2025'te Çalışan Planlaması için En İyi 10 WhenToWork Alternatifi

WhenToWork, on yılı aşkın süredir çevrimiçi çalışan planlama hizmetlerinde sektör lideridir.
Bu aracın en iyi özellikleri vardiya planlama ve yönetimi, entegrasyon, çakışma çözümü, maliyet tasarrufu ve çalışanların iş-yaşam dengesini korumalarına yardımcı olmaktır.
WhenToWork'ün uygun fiyat yapısı ve yüksek kaliteli özellikleri, onu üniversiteler, oteller ve perakende mağazalar için tercih edilen bir seçenek haline getirmiştir.
Ancak, bazı kullanıcılar WhenToWork'ün yapay zeka alanındaki gelişmelere ayak uyduramadığını düşünüyor. Diğerleri ise daha basit bir kullanıcı arayüzüne sahip bir alternatif arıyor.
Siz de onlardan biriyseniz, çalışanların planlaması için en iyi 10 WhenToWork alternatifini içeren bir liste hazırladık. Planlama sürecinde zamanın çok değerli olduğunu düşünerek, daha hızlı karar vermek için bu listeyi kullanın! ?
WhenToWork alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
İşte iyi bir çalışan planlama aracını oluşturan bazı temel özellikler:
- Kullanıcı dostu arayüz: Kolay gezinme ve takımınızın hızlı adaptasyonu için sezgisel tasarıma sahip araçları arayın
- Esneklik: Vardiya değişiklikleri, izin talepleri ve gerçek zamanlı güncellemeler dahil olmak üzere çeşitli planlama ihtiyaçlarını karşılayan bir yazılım seçin
- Mobil erişilebilirlik: Çalışanların ve yöneticilerin hareket halindeyken programlara erişebilmelerini, değişiklik yapabilmelerini ve iletişim kurabilmelerini sağlayan mobil uyumluluk sunan uygulamaları tercih edin
- Entegrasyon özellikleri: Genel işgücü yönetimini sağlamak için maaş bordrosu, zaman takibi ve iletişim platformları gibi diğer temel araçlarla entegrasyon olup olmadığını kontrol edin
- Otomatik planlama: Otomatik planlama için akıllı algoritmalar kullanan ve çalışanların uygunluk durumuna, becerilerine ve tercihlerine göre vardiyaları optimize etmeye yardımcı olan araçları değerlendirin ?️
- Uyum ve düzenlemeler: Yazılımın, iş kanunları ve düzenlemelerine uymanıza yardımcı olarak, planlama ve çalışan haklarıyla ilgili yasal sorunları önlemenizi sağlayın
- Maliyet etkinliği: Abonelik ücretleri veya ek ücretler dahil olmak üzere uygulamanın toplam maliyetini göz önünde bulundurun ve kuruluşunuza sağladığı değer ve özelliklerle karşılaştırın
- Çalışanların yetkilendirilmesi: Çalışanların tercihlerini girmelerine, izin talep etmelerine ve tanımlanmış parametreler dahilinde programlarını yönetmelerine olanak tanıyan uygulamaları seçin ?
2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 WhenToWork Alternatifi
WhenToWork'e alternatif olabilecek en iyi 10 araç burada. Özelliklerini, sınırlamalarını ve fiyatlarını inceleyerek ideal olanı seçin.
1. Deputy
Deputy ile, verimli planlama, zaman ve devamlılık izleme, ücret ve saat uyumu ile desteklenen hepsi bir arada bir çalışan yönetim platformuna sahip olursunuz. En iyi yanı nedir? Kullanımı kolay bir çalışan uygulamasına sahiptir ve API/webhooks aracılığıyla bordro, POS (Satış Noktası), İK sistemleri ve daha fazlasıyla entegre olur. ?
WhenToWork'ün harika bir alternatifi olan Deputy, platformuna Deputy Hire'ın Indeed ile entegrasyonu gibi yeni özellikler ekledi. Bu özelliği kullanarak iş ilanınızı Indeed'de yayınlayabilir ve potansiyel adaylara tanıtabilirsiniz, hepsi Deputy Hire içinde.
