2025'te Çalışan Planlaması için En İyi 10 WhenToWork Alternatifi

WhenToWork, on yılı aşkın süredir çevrimiçi çalışan planlama hizmetlerinde sektör lideridir.

Bu aracın en iyi özellikleri vardiya planlama ve yönetimi, entegrasyon, çakışma çözümü, maliyet tasarrufu ve çalışanların iş-yaşam dengesini korumalarına yardımcı olmaktır.

WhenToWork'ün uygun fiyat yapısı ve yüksek kaliteli özellikleri, onu üniversiteler, oteller ve perakende mağazalar için tercih edilen bir seçenek haline getirmiştir.

Ancak, bazı kullanıcılar WhenToWork'ün yapay zeka alanındaki gelişmelere ayak uyduramadığını düşünüyor. Diğerleri ise daha basit bir kullanıcı arayüzüne sahip bir alternatif arıyor.

Siz de onlardan biriyseniz, çalışanların planlaması için en iyi 10 WhenToWork alternatifini içeren bir liste hazırladık. Planlama sürecinde zamanın çok değerli olduğunu düşünerek, daha hızlı karar vermek için bu listeyi kullanın! ?

WhenToWork alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

İşte iyi bir çalışan planlama aracını oluşturan bazı temel özellikler:

Kullanıcı dostu arayüz: Kolay gezinme ve takımınızın hızlı adaptasyonu için sezgisel tasarıma sahip araçları arayın

Esneklik: Vardiya değişiklikleri, izin talepleri ve gerçek zamanlı güncellemeler dahil olmak üzere çeşitli planlama ihtiyaçlarını karşılayan bir yazılım seçin

Mobil erişilebilirlik: Çalışanların ve yöneticilerin hareket halindeyken programlara erişebilmelerini, değişiklik yapabilmelerini ve iletişim kurabilmelerini sağlayan mobil uyumluluk sunan uygulamaları tercih edin

Entegrasyon özellikleri: Genel işgücü yönetimini sağlamak için maaş bordrosu, zaman takibi ve iletişim platformları gibi diğer temel araçlarla entegrasyon olup olmadığını kontrol edin

Otomatik planlama: Otomatik planlama için akıllı algoritmalar kullanan ve çalışanların uygunluk durumuna, becerilerine ve tercihlerine göre vardiyaları optimize etmeye yardımcı olan araçları değerlendirin ?️

Uyum ve düzenlemeler: Yazılımın, iş kanunları ve düzenlemelerine uymanıza yardımcı olarak, planlama ve çalışan haklarıyla ilgili yasal sorunları önlemenizi sağlayın

Maliyet etkinliği: Abonelik ücretleri veya ek ücretler dahil olmak üzere uygulamanın toplam maliyetini göz önünde bulundurun ve kuruluşunuza sağladığı değer ve özelliklerle karşılaştırın

Çalışanların yetkilendirilmesi: Çalışanların tercihlerini girmelerine, izin talep etmelerine ve tanımlanmış parametreler dahilinde programlarını yönetmelerine olanak tanıyan uygulamaları seçin ?

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 WhenToWork Alternatifi

WhenToWork'e alternatif olabilecek en iyi 10 araç burada. Özelliklerini, sınırlamalarını ve fiyatlarını inceleyerek ideal olanı seçin.

1. Deputy

deputy aracılığıyla

Deputy ile, verimli planlama, zaman ve devamlılık izleme, ücret ve saat uyumu ile desteklenen hepsi bir arada bir çalışan yönetim platformuna sahip olursunuz. En iyi yanı nedir? Kullanımı kolay bir çalışan uygulamasına sahiptir ve API/webhooks aracılığıyla bordro, POS (Satış Noktası), İK sistemleri ve daha fazlasıyla entegre olur. ?

WhenToWork'ün harika bir alternatifi olan Deputy, platformuna Deputy Hire'ın Indeed ile entegrasyonu gibi yeni özellikler ekledi. Bu özelliği kullanarak iş ilanınızı Indeed'de yayınlayabilir ve potansiyel adaylara tanıtabilirsiniz, hepsi Deputy Hire içinde.

