniz.

Kylas Sales CRM'nin en iyi özellikleri

Kaçırılan potansiyel müşterileri ve satış kapanışlarının ilerlemesini izlemek için hatırlatıcılar ayarlayın

Satış performansını gerçek zamanlı olarak izleyin

Çeşitli iş akışlarını ve satış süreçlerini verimli bir şekilde yönetmek için birden fazla aşamalı birden fazla boru hattı oluşturun

Kylas Satış CRM sınırları

Sınırlı e-posta şablonları

Bazı kullanıcılar, iç entegrasyonlarının teknik olarak karmaşık olduğunu düşünüyor

Kylas Satış CRM fiyatlandırması

Embark : Ücretsiz

Elevate : 250 $/ay (sınırsız kullanıcı)

Aşma: 1250 $/ay (sınırsız kullanıcı)

Kylas Sales CRM puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (383 yorum)

Capterra: 4,8/5 (406 yorum)

7. Pipedrive

via Pipedrive

En iyi Perfex CRM alternatifleri listesinin bir sonraki sırasında, satış süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü bir platform olan Pipedrive yer alıyor. Pipedrive'ın etkileyici özelleştirilebilir gösterge panelleri, anlaşma ilerlemesi, dönüşümler ve gelir tahminleri hakkında görsel bilgiler sunar.

Birden fazla anlaşmayı izleyen bir satış müdürü olduğunuzu varsayalım. Pipedrive'ın özelleştirilebilir gösterge panelleri, her anlaşmanın ilerlemesine hızlı bir genel bakış sunarak, darboğazları belirlemenize ve görevleri verimli bir şekilde önceliklendirmenize yardımcı olur.

Anahtar özellikleri arasında, ilk temastan son satışa kadar çeşitli aşamalarda anlaşma izleme ve daha iyi etkileşim için müşteri bilgilerini depolamak ve düzenlemek için iletişim yönetimi bulunmaktadır.

Satış raporlama özelliği, performansı analiz etmek ve bilinçli kararlar almak için gelişmiş satış raporlarına erişmenize yardımcı olur.

Pipedrive'ın, fırsatları belirlemek ve satış çabalarına öncelik vermek için web'den potansiyel müşteri bilgilerini toplamanızı sağlayan Akıllı İletişim Bilgileri özelliğini de beğeneceksiniz.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Satış CRM yazılımında e-postaları senkronize edin ve izleyin

Raporlar oluşturun ve satış performansı hakkında içgörüler edinin

Önemli görevler ve takipler için bildirimler alın

İş akışlarını ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirin

Pipedrive sınırlamaları

Analitik ve raporlama özellikleri diğer Perfex CRM alternatiflerine kıyasla daha az sağlamdır

Giriş seviyesi planlarda bazı otomasyon özellikleri eksiktir. İş akışı otomasyonu, e-posta senkronizasyonu veya e-posta izleme özellikleri dahil değildir

Pipedrive fiyatlandırması

Temel : Aylık 14 $/koltuk

Gelişmiş : Aylık 29 $/koltuk

Profesyonel: Aylık 59 $/koltuk

Güç : Aylık 69 $/koltuk

Kurumsal: Aylık 99,00 $/koltuk

Pipedrive puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (1.800 yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000 yorum)

8. Insightly

via Insightly

Insightly CRM, gelişmiş CRM işlevleri sunan zengin özelliklere sahip bir platformdur ve bu da onu iyi bir Perfex CRM alternatifi haline getirir.

Anahtar güçlerinden biri, CRM'yi özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmenizi sağlayan özelleştirilebilir alanları ve düzenleridir. Bu özelleştirme, işletmelerin benzersiz süreçleriyle ilgili verileri yakalamasına ve yönetmesine yardımcı olarak CRM'nin iş akışıyla yakından uyumlu olmasını sağlar.

Bunu, iletişim bilgileri, etkileşimler ve özel veri noktaları dahil olmak üzere ayrıntılı müşteri profilleri oluşturmak için kullanabilirsiniz. Müşteri bilgilerinin bu kapsamlı görünümü, işletmelerin etkileşimlerini kişiselleştirmelerine ve her müşteriye özel bir yaklaşım benimsemelerine olanak tanır.