Deputy'nin en iyi özellikleri
- Takımları dakikalar içinde organize edin ve gereksiz maliyetleri azaltın
- Maaş bordroları için doğru zaman çizelgeleri oluşturun
- Önemli iş gücü verilerini izleyin
- Akıllı araçlar kullanarak ücret ve çalışma saatleri yasalarına uyumu basitleştirin
Deputy sınırlamaları
- Arayüz için sınırlı sayıda İngilizce dışı dil
- Büyük ve çok konumlu operasyonlarda GPS sorunları
Deputy fiyatlandırması
- Ücretsiz Deneme: 31 güne kadar
- Planlama: Aylık 4,50 $/kullanıcı
- Zaman ve Katılım: Aylık 4,50 $/kullanıcı
- Premium: Aylık 6 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Deputy puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (240+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (680+ yorum)
2. 7Shifts
7Shifts, yöneticilerin performansını artırmak için takım yönetimini basitleştiren bir restoran planlama yazılımıdır. Kolay bir "sürükle ve bırak planlayıcı" ve özelleştirilebilir şablonlar sunar. Yöneticilerin çalışanların planlarını dakikalar içinde hazırlayıp yayınlamasına olanak tanıyan bu araç, yöneticilerin daha önemli faaliyetlere odaklanmalarını sağlar.
Restoran işinde dal genişletmek istiyorsanız, 7Shifts harika bir WhenToWork alternatifi olabilir. ??
Bu yazılım, işe alım, eğitim, planlama ve ödemeden çalışanların elde tutulması ve bağlılığına kadar bir restorandaki çalışan yaşam döngüsünün tüm aşamalarını entegre eder.
7Shifts'in en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak özellikli plan oluşturucu ile planlamaya harcadığınız zamanı azaltın
- Verimlilik için planlamayı POS ve bordro sistemleriyle entegre edin
- Optimal Labor aracıyla işçilik maliyetlerinden tasarruf edin
- Her konum için katılım istatistikleriyle çalışan devrini azaltın
- Tip Pooling özelliği ile FOH (Front of House) ve BOH (Back of House) personeline bahşişleri toplayın, bölüştürün ve dağıtın
7Shifts sınırlamaları
- Önceden ayarlanmış zaman aralıklarını değiştirememek. Vardiyaları manuel olarak girmeniz gerekiyor
- Sınırlı mobil uygulama analitiği
7Shifts fiyatlandırması
- Karşılaştırma: Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 29,99 $/konum
- The Works: Aylık 69,99 $/konum
- Gourmet: Aylık 135 $/konum
7Shifts puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.130+ yorum)
3. Buddy Punch
Buddy Punch, tüm iş gücünüzü hızlı ve verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir. Bir İK aracı olarak, izinler, devamlılık ve fazla mesaileri takip etmenize yardımcı olur.
Yöneticiler, rol, konum, çalışanların uygunluğu ve daha fazlasına göre çalışanların programlarını oluşturabilir. Çalışanlar ise web veya mobil uygulama üzerinden giriş/çıkış yapabilir. Çıkış yapmayı unutan çalışanlar için, otomatik programlama özelliği programları bittiğinde onları çıkış yapabilir.
Ayrıca, çeşitli fatura, planlama ve bordro işleme araçlarını ve üçüncü taraf uygulamaları da bu araca entegre edebilirsiniz. Çalışanların işlerinin tam zamanını ve yerini kaydeden coğrafi sınırlama özelliği ile dikkat çeker.
Buddy Punch'ın en iyi özellikleri
- Hepsi bir arada zaman takibi çözümüyle zamanı takip edin veya vardiyaları değiştirin
- Pin kodları, QR kodları ve yüz tanıma gibi çoklu zaman kaydı seçeneklerini entegre edin
- Excel veya PDF formatında raporları dışa aktarın ve işgücü maliyetlerinden nerede tasarruf edebileceğinizi analiz edin
Buddy Punch sınırlamaları
- Kullanıcılar, yanlış giriş veya çıkışları düzeltmede zorluk yaşadıklarını bildirmiştir
- Faturalandırılabilir saatleri izlemek için çevrimiçi zamanlayıcı yoktur
Buddy Punch fiyatlandırması
- Standart: Aylık 3,99 $/kullanıcı
- Pro: Aylık 4,99 $/kullanıcı
- Premium: Aylık 6,99 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
*i̇lk 3 plan için aylık 19 $ temel ücret uygulanır
Buddy Punch puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (920+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (220+ yorum)
4. Findmyshift
Bulut tabanlı bir çalışan planlama yazılımı olan Findmyshift, zaman kaydı, vardiya hatırlatıcıları ekleme ve çalışanlar için zaman çizelgelerini yönetme olanağı sunar. Gerçek zamanlı analizleri izler ve maaş hesaplamalarını da dağıtır.