Deputy'nin en iyi özellikleri

Takımları dakikalar içinde organize edin ve gereksiz maliyetleri azaltın

Maaş bordroları için doğru zaman çizelgeleri oluşturun

Önemli iş gücü verilerini izleyin

Akıllı araçlar kullanarak ücret ve çalışma saatleri yasalarına uyumu basitleştirin

Deputy sınırlamaları

Arayüz için sınırlı sayıda İngilizce dışı dil

Büyük ve çok konumlu operasyonlarda GPS sorunları

Deputy fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme: 31 güne kadar

Planlama: Aylık 4,50 $/kullanıcı

Zaman ve Katılım: Aylık 4,50 $/kullanıcı

Premium: Aylık 6 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Deputy puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (240+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (680+ yorum)

2. 7Shifts

7Shifts aracılığıyla

7Shifts, yöneticilerin performansını artırmak için takım yönetimini basitleştiren bir restoran planlama yazılımıdır. Kolay bir "sürükle ve bırak planlayıcı" ve özelleştirilebilir şablonlar sunar. Yöneticilerin çalışanların planlarını dakikalar içinde hazırlayıp yayınlamasına olanak tanıyan bu araç, yöneticilerin daha önemli faaliyetlere odaklanmalarını sağlar.

Restoran işinde dal genişletmek istiyorsanız, 7Shifts harika bir WhenToWork alternatifi olabilir. ?‍?

Bu yazılım, işe alım, eğitim, planlama ve ödemeden çalışanların elde tutulması ve bağlılığına kadar bir restorandaki çalışan yaşam döngüsünün tüm aşamalarını entegre eder.

7Shifts'in en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak özellikli plan oluşturucu ile planlamaya harcadığınız zamanı azaltın

Verimlilik için planlamayı POS ve bordro sistemleriyle entegre edin

Optimal Labor aracıyla işçilik maliyetlerinden tasarruf edin

Her konum için katılım istatistikleriyle çalışan devrini azaltın

Tip Pooling özelliği ile FOH (Front of House) ve BOH (Back of House) personeline bahşişleri toplayın, bölüştürün ve dağıtın

7Shifts sınırlamaları

Önceden ayarlanmış zaman aralıklarını değiştirememek. Vardiyaları manuel olarak girmeniz gerekiyor

Sınırlı mobil uygulama analitiği

7Shifts fiyatlandırması

Karşılaştırma: Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 29,99 $/konum

The Works: Aylık 69,99 $/konum

Gourmet: Aylık 135 $/konum

7Shifts puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.130+ yorum)

3. Buddy Punch

buddy Punch aracılığıyla

Buddy Punch, tüm iş gücünüzü hızlı ve verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir. Bir İK aracı olarak, izinler, devamlılık ve fazla mesaileri takip etmenize yardımcı olur.

Yöneticiler, rol, konum, çalışanların uygunluğu ve daha fazlasına göre çalışanların programlarını oluşturabilir. Çalışanlar ise web veya mobil uygulama üzerinden giriş/çıkış yapabilir. Çıkış yapmayı unutan çalışanlar için, otomatik programlama özelliği programları bittiğinde onları çıkış yapabilir.

Ayrıca, çeşitli fatura, planlama ve bordro işleme araçlarını ve üçüncü taraf uygulamaları da bu araca entegre edebilirsiniz. Çalışanların işlerinin tam zamanını ve yerini kaydeden coğrafi sınırlama özelliği ile dikkat çeker.

Buddy Punch'ın en iyi özellikleri

Hepsi bir arada zaman takibi çözümüyle zamanı takip edin veya vardiyaları değiştirin

Pin kodları, QR kodları ve yüz tanıma gibi çoklu zaman kaydı seçeneklerini entegre edin

Excel veya PDF formatında raporları dışa aktarın ve işgücü maliyetlerinden nerede tasarruf edebileceğinizi analiz edin

Buddy Punch sınırlamaları

Kullanıcılar, yanlış giriş veya çıkışları düzeltmede zorluk yaşadıklarını bildirmiştir

Faturalandırılabilir saatleri izlemek için çevrimiçi zamanlayıcı yoktur

Buddy Punch fiyatlandırması

Standart: Aylık 3,99 $/kullanıcı

Pro: Aylık 4,99 $/kullanıcı

Premium: Aylık 6,99 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

*i̇lk 3 plan için aylık 19 $ temel ücret uygulanır

Buddy Punch puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (920+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (220+ yorum)

4. Findmyshift

findmyshift aracılığıyla

Bulut tabanlı bir çalışan planlama yazılımı olan Findmyshift, zaman kaydı, vardiya hatırlatıcıları ekleme ve çalışanlar için zaman çizelgelerini yönetme olanağı sunar. Gerçek zamanlı analizleri izler ve maaş hesaplamalarını da dağıtır.