Bu araç ayrıca özelleştirilebilir aşamalara sahip birden fazla boru hattı oluşturmanıza olanak tanır. Bu özellik, satış sürecinin kapsamlı bir görünümünü sunarak işletmelerin potansiyel müşterilerden dönüşüme kadar tüm işlemleri izlemesini sağlar.

Insightly'nin otomasyonları, tekrarlayan görevleri ve iş akışlarını kolaylaştırarak işletmelerin gelir getirici faaliyetlere odaklanmasına yardımcı olur. Yeni potansiyel müşteri oluşturma veya anlaşma aşaması değişikliği gibi belirli tetikleyicilere dayalı otomasyon kuralları oluşturabilir, zamandan tasarruf edebilir ve verimliliği artırabilirsiniz.

CRM işlevlerinin yanı sıra Insightly, takımların daha etkili bir şekilde işbirliği yapmasını sağlayan güçlü proje yönetimi araçları sunar. Görev yönetimi, dönüm noktası izleme ve dosya paylaşımı gibi özelliklerle Insightly, takımların organize olmasını ve projeleri zamanında ve bütçe dahilinde teslim etmeye odaklanmasını sağlar.

Insightly, e-posta istemcileri, pazarlama otomasyon araçları ve muhasebe yazılımları dahil olmak üzere çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla da entegre olur. Bu entegrasyon, işletmelerin verilerini ve iş akışlarını merkezileştirerek takım verimliliğini ve işbirliğini artırır.

Insightly'nin en iyi özellikleri

Potansiyel müşterileri otomatik olarak doğru takım üyesine yönlendirin

Uygulama içinden toplu e-postalar oluşturun ve gönderin

Özel gösterge panelleriyle satış KPI'larınızı ve hedeflerinizi takip edin

Android ve iOS mobil uygulamalarıyla projelerinizi hareket halindeyken yönetin

Insightly sınırlamaları

Platform, yeni kullanıcılar için karmaşık olabilir

Bazı entegrasyonlar ek manuel yapılandırma gerektirebilir

Insightly fiyatlandırma

Ücretsiz: En fazla 2 kullanıcı

Artı : Aylık 29 $/kullanıcı

Profesyonel : Aylık 49 $/kullanıcı

Kurumsal: Aylık 99 $/kullanıcı

Insightly puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (890+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (640+ yorum)

9. Keap

via Keap

Keap CRM (eski adıyla Infusionsoft), iş süreçlerini basitleştirmek, müşteri etkileşimini geliştirmek ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) büyümesini sağlamak için tasarlanmış bir CRM sistemidir.

Satış otomasyonu, pazarlama otomasyonu, müşteri hizmetleri ve e-ticaret gibi çeşitli işlevleri tek bir platformda entegre eder. Bu, müşteri etkileşimlerini ve verilerini yönetmek için kapsamlı bir çözüm sunar.

Platformun satış otomasyonu özellikleri, potansiyel müşteri puanlama, satış süreci yönetimi ve otomatik iş akışları gibi özellikleri, satış sürecini optimize eder ve hızlandırır. Müşteri etkileşimini artırmak ve dönüşümleri artırmak için, bu araç e-posta pazarlaması, görsel kampanya oluşturucu ve davranış izleme gibi pazarlama otomasyonu yetenekleri sunar.

Keap CRM ayrıca merkezi iletişim yönetimi, görev izleme ve destek bilet sistemi ile müşteri hizmetlerini destekler. Bilet sistemi, müşteri sorularını ve destek taleplerini düzenleyerek destek sürecini kolaylaştırır ve yanıt sürelerini iyileştirir.

Platform ayrıca uçtan uca şifreleme, ayrıntılı erişim kontrolleri ve GDPR ve CCPA ile uyumluluk sayesinde veri güvenliğini sağlar.