Findmyshift'i kullanarak, önemli ölçüde planlama evrak işlerini azaltabilir ve çalışanların çalışma saatlerini sorunsuz bir şekilde yönetebilirsiniz. İzinleri doğrudan personel çizelgenize kaydedin, planlama çakışmalarını önlemek için personeli bloklayın. Ayrıca, personelinizin izin taleplerini çizelgenin yanında doğrudan yönetebilirsiniz.
Kullanıcılar, yöneticilerin ve çalışanların uygulama üzerinden iletişim kurmasına, vardiyaları yönetmesine ve değişiklikler yapmasına olanak tanıyan Findmyshift'in gerçek zamanlı işbirliği özelliklerini takdir ediyor.
Findmyshift'in en iyi özellikleri
- Kolay anlaşılır raporlar oluşturun
- Eğitim gerektirmeyen, elektronik tablo gibi kullanımı kolay planlayıcıyı kullanmaya başlayın
- Otomatik bildirimler ve hatırlatıcılar ayarlayın
Findmyshift sınırlamaları
- Mobil uygulamada sınırlı özellikler
- Maaş bordrosu platformlarıyla daha az entegrasyon
Findmyshift fiyatlandırması
- Ücretsiz: 5 veya daha az kişiden oluşan takımlar için
- Başlangıç: Aylık 25 $/takım
- İş: Aylık 40 $/takım
- Kurumsal: Aylık 77 $/takım
Findmyshift puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,6/5 (950+ yorum)
5. Wageloch
Wageloch, insan kaynakları yöneticisi olarak işinizi kolaylaştırmayı ve sizin gerçek bir fark yaratmaya odaklanmanızı sağlamayı taahhüt eder. Bu hepsi bir arada görev çizelgeleme ve bordro platformu, zamanı ölçer ve devamlılığı izler, raporlar ve analizler sağlar ve birden fazla konumdaki işletmelere yerel destek sunar.
Doğru ücret hesaplaması için saat zamanını ve görev listesindeki zamanı kolayca karşılaştırın; tek bir platformda bütçeleme, cezalar ve iş maliyetlerini yönetin; parmak izi ve GPS ile devam takibi gibi akıllı İK özellikleriyle insan hatalarını ortadan kaldırın.
Wageloch'un en iyi özellikleri
- Ücret yüzdesini izleyerek maliyetleri sınırlayın
- Ödeme eklentileriyle doğru bütçe kararları alın
- Takımınızın e-posta ve SMS yoluyla görev listelerine erişmesini sağlayın
Wageloch sınırlamaları
- Çalışan kayıt yazılımında çalışanların işe alım süreci eksik
- Bazı kullanıcılar GPS izleme ile ilgili hatalar bildirmiştir
Wageloch fiyatlandırması
- İşgücü Yönetimi yazılımı (sadece): Konum başına aylık 107 $'dan başlar
- HR Sistemi ile İş Gücü Yönetimi: Konum başına aylık 139 $'dan başlayan fiyatlarla
Wageloch puanları ve yorumları
- Capterra: 4,4/5 (220+ yorum)
6. Calendly
Calendly, tamamen otomatik bir toplantı planlama platformudur. Bu WhenToWork alternatifi, kuruluşun tüm kullanıcıları (ve hatta kuruluş dışındakiler) için toplantı planlamadaki gidip gelmeleri ortadan kaldırır.
Kişisel planlama bağlantısını paylaşarak başkalarının takviminize randevu/toplantı eklemesini sağlayabilirsiniz. Çeşitli randevu türleri arasından seçim yapabilir, toplantılar arasında ara süreler ayarlayabilir ve planlanan toplantılar için hatırlatıcılar ve otomatik onaylar etkinleştirebilirsiniz.
Office 365, Google ve iCloud gibi popüler takvimlerle entegre olur. Platformu özelleştirebilir ve sektörünüze ve departmanlarınıza özel araçlar ekleyebilirsiniz.
Bu hepsi bir arada platform, ilişkiler kurmanıza, adayları işe almanıza, randevuları planlamanıza, anlaşmaları kapatmanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize olanak tanır.