Findmyshift'i kullanarak, önemli ölçüde planlama evrak işlerini azaltabilir ve çalışanların çalışma saatlerini sorunsuz bir şekilde yönetebilirsiniz. İzinleri doğrudan personel çizelgenize kaydedin, planlama çakışmalarını önlemek için personeli bloklayın. Ayrıca, personelinizin izin taleplerini çizelgenin yanında doğrudan yönetebilirsiniz.

Kullanıcılar, yöneticilerin ve çalışanların uygulama üzerinden iletişim kurmasına, vardiyaları yönetmesine ve değişiklikler yapmasına olanak tanıyan Findmyshift'in gerçek zamanlı işbirliği özelliklerini takdir ediyor.

Findmyshift'in en iyi özellikleri

Kolay anlaşılır raporlar oluşturun

Eğitim gerektirmeyen, elektronik tablo gibi kullanımı kolay planlayıcıyı kullanmaya başlayın

Otomatik bildirimler ve hatırlatıcılar ayarlayın

Findmyshift sınırlamaları

Mobil uygulamada sınırlı özellikler

Maaş bordrosu platformlarıyla daha az entegrasyon

Findmyshift fiyatlandırması

Ücretsiz: 5 veya daha az kişiden oluşan takımlar için

Başlangıç: Aylık 25 $/takım

İş: Aylık 40 $/takım

Kurumsal: Aylık 77 $/takım

Findmyshift puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,6/5 (950+ yorum)

5. Wageloch

wageloch aracılığıyla

Wageloch, insan kaynakları yöneticisi olarak işinizi kolaylaştırmayı ve sizin gerçek bir fark yaratmaya odaklanmanızı sağlamayı taahhüt eder. Bu hepsi bir arada görev çizelgeleme ve bordro platformu, zamanı ölçer ve devamlılığı izler, raporlar ve analizler sağlar ve birden fazla konumdaki işletmelere yerel destek sunar.

Doğru ücret hesaplaması için saat zamanını ve görev listesindeki zamanı kolayca karşılaştırın; tek bir platformda bütçeleme, cezalar ve iş maliyetlerini yönetin; parmak izi ve GPS ile devam takibi gibi akıllı İK özellikleriyle insan hatalarını ortadan kaldırın.

Wageloch'un en iyi özellikleri

Ücret yüzdesini izleyerek maliyetleri sınırlayın

Ödeme eklentileriyle doğru bütçe kararları alın

Takımınızın e-posta ve SMS yoluyla görev listelerine erişmesini sağlayın

Wageloch sınırlamaları

Çalışan kayıt yazılımında çalışanların işe alım süreci eksik

Bazı kullanıcılar GPS izleme ile ilgili hatalar bildirmiştir

Wageloch fiyatlandırması

İşgücü Yönetimi yazılımı (sadece): Konum başına aylık 107 $'dan başlar

HR Sistemi ile İş Gücü Yönetimi: Konum başına aylık 139 $'dan başlayan fiyatlarla

Wageloch puanları ve yorumları

Capterra: 4,4/5 (220+ yorum)

6. Calendly

calendly aracılığıyla

Calendly, tamamen otomatik bir toplantı planlama platformudur. Bu WhenToWork alternatifi, kuruluşun tüm kullanıcıları (ve hatta kuruluş dışındakiler) için toplantı planlamadaki gidip gelmeleri ortadan kaldırır.

Kişisel planlama bağlantısını paylaşarak başkalarının takviminize randevu/toplantı eklemesini sağlayabilirsiniz. Çeşitli randevu türleri arasından seçim yapabilir, toplantılar arasında ara süreler ayarlayabilir ve planlanan toplantılar için hatırlatıcılar ve otomatik onaylar etkinleştirebilirsiniz.

Office 365, Google ve iCloud gibi popüler takvimlerle entegre olur. Platformu özelleştirebilir ve sektörünüze ve departmanlarınıza özel araçlar ekleyebilirsiniz.