Keap'in en iyi özellikleri

Satış süreçlerini ve iletişim yönetimini otomatikleştirin

Hedefli e-posta pazarlama kampanyaları tasarlayın ve yürütün

Etkileşim ve davranışlara göre potansiyel müşterileri belirleyin ve önceliklendirin

Çevrimiçi satış izleme için e-ticaret platformlarıyla entegre edin

Müşterilerin çevrimiçi randevu almasına izin verin

Keap sınırlamaları

Fiyat, bazı kullanıcılar, özellikle küçük işletmeler için yüksek tarafta

Bazı müşteriler arayüzü ve kurulum sürecini kafa karıştırıcı bulabilir

Keap fiyatlandırması

Pro : 2 kullanıcı için aylık 199 $

Maksimum : 3 kullanıcı için aylık 299 $

Ultimate: 3 kullanıcı için aylık 299 $

Keap puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.200+ yorum)

10. SugarCRM

via SugarCRM

SugarCRM, çeşitli kanallarda müşteri deneyimini geliştirmeye öncelik veren bir müşteri ilişkileri yönetimi ürünüdür. Müşteri yolculuğuna ilişkin kapsamlı görünümü sayesinde özellikle pazarlama takımları için uygundur.

SugarCRM, iş akışı otomasyonu ve potansiyel müşteri yönlendirme dahil olmak üzere gelişmiş pazarlama kampanyası yönetim araçları sunar. Pazarlama takımlarının etkili bir şekilde işbirliği yapmasını ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sunmasını sağlar.

Platform ayrıca, işletmelerin sorunları hızlı bir şekilde tespit edip çözmelerini sağlayan müşteri şikayetlerini izleme aracı da içerir. İşletmeler, bir müşteri bir bağlantıya tıkladığında veya bir form doldurduğunda bildirimler alabilir, bu da zamanında takip yapılmasını kolaylaştırır.

SugarCRM'nin en iyi özellikleri

Etkileşimleri takip ederek müşterilere doğru zamanda ve doğru şekilde ulaşın

Müşterilerin cevapları kendileri bulabilmeleri için kişiselleştirilmiş bir web sitesi sağlayın

Müşteri şikayetlerini izlemek ve iyileştirilmesi gereken alanları belirlemek için bir araç kullanın

Daha fazla kişinin ilgisini çekmek için özel web sayfaları ve e-postalar oluşturun

SugarCRM sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, yapılandırma ve kurulumunun zor ve zaman alıcı olduğunu düşünüyor

Arayüz karmaşık ve gezinmesi zor görünebilir

SugarCRM fiyatlandırması

Temel özellikler : Aylık 19 $/kullanıcı, en az 3 kullanıcı

Gelişmiş : Aylık 85 $/kullanıcı, en az 3 kullanıcı

Premium: Aylık 135 $/kullanıcı, minimum 3 kullanıcı

Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir*

SugarCRM puanları ve yorumları

G2 : 3,8/5 (700+ yorum)

Capterra: 3,8/5 (400+ yorum)

ClickUp'ın Müşteri İlişkileri Yönetimi ile Başlayın

Perfex CRM birçok işletme için sağlam bir seçim olsa da, her biri kendine özgü özellikleri ve güçlü yönleri olan birkaç alternatif ve rakip de dikkate almaya değer.

İster sağlam bir müşteri adayı yönetimi, ister esnek veri toplama, ister kolaylaştırılmış süreçler veya entegrasyonlar arıyor olun, bu makalede özetlenen seçenekler CRM ihtiyaçlarınıza uygun birçok çözüm sunar.

Ancak, CRM'yi mevcut proje yönetimi kurulumunuzla entegre etmek zor olabilir. Proje ve müşteri ilişkilerini yönetmeyi basitleştiren, her şeyi içeren bir CRM SaaS çözümünü tercih etmeyi neden düşünmüyorsunuz?

ClickUp, proje yönetim sisteminize entegre edilmiş temel CRM araçlarına sahip kapsamlı bir proje yönetim platformudur. Bu entegrasyon, müşteri iletişim bilgilerini, potansiyel müşterileri ve tüm satış ve pazarlama sürecini takip ederken projeleri zahmetsizce denetlemenizi sağlayarak genel CRM stratejinizi geliştirir.

ClickUp'a bugün kaydolun ve neden en iyi Perfex CRM alternatifi olduğunu keşfedin!