Calendly'nin en iyi özellikleri
- Dahili ve harici toplantıları kolayca ayarlayın
- Çeşitli etkinlik türlerine göre rezervasyon bağlantıları oluşturun
- Popüler takvim platformlarıyla entegre edin
- Toplantı analizlerine ve BT odaklı özelliklere erişin
Calendly sınırlamaları
- Vardiya planlama, zaman takibi ve takım yönetimi özelliklerinin eksikliği
- Ücretsiz sürümde sınırlı özelleştirme
- Herkes takvim bilgilerini paylaşmaktan rahat hissetmez
Calendly fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Aylık 10 $/kullanıcı
- Takımlar: Aylık kullanıcı başına 16 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Calendly puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.300+ yorum)
7. QuickBooks Time
Eskiden TSheets olarak bilinen QuickBooks Time, insanları ve projeleri yönetmenize yardımcı olacak hareket halinde zaman takibi araçları sunarak maaş bordrosunda tasarruf etmenizi sağlar. ?
Görevlere veya faaliyetlere göre zamanı kolayca izleyin ve projelere atayın. Kullanıcı, rol, görev, proje atamaları vb. temelinde oranları ayarlayarak faturalandırılabilir zaman oranlarını sorunsuz bir şekilde yönetin. Ayrıca, kuruluş genelinde kurumsal zaman ve gider politikalarına uyumu sağlayan kurallar da oluşturabilirsiniz.
QuickBooks Time'ın en iyi özellikleri
- QuickBooks Workforce uygulamasını kullanarak her yerden zamanı izleyin, gönderin ve onaylayın
- Kimin ne üzerinde çalıştığına dair tam görünürlük elde edin
- Zaman verilerini analiz edin, eğilimleri izleyin ve işgücü verimliliği hakkında içgörüler elde edin
- İş içgörüleriyle maliyetleri öngörün ve verimli bir şekilde planlayın
QuickBooks Time sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, platformun özelliklerini ve ayarlarını başlangıçta karmaşık bulabilir
- Kullanıcılar, arka planda giriş ve çıkış senkronizasyonunda tutarsızlıklar olduğunu bildirmiştir
QuickBooks Time fiyatlandırması
- Basit Başlangıç: 30 $/ay
- Temel özellikler: 60 $/ay
- Artı: 90 $/ay
- Gelişmiş: 200 $/ay
QuickBooks Time puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)
8. HROne
Bu listedeki diğer WhenTowork alternatiflerinden bir adım öteye geçen HROne, 127 İK sürecini tek bir platformda optimize eder. HROne, sadece bir çalışan planlama aracı değil, performanstan maaş bordrosuna ve daha fazlasına kadar çalışan yaşam döngüsünü otomatikleştiren eksiksiz bir insan kaynakları yönetim sistemidir (HRMS).
En büyük USP'lerinden biri, katılım yönetimidir. Bu özelliği kullanarak çalışanların maaş günlerini, izinlerini, tatillerini ve daha fazlasını otomatik olarak hesaplayabilirsiniz.
Aracın bir diğer güçlü yanı, sıfır dokunmatik bordro özelliğidir. Organizasyon yapısına göre ödeme gruplarını yapılandırdıktan ve çalışanlara maaş yapılarını atadıktan sonra, HROne tek bir dokunuşla hatasız bordro işlemek için otomatik CTC hesaplayıcı ile devreye girer. Otomatik bordro planlayıcı, çalışanların memnuniyetini sağlamak için zamanında ödeme yapılmasını da garanti eder.
HROne'un en iyi özellikleri
- Çalışan bilgilerinin merkezi veritabanına erişin
- Çalışanların sahada veya ofis dışında iş için çalışırken erişmelerine ve katılımlarını işaretlemelerine izin verin
- Maaş hesaplamalarını, vergi kesintilerini ve çalışanlara sağlanan sosyal hakları yönetin
- İş gücü trendleri hakkında içgörüler elde etmek için raporlama ve analiz araçlarını edinin
HROne sınırlamaları
- Özel seçeneklerin bolluğu karmaşıklığa yol açabilir
- Kullanıcılar bazen müşteri desteğinde sınırlamalarla karşılaşır
HROne fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
HROne puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (990+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. Hubstaff
Hepsi bir arada zaman çizelgesi aracı ve işgücü yönetimi yazılımı olan Hubstaff, işyerindeki ve hatta uzaktaki çalışanları, eyleme geçirilebilir verimlilik verileri, çoklu cihaz zaman takibi ve işiniz için takım analitiği ile izleme özelliği ile takdir edilmektedir. Maaş bordrosu sorunlarını önler ve karlı projeler için sezgisel bütçeler sağlar. ?
Hubstaff'ı kullanarak vardiya programları oluşturduğunuzda, geç, kaçırılan veya terk edilen vardiyalar hakkında otomatik olarak bilgilendirilirsiniz. Ayrıca, kimin ne zaman ve nerede çalıştığına dair günlük bir e-posta özeti alırsınız, böylece manuel kontrol yapma gereği ortadan kalkar.