Bu hepsi bir arada platform, ilişkiler kurmanıza, adayları işe almanıza, randevuları planlamanıza, anlaşmaları kapatmanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize olanak tanır.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Dahili ve harici toplantıları kolayca ayarlayın

Çeşitli etkinlik türlerine göre rezervasyon bağlantıları oluşturun

Popüler takvim platformlarıyla entegre edin

Toplantı analizlerine ve BT odaklı özelliklere erişin

Calendly sınırlamaları

Vardiya planlama, zaman takibi ve takım yönetimi özelliklerinin eksikliği

Ücretsiz sürümde sınırlı özelleştirme

Herkes takvim bilgilerini paylaşmaktan rahat hissetmez

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 10 $/kullanıcı

Takımlar: Aylık kullanıcı başına 16 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.300+ yorum)

7. QuickBooks Time

quickBooks Time aracılığıyla

Eskiden TSheets olarak bilinen QuickBooks Time, insanları ve projeleri yönetmenize yardımcı olacak hareket halinde zaman takibi araçları sunarak maaş bordrosunda tasarruf etmenizi sağlar. ?

Görevlere veya faaliyetlere göre zamanı kolayca izleyin ve projelere atayın. Kullanıcı, rol, görev, proje atamaları vb. temelinde oranları ayarlayarak faturalandırılabilir zaman oranlarını sorunsuz bir şekilde yönetin. Ayrıca, kuruluş genelinde kurumsal zaman ve gider politikalarına uyumu sağlayan kurallar da oluşturabilirsiniz.

QuickBooks Time'ın en iyi özellikleri

QuickBooks Workforce uygulamasını kullanarak her yerden zamanı izleyin, gönderin ve onaylayın

Kimin ne üzerinde çalıştığına dair tam görünürlük elde edin

Zaman verilerini analiz edin, eğilimleri izleyin ve işgücü verimliliği hakkında içgörüler elde edin

İş içgörüleriyle maliyetleri öngörün ve verimli bir şekilde planlayın

QuickBooks Time sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, platformun özelliklerini ve ayarlarını başlangıçta karmaşık bulabilir

Kullanıcılar, arka planda giriş ve çıkış senkronizasyonunda tutarsızlıklar olduğunu bildirmiştir

QuickBooks Time fiyatlandırması

Basit Başlangıç: 30 $/ay

Temel özellikler: 60 $/ay

Artı: 90 $/ay

Gelişmiş: 200 $/ay

QuickBooks Time puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

8. HROne

hROne aracılığıyla

Bu listedeki diğer WhenTowork alternatiflerinden bir adım öteye geçen HROne, 127 İK sürecini tek bir platformda optimize eder. HROne, sadece bir çalışan planlama aracı değil, performanstan maaş bordrosuna ve daha fazlasına kadar çalışan yaşam döngüsünü otomatikleştiren eksiksiz bir insan kaynakları yönetim sistemidir (HRMS).

En büyük USP'lerinden biri, katılım yönetimidir. Bu özelliği kullanarak çalışanların maaş günlerini, izinlerini, tatillerini ve daha fazlasını otomatik olarak hesaplayabilirsiniz.

Aracın bir diğer güçlü yanı, sıfır dokunmatik bordro özelliğidir. Organizasyon yapısına göre ödeme gruplarını yapılandırdıktan ve çalışanlara maaş yapılarını atadıktan sonra, HROne tek bir dokunuşla hatasız bordro işlemek için otomatik CTC hesaplayıcı ile devreye girer. Otomatik bordro planlayıcı, çalışanların memnuniyetini sağlamak için zamanında ödeme yapılmasını da garanti eder.

HROne'un en iyi özellikleri

Çalışan bilgilerinin merkezi veritabanına erişin

Çalışanların sahada veya ofis dışında iş için çalışırken erişmelerine ve katılımlarını işaretlemelerine izin verin

Maaş hesaplamalarını, vergi kesintilerini ve çalışanlara sağlanan sosyal hakları yönetin

İş gücü trendleri hakkında içgörüler elde etmek için raporlama ve analiz araçlarını edinin

HROne sınırlamaları

Özel seçeneklerin bolluğu karmaşıklığa yol açabilir

Kullanıcılar bazen müşteri desteğinde sınırlamalarla karşılaşır

HROne fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

HROne puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (990+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Hubstaff

hubstaff aracılığıyla

Hepsi bir arada zaman çizelgesi aracı ve işgücü yönetimi yazılımı olan Hubstaff, işyerindeki ve hatta uzaktaki çalışanları, eyleme geçirilebilir verimlilik verileri, çoklu cihaz zaman takibi ve işiniz için takım analitiği ile izleme özelliği ile takdir edilmektedir. Maaş bordrosu sorunlarını önler ve karlı projeler için sezgisel bütçeler sağlar. ?