İşiniz hangi sektörde olursa olsun, Hubstaff tüm istihdam türlerini kapsar ve mevcut sisteminizle entegre olur.
Hubstaff'ın en iyi özellikleri
- Zaman takibi özelliğini kullanarak görevler, projeler ve müşteri işleri için harcanan zamanı izleyin
- Ekran görüntüleri ve uygulama/URL izleme gibi etkinlik izleme araçlarını entegre edin
- GPS izleme ile iş konumlarını izleyin ve hesap verebilirliği artırın
- Verimlilik raporları oluşturarak yöneticilerin veriye dayalı kararlar almasını sağlayın
Hubstaff sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar özellik fazlalığıyla karşılaşabilir
- Etkinlik izleme araçları gizlilik sorunlarına neden olabilir
Hubstaff fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 4,99 $/kullanıcı
- Büyüyün: Aylık 7,50 $/kullanıcı
- Takım: Aylık 10 $/kullanıcı
- Kurumsal: Aylık 25 $/kullanıcı
Hubstaff puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (430+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.420+ yorum)
10. Ceridian Dayforce
Ceridian Dayforce, işgücü planlaması, zaman ve devamlılık, bordro ve planlama gibi çok sayıda işgücü yönetimi özelliğini bir araya getiren bir HCM (İnsan Sermayesi Yönetimi) yazılımıdır.
Yöneticiler, bütçeler, talep tahminleri, çalışan becerileri ve uygunluk durumuna göre programlar oluşturabilir ve vardiyaları atayabilir. Çalışanlar, self servis portalı üzerinden izin talebinde bulunabilir, vardiyalarını değiştirebilir ve açık vardiyalar için teklif verebilir
Görev yönetimi ve devamsızlık izleme ile çalışanlarınızı güçlendirir. Hedef bütçe dahilinde vardiyaları yönetmek için harika bir araçtır.
Ceridian Dayforce'un en iyi özellikleri
- Çubuk görünümünü kullanarak kaynakların aşırı planlanmış, yetersiz planlanmış veya boşta olduğunu hızlıca belirleyin
- Karmaşık planlama senaryolarını basitleştirmek için planlama kuralları belirleyin
- AI ve makine öğrenimi araçlarıyla veriye dayalı kararlar alın
- İş kanunlarına uygun ücret ve planlama uyumluluğunu sağlayın
- Ödeme döngüsü boyunca verilere sürekli erişin ve denetleyin
Ceridian Dayforce sınırlamaları
- Mobil uygulamada sınırlı özellikler
- Bazı kullanıcılar, mevcut sistemler ve üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon sorunları yaşadıklarını bildirmiştir
Ceridian Dayforce fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Ceridian Dayforce puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (780+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (940+ yorum)
Diğer Çalışan Yönetimi Araçları
WhenToWork alternatiflerinin bu listesinin, çalışan planlama yazılımı ve uygulamaları için en iyi seçenekleri sunacağını umuyoruz. Ancak kapsamlı bir İK ve çalışan yönetimi aracı arıyorsanız, bunlar en iyi seçenekler olmayabilir.
ClickUp'a girin!
ClickUp temel planlama özelliklerine sahip olmasa da, esnekliği sayesinde daha geniş bir yelpazede İK uygulamaları sunar: işe alım, hedef belirleme, zaman takibi, kaynak tahsisi, proje yönetimi, çalışan eğitimi ve gelişimi, devamlılık yönetimi, PTO izleme ve daha fazlası.
ClickUp'ın hepsi bir arada İK yönetim platformu, hayalinizdeki takımı en kolay ve en ince ayrıntısına kadar yönetmenize yardımcı olacaktır.
- Özel Görünümler: İş gücünüzü kolayca uyumlu hale getirip izlemenizi sağlayan özelleştirilebilir görünümlerle çalışanların performansını, bağlılığını ve gelişimini takip edin. ClickUp'ta işe alım, eğitim, değerlendirme ve diğer tüm İK süreçleri için geniş hedefler belirleyin . Ardından ClickUp Görevleri'ni kullanarak bunları parçalara ayırın, İK takımınızdaki doğru kişilere atayın ve esnek sıralama, filtreleme ve gruplama seçenekleriyle istediğiniz şekilde düzenleyin
- ClickUp Gösterge Panelleri: Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporlarla çalışanların iş yükü, zaman takibi, görev tamamlama oranları ve daha fazlası hakkında gerçek zamanlı görünürlük elde edin. Zaman içindeki ilerlemeyi göstererek çalışanları KPI'ları gerçekleştirmeye motive edin.