Hubstaff'ı kullanarak vardiya programları oluşturduğunuzda, geç, kaçırılan veya terk edilen vardiyalar hakkında otomatik olarak bilgilendirilirsiniz. Ayrıca, kimin ne zaman ve nerede çalıştığına dair günlük bir e-posta özeti alırsınız, böylece manuel kontrol yapma gereği ortadan kalkar.

İşiniz hangi sektörde olursa olsun, Hubstaff tüm istihdam türlerini kapsar ve mevcut sisteminizle entegre olur.

Hubstaff'ın en iyi özellikleri

Zaman takibi özelliğini kullanarak görevler, projeler ve müşteri işleri için harcanan zamanı izleyin

Ekran görüntüleri ve uygulama/URL izleme gibi etkinlik izleme araçlarını entegre edin

GPS izleme ile iş konumlarını izleyin ve hesap verebilirliği artırın

Verimlilik raporları oluşturarak yöneticilerin veriye dayalı kararlar almasını sağlayın

Hubstaff sınırlamaları

Yeni kullanıcılar özellik fazlalığıyla karşılaşabilir

Etkinlik izleme araçları gizlilik sorunlarına neden olabilir

Hubstaff fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 4,99 $/kullanıcı

Büyüyün: Aylık 7,50 $/kullanıcı

Takım: Aylık 10 $/kullanıcı

Kurumsal: Aylık 25 $/kullanıcı

Hubstaff puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (430+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.420+ yorum)

10. Ceridian Dayforce

ceridian Dayforce aracılığıyla

Ceridian Dayforce, işgücü planlaması, zaman ve devamlılık, bordro ve planlama gibi çok sayıda işgücü yönetimi özelliğini bir araya getiren bir HCM (İnsan Sermayesi Yönetimi) yazılımıdır.

Yöneticiler, bütçeler, talep tahminleri, çalışan becerileri ve uygunluk durumuna göre programlar oluşturabilir ve vardiyaları atayabilir. Çalışanlar, self servis portalı üzerinden izin talebinde bulunabilir, vardiyalarını değiştirebilir ve açık vardiyalar için teklif verebilir

Görev yönetimi ve devamsızlık izleme ile çalışanlarınızı güçlendirir. Hedef bütçe dahilinde vardiyaları yönetmek için harika bir araçtır.

Ceridian Dayforce'un en iyi özellikleri

Çubuk görünümünü kullanarak kaynakların aşırı planlanmış, yetersiz planlanmış veya boşta olduğunu hızlıca belirleyin

Karmaşık planlama senaryolarını basitleştirmek için planlama kuralları belirleyin

AI ve makine öğrenimi araçlarıyla veriye dayalı kararlar alın

İş kanunlarına uygun ücret ve planlama uyumluluğunu sağlayın

Ödeme döngüsü boyunca verilere sürekli erişin ve denetleyin

Ceridian Dayforce sınırlamaları

Mobil uygulamada sınırlı özellikler

Bazı kullanıcılar, mevcut sistemler ve üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon sorunları yaşadıklarını bildirmiştir

Ceridian Dayforce fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Ceridian Dayforce puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (780+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (940+ yorum)

WhenToWork alternatiflerinin bu listesinin, çalışan planlama yazılımı ve uygulamaları için en iyi seçenekleri sunacağını umuyoruz. Ancak kapsamlı bir İK ve çalışan yönetimi aracı arıyorsanız, bunlar en iyi seçenekler olmayabilir.

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ClickUp temel planlama özelliklerine sahip olmasa da, esnekliği sayesinde daha geniş bir yelpazede İK uygulamaları sunar: işe alım, hedef belirleme, zaman takibi, kaynak tahsisi, proje yönetimi, çalışan eğitimi ve gelişimi, devamlılık yönetimi, PTO izleme ve daha fazlası.

ClickUp'ın hepsi bir arada İK yönetim platformu, hayalinizdeki takımı en kolay ve en ince ayrıntısına kadar yönetmenize yardımcı olacaktır.

ClickUp'ın hepsi bir arada İK yönetim platformuyla işe alım, oryantasyon ve çalışan gelişimini basitleştirmek için mükemmel sistemi oluşturun.