- ClickUp Belgeleri: Belgeler ile merkezi el kitapları, çalışan dizinleri ve İK politikaları oluşturun. İşbirliğine dayalı düzenleme ile birlikte çalışın veya izinleri ve erişim denetimlerini ayarlayarak yöneticiler ve doğrudan rapor verenler arasındaki iletişimin gizli kalmasını sağlayın
ClickUp ile İK süreçlerinizi özelleştirin
ClickUp, tüm çalışan yönetimi döngüsünü istediğiniz şekilde otomatikleştiren bir uygulamadır.
ClickUp içinde, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere özelleştirilebilir özelliklerle kendi HRMS'nizi oluşturun
- Özel Alanlar ile çalışan ve aday bilgilerini izleyin, belgelere ek dosya ekleyin, harici kaynaklara bağlantılar ekleyin ve daha fazlasını yapın
- İşe alım, oryantasyon ve geliştirme süreçlerinde iş akışlarını yönetmek için özel durumlar ve ClickUp otomasyonu
- Mülakatlar, takip iletişimi, çalışan değerlendirmeleri ve daha fazlası için hatırlatıcılar
- ClickUp içindeki İK şablonları ile tüm İK faaliyetlerinizi hızlandırın ve kolaylaştırın
Örnek: Takım katılımını ve bağlılığını izlemek için ClickUp Katılım Sayfası Şablonunu kullanın
- Özelleştirilebilir formlar: Sıfırdan oluşturabileceğiniz talep formlarını kullanarak anketler, araştırmalar ve geri bildirim turları düzenleyerek veriye dayalı kararlar alın. Her çalışanın geri bildirimlerini takip ederek trendleri izleyin, önemli içgörüler elde edin ve insan kaynaklarınızın yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlayın
İnsan kaynakları kullanım durumunuz ne olursa olsun, ClickUp size güçlü özellikleriyle destek olur. Adayları işe alım süreçlerinde hızlıca ilerletin, yeni çalışanların basitleştirilmiş oryantasyon süreciyle daha hızlı etki yaratmasını sağlayın ve işbirliği ve geri bildirim için izlenebilir görevler, belgeler ve yorumlarla eğitimi kolaylaştırın.
ClickUp, sıkı bütçeli küçük işletmeler ve binlerce çalışanı olan yüksek kârlı holdingler için ideal bir seçimdir! ?
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- İK fonksiyonları için birden fazla şablona erişin
- Manuel iş yükünü azaltmak için İK sisteminizi özelleştirin
- Yerel ve üçüncü taraf uygulamalarla 1.000'den fazla araca bağlanın
- Premium özelliklerin çoğuna ücretsiz olarak erişin
- KPI'larınızı ayarlamak, izlemek ve yönetmek için İK analitiğini kullanın
- ClickUp AI ile beyin fırtınası yapın ve yazınızı geliştirin. Rolünüze ve kullanım durumunuza göre uyarlanmış gelişmiş yazma önerileri alın
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar için öğrenme süreci zor olabilir
- Öncelikle İK kullanım durumları için bir proje yönetimi ve takım verimliliği platformudur, özel bir çalışan planlama çözümü değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.300+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)
WhenToWork Alternatiflerinin Ötesine Geçin
Yaşadığımız zamanlarda, kalite nicelikten daha önemlidir. Bu nedenle, sizin için işi yapan çalışan yönetimi araçlarıyla gürültüyü ortadan kaldırın ve anahtar ilerleme faktörlerine odaklanın.
İdeal çalışan planlama uygulamasını seçtikten sonra, onu ClickUp gibi hepsi bir arada bir çözümle birleştirerek işe alım, oryantasyon, eğitim ve işgücü yönetimi süreçlerini merkezileştirin.
ClickUp'ın otomasyonunu ve çalışanların iş yükleri, programları ve gelişimlerine ilişkin gerçek zamanlı görünürlüğü kullanarak manuel süreçleri ve kağıt karmaşasını ortadan kaldırın.
Güçlü İK işlevselliği ve verimlilik özellikleriyle ClickUp, İK takımlarının idari görevlere daha az, çalışan deneyimlerine, çalışan bağlılığı stratejilerine ve işgücü optimizasyonuna daha fazla odaklanmasını sağlar.