ClickUp Görevleri'ndeki 10'dan fazla gösterge paneli seçeneği ile görev tamamlanma durumunu izlemeyi özelleştirin

ClickUp Gösterge Panelleri : Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporlarla çalışanların iş yükü, zaman takibi, görev tamamlama oranları ve daha fazlası hakkında gerçek zamanlı görünürlük elde edin. Zaman içindeki ilerlemeyi göstererek çalışanları KPI'ları gerçekleştirmeye motive edin.

ClickUp'ta özelleştirilebilir gösterge panelleriyle çalışan performansını ve iş yükünü izleyin

ClickUp Belgeleri : Belgeler ile merkezi el kitapları, çalışan dizinleri ve İK politikaları oluşturun. İşbirliğine dayalı düzenleme ile birlikte çalışın veya izinleri ve erişim denetimlerini ayarlayarak yöneticiler ve doğrudan rapor verenler arasındaki iletişimin gizli kalmasını sağlayın

ClickUp Docs ile tek bir belge üzerinde yazın, düzenleyin ve iş arkadaşlarınızla işbirliği yapın

ClickUp ile İK süreçlerinizi özelleştirin

ClickUp, tüm çalışan yönetimi döngüsünü istediğiniz şekilde otomatikleştiren bir uygulamadır.

ClickUp içinde, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere özelleştirilebilir özelliklerle kendi HRMS'nizi oluşturun

Örnek: Takım katılımını ve bağlılığını izlemek için ClickUp Katılım Sayfası Şablonunu kullanın

ClickUp ile takımınızın zaman ve devamlılığını organize edin

Özelleştirilebilir formlar: Sıfırdan oluşturabileceğiniz talep formlarını kullanarak anketler, araştırmalar ve geri bildirim turları düzenleyerek veriye dayalı kararlar alın. Her çalışanın geri bildirimlerini takip ederek trendleri izleyin, önemli içgörüler elde edin ve insan kaynaklarınızın yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlayın

İnsan kaynakları kullanım durumunuz ne olursa olsun, ClickUp size güçlü özellikleriyle destek olur. Adayları işe alım süreçlerinde hızlıca ilerletin, yeni çalışanların basitleştirilmiş oryantasyon süreciyle daha hızlı etki yaratmasını sağlayın ve işbirliği ve geri bildirim için izlenebilir görevler, belgeler ve yorumlarla eğitimi kolaylaştırın.

ClickUp, sıkı bütçeli küçük işletmeler ve binlerce çalışanı olan yüksek kârlı holdingler için ideal bir seçimdir! ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İK fonksiyonları için birden fazla şablona erişin

Manuel iş yükünü azaltmak için İK sisteminizi özelleştirin

Yerel ve üçüncü taraf uygulamalarla 1.000'den fazla araca bağlanın

Premium özelliklerin çoğuna ücretsiz olarak erişin

KPI'larınızı ayarlamak, izlemek ve yönetmek için İK analitiğini kullanın

ClickUp AI ile beyin fırtınası yapın ve yazınızı geliştirin. Rolünüze ve kullanım durumunuza göre uyarlanmış gelişmiş yazma önerileri alın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için öğrenme süreci zor olabilir

Öncelikle İK kullanım durumları için bir proje yönetimi ve takım verimliliği platformudur, özel bir çalışan planlama çözümü değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

WhenToWork Alternatiflerinin Ötesine Geçin

Yaşadığımız zamanlarda, kalite nicelikten daha önemlidir. Bu nedenle, sizin için işi yapan çalışan yönetimi araçlarıyla gürültüyü ortadan kaldırın ve anahtar ilerleme faktörlerine odaklanın.

İdeal çalışan planlama uygulamasını seçtikten sonra, onu ClickUp gibi hepsi bir arada bir çözümle birleştirerek işe alım, oryantasyon, eğitim ve işgücü yönetimi süreçlerini merkezileştirin.

ClickUp'ın otomasyonunu ve çalışanların iş yükleri, programları ve gelişimlerine ilişkin gerçek zamanlı görünürlüğü kullanarak manuel süreçleri ve kağıt karmaşasını ortadan kaldırın.

Güçlü İK işlevselliği ve verimlilik özellikleriyle ClickUp, İK takımlarının idari görevlere daha az, çalışan deneyimlerine, çalışan bağlılığı stratejilerine ve işgücü optimizasyonuna daha fazla odaklanmasını sağlar.

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